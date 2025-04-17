บล็อก ClickUp

15 ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
17 เมษายน 2568

การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อประสิทธิผลของทีม ในบริบทนี้ รายงานการประชุมได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ซึ่งช่วยปรับปรุงการอภิปรายและสนับสนุนความก้าวหน้าของทีมโดยรวม

ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ผู้จัดการโครงการ หรือหัวหน้าทีมการมีบันทึกการประชุมที่มีคุณค่าจะช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีโครงสร้างและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้จริง เครื่องมืออย่าง ClickUp AI Note Taker สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ได้ด้วยการถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติและสรุปประเด็นสำคัญ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้น

คู่มือนี้จะครอบคลุมซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีที่สุด 15 อันดับแรก เพื่อสร้างระเบียบวาระการประชุมแบบร่วมมือ รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประชุมแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม?

ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่ดีที่สุดทำให้การสร้างและแบ่งปันบันทึกเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าซอฟต์แวร์การบันทึกการประชุมต่างๆ ในบทความนี้จะมีข้อดีเฉพาะตัว แต่ทั้งหมดมักจะมีการแบ่งปันคุณสมบัติหลักที่ทำให้โดดเด่นจากเครื่องมืออื่นๆ ที่มีอยู่:

  • ความยืดหยุ่น: ไม่มีสองการประชุมที่เหมือนกัน ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถปรับเอกสารบันทึกและแม่แบบการประชุมของคุณให้เหมาะกับความต้องการและประเภทของการประชุมที่คุณกำลังดำเนินการ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ไม่ใช่ทุกคนที่จดบันทึกการประชุมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องมือนี้ ยิ่งเครื่องมือนั้นใช้งานง่ายในการร่างบันทึก มอบหมายงาน และสร้างการติดตามผลมากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น
  • มาตรฐาน: ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมของคุณควรช่วยให้คุณสร้างระเบียบวิธีมาตรฐานสำหรับการบันทึกข้อมูลในที่ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับทีมข้ามสายงาน
  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์: เครื่องมือการทำงานร่วมกันสมัยใหม่ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกในระหว่างการประชุมและมีผู้แก้ไขหลายคนในเอกสารพร้อมกันโดยไม่เกิดความสับสน
  • ความสามารถในการแชร์: คุณอาจต้องการแชร์การประชุมที่ผ่านมาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความโปร่งใสของโครงการ
  • การผสานรวม: แน่นอน คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของคุณในการจดบันทึกได้ แต่จะดียิ่งขึ้นเมื่อบันทึกเหล่านั้นสามารถผสานรวมเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรง เช่นข้อกำหนดของโครงการ และแผนการสื่อสาร

15 ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วย AI

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
มุ่งเน้นไปที่การประชุมของคุณในขณะที่ ClickUp AI Notetaker บันทึกทุกอย่างให้คุณ

ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้ทีมและอุตสาหกรรมทุกขนาดสามารถเชื่อมต่อกัน ทำงานร่วมกัน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือ AI Note Taker ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกและจัดระเบียบการสนทนาในการประชุมได้อย่างมาก ClickUp AI Note Taker จะทำการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ พร้อมสร้างสรุปประเด็นสำคัญที่ชัดเจนและกระชับ

มันยังสามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ทำให้ไม่มีอะไรตกหล่นไป นี่หมายความว่าคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การหารือได้ และให้ระบบ AI ทำการบันทึกข้อมูลให้ ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น

เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปนับพันเพื่อจัดระเบียบรายงานการประชุมที่ผ่านมาและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมไว้ในเอกสารเดียวพร้อมหน้าย่อยหลายหน้าเทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกและฝังเว็บเพจ สเปรดชีต วิดีโอ และสื่ออื่นๆ เพื่อแบ่งปันบริบท

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ในแพลตฟอร์ม เช่น ClickUp AI เพื่อร่างเนื้อหา สร้างสรุป และสร้างรายการดำเนินการเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ!

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ClickUp AI Note Taker บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สรุปประเด็นสำคัญ และสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการติดตามผลและการตัดสินใจ
  • ฟีเจอร์ ClickUp Notepadช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกการประชุมที่ผ่านมา รายการตรวจสอบ และงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่เดียวบนทุกอุปกรณ์
  • คุณสมบัติ ClickUp Docsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันทึกและเอกสารที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้น เช่น วาระการประชุมที่ต้องการผู้แก้ไขหลายคนและสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปบันทึกการประชุมของคุณให้เป็นรายงานการประชุม และดึงข้อมูลเชิงลึกและรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ AI
  • คุณสามารถผสานบันทึกการประชุมของคุณเข้ากับโครงการของคุณได้โดยการเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้นกับงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
  • ห้องสมุดที่กว้างขวางของเทมเพลตและฐานความรู้ที่ครอบคลุมทำให้การจัดเตรียมบันทึกการประชุมของคุณเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมา
  • การผสานการทำงานกับ Google Calendar, Google Docs, Zoom, Slack และแอปทำงานอื่นๆ อีกนับพัน

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
  • ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาของ ClickUp:

คะแนนและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากเกินไป 17% ระบุว่าประชุมนานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น ในแบบสำรวจของ ClickUp อีกฉบับหนึ่ง 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปประชุมแทนหากสามารถทำได้

ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้สามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำไว้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากClickUp Brain คุณจะไม่มีข้อมูลสำคัญหลุดลอยไป—แม้คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ก็ตาม

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

2. Fellow – เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ

ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมสำหรับเพื่อนร่วมงาน
ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน

Fellow ถูกออกแบบมาให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการประชุมกลุ่มและการประชุมแบบตัวต่อตัว สร้างและจัดการวาระการประชุม และจดบันทึกและแบ่งปันบันทึกได้

ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ใช้เทมเพลต ทำให้การจัดการการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำง่ายขึ้น ผู้พัฒนาเครื่องมือนี้ได้ออกแบบให้ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้งในระหว่างการประชุมและหลังการประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

คุณสมบัติเด่นของเพื่อน:

  • ระบบปฏิทินที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การจัดการทั้งการประชุมรายบุคคลและชุดการประชุมทั้งหมดเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • ระบบวาระการประชุมแบบร่วมมือที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถเพิ่มข้อมูลลงในวาระการประชุมได้ เพิ่มความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในการประชุม
  • การจัดการการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำซึ่งจะนำวาระการประชุมและงานที่ยังไม่เสร็จไปดำเนินการต่อในการติดตามผลในอนาคต
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากลงทะเบียน

ข้อจำกัดร่วม:

  • มีฟีเจอร์การแชร์ไฟล์น้อย ทำให้ยากที่จะทำอะไรที่มากกว่าการบันทึกโน้ตและการบันทึกเสียงของการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว
  • ไม่มีการผสานรวมเข้ากับชุดการจัดการโครงการหรือชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ใหญ่กว่า ซึ่งหมายความว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจะยังคงแยกออกจากกันเฉพาะการประชุมนั้นๆ

ราคาสำหรับเพื่อน:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อน:

  • G2: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

3. FreJun – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม FreJun
ผ่านทางFreJun

โดยพื้นฐานแล้ว FreJunเป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการโทรออกขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการโทรออก แต่ฟีเจอร์ของมันยังสามารถใช้ในการบันทึกการประชุมได้ด้วย ด้วยความสามารถในการถอดข้อความจากการโทรออกอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกจาก AI

คุณสมบัติเด่นของ FreJun:

  • การถอดเสียงการสนทนาโดยอัตโนมัติช่วยให้การบันทึกการประชุมและการสร้างรายการดำเนินการหลังจากการสนทนาเป็นเรื่องง่าย
  • ฟังก์ชันการประชุม AIช่วยให้องค์กรของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการโทรและการประชุมของคุณ
  • ส่วนขยายของ Chrome ช่วยให้คุณใช้ FreJun ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่หน้าอินเทอร์เฟซเฉพาะของมัน
  • ได้รับคำชมจากผู้ใช้ในรีวิวว่าใช้งานง่าย ซึ่งหมายความว่าสมาชิกใหม่ในทีมสามารถเข้าร่วมและเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ FreJun:

  • ไม่ใช่ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมแบบดั้งเดิม ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้เป็นหลักในการสรุปการสนทนาภายในและการดำเนินการ
  • ปัญหาเครือข่ายเป็นครั้งคราวอาจทำให้เกิดการล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทำให้การบันทึกเวลาแบบเรียลไทม์ยากขึ้น

ราคา FreJun:

  • มาตรฐาน: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่วนเสริมบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์: $3 ต่อชั่วโมงการสนทนา

คะแนนและรีวิว FreJun:

  • G2: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

4. นาทีมหัศจรรย์ – เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมแบบเดี่ยว

ผ่านเวทมนตร์นาที

กำลังมองหาซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่เน้นเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอยู่หรือไม่? ถ้าใช่ Magic Minutes (เกือบ) จะทำตามสัญญาของชื่อมัน มันอาจจะไม่ใชเวทมนตร์ แต่ก็ใกล้เคียงมาก นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม และขั้นตอนต่อไปของคุณเป็นระเบียบในพื้นที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Magic Minutes:

  • หน้าจอภาพรวมการประชุมที่ออกแบบให้เรียบง่ายช่วยให้คุณเห็นการประชุมทั้งหมดที่จัดกำหนดไว้และที่ผ่านมา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมและวาระการประชุม
  • โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบง่ายพร้อมความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์สำหรับการจดบันทึกและบันทึกการประชุม
  • ฟังก์ชันการทำงานของงานช่วยให้สามารถมอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ และรวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการที่ยังไม่เสร็จสิ้น
  • คุณสมบัติการขอข้อมูลช่วยให้ผู้จัดประชุมรวบรวมเอกสารและข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนก่อนการประชุม

ข้อจำกัดของ Magic Minutes:

  • สามารถอัปโหลดไฟล์ PDF เท่านั้น
  • การผสานรวมที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้การนำ Magic Minutes ไปใช้ในแผนงานหลักของคุณเป็นเรื่องยาก

ราคา Magic Minutes:

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • 10 ทีมขึ้นไป: $6/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Magic Minutes:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

5. Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกทุกประเภท

บันทึกประจำวันใน Evernote
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลจากการประชุมและโครงการต่างๆ โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยให้คุณเปลี่ยนกองโน้ตเดี่ยวๆ ให้กลายเป็นระบบจัดเก็บเสมือนที่มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้นสำหรับโน้ตและบันทึกการประชุมของคุณ

ด้วย Evernote คุณสามารถบันทึกและจัดการไอเดีย โครงการ ความทรงจำ และรายการสิ่งที่ต้องทำได้ทั้งหมด เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญ เขียนบันทึก แนบเอกสาร สแกนรูปภาพ บันทึกเสียง หรือคลิปจากเว็บ จัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงช่วงเวลาส่วนตัวในที่เดียว เข้าถึงได้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ของคุณ—แม้ในขณะออฟไลน์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote:

  • รวมบันทึกที่เขียนไว้กับบันทึกเสียง ภาพที่สแกน และคลิปเว็บ
  • ผสานการทำงานข้ามอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์ของคุณ—คุณยังสามารถรวมบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้อีกด้วย
  • ค้นหาบันทึก, งาน, และรายงานการประชุมในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังและขับเคลื่อนด้วย AI
  • ค้นหาห้องสมุดเทมเพลตที่ครอบคลุมสำหรับบันทึกและการประชุมประเภทต่างๆ

ข้อจำกัดของ Evernote:

  • ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในรายการนี้ โดยเฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือกการทำงานร่วมกันแบบ Teams
  • ไม่เหมาะสำหรับโซลูชันการจัดการการประชุมขององค์กร เนื่องจากมีการเข้าถึงบันทึกและไฟล์ที่จำกัดเมื่อทำงานออฟไลน์

ราคาของ Evernote:

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $10. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $14. 17/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote:

  • G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

6. Beenote – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนบันทึกการประชุม

ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม Beenote
ผ่านทางBeenote

Beenote ภูมิใจที่ได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการประชุมที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการสร้างวาระการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการผสานการทำงานที่หลากหลายซึ่งรวมเครื่องมือเข้ากับกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Beenote:

  • คุณสมบัติการร่วมมือในกำหนดการประชุมช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในหน้าเดียวกันและตัดสินใจเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมก่อนการประชุม
  • บันทึก, การตัดสินใจ, และงานที่ต้องติดตามจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเป็นรายงานการประชุมที่ครอบคลุมซึ่งคุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้
  • การผสานการทำงานอย่างกว้างขวางกับ Microsoft Teams, Office 365 และ Google Workspace เพื่อการร่วมมือที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
  • โซลูชันขั้นสูงสำหรับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลในแอปพลิเคชันที่เป็นทางการมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Beenote:

  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการใช้งานยาก
  • การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ทำให้ยากต่อการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการประชุม

ราคา Beenote:

  • บีโน้ต 1: $8. 67/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • Beenote 10: $4. 60/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
  • Beenote 30: $3/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้สูงสุด 30 คน
  • บีบอร์ด: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Beenote:

  • G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2+ รีวิว)

7. MeetingBooster – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส

ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม MeetingBooster
ผ่านทางMeetingBooster

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ทราบดีว่าเวลาที่ต้องใช้ในการประชุมนั้นมากกว่าเวลาที่ใช้ในการหารืออย่างมาก MeetingBooster ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อลดเวลาส่วนเกินนี้ โดยช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า 100 นาทีสำหรับการประชุมทุกครั้งที่คุณจัดขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ MeetingBooster:

  • โปรแกรมแก้ไขวาระการประชุมที่ครอบคลุม พร้อมแม่แบบและงานที่ต้องทำก่อนการประชุม เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวล่วงหน้า
  • บัตรบันทึกการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อติดตามการอภิปรายและประเด็นสำคัญ
  • โปรแกรมแก้ไขบันทึกการประชุมอัตโนมัติที่จัดรูปแบบบันทึกให้เป็นมาตรฐานเพื่อส่งอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุม
  • การวิเคราะห์การประชุมที่ปรับปรุงและกลไกการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการประชุมให้ดีขึ้นตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ MeetingBooster:

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจค่อนข้างยาก
  • ไม่มีฟังก์ชันในการแบ่งปันความเป็นเจ้าของการประชุมระหว่างผู้เข้าร่วมหลายคน

ราคาของ MeetingBooster:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ MeetingBooster:

  • G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5+ รีวิว)

8. Tactiq – เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและถอดเสียง

ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม Tactiq
ผ่านทางTactiq

ด้วย Tactiq คุณสามารถบันทึกและถอดเสียงการประชุมและการสนทนาของคุณได้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันการทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนบันทึกการถอดเสียงเหล่านั้นให้เป็นบันทึกย่อ รายงานการประชุม และวาระการติดตามผลที่กระชับ

คุณสมบัติเด่นของ Tactiq:

  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การประชุมหลักส่วนใหญ่ รวมถึง Zoom, MS Teams และ Google Meet
  • การระบุผู้พูดอัตโนมัติช่วยให้การดำเนินการหลังการประชุมง่ายขึ้น
  • อัตราความถูกต้อง 92% สำหรับการถอดเสียงการประชุม
  • หนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในรายการนี้ ด้วยราคาแบบเหมาจ่ายและตัวเลือกฟรี

ข้อจำกัดของ Tactiq:

  • การมุ่งเน้นที่การถอดเสียงอย่างแคบหมายความว่า คุณลักษณะอื่น ๆ เช่น งานติดตามผลและหัวข้อวาระการประชุมที่ครอบคลุม จะไม่สามารถใช้ได้
  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัดในบางครั้ง

ราคา Tactiq:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8/เดือน
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว Tacatiq:

  • G2: 4. 2/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (4+ รีวิว)

9. MeetingKing – เหมาะที่สุดสำหรับวาระการประชุม

ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม MeetingKing
ผ่านทางMeetingKing

MeetingKing โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำรายงานการประชุม จุดเด่นของมันคือการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงระเบียบวาระการประชุม บันทึก และรายงานการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทิน Outlook และ Google Calendar พร้อมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่เรียบง่ายเพื่อให้ทุกคนในการประชุมอยู่ในหน้าเดียวกัน

คุณสมบัติเด่นของ MeetingKing:

  • ฟังก์ชันการส่งออกที่ง่ายช่วยให้คุณเพิ่มงานหลังการประชุมไปยังเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
  • เครื่องมือจัดการประชุมอัตโนมัติเปลี่ยนบันทึกการประชุมแบบฉับพลันให้กลายเป็นรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการและมืออาชีพ
  • ฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็นช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างบัญชีฟรีเพื่อเพิ่มความคิดเห็นและทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ดังนั้นคุณจึงต้องชำระเงินเพียงผู้จัดประชุมเท่านั้น

ข้อจำกัดของ MeetingKing:

  • เอกสารแนบอยู่ในวาระการประชุม แต่ไม่มีส่วนกลางสำหรับแหล่งข้อมูล
  • การกำหนดราคาแบบกลุ่มมีความยืดหยุ่นด้านงบประมาณน้อยกว่าการกำหนดราคาแบบรายผู้ใช้

ราคาของ MeetingKing:

  • โปร ซิงเกิล: $9.95/เดือน
  • โปร สมอล: $39.95/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกินห้าคน
  • โปรมีเดียม: $64.95/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
  • โปร ลาจ: $124.95/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 25 คน

คะแนนและรีวิวของ MeetingKing:

  • G2: 4. 5/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)

10. Tadum – เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมประจำ

ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม Tadum
ผ่านทางTadum

สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ Tadum มุ่งนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายที่รายล้อมการทำงานในแต่ละวัน ผ่านการสร้างวาระการประชุมและบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สมาชิกในทีมจึงได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ขณะเดียวกันการจัดการงานที่เรียบง่ายช่วยเพิ่มความรับผิดชอบให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเด่นของ Tadum:

  • การสร้างวาระการประชุมอย่างง่ายดาย พร้อมรายการที่ยังไม่เสร็จจากครั้งก่อนถูกนำไปใช้ต่อโดยอัตโนมัติ
  • การสร้างรายงานการประชุมแบบอ่านอย่างเดียวที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งรวมบันทึก ความคิดเห็น และหัวข้อการประชุมเข้าไว้ในแพ็กเกจที่ดูเป็นมืออาชีพ
  • การผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์หลายประเภท รวมถึงคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และโทรศัพท์
  • ความเรียบง่ายที่ตั้งใจไว้ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถเริ่มต้นได้ภายในไม่กี่นาที

ข้อจำกัดของ Tadum:

  • ไม่มีการเชื่อมต่อปัจจุบันกับซอฟต์แวร์การจัดการงานอื่น ๆ
  • เหมาะสำหรับการประชุมที่ไม่เป็นทางการมากกว่าการประชุมผู้บริหารหรือคณะกรรมการ

ราคาของ Tadum:

  • สมาชิก: $9/เดือน
  • ผู้ร่วมงาน: $0/เดือน

คะแนนและรีวิว Tadum:

  • G2: 5/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)

11. minutes. io – เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกสั้น ๆ อย่างรวดเร็ว

minutes.io สำหรับการบันทึกการประชุมและการจดบันทึก
ผ่านminutes.io

minutes. io เป็นเครื่องมือออนไลน์แบบเบามากที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย ผู้ใช้สามารถจดบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และบันทึกต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นแชร์ได้ทันทีผ่านอีเมลหรือลิงก์

นาที. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว
  • รองรับการใช้งานแบบออฟไลน์ เพื่อให้คุณสามารถจดบันทึกการประชุมได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ประเภทของบันทึกที่จัดหมวดหมู่ (เช่น งานที่ต้องทำ, ข้อมูล, การตัดสินใจ) ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
  • ไม่ต้องลงทะเบียน—แค่เริ่มพิมพ์

ข้อจำกัดของ minutes. io:

  • ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • ตัวเลือกการส่งออกและการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับรายงานมืออาชีพ

นาที. io ราคา:

  • ใช้ฟรี

minutes. io การจัดอันดับและรีวิว:

  • G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (5+ รีวิว)

12. otter.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงด้วย AI แบบเรียลไทม์

ใช้ otter.ai เพื่อบันทึกการประชุม
ผ่านOtter.ai

Otter.ai ใช้พลังของการถอดเสียงด้วย AI เพื่อให้บริการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ที่สามารถค้นหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความนิยมสำหรับการประชุมเสมือนจริงและการประชุมแบบผสมผสาน โดยสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams

Otter.ai คุณสมบัติเด่น:

  • การถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมการระบุผู้พูด
  • สรุปสดและไฮไลต์คำสำคัญระหว่างการประชุม
  • ซิงค์กับกิจกรรมในปฏิทินและบันทึกโดยอัตโนมัติ
  • การแก้ไขและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในบันทึกที่แชร์

ข้อจำกัดของ Otter.ai:

  • ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสำเนียงหรือเสียงรบกวนในพื้นหลัง
  • มุ่งเน้นการถอดความมากกว่าการบันทึกการประชุมหรือการติดตามวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง

Otter.ai ราคา:

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99/เดือน
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้

Otter.ai คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

13. Diligent Boards AI — เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมคณะกรรมการ

แดชบอร์ดคณะกรรมการที่ขยันขันแข็ง
ผ่านทางDiligent Boards

Diligent Boards AI นำความซับซ้อนระดับห้องประชุมมาสู่การบันทึกการประชุมผ่านการอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและการแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย ปรับแต่งสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้อง ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการกำกับดูแลที่สูง

คุณสมบัติเด่นของ Diligent Boards AI:

  • บันทึกการประชุมคณะกรรมการที่สร้างโดย AI จากบันทึกการประชุมที่บันทึกไว้
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับหนังสือบอร์ดและวาระการประชุม
  • ระบบความปลอดภัยระดับองค์กรพร้อมการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด
  • ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ข้อจำกัดของ AI สำหรับคณะกรรมการที่ขยัน:

  • ราคาและคุณสมบัติเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และคณะกรรมการ
  • ไม่เหมาะสำหรับการประชุมทีมแบบไม่เป็นทางการหรือการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน

ราคาของ Diligent Boards AI:

มีให้บริการตามคำขอ

การให้คะแนนและรีวิวของ Diligent Boards AI:

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)

14. สมาร์ทโนเทชั่นเหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้าง

สมาร์ตโนเทชั่นสำหรับการบันทึกการประชุม
ผ่านSmartnotation

Smartnotation เป็นซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจน มุ่งเน้นผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ โดยผสานการวางแผนวาระการประชุม การมอบหมายงาน และการติดตามผลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับที่ปรึกษาและทีมงานองค์กร

คุณสมบัติเด่นของ Smartnotation:

  • แม่แบบที่มีโครงสร้างสำหรับการสร้างวาระการประชุมและบันทึกการประชุม
  • มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายในระหว่างการประชุมหรือหลังการประชุม
  • สร้างรายงานที่สะอาดและแชร์ได้อัตโนมัติ
  • การเข้าถึงจากทุกที่ผ่านระบบคลาวด์ พร้อมการเข้ารหัส

ข้อจำกัดของ Smartnotation:

  • อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ทันสมัยกว่า
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด

ราคาของ Smartnotation:

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: €4/เดือน
  • ธุรกิจ: €8/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Smartnotation:

  • G2: 4. 2/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

15. Grain – เหมาะที่สุดสำหรับไฮไลท์การประชุมวิดีโอ

ใช้ Grain เพื่อสร้างรายงานการประชุม AI
ผ่านธัญพืช

Grain ช่วยให้ทีมสามารถจับภาพ, ตัดต่อ, และแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญจากการประชุมวิดีโอได้—เหมาะสำหรับทีมที่พึ่งพา Zoom ด้วยระบบถอดความแบบเรียลไทม์และสรุปโดย AI, Grain เปลี่ยนการสนทนาของคุณให้กลายเป็นความรู้ที่สามารถแบ่งปันได้

คุณสมบัติเด่นของธัญพืช:

  • ไฮไลต์และบันทึกช่วงเวลาสำคัญของการประชุมพร้อมเวลาที่ระบุ
  • สรุปและรายการดำเนินการหลังการประชุมที่สร้างโดย AI
  • การถอดเสียงแบบเรียลไทม์พร้อมการผสานกับ Zoom
  • แม่แบบและขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ

ข้อจำกัดของเมล็ดพืช:

  • ปัจจุบันรองรับเฉพาะ Zoom เท่านั้น โดยมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นอย่างจำกัด
  • มุ่งเน้นการประชุมผ่านวิดีโอมากกว่าโครงสร้างการบันทึกการประชุมแบบดั้งเดิม

ราคาธัญพืช:

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: การกำหนดราคาตามความต้องการ

การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

จดบันทึกการประชุมให้ดียิ่งขึ้นด้วยซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม

แม้ชื่อจะฟังดูว่าต้องเขียนทุกนาทีที่เกิดขึ้นในการประชุม แต่ความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องจดทุกนาทีลงไปในรายงานการประชุม คำนี้มาจากภาษาละติน minuta scriptura ซึ่งหมายถึงบันทึกย่อหรือบันทึกสั้นๆ

วัตถุประสงค์คือเพื่อสรุปการประชุมให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว โดยใช้คำให้น้อยที่สุด

นั่นในตัวของมันเองก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง แต่จะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง

ลองนึกภาพว่าการจดบันทึกจะง่ายขึ้นแค่ไหนด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นและสามารถเปลี่ยนข้อมูลสำคัญให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ แบ่งปันบันทึกการประชุม และแนบไปกับโครงการขนาดใหญ่ได้

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย เทมเพลตการประชุมที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ Docs เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ครอบคลุม ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณในการเริ่มบันทึกข้อมูลสำคัญของคุณ

ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ฟรีตลอดไปสมัครบัญชี ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มสำรวจ!