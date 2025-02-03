10 ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ใครจะลืมวันแรก ๆ ของการระบาดใหญ่ได้บ้าง เมื่อเราพยายามหาวิธีใช้แอปพลิเคชันประชุมทางวิดีโอ? โลกได้ก้าวหน้าไปไกลมากตั้งแต่นั้นมา แต่บุคคลทั่วไป ธุรกิจ และผู้จัดงานยังคงพึ่งพาการประชุมทางวิดีโอและเสียงเพื่อเชื่อมต่อกันอยู่ ?
แต่บางทีเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่คุณใช้อยู่ตอนนี้อาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป หรือบางทีคุณอาจกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และต้องการโซลูชันที่เน้นความปลอดภัยมากขึ้น โชคดีที่มีตัวเลือกมากมายในตลาดให้เลือก เพียงแค่เลือกเครื่องมือการประชุมทางเว็บที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
ดังนั้น คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการประชุมทางโทรศัพท์? ตรวจสอบคู่มือนี้เพื่อรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติที่ต้องมี พร้อมบริการประชุมทางโทรศัพท์ที่เราชื่นชอบ 10 อันดับในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์?
ไม่ว่าคุณต้องการโซลูชันการประชุมทางโทรศัพท์ที่เหมาะกับมือถือพร้อมคุณภาพเสียงที่คมชัด หรือคุณต้องการโซลูชันการประชุมออนไลน์ที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดงานออนไลน์ ก็มีเครื่องมือสำหรับการร่วมมือมากมายให้คุณเลือกใช้ ไม่ว่าคุณจะมีกรณีการใช้งานเฉพาะใดก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติการประชุมทางเสียงอย่างน้อยตามนี้:
- คุณภาพวิดีโอและเสียง: เสียงและภาพคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ท้ายที่สุดแล้ว หากคุณไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินใครได้ แล้วการประชุมทางไกลจะมีประโยชน์อะไร? ให้ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ให้วิดีโอความละเอียดสูงและระบบเสียงที่ชัดเจนสำหรับการประชุมทางไกล ซึ่งจะทำให้การประชุมของคุณใกล้เคียงกับการพบปะแบบตัวต่อตัวมากที่สุด
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ประชุมทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดควรมีความเข้าใจง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก. โซลูชันของคุณควรมีขั้นตอนการตั้งค่าที่ตรงไปตรงมาและหน้าจอผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน. สมาชิกทีมทุกคนสามารถใช้งานได้ ไม่ว่าพวกเขาจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดก็ตาม
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: ความเข้ากันได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริการการประชุมทางโทรศัพท์ เนื่องจากทีมของคุณอาจเข้าสู่ระบบผ่านเดสก์ท็อปหรือแอปพลิเคชันมือถือ โซลูชันควรสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้หลากหลาย มองหาซอฟต์แวร์ที่มีเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อป รวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับ Android และ iOS
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เป้าหมายของการประชุมทางโทรศัพท์คือการพบปะกับผู้อื่น เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมเช่น การแชร์หน้าจอ การระดมความคิดบนไวท์บอร์ด การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ และการแชร์ไฟล์ หากคุณต้องการจัดประชุมหรือกิจกรรมผ่านซอฟต์แวร์นี้ ควรมองหาคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ห้องย่อยสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย และการสำรวจความคิดเห็น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- การผสานการทำงาน: โซลูชันการประชุมที่ดีที่สุดมีการผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น ClickUp (เอ่อ), Slack, Google Calendar และ Salesforce
- ความปลอดภัย: คุณจำยุคของ "Zoom bombing" ได้ไหม? เราไม่คิดถึงเทรนด์นั้นเลย แต่มันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความปลอดภัย หากคุณทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและมีสายการประชุมที่ปลอดภัย
10 โซลูชันซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ผู้โทรของคุณคาดหวังคุณภาพเสียงและวิดีโอที่คมชัดใสเหมือนคริสตัล เลือกจากเครื่องมือการประชุมทางโทรศัพท์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว 10 รายการนี้เพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
1. Zoom
ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอในที่ทำงาน
Zoomเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสื่อสารในยุคโรคระบาด ดังนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยว่ามันสมควรได้รับตำแหน่งอันดับหนึ่งของเรา สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงเครื่องมือแชทวิดีโอได้พัฒนาไปเป็นมากกว่านั้น ด้วยฟีเจอร์สำหรับกระดานไวท์บอร์ด การแชททีม การบันทึกการโทรวิดีโอ และแม้กระทั่งระบบโทรศัพท์ VoIP ☎️
Zoom คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ลองใช้เครื่องมือ Zoom AI Companionเพื่อสร้างการวิเคราะห์การประชุม, สรุป, และอื่น ๆ
- จัดกิจกรรมหรือสัมมนาออนไลน์แบบครั้งเดียวด้วย Zoom Events
- สร้างศูนย์ติดต่อของคุณเอง พร้อมด้วยตัวแทนเสมือน AI
- สร้างพื้นที่ทำงาน Zoom บนคลาวด์สำหรับการทำงานแบบผสมผสาน
ข้อจำกัดของ Zoom
- บางคนบอกว่า Zoom แพงไปหน่อย
- ลูกค้า Zoom รายอื่นกล่าวว่าพวกเขาต้องการการผสานรวมเพิ่มเติมและเอกสารประกอบที่ดีขึ้น
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $149. 90/ปี ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $219.90/ปี ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: 269.90 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Zoom
- G2: 4. 5/5 (53,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,00+ รีวิว)
2. GoTo Meeting
เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรที่มีความต้องการด้านการสื่อสารที่หลากหลาย
GoTo Meeting เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ GoTo ที่ใหญ่กว่า ซึ่งรวมถึงโซลูชันสำหรับการโทรทางโทรศัพท์, งานออนไลน์, การฝึกอบรมดิจิทัล, และการเข้าถึงระบบไอทีจากระยะไกล GoTo Meeting เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยระดับองค์กร ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
GoTo Meeting คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ GoTo หนึ่งบัญชีเพื่อจัดการคุณสมบัติทั้งหมดของ GoTo
- GoTo Meeting มีระบบตัดเสียงรบกวนพื้นหลังและระบบเสียงสำหรับ VoIP ในตัว
- แชร์หน้าจอของคุณ, จัดการแชทในเซสชั่น, และสร้างห้องประชุมแยกต่างหาก
- GoTo Meeting มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว การเข้ารหัส และการล็อกการประชุม
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- ผู้ใช้หลายคนต้องการให้มีการผสานรวมกับ Office 365 อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ลูกค้าบางรายกล่าวว่า GoTo Connect มีฟีเจอร์ทั้งหมดของ GoTo Meeting ดังนั้นโซลูชันนี้อาจซ้ำซ้อนอยู่บ้าง
GoTo Meeting ราคา
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
GoTo Meetingคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11,500+ รีวิว)
3. Google Meet
ดีที่สุดสำหรับทีม ผสานการทำงานกับ Google Suite
ข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ใน Google Cloud หรือไม่? ถ้าใช่ Google Meet คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก ซอฟต์แวร์การประชุมทางไกลนี้ผสานการทำงานกับทุกบริการของ Google รวมถึงแอปจากบุคคลที่สามอีกมากมาย เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยุ่งยากน้อยลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- กำหนดเวลาการโทรผ่านวิดีโอและโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ หรือบันทึกข้อความวิดีโอ
- Google Meet สามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์และทำงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เดสก์ท็อป
- การโทรผ่านวิดีโอทั้งหมดมีคุณภาพวิดีโอสูงสุดถึง 4K พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มพื้นหลังแบบมีสไตล์และแสงสตูดิโอ
- ทำงานร่วมกันบน Google Docs, Slides, Sheets และอื่นๆ ใน Meet
ข้อจำกัดของ Google Meet
- Google Meet จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมที่คุณสามารถมีในการโทร
- อาจไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้ Meet หากคุณไม่ได้ใช้โซลูชันอื่น ๆ ของ Google
Google Meet ราคา
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- บิสิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11,600+ รีวิว)
4. Microsoft Teams
ดีที่สุดสำหรับทีม ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ Microsoft
Microsoft Teams เป็นโซลูชันการแชทและการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย มาพร้อมกับฟีเจอร์หลากหลายที่รวมไว้ในตัว เช่น การส่งข้อความทันที การแชร์หน้าจอ การใช้งานโต๊ะทำงานแบบดิจิทัล และการจัดงานเสมือนจริง
คุณสมบัติเด่นของทีม
- ไมโครซอฟท์ให้บริการอุปกรณ์การประชุมเสมือนจริงเช่น ลำโพงโทรศัพท์ สำหรับห้องประชุมทางกายภาพ
- ทีมรองรับการประชุมออนไลน์และการสัมมนาผ่านเว็บสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด1,000 คน และการถ่ายทอดสดสำหรับผู้ชม 10,000 คน
- แก้ไขแผ่นงาน Excel เอกสาร Word และไฟล์อื่น ๆ ของ Microsoft ภายในวิดีโอแชท Teams แบบเรียลไทม์
- ใช้แอปกำหนดเวลาออนไลน์ของ Teams เพื่อวางแผนการประชุมติดตามผลอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของทีม
- ทีมมีความปลอดภัยมากจนอาจทำให้ยากต่อการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าตัวกำหนดเวลาการประชุมติดตามผลไม่ทำงานเสมอ
ทีม ราคา
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Standard: $10.62 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวทีม
- G2: 4. 3/5 (14,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,300 รายการ)
5. FreeConferenceCall. com
โซลูชันการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประหยัดงบประมาณที่ดีที่สุด
คุณกำลังมองหาเครื่องมือประชุมทางโทรศัพท์ฟรีอยู่หรือไม่? คำว่า "ฟรี" อยู่ในชื่อของมัน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม FreeConferenceCall.com จึงเป็นโซลูชันยอดนิยมในวงการนี้ จริงๆ แล้วมันทำงานบนโมเดล "จ่ายตามที่คุณสามารถจ่ายได้" ดังนั้นคุณจึงมีตัวเลือกที่จะจ่ายหากคุณต้องการสนับสนุนแพลตฟอร์มนี้ FreeConferenceCall.com มีคุณสมบัติพื้นฐานเช่น การประชุมทางเสียง การบันทึก การแชร์หน้าจอ และการประชุมทางวิดีโอ อาจไม่มีลูกเล่นมากมาย แต่โซลูชันพื้นฐานนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
FreeConferenceCall.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คนในการประชุมเดียว
- ใช้เครื่องมือวาดเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- บันทึกการนำเสนอและแชร์เป็นรายการถ่ายทอดสด
- คุยกับทั้งกลุ่มหรือคุยกับสมาชิกในกลุ่มแบบตัวต่อตัว
ข้อจำกัดของ FreeConferenceCall.com
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยไปหน่อย
- เนื่องจากเป็นระบบ "จ่ายตามที่คุณสามารถจ่ายได้" จึงไม่ใช่บริการประชุมทางโทรศัพท์ฟรีอย่างแท้จริง
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้บางครั้งมีการหลุดสาย
FreeConferenceCall.com ราคา
- จ่ายตามที่คุณสามารถ
- จำนวนที่แนะนำ: $4/เดือน
