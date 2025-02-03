บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมในปี 2025

PMO Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

ตั้งแต่เปิดตัวในปี 2007Teamworkได้กลายเป็นแอปยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการโครงการ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกทีม หลายทีมกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Teamwork ที่เหมาะสมกับความต้องการและความชอบของพวกเขามากกว่า

โชคดีที่คุณมีทางเลือกมากมายสำหรับการติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของทีมแทนการทำงานร่วมกัน

มาสำรวจเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆกันเถอะ โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนผู้ใช้ของแต่ละเครื่องมือ ผ่านการสำรวจทางเลือกและตัวเลือกต่าง ๆ ของ Teamwork คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์ และสามารถตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณได้

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกสำหรับการทำงานเป็นทีม?

เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นที่คุณสมบัติหลักที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณ มองหาโซลูชันที่มีความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง การมอบหมายงานและการติดตามงานที่ใช้งานง่าย และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น

มาพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติบางประการที่คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อประเมินทางเลือกแทนการทำงานเป็นทีม

  • คุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่ง: คอยมองหาเครื่องมือที่รายงานความคืบหน้าของโครงการ แจ้งเตือนคุณเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม และติดตามเวลา
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณต้องการให้แดชบอร์ดของคุณสะอาดและเข้าใจง่าย เมื่อคุณคลิกแท็บ หน้าต่างๆ ควรโหลดได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งโครงการของคุณมีความซับซ้อนและข้อมูลมากเท่าใด
  • ความสามารถในการจัดการงานที่ทรงพลัง: คุณต้องการการมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับสถานะของโครงการ, การมอบหมายงาน, ลำดับความสำคัญของโครงการ, และความเสี่ยง

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมที่คุณควรรู้

ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงว่าทางเลือกทั้ง 10 รายการสำหรับการทำงานเป็นทีมเหล่านี้อาจเหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ดีเพียงใด

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ ให้องค์กรของคุณได้รับโซลูชันครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับทุกทีม

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อความหลากหลายโดยเฉพาะ สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการของทีมทุกประเภท—ตั้งแต่บริษัทซอฟต์แวร์ที่มีทีมข้าม สายงานไปจนถึงเอเจนซี่ ที่ต้องจัดการและทำงานร่วมกับลูกค้า

หากทีมของคุณต้องการทำงานได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp มีคุณสมบัติอันทรงพลังมากมายที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณจัดการเวลาและปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นงานประจำวัน สร้างงาน และติดตามการจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้น
  • ตั้งและติดตามเป้าหมายโดยการจัดระเบียบ OKRs และเป้าหมายสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมได้ผ่านการรายงานแบบเรียลไทม์
  • ดูเทมเพลต สำเร็จรูปหลายร้อยแบบสำหรับการ จัดการงานและกรณีการใช้งานอื่นๆ จากนั้นปรับแต่งได้อย่างง่ายดายให้ตรงกับความต้องการของคุณและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
  • การติดตามเวลาอัตโนมัติและแบบแมนนวลผ่านแอปเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์ สร้างประมาณการเพื่อกำหนดความคาดหวังสำหรับทีมของคุณและเข้าถึงรายงานโดยละเอียดเพื่อวัดความก้าวหน้าของทีมได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานรวมกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • หากคุณไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความสามารถสูงเช่นนี้มาก่อน อาจต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับทีมของคุณในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับ ClickUp และทำความเข้าใจว่าฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมดทำงานอย่างไร
  • ผู้ใช้แผนฟรีจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 100MB เท่านั้น แต่แผนเดือนละ 5 ดอลลาร์จะยกเลิกข้อจำกัดนี้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. พรูฟฮับ

แดชบอร์ดของ ProofHub
ผ่านทางProofHub

หนึ่งในทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Teamwork คือ ProofHub เครื่องมือจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว มีบอร์ดงานสำหรับจัดระเบียบงาน กระทู้สนทนาสำหรับการแชทในทีม และปฏิทินที่ผสานรวมเพื่อติดตามกำหนดส่งงาน เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีความแข็งแกร่ง และไม่แพงเกินไป—เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ เข้าถึงแผนภูมิแกนต์ และทำงานโครงการที่ซับซ้อนให้สำเร็จ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังรวมอยู่ด้วยสำหรับทีมที่ใช้ในการส่งมอบโครงการ
  • การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, และคุณสมบัติทางการเงินอื่น ๆ ในระบบจัดการโครงการนี้
  • การผสานรวมกับแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการ
  • เครื่องมือสำหรับการร่วมมือและการหารือที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อการสื่อสารในทีม

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปและซอฟต์แวร์ธุรกิจยอดนิยม
  • โมดูลการฝึกอบรมมีน้อยและอาจทำให้สับสนเมื่อดำเนินการโครงการ

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การควบคุมสูงสุด: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 5/5 (80 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (83 รีวิว)

3. ฟรีดแคมป์

แดชบอร์ด Freedcamp
ผ่านทางFreedcamp

Freedcamp เป็นทางเลือกที่มั่นคงแต่ค่อนข้างพื้นฐานสำหรับ Teamwork ในการจัดการโครงการโดยไม่มีความยุ่งยาก มีฟีเจอร์พื้นฐานที่ผู้จัดการโครงการต้องการ เช่น การจัดการงาน การติดตามเวลา และมุมมองปฏิทิน โดยไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อนเกินไป ซึ่งทำให้การจัดการงานของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก

และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? มันฟรีสำหรับการใช้งานพื้นฐาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freedcamp

  • รายการงานช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้า/สถานะของโครงการได้อย่างง่ายดาย รวมถึงแบ่งปันทรัพยากร เช่น เอกสารและกราฟิกระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก
  • ปฏิทินทีมที่มีให้ใช้งานในแดชบอร์ดช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถดูงานและลำดับความสำคัญทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดายเพื่อการวางแผนที่เรียบง่าย
  • มีตัวเลือกการจัดการเวลาให้คุณสามารถดูได้ว่าใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด และสร้างใบแจ้งหนี้หากจำเป็น

ข้อจำกัดของ Freedcamp

ราคาของ Freedcamp

  • ฟรี: โครงการและงานไม่จำกัด
  • มินิมอล: $1. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $7.49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Freedcamp

  • G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (460+ รีวิว)

4. Microsoft Teams

การใช้ Microsoft Teams เป็นแอปส่งข้อความสำหรับธุรกิจ
ผ่านทางMicrosoft Teams

Microsoft Teamsไม่ใช่แค่เครื่องมือแชทเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ทำงานและเครื่องมือจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมกับชุดโปรแกรมMicrosoft Officeได้อย่างราบรื่น Teams มีบริการประชุมทางวิดีโอ การแชร์ไฟล์ และพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบกำหนดเอง เพื่อทำให้การทำงานระยะไกลรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • การผสานรวมกับแอป Microsoft อื่น ๆ อย่างง่ายดาย เช่น Word, Excel และ PowerPoint
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสาร
  • การประชุมผ่านวิดีโอและการแชร์หน้าจอเพื่อการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • แผนราคาอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • ความไม่เข้ากันได้หากทีมของคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของ Microsoft เท่านั้น

ราคาของ Microsoft Teams

  • ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานพร้อมข้อจำกัด
  • Microsoft 365 Business Essentials: $4/ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Business Basic: $6/ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (13,0800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)

5. สแล็ก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Slack
ผ่านทางSlack

Slack เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการสื่อสารและการแชทของสมาชิกในทีม และยังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Teamwork เมื่อพูดถึงคุณสมบัติการแชทที่มีอยู่ในตัว

ลองนึกภาพนี้: แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งการสื่อสารทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเรียงเป็นช่องทางต่างๆ ด้วย Slack คุณสามารถบอกลาความวุ่นวายของอีเมลและทักทายกับการสื่อสารที่เป็นระเบียบและราบรื่น

