บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

10 ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

ใครจะลืมวันแรก ๆ ของการระบาดใหญ่ได้บ้าง เมื่อเราพยายามหาวิธีใช้แอปพลิเคชันประชุมทางวิดีโอ? โลกได้ก้าวหน้าไปไกลมากตั้งแต่นั้นมา แต่บุคคลทั่วไป ธุรกิจ และผู้จัดงานยังคงพึ่งพาการประชุมทางวิดีโอและเสียงเพื่อเชื่อมต่อกันอยู่ ?

แต่บางทีเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่คุณใช้อยู่ตอนนี้อาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป หรือบางทีคุณอาจกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และต้องการโซลูชันที่เน้นความปลอดภัยมากขึ้น โชคดีที่มีตัวเลือกมากมายในตลาดให้เลือก เพียงแค่เลือกเครื่องมือการประชุมทางเว็บที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

ดังนั้น คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการประชุมทางโทรศัพท์? ตรวจสอบคู่มือนี้เพื่อรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติที่ต้องมี พร้อมบริการประชุมทางโทรศัพท์ที่เราชื่นชอบ 10 อันดับในปี 2024

คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์?

ไม่ว่าคุณต้องการโซลูชันการประชุมทางโทรศัพท์ที่เหมาะกับมือถือพร้อมคุณภาพเสียงที่คมชัด หรือคุณต้องการโซลูชันการประชุมออนไลน์ที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดงานออนไลน์ ก็มีเครื่องมือสำหรับการร่วมมือมากมายให้คุณเลือกใช้ ไม่ว่าคุณจะมีกรณีการใช้งานเฉพาะใดก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติการประชุมทางเสียงอย่างน้อยตามนี้:

  • คุณภาพวิดีโอและเสียง: เสียงและภาพคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ท้ายที่สุดแล้ว หากคุณไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินใครได้ แล้วการประชุมทางไกลจะมีประโยชน์อะไร? ให้ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ให้วิดีโอความละเอียดสูงและระบบเสียงที่ชัดเจนสำหรับการประชุมทางไกล ซึ่งจะทำให้การประชุมของคุณใกล้เคียงกับการพบปะแบบตัวต่อตัวมากที่สุด
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ประชุมทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดควรมีความเข้าใจง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก. โซลูชันของคุณควรมีขั้นตอนการตั้งค่าที่ตรงไปตรงมาและหน้าจอผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน. สมาชิกทีมทุกคนสามารถใช้งานได้ ไม่ว่าพวกเขาจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดก็ตาม
  • ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: ความเข้ากันได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริการการประชุมทางโทรศัพท์ เนื่องจากทีมของคุณอาจเข้าสู่ระบบผ่านเดสก์ท็อปหรือแอปพลิเคชันมือถือ โซลูชันควรสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้หลากหลาย มองหาซอฟต์แวร์ที่มีเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อป รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับ Android และ iOS
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เป้าหมายของการประชุมทางโทรศัพท์คือการพบปะกับผู้อื่น เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมเช่น การแชร์หน้าจอ การระดมความคิดบนไวท์บอร์ด การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ และการแชร์ไฟล์ หากคุณต้องการจัดประชุมหรือกิจกรรมผ่านซอฟต์แวร์นี้ ควรมองหาคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ห้องย่อยสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย และการสำรวจความคิดเห็น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • การผสานการทำงาน: โซลูชันการประชุมที่ดีที่สุดมีการผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น ClickUp (เอ่อ), Slack, Google Calendar และ Salesforce
  • ความปลอดภัย: คุณจำยุคของ "Zoom bombing" ได้ไหม? เราไม่คิดถึงเทรนด์นั้นเลย แต่มันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความปลอดภัย หากคุณทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและมีสายการประชุมที่ปลอดภัย

10 โซลูชันซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

ผู้โทรของคุณคาดหวังคุณภาพเสียงและวิดีโอที่คมชัดใสเหมือนคริสตัล เลือกจากเครื่องมือการประชุมทางโทรศัพท์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว 10 รายการนี้เพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

1. Zoom

ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอในที่ทำงาน

ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์: ร่วมมือกับทีมและลูกค้าแบบเรียลไทม์ด้วยแอป Zoom
ผ่านทางZoom

Zoomเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสื่อสารในยุคโรคระบาด ดังนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยว่ามันสมควรได้รับตำแหน่งอันดับหนึ่งของเรา สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงเครื่องมือแชทวิดีโอได้พัฒนาไปเป็นมากกว่านั้น ด้วยฟีเจอร์สำหรับกระดานไวท์บอร์ด การแชททีม การบันทึกการโทรวิดีโอ และแม้กระทั่งระบบโทรศัพท์ VoIP ☎️

Zoom คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ลองใช้เครื่องมือ Zoom AI Companionเพื่อสร้างการวิเคราะห์การประชุม, สรุป, และอื่น ๆ
  • จัดกิจกรรมหรือสัมมนาออนไลน์แบบครั้งเดียวด้วย Zoom Events
  • สร้างศูนย์ติดต่อของคุณเอง พร้อมด้วยตัวแทนเสมือน AI
  • สร้างพื้นที่ทำงาน Zoom บนคลาวด์สำหรับการทำงานแบบผสมผสาน

ข้อจำกัดของ Zoom

  • บางคนบอกว่า Zoom แพงไปหน่อย
  • ลูกค้า Zoom รายอื่นกล่าวว่าพวกเขาต้องการการผสานรวมเพิ่มเติมและเอกสารประกอบที่ดีขึ้น

ราคา Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $149. 90/ปี ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $219.90/ปี ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: 269.90 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Zoom

  • G2: 4. 5/5 (53,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,00+ รีวิว)

2. GoTo Meeting

เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรที่มีความต้องการด้านการสื่อสารที่หลากหลาย

GoTo Meeting ในแอป GoTo
ผ่านทางGoTo Meeting

GoTo Meeting เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ GoTo ที่ใหญ่กว่า ซึ่งรวมถึงโซลูชันสำหรับการโทรทางโทรศัพท์, งานออนไลน์, การฝึกอบรมดิจิทัล, และการเข้าถึงระบบไอทีจากระยะไกล GoTo Meeting เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยระดับองค์กร ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

GoTo Meeting คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ GoTo หนึ่งบัญชีเพื่อจัดการคุณสมบัติทั้งหมดของ GoTo
  • GoTo Meeting มีระบบตัดเสียงรบกวนพื้นหลังและระบบเสียงสำหรับ VoIP ในตัว
  • แชร์หน้าจอของคุณ, จัดการแชทในเซสชั่น, และสร้างห้องประชุมแยกต่างหาก
  • GoTo Meeting มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว การเข้ารหัส และการล็อกการประชุม

ข้อจำกัดของ GoTo Meeting

  • ผู้ใช้หลายคนต้องการให้มีการผสานรวมกับ Office 365 อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ลูกค้าบางรายกล่าวว่า GoTo Connect มีฟีเจอร์ทั้งหมดของ GoTo Meeting ดังนั้นโซลูชันนี้อาจซ้ำซ้อนอยู่บ้าง

GoTo Meeting ราคา

  • มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

GoTo Meetingคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (11,500+ รีวิว)

3. Google Meet

ดีที่สุดสำหรับทีม ผสานการทำงานกับ Google Suite

ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์: ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Google Meet
ผ่านทางGoogle

ข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ใน Google Cloud หรือไม่? ถ้าใช่ Google Meet คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก ซอฟต์แวร์การประชุมทางไกลนี้ผสานการทำงานกับทุกบริการของ Google รวมถึงแอปจากบุคคลที่สามอีกมากมาย เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยุ่งยากน้อยลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet

  • กำหนดเวลาการโทรผ่านวิดีโอและโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ หรือบันทึกข้อความวิดีโอ
  • Google Meet สามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์และทำงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เดสก์ท็อป
  • การโทรผ่านวิดีโอทั้งหมดมีคุณภาพวิดีโอสูงสุดถึง 4K พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มพื้นหลังแบบมีสไตล์และแสงสตูดิโอ
  • ทำงานร่วมกันบน Google Docs, Slides, Sheets และอื่นๆ ใน Meet

ข้อจำกัดของ Google Meet

  • Google Meet จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมที่คุณสามารถมีในการโทร
  • อาจไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้ Meet หากคุณไม่ได้ใช้โซลูชันอื่น ๆ ของ Google

Google Meet ราคา

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
  • บิสิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Google Meet

  • G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,600+ รีวิว)

4. Microsoft Teams

ดีที่สุดสำหรับทีม ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ Microsoft

กลุ่มคนกำลังใช้การประชุมทางวิดีโอของ Microsoft Teams
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft Teams เป็นโซลูชันการแชทและการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย มาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลายที่รวมไว้ในตัว เช่น การส่งข้อความทันที การแชร์หน้าจอ การใช้งานโต๊ะทำงานแบบดิจิทัล และการจัดงานเสมือนจริง

คุณสมบัติเด่นของทีม

ข้อจำกัดของทีม

  • ทีมมีความปลอดภัยมากจนอาจทำให้ยากต่อการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าตัวกำหนดเวลาการประชุมติดตามผลไม่ทำงานเสมอ

ทีม ราคา

  • Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • Microsoft 365 Business Standard: $10.62 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวทีม

  • G2: 4. 3/5 (14,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,300 รายการ)

5. FreeConferenceCall. com

โซลูชันการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประหยัดงบประมาณที่ดีที่สุด

ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์: ตัวเลือกการเป็นผู้จัดการหรือผู้เข้าร่วมของ FreeConferenceCall
ผ่านทางFreeConferenceCall.com

คุณกำลังมองหาเครื่องมือประชุมทางโทรศัพท์ฟรีอยู่หรือไม่? คำว่า "ฟรี" อยู่ในชื่อของมัน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม FreeConferenceCall.com จึงเป็นโซลูชันยอดนิยมในวงการนี้ จริงๆ แล้วมันทำงานบนโมเดล "จ่ายตามที่คุณสามารถจ่ายได้" ดังนั้นคุณจึงมีตัวเลือกที่จะจ่ายหากคุณต้องการสนับสนุนแพลตฟอร์มนี้ FreeConferenceCall.com มีคุณสมบัติพื้นฐานเช่น การประชุมทางเสียง การบันทึก การแชร์หน้าจอ และการประชุมทางวิดีโอ อาจไม่มีลูกเล่นมากมาย แต่โซลูชันพื้นฐานนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

FreeConferenceCall.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คนในการประชุมเดียว
  • ใช้เครื่องมือวาดเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
  • บันทึกการนำเสนอและแชร์เป็นรายการถ่ายทอดสด
  • คุยกับทั้งกลุ่มหรือคุยกับสมาชิกในกลุ่มแบบตัวต่อตัว

ข้อจำกัดของ FreeConferenceCall.com

  • อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยไปหน่อย
  • เนื่องจากเป็นระบบ "จ่ายตามที่คุณสามารถจ่ายได้" จึงไม่ใช่บริการประชุมทางโทรศัพท์ฟรีอย่างแท้จริง
  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้บางครั้งมีการหลุดสาย

FreeConferenceCall.com ราคา

  • จ่ายตามที่คุณสามารถ
  • จำนวนที่แนะนำ: $4/เดือน
  • จำนวนเฉลี่ย: 8 ดอลลาร์ 21 เซนต์ต่อเดือน
  • อัตราตลาด: $15/เดือน

FreeConferenceCall.com การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

6. ไดอัลแพด

เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงด้วยระบบ AI และการทำงานร่วมกันทางไกล

เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอกับเพื่อนร่วมทีม ลูกค้า และอื่นๆ ได้จากทุกที่ด้วย Dialpad Meetings
ผ่านทางDialpad

Dialpad ได้เปลี่ยนแบรนด์เป็นบริการประชุมทางโทรศัพท์ที่เน้น AI เป็นอันดับแรก ซึ่งทำให้แตกต่างจากคู่แข่งอย่างแน่นอน เพลิดเพลินกับการถอดความด้วย AI แบบเรียลไทม์ การประชุมทางวิดีโอเพียงคลิกเดียวและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจาก Dialpad ?‍?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad

  • ปรับแต่งพื้นหลังของ Dialpad เพลงรอสาย และ URL การประชุมของคุณ
  • มันสามารถผสานการทำงานกับ Microsoft 365, Google Calendar, Salesforce และอื่น ๆ
  • Dialpad มีส่วนเสริมสำหรับการจัดการวาระการประชุมและทรัพยากร
  • หยุดการทำงานเกินเวลาโดยการกำหนดเวลาจำกัดในการประชุมทั้งหมด

ข้อจำกัดของ Dialpad

  • บางสายอาจมีการขาดหาย
  • ลูกค้าบางรายกล่าวว่าสายที่โทรออกผ่าน Dialpad ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือจะหลุดเป็นระยะ

Dialpad ราคา

  • มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $25/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Dialpad รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

7. RingCentral

ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์ด้วยโซลูชันศูนย์ติดต่อบนคลาวด์

ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์: รายชื่อการโทรล่าสุดของ RingCentral
ผ่านทางRingCentral

RingCentral เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในฐานะโซลูชันศูนย์ติดต่อลูกค้า แต่ยังมีชื่อเสียงในด้านการประชุมทางวิดีโอและการโทรศัพท์อีกด้วยจัดงานดิจิทัลและสัมมนาออนไลน์สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้จากการโทรขาย และส่งแฟกซ์เอกสารอย่างปลอดภัยผ่านคลาวด์

RingCentral คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • RingSense for Sales วิเคราะห์การโทรขายและแนะนำโอกาสในการปรับปรุง
  • เครื่องมือ AI ของ RingCentral สร้างบทถอดความ สรุป และอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ
  • ใช้ RingCentral Enhanced Business SMS เพื่อติดต่อสื่อสารกับทั้งพนักงานและลูกค้าของคุณ
  • ทำไมต้องซื้อเครื่องแฟกซ์? RingCentral ให้คุณส่งเอกสารแฟกซ์ผ่านคลาวด์ได้

ข้อจำกัดของ RingCentral

  • การผสานรวมของมันไม่ได้เสถียรเสมอไป
  • ผู้ใช้บางรายคิดว่าคุณภาพของ RingCentral ยังตามหลังผู้ให้บริการอย่าง Zoom และ Microsoft Teams

RingCentral ราคา

  • หลัก: $20/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ขั้นสูง: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
  • อัลตร้า: $35/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

RingCentralคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (350 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)

8. เน็กซ์ติวา

ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจแบบครบวงจรพร้อมการผสานรวมกับระบบ CRM

หน้าข้อความทั้งหมดของ Nextiva
ผ่านทางNextiva

ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ของ Nextiva รองรับการสนทนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาพร้อมกับเครื่องมือเสียง วิดีโอ และการส่งข้อความ รวมถึงการวิเคราะห์ การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ

คุณสมบัติเด่นของ Nextiva

  • สำนักงานของคุณต้องการระบบโทรศัพท์หรือไม่? ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วย Nextiva
  • Nextiva เป็นศูนย์กลางการสื่อสารสำหรับการจัดการชื่อเสียงของคุณ, โซเชียลมีเดีย, และศูนย์บริการลูกค้า
  • ตั้งค่าการสื่อสารให้เป็นอัตโนมัติด้วยลำดับขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง
  • ใช้ Call Pop เพื่อดูประวัติการติดต่อของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Nextiva

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนลูกค้า
  • บางคนบอกว่าเวอร์ชันแอปมีปัญหาบ่อย

Nextiva ราคา

  • จำเป็น: $20. 74/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $24. 09/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $30.79 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Nextiva

  • G2: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (510+ รีวิว)

9. ClickMeeting

เหมาะที่สุดสำหรับผู้วางแผนกิจกรรมออนไลน์และการประชุมที่สร้างรายได้

ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์: ผู้คนจำนวนมากในการประชุมทางวิดีโอของ Clickmeeting
ผ่านทางClickMeeting

ClickMeeting เป็นบริการประชุมออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างรายได้จากการประชุม หากคุณเป็นผู้วางแผนงานอีเวนต์ แพลตฟอร์มนี้คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดสร้างการสาธิตทางการตลาด เซสชันฝึกอบรมออนไลน์ หรือกิจกรรมเสมือนจริงขนาดใหญ่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickMeeting

  • ใช้ฟีเจอร์เว็บนาร์อัตโนมัติเพื่อลดความกดดันจากการนำเสนอสด
  • ให้บริการเว็บสัมมนาและเนื้อหาวิดีโอแบบออนดีมานด์เป็นเครื่องมือในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
  • ประมวลผลการชำระเงินสำหรับการสัมมนาออนไลน์ที่มีรายได้ได้อย่างง่ายดาย
  • จัดตั้งห้องรับรองและกำหนดวาระการประชุมที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ ClickMeeting

  • ClickMeeting ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์อื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าคุณภาพวิดีโอไม่ได้ดีที่สุดเสมอไป

ClickMeeting ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี
  • สด: $26/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • อัตโนมัติ: $42/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • แผนที่กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickMeeting

  • G2: 4. 1/5 (220+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

10. การประชุมขนาดใหญ่

เหมาะที่สุดสำหรับการแชทวิดีโอและสตรีมสดที่จัดการอย่างมืออาชีพ

มุมมองสรุปการประชุมของ Vast Conference
ผ่านทางVast Conference

Vast Conference เป็นโซลูชันบนคลาวด์สำหรับการประชุมระดับมืออาชีพ การถ่ายทอดสด และการสนทนาผ่านวิดีโอ หากคุณต้องการสร้างประสบการณ์ระดับถัดไปให้กับผู้ชมของคุณ จ้างผู้ดำเนินการมืออาชีพจาก Vast Conference พวกเขาจะจัดการกับเรื่องเทคนิคที่ยุ่งยากทั้งหมดและต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกคน เพื่อให้คุณมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาสำคัญของการสนทนา

คุณสมบัติเด่นของการประชุม Vast

  • ส่งวิดีโอสดหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าไปยังผู้คนหลายร้อยคน
  • เข้าถึงและโทรเข้าในพื้นที่กว่า 70 ประเทศ
  • เชื่อมต่อกับการประชุมวิดีโอผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ—ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พิเศษ
  • Vast Conference สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน Outlook, Google และ Microsoft 365

ข้อจำกัดของการประชุมขนาดใหญ่

  • มันไม่มีรีวิวมากนัก
  • ผู้ใช้บางคนกล่าวว่าเขตเวลาอาจทำให้สับสนเล็กน้อย

การประชุมขนาดใหญ่ ราคา

  • จ่ายตามการใช้งาน: 2 เซนต์ต่อนาที ต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $13. 19/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • มาตรฐาน: $17.59/เดือน ต่อผู้ใช้, ชำระเงินรายปี
  • มืออาชีพ: $35. 19/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

การจัดอันดับและรีวิวการประชุมขนาดใหญ่

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 5/5 (5+ รีวิว)

เครื่องมือสื่อสารทีมอื่น ๆ

บริการประชุมทางโทรศัพท์ 10 รายการในรายการนี้จะช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม แต่ถึงกระนั้น ซอฟต์แวร์นี้ก็ไม่สามารถจัดการทุกแง่มุมของการทำงานร่วมกันในทีมได้ เมื่อคุณต้องการจัดการเอกสาร การสนทนาในทีมโครงการกิจกรรม และข้อมูล ให้เลือกใช้ ClickUp ?

คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์: แชร์การบันทึกหน้าจอด้วย Clip โดย ClickUp
แชร์การบันทึกหน้าจอเพื่อสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การส่งอีเมลหลายฉบับหรือการประชุมแบบพบหน้ากับ Clip โดย ClickUp

ClickUpอาจเป็นแอปจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจักรวาล แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่เข้ากันได้ดีกับซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ทุกประเภท เราผสานการทำงานกับโซลูชันมากมายอย่างน่าประทับใจ ดังนั้นมีโอกาสสูงที่คุณจะสามารถผสาน ClickUp เข้ากับโซลูชันการประชุมทางวิดีโอหรือเสียงของคุณได้

โซลูชันการประชุมทางวิดีโอส่วนใหญ่รองรับการบันทึกและถอดความ แต่คุณต้องพลิกดูวิดีโอเป็นร้อยชั่วโมงและคัดลอกเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ นั่นคือเหตุผลที่ทีมต่างๆ พึ่งพาClickUp เพื่อปรับปรุงการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จดบันทึกแบบเรียลไทม์ในวาระการประชุมที่แชร์กัน เพิ่มการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ในเอกสารของคุณ และแท็กสมาชิกในทีม

อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเอกสารใหม่ทั้งหมด คุณสามารถเลือกจากเทมเพลต ClickUpหลายร้อยแบบเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เราขอแนะนำเทมเพลตการจัดการการประชุม ClickUpสำหรับนักวางแผนงานที่ยุ่งแต่เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpก็เป็นตัวเลือกคลาสสิกสำหรับการจดบันทึกเช่นกัน

ClickUp รองรับวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ คุณจึงไม่จำเป็นต้องนัดประชุมสำหรับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกเรื่องอีกต่อไป จัดตารางเวลาของคุณให้ว่างขึ้นด้วยClickUp Clips เครื่องมือบันทึกหน้าจอของเรา ไม่มีใครอยากอ่านอีเมลยาวเหยียด ดังนั้นอธิบายทุกอย่างผ่านวิดีโอสั้น ๆ พร้อมแชร์หน้าจอของคุณได้เลย

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Clips ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อถอดเสียงทุกคลิปที่คุณบันทึกโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการถอดเสียงแล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์ ASK AI เพื่อถามคำถามใดๆ ที่คุณมี Brain จะค้นหาผ่านทุกถอดเสียงคลิปที่คุณสร้างขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในวิดีโออย่างรวดเร็ว

ใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงการบันทึกหน้าจอของคุณ
ลองใช้ ClickUp Clips
ใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงจากการบันทึกหน้าจอของคุณ

เรายังทำให้การติดต่อกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายผ่านClickUp Chat แบบเรียลไทม์ เก็บการสื่อสารทั้งหมดของทีมไว้ในเครื่องมือเดียวและดูการสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับงาน โครงการ หรือข้อมูลในมุมมองเดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างโซลูชันต่างๆ เมื่อคุณพร้อมที่จะทำงาน เพียงแท็กสมาชิกในทีมและ ClickUp จะมอบหมายงานให้พวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นด้วยโปรแกรมบันทึกหน้าจอ ClickUp Clip
  • ClickUp Chat รองรับข้อความที่น่าสนใจพร้อมการจัดรูปแบบที่หลากหลายและลิงก์ที่สามารถฝังได้
  • จัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการบันทึกทุกอย่าง รวมถึงขั้นตอนถัดไปของคุณ ใน ClickUp
  • ต้องการจัดรูปแบบเอกสารใช่ไหม? มีเทมเพลต ClickUp สำหรับเรื่องนั้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น ผู้ช่วยเขียน AI มีให้บริการเฉพาะในแผนการชำระเงินของ ClickUp เท่านั้น
  • แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นอาจใช้เวลาสักครู่ในการทำความคุ้นเคยกับทุกสิ่งที่ ClickUp มีให้

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ClickUp: การสื่อสารแบบครบวงจรอย่างแท้จริงสำหรับศตวรรษที่ 21

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการประชุมทางไกลโดยเฉพาะและซอฟต์แวร์ที่รองรับถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจสมัยใหม่และทีมที่ทำงานระยะไกล ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้วางแผนงานในธุรกิจขนาดเล็กหรือต้องการตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการประชุมออนไลน์ เครื่องมือการประชุมเหล่านี้จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจตรงกัน

แม้ว่าผู้ให้บริการเหล่านี้ทั้งหมดจะมีข้อดีของตัวเอง แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำทุกอย่างได้ แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรที่สามารถทำทุกอย่างได้? ClickUp

นำการสื่อสาร เอกสาร แม่แบบ และการบันทึกหน้าจอของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต