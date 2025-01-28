บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

Haillie Parker
28 มกราคม 2568

การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานที่ท้าทาย ต้องการให้ทีมเปลี่ยนความคิดที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างให้กลายเป็นสินค้าที่สมบูรณ์แบบและสามารถขายได้ ซึ่งโดยปกติแล้วการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนทำงานร่วมกันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร แต่เมื่อทีมของคุณกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ เขตเวลาที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งทวีปต่างๆ ความท้าทายก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก

เข้าสู่โลกของซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มอบโซลูชันให้กระบวนการซับซ้อนนี้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ รวมถึงแพลตฟอร์มเช่น ClickUp ช่วยส่งเสริมการร่วมมืออย่างราบรื่น ทำให้ทีมสามารถปรับปรุงและปรับแต่งการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 10 ตัวในตลาดปัจจุบัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับทีมออกแบบของคุณ และช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่งได้ตามศักยภาพของพวกเขา

ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซอฟต์แวร์เครื่องมือเหล่านี้มอบเครื่องมือและคุณสมบัติที่จำเป็นให้กับนักออกแบบ วิศวกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อใช้ในการสร้างแนวคิด สร้างแบบจำลอง จำลอง และปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์?

ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเกมให้กับทีมของคุณได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และผลผลิตโดยรวมของทีมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณต้องใช้ความพยายามเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับทุกคนในทีม ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับใดก็ตาม
  • เครื่องมือออกแบบที่ครอบคลุม: มองหาเครื่องมือออกแบบ 2D และ 3D ขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างละเอียด รวมถึงฟีเจอร์การร่างแบบ การสร้างโมเดล และการแก้ไข
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: ซอฟต์แวร์ควรสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการทำงานข้ามสายงานด้วยคุณสมบัติเช่น การแก้ไขหลายผู้ใช้ การควบคุมเวอร์ชัน และตัวเลือกการแชร์
  • ศักยภาพในการผสานรวม: ค้นหาเครื่องมือเฉพาะทางที่สามารถผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ในเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อกระบวนการออกแบบสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ความสามารถในการปรับตัว: ซอฟต์แวร์ควรสามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ รองรับการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง—อาจรวมถึงซอฟต์แวร์ CAD หรือเครื่องมือสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
  • การจัดการข้อมูล: มองหาความสามารถในการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย การเรียกใช้ที่ง่ายดาย และการควบคุมเวอร์ชันที่เข้มงวด
  • ฟังก์ชันการทำงานบนระบบคลาวด์: ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ควรช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันทางไกล
  • ราคา: ราคาไม่ใช่ทุกสิ่ง และเราไม่ได้สนับสนุนให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฟรีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณเลือกเครื่องมือขั้นสูงสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ

10 ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

รวมศูนย์ความคิดเห็นและเร่งกระบวนการอนุมัติด้วย Proofing โดยการมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงบนไฟล์แนบงาน

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการในกระบวนการออกแบบได้อย่างทันท่วงที

แม้ว่าความคิดเกี่ยวกับการ จัดระเบียบ อาจไม่ใช่หัวข้อที่สนุกที่สุด แต่มันก็เป็นส่วนสำคัญในทุกทีมออกแบบและกระบวนการพัฒนา ClickUp มอบวิธีที่ง่ายให้กับทีมในการจัดระเบียบทุกสิ่งตั้งแต่กระบวนการทำงานไปจนถึงเอกสารภายในและคลังทรัพยากร

จับคู่ ClickUp กับซอฟต์แวร์ออกแบบที่คุณเลือก แล้วคุณจะมีทีมที่ทรงพลังพร้อมที่จะพิชิตโลกด้วยแนวคิดการออกแบบระดับสูง

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • แพลตฟอร์มของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้ทีมออกแบบทุกขนาดสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะทำงานภายในองค์กรหรือทางไกล
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันและแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมสามารถระดมความคิดออกแบบใหม่ ๆ ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟของเรา จากนั้นจัดเก็บไว้ด้วยClickUp Docs
  • ด้วยฟีเจอร์แชทและอีเมลในตัวClickUpผู้ใช้สามารถจัดการการสื่อสารทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน
  • ClickUp มีเทมเพลตฟรีจำนวนมากที่จะช่วยให้ทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนการออกแบบไปจนถึงการวิเคราะห์คู่แข่งเป็นเรื่องง่าย
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตงานช่วยลดความจำเป็นในการติดตามงานด้วยตนเอง ในขณะที่ฟีเจอร์ในการมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการภายในงานช่วยให้เกิดความรับผิดชอบในหมู่ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และช่วยติดตามความคืบหน้าของบรีฟการออกแบบใหม่
  • ClickUpAI เพื่อสร้างคำอธิบายสินค้า, ช่วยในการคิดค้น, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • การรวมกระบวนการทำงานของคุณไว้ใน ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเล็กน้อย
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนมือถือซึ่งอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องเดินทาง

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสซิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. อิงกี้เบย์

Inkybay

Inkybay เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ขายสินค้าที่ปรับแต่งได้ ตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงนามบัตร มันช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ซึ่งพวกเขาจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม Inkybay เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถคาดหวังได้ว่ามันจะเหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทุกคน อย่างไรก็ตาม หากคุณคิดว่ามันเหมาะกับธุรกิจของคุณ อย่าลืมทดลองใช้งานฟรี 14 วันก่อนตัดสินใจสมัครใช้งานจริง

คุณสมบัติเด่นของ Inkybay:

  • แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้การนำเสนอตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้หลากหลายแก่ลูกค้าของคุณเป็นเรื่องง่ายที่สุด
  • ธีมดีไซเนอร์หลากหลายหมายความว่าอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ Inkybay ได้
  • เครื่องมือแก้ไขผลิตภัณฑ์ภาพช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกองค์ประกอบการออกแบบและสีพิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Inkybay:

  • มุ่งเน้นหลักที่สินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถปรับแต่งได้
  • ราคาสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ออกแบบ

ราคาของ Inkybay:

  • เริ่มต้น: $19. 99/เดือน
  • ล่วงหน้า: $49.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $99.99/เดือน
  • ไม่จำกัด: $249.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Inkybay:

  • G2: 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

3. นูเซโอ

Nuxeo

Nuxeo เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการแพลตฟอร์มการสร้างและการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซับซ้อน

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องสร้างการออกแบบใหม่จากแบบเดิมบ่อยครั้ง เนื่องจากคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถค้นหาได้ง่ายและระบบลากและวางช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายระหว่างนักออกแบบผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของ Nuxeo และราคาที่อาจสูงอาจไม่เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการที่ง่ายกว่า

คุณสมบัติเด่นของ Nuxeo:

  • ข้อมูล Nuxeo ทั้งหมดของคุณอยู่ในระบบคลาวด์ ดังนั้นทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
  • ระบบการกรองการค้นหาที่เข้าใจง่ายช่วยให้สามารถจัดเรียงสินค้าตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น วัสดุ สี ความพร้อมจำหน่าย และราคา
  • ห้องสมุดวัสดุดิจิทัลทำให้การออกแบบต้นแบบใหม่เป็นเรื่องง่าย เนื่องจากนักออกแบบสามารถค้นหาสินทรัพย์เก่าและลากและวางลงในแบบใหม่ได้

ข้อจำกัดของ Nuxeo:

  • Nuxeo อาจซับซ้อนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ส่วนเสริมสามารถทำให้ Nuxeo มีราคาค่อนข้างสูงได้อย่างรวดเร็วสำหรับซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้

ราคาของ Nuxeo:

Nuxeo เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจในบริการและเครื่องมือของพวกเขา ราคาจะแตกต่างกันไปตามระดับของการสนับสนุนลูกค้าและข้อกำหนดของระบบของคุณ

คะแนนและรีวิวของ Nuxeo:

  • G2: 4/5 (76 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (33 รีวิว)

