ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุด 10 อันดับของ SmartDraw ปี 2025

28 มกราคม 2568

จินตนาการถึงวงซิมโฟนีออร์เคสตราที่ยิ่งใหญ่กำลังยืนอยู่บนเวที นักดนตรีแต่ละคนเป็นปรมาจารย์ในเครื่องดนตรีของตน จะเกิดอะไรขึ้นหากวงดนตรีที่มีความสามารถนี้ต้องเผชิญกับการไม่มีวาทยกร? พวกเขาจะเสี่ยงที่จะสร้างเสียงดังแทนที่จะเป็นดนตรี

ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังอย่างSmartDrawเปรียบเสมือนวาทยกรในสถานการณ์นี้ คอยกำกับทุกภารกิจและทุกสมาชิกในทีม ให้ประสานงานกันอย่างลงตัวและทำงานร่วมกันอย่างสอดประสาน แต่ไม่ใช่ว่าวาทยกรทุกคนจะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของวงออร์เคสตราออกมาได้ใช่ไหม?

ในบทความนี้ เราจะสำรวจผู้เชี่ยวชาญในโลกของการสร้างแผนภาพที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SmartDraw โดยแต่ละตัวจะมีวิธีการเฉพาะตัวในการเปลี่ยนโครงการของคุณให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกตามที่คุณปรารถนา

คุณควรค้นหาคุณสมบัติอะไรในทางเลือกของ SmartDraw?

SmartDraw เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเนื่องจากความหลากหลายและการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อบกพร่องที่อาจทำให้ผู้จัดการโครงการรู้สึกหงุดหงิดได้เช่นกันเมื่อคุณกำลังประเมินซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางเลือก คุณควรค้นหาคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • การทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นหรือบันทึกข้อความประกอบ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมบริหารโครงการ
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ เช่น อีเมล แอปแชท บริการแชร์ไฟล์ และเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
  • ความสามารถในการปรับแต่งและการขยายขนาด: เลือกซอฟต์แวร์ที่ให้คุณปรับแต่งแผนภาพและแผนภูมิได้อย่างเต็มที่ และสามารถรองรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
  • ความคุ้มค่า: ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณ คุณอาจต้องการซอฟต์แวร์ที่มีระดับการใช้งานฟรีหรือสามารถซื้อครั้งเดียวได้ แทนที่จะต้องสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง
  • ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล: เนื่องจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมักเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ SmartDraw ที่ควรใช้

เราได้คัดสรรรายชื่อทางเลือก SmartDraw ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยและใช้งานง่าย เพื่อช่วยเติมพลังให้กับการวางแผนโครงการของคุณ

เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น มาเริ่มกันเลยดีไหม? ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการโครงการของคุณใหม่แล้ว!

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างเทมเพลตกระบวนการแมปผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตการจับคู่ผู้ใช้ช่วยให้คุณสร้างการแสดงผลเชิงภาพของแนวคิดที่ซับซ้อน เช่น การไหลของผู้ใช้, ไวร์เฟรม, และแผนภาพทางวิศวกรรม

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างแผนผังเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งผสานงาน การสนทนา และเอกสารเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ

แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้ ฟีเจอร์เอกสารเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการทำงานร่วมกัน รองรับการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ด้วย ClickUp ทีมของคุณจะมีมุมมองที่ครอบคลุมของข้อมูลโครงการ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แผนผังความคิด (Mind Maps)เป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นแนวคิดหรือโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน คุณสามารถแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย พร้อมทั้งแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย แผนผังความคิดสามารถสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นหรือใช้จากงานที่มีอยู่เดิมก็ได้ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโครงสร้างของงานและเข้าใจกระบวนการทำงานของโครงการได้ดียิ่งขึ้น
  • ClickUp Whiteboardsมอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานบนผืนผ้าใบร่วมกัน ระดมความคิดวางแผนข้อเสนอโครงการ หรือแบ่งปันไอเดียได้ ทุกคนสามารถเห็นการอัปเดตแบบสด ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมที่ดียิ่งขึ้นและการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พวกเขามอบผืนผ้าใบที่เปิดกว้างและไม่มีรูปแบบตายตัว ซึ่งคุณสามารถวาด เขียน เพิ่มรูปภาพ หรือใช้โน้ตติด ช่วยให้เกิดและจับภาพความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ระหว่างการระดมสมอง
  • เนื่องจาก ClickUp เป็นโซลูชันบนคลาวด์ แผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดของคุณจึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถอ้างอิงกลับไปยังทรัพยากรเหล่านี้ เช่น แผนผังองค์กร แผนผังเครือข่าย หรือผังชั้นได้เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเอกสารประกอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมหรือการวางแผนอีกด้วย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แม้ว่า ClickUp จะมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและทรงพลัง แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่แล้วอาจรู้สึกท่วมท้นได้ ความซับซ้อนนี้อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยากและใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ
  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าการจัดการการแจ้งเตือนภายใน ClickUp อาจเป็นความท้าทาย เครื่องมือการจัดการโครงการและการสร้างแผนภาพอาจส่งการแจ้งเตือนมากเกินไปสำหรับบางคน