- จำนวนเฉลี่ย: 8 ดอลลาร์ 21 เซนต์ต่อเดือน
- อัตราตลาด: $15/เดือน
FreeConferenceCall.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
6. ไดอัลแพด
เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงด้วยระบบ AI และการทำงานร่วมกันทางไกล
Dialpad ได้เปลี่ยนแบรนด์เป็นบริการประชุมทางโทรศัพท์ที่เน้น AI เป็นอันดับแรก ซึ่งทำให้แตกต่างจากคู่แข่งอย่างแน่นอน เพลิดเพลินกับการถอดความด้วย AI แบบเรียลไทม์ การประชุมทางวิดีโอเพียงคลิกเดียวและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจาก Dialpad ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- ปรับแต่งพื้นหลังของ Dialpad เพลงรอสาย และ URL การประชุมของคุณ
- มันสามารถผสานการทำงานกับ Microsoft 365, Google Calendar, Salesforce และอื่น ๆ
- Dialpad มีส่วนเสริมสำหรับการจัดการวาระการประชุมและทรัพยากร
- หยุดการทำงานเกินเวลาโดยการกำหนดเวลาจำกัดในการประชุมทั้งหมด
ข้อจำกัดของ Dialpad
- บางสายอาจมีการขาดหาย
- ลูกค้าบางรายกล่าวว่าสายที่โทรออกผ่าน Dialpad ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือจะหลุดเป็นระยะ
Dialpad ราคา
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $25/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Dialpad รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
7. RingCentral
ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์ด้วยโซลูชันศูนย์ติดต่อบนคลาวด์
RingCentral เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในฐานะโซลูชันศูนย์ติดต่อลูกค้า แต่ยังมีชื่อเสียงในด้านการประชุมทางวิดีโอและการโทรศัพท์อีกด้วยจัดงานดิจิทัลและสัมมนาออนไลน์สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้จากการโทรขาย และส่งแฟกซ์เอกสารอย่างปลอดภัยผ่านคลาวด์
RingCentral คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- RingSense for Sales วิเคราะห์การโทรขายและแนะนำโอกาสในการปรับปรุง
- เครื่องมือ AI ของ RingCentral สร้างบทถอดความ สรุป และอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ
- ใช้ RingCentral Enhanced Business SMS เพื่อติดต่อสื่อสารกับทั้งพนักงานและลูกค้าของคุณ
- ทำไมต้องซื้อเครื่องแฟกซ์? RingCentral ให้คุณส่งเอกสารแฟกซ์ผ่านคลาวด์ได้
ข้อจำกัดของ RingCentral
- การผสานรวมของมันไม่ได้เสถียรเสมอไป
- ผู้ใช้บางรายคิดว่าคุณภาพของ RingCentral ยังตามหลังผู้ให้บริการอย่าง Zoom และ Microsoft Teams
RingCentral ราคา
- หลัก: $20/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- ขั้นสูง: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- อัลตร้า: $35/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
RingCentralคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (350 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
8. เน็กซ์ติวา
ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจแบบครบวงจรพร้อมการผสานรวมกับระบบ CRM
ซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ของ Nextiva รองรับการสนทนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาพร้อมกับเครื่องมือเสียง วิดีโอ และการส่งข้อความ รวมถึงการวิเคราะห์ การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
คุณสมบัติเด่นของ Nextiva
- สำนักงานของคุณต้องการระบบโทรศัพท์หรือไม่? ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วย Nextiva
- Nextiva เป็นศูนย์กลางการสื่อสารสำหรับการจัดการชื่อเสียงของคุณ, โซเชียลมีเดีย, และศูนย์บริการลูกค้า
- ตั้งค่าการสื่อสารให้เป็นอัตโนมัติด้วยลำดับขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง
- ใช้ Call Pop เพื่อดูประวัติการติดต่อของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Nextiva
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนลูกค้า
