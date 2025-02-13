10 ปลั๊กอิน Chrome AI ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

หากคุณเคยเปิดแท็บไว้มากมายจนไม่สามารถอ่านชื่อแท็บได้อีกต่อไป คุณก็คงเข้าใจถึงความรู้สึกของการมีแอปมากเกินไป เมื่อเราพยายามทำงานให้เสร็จ—และสลับไปมาระหว่างเว็บแอปต่างๆ อยู่ตลอดเวลา—ทั้งเบราว์เซอร์และสมองของเราต่างก็ถูกใช้งานจนเกินขีดจำกัด
เราต้องการแอปที่มีส่วนขยายเบราว์เซอร์ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
ส่วนขยายของ Google Chrome ช่วยลดภาระของแท็บ และส่วนขยายที่มีปัญญาประดิษฐ์ในตัวช่วยลดภาระทางจิตใจของเราด้วย
นี่คือ 10 ปลั๊กอิน AI Chrome ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง (พร้อมแท็บน้อยลง)
คุณควรค้นหาอะไรในเอ็กซ์เทนชัน Chrome ของ AI?
เครื่องมือ AIไม่สามารถทำงานระดับสูงของคุณได้ แต่สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นได้โดยการตรวจสอบข้อผิดพลาด, เขียน, สรุป, และจัดการกับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ อื่น ๆ ได้ ในที่สุด เครื่องมือเหล่านี้ควรช่วยลดงานที่ซ้ำซากให้คุณ
ส่วนขยาย Chrome AI ที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณผู้จัดการโครงการจะต้องการเครื่องมือจัดการโครงการAI ที่มีฟีเจอร์จดบันทึกแต่ส่วนขยาย Chrome สำหรับนักพัฒนาจำเป็นต้องมี เครื่องมือเขียนโค้ด AI มองหาฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำบ่อยที่สุด
นอกจากนี้ ให้มองหาคุณสมบัติสำคัญสามประการต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนขยาย Chrome ของคุณจะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น:
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: เครื่องมือ AI มีชีวิตหรือตายด้วยทักษะการประมวลผลภาษาธรรมชาติของพวกเขา—ความสามารถในการเข้าใจคำสั่งของคุณและตอบสนองอย่างถูกต้อง เครื่องมือที่สร้างขึ้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น GPT-4 หรือบนการเรียนรู้ของเครื่องจะให้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ดีที่สุด
- กล่องแชทป๊อปอัพ: คุณควรสามารถเรียกใช้แชทบอท AI ของคุณจากหน้าเว็บใดก็ได้ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ป้อนข้อความที่คุณต้องการถาม รับคำตอบ และดำเนินการต่อกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่
- ความเร็ว: ส่วนขยาย Chrome ที่ดีไม่ควรทำให้เบราว์เซอร์ของคุณช้าลง และควรช่วยประหยัดเวลาเสมอ
10 อันดับส่วนขยาย Chrome AI ที่ดีที่สุด
ด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้ในใจ เราได้รวบรวม 10ส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน— ทั้งหมดมาพร้อมกับปัญญาประดิษฐ์ในตัวเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น เราได้แบ่งประเภทตามประเภทของงานที่เครื่องมือเหล่านี้ทำได้ดีที่สุดเพื่อให้คุณหาคู่ที่เหมาะกับ AI ของคุณได้ง่ายขึ้น 👯
1. ClickUp
เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึก
ClickUp คือทางออกสำหรับปัญหาแอปล้นเกิน 🩺
ด้วยเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน, การเขียน, การระดมความคิด, การวางแผน,และเทมเพลตสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปนี้สามารถแทนที่แอปอื่น ๆ ของคุณได้ทั้งหมด นอกเหนือจากแอปเว็บและแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงคุณสมบัติของ ClickUp ได้ผ่านส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp
นี่คือหนึ่งในส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการ คุณสามารถสร้างงาน แนบอีเมลจาก Gmail หรือ Outlook ถ่ายภาพหน้าจอและทำเครื่องหมาย เพิ่มหน้าเว็บลงในงาน ติดตามเวลา และจดบันทึกจากทุกที่บนอินเทอร์เน็ต
ClickUp AIทำให้การจดบันทึกของคุณง่ายขึ้นด้วยการสร้างสรุปและระบุรายการที่ต้องดำเนินการภายในไม่กี่วินาที เพื่อให้คุณเข้าถึงประเด็นสำคัญได้เร็วขึ้น 😍
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับสรุปแบบย่อสำหรับบันทึกการประชุม การระดมความคิด และการสนทนาที่ยาวนาน ด้วยการสรุปโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาสิ่งที่ต้องดำเนินการในบันทึกที่ยาวและเปลี่ยนให้เป็นงานได้ในคลิกเดียว
- เพิ่มบริบทให้กับงานและบันทึกโดยการแนบอีเมล,ภาพหน้าจอ, หรือหน้าเว็บ
ข้อจำกัด
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI ไม่รวมอยู่ในแผนฟรี
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- AI Add-On: เพิ่มเติม $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,750 รายการ)
2. Seamless. ai
เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึก
ออกแบบมาสำหรับทีมขาย Seamless. ai เป็นหนึ่งในส่วนขยาย Chrome ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะเปลี่ยนกระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณไปอย่างสิ้นเชิง พวกเขาอธิบายตัวเองว่าเป็นเครื่องมือค้นหาสำหรับโอกาสในการขาย B2B ด้วยส่วนขยาย Chrome ของพวกเขา แอปของพวกเขาจะผสานรวมกับเครื่องมือค้นหาที่คุณชื่นชอบ 🔍
คุณสามารถใช้ Seamless เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจาก Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter หรือเว็บไซต์ B2B ใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ ระบบสามารถค้นหาข้อมูลติดต่อของผู้มีอำนาจตัดสินใจบนเว็บไซต์ B2B ได้ หรือสามารถใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ LinkedIn ของบุคคลเพื่อให้บริการหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลที่ได้รับการยืนยันแล้ว
โปรแกรมนี้จะไม่เพียงช่วยคุณในการสร้างรายชื่อเท่านั้น แต่ยังมอบข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่มีคุณค่าเพื่อทำให้การติดต่อของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย คุณจะได้เห็นข้อมูลเจตนา เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณใช้ในปัจจุบัน และค้นพบความต้องการทางธุรกิจที่เร่งด่วนที่สุดของพวกเขา
จากนั้นคุณสามารถนำเข้าบันทึกการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณไปยัง Salesforce, HubSpot หรือ CRM ที่คุณชื่นชอบได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างรายชื่อลูกค้าในอุดมคติของคุณด้วยข้อมูลติดต่อ B2B ที่ได้รับการยืนยันแล้ว รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและหมายเลขโทรศัพท์สายตรง
- นำเข้าบันทึกการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณที่จะช่วยให้การติดต่อของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อจำกัด
- ลูกค้าบางรายรายงานว่าพวกเขาไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราการตีกลับที่สูง
- Seamless.ai ไม่ได้แสดงราคาบนเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลความโปร่งใสด้านราคา และลูกค้าที่มีอยู่จำนวนมากอธิบายว่ามันมีราคาแพง
การกำหนดราคา
- ฟรี
- แผนพื้นฐาน: ดูราคาหลังจากลงทะเบียนฟรี
- โปรแพลน: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (135+ รีวิว)
3. แจสเปอร์
ดีที่สุดสำหรับการสร้างข้อความ
แจสเปอร์ไม่ใช่ตัวแทนของทีมเขียนโฆษณาของคุณ. หุ่นยนต์และมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้! ✌️
แต่โปรแกรมนี้สามารถเร่งกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณได้ด้วยการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงทั้งแบบยาวและแบบสั้นที่สร้างโดย AI ออกมาอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างร่างแรกได้ในทันทีและช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้น—เช่น การเพิ่มสัมผัสที่เป็นมนุษย์เข้าไป
คุณสามารถเลือกโทนสำหรับเนื้อหาของคุณและฝึกฝน Jasper ให้เข้ากับเสียงของแบรนด์ของคุณได้ เพื่อให้มันแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ เครื่องมือ AI ยังสามารถแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณเป็นรูปแบบใหม่ได้ ดังนั้นคุณสามารถเขียนบล็อกโพสต์หนึ่งครั้งและเปลี่ยนเป็นพอดแคสต์ วิดีโอ YouTube โพสต์โซเชียลมีเดียหรือจดหมายข่าวทางอีเมลได้ทันที
ด้วยส่วนขยาย Chrome ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Jasper คุณสามารถใช้เครื่องมือ AIเหล่านี้ได้ทุกที่ออนไลน์ที่คุณเขียน ตั้งแต่ Gmail ไปจนถึง Google Docs
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้การเขียนด้วย AIเพื่อสร้างเนื้อหาทุกประเภท ตั้งแต่โพสต์โซเชียลมีเดียไปจนถึงบล็อกและสคริปต์พอดแคสต์
- เขียนด้วย AI บนโปรแกรมประมวลผลคำบนเว็บใดก็ได้
- เลือกโทนที่คุณต้องการสำหรับทุกชิ้นของเนื้อหา และให้สอดคล้องกับกระบวนการเขียนของคุณเอง
- เครื่องมือที่จำเป็นนี้จะช่วยประหยัดเวลาโดยการสอนให้เขียนในน้ำเสียงของแบรนด์คุณและปฏิบัติตามสไตล์การเขียนของคุณ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าเนื้อหาประกอบด้วยข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริง ดังนั้นคุณยังคงต้องการผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นมนุษย์เพื่อให้บอทนี้ซื่อสัตย์
- ไม่มีเครื่องมือ SEO ในตัว ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นหากต้องการปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา
การกำหนดราคา
- ผู้สร้าง: $39 ต่อเดือน
- ทีม: $99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
โบนัส:ทางเลือกของ Jasper AI!
4. สร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ดีที่สุดสำหรับการสร้างข้อความ
ผู้ช่วยเขียน AI นี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome ในขณะที่แอปอื่นๆ หลายตัวในรายการนี้มีแอปสำหรับเว็บและมือถือเพิ่มเติมจากส่วนขยาย Chrome ของพวกเขา Compose AI เป็นส่วนขยายโดยเฉพาะ
ดังนั้น หากคุณตกหลุมรักความเรียบง่าย Compose AI ก็พร้อมที่จะรับคุณไว้ 💘
โปรแกรมนี้มอบคุณสมบัติการเขียนด้วย AI ที่สำคัญ 5 ประการ: เขียนอะไรก็ได้, ตอบอีเมลได้ง่าย, เขียนอีเมล, เติมคำอัตโนมัติ, และเปลี่ยนคำให้ใหม่ สามารถเขียนหลายย่อหน้าจากคำสั่งเพียงครั้งเดียว หรือช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นโดยให้ตัวเลือกเติมคำอัตโนมัติเพื่อเติมประโยคของคุณในเวลาจริง เขียนอีเมลได้เร็วขึ้นครึ่งหนึ่งด้วยการผสานการทำงานที่ราบรื่นกับ Google Chrome
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เขียนและตอบกลับอีเมลได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ตอบกลับอีเมลที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถเขียนคำตอบฉบับสมบูรณ์โดยอ้างอิงจากหัวข้ออีเมลก่อนหน้า พร้อมเพิ่มเพียงข้อความสั้น ๆ จากคุณเท่านั้น
- ปรับคำเขียนของคุณใหม่เพื่อให้ฟังดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เป็นกันเองมากขึ้น หรือสนุกสนานมากขึ้น
- ขอให้ Compose AI ช่วยคุณเขียนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดตามคำแนะนำของคุณ
ข้อจำกัด
- โปรแกรมนี้ค่อนข้างใหม่และยังไม่ได้ทดสอบเมื่อเทียบกับผู้ช่วยเขียน AI อื่น ๆ ในรายการนี้
- ผู้รีวิวหลายคนบน Chrome Web Store รายงานว่ามีความยากลำบากในการยกเลิกการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้ลงทะเบียนแล้ว
การกำหนดราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.99 ต่อเดือน
- สูงสุด: $29.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
5. ChatGPT สำหรับ Google
ดีที่สุดสำหรับการสร้างข้อความ
อาจกล่าวได้ว่าแชทบอท AI ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ChatGPT โดย OpenAI ซึ่งถูกโปรแกรมขึ้นบนโมเดลภาษา GPT-4 ของ OpenAI ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน โมเดลนี้เป็นพื้นฐานของแชทบอท AI หลายประเภท ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าแชทบอทเหล่านี้มีดีเอ็นเอที่คล้ายคลึงกัน 🧬
ChatGPT มีให้บริการฟรีเสมอเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ OpenAI ในการสร้าง AI ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมด ดังนั้นจึงมีให้บริการเป็นส่วนขยาย Chrome ฟรีด้วยเช่นกัน
ส่วนขยาย Chrome ของ ChatGPT ช่วยให้คุณเห็นผลลัพธ์ของ ChatGPT ควบคู่ไปกับผลการค้นหาของคุณ คุณสามารถใช้ ChatGPT สำหรับ Google บนเครื่องมือค้นหาใดก็ได้ที่คุณใช้บน Chrome รวมถึง Google Search, Bing, Yahoo และ Duck, Duck, Go
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ขอให้ ChatGPT เขียนเนื้อหาต้นฉบับให้คุณตามคำแนะนำและแนวทางของคุณ
- ให้ ChatGPT แก้ไขประโยค, สรุป, หรือทำให้เนื้อหาที่คุณได้เขียนไว้แล้วง่ายขึ้น
- ใช้ ChatGPT ในการค้นคว้างานเขียนของคุณโดยถามคำถามเกี่ยวกับผลการค้นหา
ข้อจำกัด
- เช่นเดียวกับแชทบอทส่วนใหญ่ ChatGPT มักจะมีความผิดพลาดในข้อเท็จจริงกับเนื้อหาที่เขียน ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในสิ่งที่มันเขียน
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าเนื้อหาที่ ChatGPT เขียนอาจฟังดูทั่วไปหรือขาดความเป็นเอกลักษณ์
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
โบนัส:ทางเลือกของ ChatGPT!
6. Grammarly
เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจทาน
ลองนึกภาพงานภาษาอังกฤษสมัยมัธยมของคุณที่ถูกตรวจด้วยปากกาแดง แล้วคุณจะเข้าใจทันทีถึงคุณค่าของ Grammarly ✍️
ปลั๊กอินตรวจทานนี้ช่วยแก้ไขไวยากรณ์ของคุณและให้คำแนะนำในการทำให้กระบวนการเขียนของคุณง่ายขึ้นขณะที่คุณทำงาน นอกจากนี้ยังมีตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างานทั้งหมดของคุณถูกต้องตามหลักจริยธรรม—เพราะแม้ว่าคุณจะเขียนเนื้อหาของคุณเอง การลอกเลียนแบบโดยไม่ตั้งใจก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้
ส่วนขยาย Grammarly สำหรับ Chrome จะช่วยให้คุณเขียนได้อย่างซื่อสัตย์และชัดเจนยิ่งขึ้น และด้วย GrammarlyGO ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของ Grammarly คุณสามารถขอความช่วยเหลือในการเขียนใหม่ในส่วนที่ใหญ่ หรือให้แชทบอท AI เขียนข้อความใหม่ให้คุณได้—ไม่ว่าคุณจะเขียนที่ไหนบนเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณ
คุณสามารถใช้ GrammarlyGO ได้แม้ในแผนฟรี แต่จะสามารถใช้ได้เพียงจำนวนจำกัดในแต่ละเดือน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รักษาการเขียนของคุณให้ปราศจากข้อผิดพลาดด้วยการแก้ไขไวยากรณ์แบบเรียลไทม์
- ทำให้การเขียนของคุณง่ายขึ้นและทำให้ความคิดของคุณชัดเจนขึ้นด้วยคำแนะนำในการปรับคำให้เหมาะสม
- ตรวจสอบการเขียนที่อาจเกิดการลอกเลียนแบบโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนที่คุณจะเผยแพร่หรือส่งออกไป
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคำแนะนำของ Grammarly ในการปรับสำนวนอาจทำให้การเขียนของพวกเขาดูเป็นทางการเกินไป
- เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกและการแก้ไขขั้นสูงมีให้เฉพาะสมาชิกที่ชำระเงินเท่านั้น
การกำหนดราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)
7. พูดด้วย AI
ดีที่สุดสำหรับการแปลงเสียง
ไม่ว่าคุณจะกำลังเข้าฟังบรรยาย สร้างบทถอดเสียงสำหรับพอดแคสต์ของคุณ หรือพยายามจดบันทึกจากวิดีโอสอนใน YouTube Speak AI พร้อมช่วยทำงานหนักแทนคุณ 🏋️♀️
แอปนี้แปลงเสียงเป็นข้อความที่เขียนไว้ และด้วยส่วนขยาย Chrome คุณสามารถบันทึกเสียงจากหน้าเว็บใด ๆ ก็ได้ จากนั้นคุณสามารถใช้แชทบอท AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว—ชื่อว่า Speak Magic Prompts—เพื่อค้นหาผ่านข้อความที่เขียนไว้และให้คำตอบอย่างรวดเร็วแก่คุณ 🧙
ดังนั้นในวันที่ตารางของคุณแน่นขนัด และคุณไม่มีเวลาฟังเสียงหรืออ่านบทถอดความ คุณสามารถรับสาระสำคัญในระดับสูงได้จาก Speak AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างบันทึกการประชุมจากเสียงใด ๆ ตั้งแต่การประชุมทีมไปจนถึงพอดแคสต์และวิดีโอ YouTube
- ถามแชทบอท AI เกี่ยวกับบันทึกการสนทนาเพื่อรับข้อสรุปสำคัญหรือค้นหาข้อมูลในเนื้อหาที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว
- ดึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลออกมาจากบันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์อัตโนมัติ, กราฟ, และแผนภูมิ
ข้อจำกัด
- การถอดเสียงไฟล์เสียงยาวจะยังคงใช้เวลาเป็นจำนวนมาก เกือบเท่ากับไฟล์เสียงเอง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดรูปแบบของภาพรวมบันทึกการสนทนาอ่านยากและไม่ดึงดูดสายตา
การกำหนดราคา
- จ่ายตามการใช้งาน: ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จ่ายเฉพาะฟีเจอร์ที่ใช้งาน
- เริ่มต้น: $57 ต่อเดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว
- G2: 5/5 (รีวิว 9+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
8. Otter. ai
ดีที่สุดสำหรับการแปลงเสียง
แอปถอดเสียงอีกตัวที่มีแชทบอท AI ในตัว Otter ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุม 👥
คุณสามารถเชิญแอปนี้เข้าร่วมการประชุม Zoom หรือ Google Teams หรือใช้เพื่อบันทึกเสียงระหว่างการบรรยาย การโทรศัพท์กับลูกค้า หรือการประชุมแบบพบหน้า แอปจะปรากฏในรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมของคุณเหมือนกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ
Otter.ai ยังมีแชทบอทที่สามารถตอบคำถามระหว่างการประชุมได้อีกด้วย ดังนั้น หากใครพลาดข้อมูลสำคัญ ก็สามารถติดตามได้ทันที ราวกับมีเพื่อนสนิทในที่ทำงานคอยช่วยคุณอยู่ในการประชุมตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ถอดเสียงจากไฟล์เสียงการประชุมทีมของคุณเพื่อสร้างรายงานการประชุมอย่างรวดเร็ว
- จับภาพสไลด์โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มลงในบันทึกการประชุมของคุณ
- ใช้แชทบอท Otter. ai เพื่อตอบคำถามและช่วยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนตามงานได้ทันโดยไม่ต้องขัดจังหวะการประชุม
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าการถอดเสียงไม่ทำงานได้ดีหากมีเสียงรบกวนในพื้นหลังหรือมีคนพูดทับกัน
- ไม่มีตัวเลือกในการตั้งเวลาหยุดหรือการแจ้งเตือนให้หยุดบันทึก ดังนั้นผู้ใช้บางคนจึงลืมปิดเสียงและบันทึกข้อมูลมากเกินไป ซึ่งทำให้ยากต่อการลบออกจากบันทึกถอดเสียง
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $8.33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (65+ รีวิว)
9. AnyPicker
เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูล
ยุคของการสร้างโปรแกรมดึงข้อมูลด้วยตัวเองได้สิ้นสุดลงแล้ว! คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดอีกต่อไปในการระบุ ดาวน์โหลด และจัดระเบียบข้อมูลจากหน้าเว็บที่คุณต้องการดึงข้อมูล
AnyPicker เป็นระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจดจำรูปแบบข้อมูลโดยอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลที่ต้องการให้โปรแกรมค้นหาได้ และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของคุณในรูปแบบ XLS หรือ CSV ได้ คุณยังสามารถบันทึกสูตรของคุณไว้เพื่อค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บในอนาคตได้รวดเร็วขึ้น
คุณสามารถใช้มันเพื่อเปรียบเทียบราคา, รวบรวมข้อมูลลูกค้า, หรือทำวิจัยตลาดได้ Anypicker ยังทำงานได้แม้อยู่เบื้องหลังหน้าล็อกอิน ดังนั้นด้วยสคริปต์นี้, ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ 🏙️
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ดึงข้อมูลจากหลายหน้าเว็บพร้อมกันเพื่อเร่งความเร็วในการเก็บข้อมูลของคุณ
- ดาวน์โหลดรูปภาพโดยอัตโนมัติ
- วิธีหลีกเลี่ยงโปรแกรมตรวจจับการคัดลอกข้อมูล เช่น CAPTCHA
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาแอปขัดข้องระหว่างการดึงข้อมูล
- คุณต้องมีบัญชี Google เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม
การกำหนดราคา
- ฟรี
- มืออาชีพ: $39 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
10. Perplexity AI
เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปหน้าเว็บ
ลองนึกภาพว่ามีเพื่อนอัจฉริยะอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณ พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ—นั่นคือ Perplexity AI ส่วนขยายของ Chrome นี้เปรียบเสมือนติวเตอร์ที่พร้อมเสมอ ตอบคำถามของคุณในขณะที่สร้างสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการเข้าถึงที่ง่ายดายและลิงก์ค้นหาผ่านพอร์ทัล ระบบจะค้นหาข้อมูลจากทั่วอินเทอร์เน็ตเพื่อนำเสนอคำตอบที่ชัดเจนและอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเว็บของคุณและประหยัดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือทรงพลังนี้สามารถสร้างสรุปของหน้าเว็บได้ทันที
- ถามคำถามเกี่ยวกับโดเมน, หน้า landing, และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อรับสรุปอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าส่วนขยาย Chrome หมุนไปเรื่อยๆ โดยไม่สร้างสรุป
- อาจจำกัดประเภทของหน้าที่คุณต้องการสรุป
การกำหนดราคา
- ฟรี
- เวอร์ชันโปร: $20 ต่อเดือน หรือ $200 ต่อปี
คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Perplexity AI เหล่านี้ดูสิ!
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยส่วนขยาย Chrome ที่ใช้ AI
AI และส่วนขยายของ Chrome เข้ากันได้ดีเหมือนเฟรนช์ฟรายส์กับมิลค์เชค 🍟🥤
ทั้งสองสิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและดีขึ้น ส่วนขยายช่วยให้คุณใช้แอปโปรดได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บที่กำลังทำงานอยู่ และ AI ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้เร็วขึ้น
เมื่อคุณรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเป็นส่วนขยาย AI สำหรับ Chrome ประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะได้รับการเพิ่มพลังอย่างมาก
เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานของคุณ ดาวน์โหลดส่วนขยาย ClickUp สำหรับ Chromeและเริ่มเชื่อมต่องานออนไลน์ของคุณกับบันทึก งาน และโครงการต่างๆ