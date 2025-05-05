บล็อก ClickUp

10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียเงิน)

5 พฤษภาคม 2568

คุณเคยสังเกตไหมว่าความคิดที่ดีที่สุดมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังอยู่กลางทางของบางสิ่งบางอย่าง? คุณอาจกำลังทำงานที่สำคัญอยู่เมื่อแรงบันดาลใจเกิดขึ้น ทำให้คุณคิดหาทางแก้ปัญหาที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้า

เมื่อวันก่อน ฉันกำลังทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์บล็อกของเราอยู่ เมื่อความคิดที่ยอดเยี่ยม (หรืออย่างน้อยฉันก็คิดว่าเป็นอย่างนั้น) เกี่ยวกับการปรับปรุงอันดับการค้นหาผุดขึ้นมาในหัวของฉัน

แน่นอนว่าฉันอยากเก็บมันไว้ แต่ฉันจำได้เพียงเท่าที่จำได้เท่านั้น ฉันต้องพึ่งแอปจดบันทึกเพื่อบันทึกและกลับมาทบทวนความคิดที่ล่องลอยเหล่านี้เมื่อฉันทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเสร็จแล้ว

แอปเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสมองที่สอง ช่วยให้ฉันเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ

จากประสบการณ์ของฉันและการทดสอบที่ทีมของเราที่ ClickUp ได้ทำ ฉันได้รวบรวมรายการที่รวมถึงทางเลือกทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย หวังว่านี่จะช่วยให้คุณหาแอปจดบันทึกที่คุณต้องการได้

คุณควรค้นหาอะไรในแอปจดบันทึก?

เมื่อเลือกแอป ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ช่วยเสริมการทำงานของคุณในเชิงอาชีพ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน. ฉันมีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีการทำงานของฉัน และเส้นทางมากมายที่ฉันใช้เพื่อให้รู้สึกมีประสิทธิภาพและน้อยภาระจากข้อมูลที่ฉันต้องจำ.

นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:

  1. คุณสมบัติการจัดระเบียบ: บันทึกแอปที่มีเครื่องมือการจัดระเบียบ เช่น โฟลเดอร์, แท็ก, และฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่และค้นหาบันทึกได้ง่าย (นี่คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับฉัน; การเชื่อมโยงสองทางหรือการพึ่งพาเป็นคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบที่สุด มันช่วยให้เข้าใจว่างานของฉันเชื่อมโยงและพึ่งพาความสำคัญหรือความคิดอื่น ๆ อย่างไร)
  2. ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปจดบันทึกของคุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้บ่อยได้อย่างราบรื่น—เช่น แอปปฏิทิน,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, และแพลตฟอร์มการร่วมมือ—เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น *(อีกครั้ง, สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานทั้งส่วนตัวและอาชีพของฉัน) ฉันมักจะบันทึกโน้ตจาก Kindle เพื่อส่งไปยังแอปจัดการโครงการของฉันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการอ้างอิง และโดยปกติเมื่อฉันอ่านอะไรบางอย่างบนเว็บ ฉันจะต้องการเพิ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อที่อาจครอบคลุมในบล็อกของ ClickUp)
  3. ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาแอปที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข จัดระเบียบ และเรียกดูบันทึกได้อย่างรวดเร็ว
  4. ความช่วยเหลือจาก AI:มองหาแอปจดบันทึกที่รองรับ AIซึ่งสามารถช่วยสรุปเนื้อหา สร้างถอดความจากการประชุมและวิดีโอ แก้ไขหรือสร้างบันทึกได้อย่างเป็นธรรมชาติ และจัดระเบียบบันทึกของคุณได้ดีขึ้น (สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการจดบันทึกของฉันมากที่สุด ก่อนหน้านี้ฉันต้องเสียเวลาสรุปบันทึกที่เขียนไว้อย่างลวก ๆ แต่ตอนนี้ฉันให้ AI ทำแทน ประหยัดเวลาไปได้มาก) ตอนนี้ ฉันสามารถไปที่บันทึกที่ขัดเกลาของฉันได้โดยตรงเป็นจุดเริ่มต้น) *
  5. การเข้าถึงข้ามอุปกรณ์: เลือกแอปที่ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สำนักงาน ที่บ้าน หรือระหว่างเดินทาง

คุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้ช่วยให้ฉันสามารถคัดกรองเครื่องมือจดบันทึกมากมายที่มีอยู่ในตลาด และค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดในพริบตา

นี่คือแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดในภาพรวม:

แอปเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่น
คลิกอัพแอปจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุดพร้อมความสามารถด้าน AI และการจัดการงานความสามารถของ AI และระบบอัตโนมัติในการสรุปและวิเคราะห์บันทึก รวมถึงการสร้างรายการดำเนินการ
แนวคิดพื้นที่ทำงานแบบร่วมมือและปรับแต่งได้ตัวเลือกการผสานรวมและการปรับแต่งที่หลากหลายสำหรับบันทึก เอกสาร วิกิ และอื่น ๆ
เอเวอร์โน้ตการจัดระเบียบบันทึกอย่างละเอียดคุณสมบัติการค้นหาและการจัดระเบียบที่ทรงพลัง
ไมโครซอฟต์ วันโน้ตการจดบันทึกที่ยืดหยุ่นผืนผ้าใบแบบอิสระที่คุณสามารถคลิกได้ทุกที่เพื่อเพิ่มข้อความ
บันทึกของ Appleการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับอุปกรณ์ Appleอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและสะอาด พร้อมการซิงค์ผ่าน iCloud
Google Keepจับภาพและจัดระเบียบอย่างรวดเร็วด้วย Googleการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแอปและบริการอื่นๆ ของ Google
หินดำการจดบันทึกขั้นสูงด้วยการเชื่อมโยงบันทึกเข้าด้วยกันประวัติเวอร์ชันสำหรับบันทึก
จ็อปลินผู้ที่ชื่นชอบโอเพนซอร์สที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และขยายความสามารถด้วยปลั๊กอิน
ซิมเพิลโน้ตแฟน ๆ ของมินิมอลและแอปที่ปราศจากสิ่งรบกวนเน้นที่บันทึกข้อความธรรมดาและการซิงโครไนซ์ที่ง่ายดาย
หมีธีมที่สวยงามและเรียบง่ายการจัดรูปแบบแบบมาร์กดาวน์และโหมดโฟกัส

10 แอปจดบันทึกที่ดีที่สุด

เราได้รวบรวมแอปพลิเคชันที่ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะนักเรียน ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจ หรือพนักงานออฟฟิศ ก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

มาเริ่มกันที่เมนูโปรดประจำบ้านกันก่อน

1. ClickUp—แอปจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุดพร้อม AI

ClickUp 3.0 เอกสาร พื้นที่การทำงานร่วมกันพร้อมแถบด้านข้าง
ร่วมมือกับสมาชิกในทีมใน ClickUp Docs เพื่อปรับแต่งแบบอักษร เพิ่มความสัมพันธ์ของงาน หรือเชื่อมโยงไปยังงานโดยตรงในเอกสาร

ClickUp เป็นแอปจดบันทึกที่ฉันเลือกใช้มาตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลที่ดี

ฉันใช้ClickUp Docsเพื่อจดบันทึกและงานต่าง ๆ รวมถึงสร้างฐานความรู้และวิกิของตัวเอง ซึ่งช่วยให้ฉันมอบหมายงานและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์อย่างง่ายดาย

ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ เช่น จุดสัญลักษณ์, รายการตรวจสอบ, แบนเนอร์, หัวข้อ, การเน้นข้อความ, และบล็อกโค้ด ช่วยให้ฉันปรับแต่งเอกสารของฉันได้ และทำให้ส่วนต่าง ๆ ของบันทึกของฉันโดดเด่น (เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ชอบการมองเห็น!) คุณยังสามารถเพิ่มและฝังองค์ประกอบมัลติมีเดียลงในเอกสารได้

ฉันได้ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ทั้งบนเวอร์ชันเว็บและมือถือ และมันทำงานได้อย่างราบรื่นทุกที่

ClickUp ยังรองรับการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางภายในงานใน ClickUpโดยใช้ความสัมพันธ์—วิธีที่ราบรื่นในการเชื่อมต่องานที่คล้ายกันและรับภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการทำงานของฉัน

ClickUp Brainได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การจดบันทึกของฉันแล้ว เครื่องมือ AI นี้ช่วยให้ฉันสรุปบันทึกยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สร้างตารางที่มีข้อมูลถูกต้อง อัปเดตงานอัตโนมัติ และค้นหาข้อมูลได้จากทุกที่ใน Workspace ของฉันอย่างรวดเร็ว

เมื่อฉันรีบ ฉันใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปความคิดเห็นในหัวข้อของงานต่างๆ เพื่อให้ฉันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่ต้องอ่านความคิดเห็นทั้งหมดกว่า 200 ข้อความ (ฉันใช้สิ่งนี้บ่อยมากเพื่อติดตามสัญญาณจากเสียงรบกวนและดูอย่างรวดเร็วว่าทีมของฉันกำลังทำอะไรอยู่)

อย่างไรก็ตาม หากปัญหาการจดบันทึกของคุณเกิดขึ้นเฉพาะในการประชุม ให้เรียกใช้ClickUp AI Meeting Notetaker! มันจะจับทุกรายละเอียดจากการประชุมและส่งมอบให้คุณในรูปแบบเอกสาร ClickUp ที่จัดโครงสร้างไว้อย่างเรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่กำลังพูดได้มากขึ้นแทนที่จะต้องรีบจดบันทึก เมื่อคุณได้รับเอกสารแล้ว เพียงขอให้ ClickUp Brain สร้างงานจากบันทึกหรือส่งสรุปไปยังเพื่อนร่วมงานของคุณผ่านClickUp Chat เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ 👇🏼

Notepad ของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ฉันพึ่งพาสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะบนโทรศัพท์หรือเดสก์ท็อป มันกลายเป็นแอปเขียนโปรดของฉันโดยไม่ได้ตั้งใจ ฉันใช้ที่นี่สำหรับร่างแรกหลาย ๆ ชิ้นด้วยการจัดรูปแบบง่าย ๆ ก่อนจะย้ายไปที่อื่น

ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถเปลี่ยนรายการเหล่านี้ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้เช่นกัน หากฉันต้องการ

ตัวอย่างเช่น หากบันทึกระบุว่า 'ส่งใบเสนอราคาทางอีเมลให้แซม' ฉันสามารถสร้างงานจากบันทึกนั้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกำหนดเส้นตายและรายละเอียดอื่นๆ

ClickUp Notepad
เมื่อฉันไม่มีเวลาเข้าร่วมการโทรเพื่ออธิบายบางสิ่งให้กับสมาชิกในทีม ฉันใช้ClickUp Clips มันช่วยให้ฉันแชร์การบันทึกหน้าจอได้โดยตรงในบันทึก เพิ่มองค์ประกอบที่เป็นภาพและโต้ตอบได้ ซึ่งแม้แต่แอปจดบันทึกชั้นนำบางแอปก็ยังไม่มี

คุณสามารถรับการถอดเสียงด้วย AI สำหรับคลิปเหล่านี้ ทำให้ทุกคำพูดสามารถค้นหาได้ภายใน ClickUp

คลิป ClickUp
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตสำหรับการจดบันทึกมากมายเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเทมเพลตที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือเทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp

จัดการส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้ของโครงการของคุณด้วยบันทึกที่ละเอียดโดยใช้เทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp
จัดการส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้ของโครงการของคุณด้วยบันทึกที่ละเอียดโดยใช้เทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp

มันรวมถึงสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่และแสดงข้อมูลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ, และมุมมองที่กำหนดเองเช่น รายการ, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, และอื่น ๆ เพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

ฉันใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • จัดระเบียบรายละเอียดโครงการ (เช่น สรุปโครงการ ขอบเขต หลักสำคัญ) ไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นได้
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการงาน
  • ติดตามความคืบหน้าของงานและระบุจุดติดขัด
  • สร้างการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ดาวน์โหลด ClickUpเพื่อจดบันทึกบนอุปกรณ์ใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ—มือถือ, เดสก์ท็อป, ส่วนขยาย Chrome, อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ใช้ส่วนขยาย Chrome สำหรับการตัดและจับภาพหน้าจอเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว
  • เปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องทำ และติดตามงานที่ต้องทำของคุณอยู่เสมอ
  • สร้างบันทึกเพื่อใช้ส่วนตัวหรือแชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่น—คุณเป็นผู้กำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้
  • เข้าถึงการบันทึกโน้ต การจัดการงานและโครงการ และการทำงานร่วมกันในทีมได้ในแอปเดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยหากคุณต้องการใช้คุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว ผู้ใช้ ClickUp หลายคนเห็นด้วยว่า Notepad ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตพวกเขาหนึ่งในนั้นเรียก ClickUp ว่าเป็นแอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดและเน้นย้ำว่า:

ฉันเคยใช้กระดาษโน้ตมาก่อน แต่ตอนนี้ฉันใช้ Notepads ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบของที่ระลึกและประเด็นการพูดคุยได้เป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อ ลูกค้า และความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันต้องการจดจำบางสิ่งก่อนการประชุมกับลูกค้า

2. Notion—พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับบันทึก งาน และวิกิของคุณ

โนชั่น
ผ่านทางNotion

ประสบการณ์การจดบันทึกของ Notion รองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงรูปภาพ บันทึกข้อความ บุ๊กมาร์ก วิดีโอ และโค้ด คุณสามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้ลงในบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เช่น การลากและวาง และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (slash commands)

เราชื่นชอบตัวเลือกการปรับแต่งของมันมาก ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของเราให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวและของทีมได้ เช่น การเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อให้บันทึกการประชุมที่เป็นความลับเป็นส่วนตัว หรือแชร์กับสมาชิกทีมเมื่อจำเป็น

หนึ่งในสิ่งที่ทีมไม่ชอบเกี่ยวกับ Notion คือระบบการจัดระเบียบที่ซับซ้อนเหมือนเขาวงกต บางครั้งคุณอาจหลงอยู่ในแอป และเส้นทางการย้อนกลับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเสมอไป อย่างไรก็ตาม Notion กลับได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่ต้องการสร้างฐานข้อมูลและวิกิ ก็ต้องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน

ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) บางครั้งก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง หน้าต่างที่คุณต้องการเปิดเป็นหน้าแยกต่างหากมักจะเปิดเป็นหน้าต่างป๊อปอัพแทน และในทางกลับกันก็เช่นกัน แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลของคุณ

ขณะทดสอบแอป ฉันได้ลองเล่นกับNotion AIเพื่อค้นหาว่ามันสามารถช่วยให้การจดบันทึกและการจัดระเบียบง่ายขึ้นได้อย่างไร ฉันได้ทำรายการงานไม่กี่อย่าง ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ และ Notion AI ได้เติมขั้นตอนที่ฉันต้องทำเพื่อสำเร็จงานเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าขั้นตอนที่เติมจะไม่ถูกต้องทั้งหมด แต่เครื่องมือนี้ก็ทำได้ดีพอสมควร

แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ดีสำหรับทีมข้ามสายงานที่การร่วมมือกันเป็นสิ่งจำเป็น ความคิดเห็นและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้การระดมความคิดกับทีมระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น รวบรวมและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างเทมเพลตที่กำหนดเองและผสานฐานข้อมูลของคุณเข้ากับบันทึก
  • เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วผ่านแถบด้านข้าง
  • เขียนและจัดรูปแบบบันทึกโดยใช้ Markdown
  • จดจ่อกับสิ่งที่คุณกำลังเขียนด้วยประสบการณ์ที่ดื่มด่ำซึ่งทำให้สิ่งอื่น ๆ จางหายไปในช่วงเวลาหนึ่ง

ข้อจำกัดของ Notion

  • ชุดคุณสมบัติที่ซับซ้อนและส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกยากลำบาก
  • ไม่มีการให้บริการบันทึกหน้าจอหรือการถอดเสียง—สำหรับคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องค้นหาทางเลือกอื่นของ Notion
  • แอปมือถือรู้สึกไม่ลื่นไหลเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Notion

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • บวก: $10/ที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $18/ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Notion AI สามารถเพิ่มในแผนของคุณได้ในราคา $10/สมาชิก/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

3. Evernote—การจัดระเบียบและการค้นหาที่ดีที่สุดสำหรับบันทึก

เอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

ด้วย Evernote มันเป็นเหมือนกับการไม่ลืมรักแรกของคุณเลย ผมใช้เวลาหลายปีในการปรับแต่ง Evernote เพื่อสร้างประสบการณ์และกระบวนการทำงานในแบบที่ผมต้องการ แต่ก็ไม่เคยลงตัวเสียที

จากบันทึก, งาน, และตารางเวลา ไปจนถึงแหล่งข้อมูลโปรดของคุณจากเว็บ, Evernote ทำให้การบันทึกสิ่งที่คุณต้องการบนอุปกรณ์ที่คุณเลือกเป็นเรื่องง่าย

ฉันสามารถเชื่อมต่อ Evernoteกับ ClickUp, Google Calendar, Slack และ Microsoft Teams ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การประชุมประจำวัน การประชุมกับลูกค้า และการแจ้งเตือนทั้งหมดของฉันซิงค์กับ Evernote โดยอัตโนมัติ

เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย จึงรู้สึกอุ่นใจที่รู้ว่าฉันยังสามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้แม้ในขณะที่กำลังตั้งแคมป์หรือเดินทางโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต

ฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Evernote รวดเร็วและใช้งานง่าย มันทำงานได้กับไฟล์ PDF, เอกสาร, และรูปภาพ ทำให้การค้นหาผ่านจำนวนบันทึกและเนื้อหาที่มากมายไม่เป็นปัญหา

คุณสมบัติของงานช่วยให้คุณสร้างโครงร่างขั้นตอนของโครงการและมอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นได้—วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • บันทึกข้อความสั้นจากเว็บลงในบันทึกของพวกเขาโดยตรงด้วย Web Clipper
  • สแกน, ดิจิทัล, และจัดระเบียบเอกสารกระดาษด้วยกล้องโทรศัพท์ของคุณ
  • แก้ไขบันทึกและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ และให้ผู้ร่วมงานทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ข้อจำกัดของ Evernote

  • เวอร์ชันฟรีแบบจำกัดที่ผลักดันให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกแบบพรีเมียม หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่ประหยัดกว่า ลองดูแอปจดบันทึกอื่นๆ ในรายการนี้ หรือสำรวจทางเลือก อื่นๆของ Evernote

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน
  • ทีม: $24.99/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (8200+ รีวิว)

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชื่นชอบความรวดเร็วและง่ายดายในการค้นหาและจัดระเบียบบันทึกของตนบน Evernoteผู้ใช้รายหนึ่งยังชื่นชมความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคลังความรู้ได้อย่างไร้รอยต่อ:

ฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่า Evernote ติดหนี้โลโก้ของมัน: มันช่วยสร้างความจำของช้างได้ ไม่เพียงแต่ในแง่ของความจุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเชื่อมต่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่คุณสามารถสร้างและเสริมสร้างได้ตามกฎการจัดหมวดหมู่ที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเพิ่มแท็ก, โน้ตบุ๊ก, และโน้ตบุ๊กย่อยได้มากเท่าที่คุณต้องการ ไม่ต้องพูดถึงลิงก์ภายในที่เชื่อมโน้ตเข้าหากัน

4. Microsoft OneNote—การจดบันทึกแบบอิสระที่ดีที่สุดพร้อมการซิงค์และทำงานร่วมกันได้หลายอุปกรณ์

ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
ผ่านทางOneNote

Microsoft OneNote มอบชุดเครื่องมือจดบันทึกที่รองรับการป้อนข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ ข้อความลายมือ หรือการวาดภาพ

คุณสามารถนำเนื้อหาจากเว็บมาใส่ในบันทึกของคุณได้โดยตรง ทำให้กระบวนการค้นคว้าและจัดทำเอกสารมีความละเอียดมากขึ้น ฉันพบว่าความสามารถในการจัดระเบียบของ OneNote นั้นยอดเยี่ยมมาก มันง่ายมากที่จะเข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบคือแอปนี้มีความยืดหยุ่นมากกว่าและไม่เคร่งครัดเกินไปเมื่อต้องจัดการกับข้อความ ตัวเลข และรูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสูตร ตาราง หรือรูปภาพลงในบันทึกเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ฉันชื่นชมความลื่นไหลของวิธีการนี้—มันให้ความรู้สึกเหมือนการจดบันทึกและการเขียนบันทึกประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ

แม่แบบของ OneNoteให้จุดเริ่มต้นที่สะดวกสำหรับการจัดระเบียบบันทึกของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโครงการ ติดตามงาน หรือเขียนบันทึกประจำวัน

ทีมของเราได้ทดสอบคุณสมบัติการร่วมมือของมัน ซึ่งทำงานได้ราบรื่นมาก คุณสามารถทำงานร่วมกัน (เช่น รายการซื้อของ, การช้อปปิ้งสำหรับงานเลี้ยง, หรือรายการที่ต้องทำในที่ทำงาน) กับสมาชิกในครอบครัวหรือทีมของคุณได้ และบันทึกของคุณจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ มีความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องของชุดโปรแกรม Microsoft ที่ทำให้เป็นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์และข้อจำกัดของมัน—ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote

  • สร้างบรรยากาศของแฟ้มเอกสารจริงที่มีส่วนและหน้าแยกต่างหากในแบบแปลนสมุดบันทึกดิจิทัล
  • แปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความพิมพ์
  • ซิงค์บันทึกของคุณข้ามอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของความคิดไว้อย่างสมบูรณ์
  • เข้าถึงบันทึกของคุณได้แม้ในขณะออฟไลน์

ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote

  • ผู้ใช้จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 เพื่อเข้าถึงเครื่องมือนี้ มิฉะนั้น คุณจะต้องหันไปใช้ทางเลือกอื่นของ OneNote
  • ให้การผสานรวมหลักกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งจำกัดสำหรับผู้ใช้ระบบนิเวศอื่น

ราคาของ Microsoft OneNote

  • รวมอยู่ใน Microsoft 365 subscription, เริ่มต้นที่ $69.99/ปี

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote

  • G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1500+ รีวิว)

5. Apple Notes—การผสานรวมการจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple

แอปเปิล โน้ต
ผ่านApple Notes

Apple Notes เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้กับอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง หากคุณใช้ระบบนิเวศของ Apple เป็นหลัก แอปนี้อาจกลายเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้เป็นประจำ

มันยังคงเป็นแอปที่ตรงไปตรงมาที่สุดหากคุณทำงานอยู่ในระบบของ Apple—เรียกใช้งานได้ทุกเมื่อบน Mac ของคุณจากมุมขวาล่าง และมันจะปรากฏขึ้นอย่างจริงจัง การซิงค์ส่วนใหญ่ยอดเยี่ยมมาก การคัดลอกบางสิ่งบนโทรศัพท์แล้ววางลงบนเดสก์ท็อปของคุณนั้นเหมือนเวทมนตร์ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ยกระดับประสบการณ์

หากคุณคาดหวังจากแอปมากเกินไป คุณจะผิดหวัง การย้ายข้อความ การจัดรูปแบบ และการเยื้องย่อหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายหรือตรงไปตรงมา การใช้ในกรณีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณสามารถบันทึกเนื้อหาได้หลายประเภท รวมถึงรูปภาพ ลิงก์เว็บ บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ แผนที่ ไฟล์ PDF และภาพร่าง

ฉันชอบฟีเจอร์สแกนของ Apple Notes มากกว่าในการสแกนเอกสารโดยตรงจาก iPhone ของฉัน—ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนของบุคคลที่สามเลย! เอกสารจะถูกบันทึกโดยตรงใน Notes เป็นไฟล์ PDF

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes

  • สร้างบันทึก แก้ไขรายการ จัดระเบียบบันทึกเป็นโฟลเดอร์ และจัดการไฟล์แนบ
  • ปักหมุดบันทึกที่มีความสำคัญไว้ด้านบนเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มแท็กเพื่อจัดเรียงและค้นหาบันทึกได้ง่าย

ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต

  • จำกัดเฉพาะผู้ใช้ภายในระบบนิเวศของ Apple

ราคาของแอปเปิลโน้ต

  • ฟรี: พร้อมใช้งานฟรีบนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง

Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่พร้อมใช้งาน
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Apple Notes เหล่านี้!

6. Google Keep—เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและเตือนความจำแบบง่าย

Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keep ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกเนื้อหาหลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นบันทึกย่อ รายการต่างๆ รูปภาพ และเสียง พร้อมทั้งจัดระเบียบทั้งหมดบนกระดานประกาศดิจิทัล

การแบ่งปันบันทึกกับครอบครัวและเพื่อนเป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแบ่งปันรายการช้อปปิ้งและดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อรายการถูกตรวจสอบออก—ไม่จำเป็นต้องสื่อสารกลับไปกลับมา

ฉันชอบฟีเจอร์บันทึกเสียงของ Google Keep เป็นส่วนตัว เมื่อฉันรีบและต้องการจดบันทึกสิ่งสำคัญ ฉันสามารถบันทึกเสียงบันทึกเสียงไว้แทนและถอดเสียงเป็นข้อความในภายหลังได้—รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ!

เช่นเดียวกับ Apple Notes, หากคุณต้องการสิ่งที่ซับซ้อนหรือขั้นสูงมากขึ้นจากเครื่องมือ คุณอาจพบว่ามันเป็นเรื่องยากลำบาก คุณอาจคิดว่า Google จะพยายามมากขึ้นในการผสานประสบการณ์ของ Keep กับ Google Tasks และ Calendar แต่สิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้น พวกมันยังคงเป็นประสบการณ์ที่แยกจากกัน ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหากคุณต้องการซอฟต์แวร์หรือประสบการณ์แบบครบวงจร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep

  • ได้รับการแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องทำของคุณในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม ด้วยการแจ้งเตือนตามเวลาและตามสถานที่
  • จัดระเบียบบันทึกโดยใช้ป้ายกำกับและสี
  • ผสานบันทึกของคุณเข้ากับ Google Docs, ปฏิทิน และแอปอื่นๆ ภายในระบบนิเวศของ Google ได้อย่างราบรื่น
  • ปักหมุดบันทึกไว้ที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์คุณ และติดตามงานสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Google Keep

  • เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วมากกว่าการจดบันทึกอย่างละเอียดและยาว
  • คุณสมบัติพื้นฐานเกินไปสำหรับการจัดระเบียบโน้ตที่ซับซ้อน

ราคาของ Google Keep

  • ฟรี: ใช้ได้ฟรีโดยสมบูรณ์ด้วยบัญชี Google

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep

  • G2: ไม่พร้อมใช้งาน
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Google Keep เหล่านี้!

7. โอสซิเดียน—เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกข้อมูลขั้นสูงที่มีการเชื่อมโยงบันทึกเข้าด้วยกัน

ออบซิเดียน
ผ่านทางObsidian

Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่มีประโยชน์สำหรับคนอย่างฉันที่มีบันทึกหลายร้อยหรือหลายพันรายการในอุปกรณ์ของตน

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือการเชื่อมโยงระหว่างกันและการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง—คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างบันทึก ความคิด ผู้คน สถานที่ และอื่นๆ ได้

ตัวอย่างเช่น ฉันบันทึกโน้ตหลายรายการเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดที่แตกต่างกัน ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน การเชื่อมโยงช่วยให้ฉันรักษาทุกอย่างให้รวมกันและเข้าถึงโน้ตที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว กราฟแบบโต้ตอบยังช่วยระบุรูปแบบที่ซ่อนอยู่ภายในโน้ตและแสดงความสัมพันธ์ของมันอย่างชัดเจน

ในประเด็นนี้ ผมเป็นแฟนตัวยงของ Obsidian และ Notion มาโดยตลอด แต่ถ้าต้องเปรียบเทียบNotion กับ Obsidianแบบตรง ๆ ผมจะเลือก Notion ทุกครั้ง เพราะฟีเจอร์การแชร์โน้ตและการทำงานร่วมกันของ Notion ราบรื่นกว่ามาก Obsidian เหมาะมากหากคุณต้องการใช้เวลาอย่างมากกับเครื่องมือเอง หากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหรือการผสานรวมที่คุณสามารถส่งข้อมูลหรืองานออกไปเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของคุณ—มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้น

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • ระดมความคิด, ค้นคว้า, และสร้างสรรค์บน Canvas—พื้นที่ส่วนตัวของคุณ
  • ติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงของบันทึกได้สูงสุดหนึ่งปี
  • คัดสรรประสบการณ์เฉพาะบุคคลด้วยปลั๊กอินและธีม
  • ควบคุมไฟล์ที่คุณต้องการซิงค์กับอุปกรณ์ใด

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • การร่วมมือกับผู้อื่นในการทำบันทึกเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน
  • เป็นหลักเป็นแอปเดสก์ท็อป; เวอร์ชันมือถือไม่แข็งแกร่งหรือใช้งานง่ายเท่า

ราคาของโอปอล

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เชิงพาณิชย์: $50/ผู้ใช้ต่อปี (ไม่มีแผนรายเดือน)
  • บริการเสริม: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับการซิงค์ และ $10/เว็บไซต์ต่อเดือน สำหรับการเผยแพร่ (เรียกเก็บรายเดือน)

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)

ผู้ใช้ Obsidianส่วนใหญ่ยืนยันถึงความง่ายในการใช้ markdown เพื่อจัดรูปแบบบันทึกในแอป

การสนับสนุน Markdown ของ Obsidian ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน มันทำให้การจัดรูปแบบบันทึกของฉันง่ายขึ้น รวมถึงการใส่รูปภาพ ตาราง และสื่ออื่นๆ

อย่างไรก็ตามบางคนไม่ชอบที่ฟีเจอร์พื้นฐานและน่าสนใจหลายอย่าง เช่น การซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์และการสมัครใช้งานหลายอุปกรณ์ ถูกจำกัดไว้หลังระบบชำระเงิน

ข้อเสีย: "คุณต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิกสำหรับการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ ฉันคิดว่าควรเป็นการจ่ายครั้งเดียว"

8. Joplin—โปรแกรมจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดที่เน้นความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวด

จ๊อปลิน
ผ่านทางโจปลิน

Joplin เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยบน Windows, MacOS, Windows, Linux และ iOS เครื่องมือนี้รองรับบันทึกมัลติมีเดีย รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ PDF และไฟล์เสียง

คุณสมบัติการแชร์และการทำงานร่วมกันของมันราบรื่นมาก. มันทำให้ฉันสามารถแชร์บันทึกของฉันกับเพื่อน, ครอบครัว, และเพื่อนร่วมงานได้ และทำงานร่วมกับพวกเขาบนบันทึกได้โดยไม่มีความยุ่งยาก.

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการบันทึกบันทึก (บนอินเทอร์เน็ต) และแชร์ลิงก์กับผู้อื่น—วิธีง่าย ๆ ในการแชร์รายการงาน, วิกิของบริษัท,หรือบันทึกการประชุมกับกลุ่มคนจำนวนมาก

Joplin มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายผ่านปลั๊กอิน ธีมที่กำหนดเอง และตัวแก้ไขข้อความ (เช่น Rich Text และ Markdown) เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่

แม้ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันโอเพนซอร์ส แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง (End-To-End Encryption - E2EE) บันทึกของคุณจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะคุณเท่านั้น เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะแชร์ให้ผู้อื่น

จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin

  • จัดรูปแบบบันทึกของคุณด้วย Rich Text หรือ Markdown
  • บันทึกหน้าเว็บหรือถ่ายภาพหน้าจอได้โดยตรงด้วยส่วนขยาย Web Clipper (มีให้ใช้สำหรับ Chrome และ Firefox)
  • ทำงานแบบออฟไลน์และจดบันทึกขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของ Joplin

  • อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนตัวเลือกเชิงพาณิชย์บางตัว ทำให้ดึงดูดผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคน้อยลง
  • การซิงค์ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกยอดนิยมอื่นๆ

การกำหนดราคาของ Joplin

  • พื้นฐาน: €2. 99/เดือน
  • โปร: €5. 99/เดือน
  • ทีม: €7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ (ต้องมีผู้ใช้อย่างน้อย 2 คน)

คะแนนและรีวิวของ Joplin

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Joplin เหล่านี้!

9. Simplenote—เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบไม่มีสิ่งรบกวน โดยเน้นที่ข้อความธรรมดา

ซิมเพิลโน้ต
ผ่านทางSimplenote

Simplenote เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Android, iOS, Mac, Windows, Linux และเว็บเบราว์เซอร์ บันทึกจะอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติในทุกอุปกรณ์—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาปุ่ม 'ซิงค์' อีกต่อไป!

ฉันพบว่าฟีเจอร์ประวัติเวอร์ชันเป็นประโยชน์มากที่สุด บางครั้งฉันสร้างบันทึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่ง และเมื่อเสร็จงานแล้ว ฉันแก้ไขบันทึกนั้นด้วยเนื้อหาใหม่ ต่อมาหากฉันต้องการเรียกดูบันทึกนั้นอีกครั้ง ก็ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

Simplenote เป็นผู้ช่วยชีวิตในกรณีเช่นนี้—มันสำรองข้อมูลบันทึกไว้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นฉันจึงสามารถค้นหาสิ่งที่ฉันได้เขียนไว้เมื่อหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งหลายเดือนก่อนได้

อินเทอร์เฟซมีความคล้ายคลึงกับ Apple Notes แต่ไม่มีตัวเลือกในการเพิ่มรูปภาพหรือภาพร่าง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote

  • จัดระเบียบบันทึกโดยใช้แท็กและเรียกดูได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาทันทีของแอปจดบันทึกสำหรับแอนดรอยด์นี้
  • ร่วมมือกับเพื่อนและสมาชิกในทีมโดยการแชร์รายการ โพสต์คำแนะนำ หรือเผยแพร่บันทึกออนไลน์
  • เขียน, ดูตัวอย่าง, และเผยแพร่บันทึกในรูปแบบมาร์กดาวน์

ข้อจำกัดของ Simplenote

  • ไม่มีตัวเลือกในการแทรกตาราง
  • ขาดความสวยงามหรือความน่าดึงดูดใจ

ราคาของ Simplenote

  • ฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกท่าน

การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

Simplenote ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการจดบันทึกในห้องเรียนและการประชุม โดยผู้ใช้ชื่นชมในความเรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่ไม่ซับซ้อน

มันช่วยฉัน(มาก)ในการประชุมเพื่อจดบันทึก MOM.

ข้อเสีย แน่นอน คือการขาดคุณสมบัติเสริม เช่น เทมเพลตตามที่ผู้ใช้ท่านนี้ได้ชี้ให้เห็น

10. Bear—ดีที่สุด สวยงาม อินเตอร์เฟซเรียบง่าย (สำหรับผู้ใช้ Apple)

หมี
ผ่านทางหมี

Bear เป็นแอปจดบันทึกที่ใช้ Markdown เป็นพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบและจัดระเบียบเนื้อหาประเภทต่างๆ (รวมถึงข้อความ รูปภาพ ตาราง และรายการสิ่งที่ต้องทำ) ได้ภายในบันทึกเดียว

ฉันชอบความสวยงามของมันมาก โดยเฉพาะอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย—มันทำให้ฉันรู้สึกกังวลน้อยลงเมื่อได้ลองเล่นแอปนี้ ทั้งที่จริงๆ แล้วฉันมีรายการงานที่ต้องทำมากมายที่ต้องจัดการ!

Bear มีให้ใช้งานบน Mac, iPhone และ iPad เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณชื่นชอบระบบนิเวศของ Apple และกำลังมองหาสิ่งที่ดูสวยงามกว่า Apple Notes

การเลือกใช้เวอร์ชันเสียเงิน Bear PRO จะปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ความสามารถในการค้นหาด้วย OCR และการส่งออกบันทึกเป็นหลายรูปแบบ (PDF, HTML, DOCX และ JPG) ซึ่งคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหากคุณสนใจด้านการออกแบบ

คุณสมบัติเด่นของ Bear

  • จัดรูปแบบบันทึกของคุณด้วย Markdown แบบง่าย
  • จัดระเบียบบันทึกด้วยระบบแท็กที่ยืดหยุ่น
  • ใช้การพับเพื่อเน้นที่ส่วนหนึ่งส่วนละครั้งและซ่อนส่วนที่เหลือ
  • ปรับแต่งแอปด้วยธีมที่สวยงาม

ข้อจำกัดของหมี

  • มีให้บริการเฉพาะบน iOS และ macOS เท่านั้น ซึ่งจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะในระบบนิเวศของ Apple
  • คุณสมบัติพื้นฐานบางอย่าง เช่น การซิงค์ iCloud และตัวเลือกการส่งออก จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก

หากคุณกำลังใช้ Windows หรือระบบปฏิบัติการอื่น ๆ คุณสามารถสำรวจทางเลือกของแอป Bear ได้

การตั้งราคาแบบหมี

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $2. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวหมี

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)

แอปจดบันทึกที่ดีที่สุดคืออะไร?

แอปที่เราทดสอบและคัดเลือกมีบางสิ่งที่เหมือนกัน: ทั้งหมดใช้งานง่าย, สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม, และช่วยให้ฉันเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้ว่าพวกมันจะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกและเข้าถึงข้อมูลในภายหลัง แต่มีเพียงไม่กี่เครื่องมือเท่านั้นที่สามารถทำได้มากกว่าฟีเจอร์พื้นฐาน

ฉันชอบเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันสามารถบาลานซ์งานส่วนตัวและงานอาชีพได้ ดังนั้นฉันจึงชอบแอปที่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การร่วมมือกับทีม, การจัดการงาน, การจัดการโครงการ, และการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง

การมีแอปจดบันทึกหลายตัวในอุปกรณ์ของฉันทำให้เสียประโยชน์—มันเพียงแค่ทำให้พื้นที่ดิจิทัลของฉันรกและทำให้ฉันรู้สึกหนักใจ ดังนั้น ฉันจึงชอบใช้แอปเดียวที่ทรงพลังและสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย พร้อมทั้งผสานการทำงานกับอุปกรณ์เทคโนโลยีของฉันได้อย่างลงตัว

มีเพียงซอฟต์แวร์เดียวเท่านั้นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ—ClickUp!

มันทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้นด้วย Docs, Notepad และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ความสามารถของ AI ช่วยเร่งการเขียน ค้นหาบันทึกเก่า และถอดเสียงบันทึกเสียง และเครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้เราติดตามรายการงานและทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

