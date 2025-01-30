10 ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนที่ดีที่สุดพร้อม AI ในปี 2025

กำลังตามหาซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนที่ดีที่สุดอยู่ใช่ไหม? ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก สมาชิกทีมการตลาด หรือเป็นนักเขียนเนื้อหาอิสระ เราพร้อมดูแลคุณ
ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ความต้องการเนื้อหาที่คมชัด น่าสนใจ และปราศจากข้อผิดพลาดนั้นสูงกว่าที่เคยเป็นมา นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยการเขียนเข้ามามีบทบาท
ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยการเขียนจะช่วยให้คุณปรับปรุงทักษะการเขียนของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนบล็อกของคุณเพื่อให้เหมาะกับผู้ชมของคุณ ทำให้ข้อความของคุณโดนใจทุกครั้ง
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนหลายตัวเหล่านี้ตอนนี้ใช้พลังของ AI เพื่อยกระดับเนื้อหาของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้น
เราได้คัดสรรรายชื่อซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2023 ไว้ให้คุณแล้ว อ่านต่อเพื่อค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ผู้ช่วยการเขียนที่ดีที่สุด?
มีซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน AI มากมายให้เลือกใช้ ดังนั้น คุณจะเลือกตัวไหนดี? เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความสามารถของมัน
ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน AI ของคุณควรมีคุณสมบัติการตรวจสอบไวยากรณ์, ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสไตล์การเขียน, การตรวจจับการคัดลอก, และการปรับแต่งเนื้อหา. คุณสมบัติเหล่านี้ในเครื่องมือผู้ช่วยเขียนจะช่วยให้เนื้อหาของคุณถูกต้องและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
ต่อไป ให้พิจารณาการผสานการทำงานที่มีให้สำหรับนักเขียน AI แต่ละตัว เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น Google Docs, WordPress หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใด ๆ สิ่งนี้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
สุดท้าย ให้ความสนใจกับความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเครื่องมือเขียน AI แต่ละตัว ผู้ช่วยเขียนที่ดีควรมีความเป็นธรรมชาติและง่ายต่อการนำทาง อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้คุณช้าลงและทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหา AI ของคุณซับซ้อนขึ้น ซึ่งเราต้องการหลีกเลี่ยง
1.ClickUp
ClickUp ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น—แต่ยังเป็นผู้ช่วยด้านการเขียนที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเขียนของคุณราบรื่นขึ้น ยกระดับการร่วมมือในทีม และเชื่อมต่ออย่างไม่มีสะดุดกับแพลตฟอร์มที่คุณใช้เป็นประจำ และด้วยความสามารถในการเขียนของClickUp AIที่ติดตั้งไว้ในตัว มันช่วยปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับ SEO และรักษาความชัดเจนและความต่อเนื่องในระดับสูง
นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ClickUp ยังช่วยติดตามงานและกำหนดเส้นตายของคุณ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกงานสำคัญ มีเครื่องมือผู้ช่วยเขียนที่มีปัญญาประดิษฐ์ไม่มากนักที่สามารถทำเช่นนี้ได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารClickUp Docsได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- เครื่องมือเขียน AIในตัวปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับ SEO—เหมาะสำหรับนักการตลาดเนื้อหาและนักเขียน
- จัดการงานเขียนและกำหนดเวลาโครงการของคุณทั้งหมดในที่เดียว ไม่ต้องพลาดวันอีกต่อไป
- จัดรูปแบบเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ของ ClickUp
- วางแผนกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
- ซิงค์ ClickUp กับเครื่องมือโปรดของคุณ เพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่นไร้รอยต่อ
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงตามความต้องการของคุณ ทำให้การจัดการงานและโครงการง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนในตอนแรก แต่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ
- การเพิ่มศักยภาพสูงสุดของฟีเจอร์ทั้งหมดอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักเล็กน้อย
- ฟีเจอร์ผู้ช่วยเขียน AI ไม่มีในแผนฟรีตลอดไป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งานผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp แล้วหรือยัง? ลองใช้แม่แบบคำสั่ง ChatGPT ของ ClickUpใน ClickUp Docs!
