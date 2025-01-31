บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อทีมอย่างปลอดภัยในปี 2025

Engineering Team
31 มกราคม 2568

การสื่อสารภายในที่มีโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทใด ๆ หากปราศจากสิ่งนี้ ทีมงานของคุณอาจลงทุนน้อยในวิสัยทัศน์และค่านิยมของแบรนด์ หรือแม้กระทั่งพลาดสิ่งที่ต้องทำ—หรือเหตุผลที่ต้องทำ สถานการณ์อาจแย่ลงเมื่อต้องจัดการกับทีมงานที่ทำงานจากระยะไกลหรือกระจายตัว

คุณต้องการเครื่องมือซอฟต์แวร์อินทราเน็ตเพื่อ สร้างช่องทางการสื่อสารที่แข็งแกร่ง ทั่วทั้งบริษัท มันส่งเสริมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของทีมในขณะที่รักษาพื้นที่ทำงานให้โปร่งใส ปลอดภัย และยืดหยุ่น

การเลือกซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย คุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ขนาดทีม และความซับซ้อนของการดำเนินงาน เพื่อตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ใดสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างเหมาะสม

เราได้สำรวจตลาดและคัดเลือกซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกแล้ว สำรวจคุณสมบัติและราคาของแต่ละโปรแกรม และค้นหาโปรแกรมที่ช่วยให้พื้นที่ทำงานของคุณประสานงานกันได้อย่างราบรื่น!

ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตคืออะไร?

ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายใน การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่พนักงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรของบริษัท ข่าวสาร การอัปเดต และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ได้

ตามการศึกษาของ McKinsey การใช้เทคโนโลยีทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น อินทราเน็ต) ในที่ทำงานอาจช่วยเพิ่มผลผลิตของพนักงานที่มีความรู้ได้ถึง 20-25%!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์อินทราเน็ต?

โซลูชันอินทราเน็ตไม่ได้เป็นเพียงการแชร์เอกสารของบริษัทหรือส่งบันทึกข้อความอีกต่อไป—แต่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ผ่านมา

ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตสมัยใหม่ที่มีให้บริการในปัจจุบันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการจัดการโครงการมากมายตั้งแต่การแบ่งปันความรู้ไปจนถึงการจัดตารางเวลา ต่อไปนี้คือ ลักษณะทั่วไป ของซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่เหมาะสมซึ่งสถานที่ทำงานดิจิทัลของคุณควรมี:

  1. การร่วมมือและการสื่อสารภายใน: เครื่องมืออินทราเน็ตสมัยใหม่ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น.คุณสมบัติเช่นการแก้ไขแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, การบันทึกโน้ต, และการแชทช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าใจผิดและเพิ่มผลผลิต
  2. การปรับให้เหมาะกับบุคคลและการเข้าถึงที่ง่าย: ซอฟต์แวร์ควรปรับข้อมูลให้เหมาะกับบทบาทของพนักงาน และให้การอัปเดตอย่างทันเวลาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา
  3. การค้นหาและการนำทางที่เข้าใจง่าย: เนื่องจากโซลูชันอินทราเน็ตได้กลายเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้องควรถูกดึงออกมาได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ⌨️
  4. ความสามารถในการขยายตัว: แพลตฟอร์มควรมีความสามารถในการรองรับความซับซ้อนของการสื่อสารของบริษัทที่กำลังเติบโต
  5. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุด, ให้พื้นที่สำหรับการสื่อสารส่วนตัว, และช่วยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลลับ
  6. การผสานรวม: ควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การสื่อสาร, การเพิ่มผลผลิต,และการจัดการความรู้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

10 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้วและคัดสรรโซลูชันที่มีชุดคุณสมบัติและความสามารถที่ดีที่สุดมาอย่างพิถีพิถัน กำหนดบรรยากาศสำหรับการสื่อสารและ ปฏิสัมพันธ์ ใน สถานที่ทำงานที่ เหมาะสมที่สุด ด้วยหนึ่งใน 10 ผลิตภัณฑ์อินทราเน็ตแบบครบวงจรเหล่านี้! ?️

1.คลิกอัพ

ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือโซลูชันอินทราเน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับทีมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทุกขนาด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณรักษาช่องทางการสื่อสารที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ชาญฉลาดมากมายและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ✨

ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกลClickUp Whiteboardsก็ช่วยให้การวางแผนและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย—แถมยังสนุกอีกด้วย! ?

