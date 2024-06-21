11 แม่แบบการจัดการงานฟรีใน ClickUp & Excel

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบการจัดการงาน?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "เทมเพลตการจัดการงานคือเอกสารที่ช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานเฉพาะได้ เทมเพลตมักจะมีคุณสมบัติเช่น วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้น เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามโครงการของคุณได้ " } } ] }
การบริหารโครงการเป็นธุรกิจที่ซับซ้อน คุณจำเป็นต้องรวบรวมทีมที่เหมาะสม วางแผนกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม และค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงาน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะมีองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ครบถ้วนแล้ว ทุกอย่างก็อาจยังผิดพลาดได้
ตัวการ? การจัดการงานที่ไม่ดี. หากไม่มีการจัดระเบียบอย่างถูกต้องในระดับงาน แผนที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวในการบรรลุตามความคาดหวัง.
นั่นคือจุดที่แม่แบบการจัดการงานเข้ามามีบทบาท แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางระหว่างคุณกับความสมบูรณ์แบบในการบริหารโครงการ
ตั้งแต่ตัววางแผนงานประจำวันแบบง่าย ๆไปจนถึงบอร์ดคัมบังแบบครบวงจร มีเทมเพลตที่เหมาะกับคุณหรือทีมของคุณอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ในโลกออนไลน์ ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปชม 11 เทมเพลตการจัดการงานที่เราชื่นชอบซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือแบบแผนการจัดการงาน?
แม่แบบการจัดการงานคือเอกสารที่ช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานเฉพาะได้ แม่แบบมักจะมีคุณสมบัติเช่น วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้น เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินโครงการของคุณได้ตามแผน
แม่แบบการจัดการงานมักจะมีมุมมองหลายแบบรวมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น อาจมีมุมมองกระดานคัมบังเพื่อให้ทีมสามารถมองเห็นได้ง่ายว่างานแต่ละชิ้นอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ อาจมีแผนภูมิแกนต์เพื่อให้ทีมสามารถเห็นวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นและวางแผนการทำงานในแต่ละวันและสัปดาห์ได้อย่างเหมาะสม
ต่างจากเทมเพลตการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และเป้าหมายทางธุรกิจในวงกว้าง เทมเพลตการจัดการงานจะมุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะเจาะจงที่ประกอบกันเป็นโครงการใหญ่ ๆ เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ เทมเพลตการจัดการงานจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการจัดการงานดี?
แม่แบบการจัดการงานที่ดีมีการจัดระเบียบและช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรบกวนต่างๆ สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการออกแบบที่ชาญฉลาดและตัวเลือกมุมมองที่หลากหลายซึ่งเน้นส่วนต่างๆ ของเอกสาร
นอกจากนี้ ควรมีความยืดหยุ่นและอนุญาตให้ผู้คนปรับเอกสารให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลของตนเองได้ ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโครงการระดับบริษัทหรือเพียงแค่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในวันอังคารที่ทำงานได้ดีที่สุดของคุณ เทมเพลตนี้ก็สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
สุดท้ายนี้ ควรมีความสะดวก ไม่มีใครอยากเสียเวลาไปกับการกรอกเอกสารวางแผนมากมาย เทมเพลตที่ดีควรรองรับการนำเข้าข้อมูลอัจฉริยะจากซอฟต์แวร์จัดการงานที่คุณใช้อยู่
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถใช้เวลาในการปรับแต่งเทมเพลตของคุณน้อยลง และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการทำงาน, ผ่อนคลาย, หรือเพียงแค่เป็นตัวคุณเอง
11 แม่แบบการจัดการงานฟรี
หากคุณกำลังมองหาวิธีฟรีและสมบูรณ์แบบในการติดตามงานและโครงการทั้งหมดของคุณ ลองดูเทมเพลตการจัดการงานฟรี 11 แบบจาก ClickUp และ Excel
1. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
การจัดการงานที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกทีมสามารถใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่าคุณจะคิดว่าทีมของคุณกำลังทำงานได้ดีอยู่แล้ว ก็ยังมีพื้นที่สำหรับการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น การประสานงานที่ดีขึ้น และการจัดการเวลาที่ดีขึ้นอยู่เสมอ
สำหรับทีมที่ต้องการยกระดับการจัดการงานไปสู่ขั้นสูงยิ่งขึ้นแม่แบบการจัดการงานของ ClickUpคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ แม่แบบนี้มีฟีเจอร์ครบครันที่คุณต้องการเพื่อความเป็นระเบียบและควบคุมงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างแน่นอน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณเห็นได้ทันทีว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานนั้นและคาดว่าจะเสร็จเมื่อใด นอกจากนี้ยังจัดระเบียบงานโครงการออกเป็นสามรายการหลัก ได้แก่รายการที่ต้องดำเนินการ แนวคิด และงานค้าง เพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่น
แต่พลังที่แท้จริงของเทมเพลตนี้อยู่ที่มุมมองที่หลากหลาย นำข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไปในเทมเพลตนี้และจัดระเบียบโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ แผนก หรือสถานะงาน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถใช้เอกสารนี้ได้อย่างง่ายดายในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดที่ต้องการความเป็นระเบียบในขณะที่จัดการกับปริมาณงานของตน เริ่มต้นวันนี้ที่ลิงก์ด้านล่าง!
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นในงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
2. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp ตามแผนก
คุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการให้เป็นระเบียบเมื่อต้องทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ หรือไม่?
เมื่อทำงานร่วมกับหลายแผนกหรือทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน อาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรักษาความเป็นระเบียบแต่เทมเพลตการจัดการงานตามแผนกโดย ClickUpสามารถช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้
เทมเพลตนี้จัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณตามแผนกที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ไม่เพียงแต่คุณสามารถดูงานที่กำลังดำเนินการอยู่เท่านั้น แต่คุณยังสามารถรับข้อมูลเช่น วันที่สิ้นสุดระดับความสำคัญ หรือเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสิ้นได้อีกด้วย
คุณจะไม่ได้รับข้อความถามอีกต่อไปว่าใครรับผิดชอบงานอะไรและจะเสร็จเมื่อไหร่ เอกสารนี้จะให้ภาพรวมแก่ทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทีมโครงการของคุณทั้งหมด
ถึงเวลาที่แผนกของคุณควรได้รับความช่วยเหลือด้านการจัดการที่จำเป็นแล้วหรือยัง? ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้วันนี้เพื่อเริ่มต้น
3. แม่แบบการจัดการงานใน ClickUp ตามลำดับความสำคัญ
ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง มีงานหลายร้อยหรือหลายพันงานที่กำลังดำเนินอยู่พร้อมกัน
บางสิ่งย่อมมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มประวัติพนักงานในเว็บไซต์ของคุณอาจเป็นการเพิ่มเติมที่ดี แต่มีความสำคัญน้อยกว่าการสรุปการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณ
หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าทีมของคุณกำลังทำงานกับงานที่สำคัญที่สุดให้ดาวน์โหลดแม่แบบการจัดการงานตามลำดับความสำคัญของ ClickUp แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเห็นงานที่เปิดอยู่ทั้งหมดของทีมคุณโดยจัดเรียงตามระดับความสำคัญ
ด้วยมุมมองนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสมาชิกในทีมจะให้ความสำคัญกับงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจมากที่สุดเป็นอันดับแรกเสมอ ด้วยวิธีนี้ คุณหรือสมาชิกในทีมสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดได้อย่างเชิงรุก และทำให้โครงการสำคัญเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
4. แม่แบบบอร์ดการจัดการงาน ClickUp
คุณพบว่างานของคุณหลายอย่างต้องการการร่วมมือกันมากหรือไม่
หากเป็นเช่นนั้นแม่แบบบอร์ดการจัดการงาน ClickUpก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ แม่แบบนี้มีดีไซน์บอร์ดคัมบังแบบคลาสสิก ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานในแต่ละงานได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละงานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
มุมมองบอร์ดยังช่วยให้การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ง่ายขึ้นมาก และสามารถเพิ่มบันทึกหรือคำอธิบายสำหรับแต่ละงานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ทำให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถเพิ่มวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และคำอธิบายให้กับแต่ละงานได้ ช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบและก้าวหน้าไปข้างหน้า
คุณยังสามารถเพิ่มเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถเลือกงานได้ตามเวลาที่เหลือในแต่ละวันของพวกเขาได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเร่งความคืบหน้าของโครงการและทำให้ทุกคนทำงานได้ตามเป้าหมาย
5. แม่แบบปฏิทินการจัดการงาน ClickUp
คุณมีปัญหาในการจำว่างานบางอย่างกำหนดส่งวันไหนหรือไม่? การบริหารเวลาเป็นทักษะที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้หรือเปล่า?
