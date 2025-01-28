10 เครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

หลายธุรกิจกำลังทำงานร่วมกับทีมแบบไฮบริดหรือทีมที่ทำงานจากระยะไกลทั้งหมดและการประชุมเสมือนจริงกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ในบางแง่มุม มันทำให้การจัดการ ทีมและการทำงาน ร่วมกันยากขึ้น—และทีมทำงานบนพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน
โชคดีที่เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีเครื่องมือมากมายที่พร้อมให้บริการสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมกลุ่ม การสัมมนาออนไลน์ และกิจกรรมเสมือนจริงอื่น ๆ
แต่ด้วยเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่มีอยู่มากมาย คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องมือใดจะดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ?
มาเริ่มกันด้วยการกำหนดว่าอะไรคือเครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ดี ดูตัวเลือกต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ และอาจพาธุรกิจของคุณไปสู่ระดับถัดไป ?
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือประชุมออนไลน์?
แพลตฟอร์มการประชุมได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างมนต์เสน่ห์ของการพบปะกันแบบตัวต่อตัวขึ้นมาใหม่ในการประชุมออนไลน์ โดยก้าวข้ามบริการการประชุมแบบดั้งเดิมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในขณะที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหลายแพลตฟอร์มกำลังทำได้ดี
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อค้นหาเครื่องมือประชุมออนไลน์สำหรับทีมของคุณ:
- ซอฟต์แวร์การประชุมทางเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง
- ฟังก์ชันการแชร์ไฟล์เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ระหว่างการประชุมทางวิดีโอ—หรือในเวลาใดก็ได้
- ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานได้ดีทั้งการประชุมใหญ่ และการประชุมแบบตัวต่อตัว
- การประชุมทางเว็บบนระบบคลาวด์ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด
- ฟังก์ชันการส่งข้อความที่ช่วยให้สามารถแชทสดกับทีมได้ รวมถึงการแชทแบบส่วนตัว
- เครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันข้ามเขตเวลา เช่น การแจ้งเตือนและการติดตามความคิดเห็น
- เครื่องมือบันทึกการประชุมเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
- ความสามารถในการแชร์หน้าจอและแสดงสไลด์โชว์ เพื่อให้ทุกคนสามารถนำเสนอได้
- ความสามารถในการผสานรวมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ปกป้องข้อมูลของบริษัทคุณให้ปลอดภัย และให้คุณตัดสินใจได้ว่าใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาใดได้บ้าง
- รองรับการใช้งานผ่านมือถือ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้จากโทรศัพท์ของพวกเขาหากกำลังเดินทาง
10 เครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าคุณกำลังมองหาอะไรอยู่ มาดูกันว่ามีแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดอะไรบ้าง
ผู้ให้บริการบางรายเสนอเครื่องมือประชุมออนไลน์ฟรีอย่างสมบูรณ์ และแม้ว่าหลายรายอาจมีข้อจำกัดบางประการ แต่ก็สามารถทำงานได้ดีสำหรับทีมขนาดเล็กและกรณีการใช้งานที่เรียบง่าย. บางรายคุณจะต้องชำระเงินตั้งแต่แรก แต่พวกเขามักมาพร้อมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประโยชน์และฟังก์ชันการทำงานที่ก้าวหน้ามากขึ้น. ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับเครื่องมือการประชุมที่ทรงพลัง มีแม่แบบการประชุมที่มีประโยชน์จาก ClickUpซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของการประชุมที่จัดขึ้นแล้ว กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มันเพื่อเก็บสไลด์การนำเสนอและจดบันทึกได้อีกด้วยแม่แบบตัวติดตามการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามการประชุมทุกครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณเตรียมพร้อมเสมอและสามารถติดตามงานที่ต้องทำตามได้อีกด้วย ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย
จดบันทึกในเอกสาร ClickUpก่อนหรือระหว่างการประชุมของคุณ จากนั้นคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์จัดตารางงานของเราเพื่อเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ?
ลองใช้ไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณและสร้างงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดจากนั้นใช้ฟังก์ชันคลิปวิดีโอเพื่อแชร์การบันทึกหน้าจอกับใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานการทำงานกับ Zoom meetingให้คุณสามารถเข้าถึงการประชุมทางวิดีโอได้ฟรีโดยตรงจากงานใน ClickUp
- ตั้งค่างานที่ทำซ้ำเพื่อให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่มีการประชุมทางโทรศัพท์ที่ต้องจัดการ
- ฟังก์ชันการทำงานของ AIช่วยสรุปบันทึกการประชุม ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ. คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือติดตามบันทึกการประชุมได้.
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างรายการดำเนินการจากบันทึกการประชุมทีมใน Notepad, กระดานไวท์บอร์ด หรือความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย ได้ทันทีในการประชุม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Gmail, Outlook, Google Calendar และ Asana เพื่อจัดการการประชุมและโครงการของคุณได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย อาจต้องใช้เวลาและความสนใจในการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญทั้งหมด
- หน้าเว็บอาจโหลดช้าบ้างในบางครั้งเมื่อคุณกำลังแชร์เอกสารระหว่างการประชุม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. สแตนด์อัพ
Standuply เป็นผู้ช่วยพัฒนาแบบ Agile ที่ช่วยอัตโนมัติการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน รวมถึงการประชุมทบทวนเมื่อโครงการเสร็จสิ้น เหมาะสำหรับสครัมมาสเตอร์และผู้จัดการโครงการที่บริหารทีมระยะไกล และคุณสามารถใช้งานได้ในSlack หรือ Teams
มันช่วยกับกระบวนการแบบอไจล์อื่นๆด้วย รวมถึงช่วยในการตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญของรายการงานค้าง ประมาณเวลาที่ต้องใช้สำหรับงานต่างๆ และทำการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะระหว่างหรือหลังสปรินต์ ?️
คุณสมบัติเด่นของ Standuply
- คุณสามารถจัดการประชุมแบบอะซิงโครนัสผ่านข้อความ เสียง หรือวิดีโอ และแนบข้อความเสียงหรือวิดีโอไปกับรายงานการประชุมของคุณได้
- วัดอุณหภูมิของทีมโดยการสร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม
- สแตนด์อัพสร้างฐานความรู้โดยการบันทึกคำตอบของคำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถปรึกษาฐานความรู้ที่เก็บไว้ได้ตลอดเวลา
- มันทำงานร่วมกับเครื่องมือเช่น Jira และ Github เพื่อสร้างแผนภูมิแบบอไจล์
ข้อจำกัดของ Standuply
- การผสานรวมมีจำกัดเฉพาะ Teams หรือ Slack เท่านั้น และผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบ Standuply
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- ทีม: $1. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $3. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Standuply
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 23+ รายการ)
3. Google Meet
Google Meet เคยมีชื่อว่า Google Hangouts Meet และเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace (เดิมชื่อ G Suite)ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของGoogle Meet ใช้งานง่ายและสะดวกหากคุณใช้ Google Workspace อยู่แล้ว
ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการประชุมแบบตัวต่อตัวอย่างง่าย หรือขยายไปถึงการถ่ายทอดสดเว็บบินาร์หรือการประชุมทางวิดีโอผ่าน YouTube ได้ เครื่องมือประชุมออนไลน์ฟรีจาก Google Meet รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คนในการโทรแบบวิดีโอ ในขณะที่แผนพรีเมียมแบบชำระเงินรองรับได้สูงสุด 250 คน
Google Meet มีคุณสมบัติการแชทวิดีโอที่คุ้นเคย เช่น การเปิดหรือปิดกล้องและไมโครโฟนของคุณ การยกมือเพื่อขอความสนใจ และการแชร์หน้าจอของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างเดียวหรือทั้งเดสก์ท็อปของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- คุณสามารถแสดงคำบรรยายแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมทางวิดีโอ เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้
- เข้าร่วมการโทรได้โดยตรงจาก Google Calendar หรือ Gmail และใช้ Google Chat เพื่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ
- ข้อมูลและการโต้ตอบของคุณได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้คุณสามารถใช้ Google Meet บนอุปกรณ์มือถือใด ๆ
- แผนพรีเมียมมีการตัดเสียงรบกวนพื้นหลัง
ข้อจำกัดของ Google Meet
- มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่มีฟีเจอร์เช่นห้องย่อยกระดานไวท์บอร์ดหรือการสำรวจความคิดเห็น
- คุณสามารถบันทึกการประชุมได้เฉพาะเมื่อคุณอยู่ในแผนพรีเมียมเท่านั้น
ราคาของ Google Meet
- พื้นฐาน: ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11,500+ รีวิว)
4. Calendly
