10 ซอฟต์แวร์การประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้จัดการในปี 2025

Engineering Team
31 มกราคม 2568

การเปลี่ยนจากการสนทนาแบบพบหน้ากันเป็นการประชุมออนไลน์อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ข่าวดีก็คือ—ด้วยซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด อุปสรรคเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมที่ดียิ่งขึ้นได้

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอระดับชั้นนำคือผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ของคุณในโลกดิจิทัล พวกเขาช่วยให้การสื่อสารราบรื่น ส่งเสริมการเชื่อมต่อที่มีความหมาย และเตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดการในการติดตามความก้าวหน้าของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ งานของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณมีเวลาเหลือเพื่อให้ความสนใจกับการคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์

ลองนึกภาพการจัดเตรียมวาระการประชุม การบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการทีมข้ามสายงาน ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในโซลูชันการประชุมทางวิดีโอเดียว นั่นเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากใช่ไหม?

และนี่คือสิ่งที่ดีกว่า:เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลเหล่านี้ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาทั่วไปของการทำงานจากระยะไกลเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมที่สถานที่ทำงานแบบดั้งเดิมไม่สามารถเทียบได้ ในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้โซลูชันดิจิทัลเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความชอบ แต่เป็นความจำเป็น

นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมคู่มือนี้ขึ้นมาเพื่อเน้นย้ำซอฟต์แวร์ประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ อย่าลืมอ่านต่อ

คุณควรค้นหาอะไรเมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด คุณกำลังมองหาประโยชน์ที่น่าสนใจไม่กี่อย่าง

ก่อนอื่น การสื่อสารควรเป็นเรื่องง่าย เสียงและวิดีโอที่ชัดเจน ตัวเลือกการแชทที่รวดเร็ว และเครื่องมือที่มีประโยชน์ เช่น การแชร์หน้าจอและกระดานไวท์บอร์ด ล้วนเป็นสิ่งจำเป็น

ต่อไป การจัดตารางประชุมไม่ควรเป็นเรื่องปวดหัว ผู้ให้บริการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ดีที่สุดมีฟีเจอร์ที่ช่วยในการตั้งค่าระชุมประจำ เชื่อมต่อกับปฏิทินของคุณ และส่งการแจ้งเตือนที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

และสิ่งสำคัญคือซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของคุณต้องทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น ความเข้ากันได้นี้ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณลื่นไหลและประหยัดเวลาจากการทำงานซ้ำซ้อน

การแชร์ไฟล์ควรเป็นเรื่องง่าย และแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอต้องใช้งานง่าย ทีมของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์การประชุมของคุณจำเป็นต้องพัฒนาขึ้นหากคุณกำลังจัดการทีมระยะไกล มองหาคุณสมบัติที่รองรับเขตเวลาต่าง ๆ การเข้าถึงผ่านมือถือ และความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp
บันทึกทุกอย่างอย่างชัดเจนในการประชุมแบบตัวต่อตัวของคุณด้วยเทมเพลตง่าย ๆ นี้

สุดท้ายนี้ ควรเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอด้วย ซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุดควรมีฟีเจอร์เสริม เช่น การจัดการงานแม่แบบสำหรับการประเมินผลงาน และการบริหารโครงการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณเป็นระเบียบยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้มากยิ่งขึ้น

10 ซอฟต์แวร์การประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางวิดีโอ เราจะขอแนะนำเครื่องมือที่เราชื่นชอบ 10 อันดับ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณ

1.คลิกอัพ

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
จัดรูปแบบและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดายพร้อมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อนกันใน ClickUp

ClickUp โดดเด่นในตลาดด้วยแนวทางการจัดการงานและโครงการที่ครอบคลุม ไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับการประชุมเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งรวมการจัดการทีม การติดตามงาน และการประเมินประสิทธิภาพไว้ในที่เดียว

ClickUp ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลต ClickUp 1 On 1sและฟีเจอร์ Notepad สำหรับการตั้งวาระการประชุมครั้งแรกของคุณ

หลังจากนั้น คุณสามารถเจาะลึกชุดฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสนทนาแบบตัวต่อตัวครั้งต่อไปของคุณรู้สึกเหมือนการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่การประชุมที่อาจเป็นเพียงอีเมลได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ ClickUp Meetings เพื่อจดบันทึก ติดตามวาระการประชุม และมอบหมายงานได้ทันทีที่ต้องการ—ทั้งหมดในที่เดียว กำลังบันทึกการประชุมประจำสัปดาห์อยู่ใช่ไหม? นี่คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกพลังพิเศษของ ClickUp
  • เมนูแก้ไขของเราเต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายเพื่อให้คุณสามารถเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ด้วยการแก้ไขที่ล้ำลึก – นี่คือสนามเล่นของคุณที่จะสร้างสรรค์หรือจัดระเบียบได้ตามที่คุณต้องการเมื่อคุณกำลังบันทึกข้อมูล
  • ซิงค์กับแอปมือถือยอดนิยมเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • มีความคิดเห็นที่ต้องการให้สมาชิกในทีมดำเนินการหรือไม่? ง่ายมาก; มอบหมายให้เขาเลย. ความคิดเห็นนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้รับมอบหมาย ก่อนที่งานจะสามารถถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นได้
  • เขียนทุกสิ่งที่คุณต้องการครอบคลุมลงในรายการตรวจสอบ และทำเครื่องหมายถูกทีละข้อเมื่อคุณดำเนินการไป
  • เบื่อกับการตั้งงานใหม่ทุกครั้งที่ต้องนัดประชุมวิดีโอหรือไม่? ผ่อนคลายและปล่อยให้งานประจำช่วยเตรียมกำหนดการของคุณให้พร้อมเสมอ
  • ในการมุ่งมั่นของเราที่จะลดการคลิกที่ไม่จำเป็น เราได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ – คำสั่งตัด. ทุกครั้งที่คุณอยู่ในช่องข้อความ ให้พิมพ์ / เพื่อเปิดเมนูคำสั่งตัด และเริ่มทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ทันที

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ใหม่กับ ClickUp? ด้วยฟีเจอร์มากมายให้สำรวจ อาจรู้สึกเหมือนคุณกำลังกระโดดลงไปในน้ำลึก แต่ไม่ต้องกังวล คุณจะคุ้นเคยกับมัน
  • แจ้งให้ทราบ—ผู้ใช้บางท่านพบปัญหาโหลดหน้าเว็บช้าเป็นบางช่วง ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ควรทราบไว้
  • ด้วยวิธีการปรับแต่งและกำหนดเองมากมาย อาจรู้สึกเหมือนกำลังเดินหลงทางในเขาวงกตในตอนแรก แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับระบบแล้ว คุณจะปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้สมบูรณ์แบบได้ในเวลาไม่นาน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. เพื่อนร่วมงาน

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Fellow
ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน

Fellow เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการประชุมทางวิดีโอที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิผลภายในทีมของคุณ มันมอบอำนาจให้คุณในการปรับแต่งการประชุมประเภทต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย Fellow คุณสามารถกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การสนทนาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย

หนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานของแอปประชุมทางวิดีโอตัวนี้คือความสามารถในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งกำหนดเวลา และให้ทุกคนรับผิดชอบได้ ทำให้แน่ใจว่าการติดตามผลที่สำคัญและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการไม่ถูกมองข้าม

แต่ Fellow ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดระเบียบและการจัดการงานเท่านั้น มันยังตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานอีกด้วย ด้วยฟีเจอร์การจดบันทึกแบบโต้ตอบและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถจับประเด็นความคิดเห็น การตัดสินใจ และการสนทนาของผู้เข้าร่วมประชุมได้แบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากสมาชิกทุกคนในทีม

คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและรายการที่ต้องดำเนินการก่อนและหลังการประชุม ด้วยกระบวนการทำงานของการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
  • แชร์, ร่วมมือ, และซิงค์บันทึกการประชุมข้ามทีม
  • มีแม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติในตัวสำหรับการยอมรับและให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน

ข้อจำกัดร่วมกัน

  • อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับส่วนติดต่อผู้ใช้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่มีการผสานปฏิทินกับแพลตฟอร์มเฉพาะบางแห่ง
  • การซิงโครไนซ์บันทึกการประชุมอาจล่าช้าในบางครั้ง

การกำหนดราคาแบบเพื่อน

  • ฟรี
  • ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)

4. Google Meet

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Google Meet
ผ่านGoogle Meet

บริการประชุมทางวิดีโอถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว Google Meet ผสานการทำงานกับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซิงค์กับ Google Calendar ของคุณหรือการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานผ่าน Gmail ได้อย่างง่ายดาย Google Meet ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วอย่างไร้รอยต่อ

คุณสามารถไว้วางใจโครงสร้างพื้นฐานการประชุมทางวิดีโอที่เสถียรและแข็งแกร่งของ Google ได้ ซึ่งมอบคุณภาพเสียงและวิดีโอที่สม่ำเสมอ ช่วยให้การสื่อสารกับสมาชิกในทีม ลูกค้า หรือพันธมิตรของคุณชัดเจนและไม่ถูกขัดจังหวะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Calendar และ Gmail
  • สามารถจัดการประชุมได้สูงสุด 100 คน
  • คำบรรยายแบบเรียลไทม์ของทุกการโทรผ่านวิดีโอและการประชุมทางวิดีโอที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม
  • ผู้เข้าร่วมสามารถใช้การแชร์หน้าจอสำหรับการนำเสนอ

ข้อจำกัดของ Google Meet

  • แอปนี้ไม่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้เท่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาคุณภาพเสียงและวิดีโอเป็นครั้งคราว
  • คุณสมบัติที่โดดเด่นบางอย่างมีให้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Google Meet

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว Google Meet

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 6/5 (11,000+ รีวิว)

5. GoTo Meeting

ผ่านทางGoTo Meeting

GoTo Meeting เป็นหนึ่งในโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือการประชุมออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมันช่วยให้คุณจัดการและดำเนินการประชุมเสมือนจริงได้อย่างราบรื่น ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของพวกเขา

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เครื่องมืออเนกประสงค์นี้รองรับธุรกิจทุกขนาด ทำให้การประชุมทางวิดีโอเป็นเรื่องง่าย

ด้วย GoTo Meeting คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงชุดคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอขั้นสูงที่ช่วยยกระดับการประชุมเสมือนจริงของคุณไปอีกขั้น เมื่อคุณเริ่มใช้งาน คุณจะประทับใจกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการจัดการการประชุมที่ราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting

  • ดื่มด่ำกับเสียงที่ใสบริสุทธิ์และเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอความคมชัดสูงจากซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของ GoTo Meeting
  • ดำเนินการและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจากอุปกรณ์มือถือใดก็ได้
  • เพลิดเพลินกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ตามความเสี่ยง และโดยค่าเริ่มต้น GoTo Meeting จะล็อกข้อมูลเสียงและวิดีโอของคุณด้วยการเข้ารหัส AES-128 บิต คุณสามารถวางใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัย
  • ผู้เข้าร่วมสามารถเน้นจุดสำคัญระหว่างการนำเสนอ

ข้อจำกัดของ GoTo Meeting

  • ไม่มีแพ็กเกจฟรี
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • บางครั้ง ผู้ใช้มือถือได้รายงานปัญหาการเชื่อมต่อ

ราคา GoTo Meeting

  • มืออาชีพ: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้จัดงาน
  • ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้จัดงาน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว GoTo Meeting

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (7,000+ รีวิว)

6. Zoom

แอปส่งข้อความแชท Zoom Chat
ผ่านทางZoom

ได้รับความนิยมมากจนแทบจะเป็นคำกริยาไปแล้ว; Zoom คือยักษ์ใหญ่ในห้องประชุมทางวิดีโอที่ไม่มีใครไม่รู้จัก. หนึ่งในแอปประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม Zoom เหมาะสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือกิจกรรมดิจิทัลขนาดใหญ่. คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของมันทำให้ผู้ใช้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง. อย่างไรก็ตาม Zoom ก็มีข้อเสียเช่นกัน และเราจะแสดงให้คุณเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของมันด้านล่าง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • ห้องประชุมย่อยเหมาะสำหรับการแบ่งการประชุมใหญ่ให้เป็นการสนทนาที่อบอุ่น
  • อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าพื้นหลังเสมือนเพื่อความเป็นส่วนตัวหรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา
  • บันทึกการประชุมและให้บริการถอดเสียงอัตโนมัติ
  • ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์มือถือและเครื่องมืออื่น ๆ มากมาย

ข้อจำกัดของ Zoom

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการประชุมกลุ่มไว้ที่ 40 นาที
  • มีความกังวลด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นในอดีต
  • มีรายงานจากผู้ใช้บางรายเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพเสียงและวิดีโอเป็นครั้งคราว

ราคาของ Zoom:

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $14.99 ต่อเดือน ต่อโฮสต์
  • ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อโฮสต์
  • องค์กร: $19.99/เดือน ต่อโฮสต์

คะแนนและรีวิวของ Zoom:

  • G2: 4. 5/5 (53,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)

7. ตาข่าย

หน้าแรกของ Lattice
ผ่านทางLattice

Lattice เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอที่เราแนะนำ ซึ่งออกแบบมาโดยมีประสิทธิภาพการจัดการเป็นหัวใจสำคัญ ทุกอย่างมุ่งเน้นไปที่การทำให้การประชุมแบบตัวต่อตัวของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้น และการตั้งเป้าหมายที่ง่ายดาย ด้วยการเน้นเป็นพิเศษที่การมีส่วนร่วมของทีมและประสิทธิภาพโดยรวม มันเปลี่ยนการประชุมปกติให้กลายเป็นการประชุมที่มุ่งเน้นและมุ่งเน้นการเติบโต

การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายนั้นง่ายดาย ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้ว และกำลังมุ่งหน้าไปทางใด นอกจากนี้ ฟีเจอร์การให้คำแนะนำยังส่งเสริมวัฒนธรรมที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสิ่งที่เป็นปกติ

ดังนั้น หากเป้าหมายของคุณคือการรักษาให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลองดู Lattice

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง

  • กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและกระชับ
  • ตั้ง, ติดตาม, และบริหารจัดการเป้าหมายข้ามทีม
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน
  • คุณสมบัติการให้ข้อเสนอแนะแบบเพื่อนต่อเพื่อนและการยอมรับสาธารณะ

ข้อจำกัดของตารางตาข่าย

  • ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ จึงขาดฟังก์ชันบางอย่าง
  • ไม่ใช่ผู้ใช้ทุกคนที่ชื่นชอบส่วนติดต่อผู้ใช้
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การกำหนดราคาแบบตารางตาข่าย:

  • การมีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การจัดการประสิทธิภาพ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • OKR & เป้าหมาย: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจรวมการจัดการประสิทธิภาพและ OKR & เป้าหมาย: 11 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

8. โดยเหตุนี้

โดยที่แดชบอร์ด
ผ่านทางWhereby

ลืมการดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมหรือการพยายามจำรหัสผ่านอีกอันไปได้เลย Whereby เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ทำงานได้โดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ความเรียบง่ายนี้ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งาน

การตั้งค่าการประชุมวิดีโอกับ Whereby ง่ายเหมือนการแชร์ลิงก์; ว้าว, คุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้ว

ปรับแต่งห้องประชุมของคุณด้วยพื้นหลังและโลโก้ที่คุณเลือกเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากในการรวมทีมของคุณออนไลน์ แนวทางที่ใช้งานง่ายของ Whereby อาจเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณ

โดยที่ลักษณะเด่นที่สุด

  • ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยลิงก์ง่ายๆ
  • ปรับแต่งห้องประชุมด้วยแบรนด์ โลโก้ และพื้นหลังที่กำหนดเอง
  • แชร์หน้าจอของคุณหรือหน้าต่างเฉพาะ
  • บันทึกการประชุมเพื่อทบทวนภายหลัง

โดยที่ข้อจำกัด

  • ผู้เข้าร่วมจำกัดในแผนพื้นฐานฟรีและแผน Pro
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการกระตุกของวิดีโอเป็นครั้งคราว
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ห้องย่อยและการสำรวจความคิดเห็น

โดยวิธีการกำหนดราคา:

  • สำรวจ: แผนฟรี
  • ข้อดี: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $9.99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • ราคา: 9.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • เติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา

โดยที่การให้คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

9. Skype

ตัวอย่าง Skype for Business
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Skype—ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้MicrosoftTeams—เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในวงการสื่อสารดิจิทัล โดยให้บริการการโทรผ่านวิดีโอและเสียงที่มั่นคงมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะกลายเป็นที่นิยม

ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ เป็นที่รู้จักกันดีในการรักษาการเชื่อมต่อให้แข็งแกร่งและการสนทนาให้ลื่นไหล ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็ก ๆ ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่ยุ่งยากเพื่อจัดการประชุมระดมความคิด หรือเพียงแค่สองคนที่ต้องการหารือรายละเอียดบางอย่าง Skype ก็ทำให้ทุกอย่างง่ายและเข้าถึงได้

หนึ่งในประโยชน์หลักของ Skype คือคุณสมบัติแชทในตัว แชทนี้ช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแชร์ไฟล์ได้โดยไม่สะดุด

โดยรวมแล้ว Skype เป็นตัวเลือกคลาสสิกที่ผ่านการทดสอบของกาลเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype

  • โทรคุยวิดีโอแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม
  • การส่งข้อความในแอปเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว
  • แชร์หน้าจอของคุณระหว่างการประชุม
  • ส่งไฟล์และเอกสารผ่านแชท

ข้อจำกัดของ Skype

  • ไม่เหมาะสำหรับการประชุมขนาดใหญ่
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาคุณภาพวิดีโอและเสียงเป็นครั้งคราว

ราคา Skype:

  • สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: $2.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • อเมริกาเหนือ: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โลก: $13. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Skype:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 22,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)

10. 15Five

แดชบอร์ด 15five
ผ่านทาง15Five

ด้วย 15Five การประชุมแบบตัวต่อตัวกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า และการติดตามเป้าหมาย

ผู้จัดการจะได้รับภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความมีส่วนร่วมของทีม ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้นและให้การสนับสนุนที่จำเป็นได้ และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่าย ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุข

15คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five

  • อำนวยความสะดวกในการประชุมที่มีประสิทธิภาพระหว่างพนักงานและผู้จัดการ
  • ติดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  • คุณสมบัติการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเพื่อกระตุ้นทีม
  • รายงานผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วม

ข้อจำกัดของ 15Five

  • ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจขาดคุณสมบัติบางอย่าง
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ใช้บางราย
  • มันมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน

ราคาของ 15Five:

  • มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
  • ดำเนินการ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • จุดเน้น: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจรวมทุกแพลตฟอร์ม: 14 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Transform Online: $99/เดือน ต่อผู้จัดการ
  • Transform Hybrid: 174 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้จัดการ
  • Transform Live: $300/เดือน ต่อผู้จัดการ

การให้คะแนนและรีวิว 15Five:

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

11. GlobalMeet

แดชบอร์ด GlobalMeet
ผ่านทางGlobalMeet

GlobalMeet, สร้างโดย PGi, เป็นแพลตฟอร์มหลายฟังก์ชันสำหรับการประชุมทางเว็บและวิดีโอความละเอียดสูง, การประชุมทางวิดีโอผ่านมือถือ, การสัมมนาทางเว็บ, และการจัดการกิจกรรม.

มันสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัด เข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ ด้วยคุณสมบัติสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์แบบโต้ตอบและกิจกรรมเสมือนจริงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนและจัดการกิจกรรม

บริการที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย และเชื่อถือได้ของ GlobalMeet ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสารดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GlobalMeet

  • การบันทึกวิดีโอคุณภาพสูงของการประชุมทางวิชาการ
  • จัดกิจกรรมเสมือนจริงพร้อมผู้เข้าร่วมหลายพันคน
  • ไวท์บอร์ด, แบบสำรวจ, และการแชทวิดีโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
  • ใช้งานร่วมกับ Microsoft Teams และ Skype for Business

ข้อจำกัดของ GlobalMeet

  • เมื่อเปรียบเทียบกับบริการประชุมทางวิดีโอ ระบบ แอป และเครื่องมืออื่น ๆ GlobalMeet ไม่สามารถทำงานร่วมกับแอปของบุคคลที่สามได้ดีนัก ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานของพวกเขา
  • GlobalMeet ทำงานหนักเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • GlobalMeet ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่ผู้ใช้แอปอื่นสามารถใช้ได้

ราคาของ GlobalMeet:

  • พื้นฐาน: แผนฟรี
  • มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ GlobalMeet:

  • G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (50+ รีวิว)

ยกระดับการทำงานร่วมกันดิจิทัลของคุณด้วยซอฟต์แวร์การประชุมแบบตัวต่อตัว ClickUp 1 on 1

การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นในการนำทางผ่านพื้นที่ทำงานดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ. ทุกเครื่องมือมีจุดแข็งของตัวเอง ดังนั้นการเลือกของคุณจึงขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณและกระบวนการทำงานของคุณ.

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีมการจัดทำรายงานการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม หรือการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้งานของคุณจัดการได้ง่ายขึ้นมาก

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการทีมข้ามสายงาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน และจัดการประชุมประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