หากเป็นเช่นนั้นคุณต้องการเทมเพลตปฏิทินการจัดการงานของ ClickUp เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนงานของคุณในรูปแบบปฏิทินเพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ง่ายว่างานแต่ละชิ้นมีกำหนดเมื่อใด
มุมมองนี้ทำให้การจัดการปริมาณงานและผลลัพธ์ที่สมาชิกทีมต้องส่งมอบง่ายขึ้นมาก ช่วยให้โครงการเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น หากมีงานสำคัญหลายงานกำหนดส่งในวันเดียวกัน
มุมมองปฏิทินยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนตารางเวลาของคุณเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณทราบว่าโครงการ A มีกำหนดเสร็จสิ้นในช่วงสิ้นเดือน คุณก็สามารถจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อให้โครงการ B สามารถเริ่มต้นได้ทันทีเมื่อโครงการ A เสร็จสมบูรณ์
ส่วนที่ดีที่สุดคือ หากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ ClickUp อยู่แล้ว ข้อมูลของคุณสามารถถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติเข้าสู่แบบฟอร์มปฏิทินที่สะดวกนี้
6. แม่แบบการจัดการงานแบบง่ายของ ClickUp
สำหรับพวกเราหลายคน การติดตามงานของเราให้ทันเป็นงานประจำที่ต้องทำตลอดเวลา ซึ่งใช้เวลาไปมากกว่าที่เราต้องการ
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้น เราทุกคนต้องจดจำนัดหมาย วันเกิด และอีกมากมาย
หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการจดจำว่าคุณควรทำอะไรในวันนี้ คุณควรลองใช้เทมเพลตการจัดการงานแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างระบบการจัดการองค์กรที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยติดตามงานประจำวันและเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย
มันมีมุมมองหลากหลาย เช่น มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด และมุมมองเอกสาร เพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างงานของคุณในวิธีที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ จัดลำดับความสำคัญของงาน และแม้กระทั่งตั้งการแจ้งเตือนได้ ด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp คุณสามารถจัดโครงสร้างวันของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ไม่ว่าจะงานเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม
7. แม่แบบการจัดการสถานะงานของ ClickUp
ลองนึกภาพนี้ดู: คุณมีรายการงานที่ต้องทำยาวเหยียด แต่คุณไม่รู้ว่าอะไรที่ทำไปแล้วและอะไรที่ยังต้องทำอยู่ ที่แย่ไปกว่านั้นคือ ดูเหมือนว่ารายการนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะพยายามจำกัดมันแค่ไหนก็ตาม
หากสิ่งนี้ฟังดูคุ้นเคย แสดงว่าคุณต้องการเทมเพลตการจัดการงานตามสถานะโดย ClickUp เทมเพลตนี้จะจัดเก็บงานประจำวันของคุณไว้ในกระดานคัมบังที่ดูง่าย คุณจะเห็นได้ทันทีว่างานใดเริ่มแล้ว งานใดเสร็จสิ้นแล้ว และงานใดที่ยังต้องทำ
เพื่อให้ดียิ่งขึ้นไปอีก หากคุณได้ตั้งค่างานไว้ใน ClickUp แล้ว แม่แบบนี้จะไม่ต้องการให้คุณป้อนข้อมูลซ้ำอีกครั้ง เพียงแค่เพิ่มมุมมอง แล้ว ClickUp จะนำเข้าข้อมูลทั้งหมดจากงานที่มีอยู่ของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถแยกแยะงานที่ต้องทำกับงานที่อยากทำได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณไม่ลืมสิ่งใดก็ตามที่จำเป็นต้องทำในวันนี้ ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้วันนี้ แล้วทำให้ความไม่เป็นระเบียบกลายเป็นอดีต
8. แม่แบบการจัดการงานประจำวันของ ClickUp
คุณเคยปรารถนาที่จะวางแผนวันและสัปดาห์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?เทมเพลตการจัดการงานประจำวันของ ClickUpถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์นี้
แทนที่จะต้องวิ่งกลับไปกลับมาอยู่ตลอดระหว่างสมุดจดกระดาษ โน้ตสิ่งที่ต้องทำ และปฏิทิน คุณสามารถรวมทุกอย่างไว้ในตารางเวลาประจำวันที่ใช้งานง่ายนี้ได้ ใช้มันเพื่อวางแผนเวลาของคุณและประสานงานให้สอดคล้องกัน พร้อมช่องสำหรับงานใหม่ กิจกรรม หรือนัดหมายในแต่ละวันของคุณ
นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบที่ดูง่าย คุณสามารถตรวจสอบการใช้เวลาของคุณอย่างละเอียดและตัดสินใจได้ว่าคุณมีภาระมากเกินไปหรือไม่ที่จะสามารถทำตามภาระผูกพันทั้งหมดได้ แผนผังนี้ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยคุณจดจำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่ในใจของคุณ
อย่าเสียเวลานอนอีกต่อไปเพราะลืมนัดหมอหรือลืมวันเกิดเพื่อน ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ที่ถูกบันทึกไว้แล้ว คุณสามารถตื่นขึ้นมา เช็คแผนงานของคุณ และทำทุกอย่างที่ต้องทำเสร็จตรงเวลา แผนงานของคุณยังสามารถติดตามเอกสารอื่นๆ ที่ช่วยให้ชีวิตของคุณเป็นระเบียบได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่ลิงก์ไปยังเอกสารการจัดการงานอีเมลของคุณเพื่อให้คุณสามารถคลิกไปที่นั่นในช่วงเวลาที่คุณได้จัดสรรไว้สำหรับการตอบอีเมลได้ นอกจากนี้ สมุดวางแผนของคุณไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับงานและนัดหมายที่จริงจังเท่านั้น
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณจัดสรรเวลาให้กับงานอดิเรกและนิสัยที่คุณชื่นชอบได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ใช้สมุดวางแผนของคุณเพื่อจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายประจำวัน การฝึกสมาธิ หรือแม้แต่การแช่น้ำในอ่างเพื่อผ่อนคลาย
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลัง เช่น งานที่ต้องทำซ้ำและวันที่ครบกำหนดเฉพาะ ทำให้คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างง่ายดาย นั่นหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการวางแผนและมีเวลามากขึ้นในการทำงาน ดังนั้นหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากแต่ละวันให้มากขึ้น เทมเพลตนี้คือสิ่งที่คุณต้องการ เริ่มต้นได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
9. แม่แบบรายการงานโครงการ ClickUp
เทมเพลตรายการงานของ ClickUpมอบแพลตฟอร์มที่เป็นระเบียบสำหรับการติดตามงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ เทมเพลตนี้ไม่เพียงแต่แสดงรายการงานที่ครอบคลุมของคุณเท่านั้น แต่ยังแสดงความคืบหน้าของแต่ละงานด้วย
เข้าใจได้ในพริบตาว่าใครรับผิดชอบงานอะไร และคาดว่าจะเสร็จเมื่อใดแม่แบบนี้จัดหมวดหมู่ของงานเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ แนวคิด และงานค้าง ช่วยให้การนำทางผ่านงานของคุณเป็นเรื่องง่าย แม่แบบยังมีตัวเลือกการดูหลายแบบ ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามความสำคัญ แผนก หรือสถานะของงาน
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการประสิทธิภาพและการจัดการงานที่เป็นระบบ การผสานรวมกับ ClickUp ช่วยให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ เทมเพลตรายการงานของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามงานและการบรรลุเป้าหมายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
10. แม่แบบตัวจัดการงาน Microsoft Excel
บางคนจำเป็นต้องจัดระเบียบแต่ไม่ต้องการนำระบบใหม่ทั้งหมดเข้ามาในชีวิต พวกเขาใช้แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันไปแล้วสิบแพลตฟอร์มและไม่สนใจที่จะเพิ่มเป็นสิบเอ็ด
สำหรับคนเหล่านี้แม่แบบการติดตามงานของ Microsoft จาก Excelเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการงานที่ครอบคลุมทั้งหมดที่คุณต้องทำได้ ภายในขอบเขตที่คุ้นเคยของ Excel
เทมเพลต Excel นี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ Excel และไม่ต้องการลงทุนเวลาในระบบการจัดการงานที่ครอบคลุมมากขึ้น อาจไม่สวยงามนัก แต่มีทุกสิ่งพื้นฐานที่คุณต้องการ เช่น รายการงานที่สามารถปรับแต่งได้ วันที่ครบกำหนด และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า ยังมีที่ให้สำหรับบันทึกที่คุณสามารถใส่ลิงก์สำคัญ วันที่เริ่มต้นหรืองบประมาณโครงการของคุณได้
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตตัวติดตามงานนี้ได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะติดตามงานสำหรับโครงการเดียวหรือทั้งองค์กร เอกสารนี้สามารถช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้เสมอ
ดังนั้น หากคุณต้องการจัดการงานของคุณภายในระบบนิเวศของ Office แล้ว แม่แบบการติดตามงานของ Excel คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
11. แม่แบบผู้จัดการงานประจำวันใน Excel
การรักษาตัวเองให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องทุกวันเป็นทักษะอย่างหนึ่ง. พวกเราหลายคนมีงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องมากมายที่ต้องการความสนใจของเรา ดังนั้นการติดตามทั้งหมดและทำให้เสร็จในเวลาที่ต้องการจึงต้องมีการจัดการเล็กน้อย.
หากคุณกำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการจัดระเบียบวันของคุณไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าเทมเพลตการจัดการงานประจำวันจาก Microsoft Excel เทมเพลตรายการงานโครงการนี้ช่วยให้คุณดูและจัดระเบียบงานประจำวันของคุณในรูปแบบที่เรียบง่ายและอ่านง่าย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามกำหนดเวลาและจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำของคุณได้เพื่อให้ไม่มีงานใดหลุดรอดไป
อีกหนึ่งเคล็ดลับที่มีประโยชน์ของเทมเพลตฟรีนี้คือมันจะไฮไลต์งานที่ต้องทำวันนี้โดยอัตโนมัติ รายการที่ถูกไฮไลต์เหล่านี้สามารถมองเห็นได้ง่าย คุณจึงไม่พลาดงานที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน ฟีเจอร์นี้อาจไม่สำคัญนักหากคุณมีชีวิตที่ค่อนข้างผ่อนคลาย (โชคดีจัง) แต่จะเป็นตัวช่วยชีวิตได้หากจำนวนงานของคุณดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ไม่แน่ใจว่าแม่แบบ Excel สำหรับการจัดการงานเหมาะกับคุณหรือไม่? ลองดูคู่มือของเราเกี่ยวกับทางเลือกอื่นของ Excelเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณมากขึ้น
จัดการงานโครงการด้วยแม่แบบติดตามงาน
เทมเพลตการจัดการงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความเป็นระเบียบและทำให้แน่ใจว่าคุณทำงานเสร็จก่อนกำหนด ไม่ว่าคุณจะมีทีมโครงการประเภทใดก็ตาม มีเทมเพลตการจัดการงานที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ จัดการงานโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างแน่นอน
หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการปรับปรุงการจัดการงานในกระบวนการทำงานของพวกเขา คุณไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp.คุณสมบัติการจัดการงานของเราช่วยให้คุณสามารถทำได้มากกว่าการเข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเรา.
คุณยังสามารถใช้ClickAppsเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ เพิ่มแท็กและงานย่อย หรือแม้แต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยเธรดความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
ด้วย ClickUp การจัดการงานไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่...ยุ่งยากอีกต่อไป ดูความแตกต่างที่การจัดระเบียบเพียงเล็กน้อยสามารถทำได้สำหรับธุรกิจของคุณโดยการสมัครบัญชีฟรีวันนี้
สุขสันต์การจัดระเบียบ! 🎉