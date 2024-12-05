15 เครื่องมือ Scrum ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

66% ของผู้จัดการโครงการกำลังใช้ระเบียบวิธี Scrum สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile และเหตุผลก็ชัดเจน—Scrum ให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้จริง
ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริหารโครงการที่ซับซ้อนในหลากหลายอุตสาหกรรม Scrum ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบผลงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายพื้นฐานของ Scrum และแนะนำเครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จด้วยกรอบการทำงานอันทรงพลังนี้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ Scrum?
นี่คือทุกสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือ Scrum:
ความสะดวกในการใช้งาน
เครื่องมือควรใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ที่ซับซ้อนอาจทำให้การพัฒนาของทีมช้าลงและขัดขวางการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะสำหรับสมาชิกใหม่หรือผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคไม่มากนัก
การปรับแต่ง
ทุกทีมมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเครื่องมือ Scrum ที่ดีควรให้คุณสามารถปรับแต่งบอร์ด, กระบวนการทำงาน, และคุณสมบัติการรายงานได้ตามต้องการ ซึ่งจะทำให้เครื่องมือสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการ Scrum ที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ แทนที่จะบังคับให้ทีมของคุณต้องปรับตัวเข้ากับโครงสร้างที่แข็งกร้าว
คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
สครัมที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เครื่องมือควรสนับสนุนการสื่อสารที่ราบรื่นผ่านการแชทในตัว การแชร์ไฟล์ และฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็น สมาชิกในทีมควรสามารถติดตามงานและการอัปเดตได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
การรายงานและการวิเคราะห์
เครื่องมือ Scrum ควรมีตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ เช่น แผนภูมิความเร็ว แผนภูมิการเผาไหม้ และรายงานสปรินต์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้า ระบุจุดคอขวด และปรับปริมาณงานสำหรับสปรินต์ถัดไป เพื่อให้มั่นใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
เครื่องมือ Scrum ที่ดีควรสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ เช่น GitHub, Slack หรือเครื่องมือติดตามเวลาได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้ทุกเครื่องมือทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
15 เครื่องมือ Scrum เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการแบบ Agile ของคุณ
มาดูเครื่องมือ Scrum ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น)
เหตุผลทั่วไปที่หลายองค์กรล้มเหลวในการนำ Scrum ไปใช้คือพวกเขามองว่าเป็นวิธีการที่เน้นงานหรือกระบวนการเชิงกลที่ประกอบด้วยสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง ความจริงแล้วAgile Scrumเป็นกระบวนการที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางซึ่งเติบโตได้ดีจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ พลวัตของทีม และการตัดสินใจ
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp จึงเป็นเครื่องมือ Scrum ที่เหมาะสมที่สุดClickUp สำหรับทีม Agileจะรวบรวมทีมของคุณเข้าด้วยกันเพื่อระดมความคิด เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายแบบเรียลไทม์
ทีมของฉันและฉันทำการแยกเรื่องราวของผู้ใช้และรายการงานค้างเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ กำหนดลำดับความสำคัญ ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Tasks ฉันยังใช้เครื่องมือนี้ในการสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วยแผนภูมิแกนต์ และเพิ่มความคิดเห็นแบบมีลำดับในภารกิจเพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะ โดยการแนบเอกสาร ClickUpที่ละเอียดกับภารกิจ ฉันยังสามารถให้บริบทที่จำเป็นทั้งหมดแก่ทีมของฉัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล
นอกจากนี้ ด้วยการจัดระเบียบงาน เป้าหมาย และงานค้างไว้ในที่เดียว เราสามารถประเมินลำดับความสำคัญและปรับแผนงานได้ดีขึ้น
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดการสปรินต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้การมองเห็นที่ครบถ้วนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมฟีเจอร์การติดตามงานและการรายงานที่ยืดหยุ่น เราใช้มันเพื่อแสดงภาพสปรินต์ผ่านแผนภูมิและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ให้รวดเร็วขึ้น
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ช่วยในการนำเสาหลักทั้งสามของ Scrum มาใช้ ได้แก่ ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัว ด้วยแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าของสปรินต์และระบุอุปสรรคและความพึ่งพาได้ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนรับรู้ถึงงานที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก
คุณยังสามารถรวบรวมข้อบกพร่องและส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูล และแปลงเป็นงานที่มีความสำคัญโดยใช้ClickUp Forms
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!ClickUp Dashboardsยังช่วยให้สามารถรายงานแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีม Scrum และความสามารถในการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
ด้วยการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ และส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดวันที่สปรินต์ สร้างลำดับความสำคัญ และซิงค์การพัฒนาของทีมคุณกับ GitHub, GitLab หรือ Bitbucket ด้วยClickUp Sprints
- ระดมความคิด สร้างแผนผัง แนบไฟล์และเอกสาร และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงด้วยClickUp Whiteboards
- เชื่อมต่องานและข้อความ, ทิ้งการอัปเดตอย่างรวดเร็ว, ขอความคิดเห็น, และได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของงานทั้งหมดของคุณด้วยClickUp Chat
- สร้างไอเดียผลิตภัณฑ์และแผนงานโครงการโดยอัตโนมัติ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และรับสรุปประจำวันด้วยClickUp Brain
- ประเมินประสิทธิภาพของทีมและรักษาตารางเวลาให้ตรงตามกำหนดโดยการติดตามเวลาสปรินต์ด้วยClickUp Time Tracking
- เปิดโอกาสให้ทีม Scrum สามารถกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของสปรินต์ เชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นกับเป้าหมายหลักของโครงการผ่านClickUp Goals
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์ Scrum
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Jira (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานค้าง)
จากบริษัท Atlassian, Jira เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อม Agile และ Scrum มันช่วยให้คุณจัดเรียงงานตามลำดับ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการพึ่งพาและจุดคอขวด ซึ่งช่วยให้การวางแผนสปรินท์และการจัดการเหตุการณ์ Scrum มีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการจัดการแบ็กล็อกของ Jira เพื่อบันทึกความคิดเห็นของลูกค้าและมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติที่มีความสำคัญได้ คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานในแบ็กล็อกของสปรินต์เพื่อความรับผิดชอบได้ ซึ่งช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและช่วยคุณหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตของโครงการ อย่างไรก็ตาม Jira มีคุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ คุณสามารถค้นหาทางเลือกของ Jiraได้เสมอเพื่อแก้ไขข้อจำกัดนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สร้างภาพงานและติดตามความคืบหน้าในแต่ละสปรินต์ด้วยกระดาน Agile
- สร้าง, มอบหมาย, และจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามปัญหา
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
- เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น GitHub และ GitLab เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Jira
- มุ่งเน้นไปที่ทีมซอฟต์แวร์และวิศวกรรม และอาจไม่เหมาะสำหรับทุกประเภทของโครงการ
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $13.53 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
3. Trello (ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานสปรินต์)
Trello อาจดูเรียบง่ายในตอนแรก แต่เมื่อพูดถึง Scrum แล้ว มันมีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจ ฉันชอบความชัดเจนของมันมาก—แต่ละบอร์ด รายการ และบัตรทำงานร่วมกันเหมือนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเสมือนจริงสำหรับการวางแผนสปรินต์และการจัดระเบียบงาน มันเหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เบาแต่ทรงพลังพอที่จะจัดการกับกระบวนการทำงานของ Scrum
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Trello ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถย้ายงานระหว่างรายการได้อย่างง่ายดายและมองเห็นความคืบหน้าของทีมได้ทันที การนำ Scrum มาใช้ใน Trello คือการปรับแต่งบอร์ดของคุณให้สะท้อนถึงขั้นตอนของวงจรสปรินต์และรักษาขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน คำแนะนำ: หากคุณไม่ต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยตนเอง คุณอาจต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Trello
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองบอร์ดที่แตกต่างกัน
- แสดงงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้ด้วยบัตรภายในบอร์ด
- จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยป้ายกำกับและรายการตรวจสอบ
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การโหวตเพื่อจัดลำดับความสำคัญของคำขอฟีเจอร์และกำหนดวันครบกำหนดสำหรับการส่งมอบโครงการให้ตรงเวลา
ข้อจำกัดของ Trello
- มีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ Scrum ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
4. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอโครงการ)
Asana นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการ Scrum โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ คุณสามารถสร้าง Epic (เหตุการณ์ Scrum ขนาดใหญ่ที่ต้องแบ่งย่อยออกเป็นหลายเรื่องราวของผู้ใช้) ด้วย Asana Portfolio ซึ่งช่วยให้คุณจัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องและติดตามผลได้แบบเรียลไทม์
Asana ยังช่วยคุณในการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์โดยการสร้างตัวชี้วัดของสปรินต์และรวบรวมความคิดเห็นจากทีม นอกจากนี้คุณยังสามารถมอบหมายงานสำหรับรายการที่ได้พูดคุยกันระหว่างการทบทวนได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- จัดระเบียบงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยกฎที่กำหนดเองและลำดับการทำงานอัตโนมัติ
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้เป้าหมายและแดชบอร์ดรายงาน
- วางแผนความจุและจัดสรรปริมาณงานด้วยการจัดการทรัพยากร
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบหลายคนใน Asana นั้นทำได้ยาก
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $30. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12000+ รีวิว)
5. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับมุมมอง Kanban และ Gantt)
Monday.com เป็นเครื่องมือ Scrum ที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้างแผนงาน การติดตามงานค้าง และการวางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ มันช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงคำขอฟีเจอร์ทั้งหมดบนกระดาน Kanban เพื่อมองเห็นกระบวนการทำงานและติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแผนที่โครงการอย่างละเอียดพร้อมแผนภูมิแกนต์เพื่อดูเป้าหมายของโครงการ ติดตามการพึ่งพา และระบุงานที่ทับซ้อนกันเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จตรงเวลา ยิ่งไปกว่านั้น คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ monday.com ยังจัดการงานประจำ เช่น การส่งการแจ้งเตือนและการอัปเดตสถานะ ทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- รายการโครงการและงานทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงของคุณในแบ็กล็อก
- รับมุมมองบอร์ดพร้อมกลุ่มที่ปรับแต่งได้ (เช่น งานที่ต้องทำ และเสร็จสิ้นแล้ว)
- ติดตามความคืบหน้าด้วยบันทึกกิจกรรมและการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตของทีม
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นงานและอัปโหลดเอกสาร
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ผู้ใช้แผนฟรีและแผนพื้นฐานไม่สามารถดูงานในมุมมองแผนภูมิ มุมมองแผนที่ มุมมองปฏิทิน หรือมุมมองไทม์ไลน์ได้
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5100+ รีวิว)
6. Azure DevOps (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการพัฒนา)
Azure DevOps เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมซอฟต์แวร์ของเราในการจัดการโครงการ Scrum โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้วงจรการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือการผสานรวมวิธีการ Scrum เข้ากับการควบคุมเวอร์ชัน, CI/CD pipelines และการทดสอบทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างลงตัว
เมื่อเราทดลองใช้เครื่องมือนี้ ทีมของเราสามารถติดตามเรื่องราวของผู้ใช้ จัดลำดับความสำคัญของงาน และตั้งเป้าหมายสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ระบบอัตโนมัติในตัวช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น แดชบอร์ดทำให้การติดตามความคืบหน้าของสปรินต์เป็นเรื่องง่าย และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft จึงสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อย่างลงตัว เช่น Visual Studio และ Azure
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Azure DevOps
- วางแผน, ติดตาม, และหารือเกี่ยวกับงานข้ามทีมโดยใช้เครื่องมือแบบอไจล์
- สร้าง ทดสอบ และปรับใช้ด้วย CI/CD บนทุกแพลตฟอร์มและทุกภาษา
- เข้าถึงคลัง Git ที่โฮสต์บนคลาวด์ด้วยคำขอ pull และจัดการไฟล์ขั้นสูง
- สร้างแผนภูมิการเผาไหม้เพื่อแสดงความคืบหน้าของงานและระบุจุดคอขวด
ข้อจำกัดของ Azure DevOps
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี
ราคา Azure DevOps
- แผนพื้นฐาน: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนพื้นฐาน + แผนการทดสอบ: $52 ต่อผู้ใช้/เดือน
- GitHub Advanced Security สำหรับ Azure DevOps: $49 ต่อผู้ส่งคอมมิต/เดือน
คะแนนและรีวิว Azure DevOps
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
7. Targetprocess (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างจังหวะสปรินต์)
Targetprocess โดย IBM สร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและโครงสร้างสำหรับโครงการ Scrum ผ่านมุมมองที่กำหนดเอง ช่วยคุณสร้างจังหวะสปรินต์เพื่อวางแผนกระบวนการ Scrum ทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดเรื่องราวของผู้ใช้ไปจนถึงการวางแผนการปล่อยเวอร์ชัน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Targetprocess คือ Planning Poker (Scrum Poker) ซึ่งทำให้การวางแผนสปรินต์กลายเป็นเกม คุณสามารถเริ่มเกมได้ภายในรายการงานเพื่อตัดสินใจว่าต้องใช้เวลาและทรัพยากรเท่าใดในการทำงานแต่ละงานในแบ็กล็อกให้เสร็จสิ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Targetprocess
- จัดการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถในการปรับขนาดระดับองค์กร
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและสุขภาพของโครงการ
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ IBM เพื่อการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- ใช้การกำหนดรหัสสีแบบกำหนดเองเพื่อเน้นรายการในสปรินต์ปัจจุบัน
ข้อจำกัดของ Targetprocess
- อินเทอร์เฟซของมันอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
ราคาของ Targetprocess
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Targetprocess
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
8. VivifyScrum (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ง่ายแต่สำคัญ)
Vivify Scrum เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้ทุกอย่างง่ายแต่ทรงพลังโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการจัดการทีม Scrumโดยไม่ถูกถ่วงด้วยฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น มันมีอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ทำให้การวางแผนสปรินต์และการจัดการงานเป็นเรื่องง่าย
ฉันชอบที่มันรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—ตั้งแต่เครื่องมือจัดการงานค้างและเครื่องมือบริหารจัดการไปจนถึงการทำงานร่วมกันของทีม—ทำให้ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว ฟังก์ชันการปรับแต่งบอร์ดและการติดตามเวลาของ Vivify Scrum ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ VivifyScrum
- ปรับแต่งกระดาน Scrum ของคุณสำหรับการติดตามงาน
- การติดตามเวลาการเข้าถึงและการออกใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงในเครื่องมือ
- จัดการงานค้างด้วยเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญในตัว
ข้อจำกัดของ VivifyScrum
- ขาดความสามารถในการขยายขนาดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ VivifyScrum
- ใช้ฟรี
คะแนนและรีวิว VivifyScrum
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. ScrumWise (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการปล่อย)
Scrum Wise เป็นเครื่องมือ Scrum ที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถบริหารโครงการของตนในรูปแบบ Agile ได้ ผมได้ใช้มันในการสร้างทีมและมอบหมายบทบาทเฉพาะให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม ผมยังสามารถติดตามความเร็วในการทำงานของทีมและทำงานข้ามเขตเวลาได้อีกด้วย ภายในอินเทอร์เฟซ คุณสามารถแชทกับสมาชิกในทีม ประกาศข่าวสาร และแชร์ไฟล์ได้
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดระเบียบงานค้างได้ด้วยรายการ แท็ก และตัวกรองต่างๆ นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมในระดับสูงด้วย Epic และแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายพร้อมงานย่อยและรายการตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ScrumWise
- วางแผนการปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดการณ์วันที่ปล่อยโดยใช้ความเร็วที่คาดหวังและการเผาไหม้
- จัดการสปรินต์แบบมองเห็นภาพ ปรับปริมาณงานของทีม และจัดการการลาพักร้อน การจัดสรรงานบางส่วน และงานวันหยุดสุดสัปดาห์ได้แบบเรียลไทม์
- สร้างบอร์ดงานที่ปรับแต่งได้พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้งานย่อยในแถวแบ็กล็อกแต่ละรายการเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของ ScrumWise
- คุณสมบัติที่ซับซ้อนจากเครื่องมือที่ใหญ่กว่าไม่มีให้ใช้
การกำหนดราคาของ ScrumWise
- ฟรี 30 วัน
- 9 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว ScrumWise
- ไม่มีรีวิวออนไลน์เพียงพอ
10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์)
Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ Scrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อฉันใช้ Wrike ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการต่างๆ เป็นสปรินต์ได้ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike ได้แก่ แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบสำหรับการแสดงไทม์ไลน์ของโครงการ การทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ และความสามารถในการจัดการทรัพยากรเพื่อจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Jira และ GitHub ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับทีม Scrum
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ใช้แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบสำหรับการจัดตารางโครงการ
- สร้างกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการกระบวนการทำงาน
- ใช้ประโยชน์จากการติดแท็กข้ามเพื่อเพิ่มการมองเห็นในหลายสายงาน
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้หลายคนได้กล่าวถึงเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2600+ รีวิว)
11. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการสั้นและตรงไปตรงมา)
nTask เป็นเครื่องมือ Scrum ที่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและโครงการที่ไม่ซับซ้อน ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่าย แต่ยังคงครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานแบบ Scrum ฉันชื่นชมความง่ายในการตั้งค่าสปรินต์ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนในทีมสามารถมองเห็นทุกอย่างได้
สิ่งที่โดดเด่นสำหรับผมจริง ๆ คือวิธีที่ nTasks ผสานเครื่องมือการจัดการงานและโครงการเข้ากับการร่วมมือ ทำให้การสื่อสารราบรื่น และลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นลง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้งานสำเร็จโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างสมาชิกในทีม
- มองเห็นภาพกระบวนการทำงานของคุณ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา
- ระบุ, ติดตาม, และแก้ไขปัญหาและบั๊กในระหว่างกระบวนการพัฒนา
ข้อจำกัดของ nTask
- แอปพลิเคชันมือถือล้าสมัยไปหน่อย
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: $4/เดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
nTask ratings and reviews
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
12. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับกระดานอัจฉริยะ)
Miro เป็นเครื่องมือการมองเห็นที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับทีมที่กระจายตัวในโครงการ Scrum การจัดวางแบบภาพของกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบสปรินต์ ติดตามงาน และจัดการประชุมย้อนหลังโดยไม่สูญเสียการมีส่วนร่วม
ฉันชอบวิธีที่ Miro ช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนสปรินต์หรือแค่ระดมความคิด มันเป็นพื้นที่ที่ทั้งทีมสามารถเห็นแผนงานที่ค่อยๆ ดำเนินไปอย่างชัดเจน ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีโครงสร้างมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ใช้กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการระดมความคิดกับทีมของคุณ
- ปรับแต่งแม่แบบการวางแผนสปรินต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
- ผสานการทำงานกับ Jira และ Asana สำหรับการจัดการงาน
ข้อจำกัดของ Miro
- การขาดการจัดการงานอย่างละเอียด
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: $10 ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)
13. Pivotal Tracker (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรื่องราว Scrum)
Pivotal Tracker เป็นเครื่องมือบอร์ด Scrum แบบดั้งเดิมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเรื่องราว (หน่วยงานที่เล็กที่สุดในโครงการ) คุณสามารถเลือกประเภทของเรื่องราวได้—ฟีเจอร์, ข้อบกพร่อง, หรืองานบ้าน และประเมินเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการทำเรื่องราวให้เสร็จโดยการเลือกคะแนน
คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่ทำงานแบบหลายโครงการเพื่อดูโครงการของคุณเคียงข้างกันและย้ายเรื่องราวข้ามโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฟีเจอร์การวิเคราะห์ให้ภาพรวมโครงการที่สมบูรณ์ รวมถึงระยะเวลาของวงจรเรื่องราว อัตราการยอมรับเรื่องราว อัตราการปฏิเสธ และกระแสสะสม
คุณสมบัติเด่นของ PivotalTracker
- แบ่งปันงานค้างเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการอย่างโปร่งใส
- ติดตามความเร็วในการทำงานเพื่อวัดความก้าวหน้าของทีม
- จัดการโครงการหลายโครงการในพื้นที่ทำงานเดียว
ข้อจำกัดของ PivotalTracker
- อินเทอร์เฟซของมันอาจรู้สึกแข็งกระด้างเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับองค์ประกอบแบบดั้งเดิมของ Scrum
PivotalTracker ราคา
- ใช้ฟรี
PivotalTracker ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (150 รีวิว)
14. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงาน)
Zoho Projects เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ช่วยให้Scrum Masterสามารถสร้างกระดาน Scrum จัดการงานค้างในสปรินต์ และดูแลสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานสามารถระดมความคิด แปลงไอเดียให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ และเพิ่มงานเหล่านั้นลงในสปรินต์เพื่อดำเนินการได้อย่างราบรื่น
หนึ่งในคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ Zoho Projects คือการมองเห็นโครงการอย่างล้ำลึกผ่านเครื่องมือเช่น แผนภูมิความเร็ว, แผนภูมิการเผาผลาญ, และแผนภาพการไหลสะสม นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดสำหรับติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนสปรินต์ทั้งหมด, สปรินต์ที่กำลังจะมาถึง, กิจกรรมในแบ็กล็อก, และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ทำให้ทีมสามารถมองเห็นความคืบหน้าโดยรวมได้อย่างชัดเจน Zoho Projects มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Zoho อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZohoProjects
- บันทึกเวลาพร้อมแบบฟอร์มบันทึกเวลาในตัวเพื่อการติดตามที่แม่นยำ
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนงานที่ซ้ำซ้อน
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Slack และ Google Drive
- ปรับแต่งโครงการด้วยรูปแบบงานและฟิลด์ที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ ZohoProjects
- ไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการวางแผนและการจัดการสปรินต์
ราคาของ ZohoProjects
- ฟรี
- พรีเมียม: $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
ZohoProjects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
15. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมวิธีการ Scrum และ Kanban)
MeisterTask เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่รวมคุณสมบัติของวิธีการ Kanban และ Scrum เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง คุณสามารถสร้างคอลัมน์สถานะเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ มอบหมายงาน และกำหนดเส้นตายได้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเรื่องราวของผู้ใช้เป็นงานย่อยและกำหนดเวลาโดยใช้รายการตรวจสอบ
ด้วย MeisterTask คุณสามารถเพิ่มคำอธิบาย, รวมศูนย์ความคิดเห็น, แนบไฟล์, และสร้างแท็กที่กำหนดเองสำหรับแต่ละงานเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณมีบริบทครบถ้วน มันเหมาะสำหรับทีมพัฒนาขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการพื้นที่การทำงานร่วมกันที่มองเห็นได้โดยไม่ต้องทำให้ซับซ้อนเกินไป
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- สร้างบอร์ดสไตล์คัมบังที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามงาน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive
- ใช้ Meister AI เพื่อคำแนะนำงานและข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- ขาดความสามารถในการรายงานขั้นสูง
ราคาของ MeisterTask
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)
เริ่มต้นใช้ Clickup เพื่อจัดการโครงการ Scrum ของคุณ
การนำกรอบการทำงาน Scrum มาใช้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทีมที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน แม้ว่าเครื่องมือ Scrum ส่วนใหญ่จะช่วยจัดระเบียบไทม์ไลน์ ติดตามความคืบหน้าของงาน และบริหารจัดการทรัพยากรได้ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ซับซ้อนอาจทำให้ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคประสบปัญหาในการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
นี่คือจุดที่คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Scrum ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เช่น ClickUp ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างไม่มีข้อผิดพลาดผ่าน Sprints, Tasks, Whiteboards และ Docs, การสื่อสารที่ราบรื่นผ่าน Chat และการแสดงภาพความคืบหน้าผ่าน Dashboards ที่แข็งแกร่ง
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ Scrum ของคุณหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสว่ามันสามารถยกระดับประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างไร!