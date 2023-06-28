วิธีสร้างกระบวนการทำงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ใน 6 ขั้นตอน (พร้อมเทมเพลต)

การออกแบบเว็บไซต์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจออนไลน์ใด ๆ ก็ตาม การสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย น่าดึงดูดทางสายตา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การออกแบบเว็บไซต์อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้ใหม่ในวงการนี้
นี่คือจุดที่เวิร์กโฟลว์เข้ามามีบทบาท
และในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงว่าเวิร์กโฟลว์คืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์ และจะสรุปขั้นตอนง่ายๆ หกขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์การออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบเว็บไซต์คืออะไร?
การออกแบบเว็บไซต์หมายถึงกระบวนการคิดค้นและสร้างเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การจัดวางหน้าเว็บการผลิตเนื้อหา และองค์ประกอบทางภาพ
การออกแบบเว็บไซต์กำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ และกำหนดความน่าสนใจโดยรวมและความมีประสิทธิภาพของเว็บไซต์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการออกแบบเว็บไซต์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูล ความนิยมของอุปกรณ์พกพายังทำให้จำเป็นที่นักออกแบบจะต้องสร้างเว็บไซต์ที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์เหล่านี้
อะไรคือกระบวนการทำงานของการออกแบบเว็บไซต์ และทำไมมันถึงมีความสำคัญ?
เวิร์กโฟลว์ช่วยให้ผู้ออกแบบ สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วขึ้น แม้ว่าผู้ออกแบบจะมีขั้นตอนการเตรียมตัวที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะทำตามกระบวนการวางแผนที่คล้ายกัน
เราทราบว่าคุณอาจกำลังคิดอะไรอยู่:
"เวิร์กโฟลว์เหรอ? นั่นมันดูเคร่งครัดไปหน่อยไหม? งานออกแบบกราฟิกควรจะเป็นงานสร้างสรรค์ไม่ใช่เหรอ!"
แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความจริง แต่ก็ไม่ได้ลบล้างข้อเท็จจริงที่ว่า การมีขั้นตอนการทำงานด้านการออกแบบเว็บไซต์สามารถทำให้ชีวิตของคุณและกระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นมาก เมื่อต้องรับมือกับโปรเจกต์ออกแบบเว็บไซต์
นี่คือข้อดีบางประการของการมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน:
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เวิร์กโฟลว์ช่วยให้ผู้ออกแบบเว็บไซต์หรือทีมออกแบบเว็บไซต์มีการจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพ. เวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนที่จำเป็นได้รับการปฏิบัติตามเพื่อเสร็จสิ้นโครงการออกแบบ.
รับประกันความสม่ำเสมอ
ข้อดีอีกประการหนึ่งของการมีขั้นตอนการทำงานคือช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ เมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมทุกครั้งที่คุณทำงานในโครงการเว็บไซต์ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะครอบคลุมทุกด้านและสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงเสมอ
คุณภาพที่ดีขึ้น
การปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานของคุณให้ดีขึ้นด้วย คุณมีโอกาสทำผิดพลาดน้อยลงเมื่อคุณมีกระบวนการสร้างที่กำหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม
เวลาที่เหมาะสม
ในที่สุด การมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและพลังงานของคุณได้. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นและสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น.
วิธีสร้างกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ไร้รอยต่อใน 6 ขั้นตอน
แม้ว่าจะไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับทุกคนสำหรับการสร้างกระบวนการทำงาน แต่ก็มีขั้นตอนทั่วไปที่นักออกแบบส่วนใหญ่ต้องผ่านเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสร้างเว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดี ด้วยการเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่เหมาะกับคุณและงานของคุณได้ดีที่สุด
1. กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ของคุณ
ขั้นตอนแรกในขั้นตอนการวางแผนเพื่อดำเนินการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับกลยุทธ์ใด ๆ คือการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ
ก่อนที่คุณจะออกแบบเว็บไซต์ใหม่ คุณจำเป็นต้องถามตัวเองคำถามต่อไปนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัย:
- กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์คือใคร?
- วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คืออะไร?
- ธุรกิจและวัตถุประสงค์ของลูกค้าคืออะไร?
- เว็บไซต์นี้จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายประเภทใดบ้าง?
การจดบันทึกไอเดียการออกแบบเหล่านี้และร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นคิดว่าคุณต้องการให้เว็บไซต์ใหม่ของคุณมีลักษณะและความรู้สึกอย่างไร คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง บนกระดาษ ทางโทรศัพท์ หรือแม้แต่ในเอกสารที่แชร์ร่วมกัน
ไม่ว่าคุณจะทำอย่างไร การได้รับคำตอบเหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง
2. สร้างโครงร่าง
เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการสร้างแล้ว คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มคิดค้นแนวคิดโดยใช้ wireframe ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการวางแผนเช่นกัน
สิ่งนี้สามารถทำได้บนกระดาษ แต่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าผ่านเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น เช่นClickUp ซึ่งมีเทมเพลตต่าง ๆ เช่นเทมเพลตการสร้างหน้าเว็บของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณมีจุดเริ่มต้นและกรอบการทำงานที่สนับสนุนและจัดการกระบวนการสร้างหน้าเว็บได้
Wireframes เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและปรับแต่งความเป็นไปได้ของโครงการของคุณได้.
เมื่อคุณสร้างหนึ่งขึ้นมา คุณจะเริ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโครงการของคุณในรูปแบบของโครงร่างเบื้องต้น ไวร์เฟรมจะช่วยให้คุณกำหนดประเภทของเนื้อหาและคุณสมบัติที่จำเป็น และวิธีที่พวกเขาจะเข้ากันได้อย่างไร
นี่คือข้อพิจารณาสำคัญสองสามข้อที่ควรคำนึงถึงเมื่อออกแบบไวร์เฟรม:
สไตล์การออกแบบและผังการจัดวาง
ยกเว้นเนื้อหาเฉพาะของหน้าเว็บของคุณ หน้าเว็บควรมีลักษณะอย่างไร? ผู้ใช้จะนำทางอย่างไร? คุณต้องการวางองค์ประกอบแบบโต้ตอบบนหน้าเว็บอย่างไร และผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างไร? นี่คือประเภทของข้อพิจารณาที่คุณต้องทำเมื่อสร้างพื้นฐานของ wireframe
คุณสมบัติและเนื้อหา
โครงร่างของคุณควรพิจารณาถึงคุณสมบัติและเนื้อหาเฉพาะของแต่ละหน้าเว็บไซต์ด้วย ซึ่งอาจรวมถึงแกลเลอรีหมุนเวียนและแบบฟอร์ม, วิดีโอ, และการฝังโซเชียลมีเดีย
ภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบในทุกขั้นตอนของการออกแบบเว็บไซต์ ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญกับภาพในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ ไม่เพียงแต่ภาพควรมีคุณภาพสูงและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น แต่ยังควรช่วยเล่าเรื่องราวของคุณในลักษณะที่ดึงดูดผู้ใช้ได้อีกด้วย
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะหาที่ไหน ลองใช้Envato Elements ดูสิ มันเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาภาพคุณภาพสูงที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับโปรเจกต์ของคุณ
สีและตัวอักษร
การเลือกชุดสีที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสีต่างๆ จะกระตุ้นอารมณ์ที่แตกต่างกัน
อย่าลืมผสานสีของแบรนด์เพื่อกำหนดโทนโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังออกแบบเว็บไซต์สำหรับบริษัทท่องเที่ยว คุณอาจต้องการใช้สีที่สว่างและสดใสมากขึ้นเพื่อสื่อถึงความรู้สึกของการผจญภัย
เช่นเดียวกัน, การจัดรูปแบบตัวอักษร (Typography) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบ แม้ว่านักออกแบบหลายคนอาจมองข้ามมันไปก็ตาม ตัวอักษรที่คุณเลือกสามารถเปลี่ยนบรรยากาศของเว็บไซต์คุณได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณควรเลือกตัวอักษรที่อ่านง่าย ดึงดูดสายตา และสอดคล้องกับโครงสร้างโดยรวมของเว็บไซต์คุณ
หากคุณยังคงมองหาฟอนต์ที่สมบูรณ์แบบ Envato Elements มีให้คุณครบครันด้วยคลังฟอนต์สุดพิเศษมากมายที่สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด
3. พัฒนาเว็บไซต์ของคุณ
ตอนนี้เข้าสู่เนื้อหาสำคัญกันแล้ว! ถึงเวลาที่จะ นำโครงร่างของคุณมาสู่ความเป็นจริงและเปลี่ยนให้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ มีข้อพิจารณาสำคัญบางประการที่นักออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการในระยะการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเราจะกล่าวถึงด้านล่างนี้
การพัฒนาแบ็กเอนด์
ส่วนหลังของเว็บไซต์ของคุณคือสิ่งที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง – คิดถึงมันเหมือนกับ โครงกระดูกที่คุณจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนมัน คุณจะต้องทำงานกับโค้ดเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์และฟังก์ชันการทำงาน
หากคุณไม่มีความรู้ทางเทคนิคเพราะคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด คุณอาจต้องทำงานร่วมกับนักพัฒนาในขั้นตอนนี้ของกระบวนการออกแบบเว็บไซต์เพื่อช่วยคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคและทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริง
เพิ่มรูปภาพและข้อความ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกลับไปดูโครงร่างของคุณ รวบรวมข้อความและสื่อประกอบทั้งหมดที่คุณได้จัดทำขึ้นสำหรับเนื้อหาของหน้าเว็บ และถ่ายโอนไปยังเว็บไซต์
นี่คือที่ที่คุณจะ เพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อแบ่งเนื้อหาและเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ จำได้ไหมที่เราบอกว่าการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างClickUp จะมีประโยชน์? นี่คือหนึ่งในโอกาสเหล่านั้น
การติดตามเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเพิ่มลงในเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแหล่งที่มาและขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ClickUp จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดของคุณมีคุณภาพสูง และทำให้กระบวนการออกแบบเว็บไซต์ราบรื่นยิ่งขึ้น
พิจารณา SEO และการตลาดเนื้อหา
ในขณะที่ฟังก์ชันการทำงานและด้านภาพของการออกแบบเว็บเป็นหัวใจสำคัญ การพิจารณา SEO และการสร้างเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
ท้ายที่สุดแล้ว จะมีประโยชน์อะไรในการทุ่มเทความพยายามทั้งหมดนี้ให้กับเว็บไซต์ของคุณ หากไม่มีใครสามารถค้นหาเจอ? SEO หรือที่เรียกว่าการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา คือกระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ติดอันดับสูงในเครื่องมือค้นหา คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ SEO เพื่อช่วยค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของคุณ ปรับโครงสร้างและโค้ดของเว็บไซต์ให้เหมาะสม เพิ่มลิงก์ภายในที่เกี่ยวข้อง และสร้างลิงก์ย้อนกลับ
ในทางกลับกัน เนื้อหาคือการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างโอกาสในการขาย เนื้อหาสามารถมาในรูปแบบของบทความในบล็อก อินโฟกราฟิก เอกสารไวท์เปเปอร์ อีบุ๊ก หรือแม้แต่บทความที่เป็นประโยชน์
ทั้ง SEO และการตลาดเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกมองเห็นโดยกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ดังนั้นอย่าลืมนำทั้งสองส่วนนี้ไปพิจารณาในกระบวนการพัฒนาของคุณ
4. ข้อเสนอแนะจากแหล่งที่มา
หลังจากที่คุณทำงานหนักมาอย่างยาวนาน ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณแล้ว! แต่ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นและการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์จริงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานตามที่ควรจะเป็น
คุณจะต้องนำผลงานขั้นสุดท้ายไปให้ลูกค้าหรือผู้จัดการโครงการตรวจสอบและอนุมัติก่อนเป็นอันดับแรก ในอุดมคติแล้ว พวกเขาจะชื่นชอบผลงานของคุณจนถึงจุดนี้และให้ไฟเขียวในการเผยแพร่เมื่อพร้อมอย่าลืมขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานด้วยเช่นกัน
และหากคุณใช้ ClickUp พวกเขาจะสามารถแสดงความคิดเห็นภายใน งานและเอกสารของคุณได้ และเร่งกระบวนการอนุมัติด้วยฟีเจอร์ Proofingที่ให้คุณมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงบนไฟล์แนบของงาน
5. ทดสอบและปรับปรุง
ก่อนเผยแพร่โครงการของคุณ คุณอาจต้องการทดสอบแง่มุมที่สำคัญของเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันตรงตามมาตรฐานที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่ต้นกระบวนการสร้าง
มีวิธีมากมายในการทำสิ่งนี้ แต่บางวิธีที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้แก่:
การทดสอบทางเทคนิคและการใช้งาน
การทดสอบนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องและใช้งานง่าย การทดสอบทางเทคนิคจะประเมินว่าเว็บไซต์ของคุณโหลดได้อย่างรวดเร็ว หน้าต่างๆ ทำงานอย่างถูกต้อง และตรวจสอบว่ามีลิงก์ที่เสียหรือไม่
ในทางกลับกันการทดสอบการใช้งานจะเน้นที่ว่าการเว็บไซต์ของคุณง่ายต่อการนำทางและเข้าใจหรือไม่ การทดสอบเหล่านี้รวมถึงการทดสอบส่วนติดต่อผู้ใช้และการไหลของผู้ใช้ การประเมินการออกแบบเว็บไซต์โดยรวม และการทำให้เนื้อหาของคุณง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
การทดสอบ A/B
การทดสอบ A/B เปรียบเทียบสองเวอร์ชันของหน้าเว็บเพื่อดูปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้และกำหนดว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า การทดสอบ A/B มักทำโดยการแสดงเวอร์ชันหนึ่งให้ผู้เข้าชมครึ่งหนึ่งของเว็บไซต์ของคุณดู และแสดงอีกเวอร์ชันหนึ่งให้อีกครึ่งหนึ่ง การทดสอบ A/B สามารถทดสอบได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ข้อความบนปุ่ม CTA ไปจนถึงสีพื้นหลังของเว็บไซต์ของคุณ
การทดสอบแบบกรวย
การทดสอบแบบฟันเนลยังเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบหน้าเว็บด้วย โดยจะประเมินว่าเวอร์ชันใดทำให้ผู้คนจำนวนมากกว่าบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจเฉพาะได้สำเร็จ ซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การสมัครรับจดหมายข่าวไปจนถึงการซื้อสินค้า
การทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้
การทดสอบซอฟต์แวร์ UXหรือที่เรียกว่าการทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้ เป็นการประเมินว่าผู้คนใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายเพียงใด การทดสอบนี้มักดำเนินการผ่านการสำรวจและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคุณสามารถขอให้พวกเขาทำภารกิจเฉพาะบนหน้าเว็บได้
การทดสอบ UX สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในการออกแบบ และช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการในการนำทางของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
ทำการเปลี่ยนแปลงตามผลลัพธ์
เมื่อคุณได้ทำการทดสอบผู้ใช้แล้ว ถึงเวลาที่จะทำการเปลี่ยนแปลงตามผลลัพธ์ที่ได้
หากบางสิ่งไม่ทำงานได้ดีเท่าที่คุณคาดหวังไว้ อย่ากลัวที่จะกลับไปแก้ไขหรือปรับปรุงใหม่ เป้าหมายคือการมีเว็บไซต์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง ใช้งานง่าย และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ของคุณ
6. เปิดเว็บไซต์ของคุณและติดตามประสิทธิภาพ
ขอแสดงความยินดี! คุณได้ผ่านขั้นตอนข้างต้นมาเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการออกแบบเว็บไซต์: การเปิดตัวเว็บไซต์และการติดตามประสิทธิภาพ
ระยะการเปิดตัวจะประกอบด้วย:
ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI)
ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนในการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อติดตาม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่พบบ่อยในการออกแบบเว็บไซต์ ได้แก่ ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการแปลง อัตราการตีกลับ และระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่บนเว็บไซต์
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถระบุและติดตามเป้าหมายได้ในขณะที่ติดตามโครงการของคุณ
เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ
เมื่อคุณได้ตั้งค่าการติดตามแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกดเผยแพร่และทำให้เว็บไซต์ของคุณออนไลน์
หากคุณกำลังใช้ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) เช่น WordPress กระบวนการนี้ควรจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา
คุณจะต้องอัปโหลดไฟล์ของเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์หากคุณไม่ได้ใช้ระบบจัดการเนื้อหา เมื่อไฟล์ถูกเผยแพร่แล้ว ทุกคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้
ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพ
หลังจากการเปิดตัวแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องติดตามประสิทธิภาพและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง การตรวจสอบความเร็วของเว็บไซต์ เวลาออนไลน์ และความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมองหาโอกาสในการปรับปรุงเพิ่มเติม เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ
การสร้างกระบวนการทำงานสำหรับโครงการออกแบบเว็บไซต์ของคุณเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจออกแบบเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ
โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในโพสต์นี้ และใช้เครื่องมือเช่นClickUpสำหรับการวางแผนและการจัดระเบียบ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะเสร็จสิ้นแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือไม่? ลองดูเทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์โดย ClickUp ซึ่งรวมถึงกระบวนการและฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินโครงการออกแบบเว็บไซต์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นฟรีและเข้าถึงฟีเจอร์และเทมเพลตหลายร้อยรายการเพื่อช่วยคุณจัดการและส่งมอบโครงการออกแบบเว็บไซต์ครั้งต่อไปของคุณ
เมื่อคุณได้ตั้งค่าการทำงานของคุณเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมตรวจสอบเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ซึ่งรวมถึงคำแนะนำและเทคนิคสำหรับการติดตามงานของคุณให้ทันเวลา การจัดระเบียบสมาชิกในทีมและงานต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ออกแบบอย่างมีความสุข!
ผู้เขียนรับเชิญ:
ทีม Envato