- บางคนบอกว่าเวอร์ชันแอปมีปัญหาบ่อย
Nextiva ราคา
- จำเป็น: $20. 74/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $24. 09/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $30.79 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Nextiva
- G2: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (510+ รีวิว)
9. ClickMeeting
เหมาะที่สุดสำหรับผู้วางแผนกิจกรรมออนไลน์และการประชุมที่สร้างรายได้
ClickMeeting เป็นบริการประชุมออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างรายได้จากการประชุม หากคุณเป็นผู้วางแผนงานอีเวนต์ แพลตฟอร์มนี้คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดสร้างการสาธิตทางการตลาด เซสชันฝึกอบรมออนไลน์ หรือกิจกรรมเสมือนจริงขนาดใหญ่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickMeeting
- ใช้ฟีเจอร์เว็บนาร์อัตโนมัติเพื่อลดความกดดันจากการนำเสนอสด
- ให้บริการเว็บสัมมนาและเนื้อหาวิดีโอแบบออนดีมานด์เป็นเครื่องมือในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- ประมวลผลการชำระเงินสำหรับการสัมมนาออนไลน์ที่มีรายได้ได้อย่างง่ายดาย
- จัดตั้งห้องรับรองและกำหนดวาระการประชุมที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickMeeting
- ClickMeeting ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์อื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าคุณภาพวิดีโอไม่ได้ดีที่สุดเสมอไป
ClickMeeting ราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- สด: $26/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- อัตโนมัติ: $42/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- แผนที่กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickMeeting
- G2: 4. 1/5 (220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
10. การประชุมขนาดใหญ่
เหมาะที่สุดสำหรับการแชทวิดีโอและสตรีมสดที่จัดการอย่างมืออาชีพ
Vast Conference เป็นโซลูชันบนคลาวด์สำหรับการประชุมระดับมืออาชีพ การถ่ายทอดสด และการสนทนาผ่านวิดีโอ หากคุณต้องการสร้างประสบการณ์ระดับถัดไปให้กับผู้ชมของคุณ จ้างผู้ดำเนินการมืออาชีพจาก Vast Conference พวกเขาจะจัดการกับเรื่องเทคนิคที่ยุ่งยากทั้งหมดและต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกคน เพื่อให้คุณมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาสำคัญของการสนทนา
คุณสมบัติเด่นของการประชุม Vast
- ส่งวิดีโอสดหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าไปยังผู้คนหลายร้อยคน
- เข้าถึงและโทรเข้าในพื้นที่กว่า 70 ประเทศ
- เชื่อมต่อกับการประชุมวิดีโอผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ—ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พิเศษ
- Vast Conference สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน Outlook, Google และ Microsoft 365
ข้อจำกัดของการประชุมขนาดใหญ่
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
- ผู้ใช้บางคนกล่าวว่าเขตเวลาอาจทำให้สับสนเล็กน้อย
การประชุมขนาดใหญ่ ราคา
- จ่ายตามการใช้งาน: 2 เซนต์ต่อนาที ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $13. 19/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $17.59/เดือน ต่อผู้ใช้, ชำระเงินรายปี
- มืออาชีพ: $35. 19/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การจัดอันดับและรีวิวการประชุมขนาดใหญ่
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 5/5 (5+ รีวิว)
เครื่องมือสื่อสารทีมอื่น ๆ
บริการประชุมทางโทรศัพท์ 10 รายการในรายการนี้จะช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม แต่ถึงกระนั้น ซอฟต์แวร์นี้ก็ไม่สามารถจัดการทุกแง่มุมของการทำงานร่วมกันในทีมได้ เมื่อคุณต้องการจัดการเอกสาร การสนทนาในทีมโครงการกิจกรรม และข้อมูล ให้เลือกใช้ ClickUp ?
คลิกอัพ
ClickUpอาจเป็นแอปจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจักรวาล แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่เข้ากันได้ดีกับซอฟต์แวร์การประชุมทางโทรศัพท์ทุกประเภท เราผสานการทำงานกับโซลูชันมากมายอย่างน่าประทับใจ ดังนั้นมีโอกาสสูงที่คุณจะสามารถผสาน ClickUp เข้ากับโซลูชันการประชุมทางวิดีโอหรือเสียงของคุณได้
โซลูชันการประชุมทางวิดีโอส่วนใหญ่รองรับการบันทึกและถอดความ แต่คุณต้องพลิกดูวิดีโอเป็นร้อยชั่วโมงและคัดลอกเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ นั่นคือเหตุผลที่ทีมต่างๆ พึ่งพาClickUp เพื่อปรับปรุงการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จดบันทึกแบบเรียลไทม์ในวาระการประชุมที่แชร์กัน เพิ่มการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ในเอกสารของคุณ และแท็กสมาชิกในทีม
อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเอกสารใหม่ทั้งหมด คุณสามารถเลือกจากเทมเพลต ClickUpหลายร้อยแบบเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เราขอแนะนำเทมเพลตการจัดการการประชุม ClickUpสำหรับนักวางแผนงานที่ยุ่งแต่เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpก็เป็นตัวเลือกคลาสสิกสำหรับการจดบันทึกเช่นกัน
ClickUp รองรับวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ คุณจึงไม่จำเป็นต้องนัดประชุมสำหรับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกเรื่องอีกต่อไป จัดตารางเวลาของคุณให้ว่างขึ้นด้วยClickUp Clips เครื่องมือบันทึกหน้าจอของเรา ไม่มีใครอยากอ่านอีเมลยาวเหยียด ดังนั้นอธิบายทุกอย่างผ่านวิดีโอสั้น ๆ พร้อมแชร์หน้าจอของคุณได้เลย
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Clips ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อถอดเสียงทุกคลิปที่คุณบันทึกโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการถอดเสียงแล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์ ASK AI เพื่อถามคำถามใดๆ ที่คุณมี Brain จะค้นหาผ่านทุกถอดเสียงคลิปที่คุณสร้างขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในวิดีโออย่างรวดเร็ว
เรายังทำให้การติดต่อกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายผ่านClickUp Chat แบบเรียลไทม์ เก็บการสื่อสารทั้งหมดของทีมไว้ในเครื่องมือเดียวและดูการสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับงาน โครงการ หรือข้อมูลในมุมมองเดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างโซลูชันต่างๆ เมื่อคุณพร้อมที่จะทำงาน เพียงแท็กสมาชิกในทีมและ ClickUp จะมอบหมายงานให้พวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นด้วยโปรแกรมบันทึกหน้าจอ ClickUp Clip
- ClickUp Chat รองรับข้อความที่น่าสนใจพร้อมการจัดรูปแบบที่หลากหลายและลิงก์ที่สามารถฝังได้
- จัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการบันทึกทุกอย่าง รวมถึงขั้นตอนถัดไปของคุณ ใน ClickUp
- ต้องการจัดรูปแบบเอกสารใช่ไหม? มีเทมเพลต ClickUp สำหรับเรื่องนั้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น ผู้ช่วยเขียน AI มีให้บริการเฉพาะในแผนการชำระเงินของ ClickUp เท่านั้น
- แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นอาจใช้เวลาสักครู่ในการทำความคุ้นเคยกับทุกสิ่งที่ ClickUp มีให้
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ClickUp: การสื่อสารแบบครบวงจรอย่างแท้จริงสำหรับศตวรรษที่ 21
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการประชุมทางไกลโดยเฉพาะและซอฟต์แวร์ที่รองรับถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจสมัยใหม่และทีมที่ทำงานระยะไกล ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้วางแผนงานในธุรกิจขนาดเล็กหรือต้องการตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการประชุมออนไลน์ เครื่องมือการประชุมเหล่านี้จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจตรงกัน
แม้ว่าผู้ให้บริการเหล่านี้ทั้งหมดจะมีข้อดีของตัวเอง แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำทุกอย่างได้ แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรที่สามารถทำทุกอย่างได้? ClickUp
นำการสื่อสาร เอกสาร แม่แบบ และการบันทึกหน้าจอของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต