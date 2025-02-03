10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมในปี 2025

ตั้งแต่เปิดตัวในปี 2007Teamworkได้กลายเป็นแอปยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการโครงการ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกทีม หลายทีมกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Teamwork ที่เหมาะสมกับความต้องการและความชอบของพวกเขามากกว่า
โชคดีที่คุณมีทางเลือกมากมายสำหรับการติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของทีมแทนการทำงานร่วมกัน
มาสำรวจเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆกันเถอะ โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนผู้ใช้ของแต่ละเครื่องมือ ผ่านการสำรวจทางเลือกและตัวเลือกต่าง ๆ ของ Teamwork คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์ และสามารถตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณได้
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกสำหรับการทำงานเป็นทีม?
เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นที่คุณสมบัติหลักที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณ มองหาโซลูชันที่มีความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง การมอบหมายงานและการติดตามงานที่ใช้งานง่าย และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น
มาพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติบางประการที่คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อประเมินทางเลือกแทนการทำงานเป็นทีม
- คุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่ง: คอยมองหาเครื่องมือที่รายงานความคืบหน้าของโครงการ แจ้งเตือนคุณเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม และติดตามเวลา
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณต้องการให้แดชบอร์ดของคุณสะอาดและเข้าใจง่าย เมื่อคุณคลิกแท็บ หน้าต่างๆ ควรโหลดได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งโครงการของคุณมีความซับซ้อนและข้อมูลมากเท่าใด
- ความสามารถในการจัดการงานที่ทรงพลัง: คุณต้องการการมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับสถานะของโครงการ, การมอบหมายงาน, ลำดับความสำคัญของโครงการ, และความเสี่ยง
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมที่คุณควรรู้
ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงว่าทางเลือกทั้ง 10 รายการสำหรับการทำงานเป็นทีมเหล่านี้อาจเหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ดีเพียงใด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อความหลากหลายโดยเฉพาะ สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการของทีมทุกประเภท—ตั้งแต่บริษัทซอฟต์แวร์ที่มีทีมข้าม สายงานไปจนถึงเอเจนซี่ ที่ต้องจัดการและทำงานร่วมกับลูกค้า
หากทีมของคุณต้องการทำงานได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp มีคุณสมบัติอันทรงพลังมากมายที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณจัดการเวลาและปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นงานประจำวัน สร้างงาน และติดตามการจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้น
- ตั้งและติดตามเป้าหมายโดยการจัดระเบียบ OKRs และเป้าหมายสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมได้ผ่านการรายงานแบบเรียลไทม์
- ดูเทมเพลต สำเร็จรูปหลายร้อยแบบสำหรับการ จัดการงานและกรณีการใช้งานอื่นๆ จากนั้นปรับแต่งได้อย่างง่ายดายให้ตรงกับความต้องการของคุณและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
- การติดตามเวลาอัตโนมัติและแบบแมนนวลผ่านแอปเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์ สร้างประมาณการเพื่อกำหนดความคาดหวังสำหรับทีมของคุณและเข้าถึงรายงานโดยละเอียดเพื่อวัดความก้าวหน้าของทีมได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวมกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- หากคุณไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความสามารถสูงเช่นนี้มาก่อน อาจต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับทีมของคุณในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับ ClickUp และทำความเข้าใจว่าฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมดทำงานอย่างไร
- ผู้ใช้แผนฟรีจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 100MB เท่านั้น แต่แผนเดือนละ 5 ดอลลาร์จะยกเลิกข้อจำกัดนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. พรูฟฮับ
หนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Teamwork คือ ProofHub เครื่องมือจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว มีบอร์ดงานสำหรับจัดระเบียบงาน กระทู้สนทนาสำหรับการแชทในทีม และปฏิทินที่ผสานรวมเพื่อติดตามกำหนดส่งงาน เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีความแข็งแกร่ง และไม่แพงเกินไป—เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ เข้าถึงแผนภูมิแกนต์ และทำงานโครงการที่ซับซ้อนให้สำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังรวมอยู่ด้วยสำหรับทีมที่ใช้ในการส่งมอบโครงการ
- การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, และคุณสมบัติทางการเงินอื่น ๆ ในระบบจัดการโครงการนี้
- การผสานรวมกับแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
- แอปพลิเคชันมือถือที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ
- เครื่องมือสำหรับการร่วมมือและการหารือที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อการสื่อสารในทีม
ข้อจำกัดของ ProofHub
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปและซอฟต์แวร์ธุรกิจยอดนิยม
- โมดูลการฝึกอบรมมีน้อยและอาจทำให้สับสนเมื่อดำเนินการโครงการ
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- การควบคุมสูงสุด: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5 (80 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (83 รีวิว)
