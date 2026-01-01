25 โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุดในปี 2025

การจัดประชุมอย่างง่ายอาจใช้เวลาทั้งหมดของคุณหากคุณต้องจัดการกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันหลายอย่างสำหรับการจัดการประชุม คิดดูสิ—เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ แพลตฟอร์มการสื่อสาร โซลูชันการจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่การวางแผนและจัดการประชุมไม่จำเป็นต้องซับซ้อนขนาดนี้ และสำหรับเรื่องนี้ คุณเพียงแค่ต้องมีซอฟต์แวร์จัดการประชุมเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถแทนที่แอปพลิเคชันอื่น ๆ ทั้งหมด และช่วยคุณในการตั้งวาระการประชุม สร้างรายการที่ต้องทำ และกำจัดความวุ่นวายในปฏิทินของคุณ
บล็อกนี้มีซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว 25 ตัว ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การประชุมของคุณ. ดังนั้น ดำดิ่งลงไปเลย และอยู่จนกว่าคุณจะพบ 'ตัวที่ใช่'!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อเครื่องมือจัดการประชุมที่ดีที่สุด 25 อันดับแรกที่จะยกระดับประสบการณ์การประชุมของคุณไปอีกขั้น:
- ClickUp: ซอฟต์แวร์จัดการการประชุมและเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดด้วยพลัง AI
- Google Meet: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ
- GoTo Meeting: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการแชร์ถอดความ
- Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการโทรออนไลน์
- เพื่อนร่วมงาน: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม
- Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- Webex: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการประชุมและการสัมมนาออนไลน์
- Chanty: เหมาะที่สุดสำหรับการโทรวิดีโอ/เสียงและการจัดการงาน
- การประชุมที่ชัดเจน: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และการจัดการการประชุม
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมและการโทร
- nTask: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการประชุมและการจัดการงาน
- MeetingKing: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำบันทึกการประชุมและกำหนดวาระการประชุม
- โดยที่: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอกับแขกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- ไฮเปอร์คอนเท็กซ์: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานประจำที่เกี่ยวข้องกับประชุม
- Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและถอดความแบบเรียลไทม์
- Calendly: เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายแบบตัวต่อตัว
- อาสา: เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายการประชุมและกำหนดวาระการประชุม รวมถึงการจัดการงาน
- Beenote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างการประชุมและการทำงานร่วมกัน
- Grain: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการสร้างสรุป
- Skype: เหมาะที่สุดสำหรับการโทรแบบวิดีโอและเสียง
- HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมาย
- ดูเดิล: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการประชุมและการสำรวจความคิดเห็น
- GlobalMeet: เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงและสัมมนาออนไลน์
- ClickMeeting: เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการจัดการกิจกรรมเสมือนจริง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการประชุม?
นี่คือรายการคุณสมบัติที่คุณต้องมีในซอฟต์แวร์จัดการประชุมของคุณ:
- เครื่องมือเตรียมการประชุม: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายและวาระการประชุม ระบุวัตถุประสงค์ และมาตรฐานกระบวนการประชุมล่วงหน้าได้
- การบันทึกและการถอดเสียงการประชุม: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณบันทึกการประชุม สร้างสรุปและถอดเสียงการประชุม และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้อ้างอิง
- การติดตามงานและรายการที่ต้องดำเนินการ: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่สามารถเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานพร้อมคำอธิบาย วันที่ครบกำหนด และให้คุณติดตามความคืบหน้าได้
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือการประชุมที่ทำงานได้ดีกับระบบ CRM, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, และเครื่องมือการสื่อสารของคุณ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในหัวข้อการประชุมและบันทึกได้ นอกจากนี้ เครื่องมือที่มีฟังก์ชันไวท์บอร์ดและการแชร์เอกสารจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การประชุมให้ดียิ่งขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณเลือกเครื่องมือจัดการประชุมแล้ว ให้ใช้ระบบ 'หมุนเวียนเครื่องมือประชุม' โดยลองใช้ฟีเจอร์ของเครื่องมือหนึ่งฟีเจอร์ต่อสัปดาห์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญเครื่องมือและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการใช้เพื่อให้ง่ายต่อผู้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่ดีที่สุด
1. ClickUp (ซอฟต์แวร์จัดการการประชุมและเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดด้วย AI)
หากคุณกำลังมองหาแอปที่ช่วยปรับปรุงการสื่อสารพร้อมให้คุณวิดีโอคอล, โทร, และแชทกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ,ClickUpคือจุดสิ้นสุดของการค้นหาของคุณ.
ClickUp คือ แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ที่รวมการจัดการประชุมและโครงการไว้ในที่เดียว หมายความว่าคุณจะได้รับระบบครบวงจรที่สามารถวางแผนและ จัดการประชุมของคุณ, จดบันทึก, อัตโนมัติการติดตามผล, และเริ่มงานและรายการที่ต้องทำ ได้จากบันทึกการประชุมของคุณโดยตรง
ClickUp Meetingsมอบเครื่องมือทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อกำหนดเวลาและจัดการประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคุณ กำหนดเป้าหมายการประชุม จัดการวาระการประชุม และระบุรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ในที่เดียวเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิผล
ในระหว่างการประชุม คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็น บันทึกการประชุม และรวบรวมไว้ในเอกสารแบบเรียลไทม์ที่ทีมสามารถอ้างอิงได้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpยังมีประโยชน์ในการจัดโครงสร้างบันทึก วาระการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการ ในรูปแบบมาตรฐาน
ไม่ว่าคุณต้องการจะร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อสร้างภาพแผนการประชุมของคุณหรือคิดค้นไอเดียในเวลาจริงระหว่างการประชุมClickUp Whiteboardsก็พร้อมใช้งานบนแถบข้างของ ClickUp ของคุณ! คิดค้นไอเดียสำหรับการนำเสนอ, เชื่อมโยงกับงาน, ดำเนินการตามไอเดีย, และตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุม
หลังการประชุม คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อ สร้างสรุปการประชุมและถอดความโดยอัตโนมัติ, ระบุข้อมูลสำคัญ, และแนะนำการปรับปรุง เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลก่อนแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ClickUp ยังมีห้องสมุดเทมเพลตเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการทำให้กระบวนการประชุมเป็นมาตรฐาน ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpสามารถช่วยคุณสรุปการอภิปรายในการประชุมได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุม
- ติดตามข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์ที่สำคัญ
- จัดทำรายการและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นสิ่งที่ต้องทำ
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้เทมเพลตการประชุม ClickUpเพื่อจัดการบันทึกย่อ วาระการประชุม และการติดตามผลได้โดยตรงในรายงานการประชุม
หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ล่ะ? เพียงส่งClickUp's AI Notetaker ไปแทนคุณ หรือให้มันเข้าร่วมการประชุมกับคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การหารือได้ในขณะที่รายการที่ต้องทำและไฮไลท์จะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณโดยอัตโนมัติใน ClickUp Doc
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การส่งข้อความวิดีโอ: บันทึกหน้าจอพร้อมคำอธิบายและแชร์กับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ClickUp Clips
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เชื่อมต่อกับทีมและลูกค้าผ่าน ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Whiteboards
- การจัดระเบียบบันทึก: จดบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วโดยใช้ClickUp Notepad
- มุมมองปฏิทิน: มองเห็นการประชุมของคุณในมุมมองปฏิทินของ ClickUp และยังสามารถซิงค์กับ Google Calendar ของคุณผ่านการใช้งานการผสานรวมเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้อน
- งานที่ทำซ้ำ: สำหรับการประชุมประจำ ให้ตั้งค่างานที่ทำซ้ำเพื่อสร้างงานสำหรับการประชุมแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ พร้อมวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กรอกไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีความซับซ้อนในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $6 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
2. Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ)
Google Meet โดดเด่นด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Google Workspace ฟีเจอร์เด่นคือการผสานกับ Gemini AI ซึ่งมอบ สรุปการประชุมแบบเรียลไทม์และคำบรรยายที่แปลแล้ว ช่วยสร้างประสบการณ์การประชุมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ด้วยการผสานแพลตฟอร์มกับ Google Docs, Gmail, Calendar และ Drive คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการจดบันทึกได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Google Meet เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace ที่มีการประชุมบ่อยครั้ง โดยมาพร้อมกับ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง คุณจำเป็นต้องสมัครแผนบริการแบบชำระเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- จดบันทึกการประชุมและสร้างสรุปพร้อมคำบรรยายที่แปลแล้วในกว่า 65 ภาษาด้วย Gemini
- ลดเสียงรบกวนและสัญญาณรบกวนจากพื้นหลังด้วยการตัดเสียงรบกวน
- ใช้การบันทึกเสียงและถอดความเพื่อบันทึกการประชุมแต่ละครั้งไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ข้อจำกัดของ Google Meet
- จำกัดเฉพาะ Google Workspace
- บางครั้งซอฟต์แวร์อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้คุณภาพเสียงและภาพไม่ดี
- คุณสมบัติพื้นฐานและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Google Meet
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14 ต่อผู้ใช้/เดือน
- บิสิเนส พลัส: $22 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Meet อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Google Meet คือฟีเจอร์การแชร์หน้าจอซึ่งฉันพบว่ามีความเข้ากันได้สูงและใช้งานง่ายมาก มีฟิลเตอร์หลากหลายสำหรับพื้นหลังระหว่างการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งช่วยให้โฟกัสไปที่บุคคลหน้ากล้องได้อย่างสมบูรณ์ ฉันได้ให้สัมภาษณ์งานทั้งหมดแล้ว ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์หลายครั้งผ่านทาง Google Meet และประสบการณ์โดยรวมดีมาก หากฉันมีปัญหากับแล็ปท็อป ฉันสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านมือถือได้ทันทีโดยใช้ลิงก์ที่ส่งให้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟนเมื่อเข้าร่วมการประชุมจากมือถือ ข้อเสียของการใช้ Google Meet ที่ฉันอาจแนะนำคือเรื่องคุณสมบัติด้านความปลอดภัย คนที่มีลิงก์การประชุมสามารถเข้าร่วมการโทรได้อย่างง่ายดาย
3. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการแชร์บันทึกการประชุม)
GoTo Meeting มาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการประชุมทีมระยะไกลของคุณ คุณสามารถ สร้างห้องประชุมส่วนตัวและห้องย่อย เพื่อแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เครื่องมือยังมีคุณสมบัติการถอดเสียงและการบันทึกเสียงที่ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึก บันทึกการประชุมเพื่อใช้อ้างอิง และแชร์รายงานการประชุมกับผู้เข้าร่วมได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือไวท์บอร์ดที่รองรับการแชร์หน้าจอ ทำให้การนำเสนอในระหว่างการประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- จัดการประชุมได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์การประชุมบนมือถือ เช่น การแจ้งเตือนเตือนความจำ การส่งข้อความ การปรับแบนด์วิดท์อัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เริ่มแชทกลุ่มสาธารณะหรือส่วนตัวพร้อมห้องแชทประชุมในตัวและพูดคุยประเด็นที่ต้องการ
- สร้างห้องประชุมออนไลน์ส่วนตัวพร้อม URL ที่กำหนดเองเพื่อจัดการประชุมได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- การออกแบบไม่ได้เป็นไปตามสัญชาตญาณ และคุณอาจพบปัญหาในการค้นหาฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การแชร์หน้าจอ
- จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 250 คน ทำให้เครื่องมือนี้ไม่เหมาะสำหรับการสัมมนาออนไลน์
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: $12 ต่อผู้จัด/เดือน
- ธุรกิจ: $16 ต่อผู้จัดงาน/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GoTo Meeting
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (11,600+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GoTo Meeting อย่างไรบ้าง?
คุณภาพของวิดีโอและเสียงโดยทั่วไปถือว่าดี แม้จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่เสถียรก็ตาม การแชร์หน้าจอก็ลื่นไหล และอินเทอร์เฟซก็ใช้งานง่ายมาก แม้แต่คนที่ไม่ได้ถนัดเทคโนโลยีในกลุ่มก็สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีปัญหาอะไร นอกจากนี้ ฉันชอบที่ไม่ต้องให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปแยกต่างหาก – คุณสามารถใช้เวอร์ชันผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยหากต้องการให้ทุกอย่างง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม มันก็ดูเรียบๆ ไปหน่อย ไม่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างแท้จริงที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Zoom หรือ Teams โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่ทุกคนต่างก็หันมาใช้การประชุมออนไลน์กันหมดแล้ว ฟีเจอร์แชทก็ค่อนข้างพื้นฐาน แม้ว่าจะใช้งานได้ แต่ก็คงจะดีกว่านี้หากมีอีโมจิหรือการแสดงอารมณ์เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้การสื่อสารดูเป็นกันเองมากขึ้น
4. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการโทรออนไลน์)
Microsoft Teams เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft 365 ที่ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับแอปอื่นๆ เช่น PowerPoint, OneNote, SharePoint เป็นต้น โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่คุณสามารถจัดการประชุมได้
การผสานรวมของทีมกับ SharePoint และ Microsoft Hub ช่วยให้คุณสามารถ ทำงานร่วมกันบนไฟล์ได้โดยตรงในแชทและช่องทางของการประชุม แพลตฟอร์มนี้มีช่องทางที่มีการจัดโครงสร้างสำหรับการสนทนา ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในช่วงหลังการประชุมสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- เข้าถึงแชทข้อความสดภายในประชุมและเปิดใช้งานคำบรรยายสดเพื่อแสดงคำบรรยายแบบเรียลไทม์
- ปรับปรุงการประชุมตามกำหนดการให้ราบรื่นด้วยการผสานปฏิทินและอีเมล
- ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์, แชร์เนื้อหา, และสร้างประสบการณ์การประชุมที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย Teams Rooms
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ตามรายงานของผู้ใช้บางราย Teams มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ—ทำงานช้า อาจไม่ตอบสนองในบางครั้ง มีความล่าช้าในการรับใบตอบรับการอ่าน ฯลฯ
- การประชุมที่บันทึกไว้ในคลาวด์ไม่สามารถดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ส่วนตัวได้
- การจัดการและจัดระเบียบไฟล์และแชทจะยากขึ้นเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น และฟังก์ชันการค้นหาเองก็มีข้อจำกัดเช่นกัน
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essential: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 7/5 (15,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
สิ่งนี้ทำให้งานของเราง่ายขึ้นและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองโดยการสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติหลังการประชุม ก่อนหน้านี้ ผู้จัดและผู้บรรยายต้องเริ่มและหยุดการบันทึกด้วยตนเอง ตอนนี้กระบวนการนี้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ Teams ใช้งานง่าย โดยเฉพาะองค์กรที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว Teams อาจใช้ทรัพยากรระบบจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานช้าลง โดยเฉพาะอุปกรณ์รุ่นเก่า
5. เพื่อนร่วมงาน (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม)
Fellow อาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากการจัดระเบียบและการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพดูเหมือนจะเป็นเรื่องท้าทาย แม้ว่าเครื่องมือนี้จะไม่มีฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอ แต่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
คุณสามารถใช้มันเพื่อ สร้างสรุปการประชุม, กำหนดแนวทาง, จดบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์, บันทึกการประชุม และสร้างการถอดความและสรุปได้ โดยรวมแล้ว Fellow มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอภิปรายและดำเนินการตามประเด็นที่ต้องดำเนินการได้
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- เตรียมตัวสำหรับการประชุมของคุณด้วยสรุปการประชุม AI ที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งล่าสุด สิ่งที่คุณต้องติดตาม และอื่นๆ
- กำหนดนโยบาย เช่น นิสัยการประชุมวาระการประชุมและกำหนดเวลา และกำหนดวันที่ไม่มีการประชุมพร้อมแนวทางปฏิบัติในการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เข้าถึงพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำงานร่วมกันในการสร้างวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ ฯลฯ
ข้อจำกัดร่วมกัน
- เพื่อนร่วมทีม Copilot ขาดการประชุมบ่อยครั้ง และต้องใช้เวลาในการเริ่มบันทึก
- ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าวไว้ Fellow ไม่อนุญาตให้คุณแท็กและมอบหมายการติดตามผลให้กับหลายคนพร้อมกัน
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
- แผนฟรี
- คนเดียว: $ 29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $11 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Fellow อย่างไรบ้าง?
Fellow เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์สำหรับการจัดตารางการประชุม การเขียนวาระการประชุม และการให้พื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในการติดตามสิ่งที่ได้พูดคุยและรายการที่ต้องดำเนินการหลังจากประชุม อย่างไรก็ตาม เราไม่มีวิธีง่ายๆ ในการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ ของเรา ทำให้ง่ายต่อการที่ข้อมูลจะถูกเขียนไว้ใน Fellow แล้วถูกละเลยไป
6. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Zoom เป็นที่นิยมเนื่องจากใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์หลากหลาย คุณสามารถตั้งค่า Zoom Rooms เพื่อจัดการประชุมส่วนตัวกับสมาชิกทีมที่เลือกได้ นอกเหนือจากการประชุมทางวิดีโอทั่วไป เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณ กำหนดเวลาการประชุมล่วงหน้า เปลี่ยนพื้นหลังการประชุม บันทึกเซสชัน สร้างคำบรรยาย และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม แผนฟรีจะจำกัดเวลาการประชุมกลุ่มไว้ที่ 40 นาทีเท่านั้น
Zoom ยังมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น เอกสารและกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ที่คุณสามารถใช้ทำงานร่วมกันเกี่ยวกับวาระการประชุม หัวข้อต่างๆ และอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ Zoom ยังมีแอปที่ทำให้การเชื่อมต่อจากอุปกรณ์มือถือเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- บันทึก แก้ไข และแชร์ข้อความวิดีโอสั้นๆ แบบตัวต่อตัวด้วย Zoom Clips
- เชิญแขก, รับการแจ้งเตือนเมื่อพวกเขามาถึง, และจองพื้นที่ Zoom และห้องด้วยการจัดการผู้มาเยือน
- วิดีโอโครงการ, รูปภาพ, หรือการประชุมที่ถ่ายทอดสดบนหน้าจอ Zoom Room ผ่านระบบป้ายดิจิทัล
- สร้างทีมขนาดเล็กเพื่อการประชุมที่มุ่งเน้นมากขึ้นด้วยห้องประชุมย่อย
ข้อจำกัดของ Zoom
- แผนชำระเงินสำหรับผู้เริ่มต้นมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพียง 5 GB ซึ่งตามความคิดเห็นของผู้ใช้บางรายถือว่าน้อยเกินไป
- Zoom อาจใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะบนระบบเก่า ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระตุกและโปรแกรมหยุดทำงาน
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อให้การประชุมได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $21.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zoom อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Zoom คือมันช่วยให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ ในตอนแรกมันเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย พื้นหลังของห้องฉันไม่ค่อยน่าดูนัก แต่ด้วย Zoom ฉันสามารถใส่พื้นหลังปลอมได้ ทำให้ฉันสามารถสัมภาษณ์ได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพบ้านของฉัน สิ่งที่ฉันชอบคือมันช่วยให้ฉันสามารถบันทึกได้ ดังนั้นฉันจึงสามารถจัดการประชุม, คลาสสอนพิเศษ, และการสัมภาษณ์กับลูกค้าของฉันได้ และจากนั้นฉันก็สามารถถอดเสียงได้ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือถอดเสียงอัจฉริยะ ฉันใช้มันบ่อยมาก แทบทุกวันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าฉันอยากให้พวกเขาสามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับการบันทึกในแผนเริ่มต้นได้มากขึ้น การมีเพียง 5 GB ดูเหมือนจะน้อยเกินไปสำหรับฉัน *
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าเครื่องมือประชุมออนไลน์ของคุณล่วงหน้า 5 ถึง 10 นาทีก่อนเริ่มการประชุม วิธีนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบระบบและป้องกันปัญหาทางเทคนิคได้
7. Webex (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการประชุมและการสัมมนาออนไลน์)
Webex เป็นหนึ่งในเครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้อย่างคุ้มค่า ฟีเจอร์การประชุมของ Webex ช่วยให้คุณสามารถ แปลการสนทนาแบบเรียลไทม์และพูดคุยในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านแชทกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การถาม-ตอบ และแชร์หน้าจอ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
คุณสามารถใช้ระบบโทรผ่านคลาวด์เพื่อหารือเรื่องสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และส่งข้อความวิดีโอเพื่อให้การทำงานแบบอะซิงโครนัสสำหรับทีมระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex
- สร้างการถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมคำบรรยายแบบปิด
- ระดมความคิด, ใส่คำอธิบาย, หารือเกี่ยวกับบันทึกการประชุม, และแก้ไขปัญหาด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
- ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงผลผลิตโดยการอัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำ เช่น การบันทึกข้อมูล การบันทึกการประชุม เป็นต้น
- ถามคำถามกับผู้เข้าร่วม, ผู้ดำเนินรายการ, หรือผู้ร่วมดำเนินรายการผ่านแผงคำถามและคำตอบ
ข้อจำกัดของ Webex
- อินเทอร์เฟซของ Webex ค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- แม้ว่าแอปจะมีคุณสมบัติหลายอย่าง แต่การปรับแต่งมีจำกัด
- รายงาน Webex มีความซับซ้อนมากในการตีความ รายงานมีความหนาแน่นและข้อมูลบางอย่างไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
ราคาของ Webex
- ฟรี
- Webex Meet: $14.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Webex Suite (Meet + Call): $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Webex
- G2: 4. 3/5 (19,000+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Webex อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของมัน มันใช้งานง่ายแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย มันสามารถปรับขนาดได้สูงและลูกค้าสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทุกวัน ปัญหาหลักที่ฉันพบในการใช้งานคืออินเทอร์เฟซค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย แม้ว่าจะระบุถึงความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้หลากหลาย แต่การผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ สามารถทำได้เพียงในระดับที่แอปพลิเคชันนั้นรองรับเท่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:เลิกใช้ปากกาและกระดาษ: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม
8. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรวิดีโอ/เสียงและการจัดการงาน)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการโทรผ่านวิดีโอที่ง่ายต่อการใช้งานและมีคุณสมบัติพื้นฐาน Chanty เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. Chanty เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารทีม, การร่วมมือ,และการจัดการงานที่ช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันและปรับปรุงการสื่อสารของทีมคุณ.
ด้วย Chanty คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารของทีมคุณข้ามเขตเวลาและรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบได้ คุณสามารถใช้ ตัวจัดการงานแบบ Kanban เพื่อดูรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดหลังการประชุมและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ส่วนที่ดีที่สุดคือ Chanty ช่วยคุณจัดระเบียบข้อความและเสียงทั้งหมด ทรัพยากร งาน และความคืบหน้าในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- จัดระเบียบงาน ข้อความ การสนทนา และเนื้อหาอื่น ๆ ด้วย Teambook
- ดูและจัดการงานประชุมของคุณในที่เดียวด้วยมุมมองกระดานคัมบัง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านวิดีโอและเสียง, แชท, และข้อความเสียง
- ปักหมุดข้อความ บันทึกการประชุม หัวข้อสำหรับการประชุมในอนาคต ฯลฯ พร้อมการดำเนินการสนทนา
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- การปรับแต่งและการจัดการงานที่จำกัด
- ฟีเจอร์การแชร์ไฟล์ถูกจำกัดขนาด ซึ่งไม่อนุญาตให้คุณอัปโหลดเอกสารขนาดใหญ่หรือไฟล์มัลติมีเดีย
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4. 7+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chanty อย่างไรบ้าง?
Chanty มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม มันทำให้การแชร์เอกสาร การโทร และการจัดการงานง่ายขึ้นมากสำหรับเรา การติดตั้งและผสาน Chanty เข้ากับระบบของเราต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย และตอนนี้มันกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบเทคโนโลยีของเรา อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการการปรับแต่งที่ล้ำหน้ามากขึ้น
9. การประชุมแบบมีสติ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และการจัดการการประชุม)
Lucid Meetings ผสานการประชุมเสียงและวิดีโอเข้ากับการวิเคราะห์การประชุม เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณดำเนินการประชุมโครงการได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้นำและแนวปฏิบัติในการประชุม
สิ่งที่โดดเด่นคือเครื่องมือให้บริการวินิจฉัยการประชุมที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ว่าการประชุมครั้งก่อนของคุณมุ่งเน้นไปที่อะไร สร้างรายงาน และสร้างแผนปรับปรุงตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการประชุมแบบชัดเจน
- สรุปแนวคิด กระบวนการ และแม้กระทั่งเวลาประชุมด้วยการเสนอญัตติและการลงคะแนนเสียง
- สร้างรายงานโดยละเอียดที่ครอบคลุมตัวชี้วัดการประชุมที่สำคัญด้วย Lucid Charts
- จัดการวาระการประชุม, สรุปการประชุม, และบันทึกการประชุมด้วยเทมเพลตการประชุม
ข้อจำกัดของการประชุมแบบชัดเจน
- อาจเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้นระหว่างการประชุมซึ่งอาจทำให้เกิดการขัดจังหวะ
- ตามคำกล่าวของผู้ใช้บางราย เครื่องมือนี้มีราคาแพงและใช้งานยาก
ราคาการประชุมแบบชัดเจน
- ฟรี
- ทีม: $12.50 ต่อผู้ดูแลระบบ/เดือน
- ธุรกิจ: 249 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวการประชุมแบบชัดเจน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Lucid Meetings อย่างไรบ้าง?
*การวางแผนการประชุม, การเชิญ, การจัดการวาระการประชุม, การเข้าร่วม, การลงคะแนนเสียง, การบันทึกการประชุม, และการเผยแพร่รายงานการประชุม – ทั้งหมดในแพลตฟอร์ม SaaS เดียว เมื่อฉันต้องการจัดการประชุมที่สำคัญ ฉันมักจะใช้ Lucid Meetings มันทำให้ฉันดูเป็นมืออาชีพมาก อย่างไรก็ตาม บางฟังก์ชันด้านหลังและงานธุรการนั้นค่อนข้างยุ่งยาก เมื่อฉันต้องยกเลิกคำเชิญแขกหลายสิบคนเป็นส่วนหนึ่งของการทำความสะอาด ฉันต้องลบพวกเขาออกทีละคน โดยต้องเลื่อนผ่านหน้าจอหลายหน้าและคลิกทุกครั้ง
10. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ Slack ในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสาร แต่จริง ๆ แล้วมันยังเป็นซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่ดีมากอีกด้วย คุณสามารถ โทรคุยเสียงและวิดีโอกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็ว จดบันทึกโดยใช้ Slack Canvas และจัดการรายการที่ต้องดำเนินการ รวมถึงงานต่าง ๆ ได้ด้วยการใช้รายการ (Lists)
ด้วย Slack คุณสามารถสร้างช่องทางต่างๆ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประชุมโครงการที่กำหนดไว้ สถานะงานที่กำลังดำเนินการ กำหนดเวลาที่ใกล้จะถึง และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- เข้าร่วมการประชุมทันทีและเข้าร่วมการสนทนาทางโทรศัพท์กับเพื่อนร่วมทีมของคุณด้วย Slack Huddles
- ส่งข้อความเสียงและวิดีโอ รวมถึงคำอธิบาย การบันทึกหน้าจอ และบริบทการประชุมพร้อมคลิป
- จัดระเบียบการสนทนาของคุณ, บันทึกการประชุม, แชร์ไฟล์, หารือเกี่ยวกับวาระการประชุม, เป็นต้นผ่านการแชทกลุ่มและการประชุมแบบตัวต่อตัว
- สร้างช่องทางสำหรับลูกค้าและเก็บทุกการสนทนาของคุณไว้ในที่เดียวด้วย Slack Connect
ข้อจำกัดของสลัก
- ตามรายงานจากผู้ใช้บางราย Huddle มีปัญหาทางเทคนิคกับเวอร์ชันของแอป
- Slack ไม่อนุญาตให้เพิ่มตารางลงในข้อความ ซึ่งทำให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วกับทีมได้ยากพอสมควร
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อคน/เดือน
- ธุรกิจ +: 12.50 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
- Slack AI: $10 ต่อคน/เดือน สำหรับแผนชำระเงินใด ๆ
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (33,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Slack ค่อนข้างครอบคลุมและใช้งานง่าย การเข้ารหัสสีที่แตกต่างกัน แต่ละฟีเจอร์อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว และการโทรแบบ Huddle สำหรับการประชุมขนาดเล็กและรวดเร็วที่มีฟีเจอร์แชร์หน้าจอและรองรับวิดีโอ ถือเป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมมาก การจัดการกลุ่มและการสนทนาของทีมใน Slack ทำได้ง่ายมาก และตัวเลือกในการเข้าร่วมหลายเวิร์กสเปซถือเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ ในด้านการสนับสนุน ทีม Slack ค่อนข้างช่วยเหลือดี และเมื่อไม่มีการใช้งานในพื้นที่ทำงาน Slack ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปอาจรู้สึกหน่วงและช้าในการเปิดใช้งานบ้าง แต่เมื่อเปิดใช้งานแล้วก็จะทำงานได้อย่างราบรื่น
📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรหลุดรอดไป
11. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมและการโทร)
หากคุณจริงจังกับการปรับปรุงการประชุมและการโทรของคุณ Avoma สามารถเป็นซอฟต์แวร์จัดการการประชุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ด้วย Avoma คุณสามารถ บันทึกวิดีโอการประชุม, ถอดเสียงการโทรแบบเรียลไทม์, ค้นหาหัวข้อจากการโต้ตอบ, สร้างบันทึกและสรุป, และรับคำตอบที่แม่นยำอย่างรวดเร็วโดยใช้แชทบอท AI
สิ่งที่ทำให้ Avoma โดดเด่นคือฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ด้านการสนทนา คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการพูดคุยในการโทรเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์กิจกรรมการประชุม และใช้การให้คะแนนการโทรเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- สร้างบทอัจฉริยะโดยอัตโนมัติสำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกระโดดไปยังหัวข้อเหล่านี้ได้โดยตรง
- สร้างอีเมลติดตามผลที่สรุปการประชุมและระบุขั้นตอนถัดไปโดยใช้ AI
- วิเคราะห์การประชุมและการโทรขายด้วย AI ให้คะแนน และรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Avoma
- การบันทึกการประชุมไม่สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากการโทรสิ้นสุดลง
- บางครั้ง ข้อเสนอแนะจากการโทรของ AI อาจดูแข็งทื่อเนื่องจากไม่ได้พิจารณาถึงลำดับการสนทนาหรือตัวแปรอื่น ๆ
ราคาของ Avoma
- ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ปัญญาในการสนทนา: $69 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
หมายเหตุจาก AI—พูดตามตรงเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริง ๆ การทบทวนประเด็นสำคัญเหล่านี้รวดเร็วกว่าการนั่งอ่านบันทึกการสนทนาทั้งครึ่งชั่วโมงแบบงง ๆ มาก ฉันสามารถสนทนากับลูกค้าเป้าหมายได้จริง ๆ แทนที่จะสัมภาษณ์พวกเขา เพราะฉันรู้ว่า Lady Avoma คอยช่วยเหลือฉันอยู่เสมอ ตอนนี้เธอเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ทุกวัน และฉันไม่รู้จริง ๆ ว่าฉันเคยทำงานได้อย่างไรโดยไม่มีเธอ อย่างไรก็ตาม ฉันก็หวังว่าเครื่องมืออีเมลติดตามผลจะมีความล้ำหน้าไปอีกสักหน่อย
12. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการประชุมและการจัดการงาน)
ซอฟต์แวร์จัดการประชุมของ nTask ช่วยให้คุณสามารถวางแผน กำหนดเวลา และจัดการการประชุมกลุ่มได้ คุณสามารถ กำหนดวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ จดบันทึกการสนทนา และเชื่อมโยงกับงาน และโครงการต่างๆ เพื่อเริ่มทำงานในสิ่งที่ต้องทำทันทีหลังการประชุม
นอกจากนี้ คุณสามารถผสาน nTask กับแอปประชุมเช่น Zoom และ MS Teams ได้เพื่อจัดตารางการประชุมและเชิญสมาชิกทีมได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- สร้างและแชร์วาระการประชุมและบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์
- จัดเก็บการประชุมและกำหนดการประชุมที่ไม่ใช้งานแล้ว
- ติดตามความคืบหน้าของงานระหว่างการประชุมและอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ nTask
- อินเทอร์เฟซมีความรก ทำให้ผู้ใช้ยากที่จะเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือ
- nTask ไม่รองรับการบันทึกการประชุม การวิเคราะห์การโทร และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ
การกำหนดราคา nTask
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- พรีเมียม: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
nTask รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง nTask อย่างไรบ้าง?
นี่คือซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม มีคุณสมบัติมากกว่าส่วนใหญ่ของโซลูชันในระดับราคาเดียวกัน. หน้าตาการใช้งานอาจไม่ยอดเยี่ยม แต่มันทำงานได้ดี และเข้าใจง่ายมาก. ทีมสนับสนุนยอดเยี่ยมมาก เราไม่เคยติดขัดกับปัญหา และได้รับความช่วยเหลือทุกครั้งที่ต้องการ – ตลอด 24 ชั่วโมง.
13. MeetingKing (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำรายงานการประชุมและกำหนดวาระการประชุม)
MeetingKing คือซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณเตรียมการประชุม ดำเนินการประชุม และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบช่วยให้การสร้างวาระการประชุมเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบอัตโนมัติและเทมเพลตสำเร็จรูป
ด้วย MeetingKing คุณสามารถจดบันทึกสั้น ๆ และความคิดเห็นระหว่างการประชุม ซึ่งเครื่องมือจะแปลงเป็นรายงานการประชุมโดยอัตโนมัติ ส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณสามารถเชื่อมโยงชุดการประชุมและงานที่ยังไม่เสร็จจากการประชุมครั้งก่อนกับวาระการประชุม ของการประชุมใหม่ได้โดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ MeetingKing
- มอบหมายและส่งอีเมลงานให้กับผู้ใช้ MeetingKing ที่ไม่ได้ลงทะเบียน โดยใช้ส่วนพื้นที่ทำงาน
- สร้างและแก้ไขบันทึกการประชุมขณะเดินทางได้อย่างร่วมมือกัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและแนบไฟล์ เอกสาร หรือรายงานการประชุมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ MeetingKing
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มอื่นเพื่อจัดเก็บวาระการประชุมและรายงานการประชุม
- ซอฟต์แวร์มีข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น หน้าต่างป๊อปอัพสำหรับสร้างป้ายกำกับไม่ทำงานในบางครั้ง
ราคาของ MeetingKing
- โปร ซิงเกิล: $9.95/เดือน
- โปร สมอลล์: $39.95/เดือน
- โปร มิดเดิล: $64.95/เดือน
- โปร ใหญ่: $124.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MeetingKing
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetingKing อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้คือส่วนพื้นที่ทำงาน ฉันชอบเพราะฉันสามารถมอบหมายงานให้กับทีมและส่งงานให้พวกเขาทางอีเมลได้ โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ ฉันยังสามารถติดแท็กกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย ทำให้ค้นหาได้ง่าย เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วก็จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น และฉันสามารถเพิ่มบันทึกสุดท้ายได้ การสร้างป้ายกำกับนั้นง่ายมาก สามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ฉันพบปัญหาในการสร้างป้ายกำกับใหม่ หน้าต่างป๊อปอัพไม่เปิดขึ้นในบางครั้งที่ใช้งาน แต่โดยรวมแล้วทำงานได้ดีมาก *
📖 อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีเพื่อจดบันทึกการประชุมให้ดียิ่งขึ้น
14. โดยวิธีนี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอกับแขกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
สมมติว่าคุณเป็นแพทย์หรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลและต้องติดต่อกับผู้คนใหม่ ๆ ทุกวัน นี่คือจุดที่การเข้าถึงที่ง่ายดายของ Whereby เข้ามามีบทบาท ไม่มีการดาวน์โหลดหรือการลงทะเบียนใด ๆ คุณสามารถเชิญใครก็ได้เข้าร่วมการสนทนาด้วยลิงก์การประชุมเท่านั้น
การประชุมทั้งหมดของคุณจะเกิดขึ้นในเบราว์เซอร์ และคุณสามารถบันทึกและแชร์การประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้พวกเขาสามารถย้อนกลับไปดูเซสชันได้หากจำเป็น นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ผสาน Google Docs และ Spreadsheets ภายในหน้าต่างการโทรวิดีโอ เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยที่ลักษณะเด่นที่สุด
- จัดการประชุมโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ด้วยระบบประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- เลือกผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุม เนื่องจากห้อง Whereby จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้จัดสามารถอนุญาตให้เข้าได้
- ปรับแต่งห้องประชุมด้วยโลโก้แบรนด์, พื้นหลัง, และสี
โดยที่ข้อจำกัด
- เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติจำกัดอาจเป็นข้อเสียสำหรับองค์กรที่ต้องการคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- มีปัญหาการเชื่อมต่อในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ซึ่งอาจทำให้การประชุมเกิดการขัดข้อง
โดยที่การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $8.99/เดือน
- ธุรกิจ: $11.99 ต่อโฮสต์/เดือน
ซึ่งการจัดอันดับและบทวิจารณ์
- G2: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Whereby อย่างไรบ้าง?
ทำให้เราสามารถจัดการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอต้องการ
15. Hypercontext (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานประจำที่เกี่ยวข้องกับการประชุม)
Hypercontext โดย Spinach AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดโครงสร้างการประชุมและทำงานอัตโนมัติในงานประจำ เช่น การจดบันทึก การสรุปรายงาน การมอบหมายงาน และการส่งสรุปการประชุม ด้วย Hypercontext คุณสามารถ บันทึกและจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์สถานะของงานเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของไฮเปอร์คอนเท็กซ์
- สร้างสรุปการประชุมด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่การประชุมของคุณ
- รับการอัปเดตการซิงค์ประจำสัปดาห์ของคุณโดยตรงบน Slack พร้อมหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ เช่น การตัดสินใจสำคัญ อุปสรรค และรายการที่ต้องดำเนินการ
- ส่งรายการสิ่งที่ต้องทำไปยังผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อจำกัดของบริบทที่มากเกินไป
- ด้วยตัวเลือกหลายอย่างสำหรับบันทึกและการติดตามผล การนำทางในอินเทอร์เฟซอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- เวอร์ชันมือถือของเครื่องมือมีข้อบกพร่องและต้องรีเฟรชเว็บไซต์หลายครั้ง
การกำหนดราคาแบบไฮเปอร์คอนเท็กซ์
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: 2.90 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
- ธุรกิจ: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวไฮเปอร์คอนเท็กซ์
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Hypercontext อย่างไรบ้าง?
ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ช่วยให้การบันทึก จัดระเบียบ และดำเนินการตามขั้นตอนและงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมทีมได้ง่ายขึ้นมาก ทำให้เข้าใจสถานะของงานเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้แบ่งปันไอเดียระหว่างทีมและกลุ่มต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมจึงสามารถเปลี่ยนเป็นเป้าหมายและงานที่นำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเราและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือกันซึ่งยอดเยี่ยมมาก อย่างไรก็ตาม ฉันเคยเห็นบางครั้งที่อินเทอร์เฟซการร่วมมือกันนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความสับสนเล็กน้อย เนื่องจากทีมต่างๆ พยายามทำงานจากแผ่นไฮเปอร์คอนเท็กซ์ที่ไม่ซิงค์กันอย่างสมบูรณ์
16. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและถอดความแบบเรียลไทม์)
Otter.ai รับหน้าที่จดบันทึกในระหว่างการประชุมแทนคุณ ช่วยให้คุณไม่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกัน คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การประชุมได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ระบบบันทึกการประชุม สร้างสรุปเนื้อหา แปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ และ จับภาพและหน้าจอเพื่อถอดความอย่างละเอียด
Otter.ai ยังช่วยสรุปรายละเอียดของการประชุมที่คุณพลาดให้คุณทราบด้วย โดยจะส่งประเด็นสำคัญและขั้นตอนต่อไปให้คุณ พร้อมทั้งบันทึกการประชุมไว้ในกรณีที่คุณต้องการฟังการสนทนาอีกครั้ง
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- สรุปการประชุมด้วย AI เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- บันทึกการประชุมเพื่อแบ่งปันบันทึกหลังการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- จับภาพและหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแชร์ระหว่างการประชุมเพื่อให้ได้บันทึกการสนทนาที่มีความบริบทมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- บันทึกการสนทนาไม่มีความถูกต้องมากนัก ดังนั้นอาจจำเป็นต้องแก้ไขบ้าง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าทีมสนับสนุนไม่ตอบกลับ
- คุณสมบัติการค้นหาอาจยากต่อการใช้งานในตอนแรก
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (90 รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
ก่อนหน้านี้ฉันเคยจดบันทึกด้วยลายมือหรือฟังการบันทึกเสียงจากการประชุมเพื่อสร้าง MOM แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai จากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นมาภาระงานเกี่ยวกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก มันเก็บทุกประเด็นและในตอนท้ายจะให้สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด และมันง่ายมากที่จะรวมและนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุกการประชุมสำหรับบันทึก อย่างไรก็ตาม หากใครไม่ใช่สมาชิกพรีเมียม พวกเขาจะมีเวลาบันทึกการประชุมรายเดือนของ Otter.ai Notetaker ที่จำกัด ซึ่งเป็นข้อเสีย
📖อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
17. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายแบบตัวต่อตัว)
Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางการประชุมที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาจากการส่งอีเมลไปมาเพื่อถามว่า "ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันไม่ว่างในวัน XYZ" มันทำงานได้ดีที่สุดในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบ 1 ต่อ 1เพราะ จัดตารางนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงเวลาว่างของคุณและผู้เข้าร่วมประชุม
สิ่งที่คุณต้องทำคือแชร์ลิงก์ Calendly ของคุณ และใครก็ตามสามารถนัดหมายการประชุมกับคุณได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนการประชุมเพื่อป้องกันการไม่มาประชุมหรือเลื่อนการประชุมหากมีการเปลี่ยนแปลงแผน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- สร้างลิงก์บนโดเมนของคุณสำหรับการประชุมประเภทต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย
- ป้องกันความขัดแย้งของตารางเวลาเนื่องจาก Calendly แสดงความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
- ตั้งการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมและทำเครื่องหมายไม่เข้าร่วมหากผู้เข้าร่วมไม่เข้าร่วมการประชุม
- สร้างลิงก์ไปยังแบบสำรวจการประชุมและแชร์ให้กับผู้เข้าร่วม
ข้อจำกัดของ Calendly
- ซอฟต์แวร์นี้ไม่ซิงค์กับ Google Calendar ได้ดีนัก ซึ่งมักทำให้เกิดการโทรเข้ามาโดยไม่คาดคิด ดังนั้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าได้ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
- บางครั้ง เครื่องมืออาจตัดการเชื่อมต่อจากปฏิทินโดยไม่มีคุณทราบ ซึ่งอาจทำให้ไม่มีใครสามารถนัดหมายการโทรกับคุณได้
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- ทีม: $20 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ 15,000 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
Calendly มีตัวเลือกการปรับแต่งและการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้การนัดหมายระหว่างทีมและกับพันธมิตรภายนอกเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือความสามารถในการแชร์ลิงก์เพื่อกำหนดเวลาภายในลายเซ็นอีเมลและบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของ Calendly ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกันที่มีอยู่
18. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายและกำหนดวาระการประชุม รวมถึงการจัดการงาน)
Asana ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการประชุมทั่วไป แต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์บางอย่างที่ช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถผสานการทำงานของ Asana กับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom และ Microsoft Teams และใช้ Asana สำหรับการจดบันทึกและจับประเด็นการดำเนินการ ลองใช้ฟีเจอร์วิดีโอข้อความของ Asana เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันการอภิปรายในการประชุม และอธิบายหัวข้อต่าง ๆ อย่างละเอียด
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- กำหนดเป้าหมายการประชุม สร้างวาระการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้ทีมของคุณเตรียมพร้อมและได้รับการอัปเดต
- บันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมรายงานการประชุมที่ปรับแต่งได้ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ การอัปเดตงานปัจจุบัน ฯลฯ
- สร้างโครงการประชุมส่วนตัวพร้อมวาระการประชุมที่แชร์สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวโดยใช้เทมเพลต
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อาสนะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- อินเทอร์เฟซอาจมีความวุ่นวาย ทำให้ยากต่อการค้นหาฟังก์ชันที่คุณต้องการ
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: $0
- เริ่มต้น: $8. 50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $19.21 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร +: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่การสร้างบอร์ดโครงการทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มทำได้ง่ายมาก ฉันไม่เพียงแต่จัดระเบียบงานส่วนตัวของฉันด้วย Asana เท่านั้น แต่ยังสามารถเห็นความคืบหน้าและความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของงานหรือโครงการได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ฉันอยากให้สามารถเพิ่มสมาชิกในบัญชีของฉันได้มากขึ้นโดยไม่ต้องอัปเกรด
19. Beenote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างการประชุมและการทำงานร่วมกัน)
ซอฟต์แวร์จัดการประชุมของ Beenote ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดโครงสร้างการประชุมเสมือนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระงานด้วยการอัตโนมัติการตั้งวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม และการติดตามงานหลังการประชุม เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนบันทึกการประชุม และช่วยให้คุณบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถ บันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ค้นหาข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ และแชร์ไฟล์ที่เป็นความลับได้อย่างปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Beenote
- ติดตามและรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประชุมพร้อมสรุปอย่างละเอียด
- สร้างงานจากสรุปการประชุม
- กำหนดการประชุมและตั้งค่าการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ
- สร้างรายงานการประชุมโดยอัตโนมัติและแชร์กับผู้เข้าร่วมผ่านทางอีเมล
ข้อจำกัดของ Beenote
- ซอฟต์แวร์มักจะล่าช้าเป็นบางครั้ง ทำให้การประชุมมีสมาธิได้ยาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่น่าดึงดูด
ราคา Beenote
- บีโนต 1: $8. 67 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Beenote 10: $4. 60 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Beenote 30: $3 ต่อผู้ใช้/เดือน
- บีบอร์ด: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Beenote
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Beenote อย่างไรบ้าง?
เราใช้ Beenote สำหรับการประชุมทีมของเรา และมันมีประโยชน์มากเพราะเราทำงานทางไกลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมจึงมีความสำคัญ และสำหรับเรื่องนี้ เราใช้ Beenote และเราชอบมันมากจนถึงตอนนี้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Beenote คือเราสามารถจัดการประชุมและดำเนินการต่อได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ยังไม่ค่อยดีนัก และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง นอกจากนี้ มันใช้งานได้ดีและเป็นสิ่งที่ทีมที่ทำงานระยะไกลต้องมี
20. Grain (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการสร้างสรุป)
Grain เป็นเครื่องมือที่เน้นวิดีโอเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือถอดความแบบดั้งเดิมตรงที่ช่วยให้คุณสร้างสรุปวิดีโอได้ คุณสามารถ สร้างคลังวิดีโอที่สามารถค้นหาได้เพื่อให้ทีมของคุณอ้างอิงรายละเอียดเฉพาะได้ แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์สำหรับทีมขายที่ต้องการแบ่งปันข้อเสนอแนะของลูกค้าให้กับทีมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้
ไฮไลท์หลัก? ฟีเจอร์ 'เรื่องราว' ของ Grain ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมคลิปจากการประชุมหลายครั้งเพื่อสร้างเรื่องราววิดีโอได้
คุณสมบัติเด่นของธัญพืช
- ย่อการประชุมยาวเป็นวิดีโอสรุป
- พิมพ์บันทึก จับภาพช่วงเวลาสำคัญ และติดแท็กส่วนที่สำคัญด้วยสมุดบันทึกสด
- ตรวจจับเทรนด์, ติดตามคำค้นหาและวลี, และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกล่าวถึงด้วยตัวติดตาม
- ถอดเสียงการสนทนาใน 22 ภาษา
ข้อจำกัดของเมล็ด
- ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุว่า การจดจำวลีในแท็กอัจฉริยะของ Grain มีข้อจำกัด ซึ่งทำให้ยากต่อการจับวลีเฉพาะระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
- โดยค่าเริ่มต้น การบันทึก Grain สามารถแชร์ได้ภายในองค์กร ซึ่งหมายความว่าคุณต้องจดจำและเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่จะแชร์กับลูกค้า
การกำหนดราคาธัญพืช
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: $39 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grain อย่างไรบ้าง?
การถอดความอัตโนมัติมีประโยชน์มาก ฟังก์ชันการค้นหาดีมาก การสร้างคลิปและไฮไลท์ทำได้ง่ายมาก ดีกว่า TLDV ในแง่ที่คุณสามารถฝังคลิปและแชร์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม การถอดความไม่แม่นยำเสมอไป สำหรับภาษาท้องถิ่น ฟีเจอร์นี้ไม่ทำงาน
21. Skype (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรผ่านวิดีโอและเสียง)
Skype เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมผ่านการสนทนาด้วยวิดีโอและเสียง คุณสามารถ อัปเดตทุกคนเกี่ยวกับการประชุมประจำสัปดาห์ด้วยแชทในตัวและแชร์ไฟล์สำคัญ ลิงก์ และเอกสารได้อย่างปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ Skype ยังมีประโยชน์สำหรับการสัมภาษณ์งานอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- บันทึกการสนทนาใน Skype, จดบันทึกการตัดสินใจสำคัญ, ปรับเบลอพื้นหลัง และใช้คำบรรยายสดเพื่อประสบการณ์การประชุมที่ดีขึ้น
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้แชท Skype และใช้ @mentions เพื่อแท็กบุคคลในข้อความเฉพาะ
- แชร์สไลด์, รูปภาพ และไฟล์ระหว่างการประชุมด้วยการแชร์หน้าจอ
ข้อจำกัดของ Skype
- บางครั้ง คุณภาพการโทรต่ำ และข้อความล่าช้า
- ซอฟต์แวร์อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูรกและมีปัญหาการหลุดสายและกระตุกเป็นครั้งคราวซึ่งรบกวนการสนทนา
ราคาของ Skype
- Skype มาพร้อมกับ Microsoft 365 ฟรี อย่างไรก็ตาม การโทรไปยังโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านต้องมีการสมัครสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype
- G2: 4. 3/5 (23,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Skype อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Skype คือมันน่าเชื่อถือมากกว่าซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในมุมมองของฉัน จำนวนตัวเลือกและคุณสมบัติที่มันมอบให้นั้นเหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั้งหมด มันทำให้การทำงานของฉันง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว คุณสมบัติที่หลากหลายที่แอปนี้มีให้ช่วยเหลือนักเรียน ครู และพนักงานในการทำงาน อย่างไรก็ตาม แอปนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีซึ่งอาจไม่มีให้บริการทุกที่ บางครั้งอาจมีบั๊กเล็กน้อยในแอป แอปอาจไม่รองรับในอุปกรณ์ทุกชนิด
22. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมาย)
เครื่องมือจัดตารางประชุมของ HubSpot ช่วยให้ลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณสามารถจองการประชุมได้โดยตรง ทำให้การจัดประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนอีเมลจำนวนมากเพื่อหารือเกี่ยวกับเวลาประชุม คุณสามารถส่งลิงก์การจองให้กับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาติดต่อกลับหาคุณหรือเพื่อนร่วมทีมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการหมุนเวียนเพื่อเชื่อมต่อลูกค้าตามความพร้อมของทีมคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ใช้ตัวจัดตารางนัดหมายเพื่อส่งลิงก์การจองนัดหมายให้พวกเขาสามารถนัดหมายการประชุมตามช่วงเวลาที่ว่างได้
- ผสานรวม HubSpot Meeting Scheduler กับฐานข้อมูลผู้ติดต่อของ HubSpot เพื่อให้การจองนัดหมายเป็นไปอย่างราบรื่น
- ซิงค์ Google Calendar และ Office 365 เพื่อซิงค์เขตเวลาอัตโนมัติสำหรับการประชุมทางไกล
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว HubSpot มีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- HubSpot Sales Hub มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน ด้วยฟังก์ชันมากมาย จึงเป็นเรื่องท้าทายที่จะทำความเข้าใจฟังก์ชันเฉพาะเจาะจง
ราคาของ HubSpot
HubSpot Meetings เป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot Sales Hub มีเวอร์ชันฟรี และฟีเจอร์ขั้นสูงจะมาพร้อมกับแผน Sales Hub
- ฟรี
- ผู้เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- มืออาชีพ: 100 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $150 ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
มันใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อและทำให้การติดตามลูกค้าและดีลต่างๆ เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือการจัดการท่อธุรกิจมีความสะอาดและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถควบคุมทุกโอกาสได้อย่างเต็มที่ ฉันชอบที่ทุกอย่างถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น—การติดตามอีเมล การจัดตารางประชุม และการรายงาน ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับจากแพลตฟอร์มช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักและทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มันเป็นศูนย์รวมบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยอดขายของเราอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของโมดูลเพิ่มเติมอาจสูงเกินไปสำหรับสตาร์ทอัพขนาดเล็ก
23. ดูเดิล (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการประชุมและการสำรวจความคิดเห็น)
Doodle โดดเด่นในการประสานงานการประชุมกลุ่มใหญ่ด้วยระบบโหวตที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการหาฉันทามติในหมู่ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนโดยไม่ต้องให้พวกเขาแชร์การเข้าถึงปฏิทิน ฟีเจอร์โหวตกลุ่มของมัน ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถโหวตช่วงเวลาที่สะดวกในขณะที่ติดตามตัวเลือกของคนอื่นแบบเรียลไทม์
ในการวางแผนการประชุม คุณสามารถดูผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาที่ผู้เข้าร่วมตอบกลับได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแบบสำรวจสำหรับสถานที่ประชุม วันที่ ระยะเวลา ฯลฯ ได้อีกด้วย เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากสำหรับบริษัทที่ไม่ใช้ปฏิทินร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือเข้าร่วม Doodle เพียงแค่สร้างลิงก์และส่งต่อ
- เตรียมผู้เข้าร่วมประชุมของคุณด้วยวาระการประชุม สถานที่ และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ
- จำกัดการจองต่อวันและเพิ่มเวลาสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงการรับงานมากเกินไป
ข้อจำกัดของดoodle
- กระบวนการจัดตารางเวลาของ Doodle ค่อนข้างยุ่งยาก
- ไม่มีฟังก์ชันการแสดงผลโพลโดยที่ไม่ต้องเข้าร่วมโพล ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการมีความยากลำบากในการแบ่งปันผลโพลกับพนักงานโดยไม่มีการลงคะแนน
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $14.95 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $19. 95 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางเวลา การวางแผนการประชุม และการทำแบบสำรวจความคิดเห็น เหมาะสำหรับการตัดสินใจและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บางครั้งแอปพลิเคชันอาจมีความล่าช้า และการดูผลลัพธ์อาจทำได้ยากมาก
24. GlobalMeet (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงและสัมมนาออนไลน์)
GlobalMeet ช่วยให้คุณจัดงานของคุณเองได้ มันมอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้คุณเพื่อจัดงานเสมือนจริงและงานพบปะกันแบบตัวต่อตัวได้อย่างประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถ มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ แบ่งปันเนื้อหาแบบเรียลไทม์ และแม้กระทั่งผสานเครื่องมือแปลภาษาแบบสด เมื่อต้องสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานอีเวนต์และการประชุมของคุณด้วยการตัดเสียงรบกวนพื้นหลัง การแชร์หน้าจอ และกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่คำอธิบายประกอบในเอกสารได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GlobalMeet
- รักษาความสนใจของผู้ชมของคุณระหว่างกิจกรรมด้วยแบบสำรวจ แบบทดสอบ และการสำรวจความคิดเห็น
- จัดเซสชันถาม-ตอบที่ผู้ชมสามารถถามคำถามได้ และผู้นำเสนอสามารถเลือกที่จะตอบคำถามแบบสดหรือผ่านการส่งข้อความโดยตรง
- ให้ผู้ชมได้รับเอกสารนำเสนอ, ไฟล์ PDF, หรือลิงก์เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- อนุญาตให้ผู้พูดโต้ตอบกับผู้ฟังผ่านแชท
ข้อจำกัดของ GlobalMeet
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีความซับซ้อน นอกจากนี้ การกำหนดค่าแบบกำหนดเองยังต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมหลายขั้นตอนซึ่งสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้
- ไม่มีห้องแยกย่อยในตัวสำหรับการโต้ตอบของผู้ชม
ราคาของ GlobalMeet
- สิ่งจำเป็น: $3. 20 ต่อผู้เข้าร่วม/เดือน
- มืออาชีพ: $5. 20 ต่อผู้เข้าร่วม/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $7. 20 ต่อผู้เข้าร่วม/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GlobalMeet
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GlobalMeet อย่างไรบ้าง?
ฉันสามารถเป็นเจ้าภาพและสตรีมสัมมนาออนไลน์หรือกิจกรรมเสมือนจริงอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมออนไลน์และการสตรีมผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องมือมากมายที่ฉันสามารถใช้ในการควบคุมเซสชันสัมมนาออนไลน์ ผู้เข้าร่วมสามารถใช้เพียงระบบส่งข้อความด่วนเท่านั้น และไม่มีเครื่องมือปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ซอฟต์แวร์ยอดนิยมอื่น ๆ มีให้
🧠 คุณรู้หรือไม่? 57% ของนักการตลาดจัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) มากถึง 50 ครั้งต่อปี ซึ่งเกือบจะเท่ากับหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์!
25. ClickMeeting (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการจัดการกิจกรรมเสมือนจริง)
ClickMeeting เป็นซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสัมมนาออนไลน์และกิจกรรมเสมือนจริงอื่น ๆ เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลที่ช่วยให้คุณ อภิปรายหัวข้อ จัดการฝึกอบรม และแบ่งปันแนวคิดในพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ปรับแต่งได้
คุณสามารถเลือกพื้นหลังของห้องถ่ายทอดสดของคุณได้, สลับมุมมองตามความต้องการของการประชุม, และใช้แชทส่วนตัวเพื่อสนทนาแบบตัวต่อตัวได้. หากคุณเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือครูที่จัดการเวิร์กช็อปออนไลน์, ClickMeeting คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickMeeting
- ปรับแต่งห้องประชุม, เน้นการนำเสนอของผู้บรรยาย, และดำเนินการแชทส่วนตัวเพื่อการไหลของการประชุมที่ดีขึ้น
- จัดสัมมนาออนไลน์ด้วยห้องออกอากาศที่กำหนดเอง, ช่วงถาม-ตอบ, และการถ่ายทอดสดบน Facebook และ YouTube
- ใช้เว็บสัมมนาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มลงในช่องทางการขายหรือเว็บไซต์ของคุณเพื่อดึงดูดผู้ชม
ข้อจำกัดของ ClickMeeting
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ไม่มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
ราคา ClickMeeting
- ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- สด: $32/เดือน
- อัตโนมัติ: $48/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ClickMeeting
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickMeeting อย่างไรบ้าง?
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickMeeting คือความใช้งานง่ายและความสะดวกในการใช้งาน อินเทอร์เฟซมีความชัดเจน ทำให้การนำทางผ่านแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย และฟีเจอร์ต่าง ๆ ก็เข้าใจและใช้งานได้ไม่ยาก สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการประชุมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ฉันอยากเห็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้ ฟีเจอร์นี้จะช่วยยกระดับแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นไปอีก จนแทบจะสมบูรณ์แบบสำหรับการประชุมไกล่เกลี่ยหรือการประชุมที่ต้องการความร่วมมือ
เปลี่ยนประสบการณ์การประชุมของคุณด้วย ClickUp
การประชุมที่ประสบความสำเร็จมีมากกว่าการนำกลุ่มคนมารวมกัน
มันต้องการแผนที่แน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบ การกำหนดหัวข้อการประชุม การจดบันทึก การบันทึกการประชุม การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประชุม และอื่น ๆ
แม้ว่าการตัดสินใจเลือกโซลูชันการจัดการการประชุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณอาจดูเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป พิจารณาความต้องการและงบประมาณของคุณเพื่อคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม จากนั้นทดลองใช้งานเพื่อตัดสินใจเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด
ตัวอย่างเช่น ClickUp สามารถจัดการการประชุมของคุณได้ ตั้งแต่การวางแผน การสร้างกำหนดการ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การประชุมทางวิดีโอและเสียง การแชท คลิปที่บันทึกไว้ และอื่นๆ อีกมากมาย ใช่แล้ว มันคือแอปสำหรับทำงานที่ครอบคลุมทุกด้านของการประชุมของคุณ!
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 🌟