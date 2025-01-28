10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสถาปนิก

ความลับของโครงการสถาปัตยกรรมที่ดำเนินไปอย่างราบรื่น? การวางแผน การวางแผน และการวางแผนเพิ่มเติม
การติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทรัพยากร กำหนดการ และอุปสรรคต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งมอบผลงานตามสัญญาให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสมาชิกในทีมทุกคน—จนถึงขั้นที่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้สถาปนิกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมนั้นมีประโยชน์มากมาย แต่สถาปนิกต้องมองหาฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ตอบสนองต่อความท้าทาย กระบวนการ และรูปแบบการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา
แต่คุณจะเลือกอย่างไร?
พึ่งพาบัญชีรายชื่อเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสถาปนิก 10 อันดับแรกนี้เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด จดบันทึกคุณสมบัติที่จำเป็นทุกประการที่คุณต้องมองหาในซอฟต์แวร์คุณภาพสูง และเปรียบเทียบการวิเคราะห์แอป ข้อเสีย ราคา และอื่น ๆ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสถาปนิก?
มีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายในตลาดปัจจุบัน แต่แต่ละชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะเจาะจง
สำหรับสถาปนิก การจัดการตารางเวลา การรายงาน และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ แต่คุณสมบัติเหล่านั้นจะมีลักษณะอย่างไรบนกระดาษ?
นี่คือคุณสมบัติที่ไม่สามารถต่อรองได้ห้าประการที่คุณต้องค้นหาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสถาปนิกครั้งต่อไปของคุณ:
- มุมมองโครงการหลายแบบ เพื่อแสดงไทม์ไลน์ งาน และตารางเวลาของคุณ
- คุณสมบัติการแชร์และการทำงานร่วมกันแบบกำหนดเอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขเอกสารได้ตามต้องการ
- การคำนวณการติดตามเวลาและเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้ของคุณถูกต้องและทันเวลา
- รายงานทันทีและการติดตามความสำเร็จเพื่อแสดงภาพความก้าวหน้าของคุณสู่การเสร็จสิ้น
- การผสานการทำงานมากมาย เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณและนำบริบทเพิ่มเติมมาสู่ทุกงาน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับสถาปนิก
ด้วยงบประมาณ ทีม และคุณสมบัติที่จำเป็นของคุณในใจ ใช้รายการนี้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาซอฟต์แวร์ของคุณ
ติดตามเราขณะที่เราดำดิ่งสู่เครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำสำหรับสถาปนิก เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
1.คลิกอัพ
โครงการสถาปัตยกรรมที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการอย่างรอบคอบ แต่การติดตามทุกส่วนที่เคลื่อนไหวในโครงการอาจเป็นเรื่องยาก ตั้งแต่การจัดการวัสดุไปจนถึงกำหนดเวลา การประมาณการไปจนถึงรายการตรวจสอบ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการปรับปรุงเล็ก ๆ หรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น ClickUp ช่วยให้สถาปนิกสามารถควบคุมงานของตนได้ตั้งแต่ต้นจนจบ!
ClickUp ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการโครงการด้วยฟีเจอร์อันทรงพลัง เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองปฏิทิน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ คุณสามารถสร้างการพึ่งพาของงานได้เพียงไม่กี่คลิก รวมถึงมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและผู้รับเหมาได้จากทุกที่ในโลก
นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณจัดการงานทั้งหมดได้จากพื้นที่ทำงานเดียวที่มีความยืดหยุ่นและทันสมัย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มากกว่า 15 ครั้งในการดูโครงการ รวมถึงปฏิทิน, รายการ, กระดาน, แผนงานกานท์ และมุมมองปริมาณงานที่ไม่เหมือนใคร
- แพลตฟอร์มโปร่งใสอย่างสมบูรณ์เพื่อให้สมาชิกในทีมสอดคล้องกันในด้านการวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ, วัตถุประสงค์, ลำดับความสำคัญ, และเวลา
- วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และเวลาที่แน่นอนโดยละเอียด เพื่อความถูกต้องเมื่อกำหนดเส้นตายและ เป้าหมายสำคัญ
- การผสานรวมมากกว่า 1,000รายการเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- สถานะที่กำหนดเองและ หมุดหมายของโครงการเพื่อสื่อสารความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลา รายงาน และข้อมูลเชิงลึกตามความต้องการ ด้วย วิดเจ็ตติดตามเวลา
- โครงการ เหตุการณ์สำคัญสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการจัดตารางเวลา
- การประมาณเวลาขั้นสูงเพื่อคาดการณ์สัปดาห์การทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $5/เดือนต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจ: 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (5,400+ รีวิว)
2. หนังสือเล่มเดียว
Monograph เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของสถาปนิกง่ายขึ้น มันช่วยให้กระบวนการวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยรวบรวมทุกองค์ประกอบของการวางแผนโครงการไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การจัดตารางเวลาและการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการประชุมและรายการที่ต้องทำ Monograph ยังมีปฏิทินบริษัทที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกันได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ผู้ใช้แต่ละคนยังสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซของตนเองเพื่อให้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลและเป็นระเบียบ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่แบ่งเป็นระยะ ๆ ด้วยการแบ่งงานออกเป็นระยะ ๆ ที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้นใน Monograph คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น ระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม และแม้กระทั่งพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ เป้าหมายคือการทำให้โครงการเสร็จสิ้นเร็วขึ้นในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดไว้
คุณลักษณะเด่นของหนังสือวิชาการ
- ตัวติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายผ่าน MoneyGantt
- ตัวจับเวลาในแอปเพื่อติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- รายงานโครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพฟรี
- เครื่องมือทรัพยากรและการคาดการณ์กำลังคน
ข้อจำกัดของเอกสารวิชาการ
- ขาดมุมมองโครงการที่หลากหลาย
- การส่งออกบันทึกเวลาถูกจำกัดให้อยู่ในรูปแบบ CVS เท่านั้น
การกำหนดราคาแบบโมโนกราฟ
- โมโนกราฟเริ่มต้นที่ $40/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวแบบโมโนกราฟ
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (2 รีวิว)
3. Newforma
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถัดไปสำหรับสถาปนิกคือ Newforma. เครื่องมือซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม. มันมีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นและเพิ่มผลผลิต. ด้วย Newforma สถาปนิกสามารถเข้าถึงเอกสารโครงการได้อย่างรวดเร็ว สร้างไทม์ไลน์และรายการงาน จัดเก็บเอกสาร แบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานและผู้ร่วมงาน ตรวจสอบแผนการออกแบบ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์. ผลลัพธ์คือ สถาปนิกสามารถติดตามโครงการของตนได้อย่างง่ายดายและทำให้เสร็จตามกำหนดเวลา.
สถาปนิกทุกระดับประสบการณ์จะพบว่า Newforma มีประโยชน์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การตั้งค่าและจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่ฟีเจอร์ขั้นสูงช่วยให้สถาปนิกควบคุมกระบวนการได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การจัดการการเสนอราคาและผู้รับเหมา ไปจนถึงการติดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงและต้นทุนโครงการ Newforma ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสมบัติเด่นของ Newforma
- เซิร์ฟเวอร์ไฟล์, SharePoint Online, BIM 360 และเนื้อหา ProjectWise สามารถเข้าถึงได้ในมุมมองเดียว
- แดชบอร์ดการส่งเอกสารและ RFI เพื่อติดตามรายการที่ค้างอยู่และรายการที่จะถึงกำหนด
- โปรแกรมเสริม Outlook สำหรับลากและวางอีเมลลงในโฟลเดอร์โครงการ
- ศูนย์โครงการเพื่อจัดการเอกสารส่งมอบที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Newforma
- Newforma Plans App รองรับเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
- ฟังก์ชันการแก้ไข PDF แบบจำกัด
การกำหนดราคาของ Newforma
- ติดต่อ Newforma สำหรับรายละเอียด
การให้คะแนนและรีวิว Newforma
- Capterra: 3. 8/5 (8 รีวิว)
- G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
4. Outplanr
Outplanr เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้จัดการและทีมที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำที่ซ้ำซากให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมได้ ด้วย Outplanr ทีมสามารถตั้งค่าโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ เมื่อเห็นงานทั้งหมดในคราวเดียว ทีมสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในขณะที่หลีกเลี่ยงความสับสนและอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน
Outplanr ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยมอบความสามารถให้ทีมสามารถตรวจสอบแผนการดำเนินงานของตนในรูปแบบที่สวยงามและน่าสนใจ พวกเขาสามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและติดตามความคืบหน้าของทีมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทีมยังสามารถปรับตารางเวลาได้ตามการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขามีการควบคุมโครงการสถาปัตยกรรมของตนได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Outplanr
- วิดเจ็ตติดตามเวลา
- อัปโหลดวิดเจ็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าของการเสร็จสิ้นไฟล์
- เวลาการแล้วเสร็จของโครงการจริงเทียบกับประมาณการ
- แอปพลิเคชัน iOS, Android, MacOS และ Windows Desktop ที่พัฒนาขึ้นโดยตรง
ข้อจำกัดของ Outplanr
- ตัวเลือกการปรับแต่งในมุมมองโครงการไม่เพียงพอ
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
ราคา Outplanr
- เริ่มต้นที่ $15/เดือน สำหรับ 3 คน
การจัดอันดับและรีวิวของ Outplanr
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
5. ArchiSnapper
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ArchiSnapper ช่วยให้การสร้างรายงานภาคสนามที่แม่นยำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องง่าย เป็นโซลูชันที่ทรงพลังที่ช่วยให้ทีมสามารถจับภาพหลายมิติของงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มั่นใจว่าทุกโครงการได้รับการบันทึกไว้ ด้วยดีไซน์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้แอป ArchiSnapper เพื่อติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ภารกิจ และข้อมูลประเภทอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล ArchiSnapper ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ มันช่วยให้การสื่อสารระหว่างแผนกและสถานที่ต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ พร้อมการอัปเดตสถานะโดยละเอียดที่สามารถเข้าถึงได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการเดียวหรือหลายงานในหลายสถานที่ ArchiSnapper ช่วยให้มั่นใจว่าคุณกำลังสร้างรายงานภาคสนามที่แม่นยำและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ ArchiSnapper
- รายงานภาคสนามและรายการตรวจสอบที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ตัวชี้ที่มีหมายเลขบนแผนเพื่อแสดงตำแหน่งของงานที่ตั้งอยู่บนฐานของตำแหน่ง
- ฟังก์ชันการบันทึกคำอธิบายประกอบบนแบบแปลนที่สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บ, iOS, และแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
- เทมเพลตอีเมล
ข้อจำกัดของ ArchiSnapper
- แผนราคาที่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์ที่จำกัด
ราคาของ ArchiSnapper
- เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ ArchiSnapper
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Xledger
ผู้จัดการโครงการสถาปัตยกรรมต้องการเครื่องมือบัญชีที่สามารถรักษาการเงิน ค่าใช้จ่ายของโครงการ และค่าใช้จ่ายให้ทันสมัยอยู่เสมอ Xledger เป็นโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้การจัดการงานในสถานที่และการดำเนินงานบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น
Xledger ช่วยให้สถาปนิกสามารถควบคุมการวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังมากมาย รายงานอัตโนมัติ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และการคาดการณ์ที่ละเอียด ล้วนเป็นไปได้ด้วยแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนี้ ด้วย Xledger คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น—ช่วยให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xledger
- รายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมาตรฐานมากกว่า 200 รายการ
- การเรียกเก็บเงินเวลาและค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ
- แอป Xledger Mobile สำหรับโทรศัพท์ iOS, Android และ Windows
- การคิดต้นทุนโครงการ, การรายงาน, และการติดตามผลโครงการก่อสร้าง
ข้อจำกัดของ Xledger
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนในระดับต่างๆ
- การขาดความสามารถในการสื่อสารเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
ราคา Xledger
- ติดต่อ Xledger สำหรับรายละเอียดแผนราคา
คะแนนและรีวิว Xledger
- Capterra: 4. 7/5 (6 รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
7. ฮีโร่
Heeros (เดิมชื่อ Taimer)เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการสำหรับทีมที่ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการติดตามงาน กำหนดเวลา และงบประมาณ ทีมสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายเพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผนโครงการได้อย่างละเอียด ด้วยการผสานรวมกับระบบการทำงานที่มีอยู่ เช่น DocuSign, Google Calendar และ HubSpot Heeros ช่วยขจัดความยุ่งยากในการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้บริษัทสถาปัตยกรรมส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้น
Heeros ยังมุ่งเน้นในการช่วยเหลือทีมในการจัดตารางทรัพยากรอีกด้วย มุมมองแบบ Gantt และ Grid แสดงกำหนดเส้นตาย, ปริมาณงาน, และขีดความสามารถ เพื่อให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนได้อย่างโปร่งใสเต็มที่ ตัวอย่างเช่น มุมมองแบบ Gantt ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเห็นขั้นตอนต่าง ๆของไทม์ไลน์โครงการและวางแผนการพึ่งพาซึ่งกันและกันได้
คุณสมบัติเด่นของ Heeros
- การจัดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากรพร้อมกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- กระดานคัมบังสำหรับการทำงานร่วมกัน
- ระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ ติดตาม และจัดสรรชั่วโมงตามความสามารถของทีม
- การจัดการใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อ และค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของฮีโร่
- ความสามารถที่จำกัดในการจัดการกับรูปแบบการทำงานและความชอบที่แตกต่างกัน
- การจัดการโครงการเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงินภายใต้แผนธุรกิจ
ราคาของ Heeros
- แผนฟรี
- ติดต่อ Heeros สำหรับรายละเอียดแผนการชำระเงิน
คะแนนและรีวิวของ Heeros
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
8. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สมาชิกในทีมสามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตายและเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกันได้ในศูนย์กลางเดียว ด้วย Teamwork ผู้นำยังสามารถเข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของทีมได้ตลอดเวลา
การทำงานเป็นทีมช่วยให้กระบวนการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมสามารถติดตามกำหนดเวลาและมั่นใจได้ว่างานต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์โดยการสร้างรายการตรวจสอบและกำหนดวันครบกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ไฟล์และเอกสารภายในแพลตฟอร์ม และใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อสนทนาอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้น การทำงานร่วมกันยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม และทำให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของประวัติโครงการทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- การจัดการทรัพยากรสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตประจำวัน
- แม่แบบการจัดการโครงการสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือที่อัปเดตงานขณะปฏิบัติงานในสถานที่
- ผู้ใช้ลูกค้าไม่จำกัดจำนวนฟรี
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นจากปริมาณฟีเจอร์ที่มากเกินไปและการออกแบบ UI
- แพลตฟอร์มอาจใช้เวลาในการอัปเดตข้อมูลโครงการเมื่อมีการมอบหมายงาน
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี ตลอดไป
- ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- เติบโต: $17.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ขนาด: ติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
9. TeamGantt
TeamGantt เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรมในการวางแผนโครงการโดยใช้แผนภูมิที่มองเห็นได้ ด้วยการใช้พลังของแผนภูมิแกนต์ TeamGantt มอบความยืดหยุ่นให้กับสถาปนิกในการมองเห็นงานและเป้าหมายสำคัญของพวกเขา ด้วยคุณสมบัติการลากและวางที่ใช้งานง่าย สถาปนิกสามารถเลื่อนไทม์ไลน์เพื่อติดตามสถานะล่าสุดได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานที่ยากกลายเป็นงานที่จัดการได้ง่าย
สถาปนิกยังสามารถระบุเส้นทางสำคัญในไทม์ไลน์ของโครงการ วางแผนทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน และติดตามปัญหาและความล่าช้าได้อีกด้วย แผนภูมิแกนต์ของ TeamGantt ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและระเบียบให้กับโครงการสถาปัตยกรรม ทำให้ทีมสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- แท็บการจัดการทรัพยากร
- มุมมองพอร์ตโฟลิโอและรายงาน
- แบบแผนโครงการ
- แผนเวลาที่วางแผนไว้เทียบกับแผนเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- ฟังก์ชันการพึ่งพาที่ซับซ้อนเพื่อการจัดการโครงการสถาปัตยกรรมที่ราบรื่น
- การติดตามเวลาเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ TeamGantt
- ไลท์: $19/เดือนต่อผู้จัดการ, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $49/เดือนต่อผู้จัดการ, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือนต่อผู้จัดการ, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
10. เบสแคมป์
Basecampเป็นโซลูชันการจัดการโครงการออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและดำเนินโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน มอบหมายงาน จัดการกำหนดเวลา จัดเก็บไฟล์ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ
การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญ ด้วยความสามารถในการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แบบเรียลไทม์ ทีมสามารถรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพได้ เครื่องมือของ Basecamp ช่วยให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้ได้ง่าย โดยอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์ อัปโหลดรูปภาพ และแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- แผนภูมิเนินเขาเพื่อดูความคืบหน้าขึ้นเนินหรือลงเนินตามเวลา
- ข้อความส่วนตัวหรือกลุ่มในแอป
- แดชบอร์ดโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดการทั้งหมดในหน้าเดียว
- ระบบแชทและส่งข้อความแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ฟังก์ชันการติดตามความคืบหน้าอย่างจำกัด
- ไม่มีลำดับความสำคัญของงาน
ราคาของเบสแคมป์
- ผู้ใช้ไม่จำกัด: $299/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- สำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ หรือทีมขนาดเล็ก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
เลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสถาปนิก
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิกในการบริหารจัดการโครงการและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรดาตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่ดีที่สุด ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับสถาปนิกในการจัดการโครงการ งาน และทีมงานได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นสถาปนิกเดี่ยวหรือผู้นำทีม ClickUp มอบความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และการทำงานร่วมกันที่คุณต้องการเพื่อยกระดับโครงการของคุณไปอีกขั้น