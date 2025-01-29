วิธีเขียนรายงานการประชุม: แม่แบบและตัวอย่างสำหรับ Word, Excel, PDF และ ClickUp

การประชุมมีความสำคัญอย่างยิ่งในที่ทำงานและคิดเป็นประมาณ 15% ของเวลาทั้งหมดที่องค์กรใช้ไป นั่นเกือบจะเท่ากับหนึ่งวันทำงานเต็ม!
หากไม่มีซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ในการติดตามบันทึกการประชุม ทีมงานอาจสูญเสียการติดตามการสนทนาที่สำคัญ และด้วยการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมเหล่านั้นอย่างถูกต้อง คุณกำลังลงทุนในสุขภาพ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทีมในอนาคต
อย่างไรก็ตาม คำถามใหญ่ยังคงอยู่: คุณจะเขียนรายงานการประชุมอย่างถูกต้องได้อย่างไร? นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย! 💪🏼
เมื่อจบโพสต์นี้ คุณจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงานการประชุมและประหยัดเวลาและความพยายามในการทำมัน เราจะแบ่งปันเทมเพลตรายงานการประชุมที่สามารถปรับแต่งได้และฟรีสำหรับ Word, Excel, PDF และ ClickUp เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
สวมแว่นกรองแสงสีฟ้า เปิดสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณ แล้วทำตามไปด้วยกัน!
บันทึกการประชุมคืออะไรและทำไมคุณจึงต้องการ?
รายงานการประชุม (หรือที่เรียกว่า รายงานการประชุม, บันทึกการประชุม, หรือ MOM) คือ เอกสารที่บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม เพื่อให้มีบันทึกที่ชัดเจนสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง—ไม่ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ตาม
เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่มีการประชุมเป็นประจำเพื่อกิจกรรม, การอัปเดต, หรือการตรวจสอบ. หากทำอย่างถูกต้อง, พวกมันจะทำหน้าที่เป็นหน้าต่างสู่การหารือในอดีต, ช่วยให้คุณกลับไปคิดถึงความคิด และช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
รายงานการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการเป็นวิธีรวดเร็วสำหรับผู้บริหารในการรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หรือหากสมาชิกท่านใดพลาดการเชิญเข้าร่วมประชุม ก็สามารถอ้างอิงรายงานการประชุมและติดตามกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
แต่ วิธีโปรดส่วนตัว ของเราในการใช้สิ่งเหล่านี้คือการยกย่องในทีม หากลูกค้าชมเชยผลงานของคุณในโครงการใด—ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม! ใครจะไม่ชอบขวัญกำลังใจที่ดีในทีมบ้างล่ะ? 👏
การเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างทันท่วงที และป้องกันความรู้สึกพลาดโอกาสในที่ทำงานที่เกิดจากการลาหยุด 💞
โบนัส:จังหวะการประชุมสำหรับทีมระยะไกล
คุณควรรวมอะไรไว้ในรายงานการประชุม?
วิธีการเขียนรายงานการประชุมอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการของทีม, อุตสาหกรรม, หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่รายงานการประชุมทุกฉบับควรมีข้อมูลสำคัญต่อไปนี้:
- ชื่อเรื่องและหัวข้อการประชุม
- วันที่และเวลา
- บันทึกผู้เข้าร่วมประชุม (ชื่อ, ตำแหน่ง, และหน่วยงาน)
- วาระการประชุม/ความถี่ในการประชุม
- สรุปย่อของแต่ละหัวข้อการหารือ
- การตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- วันที่ของการประชุมครั้งต่อไป
บางส่วนอาจยาวมากกว่าส่วนอื่น ๆ ชื่อเรื่อง วันที่ และเวลา ควรใช้ไม่เกินหนึ่งบรรทัด ในขณะที่สรุปวาระการประชุมอาจใช้หลายย่อหน้า ผู้เข้าร่วมประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการควรเป็นรายการที่กระชับในรูปแบบของรายการหัวข้อย่อย
แต่ละส่วนควรสอดคล้องกับวาระการประชุม สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจลำดับของเหตุการณ์และสามารถนำทางไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย!
คิดถึงบันทึกการประชุมของคุณเหมือนกับ Spark Notes ของการประชุม—มันง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ แต่ยังคงให้เรื่องราวทั้งหมดแก่คุณ!
หากมีการหารือหัวข้อเพิ่มเติมที่ไม่ได้วางแผนไว้ในกำหนดการ คุณสามารถสร้างส่วนใหม่หรือกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งเป็น "การหารือทั่วไป" หรือ "เรื่องอื่น ๆ" เพื่อบ่งชี้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ไม่ได้วางแผนไว้ในตอนแรก
การบันทึกข้อมูล ทั้งหมด นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองว่าบันทึกจะครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วน นั่นคือเหตุผลที่คุณควรเริ่มต้นด้วยแม่แบบบันทึกการประชุมเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น 🤓
วิธีเขียนรายงานการประชุมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
นี่คือคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการเขียน รายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับพนักงานสำนักงานที่ยุ่งและต้องการประหยัดเวลาและแรงงาน:
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมตัวก่อนการประชุม
- ใช้แบบฟอร์มที่มีโครงสร้างเพื่อเร่งการจดบันทึก
- ตรวจสอบวาระการประชุมเพื่อคาดการณ์ประเด็นสำคัญในการอภิปราย
- ระบุผู้เข้าร่วมและบทบาท (เช่น ผู้ดำเนินการประชุม ผู้จดบันทึก)
ขั้นตอนที่ 2: บันทึกข้อมูลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น:
- รายละเอียดการประชุม: วันที่, เวลา, ผู้เข้าร่วม, และวัตถุประสงค์
- การตัดสินใจ: สรุปประเด็นสำคัญ ไม่ใช่ทุกการสนทนา
- รายการที่ต้องดำเนินการ: ระบุให้ชัดเจนว่าต้องทำอะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาให้ชัดเจน
ใช้ประโยคสั้น ๆ ชัดเจน และหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
ขั้นตอนที่ 3: จัดรูปแบบบันทึกการประชุมเพื่อการสแกนอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกับคุณ คนอื่นๆ ก็มีเรื่องมากมายที่ต้องจัดการเช่นกัน ดังนั้นโปรดสรุปบันทึกการประชุมให้กระชับและอ่านง่าย
- ใช้หัวข้อตัวหนาเพื่อแยกส่วนต่างๆ (เช่น การตัดสินใจ ขั้นตอนต่อไป)
- ให้หมายเลขหรือเครื่องหมายจุด bullet สำหรับแต่ละรายการการกระทำเพื่อให้ชัดเจน
- เน้นงานหรือกำหนดเวลาที่เร่งด่วนด้วยตัวหนาหรือสี
- เพิ่มเจ้าของงานสำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและแชร์ MoM อย่างรวดเร็ว
ตรวจสอบบันทึกการประชุมของคุณอีกครั้งเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน และส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในขณะที่การสนทนายังสดใหม่
ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่นClickUp Docsสำหรับการเข้าถึงและการอัปเดตที่ง่ายเมื่อต้องการ
ขั้นตอนที่ 5: ติดตามผลของรายการที่ต้องดำเนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามและดำเนินการตามรายการที่ต้องดำเนินการ ให้ตั้งการแจ้งเตือนในปฏิทินสำหรับกำหนดเวลาสำคัญที่ระบุไว้ในรายงานการประชุม
ตรวจสอบกับสมาชิกทีมที่รับผิดชอบก่อนการประชุมครั้งถัดไป และปรับปรุงบันทึกการประชุมครั้งก่อนเพื่อสะท้อนความคืบหน้าของประเด็นที่ต้องดำเนินการ
โบนัส:เครื่องมือสร้างรายงานการประชุมด้วย AI!
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกการประชุม?
แบบฟอร์มการประชุมคือเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดทำบันทึกการประชุมที่มีความหมาย แบบฟอร์มการประชุมที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลสำคัญ เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม การเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม ประเด็นสำคัญ และอื่น ๆ ได้
นอกจากนี้ แม่แบบบันทึกการประชุมยังสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของเอกสารต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณแก้ไข ปรับแต่ง และนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับการประชุมในอนาคตได้
11 ตัวอย่างและเทมเพลตบันทึกการประชุมฟรี
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเทมเพลตที่ต้องการได้ทันเวลาสำหรับการประชุมระดมความคิดครั้งต่อไปของคุณ ใช้รายการเทมเพลตที่เราชื่นชอบสำหรับโปรแกรมแก้ไขเอกสารต่างๆ เช่น Word, Excel, PDF และ ClickUp คุณจะพบคำอธิบายเทมเพลตโดยละเอียดและการแยกคุณสมบัติ รวมถึงการเข้าถึงเทมเพลตแต่ละรายการได้โดยตรงจากบทความนี้!
1. แบบฟอร์มรายงานการประชุมโดย ClickUp
แบบฟอร์มบันทึกการประชุมโดย ClickUpทำให้การบันทึกข้อมูลสำคัญของการประชุมง่ายขึ้นกว่าที่เคย ด้วยเอกสาร ClickUp Doc หนึ่งหน้าที่สามารถแก้ไข, แชร์, และคัดลอกได้สำหรับการประชุมในอนาคต
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับการจัดรูปแบบล่วงหน้าที่มีส่วนแยกต่างหากสำหรับข้อมูลทั่วไป, วาระการประชุมของคุณ, การอัปเดต, การประกาศ, และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีความเป็นภาพสูง พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่งสไตล์ที่สามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ, ตาราง, สื่อ, ข้อมูล, และอื่น ๆ ได้เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถอ่านและเข้าใจบันทึกการประชุมได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับการประชุมประจำกับทีม เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเขียน MoM โดยทั่วไป! หากคุณกำลังมองหาโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่ครบถ้วน ช่วยให้การจัดระเบียบมีประสิทธิภาพ—ไม่ว่าจะเป็นการประชุมประเภทใด—เทมเพลตเอกสารนี้คือตัวเลือกที่คุณควรเลือกใช้
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการรูปแบบหน้าเดียวที่เรียบง่ายสำหรับบันทึกการประชุม
2. แม่แบบกรอบการประชุมโดย ClickUp
ไม่เพียงแต่แม่แบบกรอบการประชุมของ ClickUpจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ปรับแต่งได้ง่าย และครอบคลุมเท่านั้น แต่ยังอยู่ในฟีเจอร์เอกสารอันทรงพลังและทำงานร่วมกันได้ของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
สรุปข้อมูลสำคัญของการประชุมของคุณ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม จัดระเบียบสิ่งเหล่านี้ให้เป็นหน้าย่อยแยกต่างหากภายในเอกสารของคุณอย่างสะดวก
เพิ่มอีโมจิ, รูปภาพ, การจัดรูปแบบ, และตัวเลือกการจัดสไตล์เพื่อจัดโครงสร้างบันทึกของคุณได้ทันทีและทำให้การเขียนของคุณโดดเด่น. นอกจากนี้, คุณสามารถแชร์เอกสารของคุณได้ทันทีผ่าน URL หรือแนบไว้กับงานของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายตลอดเวลา.
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตกรอบการทำงานนี้เพื่อติดตามรายการสำคัญที่ได้เรียนรู้ ผลลัพธ์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และงานที่มอบหมายให้เพื่อนร่วมทีมที่รับผิดชอบดำเนินการตามรายการปฏิบัติการที่ระบุไว้ได้อีกด้วย เทมเพลตนี้เป็นทรัพยากรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการให้ทุกคนได้รับข้อมูล มีส่วนร่วม และเข้าใจตรงกันอย่างเป็นรูปธรรม
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการสร้างเอกสารบันทึกการประชุมร่วมกัน
3. แบบฟอร์มบันทึกการประชุม (MoM) โดย ClickUp
การนำแนวทางการจัดระเบียบที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยมาใช้กับบันทึกการประชุมของคุณ,แม่แบบบันทึกการประชุม (MoM) โดย ClickUpจะนำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าไปใช้ในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการจดบันทึกแบบดั้งเดิมง่ายขึ้นและเป็นมาตรฐาน โดยการจัดโครงสร้างรายละเอียดที่เกิดขึ้นซ้ำและรายการที่ต้องดำเนินการในรายการแบบโต้ตอบ
ในภารกิจนี้ คุณจะพบคู่มือเริ่มต้นใช้งานในคำอธิบายภารกิจซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานเทมเพลตอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงเอกสารช่วยเหลือหลายรายการเพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์สำคัญอื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างเต็มที่ เช่นงานย่อย ฟิลด์ที่กำหนดเอง รายการตรวจสอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย
เทมเพลตนี้จะกรอกข้อมูลงานย่อยสี่รายการโดยอัตโนมัติเพื่อติดตามการเข้าร่วมประชุม กำหนดวาระการประชุมครั้งถัดไป แก้ไขปัญหาปัจจุบัน และดูวาระการประชุมของสัปดาห์นี้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว ผู้จดบันทึกการประชุมสามารถใช้รายการตรวจสอบการประเมินหลังการประชุมเพื่อพิจารณาว่าการประชุมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการรูปแบบการบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างล่วงหน้า ซึ่งช่วยจัดการงานหนักทั้งหมดให้เรียบร้อย
4. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมทุกประเภทในการเขียนรายงานการประชุม!เริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดย ClickUp
เช่นเดียวกับเทมเพลตอื่น ๆ ในคู่มือนี้ เอกสารบันทึกการประชุมเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกและแท็กผู้เข้าร่วมทุกคน พร้อมด้วยวาระการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ แต่คณะกรรมการบริหารของคุณอาจมีความคาดหวังเฉพาะที่แตกต่างจากการประชุมทั่วไปของคุณ และเทมเพลตนี้เข้าใจสิ่งนั้น—ดังนั้นคุณจึงสามารถบันทึกผลการลงคะแนนสำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการและให้บันทึกการประชุมในระดับสูงได้อีกด้วย
คุณยังสามารถแชร์เอกสารนี้อย่างรวดเร็วกับผู้เล่นหลักทุกคนได้โดยใช้ปุ่ม "แชร์เอกสาร" ใน ClickUp!
เหมาะสำหรับ: การบันทึกการประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมการจัดการโครงการโดย ClickUp
แบบฟอร์มบันทึกการประชุมการจัดการโครงการโดย ClickUpจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมการจัดการโครงการของคุณด้วยรายการที่ครบถ้วนในภารกิจ ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้
คุณสามารถเริ่มใช้เทมเพลตนี้ได้ก่อนการประชุมเริ่มต้นโครงการของคุณ โดยมีส่วนที่กำหนดไว้สำหรับลิงก์ที่เป็นประโยชน์ รายละเอียดการประชุม วาระการประชุม และสมาชิกทีมโครงการ—ทั้งหมดนี้มาจากคำอธิบายงานที่ครอบคลุม
อีกส่วนหนึ่งจะแสดงรายละเอียดการทบทวนกำหนดการโครงการ ซึ่งจะระบุงานที่เสร็จสิ้นแล้ว งานที่วางแผนไว้ในอนาคต และบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อแต่ละโครงการได้โดยใช้หนึ่งในหกช่องข้อมูลที่กำหนดเองที่มีอยู่ในเทมเพลตนี้
จากนั้น คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการหลังการประชุมได้โดยมีงานย่อยที่เตรียมไว้ล่วงหน้าห้างานเพื่อให้แน่ใจว่า:
- สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมได้
- การแจกแจงค่าใช้จ่ายถูกจัดสรรให้กับทีมบริหารคุณภาพ
- มีการติดตั้งแดชบอร์ด KPIแล้ว
และอีกมากมาย! หากคุณต้องการเทมเพลตรายงานการประชุมที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการ คุณจะหาเทมเพลตที่ดีกว่านี้ได้ยาก
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการจดบันทึกอย่างละเอียดในการประชุมโครงการและแบ่งปันกับสมาชิกในทีมภายหลัง
6. แบบบันทึกการประชุมโดย ClickUp
แม่แบบบันทึกการประชุมโดย ClickUpเป็นแม่แบบบันทึกการประชุมที่เรียบง่ายและสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดระเบียบรายละเอียดของการประชุมของคุณและทำให้สมาชิกในทีมมีความสอดคล้องกัน
ส่วนต่าง ๆ ในเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- วันที่ประชุม, เวลา, วาระการประชุม
- ลิงก์บันทึกการประชุม
- ประเด็นสำคัญและสรุป
- รายการที่ต้องดำเนินการ
ร่วมกัน,แบบฟอร์มหน้าเดียวนี้จะช่วยคุณบันทึกข้อมูลพื้นฐานที่อาจช่วยเสริมเอกสารการประชุมอื่น ๆ ได้—รวมถึงรายงานการประชุมด้วย!
เหมาะสำหรับ: การจดบันทึกพื้นฐานและประเด็นที่ต้องดำเนินการระหว่างการประชุมทีม
7. บันทึกการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำโดย ClickUp
อีกหนึ่งเทมเพลตที่สามารถช่วยในการจดบันทึกระหว่างการประชุมคือบันทึกการประชุมประจำ โดย ClickUp
คุณสามารถใช้เอกสารนี้เพื่อจัดการรายการวาระทั้งหมด, รายการที่ต้องทำ, ทบทวนความจำจากการประชุมครั้งก่อนด้วยภาพรวมระดับสูง, และมอบหมายรายการดำเนินการต่างๆ ให้กับสมาชิกในทีมได้
แน่นอน คุณสามารถรวมรายละเอียดเช่น วันที่ของการประชุมที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคต วัตถุประสงค์ของการประชุมที่เฉพาะเจาะจง ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ไม่เข้าร่วมประชุมได้เช่นกัน นอกจากนี้ ให้ระบุด้วยว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมนั้นครบองค์ประชุมสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือไม่
เหมาะสำหรับ: การจดบันทึกในการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำและติดตามความคืบหน้าในแต่ละครั้ง
8. แบบฟอร์มติดตามการประชุม โดย ClickUp
ต้องการวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยติดตามการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม่? เพิ่มเทมเพลต Meeting Tracker โดย ClickUpลงในพื้นที่ทำงานของคุณ! เทมเพลตที่มีรายละเอียดนี้รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในรายการที่ครอบคลุมและสามารถดำเนินการได้ เพื่อวางแผน เตรียมการ และจัดการรายการที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกัน
เทมเพลตนี้สามารถใช้ติดตามการประชุมและโครงการทุกประเภท ตั้งแต่การประชุมแบบตัวต่อตัวและการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส ไปจนถึงการฉลองวันเกิดและการประชุมธุรกิจที่ไม่เป็นทางการอื่นๆ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบมากมายเพื่อช่วยในการติดตามการประชุมทุกด้าน รวมถึงสถานะสามแบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเองแปดฟิลด์, และประเภทการดูสี่ประเภท
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังมองหาแม่แบบอเนกประสงค์ที่เหมาะกับการประชุมหลากหลายประเภท
9. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมสำหรับ Excel
แม้ว่า ClickUp จะเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเก็บเอกสารการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมความสามารถในการแชร์ที่เหมาะสมที่สุดและฟีเจอร์อื่นๆ แต่คุณอาจต้องการใช้ทางเลือกอื่นแทน Excelหากองค์กรของคุณได้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อยู่แล้ว
รายการติดตามการดำเนินการของผู้บริหารในรายงานการประชุมฉบับนี้เป็นแม่แบบสเปรดชีตพื้นฐานสำหรับใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดในการประชุมผู้บริหาร
แม่แบบบันทึกการประชุม Excel นี้ใช้รูปแบบแผ่นงานที่เรียบง่ายพร้อมหลายคอลัมน์เพื่อติดตามรายละเอียดการประชุมทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเช่น คำอธิบายงาน ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ทรัพยากรที่จำเป็น และบันทึกสถานะของผู้บริหาร
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดประชุมที่ต้องการจดบันทึกการประชุมในเอกสาร Excel ที่เรียบง่าย
10. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมสำหรับ Microsoft Word
หากคุณใช้ Microsoft Word เป็นประจำ คุณอาจได้รับประโยชน์จากการบันทึกการประชุมใน Word โดย Microsoft มีแม่แบบการบันทึกการประชุมให้เลือกมากมาย คุณจะพบแม่แบบเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทุกประเภทของการประชุม รวมถึงการประชุมผู้บริหาร การประชุม PTA และแม่แบบการบันทึกการประชุมแบบคลาสสิกสำหรับการประชุมทีมทั่วไป
ไม่สามารถหาเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับ Word ได้ใช่ไหม? Microsoft ยังอนุญาตให้คุณสร้างเอกสารจากศูนย์ได้เช่นกัน
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ Microsoft Word ที่ต้องการเทมเพลตจดบันทึกการประชุมแบบง่ายสำหรับแพลตฟอร์มเดียวกัน
11. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการในรูปแบบ PDF
การประชุมหรือการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการบางประเภท เช่น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น หรือการประชุมใหญ่ขององค์กร จำเป็นต้องมีการจัดทำบันทึกการประชุมอย่างละเอียดถี่ถ้วน
แม่แบบบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการนี้มีส่วนเฉพาะสำหรับการบันทึกสิ่งต่างๆ เช่น การตรวจสอบองค์ประชุม การอนุมัติรายงานการประชุมครั้งก่อน การแสดงรายการสรุปประเด็นการอภิปราย และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าการอภิปรายในการประชุมขนาดใหญ่จะไม่หลุดประเด็น
เหมาะสำหรับ: การบันทึกและแบ่งปันรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบบันทึกการประชุมที่ดี?
