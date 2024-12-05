บล็อก ClickUp
Scrum

15 เครื่องมือ Scrum ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

Manasi Nair
5 ธันวาคม 2567

66% ของผู้จัดการโครงการกำลังใช้ระเบียบวิธี Scrum สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile และเหตุผลก็ชัดเจน—Scrum ให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้จริง

ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริหารโครงการที่ซับซ้อนในหลากหลายอุตสาหกรรม Scrum ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบผลงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายพื้นฐานของ Scrum และแนะนำเครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จด้วยกรอบการทำงานอันทรงพลังนี้

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ Scrum?

นี่คือทุกสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือ Scrum:

ความสะดวกในการใช้งาน

เครื่องมือควรใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ที่ซับซ้อนอาจทำให้การพัฒนาของทีมช้าลงและขัดขวางการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะสำหรับสมาชิกใหม่หรือผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคไม่มากนัก

การปรับแต่ง

ทุกทีมมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเครื่องมือ Scrum ที่ดีควรให้คุณสามารถปรับแต่งบอร์ด, กระบวนการทำงาน, และคุณสมบัติการรายงานได้ตามต้องการ ซึ่งจะทำให้เครื่องมือสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการ Scrum ที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ แทนที่จะบังคับให้ทีมของคุณต้องปรับตัวเข้ากับโครงสร้างที่แข็งกร้าว

คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

สครัมที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เครื่องมือควรสนับสนุนการสื่อสารที่ราบรื่นผ่านการแชทในตัว การแชร์ไฟล์ และฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็น สมาชิกในทีมควรสามารถติดตามงานและการอัปเดตได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับระหว่างหลายแพลตฟอร์ม

การรายงานและการวิเคราะห์

เครื่องมือ Scrum ควรมีตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ เช่น แผนภูมิความเร็ว แผนภูมิการเผาไหม้ และรายงานสปรินต์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้า ระบุจุดคอขวด และปรับปริมาณงานสำหรับสปรินต์ถัดไป เพื่อให้มั่นใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ

เครื่องมือ Scrum ที่ดีควรสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ เช่น GitHub, Slack หรือเครื่องมือติดตามเวลาได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้ทุกเครื่องมือทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

15 เครื่องมือ Scrum เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการแบบ Agile ของคุณ

มาดูเครื่องมือ Scrum ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานกัน

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น)

ใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile
ระดมความคิด สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ มอบหมายงาน และสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันด้วย ClickUp สำหรับทีมแบบ Agile

เหตุผลทั่วไปที่หลายองค์กรล้มเหลวในการนำ Scrum ไปใช้คือพวกเขามองว่าเป็นวิธีการที่เน้นงานหรือกระบวนการเชิงกลที่ประกอบด้วยสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง ความจริงแล้วAgile Scrumเป็นกระบวนการที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางซึ่งเติบโตได้ดีจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ พลวัตของทีม และการตัดสินใจ

นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp จึงเป็นเครื่องมือ Scrum ที่เหมาะสมที่สุดClickUp สำหรับทีม Agileจะรวบรวมทีมของคุณเข้าด้วยกันเพื่อระดมความคิด เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายแบบเรียลไทม์

ทีมของฉันและฉันทำการแยกเรื่องราวของผู้ใช้และรายการงานค้างเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ กำหนดลำดับความสำคัญ ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks ฉันยังใช้เครื่องมือนี้ในการสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วยแผนภูมิแกนต์ และเพิ่มความคิดเห็นแบบมีลำดับในภารกิจเพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะ โดยการแนบเอกสาร ClickUpที่ละเอียดกับภารกิจ ฉันยังสามารถให้บริบทที่จำเป็นทั้งหมดแก่ทีมของฉัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล

นอกจากนี้ ด้วยการจัดระเบียบงาน เป้าหมาย และงานค้างไว้ในที่เดียว เราสามารถประเมินลำดับความสำคัญและปรับแผนงานได้ดีขึ้น

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มความโปร่งใสและการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ, ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน, และรับประกันการส่งมอบโครงการที่รวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดการสปรินต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้การมองเห็นที่ครบถ้วนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมฟีเจอร์การติดตามงานและการรายงานที่ยืดหยุ่น เราใช้มันเพื่อแสดงภาพสปรินต์ผ่านแผนภูมิและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ให้รวดเร็วขึ้น

ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ช่วยในการนำเสาหลักทั้งสามของ Scrum มาใช้ ได้แก่ ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัว ด้วยแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าของสปรินต์และระบุอุปสรรคและความพึ่งพาได้ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนรับรู้ถึงงานที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก

ใช้ ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์เพื่อดำเนินการเสาหลักของ Scrum
ทำให้วงจรการพัฒนาทั้งหมดง่ายขึ้นด้วยการสร้างกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นด้วย ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์

คุณยังสามารถรวบรวมข้อบกพร่องและส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูล และแปลงเป็นงานที่มีความสำคัญโดยใช้ClickUp Forms

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!ClickUp Dashboardsยังช่วยให้สามารถรายงานแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีม Scrum และความสามารถในการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร

ด้วยการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ และส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • กำหนดวันที่สปรินต์ สร้างลำดับความสำคัญ และซิงค์การพัฒนาของทีมคุณกับ GitHub, GitLab หรือ Bitbucket ด้วยClickUp Sprints
  • ระดมความคิด สร้างแผนผัง แนบไฟล์และเอกสาร และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงด้วยClickUp Whiteboards
  • เชื่อมต่องานและข้อความ, ทิ้งการอัปเดตอย่างรวดเร็ว, ขอความคิดเห็น, และได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของงานทั้งหมดของคุณด้วยClickUp Chat
  • สร้างไอเดียผลิตภัณฑ์และแผนงานโครงการโดยอัตโนมัติ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และรับสรุปประจำวันด้วยClickUp Brain
  • ประเมินประสิทธิภาพของทีมและรักษาตารางเวลาให้ตรงตามกำหนดโดยการติดตามเวลาสปรินต์ด้วยClickUp Time Tracking
  • เปิดโอกาสให้ทีม Scrum สามารถกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของสปรินต์ เชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นกับเป้าหมายหลักของโครงการผ่านClickUp Goals

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์ Scrum

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Jira (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานค้าง)

เครื่องมือ Scrum: Jira สำหรับการจัดการงานค้าง
ผ่านทาง Jira

จากบริษัท Atlassian, Jira เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อม Agile และ Scrum มันช่วยให้คุณจัดเรียงงานตามลำดับ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการพึ่งพาและจุดคอขวด ซึ่งช่วยให้การวางแผนสปรินท์และการจัดการเหตุการณ์ Scrum มีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการจัดการแบ็กล็อกของ Jira เพื่อบันทึกความคิดเห็นของลูกค้าและมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติที่มีความสำคัญได้ คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานในแบ็กล็อกของสปรินต์เพื่อความรับผิดชอบได้ ซึ่งช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและช่วยคุณหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตของโครงการ อย่างไรก็ตาม Jira มีคุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ คุณสามารถค้นหาทางเลือกของ Jiraได้เสมอเพื่อแก้ไขข้อจำกัดนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • สร้างภาพงานและติดตามความคืบหน้าในแต่ละสปรินต์ด้วยกระดาน Agile
  • สร้าง, มอบหมาย, และจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามปัญหา
  • สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น GitHub และ GitLab เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Jira

  • มุ่งเน้นไปที่ทีมซอฟต์แวร์และวิศวกรรม และอาจไม่เหมาะสำหรับทุกประเภทของโครงการ

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 53 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $13.53 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)

3. Trello (ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานสปรินต์)

เครื่องมือ Scrum: Trello สำหรับจัดระเบียบงานในสปรินต์
ผ่านทาง Trello

Trello อาจดูเรียบง่ายในตอนแรก แต่เมื่อพูดถึง Scrum แล้ว มันมีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจ ฉันชอบความชัดเจนของมันมาก—แต่ละบอร์ด รายการ และบัตรทำงานร่วมกันเหมือนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเสมือนจริงสำหรับการวางแผนสปรินต์และการจัดระเบียบงาน มันเหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เบาแต่ทรงพลังพอที่จะจัดการกับกระบวนการทำงานของ Scrum

อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Trello ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถย้ายงานระหว่างรายการได้อย่างง่ายดายและมองเห็นความคืบหน้าของทีมได้ทันที การนำ Scrum มาใช้ใน Trello คือการปรับแต่งบอร์ดของคุณให้สะท้อนถึงขั้นตอนของวงจรสปรินต์และรักษาขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน คำแนะนำ: หากคุณไม่ต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยตนเอง คุณอาจต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Trello

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองบอร์ดที่แตกต่างกัน
  • แสดงงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้ด้วยบัตรภายในบอร์ด
  • จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยป้ายกำกับและรายการตรวจสอบ
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การโหวตเพื่อจัดลำดับความสำคัญของคำขอฟีเจอร์และกำหนดวันครบกำหนดสำหรับการส่งมอบโครงการให้ตรงเวลา

ข้อจำกัดของ Trello

  • มีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ Scrum ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

4. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอโครงการ)

เครื่องมือ Scrum: Asana สำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ผ่านทาง Asana

Asana นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการ Scrum โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ คุณสามารถสร้าง Epic (เหตุการณ์ Scrum ขนาดใหญ่ที่ต้องแบ่งย่อยออกเป็นหลายเรื่องราวของผู้ใช้) ด้วย Asana Portfolio ซึ่งช่วยให้คุณจัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องและติดตามผลได้แบบเรียลไทม์

Asana ยังช่วยคุณในการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์โดยการสร้างตัวชี้วัดของสปรินต์และรวบรวมความคิดเห็นจากทีม นอกจากนี้คุณยังสามารถมอบหมายงานสำหรับรายการที่ได้พูดคุยกันระหว่างการทบทวนได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • จัดระเบียบงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยกฎที่กำหนดเองและลำดับการทำงานอัตโนมัติ
  • ติดตามความคืบหน้าโดยใช้เป้าหมายและแดชบอร์ดรายงาน
  • วางแผนความจุและจัดสรรปริมาณงานด้วยการจัดการทรัพยากร

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • การมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบหลายคนใน Asana นั้นทำได้ยาก

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $30. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12000+ รีวิว)

5. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับมุมมอง Kanban และ Gantt)

เครื่องมือ Scrum: Monday.com สำหรับมุมมอง Kanban และ Gantt
ผ่านทางMonday.com

Monday.com เป็นเครื่องมือ Scrum ที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้างแผนงาน การติดตามงานค้าง และการวางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ มันช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงคำขอฟีเจอร์ทั้งหมดบนกระดาน Kanban เพื่อมองเห็นกระบวนการทำงานและติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแผนที่โครงการอย่างละเอียดพร้อมแผนภูมิแกนต์เพื่อดูเป้าหมายของโครงการ ติดตามการพึ่งพา และระบุงานที่ทับซ้อนกันเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จตรงเวลา ยิ่งไปกว่านั้น คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ monday.com ยังจัดการงานประจำ เช่น การส่งการแจ้งเตือนและการอัปเดตสถานะ ทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • รายการโครงการและงานทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงของคุณในแบ็กล็อก
  • รับมุมมองบอร์ดพร้อมกลุ่มที่ปรับแต่งได้ (เช่น งานที่ต้องทำ และเสร็จสิ้นแล้ว)
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยบันทึกกิจกรรมและการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตของทีม
  • รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นงานและอัปโหลดเอกสาร

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ผู้ใช้แผนฟรีและแผนพื้นฐานไม่สามารถดูงานในมุมมองแผนภูมิ มุมมองแผนที่ มุมมองปฏิทิน หรือมุมมองไทม์ไลน์ได้

Monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (5100+ รีวิว)

6. Azure DevOps (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการพัฒนา)

เครื่องมือ Scrum: Azure DevOps สำหรับโครงการพัฒนา
ผ่านทาง Azure DevOps

Azure DevOps เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมซอฟต์แวร์ของเราในการจัดการโครงการ Scrum โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้วงจรการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือการผสานรวมวิธีการ Scrum เข้ากับการควบคุมเวอร์ชัน, CI/CD pipelines และการทดสอบทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างลงตัว

เมื่อเราทดลองใช้เครื่องมือนี้ ทีมของเราสามารถติดตามเรื่องราวของผู้ใช้ จัดลำดับความสำคัญของงาน และตั้งเป้าหมายสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ระบบอัตโนมัติในตัวช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น แดชบอร์ดทำให้การติดตามความคืบหน้าของสปรินต์เป็นเรื่องง่าย และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft จึงสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อย่างลงตัว เช่น Visual Studio และ Azure

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure DevOps

  • วางแผน, ติดตาม, และหารือเกี่ยวกับงานข้ามทีมโดยใช้เครื่องมือแบบอไจล์
  • สร้าง ทดสอบ และปรับใช้ด้วย CI/CD บนทุกแพลตฟอร์มและทุกภาษา
  • เข้าถึงคลัง Git ที่โฮสต์บนคลาวด์ด้วยคำขอ pull และจัดการไฟล์ขั้นสูง
  • สร้างแผนภูมิการเผาไหม้เพื่อแสดงความคืบหน้าของงานและระบุจุดคอขวด

ข้อจำกัดของ Azure DevOps

  • ไม่มีแผนให้บริการฟรี

ราคา Azure DevOps

  • แผนพื้นฐาน: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • แผนพื้นฐาน + แผนการทดสอบ: $52 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • GitHub Advanced Security สำหรับ Azure DevOps: $49 ต่อผู้ส่งคอมมิต/เดือน

คะแนนและรีวิว Azure DevOps

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (130+ รีวิว)

7. Targetprocess (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างจังหวะสปรินต์)

เครื่องมือ Scrum: Targetprocess สำหรับการสร้างจังหวะสปรินต์
ผ่านทาง Targetprocess

Targetprocess โดย IBM สร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและโครงสร้างสำหรับโครงการ Scrum ผ่านมุมมองที่กำหนดเอง ช่วยคุณสร้างจังหวะสปรินต์เพื่อวางแผนกระบวนการ Scrum ทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดเรื่องราวของผู้ใช้ไปจนถึงการวางแผนการปล่อยเวอร์ชัน

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Targetprocess คือ Planning Poker (Scrum Poker) ซึ่งทำให้การวางแผนสปรินต์กลายเป็นเกม คุณสามารถเริ่มเกมได้ภายในรายการงานเพื่อตัดสินใจว่าต้องใช้เวลาและทรัพยากรเท่าใดในการทำงานแต่ละงานในแบ็กล็อกให้เสร็จสิ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Targetprocess

  • จัดการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถในการปรับขนาดระดับองค์กร
  • ได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและสุขภาพของโครงการ
  • เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ IBM เพื่อการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
  • ใช้การกำหนดรหัสสีแบบกำหนดเองเพื่อเน้นรายการในสปรินต์ปัจจุบัน

ข้อจำกัดของ Targetprocess

  • อินเทอร์เฟซของมันอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้

ราคาของ Targetprocess

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Targetprocess

  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

8. VivifyScrum (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ง่ายแต่สำคัญ)

เครื่องมือ Scrum: VivifyScrum สำหรับโครงการที่เรียบง่ายแต่สำคัญ
ผ่านทาง Vivify Scrum

Vivify Scrum เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้ทุกอย่างง่ายแต่ทรงพลังโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการจัดการทีม Scrumโดยไม่ถูกถ่วงด้วยฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น มันมีอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ทำให้การวางแผนสปรินต์และการจัดการงานเป็นเรื่องง่าย

ฉันชอบที่มันรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—ตั้งแต่เครื่องมือจัดการงานค้างและเครื่องมือบริหารจัดการไปจนถึงการทำงานร่วมกันของทีม—ทำให้ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว ฟังก์ชันการปรับแต่งบอร์ดและการติดตามเวลาของ Vivify Scrum ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ VivifyScrum

  • ปรับแต่งกระดาน Scrum ของคุณสำหรับการติดตามงาน
  • การติดตามเวลาการเข้าถึงและการออกใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงในเครื่องมือ
  • จัดการงานค้างด้วยเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญในตัว

ข้อจำกัดของ VivifyScrum

  • ขาดความสามารถในการขยายขนาดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ราคาของ VivifyScrum

  • ใช้ฟรี

คะแนนและรีวิว VivifyScrum

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. ScrumWise (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการปล่อย)

สครัมไวส์ สำหรับการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน
ผ่านทาง ScrumWise

Scrum Wise เป็นเครื่องมือ Scrum ที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถบริหารโครงการของตนในรูปแบบ Agile ได้ ผมได้ใช้มันในการสร้างทีมและมอบหมายบทบาทเฉพาะให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม ผมยังสามารถติดตามความเร็วในการทำงานของทีมและทำงานข้ามเขตเวลาได้อีกด้วย ภายในอินเทอร์เฟซ คุณสามารถแชทกับสมาชิกในทีม ประกาศข่าวสาร และแชร์ไฟล์ได้

เครื่องมือนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดระเบียบงานค้างได้ด้วยรายการ แท็ก และตัวกรองต่างๆ นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมในระดับสูงด้วย Epic และแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายพร้อมงานย่อยและรายการตรวจสอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ScrumWise

  • วางแผนการปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดการณ์วันที่ปล่อยโดยใช้ความเร็วที่คาดหวังและการเผาไหม้
  • จัดการสปรินต์แบบมองเห็นภาพ ปรับปริมาณงานของทีม และจัดการการลาพักร้อน การจัดสรรงานบางส่วน และงานวันหยุดสุดสัปดาห์ได้แบบเรียลไทม์
  • สร้างบอร์ดงานที่ปรับแต่งได้พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้งานย่อยในแถวแบ็กล็อกแต่ละรายการเป็นระเบียบ

ข้อจำกัดของ ScrumWise

  • คุณสมบัติที่ซับซ้อนจากเครื่องมือที่ใหญ่กว่าไม่มีให้ใช้

การกำหนดราคาของ ScrumWise

  • ฟรี 30 วัน
  • 9 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว ScrumWise

  • ไม่มีรีวิวออนไลน์เพียงพอ

10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์)

Wrike สำหรับแผนภูมิแกนต์
ผ่านทาง Wrike

Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ Scrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อฉันใช้ Wrike ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการต่างๆ เป็นสปรินต์ได้ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike ได้แก่ แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบสำหรับการแสดงไทม์ไลน์ของโครงการ การทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ และความสามารถในการจัดการทรัพยากรเพื่อจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Jira และ GitHub ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับทีม Scrum

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ใช้แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบสำหรับการจัดตารางโครงการ
  • สร้างกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการกระบวนการทำงาน
  • ใช้ประโยชน์จากการติดแท็กข้ามเพื่อเพิ่มการมองเห็นในหลายสายงาน

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ผู้ใช้หลายคนได้กล่าวถึงเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (2600+ รีวิว)

11. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการสั้นและตรงไปตรงมา)

nTask สำหรับโครงการสั้นและตรงไปตรงมา
ผ่านทาง nTask

nTask เป็นเครื่องมือ Scrum ที่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและโครงการที่ไม่ซับซ้อน ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่าย แต่ยังคงครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานแบบ Scrum ฉันชื่นชมความง่ายในการตั้งค่าสปรินต์ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนในทีมสามารถมองเห็นทุกอย่างได้

สิ่งที่โดดเด่นสำหรับผมจริง ๆ คือวิธีที่ nTasks ผสานเครื่องมือการจัดการงานและโครงการเข้ากับการร่วมมือ ทำให้การสื่อสารราบรื่น และลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นลง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้งานสำเร็จโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างสมาชิกในทีม
  • มองเห็นภาพกระบวนการทำงานของคุณ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา
  • ระบุ, ติดตาม, และแก้ไขปัญหาและบั๊กในระหว่างกระบวนการพัฒนา

ข้อจำกัดของ nTask

  • แอปพลิเคชันมือถือล้าสมัยไปหน่อย

การกำหนดราคา nTask

  • พรีเมียม: $4/เดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

nTask ratings and reviews

  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ

12. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับกระดานอัจฉริยะ)

Miro สำหรับกระดานอัจฉริยะ
ผ่านทาง Miro

Miro เป็นเครื่องมือการมองเห็นที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับทีมที่กระจายตัวในโครงการ Scrum การจัดวางแบบภาพของกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบสปรินต์ ติดตามงาน และจัดการประชุมย้อนหลังโดยไม่สูญเสียการมีส่วนร่วม

ฉันชอบวิธีที่ Miro ช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนสปรินต์หรือแค่ระดมความคิด มันเป็นพื้นที่ที่ทั้งทีมสามารถเห็นแผนงานที่ค่อยๆ ดำเนินไปอย่างชัดเจน ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีโครงสร้างมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ใช้กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการระดมความคิดกับทีมของคุณ
  • ปรับแต่งแม่แบบการวางแผนสปรินต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
  • ผสานการทำงานกับ Jira และ Asana สำหรับการจัดการงาน

ข้อจำกัดของ Miro

  • การขาดการจัดการงานอย่างละเอียด

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: $10 ต่อสมาชิก/เดือน
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500+)
  • Capterra: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)

13. Pivotal Tracker (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรื่องราว Scrum)

Pivotal Tracker สำหรับการสร้างเรื่องราว Scrum
ผ่านทาง Pivotal Tracker

Pivotal Tracker เป็นเครื่องมือบอร์ด Scrum แบบดั้งเดิมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเรื่องราว (หน่วยงานที่เล็กที่สุดในโครงการ) คุณสามารถเลือกประเภทของเรื่องราวได้—ฟีเจอร์, ข้อบกพร่อง, หรืองานบ้าน และประเมินเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการทำเรื่องราวให้เสร็จโดยการเลือกคะแนน

คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่ทำงานแบบหลายโครงการเพื่อดูโครงการของคุณเคียงข้างกันและย้ายเรื่องราวข้ามโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฟีเจอร์การวิเคราะห์ให้ภาพรวมโครงการที่สมบูรณ์ รวมถึงระยะเวลาของวงจรเรื่องราว อัตราการยอมรับเรื่องราว อัตราการปฏิเสธ และกระแสสะสม

คุณสมบัติเด่นของ PivotalTracker

  • แบ่งปันงานค้างเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการอย่างโปร่งใส
  • ติดตามความเร็วในการทำงานเพื่อวัดความก้าวหน้าของทีม
  • จัดการโครงการหลายโครงการในพื้นที่ทำงานเดียว

ข้อจำกัดของ PivotalTracker

  • อินเทอร์เฟซของมันอาจรู้สึกแข็งกระด้างเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับองค์ประกอบแบบดั้งเดิมของ Scrum

PivotalTracker ราคา

  • ใช้ฟรี

PivotalTracker ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (150 รีวิว)

14. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงาน)

Zoho Projects สำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงาน
ผ่านทาง Zoho Projects

Zoho Projects เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ช่วยให้Scrum Masterสามารถสร้างกระดาน Scrum จัดการงานค้างในสปรินต์ และดูแลสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานสามารถระดมความคิด แปลงไอเดียให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ และเพิ่มงานเหล่านั้นลงในสปรินต์เพื่อดำเนินการได้อย่างราบรื่น

หนึ่งในคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ Zoho Projects คือการมองเห็นโครงการอย่างล้ำลึกผ่านเครื่องมือเช่น แผนภูมิความเร็ว, แผนภูมิการเผาผลาญ, และแผนภาพการไหลสะสม นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดสำหรับติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนสปรินต์ทั้งหมด, สปรินต์ที่กำลังจะมาถึง, กิจกรรมในแบ็กล็อก, และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ทำให้ทีมสามารถมองเห็นความคืบหน้าโดยรวมได้อย่างชัดเจน Zoho Projects มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Zoho อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZohoProjects

  • บันทึกเวลาพร้อมแบบฟอร์มบันทึกเวลาในตัวเพื่อการติดตามที่แม่นยำ
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนงานที่ซ้ำซ้อน
  • ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Slack และ Google Drive
  • ปรับแต่งโครงการด้วยรูปแบบงานและฟิลด์ที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการของทีมคุณ

ข้อจำกัดของ ZohoProjects

  • ไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการวางแผนและการจัดการสปรินต์

ราคาของ ZohoProjects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน

ZohoProjects รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

15. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมวิธีการ Scrum และ Kanban)

MeisterTask สำหรับการรวมวิธีการ Scrum และ Kanban
ผ่านทาง MeisterTask

MeisterTask เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่รวมคุณสมบัติของวิธีการ Kanban และ Scrum เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง คุณสามารถสร้างคอลัมน์สถานะเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ มอบหมายงาน และกำหนดเส้นตายได้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเรื่องราวของผู้ใช้เป็นงานย่อยและกำหนดเวลาโดยใช้รายการตรวจสอบ

ด้วย MeisterTask คุณสามารถเพิ่มคำอธิบาย, รวมศูนย์ความคิดเห็น, แนบไฟล์, และสร้างแท็กที่กำหนดเองสำหรับแต่ละงานเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณมีบริบทครบถ้วน มันเหมาะสำหรับทีมพัฒนาขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการพื้นที่การทำงานร่วมกันที่มองเห็นได้โดยไม่ต้องทำให้ซับซ้อนเกินไป

คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask

  • สร้างบอร์ดสไตล์คัมบังที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามงาน
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive
  • ใช้ Meister AI เพื่อคำแนะนำงานและข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • ขาดความสามารถในการรายงานขั้นสูง

ราคาของ MeisterTask

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)

เริ่มต้นใช้ Clickup เพื่อจัดการโครงการ Scrum ของคุณ

การนำกรอบการทำงาน Scrum มาใช้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทีมที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน แม้ว่าเครื่องมือ Scrum ส่วนใหญ่จะช่วยจัดระเบียบไทม์ไลน์ ติดตามความคืบหน้าของงาน และบริหารจัดการทรัพยากรได้ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ซับซ้อนอาจทำให้ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคประสบปัญหาในการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นี่คือจุดที่คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Scrum ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เช่น ClickUp ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างไม่มีข้อผิดพลาดผ่าน Sprints, Tasks, Whiteboards และ Docs, การสื่อสารที่ราบรื่นผ่าน Chat และการแสดงภาพความคืบหน้าผ่าน Dashboards ที่แข็งแกร่ง

พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ Scrum ของคุณหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสว่ามันสามารถยกระดับประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างไร!