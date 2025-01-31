10 ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อทีมอย่างปลอดภัยในปี 2025

การสื่อสารภายในที่มีโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทใด ๆ หากปราศจากสิ่งนี้ ทีมงานของคุณอาจลงทุนน้อยในวิสัยทัศน์และค่านิยมของแบรนด์ หรือแม้กระทั่งพลาดสิ่งที่ต้องทำ—หรือเหตุผลที่ต้องทำ สถานการณ์อาจแย่ลงเมื่อต้องจัดการกับทีมงานที่ทำงานจากระยะไกลหรือกระจายตัว
คุณต้องการเครื่องมือซอฟต์แวร์อินทราเน็ตเพื่อ สร้างช่องทางการสื่อสารที่แข็งแกร่ง ทั่วทั้งบริษัท มันส่งเสริมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของทีมในขณะที่รักษาพื้นที่ทำงานให้โปร่งใส ปลอดภัย และยืดหยุ่น
การเลือกซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย คุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ขนาดทีม และความซับซ้อนของการดำเนินงาน เพื่อตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ใดสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างเหมาะสม
เราได้สำรวจตลาดและคัดเลือกซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกแล้ว สำรวจคุณสมบัติและราคาของแต่ละโปรแกรม และค้นหาโปรแกรมที่ช่วยให้พื้นที่ทำงานของคุณประสานงานกันได้อย่างราบรื่น!
ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตคืออะไร?
ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายใน การทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่พนักงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรของบริษัท ข่าวสาร การอัปเดต และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ได้
ตามการศึกษาของ McKinsey การใช้เทคโนโลยีทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น อินทราเน็ต) ในที่ทำงานอาจช่วยเพิ่มผลผลิตของพนักงานที่มีความรู้ได้ถึง 20-25%!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์อินทราเน็ต?
โซลูชันอินทราเน็ตไม่ได้เป็นเพียงการแชร์เอกสารของบริษัทหรือส่งบันทึกข้อความอีกต่อไป—แต่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ผ่านมา
ซอฟต์แวร์อินทราเน็ตสมัยใหม่ที่มีให้บริการในปัจจุบันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการจัดการโครงการมากมายตั้งแต่การแบ่งปันความรู้ไปจนถึงการจัดตารางเวลา ต่อไปนี้คือ ลักษณะทั่วไป ของซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่เหมาะสมซึ่งสถานที่ทำงานดิจิทัลของคุณควรมี:
- การร่วมมือและการสื่อสารภายใน: เครื่องมืออินทราเน็ตสมัยใหม่ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น.คุณสมบัติเช่นการแก้ไขแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, การบันทึกโน้ต, และการแชทช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าใจผิดและเพิ่มผลผลิต
- การปรับให้เหมาะกับบุคคลและการเข้าถึงที่ง่าย: ซอฟต์แวร์ควรปรับข้อมูลให้เหมาะกับบทบาทของพนักงาน และให้การอัปเดตอย่างทันเวลาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา
- การค้นหาและการนำทางที่เข้าใจง่าย: เนื่องจากโซลูชันอินทราเน็ตได้กลายเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้องควรถูกดึงออกมาได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ⌨️
- ความสามารถในการขยายตัว: แพลตฟอร์มควรมีความสามารถในการรองรับความซับซ้อนของการสื่อสารของบริษัทที่กำลังเติบโต
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุด, ให้พื้นที่สำหรับการสื่อสารส่วนตัว, และช่วยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลลับ
- การผสานรวม: ควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การสื่อสาร, การเพิ่มผลผลิต,และการจัดการความรู้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
10 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้วและคัดสรรโซลูชันที่มีชุดคุณสมบัติและความสามารถที่ดีที่สุดมาอย่างพิถีพิถัน กำหนดบรรยากาศสำหรับการสื่อสารและ ปฏิสัมพันธ์ ใน สถานที่ทำงานที่ เหมาะสมที่สุด ด้วยหนึ่งใน 10 ผลิตภัณฑ์อินทราเน็ตแบบครบวงจรเหล่านี้! ?️
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ClickUp คือโซลูชันอินทราเน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับทีมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทุกขนาด แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณรักษาช่องทางการสื่อสารที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ชาญฉลาดมากมายและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ✨
ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกลClickUp Whiteboardsก็ช่วยให้การวางแผนและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย—แถมยังสนุกอีกด้วย! ?
เครื่องมือภาพนี้มีคุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณคิดค้นไอเดียสร้างแผนผังความคิด และเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ได้ ง่าย ๆ แปลงแผนการปฏิบัติให้เป็นงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณ และเปลี่ยนจากขั้นตอนการคิดเป็นขั้นตอนการดำเนินการได้ในเวลาไม่นาน ?
ต้องการรวมเอกสารของบริษัทไว้ที่ศูนย์กลางหรือไม่? ไว้วางใจClickUp Docsในการสร้างและจัดการกฎบัตรทีม แผนงานโดยละเอียด และเอกสารโครงการอื่นๆ ของคุณ
แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ, แนบเอกสารไปยังงาน, หรือจัดหมวดหมู่บันทึกเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น. ด้วย การควบคุมสิทธิ์อย่างครอบคลุม คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารได้.
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการค้นหาบริบทในบทสนทนาที่กระจัดกระจาย ให้สร้างมุมมองแชทภายใน ClickUp ใช้เพื่อปรับปรุงการอัปเดตให้เหมาะสมกับทีมหรือโครงการเฉพาะ หารือเกี่ยวกับงาน มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ แบ่งปันไฟล์และลิงก์ และฝังเว็บเพจ สเปรดชีต และวิดีโอเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนา
ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด โดยสอดคล้องกับแนวทางของ ISO 27001, PCI และ SOC 2 เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Whiteboards และ Docs สำหรับการทำงานร่วมกัน
- 15+ ครั้งที่ดู รวมการดูจากแชท
- การรักษาความสะอาดด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
- เทมเพลตในตัวสำหรับสร้างกฎบัตรทีม แผนปฏิบัติการ และเอกสารภายในอื่นๆ สำหรับการจัดการความรู้
- การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ
- การทำงานอัตโนมัติของงานใน ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือลากและวาง
- ผู้ช่วยเขียน AIเพื่อจัดทำบันทึกข้อความทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปอาจช้าเป็นครั้งคราว
- การสำรวจขอบเขตทั้งหมดของแพลตฟอร์มต้องใช้เวลา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Microsoft Viva Engage (Yammer)
ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
Microsoft Viva Engage (เดิมชื่อ Yammer) เป็น โซเชียลมีเดียแบบไฮบริดที่ผสานกับอินทราเน็ต ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานดิจิทัลของคุณ . โดยพื้นฐานแล้วเป็นส่วนประกอบทางสังคมของ Microsoft 365 ที่ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงาน ตรวจสอบเอกสาร และแม้กระทั่งสร้างความสัมพันธ์! ?
อินเทอร์เฟซของ Viva Engage มีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือ Twitter ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ฟีดข่าว, ความคิดเห็น, การส่งข้อความทันที, โปรไฟล์ผู้ใช้, กลุ่ม และโพลการลงคะแนนเสียง ?️
ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนอีเมลสำนักงานที่น่าเบื่อสำหรับเรื่องเล็กน้อย เพียงส่งข้อความถึงผู้รับที่ต้องการ—คุณยังสามารถแนบไฟล์ได้อีกด้วย เพิ่มสีสันให้กับวันทำงานที่จำเจด้วยการสร้างแชทกลุ่ม ให้คำชมเชยพนักงานในที่สาธารณะ และจัดกิจกรรมสด!
Viva Engage มีฟังก์ชันการค้นหาที่ดีพอสมควรในการค้นหาเอกสารเฉพาะ ซึ่งช่วยชีวิตพนักงานใหม่ได้อย่างมาก!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Viva Engage (Yammer)
- ปรับปรุงการสื่อสารภายในให้มีประสิทธิภาพ
- ทำงานเป็นสื่อสังคมออนไลน์สำหรับธุรกิจ
- การเข้าถึงความรู้ที่ง่าย
- รองรับผู้ใช้ Microsoft 365
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Microsoft Viva Engage (Yammer)
- อาจทำให้เสียสมาธิสำหรับพนักงานที่มีการใช้งานสูง
- อาจได้รับประโยชน์จากการอัปเดตฟีเจอร์
ราคาของ Microsoft Viva Engage (Yammer)
- มีให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Viva Suite ซึ่งเริ่มต้นที่ $12.00 ต่อผู้ใช้/เดือน
Microsoft Viva Engage (Yammer) คะแนนและความคิดเห็น
- G2: 3. 6/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Yammer เหล่านี้!
3. มีปฏิสัมพันธ์
ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้
ต้องการ โซลูชันอินทราเน็ตที่ปรับแต่งได้ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? ลองทำข้อตกลงกับ Interact! ?
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทคุณ. สื่อสารไฮไลท์ล่าสุดให้กับทีมของคุณผ่าน การถ่ายทอดสด, ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านแบบสำรวจความเห็นสั้น, และใช้ประโยชน์จากการ ผสานระบบ เพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณ.
คุณจะได้รับเครื่องมือเพื่อกระตุ้นเพื่อนร่วมทีม ทดสอบความรู้ของพวกเขา ส่งเสริมการแบ่งปันไอเดียและการอภิปราย รวมถึงจัดโพลสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ ตัวแก้ไขแบบลากและวางของ Interact ช่วยให้การปรับแต่งแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่ายเหมือน ABC! ?
Interact มีระบบ จัดการเนื้อหา (CMS) ที่ทรงพลังเพื่อสร้าง, กำหนดเวลา, และเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจ
หนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่เจ๋งที่สุดของ Interact คือความสามารถในการเชื่อมต่อข้อความกับ ป้ายดิจิทัล ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ อีกคุณสมบัติพิเศษคือ ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต ของแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกได้ตลอดเวลา! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Interact
- เครื่องมือการมีส่วนร่วมของพนักงานหลายรูปแบบ
- การออกแบบแบบลากและวาง
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำ
- การวิเคราะห์ที่เน้นระบบอินทราเน็ต
- อินทราเน็ตสำหรับการสื่อสารภายนอก
ข้อจำกัดในการโต้ตอบ
- การใช้แบบฟอร์มอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
- อินเทอร์เฟซอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ราคาแบบโต้ตอบ
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการโต้ตอบ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. Workvivo
ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารกับพนักงาน
Workvivo เป็นซอฟต์แวร์อินทราเน็ตสำหรับประสบการณ์ของพนักงานที่เน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น อัปโหลดข้อมูลองค์กร และแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว!
ฟีดกิจกรรม ในแพลตฟอร์มอินทราเน็ตนี้ช่วยให้การสื่อสารทั่วทั้งบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น ลดเสียงรบกวนจากการแชทและอีเมลโดยใช้รูปแบบที่น่าสนใจ เช่น พอดแคสต์และการถ่ายทอดสด เพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดตภายในองค์กร ?
Workvivo คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี! เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมของคุณโดยการยกย่องความสำเร็จของพวกเขาและมอบรางวัลให้กับพวกเขา. ?
Workvivo มอบ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทรงพลังให้คุณเพื่อเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของพนักงาน ค้นหาและติดตามการโต้ตอบบนโพสต์และบทความ และค้นพบวิธีการปฏิวัติที่ช่วยให้พนักงานของคุณรู้สึกได้รับการมองเห็นและชื่นชม ?
คุณสมบัติเด่นของ Workvivo
- ฟีดกิจกรรมที่เข้าใจง่าย
- เครื่องมือสำหรับพอดแคสต์และการถ่ายทอดสด
- รางวัลและเครื่องหมาย
- ปลอดภัย (ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ SOC 2)
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Workvivo
- เครื่องมือแก้ไขจำกัด
- ฟีเจอร์การอัปโหลดรูปภาพอาจต้องการความซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Workvivo
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 8/5 (850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. โซโฮ คอนเน็กต์
ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
Zoho Connect เป็นโซลูชัน เครือข่ายสังคมออนไลน์และการจัดการเอกสารสำหรับองค์กร สำหรับการแบ่งปันแนวคิดภายในทีมและการเผยแพร่ข้อมูล
หน้าแรกของแพลตฟอร์มสามารถปรับแต่งได้ ด้วยโลโก้แบรนด์และ สไตล์ชีต. คุณยังสามารถสร้างจดหมายข่าว, ประกาศ, ไฟล์มีเดีย, และกิจกรรมได้พร้อมการออกแบบที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ. ?
ใช้ ฟีด เพื่อสร้างโพสต์ แบ่งปันและพูดคุยเกี่ยวกับไอเดีย และช่วยให้พนักงานของคุณเชื่อมต่อกัน กำลังจะจัดประชุมใหญ่ทุกคนอยู่หรือเปล่า? ลองใช้ฟีเจอร์ ทาวน์ฮอลล์ เพื่อเปิดเวทีสนทนาที่เปิดกว้างและตรงประเด็นกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ เหมือนกับการประชุมใหญ่ในชุมชน! ?️
ด้วย Zoho Connect คุณสามารถตั้งค่ากระดานงานแบบ Agileสำหรับทีมของคุณเพื่อแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ จัดทำ แบบสำรวจความคิดเห็น เป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานของคุณรับมือกับปริมาณงานได้ดีเพียงใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Connect
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ฟีดแบบโซเชียลมีเดีย
- สนับสนุนการจัดประชุม
- กระดานงานแบบアジล
- แบบสำรวจเพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Zoho Connect
- ความเร็วของแพลตฟอร์มสามารถดีขึ้นได้
- การตั้งค่าอาจใช้เวลานาน
ราคาของ Zoho Connect
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- เริ่มต้น: $8. 34/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 25 คน
- องค์กร: $0. 84/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 25 ผู้ใช้)
- อัลติเมท: $2.50/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 25 ผู้ใช้)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho Connect คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (70+ รีวิว)
ลองใช้ทางเลือกเหล่านี้แทน Zoho!
6. ผลักดัน
ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่าย
Jostle สร้างแบรนด์ให้ตัวเองเป็นอินทราเน็ตสมัยใหม่และ แพลตฟอร์มความสำเร็จของพนักงาน ที่ออกแบบมาเพื่อขจัดอุปสรรคในการสื่อสารสำหรับทีมแบบไฮบริด แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยแก้ไขปัญหาการร่วมมือที่มักเกิดขึ้น เช่น การทำงานแบบแยกส่วนระหว่างแผนกและเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ด้วย Jostle คุณสามารถสร้าง ประกาศที่ตรงเป้าหมาย และส่งไปยังทีมและสถานที่ที่เกี่ยวข้องได้ สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สมาชิกทีมคนอื่นๆ ถูกถล่มด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและการแจ้งเตือนที่รบกวน
เมื่อต้องจัดการกับทีมข้ามสายงาน การปล่อยให้ข่าวสารสำคัญไม่ได้รับการอ่านอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้าย นั่นคือเหตุผลที่ Jostle มี ตัวเลือกการยืนยันการอ่าน เพื่อติดตามว่าใครได้อ่านข้อความแล้ว
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติการจัดการเอกสารที่น่าประทับใจ—จัดหมวดหมู่คลังเอกสารของคุณ, จัดการสิทธิ์การเข้าถึงและการแก้ไข, และซิงค์โฟลเดอร์กับ Google Drive หรือ OneDrive เพื่อสำรองข้อมูลเพิ่มเติม
รักษาความจริงใจกับพนักงานด้วย แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ง่าย จาก Jostle เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและปูทางสู่การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่มีความหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Jostle
- ประกาศเฉพาะกลุ่ม
- การซิงค์ Google Drive และ OneDrive
- การติดตามการอ่านข้อความ
- เครื่องมือระบบจัดการเอกสารที่ใช้งานง่าย
- การเชื่อมต่อมากกว่า 40 รายการ
ข้อจำกัดในการเบียดเสียด
- เครื่องมือการจัดรูปแบบและการออกแบบที่จำกัด
- กระบวนการอัปโหลดไฟล์อาจมีปัญหา
การกำหนดราคาแบบแย่งชิง
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Jostle
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. สถานที่ทำงานจาก Meta
เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
Workplace by Meta (บริษัทแม่ของ Facebook ที่เปลี่ยนชื่อใหม่) เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่เน้นการแชทและการประชุม
คุณสมบัติและอินเทอร์เฟซของมัน (ไม่น่าแปลกใจ) คล้ายกับ Facebook. คุณมี ฟีดข่าว สำหรับโพสต์ข้อมูลล่าสุดของบริษัทและแชร์ไฟล์. ฟีดที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์กิจกรรมในอดีตของผู้ใช้เพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้พวกเขาเห็นเป็นอันดับแรก! ?
แพลตฟอร์มนี้มี การแชทวิดีโอ, ข้อความโต้ตอบแบบทันที, และความคิดเห็น เพื่อช่วยในการสนทนาประจำวัน (หรือนอกเหนือจากการทำงาน) อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือ การถ่ายทอดสด—ถ่ายทอดสดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญของบริษัทและให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าร่วมรับชมได้จากทุกที่!
คลังความรู้ ใน Workspace เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับข้อมูลคงที่ เช่น คู่มือพนักงาน กระบวนการหลัก และธีมการออกแบบ
สถานที่ทำงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมระดับโลกด้วย ความสามารถในการแปลอัตโนมัติ รองรับการแปลมากกว่า 90 ภาษา ทำให้พนักงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะมีพื้นเพมาจากที่ใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสถานที่ทำงาน
- ฟีดแบบ Facebook ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ผสานการทำงานกับแอปนับสิบ
- แปลอัตโนมัติมากกว่า 90 ภาษา
- ห้องสมุดความรู้ที่เข้าถึงได้
- การถ่ายทอดสดวิดีโอ
ข้อจำกัดในที่ทำงาน
- ฟีดข่าวอาจทำให้ผู้ใช้บางคนเสียสมาธิ
- อาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับโซลูชันอินทราเน็ตที่แข็งแกร่ง
ราคาสำหรับสถานที่ทำงาน
- เริ่มต้นที่ $4/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงาน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
8. แฮปเปโอ
ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace
Happeo คือซอฟต์แวร์อินทราเน็ตที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมไฮบริดและทีมระยะไกลมากมาย ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่น่าดึงดูดด้วย หน้าแรกที่ปรับแต่งได้และวิดเจ็ตแบบไดนามิก
แพลตฟอร์มนี้มีมากกว่าที่คุณเห็น! คุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่พร้อมใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระดับยอดเยี่ยม
ส่งข้อความถึงคนที่เหมาะสม ด้วยการแท็กพนักงานของคุณหรือสร้างช่องทางเฉพาะ คุณจะได้รับการยืนยันทุกครั้งที่มีคนอ่านโพสต์ของคุณ—ส่งซ้ำให้กับผู้ที่พลาดไปได้
การสื่อสารไม่ใช่ถนนทางเดียวกับ Happeo สมาชิกในทีมของคุณสามารถโต้ตอบกับประกาศและข่าวสารของคุณได้, ทิ้งความคิดเห็น, และเพิ่มอีโมจิและ GIFs! ใช้คุณสมบัติการวิเคราะห์ที่ทรงพลังของเครื่องมือเพื่อดูว่าเนื้อหาของคุณถูกมองอย่างไรและติดตามว่าใครมีส่วนร่วมมากที่สุด
Happeo ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์กับ Google Workspace และ Microsoft 365, รวมศูนย์การสื่อสารสำหรับทีมภายในระบบนิเวศเหล่านี้ไว้ในที่เดียว ?
คุณสมบัติเด่นของ Happeo
- การสื่อสารกับพนักงานแบบเฉพาะเจาะจง
- การติดตามพัสดุ
- การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด
- การผสานการทำงานระหว่าง Google Workspace และ Microsoft 365
- การวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อจำกัดของ Happeo
- ยังไม่มีตัวเลือกในการกำหนดเวลาโพสต์
- การตั้งค่าแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีนักออกแบบกราฟิก
ราคาของ Happeo
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Happeo
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
9. Staffbase
ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์ของพนักงานบนมือถือ
Staffbase (ก่อตั้งขึ้นหลังจากการควบรวมกับ Bananatag) คือ แพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือ สำหรับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ใช้เพื่อวางแผน ประสานงาน และโพสต์การสื่อสารรวมถึงวางแผนเส้นทางการนำเสนอเนื้อหา! ?️
Staffbase มอบ ประสบการณ์อินทราเน็ตที่คัดสรรมาอย่างดี คุณสามารถสร้างชุมชนตามความสนใจและปรับแต่งผู้ที่สามารถเข้าถึงและอ่านเนื้อหาเฉพาะได้! เช่นเดียวกับ Happeo, Staffbase ช่วยให้คุณส่งข้อความซ้ำไปยังผู้รับที่พลาดไปได้
การส่งข้อความด้วย AI ของเราช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมไวยากรณ์และการสะกดคำที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ กำลังพยายามกระตุ้นการสื่อสารและรับข้อเสนอแนะอยู่ใช่ไหม? Staffbase พร้อมสนับสนุนคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แบบสำรวจ แบบฟอร์ม และความคิดเห็น
Staffbase รองรับการแปลอัตโนมัติใน 110+ ภาษา ช่วยให้สมาชิกทีมจากทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณและช่วยให้ชุมชนเติบโตได้ ?
คุณสมบัติเด่นของ Staffbase
- การเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้
- สนับสนุนการวางแผนเนื้อหา
- แปลอัตโนมัติมากกว่า 110 ภาษา
ข้อจำกัดของ Staffbase
- ปลั๊กอิน Outlook อาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
- การลบเทมเพลตที่ไม่ได้ใช้หรือพนักงานเก่าเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Staffbase
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. จีบ
ดีที่สุดสำหรับชุมชนองค์กรแบบมีปฏิสัมพันธ์
Jive เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สร้างสรรค์ หนึ่งในคุณสมบัติหลักคือ PeopleGraph ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องที่ตรวจจับทักษะ ความสนใจ และความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมของคุณ เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ⌛
Jive ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การสื่อสารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบบนลงล่าง ล่างขึ้นบน หรือแบบเพื่อนถึงเพื่อน เพิ่มพลังให้กับการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณด้วยการให้พวกเขา แชร์ไอเดียและเขียนบล็อกได้! ?
ตัวเลือกเช่น การแชร์ไฟล์, แบบสำรวจ, พื้นที่ทำงานร่วมกัน, คำแนะนำอัจฉริยะ, และโมดูลการคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้การไหลเวียนของแนวคิดและความคิดเห็นระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
ให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานด้วยการตบหลังเบา ๆ พร้อม รางวัล และ เหรียญตราจากเพื่อนร่วมงาน ที่ปรับแต่งด้วยข้อความขอบคุณ ?
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เบา เช่น การมอบหมายงาน การติดตามผลลัพธ์ และการสร้างรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jive
- เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
- รองรับโครงสร้างการสื่อสารแบบลำดับชั้น
- ส่งเสริมการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิด
- เครื่องมือการจัดการทีมพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ Jive
- การประมวลผลข้อมูลสามารถทำได้ดีขึ้น
- การอัปเดตแผงผู้ดูแลระบบอาจไม่แสดงผลทันที
การตั้งราคาแบบไม่สมเหตุสมผล
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jive
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ทำให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นจุดแข็งด้วยซอฟต์แวร์อินทราเน็ตโซเชียล
พนักงานสามารถเป็นตัวแทนแบรนด์ที่แท้จริงของบริษัทได้ หากคุณใช้ศักยภาพของพวกเขาโดยการส่งเสริมการสื่อสาร โซลูชันอินทราเน็ตที่เราได้พูดคุยกันจะช่วยให้คุณ สร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือในทีม และนำความสำเร็จของคุณไปสู่ระดับใหม่! ✈️
สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือจัดการงานเพื่อสนับสนุนสถานที่ทำงานดิจิทัลของคุณ!