4. Onshape

Onshape

Onshape เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทที่ต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือเฉพาะทางนี้มอบซอฟต์แวร์ CAD สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งทำให้เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแบบจำลองดิจิทัลสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการออกแบบอุตสาหกรรม

ในความเป็นจริง เครื่องมือแกะสลักดิจิทัลนี้สามารถสร้างโมเดลดิจิทัลแบบเรียลไทม์ด้วยซอฟต์แวร์ CAD แบบหลายผู้ใช้และระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ช่วยกำจัดไฟล์ที่น่ารำคาญออกไปทั้งหมด

ทั้งหมดนี้หมายความว่าความก้าวหน้าของทีมคุณไม่มีอุปสรรคขวางทาง ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถึงเส้นชัยได้อย่างรวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาดมากที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ Onshape:

  • ซอฟต์แวร์ CAD แบบ Cloud Native ของพวกเขาช่วยให้ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้แบบรวมศูนย์ ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หมดปัญหาไฟล์สูญหาย และให้คุณสามารถจัดการงานออกแบบได้จากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ระบบจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งมาในตัวของ Onshape ช่วยให้สามารถแก้ไขแบบพร้อมกันได้พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำขั้นตอนการเช็คอินและเช็คเอาต์
  • FeatureScript ช่วยให้คุณสร้างคุณสมบัติ CAD แบบกำหนดเอง ซึ่งสามารถลดงานซ้ำซากที่น่ารำคาญได้อย่างมาก

ข้อจำกัดของ Onshape:

  • ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรอาจพบว่าการใช้งานเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด
  • ไม่มีเครื่องมือทั้งหมดที่ระบบ CAD ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะควรมี
  • ซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือออกแบบที่มีราคาสูงกว่าในรายการนี้

ราคาของ Onshape:

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $1500 ต่อผู้ใช้/ปี
  • มืออาชีพ: $2500 ต่อผู้ใช้/ปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Onshape:

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

5. SolidWorks

SolidWorks

SolidWorks เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ออกแบบขั้นสูงสำหรับนักออกแบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองแนวคิดที่ซับซ้อนและการแกะสลักแบบสามมิติ

ชุดโปรแกรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ลดเวลาในการออกแบบ และให้การเข้าถึงข้อมูลโครงการได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการตัวเลือก CAD ที่ทรงพลังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดเล็กหรือผู้ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายกว่าอาจพบว่าชุดโปรแกรมนี้เกินความจำเป็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolidWorks:

  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์ม 3DBestExperience ทำให้การร่วมมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลการออกแบบได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จากอุปกรณ์ดิจิทัลใด ๆ
  • คุณสมบัติการเปรียบเทียบร่างกาย (Body Compare) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบกลุ่มร่างกายสองกลุ่มที่ตั้งอยู่ภายในชิ้นส่วนหรือการประกอบเดียวกันได้ คุณสมบัตินี้อาจมีประโยชน์เป็นพิเศษในกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) หรือการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตโดยเปรียบเทียบการสแกนกับโหมด CAD แหล่งกำเนิด
  • ระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ SolidWorks ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการตอบสนองในการเรียกดูและทำให้การนำทางในโฟลเดอร์รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะสำหรับโฟลเดอร์ที่มีไฟล์จำนวนมาก

ข้อจำกัดของ SolidWorks:

  • ต้องการความเชี่ยวชาญในระดับสูงสำหรับผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
  • ความต้องการในการประมวลผลสูง ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่มีการเชื่อมต่อช้าหรือใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำ

ราคาของ SolidWorks:

ติดต่อฝ่ายขายของ SolidWorks เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับใบอนุญาตที่บริษัทของคุณอาจต้องการ

คะแนนและรีวิว Solidworks:

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

6. ฟิวชั่น 360

Autodesk

Fusion 360 ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือเดียวที่สามารถนำผลิตภัณฑ์จากแนวคิดและการออกแบบไปสู่กระบวนการผลิตด้วยคุณสมบัติการสร้างแบบจำลอง 3 มิติขั้นสูง

ด้วยการผสานการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิตเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว Fusion360 ช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาแนวคิดการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ และเปลี่ยนผ่านจากต้นแบบสู่การผลิตได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fusion 360:

  • นำเสนอชุดเครื่องมือสเก็ตช์สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ทรงพลัง พร้อมด้วยมิติและข้อจำกัดต่างๆ ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
  • การเขียนโปรแกรม CNC แบบง่ายช่วยให้การนำไปใช้ของกระบวนการกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพสูง, การทำความสะอาดแบบปรับตัวได้, และการจัดตำแหน่งเครื่องมือทำได้ง่าย
  • เนื้อหาห้องสมุด PCB ที่พร้อมใช้งานและตัวช่วยสร้างส่วนประกอบช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบของตนได้โดยไม่ต้องสร้างชิ้นส่วนจากศูนย์

ข้อจำกัดของ Fusion 360:

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้
  • สามารถช้าลงอย่างมากกับไฟล์ขนาดใหญ่หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Fusion 360:

  • ใบอนุญาต Fusion 360: $545/ปี

Fusion 360 คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

7. LabView

National Instruments

เมื่อพูดถึงการพัฒนาการวิจัย การตรวจสอบ และการทดสอบการผลิตแบบอัตโนมัติ LabView ถือเป็นโซลูชันที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในหมู่วิศวกรเครื่องกลทั่วโลก สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกของมันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการผสานรวมอย่างราบรื่นกับฮาร์ดแวร์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ เช่น ระบบ PXI, CompactDAQ, และ CompactRIO และยังรองรับเครื่องมือจากบุคคลที่สามอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่อาจไม่เหมาะกับทีมผลิตภัณฑ์หลายๆ ทีม หากการทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้องเป็นสิ่งที่ทีมของคุณต้องการความช่วยเหลือ LabView ก็เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คุณควรมีในชุดเทคโนโลยีของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LabView:

  • การเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย
  • ความสามารถในการผสานโค้ดที่เขียนด้วยภาษาอื่นเข้ากับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
  • หลายฉบับที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการการใช้งานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ LabView:

  • สินค้าเฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องการ
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้

ราคาของ LabView:

  • ฐาน: $580/ปี
  • เต็ม: $1,830/ปี
  • มืออาชีพ: 3,050 ดอลลาร์/ปี

คะแนนและรีวิว LabView:

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (14 รีวิว)

8. CATIA

Dassault Systemes

CATIA เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบและสร้างแบบจำลองขั้นสูงที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานกับแบบจำลอง 3 มิติที่ซับซ้อนหรือแบบร่าง 2 มิติที่ละเอียดได้ แม้ว่า CATIA จะสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้ แต่ซอฟต์แวร์นี้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศหรือยานยนต์

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ CATIA คือการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม 3DExperience แพลตฟอร์มนี้สร้างสภาพแวดล้อมการออกแบบเชิงสังคมที่ทีมของคุณสามารถทำงานบนผลิตภัณฑ์เดียวกันได้แบบเรียลไทม์ การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของเทคโนโลยีล้ำสมัยและการทำงานร่วมกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ทุกคน ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างผลลัพธ์การออกแบบที่เหนือกว่าด้วยความสามารถในการติดตามและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CATIA:

  • การตรวจจับข้อบกพร่องระบุข้อบกพร่องในการออกแบบของคุณ ช่วยให้สามารถปรับปรุงได้ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต
  • โปรแกรมออกแบบสีและตกแต่งช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์โดยเน้นที่สี วัสดุ การตกแต่งพื้นผิว และลายไม้ เพิ่มความลึกและความแม่นยำให้กับกระบวนการออกแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อต้องจัดการกับรูปทรงที่ซับซ้อน
  • การประเมินท่าทางของมนุษย์มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบยานยนต์ เนื่องจากทีมงานของคุณสามารถประเมินผลกระทบของท่าทางมนุษย์ต่อการออกแบบโดยใช้รูปทรงอินทรีย์ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้

ข้อจำกัดของ CATIA:

  • ซับซ้อนกว่าสิ่งอื่นใดในรายการนี้
  • ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้น

