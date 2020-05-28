คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการโครงการแบบคัมบัง (2025)

วิธีการคัมบังเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารโครงการที่เติบโตเร็วที่สุด บริษัทอย่าง BBC, Pixar และ Spotify ได้ใช้วิธีการบริหารโครงการนี้แล้ว!
วิธีการคัมบังนั้นง่าย ที่จะเรียนรู้!
วิธีการคัมบังคืออะไร และคุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการบริหารโครงการนี้ ซึ่งรวมถึงหลักการสำคัญ กระบวนการหลัก ข้อดีและข้อเสีย นอกจากนี้ เรายังมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่จะมาแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำกระดานคัมบังไปใช้ในโครงการของพวกเขา
เป็นโบนัส เราจะแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Kanban ที่ดีที่สุดสำหรับการนำวิธีการนี้ไปใช้ด้วย!
การจัดการโครงการแบบคัมบังคืออะไร?
คานบัน (Kanban) คือวิธีการบริหารโครงการที่เน้นการมองเห็นเป็นอันดับแรกซึ่งพัฒนาขึ้นจากปรัชญา Agile
วิธีการ Agile คืออะไร?
การจัดการโครงการแบบอไจล์เป็นวิธีการจัดการโครงการที่คุณแบ่งโครงการของคุณออกเป็น รอบการพัฒนา ที่เล็กกว่าซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 1-4 สัปดาห์
เมื่อทุกวงจรเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณนำเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ของคุณไปแสดงให้ลูกค้าดู และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า จากนั้นนำความคิดเห็นนั้นมาปรับปรุงในวงจรถัดไป
Agile แตกต่างจากการบริหารโครงการแบบปกติอย่างไร?
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมประกอบด้วย:
- การสร้างแผนโครงการ
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
วิธีการแบบ Agile แบ่งโครงการออกเป็นวงจรย่อย ๆ เพื่อให้คุณสามารถ:
- ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปรับปรุงผลงานทีละส่วน แทนที่จะรอจนจบโครงการ
- รวมลูกค้าไว้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
วิธีการคัมบังคืออะไร?
ในวิธีการแคนบัน งานในโครงการของคุณจะถูกแสดงเป็นโน้ตติดผนัง (เรียกว่าบัตรแคนบัน) บนกระดาน (เรียกว่ากระดานแคนบัน)
(แหล่งที่มาของภาพ:easyprojects.net)
เนื่องจากทุกอย่างถูกแสดงผลบนการ์ด คุณสามารถเห็นงานที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่แบบ เรียลไทม์ ได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ก่อนที่มันจะก่อให้เกิดความล่าช้าหรือการหยุดชะงัก
คานบันมาจากไหน?
ในช่วงทศวรรษ 1940 วิศวกรของโตโยต้าชื่อ ไทอิจิ โอโนะ ได้พัฒนาระบบการผลิตแบบ 'ทันเวลาพอดี' ซึ่งอิงกับการสื่อสารด้วยภาพ คล้ายกับระบบคัมบังในปัจจุบัน
วิธีการแคนบานที่เปลี่ยนแปลงโตโยต้า:
- มันกำจัดงานที่สูญเปล่าทั้งหมดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็น
- ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากประโยชน์เหล่านี้ Kanban จึงถูกใช้โดยผู้จัดการโครงการนับพันคนในปัจจุบัน!
องค์ประกอบหลักสี่ประการของวิธีการบริหารโครงการแบบคัมบัง
1. กระดานคัมบัง
ทีมคัมบังมีความพึ่งพาอย่างมากต่อบอร์ดคัมบัง
กระดานคัมบัง (Kanban board)คือกระดานที่เป็นรูปธรรมหรือดิจิตอลที่ใช้เพื่อ:
- มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดในโครงการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
กระดานคัมบังพื้นฐานแบ่งออกเป็นสามคอลัมน์:
- สิ่งที่ต้องทำ: งานที่ต้องดำเนินการ
- งานที่กำลังดำเนินการ: งานที่กำลังดำเนินการอยู่
- เสร็จแล้ว: งานที่เสร็จสิ้นแล้ว
ตามกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถมีคอลัมน์ได้หลายคอลัมน์เพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมคุณผ่านกระดานคัมบังออนไลน์
เราได้รวบรวมตัวอย่างบอร์ดคัมบัง 20แบบเพื่อเป็นไอเดียเพิ่มเติม
2. บัตรคัมบัง
ตามวิธีการของคานบัน ทุกงานหรือภารกิจ ต้อง ถูกแทนด้วยบัตรแยกต่างหากบนกระดาน
บัตรคัมบังสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบของโน้ตติดผนังหรือโน้ตเสมือนที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังคอลัมน์อื่นได้เมื่อการทำงานของคุณก้าวหน้าไป
บัตรคัมบังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับงานเฉพาะ เช่น:
- คำอธิบายสั้น ๆ ของงาน
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้
- ระยะเวลาที่ประมาณการของงาน
หากคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์คัมบัง (Kanban) การ์ดเหล่านี้สามารถรวมข้อมูลงานที่มีคุณค่าอื่น ๆ เช่นงานย่อย ความคิดเห็น และข้อมูลทางเทคนิค
3. จุดตัดสินใจ
คอลัมน์ 'สิ่งที่ต้องทำ' ประกอบด้วยงานหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ จำเป็นต้อง ดำเนินการ
จุดผูกพัน คือช่วงเวลาที่งานหรือภารกิจถูกหยิบออกจากคอลัมน์ 'ต้องทำ' และเริ่มดำเนินการโดยทีม
ทำไมคุณถึงต้องการคะแนนความมุ่งมั่น?
คะแนนความมุ่งมั่นช่วยให้ทีมและลูกค้าของคุณเข้าใจเกี่ยวกับ:
- เมื่อเริ่มงานในภารกิจ
- เวลาที่คาดว่าจะส่งมอบ
พวกมันคือ จุดสำคัญ ที่ช่วยให้ทีมของคุณรู้ว่าเมื่อไหร่ที่สิ่งต่างๆ เริ่มต้นขึ้น
4. จุดส่งมอบ
จุดส่งมอบคือช่วงเวลาที่สินค้าถูกส่งมอบให้กับลูกค้า
เป้าหมายของทุกทีมคัมบังคือการย้ายบัตรจากจุดผูกพันไปยังจุดส่งมอบ ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
หลักการพื้นฐานของการจัดการโครงการแบบคัมบัง
มีหลักการห้าข้อที่กำหนดวิธีการบริหารโครงการแบบคัมบัง (Kanban Project Management) มาดูกันทั้งหมด:
1. มองภาพรวมของกระบวนการทำงาน
ในคัมบัง, การมองเห็นคือทุกสิ่ง. 👀
ในความเป็นจริง คำว่า 'คัมบัง' ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง 'สัญญาณภาพ'!
นี่คือสิ่งที่วิธีการคัมบังแสดงให้เห็น:
- งานทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงการ
- การไหลของงานจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง
โดยการมองเห็นภาพกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถเห็นขั้นตอนที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนโครงการของคุณจากเพียงแค่ความคิดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์!
แนวทางที่เน้นภาพเป็นหลักนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการ Kanban เห็นว่าสมาชิกในทีมทุกคนกำลังทำงานอะไรอยู่
2. จำกัดปริมาณงาน
สมาชิกทีมคัมบังควรทำงานในอัตราที่ รวดเร็ว แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องทำงาน หลายล้านงาน พร้อมกัน!
วิธีที่ดีที่สุดในการหยุดสิ่งนี้?
จำกัดปริมาณงานที่ทีมของคุณสามารถรับผิดชอบได้ในคราวเดียว
นั่นคือเหตุผลที่ทีมคัมบังส่วนใหญ่มี ขีดจำกัดที่ชัดเจน เกี่ยวกับจำนวนงานที่พวกเขาสามารถทำพร้อมกันได้
3. จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการโครงการ
ไม่เหมือนกับวิธีการบริหารโครงการอื่น ๆ, Kanban คือการจัดการโครงการ – ไม่ใช่การจัดการคน.
วิธีการคัมบังอาศัยการสร้างและรักษาการไหลของงานที่ราบรื่น
หากการทำงานไหลลื่นจากขั้นตอนการผลิตหนึ่งไปยังขั้นตอนต่อไป ทีมงานสามารถเสร็จสิ้นโครงการได้เร็วขึ้น ด้วยวิธีนี้ จะมีการให้ความสำคัญน้อยลงกับสมาชิกทีมแต่ละคน และมีการมุ่งเน้นมากขึ้นกับกระบวนการทำงานของโครงการโดยรวม
4. ทำให้กระบวนการโปร่งใส
ในการนำระบบคัมบังมาใช้ ทีมของคุณจำเป็นต้องกำหนด ทุกขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างชัดเจน
หากคุณกำหนดกระบวนการทั้งหมดไว้ ทีมของคุณจะไม่ติดขัดเพราะพวกเขาจะรู้ว่าต้องทำอะไร
เฉพาะเมื่อทุกเงื่อนไขเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามครบถ้วนแล้วเท่านั้น ทีมของคุณจึงจะสามารถกล่าวได้ว่าคุณได้ทำภารกิจนี้เสร็จสมบูรณ์
5. รักษาการให้ข้อมูลย้อนกลับ
วิธีการแบบคัมบังส่งเสริมให้สมาชิกในทีม พูดออกมา
อเล็กซิส นิโคล ไวท์ ผู้จัดการโครงการอาวุโสที่ได้รับการรับรอง (PMP) และสครัมมาสเตอร์ (SMC) รวมถึงที่ปรึกษาด้านการส่งมอบโครงการที่ANW Media & Consultingใช้กระดานคัมบังเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
"เราได้ใช้กระดานคัมบังเพื่อติดตามความคืบหน้าในสภาพแวดล้อมแบบอไจล์ของเรา ในระหว่างการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน เราใช้กระดานนี้เป็นภาพแสดงขั้นตอนการทำงานและสถานะของงานแต่ละชิ้น เราสามารถตรวจสอบงานที่กำลังดำเนินการอยู่ พูดคุยเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น และระบุรายการที่ต้องดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป" เธอกล่าว
เช่นเดียวกับทีม Scrum ทีม Kanban จะมีการประชุมสั้น ๆ 15 นาทีเพื่อหารือเกี่ยวกับ:
- สิ่งที่สมาชิกแต่ละคนในทีมได้ทำในวันก่อนหน้า
- สิ่งที่พวกเขาจะทำงานในวันนี้
- ปัญหาที่พวกเขาเผชิญ
ด้วยการเปิดกว้างและโปร่งใส ทีมงาน Kanban สามารถทำให้ ทุกคน ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการได้ และเมื่อ ทุกคน ในทีมได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ พวกเขาก็สามารถมุ่งมั่นสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้
หมายเหตุ: ผู้จัดการโครงการ Kanban เป็นผู้จัดประชุมนี้ - คล้ายกับบทบาทของ Scrum master ในการจัดประชุมประจำวัน
ดูตัวอย่างการจัดการโครงการเหล่านี้!
กระบวนการบริหารโครงการแบบคันบานสามประเภท
ไม่เหมือนกับวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile อื่น ๆ Kanban นั้น ง่ายอย่างเหลือเชื่อ ในการใช้งาน
นี่คือวิธี:
1. เริ่มด้วยสามคอลัมน์
ขั้นตอนแรกของกระบวนการคัมบังใด ๆ คือการจัดตั้งคอลัมน์
หากคุณใช้เครื่องมือ Kanban ออนไลน์ คุณสามารถใช้คอลัมน์เริ่มต้น (ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว) เพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ หรือสร้างคอลัมน์ที่กำหนดเองได้
2. เพิ่มบัตรคัมบังลงในบอร์ด
ตอนนี้ ให้สร้างรายการงานสำหรับโครงการ เมื่อคุณทราบแล้วว่าทีมของคุณจะต้องทำงานอะไรบ้าง ก็ถึงเวลาที่จะเขียนงานเหล่านั้นลงบนกระดาษโน้ตหรือบัตรคัมบัง
คุณสามารถติดบัตรเหล่านี้ไว้กับคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องได้
3. กำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
น่าเสียดายที่ทีมของคุณไม่สามารถใส่การ์ดมากเกินไปในคอลัมน์ 'งานที่กำลังดำเนินการ' ได้
ถ้าคุณทำ คุณจะต้องรับมือกับปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าจะรับไหว!
ผู้จัดการโครงการ Kanban ควรเพิ่มขีดจำกัดจำนวนงานที่สามารถอยู่ในคอลัมน์เดียวกันได้
สิ่งนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ
4. ทำงาน เคลื่อนไหว ทำซ้ำ
ในคัมบัน วัตถุประสงค์หลักคือการย้ายงานจากคอลัมน์ 'ต้องทำ' ไปยังคอลัมน์สุดท้าย 'เสร็จแล้ว' ทันทีที่สมาชิกในทีมหยิบงานจากคอลัมน์ 'ต้องทำ' บัตรงานจะถูกย้ายไปยังคอลัมน์ถัดไป
และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะถูกย้ายไปยังคอลัมน์สุดท้าย "เสร็จสิ้น"
ประโยชน์ห้าประการของการจัดการโครงการแบบคัมบัง
1. เพิ่มความมุ่งมั่น
หลายทีมเชื่อว่า การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน = เพิ่มประสิทธิภาพ
ฉันหมายถึง ถ้าคุณทำงานหลายอย่างพร้อมกัน คุณต้องทำงานได้เยอะแน่ๆ ใช่ไหม?
แต่นั่นไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไป!
การทำหลายอย่างพร้อมกันอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและสมองของคุณ!
กระบวนการคัมบังช่วยขจัดการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและช่วยให้คุณมุ่งเน้นที่ งานเดียวในแต่ละครั้ง ส่งผลให้คุณสามารถทำงานนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การมุ่งเน้นไปที่งานเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้สมองของคุณไม่ทำงานหนักเกินไป – ดังนั้นเมื่อคุณทำภารกิจหนึ่งเสร็จแล้ว คุณจะมีพลังงานที่จำเป็นในการรับมือกับภารกิจถัดไป!
2. ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น
แผนโครงการแบบคัมบังน่าจะมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากกว่าวิธีการอื่นใด!
ทีมคัมบัง มุ่งเน้น เฉพาะงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เท่านั้น
เมื่อสมาชิกในทีมทำบัตรเสร็จแล้ว พวกเขาจะหยิบบัตรต่อไปที่รออยู่
ด้วยวิธีนี้ผู้จัดการโครงการคัมบังสามารถปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้โดยไม่รบกวนทีม
สมาชิกในทีม มุ่งเน้น เฉพาะที่ การ์ดถัดไป เท่านั้น พวกเขาไม่กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในไทม์ไลน์ของโครงการ ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้อย่างราบรื่น!
3. ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น
หลักการสำคัญของกรอบงานคัมบังคือการ มองเห็น งานทั้งหมดบนกระดาน
แต่ละ สมาชิกทีมสามารถดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการและใครกำลังทำงานอะไรอยู่ – ทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเป็นความลับภายในสมาชิกทีม
อลัน ซัคเกอร์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารหลักของProject Management Essentialsรายงานว่าความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นช่วยโครงการของเขาได้อย่างไร
"โดยการสร้างความโปร่งใสในรายการงาน จำกัดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และสร้างระบบแบบดึง เราสามารถจัดการงานทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระดานคัมบังทำงานได้ดีมากในการติดตามการไหลของงานผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน" เขากล่าว
ซัคเกอร์เพิ่มเติมว่า: "เนื่องจากคานบันเป็นระบบที่มองเห็นได้ชัดเจน จึงสามารถมองเห็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ สถานะของงาน และงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว ผู้จัดการโปรแกรมสามารถเพิ่มเลนว่ายน้ำแนวนอนเพื่อติดตามสถานะของโครงการทั้งหมดที่พวกเขากำลังจัดการได้อย่างง่ายดาย ผู้จัดการโครงการและทีมโครงการสามารถใช้คานบันเพื่อติดตามเอกสารที่ต้องส่งมอบและงานที่ต้องทำ"
4. เวลาในการทำงานลดลง
เวลาวงจรคือระยะเวลาที่งานหนึ่งๆ ใช้ในกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ โดยพื้นฐานแล้วคือระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงเสร็จสิ้น
ยิ่งระยะเวลาของวงจรสั้นลงเท่าไร ทีมของคุณก็สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นเท่านั้น
เนื่องจาก Kanban เป็นวิธีการที่อิงตาม Agile จึงถูก สร้างขึ้น เพื่อจัดการกับข้อเสนอแนะของลูกค้าได้อย่างง่ายดายและ รวดเร็ว ส่งมอบผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ!
5. มีจุดติดขัดน้อยลง
อีกวิธีหนึ่งในการลด ระยะเวลาของวงจร คือการกำจัดคอขวดของโครงการ
การกำหนดขีดจำกัดของงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) ช่วยในเรื่องนั้นได้
เนื่องจากมีข้อจำกัดในจำนวนงานที่สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน พวกเขาจะไม่ถูกงานทับถมจนเกินไป
สิ่งนี้จะช่วยลดโอกาสที่คอขวดจะขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ เนื่องจากทุกคนจะมุ่งเน้นไปที่งาน เฉพาะเจาะจง แทนที่จะพยายาม ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
เฮเธอร์ เวลช์ ผู้จัดการทรัพยากรที่Ukelele Tabsแนะนำว่า เนื่องจากกระดานคัมบัง "ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายด้วยคุณสมบัติการลากและวาง ใช้ปัจจัยด้านภาพของกระดานคัมบังให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค้นหาจุดคอขวดภายในกระดานและถามทีมของคุณว่าคุณสามารถปรับปรุงได้อย่างไรและพวกเขาต้องการอะไรเพื่อให้บรรลุงานดังกล่าวได้เร็วขึ้น"
ข้อจำกัดสองประการของการจัดการโครงการแบบคัมบัง
แม้ว่าระบบคัมบังจะมีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการบริหารโครงการอื่น ๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดอยู่บ้าง
โชคดีที่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทางอย่างClickUp!
1. ความเสี่ยงของการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่เหมาะสม
เมื่อทีมของคุณคุ้นเคยกับกรอบการทำงานแบบคัมบังแล้ว พวกเขาอาจหมกมุ่นกับการพยายามผลักดันงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปยังคอลัมน์ 'เสร็จสิ้น'
แต่...ไม่ใช่ทุกงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน!
งานบางอย่างมีความสำคัญมากกว่างานอื่น ๆ และเมื่อคุณใช้ระบบคัมบัง (Kanban) สิ่งนี้อาจถูกมองข้ามได้
โซลูชัน ClickUp:ลำดับความสำคัญ
ใช้ระบบลำดับความสำคัญของ ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานในโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะทราบถึงความสำคัญของงานแต่ละชิ้น และรู้ว่างานใดควรทำก่อน
2. ปัญหาการสื่อสารภายในทีมที่อาจเกิดขึ้น
คานบันมุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานแทนที่จะเป็นทีม
ทีมคัมบังไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบงานของทุกคนอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
นั่นคือเหตุผลที่ทีมคัมบังของคุณจำเป็นต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ หากไม่มีการสื่อสาร คุณจะเผชิญกับปัญหาจำนวนมาก
โซลูชัน ClickUp:ความคิดเห็น
นั่นคือจุดที่ความคิดเห็นของ ClickUp เข้ามาช่วย
แต่ละงานใน ClickUp มีส่วนความคิดเห็นสำหรับ:
- การแบ่งปันความคาดหวังของคุณกับทีม
- การตั้งคำถามกับผู้จัดการโครงการของคุณ
- ส่งเอกสารสำคัญ
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ด้วยฟีเจอร์ " ความคิดเห็นที่มอบหมาย"
ด้วยความคิดเห็นที่มอบหมาย คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นงานได้ทันที และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาไม่ลืมที่จะดำเนินการตามนั้น!
กระดานคัมบังที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022
ClickUp ไม่ได้ช่วยคุณแค่กับเวิร์กโฟลว์แบบคัมบังเท่านั้น
ด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถใช้เป็นกระดานคัมบังออนไลน์ได้ด้วย!
มุมมองบอร์ดของ ClickUp คืออะไร?
มุมมองนี้แสดงงานในโครงการของคุณในรูปแบบกระดาน Kanban หรือScrum แบบโต้ตอบได้ สะดวกมากในการดูงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว!
ห้าเหตุผลว่าทำไมมุมมองคณะกรรมการจึงสมบูรณ์แบบสำหรับวิธีการแบบคัมบัง:
1. ลากและวาง สำหรับเวลาที่คุณรีบ
เช่นเดียวกับกระดานจริง คุณสามารถลากและวางงาน ClickUp ของคุณไปยังคอลัมน์ที่ถูกต้องได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถย้ายการ์ด Kanban ได้ในพริบตา!
2. สถานะโครงการที่กำหนดเองได้ เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน
ในมุมมองคณะกรรมการ 'สถานะ' คือชื่อของคอลัมน์คัมบัง
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสถานะที่กำหนดเองได้มากเท่าที่คุณต้องการ
คุณสามารถปรับแต่งกระดานคัมบังของคุณได้ตามประเภทของโครงการ
เพื่อให้สถานะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถกำหนดสีให้กับแต่ละสถานะได้
เมื่อคุณได้สร้างสถานะที่กำหนดเองสำหรับโครงการเฉพาะแล้ว คุณสามารถบันทึกเป็นเทมเพลตสำหรับโครงการบอร์ดคัมบังหลาย ๆ โครงการของคุณได้ ตอนนี้คุณไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าเหล่านี้สำหรับทุกโครงการ ใหม่ อีกต่อไป!
3. จัดเรียงและกรองเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ
คอลัมน์ในมุมมอง Kanban ไม่ได้จัดเรียงจากซ้ายไปขวาเหมือนบอร์ด Kanban ทั่วไป
คุณสามารถจัดเรียงคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ได้เพื่อเน้นงานที่สำคัญ ไว้ด้านบนสุดของคอลัมน์ เพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าอะไรต้องทำ ก่อน
คุณยังสามารถยกระดับการจัดการงานของคุณได้ด้วยการจัดระเบียบงานตามสถานะ ชื่องาน วันที่เริ่มต้น และอื่นๆ อีกมากมาย!
นี่คือตัวกรองบางส่วนที่ ClickUp มีให้:
- วันครบกำหนด: ระบุงานที่ต้องทำให้เสร็จในอนาคตอันใกล้
- ผู้รับมอบหมาย: ดูงานที่ได้รับมอบหมายให้กับสมาชิกทีม Scrum รายบุคคล
- เวลาที่ติดตาม: จัดเรียงงานตามเวลาที่ใช้ไปกับงานนั้น
4. อย่าลืมติดตามงานด้วยแท็ก
ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่อช่วยคุณในการจัดการงานหรือไม่?
แท็กสามารถทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมาก
คุณสามารถ จัดหมวดหมู่ ได้ทันทีเพื่อให้จดจำได้ง่ายขึ้น
ตอนนี้คุณไม่ต้องรีบหาโครงการงานอีกต่อไป
5. มุมมองหลากหลายสำหรับทุกคน
ค่อนข้างหายากที่จะหาซอฟต์แวร์คัมบังที่สามารถรองรับทีมของคุณได้ ทั้งหมด
โชคดีที่ฟีเจอร์มุมมองหลายแบบของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถจัดระเบียบงานได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม พวกเขาสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของงานเดียวกันได้อีกด้วย!
มาดูมุมมองที่ ClickUp มีให้กัน:
- รายการแสดงผล:จัดเรียงงานทั้งหมดของคุณเป็นรายการงานเล็กๆ ที่เรียบร้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว!
- มุมมองกล่อง: ช่วยให้คุณดูงานของสมาชิกในทีมทั้งหมดในรูปแบบรายงานการ์ด
- มุมมองปฏิทิน: ดูและแก้ไขตารางเวลาประจำวัน/รายสัปดาห์/รายเดือนของคุณ
- มุมมองแกนต์: ดูแผนโครงการของคุณในรูปแบบแผนภูมิแกนต์
- โหมดของฉัน: ดูเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณเท่านั้น
ดูความแตกต่างระหว่างแผนภูมิคัมบังและแผนภูมิแกนต์
สรุป
คัมบังไม่ใช่เรื่องยาก!
นี่คือวิธีการบริหารโครงการที่ง่ายมาก
ไม่ว่าคุณจะใช้กระดานคัมบังส่วนตัวสำหรับการจัดการงานหรือการจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน มันเป็นวิธีการที่สามารถช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จได้
ในการดำเนินการ Kanban อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการ Kanban
ClickUp มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Kanban และสร้างกระดาน Kanban มันจะช่วยให้ทีมของคุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ย้ายงานไปมาอย่างสะดวก และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
สมัครวันนี้ฟรีและทำให้กระบวนการบริหารโครงการของคุณไม่มีปัญหา!