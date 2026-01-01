25 โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุดในปี 2025

บล็อก ClickUp

การจัดประชุมอย่างง่ายอาจใช้เวลาทั้งหมดของคุณหากคุณต้องจัดการกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันหลายอย่างสำหรับการจัดการประชุม คิดดูสิ—เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ แพลตฟอร์มการสื่อสาร โซลูชันการจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่การวางแผนและจัดการประชุมไม่จำเป็นต้องซับซ้อนขนาดนี้ และสำหรับเรื่องนี้ คุณเพียงแค่ต้องมีซอฟต์แวร์จัดการประชุมเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถแทนที่แอปพลิเคชันอื่น ๆ ทั้งหมด และช่วยคุณในการตั้งวาระการประชุม สร้างรายการที่ต้องทำ และกำจัดความวุ่นวายในปฏิทินของคุณ

บล็อกนี้มีซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว 25 ตัว ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การประชุมของคุณ. ดังนั้น ดำดิ่งลงไปเลย และอยู่จนกว่าคุณจะพบ 'ตัวที่ใช่'!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อเครื่องมือจัดการประชุมที่ดีที่สุด 25 อันดับแรกที่จะยกระดับประสบการณ์การประชุมของคุณไปอีกขั้น:

  1. ClickUp: ซอฟต์แวร์จัดการการประชุมและเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดด้วยพลัง AI
  2. Google Meet: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ
  3. GoTo Meeting: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการแชร์ถอดความ
  4. Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการโทรออนไลน์
  5. เพื่อนร่วมงาน: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม
  6. Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  7. Webex: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการประชุมและการสัมมนาออนไลน์
  8. Chanty: เหมาะที่สุดสำหรับการโทรวิดีโอ/เสียงและการจัดการงาน
  9. การประชุมที่ชัดเจน: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และการจัดการการประชุม
  10. Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  11. Avoma: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมและการโทร
  12. nTask: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการประชุมและการจัดการงาน
  13. MeetingKing: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำบันทึกการประชุมและกำหนดวาระการประชุม
  14. โดยที่: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอกับแขกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  15. ไฮเปอร์คอนเท็กซ์: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานประจำที่เกี่ยวข้องกับประชุม
  16. Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและถอดความแบบเรียลไทม์
  17. Calendly: เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายแบบตัวต่อตัว
  18. อาสา: เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายการประชุมและกำหนดวาระการประชุม รวมถึงการจัดการงาน
  19. Beenote: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างการประชุมและการทำงานร่วมกัน
  20. Grain: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการสร้างสรุป
  21. Skype: เหมาะที่สุดสำหรับการโทรแบบวิดีโอและเสียง
  22. HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมาย
  23. ดูเดิล: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการประชุมและการสำรวจความคิดเห็น
  24. GlobalMeet: เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงและสัมมนาออนไลน์
  25. ClickMeeting: เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการจัดการกิจกรรมเสมือนจริง

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการประชุม?

นี่คือรายการคุณสมบัติที่คุณต้องมีในซอฟต์แวร์จัดการประชุมของคุณ:

  • เครื่องมือเตรียมการประชุม: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายและวาระการประชุม ระบุวัตถุประสงค์ และมาตรฐานกระบวนการประชุมล่วงหน้าได้
  • การบันทึกและการถอดเสียงการประชุม: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณบันทึกการประชุม สร้างสรุปและถอดเสียงการประชุม และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้อ้างอิง
  • การติดตามงานและรายการที่ต้องดำเนินการ: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่สามารถเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานพร้อมคำอธิบาย วันที่ครบกำหนด และให้คุณติดตามความคืบหน้าได้
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือการประชุมที่ทำงานได้ดีกับระบบ CRM, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, และเครื่องมือการสื่อสารของคุณ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในหัวข้อการประชุมและบันทึกได้ นอกจากนี้ เครื่องมือที่มีฟังก์ชันไวท์บอร์ดและการแชร์เอกสารจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การประชุมให้ดียิ่งขึ้น

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณเลือกเครื่องมือจัดการประชุมแล้ว ให้ใช้ระบบ 'หมุนเวียนเครื่องมือประชุม' โดยลองใช้ฟีเจอร์ของเครื่องมือหนึ่งฟีเจอร์ต่อสัปดาห์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญเครื่องมือและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการใช้เพื่อให้ง่ายต่อผู้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่ดีที่สุด

1. ClickUp (ซอฟต์แวร์จัดการการประชุมและเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดด้วย AI)

ซอฟต์แวร์การจัดการการประชุม ClickUp
จัดการประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

หากคุณกำลังมองหาแอปที่ช่วยปรับปรุงการสื่อสารพร้อมให้คุณวิดีโอคอล, โทร, และแชทกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ,ClickUpคือจุดสิ้นสุดของการค้นหาของคุณ.

ClickUp คือ แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ที่รวมการจัดการประชุมและโครงการไว้ในที่เดียว หมายความว่าคุณจะได้รับระบบครบวงจรที่สามารถวางแผนและ จัดการประชุมของคุณ, จดบันทึก, อัตโนมัติการติดตามผล, และเริ่มงานและรายการที่ต้องทำ ได้จากบันทึกการประชุมของคุณโดยตรง

ClickUp Meetingsมอบเครื่องมือทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อกำหนดเวลาและจัดการประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคุณ กำหนดเป้าหมายการประชุม จัดการวาระการประชุม และระบุรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ในที่เดียวเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิผล

คลิกอัพ ด็อกส์ เพื่อบันทึกการประชุมสด
จัดระเบียบบันทึกและสร้างคลังข้อมูลสำคัญที่ทีมสามารถอ้างอิงได้ด้วย ClickUp Docs

ในระหว่างการประชุม คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็น บันทึกการประชุม และรวบรวมไว้ในเอกสารแบบเรียลไทม์ที่ทีมสามารถอ้างอิงได้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpยังมีประโยชน์ในการจัดโครงสร้างบันทึก วาระการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการ ในรูปแบบมาตรฐาน

ไม่ว่าคุณต้องการจะร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อสร้างภาพแผนการประชุมของคุณหรือคิดค้นไอเดียในเวลาจริงระหว่างการประชุมClickUp Whiteboardsก็พร้อมใช้งานบนแถบข้างของ ClickUp ของคุณ! คิดค้นไอเดียสำหรับการนำเสนอ, เชื่อมโยงกับงาน, ดำเนินการตามไอเดีย, และตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุม

หลังการประชุม คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อ สร้างสรุปการประชุมและถอดความโดยอัตโนมัติ, ระบุข้อมูลสำคัญ, และแนะนำการปรับปรุง เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลก่อนแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คลิกอัพ เบรน เพื่อสร้างสรุป และแปลบันทึก
สร้างสรุป, แปลบันทึก, และค้นหาข้อมูลการประชุมที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp ยังมีห้องสมุดเทมเพลตเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการทำให้กระบวนการประชุมเป็นมาตรฐาน ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpสามารถช่วยคุณสรุปการอภิปรายในการประชุมได้

จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายการดำเนินการโดยใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายการดำเนินการโดยใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุม
  • ติดตามข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์ที่สำคัญ
  • จัดทำรายการและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นสิ่งที่ต้องทำ

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้เทมเพลตการประชุม ClickUpเพื่อจัดการบันทึกย่อ วาระการประชุม และการติดตามผลได้โดยตรงในรายงานการประชุม

หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ล่ะ? เพียงส่งClickUp's AI Notetaker ไปแทนคุณ หรือให้มันเข้าร่วมการประชุมกับคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การหารือได้ในขณะที่รายการที่ต้องทำและไฮไลท์จะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณโดยอัตโนมัติใน ClickUp Doc

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การส่งข้อความวิดีโอ: บันทึกหน้าจอพร้อมคำอธิบายและแชร์กับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ClickUp Clips
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เชื่อมต่อกับทีมและลูกค้าผ่าน ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Whiteboards
  • การจัดระเบียบบันทึก: จดบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วโดยใช้ClickUp Notepad
  • มุมมองปฏิทิน: มองเห็นการประชุมของคุณในมุมมองปฏิทินของ ClickUp และยังสามารถซิงค์กับ Google Calendar ของคุณผ่านการใช้งานการผสานรวมเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้อน
  • งานที่ทำซ้ำ: สำหรับการประชุมประจำ ให้ตั้งค่างานที่ทำซ้ำเพื่อสร้างงานสำหรับการประชุมแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ พร้อมวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กรอกไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีความซับซ้อนในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $6 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

2. Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ)

ซอฟต์แวร์จัดการประชุม Google Meet
ผ่านทาง Google Meet

Google Meet โดดเด่นด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Google Workspace ฟีเจอร์เด่นคือการผสานกับ Gemini AI ซึ่งมอบ สรุปการประชุมแบบเรียลไทม์และคำบรรยายที่แปลแล้ว ช่วยสร้างประสบการณ์การประชุมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ด้วยการผสานแพลตฟอร์มกับ Google Docs, Gmail, Calendar และ Drive คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการจดบันทึกได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Google Meet เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace ที่มีการประชุมบ่อยครั้ง โดยมาพร้อมกับ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง คุณจำเป็นต้องสมัครแผนบริการแบบชำระเงิน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet

  • จดบันทึกการประชุมและสร้างสรุปพร้อมคำบรรยายที่แปลแล้วในกว่า 65 ภาษาด้วย Gemini
  • ลดเสียงรบกวนและสัญญาณรบกวนจากพื้นหลังด้วยการตัดเสียงรบกวน
  • ใช้การบันทึกเสียงและถอดความเพื่อบันทึกการประชุมแต่ละครั้งไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ข้อจำกัดของ Google Meet

  • จำกัดเฉพาะ Google Workspace
  • บางครั้งซอฟต์แวร์อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้คุณภาพเสียงและภาพไม่ดี
  • คุณสมบัติพื้นฐานและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Google Meet

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • บิสิเนส พลัส: $22 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Google Meet

