10 ซอฟต์แวร์การประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้จัดการในปี 2025

การเปลี่ยนจากการสนทนาแบบพบหน้ากันเป็นการประชุมออนไลน์อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ข่าวดีก็คือ—ด้วยซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด อุปสรรคเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมที่ดียิ่งขึ้นได้
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอระดับชั้นนำคือผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ของคุณในโลกดิจิทัล พวกเขาช่วยให้การสื่อสารราบรื่น ส่งเสริมการเชื่อมต่อที่มีความหมาย และเตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดการในการติดตามความก้าวหน้าของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ งานของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณมีเวลาเหลือเพื่อให้ความสนใจกับการคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์
ลองนึกภาพการจัดเตรียมวาระการประชุม การบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการทีมข้ามสายงาน ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในโซลูชันการประชุมทางวิดีโอเดียว นั่นเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากใช่ไหม?
และนี่คือสิ่งที่ดีกว่า:เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลเหล่านี้ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาทั่วไปของการทำงานจากระยะไกลเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมที่สถานที่ทำงานแบบดั้งเดิมไม่สามารถเทียบได้ ในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้โซลูชันดิจิทัลเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความชอบ แต่เป็นความจำเป็น
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมคู่มือนี้ขึ้นมาเพื่อเน้นย้ำซอฟต์แวร์ประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ อย่าลืมอ่านต่อ
คุณควรค้นหาอะไรเมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด คุณกำลังมองหาประโยชน์ที่น่าสนใจไม่กี่อย่าง
ก่อนอื่น การสื่อสารควรเป็นเรื่องง่าย เสียงและวิดีโอที่ชัดเจน ตัวเลือกการแชทที่รวดเร็ว และเครื่องมือที่มีประโยชน์ เช่น การแชร์หน้าจอและกระดานไวท์บอร์ด ล้วนเป็นสิ่งจำเป็น
ต่อไป การจัดตารางประชุมไม่ควรเป็นเรื่องปวดหัว ผู้ให้บริการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ดีที่สุดมีฟีเจอร์ที่ช่วยในการตั้งค่าระชุมประจำ เชื่อมต่อกับปฏิทินของคุณ และส่งการแจ้งเตือนที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
และสิ่งสำคัญคือซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของคุณต้องทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น ความเข้ากันได้นี้ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณลื่นไหลและประหยัดเวลาจากการทำงานซ้ำซ้อน
การแชร์ไฟล์ควรเป็นเรื่องง่าย และแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอต้องใช้งานง่าย ทีมของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์การประชุมของคุณจำเป็นต้องพัฒนาขึ้นหากคุณกำลังจัดการทีมระยะไกล มองหาคุณสมบัติที่รองรับเขตเวลาต่าง ๆ การเข้าถึงผ่านมือถือ และความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
สุดท้ายนี้ ควรเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอด้วย ซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุดควรมีฟีเจอร์เสริม เช่น การจัดการงานแม่แบบสำหรับการประเมินผลงาน และการบริหารโครงการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณเป็นระเบียบยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้มากยิ่งขึ้น
10 ซอฟต์แวร์การประชุมแบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางวิดีโอ เราจะขอแนะนำเครื่องมือที่เราชื่นชอบ 10 อันดับ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp โดดเด่นในตลาดด้วยแนวทางการจัดการงานและโครงการที่ครอบคลุม ไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับการประชุมเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งรวมการจัดการทีม การติดตามงาน และการประเมินประสิทธิภาพไว้ในที่เดียว
ClickUp ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลต ClickUp 1 On 1sและฟีเจอร์ Notepad สำหรับการตั้งวาระการประชุมครั้งแรกของคุณ
หลังจากนั้น คุณสามารถเจาะลึกชุดฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสนทนาแบบตัวต่อตัวครั้งต่อไปของคุณรู้สึกเหมือนการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่การประชุมที่อาจเป็นเพียงอีเมลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Meetings เพื่อจดบันทึก ติดตามวาระการประชุม และมอบหมายงานได้ทันทีที่ต้องการ—ทั้งหมดในที่เดียว กำลังบันทึกการประชุมประจำสัปดาห์อยู่ใช่ไหม? นี่คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกพลังพิเศษของ ClickUp
- เมนูแก้ไขของเราเต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายเพื่อให้คุณสามารถเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ด้วยการแก้ไขที่ล้ำลึก – นี่คือสนามเล่นของคุณที่จะสร้างสรรค์หรือจัดระเบียบได้ตามที่คุณต้องการเมื่อคุณกำลังบันทึกข้อมูล
- ซิงค์กับแอปมือถือยอดนิยมเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- มีความคิดเห็นที่ต้องการให้สมาชิกในทีมดำเนินการหรือไม่? ง่ายมาก; มอบหมายให้เขาเลย. ความคิดเห็นนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้รับมอบหมาย ก่อนที่งานจะสามารถถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นได้
- เขียนทุกสิ่งที่คุณต้องการครอบคลุมลงในรายการตรวจสอบ และทำเครื่องหมายถูกทีละข้อเมื่อคุณดำเนินการไป
- เบื่อกับการตั้งงานใหม่ทุกครั้งที่ต้องนัดประชุมวิดีโอหรือไม่? ผ่อนคลายและปล่อยให้งานประจำช่วยเตรียมกำหนดการของคุณให้พร้อมเสมอ
- ในการมุ่งมั่นของเราที่จะลดการคลิกที่ไม่จำเป็น เราได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ – คำสั่งตัด. ทุกครั้งที่คุณอยู่ในช่องข้อความ ให้พิมพ์ / เพื่อเปิดเมนูคำสั่งตัด และเริ่มทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ใหม่กับ ClickUp? ด้วยฟีเจอร์มากมายให้สำรวจ อาจรู้สึกเหมือนคุณกำลังกระโดดลงไปในน้ำลึก แต่ไม่ต้องกังวล คุณจะคุ้นเคยกับมัน
- แจ้งให้ทราบ—ผู้ใช้บางท่านพบปัญหาโหลดหน้าเว็บช้าเป็นบางช่วง ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ควรทราบไว้
- ด้วยวิธีการปรับแต่งและกำหนดเองมากมาย อาจรู้สึกเหมือนกำลังเดินหลงทางในเขาวงกตในตอนแรก แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับระบบแล้ว คุณจะปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้สมบูรณ์แบบได้ในเวลาไม่นาน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. เพื่อนร่วมงาน
Fellow เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการประชุมทางวิดีโอที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิผลภายในทีมของคุณ มันมอบอำนาจให้คุณในการปรับแต่งการประชุมประเภทต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย Fellow คุณสามารถกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การสนทนาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย
หนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานของแอปประชุมทางวิดีโอตัวนี้คือความสามารถในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งกำหนดเวลา และให้ทุกคนรับผิดชอบได้ ทำให้แน่ใจว่าการติดตามผลที่สำคัญและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการไม่ถูกมองข้าม
แต่ Fellow ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดระเบียบและการจัดการงานเท่านั้น มันยังตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานอีกด้วย ด้วยฟีเจอร์การจดบันทึกแบบโต้ตอบและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถจับประเด็นความคิดเห็น การตัดสินใจ และการสนทนาของผู้เข้าร่วมประชุมได้แบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากสมาชิกทุกคนในทีม
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและรายการที่ต้องดำเนินการก่อนและหลังการประชุม ด้วยกระบวนการทำงานของการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
- แชร์, ร่วมมือ, และซิงค์บันทึกการประชุมข้ามทีม
- มีแม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติในตัวสำหรับการยอมรับและให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน
ข้อจำกัดร่วมกัน
- อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับส่วนติดต่อผู้ใช้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่มีการผสานปฏิทินกับแพลตฟอร์มเฉพาะบางแห่ง
- การซิงโครไนซ์บันทึกการประชุมอาจล่าช้าในบางครั้ง
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
- ฟรี
- ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
4. Google Meet
บริการประชุมทางวิดีโอถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว Google Meet ผสานการทำงานกับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซิงค์กับ Google Calendar ของคุณหรือการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานผ่าน Gmail ได้อย่างง่ายดาย Google Meet ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วอย่างไร้รอยต่อ
คุณสามารถไว้วางใจโครงสร้างพื้นฐานการประชุมทางวิดีโอที่เสถียรและแข็งแกร่งของ Google ได้ ซึ่งมอบคุณภาพเสียงและวิดีโอที่สม่ำเสมอ ช่วยให้การสื่อสารกับสมาชิกในทีม ลูกค้า หรือพันธมิตรของคุณชัดเจนและไม่ถูกขัดจังหวะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Calendar และ Gmail
- สามารถจัดการประชุมได้สูงสุด 100 คน
- คำบรรยายแบบเรียลไทม์ของทุกการโทรผ่านวิดีโอและการประชุมทางวิดีโอที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม
- ผู้เข้าร่วมสามารถใช้การแชร์หน้าจอสำหรับการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Google Meet
- แอปนี้ไม่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้เท่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ผู้ใช้รายงานปัญหาคุณภาพเสียงและวิดีโอเป็นครั้งคราว
- คุณสมบัติที่โดดเด่นบางอย่างมีให้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Google Meet
- ฟรี
- เริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 6/5 (11,000+ รีวิว)
5. GoTo Meeting
GoTo Meeting เป็นหนึ่งในโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือการประชุมออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมันช่วยให้คุณจัดการและดำเนินการประชุมเสมือนจริงได้อย่างราบรื่น ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เครื่องมืออเนกประสงค์นี้รองรับธุรกิจทุกขนาด ทำให้การประชุมทางวิดีโอเป็นเรื่องง่าย
ด้วย GoTo Meeting คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงชุดคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอขั้นสูงที่ช่วยยกระดับการประชุมเสมือนจริงของคุณไปอีกขั้น เมื่อคุณเริ่มใช้งาน คุณจะประทับใจกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการจัดการการประชุมที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- ดื่มด่ำกับเสียงที่ใสบริสุทธิ์และเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอความคมชัดสูงจากซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของ GoTo Meeting
- ดำเนินการและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจากอุปกรณ์มือถือใดก็ได้
- เพลิดเพลินกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ตามความเสี่ยง และโดยค่าเริ่มต้น GoTo Meeting จะล็อกข้อมูลเสียงและวิดีโอของคุณด้วยการเข้ารหัส AES-128 บิต คุณสามารถวางใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัย
- ผู้เข้าร่วมสามารถเน้นจุดสำคัญระหว่างการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- ไม่มีแพ็กเกจฟรี
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- บางครั้ง ผู้ใช้มือถือได้รายงานปัญหาการเชื่อมต่อ
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้จัดงาน
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้จัดงาน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว GoTo Meeting
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (7,000+ รีวิว)
6. Zoom
ได้รับความนิยมมากจนแทบจะเป็นคำกริยาไปแล้ว; Zoom คือยักษ์ใหญ่ในห้องประชุมทางวิดีโอที่ไม่มีใครไม่รู้จัก. หนึ่งในแอปประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม Zoom เหมาะสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือกิจกรรมดิจิทัลขนาดใหญ่. คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของมันทำให้ผู้ใช้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง. อย่างไรก็ตาม Zoom ก็มีข้อเสียเช่นกัน และเราจะแสดงให้คุณเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของมันด้านล่าง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- ห้องประชุมย่อยเหมาะสำหรับการแบ่งการประชุมใหญ่ให้เป็นการสนทนาที่อบอุ่น
- อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าพื้นหลังเสมือนเพื่อความเป็นส่วนตัวหรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา
- บันทึกการประชุมและให้บริการถอดเสียงอัตโนมัติ
- ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์มือถือและเครื่องมืออื่น ๆ มากมาย
ข้อจำกัดของ Zoom
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการประชุมกลุ่มไว้ที่ 40 นาที
- มีความกังวลด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นในอดีต
- มีรายงานจากผู้ใช้บางรายเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพเสียงและวิดีโอเป็นครั้งคราว
ราคาของ Zoom:
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือน ต่อโฮสต์
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อโฮสต์
- องค์กร: $19.99/เดือน ต่อโฮสต์
คะแนนและรีวิวของ Zoom:
- G2: 4. 5/5 (53,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
7. ตาข่าย
Lattice เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอที่เราแนะนำ ซึ่งออกแบบมาโดยมีประสิทธิภาพการจัดการเป็นหัวใจสำคัญ ทุกอย่างมุ่งเน้นไปที่การทำให้การประชุมแบบตัวต่อตัวของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้น และการตั้งเป้าหมายที่ง่ายดาย ด้วยการเน้นเป็นพิเศษที่การมีส่วนร่วมของทีมและประสิทธิภาพโดยรวม มันเปลี่ยนการประชุมปกติให้กลายเป็นการประชุมที่มุ่งเน้นและมุ่งเน้นการเติบโต
การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายนั้นง่ายดาย ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้ว และกำลังมุ่งหน้าไปทางใด นอกจากนี้ ฟีเจอร์การให้คำแนะนำยังส่งเสริมวัฒนธรรมที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสิ่งที่เป็นปกติ
ดังนั้น หากเป้าหมายของคุณคือการรักษาให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลองดู Lattice
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและกระชับ
- ตั้ง, ติดตาม, และบริหารจัดการเป้าหมายข้ามทีม
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน
- คุณสมบัติการให้ข้อเสนอแนะแบบเพื่อนต่อเพื่อนและการยอมรับสาธารณะ
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ จึงขาดฟังก์ชันบางอย่าง
- ไม่ใช่ผู้ใช้ทุกคนที่ชื่นชอบส่วนติดต่อผู้ใช้
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาแบบตารางตาข่าย:
- การมีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- การจัดการประสิทธิภาพ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- OKR & เป้าหมาย: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจรวมการจัดการประสิทธิภาพและ OKR & เป้าหมาย: 11 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
8. โดยเหตุนี้
ลืมการดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมหรือการพยายามจำรหัสผ่านอีกอันไปได้เลย Whereby เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ทำงานได้โดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ความเรียบง่ายนี้ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งาน
การตั้งค่าการประชุมวิดีโอกับ Whereby ง่ายเหมือนการแชร์ลิงก์; ว้าว, คุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้ว
ปรับแต่งห้องประชุมของคุณด้วยพื้นหลังและโลโก้ที่คุณเลือกเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากในการรวมทีมของคุณออนไลน์ แนวทางที่ใช้งานง่ายของ Whereby อาจเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณ
โดยที่ลักษณะเด่นที่สุด
- ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยลิงก์ง่ายๆ
- ปรับแต่งห้องประชุมด้วยแบรนด์ โลโก้ และพื้นหลังที่กำหนดเอง
- แชร์หน้าจอของคุณหรือหน้าต่างเฉพาะ
- บันทึกการประชุมเพื่อทบทวนภายหลัง
โดยที่ข้อจำกัด
- ผู้เข้าร่วมจำกัดในแผนพื้นฐานฟรีและแผน Pro
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการกระตุกของวิดีโอเป็นครั้งคราว
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ห้องย่อยและการสำรวจความคิดเห็น
โดยวิธีการกำหนดราคา:
- สำรวจ: แผนฟรี
- ข้อดี: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $9.99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ราคา: 9.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
โดยที่การให้คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
9. Skype
Skype—ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้MicrosoftTeams—เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในวงการสื่อสารดิจิทัล โดยให้บริการการโทรผ่านวิดีโอและเสียงที่มั่นคงมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะกลายเป็นที่นิยม
ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ เป็นที่รู้จักกันดีในการรักษาการเชื่อมต่อให้แข็งแกร่งและการสนทนาให้ลื่นไหล ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็ก ๆ ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่ยุ่งยากเพื่อจัดการประชุมระดมความคิด หรือเพียงแค่สองคนที่ต้องการหารือรายละเอียดบางอย่าง Skype ก็ทำให้ทุกอย่างง่ายและเข้าถึงได้
หนึ่งในประโยชน์หลักของ Skype คือคุณสมบัติแชทในตัว แชทนี้ช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแชร์ไฟล์ได้โดยไม่สะดุด
โดยรวมแล้ว Skype เป็นตัวเลือกคลาสสิกที่ผ่านการทดสอบของกาลเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- โทรคุยวิดีโอแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม
- การส่งข้อความในแอปเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว
- แชร์หน้าจอของคุณระหว่างการประชุม
- ส่งไฟล์และเอกสารผ่านแชท
ข้อจำกัดของ Skype
- ไม่เหมาะสำหรับการประชุมขนาดใหญ่
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาคุณภาพวิดีโอและเสียงเป็นครั้งคราว
ราคา Skype:
- สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: $2.99/เดือนต่อผู้ใช้
- อเมริกาเหนือ: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- โลก: $13. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Skype:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 22,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
10. 15Five
ด้วย 15Five การประชุมแบบตัวต่อตัวกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า และการติดตามเป้าหมาย
ผู้จัดการจะได้รับภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความมีส่วนร่วมของทีม ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้นและให้การสนับสนุนที่จำเป็นได้ และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่าย ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุข
15คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- อำนวยความสะดวกในการประชุมที่มีประสิทธิภาพระหว่างพนักงานและผู้จัดการ
- ติดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- คุณสมบัติการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเพื่อกระตุ้นทีม
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ 15Five
- ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจขาดคุณสมบัติบางอย่าง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ใช้บางราย
- มันมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน
ราคาของ 15Five:
- มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- ดำเนินการ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- จุดเน้น: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจรวมทุกแพลตฟอร์ม: 14 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Transform Online: $99/เดือน ต่อผู้จัดการ
- Transform Hybrid: 174 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้จัดการ
- Transform Live: $300/เดือน ต่อผู้จัดการ
การให้คะแนนและรีวิว 15Five:
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
11. GlobalMeet
GlobalMeet, สร้างโดย PGi, เป็นแพลตฟอร์มหลายฟังก์ชันสำหรับการประชุมทางเว็บและวิดีโอความละเอียดสูง, การประชุมทางวิดีโอผ่านมือถือ, การสัมมนาทางเว็บ, และการจัดการกิจกรรม.
มันสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัด เข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ ด้วยคุณสมบัติสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์แบบโต้ตอบและกิจกรรมเสมือนจริงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนและจัดการกิจกรรม
บริการที่ครอบคลุม ใช้งานง่าย และเชื่อถือได้ของ GlobalMeet ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสารดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GlobalMeet
- การบันทึกวิดีโอคุณภาพสูงของการประชุมทางวิชาการ
- จัดกิจกรรมเสมือนจริงพร้อมผู้เข้าร่วมหลายพันคน
- ไวท์บอร์ด, แบบสำรวจ, และการแชทวิดีโอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
- ใช้งานร่วมกับ Microsoft Teams และ Skype for Business
ข้อจำกัดของ GlobalMeet
- เมื่อเปรียบเทียบกับบริการประชุมทางวิดีโอ ระบบ แอป และเครื่องมืออื่น ๆ GlobalMeet ไม่สามารถทำงานร่วมกับแอปของบุคคลที่สามได้ดีนัก ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานของพวกเขา
- GlobalMeet ทำงานหนักเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- GlobalMeet ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่ผู้ใช้แอปอื่นสามารถใช้ได้
ราคาของ GlobalMeet:
- พื้นฐาน: แผนฟรี
- มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ GlobalMeet:
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
ยกระดับการทำงานร่วมกันดิจิทัลของคุณด้วยซอฟต์แวร์การประชุมแบบตัวต่อตัว ClickUp 1 on 1
การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นในการนำทางผ่านพื้นที่ทำงานดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ. ทุกเครื่องมือมีจุดแข็งของตัวเอง ดังนั้นการเลือกของคุณจึงขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณและกระบวนการทำงานของคุณ.
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีมการจัดทำรายงานการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม หรือการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้งานของคุณจัดการได้ง่ายขึ้นมาก
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการทีมข้ามสายงาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน และจัดการประชุมประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการสำรวจเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการจัดการทีมและการประชุมแบบตัวต่อตัวของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดดูฟีเจอร์เฉพาะของ ClickUp—ClickUp Meetings ทำให้พื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดการงานได้ง่ายขึ้นด้วย ClickUp เยี่ยมชมเราได้ที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีที่เราสามารถปฏิวัติประสบการณ์การประชุมของคุณ