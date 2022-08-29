วิธีสร้างกระบวนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกที่มีประสิทธิภาพใน 7 ขั้นตอน

การออกแบบกราฟิกเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์จากนักออกแบบกราฟิกในการสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงาม ในขณะเดียวกัน นักออกแบบกราฟิกควรปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นระบบในการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่ได้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าและส่งมอบได้ตรงเวลา
ฉันมั่นใจว่าคุณมีพรสวรรค์ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นอยู่แล้ว สิ่งที่คุณต้องการคือ กระบวนการออกแบบกราฟิกที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ผลงานสุดท้ายของคุณตรงตามและเกินความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—คู่มือนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ
กราฟิกดีไซน์คืออะไร?
การออกแบบกราฟิกคือกระบวนการผสมผสานข้อความและภาพเพื่อสื่อสารข้อความที่ต้องการ การออกแบบกราฟิกมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาการมองเห็นเพื่อสร้างโอกาสทางการขายและเปลี่ยนโอกาสเหล่านี้ให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน ด้วยภาพที่น่าสนใจ ธุรกิจสามารถดึงดูดผู้เข้าชมมาสู่แบรนด์ของตนได้ ธุรกิจยังสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าได้ในระดับที่ใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้การออกแบบกราฟิกแล้ว ในความเป็นจริง ตามข้อมูลจากPiktochart พบว่ามีถึง 81% ที่รายงานว่าใช้การออกแบบกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ รูปแบบภาพที่นิยมใช้ในธุรกิจมากที่สุด ได้แก่ กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย, การนำเสนอ, วิดีโอ, ใบปลิวและโบรชัวร์, และโปสเตอร์
ดังนั้น นั่นหมายความว่าตราบใดที่ธุรกิจใช้ภาพ พวกเขาก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหม? ไม่เชิงแบบนั้น เนื้อหาภาพควรถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตั้งแต่แรก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ วิธีเดียวที่จะผลิตเนื้อหาภาพได้อย่างถูกต้อง คือการนำแนวทางที่เป็นระบบมาใช้กับกระบวนการออกแบบกราฟิก
นอกจากนี้ ด้วยกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ควบคู่กับเครื่องมือที่เหมาะสม แน่นอนว่าคุณไม่เพียงแต่รับประกันคุณภาพของงานออกแบบเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตอีกด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบกราฟิกของคุณ: 7 ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติตาม
ให้เราชัดเจนกัน. แต่ละบริษัทหรือนักออกแบบจะมีกระบวนการทำงานออกแบบของตัวเอง. ที่ Lform ตัวอย่างเช่น ที่เราเชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานออกแบบเว็บไซต์ เราได้กระบวนการทำงานที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา.
ทุกโครงการเริ่มต้นด้วยระยะ "การค้นพบ" ซึ่งประกอบด้วยการประชุมเริ่มต้นครั้งแรก (และมักจะใช้เวลานาน) ที่เราจะได้รู้จักกับลูกค้าและเป้าหมายของพวกเขา รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดโดยรวมสำหรับโครงการ จากนั้นเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและเริ่มสร้างเอกสารสนับสนุน
อาจเป็นการสร้างแผนผังเว็บไซต์ที่แสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิจัยเกี่ยวกับ SEO หรือสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อการค้นพบเสร็จสิ้นแล้ว เราจะเริ่มรวบรวมแนวคิดต่าง ๆ สำหรับสิ่งที่โครงการจะต้องส่งมอบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังทำwireframe สำหรับโครงการ UI/UX(ในกรณีของเว็บ) หรือกำลังสร้างโครงร่างและค้นหาเนื้อหาสำหรับสิ่งพิมพ์เช่นเอกสารประชาสัมพันธ์
หนึ่งในแง่มุมสำคัญที่ทำให้ Lform แตกต่างคือเราผลิต "บอร์ดวิสัยทัศน์" บอร์ดวิสัยทัศน์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสไตล์การออกแบบ โทนการเขียน และ "ความรู้สึก" ของแบรนด์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูตัวอย่างจำลองขนาดเล็กสำหรับลูกค้าของเรา Hockmeyer ด้านล่าง:
สุดท้ายนี้ เราจะเริ่มการผลิตเมื่อลูกค้าได้อนุมัติงานส่งมอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งอาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น การส่งไฟล์ออกแบบและฟอนต์ให้กับโรงพิมพ์ (เช่น นามบัตร) การผลิตงานส่งมอบหลายเวอร์ชัน (เช่น หากเรากำลังสร้างโฆษณาหรือใบปลิว) หรืออาจซับซ้อนถึงขั้นการพัฒนาเต็มรูปแบบสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่
ไม่ว่ากระบวนการทำงานจะเป็นอย่างไร คุณอาจสังเกตได้ว่าขั้นตอนพื้นฐานนั้นเหมือนกัน
หากคุณยังไม่มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบกราฟิกที่สร้างงานภาพให้กับลูกค้า หรือเป็นแผนกกราฟิกภายในองค์กร นี่คือขั้นตอนในการสร้างขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกที่ดีซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์:
ขั้นตอนที่ 1. ดูรายละเอียด
เพื่อเริ่มต้นกระบวนการออกแบบกราฟิกของคุณ คุณควร ตรวจสอบเอกสารสรุปความคิดสร้างสรรค์ของโครงการ
เอกสารสรุปการออกแบบคือชุดของคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการออกแบบกราฟิกของคุณ ซึ่งมักมาจากลูกค้าหรือผู้บริหารของคุณ—เอกสารนี้จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบการทำงานทั้งหมดของคุณในกระบวนการออกแบบกราฟิก คุณจำเป็นต้องเข้าใจคำแนะนำของลูกค้าอย่างถ่องแท้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันก่อนที่จะเริ่มทำงานออกแบบจริง
และมันเป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะนักออกแบบที่จะต้องมั่นใจว่าเอกสารสรุปการออกแบบให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการ
นี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างความสัมพันธ์และแสดงความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคุณในฐานะนักออกแบบ หลีกเลี่ยงการเป็นนักออกแบบที่โทรมาเพื่อยืนยันกรอบเวลา กำหนดส่ง หรือโทนสีหลังจากที่ได้รับมอบหมายโครงการไปแล้วเป็นเวลานาน
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้คือการสร้างแม่แบบสั้น ๆที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ คุณสามารถนำไอเดียเกี่ยวกับรายละเอียดจากโครงการที่คุณเคยทำมาแล้วมาใช้เพิ่มเติมในบรีฟการออกแบบของคุณได้
แต่มีรายละเอียดที่สำคัญที่คุณไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด เช่น:
- ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท: กลุ่มตลาดเฉพาะ, ฐานลูกค้า,บุคลิกของลูกค้า, และกลุ่มเป้าหมาย. คุณยังต้องทราบถึงบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถามใด ๆ. ซึ่งรวมถึงพันธมิตรของบริษัท เช่นผู้ให้บริการโฮสต์เว็บไซต์หากคุณกำลังออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น
- ประเภทของโครงการ: โครงการนี้เป็นประเภทใด? อาจเป็นการออกแบบโลโก้,การออกแบบผลิตภัณฑ์, หรือการออกแบบโปสเตอร์
- แนวทางการสร้างแบรนด์: แบรนด์ควรถูกนำเสนออย่างไร?ดังนั้นรายละเอียดการสร้างแบรนด์เช่น ฟอนต์ลายเซ็น, โทนสี, และการวางโลโก้ ควรถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
- เป้าหมายของโครงการ: บริษัทหวังที่จะบรรลุอะไรจากแนวคิดที่คุณสร้างขึ้น? และพวกเขาจะวัดความสำเร็จของคุณอย่างไร?
- งบประมาณ: พวกเขาเต็มใจที่จะใช้จ่ายกับโครงการนี้เท่าไร?
- ระยะเวลา: โครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลานานเท่าใด?
นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเทมเพลตขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายสำหรับ Nike ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้สร้างเทมเพลตบรีฟงานสร้างสรรค์ของคุณเองได้
เมื่อสร้างเทมเพลตคำอธิบายงานของคุณ ClickUp's Docs เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คุณควรพิจารณาใช้ มันช่วยให้คุณสามารถสร้างและบันทึกเทมเพลตคำอธิบายงานการออกแบบของคุณใน Docs ได้
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตารางและการฝังบุ๊กมาร์กเพื่อจัดรูปแบบเอกสารของคุณได้ เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถแก้ไขเอกสารได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถแชร์หน้าเอกสารนี้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผ่านลิงก์สาธารณะหรือลิงก์ส่วนตัว
สุดท้ายนี้ คุณสามารถผสานเอกสารเข้ากับงานในกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณได้
หลังจากได้รับรายละเอียดทั้งหมดจากเอกสารสรุปโครงการแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดแต่ละข้อและได้รับคำตอบสำหรับคำถามใด ๆ ในขั้นตอนนี้
โปรดจำไว้ว่า บทสรุปของคุณจะเป็นจุดอ้างอิงตลอดกระบวนการออกแบบกราฟิก
ขั้นตอนที่ 2. ศึกษาหัวข้อ
เอกสารสรุปโครงการสร้างสรรค์จะให้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับโครงการเฉพาะเจาะจง เป็นข้อมูลที่จำเป็น แต่ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อส่งมอบแนวคิดหรือการออกแบบที่ยอดเยี่ยม คุณยังต้องทำการวิจัยเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายของบริษัทได้ดีขึ้น และรู้วิธีใช้ทักษะของคุณเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
เริ่มต้นด้วยการดูโครงการที่ผ่านมาของบริษัทในคลังงานออกแบบกราฟิก เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มที่มีประโยชน์เฉพาะ เช่น ประเภทของการออกแบบที่ลูกค้าของบริษัทมีปฏิสัมพันธ์มากที่สุดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ คุณยังสามารถขอเข้าถึงข้อมูลโซเชียลมีเดียและรายงานกิจกรรมของเครื่องมือหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อยืนยันข้อมูลนี้ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ให้ตรวจสอบคู่มือสไตล์ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าของคุณด้วย นั่นมีความสำคัญเพราะคุณต้องการให้แน่ใจว่าผลงานสุดท้ายของคุณสอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัท นอกเหนือจากคู่มือแล้ว คุณสามารถตรวจสอบเอกสารทางการตลาดอื่น ๆ และแพลตฟอร์มที่บริษัทได้ผลิตไว้แล้วได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างอินโฟกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย ให้ตรวจสอบว่าบริษัทได้โพสต์อะไรไว้ในบัญชีของพวกเขาในโอกาสที่ผ่านมา เพื่อหาแนวคิดทั่วไป เช่น แบบอักษรที่ใช้ สีที่นิยมใช้ และอื่นๆ สำหรับเนื้อหาประเภทนั้น
แต่ถ้าคุณกำลังออกแบบกราฟสำหรับเว็บไซต์ของพวกเขา ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของพวกเขาก่อนเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัท, แบบอักษร, สี, และองค์ประกอบทางสายตาอื่น ๆ
การทำการวิจัยตลาดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มการออกแบบในอุตสาหกรรมเฉพาะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม แต่เป็นข้อมูลที่ควรมีไว้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าองค์ประกอบในการออกแบบที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือค้นหาว่าฟอนต์หรือสีใดที่ทำงานได้ดีในอุตสาหกรรมเฉพาะ นอกจากนี้ คุณต้องทำการวิจัยคู่แข่งด้วย
จากผลการค้นพบของคุณ คุณสามารถชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้ได้ผลกับแบรนด์ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดีไซน์และแนวคิดของคู่แข่งที่มีอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างแนวคิดที่คล้ายคลึงกับแบรนด์อื่น
ในขณะที่การวิจัยทั้งหมดนี้อาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยและใช้เวลามาก เครื่องมืออย่าง ClickUp's Notepad ทำให้การจดบันทึกเป็นส่วนที่ง่ายขึ้น
แอปจดบันทึกนี้ช่วยให้คุณจดบันทึกที่สามารถติดตามได้จากทุกที่ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลายเพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ไฮไลท์ข้อมูลสำคัญด้วยสี และปรับหัวข้อเพื่อแสดงโครงสร้างของข้อความ
ส่วนที่ดีที่สุดของฟีเจอร์นี้คือคุณสามารถบันทึกโน้ตได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในแอปบนโทรศัพท์หรือผ่านส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp และเปลี่ยนโน้ตเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ใน ClickUp
ขั้นตอนที่ 3. คิดค้นไอเดีย
ณ จุดนี้ในกระบวนการ คุณควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าลูกค้าหรือผู้บริหารของคุณต้องการอะไร และอะไรที่กำลังทำงานอยู่ในอุตสาหกรรม
ขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาแนวคิดในกระบวนการออกแบบกราฟิกของคุณ—ถึงเวลาที่จะค้นหาไอเดียที่จะเข้าถึงและเกินความคาดหวังของลูกค้าแล้ว ถึงเวลาที่จะมองหาแรงบันดาลใจผ่านการประชุมระดมความคิด; เริ่มการประชุมระดมความคิดของคุณหลังจากที่คุณได้รับบรีฟและผลการวิจัยยังคงสดใหม่
สิ่งเดียวที่ดีกว่าไอเดียสร้างสรรค์จากนักออกแบบคนเดียว คือไอเดียที่มากขึ้นจากนักออกแบบหลายคน ดังนั้นแบ่งปันบรีฟและข้อมูลวิจัยกับทีมออกแบบกราฟิกของคุณ เพื่อร่วมมือกันและนำไอเดียอันสดใสทั้งหมดมารวมกัน สำหรับการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพ คุณจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงไอเดียทั้งหมดและสร้างแผนงานที่คุณสามารถอ้างอิงได้อย่างง่ายดาย
ในกรณีนี้ ให้ใช้ClickUp's Mind Mapsเพื่อวางแผนและจัดระเบียบความคิดเพื่อสร้างโครงร่างที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น. คุณยังสามารถแชร์ Mind Maps ของคุณกับทีม, ลูกค้า, และผู้อื่นได้ ทำให้ใครก็ตามสามารถมองเห็นกระบวนการออกแบบและความคิดได้ง่ายขึ้น หรือให้คำแนะนำได้.
สุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวคิดการออกแบบของคุณสอดคล้องกับเอกสารสรุปความคิดสร้างสรรค์ของโครงการและการวิจัย ก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการออกแบบกราฟิก
ขั้นตอนที่ 4. สร้างบอร์ดอารมณ์
เมื่อคุณได้ตัดสินใจเลือกไอเดียการออกแบบที่ดีที่สุดแล้ว ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณควรเป็นการนำไอเดียเหล่านั้นไปใส่ใน มู้ดบอร์ด—การรวบรวมเนื้อหาภาพที่สร้างแนวคิดคร่าว ๆ ว่าแนวคิดสุดท้ายของคุณอาจจะเป็นอย่างไร
นี่คือตัวอย่างของบอร์ดอารมณ์แบบตัวอักษร (Typography Mood Board) ด้านล่าง เพราะมันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของฟอนต์หลากหลายประเภทที่สามารถใช้ได้สำหรับโปรเจ็กต์เฉพาะ และสไตล์ของภาพที่เหมาะกับฟอนต์เหล่านั้น
นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณสามารถใส่ในมู้ดบอร์ดของคุณได้ เนื่องจากมู้ดบอร์ดช่วยให้คุณกำหนดทิศทางของโครงการ ลองเพิ่มสิ่งใดก็ตามที่ช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ คำบรรยาย หรือโทนสี
บอร์ดอารมณ์คือสิ่งที่คุณสามารถมองเห็นภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้ใกล้เคียงที่สุด แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับมันก็ตาม ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้คุณสามารถมองเห็นไอเดียที่ดีที่สุดที่จะนำไปใช้ และไอเดียที่คุณต้องทิ้งไปได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสังเกตเห็นการออกแบบที่คุณสามารถนำมาผสมผสานกันเพื่อสร้างการออกแบบที่ดีขึ้นไปอีกได้
โบนัส: ชม10 แบบบอร์ดอารมณ์ฟรีเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ
นักออกแบบกราฟิกแต่ละคนมีวิธีการสร้างมู้ดบอร์ดที่แตกต่างกัน บางคนชอบมู้ดบอร์ดแบบกายภาพ ในขณะที่บางคนชอบมู้ดบอร์ดแบบดิจิทัล ทั้งสองแบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งคู่ แต่ถ้าคุณกำลังทำงานกับทีมออกแบบที่อยู่ห่างไกล มู้ดบอร์ดแบบดิจิทัลคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
คุณสามารถร่วมงานกับนักสร้างสรรค์คนอื่น ๆ จากทุกที่ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์ได้ตราบใดที่คุณให้สิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น หนึ่งในทรัพยากรที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้สำหรับบอร์ดอารมณ์ดิจิทัลคือซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUp
ไวท์บอร์ดช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นแนวคิดได้ชัดเจน เชื่อมโยงวัตถุหลายชิ้นจากผู้ใช้งานต่าง ๆ และอัปโหลดรูปภาพ ลิงก์ และงานใน ClickUp ได้
บอร์ดอารมณ์เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการอ้างอิงหากคุณหรือใครในทีมของคุณติดขัดในขั้นตอนใด ๆ ของกระบวนการออกแบบของคุณ แค่จำไว้ว่าให้ยึดตามข้อกำหนดของบรีฟและข้อมูลที่คุณได้รับจากการวิจัยของคุณ
แชร์ไอเดียจากมู้ดบอร์ดกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อดูว่าทุกคนมีความเห็นตรงกันหรือไม่ นั่นสำคัญเพราะหากพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ต่างกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนที่จะดำเนินการไปไกลเกินไป อย่าเสียเวลาและแรงงานในการทำซ้ำกระบวนการในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 5 เตรียมแบบร่างและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการออกแบบกราฟิกของคุณ ความคิดต่าง ๆ ได้ถูกนำมาแสดงไว้บนผนังแล้วอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะนำความคิดเหล่านั้นมาลงบนกระดาษหรืออุปกรณ์ดิจิทัล เช่น iPad หรือคอมพิวเตอร์ หรืออะไรก็ตามที่เหมาะกับคุณที่สุด
สร้างร่างแบบคร่าวๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะคุณยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจตัวเลือกต่างๆ ในขั้นตอนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องปรับแต่งหรือเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่าง เพียงแค่ใส่รายละเอียดพอที่จะเห็นภาพรวมของแนวคิดหลักที่คุณต้องการจะสื่อ
ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสเก็ตช์เช่นนี้คือโลโก้ของ WWF สเก็ตช์นี้ไม่ได้ละเอียดเท่ากับแบบสุดท้าย แต่เน้นไปที่แนวคิดหลักในการใช้แพนด้าเป็นโลโก้อย่างเป็นทางการ
ขณะที่คุณกำลังวาดภาพร่าง คุณอาจคิดถึงไอเดียที่ดีกว่าสำหรับรายละเอียดที่จะเพิ่มเข้าไปในงานออกแบบของคุณ หรือแบบตัวอักษรที่จะใช้ แต่จำไว้ว่าให้ใช้บอร์ดอารมณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและนำทางคุณผ่านกระบวนการวาดภาพร่างของคุณ
เมื่อคุณวาดภาพร่างเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบแนวคิดของคุณและ คัดเลือกภาพร่างที่ดีที่สุด เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าหรือผู้บริหารของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีภาพร่าง 20 ภาพ ให้เลือกภาพที่ดีที่สุด 5 ภาพ
สำหรับห้าสิ่งนี้ คุณควรใช้เวลาในการเน้นรายละเอียดให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น สร้างแบบจำลองดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกเพื่อให้ได้ลุคที่ดูเป็นมืออาชีพ โลโก้ต้นฉบับของธนาคารเชส แสดงให้เห็นเวอร์ชันดิจิทัลในรูปแบบที่น่าดึงดูดมากขึ้น
ความคิดเห็นจากลูกค้า เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิก แต่มันไม่เป็นไรหากคุณทำตามบรีฟสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าหรือผู้บริหารจะเลือกแบบร่างการออกแบบกราฟิกและให้คำแนะนำสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและนำเสนอตัวเลือกที่คุณชื่นชอบพร้อมอธิบายเหตุผลได้ แต่โปรดคำนึงถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพวกเขาด้วย เนื่องจากพวกเขาคือลูกค้าหรือผู้บริหารที่ร้องขอการออกแบบเหล่านี้ วิธีที่ดีที่สุดคือช่วยให้พวกเขาเข้าใจมุมมองและทิศทางสร้างสรรค์ของคุณ ลองถามคำถามเฉพาะเจาะจงเพื่อทำความเข้าใจมุมมองของพวกเขา และกระตุ้นให้พวกเขาชี้ให้เห็นสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบในแต่ละการออกแบบ เพื่อนำมาพัฒนาแนวคิดสำหรับการแก้ไข
เมื่อคุณทุกคนได้ตกลงกันในเรื่องการปรับเปลี่ยนที่ต้องการและทิศทางสร้างสรรค์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกลับไปใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกของคุณและทำงานบนแบบร่างสุดท้าย โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 6. รวมข้อเสนอแนะ
การแก้ไขแบบ เป็นขั้นตอนในกระบวนการทำงานที่แม้แต่กราฟิกดีไซเนอร์ที่ดีที่สุดก็ต้องผ่าน แม้กระทั่งคุณอาจต้องทำการแก้ไขหลายรอบก่อนที่ลูกค้าหรือผู้บริหารจะพอใจกับผลงานสุดท้าย
แต่คุณสามารถลองทำการแก้ไขหลายครั้งต่อรอบเพื่อลดจำนวนครั้งที่คุณต้องแก้ไขการออกแบบขั้นสุดท้ายของคุณได้ นอกจากนี้กระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกที่ยอดเยี่ยมยังช่วยให้เกิด การให้ข้อเสนอแนะภายใน จากเพื่อนร่วมงานและชุมชนนักออกแบบกราฟิกได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะนี้ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาบางประการในงานออกแบบของคุณก่อนการนำเสนอ ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาของกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
เมื่อลูกค้าหรือผู้บริหารของคุณให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบแล้ว ให้เวลาสั้น ๆ หากพวกเขาเปลี่ยนใจ หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ให้เวลาหนึ่งหรือสองวันเพื่อส่งการยืนยันและดำเนินการแก้ไขต่อไป วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการทำแบบใหม่ของคุณได้มาก
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขการออกแบบคือการหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับคำขอของลูกค้าหรือผู้บริหาร ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม การเพิ่มแนวคิดใหม่ในขณะนี้จะสายเกินไปแล้ว
พวกเขาได้ตัดสินใจเลือกแบบที่ต้องการจริงแล้ว หากคุณรู้สึกควรมีการปรับเปลี่ยน กรุณาเสนอแนะโดยคำนึงถึงเป้าหมายและความชอบของลูกค้าเป็นหลัก
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ระวังกำหนดเวลา ประเมินคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ และขอขยายเวลาหากจำเป็น เพื่อให้คุณมีเวลาเพียงพอในการส่งมอบผลงานคุณภาพสูง
ขั้นตอนที่ 7 นำเสนอผลงานขั้นสุดท้าย
การนำเสนอแนวคิดสุดท้ายของคุณเพื่อให้ลูกค้าอนุมัติคือขั้นตอนสุดท้ายและช่วงเวลาตัดสินใจในกระบวนการออกแบบกราฟิกของคุณ ณ จุดนี้ของกระบวนการ คุณควรได้ทำการแก้ไขทุกอย่างที่จำเป็นแล้ว และพร้อมที่จะนำเสนอผลงานชิ้นเอกของคุณ
แต่ก่อนที่จะนำเสนอ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าคุณมีผลงานที่ต้องส่งครบถ้วนทั้งหมด ตรวจสอบรายละเอียดงานและยืนยันว่าคุณมีทุกสิ่งที่ต้องจัดทำตามที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของคุณสอดคล้องกับรายละเอียดงานและข้อเสนอแนะจากลูกค้าหรือผู้บริหาร: กรุณาอ้างอิงกลับไปยังบรีฟการออกแบบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่างานออกแบบของคุณเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในบรีฟ ในขั้นตอนแรกของกระบวนการออกแบบกราฟิก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายอยู่ใน รูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลการสื่อสารก่อนหน้านี้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ หากพวกเขาต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในรูปแบบ JPG ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในรูปแบบ JPG
- ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่สามารถแก้ไขได้ ของผลงานสุดท้ายของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยเหลือลูกค้าหรือผู้บริหาร โดยเฉพาะหากพวกเขาต้องการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันสุดท้าย.
เมื่อคุณได้ตรวจสอบรายการข้างต้นในรายการของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำเสนอผลงานของคุณ
หากคุณกำลังทำงานกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามผลหลังจากส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วสักระยะหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อสอบถามว่าผลงานของคุณเป็นไปตามมาตรฐานที่พวกเขาคาดหวังหรือไม่ การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้คุณเป็นตัวเลือกแรกในใจของพวกเขาสำหรับโครงการออกแบบกราฟิกในอนาคต
การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อจัดการกระบวนการออกแบบของคุณ
กระบวนการออกแบบกราฟิกที่มั่นคงและเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างภาพที่ดีที่สุด ธุรกิจต่าง ๆ พึ่งพาการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสื่อสารข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบกราฟิกที่บริหารธุรกิจของคุณเองหรือแผนกกราฟิกภายในองค์กร เครื่องมือที่เหมาะสม เช่นแอปจัดการโครงการออกแบบ จะช่วยคุณในขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทำงานของการออกแบบกราฟิก เช่น การระดมความคิดเกี่ยวกับเอกสาร การวิจัยร้านค้า และการเข้าใจถึงความสำคัญของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า
โปรดจำไว้ว่า การทำอย่างถูกต้องและการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและย่นระยะเวลาในการออกแบบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลงานที่คุณนำเสนอจะมีความสวยงามน่าดึงดูดใจ และยังให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอีกด้วย
โชคดี!
เอียน โลว์ เป็นผู้ประกอบการเว็บไซต์และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบอินบาวด์ และเจ้าของรวมถึงหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของLform Design.
หลังจากสี่ปีของการช่วยเหลือบริษัท Fortune 500 กับ MGT Design เอียนได้เริ่มต้นอาชีพฟรีแลนซ์ก่อนที่จะก่อตั้ง Lform Design ในปี 2005 เมื่อไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน เอียนสามารถพบได้ขณะขี่จักรยานเสือภูเขาอยู่กับเพื่อนหรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขา