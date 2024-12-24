วิธีเขียนบรีฟการออกแบบใน 8 ขั้นตอน (พร้อมเทมเพลต ตัวอย่าง และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)

คุณคิดว่าส่วนที่ยากที่สุดของโครงการออกแบบคือการลงมือทำใช่ไหม? คุณไม่ได้คิดผิด แต่ประเด็นคือ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการออกแบบของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำก่อนที่โครงการจะเริ่มต้นเสียอีก
มันขึ้นอยู่ว่าแนวคิดการออกแบบที่คุณจินตนาการไว้อย่างชัดเจนนั้นสามารถเข้าใจและสร้างขึ้นในโลกจริงได้หรือไม่ แล้วทางออกคืออะไร? แน่นอนว่าการเขียนบรีฟการออกแบบที่ละเอียดและเป็นรูปธรรม!
เหมือนกับการสั่งอาหารที่ร้านอาหาร บรีฟการออกแบบบอกนักออกแบบว่าคุณต้องการอะไรจากคำขอของคุณ มันช่วยให้พวกเขาเข้าใจโครงการ งานที่ต้องทำ และจุดเริ่มต้น
กุญแจสำคัญในการเขียนบรีฟการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงคือการชัดเจนและกระชับ—ซึ่งเป็นความท้าทายเมื่อคุณต้องจัดการกับงานที่ซับซ้อนหรือข้อกำหนดของโครงการที่ไม่สามารถต่อรองได้หลายประการ แต่เราพร้อมช่วยเหลือด้วยเคล็ดลับและตัวอย่างบรีฟการออกแบบเพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น 💜
ไม่ว่าทีมออกแบบของคุณจะต้องการมาตรฐานสำหรับบรีฟงานหรือคุณเป็นส่วนหนึ่งของเอเจนซี่ที่รับจ้างทำโครงการของบริษัท บทความนี้มีคำตอบสำหรับคุณ
อ่านต่อเพื่อรับมุมมองใหม่ในการเขียนบรีฟการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็น วิธีการแบ่งย่อย ขั้นตอนปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบรีฟการออกแบบ และเทมเพลตบรีฟการออกแบบที่ปรับแต่งได้!
อะไรคือเอกสารสรุปการออกแบบ?
เอกสารสรุปการออกแบบคือเอกสารการจัดการโครงการที่เขียนขึ้นเพื่อวางแนวคิดการออกแบบสำหรับโครงการออกแบบ โดยมีเป้าหมาย ขอบเขตของโครงการ และแนวทางสำหรับคำขอที่ระบุไว้เอกสารสรุปการออกแบบนี้คล้ายกับแผนที่นำทางโครงการของคุณ และเป็นเสมือนแสงนำทางสำหรับนักออกแบบเมื่อต้องพิจารณา ที่ไหน อะไร เมื่อไหร่ และ ทำไม ของคำขอเฉพาะเจาะจง
เอกสารสรุปการออกแบบที่เขียนอย่างดีมักจะผ่านมือหลายคนก่อนที่จะไปถึงรายการที่ต้องทำของนักออกแบบ ด้วยการอนุมัติจากผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เอกสารสรุปควรมีความครบถ้วนแต่กระชับ ระบุกรอบเวลาที่ได้รับการอนุมัติ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายและงบประมาณ(หากมี)
ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บทสรุปยังเป็นวิธีหนึ่งที่นักออกแบบใช้เพื่อเชื่อมต่อและสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้ที่ทำการร้องขออีกด้วย ในแง่นี้ ลองใช้บทสรุปโครงการของคุณเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน เพื่อขจัดความสับสนทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ ข้อความ หรืออีเมลที่ส่งไปมาเพิ่มเติม
แต่ในขณะที่การรวมรายละเอียดหลักและบริบทในคำขอของคุณเป็นสิ่งสำคัญ บทสรุปการออกแบบของคุณควรยังคงเป็น สรุปสั้นๆ คุณต้องการให้มันยาวพอที่จะอธิบายโครงการและสื่อสารคำขอของคุณโดยไม่ทำให้ดีไซเนอร์รู้สึกท่วมท้นด้วยเอกสารหลายหน้าที่เต็มไปด้วยข้อความจนไม่มีขอบกระดาษเหลือ 🥵
ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างเอกสารสรุปการออกแบบ?
ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การสร้างบรีฟการออกแบบที่ดีที่สุดควรทำร่วมกันโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งรวมถึง:
- ทีมออกแบบ
- ลูกค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
- ผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบโครงการออกแบบและเป้าหมายของโครงการ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องแก้ไข เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักการตลาด และผู้ใช้ปลายทาง
เอกสารสรุปความต้องการในการออกแบบควรมีอะไรบ้าง?
⭐ แม่แบบแนะนำ
ต้องการบรีฟการออกแบบอย่างรวดเร็วใช่ไหม? รับวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด และความคาดหวังที่ชัดเจนได้ทันทีด้วยเทมเพลตบรีฟการออกแบบฟรีจาก ClickUp
เอกสารสรุปการออกแบบที่ดีควรมีความครอบคลุมแต่ชัดเจน. ต่อไปนี้คือองค์ประกอบหลักที่ควรมี:
ภาพรวมของโครงการ
เอกสารสรุปการออกแบบควรให้บริบทเกี่ยวกับโครงการและธุรกิจโดยรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควรระบุ:
- คำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการออกแบบ
- ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์กร
- คำอธิบายของปัญหาที่กำลังแก้ไขหรือโอกาสที่กำลังถูกนำมาพิจารณา
- การวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังแก้ไขปัญหาเดียวกันอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย
ทีมออกแบบต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงและสิ่งที่สำคัญต่อบุคลิกภาพเหล่านี้ หากการออกแบบต้องการสร้างผลกระทบ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบ UX เอกสารสรุปการออกแบบควรประกอบด้วย:
- คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
- ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์และจิตวิทยาของพวกเขา
- คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้, จุดที่สร้างความไม่สะดวก, และพฤติกรรม
ขอบเขตและสิ่งที่ต้องส่งมอบ
เอกสารสรุปการออกแบบที่วางแผนอย่างดีช่วยให้ผู้ออกแบบเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา และป้องกันการแก้ไขหลายครั้งและการล่าช้า. ควรพิจารณาการรวม:
- ผลลัพธ์เฉพาะที่ต้องการ เช่น โลโก้ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ ฯลฯ
- ข้อกำหนดรูปแบบและข้อกำหนดทางเทคนิค
- รายการวัสดุทั้งหมดที่จำเป็น
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดหรือมิติของวัสดุที่ต้องการผลิต
- ข้อจำกัดของแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีใด ๆ
ข้อกำหนดการออกแบบ
เอกสารสรุปของคุณควรมีการระบุถึงองค์ประกอบทางการออกแบบที่คุณต้องการทั้งหมด และคำขอที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ. สิ่งเหล่านี้อาจครอบคลุมถึง:
- แนวทางการสร้างแบรนด์และความชอบด้านภาพของคุณ เช่น แบบอักษร สี ฯลฯ
- คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำเสียงและรูปแบบ
- องค์ประกอบหรือข้อจำกัดที่จำเป็น
- ตัวอย่างของสไตล์การออกแบบที่คุณชอบหรือได้รับแรงบันดาลใจ
ไทม์ไลน์และงบประมาณ
เช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ การระบุทรัพยากรที่มีอยู่ให้ชัดเจน เช่น งบประมาณและเวลา จะช่วยให้สามารถตั้งความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดเฉพาะที่ควรระบุไว้ในเอกสารกำหนดขอบเขตการออกแบบ ได้แก่:
- เหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลาที่ต้องจดจำ
- กระบวนการทบทวนและอนุมัติ
- พารามิเตอร์และข้อจำกัดของงบประมาณ
เกณฑ์ความสำเร็จ
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ควรชี้แจงให้ชัดเจนเสมอว่าโครงการออกแบบที่ประสบความสำเร็จหมายถึงอะไรสำหรับคุณ ซึ่งรวมถึง:
- คุณจะวัดประสิทธิภาพของการออกแบบอย่างไร
- เป้าหมายหรือตัวชี้วัดเฉพาะที่ต้องการบรรลุ
องค์ประกอบเหล่านี้มาบรรจบกันในบรีฟการออกแบบได้อย่างไร? เราจะแสดงให้คุณเห็น!
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบแบบ Agile ของคุณ
สรุปการออกแบบ vs. สรุปความคิดสร้างสรรค์
ความแตกต่างหลักระหว่างบรีฟการออกแบบกับบรีฟความคิดสร้างสรรค์คือกลุ่มเป้าหมาย บรีฟการออกแบบมุ่งเน้นไปที่นักออกแบบ ในขณะที่บรีฟความคิดสร้างสรรค์มุ่งเน้นไปที่ทีมการตลาดหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์
เอกสารสรุปการออกแบบประกอบด้วยรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลา งบประมาณ และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับโครงการ ในทางกลับกันเอกสารสรุปแนวคิดอาจเน้นไปที่การสื่อสารแบรนด์ โทนเสียง และกลุ่มเป้าหมายของโครงการมากกว่า
ทั้งสองประเภทของเอกสารสรุปมีวัตถุประสงค์ในการกระบวนการออกแบบและควรทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
นี่คือการเปรียบเทียบแบบตารางของบรีฟการออกแบบและบรีฟความคิดสร้างสรรค์เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง:
|ลักษณะ
|รายละเอียดการออกแบบ
|บรีฟสร้างสรรค์
|วัตถุประสงค์หลัก
|มุ่งเน้นที่การดำเนินการออกแบบเฉพาะและการข้อกำหนดทางเทคนิค
|สรุปกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารที่กว้างขึ้น
|ระดับของรายละเอียด
|กว้างขึ้น ครอบคลุมกลยุทธ์สร้างสรรค์ทั้งหมด
|มีแนวคิดมากขึ้นและมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การสื่อสาร
|ผู้ชม
|สำหรับนักออกแบบและทีมออกแบบเป็นหลัก
|สำหรับสมาชิกทีมสร้างสรรค์ทุกท่าน (นักเขียน นักออกแบบ นักวางกลยุทธ์)
|เนื้อหาที่เน้น
|องค์ประกอบการออกแบบ, ข้อกำหนดทางภาพ, ข้อกำหนดทางเทคนิค
|ข้อความแบรนด์, วัตถุประสงค์ของแคมเปญ, การวางตำแหน่งทางการตลาด
|สิ่งที่ต้องส่งมอบ
|ผลลัพธ์การออกแบบเฉพาะ (โลโก้, เว็บไซต์, บรรจุภัณฑ์, เป็นต้น)
|องค์ประกอบของแคมเปญโดยรวมและสื่อการตลาด
|ข้อมูลทางเทคนิค
|รายละเอียดข้อกำหนดสำหรับขนาด สี รูปแบบ
|แนวทางทั่วไปสำหรับโทนเสียงของแบรนด์และทิศทางสร้างสรรค์
|ไทม์ไลน์
|เป้าหมายการออกแบบเฉพาะและกำหนดการผลิต
|ไทม์ไลน์ของแคมเปญโดยรวมและวันที่สำคัญทางการตลาด
|การวัด
|ตัวชี้วัดที่เน้นการออกแบบ (ความสามารถในการใช้งาน, ความดึงดูดทางสายตา)
|ตัวชี้วัดทางการตลาด (การมีส่วนร่วม, การรับรู้, ยอดขาย)
|ขอบเขต
|แคบ มุ่งเน้นที่การดำเนินการออกแบบ
|กว้าง ครอบคลุมกลยุทธ์สร้างสรรค์ทั้งหมด
|ส่วนประกอบ
|ข้อกำหนดการออกแบบ ข้อกำหนดทางเทคนิค อ้างอิงภาพ รายละเอียดรูปแบบ แนวทางการผลิต
|วัตถุประสงค์ทางการตลาด การวางตำแหน่งแบรนด์ ข้อความหลัก ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีนำหลักการออกแบบไปใช้
วิธีเขียนบรีฟการออกแบบใน 8 ขั้นตอน
ไม่มีรูปแบบตายตัวที่คุณต้องยึดถือเมื่อเขียนบรีฟการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ 🤩
ทีมของคุณจะพบประเภทของเอกสารสรุปงานที่เหมาะสมกับสไตล์การจัดการโครงการออกแบบของคุณมากที่สุดในแง่ของความยาว รายละเอียด และรูปแบบการทำงาน คำขอขนาดเล็กหรือโครงการขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสารสรุปงานที่ละเอียดมากนัก แต่ยังคงมีองค์ประกอบสำคัญที่เอกสารสรุปงานทุกฉบับควรมีร่วมกัน
การพึ่งพาเทมเพลต, คำขอแบบสำรวจ, หรือโครงสร้างเอกสารมาตรฐานล้วนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสร้างเอกสารสรุปการออกแบบ. สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสม่ำเสมอ! นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนของเราสำหรับการเขียนเอกสารสรุปการออกแบบที่มีประสิทธิภาพพร้อมตัวอย่างจากชีวิตจริง. ✏️
ทำตามขั้นตอนทั้งแปดนี้ หรือข้ามไปยังส่วนถัดไปเพื่อรับเทมเพลตแบบร่างงานออกแบบฟรี ที่จะช่วยให้กระบวนการออกแบบของคุณง่ายยิ่งขึ้น! 🤓
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมความคิดของคุณ
คิดถึงเอกสารการออกแบบของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ—เอกสารที่คุณสามารถกลับมาตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดและการอัปเดตความคืบหน้าขณะที่คุณบริหารโครงการออกแบบของคุณ
ดังนั้น ให้สร้างเอกสารเพียงฉบับเดียวที่จะรวบรวมข้อมูลสรุปการออกแบบทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน แม้ว่าคุณจะสามารถทำได้ในเอกสาร Word หรือ Google ทั่วไป แต่การใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมออกแบบโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณสามารถรักษาข้อมูลสรุปการออกแบบให้กระชับและอัปเดตอยู่เสมอ
เครื่องมือการจัดการโครงการออกแบบเช่นClickUp จะช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณสามารถคิดสร้างสรรค์และรวบรวมความคิดของคุณสำหรับโครงการออกแบบได้ร่วมกัน เครื่องมือออกแบบที่ทรงพลังยังช่วยลดความเครียดบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการทำงานออกแบบของคุณได้ด้วยความสามารถในการจัดระเบียบ, แก้ไข, แบ่งปัน, และจัดการโครงการทุกขนาด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เครื่องมือจัดการเอกสารอย่างClickUp Docsมีฟีเจอร์มากมาย เช่น AI, หน้าซ้อน, คำสั่ง Slash, ตัวเลือกการจัดสไตล์, การฝังเนื้อหา และการตั้งค่าขั้นสูง เพื่อปรับแต่งเอกสารสรุปงานออกแบบของคุณ
คุณจะต้องชื่นชอบความสามารถในการพัฒนาบรีฟงานออกแบบของคุณให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การ @mentions ในความคิดเห็น และการแชร์พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านลิงก์ง่าย ๆ
นอกจากนี้ เอกสารสามารถเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณได้ ดังนั้นการอัปเดตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเอกสารของคุณจะสะท้อนให้เห็นโดยอัตโนมัติในภารกิจที่เกี่ยวข้องและพื้นที่อื่น ๆ ในที่ทำงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: วางคำอธิบายโครงการออกแบบ
บริบทคือทุกสิ่ง และส่วนนี้ของเอกสารสรุปการออกแบบของคุณควรให้ข้อมูลนั้นอย่างชัดเจน!
ให้ส่วนสรุปโครงการที่สั้นแต่มีรายละเอียดเพียงพอซึ่งอธิบายโครงการของคุณและวัตถุประสงค์ของมัน. ไม่จำเป็นต้องลึกมาก แต่ประโยคหรือสองประโยคที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำขอของคุณและวัตถุประสงค์ของมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักออกแบบ.
ส่วนนี้อาจรวมถึงข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทหรือลูกค้าที่มอบหมายงานออกแบบ รายละเอียดทั่วไปที่มักระบุ ได้แก่ ธุรกิจหลักของบริษัท บริการหลัก ค่านิยม และอัตลักษณ์ของแบรนด์
ตัวอย่าง:
บริษัทการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของเรา กำลังออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของเราเพื่อเพิ่มหน้าแรกใหม่, ส่วนบล็อก, และพอร์ตโฟลิโอ. เราเป็นทีมเล็ก ๆ ที่มีสมาชิก 8 คน ซึ่งทำงานร่วมกับธุรกิจ 50 แห่งในพื้นที่ของเรา และงานทั้งหมดของเราอยู่ในหน้าเว็บเก่า ๆ ของเราในตอนนี้. เราได้เติบโตขึ้นในฐานะแบรนด์ตั้งแต่เราสร้างเว็บไซต์แรกของเรา และได้เติบโตขึ้นในฐานะบริษัท และเราต้องการให้เว็บไซต์ใหม่ของเราสะท้อนถึงสิ่งนั้น.
ขั้นตอนที่ 3: สรุปวัตถุประสงค์ของโครงการออกแบบ
อธิบายปัญหาที่โครงการนี้จะแก้ไขและแนวคิดภาพรวมที่คุณหวังจะบรรลุด้วยโครงการนี้ โปรดระบุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างตรงไปตรงมา และใช้ส่วนนี้เพื่อปรับทีมออกแบบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายโดยรวมของลูกค้าผ่านเป้าหมาย SMART
SMART ย่อมาจาก เฉพาะเจาะจง, วัดผลได้, สามารถบรรลุได้, เกี่ยวข้อง, และ มีกรอบเวลา
ตัวอย่าง:
เราต้องการให้เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ของเราสะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์เราได้ดีขึ้น ดึงดูดผู้เข้าชมให้มาใช้บริการของเราเพิ่มขึ้น และเพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวทางอีเมลของเราขึ้น25% ภายในสิ้นไตรมาสการเงินถัดไปของเรา
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Goalsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมในการสร้าง แบ่งปัน และติดตามเป้าหมายร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 4: ระบุกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนถัดไปของเอกสารสรุปของคุณจะครอบคลุมถึง ใคร ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นี่คือที่ที่ลูกค้าผู้ว่าจ้างโครงการจะอธิบายลูกค้าในอุดมคติ กลุ่มเป้าหมาย บุคลิกผู้ใช้ และกรณีการใช้งานของพวกเขา
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบที่จะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าผ่านคำขอนี้ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมต่อกับความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างมีความหมาย
ตัวอย่าง:
กลุ่มเป้าหมายของเราคือผู้ประกอบการหญิงในพื้นที่ซานดิเอโกที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี และ 35-44 ปี ลูกค้าเหล่านี้ต้องการขยายธุรกิจของตนโดยการลงโฆษณาแบบชำระเงินบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และต้องการทรัพยากรเพื่อปรับปรุงและเพิ่มการมีตัวตนออนไลน์ของพวกเขา
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดงบประมาณและกรอบเวลา
ตอนนี้เรากำลังเริ่มเข้าสู่รายละเอียดและส่วนของโลจิสติกส์ในบรีฟการออกแบบของคุณ ⏰💸
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาที่ให้ไว้มีความเป็นจริงและเป็นไปได้ตามสิ่งที่บรีฟต้องการ หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือทรัพยากรใด ๆ นี่คือเวลาที่เหมาะสมในการแจ้งให้ทราบ
นักออกแบบจำเป็นต้องทราบว่าโครงการมีกำหนดเวลาสำหรับการแก้ไขรอบแรกเมื่อใด คาดว่าจะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเมื่อใด และมีเหตุการณ์สำคัญใดบ้างความสัมพันธ์ของงาน หรือกำหนดเส้นตายที่เกี่ยวข้องกับคำขอ
สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างนักออกแบบกับลูกค้าเพื่อให้ทุกความคาดหวังของพวกเขาได้รับการตอบสนอง และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินการอยู่
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทีมออกแบบโครงการสามารถใช้เครื่องมืออย่างแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามจุดสำคัญและระบุอุปสรรคได้ทันเวลา
ตัวอย่าง:
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นคือหกเดือน เราจะประกาศเว็บไซต์ใหม่ของเราในงานเดือนมีนาคม แต่ต้องการเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเงียบๆ หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้น เดือนพิเศษนี้จะให้พื้นที่ในการปรับตัวหากมีอุปสรรคใดๆ เราต้องการอนุมัติแบบจำลองและโครงร่าง และผ่านการแก้ไขสองรอบก่อนเปิดตัว
ขั้นตอนที่ 6: ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการออกแบบ
ส่วนนี้เกี่ยวกับรายละเอียดของไฟล์และการจัดรูปแบบที่คุณต้องการให้ส่งมอบโครงการ หากจำเป็นหรือเกี่ยวข้อง โปรดระบุขนาด ประเภทไฟล์ กระบวนการตั้งชื่อ และสิ่งที่คาดหวังจากโครงการ ตัวอย่างเช่น ประเภทของวิดีโอ รูปภาพ หรือซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการใช้งาน และวิธีการแชร์ไฟล์กับคุณ
ตัวอย่าง:
เราจะอนุมัติแนวคิดและแบบร่างเบื้องต้นจากซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของเรา และตรวจสอบไวร์เฟรมทั้งหมดใน Figma รูปภาพและไอคอนทั้งหมดจะต้องอยู่ในรูปแบบ SVG
ขั้นตอนที่ 7: ให้ข้อมูลอ้างอิง แรงบันดาลใจ และรายละเอียดอื่นๆ
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โปรดเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จำเป็นไว้ที่ส่วนท้าย ซึ่งอาจรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อสำคัญสำหรับกรณีที่นักออกแบบมีคำถามเร่งด่วน รายละเอียดกระบวนการอนุมัติแบบ วันที่สำคัญ ตัวอย่างงานจำลองของลูกค้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง!
นี่เป็นเวลาที่ดีในการระบุสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้เห็นจากโครงการนี้ และภาพแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้ออกแบบมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำงานให้สอดคล้อง
ตัวอย่าง:
ตรวจสอบกระดานไวท์บอร์ดเสมือนของเราเพื่อดูผลงานล่าสุดที่เราได้ทำร่วมกับลูกค้าของเรา, ภาพร่างคร่าว ๆ ของสิ่งที่เราคิดไว้สำหรับเว็บไซต์ใหม่ของเรา, การวิจัย, สื่อ, และอื่น ๆ อีกมากมาย!
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิดและแบ่งปันไอเดียการออกแบบคืออะไร?ClickUp Whiteboards! ด้วยเครื่องมือสำหรับการวาดภาพ อัปโหลดสื่อ แทรก สไตล์ และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ClickUp Whiteboards ถูกสร้างขึ้นเพื่อจับความคิดของคุณทันทีที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันที ด้วยการแชท เอกสาร และงานที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน Whiteboards คือความฝันของนักออกแบบทุกคน ✨
นอกจากนี้ กระดานไวท์บอร์ดของคุณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ หมดความจำเป็นในการเปิดหลายแท็บ การรีเฟรชหน้าจออยู่ตลอดเวลา และความสับสนที่เกิดจากคำอธิบายยาว ๆ ที่เป็นข้อความ 🎨
ขั้นตอนที่ 8: แบ่งปันกับทีม
โครงการออกแบบเป็นงานที่ต้องร่วมมือกัน และเอกสารกำหนดงานออกแบบก็เช่นกัน!
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แบ่งปันรายละเอียดการออกแบบของคุณกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ยกเว้นทีมที่ดำเนินการโครงการ สิ่งนี้จะช่วยให้ทั้งทีมเข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว (ตามตัวอักษร) และทำงานให้ตรงเป้าหมาย 🎯
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แชร์ แก้ไข และอัปเดตบรีฟการออกแบบของคุณได้อย่างรวดเร็วผ่านสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองใน ClickUp และตัวเลือกการแชร์ที่สะดวก เช่น ลิงก์ง่าย ๆ
ตัวอย่างแบบร่าง
ตัวอย่างแบบร่างการออกแบบ 1: การปรับภาพลักษณ์ร้านกาแฟท้องถิ่น
ภูมิหลัง:
ร้านกาแฟท้องถิ่นแห่งหนึ่งต้องการปรับภาพลักษณ์ใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าประจำไว้ ร้านต้องการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มาจากแหล่งท้องถิ่น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายแบบ SMART:
เป้าหมายของเราคือการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ของคาเฟ่ให้สดใหม่ สะท้อนถึงคุณค่าด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เราตั้งเป้าเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 30% และเพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ 50% ภายในหกเดือนหลังจากการเปิดตัวแบรนด์ใหม่
กลุ่มเป้าหมาย:
กลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือบุคคลที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม อายุระหว่าง 20-35 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองใกล้กับคาเฟ่ ลูกค้าเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ชุมชน และคุณภาพในประสบการณ์กาแฟและคาเฟ่ของพวกเขา
งบประมาณและระยะเวลา:
เราได้จัดสรรเงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์สำหรับโครงการปรับภาพลักษณ์ใหม่ โดยหวังว่าจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่เดือนข้างหน้า กำหนดการประกอบด้วยการพัฒนาแนวคิดเบื้องต้น การออกแบบและปรับปรุงตามลำดับ และการนำไปใช้จริงในทุกแพลตฟอร์ม
สิ่งที่คาดหวังให้ส่งมอบ:
- โลโก้ใหม่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคาเฟ่ต่อความยั่งยืนและชุมชน
- อัปเดตการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แบบซื้อกลับบ้าน โดยเน้นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เมนูที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เน้นวัตถุดิบที่คัดสรรจากท้องถิ่น
- กราฟิกดิจิทัลสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตการรีแบรนด์
ผู้ติดต่อหลักและข้อจำกัด:
กรุณาดูที่ไวท์บอร์ดเสมือนของเราเพื่อหาแรงบันดาลใจ, ทรัพยากรแบรนด์, และข้อมูลติดต่อของผู้จัดการโครงการ. เราไม่ต้องการให้การรีแบรนด์เบี่ยงเบนไปไกลจากสีสันต้นฉบับของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจดจำแบรนด์ในหมู่ลูกค้าปัจจุบันของเรา.
ตัวอย่างแบบร่างการออกแบบ 2: การออกแบบแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการงาน
ภูมิหลัง:
สตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพกำลังมองหาการออกแบบแอปพลิเคชันมือถือที่นวัตกรรมและใช้งานง่าย แอปนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้มืออาชีพจัดการงานและโครงการของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดลำดับความสำคัญ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายแบบ SMART:
วัตถุประสงค์คือการออกแบบแอปพลิเคชันมือถือที่โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้านประสิทธิภาพการทำงาน โดยเน้นที่ความง่ายในการใช้งาน การทำงานร่วมกัน และการปรับแต่งตามความต้องการ เราตั้งเป้าที่จะได้ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 10,000 คนภายในสามเดือนแรกหลังเปิดตัว
กลุ่มเป้าหมาย:
กลุ่มเป้าหมายของเราคือมืออาชีพที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี ซึ่งต้องจัดการกับงานและโครงการหลายอย่างในเวลาเดียวกัน พวกเขากำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมแต่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันและการทำงานร่วมกัน
งบประมาณและระยะเวลา:
งบประมาณของเราสำหรับโครงการออกแบบแอปพลิเคชันคือ $15,000 โดยมีระยะเวลาดำเนินการห้าเดือนตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบการออกแบบขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมรอบการให้ข้อเสนอแนะหลังจากแต่ละขั้นตอนสำคัญ
สิ่งที่คาดหวังให้ส่งมอบ:
- ออกแบบ UI/UX อย่างสมบูรณ์สำหรับแอปพลิเคชันมือถือ รวมถึงหน้าจอทั้งหมดและองค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์
- คู่มือสไตล์ที่ระบุการจัดรูปแบบตัวอักษร, โทนสี, และส่วนประกอบของ UI
- ต้นแบบที่สาธิตฟังก์ชันการทำงานหลักและกระบวนการใช้งานของผู้ใช้
- แพ็กเกจสินทรัพย์พร้อมสำหรับการพัฒนา
ผู้ติดต่อหลักและข้อจำกัด:
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของแอป กรุณาเยี่ยมชมส่วนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของเรา เราเปิดรับแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ต้องมั่นใจว่าแอปยังคงใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ใหม่
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ประหยัดเวลาด้วยการสร้างเทมเพลตสำหรับบรีฟงานออกแบบ หรือขอให้ClickUp Brainช่วยแนะนำตัวอย่างบรีฟงานออกแบบ
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brain ได้ที่นี่:
แบบฟอร์มสรุปการออกแบบ
เหมือนกับการเล่นเกมโทรศัพท์ที่แย่ ๆคำอธิบายโครงการออกแบบที่ไม่สม่ำเสมอจะทำให้ความคิดหลักถูกมองข้ามไป และในที่สุดก็ทำให้จุดประสงค์หลักของโครงการหายไปอย่างสิ้นเชิง แต่แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เป็นวิธีที่แน่นอนในการรับประกันว่าทุก ๆ รายละเอียดจะถูกระบุไว้อย่างชัดเจน
คิดถึงเทมเพลตคำอธิบายการออกแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเป็นวิธีหนึ่งในการมาตรฐานการเขียนคำอธิบายการออกแบบของคุณ. พวกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้กระบวนการคำอธิบายการออกแบบง่ายขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—โครงการเอง.
เทมเพลต Design Brief โดย ClickUpคือโซลูชันครบวงจรสำหรับการเขียนบรีฟเชิงสร้างสรรค์ที่ละเอียดและมีคุณค่า เทมเพลตนี้ใช้รายการที่กำหนดไว้แล้วใน Workspace ของคุณพร้อมมุมมองแยกสำหรับการจัดการงาน ไทม์ไลน์ และทิศทางโดยรวมของคุณ
ในมุมมองรายการของเอกสารสรุปการออกแบบของคุณ คุณจะพบงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่ การประชุมกับลูกค้า ไปจนถึง การรวบรวมทรัพยากร และสถานะที่กำหนดเองได้เจ็ดสถานะเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ แต่คุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดของเทมเพลตนี้คือกระดานไวท์บอร์ดสรุปงานสร้างสรรค์ที่มีส่วนสีต่างๆ โน้ตติดผนัง และแผนภาพเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของโครงการ แบรนด์ ทรัพยากร บันทึก และอื่นๆ ของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับคู่มือการใช้งาน ClickUp Doc อย่างละเอียดที่จะแนะนำคุณผ่านทุกฟีเจอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เอกสารช่วยเหลือในเทมเพลตสรุปงานออกแบบจะแสดงฟีเจอร์การจัดสไตล์และการจัดรูปแบบมากมายให้คุณใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนสรุปงานออกแบบใน ClickUp ตั้งแบนเนอร์ที่ด้านบนของเอกสารและตลอดทั้งหน้าเพื่อให้มีเค้าโครงข้อมูลที่ชัดเจน แทรกวิดีโอ เพิ่มสารบัญ และอื่นๆ อีกมากมาย หรือวางเทมเพลตสำเร็จรูปอื่นๆของ ClickUpทับเอกสารของคุณเพื่อช่วยให้กระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนบรีฟการออกแบบ
การปฏิบัติตามแนวทางและกฎเกณฑ์บางประการขณะที่คุณสร้างบรีฟการออกแบบสามารถช่วยให้บรีฟนั้นมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดได้ นี่คือข้อเสนอแนะของเรา:
1. ให้ชัดเจนและให้บริบทที่เหมาะสม
- ใช้ภาษาที่ชัดเจนและปราศจากความกำกวม
- หลีกเลี่ยงการใช้คำเทคนิคหรือศัพท์เฉพาะเว้นแต่จำเป็น
- ให้คำจำกัดความของคำศัพท์ทางเทคนิคเมื่อมีการใช้
- ระบุข้อกำหนดของรัฐอย่างชัดเจนแทนที่จะบอกเป็นนัย
- รวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
- อธิบายความท้าทายหรือปัญหาในปัจจุบัน
- แบ่งปันการวิจัยตลาดหรือข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ที่อาจเป็นประโยชน์
2. ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ไม่ใช่การแก้ปัญหา
- ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไร
- อธิบายเหตุผลเบื้องหลังความต้องการ
- เปิดโอกาสให้มีพื้นที่สำหรับวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
- สมดุลทิศทางกับความอิสระทางสร้างสรรค์
- เปิดรับแนวทางใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์
- หลีกเลี่ยงการสั่งการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงเว้นแต่จะจำเป็นอย่างยิ่ง
3. กำหนดพารามิเตอร์ที่เป็นจริง
- ระบุข้อจำกัดด้านงบประมาณอย่างชัดเจน
- สร้างกรอบเวลาที่สามารถทำได้
- กำหนดขอบเขตของงาน
- รวมเอกสารที่ต้องส่งมอบทั้งหมด
4. รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายทางประชากรศาสตร์อย่างชัดเจน
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
- รวมปัญหาที่ผู้ใช้พบเจอ ความชอบ และความต้องการ
5. รวมเกณฑ์ความสำเร็จที่สามารถวัดได้
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้
- กำหนดเกณฑ์การประเมินและมาตรฐานประสิทธิภาพ
6. เก็บบันทึกทุกอย่าง
- รวมแนวทางของแบรนด์และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- แนบตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจ
- จัดทำเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค
7. ทบทวนและปรับปรุง
- ได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิค
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความคาดหวังชัดเจน
- ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารสรุปอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
จัดการโครงการออกแบบที่กำลังจะมาถึงของคุณด้วย ClickUp
นี่ไง! คุณไม่เพียงแต่เตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จด้วย 8 ขั้นตอนสำคัญในการเขียนบรีฟการออกแบบเท่านั้น แต่คุณยังมีเทมเพลตบรีฟการออกแบบที่ยืดหยุ่น ฟรี และปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อช่วยลดภาระงานของคุณอีกด้วย
แนวคิดสำคัญที่อยากให้จดจำไว้ ไม่ใช่แค่การเขียนบรีฟที่ใช้งานได้จริงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ประโยชน์จากบรีฟนั้นให้สูงสุดด้วย และนี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณยกระดับกระบวนการทำงานของคุณไปอีกขั้น ✅
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมในการรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวแบบร่วมมือกัน ไม่ว่าคุณจะใช้ในกรณีใดหรือมีสไตล์การทำงานแบบใดก็ตามฟีเจอร์ของมันมีเครื่องมือประหยัดเวลาหลายร้อยรายการเพื่อทำให้การจัดการงานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม—ด้วยวิธีการแสดงภาพโครงการของคุณถึง 15 วิธี,การเชื่อมต่อกับระบบอื่นกว่า 1,000 ระบบ, แชทในแอป และอื่นๆ อีกมากมาย!
เข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเขียนบรีฟการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง ClickUp Docs, Whiteboards, งานไม่จำกัด และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเมื่อคุณสมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp
เมื่อคุณพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้มากขึ้นอีก คุณสามารถปลดล็อกคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติมได้ในราคาเพียง $7