Calendly เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ช่วยให้การนัดหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เหมาะสำหรับทีมขาย การตลาด และการบริการลูกค้า รวมถึงผู้สรรหาบุคลากร ครู และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ?️
เมื่อคุณได้ตั้งค่าความพร้อมใช้งานของคุณในระบบแล้ว คุณสามารถแสดงตัวเลือกบนเว็บไซต์ของคุณ หรือในอีเมลหรือข้อความ ทำให้ลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า หรือผู้สมัครงานสามารถจองเวลาประชุมกับคุณได้อย่างง่ายดาย จากนั้นคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่แท้จริงของคุณ: การปิดการขาย การจ้างงานและฝึกอบรมบุคลากรที่ดีที่สุด หรือการสนับสนุนนักเรียนหรือลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการนัดประชุมด้วยการส่งอีเมลไปมา
- เสนอประเภทการประชุมที่หลากหลาย—เช่น การโทรแนะนำตัวหรือการประชุมแบบตัวต่อตัวที่เน้นประเด็นเฉพาะ—เพื่อให้ผู้รับเชิญสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
- Calendly จะส่งอีเมลแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการประชุมอีกครั้ง ทำให้คุณมีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมจะไม่มาประชุมน้อยลง
- ใช้เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม โดยคำนึงถึงปฏิทินของเจ้าภาพทุกคน
ข้อจำกัดของ Calendly
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อได้เพียงหนึ่งปฏิทิน และนัดหมายได้เพียงหนึ่งประเภท
- ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกที่ต้องชำระเงินมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาว่าฟังก์ชันการใช้งานจำกัดอยู่แค่การนัดหมายการประชุมเท่านั้น
ราคาของ Calendly
- พื้นฐาน: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,800+ รีวิว)
5. ลูม
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทใหญ่Loomคือเครื่องมือส่งข้อความวิดีโอแบบอะซิงโครนัสที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณเลิกประชุมที่เสียเวลาได้
แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถบันทึกวิดีโอของคุณและหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยใช้กล้องและไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังวิดีโอกับผู้รับที่คุณต้องการเลือกได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถรับชมได้ในเวลาที่เหมาะกับพวกเขา
Loom เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตสถานะ การฝึกอบรม และการให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ ฟีเจอร์โต้ตอบ เช่น ความคิดเห็นและอีโมจิ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้ แม้จะไม่ได้ประชุมก็ตาม ?♀️
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- ผู้รับไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Loom ของตัวเอง—พวกเขาสามารถรับชมวิดีโอออนไลน์ได้เลย
- คุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังไฟล์และทรัพยากรอื่น ๆ ที่คุณอ้างอิงในวิดีโอของคุณได้
- การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการอนุญาตทางอีเมลช่วยควบคุมการเข้าถึงวิดีโอของคุณ
- คุณสามารถติดตามได้ว่าใครได้ดูวิดีโอของคุณแล้ว และตรวจสอบประสิทธิภาพของมัน
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัด 5 นาทีต่อวิดีโอ และรวมทั้งหมด 25 วิดีโอ
- นี่ไม่ใช่แอปสำหรับการประชุมทางเว็บแบบสด ดังนั้นคุณสามารถบันทึกไว้ล่วงหน้าได้เท่านั้น
การกำหนดราคาของ Loom
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (380 รีวิว)
6. เมล็ดพืช
Grain เป็นระบบ AI ที่บันทึกโน้ตและข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับการประชุมได้อย่างเต็มที่ ระบบจะวิเคราะห์และสังเคราะห์บทสนทนาจากการประชุม แล้วนำเสนอสรุปที่คุณสามารถบันทึกไว้เป็นบันทึกการประชุม และตัดส่วนที่ต้องการเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นได้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนากับลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า หรือผู้สมัครงานใหม่ รวมถึงการประชุมกับทีมระยะไกลของคุณ คุณสามารถใช้ Grain บน Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet ได้ คุณยังสามารถให้ซอฟต์แวร์จดบันทึกแทนคุณเมื่อคุณไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองอีกด้วย ?
คุณสมบัติเด่นของธัญพืช
- Grain จะสรุปประเด็นสำคัญของการประชุม เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาอ่านซ้ำในส่วนอื่น
- มันสามารถเชื่อมต่อกับ Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce และอื่น ๆ ได้ ทำให้คุณสามารถแชร์คลิปจากการประชุมบนแพลตฟอร์มใด ๆ เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
- ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และข้อมูลของคุณได้รับการเข้ารหัสและปกป้องโดยมาตรฐาน SOC 2 Type 1
- ทีมพัฒนา Grain ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าและเรียนรู้จากพวกเขา
ข้อจำกัดของเมล็ด
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าสรุปการประชุมที่สร้างโดย AIไม่แม่นยำเสมอไป
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่ายบนอุปกรณ์มือถือเท่ากับบนเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาธัญพืช
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 260+)
- Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)
7. ทีมวิวเวอร์
TeamViewer ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ต้องการพบปะกับผู้ใช้เพื่อให้บริการสนับสนุนจากระยะไกล ช่วยคุณในการตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณ และเมื่อเกิดปัญหา ผู้ใช้สามารถมอบสิทธิ์ควบคุมคอมพิวเตอร์ของตนให้คุณจากระยะไกล เพื่อให้คุณสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาได้ ?
คุณสามารถใช้ TeamViewer บนอุปกรณ์ใดก็ได้และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นใดก็ได้ และด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง ข้อมูลธุรกิจของคุณจะปลอดภัย
แพ็กเกจแต่ละชุดที่ต่อเนื่องกันจะรองรับผู้ใช้และอุปกรณ์ได้มากขึ้น พร้อมทั้งมอบวิธีการเพิ่มเติมในการติดตามระบบนิเวศของอุปกรณ์ที่คุณรับผิดชอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer
- ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อมีปัญหาที่ต้องการความสนใจ
- มันสามารถใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปและมือถือ รวมถึง Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS และ Chrome OS
- รองรับการใช้งานหลายจอภาพพร้อมกัน
- ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องด้วยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการอนุญาตที่เพิ่มความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ TeamViewer
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยบางครั้งอาจเกินความจำเป็นและกลายเป็นน่ารำคาญมากกว่ามีประโยชน์
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป คุณอาจพบปัญหาในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในบางครั้ง
ราคา TeamViewer
- TeamViewer Remote Access Lite: $24.90 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- TeamViewer Remote Access Pro: $29.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- TeamViewer Remote Support Lite: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- TeamViewer Remote Support Pro: $64.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- TeamViewer Tensor: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ TeamViewer
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (11,100+ รีวิว)
8. Skype
Skype เป็นหนึ่งในเครื่องมือประชุมออนไลน์ฟรีที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน คุณสามารถใช้เพื่อแชทกับครอบครัวของคุณ จัดการประชุมแบบยืนของทีม หรือใช้เป็นโซลูชันการประชุมทางวิดีโอสำหรับธุรกิจของคุณ
มันมอบคุณภาพวิดีโอระดับ HD และการแชร์หน้าจอเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจน รวมถึงคำบรรยายสดและคำบรรยายใต้ภาพระหว่างการประชุม คุณยังสามารถลากและวางวิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆ ที่ต้องการแชร์ลงในหน้าต่างสนทนาได้อีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- คุณสามารถดาวน์โหลด Skype ลงในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณและลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์ใดก็ได้
- มันให้บริการการแปลแบบเรียลไทม์ใน 10 ภาษาที่แตกต่างกันสำหรับเสียง และมากกว่า 60 ภาษาสำหรับข้อความ
- การส่งข้อความที่ชาญฉลาดและอีโมจิช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างการประชุม
- Skype รองรับการบันทึกวิดีโอและแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมเมื่อมีการเปิดใช้งาน
ข้อจำกัดของ Skype
- ฟังก์ชันการประชุมทางเว็บฟรีนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากซอฟต์แวร์การประชุมรองรับผู้เข้าร่วมการโทรแบบวิดีโอได้สูงสุดเพียง 100 คนต่อครั้ง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Skype ค่อนข้างพื้นฐาน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมหลายคนทำงานบนเอกสารพร้อมกัน
ราคาของ Skype
- ฟรี: โทร Skype-to-Skype
- เครดิต Skype: เริ่มต้นที่ $5 สำหรับการโทรสูงสุด 165 นาที ไปยังโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้าน
- การสมัครสมาชิกในสหรัฐอเมริกา: $2. 99/เดือน สำหรับการโทรไม่จำกัดนาทีไปยังโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านในสหรัฐอเมริกา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype
- G2: 4. 3/5 (22,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
9. Otter.ai
Otter.ai เป็นเครื่องมือถอดเสียงที่บันทึกการสนทนาในระหว่างการประชุมโดยอัตโนมัติ สรุปประเด็นสำคัญ และส่งอีเมลสรุปให้คุณ ทุกสไลด์ที่แชร์จะถูกบันทึกและเพิ่มลงในวาระการประชุมในจุดที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถโต้ตอบกับเนื้อหาได้โดยการเน้นจุดสำคัญ เพิ่มความคิดเห็น หรือสร้างและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ และฟีเจอร์แชทสดใหม่ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
เป็นโบนัสเพิ่มเติม คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้เช่นกัน และมันจะทำงานได้อย่างมหัศจรรย์กับเนื้อหาเหล่านั้นด้วย ?
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ระบบติดตั้งง่ายและเริ่มใช้งานได้ทันที
- มันผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Zoom และ Google Meet
- หากคุณเชื่อมต่อ Otter.ai กับปฏิทิน Microsoft หรือ Google ของคุณ ระบบจะเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ
- เวอร์ชันที่ชำระเงินแล้วจะอนุญาตให้คุณค้นหา จากนั้นส่งออกและเล่นซ้ำส่วนเฉพาะของการประชุมได้
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ถอดเสียงได้เพียง 300 นาทีต่อเดือน และ 30 นาทีต่อการประชุม
- เป็นเรื่องง่ายที่จะลืมปิด Otter โดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อการประชุมของคุณสิ้นสุดลง และอาจบันทึกบทสนทนาที่ละเอียดอ่อนได้
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. ซูม
Zoom Meetings เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ที่มีทีมงานทำงานทางไกล. การตั้งค่าการประชุมนั้นรวดเร็วและง่ายดาย—ไม่ว่าจะเป็นการประชุมครั้งเดียวหรือการประชุมประจำ—โดยการสร้างลิงก์การประชุมส่วนตัวและแชร์ลิงก์นั้นกับสมาชิกในทีม. ลิงก์นี้จะเปิดห้องประชุมทางวิดีโอที่เฉพาะเจาะจงซึ่งต้องการรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน. ?
เมื่อคุณอยู่ในห้องประชุมแล้ว คุณสามารถเข้าถึงแชทภายในประชุมได้ และสามารถเปิดคำบรรยายอัตโนมัติได้หากคุณต้องการ ทุกคนสามารถแชร์หน้าจอได้ แม้กระทั่งในเวลาเดียวกัน และคุณภาพวิดีโอและเสียงระดับ HD จะทำให้ไม่พลาดสิ่งใด ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มย่อยสำหรับการอภิปราย โดยมีห้องย่อยได้สูงสุด 50 ห้อง
- คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ doc, pdf และ ppt ได้
- การบันทึกเสียงการโทรมีให้บริการ และจะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบว่าการบันทึกกำลังดำเนินการอยู่
ข้อจำกัดของ Zoom
- แผนฟรีอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมได้เพียง 100 คน และมีเวลาจำกัดในการประชุม 40 นาที พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่จำกัด
- หากคุณเป็นทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด Zoom อาจไม่เหมาะนัก เนื่องจากไม่รองรับการทำงานแบบเคียงข้างกันเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์อื่น ๆ
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $149. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $199.90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (53,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,600+ รีวิว)
เชื่อมต่ออย่างไม่ขาดสายด้วยเครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางเว็บ, เครื่องมือสำหรับการถอดความและสรุป, หรือแพลตฟอร์มสำหรับการจัดตารางเวลา, ก็มีเครื่องมือสำหรับการประชุมออนไลน์ที่เหมาะกับคุณอยู่แน่นอน. เครื่องมือที่เหมาะกับธุรกิจของคุณควรมีเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น, สนับสนุนการร่วมมือ, และใช้งานง่ายสำหรับทุกคน.
ClickUp ตอบโจทย์ทุกข้อเหล่านั้นและมากกว่านั้น เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการการประชุม บุคลากร งานต่างๆ และธุรกิจของคุณ—พร้อมทั้งทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายซึ่งจะแนะนำคุณในทุกแง่มุมของธุรกิจ ช่วยประหยัดเวลา เงิน และความพยายามของคุณ และปล่อยให้คุณมีอิสระในการทำงาน ที่แท้จริง ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ?
ลงทะเบียนฟรีและเริ่มใช้ ClickUp ได้ทันทีเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมครั้งต่อไปของคุณ!