เครื่องมือภาพนี้มีคุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณคิดค้นไอเดียสร้างแผนผังความคิด และเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ได้ ง่าย ๆ แปลงแผนการปฏิบัติให้เป็นงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณ และเปลี่ยนจากขั้นตอนการคิดเป็นขั้นตอนการดำเนินการได้ในเวลาไม่นาน ?

ต้องการรวมเอกสารของบริษัทไว้ที่ศูนย์กลางหรือไม่? ไว้วางใจClickUp Docsในการสร้างและจัดการกฎบัตรทีม แผนงานโดยละเอียด และเอกสารโครงการอื่นๆ ของคุณ

แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ, แนบเอกสารไปยังงาน, หรือจัดหมวดหมู่บันทึกเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น. ด้วย การควบคุมสิทธิ์อย่างครอบคลุม คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารได้.

หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการค้นหาบริบทในบทสนทนาที่กระจัดกระจาย ให้สร้างมุมมองแชทภายใน ClickUp ใช้เพื่อปรับปรุงการอัปเดตให้เหมาะสมกับทีมหรือโครงการเฉพาะ หารือเกี่ยวกับงาน มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ แบ่งปันไฟล์และลิงก์ และฝังเว็บเพจ สเปรดชีต และวิดีโอเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนา

ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด โดยสอดคล้องกับแนวทางของ ISO 27001, PCI และ SOC 2 เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปอาจช้าเป็นครั้งคราว
  • การสำรวจขอบเขตทั้งหมดของแพลตฟอร์มต้องใช้เวลา

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ภาพหน้าจอของ Microsoft Viva Engage (Yammer)
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft Viva Engage (เดิมชื่อ Yammer) เป็น โซเชียลมีเดียแบบไฮบริดที่ผสานกับอินทราเน็ต ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานดิจิทัลของคุณ . โดยพื้นฐานแล้วเป็นส่วนประกอบทางสังคมของ Microsoft 365 ที่ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงาน ตรวจสอบเอกสาร และแม้กระทั่งสร้างความสัมพันธ์! ?

อินเทอร์เฟซของ Viva Engage มีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือ Twitter ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ฟีดข่าว, ความคิดเห็น, การส่งข้อความทันที, โปรไฟล์ผู้ใช้, กลุ่ม และโพลการลงคะแนนเสียง ?️

ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนอีเมลสำนักงานที่น่าเบื่อสำหรับเรื่องเล็กน้อย เพียงส่งข้อความถึงผู้รับที่ต้องการ—คุณยังสามารถแนบไฟล์ได้อีกด้วย เพิ่มสีสันให้กับวันทำงานที่จำเจด้วยการสร้างแชทกลุ่ม ให้คำชมเชยพนักงานในที่สาธารณะ และจัดกิจกรรมสด!

Viva Engage มีฟังก์ชันการค้นหาที่ดีพอสมควรในการค้นหาเอกสารเฉพาะ ซึ่งช่วยชีวิตพนักงานใหม่ได้อย่างมาก!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Viva Engage (Yammer)

  • ปรับปรุงการสื่อสารภายในให้มีประสิทธิภาพ
  • ทำงานเป็นสื่อสังคมออนไลน์สำหรับธุรกิจ
  • การเข้าถึงความรู้ที่ง่าย
  • รองรับผู้ใช้ Microsoft 365
  • การปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Microsoft Viva Engage (Yammer)

  • อาจทำให้เสียสมาธิสำหรับพนักงานที่มีการใช้งานสูง
  • อาจได้รับประโยชน์จากการอัปเดตฟีเจอร์

ราคาของ Microsoft Viva Engage (Yammer)

  • มีให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Viva Suite ซึ่งเริ่มต้นที่ $12.00 ต่อผู้ใช้/เดือน

Microsoft Viva Engage (Yammer) คะแนนและความคิดเห็น

  • G2: 3. 6/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

3. มีปฏิสัมพันธ์

ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้

ภาพหน้าจอของ Interact
ผ่านทางInteract

ต้องการ โซลูชันอินทราเน็ตที่ปรับแต่งได้ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? ลองทำข้อตกลงกับ Interact! ?

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทคุณ. สื่อสารไฮไลท์ล่าสุดให้กับทีมของคุณผ่าน การถ่ายทอดสด, ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านแบบสำรวจความเห็นสั้น, และใช้ประโยชน์จากการ ผสานระบบ เพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณ.

คุณจะได้รับเครื่องมือเพื่อกระตุ้นเพื่อนร่วมทีม ทดสอบความรู้ของพวกเขา ส่งเสริมการแบ่งปันไอเดียและการอภิปราย รวมถึงจัดโพลสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ ตัวแก้ไขแบบลากและวางของ Interact ช่วยให้การปรับแต่งแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่ายเหมือน ABC! ?

Interact มีระบบ จัดการเนื้อหา (CMS) ที่ทรงพลังเพื่อสร้าง, กำหนดเวลา, และเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจ

หนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่เจ๋งที่สุดของ Interact คือความสามารถในการเชื่อมต่อข้อความกับ ป้ายดิจิทัล ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ อีกคุณสมบัติพิเศษคือ ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต ของแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกได้ตลอดเวลา! ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Interact

  • เครื่องมือการมีส่วนร่วมของพนักงานหลายรูปแบบ
  • การออกแบบแบบลากและวาง
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำ
  • การวิเคราะห์ที่เน้นระบบอินทราเน็ต
  • อินทราเน็ตสำหรับการสื่อสารภายนอก

ข้อจำกัดในการโต้ตอบ

  • การใช้แบบฟอร์มอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • อินเทอร์เฟซอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ราคาแบบโต้ตอบ

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวการโต้ตอบ

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. Workvivo

ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารกับพนักงาน

ภาพหน้าจอของ Workvivo
ผ่านทางWorkvivo

Workvivo เป็นซอฟต์แวร์อินทราเน็ตสำหรับประสบการณ์ของพนักงานที่เน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น อัปโหลดข้อมูลองค์กร และแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว!

ฟีดกิจกรรม ในแพลตฟอร์มอินทราเน็ตนี้ช่วยให้การสื่อสารทั่วทั้งบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น ลดเสียงรบกวนจากการแชทและอีเมลโดยใช้รูปแบบที่น่าสนใจ เช่น พอดแคสต์และการถ่ายทอดสด เพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดตภายในองค์กร ?

Workvivo คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี! เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมของคุณโดยการยกย่องความสำเร็จของพวกเขาและมอบรางวัลให้กับพวกเขา. ?

Workvivo มอบ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทรงพลังให้คุณเพื่อเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของพนักงาน ค้นหาและติดตามการโต้ตอบบนโพสต์และบทความ และค้นพบวิธีการปฏิวัติที่ช่วยให้พนักงานของคุณรู้สึกได้รับการมองเห็นและชื่นชม ?

คุณสมบัติเด่นของ Workvivo

  • ฟีดกิจกรรมที่เข้าใจง่าย
  • เครื่องมือสำหรับพอดแคสต์และการถ่ายทอดสด
  • รางวัลและเครื่องหมาย
  • ปลอดภัย (ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ SOC 2)
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Workvivo

  • เครื่องมือแก้ไขจำกัด
  • ฟีเจอร์การอัปโหลดรูปภาพอาจต้องการความซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของ Workvivo

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Workvivo

  • G2: 4. 8/5 (850+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

5. โซโฮ คอนเน็กต์

ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ

ภาพหน้าจอของ Zoho Connect
ผ่านทางZoho Connect

Zoho Connect เป็นโซลูชัน เครือข่ายสังคมออนไลน์และการจัดการเอกสารสำหรับองค์กร สำหรับการแบ่งปันแนวคิดภายในทีมและการเผยแพร่ข้อมูล

หน้าแรกของแพลตฟอร์มสามารถปรับแต่งได้ ด้วยโลโก้แบรนด์และ สไตล์ชีต. คุณยังสามารถสร้างจดหมายข่าว, ประกาศ, ไฟล์มีเดีย, และกิจกรรมได้พร้อมการออกแบบที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ. ?

