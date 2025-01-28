10 ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานที่ท้าทาย ต้องการให้ทีมเปลี่ยนความคิดที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างให้กลายเป็นสินค้าที่สมบูรณ์แบบและสามารถขายได้ ซึ่งโดยปกติแล้วการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนทำงานร่วมกันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร แต่เมื่อทีมของคุณกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ เขตเวลาที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งทวีปต่างๆ ความท้าทายก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
เข้าสู่โลกของซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มอบโซลูชันให้กระบวนการซับซ้อนนี้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ รวมถึงแพลตฟอร์มเช่น ClickUp ช่วยส่งเสริมการร่วมมืออย่างราบรื่น ทำให้ทีมสามารถปรับปรุงและปรับแต่งการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 10 ตัวในตลาดปัจจุบัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับทีมออกแบบของคุณ และช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่งได้ตามศักยภาพของพวกเขา
ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซอฟต์แวร์เครื่องมือเหล่านี้มอบเครื่องมือและคุณสมบัติที่จำเป็นให้กับนักออกแบบ วิศวกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อใช้ในการสร้างแนวคิด สร้างแบบจำลอง จำลอง และปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์?
ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเกมให้กับทีมของคุณได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และผลผลิตโดยรวมของทีมอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณต้องใช้ความพยายามเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับทุกคนในทีม ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับใดก็ตาม
- เครื่องมือออกแบบที่ครอบคลุม: มองหาเครื่องมือออกแบบ 2D และ 3D ขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างละเอียด รวมถึงฟีเจอร์การร่างแบบ การสร้างโมเดล และการแก้ไข
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: ซอฟต์แวร์ควรสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการทำงานข้ามสายงานด้วยคุณสมบัติเช่น การแก้ไขหลายผู้ใช้ การควบคุมเวอร์ชัน และตัวเลือกการแชร์
- ศักยภาพในการผสานรวม: ค้นหาเครื่องมือเฉพาะทางที่สามารถผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ในเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อกระบวนการออกแบบสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการปรับตัว: ซอฟต์แวร์ควรสามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ รองรับการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง—อาจรวมถึงซอฟต์แวร์ CAD หรือเครื่องมือสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
- การจัดการข้อมูล: มองหาความสามารถในการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย การเรียกใช้ที่ง่ายดาย และการควบคุมเวอร์ชันที่เข้มงวด
- ฟังก์ชันการทำงานบนระบบคลาวด์: ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ควรช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันทางไกล
- ราคา: ราคาไม่ใช่ทุกสิ่ง และเราไม่ได้สนับสนุนให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฟรีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณเลือกเครื่องมือขั้นสูงสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ
10 ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการในกระบวนการออกแบบได้อย่างทันท่วงที
แม้ว่าความคิดเกี่ยวกับการ จัดระเบียบ อาจไม่ใช่หัวข้อที่สนุกที่สุด แต่มันก็เป็นส่วนสำคัญในทุกทีมออกแบบและกระบวนการพัฒนา ClickUp มอบวิธีที่ง่ายให้กับทีมในการจัดระเบียบทุกสิ่งตั้งแต่กระบวนการทำงานไปจนถึงเอกสารภายในและคลังทรัพยากร
จับคู่ ClickUp กับซอฟต์แวร์ออกแบบที่คุณเลือก แล้วคุณจะมีทีมที่ทรงพลังพร้อมที่จะพิชิตโลกด้วยแนวคิดการออกแบบระดับสูง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- แพลตฟอร์มของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้ทีมออกแบบทุกขนาดสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะทำงานภายในองค์กรหรือทางไกล
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันและแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมสามารถระดมความคิดออกแบบใหม่ ๆ ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟของเรา จากนั้นจัดเก็บไว้ด้วยClickUp Docs
- ด้วยฟีเจอร์แชทและอีเมลในตัวClickUpผู้ใช้สามารถจัดการการสื่อสารทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน
- ClickUp มีเทมเพลตฟรีจำนวนมากที่จะช่วยให้ทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนการออกแบบไปจนถึงการวิเคราะห์คู่แข่งเป็นเรื่องง่าย
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตงานช่วยลดความจำเป็นในการติดตามงานด้วยตนเอง ในขณะที่ฟีเจอร์ในการมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการภายในงานช่วยให้เกิดความรับผิดชอบในหมู่ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และช่วยติดตามความคืบหน้าของบรีฟการออกแบบใหม่
- ClickUpAI เพื่อสร้างคำอธิบายสินค้า, ช่วยในการคิดค้น, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- การรวมกระบวนการทำงานของคุณไว้ใน ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเล็กน้อย
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนมือถือซึ่งอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องเดินทาง
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. อิงกี้เบย์
Inkybay เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ขายสินค้าที่ปรับแต่งได้ ตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงนามบัตร มันช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ซึ่งพวกเขาจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม Inkybay เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถคาดหวังได้ว่ามันจะเหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทุกคน อย่างไรก็ตาม หากคุณคิดว่ามันเหมาะกับธุรกิจของคุณ อย่าลืมทดลองใช้งานฟรี 14 วันก่อนตัดสินใจสมัครใช้งานจริง
คุณสมบัติเด่นของ Inkybay:
- แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้การนำเสนอตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้หลากหลายแก่ลูกค้าของคุณเป็นเรื่องง่ายที่สุด
- ธีมดีไซเนอร์หลากหลายหมายความว่าอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ Inkybay ได้
- เครื่องมือแก้ไขผลิตภัณฑ์ภาพช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกองค์ประกอบการออกแบบและสีพิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Inkybay:
- มุ่งเน้นหลักที่สินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถปรับแต่งได้
- ราคาสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ออกแบบ
ราคาของ Inkybay:
- เริ่มต้น: $19. 99/เดือน
- ล่วงหน้า: $49.99/เดือน
- มืออาชีพ: $99.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $249.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Inkybay:
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
3. นูเซโอ
Nuxeo เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการแพลตฟอร์มการสร้างและการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซับซ้อน
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องสร้างการออกแบบใหม่จากแบบเดิมบ่อยครั้ง เนื่องจากคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถค้นหาได้ง่ายและระบบลากและวางช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายระหว่างนักออกแบบผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของ Nuxeo และราคาที่อาจสูงอาจไม่เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการที่ง่ายกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Nuxeo:
- ข้อมูล Nuxeo ทั้งหมดของคุณอยู่ในระบบคลาวด์ ดังนั้นทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
- ระบบการกรองการค้นหาที่เข้าใจง่ายช่วยให้สามารถจัดเรียงสินค้าตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น วัสดุ สี ความพร้อมจำหน่าย และราคา
- ห้องสมุดวัสดุดิจิทัลทำให้การออกแบบต้นแบบใหม่เป็นเรื่องง่าย เนื่องจากนักออกแบบสามารถค้นหาสินทรัพย์เก่าและลากและวางลงในแบบใหม่ได้
ข้อจำกัดของ Nuxeo:
- Nuxeo อาจซับซ้อนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ส่วนเสริมสามารถทำให้ Nuxeo มีราคาค่อนข้างสูงได้อย่างรวดเร็วสำหรับซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้
ราคาของ Nuxeo:
Nuxeo เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจในบริการและเครื่องมือของพวกเขา ราคาจะแตกต่างกันไปตามระดับของการสนับสนุนลูกค้าและข้อกำหนดของระบบของคุณ
คะแนนและรีวิวของ Nuxeo:
- G2: 4/5 (76 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (33 รีวิว)
4. Onshape