ราคาของ ClickUp

? หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับปริมาณงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมช่วยเหลือคุณให้ประสบความสำเร็จ! กรุณาติดต่อ ฝ่ายขาย เมื่อคุณพร้อม

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,670+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,640 รายการ)

2. Draw. io

Draw.io แผนผังความคิด
ผ่านDraw.io

Draw.io เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง และเป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ SmartDraw สำหรับทีม Confluence อินเทอร์เฟซของมันน่าดึงดูด ใช้งานง่าย และมีการจัดระเบียบอย่างดี พร้อมฟีเจอร์ลากและวางที่ทำให้การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่าย

นอกจากนี้ ด้วยประเภทและรูปร่างของแผนภูมิที่หลากหลาย คุณสามารถมองเห็นระบบหรือแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มเช่น Google Drive ช่วยให้การจัดการไฟล์ง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและแรงงานของคุณและทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io

  • Draw.io ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ใช้ Confluence โดยมีฟีเจอร์ที่รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้ เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ใน Confluence โดยตรง
  • Draw.io ยังสามารถผสานการทำงานกับ Google Suite ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถจัดกลุ่มรูปร่าง ใช้ตัวเชื่อมต่ออัจฉริยะ และส่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกเพื่อสร้างแผนผัง
  • เครื่องมือสร้างแผนภาพการร่วมมือทางภาพที่ตรงไปตรงมา รวดเร็ว และใช้งานง่าย คุณสามารถผสมผสานและเลือกใช้อิเล็กต์หลาย ๆ อย่างที่มีอยู่ในไลบรารีเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้

ข้อจำกัดของ Draw.io

  • ระวังปัญหาเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน Draw.io เป็นเวลานาน ผู้รีวิวบางรายพบว่าแอปอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวในระบบที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้งานของคุณสูญหายได้หากไม่ได้บันทึกบ่อยๆ
  • แผนผังที่ซับซ้อนอาจทำให้ Draw.io ทำงานช้าลง เนื่องจากขาดเครื่องมือที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อคุณต้องจัดการกับแผนผังที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ

ราคา Draw.io

  • ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
  • สำหรับราคาเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม Atlassian Marketplace

คะแนนและรีวิว Draw.io

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (690 รีวิว)

3. Creately

ตัวอย่างแผนภาพผลิตภัณฑ์
ผ่านทางCreately

Creately ให้คุณเปลี่ยนความคิดที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องราวทางภาพที่เข้าถึงได้ง่าย เครื่องมือนี้มีตัวเลือกการสร้างแผนภาพหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแผนผังการไหล แผนผังองค์กรแผนภาพ UML และแผนผังความคิด

ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ แม้จะอยู่คนละเขตเวลา ด้วย Creately คุณไม่ได้แค่เพียงอธิบายแนวคิด แต่คุณกำลังวาดภาพที่ชัดเจนและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งดึงดูดความสนใจของทีมคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • Creately เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายอัจฉริยะ เชื่อมโยงและรวมงานจากหลายแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียว
  • ห้องสมุดแผนภาพของมันกว้างขวาง และเครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในที่ทำงานได้ผ่านคุณสมบัติเช่นเคอร์เซอร์และตัวชี้แบบเรียลไทม์ และความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นและงาน
  • ให้คุณลากและวางรายการจากแหล่งข้อมูลใดก็ได้ และเลือกจากคลังแม่แบบมืออาชีพมากกว่า 8,000 แบบ สำหรับแผนผังพื้นที่ แผนภาพ UMLแผนผังองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ Creately

  • Creately อาจรู้สึกจำกัดในบางครั้งเนื่องจากพื้นที่จำกัด
  • ผู้ตรวจสอบพบว่าเครื่องมืออาจมีความล่าช้าเมื่อโหลดแผนภูมิที่มีข้อมูลจำนวนมาก และฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์อาจต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
  • เมื่อพูดถึงการปรับแต่งขั้นสูง Creately อาจทำให้คุณต้องการมากกว่านี้

ราคาของ Creately

  • ฟรี: $0
  • ธุรกิจ: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Creately

  • G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (160+ รีวิว)

4. กลิฟฟี

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Gliffy
ผ่านทางGliffy

Gliffy เป็นเครื่องมือการร่วมมือด้านข้อมูลและภาพที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพต่าง ๆ ได้ตั้งแต่แบบจำลองกระบวนการ ไปจนถึงแผนภาพเวนน์ และแบบวาดทางเทคนิค ทั้งหมดผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งของ Gliffy ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในทิศทางเดียวกันและเดินหน้าไปอย่างราบรื่น. มันเหมือนกับการมีนักสืบข้อมูลส่วนตัวที่ค้นหาและเน้นให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของโครงการ.

คุณสมบัติเด่นของ Gliffy

  • Gliffy เป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • มันมีหลากหลายประเภทของแผนภาพ พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออย่าง Atlassian's Jira และ Confluence ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ราบรื่น
  • การทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่เพิ่งเปิดตัวใน Confluence Cloud add-on

ข้อจำกัดของ Gliffy

  • ตามความเห็นของผู้รีวิว ความเร็วของ Gliffy จะลดลงเมื่อสร้างแผนภูมิขนาดใหญ่ และการจัดวางข้อความอาจไม่เหมาะสมที่สุด
  • อาจทดสอบความอดทนของคุณกับเวลาในการโหลด และไม่เหมาะสำหรับอินโฟกราฟิกที่ซับซ้อนและโครงการ
  • ผู้ตรวจสอบยังได้สังเกตว่าเวอร์ชันฟรีของ Gliffy มีคุณสมบัติเพียงเล็กน้อย

ราคาของ Gliffy

  • มืออาชีพ: 1 ถึง 9 ผู้ใช้: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ บิลรายปี 10 ถึง 50 ผู้ใช้: $6/เดือน ต่อผู้ใช้ บิลรายปี
  • 1 ถึง 9 ผู้ใช้: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
  • 10 ถึง 50 ผู้ใช้: $6/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • 1 ถึง 9 ผู้ใช้: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
  • 10 ถึง 50 ผู้ใช้: $6/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Gliffy

  • G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

5. Edraw Max

ผ่านทางEdraw Max

ทางเลือกยอดนิยมอีกตัวหนึ่งของ SmartDraw คือ Edraw Max ซึ่งเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ ด้วยคลังประเภทไดอะแกรมมากกว่า 280 แบบที่น่าประทับใจ ตอบโจทย์ความต้องการในการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างครอบคลุม ไลบรารีแม่แบบและสัญลักษณ์ที่ครอบคลุมช่วยให้การสร้างไดอะแกรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับข้อมูลสำคัญได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Edraw Max

  • สนามเด็กเล่นของพื้นที่ทำงานที่เข้าใจง่ายและแถบเครื่องมือที่ตอบสนอง
  • มันมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยเทมเพลตสำหรับแผนภูมิหลากหลายรูปแบบ พร้อมด้วยรูปร่างและพื้นหลังมากมายเพื่อการออกแบบที่รวดเร็วและง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Edraw Max

