10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสถาปนิก

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
28 มกราคม 2568

ความลับของโครงการสถาปัตยกรรมที่ดำเนินไปอย่างราบรื่น? การวางแผน การวางแผน และการวางแผนเพิ่มเติม

การติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทรัพยากร กำหนดการ และอุปสรรคต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งมอบผลงานตามสัญญาให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสมาชิกในทีมทุกคน—จนถึงขั้นที่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้สถาปนิกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมนั้นมีประโยชน์มากมาย แต่สถาปนิกต้องมองหาฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ตอบสนองต่อความท้าทาย กระบวนการ และรูปแบบการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา

แต่คุณจะเลือกอย่างไร?

พึ่งพาบัญชีรายชื่อเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสถาปนิก 10 อันดับแรกนี้เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด จดบันทึกคุณสมบัติที่จำเป็นทุกประการที่คุณต้องมองหาในซอฟต์แวร์คุณภาพสูง และเปรียบเทียบการวิเคราะห์แอป ข้อเสีย ราคา และอื่น ๆ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสถาปนิก?

มีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายในตลาดปัจจุบัน แต่แต่ละชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะเจาะจง

สำหรับสถาปนิก การจัดการตารางเวลา การรายงาน และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ แต่คุณสมบัติเหล่านั้นจะมีลักษณะอย่างไรบนกระดาษ?

มุมมองแดชบอร์ดเหตุการณ์สำคัญ ClickUp CTA

นี่คือคุณสมบัติที่ไม่สามารถต่อรองได้ห้าประการที่คุณต้องค้นหาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสถาปนิกครั้งต่อไปของคุณ:

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับสถาปนิก

ด้วยงบประมาณ ทีม และคุณสมบัติที่จำเป็นของคุณในใจ ใช้รายการนี้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาซอฟต์แวร์ของคุณ

ติดตามเราขณะที่เราดำดิ่งสู่เครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำสำหรับสถาปนิก เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

โครงการสถาปัตยกรรมที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการอย่างรอบคอบ แต่การติดตามทุกส่วนที่เคลื่อนไหวในโครงการอาจเป็นเรื่องยาก ตั้งแต่การจัดการวัสดุไปจนถึงกำหนดเวลา การประมาณการไปจนถึงรายการตรวจสอบ

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการปรับปรุงเล็ก ๆ หรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น ClickUp ช่วยให้สถาปนิกสามารถควบคุมงานของตนได้ตั้งแต่ต้นจนจบ!

ClickUp ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการโครงการด้วยฟีเจอร์อันทรงพลัง เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองปฏิทิน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ คุณสามารถสร้างการพึ่งพาของงานได้เพียงไม่กี่คลิก รวมถึงมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและผู้รับเหมาได้จากทุกที่ในโลก

นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณจัดการงานทั้งหมดได้จากพื้นที่ทำงานเดียวที่มีความยืดหยุ่นและทันสมัย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • G2: 4. 7/5 (5,400+ รีวิว)

2. หนังสือเล่มเดียว

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสถาปัตยกรรมแบบโมโนกราฟ
ผ่านทางเอกสารฉบับสมบูรณ์

Monograph เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของสถาปนิกง่ายขึ้น มันช่วยให้กระบวนการวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยรวบรวมทุกองค์ประกอบของการวางแผนโครงการไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การจัดตารางเวลาและการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการประชุมและรายการที่ต้องทำ Monograph ยังมีปฏิทินบริษัทที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกันได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ผู้ใช้แต่ละคนยังสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซของตนเองเพื่อให้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลและเป็นระเบียบ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่แบ่งเป็นระยะ ๆ ด้วยการแบ่งงานออกเป็นระยะ ๆ ที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้นใน Monograph คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น ระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม และแม้กระทั่งพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ เป้าหมายคือการทำให้โครงการเสร็จสิ้นเร็วขึ้นในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดไว้

คุณลักษณะเด่นของหนังสือวิชาการ

  • ตัวติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายผ่าน MoneyGantt
  • ตัวจับเวลาในแอปเพื่อติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • รายงานโครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพฟรี
  • เครื่องมือทรัพยากรและการคาดการณ์กำลังคน

ข้อจำกัดของเอกสารวิชาการ

  • ขาดมุมมองโครงการที่หลากหลาย
  • การส่งออกบันทึกเวลาถูกจำกัดให้อยู่ในรูปแบบ CVS เท่านั้น

การกำหนดราคาแบบโมโนกราฟ

  • โมโนกราฟเริ่มต้นที่ $40/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิวแบบโมโนกราฟ

  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • G2: 4. 3/5 (2 รีวิว)

3. Newforma

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Newforma สำหรับสถาปนิก
ผ่านทางNewforma

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถัดไปสำหรับสถาปนิกคือ Newforma. เครื่องมือซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม. มันมีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นและเพิ่มผลผลิต. ด้วย Newforma สถาปนิกสามารถเข้าถึงเอกสารโครงการได้อย่างรวดเร็ว สร้างไทม์ไลน์และรายการงาน จัดเก็บเอกสาร แบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานและผู้ร่วมงาน ตรวจสอบแผนการออกแบบ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์. ผลลัพธ์คือ สถาปนิกสามารถติดตามโครงการของตนได้อย่างง่ายดายและทำให้เสร็จตามกำหนดเวลา.

สถาปนิกทุกระดับประสบการณ์จะพบว่า Newforma มีประโยชน์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การตั้งค่าและจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่ฟีเจอร์ขั้นสูงช่วยให้สถาปนิกควบคุมกระบวนการได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การจัดการการเสนอราคาและผู้รับเหมา ไปจนถึงการติดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงและต้นทุนโครงการ Newforma ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติเด่นของ Newforma

  • เซิร์ฟเวอร์ไฟล์, SharePoint Online, BIM 360 และเนื้อหา ProjectWise สามารถเข้าถึงได้ในมุมมองเดียว
  • แดชบอร์ดการส่งเอกสารและ RFI เพื่อติดตามรายการที่ค้างอยู่และรายการที่จะถึงกำหนด
  • โปรแกรมเสริม Outlook สำหรับลากและวางอีเมลลงในโฟลเดอร์โครงการ
  • ศูนย์โครงการเพื่อจัดการเอกสารส่งมอบที่สำคัญ

ข้อจำกัดของ Newforma

  • Newforma Plans App รองรับเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
  • ฟังก์ชันการแก้ไข PDF แบบจำกัด

การกำหนดราคาของ Newforma

  • ติดต่อ Newforma สำหรับรายละเอียด

การให้คะแนนและรีวิว Newforma

  • Capterra: 3. 8/5 (8 รีวิว)
  • G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)

4. Outplanr

เครื่องมือวางแผนโครงการ Outplanr
ผ่านทางOutplanr

Outplanr เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้จัดการและทีมที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำที่ซ้ำซากให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมได้ ด้วย Outplanr ทีมสามารถตั้งค่าโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ เมื่อเห็นงานทั้งหมดในคราวเดียว ทีมสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันในขณะที่หลีกเลี่ยงความสับสนและอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน

Outplanr ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยมอบความสามารถให้ทีมสามารถตรวจสอบแผนการดำเนินงานของตนในรูปแบบที่สวยงามและน่าสนใจ พวกเขาสามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและติดตามความคืบหน้าของทีมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทีมยังสามารถปรับตารางเวลาได้ตามการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขามีการควบคุมโครงการสถาปัตยกรรมของตนได้มากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Outplanr

  • วิดเจ็ตติดตามเวลา
  • อัปโหลดวิดเจ็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าของการเสร็จสิ้นไฟล์
  • เวลาการแล้วเสร็จของโครงการจริงเทียบกับประมาณการ
  • แอปพลิเคชัน iOS, Android, MacOS และ Windows Desktop ที่พัฒนาขึ้นโดยตรง

ข้อจำกัดของ Outplanr

  • ตัวเลือกการปรับแต่งในมุมมองโครงการไม่เพียงพอ
  • การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด

ราคา Outplanr

  • เริ่มต้นที่ $15/เดือน สำหรับ 3 คน

การจัดอันดับและรีวิวของ Outplanr

  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
  • G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)

5. ArchiSnapper

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ArchiSnapper สำหรับสถาปนิก
ผ่านทางArchiSnapper

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ArchiSnapper ช่วยให้การสร้างรายงานภาคสนามที่แม่นยำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องง่าย เป็นโซลูชันที่ทรงพลังที่ช่วยให้ทีมสามารถจับภาพหลายมิติของงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มั่นใจว่าทุกโครงการได้รับการบันทึกไว้ ด้วยดีไซน์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้แอป ArchiSnapper เพื่อติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ภารกิจ และข้อมูลประเภทอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล ArchiSnapper ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ มันช่วยให้การสื่อสารระหว่างแผนกและสถานที่ต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ พร้อมการอัปเดตสถานะโดยละเอียดที่สามารถเข้าถึงได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการเดียวหรือหลายงานในหลายสถานที่ ArchiSnapper ช่วยให้มั่นใจว่าคุณกำลังสร้างรายงานภาคสนามที่แม่นยำและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ ArchiSnapper

  • รายงานภาคสนามและรายการตรวจสอบที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • ตัวชี้ที่มีหมายเลขบนแผนเพื่อแสดงตำแหน่งของงานที่ตั้งอยู่บนฐานของตำแหน่ง
  • ฟังก์ชันการบันทึกคำอธิบายประกอบบนแบบแปลนที่สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บ, iOS, และแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
  • เทมเพลตอีเมล

ข้อจำกัดของ ArchiSnapper

  • แผนราคาที่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์ที่จำกัด

ราคาของ ArchiSnapper

  • เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ ArchiSnapper

  • Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง

6. Xledger

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Xledger
ผ่านทางXledger

ผู้จัดการโครงการสถาปัตยกรรมต้องการเครื่องมือบัญชีที่สามารถรักษาการเงิน ค่าใช้จ่ายของโครงการ และค่าใช้จ่ายให้ทันสมัยอยู่เสมอ Xledger เป็นโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้การจัดการงานในสถานที่และการดำเนินงานบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น

Xledger ช่วยให้สถาปนิกสามารถควบคุมการวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังมากมาย รายงานอัตโนมัติ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และการคาดการณ์ที่ละเอียด ล้วนเป็นไปได้ด้วยแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนี้ ด้วย Xledger คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น—ช่วยให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xledger

  • รายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมาตรฐานมากกว่า 200 รายการ
  • การเรียกเก็บเงินเวลาและค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ
  • แอป Xledger Mobile สำหรับโทรศัพท์ iOS, Android และ Windows
  • การคิดต้นทุนโครงการ, การรายงาน, และการติดตามผลโครงการก่อสร้าง

ข้อจำกัดของ Xledger

  • ความสามารถที่จำกัดในการจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนในระดับต่างๆ
  • การขาดความสามารถในการสื่อสารเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ

ราคา Xledger

  • ติดต่อ Xledger สำหรับรายละเอียดแผนราคา

คะแนนและรีวิว Xledger

  • Capterra: 4. 7/5 (6 รีวิว)
  • G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)

7. ฮีโร่

คุณสมบัติการจัดการงานของ Heeros สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
ผ่านทางHeeros

Heeros (เดิมชื่อ Taimer)เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการสำหรับทีมที่ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการติดตามงาน กำหนดเวลา และงบประมาณ ทีมสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายเพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผนโครงการได้อย่างละเอียด ด้วยการผสานรวมกับระบบการทำงานที่มีอยู่ เช่น DocuSign, Google Calendar และ HubSpot Heeros ช่วยขจัดความยุ่งยากในการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้บริษัทสถาปัตยกรรมส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้น

Heeros ยังมุ่งเน้นในการช่วยเหลือทีมในการจัดตารางทรัพยากรอีกด้วย มุมมองแบบ Gantt และ Grid แสดงกำหนดเส้นตาย, ปริมาณงาน, และขีดความสามารถ เพื่อให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนได้อย่างโปร่งใสเต็มที่ ตัวอย่างเช่น มุมมองแบบ Gantt ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเห็นขั้นตอนต่าง ๆของไทม์ไลน์โครงการและวางแผนการพึ่งพาซึ่งกันและกันได้

คุณสมบัติเด่นของ Heeros

  • การจัดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากรพร้อมกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • กระดานคัมบังสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • ระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ ติดตาม และจัดสรรชั่วโมงตามความสามารถของทีม
  • การจัดการใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อ และค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัดของฮีโร่

ราคาของ Heeros

  • แผนฟรี
  • ติดต่อ Heeros สำหรับรายละเอียดแผนการชำระเงิน

คะแนนและรีวิวของ Heeros

  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง

8. การทำงานเป็นทีม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบทีมเวิร์ค
ผ่านการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สมาชิกในทีมสามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตายและเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกันได้ในศูนย์กลางเดียว ด้วย Teamwork ผู้นำยังสามารถเข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของทีมได้ตลอดเวลา

การทำงานเป็นทีมช่วยให้กระบวนการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมสามารถติดตามกำหนดเวลาและมั่นใจได้ว่างานต่างๆ จะเสร็จสมบูรณ์โดยการสร้างรายการตรวจสอบและกำหนดวันครบกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ไฟล์และเอกสารภายในแพลตฟอร์ม และใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อสนทนาอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้น การทำงานร่วมกันยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม และทำให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของประวัติโครงการทั้งหมด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • การจัดการทรัพยากรสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตประจำวัน
  • แม่แบบการจัดการโครงการสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือที่อัปเดตงานขณะปฏิบัติงานในสถานที่
  • ผู้ใช้ลูกค้าไม่จำกัดจำนวนฟรี

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นจากปริมาณฟีเจอร์ที่มากเกินไปและการออกแบบ UI
  • แพลตฟอร์มอาจใช้เวลาในการอัปเดตข้อมูลโครงการเมื่อมีการมอบหมายงาน

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรี ตลอดไป
  • ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • เติบโต: $17.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ขนาด: ติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)

9. TeamGantt

งานการจัดการโครงการ TeamGantt บนแผนภูมิแกนต์
ผ่านทางTeamGantt

TeamGantt เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรมในการวางแผนโครงการโดยใช้แผนภูมิที่มองเห็นได้ ด้วยการใช้พลังของแผนภูมิแกนต์ TeamGantt มอบความยืดหยุ่นให้กับสถาปนิกในการมองเห็นงานและเป้าหมายสำคัญของพวกเขา ด้วยคุณสมบัติการลากและวางที่ใช้งานง่าย สถาปนิกสามารถเลื่อนไทม์ไลน์เพื่อติดตามสถานะล่าสุดได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานที่ยากกลายเป็นงานที่จัดการได้ง่าย

สถาปนิกยังสามารถระบุเส้นทางสำคัญในไทม์ไลน์ของโครงการ วางแผนทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน และติดตามปัญหาและความล่าช้าได้อีกด้วย แผนภูมิแกนต์ของ TeamGantt ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและระเบียบให้กับโครงการสถาปัตยกรรม ทำให้ทีมสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt

  • แท็บการจัดการทรัพยากร
  • มุมมองพอร์ตโฟลิโอและรายงาน
  • แบบแผนโครงการ
  • แผนเวลาที่วางแผนไว้เทียบกับแผนเวลาที่เกิดขึ้นจริง

ข้อจำกัดของ TeamGantt

  • ฟังก์ชันการพึ่งพาที่ซับซ้อนเพื่อการจัดการโครงการสถาปัตยกรรมที่ราบรื่น
  • การติดตามเวลาเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ TeamGantt

  • ไลท์: $19/เดือนต่อผู้จัดการ, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $49/เดือนต่อผู้จัดการ, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: $99/เดือนต่อผู้จัดการ, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ TeamGantt

  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)

10. เบสแคมป์

เครื่องมือการจัดการโครงการ Basecamp
ผ่านทางBasecamp

Basecampเป็นโซลูชันการจัดการโครงการออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและดำเนินโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน มอบหมายงาน จัดการกำหนดเวลา จัดเก็บไฟล์ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการ

การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญ ด้วยความสามารถในการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แบบเรียลไทม์ ทีมสามารถรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพได้ เครื่องมือของ Basecamp ช่วยให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้ได้ง่าย โดยอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์ อัปโหลดรูปภาพ และแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • แผนภูมิเนินเขาเพื่อดูความคืบหน้าขึ้นเนินหรือลงเนินตามเวลา
  • ข้อความส่วนตัวหรือกลุ่มในแอป
  • แดชบอร์ดโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดการทั้งหมดในหน้าเดียว
  • ระบบแชทและส่งข้อความแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ฟังก์ชันการติดตามความคืบหน้าอย่างจำกัด
  • ไม่มีลำดับความสำคัญของงาน

ราคาของเบสแคมป์

  • ผู้ใช้ไม่จำกัด: $299/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • สำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ หรือทีมขนาดเล็ก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)

เลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับสถาปนิก

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิกในการบริหารจัดการโครงการและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรดาตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่ดีที่สุด ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับสถาปนิกในการจัดการโครงการ งาน และทีมงานได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าคุณจะเป็นสถาปนิกเดี่ยวหรือผู้นำทีม ClickUp มอบความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และการทำงานร่วมกันที่คุณต้องการเพื่อยกระดับโครงการของคุณไปอีกขั้น