Onshape เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทที่ต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือเฉพาะทางนี้มอบซอฟต์แวร์ CAD สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งทำให้เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแบบจำลองดิจิทัลสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการออกแบบอุตสาหกรรม
ในความเป็นจริง เครื่องมือแกะสลักดิจิทัลนี้สามารถสร้างโมเดลดิจิทัลแบบเรียลไทม์ด้วยซอฟต์แวร์ CAD แบบหลายผู้ใช้และระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ช่วยกำจัดไฟล์ที่น่ารำคาญออกไปทั้งหมด
ทั้งหมดนี้หมายความว่าความก้าวหน้าของทีมคุณไม่มีอุปสรรคขวางทาง ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถึงเส้นชัยได้อย่างรวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาดมากที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Onshape:
- ซอฟต์แวร์ CAD แบบ Cloud Native ของพวกเขาช่วยให้ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้แบบรวมศูนย์ ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หมดปัญหาไฟล์สูญหาย และให้คุณสามารถจัดการงานออกแบบได้จากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ระบบจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งมาในตัวของ Onshape ช่วยให้สามารถแก้ไขแบบพร้อมกันได้พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำขั้นตอนการเช็คอินและเช็คเอาต์
- FeatureScript ช่วยให้คุณสร้างคุณสมบัติ CAD แบบกำหนดเอง ซึ่งสามารถลดงานซ้ำซากที่น่ารำคาญได้อย่างมาก
ข้อจำกัดของ Onshape:
- ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรอาจพบว่าการใช้งานเป็นเรื่องน่าหงุดหงิด
- ไม่มีเครื่องมือทั้งหมดที่ระบบ CAD ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะควรมี
- ซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือออกแบบที่มีราคาสูงกว่าในรายการนี้
ราคาของ Onshape:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $1500 ต่อผู้ใช้/ปี
- มืออาชีพ: $2500 ต่อผู้ใช้/ปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Onshape:
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. SolidWorks
SolidWorks เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ออกแบบขั้นสูงสำหรับนักออกแบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองแนวคิดที่ซับซ้อนและการแกะสลักแบบสามมิติ
ชุดโปรแกรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ลดเวลาในการออกแบบ และให้การเข้าถึงข้อมูลโครงการได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการตัวเลือก CAD ที่ทรงพลังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดเล็กหรือผู้ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายกว่าอาจพบว่าชุดโปรแกรมนี้เกินความจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolidWorks:
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์ม 3DBestExperience ทำให้การร่วมมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลการออกแบบได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จากอุปกรณ์ดิจิทัลใด ๆ
- คุณสมบัติการเปรียบเทียบร่างกาย (Body Compare) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบกลุ่มร่างกายสองกลุ่มที่ตั้งอยู่ภายในชิ้นส่วนหรือการประกอบเดียวกันได้ คุณสมบัตินี้อาจมีประโยชน์เป็นพิเศษในกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) หรือการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตโดยเปรียบเทียบการสแกนกับโหมด CAD แหล่งกำเนิด
- ระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ SolidWorks ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการตอบสนองในการเรียกดูและทำให้การนำทางในโฟลเดอร์รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะสำหรับโฟลเดอร์ที่มีไฟล์จำนวนมาก
ข้อจำกัดของ SolidWorks:
- ต้องการความเชี่ยวชาญในระดับสูงสำหรับผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ความต้องการในการประมวลผลสูง ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่มีการเชื่อมต่อช้าหรือใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ราคาของ SolidWorks:
ติดต่อฝ่ายขายของ SolidWorks เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับใบอนุญาตที่บริษัทของคุณอาจต้องการ
คะแนนและรีวิว Solidworks:
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
6. ฟิวชั่น 360
Fusion 360 ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือเดียวที่สามารถนำผลิตภัณฑ์จากแนวคิดและการออกแบบไปสู่กระบวนการผลิตด้วยคุณสมบัติการสร้างแบบจำลอง 3 มิติขั้นสูง
ด้วยการผสานการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิตเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว Fusion360 ช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาแนวคิดการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ และเปลี่ยนผ่านจากต้นแบบสู่การผลิตได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fusion 360:
- นำเสนอชุดเครื่องมือสเก็ตช์สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ทรงพลัง พร้อมด้วยมิติและข้อจำกัดต่างๆ ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
- การเขียนโปรแกรม CNC แบบง่ายช่วยให้การนำไปใช้ของกระบวนการกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพสูง, การทำความสะอาดแบบปรับตัวได้, และการจัดตำแหน่งเครื่องมือทำได้ง่าย
- เนื้อหาห้องสมุด PCB ที่พร้อมใช้งานและตัวช่วยสร้างส่วนประกอบช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบของตนได้โดยไม่ต้องสร้างชิ้นส่วนจากศูนย์
ข้อจำกัดของ Fusion 360:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้
- สามารถช้าลงอย่างมากกับไฟล์ขนาดใหญ่หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Fusion 360:
- ใบอนุญาต Fusion 360: $545/ปี
Fusion 360 คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
7. LabView
เมื่อพูดถึงการพัฒนาการวิจัย การตรวจสอบ และการทดสอบการผลิตแบบอัตโนมัติ LabView ถือเป็นโซลูชันที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในหมู่วิศวกรเครื่องกลทั่วโลก สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกของมันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการผสานรวมอย่างราบรื่นกับฮาร์ดแวร์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ เช่น ระบบ PXI, CompactDAQ, และ CompactRIO และยังรองรับเครื่องมือจากบุคคลที่สามอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่อาจไม่เหมาะกับทีมผลิตภัณฑ์หลายๆ ทีม หากการทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้องเป็นสิ่งที่ทีมของคุณต้องการความช่วยเหลือ LabView ก็เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คุณควรมีในชุดเทคโนโลยีของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LabView:
- การเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย
- ความสามารถในการผสานโค้ดที่เขียนด้วยภาษาอื่นเข้ากับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
- หลายฉบับที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการการใช้งานที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ LabView:
- สินค้าเฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องการ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้
ราคาของ LabView:
- ฐาน: $580/ปี
- เต็ม: $1,830/ปี
- มืออาชีพ: 3,050 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิว LabView:
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (14 รีวิว)
8. CATIA
CATIA เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบและสร้างแบบจำลองขั้นสูงที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานกับแบบจำลอง 3 มิติที่ซับซ้อนหรือแบบร่าง 2 มิติที่ละเอียดได้ แม้ว่า CATIA จะสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้ แต่ซอฟต์แวร์นี้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศหรือยานยนต์
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ CATIA คือการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม 3DExperience แพลตฟอร์มนี้สร้างสภาพแวดล้อมการออกแบบเชิงสังคมที่ทีมของคุณสามารถทำงานบนผลิตภัณฑ์เดียวกันได้แบบเรียลไทม์ การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของเทคโนโลยีล้ำสมัยและการทำงานร่วมกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ทุกคน ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างผลลัพธ์การออกแบบที่เหนือกว่าด้วยความสามารถในการติดตามและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CATIA:
- การตรวจจับข้อบกพร่องระบุข้อบกพร่องในการออกแบบของคุณ ช่วยให้สามารถปรับปรุงได้ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต
- โปรแกรมออกแบบสีและตกแต่งช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์โดยเน้นที่สี วัสดุ การตกแต่งพื้นผิว และลายไม้ เพิ่มความลึกและความแม่นยำให้กับกระบวนการออกแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อต้องจัดการกับรูปทรงที่ซับซ้อน
- การประเมินท่าทางของมนุษย์มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบยานยนต์ เนื่องจากทีมงานของคุณสามารถประเมินผลกระทบของท่าทางมนุษย์ต่อการออกแบบโดยใช้รูปทรงอินทรีย์ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ข้อจำกัดของ CATIA:
- ซับซ้อนกว่าสิ่งอื่นใดในรายการนี้
- ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้น
ราคาของ CATIA:
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอใบเสนอราคาสำหรับบริษัทของคุณ
คะแนนและรีวิว CATIA:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
9. ออโต้เดสก์ อินเวนเตอร์
Autodesk Inventor เป็นซอฟต์แวร์ CAD 3 มิติระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องมือการออกแบบทางกล การจัดทำเอกสาร และการจำลองผลิตภัณฑ์ โดดเด่นเหนือกว่าซอฟต์แวร์ CAD อื่นๆ ด้วยระบบแบบบูรณาการ ซึ่งรวมความสามารถในการสร้างแบบจำลองเชิงพาราเมตริกเต็มรูปแบบ การออกแบบแบบตรง การออกแบบอิสระ และการออกแบบตามกฎเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่หลากหลายและแข็งแกร่ง
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเอกสารการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการรักษาไว้ หรือกำลังช่วยให้การออกแบบเป็นอัตโนมัติ Autodesk Inventor ก็มอบแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการออกแบบของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Autodesk:
- ชุดเครื่องมือเฉพาะทางอุตสาหกรรมช่วยให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่คุณทำงาน
- การออกแบบอัตโนมัติทำให้สามารถทำงานประจำและกำหนดค่าชิ้นส่วนมาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด
- ความเข้ากันได้กับ DWG หมายความว่าแบบของคุณสามารถแชร์และเปิดได้อย่างง่ายดายกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่รองรับรูปแบบ DWG
ข้อจำกัดของ Autodesk:
- อาจเกิดการขัดข้องของประสบการณ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด
- ขาดส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายตามที่คุณคาดหวังในผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมเช่นนี้
ราคาของ Autodesk:
- ผู้ประดิษฐ์: $300/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Autodesk:
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
10. Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud มอบชุดเครื่องมือการออกแบบและการผลิตที่ครอบคลุมมากกว่า 20 แอปพลิเคชัน เพื่อสร้างและปรับแต่งโปรเจกต์สร้างสรรค์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับการสร้างโครงร่างหรือการสาธิตผลิตภัณฑ์ 3 มิติ Adobe Creative Cloud มีเครื่องมือที่คุณต้องการ
นอกเหนือจากความหลากหลายของเครื่องมือแล้ว Creative Cloud ยังมอบพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ขนาด 100GB อย่างใจกว้างอีกด้วย เมื่อจับคู่กับแอปมือถือสำหรับ Android และ iOS คุณก็จะได้ชุดเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องทำงานนอกสถานที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Creative Cloud:
- ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งนักออกแบบหลายคนควรคุ้นเคยอยู่แล้ว
- Adobe Stock นำเสนอคอลเลกชันของโมเดล 3 มิติที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้
- การผสมผสานระหว่างเบราว์เซอร์ที่แข็งแกร่งและแอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานได้ทุกที่ที่ต้องการ
ข้อจำกัดของ Adobe Creative Cloud:
- ไม่เหมาะสำหรับความต้องการด้านการออกแบบทางเทคนิค
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Adobe เพียงหนึ่งหรือสองรายการเท่านั้น
ราคาของ Adobe Creative Cloud:
- บุคคล: $54.99/เดือน
- นักเรียนและครู: $19.99/เดือน
- ทีม: $84.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Adobe Creative Cloud:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
ควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเดินทางออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือที่มีประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นแกนหลักที่เชื่อมโยงทีมผลิตภัณฑ์ที่กระจายตัวของคุณเข้าด้วยกัน ควบคุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและรับประกันการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ไร้ที่ติทุกครั้ง
ไม่ว่าทีมของคุณจะกระจายตัวอยู่คนละเขตเวลาหรือทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ClickUp คือประตูสู่การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนความสำเร็จของคุณ
ถึงเวลาแล้วที่จะทิ้งความท้าทายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้เบื้องหลัง และต้อนรับยุคใหม่ของเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิผล
สมัครใช้ClickUpวันนี้ฟรี และเริ่มต้นการเดินทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณได้เลย