ใช้ ฟีด เพื่อสร้างโพสต์ แบ่งปันและพูดคุยเกี่ยวกับไอเดีย และช่วยให้พนักงานของคุณเชื่อมต่อกัน กำลังจะจัดประชุมใหญ่ทุกคนอยู่หรือเปล่า? ลองใช้ฟีเจอร์ ทาวน์ฮอลล์ เพื่อเปิดเวทีสนทนาที่เปิดกว้างและตรงประเด็นกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ เหมือนกับการประชุมใหญ่ในชุมชน! ?️

ด้วย Zoho Connect คุณสามารถตั้งค่ากระดานงานแบบ Agileสำหรับทีมของคุณเพื่อแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ จัดทำ แบบสำรวจความคิดเห็น เป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานของคุณรับมือกับปริมาณงานได้ดีเพียงใด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Connect

  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ฟีดแบบโซเชียลมีเดีย
  • สนับสนุนการจัดประชุม
  • กระดานงานแบบアジล
  • แบบสำรวจเพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วม

ข้อจำกัดของ Zoho Connect

  • ความเร็วของแพลตฟอร์มสามารถดีขึ้นได้
  • การตั้งค่าอาจใช้เวลานาน

ราคาของ Zoho Connect

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
  • เริ่มต้น: $8. 34/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 25 คน
  • องค์กร: $0. 84/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 25 ผู้ใช้)
  • อัลติเมท: $2.50/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 25 ผู้ใช้)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Zoho Connect คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (70+ รีวิว)

6. ผลักดัน

ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่าย

จอสเทิล แดชบอร์ด
ผ่านทางJostle

Jostle สร้างแบรนด์ให้ตัวเองเป็นอินทราเน็ตสมัยใหม่และ แพลตฟอร์มความสำเร็จของพนักงาน ที่ออกแบบมาเพื่อขจัดอุปสรรคในการสื่อสารสำหรับทีมแบบไฮบริด แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยแก้ไขปัญหาการร่วมมือที่มักเกิดขึ้น เช่น การทำงานแบบแยกส่วนระหว่างแผนกและเขตเวลาที่แตกต่างกัน

ด้วย Jostle คุณสามารถสร้าง ประกาศที่ตรงเป้าหมาย และส่งไปยังทีมและสถานที่ที่เกี่ยวข้องได้ สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สมาชิกทีมคนอื่นๆ ถูกถล่มด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและการแจ้งเตือนที่รบกวน

เมื่อต้องจัดการกับทีมข้ามสายงาน การปล่อยให้ข่าวสารสำคัญไม่ได้รับการอ่านอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้าย นั่นคือเหตุผลที่ Jostle มี ตัวเลือกการยืนยันการอ่าน เพื่อติดตามว่าใครได้อ่านข้อความแล้ว

แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติการจัดการเอกสารที่น่าประทับใจ—จัดหมวดหมู่คลังเอกสารของคุณ, จัดการสิทธิ์การเข้าถึงและการแก้ไข, และซิงค์โฟลเดอร์กับ Google Drive หรือ OneDrive เพื่อสำรองข้อมูลเพิ่มเติม

รักษาความจริงใจกับพนักงานด้วย แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ง่าย จาก Jostle เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและปูทางสู่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่มีความหมาย

คุณสมบัติเด่นของ Jostle

  • ประกาศเฉพาะกลุ่ม
  • การซิงค์ Google Drive และ OneDrive
  • การติดตามการอ่านข้อความ
  • เครื่องมือระบบจัดการเอกสารที่ใช้งานง่าย
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 40 รายการ

ข้อจำกัดในการเบียดเสียด

  • เครื่องมือการจัดรูปแบบและการออกแบบที่จำกัด
  • กระบวนการอัปโหลดไฟล์อาจมีปัญหา

การกำหนดราคาแบบแย่งชิง

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวของ Jostle

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

7. สถานที่ทำงานจาก Meta

เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ภาพหน้าจอของ Workplace จาก Meta
ผ่านทางที่ทำงาน

Workplace by Meta (บริษัทแม่ของ Facebook ที่เปลี่ยนชื่อใหม่) เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่เน้นการแชทและการประชุม

คุณสมบัติและอินเทอร์เฟซของมัน (ไม่น่าแปลกใจ) คล้ายกับ Facebook. คุณมี ฟีดข่าว สำหรับโพสต์ข้อมูลล่าสุดของบริษัทและแชร์ไฟล์. ฟีดที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์กิจกรรมในอดีตของผู้ใช้เพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้พวกเขาเห็นเป็นอันดับแรก! ?

แพลตฟอร์มนี้มี การแชทวิดีโอ, ข้อความโต้ตอบแบบทันที, และความคิดเห็น เพื่อช่วยในการสนทนาประจำวัน (หรือนอกเหนือจากการทำงาน) อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือ การถ่ายทอดสด—ถ่ายทอดสดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญของบริษัทและให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าร่วมรับชมได้จากทุกที่!

คลังความรู้ ใน Workspace เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับข้อมูลคงที่ เช่น คู่มือพนักงาน กระบวนการหลัก และธีมการออกแบบ

สถานที่ทำงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมระดับโลกด้วย ความสามารถในการแปลอัตโนมัติ รองรับการแปลมากกว่า 90 ภาษา ทำให้พนักงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะมีพื้นเพมาจากที่ใด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสถานที่ทำงาน

  • ฟีดแบบ Facebook ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ผสานการทำงานกับแอปนับสิบ
  • แปลอัตโนมัติมากกว่า 90 ภาษา
  • ห้องสมุดความรู้ที่เข้าถึงได้
  • การถ่ายทอดสดวิดีโอ

ข้อจำกัดในที่ทำงาน

  • ฟีดข่าวอาจทำให้ผู้ใช้บางคนเสียสมาธิ
  • อาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับโซลูชันอินทราเน็ตที่แข็งแกร่ง

ราคาสำหรับสถานที่ทำงาน

  • เริ่มต้นที่ $4/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงาน

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

8. แฮปเปโอ

ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace

ซอฟต์แวร์อินทราเน็ต Happeo
ผ่านทาง:Happeo

Happeo คือซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมไฮบริดและทีมระยะไกลมากมาย ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่น่าดึงดูดด้วย หน้าแรกที่ปรับแต่งได้และวิดเจ็ตแบบไดนามิก

แพลตฟอร์มนี้มีมากกว่าที่คุณเห็น! คุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่พร้อมใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระดับยอดเยี่ยม

ส่งข้อความถึงคนที่เหมาะสม ด้วยการแท็กพนักงานของคุณหรือสร้างช่องทางเฉพาะ คุณจะได้รับการยืนยันทุกครั้งที่มีคนอ่านโพสต์ของคุณ—ส่งซ้ำให้กับผู้ที่พลาดไปได้

การสื่อสารไม่ใช่ถนนทางเดียวกับ Happeo สมาชิกในทีมของคุณสามารถโต้ตอบกับประกาศและข่าวสารของคุณได้, ทิ้งความคิดเห็น, และเพิ่มอีโมจิและ GIFs! ใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ทรงพลังของเครื่องมือเพื่อดูว่าเนื้อหาของคุณถูกมองอย่างไรและติดตามว่าใครมีส่วนร่วมมากที่สุด

Happeo ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์กับ Google Workspace และ Microsoft 365, รวมศูนย์การสื่อสารสำหรับทีมภายในระบบนิเวศเหล่านี้ไว้ในที่เดียว ?

คุณสมบัติเด่นของ Happeo

  • การสื่อสารกับพนักงานแบบเฉพาะเจาะจง
  • การติดตามพัสดุ
  • การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด
  • การผสานการทำงานระหว่าง Google Workspace และ Microsoft 365
  • การวิเคราะห์เนื้อหา

ข้อจำกัดของ Happeo

  • ยังไม่มีตัวเลือกในการกำหนดเวลาโพสต์
  • การตั้งค่าแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีนักออกแบบกราฟิก

ราคาของ Happeo

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Happeo

  • G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)

9. Staffbase

ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์ของพนักงานบนมือถือ

ภาพหน้าจอของ Staffbase
ผ่านทาง:Staffbase

Staffbase (ก่อตั้งขึ้นหลังจากการควบรวมกับ Bananatag) คือ แพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือ สำหรับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ใช้เพื่อวางแผน ประสานงาน และโพสต์การสื่อสารรวมถึงวางแผนเส้นทางการนำเสนอเนื้อหา! ?️

Staffbase มอบ ประสบการณ์อินทราเน็ตที่คัดสรรมาอย่างดี คุณสามารถสร้างชุมชนตามความสนใจและปรับแต่งผู้ที่สามารถเข้าถึงและอ่านเนื้อหาเฉพาะได้! เช่นเดียวกับ Happeo, Staffbase ช่วยให้คุณส่งข้อความซ้ำไปยังผู้รับที่พลาดไปได้

การส่งข้อความด้วย AI ของเราช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมไวยากรณ์และการสะกดคำที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ กำลังพยายามกระตุ้นการสื่อสารและรับข้อเสนอแนะอยู่ใช่ไหม? Staffbase พร้อมสนับสนุนคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แบบสำรวจ แบบฟอร์ม และความคิดเห็น

Staffbase รองรับการแปลอัตโนมัติใน 110+ ภาษา ช่วยให้สมาชิกทีมจากทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณและช่วยให้ชุมชนเติบโตได้ ?

คุณสมบัติเด่นของ Staffbase

  • การเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้
  • สนับสนุนการวางแผนเนื้อหา
  • แปลอัตโนมัติมากกว่า 110 ภาษา

ข้อจำกัดของ Staffbase

  • ปลั๊กอิน Outlook อาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
  • การลบเทมเพลตที่ไม่ได้ใช้หรือพนักงานเก่าเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Staffbase

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของพนักงาน

  • G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

10. จีบ

ดีที่สุดสำหรับชุมชนองค์กรแบบมีปฏิสัมพันธ์

ภาพหน้าจอของ Jive
ผ่านทาง:Jive

Jive เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สร้างสรรค์ หนึ่งในคุณสมบัติหลักคือ PeopleGraph ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องที่ตรวจจับทักษะ ความสนใจ และความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมของคุณ เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ⌛

Jive ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การสื่อสารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบบนลงล่าง ล่างขึ้นบน หรือแบบเพื่อนถึงเพื่อน เพิ่มพลังให้กับการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณด้วยการให้พวกเขา แชร์ไอเดียและเขียนบล็อกได้! ?

ตัวเลือกเช่น การแชร์ไฟล์, แบบสำรวจ, พื้นที่ทำงานร่วมกัน, คำแนะนำอัจฉริยะ, และโมดูลการคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้การไหลเวียนของแนวคิดและความคิดเห็นระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

ให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานด้วยการตบหลังเบา ๆ พร้อม รางวัล และ เหรียญตราจากเพื่อนร่วมงาน ที่ปรับแต่งด้วยข้อความขอบคุณ ?

แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เบา เช่น การมอบหมายงาน การติดตามผลลัพธ์ และการสร้างรายงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jive

  • เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
  • รองรับโครงสร้างการสื่อสารแบบลำดับชั้น
  • ส่งเสริมการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิด
  • เครื่องมือการจัดการทีมพื้นฐาน

ข้อจำกัดของ Jive

  • การประมวลผลข้อมูลสามารถทำได้ดีขึ้น
  • การอัปเดตแผงผู้ดูแลระบบอาจไม่แสดงผลทันที

การตั้งราคาแบบไม่สมเหตุสมผล

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Jive

  • G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

ทำให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นจุดแข็งด้วยซอฟต์แวร์อินทราเน็ตโซเชียล

พนักงานสามารถเป็นตัวแทนแบรนด์ที่แท้จริงของบริษัทได้ หากคุณใช้ศักยภาพของพวกเขาโดยการส่งเสริมการสื่อสาร โซลูชันอินทราเน็ตที่เราได้พูดคุยกันจะช่วยให้คุณ สร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือในทีม และนำความสำเร็จของคุณไปสู่ระดับใหม่! ✈️

สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือจัดการงานเพื่อสนับสนุนสถานที่ทำงานดิจิทัลของคุณ!