2. Rytr
Rytr เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลังซึ่งสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องที่แข็งแกร่งของมันเปลี่ยนข้อมูลที่คุณป้อนให้เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะสมกับ SEO Ryter สามารถใช้เป็นเครื่องมือเขียนเชิงวิชาการและเทคนิคในขณะที่ใช้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ
ด้วยประเภทเนื้อหาที่หลากหลายให้เลือก Rytr เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้สร้างเนื้อหาทุกประเภทเครื่องมือ AIแก้ไขภาษาสามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งในฐานะผู้ช่วยเขียนส่วนตัวหรือธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- Rytrมีโหมดหลากหลายเช่น จดหมายข่าว, บล็อก, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, คำอธิบายสินค้า, และอื่น ๆ
- ใช้งานง่ายตามสัญชาตญาณ หมายความว่าคุณสามารถเริ่มสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้ในทันที
- รองรับหลายภาษา ขยายขอบเขตการเข้าถึงเนื้อหาของคุณ
- รวมถึงตัวตรวจสอบไวยากรณ์เพื่อจับข้อผิดพลาดในการสะกดคำและทำให้แน่ใจว่าข้อความของคุณสะอาดเรียบร้อย
ข้อจำกัดของ Rytr
- เนื้อหาที่เขียนบางครั้งอาจต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทมากขึ้น
- แม้แต่แผน "ไม่จำกัด" ก็ยังมีข้อจำกัดจำนวนคำ
ราคาของ Rytr
- แผนฟรี
- แผนประหยัด: $9 ต่อเดือน หรือ $90 ต่อปี
- แผนไม่จำกัด: $29 ต่อเดือน หรือ $290 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 750+)
- Trustpilot: 4. 8/5 (2,100+ รีวิว)
3. QuillBot
QuillBotเป็นเครื่องมือเขียนใหม่ขั้นสูงที่หมุนเนื้อหาของคุณในขณะที่ยังคงรักษาความหมายเดิมไว้
เครื่องมือเขียนAIที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเขียนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบและปรับปรุงโครงสร้างประโยค โหมดการเขียนที่หลากหลายของ Quillbot ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนต่างๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- มันเขียนประโยคใหม่โดยคงบริบทเดิมไว้อย่างครบถ้วนและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดด้วยระบบตรวจสอบไวยากรณ์
- โหมดการเขียนที่แตกต่างกันปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณ
- ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ให้คำพ้องความหมายเพื่อเสริมสร้างคลังคำศัพท์ของคุณ
- ผสานการทำงานกับเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อการแก้ไขขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ QuillBot
- ผู้ใช้กล่าวว่าพวกเขาใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการแก้ไขปัญหา
- แผนชำระเงินยังคงจำกัดปริมาณที่คุณสามารถผลิตได้
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- พรีเมียม: $19.95 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้)
- ทีม: $7. 50 ต่อผู้เขียนต่อเดือน (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Trustpilot: 2. 3/5 (75 รีวิว)
4. Copy. ai
Copy. ai เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย มันใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษา AI ขั้นสูงเพื่อให้คำแนะนำเนื้อหาที่สร้างสรรค์และไม่ซ้ำใคร ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบ
ไม่ว่าคุณต้องการบทนำบล็อก, เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย, หรือคำอธิบายสินค้า, Copy. ai คือเครื่องมือเขียนโฆษณาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่จัดการทุกอย่างให้คุณ. ใช้งานง่าย, ประหยัดเวลา, และทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณราบรื่น.
ส่วนที่ดีที่สุด? ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน AI นี้ช่วยป้องกันภาวะเขียนไม่ออกด้วยการนำเสนอไอเดียเนื้อหาใหม่ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์โดยปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
- สร้างเนื้อหาหลากหลายประเภทมากกว่าเมื่อเทียบกับแอปเขียน AI อื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาสำหรับนักเขียน AI เป็นไปอย่างราบรื่น
- เสนอไอเดียใหม่ๆ ที่สร้างโดย AI เมื่อคุณประสบปัญหาการเขียน
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- Copy.ai บางครั้งอาจลดระดับการให้บริการจาก GPT-4 เป็น GPT-3
- ผู้ใช้ไม่ชื่นชอบการบริการลูกค้าของบริษัท
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี: สูงสุด 2,000 คำต่อเดือน
- ข้อดี: $49 ต่อเดือน, ไม่จำกัดจำนวนคำ (จำกัดผู้ใช้ 1 คน)
- องค์กร: ติดต่อ Copy.ai เพื่อขอราคา
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
- Trustpilot: 3. 9/5 (160+ รีวิว)
เขียนเนื้อหาเช่นหน้า landing, หน้าสินค้า, บทความบล็อก, และอื่น ๆ ด้วย Simplified, หนึ่งในเครื่องมือเขียนที่เราชื่นชอบ.
ลองดูทางเลือกอื่นของ Copy.AI เหล่านี้!
5. ง่ายขึ้น
เทคโนโลยี AI ที่ผสานเข้ากับ Simplified ยังสามารถช่วยคุณในการออกแบบกราฟิก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และแก้ไขวิดีโอเบื้องต้นได้อีกด้วย นี่คือแพ็คเกจการสร้างเนื้อหาแบบครบวงจรอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาของตน
นอกจากนี้ ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเขียนเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- เทมเพลตมากมายเพื่อทำให้เครื่องมือสร้างเนื้อหาของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
- ติดตั้งล่วงหน้าด้วยโทนเสียง สไตล์การเขียน และภาษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพลังการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณ
- มันมาพร้อมกับเครื่องมือเขียนใหม่เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหาบล็อกใหม่
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- ข้อจำกัดที่เข้มงวดในการจัดเก็บ
- จำกัดจำนวนผู้ใช้ที่คุณสามารถมีในบัญชี
ราคาที่ง่ายขึ้น
- แผนฟรี
- ทีมขนาดเล็ก: $30 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- ธุรกิจ: $50 ต่อเดือน (5 ผู้ใช้)
- การเติบโต: $125 ต่อเดือน (5 ผู้ใช้)
- องค์กรหรือเอเจนซี่: ติดต่อ Simplified เพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (88 รีวิว)
6. แจสเปอร์
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาแบบยาว Jasper คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ มันใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงเพื่อสร้างเนื้อหาเช่นบทความบล็อก, บทละคร, และอื่น ๆ
ด้วย Jasper นักเขียนมืออาชีพสามารถสร้างโครงร่างบทความได้ในไม่กี่วินาทีและปล่อยให้ AI เติมเนื้อหาที่เหลือ
สิ่งที่ทำให้ Jasper โดดเด่นคือความสามารถในการเขียนเนื้อหาแบบยาวที่สอดคล้องและน่าสนใจ แต่ Jasper อาจไม่เหมาะกับทุกคน ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Jasperมาให้คุณได้ลองพิจารณา!
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ผู้ช่วยเขียนมาพร้อมกับส่วนเสริมเบราว์เซอร์ที่สะดวก
- เชี่ยวชาญในการสร้างบทความบล็อกที่น่าสนใจ, บทละคร, และอื่น ๆ
- สามารถใช้สำหรับการเขียนเชิงวิชาการและเชิงเทคนิค
- สร้างโครงร่างบทความอย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเขียนของคุณ
- ใช้งานง่ายและสะดวกในการใช้งาน
ข้อจำกัดของ Jasper
- นักเขียนเนื้อหาบางรายได้รายงานว่าผลลัพธ์อาจต้องการการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่เขียนตรงกับโทนที่ต้องการ
- การทดลองใช้ฟรีที่มีจำกัดมากทำให้ยากที่จะตัดสินใจว่าเครื่องมือนี้คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้บางคนหรือไม่
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $125/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
7. Frase
Frase เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ยกระดับการปรับแต่งเนื้อหา SEO ไปสู่ระดับใหม่
เครื่องมือแก้ไขภาษาด้วย AI มีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น ความสามารถในการสร้างบทสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจโดยอิงจากผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคำสำคัญเฉพาะ
สำหรับนักการตลาดที่มุ่งเน้น SEO, Frase มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอย่างยิ่งซึ่งช่วยนำทางทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตเนื้อหาของคุณ. ไม่ใช่แค่การสร้างเนื้อหา; แต่เป็นการสร้างเนื้อหาที่สามารถติดอันดับได้.
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- สร้างบทสรุปเนื้อหาโดยละเอียดสำหรับคีย์เวิร์ดเฉพาะ
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสำหรับเครื่องมือค้นหา
- สร้างคำตอบโดยตรงต่อคำถามของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน
- ประเมินและปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้คุณสามารถสร้างบทความเพื่อเติมเต็มช่องว่างของเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Frasé
- การวิเคราะห์ SEO และคำแนะนำคำค้นหาอาจไม่แม่นยำเสมอไป ตามที่ผู้ใช้บางท่านได้กล่าวไว้
- ผลลัพธ์บางครั้งขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $114. 99 (ผู้ใช้สามคน และ $25 ต่อเดือนสำหรับสมาชิกทีมเพิ่มเติม)
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Textmetrics
เมื่อพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสำหรับ SEO, Textmetrics มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายในตลาดผู้ช่วยนักเขียน.
ซอฟต์แวร์เขียน AI นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ทำให้ข้อความของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และช่วยเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของคุณอีกด้วย
Textmetrics ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณพิมพ์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Textmetrics คุณจะได้รับหนึ่งในเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุด เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณเป็นมิตรกับ SEO และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Textmetrics
- คำแนะนำ SEO แบบเรียลไทม์ให้ข้อเสนอแนะทันทีขณะที่คุณพิมพ์
- การจับคู่ผู้ชมทำให้ข้อความของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- เพิ่มความสามารถในการอ่านและการใช้คำหลัก
- รองรับหลายภาษา ช่วยให้เข้าถึงได้กว้างขึ้น
ข้อจำกัดของ Textmetrics
- ไม่มีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ
ราคาของ Textmetrics
ติดต่อ Textmetrics เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Textmetrics
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. อ่านได้
Readable เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่มุ่งเน้นในการทำให้เนื้อหาของคุณเข้าใจง่ายที่สุด ระบบการให้คะแนนความสามารถในการอ่านที่ทรงพลังช่วยให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Readable คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่อาจกำลังฉุดรั้งเนื้อหาของคุณไว้ ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม
นอกเหนือจากการอ่านแล้ว ผู้ช่วยการเขียนนี้จะตรวจสอบคำซ้ำซาก, ความรู้สึก, และน้ำเสียง เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณสื่อสารข้อความที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นที่อ่านได้
- ให้คะแนนความสามารถในการอ่านที่ละเอียดสำหรับเนื้อหาของคุณ
- วิเคราะห์ความรู้สึกและน้ำเสียงของข้อความของคุณ
- มันช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้คำหรือวลีซ้ำซาก เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ
- ตรวจสอบความสามารถในการอ่านของเนื้อหาอีเมลของคุณ
- ความสามารถในการตรวจสอบไวยากรณ์
ขีดจำกัดที่สามารถอ่านได้
- เครื่องมืออาจไม่สามารถตีความน้ำเสียงของเนื้อหาได้อย่างถูกต้องเสมอไป
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาที่อ่านได้
- ContentPro: $8/เดือน
- CommercePro: $48/เดือน
- AgencyPro: 138 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวที่อ่านเข้าใจง่าย
- G2: 4. 0/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9 รายการ)
10. WordAI
WordAI โดดเด่นด้วยความสามารถในการเขียนเนื้อหาใหม่โดยยังคงรักษาความอ่านง่ายและความหมายเดิมไว้ได้เมื่อเทียบกับผู้ช่วยเขียนอื่น ๆ ซอฟต์แวร์เขียน AI ของมันเข้าใจบริบทของคำและวลี ทำให้ผลลัพธ์อ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ
นี่ทำให้ WordAI เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลังสำหรับนักเขียนและนักการตลาดที่ต้องการเขียนเนื้อหาใหม่ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่หลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ ด้วย WordAI คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครได้โดยไม่สูญเสียแก่นแท้ของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAI
- เขียนเนื้อหาใหม่โดยเข้าใจบริบท
- รองรับการเขียนใหม่ในหลายภาษา
- ให้คุณสามารถแก้ไขบทความหลาย ๆ บทความได้พร้อมกัน
- ช่วยให้การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ WordAI
- ไม่มีคุณสมบัติในตัวสำหรับการปรับแต่ง SEO
- คุณภาพของการเขียนใหม่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของข้อความ
- ไม่ใช่ผู้ช่วยเขียนที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเนื้อหาใหม่
- จำนวนรีวิวจากผู้ใช้มีจำกัด
ราคาของ WordAI
- รายเดือน: $57 ต่อเดือน
- รายปี: $27 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อ WordAI เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว WordAI
- G2: 3. 9/5 (17 รีวิว)
- Trustpilot: 2. 6/5 (6 รีวิว)
เพิ่มพลังการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนที่ดีที่สุด
การนำทางผ่านภูมิทัศน์ของผู้ช่วยเขียน AI อาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากแต่ละตัวมีชุดคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียที่เป็นเอกลักษณ์ เราได้ตรวจสอบผู้ช่วยเขียน AI ที่น่าประทับใจ 10 ตัว ซึ่งแต่ละตัวสามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณได้
หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการระบุความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการผู้ช่วยเขียนสำหรับเนื้อหาแบบยาว การปรับแต่ง SEO หรือการปรับปรุงความอ่านง่าย มีซอฟต์แวร์เขียนที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ ผู้ช่วยเขียน AI ที่เราได้กล่าวถึงในวันนี้แต่ละตัวใช้พลังของ AI เพื่อนำเสนอโซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปของการสร้างเนื้อหา
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การเขียนด้วย AI สามารถปฏิวัติกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณได้ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ AI ของ ClickUp. เครื่องมือนี้มอบระดับใหม่ของประสิทธิภาพให้กับงานเขียนของคุณ ช่วยเหลือในการจัดระเบียบ สร้างสรรค์ และปรับปรุงเนื้อหาของคุณ.
นอกจากนี้ คุณอาจพิจารณาสำรวจ ClickUp Docs ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและทำงานร่วมกันบนเอกสารภายในทีมของคุณ ClickUp Docs เป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ทำให้กระบวนการเขียนร่วมกันมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้น
โปรดจำไว้ว่าจุดประสงค์สูงสุดของการใช้ผู้ช่วยเขียนด้วย AI คือการยกระดับเนื้อหาของคุณ ทำให้งานของคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และมอบเวลาให้คุณได้มุ่งเน้นกับงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เราหวังว่าการสำรวจซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนที่ดีที่สุด 10 อันดับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ขอให้สนุกกับการเขียน!