อย่างไรก็ตาม แอปนี้ไม่มีคุณสมบัติพื้นฐานมากมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ และการจัดการทรัพยากร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • การส่งข้อความโดยตรงและการโทรผ่านวิดีโอสำหรับการสื่อสารในทีม
  • ความสามารถในการแชร์ไฟล์
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ยอดเยี่ยม
  • Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามยอดนิยมได้มากมาย

ข้อจำกัดของ Slack

  • ปัญหาการปฏิบัติการเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
  • มันสามารถทำให้เสียสมาธิได้ง่ายมากเพราะมีตัวเลือกการสื่อสารมากมายและการแจ้งเตือนที่เข้ามาตลอดเวลา
  • ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติมากนักที่สามารถนำมาใช้ติดตามงานและแง่มุมอื่น ๆ ของการจัดการโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการร่วมมือ

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.25/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

เปรียบเทียบ Slack กับ Asana!

6. Taskworld

ทาสก์เวิลด์
ผ่านทางTaskworld

Taskworld เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการที่เน้นการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมและการจัดการงาน ใช้ Taskworld เพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ กำหนดงาน และแชทกับทีมของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Taskworld

  • การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าของโครงการผ่านการใช้รายการตรวจสอบที่สะดวกสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงาน
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความชัดเจนและไม่ต้องใช้เวลานานในการทำความเข้าใจ

ข้อจำกัดของ Taskworld

  • ต้องการตัวเลือกการเชื่อมต่อแอปภายนอกเพิ่มเติม =
  • การนำเข้าข้อมูลจากแพลตฟอร์มและเครื่องมืออื่น ๆ เข้าสู่ Taskworld เป็นเรื่องยาก

ราคาของ Taskworld

  • ฟรี: คุณสมบัติพื้นฐานพร้อมข้อจำกัด
  • พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Taskworld

  • G2: 4. 4/5 (80 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (220 รีวิว)

7. เซโลคซิส

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ celoxis
ผ่านทางCeloxis

Celoxis เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียด มันมีคุณสมบัติมากมายในราคาที่ทีมส่วนใหญ่สามารถจ่ายได้ แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติระดับสูงและตัวเลือกการผสานรวมมากมาย แต่ก็สามารถปรับแต่งได้สูง

ติดตามงาน จัดการทรัพยากร และสร้างรายงานเชิงลึกได้อย่างง่ายดายด้วย Celoxis นี่คือเครื่องมือที่ธุรกิจให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเลือกใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis

  • ระบบการทำงานและฟีเจอร์การจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นสำหรับการสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะกับคุณที่สุด
  • มีแม่แบบโครงการมากมายพร้อม KPI ที่ใช้งานได้ทันที

ข้อจำกัดของ Celoxis

  • ผู้ใช้แอปพลิเคชันมือถือพบว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานยาก
  • ไม่มีคุณสมบัติการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Teamwork

ราคาของ Celoxis

  • คลาวด์: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ติดตั้งภายในองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Celoxis

  • G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (290 รีวิว)

8. โซนทำงาน

การจัดการงานในพื้นที่ทำงาน
ผ่านทางWorkzone

Workzone นำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว พร้อมชุดคุณสมบัติที่สมดุลเพื่อจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ Workzone มีฟีเจอร์การจัดการงาน, แม่แบบโครงการ, และการติดตามเวลา แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือรายการสิ่งที่ต้องทำที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลและรายงานปริมาณงานที่เข้าใจง่ายสำหรับการจัดการโครงการในทุกระดับ

แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายกับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว ทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายแทนที่จะเป็นภาระ อย่างไรก็ตาม ราคาค่อนข้างสูง—โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workzone

  • แดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของทุกทีม, โครงการ, และแม้กระทั่งลูกค้า
  • รายการสิ่งที่ต้องทำที่สะดวกและการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • เครื่องมือจัดการไฟล์ที่มั่นคง
  • บริการลูกค้ายอดเยี่ยม

ข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการนอกเหนือจากช่วงทดลองใช้ฟรี
  • อินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยและไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญ
  • แพลตฟอร์มส่งอีเมลที่ไม่จำเป็นจำนวนมากสำหรับการอัปเดตโครงการ

ราคาโซนทำงาน

  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $42/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของโซนทำงาน

  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)

9. Clarizen

ผ่านทางClarizen

Clarizen (ปัจจุบันคือ Planview AdaptiveWork) เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่

แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการ, อัตโนมัติการทำงาน, และร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียว. มันมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม, รวมถึงการจัดการงาน, การวางแผนทรัพยากร, และการติดตามเวลา. แต่สิ่งที่ทำให้โดดเด่นที่สุด? คือพอร์ตโฟลิโอกลุ่มใหญ่และความสามารถในการจัดการโครงการ, ซึ่งมอบมุมมองที่ครอบคลุมของกิจกรรมของคุณ.

Clarizen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันขั้นสูงที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และสามารถขยายตามความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นได้

คุณสมบัติเด่นของ Clarizen

  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้หลากหลายและตัวเลือกการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
  • การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีและคุณสมบัติการร่วมมือ
  • การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมกับเครื่องมือทางธุรกิจและผู้ให้บริการที่เป็นที่นิยมมากมาย
  • อินเตอร์เฟซที่ทันสมัยและเรียบหรู

ข้อจำกัดของ Clarizen

  • การขาดเครื่องมือในการรายงาน
  • ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับแพ็กเกจราคาต่ำ

ราคาของ Clarizen

  • ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคา

คะแนนและรีวิว Clarizen

  • G2: 3. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (10+ รีวิว)

10. Podio

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม podio
ผ่านทางPodio

ยินดีต้อนรับสู่สนามเล่นส่วนตัวของคุณในโลกของการจัดการงาน Podio โดดเด่นด้วยแนวทางที่สามารถปรับแต่งได้ มอบแพลตฟอร์มที่ให้คุณสร้างกระบวนการทำงานของคุณเอง

เลือกโมดูลที่คุณต้องการ, ผสานแอปที่คุณชื่นชอบ, และแม้กระทั่งปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเอง. แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้. คุณสมบัติการร่วมมือของ Podio, เช่น ความสามารถในการแชทและวิดีโอแบบบูรณาการ, ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่ออยู่เสมอ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใส.

ด้วย Podio ทุกอย่างคือการมอบอิสระให้คุณทำงานในแบบที่คุณต้องการ เพื่อให้เหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุมกระบวนการทำงานของตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio

  • แดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้หลากหลายและใช้งานง่าย ช่วยให้สร้างงานและกำหนดงานประจำให้อัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
  • อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างดี

ข้อจำกัดของ Podio

  • การขาดการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
  • ไม่ได้รับการสนับสนุนเว้นแต่คุณเป็นลูกค้าองค์กร
  • เวลาหยุดทำงานเกิดขึ้นบ่อย
  • ข้อมูลถูกเก็บแยกไว้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ และไม่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
  • ไม่เหมาะกับมือถือ

ราคาของ Podio

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Podio

  • G2: 4. 2/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมสำหรับทีมของคุณ

หากคุณกำลังใช้ Teamwork อยู่ตอนนี้และมันไม่ได้ผลดีสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ ข่าวดีก็คือมีตัวเลือกมากมายให้คุณพิจารณาเมื่อมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด เมื่อคุณเริ่มประเมินเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาให้เพียงพอกับแต่ละเครื่องมือและตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มอย่างละเอียดเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Teamwork

เราได้ให้ตัวเลือกบางอย่างให้คุณพิจารณาแล้ว แต่หากคุณต้องการเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ให้เริ่มต้นด้วย ClickUpลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีวันนี้และดูว่าทำไมหลายคนถึงคิดว่า ClickUpคือซอฟต์แวร์จัดการงานและโซลูชันการจัดการงานที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม