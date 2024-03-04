ประเภทและหมวดหมู่ของงาน: วิธีการจัดระเบียบงานเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจน

การวิเคราะห์งานเป็นส่วนสำคัญของหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ คุณเริ่มต้นด้วยกลุ่มงานขนาดใหญ่ที่มีงานทับซ้อนกันและมีระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน รวมถึงต้องการทักษะที่หลากหลาย การมอบหมายงานเหล่านี้ไปยังแผนกต่างๆ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้การดำเนินงานประจำวันมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การมอบหมายงานและการรับผิดชอบเป็นไปอย่างเหมาะสม ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องเชี่ยวชาญหมวดหมู่ของงานและประเภทของงาน หมวดหมู่และประเภทของงานช่วยให้คุณแยกงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นงานย่อยและงานย่อย และจัดสรรงานให้กับสมาชิกในทีมตามทักษะหรือกำหนดเวลาของโครงการ
ในบทความนี้ เราจะ เจาะลึกถึง หมวดหมู่ของงาน และประเภท และแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดระเบียบและทำงานของคุณให้ยอดเยี่ยม!
โบนัส: เราจะอธิบายขั้นตอนการเพิ่มประเภทงานหรือหมวดหมู่ใหม่ในClickUp ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจร
ประเภทของงาน vs. หมวดหมู่ของงาน อธิบาย [พร้อมตัวอย่าง]
ผู้คนมักใช้หมวดหมู่ของงานและประเภทของงานสลับกัน แต่ทั้งสองอย่างไม่เหมือนกัน ทางเทคนิคแล้ว หมวดหมู่ของงานคือชุดสากลที่ครอบคลุมหลายประเภทของงาน
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเภทของงานจะอธิบายลักษณะเฉพาะของงานในระดับจุลภาค ในขณะที่หมวดหมู่ของงานเป็นแนวคิดในระดับมหภาค ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ของงานที่เรียกว่า การสร้างทีม จากนั้นคุณสามารถเพิ่มประเภทของงานอื่นๆ ลงในหมวดหมู่นี้ได้ เช่น หาสถานที่ สั่งอาหาร ส่งคำเชิญ และ จัดสรรงบประมาณ
หมวดหมู่นี้อธิบายลักษณะของงาน และงานทั้งหมดที่อยู่ภายในหมวดหมู่นี้จะต้องมีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความสับสนใดๆ ตัวอย่างเช่น "จัดสรรงบประมาณ" อาจเป็นงานที่สุ่มมากหากคุณไม่ทราบบริบท ซึ่งในตัวอย่างของเราคือ การสร้างทีม
ทั้งประเภทของงานและหมวดหมู่สามารถปรับแต่งได้
ผู้จัดการโครงการหลายคนมีหมวดหมู่ของงานที่แทนทีม เช่น การออกแบบ, วิศวกรรม, การตลาด, และ การขาย. ประเภทของงานในแต่ละหมวดหมู่สามารถแทนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละทีมได้ ตัวอย่างเช่น หมวดหมู่ การขาย สามารถมีประเภทของงานเช่น การสื่อสาร, การคาดการณ์, เป้าหมาย, และ การสร้างแผน.
คุณสามารถจำแนกประเภทงานของคุณเพิ่มเติมได้ตามลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา สถานะ หรือเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ แนวคิดคือการทำให้ทุกอย่างสามารถค้นหาได้ง่าย
เคล็ดลับ: เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่ให้คุณเพิ่มแท็กเพื่อระบุประเภทและหมวดหมู่ของงานได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ ClickUpคุณสามารถสร้าง แก้ไข และลบแท็กงานเพื่อจัดระเบียบงานของคุณได้—ทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่นผ่านการค้นหาแบบสากล
ความสำคัญของการจัดการประเภทงานและหมวดหมู่ของงาน
การจัดประเภทงานของคุณเป็นประเภทและหมวดหมู่ อาจไม่มีความหมายมากนักหากคุณกำลังทำงานที่มีขนาดเล็ก แต่เมื่อโครงการของคุณขยายใหญ่ขึ้น จำนวนงานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการจัดระเบียบที่ไม่ดีเช่นนี้คือสูตรสำเร็จของความล้มเหลว
นอกเหนือจากการ สนับสนุนการขยายตัว แล้ว การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพยังเป็นประโยชน์สำหรับ:
- การจัดสรรงานและการติดตามงานที่รวดเร็วขึ้น
- การจัดตั้งความรับผิดชอบ
- การกำหนดลำดับความสำคัญ
ประเภทของงานและหมวดหมู่ของงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงสร้างการแบ่งงานที่มีประสิทธิภาพ (WBS) ทุกประเภท พวกมันช่วยคุณ แยกแยะโครงการของคุณ และแบ่งมันออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น โดยจัดหมวดหมู่ตามประเภทและหมวดหมู่ จากนั้นคุณสามารถจัดลำดับงานและความสัมพันธ์ของงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีลำดับการทำงานที่สอดคล้องกันและลดความเข้าใจผิดในทีมให้น้อยที่สุด
หากคุณเป็น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กระบวนการพัฒนาระบบ (SDLC) ประเภทและหมวดหมู่ของงานเป็นสิ่งจำเป็น การจัดหมวดหมู่เหล่านี้ช่วยในการจัดกลุ่มการไหลของงานของคุณออกเป็นเจ็ดขั้นตอนก่อน ระหว่าง และหลังการปล่อย:
- การวางแผน
- การวิเคราะห์
- การออกแบบ
- การพัฒนา
- การทดสอบ
- การนำไปปฏิบัติ
- การบำรุงรักษา
เฟสเหล่านี้คือหมวดหมู่ของงานของคุณ และคุณจะตั้งค่าประเภทของงานต่าง ๆ ภายในแต่ละเฟส ด้วยวิธีนี้ คุณจะสร้างลำดับชั้นของงานที่ไม่เหมือนใครและภาพรวมที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมโครงการของคุณได้อย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทงานของคุณเป็นประเภทและหมวดหมู่มีความสำคัญไม่เพียงแต่ใน SDLC เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการบริหารโครงการใด ๆ ที่คุณเลือกใช้ด้วย มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและเจาะลึกในรายละเอียด ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในไม่กี่คลิก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อป้องกันการสูญเสีย
เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังเตรียมลำดับงานแบบลำดับชั้นอยู่ใช่ไหม?ใช้เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานของ ClickUpเพื่อประหยัดเวลา มีส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดระเบียบงาน การประสานงานกับสมาชิกในทีม และการติดตามความคืบหน้า
การทำความเข้าใจการจัดประเภทงานในการบริหารโครงการ
มาดูรายละเอียดเพื่ออธิบายบทบาทและความสำคัญของการจัดประเภทงานในการบริหารโครงการ:
การจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
การจมอยู่ในกองงานที่ไม่ได้จัดประเภทอาจทำให้พลังงานของคุณและเพื่อนร่วมทีมหมดไป และนำไปสู่ความสับสนและการเสียเวลาเปล่า ด้วยการจัดประเภทงานของคุณเป็นประเภทและหมวดหมู่ คุณจะ เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมืออาชีพด้านการจัดระเบียบ และมั่นใจได้ว่าคุณสามารถค้นหางานเฉพาะได้ในไม่กี่คลิก
การจัดสรรทรัพยากรอย่างตรงจุด
หนึ่งในข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของการจัดระเบียบงานเป็นประเภทและหมวดหมู่คือการเข้าใจลักษณะของงานเหล่านั้น โดยการรวมงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน คุณจะสามารถจัดสรรทรัพยากรของคุณได้อย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการติดขัด และทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน
เมื่อคุณมีทักษะในการจำแนกงานมากขึ้น คุณจะสังเกตได้ว่าคุณสามารถประมาณระยะเวลา ความสำคัญ และงบประมาณของงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพความสำเร็จของแผนงานโครงการของคุณให้สูงสุด
โบนัส: พัฒนาทักษะการจัดประเภทงานของคุณด้วยเครื่องมือช่วยภาพ!ใช้เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpเพื่อแสดงภาพความพร้อมของทรัพยากรและดึงประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร วัสดุ และงบประมาณของคุณ
ความสัมพันธ์ของงานที่โปร่งใส
การจัดประเภทงานช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณกำลังทำงานตามกำหนดการที่กำหนดไว้
มาดูตัวอย่างกัน—สมมติว่าหมวดหมู่ของงานคุณคือ การขาย, การพัฒนา, และ การตลาด ภายในหมวดหมู่การตลาด คุณมีประเภทงานเช่น ออกแบบเว็บไซต์สำหรับลูกค้า X และ ปรับแต่งเว็บไซต์สำหรับลูกค้า X อย่างชัดเจน คุณไม่สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ที่ไม่มีอยู่ได้ ดังนั้นคุณจะต้องให้แน่ใจว่าทีมของคุณจัดการกับประเภทงาน ออกแบบเว็บไซต์สำหรับลูกค้า X ก่อน
อีกวิธีหนึ่งที่ประเภทและหมวดหมู่ของงานสามารถช่วยคุณวางแผนล่วงหน้าและจัดการความเสี่ยงไปพร้อมกันได้คือการ จัดลำดับความสำคัญ คุณสามารถสร้างประเภทและหมวดหมู่ตามลำดับความสำคัญและแนะนำทีมของคุณให้จัดการงานที่มีความสำคัญสูงและท้าทายก่อน จากนั้นจึงค่อยจัดการงานอื่นๆ ต่อไป
การมาตรฐานกระบวนการ
การเข้าใจประเภทและหมวดหมู่ของงานของคุณอย่างถูกต้องช่วยให้คุณระบุได้ว่าอะไรเหมาะกับหรือไม่เหมาะกับกระบวนการทำงานมาตรฐานของทีมคุณ ความรู้นี้ช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นมาตรฐาน และทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรและทำตามลำดับอย่างไร
ในระยะยาวการมาตรฐานกระบวนการช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และทำให้การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานง่ายขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรใช้ประโยชน์อย่างแน่นอน
คุณสามารถระบุกระบวนการที่ต้องการมาตรฐานได้ด้วยเทมเพลต SOP ของ ClickUp เทมเพลตเอกสารนี้ช่วยให้คุณกำหนดประเภทของงานและลำดับขั้นตอนเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและส่งเสริมความสม่ำเสมอในกระบวนการทั่วทั้งบริษัท
4 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบประเภทและหมวดหมู่ของงาน
เมื่อพูดถึงการจัดหมวดหมู่และประเภทของงาน ไม่มีวิธีการใดที่เหมาะกับทุกคน อย่างไรก็ตาม เรามี เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่สามารถช่วยคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มต้นในการจัดหมวดหมู่ของงาน
1. ศึกษาโครงการของคุณ
กฎเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการจัดประเภทงานคือ ต้องเข้าใจโครงการอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะแยกงานออกเป็นงานย่อย ประเภท และหมวดหมู่ หากคุณไม่เข้าใจแก่นแท้ของโครงการ การจัดประเภทงานเป็นประเภทและหมวดหมู่จะไม่ช่วยอะไรเลย—ในความเป็นจริง มันอาจทำให้คุณช้าลงและก่อให้เกิดความสับสนทั่วทั้งโครงการ
สำรวจและบันทึกขอบเขตของโครงการ กำหนดเวลา ข้อกำหนด และเป้าหมายของคุณเพื่อระบุประเภทและหมวดหมู่ของงานที่เหมาะสมซึ่งดูเหมือนจะมีประโยชน์ในบริบทนี้ จากนั้นพิจารณาเกณฑ์ที่คุณจะใช้สำหรับการจัดประเภท ตัวเลือกบางอย่างคือ ความเร่งด่วน ความสำคัญ ทีมงาน เวลา ต้นทุน และวิธีการ
โบนัส: ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการ ClickUpเพื่อสรุปงานและกิจกรรมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับประเภทงาน หลักชัย ระยะเวลา และผลลัพธ์ที่ต้องการของโครงการของคุณ
2. ปรึกษากับทีมของคุณ
ทัศนคติที่เรียกร้องมากเกินไปจะไม่ช่วยให้คุณก้าวหน้าไปไกลกับทีมของคุณ ใช่ คุณต้องการให้การจัดประเภทงานเป็นประโยชน์ต่อคุณ แต่คุณต้อง คำนึงถึงพลวัตของทีมรูปแบบการทำงาน ทักษะส่วนบุคคล และความรับผิดชอบของแต่ละคนด้วย ทางออกที่ชาญฉลาดคือการระดมสมองกับหัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อสร้างประเภทและหมวดหมู่ของงานที่ใช้งานได้จริงและมีเหตุผล ซึ่งเสริมโครงการได้อย่างลงตัว
3. เปิดรับการจำแนกประเภทใหม่
เมื่อโครงการของคุณขยายตัว คุณจะต้องพิจารณาการจัดระเบียบประเภทและหมวดหมู่ของงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความซับซ้อนและขนาดของงานที่เปลี่ยนแปลงไป การ ปรับแต่งและอัปเดต อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณระบุหมวดหมู่ของงานใหม่ที่ควรแยกออกมาจัดการโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
4. ค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการและงานที่มีคุณภาพ
คุณอาจมีโครงการจัดหมวดหมู่ภารกิจที่ดีที่สุด แต่พวกมันไม่มีค่ามากนักหากคุณไม่มีเครื่องมือที่จะทำให้เป็นจริงได้ หากคุณต้องการสร้างหมวดหมู่และประเภทของภารกิจที่จะช่วยให้คุณและทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องคุณต้องมีแพลตฟอร์มการจัดการภารกิจคุณภาพอย่างClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและงานที่ยอดเยี่ยม มีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดประเภทงานแต่ยังช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มาดูตัวเลือกที่ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม:
คลิกอัป งาน เพื่อกำหนดหมวดหมู่หรือประเภทของงาน และกำหนดขั้นตอนการทำงาน
ClickUp Tasksคือ ชุดฟีเจอร์ ที่ช่วยให้คุณสร้าง จัดระเบียบ จัดการและดำเนินการงานของคุณเป็นชุดได้
เริ่มต้นด้วยการสร้างงาน—เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถสร้างงานและงานย่อยเพื่อจัดระเบียบงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ClickUp ช่วยให้คุณเลือกประเภทของงานเพื่อจัดการความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย ตัวเลือกเริ่มต้นบางประเภทได้แก่ งาน, จุดสำคัญ, คุณสมบัติ, ข้อบกพร่อง, และลูกค้า
คุณสามารถเลือกไอคอนสำหรับแต่ละประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการระบุและดูน่าสนใจยิ่งขึ้น หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการในประเภทงานที่มีอยู่คุณสามารถปรับแต่งของคุณเองได้เสมอ 🪄
เพื่อปรับแต่ง ให้ใช้ ประเภทงานที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อแทนประเภทงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เช่น สินค้าคงคลัง, ลูกค้า, กิจกรรม, หรือทีมของคุณ การสร้างประเภทงานที่กำหนดเองนั้นง่ายมาก—คุณ:
- ไปที่การตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ
- กด สร้างประเภทงาน
- ตั้งค่า ไอคอน, ชื่อเอกพจน์และพหูพจน์, และคำอธิบาย
- คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย สร้างประเภทงาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อประเภทงานที่กำหนดเองแต่ละประเภทมีความโดดเด่นเพื่อให้ง่ายต่อการนำทางและการจัดระเบียบ
หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้าง, มอบหมาย, แก้ไข, และลบประเภทงานได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าประเภทงานที่กำหนดเองจะมีให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ใน ClickUp 3.0 เท่านั้น
ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองและลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
ตัวเลือกถัดไปที่สำคัญสำหรับการจัดประเภทงานคือClickUp Custom Fields ซึ่งในทางหนึ่งสามารถเป็นหมวดหมู่ของงานได้—พวกมันให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละงานและเพิ่มบริบทให้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
คุณมีตัวเลือก 15+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้เลือกใช้งาน ตัวอย่างเช่น ใช้ฟิลด์วันที่เพื่อเพิ่มวันที่สำคัญให้กับงานเฉพาะ หรือใช้ฟิลด์เงินเพื่อระบุข้อมูลเช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือราคา ด้วยฟิลด์บุคคล คุณสามารถเชื่อมโยงสมาชิกในทีมกับงานเฉพาะเพื่อความสะดวกในการนำทางและลดความสับสน ฟิลด์ความคืบหน้าช่วยให้คุณติดตามงานแต่ละงานและระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
อีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้การจัดประเภทงานง่ายขึ้นคือClickUp Task Priorities ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถวางแผนขั้นตอนถัดไปได้อย่างง่ายดายและมั่นใจได้ว่าทีมของคุณทราบว่าจะต้องจัดการอะไรต่อไป คุณมี สี่ระดับธงความสำคัญ ให้เลือก:
- ธงแดง: ฉุกเฉิน; บุคคล (หรือกลุ่มบุคคล) ที่รับผิดชอบควรดำเนินการโดยทันที
- ธงเหลือง: ความสำคัญสูง; ดำเนินการโดยเร็ว
- ธงสีน้ำเงิน: ปกติ; ทำเมื่อใดก็ได้ตามสะดวก
- ธงสีเทา: ต่ำ; ทำในที่สุด
ยังมีอีก! หากโครงการของคุณมีงานจำนวนมากที่ต้องทำซ้ำในช่วงเวลาที่กำหนด คุณไม่จำเป็นต้องสร้างงานเหล่านั้นใหม่ทุกครั้ง เพียงแค่ตั้งค่างานที่เกิดซ้ำได้ในไม่กี่คลิก แล้วให้ ClickUp เตือนคุณโดยอัตโนมัติ
อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลาคือClickUp Automations ตั้งค่าตัวกระตุ้นและการดำเนินการ แล้วให้ ClickUpจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆในขณะที่ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่หมวดหมู่ของงานที่ต้องใช้ความรู้มากขึ้น
มุมมอง ClickUp เพื่อแสดงประเภทหรือหมวดหมู่ของงานเฉพาะ
การใช้วิธีการหลายมิติในการจัดประเภทงานสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ และช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ClickUp ได้นำเสนอวิธีการหลายมิติในรูปแบบของมุมมอง ClickUpซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นงานและโครงการต่างๆ จากมุมมองที่แตกต่างกัน
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ 15+ มุมมอง และคุณสามารถสลับมุมมองได้ตามต้องการ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการให้ความสำคัญ หากคุณต้องการภาพรวมทั่วไปของงานและกรองงานได้อย่างง่ายดาย ให้ใช้มุมมองแบบรายการ มุมมองกระดานเป็นกระดานคัมบังที่ช่วยให้คุณซูมเข้าไปดูความคืบหน้าของโครงการและจัดประเภทงานตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น สถานะ ความสำคัญ หรือผู้รับผิดชอบ
หนึ่งในมุมมองขั้นสูงคือแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามและปรับเส้นเวลาและงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาใหม่ ๆ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงาน และเฝ้าติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดอีกหนึ่งมุมมองขั้นสูงคือปริมาณงาน (Workload) ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบขีดความสามารถของทีมสำหรับฟังก์ชันหรือหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้
คลิกบอร์ดไวท์บอร์ดของ ClickUp เพื่อระดมความคิดชื่อหมวดหมู่ของงาน (หรืออะไรก็ได้จริง ๆ!)
เราได้กล่าวไปแล้วว่าการจัดระเบียบประเภทและหมวดหมู่ของงานเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม สำหรับเรื่องนี้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารClickUp Whiteboardsคือเครื่องมือนั้น—มันช่วยให้คุณและทีมของคุณระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความจริงบน ผืนผ้าใบดิจิทัลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ผืนผ้าใบนี้มอบอิสระให้คุณได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านข้อความ ภาพวาด รูปร่าง ความคิดเห็น โน้ตติด และไฟล์แนบต่าง ๆ คุณสามารถขอความคิดเห็นจากสมาชิกทีมเกี่ยวกับการจัดประเภทงาน สร้างชื่อหมวดหมู่ และออกแบบโครงสร้างลำดับชั้นของโครงการได้ ทุกการอัปเดตบนไวท์บอร์ดจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมแบบไฮบริดและทีมที่ทำงานระยะไกล
เมื่อผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับเคอร์เซอร์ที่มีชื่อของพวกเขา คุณจะติดตามได้ง่ายว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงบนไวท์บอร์ด และให้บริบทเพิ่มเติมได้โดยการเชื่อมโยงกับไฟล์หรืองานอื่น ๆ
แม่แบบรายการงาน ClickUp ที่ใช้งานง่าย
คุณไม่จำเป็นต้องจัดระเบียบงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้นและเสียเวลา—ทำไมไม่ใช้เทมเพลตรายการงานของ ClickUp ล่ะ? เอกสารกรอบงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเหล่านี้มอบพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดทำรายการ จัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามการเสร็จสิ้นของงานและกิจกรรมต่างๆ
เทมเพลตเหล่านี้มอบความชัดเจนและความสามารถในการปรับแต่ง—คุณสามารถปรับเปลี่ยนทุกองค์ประกอบให้สอดคล้องกับขอบเขตและข้อกำหนดของโครงการ รวมถึงรูปแบบการทำงานของทีมคุณ
เทมเพลตรายการงานไม่ใช่เพียงอย่างเดียวในคอลเลกชันของ ClickUp แพลตฟอร์มนี้มีห้องสมุดเทมเพลตที่มี1,000+ ตัวเลือกที่เน้นในด้านต่างๆเช่น การตลาด การเงินและการบัญชี และการใช้งานส่วนตัว ค้นหาเทมเพลตที่คุณชื่นชอบ ปรับแต่งเล็กน้อย แล้วเพลิดเพลินกับทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณ! 💪
คลิกอัพ เบรน เพื่อสร้างคลังข้อมูลแบบโต้ตอบของงานที่ได้รับมอบหมายและงานที่ทำเสร็จแล้ว
ClickUp ผสานงานและ การจัดการโครงการด้วย AIเพื่อสร้างผู้ช่วยการทำงานที่ปฏิวัติวงการ—ClickUp Brain. 🧠
นี่คือหนึ่งในเครือข่ายประสาทเทียมแรกของโลกที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณ, โครงการ, และงาน และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโต้ตอบกับคุณและทีมของคุณ
สมาชิกในทีมของคุณสามารถใช้ ClickUp Brainและ AI Knowledge Manager เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร โครงการ และงาน เช่น พวกเขาควรทำงานอะไรต่อไป หรืองานใดที่เร่งด่วนที่สุด
นอกเหนือจากการตอบคำถามแล้ว ClickUp Brain ยังสามารถเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการที่ดีได้อีกด้วย คุณสมบัติผู้จัดการโครงการ AI สามารถเขียนสรุปโครงการ, รับการอัปเดตจากทีม, และสร้างระบบอัตโนมัติได้ ทั้งหมดภายในไม่กี่วินาที
ClickUp Brain ยังเป็นนักเขียน AI ที่มีความสามารถในการสร้างเอกสารทุกประเภท ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ และเขียนคำตอบที่มุ่งเน้นผู้รับสารสำหรับข้อความต่างๆ
สร้างและจัดการหมวดหมู่และประเภทของงานด้วย ClickUp
การจัดหมวดหมู่ภารกิจอย่างชาญฉลาดเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการนำทีมให้ประสบความสำเร็จและส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพตามกำหนดเวลา แต่ทักษะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ—คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนทักษะนี้ด้วย
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ AI ชั้นนำ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อสร้าง จัดระเบียบและเร่งรัดงานรวมถึงทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการจัดการงานยุคใหม่! 🌝