9 ประเภทการประชุมทั่วไป – ประเภทการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับทีม

ผู้จัดการต้องรับผิดชอบหลายอย่าง
จากแรงกดดันในการเป็นผู้นำที่ต้องบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาแก่ทีมของคุณ การสร้างสมดุลกับความคาดหวังที่แตกต่างกันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในฐานะผู้นำ การประชุมเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยคุณในการมอบหมายงาน รับทราบสถานะความคืบหน้าระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ และอื่นๆ
การประชุมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป้าหมาย กรณีการใช้งาน และวาระการประชุม การสร้างวาระการประชุม การกำหนดความคาดหวัง และการติดตามการสนทนา ล้วนเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้การประชุมดำเนินไปตามแผนและมีประสิทธิผล
ดังนั้น หากคุณต้องการเป็นผู้นำทีมที่แข็งแกร่งขึ้น และยุติการประชุมที่ไร้ประโยชน์ไปตลอดกาล บล็อกนี้เหมาะสำหรับคุณ เราได้รวบรวมประเภทของการประชุมที่คุณต้องรู้ถึง 9 ประเภท และวิธีการจัดการประชุมเหล่านั้นอย่างถูกต้อง
เป็นโบนัส เราได้รวมเทมเพลตฟรีไว้ให้คุณสองสามแบบเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการประชุมครั้งต่อไปของคุณได้มากที่สุด!
องค์ประกอบของการประชุมที่ควรพิจารณาก่อนเลือกประเภทการประชุมของคุณ
การรู้ประเภทของการประชุมที่ผู้จัดการสามารถจัดได้จะช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทั่วทั้งทีมได้
แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่ซ้ำซากและทำให้เหนื่อยล้า การประชุมที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นโอกาสพิเศษในการรวบรวมความคิด ให้ข้อเสนอแนะ กระตุ้นการเติบโตทางวิชาชีพ และขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้ก้าวหน้า
ก่อนเลือกประเภทการประชุมที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ โปรดพิจารณาองค์ประกอบของการประชุมเหล่านี้:
1. วัตถุประสงค์: เป้าหมายของการประชุมคืออะไร? 2. ผู้เข้าร่วม: ใครควรเข้าร่วมและใครจะเป็นผู้นำการประชุม? 3. วาระการประชุม: มีหัวข้อใดบ้างที่ต้องหารือและควรจัดลำดับอย่างไร? 4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: คุณหวังว่าจะบรรลุอะไรเมื่อสิ้นสุดการประชุม? 5. ความถี่: ควรจัดการประชุมบ่อยแค่ไหน?
เมื่อคุณได้พิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเลือกประเภทของการประชุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของทีมคุณ
ตอนนี้ มาเจาะลึกประเภทของการประชุมที่คุณจำเป็นต้องรู้ และวิธีการจัดการประชุมเหล่านั้นอย่างเหมาะสมด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่ถูกต้องกันเถอะ!
9 ประเภทของการประชุมที่พบบ่อยที่สุด
นี่คือเก้าประเภทของการประชุม, คำแนะนำในการดำเนินการแต่ละประเภทให้ประสบความสำเร็จ, และแบบฟอร์มพร้อมใช้ฟรีเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้!
1. การประชุมปฐมนิเทศ
การประชุมปฐมนิเทศเป็นครั้งแรกที่พนักงานใหม่ได้พบกับผู้จัดการของตนหลังจากเข้าร่วมองค์กร การประชุมเริ่มต้นประเภทนี้เป็นการบ่งบอกถึงการเริ่มต้นการฝึกอบรมของพวกเขา และมีความจำเป็นเนื่องจากช่วงเวลาการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นการวางรากฐานสำหรับความสำเร็จของสมาชิกใหม่ในทีม เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นที่ลึกซึ้งในกระบวนการและระบบของบริษัท
การประชุมเหล่านี้ควรช่วยให้ผู้จัดการได้รู้จักพนักงานของตนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การถามคำถามเพื่อทำลายความเกรงใจ เช่น งานอดิเรกของคุณคืออะไร อาหารจานโปรดของคุณคืออะไร หรือคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น คุณชอบรับคำติชมอย่างไร หรืออะไรคือแรงจูงใจของคุณ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมเหล่านี้
การประชุมปฐมนิเทศควรมีการอธิบายโปรแกรมการฝึกอบรมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง สมาชิกในทีมของพวกเขา และรายการตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำในสัปดาห์แรกลองใช้รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpเพื่อสนับสนุนพนักงานใหม่ของคุณและช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานใหม่ได้อย่างราบรื่น
2. การประชุมแบบตัวต่อตัว
การประชุมแบบตัวต่อตัวคือการประชุมระหว่างบุคคลสองคน โดยทั่วไปคือผู้จัดการและผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของพวกเขา การประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้จัดการในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของพวกเขา
การประชุมแบบตัวต่อตัวมีหลายประเภท และประเภทของการประชุมแบบตัวต่อตัวที่คุณจัดจะสะท้อนถึงเนื้อหาของวาระการประชุม ตัวอย่างเช่น การประชุมแบบตัวต่อตัวครั้งแรกที่ผู้จัดการมีกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงจะแตกต่างอย่างมากจากการประชุมแบบตัวต่อตัวรายสัปดาห์
ที่ Fellow ผู้จัดการจะจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อทำความรู้จักพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นและตรวจสอบสถานะการทำงานของพวกเขา พวกเขาจะถามคำถามที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในขณะที่กำหนดความคาดหวังและรายการดำเนินการเพื่อช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จ
หัวข้อจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและอุปสรรคปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการสนทนาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยไม่คำนึงถึงความถี่ของการประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมควรมีสิ่งต่อไปนี้เสมอ:
- คำถามสร้างความสัมพันธ์เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่และชีวิตส่วนตัวของกันและกัน
- การหารือเกี่ยวกับรายการธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงหรือจำเป็น
- รายการดำเนินการที่ชัดเจนและขั้นตอนถัดไปหลังการประชุม
ความสำคัญของการประชุมแบบตัวต่อตัวอยู่ที่พลังในการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างพนักงานและผู้จัดการ องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การประชุมประเภทนี้มีประสิทธิภาพคือการขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมวาระการประชุม
การใช้เครื่องมือประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อบันทึกการสนทนาและกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุม คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการประชุมแบบ 1:1 ของ ClickUpเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมที่เป็นระบบซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดี
3. การประชุมเช็คอิน
การประชุมเช็คอิน—หรือที่เรียกว่าการประชุมอัปเดตสถานะ—เป็นการสนทนาที่ทีมต่างๆ ร่วมมือกันและแบ่งปันความคืบหน้าในหัวข้อหรือโครงการเฉพาะ วัตถุประสงค์คือเพื่อให้แน่ใจว่าทีมและโครงการมีความสอดคล้องกันในขณะที่ยกประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า
แม้ว่าการประชุมเช็คอินหรือการอัปเดตสถานะอาจไม่ใช่ที่โปรดปรานของทีมเสมอไป แต่พวกมันก็เป็นกลไกที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหาและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ระยะเวลาของการประชุมเช็คอินอาจแตกต่างกันไปตามสถานะและขนาดของโครงการ ทีมขายมักจะมีการประชุมเช็คอินประจำวันแบบยืนสั้น ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าของดีลและการอัปเดตต่าง ๆ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 15 นาที
อีกทางเลือกหนึ่งคือการประชุมตรวจสอบภาวะผู้นำในช่วงวิกฤต ซึ่งแต่ละแผนกจะแบ่งปันข้อมูลอัปเดต การประชุมตรวจสอบโครงการที่ยาวนานขึ้นก็เป็นไปได้เช่นกัน ซึ่งคุณจำเป็นต้องหารือเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดต ทบทวนรายการดำเนินการที่ผ่านมา และความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
การประชุมเช็คอินสามารถมีโทนที่เป็นกันเองหรือเป็นทางการ ขึ้นอยู่กับบริบทและสถานที่ทำงานของคุณ โดยรวมแล้ว การเช็คอินที่ประสบความสำเร็จควรส่งเสริมช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างสมาชิกแต่ละคนในทีม และทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้สามารถอำนวยความสะดวกได้ผ่านการประชุมโต๊ะกลมเพื่ออัปเดตข้อมูล ซึ่งสมาชิกแต่ละทีมจะต้องเพิ่มประเด็นการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับโครงการของตน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ได้ เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
เพื่อช่วยให้คุณจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดเตรียมตัวให้พร้อมด้วยรายการคำถามสำหรับการเช็คอินที่จะถามทีมของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้โดยการสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมข้อมูลอัปเดต ความกังวล และบันทึกสำคัญอื่นๆ
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการสร้างเอกสารการประชุมแบบยืนที่ทีมของคุณสามารถกรอกข้อมูลก่อนการประชุมได้! ใช้แม่แบบการประชุมแบบยืนรายวันโดย ClickUpและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
โบนัส:แม่แบบกำหนดการประชุม!
4. การประชุมระดมความคิด
การประชุมระดมความคิดคือเมื่อทีมมาพบกันเพื่อสร้างแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ การระดมความคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบพร้อมกันหรือแบบไม่พร้อมกัน ในบริบทที่ไม่พร้อมกัน คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมระยะไกลพร้อมใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมของคุณ
การระดมความคิดที่ประสบความสำเร็จจะน่าตื่นเต้น! ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อปลุกความคิดสร้างสรรค์และสร้างไอเดียใหม่ๆ ไม่มีขีดจำกัด และไม่มีไอเดียไหนที่แย่
ข้อเสนอแนะที่สร้างขึ้นอาจเรียบง่ายมาก แต่ก็สามารถซับซ้อนได้เช่นกัน และสิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำในฐานะผู้จัดประชุมว่าไม่มีไอเดียที่แย่ ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมควรมีส่วนร่วมในการสนทนา ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบการประชุมของคุณเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมที่มีลักษณะชอบเข้าสังคมและไม่ชอบเข้าสังคม
การประชุมระดมความคิดเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานและน่าดึงดูดใจ แต่สามารถทำให้ทีมเหนื่อยล้าทางจิตใจได้ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีระบบในการติดตามความคิด อาจเป็นประโยชน์หากกำหนดการประชุมติดตามผลเพื่อจำกัดและกลั่นกรองความคิดเฉพาะเจาะจงในภายหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ลองใช้ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ Clickup เพื่อบันทึกไอเดียและเพิ่มความเป็นระเบียบให้กับเซสชันระดมความคิดของคุณ
5. การประชุมทุกฝ่าย
การประชุมทุกระดับหมายถึงการประชุมที่ทุกระดับขององค์กรจะเข้าร่วม รวมถึงผู้ร่วมงานทุกคน หัวหน้าทีม หัวหน้าแผนก และผู้บริหารระดับสูง เป้าหมายคือการประสานข้อมูลให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การอัปเดตเฉพาะแผนกหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท
ทุกบริษัทมีจังหวะและประเด็นการพูดคุยที่แตกต่างกันสำหรับการประชุมทั้งหมดของบริษัท การประชุมทั้งหมดของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมักจะได้รับการจัดโดย CEO หรือผู้นำของบริษัท และประเด็นการพูดคุยจะรวมถึงการอัปเดตจากผู้นำหรือแผนกต่างๆการแนะนำพนักงานใหม่ และอื่นๆ
ในพอดแคสต์ Supermanagers, Matt Martin, CEO ของ Clockwise, ได้แบ่งปันว่า การประชุมทั้งหมดของพวกเขามีหลายแง่มุม รวมถึงการอัปเดตจากแผนกต่างๆ, การนำเสนอ, และหัวข้อสนทนาที่แบ่งปันช่วงเวลาตลกๆ จากสัปดาห์นั้น การประชุมเหล่านี้โดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง
ลองใช้เทมเพลตการประชุม All Hands ของ ClickUpเพื่อการประชุมประจำสัปดาห์ที่น่าสนใจและเป็นระเบียบ
6. การประชุมเพื่อตัดสินใจ
การประชุมเพื่อการตัดสินใจคือเมื่อทีมมาประชุมเพื่อทำให้การตัดสินใจเป็นทางการและทบทวนขั้นตอนต่อไป การประชุมเหล่านี้จะถูกใช้โดยทั่วไปเพื่อการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมและอาจนำไปสู่ทิศทางใหม่
การประชุมเหล่านี้เป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันในทีมต่างๆ: การประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมโครงการอาจมีการตัดสินใจ การตัดสินใจที่สำคัญควรถูกบันทึกไว้ในเครื่องมือบันทึกการประชุมของคุณเพื่อให้ทีมสามารถจดจำเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจได้
คำถามที่ต้องตอบในระหว่างการประชุมเหล่านี้ ได้แก่:
- จากสถานการณ์และทรัพยากรในปัจจุบันของเรา ทางเลือกที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าคืออะไร?
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบขั้นตอนต่อไป? ทำไม?
ตัวอย่างเช่น การประชุมเพื่อตัดสินใจอาจจัดขึ้นกับผู้จัดการการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์และผู้ประสานงานการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปลี่ยนทิศทางของแคมเปญการตลาดที่ไม่ประสบความสำเร็จ หากทีมต้องการประเมินว่าพวกเขามีแนวทางแคมเปญจากมุมมองและน้ำเสียงที่เหมาะสมหรือไม่ พวกเขาอาจประชุมเพื่อประเมินผลลัพธ์การมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงและเลือกทิศทางใหม่
ในระหว่างการประชุม พวกเขาจะระบุเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจุดสนใจ และบันทึกเหตุผลว่าทำไมทิศทางใหม่จึงดูเหมือนเป็นประโยชน์ ดังนั้น ประเภทของการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดสินใจและบันทึกการตัดสินใจในการขับเคลื่อนโครงการหรือการริเริ่มให้ก้าวหน้าต่อไป
ลองดูแม่แบบเมทริกซ์การตัดสินใจเหล่านี้!
7. การประชุมแก้ปัญหา
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาจะจัดขึ้นโดยทั่วไประหว่างผู้ที่เผชิญกับความท้าทายกับผู้จัดการหรือผู้นำ ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา การประชุมนี้อาจรวมถึงตัวแทนจากแผนกต่างๆ เช่น ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือทีมกฎหมาย เป้าหมายของการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาคือการหาทางออกสำหรับอุปสรรคหรือสำรวจความเป็นไปได้ในขั้นตอนต่อไป
การประชุมแก้ปัญหาสามารถเป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาใดก็ตาม ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ คุณควรวิเคราะห์สถานการณ์และสาเหตุของปัญหา ประเมินแนวทางที่ควรดำเนินการ และสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา
โปรดจำไว้ว่าแต่ละขั้นตอนควรมีการบันทึกไว้ในบันทึกการประชุมของคุณและแบ่งปันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนทนา
8. การประชุมวางแผนรายไตรมาส
การวางแผนรายไตรมาสคือการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ของแผนประจำปีที่แบ่งออกเป็นสี่ไตรมาส ในแต่ละไตรมาสจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่สำหรับสามเดือนถัดไป เป้าหมายที่อัปเดตเหล่านี้สามารถสื่อสารได้ในการประชุมวางแผนรายไตรมาส ซึ่งจะมีการหารือเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และเฉลิมฉลองความสำเร็จในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
การประชุมเหล่านี้เป็นโอกาสในการผลักดัน ให้หรือรับข้อเสนอแนะ และเหมาะสมสำหรับเดือนต่อๆ ไป การประชุมวางแผนรายไตรมาสแต่ละครั้งควรมีเวลาสำหรับการทบทวน 90 วันที่ผ่านมา ตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นและงานที่กำลังดำเนินการอยู่ และเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงในไตรมาสถัดไป
เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือเพื่อช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 💪
กุญแจสำคัญของการประชุมวางแผนรายไตรมาสที่มีประสิทธิภาพคือการมีระเบียบ การพูดคุยควรมีประเด็นที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ออกจากประชุมควรมีการมอบหมาย นอกจากนี้ การนำบทเรียนจากไตรมาสที่ผ่านมาขึ้นมาพูดคุยระหว่างการวางแผนจะช่วยให้พิจารณาว่าเป้าหมายใดเหมาะสมและเกี่ยวข้อง
อย่าลืมติดตามเป้าหมายของคุณในClickUp Goalsเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
9. การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการที่มีคณะกรรมการทั้งหมดขององค์กรหนึ่งๆ เข้าร่วม การประชุมอย่างเป็นทางการเหล่านี้จะจัดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ทุกไตรมาสหรือทุกปี เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำและมีความสำคัญ เช่น ประเด็นนโยบาย ธุรกิจทางกฎหมายหรือการรายงาน KPI หรือประเด็นเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประธานคณะกรรมการ หรือที่รู้จักกันในนามผู้นำการประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายของการประชุมคณะกรรมการคือการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทบทวนแผนกลยุทธ์ และบรรลุข้อตกลงในประเด็นที่กำหนด
ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ จะมีการบันทึกการประชุมเพื่อจัดทำเอกสารทางกฎหมายซึ่งจะถูกเผยแพร่ตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ การเผยแพร่บันทึกการประชุมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างองค์กร คณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต่างๆ
ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวาระการประชุมและเครื่องมือที่เหมาะสม
มีประเภทของการประชุมมากมายที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน การเลือกประเภทของการประชุมที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้จัดการ
โดยการนำกลยุทธ์การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และใช้ประโยชน์จาก เครื่องมือการประชุมออนไลน์ ที่เหมาะสม เช่น ClickUpเพื่อช่วยคุณจัดการงาน ตารางเวลา ทีมงาน และอื่น ๆ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเริ่มจัดการประชุมที่ร่วมมือกันซึ่งกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานของคุณบรรลุเป้าหมายของพวกเขาได้
ผู้เขียนรับเชิญ:
Fellow.appคือซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการและทีมงานสร้างนิสัยการประชุมที่มีประสิทธิภาพผ่านวาระการประชุมแบบร่วมมือ การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และคลังแม่แบบการประชุมที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