แบบฟอร์มบันทึกการประชุมที่มีประสิทธิภาพจะให้เครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณในการบันทึกเหตุการณ์การประชุมอย่างครบถ้วน ด้วยการใช้แบบฟอร์มนี้ คุณควรจะสามารถจัดระเบียบรายละเอียดการประชุมทั้งหมดในรูปแบบที่นำเสนอได้และเข้าถึงได้ง่ายซึ่งทุกคนสามารถเข้าใจได้
แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างเทมเพลตของคุณเองตั้งแต่ต้นหรือลงทุนในเทมเพลตแรกที่ปรากฏขึ้นในผลการค้นหาของคุณ มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาในเทมเพลตรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ:
- คุณสมบัติการร่วมมือเพื่อแก้ไข, แสดงความคิดเห็น,และมอบหมายงานให้กับทีม
- ตัวเลือกการแชร์และการอนุญาตที่ยืดหยุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมของคุณ
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่เข้าใจง่ายและหลากหลายเพื่อจัดรูปแบบรายงานการประชุมของคุณอย่างเหมาะสม
- ความสามารถในการฝังไฟล์อื่น ๆ, สื่อ, ลิงก์, และรูปภาพลงในเอกสารของคุณ
แม่แบบบันทึกการประชุมที่ดีที่สุดจะต้องสามารถใช้งานร่วมกับหรือถูกสร้างขึ้นในเครื่องมือแก้ไขเอกสารที่คุณชื่นชอบ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถผสานรวมแม่แบบของคุณกับเครื่องมือประชุมงานอื่น ๆ หรือแม้แต่แพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงของคุณได้! ในกรณีนี้ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบการประชุมของคุณสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ถือเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่สำคัญ
องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้ทุกการประชุมมีคุณค่าและทุกคนได้รับข้อมูลที่จำเป็น
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างความประทับใจในการประชุมเริ่มต้นโครงการของคุณ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนรายงานการประชุม
วิธีการบันทึกการประชุมของคุณจะขึ้นอยู่กับสไตล์การเขียนและความสามารถในการจดบันทึกอย่างรวดเร็วของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเร็วตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยเวลาและประสบการณ์เพียงเล็กน้อย คุณจะพัฒนาจังหวะในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องได้
อย่างไรก็ตาม นี่คือข้อเตือนใจบางประการที่จะช่วยให้คุณสร้างรายงานการประชุมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา:
มอบหมายหน้าที่การจดบันทึกการประชุมให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง
บันทึกและรายงานการประชุมมีความแตกต่างกัน—และควรได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน! ในขณะที่บันทึกการประชุมสามารถเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่รายงานการประชุม (MoM) มีชุดแนวปฏิบัติและข้อมูลมาตรฐานที่ต้องรวมไว้
บางครั้งผู้วางแผนการประชุมอาจมอบหมายให้ผู้อำนวยความสะดวกเป็นผู้บันทึกการประชุม และต่อมาอาจขอให้บุคคลเดียวกันนี้จัดทำบันทึกการประชุมจากบันทึกการประชุมนั้น ๆ บางครั้งผู้วางแผนการประชุมอาจใช้คำสองคำนี้แทนกันได้! คุณอาจสูญเสียความสม่ำเสมอและคุณภาพของบันทึกการประชุมของคุณได้หากทำเช่นนี้
การมอบหมายความรับผิดชอบมากเกินไปให้กับผู้จดบันทึกอาจทำให้บันทึกไม่ครอบคลุมหรือมีช่องว่างในบางส่วนของรายงานการประชุมได้ การให้บุคคลคนเดียวรับผิดชอบทั้งสองหน้าที่อาจทำให้ความสามารถในการทำงานแต่ละอย่างลดลง
ดังนั้น หากคุณรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุม ให้ทุ่มเทความสนใจอย่างเต็มที่ 100%
เล่าเรื่องให้กระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้
ยึดติดกับประเด็นสำคัญ
แทนที่จะเน้นย้ำทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญและปล่อยให้ผู้อ่านถามคำถามเอง บันทึกการประชุมของคุณจะชี้แนะให้พวกเขาติดต่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อติดตามผลต่อไป 🙂
หากมีการยกประเด็นขึ้นในการประชุม โปรดบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้:
- ปัญหาหรือความท้าทายที่กำลังได้รับการแก้ไข
- แนวคิดที่กำลังพิจารณาเป็นทางแก้ไข
- เส้นทางที่ตกลงร่วมกัน
- เมื่อคุณสามารถคาดหวังได้ว่าจะแก้ไขปัญหา
การใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอาจทำให้ผู้อ่านสับสน และทำให้การติดตามบันทึกการประชุมยากขึ้น. ดีกว่าที่จะใส่เฉพาะจุดที่สำคัญที่สุด.
ทำความสะอาดบันทึกการประชุมก่อนการแบ่งปัน
เชื่อฉันเถอะ คุณคงไม่อยากแชร์บันทึกการประชุมแบบดิบๆ โดยไม่มีการแก้ไขอย่างละเอียดแน่นอน แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้การเขียนครั้งแรกของคุณเป็นพื้นฐานในการจัดโครงสร้างร่างสุดท้าย ในระหว่างกระบวนการแก้ไข คุณจะปรับแต่งบันทึกให้เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกันซึ่งปฏิบัติตามโครงสร้างการบันทึกที่สม่ำเสมอของทีมคุณ
ในระหว่างการประชุม ให้ความสนใจกับข้อมูล. อย่ากังวลเกี่ยวกับการจัดระเบียบบันทึกของคุณจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะแก้ไข—นั่นคือเวลาที่บันทึกการประชุมจะเริ่มมีรูปร่าง!
การอ่านและเขียนบันทึกซ้ำจะช่วยให้คุณจดจำการสนทนาได้ดีขึ้นและให้มุมมองใหม่ในแต่ละหัวข้อ
นอกจากนี้ รายงานการประชุมควรได้รับการแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง และปราศจากข้อผิดพลาด การพิมพ์ผิดจะดึงความสนใจของผู้อ่านออกจากประเด็นสำคัญ และพูดตามตรง มันไม่มีความเป็นมืออาชีพเลย
ตรวจสอบ ตรวจสอบซ้ำ และให้ผู้อื่นตรวจสอบงานของคุณอีกครั้ง กำจัดข้อผิดพลาดและให้ผู้อ่านสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาได้
เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะไว้ใจปากกาและกระดาษแบบดั้งเดิมสำหรับงานนี้ ลองจดบันทึกอย่างเป็นระบบในสมุดบันทึกดิจิทัลดูสิ!
เครื่องมือเช่นNotepad ของ ClickUpและChrome Extensionมอบโซลูชันที่รวดเร็วและใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว เพิ่มการจัดรูปแบบและสไตล์ได้ทันทีด้วยการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อให้บันทึกของคุณครบถ้วนยิ่งขึ้น แม้ในระหว่างการประชุม
ถามคำถามเสมอ, เสมอ, เสมอ
วัตถุประสงค์หลักของการบันทึกการประชุมคือการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้น
โปรดตรวจสอบบันทึกของคุณหรือการบันทึกการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้อง ทำทุกวิถีทางเพื่อยืนยันว่าบันทึกการประชุมมีความน่าเชื่อถือ
อย่าปล่อยให้อะไรเป็นไปตามโชคชะตา! หากมีบันทึกหรือความคิดเห็นใดที่ไม่ชัดเจน กรุณาติดต่อบุคคลนั้นเพื่อขอคำชี้แจงหากทำได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมหรือผู้ที่ต้องการทบทวน ความถูกต้องสำคัญกว่าความรวดเร็ว!
ความรับผิดชอบเริ่มต้นจากรายการที่ต้องดำเนินการ
รายการที่ต้องดำเนินการของคุณจะเป็นหนึ่งในส่วนที่สั้นที่สุดของบันทึกการประชุมของคุณแต่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด!
นี่คือส่วนที่คุณบันทึกขั้นตอนถัดไปสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวถึงในระหว่างการประชุม นั่นคือเหตุผลที่ทุกข้อปฏิบัติควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนและแน่นอน:
- การตัดสินใจหรือการกระทำที่ต้องดำเนินการ
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการทำภารกิจให้เสร็จสิ้น
- เมื่อควรเสร็จสมบูรณ์ คือ วันที่ครบกำหนด
นี่คือวิธีที่ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมส่งเสริมความรับผิดชอบและช่วยให้ผู้เข้าร่วมติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อเสนอของเรา? สร้างบันทึกการประชุมของคุณในเครื่องมือเอกสารแบบไดนามิกที่ช่วยให้คุณเพิ่มและมอบหมายความคิดเห็นให้กับงานเขียนของคุณได้
อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลตจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุดใน Google Docs, Word และ ClickUp
ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp
📮ข้อมูลเชิงลึก: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—รับรองว่าไม่มีอะไรตกหล่น
การใช้เครื่องมือจัดการการประชุมเฉพาะทางเช่น ClickUp ช่วยให้วาระการประชุม, บันทึก, และรายการที่ต้องดำเนินการของคุณรวมอยู่ในที่เดียว ด้วยเครื่องมือบันทึกการประชุมในตัว, การมอบหมายงาน, และคุณสมบัติการติดตามความคืบหน้า, มันช่วยป้องกันการพลาดกำหนดเวลาและการติดตามผลที่ลืม
- รักษาการประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยใช้เครื่องมือจัดตารางเวลา เช่นมุมมองปฏิทินของ ClickUp การผสานกับ Google Calendar โดยไม่จำเป็นต้องสลับแพลตฟอร์ม ช่วยให้จัดการตารางการประชุม ส่งการแจ้งเตือนที่ทันเวลา และรักษาความชัดเจนเกี่ยวกับวาระการประชุมและการจัดสรรเวลา
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำให้การจดบันทึกเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการถอดเสียงบันทึกการประชุม, สรุปการหารือที่สำคัญ, และระบุรายการที่ต้องดำเนินการ ตัวอย่างเช่นClickUp Brainสามารถทำให้ภารกิจเหล่านี้เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความถูกต้อง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการประชุมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือการประชุมทางไกล
- ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอของการประชุมเสมือนจริงและประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- การมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมทันทีระหว่างการสนทนาช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและการติดตามงานคลังความสามารถในการจัดการงานของClickUp ผสานการมอบหมายงานเข้ากับการจดบันทึก ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
อ่านเพิ่มเติม:โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุด
วางแผนการประชุมที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
การบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างช่วยให้ติดตามการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมั่นใจได้ว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญใดตกหล่น การใช้เทมเพลตช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้เอกสารมีความสม่ำเสมอ
แม้ว่าเทมเพลตจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มาก แต่พวกมันจะยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อคุณสามารถแก้ไข เข้าถึง และจัดการพวกมันไปพร้อมกับงานอื่น ๆ ของคุณได้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีเช่นClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย
เลือกจากคลังแม่แบบที่กำลังเติบโตของ ClickUp หรือสร้างของคุณเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ 🦄
และเราได้กล่าวถึงหรือยังว่า ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า1,000 รายการ?แม้กระทั่ง Zoom! ทั้งหมดนี้เพื่อให้กระบวนการบันทึกการประชุมของคุณง่ายขึ้นมาก 😇
และส่วนที่ดีที่สุด:คุณสมบัติเหล่านี้ฟรีทั้งหมด
ชุดเทมเพลตรายงานการประชุม เอกสารการทำงานร่วมกัน และฟีเจอร์การจัดการการประชุมอันทรงพลังของ ClickUp สามารถเข้าถึงได้ฟรีสำหรับทุกคนตลอดไป ต้องการควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp ได้เลยตอนนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ใครควรเป็นผู้บันทึกการประชุม?
โดยทั่วไป ผู้จัดการประชุมหรือผู้ใดในทีมของเขาควรบันทึกการประชุม สรุปการประชุม และแบ่งปันการประชุมกับผู้เข้าร่วมทุกคนหลังการประชุม
2. ทำไมการบันทึกการประชุมจึงมีความสำคัญ?
การบันทึกการประชุมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุผลหลายประการ:
- รายงานการประชุมเป็นเอกสารทางการที่บันทึกการหารือที่สำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม
- พวกเขาให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประชุมในอนาคตและช่วยติดตามความก้าวหน้า
- ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้สามารถตรวจสอบรายงานการประชุมเพื่อทราบข้อมูลได้
- พวกเขาช่วยรักษาความต่อเนื่องและป้องกันความเข้าใจผิดหรือการสูญเสียข้อมูล
- สามารถใช้เพื่อแสดงถึงความรอบคอบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- พวกเขาทำหน้าที่เป็นรายการตรวจสอบสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการ ช่วยให้ทีมปฏิบัติตามพันธสัญญา
- การบันทึกการประชุมที่มีเอกสารครบถ้วนช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้