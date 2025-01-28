ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุด 10 อันดับของ SmartDraw ปี 2025

จินตนาการถึงวงซิมโฟนีออร์เคสตราที่ยิ่งใหญ่กำลังยืนอยู่บนเวที นักดนตรีแต่ละคนเป็นปรมาจารย์ในเครื่องดนตรีของตน จะเกิดอะไรขึ้นหากวงดนตรีที่มีความสามารถนี้ต้องเผชิญกับการไม่มีวาทยกร? พวกเขาจะเสี่ยงที่จะสร้างเสียงดังแทนที่จะเป็นดนตรี
ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังอย่างSmartDrawเปรียบเสมือนวาทยกรในสถานการณ์นี้ คอยกำกับทุกภารกิจและทุกสมาชิกในทีม ให้ประสานงานกันอย่างลงตัวและทำงานร่วมกันอย่างสอดประสาน แต่ไม่ใช่ว่าวาทยกรทุกคนจะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของวงออร์เคสตราออกมาได้ใช่ไหม?
ในบทความนี้ เราจะสำรวจผู้เชี่ยวชาญในโลกของการสร้างแผนภาพที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SmartDraw โดยแต่ละตัวจะมีวิธีการเฉพาะตัวในการเปลี่ยนโครงการของคุณให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกตามที่คุณปรารถนา
คุณควรค้นหาคุณสมบัติอะไรในทางเลือกของ SmartDraw?
SmartDraw เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเนื่องจากความหลากหลายและการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อบกพร่องที่อาจทำให้ผู้จัดการโครงการรู้สึกหงุดหงิดได้เช่นกันเมื่อคุณกำลังประเมินซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางเลือก คุณควรค้นหาคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นหรือบันทึกข้อความประกอบ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมบริหารโครงการ
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ เช่น อีเมล แอปแชท บริการแชร์ไฟล์ และเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
- ความสามารถในการปรับแต่งและการขยายขนาด: เลือกซอฟต์แวร์ที่ให้คุณปรับแต่งแผนภาพและแผนภูมิได้อย่างเต็มที่ และสามารถรองรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- ความคุ้มค่า: ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณ คุณอาจต้องการซอฟต์แวร์ที่มีระดับการใช้งานฟรีหรือสามารถซื้อครั้งเดียวได้ แทนที่จะต้องสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง
- ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล: เนื่องจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมักเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ SmartDraw ที่ควรใช้
เราได้คัดสรรรายชื่อทางเลือก SmartDraw ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยและใช้งานง่าย เพื่อช่วยเติมพลังให้กับการวางแผนโครงการของคุณ
เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น มาเริ่มกันเลยดีไหม? ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการโครงการของคุณใหม่แล้ว!
1.คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างแผนผังเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งผสานงาน การสนทนา และเอกสารเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้ ฟีเจอร์เอกสารเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการทำงานร่วมกัน รองรับการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ด้วย ClickUp ทีมของคุณจะมีมุมมองที่ครอบคลุมของข้อมูลโครงการ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แผนผังความคิด (Mind Maps)เป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นแนวคิดหรือโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน คุณสามารถแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย พร้อมทั้งแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย แผนผังความคิดสามารถสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นหรือใช้จากงานที่มีอยู่เดิมก็ได้ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโครงสร้างของงานและเข้าใจกระบวนการทำงานของโครงการได้ดียิ่งขึ้น
- ClickUp Whiteboardsมอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานบนผืนผ้าใบร่วมกัน ระดมความคิดวางแผนข้อเสนอโครงการ หรือแบ่งปันไอเดียได้ ทุกคนสามารถเห็นการอัปเดตแบบสด ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมที่ดียิ่งขึ้นและการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พวกเขามอบผืนผ้าใบที่เปิดกว้างและไม่มีรูปแบบตายตัว ซึ่งคุณสามารถวาด เขียน เพิ่มรูปภาพ หรือใช้โน้ตติด ช่วยให้เกิดและจับภาพความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ระหว่างการระดมสมอง
- เนื่องจาก ClickUp เป็นโซลูชันบนคลาวด์ แผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดของคุณจึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถอ้างอิงกลับไปยังทรัพยากรเหล่านี้ เช่น แผนผังองค์กร แผนผังเครือข่าย หรือผังชั้นได้เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเอกสารประกอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมหรือการวางแผนอีกด้วย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่า ClickUp จะมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและทรงพลัง แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่แล้วอาจรู้สึกท่วมท้นได้ ความซับซ้อนนี้อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยากและใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าการจัดการการแจ้งเตือนภายใน ClickUp อาจเป็นความท้าทาย เครื่องมือการจัดการโครงการและการสร้างแผนภาพอาจส่งการแจ้งเตือนมากเกินไปสำหรับบางคน
ราคาของ ClickUp
กรุณาติดต่อ ฝ่ายขาย เมื่อคุณพร้อม
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,670+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,640 รายการ)
2. Draw. io
Draw.io เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง และเป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ SmartDraw สำหรับทีม Confluence อินเทอร์เฟซของมันน่าดึงดูด ใช้งานง่าย และมีการจัดระเบียบอย่างดี พร้อมฟีเจอร์ลากและวางที่ทำให้การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ ด้วยประเภทและรูปร่างของแผนภูมิที่หลากหลาย คุณสามารถมองเห็นระบบหรือแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มเช่น Google Drive ช่วยให้การจัดการไฟล์ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและแรงงานของคุณและทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io
- Draw.io ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ใช้ Confluence โดยมีฟีเจอร์ที่รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้ เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ใน Confluence โดยตรง
- Draw.io ยังสามารถผสานการทำงานกับ Google Suite ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถจัดกลุ่มรูปร่าง ใช้ตัวเชื่อมต่ออัจฉริยะ และส่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกเพื่อสร้างแผนผัง
- เครื่องมือสร้างแผนภาพการร่วมมือทางภาพที่ตรงไปตรงมา รวดเร็ว และใช้งานง่าย คุณสามารถผสมผสานและเลือกใช้อิเล็กต์หลาย ๆ อย่างที่มีอยู่ในไลบรารีเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้
ข้อจำกัดของ Draw.io
- ระวังปัญหาเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน Draw.io เป็นเวลานาน ผู้รีวิวบางรายพบว่าแอปอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวในระบบที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้งานของคุณสูญหายได้หากไม่ได้บันทึกบ่อยๆ
- แผนผังที่ซับซ้อนอาจทำให้ Draw.io ทำงานช้าลง เนื่องจากขาดเครื่องมือที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อคุณต้องจัดการกับแผนผังที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ
ราคา Draw.io
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- สำหรับราคาเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม Atlassian Marketplace
คะแนนและรีวิว Draw.io
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (690 รีวิว)
3. Creately
Creately ให้คุณเปลี่ยนความคิดที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องราวทางภาพที่เข้าถึงได้ง่าย เครื่องมือนี้มีตัวเลือกการสร้างแผนภาพหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแผนผังการไหล แผนผังองค์กรแผนภาพ UML และแผนผังความคิด
ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ แม้จะอยู่คนละเขตเวลา ด้วย Creately คุณไม่ได้แค่เพียงอธิบายแนวคิด แต่คุณกำลังวาดภาพที่ชัดเจนและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งดึงดูดความสนใจของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- Creately เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายอัจฉริยะ เชื่อมโยงและรวมงานจากหลายแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียว
- ห้องสมุดแผนภาพของมันกว้างขวาง และเครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในที่ทำงานได้ผ่านคุณสมบัติเช่นเคอร์เซอร์และตัวชี้แบบเรียลไทม์ และความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นและงาน
- ให้คุณลากและวางรายการจากแหล่งข้อมูลใดก็ได้ และเลือกจากคลังแม่แบบมืออาชีพมากกว่า 8,000 แบบ สำหรับแผนผังพื้นที่ แผนภาพ UMLแผนผังองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Creately
- Creately อาจรู้สึกจำกัดในบางครั้งเนื่องจากพื้นที่จำกัด
- ผู้ตรวจสอบพบว่าเครื่องมืออาจมีความล่าช้าเมื่อโหลดแผนภูมิที่มีข้อมูลจำนวนมาก และฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์อาจต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
- เมื่อพูดถึงการปรับแต่งขั้นสูง Creately อาจทำให้คุณต้องการมากกว่านี้
ราคาของ Creately
- ฟรี: $0
- ธุรกิจ: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
4. กลิฟฟี
Gliffy เป็นเครื่องมือการร่วมมือด้านข้อมูลและภาพที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพต่าง ๆ ได้ตั้งแต่แบบจำลองกระบวนการ ไปจนถึงแผนภาพเวนน์ และแบบวาดทางเทคนิค ทั้งหมดผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งของ Gliffy ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในทิศทางเดียวกันและเดินหน้าไปอย่างราบรื่น. มันเหมือนกับการมีนักสืบข้อมูลส่วนตัวที่ค้นหาและเน้นให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของโครงการ.
คุณสมบัติเด่นของ Gliffy
- Gliffy เป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- มันมีหลากหลายประเภทของแผนภาพ พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออย่าง Atlassian's Jira และ Confluence ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ราบรื่น
- การทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่เพิ่งเปิดตัวใน Confluence Cloud add-on
ข้อจำกัดของ Gliffy
- ตามความเห็นของผู้รีวิว ความเร็วของ Gliffy จะลดลงเมื่อสร้างแผนภูมิขนาดใหญ่ และการจัดวางข้อความอาจไม่เหมาะสมที่สุด
- อาจทดสอบความอดทนของคุณกับเวลาในการโหลด และไม่เหมาะสำหรับอินโฟกราฟิกที่ซับซ้อนและโครงการ
- ผู้ตรวจสอบยังได้สังเกตว่าเวอร์ชันฟรีของ Gliffy มีคุณสมบัติเพียงเล็กน้อย
ราคาของ Gliffy
- มืออาชีพ: 1 ถึง 9 ผู้ใช้: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ บิลรายปี 10 ถึง 50 ผู้ใช้: $6/เดือน ต่อผู้ใช้ บิลรายปี
- 1 ถึง 9 ผู้ใช้: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- 10 ถึง 50 ผู้ใช้: $6/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- 1 ถึง 9 ผู้ใช้: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- 10 ถึง 50 ผู้ใช้: $6/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Gliffy
- G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
5. Edraw Max
ทางเลือกยอดนิยมอีกตัวหนึ่งของ SmartDraw คือ Edraw Max ซึ่งเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ ด้วยคลังประเภทไดอะแกรมมากกว่า 280 แบบที่น่าประทับใจ ตอบโจทย์ความต้องการในการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างครอบคลุม ไลบรารีแม่แบบและสัญลักษณ์ที่ครอบคลุมช่วยให้การสร้างไดอะแกรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับข้อมูลสำคัญได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Edraw Max
- สนามเด็กเล่นของพื้นที่ทำงานที่เข้าใจง่ายและแถบเครื่องมือที่ตอบสนอง
- มันมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยเทมเพลตสำหรับแผนภูมิหลากหลายรูปแบบ พร้อมด้วยรูปร่างและพื้นหลังมากมายเพื่อการออกแบบที่รวดเร็วและง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Edraw Max
- ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกในแผงด้านข้างมีความซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน ซึ่งอาจทำให้การทำงานช้าลงและเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้
- มีข้อร้องเรียนบางประการเกี่ยวกับปัญหาด้านรูปแบบกับฟอนต์บางชนิด ซึ่งอาจส่งผลต่อลักษณะและความเป็นมืออาชีพของแผนภาพของคุณ
- การปรับขนาดภาพวาดในบางครั้งอาจสร้างความสับสนใน Edraw Max ผู้ใช้ได้แสดงความประสงค์ให้มีวิธีการปรับขนาดงานที่ตรงตามสัญชาตญาณมากขึ้นในขณะที่กำลังวาด
ราคา Edraw Max
- แผน รายบุคคล: $99/ปี แผนตลอดชีพ: $198
- แผนการสมัครสมาชิก: $99/ปี
- แผนตลอดชีพ: $198
- ทีมและธุรกิจ แผนประจำปีสำหรับทีม: $8.43 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี แผนธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- แผนประจำปีของทีม: $8. 43/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- แผนธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- แผนการสมัครสมาชิก: $99/ปี
- แผนตลอดชีพ: $198
- แผนประจำปีของทีม: $8. 43/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- แผนธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
Edraw Max คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
6. Lucidchart
ชุดความสามารถในการออกแบบที่แข็งแกร่งของ Lucidchart ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและแนวคิดการออกแบบระดับมืออาชีพที่สามารถทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนที่สุดมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้
ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับแอปยอดนิยมอย่าง Google Workspace ทีมงานของคุณสามารถนำทางความซับซ้อนของข้อมูลโครงการได้อย่างเชี่ยวชาญ เปรียบเสมือนนักสำรวจผู้มีประสบการณ์ที่กำลังวางแผนเส้นทางบนภูมิประเทศที่ถูกสำรวจไว้อย่างละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- เก่งในการแบ่งปันและทำงานร่วมกันในแผนผังขั้นตอน แผนผังเครือข่าย และอื่นๆ
- มันช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการและระบบของทีมคุณได้ในทันที และทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อผสานรวมกับกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง ของ Lucidspark
- สามารถส่งออกผลงานของคุณไปยังรูปแบบต่าง ๆ และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Teams, Google Drive และ Slack
- หากคุณเป็นผู้ใช้ Lucidchart ใหม่ คุณจะชื่นชอบหลักสูตรการสอนที่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- แม้ว่า Lucidchart จะมีการผสานการทำงานกับ Google Drive แต่ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวกับฟีเจอร์นี้ ซึ่งส่งผลต่อความราบรื่นในการซิงค์และแชร์เอกสาร
- ในฐานะที่เป็นเครื่องมือออนไลน์ ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ของ Lucidchart มีข้อจำกัด หากคุณทำงานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อบ่อยครั้ง นี่อาจเป็นข้อเสียที่สำคัญ
- แม้ว่าจะมีความสามารถในการใช้งานที่ดี แต่ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าโครงสร้างที่สวยงามของ Lucidchart นั้นดูล้าสมัยไปบ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
- แม้ว่า Lucidchart จะเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุม แต่ไม่ได้รองรับข้อกำหนดเฉพาะของบางอุตสาหกรรมและความต้องการขั้นสูงของผู้ใช้
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี: $0
- บุคคล: เริ่มต้นที่ $8
- ทีม: เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
7. แปลกใหม่
ทางเลือกอื่นของ SmartDraw คือ Whimsical ซึ่งเป็นโซลูชันการสร้างแผนภาพที่นำความสดใหม่มาสู่การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถวาดแผนผังงาน แผนผังความคิด แผนภาพลวดลาย โน้ตติดผนัง และแผนภาพอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
มันเปลี่ยนงานที่มักน่ากลัวของการแสดงข้อมูลให้กลายเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ ด้วย Whimsical การนำเสนอข้อมูลไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่น่าเบื่ออีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก
- มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้
- คุณสามารถสร้างแผนภาพฟลักซ์ จัดการส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ จัดระเบียบตารางเวลา และออกแบบแผนผังองค์กรได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Notion, Figma และ Slack
- ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแผนผังหรือแผนผังองค์กร คุณสมบัติการลากและวางของเครื่องมือจะทำให้ภารกิจนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วย
- คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีที่หลากหลายของเทมเพลตและบล็อกการสร้าง รวมถึงแผนผังองค์กร, ศูนย์กลางโครงการ, แผนผังชั้น, รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, และเทมเพลตหน้าแลนดิ้ง
ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึกพิลั่น
- แม้ว่าจะเหมาะสำหรับแผนภาพและโครงร่างที่เรียบง่าย แต่ก็มีขีดจำกัดในการออกแบบสำหรับโครงร่างที่ละเอียดมากขึ้น อาจต้องการมากกว่านี้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันการออกแบบขั้นสูง
- ผู้ใช้ยังรายงานว่า Whimsical อาจทำงานช้าลงเมื่อต้องจัดการกับกล่องข้อความ รูปร่าง และลูกศรจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการเชื่อมโยงและประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผนภาพที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
- เช่นเดียวกับเครื่องมือออนไลน์หลาย ๆ ตัว Whimsical มีข้อจำกัดในการใช้งานแบบออฟไลน์ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียที่สำคัญหากคุณต้องใช้งานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้ง
ราคาที่แปลกประหลาด
- เริ่มต้น (ฟรี): $0
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
การให้คะแนนและรีวิวที่แปลกประหลาด
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (50 รีวิว)
8. มิโร
Miro เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ SmartDraw ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังออนไลน์นี้มีกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานเป็นทีม พื้นที่ทำงานที่ไม่มีขอบเขตและชุดเครื่องมือที่หลากหลายช่วยให้สามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆได้แบบเรียลไทม์
ด้วย Miro การประชุมทีมของคุณจะกลายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดที่มีชีวิตชีวา ราวกับว่าคุณได้พาทีมของคุณไปยังศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม สำรวจ และมองเห็นความคิดร่วมกันได้
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- Miro เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม มีบล็อกโค้ด เทมเพลต และแผนภาพ ทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถมีส่วนร่วมในการระดมความคิด การสร้างแผนภาพการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแผนผังพื้นที่ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- มันช่วยให้การสลับระหว่างโหมดนำเสนอและโหมดทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การประชุมของคุณมีปฏิสัมพันธ์และมีชีวิตชีวา
- Miro ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากกว่า 100 รายการ เช่น Google Docs, Zoom และ Jira
ข้อจำกัดของ Miro
- ผู้ใช้ Linux อาจผิดหวังเนื่องจาก Miro ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการนี้ได้
- Miro ไม่มีวิธีในตัวที่ช่วยให้ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับทีมที่คิดค่าบริการตามชั่วโมงหรือผู้ที่ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการทำงาน
- สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ Miro อาจไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากขาดสัญลักษณ์และโครงสร้างเฉพาะ เช่น สัญลักษณ์ของ Business Process Model and Notation (BPMN)และโครงสร้าง swimlane ซึ่งมักใช้ในกระบวนการทำแผนผัง
ราคาของ Miro
- ฟรี: $0
- ค่าเริ่มต้น: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก เรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
9. OpenOffice Draw
OpenOffice Draw เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีของ SmartDraw ที่มีความสมดุลระหว่างความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงาน มีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการสร้างแผนผังและภาพประกอบ 3 มิติที่มีชีวิตชีวา
OpenOffice Draw สนับสนุนแนวคิดที่ว่าการแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อน มันเหมือนกับการมีผืนผ้าใบว่างเปล่าและชุดพู่กันคุณภาพพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและสื่อความหมายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenOffice Draw
- เชี่ยวชาญในการเพิ่มกราฟิกและภาพประกอบให้กับเอกสารและการนำเสนอ
- ความสามารถในการออกแบบแบบเวกเตอร์และ 3 มิติ
- รองรับโครงการแบบออฟไลน์
- รองรับอย่างเป็นทางการสำหรับ Linux, Windows, Solaris และ MacOS แต่สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอื่นได้และไม่มีค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ OpenOffice Draw
- ผู้ใช้รายงานว่า OpenOffice Draw ไม่ค่อยใช้งานง่ายในทันที ซึ่งอาจทำให้กระบวนการยอมรับใช้งานช้าลง
- ผู้รีวิวบางท่านยังรู้สึกว่าอินเตอร์เฟซดูล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
- เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสร้างแผนภาพและออกแบบกราฟิกอื่น ๆ OpenOffice Draw ถือว่ามีพื้นฐานค่อนข้างมาก ขาดคุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานที่คู่แข่งในตลาดมีให้ ซึ่งจำกัดความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
- เนื่องจาก OpenOffice Draw เป็นเครื่องมือฟรีและโอเพนซอร์ส ระดับของการสนับสนุนลูกค้าและการอัปเดตเป็นประจำอาจไม่ครอบคลุมหรือบ่อยเท่ากับทางเลือกที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ OpenOffice Draw
- ฟรี
OpenOffice Draw คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. SketchUp
SketchUp เป็นเครื่องมือที่นิยามใหม่ของการแสดงข้อมูลด้วยภาพด้วยความสามารถในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ มอบวิธีการโต้ตอบในการสร้าง แก้ไข และแบ่งปันแบบจำลอง 3 มิติซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และโครงการสถาปัตยกรรม
ความสามารถในการหมุน, ปรับมุมมอง, และซูมภายในแบบจำลองของคุณมอบความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ. มันเหมือนกับการก้าวเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา, มอบข้อมูลเชิงลึกที่แผนภาพสองมิติไม่สามารถจับได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SketchUp
- เป็นมิตรกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
- ด้วยคลังโมเดล 3 มิติขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านฟีเจอร์ Warehouse จึงมอบเครื่องมือและปลั๊กอินหลากหลายเพื่อประสบการณ์การสร้างโมเดลที่ปรับแต่งได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการวาดแปลนพื้นหรือสร้างพื้นที่ทำงานแบบเสมือนจริง
- SketchUp สามารถนำเข้าข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการผสานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ SketchUp
- ผู้ใช้พบว่า การเคลื่อนย้ายวัตถุ โดยเฉพาะการจัดให้ตรงกับจุดต่างๆ นั้น อาจเป็นเรื่องท้าทาย
- เครื่องมือนี้อาจประสบปัญหาในการทำงานกับโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับโมเดลที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงหรืออาจทำให้ซอฟต์แวร์หยุดทำงานโดยสมบูรณ์
- ไม่เป็นที่รู้จักในการนำเสนอการจำลองวัสดุที่สมจริงที่สุดหรือการเรนเดอร์คุณภาพสูง สำหรับโครงการที่ต้องการภาพที่สมจริงมาก นี่ถือเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ
ราคา SketchUp
- SketchUp Go: 119 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
- SketchUp Pro: $299/ปี
- SketchUp Studio: $699/ปี
คะแนนและรีวิว SketchUp
- G2: 4. 5/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (950+ รีวิว)
การควบคุมความสำเร็จของโครงการอย่างสมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
เช่นเดียวกับที่วาทยกรต้องการไม้บาตองเพื่อควบคุมวงออร์เคสตรา คุณในฐานะผู้จัดการโครงการก็ต้องการซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังเพื่อนำทีมของคุณผ่านช่วงขึ้นลงของการวางแผนโครงการ
ลองจินตนาการถึงการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานของคุณด้วยการระดมความคิดบนไวท์บอร์ดของ ClickUp ซึ่งไอเดียต่าง ๆ ไหลลื่นราวกับบทคอนแชร์โต จากนั้นสร้างสรรค์ทำนองของคุณในเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดของ ClickUp โดยมองเห็นโครงสร้างและความซับซ้อนของโครงการได้อย่างชัดเจนเหมือนโน้ตดนตรี
คุณสมบัติของClickUpช่วยให้คุณสามารถทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการดำเนินการ ทำให้ความพยายามของทีมของคุณประสานกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกแห่งความสำเร็จของโครงการ