ราคาของ CATIA:

ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอใบเสนอราคาสำหรับบริษัทของคุณ

คะแนนและรีวิว CATIA:

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

9. ออโต้เดสก์ อินเวนเตอร์

Autodesk

Autodesk Inventor เป็นซอฟต์แวร์ CAD 3 มิติระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องมือการออกแบบทางกล การจัดทำเอกสาร และการจำลองผลิตภัณฑ์ โดดเด่นเหนือกว่าซอฟต์แวร์ CAD อื่นๆ ด้วยระบบแบบบูรณาการ ซึ่งรวมความสามารถในการสร้างแบบจำลองเชิงพาราเมตริกเต็มรูปแบบ การออกแบบแบบตรง การออกแบบอิสระ และการออกแบบตามกฎเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่หลากหลายและแข็งแกร่ง

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเอกสารการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการรักษาไว้ หรือกำลังช่วยให้การออกแบบเป็นอัตโนมัติ Autodesk Inventor ก็มอบแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการออกแบบของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Autodesk:

  • ชุดเครื่องมือเฉพาะทางอุตสาหกรรมช่วยให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่คุณทำงาน
  • การออกแบบอัตโนมัติทำให้สามารถทำงานประจำและกำหนดค่าชิ้นส่วนมาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด
  • ความเข้ากันได้กับ DWG หมายความว่าแบบของคุณสามารถแชร์และเปิดได้อย่างง่ายดายกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่รองรับรูปแบบ DWG

ข้อจำกัดของ Autodesk:

  • อาจเกิดการขัดข้องของประสบการณ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด
  • ขาดส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายตามที่คุณคาดหวังในผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมเช่นนี้

ราคาของ Autodesk:

  • ผู้ประดิษฐ์: $300/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Autodesk:

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

10. Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud มอบชุดเครื่องมือการออกแบบและการผลิตที่ครอบคลุมมากกว่า 20 แอปพลิเคชัน เพื่อสร้างและปรับแต่งโปรเจกต์สร้างสรรค์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับการสร้างโครงร่างหรือการสาธิตผลิตภัณฑ์ 3 มิติ Adobe Creative Cloud มีเครื่องมือที่คุณต้องการ

นอกเหนือจากความหลากหลายของเครื่องมือแล้ว Creative Cloud ยังมอบพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ขนาด 100GB อย่างใจกว้างอีกด้วย เมื่อจับคู่กับแอปมือถือสำหรับ Android และ iOS คุณก็จะได้ชุดเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องทำงานนอกสถานที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Creative Cloud:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งนักออกแบบหลายคนควรคุ้นเคยอยู่แล้ว
  • Adobe Stock นำเสนอคอลเลกชันของโมเดล 3 มิติที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้
  • การผสมผสานระหว่างเบราว์เซอร์ที่แข็งแกร่งและแอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานได้ทุกที่ที่ต้องการ

ข้อจำกัดของ Adobe Creative Cloud:

  • ไม่เหมาะสำหรับความต้องการด้านการออกแบบทางเทคนิค
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Adobe เพียงหนึ่งหรือสองรายการเท่านั้น

ราคาของ Adobe Creative Cloud:

  • บุคคล: $54.99/เดือน
  • นักเรียนและครู: $19.99/เดือน
  • ทีม: $84.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Adobe Creative Cloud:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

ควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเดินทางออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือที่มีประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นแกนหลักที่เชื่อมโยงทีมผลิตภัณฑ์ที่กระจายตัวของคุณเข้าด้วยกัน ควบคุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและรับประกันการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ไร้ที่ติทุกครั้ง

ไม่ว่าทีมของคุณจะกระจายตัวอยู่คนละเขตเวลาหรือทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ClickUp คือประตูสู่การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนความสำเร็จของคุณ

ถึงเวลาแล้วที่จะทิ้งความท้าทายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้เบื้องหลัง และต้อนรับยุคใหม่ของเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิผล

สมัครใช้ClickUpวันนี้ฟรี และเริ่มต้นการเดินทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณได้เลย