15 ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีที่สุดในปี 2025

การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อประสิทธิผลของทีม ในบริบทนี้ รายงานการประชุมได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ซึ่งช่วยปรับปรุงการอภิปรายและสนับสนุนความก้าวหน้าของทีมโดยรวม
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ผู้จัดการโครงการ หรือหัวหน้าทีมการมีบันทึกการประชุมที่มีคุณค่าจะช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีโครงสร้างและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้จริง เครื่องมืออย่าง ClickUp AI Note Taker สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ได้ด้วยการถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติและสรุปประเด็นสำคัญ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้น
คู่มือนี้จะครอบคลุมซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีที่สุด 15 อันดับแรก เพื่อสร้างระเบียบวาระการประชุมแบบร่วมมือ รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประชุมแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม?
ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่ดีที่สุดทำให้การสร้างและแบ่งปันบันทึกเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าซอฟต์แวร์การบันทึกการประชุมต่างๆ ในบทความนี้จะมีข้อดีเฉพาะตัว แต่ทั้งหมดมักจะมีการแบ่งปันคุณสมบัติหลักที่ทำให้โดดเด่นจากเครื่องมืออื่นๆ ที่มีอยู่:
- ความยืดหยุ่น: ไม่มีสองการประชุมที่เหมือนกัน ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถปรับเอกสารบันทึกและแม่แบบการประชุมของคุณให้เหมาะกับความต้องการและประเภทของการประชุมที่คุณกำลังดำเนินการ
- ความสะดวกในการใช้งาน: ไม่ใช่ทุกคนที่จดบันทึกการประชุมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องมือนี้ ยิ่งเครื่องมือนั้นใช้งานง่ายในการร่างบันทึก มอบหมายงาน และสร้างการติดตามผลมากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น
- มาตรฐาน: ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมของคุณควรช่วยให้คุณสร้างระเบียบวิธีมาตรฐานสำหรับการบันทึกข้อมูลในที่ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับทีมข้ามสายงาน
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์: เครื่องมือการทำงานร่วมกันสมัยใหม่ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกในระหว่างการประชุมและมีผู้แก้ไขหลายคนในเอกสารพร้อมกันโดยไม่เกิดความสับสน
- ความสามารถในการแชร์: คุณอาจต้องการแชร์การประชุมที่ผ่านมาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความโปร่งใสของโครงการ
- การผสานรวม: แน่นอน คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของคุณในการจดบันทึกได้ แต่จะดียิ่งขึ้นเมื่อบันทึกเหล่านั้นสามารถผสานรวมเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรง เช่นข้อกำหนดของโครงการ และแผนการสื่อสาร
15 ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วย AI
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้ทีมและอุตสาหกรรมทุกขนาดสามารถเชื่อมต่อกัน ทำงานร่วมกัน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือ AI Note Taker ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกและจัดระเบียบการสนทนาในการประชุมได้อย่างมาก ClickUp AI Note Taker จะทำการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ พร้อมสร้างสรุปประเด็นสำคัญที่ชัดเจนและกระชับ
มันยังสามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ทำให้ไม่มีอะไรตกหล่นไป นี่หมายความว่าคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การหารือได้ และให้ระบบ AI ทำการบันทึกข้อมูลให้ ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น
เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปนับพันเพื่อจัดระเบียบรายงานการประชุมที่ผ่านมาและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมไว้ในเอกสารเดียวพร้อมหน้าย่อยหลายหน้าเทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกและฝังเว็บเพจ สเปรดชีต วิดีโอ และสื่ออื่นๆ เพื่อแบ่งปันบริบท
ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ในแพลตฟอร์ม เช่น ClickUp AI เพื่อร่างเนื้อหา สร้างสรุป และสร้างรายการดำเนินการเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ!
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ClickUp AI Note Taker บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สรุปประเด็นสำคัญ และสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการติดตามผลและการตัดสินใจ
- ฟีเจอร์ ClickUp Notepadช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกการประชุมที่ผ่านมา รายการตรวจสอบ และงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่เดียวบนทุกอุปกรณ์
- คุณสมบัติ ClickUp Docsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันทึกและเอกสารที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้น เช่น วาระการประชุมที่ต้องการผู้แก้ไขหลายคนและสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปบันทึกการประชุมของคุณให้เป็นรายงานการประชุม และดึงข้อมูลเชิงลึกและรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ AI
- คุณสามารถผสานบันทึกการประชุมของคุณเข้ากับโครงการของคุณได้โดยการเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้นกับงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
- ห้องสมุดที่กว้างขวางของเทมเพลตและฐานความรู้ที่ครอบคลุมทำให้การจัดเตรียมบันทึกการประชุมของคุณเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมา
- การผสานการทำงานกับ Google Calendar, Google Docs, Zoom, Slack และแอปทำงานอื่นๆ อีกนับพัน
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากเกินไป 17% ระบุว่าประชุมนานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น ในแบบสำรวจของ ClickUp อีกฉบับหนึ่ง 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปประชุมแทนหากสามารถทำได้
ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้สามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำไว้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากClickUp Brain คุณจะไม่มีข้อมูลสำคัญหลุดลอยไป—แม้คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ก็ตาม
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
2. Fellow – เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ
Fellow ถูกออกแบบมาให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการประชุมกลุ่มและการประชุมแบบตัวต่อตัว สร้างและจัดการวาระการประชุม และจดบันทึกและแบ่งปันบันทึกได้
ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ใช้เทมเพลต ทำให้การจัดการการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำง่ายขึ้น ผู้พัฒนาเครื่องมือนี้ได้ออกแบบให้ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้งในระหว่างการประชุมและหลังการประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
คุณสมบัติเด่นของเพื่อน:
- ระบบปฏิทินที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การจัดการทั้งการประชุมรายบุคคลและชุดการประชุมทั้งหมดเป็นไปอย่างง่ายดาย
- ระบบวาระการประชุมแบบร่วมมือที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถเพิ่มข้อมูลลงในวาระการประชุมได้ เพิ่มความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในการประชุม
- การจัดการการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำซึ่งจะนำวาระการประชุมและงานที่ยังไม่เสร็จไปดำเนินการต่อในการติดตามผลในอนาคต
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากลงทะเบียน
ข้อจำกัดร่วม:
- มีฟีเจอร์การแชร์ไฟล์น้อย ทำให้ยากที่จะทำอะไรที่มากกว่าการบันทึกโน้ตและการบันทึกเสียงของการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว
- ไม่มีการผสานรวมเข้ากับชุดการจัดการโครงการหรือชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ใหญ่กว่า ซึ่งหมายความว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจะยังคงแยกออกจากกันเฉพาะการประชุมนั้นๆ
ราคาสำหรับเพื่อน:
- ฟรี
- ข้อดี: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อน:
- G2: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. FreJun – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
โดยพื้นฐานแล้ว FreJunเป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการโทรออกขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการโทรออก แต่ฟีเจอร์ของมันยังสามารถใช้ในการบันทึกการประชุมได้ด้วย ด้วยความสามารถในการถอดข้อความจากการโทรออกอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกจาก AI
คุณสมบัติเด่นของ FreJun:
- การถอดเสียงการสนทนาโดยอัตโนมัติช่วยให้การบันทึกการประชุมและการสร้างรายการดำเนินการหลังจากการสนทนาเป็นเรื่องง่าย
- ฟังก์ชันการประชุม AIช่วยให้องค์กรของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการโทรและการประชุมของคุณ
- ส่วนขยายของ Chrome ช่วยให้คุณใช้ FreJun ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่หน้าอินเทอร์เฟซเฉพาะของมัน
- ได้รับคำชมจากผู้ใช้ในรีวิวว่าใช้งานง่าย ซึ่งหมายความว่าสมาชิกใหม่ในทีมสามารถเข้าร่วมและเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ FreJun:
- ไม่ใช่ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมแบบดั้งเดิม ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้เป็นหลักในการสรุปการสนทนาภายในและการดำเนินการ
- ปัญหาเครือข่ายเป็นครั้งคราวอาจทำให้เกิดการล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทำให้การบันทึกเวลาแบบเรียลไทม์ยากขึ้น
ราคา FreJun:
- มาตรฐาน: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริมบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์: $3 ต่อชั่วโมงการสนทนา
คะแนนและรีวิว FreJun:
- G2: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
4. นาทีมหัศจรรย์ – เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมแบบเดี่ยว
กำลังมองหาซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่เน้นเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอยู่หรือไม่? ถ้าใช่ Magic Minutes (เกือบ) จะทำตามสัญญาของชื่อมัน มันอาจจะไม่ใชเวทมนตร์ แต่ก็ใกล้เคียงมาก นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม และขั้นตอนต่อไปของคุณเป็นระเบียบในพื้นที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Magic Minutes:
- หน้าจอภาพรวมการประชุมที่ออกแบบให้เรียบง่ายช่วยให้คุณเห็นการประชุมทั้งหมดที่จัดกำหนดไว้และที่ผ่านมา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมและวาระการประชุม
- โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบง่ายพร้อมความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์สำหรับการจดบันทึกและบันทึกการประชุม
- ฟังก์ชันการทำงานของงานช่วยให้สามารถมอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ และรวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการที่ยังไม่เสร็จสิ้น
- คุณสมบัติการขอข้อมูลช่วยให้ผู้จัดประชุมรวบรวมเอกสารและข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนก่อนการประชุม
ข้อจำกัดของ Magic Minutes:
- สามารถอัปโหลดไฟล์ PDF เท่านั้น
- การผสานรวมที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้การนำ Magic Minutes ไปใช้ในแผนงานหลักของคุณเป็นเรื่องยาก
ราคา Magic Minutes:
- ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- 10 ทีมขึ้นไป: $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Magic Minutes:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
5. Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกทุกประเภท
Evernote เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลจากการประชุมและโครงการต่างๆ โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยให้คุณเปลี่ยนกองโน้ตเดี่ยวๆ ให้กลายเป็นระบบจัดเก็บเสมือนที่มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้นสำหรับโน้ตและบันทึกการประชุมของคุณ
ด้วย Evernote คุณสามารถบันทึกและจัดการไอเดีย โครงการ ความทรงจำ และรายการสิ่งที่ต้องทำได้ทั้งหมด เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญ เขียนบันทึก แนบเอกสาร สแกนรูปภาพ บันทึกเสียง หรือคลิปจากเว็บ จัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงช่วงเวลาส่วนตัวในที่เดียว เข้าถึงได้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ของคุณ—แม้ในขณะออฟไลน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote:
- รวมบันทึกที่เขียนไว้กับบันทึกเสียง ภาพที่สแกน และคลิปเว็บ
- ผสานการทำงานข้ามอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์ของคุณ—คุณยังสามารถรวมบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้อีกด้วย
- ค้นหาบันทึก, งาน, และรายงานการประชุมในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังและขับเคลื่อนด้วย AI
- ค้นหาห้องสมุดเทมเพลตที่ครอบคลุมสำหรับบันทึกและการประชุมประเภทต่างๆ
ข้อจำกัดของ Evernote:
- ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในรายการนี้ โดยเฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือกการทำงานร่วมกันแบบ Teams
- ไม่เหมาะสำหรับโซลูชันการจัดการการประชุมขององค์กร เนื่องจากมีการเข้าถึงบันทึกและไฟล์ที่จำกัดเมื่อทำงานออฟไลน์
ราคาของ Evernote:
- ฟรี
- ส่วนตัว: $10. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $14. 17/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote:
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Evernote เหล่านี้!
6. Beenote – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนบันทึกการประชุม
Beenote ภูมิใจที่ได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการประชุมที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการสร้างวาระการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการผสานการทำงานที่หลากหลายซึ่งรวมเครื่องมือเข้ากับกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Beenote:
- คุณสมบัติการร่วมมือในกำหนดการประชุมช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในหน้าเดียวกันและตัดสินใจเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมก่อนการประชุม
- บันทึก, การตัดสินใจ, และงานที่ต้องติดตามจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเป็นรายงานการประชุมที่ครอบคลุมซึ่งคุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้
- การผสานการทำงานอย่างกว้างขวางกับ Microsoft Teams, Office 365 และ Google Workspace เพื่อการร่วมมือที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
- โซลูชันขั้นสูงสำหรับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลในแอปพลิเคชันที่เป็นทางการมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Beenote:
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการใช้งานยาก
- การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ทำให้ยากต่อการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการประชุม
ราคา Beenote:
- บีโน้ต 1: $8. 67/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- Beenote 10: $4. 60/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
- Beenote 30: $3/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้สูงสุด 30 คน
- บีบอร์ด: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Beenote:
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
7. MeetingBooster – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ทราบดีว่าเวลาที่ต้องใช้ในการประชุมนั้นมากกว่าเวลาที่ใช้ในการหารืออย่างมาก MeetingBooster ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อลดเวลาส่วนเกินนี้ โดยช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า 100 นาทีสำหรับการประชุมทุกครั้งที่คุณจัดขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ MeetingBooster:
- โปรแกรมแก้ไขวาระการประชุมที่ครอบคลุม พร้อมแม่แบบและงานที่ต้องทำก่อนการประชุม เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวล่วงหน้า
- บัตรบันทึกการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อติดตามการอภิปรายและประเด็นสำคัญ
- โปรแกรมแก้ไขบันทึกการประชุมอัตโนมัติที่จัดรูปแบบบันทึกให้เป็นมาตรฐานเพื่อส่งอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุม
- การวิเคราะห์การประชุมที่ปรับปรุงและกลไกการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการประชุมให้ดีขึ้นตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ MeetingBooster:
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจค่อนข้างยาก
- ไม่มีฟังก์ชันในการแบ่งปันความเป็นเจ้าของการประชุมระหว่างผู้เข้าร่วมหลายคน
ราคาของ MeetingBooster:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ MeetingBooster:
- G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5+ รีวิว)
8. Tactiq – เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและถอดเสียง
ด้วย Tactiq คุณสามารถบันทึกและถอดเสียงการประชุมและการสนทนาของคุณได้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันการทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนบันทึกการถอดเสียงเหล่านั้นให้เป็นบันทึกย่อ รายงานการประชุม และวาระการติดตามผลที่กระชับ
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq:
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การประชุมหลักส่วนใหญ่ รวมถึง Zoom, MS Teams และ Google Meet
- การระบุผู้พูดอัตโนมัติช่วยให้การดำเนินการหลังการประชุมง่ายขึ้น
- อัตราความถูกต้อง 92% สำหรับการถอดเสียงการประชุม
- หนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในรายการนี้ ด้วยราคาแบบเหมาจ่ายและตัวเลือกฟรี
ข้อจำกัดของ Tactiq:
- การมุ่งเน้นที่การถอดเสียงอย่างแคบหมายความว่า คุณลักษณะอื่น ๆ เช่น งานติดตามผลและหัวข้อวาระการประชุมที่ครอบคลุม จะไม่สามารถใช้ได้
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัดในบางครั้ง
ราคา Tactiq:
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Tacatiq:
- G2: 4. 2/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (4+ รีวิว)
9. MeetingKing – เหมาะที่สุดสำหรับวาระการประชุม
MeetingKing โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำรายงานการประชุม จุดเด่นของมันคือการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงระเบียบวาระการประชุม บันทึก และรายงานการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทิน Outlook และ Google Calendar พร้อมด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่เรียบง่ายเพื่อให้ทุกคนในการประชุมอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ MeetingKing:
- ฟังก์ชันการส่งออกที่ง่ายช่วยให้คุณเพิ่มงานหลังการประชุมไปยังเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
- เครื่องมือจัดการประชุมอัตโนมัติเปลี่ยนบันทึกการประชุมแบบฉับพลันให้กลายเป็นรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการและมืออาชีพ
- ฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็นช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างบัญชีฟรีเพื่อเพิ่มความคิดเห็นและทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ดังนั้นคุณจึงต้องชำระเงินเพียงผู้จัดประชุมเท่านั้น
ข้อจำกัดของ MeetingKing:
- เอกสารแนบอยู่ในวาระการประชุม แต่ไม่มีส่วนกลางสำหรับแหล่งข้อมูล
- การกำหนดราคาแบบกลุ่มมีความยืดหยุ่นด้านงบประมาณน้อยกว่าการกำหนดราคาแบบรายผู้ใช้
ราคาของ MeetingKing:
- โปร ซิงเกิล: $9.95/เดือน
- โปร สมอล: $39.95/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกินห้าคน
- โปรมีเดียม: $64.95/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
- โปร ลาจ: $124.95/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 25 คน
คะแนนและรีวิวของ MeetingKing:
- G2: 4. 5/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)
10. Tadum – เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมประจำ
สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ Tadum มุ่งนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายที่รายล้อมการทำงานในแต่ละวัน ผ่านการสร้างวาระการประชุมและบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สมาชิกในทีมจึงได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ขณะเดียวกันการจัดการงานที่เรียบง่ายช่วยเพิ่มความรับผิดชอบให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ Tadum:
- การสร้างวาระการประชุมอย่างง่ายดาย พร้อมรายการที่ยังไม่เสร็จจากครั้งก่อนถูกนำไปใช้ต่อโดยอัตโนมัติ
- การสร้างรายงานการประชุมแบบอ่านอย่างเดียวที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งรวมบันทึก ความคิดเห็น และหัวข้อการประชุมเข้าไว้ในแพ็กเกจที่ดูเป็นมืออาชีพ
- การผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์หลายประเภท รวมถึงคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และโทรศัพท์
- ความเรียบง่ายที่ตั้งใจไว้ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถเริ่มต้นได้ภายในไม่กี่นาที
ข้อจำกัดของ Tadum:
- ไม่มีการเชื่อมต่อปัจจุบันกับซอฟต์แวร์การจัดการงานอื่น ๆ
- เหมาะสำหรับการประชุมที่ไม่เป็นทางการมากกว่าการประชุมผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ราคาของ Tadum:
- สมาชิก: $9/เดือน
- ผู้ร่วมงาน: $0/เดือน
คะแนนและรีวิว Tadum:
- G2: 5/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)
11. minutes. io – เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกสั้น ๆ อย่างรวดเร็ว
minutes. io เป็นเครื่องมือออนไลน์แบบเบามากที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย ผู้ใช้สามารถจดบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และบันทึกต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นแชร์ได้ทันทีผ่านอีเมลหรือลิงก์
นาที. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว
- รองรับการใช้งานแบบออฟไลน์ เพื่อให้คุณสามารถจดบันทึกการประชุมได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ประเภทของบันทึกที่จัดหมวดหมู่ (เช่น งานที่ต้องทำ, ข้อมูล, การตัดสินใจ) ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
- ไม่ต้องลงทะเบียน—แค่เริ่มพิมพ์
ข้อจำกัดของ minutes. io:
- ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ตัวเลือกการส่งออกและการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับรายงานมืออาชีพ
นาที. io ราคา:
- ใช้ฟรี
minutes. io การจัดอันดับและรีวิว:
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (5+ รีวิว)
12. otter.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงด้วย AI แบบเรียลไทม์
Otter.ai ใช้พลังของการถอดเสียงด้วย AI เพื่อให้บริการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ที่สามารถค้นหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความนิยมสำหรับการประชุมเสมือนจริงและการประชุมแบบผสมผสาน โดยสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
Otter.ai คุณสมบัติเด่น:
- การถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมการระบุผู้พูด
- สรุปสดและไฮไลต์คำสำคัญระหว่างการประชุม
- ซิงค์กับกิจกรรมในปฏิทินและบันทึกโดยอัตโนมัติ
- การแก้ไขและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในบันทึกที่แชร์
ข้อจำกัดของ Otter.ai:
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสำเนียงหรือเสียงรบกวนในพื้นหลัง
- มุ่งเน้นการถอดความมากกว่าการบันทึกการประชุมหรือการติดตามวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง
Otter.ai ราคา:
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
Otter.ai คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
13. Diligent Boards AI — เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
Diligent Boards AI นำความซับซ้อนระดับห้องประชุมมาสู่การบันทึกการประชุมผ่านการอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและการแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย ปรับแต่งสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้อง ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการกำกับดูแลที่สูง
คุณสมบัติเด่นของ Diligent Boards AI:
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการที่สร้างโดย AI จากบันทึกการประชุมที่บันทึกไว้
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับหนังสือบอร์ดและวาระการประชุม
- ระบบความปลอดภัยระดับองค์กรพร้อมการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด
- ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ข้อจำกัดของ AI สำหรับคณะกรรมการที่ขยัน:
- ราคาและคุณสมบัติเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และคณะกรรมการ
- ไม่เหมาะสำหรับการประชุมทีมแบบไม่เป็นทางการหรือการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน
ราคาของ Diligent Boards AI:
มีให้บริการตามคำขอ
การให้คะแนนและรีวิวของ Diligent Boards AI:
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
14. สมาร์ทโนเทชั่น – เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้าง
Smartnotation เป็นซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจน มุ่งเน้นผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ โดยผสานการวางแผนวาระการประชุม การมอบหมายงาน และการติดตามผลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับที่ปรึกษาและทีมงานองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Smartnotation:
- แม่แบบที่มีโครงสร้างสำหรับการสร้างวาระการประชุมและบันทึกการประชุม
- มอบหมายงานและกำหนดเส้นตายในระหว่างการประชุมหรือหลังการประชุม
- สร้างรายงานที่สะอาดและแชร์ได้อัตโนมัติ
- การเข้าถึงจากทุกที่ผ่านระบบคลาวด์ พร้อมการเข้ารหัส
ข้อจำกัดของ Smartnotation:
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ทันสมัยกว่า
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ Smartnotation:
- แผนฟรี
- ข้อดี: €4/เดือน
- ธุรกิจ: €8/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Smartnotation:
- G2: 4. 2/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
15. Grain – เหมาะที่สุดสำหรับไฮไลท์การประชุมวิดีโอ
Grain ช่วยให้ทีมสามารถจับภาพ, ตัดต่อ, และแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญจากการประชุมวิดีโอได้—เหมาะสำหรับทีมที่พึ่งพา Zoom ด้วยระบบถอดความแบบเรียลไทม์และสรุปโดย AI, Grain เปลี่ยนการสนทนาของคุณให้กลายเป็นความรู้ที่สามารถแบ่งปันได้
คุณสมบัติเด่นของธัญพืช:
- ไฮไลต์และบันทึกช่วงเวลาสำคัญของการประชุมพร้อมเวลาที่ระบุ
- สรุปและรายการดำเนินการหลังการประชุมที่สร้างโดย AI
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์พร้อมการผสานกับ Zoom
- แม่แบบและขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ
ข้อจำกัดของเมล็ดพืช:
- ปัจจุบันรองรับเฉพาะ Zoom เท่านั้น โดยมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นอย่างจำกัด
- มุ่งเน้นการประชุมผ่านวิดีโอมากกว่าโครงสร้างการบันทึกการประชุมแบบดั้งเดิม
ราคาธัญพืช:
- แผนฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: การกำหนดราคาตามความต้องการ
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
จดบันทึกการประชุมให้ดียิ่งขึ้นด้วยซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม
แม้ชื่อจะฟังดูว่าต้องเขียนทุกนาทีที่เกิดขึ้นในการประชุม แต่ความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องจดทุกนาทีลงไปในรายงานการประชุม คำนี้มาจากภาษาละติน minuta scriptura ซึ่งหมายถึงบันทึกย่อหรือบันทึกสั้นๆ
วัตถุประสงค์คือเพื่อสรุปการประชุมให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว โดยใช้คำให้น้อยที่สุด
นั่นในตัวของมันเองก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง แต่จะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง
ลองนึกภาพว่าการจดบันทึกจะง่ายขึ้นแค่ไหนด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นและสามารถเปลี่ยนข้อมูลสำคัญให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ แบ่งปันบันทึกการประชุม และแนบไปกับโครงการขนาดใหญ่ได้
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย เทมเพลตการประชุมที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ Docs เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ครอบคลุม ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณในการเริ่มบันทึกข้อมูลสำคัญของคุณ
ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ฟรีตลอดไปสมัครบัญชี ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มสำรวจ!