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกในแผงด้านข้างมีความซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน ซึ่งอาจทำให้การทำงานช้าลงและเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้
  • มีข้อร้องเรียนบางประการเกี่ยวกับปัญหาด้านรูปแบบกับฟอนต์บางชนิด ซึ่งอาจส่งผลต่อลักษณะและความเป็นมืออาชีพของแผนภาพของคุณ
  • การปรับขนาดภาพวาดในบางครั้งอาจสร้างความสับสนใน Edraw Max ผู้ใช้ได้แสดงความประสงค์ให้มีวิธีการปรับขนาดงานที่ตรงตามสัญชาตญาณมากขึ้นในขณะที่กำลังวาด

ราคา Edraw Max

  แผน รายบุคคล: $99/ปี แผนตลอดชีพ: $198
  • แผนการสมัครสมาชิก: $99/ปี
  • แผนตลอดชีพ: $198
  ทีมและธุรกิจ แผนประจำปีสำหรับทีม: $8.43 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี แผนธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • แผนประจำปีของทีม: $8. 43/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • แผนธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • แผนการสมัครสมาชิก: $99/ปี
  • แผนตลอดชีพ: $198
  • แผนประจำปีของทีม: $8. 43/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • แผนธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

Edraw Max คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)

6. Lucidchart

ผ่านทางLucidchart

ชุดความสามารถในการออกแบบที่แข็งแกร่งของ Lucidchart ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและแนวคิดการออกแบบระดับมืออาชีพที่สามารถทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนที่สุดมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้

ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับแอปยอดนิยมอย่าง Google Workspace ทีมงานของคุณสามารถนำทางความซับซ้อนของข้อมูลโครงการได้อย่างเชี่ยวชาญ เปรียบเสมือนนักสำรวจผู้มีประสบการณ์ที่กำลังวางแผนเส้นทางบนภูมิประเทศที่ถูกสำรวจไว้อย่างละเอียด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • เก่งในการแบ่งปันและทำงานร่วมกันในแผนผังขั้นตอน แผนผังเครือข่าย และอื่นๆ
  • มันช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการและระบบของทีมคุณได้ในทันที และทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อผสานรวมกับกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง ของ Lucidspark
  • สามารถส่งออกผลงานของคุณไปยังรูปแบบต่าง ๆ และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Teams, Google Drive และ Slack
  • หากคุณเป็นผู้ใช้ Lucidchart ใหม่ คุณจะชื่นชอบหลักสูตรการสอนที่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • แม้ว่า Lucidchart จะมีการผสานการทำงานกับ Google Drive แต่ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวกับฟีเจอร์นี้ ซึ่งส่งผลต่อความราบรื่นในการซิงค์และแชร์เอกสาร
  • ในฐานะที่เป็นเครื่องมือออนไลน์ ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ของ Lucidchart มีข้อจำกัด หากคุณทำงานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อบ่อยครั้ง นี่อาจเป็นข้อเสียที่สำคัญ
  • แม้ว่าจะมีความสามารถในการใช้งานที่ดี แต่ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าโครงสร้างที่สวยงามของ Lucidchart นั้นดูล้าสมัยไปบ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
  • แม้ว่า Lucidchart จะเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุม แต่ไม่ได้รองรับข้อกำหนดเฉพาะของบางอุตสาหกรรมและความต้องการขั้นสูงของผู้ใช้

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี: $0
  • บุคคล: เริ่มต้นที่ $8
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)

7. แปลกใหม่

ตัวอย่างแผนผังการผัดวันประกันพรุ่งแบบเพ้อฝัน
ผ่านความเพ้อฝัน

ทางเลือกอื่นของ SmartDraw คือ Whimsical ซึ่งเป็นโซลูชันการสร้างแผนภาพที่นำความสดใหม่มาสู่การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถวาดแผนผังงาน แผนผังความคิด แผนภาพลวดลาย โน้ตติดผนัง และแผนภาพอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

มันเปลี่ยนงานที่มักน่ากลัวของการแสดงข้อมูลให้กลายเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ ด้วย Whimsical การนำเสนอข้อมูลไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่น่าเบื่ออีกต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก

  • มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้
  • คุณสามารถสร้างแผนภาพฟลักซ์ จัดการส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ จัดระเบียบตารางเวลา และออกแบบแผนผังองค์กรได้อย่างง่ายดาย
  • ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Notion, Figma และ Slack
  • ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแผนผังหรือแผนผังองค์กร คุณสมบัติการลากและวางของเครื่องมือจะทำให้ภารกิจนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วย
  • คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีที่หลากหลายของเทมเพลตและบล็อกการสร้าง รวมถึงแผนผังองค์กร, ศูนย์กลางโครงการ, แผนผังชั้น, รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, และเทมเพลตหน้าแลนดิ้ง

ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึกพิลั่น

  • แม้ว่าจะเหมาะสำหรับแผนภาพและโครงร่างที่เรียบง่าย แต่ก็มีขีดจำกัดในการออกแบบสำหรับโครงร่างที่ละเอียดมากขึ้น อาจต้องการมากกว่านี้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันการออกแบบขั้นสูง
  • ผู้ใช้ยังรายงานว่า Whimsical อาจทำงานช้าลงเมื่อต้องจัดการกับกล่องข้อความ รูปร่าง และลูกศรจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการเชื่อมโยงและประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผนภาพที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
  • เช่นเดียวกับเครื่องมือออนไลน์หลาย ๆ ตัว Whimsical มีข้อจำกัดในการใช้งานแบบออฟไลน์ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียที่สำคัญหากคุณต้องใช้งานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้ง

ราคาที่แปลกประหลาด

  • เริ่มต้น (ฟรี): $0
  • ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ

การให้คะแนนและรีวิวที่แปลกประหลาด

  • G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (50 รีวิว)

8. มิโร

แผนที่เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงแบบ Agile โดย Miro
ผ่านทางMiro

Miro เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ SmartDraw ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังออนไลน์นี้มีกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานเป็นทีม พื้นที่ทำงานที่ไม่มีขอบเขตและชุดเครื่องมือที่หลากหลายช่วยให้สามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆได้แบบเรียลไทม์

ด้วย Miro การประชุมทีมของคุณจะกลายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดที่มีชีวิตชีวา ราวกับว่าคุณได้พาทีมของคุณไปยังศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม สำรวจ และมองเห็นความคิดร่วมกันได้

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • Miro เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม มีบล็อกโค้ด เทมเพลต และแผนภาพ ทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถมีส่วนร่วมในการระดมความคิด การสร้างแผนภาพการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแผนผังพื้นที่ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • มันช่วยให้การสลับระหว่างโหมดนำเสนอและโหมดทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การประชุมของคุณมีปฏิสัมพันธ์และมีชีวิตชีวา
  • Miro ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากกว่า 100 รายการ เช่น Google Docs, Zoom และ Jira

ข้อจำกัดของ Miro

  • ผู้ใช้ Linux อาจผิดหวังเนื่องจาก Miro ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการนี้ได้
  • Miro ไม่มีวิธีในตัวที่ช่วยให้ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับทีมที่คิดค่าบริการตามชั่วโมงหรือผู้ที่ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการทำงาน
  • สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ Miro อาจไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากขาดสัญลักษณ์และโครงสร้างเฉพาะ เช่น สัญลักษณ์ของ Business Process Model and Notation (BPMN)และโครงสร้าง swimlane ซึ่งมักใช้ในกระบวนการทำแผนผัง

ราคาของ Miro

  • ฟรี: $0
  • ค่าเริ่มต้น: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก เรียกเก็บเงินรายปี
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (4,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)

9. OpenOffice Draw

ผ่านทาง OpenOffice Draw
ผ่านทางOpenOffice Draw

OpenOffice Draw เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีของ SmartDraw ที่มีความสมดุลระหว่างความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงาน มีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการสร้างแผนผังและภาพประกอบ 3 มิติที่มีชีวิตชีวา

OpenOffice Draw สนับสนุนแนวคิดที่ว่าการแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อน มันเหมือนกับการมีผืนผ้าใบว่างเปล่าและชุดพู่กันคุณภาพพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและสื่อความหมายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenOffice Draw

  • เชี่ยวชาญในการเพิ่มกราฟิกและภาพประกอบให้กับเอกสารและการนำเสนอ
  • ความสามารถในการออกแบบแบบเวกเตอร์และ 3 มิติ
  • รองรับโครงการแบบออฟไลน์
  • รองรับอย่างเป็นทางการสำหรับ Linux, Windows, Solaris และ MacOS แต่สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอื่นได้และไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัดของ OpenOffice Draw

  • ผู้ใช้รายงานว่า OpenOffice Draw ไม่ค่อยใช้งานง่ายในทันที ซึ่งอาจทำให้กระบวนการยอมรับใช้งานช้าลง
  • ผู้รีวิวบางท่านยังรู้สึกว่าอินเตอร์เฟซดูล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
  • เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสร้างแผนภาพและออกแบบกราฟิกอื่น ๆ OpenOffice Draw ถือว่ามีพื้นฐานค่อนข้างมาก ขาดคุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานที่คู่แข่งในตลาดมีให้ ซึ่งจำกัดความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • เนื่องจาก OpenOffice Draw เป็นเครื่องมือฟรีและโอเพนซอร์ส ระดับของการสนับสนุนลูกค้าและการอัปเดตเป็นประจำอาจไม่ครอบคลุมหรือบ่อยเท่ากับทางเลือกที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ OpenOffice Draw

  • ฟรี

OpenOffice Draw คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. SketchUp

ผ่านทาง SketchUp
ผ่านทางSketchUp

SketchUp เป็นเครื่องมือที่นิยามใหม่ของการแสดงข้อมูลด้วยภาพด้วยความสามารถในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ มอบวิธีการโต้ตอบในการสร้าง แก้ไข และแบ่งปันแบบจำลอง 3 มิติซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และโครงการสถาปัตยกรรม

ความสามารถในการหมุน, ปรับมุมมอง, และซูมภายในแบบจำลองของคุณมอบความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ. มันเหมือนกับการก้าวเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา, มอบข้อมูลเชิงลึกที่แผนภาพสองมิติไม่สามารถจับได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SketchUp

  • เป็นมิตรกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
  • ด้วยคลังโมเดล 3 มิติขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านฟีเจอร์ Warehouse จึงมอบเครื่องมือและปลั๊กอินหลากหลายเพื่อประสบการณ์การสร้างโมเดลที่ปรับแต่งได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการวาดแปลนพื้นหรือสร้างพื้นที่ทำงานแบบเสมือนจริง
  • SketchUp สามารถนำเข้าข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการผสานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ SketchUp

  • ผู้ใช้พบว่า การเคลื่อนย้ายวัตถุ โดยเฉพาะการจัดให้ตรงกับจุดต่างๆ นั้น อาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • เครื่องมือนี้อาจประสบปัญหาในการทำงานกับโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับโมเดลที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงหรืออาจทำให้ซอฟต์แวร์หยุดทำงานโดยสมบูรณ์
  • ไม่เป็นที่รู้จักในการนำเสนอการจำลองวัสดุที่สมจริงที่สุดหรือการเรนเดอร์คุณภาพสูง สำหรับโครงการที่ต้องการภาพที่สมจริงมาก นี่ถือเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ

ราคา SketchUp

  • SketchUp Go: 119 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
  • SketchUp Pro: $299/ปี
  • SketchUp Studio: $699/ปี

คะแนนและรีวิว SketchUp

  • G2: 4. 5/5 (890+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (950+ รีวิว)

การควบคุมความสำเร็จของโครงการอย่างสมบูรณ์แบบด้วย ClickUp

เช่นเดียวกับที่วาทยกรต้องการไม้บาตองเพื่อควบคุมวงออร์เคสตรา คุณในฐานะผู้จัดการโครงการก็ต้องการซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังเพื่อนำทีมของคุณผ่านช่วงขึ้นลงของการวางแผนโครงการ

ลองจินตนาการถึงการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานของคุณด้วยการระดมความคิดบนไวท์บอร์ดของ ClickUp ซึ่งไอเดียต่าง ๆ ไหลลื่นราวกับบทคอนแชร์โต จากนั้นสร้างสรรค์ทำนองของคุณในเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดของ ClickUp โดยมองเห็นโครงสร้างและความซับซ้อนของโครงการได้อย่างชัดเจนเหมือนโน้ตดนตรี

คุณสมบัติของClickUpช่วยให้คุณสามารถทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการดำเนินการ ทำให้ความพยายามของทีมของคุณประสานกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกแห่งความสำเร็จของโครงการ