การเชี่ยวชาญศิลปะของสครัม: คู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการทำงานแบบสครัม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหว ตั้งแต่การวิจัยและการวางแผนไปจนถึงการสร้างต้นแบบและการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานและทุกขั้นตอนได้รับการจัดการอย่างดีที่สุดตามความสามารถของทีมของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติต่อทุกงานอย่างเท่าเทียมกันและให้ความสนใจที่สมควรได้รับ
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำลังดำเนินโครงการที่ซับซ้อน มีโอกาสที่งานบางอย่างจะถูกให้ความสำคัญมากกว่างานอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ กรอบการทำงาน Scrum ช่วยแก้ปัญหานี้โดยการแบ่งกระบวนการพัฒนาที่ละเอียดออกเป็นรอบ ๆ ทำให้ปริมาณงานง่ายต่อการจัดการ รักษาแรงจูงใจของทีม Scrumและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 👌
หากคุณรู้สึกว่ากรอบการทำงานแบบ Agile คือคำตอบที่คุณตามหา คุณโชคดีแล้ว! บทความนี้จะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานแบบ Scrum, ประโยชน์, กิจกรรม, และบทบาทเพื่อให้คุณเข้าใจการจัดการโครงการแบบ Scrum อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีเริ่มต้นกระบวนการทำงานแบบ Scrum และเครื่องมือที่ควรใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
อะไรคือกระบวนการทำงานแบบ Scrum?
เวิร์กโฟลว์แบบ Scrum ซึ่งมักเรียกว่าเวิร์กโฟลว์แบบ Agileหรือสปรินต์ มีศูนย์กลางอยู่ที่ Scrum ซึ่งเป็นกรอบการทำงานภายในระเบียบวิธีโครงการแบบ Agile
รูปแบบการทำงานนี้หมุนรอบบทบาทและเหตุการณ์ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบงานและทำภารกิจให้เสร็จสิ้นในรอบสั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า สปรินต์ (sprints) ทุกสปรินต์มักใช้เวลาไม่เกินสี่สัปดาห์ หลังจากนั้นทีมจะทำการ ทบทวนสปรินต์ (sprint review) — การประชุมย้อนหลังเพื่อหารือถึงสิ่งที่ทำได้ดีและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง 🏃
โดยการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น กระบวนการทำงานแบบ Scrum ช่วยให้ทีมรู้สึกไม่ถูกท่วมท้นด้วยงาน และส่งผลให้พวกเขาสามารถทำงานได้มากขึ้นและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น
คุณสามารถสร้างวงจรสปรินต์ได้ตั้งแต่เริ่มต้น—หรือเริ่มวางแผนได้ทันทีด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Scrum ของ ClickUp ซึ่งมีรายการและบอร์ดเฉพาะเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของแผนของคุณ!
ประโยชน์หลักของการใช้กระบวนการทำงานแบบ Scrum
กระบวนการทำงานเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกธุรกิจ และสมาชิกทีมสครัมชื่นชอบวิธีการแบบ Agile นี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ต่อไปนี้คือประโยชน์หลักของการนำกระบวนการทำงานแบบสครัมมาใช้:
- การเรียนรู้ระหว่างการทำงาน: เนื่องจากกระบวนการทำงานแบบ Scrum ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ คุณจึงมีแนวโน้มที่จะทบทวนงานของคุณขณะทำงานและปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นได้มากขึ้น
- ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก: เป้าหมายหลักของ Scrum คือการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงซึ่งลูกค้าของคุณจะพึงพอใจ เมื่อคุณใช้ Scrum ในการดำเนินงาน คุณจะคิดถึงผลกระทบของงานบ่อยขึ้นและทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
- เพิ่มประสิทธิภาพ การร่วมมือข้ามสายงาน: Scrum คือการทำงานเป็นทีม—มันกระตุ้นให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกันในทุกขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ส่งเสริมความรับผิดชอบ: เนื่องจากบทบาทและความรับผิดชอบถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนภายในกระบวนการทำงานแบบ Scrum สมาชิกในทีมแต่ละคนจึงตระหนักถึงงานที่ต้องทำและรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
เหตุการณ์หลักในกระบวนการทำงานแบบ Scrum มีอะไรบ้าง?
แต่ละรอบสปรินต์ประกอบด้วยสี่กิจกรรมหลักหรือพิธี—นี่คือสิ่งที่รวมอยู่ในแต่ละกิจกรรม:
- การวางแผนสปรินต์: การประชุมครั้งแรกที่ต้องมีสมาชิกทีม Scrum ทั้งหมดเข้าร่วม วาระการประชุมคือการวางแผนงานที่ต้องทำให้เสร็จในรอบสปรินต์ถัดไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- Daily Scrum:การประชุมสั้น ๆทุกวันเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของงานช่วยให้ทีมมั่นใจว่างานที่ส่งมอบเป็นไปตามแผน และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นหากงานล่าช้า
- การทบทวนสปรินต์: สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดทุกวงจรสปรินต์ ช่วยให้ทีม Scrum ตัดสินใจว่าสปรินต์ประสบความสำเร็จหรือไม่ โดยการทบทวนงานที่พวกเขาได้ทำและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การทบทวนสปรินต์: จัดขึ้นก่อนเริ่มรอบสปรินต์ถัดไปเพื่อปรับปรุงการวางแผนสปรินต์ในอนาคต จุดประสงค์คือเพื่อทบทวนสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ยังไม่ดี
บทบาทหลักในกระบวนการทำงานแบบ Scrum มีอะไรบ้าง?
กระบวนการทำงานของ Scrum ทำงานได้ดีเพราะบทบาทและความรับผิดชอบถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเสมอ และทุกคนต้องรับผิดชอบต่องานของตนเอง มาดู สามบทบาท ที่ประกอบเป็นทีม Scrum กันเถอะ 🧐
เจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็น บุคคลสำคัญในกระบวนการทำงานแบบ Scrum หน้าที่ของพวกเขาคือการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงสุดสำหรับธุรกิจและลูกค้า บทบาทนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
- การตั้งเป้าหมาย
- การบำรุงรักษาคิวงานผลิตภัณฑ์
- การรวบรวมข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องมีคำตอบสำหรับคำถามเช่น ทำไมกระบวนการนี้ถึงสำคัญ, ควรมีอะไรบ้าง, และ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
สครัมมาสเตอร์
หน้าที่ของ Scrum Master คือ ดูแลวงจรสปรินต์ และสนับสนุนกระบวนการทำงานของ Scrum พวกเขาควรมีความรู้ความเข้าใจในกรอบการทำงานของ Scrum อย่างดี เพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกในทีมและสอนวิธีการนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Scrum Masters ควรทำด้วย:
- รักษาแรงจูงใจของทีมให้สามารถทำวงจรสปรินต์ให้สำเร็จลุล่วง
- นำสิ่งที่อาจทำให้ทีมเสียสมาธิจากการบรรลุเป้าหมายออกไป
- ส่งเสริมคุณค่าของสครัมตลอดทั้งวงจร
ทีมพัฒนา
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เป็น ทีมข้ามสายงาน โดยทั่วไปประกอบด้วยนักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, และนักออกแบบ รวมถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พวกเขา รับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมภายในกระบวนการทำงาน เช่น:
- การปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
- การจัดการรายการในแบ็กล็อกของสปรินต์
- ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ในกรณีส่วนใหญ่ ทีมเหล่านี้ประกอบด้วย สมาชิกสามถึงเก้าคน เพื่อให้แน่ใจว่าการสปรินต์ไม่ซับซ้อนเกินไปในการจัดการ
💜 โบนัส: หากต้องการวิธีประเมินความพยายามของแต่ละรายการในแบ็กล็อกอย่างเป็นกลางเครื่องคำนวณคะแนนสตอรี่ (Story Point Calculator) จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
วิธีเริ่มต้นกระบวนการทำงานแบบ Scrum ใน 5 ขั้นตอน
เพื่อให้การเปิดตัวเวิร์กโฟลว์ Scrum ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามลำดับอย่างเคร่งครัด สมาชิกทุกคนในทีมต้องทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองตลอดเวลา และทั้งทีมต้องได้รับการอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ได้ก่อนสิ้นสุดรอบสปรินต์
การจัดการกับส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวเหล่านี้อาจดูท้าทาย แต่เราอยู่ที่นี่เพื่อแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดการกับพวกมันเหมือนมืออาชีพด้วยความช่วยเหลือจากClickUp—เครื่องมือจัดการโครงการแบบ Agile ที่ดีที่สุด! มันมีชุดคุณสมบัติทั้งหมดClickUp Sprints ที่ช่วยให้ทีมScrum และทีม Agileสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ 🛠️
มาดู ขั้นตอนสำคัญ ที่คุณต้องทำเพื่อเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ Scrum ที่ประสบความสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 1: ระบุบทบาท
บทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกในทีม รับผิดชอบและมีสมาธิ ในการทำหน้าที่ของตนเองและบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด
เมื่อจัดตั้งทีม Scrum ของคุณ คุณควรเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่พวกเขาได้รับการคัดเลือก อย่าลืมว่าบทบาทใน Scrum ไม่จำเป็นต้องตรงกับตำแหน่งงานที่บุคคลเหล่านั้นมีอยู่ในบริษัทของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อว่าพนักงานคนใดคนหนึ่งมีศักยภาพที่จะเป็น Scrum Masterที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกรอบการทำงานของ Scrum ก็ให้มอบบทบาทนั้นแก่พวกเขาได้เลย! 👍
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกบทบาทได้รับการมอบหมายอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการของ ClickUp! เครื่องมือที่มีประโยชน์นี้จะช่วยให้คุณกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบของทีมของคุณได้ คุณสามารถบันทึกข้อมูลโครงการที่สำคัญในฟิลด์ที่กำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ:
- ภาพรวมของโครงการ
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
- กำหนดการโครงการ
- งบประมาณและทรัพยากร
ใช้ประโยชน์จากส่วน รู้จักทีมงาน เพื่อกำหนดความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน พร้อมคำอธิบายบทบาทสั้น ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปถ่ายของพวกเขาเพื่อทำให้เอกสารมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับสำเนาเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน 😏
ขั้นตอนที่ 2: จัดการประชุมวางแผนสปรินต์
เมื่อทุกบทบาทพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาสำหรับการวางแผนสปรินต์! ในขั้นตอนนี้ของการเริ่มต้นกระบวนการ Scrum เจ้าของผลิตภัณฑ์จะแบ่งปันการอัปเดตโครงการกับทีมทั้งหมด พวกเขายังนำเสนอรายการงานที่ต้องทำ (product backlog) และแจ้งให้ทีมทราบถึงงานที่ต้องให้ความสำคัญก่อน งานเหล่านี้จะถูกรวมเป็นรายการงานที่ต้องทำในสปรินต์ (sprint backlog)
ถัดไป ทีม Scrum จะทบทวนแต่ละรายการในแบ็กล็อกและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อตัดสินใจว่าแบ็กล็อกสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากทุกอย่างดูเป็นไปได้ พวกเขาจะกำหนดความเชื่อมโยงและระยะเวลาของสปรินต์ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน
การสื่อสารในทีมที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระยะการวางแผนนี้ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp เพื่อรวมศูนย์ความร่วมมือให้อยู่ในที่เดียว!
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดสร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอนเพื่ออธิบายแผนสปรินต์ของคุณและแชร์พื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณกับทีมเพื่อการประสานงานแบบเรียลไทม์ 🤝
เพื่อประหยัดเวลาและทำให้แผนสปรินต์ของคุณสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ให้ใช้ClickUp Agile Sprint Planning Template เครื่องมือทรงพลังนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมอบหมายงาน, ประเมินความคืบหน้าของทีม, และติดตามความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละสปรินต์ผ่าน Custom Fields สำหรับกำหนดเวลาและชั่วโมงการทำงาน
กรอกรายการงานในแบ็คล็อกของสปรินต์ของคุณลงในรายการที่ให้ไว้ และติดตามความคืบหน้าของแต่ละรายการบนกระดานคัมบังแบบลากและวาง กระดานสถานะการพัฒนา จะแสดงให้คุณเห็นว่าแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนวางแผน ดำเนินการ หรือพร้อมตรวจสอบแล้ว ช่วยให้คุณสามารถติดตามวงจรสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับเพิ่มเติม:การตั้งเป้าหมายแบบ SMARTเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการวัดประสิทธิภาพของวงจรสปรินต์อย่างเป็นรูปธรรม ใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpและฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อตั้งเป้าหมาย Scrum ที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ สมจริง และมีกรอบเวลา 🥅
ขั้นตอนที่ 3: เริ่มต้นสปรินต์
หลังจากผ่านการวางแผนอย่างละเอียดแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะลงมือทำอย่างเต็มที่! ด้วยแผนที่ชัดเจน การเริ่มต้นสปรินต์ควรเป็นเรื่องง่าย—ทีมรู้ว่าจะทำอะไร คุ้นเคยกับกำหนดเวลา และทุกคนกำลังมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายอาจเกิดขึ้นระหว่างทาง ดังนั้นนี่คือเวลาที่ Scrum Master จะได้แสดงศักยภาพ หากสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ Scrum Master ควรให้การสนับสนุนและมาตรการที่จะช่วยให้โครงการกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ในการทำเช่นนี้ พวกเขาต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของวงจรสปรินต์อยู่เสมอ
การใช้เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยให้สิ่งจำเป็นทั้งหมดของเวิร์กโฟลว์ Scrum—การติดตามงานค้าง,การจัดการสปรินต์และการทดสอบ, และภาพรวมของการทบทวนย้อนหลัง คุณสามารถจัดระเบียบเหตุการณ์ Scrum ทั้งหมดและเก็บบันทึกที่เป็นระเบียบไว้ผ่านโฟลเดอร์เช่น:
- พิธีการ: รวมถึงรายการและบอร์ดสำหรับการติดตามการทบทวนสปรินต์ และการประชุม
- งานค้าง: มาพร้อมกับมุมมองที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานค้างของผลิตภัณฑ์และข้อบกพร่อง
- สปรินต์: ช่วยให้คุณจัดการรอบสปรินต์และการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
- QA: ให้ภาพรวมของการทดสอบ
เทมเพลตโฟลเดอร์นี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—แทรกข้อมูลสปรินต์ของคุณ สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้ตามต้องการ และติดตามทุกขั้นตอนของวงจรการทำงานได้อย่างครบถ้วน ไม่มีอะไรตกหล่นแน่นอน! 💥
ขั้นตอนที่ 4: จัดการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
การทำงานแบบ Scrum ที่ประสบความสำเร็จต้องการให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันขณะที่วงจรสปรินต์กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งช่วยป้องกันข้อผิดพลาดและทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้รับการนำไปใช้ทันที นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดให้มีการประชุมสแตนด์อัพทุกวันและให้ทุกคนได้แบ่งปันความคืบหน้าของตนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อให้การประชุมของคุณกระชับแต่ให้ข้อมูลครบถ้วน เราขอแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:
- ยึดตามกรอบเวลา: ไม่มีใครชอบการประชุมที่ดูเหมือนจะยืดเยื้อไม่รู้จบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรทำให้สั้นและกระชับ—เน้นเฉพาะข้อมูลสำคัญที่สุด และเว้นเวลาไว้สำหรับการทำงานในสปรินต์ด้วย ในอุดมคติแล้ว การประชุมไม่ควรเกิน 10-15 นาที
- จัดประชุมในเวลาเดียวกันทุกวัน: การสร้างนิสัยทำให้งานประจำรู้สึกไม่น่ากลัว การจัดประชุมประจำวันในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นตอนต้นหรือตอนปลายของวัน จะสร้างนิสัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมความรับผิดชอบ
- รักษาความต่อเนื่อง: เมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้น ให้ยึดตามแผนที่วางไว้และอย่าให้การสนทนาออกนอกประเด็น หากมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ให้เปลี่ยนหัวข้ออย่างรวดเร็วกลับไปยังหัวข้อเดิม เพื่อให้คุณสามารถจบการประชุมได้ภายในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่เร่งรีบข้ามข้อมูลสำคัญ
วิธีที่ดีที่สุดในการรับรองว่าคุณจะครอบคลุมทุกประเด็นในการประชุมประจำวันคือการจดบันทึกไว้ในเทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUp ที่สะดวกใช้งาน! ข้างชื่อและรูปโปรไฟล์ของสมาชิกแต่ละคนในทีม เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้มีส่วนสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การวางแผน การจดบันทึก และการติดตามความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม คุณมีอิสระเต็มที่ในการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของวงจรสปรินต์ของคุณ—เปลี่ยนสี รูปร่าง และแบบอักษร รวมถึงเพิ่มหรือลบข้อความและส่วนต่างๆ ได้ตามต้องการ 🎨
เมื่อคุณปรับแต่งเทมเพลตให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณแล้ว ให้แชร์กับเพื่อนร่วมทีม พวกเขาสามารถใช้โน้ตติดเพื่อจดสิ่งที่ต้องการพูดคุยในการประชุมครั้งถัดไป ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะออกนอกประเด็น
ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการทบทวนสกรัม
เมื่อสิ้นสุดทุกวงจรสปรินต์ จะถึงเวลาสำหรับการทบทวนย้อนหลัง ในขั้นตอนนี้ คุณควร มองย้อนกลับไปที่งานของคุณ เพื่อดูว่าอะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ควรปรับปรุง และอะไรที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในอนาคต
ไม่จำเป็นต้องเริ่มกระบวนการนี้ใหม่ตั้งแต่ต้น เนื่องจากเทมเพลตระดมความคิดสำหรับการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของ ClickUpครอบคลุมทุกส่วนสำคัญที่คุณต้องการสำหรับการอภิปรายแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือปรับแต่งโดยเพิ่มข้อสรุปของคุณเองและกำหนดสีให้กับแต่ละส่วนตามที่คุณต้องการ
แชร์เทมเพลตกับทีมของคุณและให้คำแนะนำให้พวกเขาตรวจสอบบันทึกของตนเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดระเบียบความคิดและข้อสรุปของตนบนไวท์บอร์ดตามหัวข้อที่พบบ่อย หัวข้อเหล่านี้ได้แก่:
- สิ่งที่ทำได้ดี: เน้นย้ำทุกด้านที่ประสบความสำเร็จ—อภิปรายว่าทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประเมินความสำเร็จของโครงการในแง่ของการบรรลุเป้าหมาย และประเมินว่าลูกค้าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือไม่
- สิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน: ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงโดยการระบุจุดที่เป็นคอขวด, ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในการส่งมอบ, และปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุดท้าย (หากมี) ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ
- แผนปฏิบัติการ: พิจารณาทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว และตัดสินใจว่าจะจัดการกับโครงการในอนาคตอย่างไรโดยอิงจากสิ่งเหล่านั้น มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดำเนินไปได้ดีและพยายามนำไปใช้ในรอบถัดไป แต่ในขณะเดียวกันก็ควรจัดสรรเวลาที่มีค่าเพื่อปรับปรุงสิ่งที่อาจทำได้ดีกว่านี้
- เป้าหมายย้อนหลัง: สร้างรายการเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุในรอบสปรินต์ถัดไปและมุ่งมั่นที่จะทำตามเป้าหมายเหล่านั้นคุณสามารถกำหนดรายการแผนการดำเนินการให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อภารกิจเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น
ให้ทีมของคุณอยู่ใกล้ และให้เทมเพลตนี้อยู่ใกล้ยิ่งกว่า! ตรวจสอบมันอีกครั้งเป็นระยะ ๆ ในระหว่างรอบสปรินต์ต่อไปเพื่อดูว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และทีมของคุณยังคงยึดมั่นในเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไว้หรือไม่ 👨🏫
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน Scrum ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ก่อนที่คุณจะเริ่มวงจรสปรินต์ครั้งต่อไป ให้ใช้ คู่มือแบบทีละขั้นตอนในการเริ่มต้นกระบวนการทำงานแบบ Scrum ของเราเป็นรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนแล้ว และอย่าลืมว่าห้ามข้ามขั้นตอนใด ๆ เพราะทุกขั้นตอนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน หากคุณต้องการให้การทำงานของคุณราบรื่น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น และสมัครใช้ ClickUp ฟรีทันที!ตั้งแต่การวางแผนสปรินต์และการจัดการสครัม ไปจนถึงเทมเพลตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ คุณจะหลงรักฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายในทุกขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์สครัมของคุณอย่างแน่นอน 💖