11 ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

คุณกำลังอยู่ในกำหนดเวลา และทีมของคุณกำลังเร่งรีบเพื่อทำให้เอกสารเสร็จสมบูรณ์ ใครบางคนแก้ไขเวอร์ชันผิด และอีกคนทิ้งคำแนะนำไว้บนร่างที่ล้าสมัย ตอนนี้คุณต้องมาแก้ไขปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้น
ฝันร้ายนี้เป็นเรื่องจริงเกินไปหากคุณทำงานในทีมขนาดใหญ่
การทำงานร่วมกันที่ยุ่งเหยิงทำให้ทีมทำงานช้าลง นำไปสู่ความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง และทำให้งานง่ายกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ดีจะช่วยให้การสร้าง แก้ไข และจัดการไฟล์ต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมจึงอาจเป็นเรื่องท้าทาย
เพื่อประหยัดเวลาของคุณ เราได้รวบรวมเครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุดสำหรับทีมเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุดในมุมมองเดียว
นี่คือเครื่องมือชั้นนำสำหรับการสร้าง แก้ไข และปรับปรุงเอกสารร่วมกับทีมของคุณ:
|คลิกอัพ
|– แก้ไขแบบเรียลไทม์พร้อมหน้าเอกสารซ้อนและรูปแบบที่สมบูรณ์– สร้างเอกสารด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain– เทมเพลตและระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้– แปลงเอกสารเป็นงานและกระบวนการทำงาน
|เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป, ทีมขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่ สำหรับเอกสารที่ผสานรวมโครงการอย่างครบวงจร และการจัดการระบบการทำงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Google Docs
|– การแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ – แคนวาสอัจฉริยะพร้อมชิปและเทมเพลต – ความช่วยเหลือจาก AI ด้วย Gemini สำหรับสรุปและแก้ไข
|เหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการทำงานร่วมกันเอกสารผ่านเว็บเบราว์เซอร์อย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8. 40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|แนวคิด
|– พื้นที่ทำงานแบบบล็อกสำหรับเอกสาร วิกิ และฐานข้อมูล– การแก้ไขและแชร์แบบเรียลไทม์– เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม
|เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และผู้ใช้ที่ต้องการเอกสารที่ยืดหยุ่น วิกิ และฐานข้อมูลแบบเบา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Dropbox Paper
|– การฝังมัลติมีเดียจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Figma, SoundCloud และ Pinterest– การมอบหมายงานแบบอินไลน์– โหมดการนำเสนอเอกสารแบบเต็มหน้าจอ
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการพื้นที่เบาแต่เต็มไปด้วยสื่อสำหรับการทำงานร่วมกันและระดมความคิด
|ฟรีเมื่อมีบัญชี Dropbox; แผนบริการ Dropbox แบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99 ต่อเดือน; มีบริการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|การบรรจบกัน
|– โครงสร้างหน้าแบบซ้อนและพื้นที่เฉพาะ– ความคิดเห็นในตัว, งาน, และการผสานรวมกับ Jira– มาโครและเทมเพลตแบบไดนามิก
|เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเอกสารที่มีโครงสร้างและการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานด้านการพัฒนา
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|ไมโครซอฟต์ วันไดรฟ์ & เวิร์ด
|– การแก้ไขและควบคุมเวอร์ชันในสำนักงานแบบเรียลไทม์– การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับชุดโปรแกรม Microsoft 365– การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยพร้อม Personal Vault
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ระบบของ Microsoft อยู่แล้ว เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อภายใน Word และ OneDrive
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|เอเวอร์โน้ต
|– การตัดข่าวเว็บและองค์ประกอบที่ฝังอยู่ – การค้นหาอัจฉริยะและการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF – สมุดบันทึกแบบซ้อนเพื่อการจัดระเบียบ
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์ที่ต้องการการจดบันทึกส่วนตัวที่มีโครงสร้างและการทำงานร่วมกันแบบเบา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|ขี้เกียจ
|– การสนทนาเอกสารแบบมีหัวข้อ– การแชร์ไฟล์แบบเรียลไทม์และการเชื่อมต่อกับ Google Docs, OneDrive, เป็นต้น – ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการค้นหาขั้นสูง
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นการสื่อสารและต้องการรับข้อเสนอแนะและอนุมัติเอกสารอย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Zoho Writer
|– ผู้ช่วย AI สำหรับการปรับปรุงไวยากรณ์/น้ำเสียง– การผสานข้อมูล CRM แบบเรียลไทม์– แบบฟอร์มที่กรอกได้และสิทธิ์การแก้ไขในระดับส่วน
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลักและใช้งาน Zoho Suite อยู่แล้ว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.50/เดือน
|บทส่งท้าย
|– รวมข้อความ ตาราง และฐานข้อมูล – การทำงานอัตโนมัติแบบโต้ตอบด้วยปุ่มและสูตร – การสร้างเนื้อหาด้วย AI และการวิเคราะห์ข้อมูล
|เหมาะสำหรับทีมขนาดกลางและแผนกที่มีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องการเอกสารและแอปพลิเคชันในที่ทำงานเดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|สไลต์
|– การค้นหาความรู้และคำแนะนำเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์– บันทึกการตัดสินใจและหัวข้อการหารือ– โครงสร้างที่สะอาดเพื่อการร่วมมือทางไกลอย่างเป็นระบบ
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานที่ต้องการสร้างฐานความรู้ที่รวมศูนย์และใช้งานง่าย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือเอกสาร?
ไม่มีใครชอบทำงานแบบแยกส่วน ระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันทำให้ทีมทำงานช้าลง การทำงานร่วมกันที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้60% ของเวลาถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบทและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเวอร์ชัน และเพิ่มผลผลิตได้
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างไร้รอยต่อระหว่างผู้ใช้และโครงการหลายรายการ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์และทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมได้ แม้ในขณะที่พวกเขาออฟไลน์
- การควบคุมเวอร์ชัน: ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าได้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ และสามารถกู้คืนเอกสารได้อย่างราบรื่นเมื่อจำเป็น
- การผสานการจัดการงาน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ ความสามารถในการมอบหมายงาน, แสดงความคิดเห็น, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายจากเอกสารของคุณสามารถลดเวลาการทำงานของคุณได้หลายชั่วโมงทุกเดือน
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับการควบคุมการเข้าถึงที่แข็งแกร่ง การเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหา UI ที่ใช้งานง่าย, เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, และการเข้าถึงที่สะดวก เพื่อให้เครื่องมือไม่ทำให้การใช้งานเป็นเรื่องน่าปวดหัว
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ช่องทางการสื่อสาร และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เพื่อการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่เราเข้าใจซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารและปัจจัยสำคัญในการเลือกแล้ว นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดบางตัวที่มีให้ในปัจจุบัน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารที่ผสานรวมกับโครงการและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
เมื่อทีมเติบโตขึ้น การจัดการเอกสาร การอนุมัติ และกระบวนการทำงานจะซับซ้อนมากขึ้น เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารควรทำมากกว่าการเก็บไฟล์—มันควรทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้น รักษาเนื้อหาให้เป็นระเบียบและขจัดความวุ่นวายในการควบคุมเวอร์ชัน นั่นคือทุกสิ่งที่เครื่องมืออย่างClickUpทำได้
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น มันผสานพลังของ AI เข้ากับการสร้างเอกสาร การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ภายในแพลตฟอร์มเดียว
ขอบคุณClickUp Docs ที่ช่วยให้ทีมสามารถร่างเอกสาร แก้ไขเอกสารพร้อม ๆ กันกับผู้อื่น และให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจัดการกับเอกสารหลายเวอร์ชันหรือค้นหาผ่านความคิดเห็นที่กระจัดกระจายเอกสารของคุณจะถูกจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบด้วยโฟลเดอร์ แท็ก และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ทำให้แน่ใจว่าผู้คนที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงเอกสารได้ในเวลาที่เหมาะสม
แต่ทำไมต้องหยุดแค่นั้น? ClickUp ยกระดับการทำงานร่วมกันในเอกสารไปอีกขั้นด้วยเอ็นจิ้น AI ในตัวที่ชื่อว่าClickUp Brain ซึ่งเชื่อมต่อบันทึก งาน และบทสนทนาของคุณเข้าด้วยกัน มอบวิธีการสร้างและจัดการเอกสารที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังสร้างสรุปโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารที่ยาวและซับซ้อน และดึงข้อมูลสำคัญจากวิกิของคุณภายในไม่กี่วินาที ทีมงานสามารถร่างรายงานโดยละเอียดและแก้ไขเนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วยผู้ช่วยเขียน AIที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา
ด้วยความสามารถในการปรับเนื้อหาให้เข้ากับคู่มือสไตล์แบรนด์ของคุณ เอกสารทุกฉบับจะคงความสอดคล้องกับน้ำเสียงและโทนเสียงของบริษัทคุณ!
ต้องการรายงานความคืบหน้าของงานในทีมของคุณหรือไม่? ClickUp Brain สร้างการอัปเดตประจำวันและรายสัปดาห์ ช่วยให้ทีมติดตามโครงการและระบุจุดติดขัดได้ มันเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมจัดการเอกสาร
ยังคงติดตามการอนุมัติ การอัปเดต และกำหนดเวลาด้วยตนเองอยู่หรือไม่?ClickUp Automationsสามารถจัดการให้คุณได้ โดยจะกระตุ้นงานตามการอัปเดตเอกสาร ตั้งค่าการอนุมัติอัตโนมัติ และช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ไม่ต้องตรวจสอบการอัปเดตด้วยตนเองอีกต่อไป ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน แพลตฟอร์มนี้เป็นสนามเล่นของคุณในขณะที่ทำงานเอกสารอัตโนมัติด้วยการทำงานอัตโนมัติกว่า 100 แบบของ ClickUp
ด้วยฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp คุณสามารถค้นหาเอกสาร งาน หรือทรัพยากรใด ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที เพียงใช้คำสั่งง่าย ๆ เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการขึ้นมาทันที ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาไฟล์ต่าง ๆ
ต้องการเริ่มต้นทำเอกสารโครงการอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ใช้ประโยชน์จากคลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายของ ClickUp เลือกจากเอกสารที่ออกแบบเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารกระบวนการ หรือเทมเพลตวิกิ รับรองความสอดคล้องกันในทุกรายงาน, SOP และฐานความรู้ของคุณ—ข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาพบว่าทีมที่ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารที่ใช้ AI อย่าง ClickUp สามารถ ลดเวลาในการสร้างเนื้อหาลงได้ถึง 40% ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างและปรับแต่งเอกสารด้วยหน้าเอกสารซ้อน การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ การฝังสื่อ และเทมเพลต เพื่อสร้างวิกิ แผนงาน และฐานความรู้ภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย
- แปลงข้อความจากเอกสาร ClickUp ของคุณเป็นงานใน ClickUpและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- เชื่อมโยงเอกสารกับกระบวนการทำงานเพื่อการอัปเดตโครงการที่ราบรื่น
- เปิดใช้งานโหมดโฟกัสหน้าใน ClickUp Docs เพื่อลดสิ่งรบกวนขณะเขียน
📮ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:
นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปต่าง ๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน
นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน
2. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์)
สำหรับหลายๆ คน การเดินทางสู่การจัดการเอกสารที่ดีขึ้นมักเริ่มต้นด้วย Google Docs ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขเนื้อหาพร้อมกับทีมของคุณหรือเพิ่มการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายก่อนส่งเอกสารไป มันช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร)
โหมดไร้หน้าของ Docs ตัดปัญหาการแบ่งหน้าให้รำคาญใจ มอบการอ่านที่ลื่นไหลต่อเนื่อง พร้อมชิปอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณแท็กบุคคล เชื่อมไฟล์ และเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ลงในเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย
หากคุณติดขัด Gemini AI สามารถช่วยจัดระเบียบความคิด ปรับคำพูด หรือสรุปประเด็นสำคัญได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- สร้างเอกสารที่มีโครงสร้างและเป็นมืออาชีพด้วยความช่วยเหลือจาก AI ของ Gemini
- แทรกอีเมลที่จัดรูปแบบแล้ว บันทึกการประชุม และตัวติดตามการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือสมาร์ทแคนวาส
- จัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนด้วยแท็บเอกสารสำหรับจัดกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ Google Docs
- ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้คุณสมบัติหลัก เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, Gemini ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และชิปอัจฉริยะ
ราคาของ Google Docs
- ฟรีตลอดไป
- Google Workspace Business Starter: $8.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Google Workspace Business Standard: $16.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Google Workspace Business Plus: $26. 40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Google Workspace Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Docs อย่างไร
ฉันมักใช้ Google Docs บ่อยขึ้นในช่วงนี้ เพราะมันช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์กับหลายคนได้พร้อมกัน ทำให้มีผู้คนจำนวนมากสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างมหาศาล
ฉันมักใช้ Google Docs บ่อยขึ้นในช่วงนี้ เพราะมันช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์กับหลายคนได้พร้อมกัน ทำให้มีผู้คนจำนวนมากสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างมหาศาล
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: พิมพ์ '@' ในGoogle Docsเพื่อแทรกอีเมลที่จัดรูปแบบไว้แล้ว, คำเชิญในปฏิทิน, ตัวติดตามการรีวิว, บันทึกการประชุม และอื่นๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องจัดรูปแบบเอง!
3. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานและจดบันทึกแบบครบวงจร)
ต้องการพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการเอกสารของคุณหรือไม่? การตั้งค่าแบบบล็อกของ Notion ช่วยให้คุณควบคุมเนื้อหาได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณผสมผสานและจัดวางข้อความ รูปภาพ ฐานข้อมูล และการฝังต่างๆ ได้เหมือนชุดเลโก้ดิจิทัล
ทุกองค์ประกอบในเอกสาร Notion เป็นบล็อกที่สามารถย้ายได้ คุณสามารถจัดเรียงใหม่, ปรับโครงสร้าง, และปรับปรุงเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องเหนื่อย ทุกอย่างยังคงสามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่าคุณกำลังสร้างศูนย์ความรู้, ติดตามโครงการ, หรือคิดค้นไอเดีย
ด้วย Notion คุณสามารถเชื่อมโยงหน้าต่างๆ เข้าด้วยกันได้ เปลี่ยนบันทึกที่ไม่เชื่อมโยงกันให้กลายเป็นระบบที่มีชีวิตชีวาซึ่งเติบโตไปพร้อมกับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างเอกสารที่มีโครงสร้าง วิกิ และหน้าโครงการในแพลตฟอร์มเดียว
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และความคิดเห็น
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Slack และ Trello เพื่อการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Notion
- แพลตฟอร์มอาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือมีข้อจำกัด
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
ฉันพบว่า Notion เหมาะที่สุดเมื่อใช้เป็นระบบจัดการข้อมูลแบบวิกิ/ข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรูปแบบการจดบันทึกของสถาปนิก ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ การทบทวนประจำวัน/รายสัปดาห์ วิกิชีวิต (งานอดิเรก เป้าหมาย ฯลฯ) การวางแผน/ภาพรวมโครงการ (ไม่ใช่การจัดการงาน) และอื่นๆ
ฉันพบว่า Notion เหมาะที่สุดเมื่อใช้เป็นระบบจัดการข้อมูลแบบวิกิ/ข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างในระยะยาว – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรูปแบบการจดบันทึกของสถาปนิก ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ การทบทวนประจำวัน/รายสัปดาห์ วิกิชีวิต (งานอดิเรก เป้าหมาย ฯลฯ) การวางแผน/ภาพรวมโครงการ (ไม่ใช่การจัดการงาน) และอื่นๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ยอดนิยมสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยและร่วมมือกัน
4. Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันที่มีสื่อหลากหลาย)
Dropbox Paper เปรียบเสมือนเมื่อกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลมาพบกับสมุดบันทึก—ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการสร้าง ตรวจสอบ และจัดระเบียบแนวคิดต่างๆ ในที่เดียว มันเก็บทุกอย่างไว้อย่างเรียบร้อยและเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ สื่อ หรือไฟล์ พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนโดยระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Dropbox ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด วางแผนสปรินต์ หรือร่างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย มันมอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำงานร่วมกันโดยไม่ทำให้เครื่องมือต่างๆ วุ่นวาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
- ฝังและโต้ตอบกับ Figma, SoundCloud, Pinterest และรูปแบบสื่ออื่นๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
- แปลงเอกสารใด ๆ ให้เป็นงานนำเสนอเต็มหน้าจอพร้อมการจัดรูปแบบอัตโนมัติทันที
- แท็กเพื่อนร่วมทีมในเอกสารเพื่อมอบหมายงานเฉพาะโดยตรงภายในเอกสาร
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- ไม่มีโครงสร้างโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับการจัดระเบียบเอกสาร ทุกอย่างจะอยู่ในฟีดเดียว
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง
ราคา Dropbox Paper
Dropbox Paper รวมอยู่ฟรีกับทุกบัญชี Dropbox ของคุณ. นี่คือแพ็กเกจราคาของ Dropbox:
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม (สำหรับการใช้งานส่วนตัว): $11.99/เดือน
- มืออาชีพ: $19.99/เดือน (ผู้ใช้หนึ่งคน)
- มาตรฐาน: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (240+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dropbox Paper ว่าอย่างไร
การทบทวน G2ระบุว่า:
การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Dropbox Paper ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับ Slack และบริการอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เราได้ใช้มันสำหรับ PRD ทั้งหมดของเราและสำหรับการจัดทำเอกสารทางเทคนิค
การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Dropbox Paper ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้ร่วมกับ Slack และบริการอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เราได้ใช้มันสำหรับ PRD ทั้งหมดของเราและสำหรับการจัดทำเอกสารทางเทคนิค
5. คอนฟลูเอนซ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กรขนาดใหญ่)
ต้องการพื้นที่ทำงานที่บันทึกโครงการ สรุปการประชุม และเอกสารต่างๆ ไม่กระจัดกระจายหรือไม่? แม้ว่าเราจะแนะนำ ClickUp เป็นพิเศษ แต่สำหรับบางทีม Confluence อาจเป็นคำตอบ
มันจัดระเบียบทุกอย่างด้วยระบบหน้าแบบซ้อนกัน ทำให้ข้อมูลเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย ข้อเสนอของ Confluence ที่ชื่อว่า Blueprints มีแม่แบบสำหรับงานต่างๆ เช่น บันทึกการประชุมและการทบทวนงาน ซึ่งช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ
ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการผสานรวม ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่พลาดการอัปเดต เป็นศูนย์กลางสำหรับการรวบรวมแนวคิด การบันทึกงาน และการรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- จัดระเบียบความรู้ด้วยโครงสร้างหน้าแบบซ้อนและพื้นที่เฉพาะ
- ร่วมมือกันโดยใช้ความคิดเห็นแบบฝังในเนื้อหา ปฏิกิริยาต่อหน้า และการมอบหมายงาน
- เชื่อมโยงเอกสารกับสปรินต์, ตั๋ว, และรายงานผ่านการผสานรวมกับ Jira
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยกฎที่กระตุ้นการอัปเดตและการแจ้งเตือน
- ปรับแต่งเอกสารด้วยมาโคร ตารางแบบไดนามิก และแผนภูมิ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- อาจรู้สึกหนักหนาสำหรับทีมเล็กหรือความต้องการเอกสารที่ง่าย
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้แผนชำระเงิน
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: สูงสุด $6.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: สูงสุด $12.30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,700+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Confluence อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:
ฉันได้ใช้ Confluence มาเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป และฉันพบว่ามันมีประโยชน์ในการจัดทำเอกสารและการทำงานร่วมกัน
ฉันได้ใช้ Confluence มาเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป และฉันพบว่ามันมีประโยชน์ในการจัดทำเอกสารและการทำงานร่วมกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อทีมอย่างปลอดภัย
6. Microsoft OneDrive และ Word (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft)
Microsoft OneDrive และ Word ทำงานร่วมกันเป็นชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารที่ทรงพลังโดยการผสานรวมการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์กับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชัน
เอกสารถูกเก็บไว้ใน OneDrive ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่บนอุปกรณ์ใด ๆ คุณสามารถแชร์เอกสาร Word กับบุคคลเฉพาะหรือสร้างลิงก์ที่มีการเข้าถึงเพื่อดูหรือแก้ไขได้ OneDrive ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำให้คุณสามารถดูและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารได้
ทำงานกับเอกสารจาก Word บนเว็บ, เดสก์ท็อป, หรือมือถือ—ทุกอย่างจะซิงค์กันตลอดเวลา. Microsoft OneDrive ยังผสานการทำงานกับแอป Office เช่น Word, Excel, และ PowerPoint.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneDrive และ Word
- แก้ไขไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint แบบเรียลไทม์
- ปกป้องไฟล์สำคัญด้วยระบบยืนยันตัวตนสองขั้นตอนของ Personal Vault
- สแกนและแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลบนมือถือ
- ซิงค์ไฟล์ข้ามอุปกรณ์และเข้าถึงได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Microsoft OneDrive และ Word
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 เพื่อใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมด
- การแชร์ไฟล์นอกระบบนิเวศของ Microsoft นั้นยุ่งยาก
ราคาของ Microsoft OneDrive และ Word
- OneDrive สำหรับธุรกิจ: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Standard: $12.60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
Microsoft OneDrive และการให้คะแนนและรีวิว Word
- G2: 4. 3/5 (9,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฟีเจอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Microsoft Wordเปิดตัวครั้งแรกใน Word 97 ซึ่งปฏิวัติวิธีการที่ทีมต่างๆ ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ก่อนหน้านั้น ผู้คนมักจะใช้ปากกาแดงในการทำเครื่องหมายบนเอกสารที่พิมพ์ออกมาด้วยตนเอง!
7. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบส่วนตัวและการจดบันทึก)
กำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้การจดบันทึกและการจัดระเบียบโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้นอยู่หรือไม่? Evernote ทำได้มากกว่าการเก็บรักษาบันทึกของคุณ—มันช่วยคุณจัดโครงสร้างความคิด, ทำงานร่วมกัน, และติดตามงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ฟีเจอร์การเชื่อมโยงโน้ตของ Evernote ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อโน้ตที่เกี่ยวข้องกันได้ สร้างศูนย์รวมความรู้ส่วนตัวของคุณเอง ด้วยระบบจดจำลายมือ เครื่องมือนี้จะดึงข้อความจากโน้ตที่เขียนด้วยลายมือและรูปภาพ ทำให้แม้แต่เอกสารที่สแกนไว้ก็สามารถค้นหาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- คลิปและบันทึกหน้าเว็บทั้งหมดพร้อมลิงก์และรูปภาพที่ฝังอยู่
- จัดระเบียบบันทึกด้วยสมุดบันทึกแบบซ้อน แท็ก และการค้นหาอัจฉริยะ
- ร่วมมือกันโดยการแชร์บันทึกและมอบหมายงานภายในสมุดบันทึก
- ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF และรูปภาพได้โดยตรงในบันทึกของคุณ
ข้อจำกัดของ Evernote
- แผนฟรีมีคุณสมบัติและอุปกรณ์ที่ซิงค์ได้จำกัด
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8,200+ รีวิว)
8. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารที่เน้นการสื่อสาร)
การรักษาความสอดคล้องในทีมของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย—Slack มุ่งมั่นที่จะทำให้ง่ายขึ้น ฮับสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและเป็นระเบียบ เครื่องมือนี้มีช่องทางเฉพาะสำหรับการสนทนาที่ราบรื่นตามโครงการ แผนก หรือหัวข้อ
Slack รองรับการทำงานร่วมกันในเอกสารโดยอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์ได้โดยตรงในช่องหรือข้อความส่วนตัว ซึ่งเพื่อนร่วมทีมสามารถพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะในบริบทเดียวกันได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, OneDrive และ Notion ทำให้ผู้ใช้สามารถดูตัวอย่าง แสดงความคิดเห็น และอัปเดตเอกสารได้โดยไม่ต้องออกจาก Slack
การสนทนาแบบมีหัวข้อและการแสดงปฏิกิริยาด้วยอิโมจิช่วยให้ติดตามความคิดเห็นและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเฉพาะได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดการพื้นที่ทำงานหลายแห่งด้วย Enterprise Grid
- ค้นหาข้อความ ไฟล์ และลิงก์ด้วยการค้นหาขั้นสูง
- อัตโนมัติการแจ้งเตือน, การอนุมัติ, และการอัปเดตด้วยกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
- รวมศูนย์การสื่อสารของทีมด้วยเธรด การกล่าวถึง และข้อความโดยตรง
ข้อจำกัดของ Slack
- ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารแบบยาว
- เวอร์ชันฟรีมีประวัติการส่งข้อความจำกัด
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (34,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
9. Zoho Writer (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเอกสารบนคลาวด์)
ความคิดที่ยอดเยี่ยมต้องการพื้นที่ในการเติบโต และ Zoho Writer มอบสิ่งนั้นให้คุณ โปรแกรมประมวลผลคำบนคลาวด์นี้มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาพร้อมรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ทีมสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกัน, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามประวัติเวอร์ชันได้โดยไม่ทำให้รก. มันสามารถผสานการทำงานกับแอป Zoho อื่น ๆ ได้, ทำให้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้ชุด Zoho อยู่แล้ว.
ด้วยการแก้ไขแบบออฟไลน์, แม่แบบเอกสาร, และสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ Zoho Writer ผสมผสานความง่ายกับการทำงานได้อย่างลงตัว มอบเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทีมต้องการเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Writer
- ตรวจสอบไวยากรณ์และน้ำเสียงด้วยคำแนะนำอัตโนมัติจากผู้ช่วย AI Zia
- สรุป, เขียนใหม่, และปรับแก้ข้อความด้วยเครื่องมือแก้ไขที่มีอยู่ในตัว
- แปลงเอกสารเป็นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลได้พร้อมการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
- ดึงข้อมูล CRM แบบเรียลไทม์เข้าสู่เอกสารเพื่อการอัปเดตและแม่นยำแบบทันที
- จำกัดการแก้ไขเฉพาะส่วนที่ต้องการ ในขณะที่ยังคงเปิดให้แก้ไขส่วนอื่น ๆ ได้
ข้อจำกัดของ Zoho Writer
- ได้รับการปรับแต่งอย่างเต็มที่สำหรับระบบนิเวศของ Zoho; การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกมีจำกัด
- คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงต้องการเวลาในการตั้งค่าและทำความคุ้นเคย
ราคาของ Zoho Writer
- เริ่มต้น: $2. 50/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $4. 50/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $9/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน, คิดค่าบริการรายปี
Zoho Writer รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Writer อย่างไร
ผู้ใช้ Redditชื่นชม Zoho Suite มากกว่า Google Workspace:
ฉันเคยใช้ Zoho Writer ซึ่งมีแม่แบบเอกสารที่สามารถกรอกข้อมูลได้ และแม่แบบที่สามารถลงนามได้รวมอยู่ในตัว มีการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Zoho Sign (ซึ่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ) รวมถึง DocuSign หรือ Adobe Sign ด้วย
ฉันเคยใช้ Zoho Writer ซึ่งมีแม่แบบเอกสารที่สามารถกรอกข้อมูลได้ และแม่แบบที่สามารถเซ็นชื่อได้รวมอยู่ในตัว มีการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Zoho Sign (ซึ่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ) รวมถึง DocuSign หรือ Adobe Sign ด้วย
10. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมเอกสารกับฐานข้อมูลที่ทรงพลัง)
Coda รวมเอกสาร, สเปรดชีต, และฐานข้อมูลไว้ในซอฟต์แวร์เดียว. นี่คือเวิร์กสเปซที่ยืดหยุ่นซึ่งทีมสามารถเขียน, ติดตามงาน, และจัดการข้อมูลได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหลายตัว. จากเอกสารง่าย ๆ ไปจนถึงปุ่ม, สูตร, และตารางโต้ตอบบนหน้าเว็บของคุณ, Coda จัดการทุกอย่างได้.
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- รวมข้อความ ตาราง และฐานข้อมูลเพื่อสร้างเอกสารแบบโต้ตอบ
- อัตโนมัติการทำงานด้วยปุ่ม, สูตร, และการผสานระบบ
- ซิงค์ตัวติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อแทนที่สเปรดชีตแบบคงที่
- สร้างเนื้อหา, สรุปข้อมูลเชิงลึก, และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI
- เริ่มต้นโครงการโดยใช้แม่แบบสำหรับผลิตภัณฑ์ การตลาด และทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของโคดา
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขเอกสารพื้นฐาน
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติมีให้เฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
ราคาโคด้า
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $36/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโคด้า
- G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
11. Slite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารของทีมระยะไกล)
ฐานความรู้ควรทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้การจัดการข้อมูลซับซ้อนขึ้นSliteช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึก ค้นหา และแบ่งปันข้อมูลได้โดยไม่ต้องเพิ่มสิ่งรบกวน สร้างขึ้นเพื่อการทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน Slite มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
สมาชิกในทีมสามารถสร้าง แก้ไข และค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้ที่สำคัญสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันและการนำทางที่ใช้งานง่าย Slite ทำให้การประสานงานเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Slite
- ดึงคำตอบทันทีจากเอกสารของทีมด้วยฟีเจอร์ Ask
- จัดระเบียบและเข้าถึงบันทึกการตัดสินใจภายในหัวข้อการสนทนา
- ระบุช่องว่างที่ไม่ได้บันทึกไว้และกระตุ้นให้ทีมแก้ไขด้วย AI
ข้อจำกัดที่จำกัด
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
- เน้นการจัดทำเอกสารที่มีโครงสร้าง; ไม่เหมาะสำหรับการจดบันทึกแบบอิสระ
การกำหนดราคาแบบสไลต์
- มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Slite
- G2: 4. 6/5 (260 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slite ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับทีมในการสร้างฐานความรู้ รวมถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับเก็บบันทึกและเอกสารการวางแผนทั้งหมดในที่เดียว
เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับทีมในการสร้างฐานความรู้ รวมถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับเก็บบันทึกและเอกสารการวางแผนทั้งหมดในที่เดียว
บันทึกเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณด้วย ClickUp
เมื่อต้องรับมือกับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือช่องว่างในการสื่อสารที่ทำให้ทุกอย่างหลุดออกจากเส้นทาง เครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารที่เหมาะสมจะช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ClickUp โดดเด่นด้วยการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวมกับโครงการและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ภายใน ClickUp Docs ครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การทำงานอัตโนมัติและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ไปจนถึงการสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วย AI