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Meet อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Google Meet คือฟีเจอร์การแชร์หน้าจอซึ่งฉันพบว่ามีความเข้ากันได้สูงและใช้งานง่ายมาก มีฟิลเตอร์หลากหลายสำหรับพื้นหลังระหว่างการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งช่วยให้โฟกัสไปที่บุคคลหน้ากล้องได้อย่างสมบูรณ์ ฉันได้ให้สัมภาษณ์งานทั้งหมดแล้ว ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์หลายครั้งผ่านทาง Google Meet และประสบการณ์โดยรวมดีมาก หากฉันมีปัญหากับแล็ปท็อป ฉันสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านมือถือได้ทันทีโดยใช้ลิงก์ที่ส่งให้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟนเมื่อเข้าร่วมการประชุมจากมือถือ ข้อเสียของการใช้ Google Meet ที่ฉันอาจแนะนำคือเรื่องคุณสมบัติด้านความปลอดภัย คนที่มีลิงก์การประชุมสามารถเข้าร่วมการโทรได้อย่างง่ายดาย

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Google Meet คือฟีเจอร์การแชร์หน้าจอซึ่งฉันพบว่ามีความเข้ากันได้สูงและใช้งานง่ายมาก ฟิลเตอร์ต่างๆ สำหรับพื้นหลังระหว่างการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งช่วยให้โฟกัสไปที่บุคคลหน้ากล้องได้อย่างสมบูรณ์ ฉันได้ให้สัมภาษณ์งานทั้งหมดแล้ว ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์หลายครั้งผ่านทาง Google Meet และประสบการณ์โดยรวมดีมาก หากฉันมีปัญหาเกี่ยวกับแล็ปท็อป ฉันสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านมือถือได้ทันทีโดยใช้ลิงก์ที่ส่งมาให้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟนเมื่อเข้าร่วมการประชุมจากมือถือ ข้อเสียของการใช้ Google Meet ที่ฉันอาจแนะนำคือเรื่องคุณสมบัติด้านความปลอดภัย คนที่มีลิงก์การประชุมสามารถเข้าร่วมการโทรได้อย่างง่ายดาย

3. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการแชร์บันทึกการประชุม)

ซอฟต์แวร์จัดการประชุม GoTo Meeting
ผ่านทาง GoTo Meeting

GoTo Meeting มาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการประชุมทีมระยะไกลของคุณ คุณสามารถ สร้างห้องประชุมส่วนตัวและห้องย่อย เพื่อแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เครื่องมือยังมีคุณสมบัติการถอดเสียงและการบันทึกเสียงที่ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึก บันทึกการประชุมเพื่อใช้อ้างอิง และแชร์รายงานการประชุมกับผู้เข้าร่วมได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือไวท์บอร์ดที่รองรับการแชร์หน้าจอ ทำให้การนำเสนอในระหว่างการประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting

  • จัดการประชุมได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์การประชุมบนมือถือ เช่น การแจ้งเตือนเตือนความจำ การส่งข้อความ การปรับแบนด์วิดท์อัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เริ่มแชทกลุ่มสาธารณะหรือส่วนตัวพร้อมห้องแชทประชุมในตัวและพูดคุยประเด็นที่ต้องการ
  • สร้างห้องประชุมออนไลน์ส่วนตัวพร้อม URL ที่กำหนดเองเพื่อจัดการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ GoTo Meeting

  • การออกแบบไม่ได้เป็นไปตามสัญชาตญาณ และคุณอาจพบปัญหาในการค้นหาฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การแชร์หน้าจอ
  • จำกัดผู้เข้าร่วมเพียง 250 คน ทำให้เครื่องมือนี้ไม่เหมาะสำหรับการสัมมนาออนไลน์

ราคา GoTo Meeting

  • มืออาชีพ: $12 ต่อผู้จัด/เดือน
  • ธุรกิจ: $16 ต่อผู้จัดงาน/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว GoTo Meeting

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (11,600+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GoTo Meeting อย่างไรบ้าง?

คุณภาพของวิดีโอและเสียงโดยทั่วไปถือว่าดี แม้จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่เสถียรก็ตาม การแชร์หน้าจอก็ลื่นไหล และอินเทอร์เฟซก็ใช้งานง่ายมาก แม้แต่คนที่ไม่ได้ถนัดเทคโนโลยีในกลุ่มก็สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีปัญหาอะไร นอกจากนี้ ฉันชอบที่ไม่ต้องให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปแยกต่างหาก – คุณสามารถใช้เวอร์ชันผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยหากต้องการให้ทุกอย่างง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม มันก็ดูเรียบๆ ไปหน่อย ไม่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างแท้จริงที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Zoom หรือ Teams โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่ทุกคนต่างก็หันมาใช้การประชุมออนไลน์กันหมดแล้ว ฟีเจอร์แชทก็ค่อนข้างพื้นฐาน แม้ว่าจะใช้งานได้ แต่ก็คงจะดีกว่านี้หากมีอีโมจิหรือการแสดงอารมณ์เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้การสื่อสารดูเป็นกันเองมากขึ้น

คุณภาพของวิดีโอและเสียงโดยทั่วไปถือว่าดี แม้จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่เสถียรก็ตาม การแชร์หน้าจอก็ลื่นไหล และอินเทอร์เฟซก็ใช้งานง่ายพอสมควร ทำให้แม้แต่คนที่ไม่ได้ถนัดเทคโนโลยีมากนักในกลุ่มก็สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีปัญหาอะไร นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่ไม่ต้องให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปแยกต่างหาก—แค่ใช้เวอร์ชันผ่านเบราว์เซอร์ก็เพียงพอแล้วถ้าต้องการความเรียบง่าย อย่างไรก็ตาม มันก็ดูเรียบง่ายไปหน่อย... ไม่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างแท้จริงที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Zoom หรือ Teams โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่ทุกคนต่างก็หันมาใช้การประชุมออนไลน์กันหมด ฟีเจอร์แชทนั้นพื้นฐานมาก และถึงแม้ว่าจะใช้งานได้ แต่ก็คงจะดีกว่านี้ถ้ามีอีโมจิหรือการแสดงอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้การสนทนาดูเป็นกันเองมากขึ้น

4. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการโทรออนไลน์)

ซอฟต์แวร์จัดการการประชุม Microsoft Teams
ผ่านทาง Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft 365 ที่ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับแอปอื่นๆ เช่น PowerPoint, OneNote, SharePoint เป็นต้น โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่คุณสามารถจัดการประชุมได้

การผสานรวมของทีมกับ SharePoint และ Microsoft Hub ช่วยให้คุณสามารถ ทำงานร่วมกันบนไฟล์ได้โดยตรงในแชทและช่องทางของการประชุม แพลตฟอร์มนี้มีช่องทางที่มีการจัดโครงสร้างสำหรับการสนทนา ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในช่วงหลังการประชุมสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • เข้าถึงแชทข้อความสดภายในประชุมและเปิดใช้งานคำบรรยายสดเพื่อแสดงคำบรรยายแบบเรียลไทม์
  • ปรับปรุงการประชุมตามกำหนดการให้ราบรื่นด้วยการผสานปฏิทินและอีเมล
  • ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์, แชร์เนื้อหา, และสร้างประสบการณ์การประชุมที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย Teams Rooms

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ตามรายงานของผู้ใช้บางราย Teams มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ—ทำงานช้า อาจไม่ตอบสนองในบางครั้ง มีความล่าช้าในการรับใบตอบรับการอ่าน ฯลฯ
  • การประชุมที่บันทึกไว้ในคลาวด์ไม่สามารถดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ส่วนตัวได้
  • การจัดการและจัดระเบียบไฟล์และแชทจะยากขึ้นเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น และฟังก์ชันการค้นหาเองก็มีข้อจำกัดเช่นกัน

ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essential: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Business Basic: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 7/5 (15,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,700+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?

สิ่งนี้ทำให้งานของเราง่ายขึ้นและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองโดยการสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติหลังการประชุม ก่อนหน้านี้ ผู้จัดและผู้บรรยายต้องเริ่มและหยุดการบันทึกด้วยตนเอง ตอนนี้กระบวนการนี้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ Teams ใช้งานง่าย โดยเฉพาะองค์กรที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว Teams อาจใช้ทรัพยากรระบบจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานช้าลง โดยเฉพาะอุปกรณ์รุ่นเก่า

สิ่งนี้ทำให้งานของเราง่ายขึ้นและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองโดยการสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติหลังการประชุม ก่อนหน้านี้ ผู้จัดและผู้บรรยายต้องเริ่มและหยุดการบันทึกด้วยตนเอง ตอนนี้กระบวนการนี้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ Teams ใช้งานง่าย โดยเฉพาะองค์กรที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว Teams อาจใช้ทรัพยากรระบบจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานช้าลง โดยเฉพาะอุปกรณ์รุ่นเก่า

5. เพื่อนร่วมงาน (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม)

ซอฟต์แวร์จัดการการประชุมสำหรับเพื่อนร่วมงาน
ผ่านทาง เพื่อนร่วมงาน

Fellow อาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากการจัดระเบียบและการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพดูเหมือนจะเป็นเรื่องท้าทาย แม้ว่าเครื่องมือนี้จะไม่มีฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอ แต่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการประชุมออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

คุณสามารถใช้มันเพื่อ สร้างสรุปการประชุม, กำหนดแนวทาง, จดบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์, บันทึกการประชุม และสร้างการถอดความและสรุปได้ โดยรวมแล้ว Fellow มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอภิปรายและดำเนินการตามประเด็นที่ต้องดำเนินการได้

คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน

  • เตรียมตัวสำหรับการประชุมของคุณด้วยสรุปการประชุม AI ที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งล่าสุด สิ่งที่คุณต้องติดตาม และอื่นๆ
  • กำหนดนโยบาย เช่น นิสัยการประชุมวาระการประชุมและกำหนดเวลา และกำหนดวันที่ไม่มีการประชุมพร้อมแนวทางปฏิบัติในการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • เข้าถึงพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำงานร่วมกันในการสร้างวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ ฯลฯ

ข้อจำกัดร่วมกัน

  • เพื่อนร่วมทีม Copilot ขาดการประชุมบ่อยครั้ง และต้องใช้เวลาในการเริ่มบันทึก
  • ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าวไว้ Fellow ไม่อนุญาตให้คุณแท็กและมอบหมายการติดตามผลให้กับหลายคนพร้อมกัน

การกำหนดราคาแบบเพื่อน

  • แผนฟรี
  • คนเดียว: $ 29 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: $11 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Fellow อย่างไรบ้าง?

Fellow เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์สำหรับการจัดตารางการประชุม การเขียนวาระการประชุม และการให้พื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในการติดตามสิ่งที่ได้พูดคุยและรายการที่ต้องดำเนินการหลังจากประชุม อย่างไรก็ตาม เราไม่มีวิธีง่ายๆ ในการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ ของเรา ทำให้ง่ายต่อการที่ข้อมูลจะถูกเขียนไว้ใน Fellow แล้วถูกละเลยไป

Fellow เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์สำหรับการจัดตารางการประชุม การเขียนวาระการประชุม และการให้พื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในการติดตามสิ่งที่ได้พูดคุยและรายการที่ต้องดำเนินการหลังจากประชุม อย่างไรก็ตาม เราไม่มีวิธีง่ายๆ ในการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ ของเรา ทำให้ง่ายต่อการที่ข้อมูลจะถูกเขียนไว้ใน Fellow แล้วถูกละเลยไว้ที่นั่น

6. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

ซอฟต์แวร์จัดการการประชุม Zoom
ผ่านทาง Zoom

Zoom เป็นที่นิยมเนื่องจากใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์หลากหลาย คุณสามารถตั้งค่า Zoom Rooms เพื่อจัดการประชุมส่วนตัวกับสมาชิกทีมที่เลือกได้ นอกเหนือจากการประชุมทางวิดีโอทั่วไป เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณ กำหนดเวลาการประชุมล่วงหน้า เปลี่ยนพื้นหลังการประชุม บันทึกเซสชัน สร้างคำบรรยาย และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม แผนฟรีจะจำกัดเวลาการประชุมกลุ่มไว้ที่ 40 นาทีเท่านั้น

Zoom ยังมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น เอกสารและกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ที่คุณสามารถใช้ทำงานร่วมกันเกี่ยวกับวาระการประชุม หัวข้อต่างๆ และอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ Zoom ยังมีแอปที่ทำให้การเชื่อมต่อจากอุปกรณ์มือถือเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • บันทึก แก้ไข และแชร์ข้อความวิดีโอสั้นๆ แบบตัวต่อตัวด้วย Zoom Clips
  • เชิญแขก, รับการแจ้งเตือนเมื่อพวกเขามาถึง, และจองพื้นที่ Zoom และห้องด้วยการจัดการผู้มาเยือน
  • วิดีโอโครงการ, รูปภาพ, หรือการประชุมที่ถ่ายทอดสดบนหน้าจอ Zoom Room ผ่านระบบป้ายดิจิทัล
  • สร้างทีมขนาดเล็กเพื่อการประชุมที่มุ่งเน้นมากขึ้นด้วยห้องประชุมย่อย

ข้อจำกัดของ Zoom

  • แผนชำระเงินสำหรับผู้เริ่มต้นมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพียง 5 GB ซึ่งตามความคิดเห็นของผู้ใช้บางรายถือว่าน้อยเกินไป
  • Zoom อาจใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะบนระบบเก่า ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระตุกและโปรแกรมหยุดทำงาน
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อให้การประชุมได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์

ราคาของ Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $15.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $21.99 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zoom อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Zoom คือมันช่วยให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ ในตอนแรกมันเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย พื้นหลังของห้องฉันไม่ค่อยน่าดูนัก แต่ด้วย Zoom ฉันสามารถใส่พื้นหลังปลอมได้ ทำให้ฉันสามารถสัมภาษณ์ได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพบ้านของฉัน สิ่งที่ฉันชอบคือมันช่วยให้ฉันสามารถบันทึกได้ ดังนั้นฉันจึงสามารถจัดการประชุม, คลาสสอนพิเศษ, และการสัมภาษณ์กับลูกค้าของฉันได้ และจากนั้นฉันก็สามารถถอดเสียงได้ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือถอดเสียงอัจฉริยะ ฉันใช้มันบ่อยมาก แทบทุกวันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าฉันอยากให้พวกเขาสามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับการบันทึกในแผนเริ่มต้นได้มากขึ้น การมีเพียง 5 GB ดูเหมือนจะน้อยเกินไปสำหรับฉัน *

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Zoom คือมันช่วยให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ ในตอนแรกมันเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย พื้นหลังของห้องฉันไม่ค่อยน่าดูนัก แต่ด้วย Zoom ฉันสามารถใส่พื้นหลังปลอมที่ทำให้ฉันสามารถสัมภาษณ์ได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพบ้านของฉัน สิ่งที่ฉันชอบคือมันช่วยให้ฉันสามารถบันทึกได้ ดังนั้นฉันจึงสามารถจัดการประชุม, คลาสสอนพิเศษ, และการสัมภาษณ์กับลูกค้าของฉันได้ และจากนั้นฉันก็สามารถถอดความได้ด้วยความสามารถในการถอดความอัจฉริยะของมัน ฉันใช้มันบ่อยมาก แทบทุกวันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าฉันอยากให้พวกเขาสามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับการบันทึกในแผนเริ่มต้นได้มากขึ้น การมีเพียง 5 GB ดูเหมือนจะน้อยเกินไปสำหรับฉัน *

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าเครื่องมือประชุมออนไลน์ของคุณล่วงหน้า 5 ถึง 10 นาทีก่อนเริ่มการประชุม วิธีนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบระบบและป้องกันปัญหาทางเทคนิคได้

7. Webex (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการประชุมและการสัมมนาออนไลน์)

ซอฟต์แวร์จัดการการประชุม Webex
ผ่านทาง Webex

Webex เป็นหนึ่งในเครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้อย่างคุ้มค่า ฟีเจอร์การประชุมของ Webex ช่วยให้คุณสามารถ แปลการสนทนาแบบเรียลไทม์และพูดคุยในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านแชทกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การถาม-ตอบ และแชร์หน้าจอ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

คุณสามารถใช้ระบบโทรผ่านคลาวด์เพื่อหารือเรื่องสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และส่งข้อความวิดีโอเพื่อให้การทำงานแบบอะซิงโครนัสสำหรับทีมระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex

  • สร้างการถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมคำบรรยายแบบปิด
  • ระดมความคิด, ใส่คำอธิบาย, หารือเกี่ยวกับบันทึกการประชุม, และแก้ไขปัญหาด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
  • ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงผลผลิตโดยการอัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำ เช่น การบันทึกข้อมูล การบันทึกการประชุม เป็นต้น
  • ถามคำถามกับผู้เข้าร่วม, ผู้ดำเนินรายการ, หรือผู้ร่วมดำเนินรายการผ่านแผงคำถามและคำตอบ

ข้อจำกัดของ Webex

  • อินเทอร์เฟซของ Webex ค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
  • แม้ว่าแอปจะมีคุณสมบัติหลายอย่าง แต่การปรับแต่งมีจำกัด
  • รายงาน Webex มีความซับซ้อนมากในการตีความ รายงานมีความหนาแน่นและข้อมูลบางอย่างไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ

ราคาของ Webex

  • ฟรี
  • Webex Meet: $14.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Webex Suite (Meet + Call): $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Webex

  • G2: 4. 3/5 (19,000+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Webex อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของมัน มันใช้งานง่ายแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย มันสามารถปรับขนาดได้สูงและลูกค้าสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทุกวัน ปัญหาหลักที่ฉันพบในการใช้งานคืออินเทอร์เฟซค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย แม้ว่าจะระบุถึงความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้หลากหลาย แต่การผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ สามารถทำได้เพียงในระดับที่แอปพลิเคชันนั้นรองรับเท่านั้น

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของมัน มันใช้งานง่ายแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย มันสามารถปรับขนาดได้สูงและลูกค้าสามารถปรับขนาดตามความต้องการของพวกเขาได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทุกวัน ปัญหาหลักที่ฉันพบในการใช้งานคืออินเทอร์เฟซค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย แม้ว่าจะระบุถึงความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้หลากหลาย แต่การผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ สามารถทำได้เฉพาะในระดับที่แอปพลิเคชันนั้นรองรับเท่านั้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:เลิกใช้ปากกาและกระดาษ: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม

8. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรวิดีโอ/เสียงและการจัดการงาน)

ซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมแบบชานตี
ผ่านทาง Chanty

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการโทรผ่านวิดีโอที่ง่ายต่อการใช้งานและมีคุณสมบัติพื้นฐาน Chanty เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. Chanty เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารทีม, การร่วมมือ,และการจัดการงานที่ช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันและปรับปรุงการสื่อสารของทีมคุณ.

ด้วย Chanty คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารของทีมคุณข้ามเขตเวลาและรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบได้ คุณสามารถใช้ ตัวจัดการงานแบบ Kanban เพื่อดูรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดหลังการประชุมและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ส่วนที่ดีที่สุดคือ Chanty ช่วยคุณจัดระเบียบข้อความและเสียงทั้งหมด ทรัพยากร งาน และความคืบหน้าในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Chanty

  • จัดระเบียบงาน ข้อความ การสนทนา และเนื้อหาอื่น ๆ ด้วย Teambook
  • ดูและจัดการงานประชุมของคุณในที่เดียวด้วยมุมมองกระดานคัมบัง
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านวิดีโอและเสียง, แชท, และข้อความเสียง
  • ปักหมุดข้อความ บันทึกการประชุม หัวข้อสำหรับการประชุมในอนาคต ฯลฯ พร้อมการดำเนินการสนทนา

ข้อจำกัดของเพลงชานตี้

  • การปรับแต่งและการจัดการงานที่จำกัด
  • ฟีเจอร์การแชร์ไฟล์ถูกจำกัดขนาด ซึ่งไม่อนุญาตให้คุณอัปโหลดเอกสารขนาดใหญ่หรือไฟล์มัลติมีเดีย

ราคาของ Chanty

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของชานตี

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4. 7+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Chanty อย่างไรบ้าง?

Chanty มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม มันทำให้การแชร์เอกสาร การโทร และการจัดการงานง่ายขึ้นมากสำหรับเรา การติดตั้งและผสาน Chanty เข้ากับระบบของเราต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย และตอนนี้มันกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบเทคโนโลยีของเรา อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการการปรับแต่งที่ล้ำหน้ามากขึ้น

Chanty มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม มันทำให้การแชร์เอกสาร การโทร และการจัดการงานง่ายขึ้นมากสำหรับเรา การติดตั้งและผสาน Chanty เข้ากับระบบของเราต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย และตอนนี้มันกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบเทคโนโลยีของเรา อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการการปรับแต่งที่ล้ำหน้ามากขึ้น

9. การประชุมแบบมีสติ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และการจัดการการประชุม)

ซอฟต์แวร์จัดการประชุม Lucid Meetings
ผ่านทาง การประชุมแบบมีสติ

Lucid Meetings ผสานการประชุมเสียงและวิดีโอเข้ากับการวิเคราะห์การประชุม เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณดำเนินการประชุมโครงการได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้นำและแนวปฏิบัติในการประชุม

สิ่งที่โดดเด่นคือเครื่องมือให้บริการวินิจฉัยการประชุมที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ว่าการประชุมครั้งก่อนของคุณมุ่งเน้นไปที่อะไร สร้างรายงาน และสร้างแผนปรับปรุงตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการประชุมแบบชัดเจน

  • สรุปแนวคิด กระบวนการ และแม้กระทั่งเวลาประชุมด้วยการเสนอญัตติและการลงคะแนนเสียง
  • สร้างรายงานโดยละเอียดที่ครอบคลุมตัวชี้วัดการประชุมที่สำคัญด้วย Lucid Charts
  • จัดการวาระการประชุม, สรุปการประชุม, และบันทึกการประชุมด้วยเทมเพลตการประชุม

ข้อจำกัดของการประชุมแบบชัดเจน

  • อาจเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้นระหว่างการประชุมซึ่งอาจทำให้เกิดการขัดจังหวะ
  • ตามคำกล่าวของผู้ใช้บางราย เครื่องมือนี้มีราคาแพงและใช้งานยาก

ราคาการประชุมแบบชัดเจน

  • ฟรี
  • ทีม: $12.50 ต่อผู้ดูแลระบบ/เดือน
  • ธุรกิจ: 249 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวการประชุมแบบชัดเจน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Lucid Meetings อย่างไรบ้าง?

*การวางแผนการประชุม, การเชิญ, การจัดการวาระการประชุม, การเข้าร่วม, การลงคะแนนเสียง, การบันทึกการประชุม, และการเผยแพร่รายงานการประชุม – ทั้งหมดในแพลตฟอร์ม SaaS เดียว เมื่อฉันต้องการจัดการประชุมที่สำคัญ ฉันมักจะใช้ Lucid Meetings มันทำให้ฉันดูเป็นมืออาชีพมาก อย่างไรก็ตาม บางฟังก์ชันด้านหลังและงานธุรการนั้นค่อนข้างยุ่งยาก เมื่อฉันต้องยกเลิกคำเชิญแขกหลายสิบคนเป็นส่วนหนึ่งของการทำความสะอาด ฉันต้องลบพวกเขาออกทีละคน โดยต้องเลื่อนผ่านหน้าจอหลายหน้าและคลิกทุกครั้ง

*การวางแผนการประชุม, การเชิญ, การจัดการวาระการประชุม, การเข้าร่วม, การลงคะแนนเสียง, การบันทึกการประชุม, และการเผยแพร่รายงานการประชุม – ทั้งหมดในแพลตฟอร์ม SaaS เดียว เมื่อฉันต้องการจัดการประชุมที่สำคัญ ฉันมักจะใช้ Lucid Meetings มันทำให้ฉันดูเป็นมืออาชีพมาก อย่างไรก็ตาม บางฟังก์ชันด้านหลังและงานธุรการนั้นค่อนข้างยุ่งยาก เมื่อฉันต้องยกเลิกคำเชิญแขกหลายสิบคนเป็นส่วนหนึ่งของการทำความสะอาด ฉันต้องลบพวกเขาออกทีละคน โดยต้องเลื่อนผ่านหน้าจอหลายหน้าและคลิกทุกครั้ง

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีเพื่อจดบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ซอฟต์แวร์จัดการการประชุม Slack
ผ่านทาง Slack

คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ Slack ในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสาร แต่จริง ๆ แล้วมันยังเป็นซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่ดีมากอีกด้วย คุณสามารถ โทรคุยเสียงและวิดีโอกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็ว จดบันทึกโดยใช้ Slack Canvas และจัดการรายการที่ต้องดำเนินการ รวมถึงงานต่าง ๆ ได้ด้วยการใช้รายการ (Lists)

ด้วย Slack คุณสามารถสร้างช่องทางต่างๆ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประชุมโครงการที่กำหนดไว้ สถานะงานที่กำลังดำเนินการ กำหนดเวลาที่ใกล้จะถึง และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • เข้าร่วมการประชุมทันทีและเข้าร่วมการสนทนาทางโทรศัพท์กับเพื่อนร่วมทีมของคุณด้วย Slack Huddles
  • ส่งข้อความเสียงและวิดีโอ รวมถึงคำอธิบาย การบันทึกหน้าจอ และบริบทการประชุมพร้อมคลิป
  • จัดระเบียบการสนทนาของคุณ, บันทึกการประชุม, แชร์ไฟล์, หารือเกี่ยวกับวาระการประชุม, เป็นต้นผ่านการแชทกลุ่มและการประชุมแบบตัวต่อตัว
  • สร้างช่องทางสำหรับลูกค้าและเก็บทุกการสนทนาของคุณไว้ในที่เดียวด้วย Slack Connect

ข้อจำกัดของสลัก

  • ตามรายงานจากผู้ใช้บางราย Huddle มีปัญหาทางเทคนิคกับเวอร์ชันของแอป
  • Slack ไม่อนุญาตให้เพิ่มตารางลงในข้อความ ซึ่งทำให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วกับทีมได้ยากพอสมควร

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.25 ต่อคน/เดือน
  • ธุรกิจ +: 12.50 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
  • Slack AI: $10 ต่อคน/เดือน สำหรับแผนชำระเงินใด ๆ

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (33,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,500+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Slack ค่อนข้างครอบคลุมและใช้งานง่าย การเข้ารหัสสีที่แตกต่างกัน แต่ละฟีเจอร์อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว และการโทรแบบ Huddle สำหรับการประชุมขนาดเล็กและรวดเร็วที่มีฟีเจอร์แชร์หน้าจอและรองรับวิดีโอ ถือเป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมมาก การจัดการกลุ่มและการสนทนาของทีมใน Slack ทำได้ง่ายมาก และตัวเลือกในการเข้าร่วมหลายเวิร์กสเปซถือเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ ในด้านการสนับสนุน ทีม Slack ค่อนข้างช่วยเหลือดี และเมื่อไม่มีการใช้งานในพื้นที่ทำงาน Slack ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปอาจรู้สึกหน่วงและช้าในการเปิดใช้งานบ้าง แต่เมื่อเปิดใช้งานแล้วก็จะทำงานได้อย่างราบรื่น

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Slack ค่อนข้างครอบคลุมและใช้งานง่าย การเข้ารหัสสีที่แตกต่างกัน แต่ละฟีเจอร์อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว และการโทรแบบ Huddle ที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับการประชุมขนาดเล็กและรวดเร็วนั้นถือเป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมมาก พร้อมการแชร์หน้าจอและการรองรับวิดีโอ การจัดการกลุ่มและการสนทนาระหว่างทีมใน Slack นั้นง่ายมาก และตัวเลือกในการเข้าร่วมหลายเวิร์กสเปซถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ ในด้านการสนับสนุน ทีม Slack ค่อนข้างให้ความช่วยเหลือได้ดีทีเดียว และการใช้งานโดยไม่ต้องมีเวิร์กสเปซ Slack ก็เป็นเครื่องมือที่สะดวกและติดตั้งง่าย อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปอาจรู้สึกหน่วงและเปิดช้าบ้างในบางครั้ง แต่เมื่อเปิดใช้งานแล้วก็จะทำงานได้อย่างราบรื่น

📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรหลุดรอดไป

11. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมและการโทร)

ซอฟต์แวร์จัดการประชุม Avoma
ผ่านทาง Avoma

หากคุณจริงจังกับการปรับปรุงการประชุมและการโทรของคุณ Avoma สามารถเป็นซอฟต์แวร์จัดการการประชุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ด้วย Avoma คุณสามารถ บันทึกวิดีโอการประชุม, ถอดเสียงการโทรแบบเรียลไทม์, ค้นหาหัวข้อจากการโต้ตอบ, สร้างบันทึกและสรุป, และรับคำตอบที่แม่นยำอย่างรวดเร็วโดยใช้แชทบอท AI

สิ่งที่ทำให้ Avoma โดดเด่นคือฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ด้านการสนทนา คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการพูดคุยในการโทรเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์กิจกรรมการประชุม และใช้การให้คะแนนการโทรเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • สร้างบทอัจฉริยะโดยอัตโนมัติสำหรับหัวข้อสำคัญในการประชุมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกระโดดไปยังหัวข้อเหล่านี้ได้โดยตรง
  • สร้างอีเมลติดตามผลที่สรุปการประชุมและระบุขั้นตอนถัดไปโดยใช้ AI
  • วิเคราะห์การประชุมและการโทรขายด้วย AI ให้คะแนน และรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

ข้อจำกัดของ Avoma

  • การบันทึกการประชุมไม่สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากการโทรสิ้นสุดลง
  • บางครั้ง ข้อเสนอแนะจากการโทรของ AI อาจดูแข็งทื่อเนื่องจากไม่ได้พิจารณาถึงลำดับการสนทนาหรือตัวแปรอื่น ๆ

ราคาของ Avoma

  • ผู้ช่วยประชุมด้วย AI: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ปัญญาในการสนทนา: $69 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?

หมายเหตุจาก AI—พูดตามตรงเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริง ๆ การทบทวนประเด็นสำคัญเหล่านี้รวดเร็วกว่าการนั่งอ่านบันทึกการสนทนาทั้งครึ่งชั่วโมงแบบงง ๆ มาก ฉันสามารถสนทนากับลูกค้าเป้าหมายได้จริง ๆ แทนที่จะสัมภาษณ์พวกเขา เพราะฉันรู้ว่า Lady Avoma คอยช่วยเหลือฉันอยู่เสมอ ตอนนี้เธอเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ทุกวัน และฉันไม่รู้จริง ๆ ว่าฉันเคยทำงานได้อย่างไรโดยไม่มีเธอ อย่างไรก็ตาม ฉันก็หวังว่าเครื่องมืออีเมลติดตามผลจะมีความล้ำหน้าไปอีกสักหน่อย

หมายเหตุจาก AI—พูดตามตรง มันเปลี่ยนชีวิตจริง ๆ การทบทวนประเด็นสำคัญเหล่านี้รวดเร็วกว่าการนั่งอ่านบันทึกการสนทนาที่ยาวครึ่งชั่วโมงมาก ฉันสามารถสนทนากับลูกค้าเป้าหมายได้จริง ๆ แทนที่จะสัมภาษณ์พวกเขา เพราะฉันรู้ว่า Lady Avoma คอยช่วยเหลือฉันอยู่เสมอ ตอนนี้เธอเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ทุกวัน และฉันไม่รู้จริง ๆ ว่าฉันเคยทำงานได้อย่างไรโดยไม่มีเธอ อย่างไรก็ตาม ฉันก็หวังว่าเครื่องมืออีเมลติดตามผลจะมีความก้าวหน้ามากกว่านี้สักหน่อย

12. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการประชุมและการจัดการงาน)

ซอฟต์แวร์จัดการการประชุม nTask
ผ่านทาง nTask

ซอฟต์แวร์จัดการประชุมของ nTask ช่วยให้คุณสามารถวางแผน กำหนดเวลา และจัดการการประชุมกลุ่มได้ คุณสามารถ กำหนดวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ จดบันทึกการสนทนา และเชื่อมโยงกับงาน และโครงการต่างๆ เพื่อเริ่มทำงานในสิ่งที่ต้องทำทันทีหลังการประชุม

นอกจากนี้ คุณสามารถผสาน nTask กับแอปประชุมเช่น Zoom และ MS Teams ได้เพื่อจัดตารางการประชุมและเชิญสมาชิกทีมได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • สร้างและแชร์วาระการประชุมและบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์
  • จัดเก็บการประชุมและกำหนดการประชุมที่ไม่ใช้งานแล้ว
  • ติดตามความคืบหน้าของงานระหว่างการประชุมและอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อจำกัดของ nTask

  • อินเทอร์เฟซมีความรก ทำให้ผู้ใช้ยากที่จะเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือ
  • nTask ไม่รองรับการบันทึกการประชุม การวิเคราะห์การโทร และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ

การกำหนดราคา nTask

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • พรีเมียม: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

nTask รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง nTask อย่างไรบ้าง?

นี่คือซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม มีคุณสมบัติมากกว่าส่วนใหญ่ของโซลูชันในระดับราคาเดียวกัน. หน้าตาการใช้งานอาจไม่ยอดเยี่ยม แต่มันทำงานได้ดี และเข้าใจง่ายมาก. ทีมสนับสนุนยอดเยี่ยมมาก เราไม่เคยติดขัดกับปัญหา และได้รับความช่วยเหลือทุกครั้งที่ต้องการ – ตลอด 24 ชั่วโมง.

นี่คือซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม มีคุณสมบัติมากกว่าส่วนใหญ่ของโซลูชันในระดับราคาเดียวกัน. หน้าตาการใช้งานอาจไม่ยอดเยี่ยม แต่มันทำงานได้ดี และเข้าใจง่ายมาก. ทีมสนับสนุนยอดเยี่ยมมาก เราไม่เคยติดขัดกับปัญหา และได้รับการช่วยเหลือทุกครั้งที่ต้องการ – ตลอด 24 ชั่วโมง.

13. MeetingKing (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำรายงานการประชุมและกำหนดวาระการประชุม)

ซอฟต์แวร์จัดการประชุม MeetingKing
ผ่านทาง MeetingKing

MeetingKing คือซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณเตรียมการประชุม ดำเนินการประชุม และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบช่วยให้การสร้างวาระการประชุมเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบอัตโนมัติและเทมเพลตสำเร็จรูป

ด้วย MeetingKing คุณสามารถจดบันทึกสั้น ๆ และความคิดเห็นระหว่างการประชุม ซึ่งเครื่องมือจะแปลงเป็นรายงานการประชุมโดยอัตโนมัติ ส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณสามารถเชื่อมโยงชุดการประชุมและงานที่ยังไม่เสร็จจากการประชุมครั้งก่อนกับวาระการประชุม ของการประชุมใหม่ได้โดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ MeetingKing

  • มอบหมายและส่งอีเมลงานให้กับผู้ใช้ MeetingKing ที่ไม่ได้ลงทะเบียน โดยใช้ส่วนพื้นที่ทำงาน
  • สร้างและแก้ไขบันทึกการประชุมขณะเดินทางได้อย่างร่วมมือกัน
  • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและแนบไฟล์ เอกสาร หรือรายงานการประชุมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ MeetingKing

  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มอื่นเพื่อจัดเก็บวาระการประชุมและรายงานการประชุม
  • ซอฟต์แวร์มีข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น หน้าต่างป๊อปอัพสำหรับสร้างป้ายกำกับไม่ทำงานในบางครั้ง

ราคาของ MeetingKing

  • โปร ซิงเกิล: $9.95/เดือน
  • โปร สมอลล์: $39.95/เดือน
  • โปร มิดเดิล: $64.95/เดือน
  • โปร ใหญ่: $124.95/เดือน

คะแนนและรีวิวของ MeetingKing

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetingKing อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้คือส่วนพื้นที่ทำงาน ฉันชอบเพราะฉันสามารถมอบหมายงานให้กับทีมและส่งงานให้พวกเขาทางอีเมลได้ โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ ฉันยังสามารถติดแท็กกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย ทำให้ค้นหาได้ง่าย เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วก็จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น และฉันสามารถเพิ่มบันทึกสุดท้ายได้ การสร้างป้ายกำกับนั้นง่ายมาก สามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ฉันพบปัญหาในการสร้างป้ายกำกับใหม่ หน้าต่างป๊อปอัพไม่เปิดขึ้นในบางครั้งที่ใช้งาน แต่โดยรวมแล้วทำงานได้ดีมาก *

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้คือส่วนพื้นที่ทำงาน ฉันชอบเพราะฉันสามารถมอบหมายงานให้กับทีมและส่งงานให้พวกเขาทางอีเมลได้ โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ ฉันยังสามารถติดแท็กกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย ทำให้ค้นหาได้ง่าย เมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วก็จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น และฉันสามารถเพิ่มบันทึกสุดท้ายได้ การสร้างป้ายกำกับนั้นง่ายมาก สามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ฉันพบปัญหาในการสร้างป้ายกำกับใหม่ หน้าต่างป๊อปอัพไม่เปิดขึ้นในบางครั้งที่ใช้งาน แต่โดยรวมแล้วทำงานได้ดีมาก *

📖 อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีเพื่อจดบันทึกการประชุมให้ดียิ่งขึ้น

14. โดยวิธีนี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอกับแขกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

โดยซอฟต์แวร์การจัดการการประชุม
ผ่านทาง โดย

สมมติว่าคุณเป็นแพทย์หรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลและต้องติดต่อกับผู้คนใหม่ ๆ ทุกวัน นี่คือจุดที่การเข้าถึงที่ง่ายดายของ Whereby เข้ามามีบทบาท ไม่มีการดาวน์โหลดหรือการลงทะเบียนใด ๆ คุณสามารถเชิญใครก็ได้เข้าร่วมการสนทนาด้วยลิงก์การประชุมเท่านั้น

การประชุมทั้งหมดของคุณจะเกิดขึ้นในเบราว์เซอร์ และคุณสามารถบันทึกและแชร์การประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้พวกเขาสามารถย้อนกลับไปดูเซสชันได้หากจำเป็น นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ผสาน Google Docs และ Spreadsheets ภายในหน้าต่างการโทรวิดีโอ เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่ลักษณะเด่นที่สุด

  • จัดการประชุมโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ด้วยระบบประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์
  • เลือกผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุม เนื่องจากห้อง Whereby จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้จัดสามารถอนุญาตให้เข้าได้
  • ปรับแต่งห้องประชุมด้วยโลโก้แบรนด์, พื้นหลัง, และสี

โดยที่ข้อจำกัด

  • เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติจำกัดอาจเป็นข้อเสียสำหรับองค์กรที่ต้องการคุณสมบัติที่ครอบคลุม
  • มีปัญหาการเชื่อมต่อในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ซึ่งอาจทำให้การประชุมเกิดการขัดข้อง

โดยที่การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8.99/เดือน
  • ธุรกิจ: $11.99 ต่อโฮสต์/เดือน

ซึ่งการจัดอันดับและบทวิจารณ์

  • G2: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Whereby อย่างไรบ้าง?

ทำให้เราสามารถจัดการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอต้องการ

ทำให้เราสามารถจัดการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอต้องการ

15. Hypercontext (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานประจำที่เกี่ยวข้องกับการประชุม)

ซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมแบบไฮเปอร์คอนเท็กซ์
ผ่านทาง บริบทเชิงลึก

Hypercontext โดย Spinach AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดโครงสร้างการประชุมและทำงานอัตโนมัติในงานประจำ เช่น การจดบันทึก การสรุปรายงาน การมอบหมายงาน และการส่งสรุปการประชุม ด้วย Hypercontext คุณสามารถ บันทึกและจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์สถานะของงานเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติเด่นของไฮเปอร์คอนเท็กซ์

  • สร้างสรุปการประชุมด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่การประชุมของคุณ
  • รับการอัปเดตการซิงค์ประจำสัปดาห์ของคุณโดยตรงบน Slack พร้อมหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ เช่น การตัดสินใจสำคัญ อุปสรรค และรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ส่งรายการสิ่งที่ต้องทำไปยังผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อจำกัดของบริบทที่มากเกินไป

  • ด้วยตัวเลือกหลายอย่างสำหรับบันทึกและการติดตามผล การนำทางในอินเทอร์เฟซอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • เวอร์ชันมือถือของเครื่องมือมีข้อบกพร่องและต้องรีเฟรชเว็บไซต์หลายครั้ง

การกำหนดราคาแบบไฮเปอร์คอนเท็กซ์

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: 2.90 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
  • ธุรกิจ: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวไฮเปอร์คอนเท็กซ์

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Hypercontext อย่างไรบ้าง?

ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ช่วยให้การบันทึก จัดระเบียบ และดำเนินการตามขั้นตอนและงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมทีมได้ง่ายขึ้นมาก ทำให้เข้าใจสถานะของงานเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้แบ่งปันไอเดียระหว่างทีมและกลุ่มต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมจึงสามารถเปลี่ยนเป็นเป้าหมายและงานที่นำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเราและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือกันซึ่งยอดเยี่ยมมาก อย่างไรก็ตาม ฉันเคยเห็นบางครั้งที่อินเทอร์เฟซการร่วมมือกันนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความสับสนเล็กน้อย เนื่องจากทีมต่างๆ พยายามทำงานจากแผ่นไฮเปอร์คอนเท็กซ์ที่ไม่ซิงค์กันอย่างสมบูรณ์

ไฮเปอร์คอนเท็กซ์ช่วยให้การบันทึก จัดระเบียบ และดำเนินการตามขั้นตอนและงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมทีมได้ง่ายขึ้นมาก ทำให้เข้าใจสถานะของงานเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้แบ่งปันไอเดียระหว่างทีมและกลุ่มต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมจึงสามารถเปลี่ยนเป็นเป้าหมายและงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือกันซึ่งยอดเยี่ยมมาก อย่างไรก็ตาม ฉันเคยเห็นบางครั้งที่อินเทอร์เฟซการร่วมมือกันนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความสับสนเล็กน้อย เนื่องจากทีมต่างๆ พยายามทำงานจากแผ่นไฮเปอร์คอนเท็กซ์ที่ไม่ซิงค์กันอย่างสมบูรณ์

16. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและถอดความแบบเรียลไทม์)

Otter.ai สำหรับการจดบันทึกและถอดความแบบเรียลไทม์
ผ่านทาง Otter.ai

Otter.ai รับหน้าที่จดบันทึกในระหว่างการประชุมแทนคุณ ช่วยให้คุณไม่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกัน คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การประชุมได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ระบบบันทึกการประชุม สร้างสรุปเนื้อหา แปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ และ จับภาพและหน้าจอเพื่อถอดความอย่างละเอียด

Otter.ai ยังช่วยสรุปรายละเอียดของการประชุมที่คุณพลาดให้คุณทราบด้วย โดยจะส่งประเด็นสำคัญและขั้นตอนต่อไปให้คุณ พร้อมทั้งบันทึกการประชุมไว้ในกรณีที่คุณต้องการฟังการสนทนาอีกครั้ง

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • สรุปการประชุมด้วย AI เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
  • บันทึกการประชุมเพื่อแบ่งปันบันทึกหลังการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
  • จับภาพและหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแชร์ระหว่างการประชุมเพื่อให้ได้บันทึกการสนทนาที่มีความบริบทมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • บันทึกการสนทนาไม่มีความถูกต้องมากนัก ดังนั้นอาจจำเป็นต้องแก้ไขบ้าง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าทีมสนับสนุนไม่ตอบกลับ
  • คุณสมบัติการค้นหาอาจยากต่อการใช้งานในตอนแรก

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (90 รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

ก่อนหน้านี้ฉันเคยจดบันทึกด้วยลายมือหรือฟังการบันทึกเสียงจากการประชุมเพื่อสร้าง MOM แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai จากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นมาภาระงานเกี่ยวกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก มันเก็บทุกประเด็นและในตอนท้ายจะให้สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด และมันง่ายมากที่จะรวมและนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุกการประชุมสำหรับบันทึก อย่างไรก็ตาม หากใครไม่ใช่สมาชิกพรีเมียม พวกเขาจะมีเวลาบันทึกการประชุมรายเดือนของ Otter.ai Notetaker ที่จำกัด ซึ่งเป็นข้อเสีย

ก่อนหน้านี้ฉันเคยจดบันทึกด้วยลายมือหรือฟังการบันทึกเสียงจากการประชุมเพื่อสร้าง MOM แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รู้จักกับ Otter.ai จากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง และตั้งแต่นั้นมาภาระงานเกี่ยวกับ MOM และทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายมาก มันเก็บทุกประเด็นและในตอนท้ายจะให้สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด และมันง่ายมากที่จะรวมและนำไปใช้ในทีมของฉัน เราใช้มันในทุกการประชุมสำหรับบันทึก อย่างไรก็ตาม หากใครไม่ใช่สมาชิกพรีเมียม พวกเขาจะมีเวลาบันทึกการประชุมรายเดือนของ Otter.ai Notetaker จำกัด ซึ่งเป็นข้อเสีย

📖อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง

17. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายแบบตัวต่อตัว)

Calendly สำหรับการนัดหมายการประชุมแบบตัวต่อตัว
ผ่านทาง Calendly

Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางการประชุมที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาจากการส่งอีเมลไปมาเพื่อถามว่า "ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันไม่ว่างในวัน XYZ" มันทำงานได้ดีที่สุดในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบ 1 ต่อ 1เพราะ จัดตารางนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงเวลาว่างของคุณและผู้เข้าร่วมประชุม

สิ่งที่คุณต้องทำคือแชร์ลิงก์ Calendly ของคุณ และใครก็ตามสามารถนัดหมายการประชุมกับคุณได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนการประชุมเพื่อป้องกันการไม่มาประชุมหรือเลื่อนการประชุมหากมีการเปลี่ยนแปลงแผน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • สร้างลิงก์บนโดเมนของคุณสำหรับการประชุมประเภทต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย
  • ป้องกันความขัดแย้งของตารางเวลาเนื่องจาก Calendly แสดงความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
  • ตั้งการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมและทำเครื่องหมายไม่เข้าร่วมหากผู้เข้าร่วมไม่เข้าร่วมการประชุม
  • สร้างลิงก์ไปยังแบบสำรวจการประชุมและแชร์ให้กับผู้เข้าร่วม

ข้อจำกัดของ Calendly

  • ซอฟต์แวร์นี้ไม่ซิงค์กับ Google Calendar ได้ดีนัก ซึ่งมักทำให้เกิดการโทรเข้ามาโดยไม่คาดคิด ดังนั้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าได้ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
  • บางครั้ง เครื่องมืออาจตัดการเชื่อมต่อจากปฏิทินโดยไม่มีคุณทราบ ซึ่งอาจทำให้ไม่มีใครสามารถนัดหมายการโทรกับคุณได้

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ทีม: $20 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ 15,000 ดอลลาร์ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?

Calendly มีตัวเลือกการปรับแต่งและการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้การนัดหมายระหว่างทีมและกับพันธมิตรภายนอกเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือความสามารถในการแชร์ลิงก์เพื่อกำหนดเวลาภายในลายเซ็นอีเมลและบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของ Calendly ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกันที่มีอยู่

Calendly มีตัวเลือกการปรับแต่งและการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้การนัดหมายระหว่างทีมและกับพันธมิตรภายนอกเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือความสามารถในการแชร์ลิงก์เพื่อกำหนดเวลาภายในลายเซ็นอีเมลและบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของ Calendly ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกันที่มีอยู่

18. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายและกำหนดวาระการประชุม รวมถึงการจัดการงาน)

อาสนะสำหรับการตั้งเป้าหมายและวาระการประชุม รวมถึงการจัดการงาน
ผ่านทางAsana

Asana ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการประชุมทั่วไป แต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์บางอย่างที่ช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถผสานการทำงานของ Asana กับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom และ Microsoft Teams และใช้ Asana สำหรับการจดบันทึกและจับประเด็นการดำเนินการ ลองใช้ฟีเจอร์วิดีโอข้อความของ Asana เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันการอภิปรายในการประชุม และอธิบายหัวข้อต่าง ๆ อย่างละเอียด

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • กำหนดเป้าหมายการประชุม สร้างวาระการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้ทีมของคุณเตรียมพร้อมและได้รับการอัปเดต
  • บันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมรายงานการประชุมที่ปรับแต่งได้ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ การอัปเดตงานปัจจุบัน ฯลฯ
  • สร้างโครงการประชุมส่วนตัวพร้อมวาระการประชุมที่แชร์สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวโดยใช้เทมเพลต

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • อาสนะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
  • อินเทอร์เฟซอาจมีความวุ่นวาย ทำให้ยากต่อการค้นหาฟังก์ชันที่คุณต้องการ

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: $0
  • เริ่มต้น: $8. 50 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $19.21 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร +: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่การสร้างบอร์ดโครงการทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มทำได้ง่ายมาก ฉันไม่เพียงแต่จัดระเบียบงานส่วนตัวของฉันด้วย Asana เท่านั้น แต่ยังสามารถเห็นความคืบหน้าและความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของงานหรือโครงการได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ฉันอยากให้สามารถเพิ่มสมาชิกในบัญชีของฉันได้มากขึ้นโดยไม่ต้องอัปเกรด

ฉันชอบที่การสร้างบอร์ดโครงการทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มทำได้ง่ายมาก ฉันไม่เพียงแต่จัดระเบียบงานส่วนตัวของฉันด้วย Asana เท่านั้น แต่ยังสามารถเห็นความคืบหน้าและความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของงานหรือโครงการได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ฉันอยากเพิ่มสมาชิกในบัญชีของฉันได้มากขึ้นโดยไม่ต้องอัปเกรด

19. Beenote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างการประชุมและการทำงานร่วมกัน)

Beenote สำหรับการจัดโครงสร้างการประชุมและการทำงานร่วมกัน
ผ่านทาง Beenote

ซอฟต์แวร์จัดการประชุมของ Beenote ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดโครงสร้างการประชุมเสมือนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระงานด้วยการอัตโนมัติการตั้งวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม และการติดตามงานหลังการประชุม เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนบันทึกการประชุม และช่วยให้คุณบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถ บันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ค้นหาข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ และแชร์ไฟล์ที่เป็นความลับได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติเด่นของ Beenote

  • ติดตามและรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประชุมพร้อมสรุปอย่างละเอียด
  • สร้างงานจากสรุปการประชุม
  • กำหนดการประชุมและตั้งค่าการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ
  • สร้างรายงานการประชุมโดยอัตโนมัติและแชร์กับผู้เข้าร่วมผ่านทางอีเมล

ข้อจำกัดของ Beenote

  • ซอฟต์แวร์มักจะล่าช้าเป็นบางครั้ง ทำให้การประชุมมีสมาธิได้ยาก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่น่าดึงดูด

ราคา Beenote

  • บีโนต 1: $8. 67 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Beenote 10: $4. 60 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Beenote 30: $3 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • บีบอร์ด: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Beenote

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Beenote อย่างไรบ้าง?

เราใช้ Beenote สำหรับการประชุมทีมของเรา และมันมีประโยชน์มากเพราะเราทำงานทางไกลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมจึงมีความสำคัญ และสำหรับเรื่องนี้ เราใช้ Beenote และเราชอบมันมากจนถึงตอนนี้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Beenote คือเราสามารถจัดการประชุมและดำเนินการต่อได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ยังไม่ค่อยดีนัก และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง นอกจากนี้ มันใช้งานได้ดีและเป็นสิ่งที่ทีมที่ทำงานระยะไกลต้องมี

เราใช้ Beenote สำหรับการประชุมทีมของเรา และมันมีประโยชน์มากเพราะเราทำงานทางไกลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมจึงมีความสำคัญ และสำหรับเรื่องนี้ เราใช้ Beenote และเราชอบมันมากจนถึงตอนนี้ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Beenote คือเราสามารถจัดการประชุมและดำเนินการต่อได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ยังไม่ค่อยดีนัก และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง นอกจากนี้ มันใช้งานได้ดีและถือเป็นสิ่งที่ทีมที่ทำงานระยะไกลต้องมี

20. Grain (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการสร้างสรุป)

เกรนสำหรับการบันทึกการประชุมและการสร้างสรุป
ผ่านทาง เมล็ดพืช

Grain เป็นเครื่องมือที่เน้นวิดีโอเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือถอดความแบบดั้งเดิมตรงที่ช่วยให้คุณสร้างสรุปวิดีโอได้ คุณสามารถ สร้างคลังวิดีโอที่สามารถค้นหาได้เพื่อให้ทีมของคุณอ้างอิงรายละเอียดเฉพาะได้ แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์สำหรับทีมขายที่ต้องการแบ่งปันข้อเสนอแนะของลูกค้าให้กับทีมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้

ไฮไลท์หลัก? ฟีเจอร์ 'เรื่องราว' ของ Grain ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมคลิปจากการประชุมหลายครั้งเพื่อสร้างเรื่องราววิดีโอได้

คุณสมบัติเด่นของธัญพืช

  • ย่อการประชุมยาวเป็นวิดีโอสรุป
  • พิมพ์บันทึก จับภาพช่วงเวลาสำคัญ และติดแท็กส่วนที่สำคัญด้วยสมุดบันทึกสด
  • ตรวจจับเทรนด์, ติดตามคำค้นหาและวลี, และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกล่าวถึงด้วยตัวติดตาม
  • ถอดเสียงการสนทนาใน 22 ภาษา

ข้อจำกัดของเมล็ด

  • ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุว่า การจดจำวลีในแท็กอัจฉริยะของ Grain มีข้อจำกัด ซึ่งทำให้ยากต่อการจับวลีเฉพาะระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
  • โดยค่าเริ่มต้น การบันทึก Grain สามารถแชร์ได้ภายในองค์กร ซึ่งหมายความว่าคุณต้องจดจำและเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนที่จะแชร์กับลูกค้า

การกำหนดราคาธัญพืช

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $19 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: $39 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช

  • G2: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Grain อย่างไรบ้าง?

การถอดความอัตโนมัติมีประโยชน์มาก ฟังก์ชันการค้นหาดีมาก การสร้างคลิปและไฮไลท์ทำได้ง่ายมาก ดีกว่า TLDV ในแง่ที่คุณสามารถฝังคลิปและแชร์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม การถอดความไม่แม่นยำเสมอไป สำหรับภาษาท้องถิ่น ฟีเจอร์นี้ไม่ทำงาน

การถอดความอัตโนมัติมีประโยชน์มาก ฟังก์ชันการค้นหาดีมาก การสร้างคลิปและไฮไลท์ทำได้ง่ายมาก ดีกว่า TLDV ในแง่ที่คุณสามารถฝังคลิปและแชร์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม การถอดความไม่แม่นยำเสมอไป สำหรับภาษาท้องถิ่น ฟีเจอร์นี้ไม่ทำงาน

21. Skype (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรผ่านวิดีโอและเสียง)

Skype สำหรับการโทรด้วยวิดีโอและเสียง
ผ่านทาง Skype

Skype เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมผ่านการสนทนาด้วยวิดีโอและเสียง คุณสามารถ อัปเดตทุกคนเกี่ยวกับการประชุมประจำสัปดาห์ด้วยแชทในตัวและแชร์ไฟล์สำคัญ ลิงก์ และเอกสารได้อย่างปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระหว่างประเทศ นอกจากนี้ Skype ยังมีประโยชน์สำหรับการสัมภาษณ์งานอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype

  • บันทึกการสนทนาใน Skype, จดบันทึกการตัดสินใจสำคัญ, ปรับเบลอพื้นหลัง และใช้คำบรรยายสดเพื่อประสบการณ์การประชุมที่ดีขึ้น
  • ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้แชท Skype และใช้ @mentions เพื่อแท็กบุคคลในข้อความเฉพาะ
  • แชร์สไลด์, รูปภาพ และไฟล์ระหว่างการประชุมด้วยการแชร์หน้าจอ

ข้อจำกัดของ Skype

  • บางครั้ง คุณภาพการโทรต่ำ และข้อความล่าช้า
  • ซอฟต์แวร์อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูรกและมีปัญหาการหลุดสายและกระตุกเป็นครั้งคราวซึ่งรบกวนการสนทนา

ราคาของ Skype

  • Skype มาพร้อมกับ Microsoft 365 ฟรี อย่างไรก็ตาม การโทรไปยังโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านต้องมีการสมัครสมาชิก

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype

  • G2: 4. 3/5 (23,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Skype อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Skype คือมันน่าเชื่อถือมากกว่าซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในมุมมองของฉัน จำนวนตัวเลือกและคุณสมบัติที่มันมอบให้นั้นเหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั้งหมด มันทำให้การทำงานของฉันง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว คุณสมบัติที่หลากหลายที่แอปนี้มีให้ช่วยเหลือนักเรียน ครู และพนักงานในการทำงาน อย่างไรก็ตาม แอปนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีซึ่งอาจไม่มีให้บริการทุกที่ บางครั้งอาจมีบั๊กเล็กน้อยในแอป แอปอาจไม่รองรับในอุปกรณ์ทุกชนิด

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Skype คือมันน่าเชื่อถือมากกว่าซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในมุมมองของฉัน จำนวนตัวเลือกและคุณสมบัติที่มันมอบให้นั้นเหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั้งหมด มันทำให้การทำงานของฉันง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว คุณสมบัติที่หลากหลายที่แอปนี้มีให้ช่วยเหลือนักเรียน ครู และพนักงานในการทำงาน อย่างไรก็ตาม แอปนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีซึ่งอาจไม่มีให้บริการทุกที่ บางครั้งอาจมีบั๊กเล็กน้อยในแอป แอปอาจไม่รองรับในอุปกรณ์ทุกชนิด

22. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมาย)

HubSpot สำหรับการนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมาย
ผ่านทาง HubSpot

เครื่องมือจัดตารางประชุมของ HubSpot ช่วยให้ลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณสามารถจองการประชุมได้โดยตรง ทำให้การจัดประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนอีเมลจำนวนมากเพื่อหารือเกี่ยวกับเวลาประชุม คุณสามารถส่งลิงก์การจองให้กับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาติดต่อกลับหาคุณหรือเพื่อนร่วมทีมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการหมุนเวียนเพื่อเชื่อมต่อลูกค้าตามความพร้อมของทีมคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ใช้ตัวจัดตารางนัดหมายเพื่อส่งลิงก์การจองนัดหมายให้พวกเขาสามารถนัดหมายการประชุมตามช่วงเวลาที่ว่างได้
  • ผสานรวม HubSpot Meeting Scheduler กับฐานข้อมูลผู้ติดต่อของ HubSpot เพื่อให้การจองนัดหมายเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ซิงค์ Google Calendar และ Office 365 เพื่อซิงค์เขตเวลาอัตโนมัติสำหรับการประชุมทางไกล

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว HubSpot มีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • HubSpot Sales Hub มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน ด้วยฟังก์ชันมากมาย จึงเป็นเรื่องท้าทายที่จะทำความเข้าใจฟังก์ชันเฉพาะเจาะจง

ราคาของ HubSpot

HubSpot Meetings เป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot Sales Hub มีเวอร์ชันฟรี และฟีเจอร์ขั้นสูงจะมาพร้อมกับแผน Sales Hub

  • ฟรี
  • ผู้เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • มืออาชีพ: 100 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $150 ต่อที่นั่ง/เดือน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?

มันใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อและทำให้การติดตามลูกค้าและดีลต่างๆ เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือการจัดการท่อธุรกิจมีความสะอาดและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถควบคุมทุกโอกาสได้อย่างเต็มที่ ฉันชอบที่ทุกอย่างถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น—การติดตามอีเมล การจัดตารางประชุม และการรายงาน ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับจากแพลตฟอร์มช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักและทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มันเป็นศูนย์รวมบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยอดขายของเราอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของโมดูลเพิ่มเติมอาจสูงเกินไปสำหรับสตาร์ทอัพขนาดเล็ก

มันใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและทำให้การติดตามลูกค้าและดีลต่างๆ เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือการจัดการท่อธุรกิจมีความสะอาดและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถควบคุมทุกโอกาสได้อย่างเต็มที่ ฉันชอบที่ทุกอย่างถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว—การติดตามอีเมล การจัดตารางประชุม และการรายงาน ทั้งหมดนี้ทำงานได้อย่างราบรื่น ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับจากแพลตฟอร์มช่วยให้เราตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มันเป็นศูนย์รวมบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยอดขายของเราได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของโมดูลเพิ่มเติมอาจสูงเกินไปสำหรับสตาร์ทอัพขนาดเล็ก

23. ดูเดิล (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการประชุมและการสำรวจความคิดเห็น)

วาดเล่นเพื่อวางแผนการประชุมและสำรวจความคิดเห็น
ผ่านทาง Doodle

Doodle โดดเด่นในการประสานงานการประชุมกลุ่มใหญ่ด้วยระบบโหวตที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการหาฉันทามติในหมู่ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนโดยไม่ต้องให้พวกเขาแชร์การเข้าถึงปฏิทิน ฟีเจอร์โหวตกลุ่มของมัน ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถโหวตช่วงเวลาที่สะดวกในขณะที่ติดตามตัวเลือกของคนอื่นแบบเรียลไทม์

ในการวางแผนการประชุม คุณสามารถดูผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาที่ผู้เข้าร่วมตอบกลับได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแบบสำรวจสำหรับสถานที่ประชุม วันที่ ระยะเวลา ฯลฯ ได้อีกด้วย เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากสำหรับบริษัทที่ไม่ใช้ปฏิทินร่วมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle

  • จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือเข้าร่วม Doodle เพียงแค่สร้างลิงก์และส่งต่อ
  • เตรียมผู้เข้าร่วมประชุมของคุณด้วยวาระการประชุม สถานที่ และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ
  • จำกัดการจองต่อวันและเพิ่มเวลาสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงการรับงานมากเกินไป

ข้อจำกัดของดoodle

  • กระบวนการจัดตารางเวลาของ Doodle ค่อนข้างยุ่งยาก
  • ไม่มีฟังก์ชันการแสดงผลโพลโดยที่ไม่ต้องเข้าร่วมโพล ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการมีความยากลำบากในการแบ่งปันผลโพลกับพนักงานโดยไม่มีการลงคะแนน

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.95 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: $19. 95 ต่อผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?

นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางเวลา การวางแผนการประชุม และการทำแบบสำรวจความคิดเห็น เหมาะสำหรับการตัดสินใจและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บางครั้งแอปพลิเคชันอาจมีความล่าช้า และการดูผลลัพธ์อาจทำได้ยากมาก

นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางเวลา การวางแผนการประชุม และการสำรวจความคิดเห็น เหมาะสำหรับการตัดสินใจและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บางครั้งแอปพลิเคชันอาจมีความล่าช้า และการดูผลลัพธ์อาจทำได้ยากมาก

24. GlobalMeet (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงและสัมมนาออนไลน์)

GlobalMeet สำหรับกิจกรรมเสมือนจริงและการสัมมนาออนไลน์
ผ่านทาง GlobalMeet

GlobalMeet ช่วยให้คุณจัดงานของคุณเองได้ มันมอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้คุณเพื่อจัดงานเสมือนจริงและงานพบปะกันแบบตัวต่อตัวได้อย่างประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถ มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ แบ่งปันเนื้อหาแบบเรียลไทม์ และแม้กระทั่งผสานเครื่องมือแปลภาษาแบบสด เมื่อต้องสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก

คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานอีเวนต์และการประชุมของคุณด้วยการตัดเสียงรบกวนพื้นหลัง การแชร์หน้าจอ และกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่คำอธิบายประกอบในเอกสารได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GlobalMeet

  • รักษาความสนใจของผู้ชมของคุณระหว่างกิจกรรมด้วยแบบสำรวจ แบบทดสอบ และการสำรวจความคิดเห็น
  • จัดเซสชันถาม-ตอบที่ผู้ชมสามารถถามคำถามได้ และผู้นำเสนอสามารถเลือกที่จะตอบคำถามแบบสดหรือผ่านการส่งข้อความโดยตรง
  • ให้ผู้ชมได้รับเอกสารนำเสนอ, ไฟล์ PDF, หรือลิงก์เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
  • อนุญาตให้ผู้พูดโต้ตอบกับผู้ฟังผ่านแชท

ข้อจำกัดของ GlobalMeet

  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีความซับซ้อน นอกจากนี้ การกำหนดค่าแบบกำหนดเองยังต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมหลายขั้นตอนซึ่งสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้
  • ไม่มีห้องแยกย่อยในตัวสำหรับการโต้ตอบของผู้ชม

ราคาของ GlobalMeet

  • สิ่งจำเป็น: $3. 20 ต่อผู้เข้าร่วม/เดือน
  • มืออาชีพ: $5. 20 ต่อผู้เข้าร่วม/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $7. 20 ต่อผู้เข้าร่วม/เดือน

คะแนนและรีวิวของ GlobalMeet

  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GlobalMeet อย่างไรบ้าง?

ฉันสามารถเป็นเจ้าภาพและสตรีมสัมมนาออนไลน์หรือกิจกรรมเสมือนจริงอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมออนไลน์และการสตรีมผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องมือมากมายที่ฉันสามารถใช้ในการควบคุมเซสชันสัมมนาออนไลน์ ผู้เข้าร่วมสามารถใช้เพียงระบบส่งข้อความด่วนเท่านั้น และไม่มีเครื่องมือปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ซอฟต์แวร์ยอดนิยมอื่น ๆ มีให้

ฉันสามารถเป็นเจ้าภาพและสตรีมสัมมนาออนไลน์หรือกิจกรรมเสมือนจริงอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมออนไลน์และการสตรีมผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องมือมากนักที่ฉันสามารถใช้ควบคุมเซสชันสัมมนาออนไลน์ได้ ผู้เข้าร่วมสามารถใช้เพียงระบบส่งข้อความด่วนเท่านั้น และไม่มีเครื่องมือปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ซอฟต์แวร์ยอดนิยมมีให้

🧠 คุณรู้หรือไม่? 57% ของนักการตลาดจัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) มากถึง 50 ครั้งต่อปี ซึ่งเกือบจะเท่ากับหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์!

25. ClickMeeting (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการจัดการกิจกรรมเสมือนจริง)

ClickMeeting สำหรับการสัมมนาออนไลน์และการจัดการกิจกรรมเสมือนจริง
ผ่านทาง ClickMeeting

ClickMeeting เป็นซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสัมมนาออนไลน์และกิจกรรมเสมือนจริงอื่น ๆ เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลที่ช่วยให้คุณ อภิปรายหัวข้อ จัดการฝึกอบรม และแบ่งปันแนวคิดในพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ปรับแต่งได้

คุณสามารถเลือกพื้นหลังของห้องถ่ายทอดสดของคุณได้, สลับมุมมองตามความต้องการของการประชุม, และใช้แชทส่วนตัวเพื่อสนทนาแบบตัวต่อตัวได้. หากคุณเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือครูที่จัดการเวิร์กช็อปออนไลน์, ClickMeeting คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickMeeting

  • ปรับแต่งห้องประชุม, เน้นการนำเสนอของผู้บรรยาย, และดำเนินการแชทส่วนตัวเพื่อการไหลของการประชุมที่ดีขึ้น
  • จัดสัมมนาออนไลน์ด้วยห้องออกอากาศที่กำหนดเอง, ช่วงถาม-ตอบ, และการถ่ายทอดสดบน Facebook และ YouTube
  • ใช้เว็บสัมมนาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มลงในช่องทางการขายหรือเว็บไซต์ของคุณเพื่อดึงดูดผู้ชม

ข้อจำกัดของ ClickMeeting

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ไม่มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการแก้ไขเอกสารร่วมกัน

ราคา ClickMeeting

  • ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • สด: $32/เดือน
  • อัตโนมัติ: $48/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ClickMeeting

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickMeeting อย่างไรบ้าง?

หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickMeeting คือความใช้งานง่ายและความสะดวกในการใช้งาน อินเทอร์เฟซมีความชัดเจน ทำให้การนำทางผ่านแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย และฟีเจอร์ต่าง ๆ ก็เข้าใจและใช้งานได้ไม่ยาก สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการประชุมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ฉันอยากเห็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้ ฟีเจอร์นี้จะช่วยยกระดับแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นไปอีก จนแทบจะสมบูรณ์แบบสำหรับการประชุมไกล่เกลี่ยหรือการประชุมที่ต้องการความร่วมมือ

หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickMeeting คือความใช้งานง่ายและความสะดวกในการใช้งาน อินเทอร์เฟซมีความชัดเจน ทำให้การนำทางผ่านแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย และฟีเจอร์ต่าง ๆ ก็เข้าใจและใช้งานได้ไม่ยาก สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการประชุมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ฉันอยากเห็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้ ฟีเจอร์นี้จะช่วยยกระดับแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นไปอีก จนแทบจะสมบูรณ์แบบสำหรับการประชุมไกล่เกลี่ยหรือการประชุมที่ต้องการการทำงานร่วมกัน

