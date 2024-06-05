ทีมสครัม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมระยะไกล

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไปสู่การทำงานทางไกล, ความสัมพันธ์ในทีมถูกทดสอบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน. สมาชิกในทีมกระจายตัวอยู่ทางภูมิศาสตร์ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน. พวกเขาทำงานจากบ้านในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งรบกวนที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้.
นี่อาจเป็นความท้าทายใหญ่ โดยเฉพาะในทีมสครัมที่มีสมาชิกน้อย กรอบการทำงานของสครัมอาศัยทีมที่จัดการตนเองได้ในการร่วมมือ สร้างนวัตกรรม และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง หากปราศจากพลวัตที่เหมาะสม ทีมที่ทำงานระยะไกลจะล้มเหลวอย่างแน่นอน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะค้นหาวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น
ทีมสครัมคืออะไร?
ทีมสครัมคือกลุ่มบุคคลจากหลากหลายแผนกที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เป็นระยะ ๆ ทีละน้อย ทีมสครัมเปรียบเสมือนทีมกีฬา ที่ซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีบทบาทเฉพาะและทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
ทีมสครัมแบบอไจล์ทั่วไปประกอบด้วย:
ข้ามสายงาน: ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน UI, UX, DevOps และคุณภาพ นอกเหนือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์, สก럼มาสเตอร์ และทีมพัฒนา
เล็ก: ทีมสครัมทั่วไปมีสมาชิกน้อยกว่าสิบคน ทีมถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กพอที่จะจัดการได้ง่าย แต่ใหญ่พอที่จะทำงานที่สำคัญให้เสร็จในแต่ละสปรินต์
อย่างไรก็ตาม บางครั้งเมื่อโครงการมีขนาดใหญ่ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีทีมสครัมหลายทีมทำงานร่วมกัน หรือทีมสครัมหนึ่งทีมอาจถูกแบ่งออกเป็นทีมย่อยที่มีทักษะเฉพาะทาง
การจัดการตนเอง: สมาชิกของทีมสครัมมีความเป็นอิสระและจัดการตนเองได้ พวกเขาสามารถอภิปราย ไม่เห็นด้วย และแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างกันเองได้
โปร่งใส: ทีมสครัมใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อวางแผน พวกเขาแบ่งปันข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผยและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความก้าวหน้า
ตั้งอยู่ร่วมกัน: โดยปกติแล้ว ทีมสครัมจะตั้งอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อการทำงานทางไกลได้รับความนิยมมากขึ้น สิ่งนี้จึงไม่เป็นจริงอีกต่อไป อย่างน้อยก็ในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จในฐานะหน่วยหนึ่ง พวกเขาจำเป็นต้องมีพื้นที่ทำงานร่วมกันทางดิจิทัล เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังในบล็อกโพสต์นี้
การทำความเข้าใจทีม Scrum
ปรัชญาของ Agile-Scrum ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างสิ้นเชิง แทนที่จะใช้วิธีแบบเดิมที่โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เวลาหลายปี และยึดติดกับแผนเดิมเสมอไม่ว่าแผนนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม Scrum ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางธุรกิจ การมุ่งเน้นลูกค้า และการปรับตัวได้มากกว่า การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประวัติโดยย่อของสครัม
แนวคิดของสครัมเกิดขึ้นจากบทความใน Harvard Business Reviewปี 1986 โดย Hirotaka Takeuchi และ Ikujiro Nonaka พวกเขาได้เปรียบเทียบระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพ ทำงานรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการทำงานข้ามสายงานกับกีฬาประเภทรักบี้
คำว่า 'สครัม' ถูกยืมมาจากกีฬารักบี้ ซึ่งหมายถึงการเล่นเมื่อสมาชิกในทีมรวมตัวกันอย่างแน่นหนาเพื่อเริ่มเกมใหม่
ไม่กี่ปีต่อมา เคน ชวาเบอร์ และเจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์ ได้พัฒนาสครัมให้เป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยนำเสนอสู่สาธารณะในปี 1995 ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นแถลงการณ์ของการพัฒนาแบบอไจล์
ในขณะที่เคนและเจฟฟ์ออกแบบมันขึ้นมาในตอนแรกเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ เจฟฟ์ได้ช่วยทีมต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมและหน้าที่การงานในการนำปรัชญาของสครัมมาใช้ตั้งแต่นั้นมา
โครงสร้างทีมสครัม
ทีมสครัมมีบทบาทสำคัญสามประการ:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์: เสียงของลูกค้าและผู้ดูแลรายการงานค้าง
- สครัมมาสเตอร์: ผู้อำนวยความสะดวกที่รับรองว่าทีมเข้าใจธุรกิจ เคารพคุณค่าของสครัม และขจัดอุปสรรค
- ทีมพัฒนา: กลุ่มที่รับผิดชอบในการเขียนโค้ด, ทดสอบ, ออกแบบ, และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอินครีเมนต์
เราจะสำรวจบทบาทแต่ละอย่างในส่วนถัดไปของบทความบล็อกนี้
สิ่งจำเป็นของทีมสครัม
นอกเหนือจากกลุ่มบุคคลที่ทำงานข้ามสายงานซึ่งสามารถจัดการตัวเองได้แล้ว ยังมีองค์ประกอบและแนวปฏิบัติหลายประการสำหรับทีมสกรัม องค์ประกอบหลักได้แก่:
เหตุการณ์ Scrum: เหตุการณ์ที่ทีม Agile เข้าร่วมเพื่อทำงานร่วมกัน เช่น การวางแผนสปรินต์การประชุม Scrum รายวัน การทบทวนงาน และการสรุปบทเรียน
คำศัพท์ Agile Scrum: ภาษาที่ใช้ร่วมกันในทีม Scrum ซึ่งรวมถึงคำศัพท์เช่น สปรินต์, อีปิค, แบ็กล็อก, เป็นต้น
อาร์ติแฟกต์:อาร์ติแฟกต์หลักสามประการของสกรัม ได้แก่ บักล็อกผลิตภัณฑ์, บักล็อกสปรินต์, และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
เครื่องมือ:ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีสำหรับฝึกใช้ระบบคัมบังบันทึกเรื่องราวของผู้ใช้ ติดตามความคืบหน้า ฯลฯ
บทบาทของทีมสครัมในการพัฒนาเคสการใช้งาน
ปรัชญาของสครัมคือการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่มอบคุณค่าให้กับผู้ใช้ เพื่อแยกคุณสมบัติออกเป็นส่วน ๆ ที่สมเหตุสมผล ทีมสครัมจำเป็นต้องเข้าใจกรณีการใช้งานของลูกค้า
ลองยกตัวอย่างแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย หากหนึ่งในกรณีการใช้งานคือให้ลูกค้าสามารถอัปโหลดรูปภาพเพื่อแชร์ได้ ฟีเจอร์ที่ต้องพัฒนาภายในสปรินต์จะประกอบด้วย บัญชีผู้ใช้ > อัปโหลดรูปภาพ > แฮชแท็ก > คำอธิบาย > โพสต์
ในทางกลับกัน หากไม่มีกรณีการใช้งาน ทีมอาจแยกงานออกเป็นแนวตั้งได้ ดังนั้น สปรินต์อาจประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โปรไฟล์ผู้ใช้ > รูปภาพแสดงของผู้ใช้ > URL โปรไฟล์ผู้ใช้ > สถานะยืนยันผู้ใช้ > ชามคำแนะนำผู้ใช้ เป็นต้น ด้วยวิธีนี้ แอปจะมีเพียงฟีเจอร์โปรไฟล์ผู้ใช้เท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าฟีเจอร์แชร์จะถูกเปิดตัว
ทั้งสองแนวทางนี้มีความคล่องตัว แน่นอน แต่กรณีการใช้งานทำให้ฟีเจอร์ในสปรินต์สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดตัว
เจ้าของผลิตภัณฑ์, สครัมมาสเตอร์ และทีมพัฒนาจะร่วมกันปรับกรณีการใช้งานให้เหมาะสมกับงาน
เจ้าของผลิตภัณฑ์จะรับรองว่าทีมพัฒนาเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และวิธีการแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันการทำงาน
สครัมมาสเตอร์จะช่วยจัดลำดับความสำคัญและจัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้ในแบ็กล็อกเพื่อการวางแผนสปรินท์ที่มีประสิทธิภาพ
ทีมพัฒนาจะเข้าใจความคิดเห็นของผู้ใช้และสร้างการปรับปรุงตลอดกระบวนการ
ด้วยกรณีการใช้งาน ทีมสครัมสามารถปรับปรุงผลลัพธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น สมาชิกของทีมสครัมทำกิจกรรมหลายอย่างทุกวันเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ประสบความสำเร็จ กิจกรรมสำคัญบางประการมีดังนี้
บทบาทในทีมสครัม
ทีมสครัมมีบทบาทหลักสามประการ: เจ้าของผลิตภัณฑ์, สครัมมาสเตอร์, และทีมพัฒนา มาดูกันว่าพวกเขาทำอะไรและสมาชิกทีมสครัมเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างไร
1. เจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนนักร้องนำของวงดนตรี ผู้กำหนดโทนและทิศทาง พวกเขาเป็นสื่อกลางระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมพัฒนา หน้าที่หลักของพวกเขาคือดังนี้
การกำหนดวิสัยทัศน์
เจ้าของผลิตภัณฑ์จะกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์สำหรับโครงการ พวกเขาจะจัดตั้งกรอบการทำงานแบบสครัม (scrum framework) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและรู้ว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร พวกเขาจะเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจเข้ากับกิจกรรมทางวิศวกรรม
การเป็นเจ้าของและจัดการรายการงานที่ต้องทำ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นเจ้าของงานค้างอยู่บ้างเช่นกัน พวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบงานค้างของผลิตภัณฑ์และจัดลำดับความสำคัญของรายการตามกลยุทธ์/วัตถุประสงค์สำหรับแต่ละสปรินต์
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นจุดติดต่อเดียวของทีมธุรกิจ พวกเขาสื่อสารกับผู้สนับสนุนโครงการ/ลูกค้าและส่งรายงานเป็นประจำ
การประเมินผลตอบรับ
ทีมสครัมที่ดีจะเปิดใจให้และรับข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผย ทีมธุรกิจและผู้สนับสนุน/ลูกค้าโครงการก็ทำเช่นเดียวกัน บทบาทของเจ้าของผลิตภัณฑ์คือการรวบรวม ประเมิน คัดกรอง และถ่ายทอดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติ
2. สครัมมาสเตอร์
สครัมมาสเตอร์คือผู้จัดการวงดนตรี เป็นผู้ที่ดูแลให้วงไปถึงงานแสดงตรงเวลาและมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการแสดงอย่างเต็มที่
พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสครัม ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการคน ดังนั้น สครัมมาสเตอร์จึงเป็นผู้อำนวยความสะดวกและโค้ชของทีม ไม่ใช่ผู้จัดการ ความรับผิดชอบของสครัมมาสเตอร์ ได้แก่:
อำนวยความสะดวกในพิธีกรรมสครัม
Scrum masters มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าทีมปฏิบัติตามแนวทางของ Scrum ทั้งหมด พวกเขาทำให้แน่ใจว่าการประชุมวางแผน การประชุมประจำวัน การตรวจสอบ และการทบทวนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล
การขจัดอุปสรรค
สครัมมาสเตอร์จะจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของทีม ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีมพัฒนา หรือปัญหาขาดงบประมาณสำหรับเครื่องมืออัตโนมัติที่จำเป็น หากมีปัญหาเกิดขึ้น ให้เรียกสครัมมาสเตอร์
การให้คำปรึกษาและการสนับสนุน
การปฏิบัติตามแนวทางของสครัมอย่างต่อเนื่องต้องการผู้ที่จะรับผิดชอบให้ทีมปฏิบัติตามหน้าที่ของตน. สครัมมาสเตอร์ช่วยให้ทีมมีสมาธิ มุ่งมั่น และมอบการสนับสนุนและคำแนะนำเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
3. ทีมพัฒนา
ทีมพัฒนาคือกลุ่มสมาชิกวงดนตรีของคุณ แต่ละคนเล่นเครื่องดนตรีของตัวเอง แต่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บทเพลง
สิ่งสำคัญที่สุดเกี่ยวกับทีมพัฒนาระบบแบบสครัมคือพวกเขาเป็นทีมที่มีทักษะหลากหลายและสามารถทำงานได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ ไปจนถึงการนำไปใช้จริง ความรับผิดชอบร่วมกันของทีมพัฒนามีดังนี้:
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
ในระดับพื้นฐาน ทีมพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้และมีคุณค่าในแต่ละสปรินต์ พวกเขาจะนำเรื่องราวของผู้ใช้จากแนวคิดไปสู่ฟีเจอร์ผ่านการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการนำไปใช้งาน
การจัดการตนเอง
สมาชิกทีมสครัมมีความเป็นอิสระและมีความรับผิดชอบสูง เมื่อเราพูดว่า 'การจัดการตนเอง' เราหมายถึงทีมพัฒนาตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำงานให้ดีที่สุดอย่างไร ใครจะทำอะไร ใครจะช่วยใคร และงานจะถูกดำเนินการอย่างไร
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทีมพัฒนากำลังจมอยู่ในรายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นพวกเขาจึงมีอำนาจในการระบุช่องว่างและทำให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ในรายละเอียดที่ละเอียด หลังจากแต่ละสปรินท์ ทีมพัฒนาจะสะท้อนถึงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับพฤติกรรมของพวกเขาให้เหมาะสม
แม้ว่า Scrum จะเป็นหนึ่งในกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนที่สุด แต่การบริหารทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันมาพร้อมกับความท้าทายที่เราจะพูดถึงต่อไป
ความท้าทายทั่วไปในการจัดการทีม Scrum
ความท้าทายในการบริหารทีมสกรัมอาจเกิดจากเทคโนโลยี การจัดการ วัฒนธรรม หรือกระบวนการ มาดูตัวอย่างที่พบบ่อยกัน
ขาดความชัดเจนในบทบาท: เมื่อทีมมีจำนวนคนน้อยและทำงานข้ามสายงานกัน หน้าที่ความรับผิดชอบอาจทับซ้อนกันได้ ตัวอย่างเช่น นักออกแบบ UX และนักพัฒนาส่วนหน้าอาจทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน อาจเกิดความสับสนและความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นหากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ทั้งสอง
วิธีแก้ไข: ความท้าทายนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการกำหนดบทบาทให้ชัดเจน การสื่อสาร และการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขาดมุมมองทางธุรกิจ: เจ้าของผลิตภัณฑ์ให้มุมมองทางธุรกิจแก่ทีมพัฒนา อย่างไรก็ตาม บางครั้งธุรกิจอาจทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ทราบข้อมูลสำคัญ ทำให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ถูกบดบัง
วิธีแก้ไข: เจ้าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ เครื่องมือเช่นแบบสำรวจหรือการสนทนาเพื่อค้นหาข้อมูลสามารถช่วยได้
การวางแผนสปรินต์: การวางแผนสปรินต์ที่ดีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์และประมาณการความพยายาม อย่างไรก็ตาม ทีมสครัมมักประสบปัญหาการรับงานเกินกำลังหรือการประเมินงานต่ำเกินไป ซึ่งนำไปสู่การทำงานไม่เสร็จหรือภาวะหมดไฟ
วิธีแก้ไข: การแก้ไขปัญหานี้ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง.
กลับไปใช้แนวทางเดิม: เมื่อทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมเริ่มนำสครัมมาใช้ พวกเขามักมีความเสี่ยงที่จะกลับไปใช้แนวทางเดิม หรือเพียงแค่ทำกิจกรรมแบบอไจล์อย่างผิวเผิน
วิธีแก้ไข: เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ ทีมงานต้อง ลงทุนในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการฝึกอบรม นี่ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียว แต่เป็นความพยายามในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ: ทีม Scrum จะเจริญเติบโตได้ดีผ่านการสื่อสาร พวกเขาจำเป็นต้องพูดคุยกันในเวลาจริงและในบริบทที่เกี่ยวข้อง
วิธีแก้ไข: แพลตฟอร์มการสื่อสาร/การทำงานร่วมกันที่ดีช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้
ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ: ความสามารถในการปรับตัวเป็นลักษณะสำคัญของทีมสครัม อย่างไรก็ตาม ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาจสร้างความหงุดหงิดได้ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานและไม่กระทบต่อขอบเขตหรือกำหนดเวลาของโครงการ จำเป็นต้องอาศัยพลวัตของทีมที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ
วิธีแก้ไข: คุณสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมธุรกิจได้ แต่หากคุณทำงานกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น คุณจะต้องทดลองและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
วิธีบริหารทีม Scrum ให้ประสบความสำเร็จ
ทีมสครัมที่ประสบความสำเร็จต้องมีเครื่องมือและกระบวนการที่ช่วยในการบริหารโครงการแบบアジล.ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการแบบアジลของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ. มาดูกันว่าคุณสามารถใช้ ClickUp ได้อย่างไรเพื่อแก้ไขทุกปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น.
ความชัดเจนในบทบาทพร้อมการจัดการงาน
เพื่อให้มีความคล่องตัว ทีมสครัมจำเป็นต้องมีความชัดเจนในบทบาทของตน เครื่องมือจัดการงานที่ดีสามารถช่วยได้อย่างมาก
ใช้ภารกิจใน ClickUpและสร้างกระดานสครัมเพื่อจัดการสปรินต์
- ระบุอย่างชัดเจนทุกสิ่งที่ทีมต้องทำ—แยกคุณสมบัติ/เรื่องราวของผู้ใช้เป็นงานย่อยที่จัดการได้
- กำหนดผู้ใช้และตั้งค่าลำดับความสำคัญ
- สร้างงานย่อย หากจำเป็น สำหรับกิจกรรมย่อยที่บุคคลจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
- ใช้รายการตรวจสอบสำหรับมาตรฐานการยอมรับ
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ความคิดเห็นเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา/ข้อกังวลต่างๆ (มุมมอง ClickUp Chatเป็นศูนย์รวมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสนทนาทั้งหมด!)
- เปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
- ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามและทำเครื่องหมายขั้นตอนในกระบวนการสครัม
มุมมองทางธุรกิจด้วย ClickUp Forms
บทบาทของเจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจมากพอๆ กับการจัดการทีมแบบอไจล์ นั่นหมายความว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องมือในการสื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้สนับสนุนโครงการ/ลูกค้า
ClickUp Formsช่วยรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยตั้งคำถามที่ตรงประเด็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจที่มีเวลาจำกัด พร้อมทั้งสร้างบริบทสำหรับการสนทนาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณมีการระดมสมองอย่างอิสระและการค้นพบใหม่ๆ พร้อมกับการบันทึกประเด็นสำคัญซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง
การวางแผนสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลคุณภาพ
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากปริมาณข้อมูลมหาศาลที่โครงการใด ๆ สามารถสร้างขึ้นได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากรของคุณ: เพิ่มประมาณเวลาและติดตามเวลาที่ใช้สำหรับทุกงาน ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อดูความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของสมาชิกทีมพัฒนาแต่ละคน เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
จัดการไทม์ไลน์: ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพโครงการของคุณตามช่วงเวลา สังเกตความเชื่อมโยงระหว่างงานและวางแผนให้สอดคล้องกัน ลากและวางงานบนไทม์ไลน์เพื่อปรับวันที่กำหนดส่ง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ที่คุณบันทึกไว้ เช่น งานที่เสร็จสิ้นตามสัปดาห์ ความสำคัญ สถานะโครงการ ฯลฯ
ยึดมั่นในสครัมด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม
การป้องกันไม่ให้ทีมของคุณหลุดออกจากเส้นทางสครัมต้องใช้ความพยายาม ClickUp มีเครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สามารถช่วยให้ทำสิ่งนี้ได้
บันทึกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วยClickUp Docs จดบันทึกเอกสารโครงการ รายการตรวจสอบ ฯลฯ และแชร์กับทั้งทีมเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ใช้ClickUp Goalsเพื่อเป็นแนวทางให้ทีมปฏิบัติตาม Scrum อย่างครอบคลุมมากขึ้น ตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ Scrum เช่น การจัดประชุมสแตนด์อัพเป็นประจำ หรือการเขียนเรื่องราวผู้ใช้อย่างละเอียด
ทำให้กระบวนการมาตรฐานเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบ if-this-then-that ที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้นหรือแจ้งเตือนสกรัมมาสเตอร์เมื่อมีงานที่ล่าช้า
หากคุณเป็นผู้ใหม่ในด้านการจัดการทีมแบบสครัม/อไจล์ คุณสามารถใช้เทมเพลตสครัมที่มีให้บนแพลตฟอร์มได้โดยเฉพาะเทมเพลตการจัดการอไจล์สครัมของ ClickUpที่รองรับการจัดการโครงการอไจล์แบบครบวงจร
ความท้าทายของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญสามารถแก้ไขได้ดีที่สุดด้วยการสื่อสารที่ดีขึ้น ซึ่งเราจะหารือต่อไป
การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในทีม Scrum
ทีมที่ไม่สื่อสารกันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ทีมที่ทำงานทางไกลต้องการทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถหาได้เพื่อร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการร่วมมือของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งนี้
เขียนและแบ่งปันด้วย ClickUp
หากทีมของคุณทำงานแบบอะซิงโครนัส พวกเขาจำเป็นต้องมีวิธีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมลอาจดูน่าเบื่อสำหรับเรื่องนี้ ลองใช้ ClickUp Docs เพื่อเขียนกระบวนการ มาตรฐาน กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น คุณยังสามารถเขียนรายงานการประชุมและแชร์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเพื่อความโปร่งใสได้อีกด้วย
อะไรเจ๋งกว่า? ใช้ClickUp AIเพื่อตรวจทานและสรุปงานเขียนของคุณ คุณไม่ต้องกังวลเรื่อง 'ไม่ใช่คนเขียน' อีกต่อไป!
คิดร่วมกัน
ทีมสครัมใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพูดคุย ระดมความคิด และวางแผนงานของพวกเขา ซึ่งต้องการพื้นที่ทำงานร่วมกันClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงาน เชื่อมโยงความเชื่อมโยง และจัดการงานได้ทั้งหมดจากที่นั่น!
หากคุณต้องการบันทึกข้อมูล คุณสามารถแก้ไขเอกสาร ClickUp Docs ร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์ ดูว่าใครออนไลน์อยู่ด้วยฟีเจอร์ ClickUp Collaboration Detectionและเชิญให้พวกเขาเข้าร่วมแก้ไขเอกสารกับคุณได้ทันที
ติดตามข่าวสาร
ใช้เครื่องมือสครัมเช่น กระดานคัมบัง เพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์อย่างชัดเจน ปรับแต่งการแจ้งเตือนผ่านอีเมล แอปมือถือ แอปเดสก์ท็อป หรือเบราว์เซอร์ตามความต้องการของคุณ
ส่งเสริมวัฒนธรรมที่คล่องตัว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัฒนธรรมองค์กรของคุณเหมาะสมกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล สร้างสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสิน จัดให้มีการประชุมแบ่งปันความรู้เป็นประจำที่สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความเชี่ยวชาญ บทเรียนจากโครงการที่ผ่านมา หรือประสบการณ์ส่วนตัวได้
บทบาทของทีมสครัมในการบริหารโครงการ
ไม่มีบทบาทของ 'ผู้จัดการโครงการ' ในทีมสครัม (แม้ว่าจะสามารถมีได้) ทีมที่ทำงานอย่างอิสระและจัดระเบียบตัวเองได้ถูกคาดหวังให้จัดการตัวเอง อย่างไรก็ตามการจัดการโครงการสครัมอาจต้องการความช่วยเหลือในบางด้านดังต่อไปนี้
- ทีมสครัมชอบความเป็นอิสระและความโปร่งใส การบริหารจัดการพวกเขาต้องการความไว้วางใจและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
- ทีมสครัมจำเป็นต้องร่วมมือกัน พวกเขาต้องการให้เจ้าของผลิตภัณฑ์/สครัมมาสเตอร์เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสนทนาที่มีประสิทธิผลหลายครั้ง
- การทำงานในรูปแบบสปรินต์ต้องอาศัยความสามารถในการแยกแยะผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้ปลายทางในสครัม ซึ่งสิ่งนี้ต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์ โชคดีที่มีสองปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้น
เรื่องราวของผู้ใช้ในสครัม
เรื่องราวของผู้ใช้ (User Stories) คือคำอธิบายสั้น ๆ และง่าย ๆ ของคุณสมบัติจากมุมมองของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้ ในทุก ๆ สปรินต์ ทีมสครัมจะทำงานผ่านเรื่องราวของผู้ใช้หลาย ๆ เรื่อง
ทีมสครัมทำงานร่วมกันเพื่อ:
- แยกเรื่องราวของผู้ใช้เป็นงานย่อย
- ประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน
- วางแผนพวกเขาเป็นสปรินต์
- ดำเนินการทำงาน
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
เมื่อเราพูดถึงทีมสครัม เรามักจะไม่กล่าวถึงนักวิเคราะห์ธุรกิจว่าเป็นบทบาทหนึ่ง แม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับตำแหน่งที่เหมาะสมของนักวิเคราะห์ธุรกิจในกระบวนการสครัม แต่บทบาทของพวกเขานั้นชัดเจนอยู่แล้ว
ในทีมสครัมที่มีบทบาทของนักวิเคราะห์ธุรกิจ พวกเขาช่วยเข้าใจความต้องการทางธุรกิจ แปลงเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันที่พัฒนาขึ้นตรงตามข้อกำหนด บทบาทของพวกเขารวมถึง:
- การรวบรวมความต้องการ
- การปรับปรุงเรื่องราวของผู้ใช้
- การจัดลำดับความสำคัญของรายการในแบ็กล็อก
- การจัดตารางและดำเนินการประชุมทบทวน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้า
ตอนนี้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการทีมสครัมแล้ว มาถึงขั้นตอนสุดท้าย: การวัดผลลัพธ์
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับทีมสครัม
หากต้องการทราบว่ากำลังทำได้ดีหรือไม่ คุณจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดที่เหมาะสม ซึ่งวัดผลผลิต ประสิทธิภาพ และคุณค่าทางธุรกิจ นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับทีมสครัม
ความเร็วในการพัฒนา
ปริมาณงานที่ทีมทำเสร็จในระหว่างสปรินต์ โดยปกติจะวัดเป็นคะแนนเรื่องราวหรือชั่วโมง ความเร็วในการพัฒนาเป็นอีกวิธีหนึ่งในการวัดผลผลิต
การเผาไหม้/การเผาไหม้หมด
ในระหว่างการสปรินต์ แทร็กการเผาไหม้จะแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และการเผาไหม้ลงจะแสดงงานที่เหลืออยู่ ทีมสครัมใช้แผนภูมิการเผาไหม้/การเผาไหม้ลงสำหรับสปรินต์ อีปิค หรือการปล่อยที่ครอบคลุมหลายสปรินต์
ระยะเวลาดำเนินการและระยะเวลาวงจร
ทั้งเวลาในการดำเนินการ (Lead Time) และเวลาในการรอบการทำงาน (Cycle Time) วัดระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ เวลาในการดำเนินการคือระยะเวลาตั้งแต่เวลาที่ขอร้องจนถึงเวลาที่ส่งมอบ ส่วนเวลาในการรอบการทำงานคือระยะเวลาตั้งแต่เวลาที่เริ่มทำงานจนถึงเวลาที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์
แผนภูมิการไหลสะสม
แผนภาพการไหลสะสมแสดงสถานะของงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา ผู้จัดการโครงการใช้สิ่งนี้เพื่อระบุจุดคอขวดและประสิทธิภาพของการไหล
ความหนาแน่นของข้อบกพร่อง
นี่คือมาตรวัดคุณภาพ ซึ่งหมายถึงจำนวนข้อบกพร่องที่พบต่อหน่วยของงานที่ส่งมอบ
ข้อบกพร่องที่หลุดรอด
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดคุณภาพเช่นกัน แต่เป็นสิ่งที่จริงจังมากกว่า ข้อบกพร่องที่หลุดรอดมาจะติดตามจำนวนข้อผิดพลาดที่ไปถึงมือลูกค้า ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดผู้ใช้/การใช้งาน
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังพัฒนา คุณอาจวัดตัวชี้วัดผู้ใช้/การใช้งานหลายอย่าง เช่น:
- จำนวนผู้ใช้ใหม่
- เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์/แอป
- เวลาที่ใช้ไปกับฟีเจอร์เฉพาะ
- ผู้ใช้ที่ดำเนินการตามเส้นทางของผู้ใช้ (เช่น การซื้อสินค้า)
- คะแนน CSAT หรือ NPS
บริหารทีม Scrum อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ทีมสกรัมแบบอไจล์เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ กระบวนการ และกรอบการทำงานแล้ว สกรัมคือเรื่องของบุคคล การทำงานร่วมกัน และคุณค่าที่พวกเขาสร้างขึ้นร่วมกัน
เมื่อโลกกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น องค์กรทุกประเภททั่วโลกจะพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น สิ่งนี้จะต้องการการให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว และระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น
คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากได้เห็นบอททำงานร่วมกับทีมมนุษย์ โดยใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทีมที่ประกอบด้วยมนุษย์และ AI จะต้องมีวิธีการและเครื่องมือใหม่ๆ
ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับตัวได้ มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ ตั้งแต่การจัดการงานก่อสร้างไปจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ทีมที่ทำงานแบบ Agile Scrum ใช้ ClickUp และปรับแต่งให้เหมาะสมตามความต้องการของพวกเขา
ดูว่าคุณสามารถจัดการทีมสครัมของคุณได้อย่างไรด้วย ClickUp
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทีม Scrum
1. ทีมสครัมหนึ่งทีมคืออะไร?
ทีมสครัมคือกลุ่มบุคคลขนาดเล็กที่มีความหลากหลายในหน้าที่ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เป็นระยะ ๆ เล็ก ๆ แม้ว่าสครัมจะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในวงการซอฟต์แวร์ แต่ปรัชญาของสครัมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการใด ๆ ก็ได้
2. ใครคือสมาชิกของทีมสครัม?
ทีมสครัมประกอบด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์, สครัมมาสเตอร์, และทีมพัฒนา
- เจ้าของผลิตภัณฑ์: ผู้ประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทีมพัฒนา
- สครัมมาสเตอร์: ผู้อำนวยความสะดวกและโค้ชของทีม
- ทีมพัฒนา: ทำงานข้ามสายงานพร้อมทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาไปจนถึงการทดสอบและการนำไปใช้งาน
3. สครัม หมายถึงอะไร?
คำว่า scrum ไม่ใช่คำย่อหรือคำที่มาจากอักษรย่อ แต่เป็นคำที่ยืมมาจากกีฬา รักบี้ ซึ่งหมายถึงการเล่นในจังหวะที่สมาชิกในทีมยืนเรียงกันแน่นเพื่อเริ่มเกมใหม่