10 เครื่องมือจดบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

การประชุมเป็นเรื่องง่ายด้วยผู้จดบันทึก AI ที่บันทึกเสียง, ถอดความ, สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการ—เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ClickUp นำหน้า ด้วยการผสานการทำงานกับ Zoom/Teams/Google Meet อย่างไร้รอยต่อ, สรุปการประชุมด้วย AI, สร้างงานอัตโนมัติ และเอกสารที่เป็นมิตรกับทีม นี่คือรายการทั้งหมดที่จะเปลี่ยนกระบวนการจดบันทึกของคุณ:
- ClickUp – เครื่องมือบันทึกการประชุมแบบครบวงจรที่ดีที่สุด พร้อมสรุปด้วย AI และสร้างงานอัตโนมัติ
- Otter. ai – เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสดและการตรวจจับผู้พูด
- Laxis – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปหลังการประชุมและอีเมลอัจฉริยะ
- ดูเดิล – ตัวช่วยจัดตารางประชุมที่ดีที่สุดด้วย AI สำหรับการประสานงานปฏิทิน
- Fireflies. ai – เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึก, การถอดเสียง, และการจัดระเบียบบันทึกเสียง
- หมายเหตุโดย Dubber – เหมาะที่สุดสำหรับการจับประเด็นสำคัญของการประชุมโดยอัตโนมัติ
- Timz. Flowers – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมที่มีโครงสร้างพร้อมความช่วยเหลือจาก AI
- Sembly AI – เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงบทสนทนาในการประชุมให้เป็นงานที่ดำเนินการได้
- Fathom – เครื่องมือจดบันทึกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom สำหรับการทำไฮไลท์และการแชร์อย่างรวดเร็ว
- พลังเหนือธรรมดา – เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้ Mac
เมื่อไม่นานมานี้ การจัดการประชุมต้องใช้ทักษะการจัดการหลายอย่างพร้อมกันอย่างมาก ระหว่างการติดตามวาระการประชุม การจัดการการสนทนา และการจดบันทึกด้วยมือจากศูนย์ บางสิ่งบางอย่างมักจะหลุดรอดไป โชคดีที่ด้วยการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกการประชุม วันเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ?
ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง AI สำหรับการประชุมช่วยให้การบันทึกการสนทนาเป็นเรื่องง่าย จากนั้นจึงประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณมีเวลาโฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้น โดยมั่นใจได้ว่าสามารถทบทวนบันทึกการประชุมที่ AI จัดทำไว้เมื่อใดก็ได้ตามสะดวก เพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือดึงข้อมูลสำหรับรายงานสถานะโครงการของคุณ
ด้วยเครื่องมือบันทึกโน้ตด้วย AIที่มีอยู่มากมายในตลาด เครื่องไหนจะเหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด? มาร่วมกับเราในการรีวิวคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุดที่คุณควรค้นหา และพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตการประชุมในปีนี้ ✨
10 แอปบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025
เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและการจดบันทึก ตั้งแต่แอปจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมไปจนถึงแอปถอดเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ เรายังได้รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ในวิดีโอสั้นนี้:
มาดูกันว่าเทคโนโลยี AI สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกระดับ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น มันช่วยให้คุณจัดการทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ—ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเนื่องจากสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ คุณจึงสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
ClickUp's AI Meeting Notetaker มี คุณสมบัติหลากหลายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์. คุณสมบัตินี้สร้างเอกสารส่วนตัวโดยอัตโนมัติซึ่งประกอบด้วยชื่อการประชุม, วันที่, ผู้เข้าร่วมประชุม, บันทึกเสียง, สรุป, ข้อสรุปสำคัญ, ขั้นตอนต่อไป, หัวข้อ, และบันทึกการประชุมอย่างละเอียด.
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับ Zoom, Teams และ Google Meet ได้อย่างราบรื่น และบันทึกโน้ตเป็นภาษาของผู้จัดการประชุมได้ หลังจากประชุมเสร็จ คุณสามารถเข้าถึงโน้ตได้อย่างง่ายดายผ่านปฏิทินหรือ Docs Hub ของคุณ พร้อมที่จะสร้างรายการที่ต้องทำหรือไม่? ให้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp สร้างงานจากโน้ตหรือแชร์สรุปบน ClickUp Chat เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงไฮไลท์สำคัญทั้งหมดได้!
นอกเหนือจากการสรุปบันทึกการประชุมของคุณแล้ว Brain ยังทำให้ทุกการประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย:
- ดึงข้อมูลการตัดสินใจ, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบ โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีแผนขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน
- สร้างอีเมลติดตามผลและสรุปข้อมูล ได้ภายในไม่กี่วินาที เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันทันที
- ดึงคำตอบได้อย่างรวดเร็วจากบันทึกการประชุมของคุณ ไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนก็ตาม เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องอ่านผ่านหน้าบันทึกการประชุมหลายหน้า
- เชื่อมโยงข้อมูลจากการประชุมกับโครงการและเอกสาร เพื่อให้ได้บริบทที่ครบถ้วน ทั้งหมดในที่เดียว
ต้องการประหยัดเวลาให้มากขึ้นหรือไม่?ใช้หนึ่งในเทมเพลตวาระการประชุมของเราเพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน สร้างการมีส่วนร่วมทันทีด้วยChatGPT Prompts สำหรับการประชุมทีมของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นกระบวนการระดมความคิดและสร้างประเด็นสำหรับการอภิปราย
หากคุณเป็นคนที่พิถีพิถันในการจดบันทึกด้วยตัวเอง ให้ใช้เทมเพลตสไตล์การจดบันทึกการประชุมของเรา หรือเริ่มต้นเอกสาร ClickUpแบบธรรมดาเพื่อบันทึกช่วงเวลาสำคัญและประเด็นสำคัญ คุณยังสามารถจดบันทึกสั้นๆ หรือรายการตรวจสอบบนClickUp Notepad ได้อีกด้วย ทั้ง Notepad และ Docs มาพร้อมกับClickUp Brainในตัวเพื่อให้คุณสามารถเขียนบันทึกได้รวดเร็ว กระชับ และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
ต้องการบันทึกไอเดียนอกการประชุมหรือไม่?Talk to TextในClickUp Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ ช่วยให้คุณบันทึกโน้ตโดยไม่ต้องใช้มือ—ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินระหว่างสายโทรศัพท์หรือระดมความคิดในทางเดิน—และแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีภายใน ClickUp
วิธีการแบบครบวงจรนี้หมายความว่าบันทึกการประชุม บันทึกเสียงชั่วคราว และสรุปข้อมูลด้วย AI ทั้งหมดจะอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน พร้อมที่จะแชร์กับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกการประชุมและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยผู้จดบันทึก AI
- เก็บเอกสารการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงและการค้นหาที่ง่ายดาย
- แก้ไขบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ
- แปลเอกสารการประชุมของคุณจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน ฝรั่งเศส หรือญี่ปุ่น รวมถึงภาษาอื่นๆ
- ดูงานทั้งหมด, กระบวนการทำงาน, และโครงการของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับคุณที่สุดผ่านมุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUp
- เข้าถึง ClickUp ได้จากเว็บเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป แอปมือถือ iOS หรือ Androidหรือส่วนขยายของ Chrome
- ผสานการทำงานกับแอปทำงานกว่า 1,000 แอป รวมถึง Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot และ Salesforce เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีมุมมองทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้สูง แต่เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย จึงอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความคุ้นเคยกับทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
กรณีการใช้งานยอดนิยมสำหรับการใช้ ClickUp Brain ในการจดบันทึกการประชุม
- ผู้จัดการโครงการที่ดำเนินการรีวิวสปรินต์หรือการประชุมสแตนด์อัพ—บันทึกอุปสรรคในการทำงาน มอบหมายเจ้าของงาน และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว
- ทีมการตลาดที่ทำงานร่วมกันในการระดมความคิดสำหรับแคมเปญ—บันทึกไอเดียเนื้อหา, แท็กนักออกแบบหรือนักเขียน, และเชื่อมโยงไปยังบรีฟได้ทันที
- ทีมผลิตภัณฑ์ที่จัดการการสนทนาเกี่ยวกับแผนงาน—แปลงข้อเสนอแนะและบันทึกทางเทคนิคให้เป็นอีปิคและงานย่อยที่มีโครงสร้าง
- ผู้นำฝ่ายขายที่จัดการการทบทวนโอกาสทางการขาย—บันทึกข้อมูลเชิงลึกของดีล ขั้นตอนถัดไป และข้อคัดค้านของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อการติดตามผลของทีมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ทีมระยะไกลหรือแบบผสมผสาน—มั่นใจได้ว่าไม่มีใครพลาดการอัปเดตที่สำคัญด้วยสรุปที่สร้างโดย AI ซึ่งพวกเขาสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน
ด้วย ClickUp Brain บันทึกการประชุมของคุณไม่ใช่แค่การบันทึกไว้เท่านั้น—แต่ยังสามารถนำไปปฏิบัติได้ ค้นหาได้ง่าย และสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที
2. Otter. ai
Otter.ai เป็นผู้ช่วยประชุมและเครื่องมือถอดเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ สามารถแปลงบทสนทนาจากวิดีโอการประชุมหรือไฟล์เสียงเป็นข้อความได้ สามารถระบุผู้พูด ติดป้ายชื่อผู้พูดในข้อความ และจับภาพสไลด์ที่แชร์ได้
ฟีเจอร์แชทสดช่วยให้ทีมของคุณสามารถพูดคุยหรือถามคำถามระหว่างประชุมได้ และทุกคนสามารถเพิ่มความคิดเห็นในบันทึกการสนทนาสดหรือเน้นจุดสำคัญได้ และในกรณีที่คุณเสียสมาธิหรือเข้าร่วมประชุมช้า ระบบจะสร้างสรุปสดแบบเรียลไทม์จากบันทึกของ AI เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- Otter.ai สามารถระบุคำหลักและวลีเพื่อให้คุณสามารถค้นหาในถอดความยาวได้
- หากคุณเชื่อมต่อกับปฏิทิน Microsoft หรือ Google ของคุณ ระบบจะบันทึกการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ
- แพ็กเกจแต่ละชุดที่ต่อเนื่องกันจะช่วยให้คุณถอดเสียงได้มากขึ้นต่อเดือนและต่อการสนทนา รวมถึงอัปโหลดไฟล์ได้มากขึ้น
- Otter. ai พร้อมใช้งานบนเว็บและแพลตฟอร์มมือถือ ดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง ?
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ระบบ AI บางครั้งอาจสับสนเมื่อมีผู้พูดหลายคน
- มันทำงานเพื่อถอดความการประชุมอย่างเดียว และไม่อนุญาตให้คุณบันทึกโน้ตของคุณเองในแอป
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
เหมาะสำหรับ:
- ผู้ช่วยผู้บริหารที่จัดการประชุมระดับสูง — บันทึกข้อมูลการตัดสินใจ งานที่ต้องทำ และการติดตามผลอย่างละเอียดพร้อมเวลาโดยที่ไม่ต้องยกปากกา
3. ลาคิส
Laxis ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมขาย การตลาดเนื้อหา และการวิจัยผลิตภัณฑ์และตลาด รวมถึงทุกคนที่ต้องพูดคุยกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ระบบจะบันทึกโน้ตระหว่างการประชุมเสมือนจริงและจับคำพูดของผู้เข้าร่วมแต่ละคนอย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้
หลังจากนั้น เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมนี้จะสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ สกัดข้อมูลเชิงลึกและระบุความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังดึงรายการที่ต้องดำเนินการหรือขั้นตอนถัดไปออกมา และยังสามารถส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติเพื่อปิดงานได้อย่างครบถ้วน ?
คุณสมบัติเด่นของ Laxis
- ช่วยให้คุณจัดเรียงและจัดหมวดหมู่หัวข้อในบันทึกการประชุม
- สามารถดาวน์โหลดและแชร์เอกสารการเรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- คุณสามารถถามคำถาม Laxis ได้โดยอ้างอิงจากบทสนทนาก่อนหน้านี้
- มันสามารถเชื่อมต่อได้กับ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, และ Cisco Webex
ข้อจำกัดของแรงบิด
- คุณสามารถถอดเสียงได้สูงสุด 300 นาทีต่อเดือนในแผนฟรี แต่ AI writer ซึ่งสร้างเนื้อหาติดตามผล จะมีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมขึ้นไปเท่านั้น
- ยังไม่ได้ทำการผสานระบบ CRM แต่มีแผนที่จะทำในอนาคต
การกำหนดราคาของ Laxis
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $13.33/เดือน
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Laxis
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (16 รีวิว)
เหมาะสำหรับ:
- ทีมข้ามสายงานที่จัดการประชุมบ่อยครั้ง — จดบันทึกการสนทนาที่สำคัญ การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องจดด้วยตนเอง
4. วาดเล่น
ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างบันทึกการประชุมได้ คุณต้องประสานปฏิทินของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเพื่อให้พวกเขาเข้าร่วมการประชุมนั้นได้ นี่คือจุดที่ Doodle เข้ามาช่วย คุณสามารถนัดหมายการประชุมแบบตัวต่อตัวและการประชุมทีมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตั้งค่าเวลาว่างของคุณ จากนั้นแชร์ลิงก์ไปยังผู้รับเชิญที่คุณเลือก พวกเขาสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้ ซึ่งจะบล็อกเวลาดังกล่าวในปฏิทินของคุณ คุณจึงไม่ต้องจองเวลาซ้ำอีกต่อไป และเมื่อคุณมีผู้รับเชิญหลายคน คุณสามารถค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ Doodle ยังสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุม เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet ได้อีกด้วย ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- ระบบจะส่งการแจ้งเตือนสำหรับการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณไม่ต้องรับมือกับการไม่มาประชุม
- การปรับแต่งแบรนด์ได้ช่วยให้คุณสามารถปรับให้ระบบสอดคล้องกับแบรนด์ของธุรกิจคุณได้
- คุณยังสามารถใช้ Doodle เพื่อรวบรวมข้อมูลผ่านการสำรวจหรือการสำรวจความคิดเห็น
- Doodle ทำงานบนอุปกรณ์มือถือได้เช่นกัน ดังนั้นคุณสามารถนัดหมายการประชุมได้แม้ขณะที่คุณอยู่นอกสถานที่
ข้อจำกัดของดoodle
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าการจัดตารางกิจกรรมหลายรายการสำหรับกลุ่มคนจำนวนมากนั้นใช้เวลามากกว่าที่ควรจะเป็น
- อาจมีความซับซ้อนในการใช้งานเมื่อทำงานร่วมกับผู้ได้รับเชิญที่อยู่ในเขตเวลาต่างกัน
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $6.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $8. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 3. 7/5 (13 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
เหมาะสำหรับ:
- ทีมระยะไกลที่จัดการเขตเวลาทั่วโลก — จัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพข้ามภูมิภาค จากนั้นจับคู่กับเครื่องมือจดบันทึกเพื่อบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ
5. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai
หิ่งห้อย. ai สามารถทำการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ระหว่างการโทรเสียงหรือวิดีโอ หรือถอดเสียงจากการบันทึกการประชุมได้ จากนั้นสามารถสรุปประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการที่ออกมาจากการประชุมได้ ✍️
หากคุณต้องการฟังส่วนใดส่วนหนึ่งของที่ประชุมอีกครั้ง คุณสามารถค้นหาคำสำคัญแล้วเล่นซ้ำด้วยความเร็วปกติหรือเพิ่มความเร็วได้สูงสุดสองเท่า เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมของคุณแสดงความคิดเห็น ติดป้ายหมุด หรือโต้ตอบกับบทสนทนา รวมถึงดึงส่วนสำคัญออกมาสร้างเสียงสั้นๆ ได้
แผนฟรีอนุญาตให้เก็บข้อมูลได้สูงสุด 800 นาที และแผนโปรสูงสุด 8,000 นาที ในขณะที่แผนธุรกิจและแผนองค์กรให้พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- Fireflies. ai ทำงานในกว่า 40 ภาษา รองรับสำเนียงและภาษาถิ่นที่หลากหลาย
- สามารถตรวจจับและระบุเสียงของผู้พูดที่แตกต่างกันได้
- มันสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมหลายแห่ง รวมถึง Microsoft Teams, Zoom, Skype และ Google Meet
- คุณสามารถแชร์บันทึกการประชุมไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Asana, Slack หรือ Notion
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- หากแทร็กเสียงมีคุณภาพไม่ดี อาจส่งผลต่อความถูกต้องของการถอดความ
- การเชื่อมต่อกับ CRM, Zapier และ Slack มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro ขึ้นไปเท่านั้น
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี: ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (5 รีวิว)
เหมาะสำหรับ:
- ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าซึ่งรับสายหลายสายต่อวัน — มุ่งเน้นการสนทนาอย่างเต็มที่ในขณะที่ Fireflies ทำการถอดความและแท็กประเด็นสำคัญของการสนทนาโดยอัตโนมัติ
6. บันทึกโดย Dubber
เดิมรู้จักในชื่อ Notiv, Notes by Dubber อ้างว่าช่วยให้คุณ "ประชุมอย่างชาญฉลาด ไม่ต้องเหนื่อย" มันซิงค์กับปฏิทิน Outlook หรือ Google ของคุณโดยอัตโนมัติ เข้าร่วมและบันทึกการโทรที่คุณนัดหมายไว้ เมื่อเข้าสู่การประชุม มันจะสร้างบทถอดความ และหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลที่คุณสามารถแชร์ได้
เครื่องมือ AI ยังสามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามผลและสร้างงานสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Asana และ Slack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทำให้การติดตามงานที่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องง่าย ✅
คุณสมบัติเด่นของบันทึกโดย Dubber
- คุณยังสามารถอัปโหลดและถอดเสียงไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ได้
- เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมนี้สามารถปรับขนาดได้และสอดคล้องกับช่องทางการขายทั่วไป
- มีให้บริการทั่วโลกบนเครือข่ายมือถือมากกว่า 170 เครือข่าย รวมถึงผู้ให้บริการวิดีโอ เสียง และแชท
- คุณสามารถแชร์การบันทึก, บันทึกการสนทนา, หรือบันทึกย่อผ่าน CRM ของคุณหรือเครื่องมือการร่วมมืออื่น ๆ
หมายเหตุ ข้อจำกัดของ Dubber
- เครื่องมือ AI นี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่เหมาะหากคุณต้องการพบปะในภาษาอื่น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้มีความซับซ้อนเล็กน้อยในการใช้งาน
หมายเหตุเกี่ยวกับราคาของ Dubber
- ติดต่อเพื่อขอราคา
บันทึกโดย Dubber คะแนนและรีวิว
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
เหมาะสำหรับ:
- ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่จัดการการโทรกับลูกค้าหลายราย — สร้างสรุปหลังการโทรโดยอัตโนมัติและแชร์จุดที่ต้องดำเนินการกับทีมภายใน
7. ทิมส์ ดอกไม้
Timz. Flowers เป็นแพลตฟอร์มการประชุมแบบผสมผสานที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายตัว โดยรวมการประชุมทางวิดีโอเข้ากับการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน
สามารถบันทึกการประชุมสดและสร้างสรุปเป็นข้อความหรือวิดีโอพร้อมรายงานการประชุมที่ง่ายต่อการแชร์กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ สำหรับการประชุมแบบไม่พร้อมกัน ผู้เข้าร่วมสามารถมีส่วนร่วมด้วยข้อความวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ ?♀️
ระบบจะส่งอีเมลสรุปโดยอัตโนมัติหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง และหากคุณต้องการอ้างอิงกลับไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ แชทบอท AI จะช่วยคุณค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
Timz. คุณสมบัติเด่นของดอกไม้
- แผนผังการไหลที่ใช้ดอกไม้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของข้อเสนอแนะและคำถามทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
- แม้ว่าจะมีการประชุมแบบไม่พร้อมกัน ระบบก็สร้างความรู้สึกเหมือนการสนทนาแบบสด
- มันให้บันทึกการประชุมพร้อมเวลาที่บันทึกไว้เพื่อให้คุณทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนในการประชุม
- แม้ว่าจะมีตัวเลือกฟรี แต่แพ็กเกจ Pro และ Business จะให้คุณมีเวลาบันทึกเสียงมากขึ้น และข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นเวลานานขึ้น
Timz. ข้อจำกัดของดอกไม้
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นค่อนข้างใช้เวลามาก
- ยังไม่รองรับเบราว์เซอร์ทั้งหมด คุณอาจต้องใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของคุณ
Timz. ราคาดอกไม้
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: €6.99/เดือนต่อทีม
- ธุรกิจ: €13.99/เดือน ต่อทีม
Timz. การให้คะแนนและรีวิวดอกไม้
- G2: 4. 5/5 (13 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
เหมาะสำหรับ:
- ทีมที่กระจายการทำงานข้ามเขตเวลา — ทบทวนการสนทนาที่บันทึกไว้พร้อมวิดีโอที่ซิงค์ บทถอดความ และไฮไลท์ได้ตามจังหวะของคุณเอง
8. Sembly AI
ในฐานะเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุม Sembly AI จะบันทึกการประชุมและถอดความให้เป็นข้อความ จากนั้นสร้างสรุปการประชุมและรายงานการประชุม พร้อมเน้นประเด็นสำคัญจากการสนทนา และหากคุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ คุณสามารถส่ง Sembly ไปแทน แล้วกลับมาตรวจสอบบันทึกการประชุมในภายหลังได้ ??
งานจะถูกระบุและอธิบายโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Trello ช่วยให้คุณสามารถสตรีมงานพร้อมบันทึกย่อต่างๆ ไปยังพื้นที่ทำงานเหล่านั้นได้โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- บันทึกการประชุมถูกบันทึกไว้ในระบบ และคุณสามารถกลับมาดูได้ตลอดเวลาเพื่อค้นหาคำสำคัญหรือผู้เข้าร่วมประชุม
- Sembly AI ทำงานได้มากกว่า 35 ภาษา
- มีให้บริการสำหรับแอป Android และ iOS รวมถึงบนเว็บ
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- บางครั้งไม่สามารถเข้าร่วมหรือบันทึกการประชุมได้
- ความรู้สึกในที่ประชุมไม่ได้สะท้อนถึงทั้งการประชุมเสมอไป โดยมุ่งเน้นเฉพาะบางส่วนเท่านั้น
ราคา Sembly AI
- ส่วนตัว: ฟรี
- มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: 4. 3/5 (11 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
เหมาะสำหรับ:
- ผู้บริหารที่ยุ่งอยู่กับการประชุมทางโทรศัพท์ต่อเนื่อง — รับสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องยกนิ้ว
9. ฟัธม์
Fathom เป็นเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมที่บันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุม ทั้งการบันทึกและการถอดเสียงจะพร้อมใช้งานทันทีเมื่อคุณสิ้นสุดการประชุม จากนั้นคุณสามารถคัดลอกและวางสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการลงใน Gmail, Google Docs หรือเครื่องมือจัดการงานได้อย่างง่ายดาย
บันทึกการโทรจะถูกซิงค์ไปยังระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีบันทึกการติดต่อกับทุกคนในฐานข้อมูลของคุณอยู่เสมอ คุณยังสามารถสร้างไฮไลท์จากการประชุมของคุณเป็นเพลย์ลิสต์และแชร์กับผู้อื่นที่สนใจได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Teams, Zoom และ Google Meetings
- เมื่อคุณไฮไลต์ส่วนหนึ่งของการโทร Fathom จะสรุปให้คุณ
- ระบบรองรับเจ็ดภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส
- Team edition แบบชำระเงินมีคุณสมบัติเพิ่มเติมและออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วทั้งองค์กร
เข้าใจข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซค่อนข้างมืด และต้องการตัวเลือกที่สว่างกว่านี้ให้เลือก
- ในขณะที่มันทำงานได้ดีสำหรับการประชุมที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า แต่ปัจจุบันยังไม่รองรับการประชุมแบบฉับพลันบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน Microsoft Teams
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- ทีมเอดิชั่น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (8 รีวิว)
เหมาะสำหรับ:
- ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าที่ดูแลการรีวิวจากลูกค้า — ติดตามความรู้สึก เป้าหมาย และข้อเสนอแนะของลูกค้าได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า
10. พลังเหนือมนุษย์
Superpowered บันทึกการประชุมของคุณ แต่ไม่มีการบันทึกเสียงหรือใช้บอท—มันทำงานโดยตรงจากเสียงในอุปกรณ์ของคุณ การถอดเสียงเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อให้คุณมีเวลาสร้างบันทึกก่อนที่ข้อมูลจะถูกลบ
เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมนี้สรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติและระบุรายการที่ต้องดำเนินการให้คุณ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามปฏิทินของคุณได้ตลอดเวลา การแจ้งเตือนสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงจะแสดงบนแถบเมนู และคุณสามารถคลิกเพื่อเข้าสู่การประชุมได้โดยตรงจากที่นั่น ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของพลังเหนือมนุษย์
- มันทำงานร่วมกับทุกแพลตฟอร์มการประชุม
- Superpowered สามารถระบุและบันทึกอารมณ์ระหว่างประชุมได้
- ทีมพัฒนามีความเปิดกว้างและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเป็นอย่างดี
ข้อจำกัดของพลังเหนือมนุษย์
- เวอร์ชันฟรีสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะกับอีเมลและ Slack เท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการใช้งานร่วมกับ Google Drive หรือ Salesforce ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องเลือกแผนชำระเงิน
- ยังไม่รองรับมือถือและลินุกซ์
การกำหนดราคาแบบเหนือชั้น
- ฟรี
- พื้นฐาน: $30/เดือน
- ข้อดี: $90/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวสุดพิเศษ
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เหมาะสำหรับ:
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการประชุมสแตนด์อัพอย่างรวดเร็ว — จดบันทึกสิ่งที่พูด สิ่งที่ติดขัด และสิ่งที่ต้องทำต่อไปโดยไม่รบกวนจังหวะการทำงานของทีม
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือบันทึกการประชุมด้วยระบบ AI?
ผู้ช่วยประชุม AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ปรับปรุงความถูกต้อง, และสนับสนุนความโปร่งใสของโครงการ. นอกจากนี้ยังทำให้คุณสามารถแบ่งปันบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย. เครื่องมือ AI ยังช่วยประหยัดเวลาของคุณอีกด้วย, ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้ภายในขอบเขตของข้อจำกัดของโครงการของคุณ. ?️
ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ดีจะสามารถทำงานเหล่านี้ให้คุณได้ในรูปแบบผสมผสาน:
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอเช่น Teams หรือ Zoom
- บันทึกการประชุมแล้วบันทึกการบันทึก
- ให้บริการการถอดความแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถติดตามการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- อำนวยความสะดวกในการจดบันทึกแบบร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีมหลายคน
- ใช้คุณสมบัติ AI ขั้นสูงเพื่อสรุปประเด็นสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการระบุข้อสรุปหลัก
- ช่วยสร้างรายงานการประชุมจากบันทึกการประชุม
- ระบุรายการที่ต้องดำเนินการและทำให้การมอบหมายงานจากบันทึกการประชุมออนไลน์เป็นอัตโนมัติ
- มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น
- ให้บริการความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้การสนทนาที่เป็นความลับของคุณได้รับการคุ้มครอง
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุม
AI สำหรับการประชุมสามารถช่วยในทุกแง่มุมของการมีปฏิสัมพันธ์กับทีม ลูกค้า หรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณเครื่องมือAIสำหรับการประชุมที่ดีที่สุดสามารถทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย บันทึกและถอดเสียงบันทึกการประชุม หรือให้เทมเพลตพร้อมเครื่องมือการเขียนด้วยAI เพื่อช่วยให้คุณจดบันทึกได้ด้วยตัวเอง
เครื่องมือ AI ยังสามารถช่วยคุณสรุปบันทึกการประชุมทั้งหมดได้ โดยเน้นส่วนที่สำคัญที่สุดของการสนทนา และระบุภารกิจและขั้นตอนต่อไปได้ พวกมันยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการภารกิจได้ ช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นในทุกขั้นตอน ?
เมื่อพูดถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp คือคำตอบที่ครอบคลุมทุกด้าน—ไม่เพียงแต่ตอนที่คุณกำลังจัดการประชุมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารบริษัทหรือการจัดการทีมอีกด้วย ด้วยเทมเพลตและเครื่องมือบริหารโครงการที่ตอบโจทย์ทุกแง่มุมของธุรกิจคุณ พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน นี่คือศูนย์รวมทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณในที่เดียว ?
ลงทะเบียนฟรีวันนี้ และเริ่มใช้ ClickUp เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณราบรื่น และชีวิตของคุณดีขึ้น