3. ฟรีดแคมป์
Freedcamp เป็นทางเลือกที่มั่นคงแต่ค่อนข้างพื้นฐานสำหรับ Teamwork ในการจัดการโครงการโดยไม่มีความยุ่งยาก มีฟีเจอร์พื้นฐานที่ผู้จัดการโครงการต้องการ เช่น การจัดการงาน การติดตามเวลา และมุมมองปฏิทิน โดยไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อนเกินไป ซึ่งทำให้การจัดการงานของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? มันฟรีสำหรับการใช้งานพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freedcamp
- รายการงานช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้า/สถานะของโครงการได้อย่างง่ายดาย รวมถึงแบ่งปันทรัพยากร เช่น เอกสารและกราฟิกระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก
- ปฏิทินทีมที่มีให้ใช้งานในแดชบอร์ดช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถดูงานและลำดับความสำคัญทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดายเพื่อการวางแผนที่เรียบง่าย
- มีตัวเลือกการจัดการเวลาให้คุณสามารถดูได้ว่าใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด และสร้างใบแจ้งหนี้หากจำเป็น
ข้อจำกัดของ Freedcamp
- คุณสมบัติพื้นฐานของแดชบอร์ดโครงการทำให้ยากที่จะค้นหาคุณสมบัติพื้นฐานเช่นการหารือและการรายงานโดยไม่ต้องทำการค้นหา
- การผสานรวมแบบเนทีฟมีให้ใช้น้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Freedcamp
- ฟรี: โครงการและงานไม่จำกัด
- มินิมอล: $1. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $7.49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freedcamp
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (460+ รีวิว)
4. Microsoft Teams
Microsoft Teamsไม่ใช่แค่เครื่องมือแชทเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ทำงานและเครื่องมือจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมกับชุดโปรแกรมMicrosoft Officeได้อย่างราบรื่น Teams มีบริการประชุมทางวิดีโอ การแชร์ไฟล์ และพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบกำหนดเอง เพื่อทำให้การทำงานระยะไกลรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- การผสานรวมกับแอป Microsoft อื่น ๆ อย่างง่ายดาย เช่น Word, Excel และ PowerPoint
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสาร
- การประชุมผ่านวิดีโอและการแชร์หน้าจอเพื่อการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- แผนราคาอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ความไม่เข้ากันได้หากทีมของคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของ Microsoft เท่านั้น
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานพร้อมข้อจำกัด
- Microsoft 365 Business Essentials: $4/ต่อผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6/ต่อผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (13,0800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
5. สแล็ก
Slack เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการสื่อสารและการแชทของสมาชิกในทีม และยังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Teamwork เมื่อพูดถึงคุณสมบัติการแชทที่มีอยู่ในตัว
ลองนึกภาพนี้: แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งการสื่อสารทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเรียงเป็นช่องทางต่างๆ ด้วย Slack คุณสามารถบอกลาความวุ่นวายของอีเมลและทักทายกับการสื่อสารที่เป็นระเบียบและราบรื่น
อย่างไรก็ตาม แอปนี้ไม่มีคุณสมบัติพื้นฐานมากมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ และการจัดการทรัพยากร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- การส่งข้อความโดยตรงและการโทรผ่านวิดีโอสำหรับการสื่อสารในทีม
- ความสามารถในการแชร์ไฟล์
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ยอดเยี่ยม
- Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามยอดนิยมได้มากมาย
ข้อจำกัดของ Slack
- ปัญหาการปฏิบัติการเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- มันสามารถทำให้เสียสมาธิได้ง่ายมากเพราะมีตัวเลือกการสื่อสารมากมายและการแจ้งเตือนที่เข้ามาตลอดเวลา
- ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติมากนักที่สามารถนำมาใช้ติดตามงานและแง่มุมอื่น ๆ ของการจัดการโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการร่วมมือ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
6. Taskworld
Taskworld เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการที่เน้นการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมและการจัดการงาน ใช้ Taskworld เพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ กำหนดงาน และแชทกับทีมของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Taskworld
- การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าของโครงการผ่านการใช้รายการตรวจสอบที่สะดวกสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงาน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความชัดเจนและไม่ต้องใช้เวลานานในการทำความเข้าใจ
ข้อจำกัดของ Taskworld
- ต้องการตัวเลือกการเชื่อมต่อแอปภายนอกเพิ่มเติม =
- การนำเข้าข้อมูลจากแพลตฟอร์มและเครื่องมืออื่น ๆ เข้าสู่ Taskworld เป็นเรื่องยาก
ราคาของ Taskworld
- ฟรี: คุณสมบัติพื้นฐานพร้อมข้อจำกัด
- พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskworld
- G2: 4. 4/5 (80 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (220 รีวิว)
7. เซโลคซิส
Celoxis เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียด มันมีคุณสมบัติมากมายในราคาที่ทีมส่วนใหญ่สามารถจ่ายได้ แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติระดับสูงและตัวเลือกการผสานรวมมากมาย แต่ก็สามารถปรับแต่งได้สูง
ติดตามงาน จัดการทรัพยากร และสร้างรายงานเชิงลึกได้อย่างง่ายดายด้วย Celoxis นี่คือเครื่องมือที่ธุรกิจให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเลือกใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- ระบบการทำงานและฟีเจอร์การจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นสำหรับการสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะกับคุณที่สุด
- มีแม่แบบโครงการมากมายพร้อม KPI ที่ใช้งานได้ทันที
ข้อจำกัดของ Celoxis
- ผู้ใช้แอปพลิเคชันมือถือพบว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานยาก
- ไม่มีคุณสมบัติการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Teamwork
ราคาของ Celoxis
- คลาวด์: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ติดตั้งภายในองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (290 รีวิว)
8. โซนทำงาน
Workzone นำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว พร้อมชุดคุณสมบัติที่สมดุลเพื่อจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ Workzone มีฟีเจอร์การจัดการงาน, แม่แบบโครงการ, และการติดตามเวลา แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือรายการสิ่งที่ต้องทำที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลและรายงานปริมาณงานที่เข้าใจง่ายสำหรับการจัดการโครงการในทุกระดับ
แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายกับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว ทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายแทนที่จะเป็นภาระ อย่างไรก็ตาม ราคาค่อนข้างสูง—โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workzone
- แดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของทุกทีม, โครงการ, และแม้กระทั่งลูกค้า
- รายการสิ่งที่ต้องทำที่สะดวกและการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน
- เครื่องมือจัดการไฟล์ที่มั่นคง
- บริการลูกค้ายอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการนอกเหนือจากช่วงทดลองใช้ฟรี
- อินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยและไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญ
- แพลตฟอร์มส่งอีเมลที่ไม่จำเป็นจำนวนมากสำหรับการอัปเดตโครงการ
ราคาโซนทำงาน
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโซนทำงาน
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
9. Clarizen
Clarizen (ปัจจุบันคือ Planview AdaptiveWork) เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการ, อัตโนมัติการทำงาน, และร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียว. มันมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม, รวมถึงการจัดการงาน, การวางแผนทรัพยากร, และการติดตามเวลา. แต่สิ่งที่ทำให้โดดเด่นที่สุด? คือพอร์ตโฟลิโอกลุ่มใหญ่และความสามารถในการจัดการโครงการ, ซึ่งมอบมุมมองที่ครอบคลุมของกิจกรรมของคุณ.
Clarizen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันขั้นสูงที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และสามารถขยายตามความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นได้
คุณสมบัติเด่นของ Clarizen
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้หลากหลายและตัวเลือกการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีและคุณสมบัติการร่วมมือ
- การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมกับเครื่องมือทางธุรกิจและผู้ให้บริการที่เป็นที่นิยมมากมาย
- อินเตอร์เฟซที่ทันสมัยและเรียบหรู
ข้อจำกัดของ Clarizen
- การขาดเครื่องมือในการรายงาน
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับแพ็กเกจราคาต่ำ
ราคาของ Clarizen
- ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคา
คะแนนและรีวิว Clarizen
- G2: 3. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
10. Podio
ยินดีต้อนรับสู่สนามเล่นส่วนตัวของคุณในโลกของการจัดการงาน Podio โดดเด่นด้วยแนวทางที่สามารถปรับแต่งได้ มอบแพลตฟอร์มที่ให้คุณสร้างกระบวนการทำงานของคุณเอง
เลือกโมดูลที่คุณต้องการ, ผสานแอปที่คุณชื่นชอบ, และแม้กระทั่งปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเอง. แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้. คุณสมบัติการร่วมมือของ Podio, เช่น ความสามารถในการแชทและวิดีโอแบบบูรณาการ, ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่ออยู่เสมอ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใส.
ด้วย Podio ทุกอย่างคือการมอบอิสระให้คุณทำงานในแบบที่คุณต้องการ เพื่อให้เหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุมกระบวนการทำงานของตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio
- แดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้หลากหลายและใช้งานง่าย ช่วยให้สร้างงานและกำหนดงานประจำให้อัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างดี
ข้อจำกัดของ Podio
- การขาดการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- ไม่ได้รับการสนับสนุนเว้นแต่คุณเป็นลูกค้าองค์กร
- เวลาหยุดทำงานเกิดขึ้นบ่อย
- ข้อมูลถูกเก็บแยกไว้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ และไม่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
- ไม่เหมาะกับมือถือ
ราคาของ Podio
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Podio
- G2: 4. 2/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมสำหรับทีมของคุณ
หากคุณกำลังใช้ Teamwork อยู่ตอนนี้และมันไม่ได้ผลดีสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ ข่าวดีก็คือมีตัวเลือกมากมายให้คุณพิจารณาเมื่อมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด เมื่อคุณเริ่มประเมินเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาให้เพียงพอกับแต่ละเครื่องมือและตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มอย่างละเอียดเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Teamwork
เราได้ให้ตัวเลือกบางอย่างให้คุณพิจารณาแล้ว แต่หากคุณต้องการเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ให้เริ่มต้นด้วย ClickUpลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีวันนี้และดูว่าทำไมหลายคนถึงคิดว่า ClickUpคือซอฟต์แวร์จัดการงานและโซลูชันการจัดการงานที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม