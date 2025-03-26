15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Copy.ai ในปี 2025

เครื่องมือเขียน AI ไม่ได้เหมาะกับทุกคน
บางที Copy.ai อาจไม่ได้มอบคุณภาพที่คุณต้องการ หรือราคาอาจไม่ตรงกับที่คุณคาดหวัง ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม คุณกำลังมองหาสิ่งที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน งบประมาณ และเป้าหมายของเนื้อหาของคุณ
ข่าวดี: คุณมีตัวเลือกมากมาย บทความบล็อกนี้จะแยกแยะ 15 ทางเลือกของ Copy.ai ที่ควรพิจารณา ตั้งแต่เครื่องมือที่มีการปรับแต่งได้มากขึ้นไปจนถึงเครื่องมือที่มีโมเดล AI ขั้นสูงกว่า
มาหาสิ่งที่ใช่สำหรับคุณกันเถอะ 🫵🏼
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อ 15 ตัวเลือกของ Copy.ai ที่นำเสนอความแตกต่างและสิ่งใหม่ ๆ:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวมกับ AI)
- ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดไอเดียและร่างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
- แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์)
- Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ประหยัดงบประมาณ)
- Grammarly (เหมาะสำหรับการเขียนเชิงวิชาชีพและการแก้ไขแบบเรียลไทม์)
- Frase. io (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO)
- Sudowrite (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และโครงการนิยาย)
- Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการสรุปความและช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์)
- Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนประโยคใหม่อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น)
- นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการเขียน AI ระดับองค์กร)
- Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตเนื้อหาแบบยาวในระดับใหญ่)
- ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การเขียนเชิงลึก)
- Describely (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายเนื้อหาอีคอมเมิร์ซ)
- แบบง่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลายรูปแบบ)
Copy. ai คืออะไร?
Copy.ai เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ สร้างข้อความทางการตลาด, เนื้อหาบล็อก, คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย, และคำอธิบายสินค้า โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสร้างข้อความตามคำแนะนำของผู้ใช้
แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตสำหรับประเภทเนื้อหาต่างๆ และอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับโทนและสไตล์ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยระดมความคิดและเครื่องสร้างไอเดียอีกด้วย
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นนอกจาก Copy.ai
Copy.ai นำเสนอเนื้อหาที่สร้างโดย AI แต่อาจไม่เหมาะกับทุกคน นี่คือเหตุผลบางประการที่ผู้ใช้มองหาทางเลือกอื่น:
- คุณภาพของเนื้อหา: ข้อความที่สร้างโดย AI บางส่วนอาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ของแบรนด์
- การปรับแต่ง: การควบคุมโครงสร้างและการจัดรูปแบบที่จำกัดอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ต้องการเนื้อหาที่ปรับแต่งอย่างสูง
- ความสามารถของ AI: เครื่องมืออื่น ๆ ใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันซึ่งอาจให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำหรือเกี่ยวข้องกับบริบทมากกว่า
- ราคา: ค่าบริการสมัครสมาชิกอาจไม่สอดคล้องกับทุกงบประมาณ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างเนื้อหาเป็นครั้งคราว
- ชุดคุณสมบัติ: ทางเลือกบางอย่างรวมถึงเครื่องมือ SEO ในตัว,ตัวช่วยการเขียน, ตัวตรวจสอบการคัดลอก, หรือการผสานรวมที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ทางเลือกของ Copy.ai ที่เห็นภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมและจุดเด่นของแต่ละตัวเลือก 💪🏼
|ทางเลือกแทน Copy.ai
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การสร้าง, การจัดระเบียบ, และการจัดการเนื้อหาด้วยการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
|การจัดการเนื้อหาและกระบวนการทำงานที่ผสานรวมกับปัญญาประดิษฐ์
|แชทจีพีที
|การสร้างแนวคิด การร่างเนื้อหา และการปรับแต่งข้อความผ่านปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา
|การคิดค้นและร่างเนื้อหาด้วย AI
|แจสเปอร์
|การเขียนเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และการมีส่วนร่วมของผู้ชม
|เนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์
|ไรท์เตอร์
|การผลิตเนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับบล็อก อีเมล และโฆษณาด้วยงบประมาณจำกัด
|การสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ประหยัดงบประมาณ
|แกรมม่า
|ปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบ และน้ำเสียงสำหรับการเขียนที่มืออาชีพและปราศจากข้อผิดพลาด
|การเขียนอย่างมืออาชีพและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
|Frase. io
|การวิจัยและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ได้อันดับการค้นหาที่ดีขึ้น
|การสร้างเนื้อหาและการวิจัยหัวข้อที่ขับเคลื่อนด้วย SEO
|ซูโดไรท์
|ช่วยเหลือผู้เขียนนิยายในการพัฒนาเรื่องราวที่น่าสนใจและการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละคร
|การเขียนเชิงสร้างสรรค์และโครงการนิยาย
|Anyword
|การสร้างและปรับปรุงข้อความโฆษณาด้วยคะแนนการทำนายประสิทธิภาพ
|ข้อความทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|QuillBot
|การถอดความ, สรุป, และปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนและอ่านง่าย
|การเขียนใหม่และการปรับปรุงเนื้อหาด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์
|เวิร์ดทูน
|การเขียนประโยคใหม่และปรับแต่งเพื่อให้มีความชัดเจน กระชับ และดึงดูดความสนใจมากขึ้น
|การเขียนประโยคใหม่อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
|นักเขียน
|การกำหนดมาตรฐานเสียงของแบรนด์, การบังคับใช้แนวทางสไตล์, และการปรับปรุงเนื้อหาในระดับองค์กร
|โซลูชันการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กร
|ไรท์โซนิค
|การผลิตเนื้อหาแบบยาว, บล็อกโพสต์, และบทความในปริมาณมาก
|การผลิตเนื้อหาแบบยาว
|โปรไวท์ติ้งเอด
|ให้การวิเคราะห์เชิงลึกและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้าง ความอ่านง่าย และรูปแบบ
|การวิเคราะห์และแก้ไขงานเขียนอย่างละเอียด
|อธิบายโดยละเอียด
|การทำให้คำอธิบายสินค้าออนไลน์และ SEO สำหรับอีคอมเมิร์ซเป็นอัตโนมัติ
|การขยายการผลิตเนื้อหาอีคอมเมิร์ซ
|แบบง่าย
|การสร้างและจัดการเนื้อหาหลายรูปแบบ รวมถึงกราฟิก วิดีโอ และข้อความ
|การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ
🔍 คุณรู้หรือไม่? 89% ของนักการตลาดใช้เครื่องมือAI สร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานของพวกเขา กลุ่มเล็ก ๆ (5%) ใช้ AI สำหรับงานอื่น ๆ ในขณะที่ 11% ของนักการตลาดยังคงเลือกที่จะทำงานโดยไม่มี AI เลย
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ The Best Copy.ai ที่ควรใช้
หาก Copy.ai ไม่ตรงกับความต้องการของคุณมากนัก ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ลองพิจารณาตัวเลือกที่ดีที่สุดเหล่านี้ดู 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวมกับ AI)
โครงการ เอกสาร และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงClickUpแก้ปัญหานี้ด้วยแอปสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานที่เชื่อมโยงกันมากที่สุดในโลก
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่เน้นเพียงแค่การสร้างข้อความเท่านั้น แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างเนื้อหาเท่านั้น
ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ทีมสามารถร่าง แก้ไข ร่วมมือ และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ช่วยในการเขียน สรุป และปรับปรุงเนื้อหา
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการเนื้อหาที่กำลังร่างโครงร่างบทความบล็อกสามารถขอให้ ClickUp Brain ขยายประเด็นสำคัญ แนะนำหัวข้อ หรือสร้างข้อความนำเข้า
ในทำนองเดียวกัน ทีมการตลาดที่ดูแลแคมเปญหลายรายการสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อร่างลำดับอีเมล ข้อความโฆษณา และคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว โดยยังคงรักษาความสอดคล้องกับข้อความของแบรนด์
คลิกอัพ ด็อกส์
การวางแผนเนื้อหาและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp Docs ซึ่งทีมสามารถร่าง แก้ไข และจัดเก็บเนื้อหาทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
นักเขียนเนื้อหาที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารไวท์เปเปอร์ด้านความเป็นผู้นำทางความคิดสามารถร่างส่วนต่าง ๆ ได้ ในขณะที่บรรณาธิการจะแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ พร้อมแนะนำการปรับปรุงและตรวจสอบแหล่งข้อมูล เนื่องจากทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะถูกเก็บไว้ในเอกสารเดียว การแก้ไขจึงเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาหรือเกิดความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน
การใช้ ClickUp Brain ในเอกสาร ยังช่วยสนับสนุนการปรับปรุงเนื้อหา อีกด้วย
นักกลยุทธ์เนื้อหา B2B ที่กำลังสรุปรายงานอุตสาหกรรมแบบยาวสามารถใช้ AI เพื่อปรับโทนและเพิ่มความอ่านง่ายได้ หากส่วนใดฟังดูเทคนิคเกินไปสำหรับผู้ชมทั่วไป พวกเขาสามารถเน้นส่วนนั้นและป้อนคำสั่งว่า 'เขียนส่วนนี้ใหม่ในโทนที่เป็นกันเองมากขึ้นโดยไม่สูญเสียรายละเอียดสำคัญ'
ClickUp Brain ช่วยลดคำศัพท์ทางเทคนิค ปรับปรุงการไหลของข้อความ และรักษาความชัดเจนของเนื้อหาไว้ในขณะที่ยังคงข้อความเดิมไว้ ทีมที่ผลิตเอกสารรายงานหลายภาษาสามารถแปลส่วนต่าง ๆ ได้ทันที ทำให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมทั่วโลก
สำหรับเอกสารที่มีเนื้อหาวิจัยจำนวนมาก AI สามารถสร้างสรุปที่กระชับได้ ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องอ่านผ่านข้อมูลหลายหน้า
ClickUpยังมีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอีกด้วย เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUpช่วยติดตามคำขอ, มอบหมายงาน, และตรวจสอบการอนุมัติ, ในขณะที่เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpให้มุมมองที่มีโครงสร้างของกำหนดเวลาเพื่อให้การจัดตารางเวลาเป็นไปได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รักษาเป้าหมายเนื้อหาให้อยู่ในสายตา: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายการผลิต, แบ่งแยกโครงการใหญ่, และติดตามความคืบหน้าโดยไม่เสียสมาธิ
- การจัดตารางเนื้อหาที่ชัดเจน: วางแผนโพสต์บล็อก, การอัปเดตโซเชียลมีเดีย, และการเปิดตัวแคมเปญในมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
- การกำจัดงานที่ทำซ้ำ: อัตโนมัติการจัดสรรเนื้อหา, การอัปเดตสถานะ, และการแจ้งเตือนทีมด้วยClickUp Automations, ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
- ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย: สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของเนื้อหา วัดการมีส่วนร่วม และปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
- รวบรวมการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดไว้ในที่เดียว: ตั้งค่าClickUp Chatเพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดต ขอความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงการสนทนากับงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีฟังก์ชันการทำงานในระดับเดียวกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่น แต่ตัวเลือกการปรับแต่งที่มากเกินไปอาจทำให้การตั้งค่าและการจัดการเวิร์กโฟล์คซับซ้อนสำหรับบางทีม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้เหนื่อยมาก […] ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์พวกนั้น น่ารักมาก!
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก […] ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์ต่างๆ น่ารักมาก!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เมื่อใช้ AI สำหรับการสร้างเอกสาร ให้ AI จัดการกับส่วนที่ซ้ำซาก เช่น ขั้นตอนมาตรฐาน การอ้างอิง API และวิธีการพื้นฐาน แต่ควรตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคและเพิ่มตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของทีมคุณเสมอ
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดค้นและร่างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งช่วยสร้าง ปรับปรุง และขยายเนื้อหาตามคำแนะนำ สามารถช่วยระดมความคิด เขียนร่างบทความบล็อก งานเขียนเชิงวิชาการ และสรุปหัวข้อที่ซับซ้อนได้
แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่น แต่ ขาดฟีเจอร์การจัดการโครงการหรือการร่วมมือที่มีโครงสร้าง สำหรับทีมเนื้อหาที่ต้องการผู้ช่วยเขียนที่ใช้ AI โดยไม่ต้องมีการจัดการกระบวนการทำงานในการสร้างเนื้อหาChatGPT เป็นตัวเลือกที่ดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างร่างบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย และข้อความทางการตลาดโดยใช้คำแนะนำการเขียนจากAI
- เขียนใหม่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กระตุ้นการมีส่วนร่วม หรือปรับให้เหมาะสมกับการค้นหา (SEO)
- สร้าง GPT แบบกำหนดเองเพื่อสร้างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ, เสียงของแบรนด์, หรือความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
- โต้ตอบกับ AI อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำเนื้อหาแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดระเบียบเนื้อหาหรือการจัดการเวิร์กโฟลว์ในตัว
- ขาดความสามารถในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เข้มแข็ง นำไปสู่ข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้อง
- ความยาวของคำตอบถูกจำกัดในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ChatGPT ทำให้การเขียนง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นอีเมล บล็อก หรือแคปชั่นในโซเชียลมีเดีย ฉันชอบที่มันให้คำตอบอย่างละเอียดและช่วยประหยัดเวลา เมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องเขียนเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ตาม ฉันแค่พูดกับ ChatGPT แล้วมันก็จะเขียนทุกอย่างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นให้ ซึ่งช่วยฉันได้มาก
ChatGPT ทำให้การเขียนง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นอีเมล บล็อก หรือแคปชั่นในโซเชียลมีเดีย ฉันชอบที่มันให้คำตอบอย่างละเอียดและช่วยประหยัดเวลาให้ฉัน ทุกครั้งที่ฉันต้องเขียนเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ตาม ฉันแค่พูดกับ ChatGPT แล้วมันก็จะเขียนทุกอย่างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นให้ ซึ่งช่วยฉันได้มาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นานก่อนที่มีมจะครองอินเทอร์เน็ตรูปแบบกราฟิกอินเตอร์เชนจ์ (GIF)ถูกคิดค้นโดยสตีฟ วิลไฮต์ มันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการตลาดเนื้อหาหลายทศวรรษต่อมา โดยแบรนด์ต่างๆ ใช้ GIF เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
3. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์)
Jasper ถูกออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ มันมีเทมเพลต AI ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับบล็อก, โฆษณา, อีเมล, และเนื้อหาบนเว็บไซต์ พร้อมให้คุณฝึกฝน AI ให้เข้าใจเสียงและแนวทางของแบรนด์
สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นAI ในการตลาดเนื้อหาและความสม่ำเสมอของแบรนด์ Jasper ให้การสนับสนุนการเขียนที่มีโครงสร้างโดยใช้ AI
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างข้อความทางการตลาดโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับโฆษณา, บล็อก, และอีเมล
- ใช้โหมด SEO ของ Jasper เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมด้วยคำหลักที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุงความอ่านง่าย
- เข้าถึงการสนับสนุนหลายภาษาเพื่อสร้างเนื้อหาในกว่า 80 ภาษา รวมถึงภาษาสเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น และโปรตุเกส
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาการตลาดด้วยกรอบการทำงานสำเร็จรูปสำหรับโฆษณา หน้าแลนดิ้ง และโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดนอกเหนือจากเนื้อหาที่เน้นการตลาด
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกบางประเภท
- โหมด SEO ต้องการการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมของ SurferSEO
ราคาของแจสเปอร์
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,840+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Jasper และ Copy.ai มีข้อบกพร่องเยอะมาก เช่น คุณต้องคอยบอกให้มันไม่ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาตลอดเวลา ถ้าคุณต้องการคำตอบที่ไม่ได้มาจากอินเทอร์เน็ต คุณสามารถมีเสียงแบรนด์ที่กำหนดเองได้เพียง 1 เสียงในราคา 50 ดอลลาร์ใน Jasper...Copy.ai ก็เหมือนกัน พวกเขามีฟีเจอร์ที่ดี เช่น ข้อความฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
ฉันใช้ Jasper และ Copy.ai มีข้อบกพร่องเยอะมาก เช่น คุณต้องคอยบอกให้มันไม่ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาตลอดเวลา ถ้าคุณต้องการคำตอบที่ไม่ได้มาจากอินเทอร์เน็ต คุณสามารถมีเสียงแบรนด์ที่กำหนดเองได้เพียง 1 เสียงในราคา 50 ดอลลาร์ใน Jasper... Copy.ai ก็เหมือนกัน พวกเขามีฟีเจอร์ที่ดี เช่น ข้อความฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนที่คำว่า 'บล็อก' จะถูกใช้เสียอีก โปรแกรมเมอร์ชื่อจัสติน ฮอลล์ ได้เริ่มเขียนบันทึกออนไลน์ชื่อLinks.net ซึ่งเขาแบ่งปันความคิดส่วนตัวและการค้นพบเว็บไซต์ต่างๆ ถือว่าเป็นหนึ่งในบล็อกแรกๆ ที่เคยมีมา
4. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI ที่ประหยัดงบประมาณ)
Rytr ช่วยให้คุณร่างบทความบล็อก คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย อีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้เงินมากมาย มัน มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 40 แบบ คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
คุณสามารถปรับโทนและภาษาให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณ และยังสามารถใช้ ระบบตรวจสอบการคัดลอกในตัว ก่อนการเผยแพร่ได้ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเขียน AI ที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ Rytr คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- เข้าถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการเขียนที่ราบรื่นบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ต่างๆ
- ขยาย แก้ไข และย่อข้อความให้เหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาและข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรที่แตกต่างกัน
- สร้างคำบรรยายภาพและรายละเอียดสินค้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตลาด, อีคอมเมิร์ซ, หรือโซเชียลมีเดีย
- บันทึก จัดหมวดหมู่ และจัดระเบียบโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยผู้จัดการเอกสารโครงการในตัว
ข้อจำกัดของ Rytr
- เครื่องมือแก้ไขขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- แผนฟรีจำกัดผู้ใช้ไว้ที่ 10,000 ตัวอักษรต่อเดือน
- มีความกังวลด้านกฎระเบียบ; Rytr ได้ยกเลิกฟีเจอร์การรีวิวผลิตภัณฑ์ที่สร้างโดย AI หลังจากเผชิญกับการดำเนินการจากคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC)
ราคาของ Rytr
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $9/เดือน
- พรีเมียม: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rytr อย่างไรบ้าง?
ผลลัพธ์ที่ได้มีความซ้ำซากและมักไม่เกี่ยวข้อง ขาดคุณภาพที่ผมคาดหวังจากเครื่องมือเขียน AI ปัจจุบันมีตัวเลือก AI สำหรับเขียนอีกมากมายที่ให้ผลลัพธ์เหนือกว่า Rytr อย่างชัดเจน ทำให้ Rytr เป็นตัวเลือกที่ไม่คุ้มค่าในตลาด หากคุณกำลังมองหาโซลูชันด้านการเขียน ผมขอแนะนำให้มองหาทางเลือกอื่น
ผลลัพธ์ที่ได้มีความซ้ำซากและมักไม่เกี่ยวข้อง ขาดคุณภาพที่ฉันคาดหวังจากเครื่องมือเขียน AI ปัจจุบันมีตัวเลือก AI สำหรับเขียนที่ดีกว่ามากมายที่ให้ผลลัพธ์เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ Rytr เป็นตัวเลือกที่ไม่คุ้มค่าในตลาด หากคุณกำลังมองหาโซลูชันด้านการเขียน ฉันขอแนะนำให้มองหาที่อื่น
🔍 คุณรู้หรือไม่? เกือบ86% ของนักการตลาดกล่าวว่าAI ช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวัน โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของพวกเขาให้ราบรื่นขึ้นถึง 86%
5. Grammarly (เหมาะสำหรับการเขียนเชิงวิชาชีพและการแก้ไขแบบเรียลไทม์)
เคยมีช่วงเวลาที่คุณส่งอีเมลไปแล้วแต่กลับพบการพิมพ์ผิดภายในไม่กี่วินาทีต่อมาหรือไม่? Grammarly จะช่วยจับข้อผิดพลาดที่น่ารำคาญเหล่านั้นก่อนที่มันจะไปถึงกล่องจดหมายของลูกค้าคุณ
โปรแกรมแก้ไขที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป และ Microsoft Office ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่คุณเขียน คุณสามารถปรับแต่งเป้าหมายการเขียนตามกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน—ตั้งแต่บทความวิชาการไปจนถึงอีเมลทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- วิเคราะห์น้ำเสียงในการเขียนและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
- สร้างข้อความที่สมบูรณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสมตามบริบทสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ
- ตรวจสอบเอกสารกับคู่มือสไตล์หลายฉบับพร้อมจัดรูปแบบการอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงโดยอัตโนมัติ
- ติดตามความคืบหน้าในการเขียนและเป้าหมายผ่านสถิติประสิทธิภาพโดยละเอียด
ข้อจำกัดของ Grammarly
- จำกัดการตรวจสอบเอกสารไว้ที่ 100 ไฟล์ หรือ 50,000 คำต่อวัน เพื่อจำกัดการดำเนินการที่มีปริมาณสูง
- ต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การปรับโทนเสียงและการเขียนประโยคใหม่
- ฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตั้งใจได้บางครั้ง ทำให้ผู้ใช้ต้องตรวจสอบการแก้ไขซ้ำ
- มันมีปัญหาในการตรวจสอบเอกสารที่มีองค์ประกอบการจัดรูปแบบ เช่น ตาราง
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: $30/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,840+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องเสมอไป บางครั้งมันอาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะพูด ดังนั้นมันจึงเพิ่มจุดและเครื่องหมายจุลภาคในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฉันเป็นคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ฉันมีปัญหาเรื่องการสะกดคำ และฉันรู้สึกว่า Grammarly ไม่เก่งเรื่องการสะกดคำเลย ดังนั้นฉันจึงชอบใช้การตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารมากกว่า ฉันคิดว่ามันโอเคแต่ไม่ใช่ที่ดีที่สุด
ฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องเสมอไป บางครั้งมันอาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะพูด ดังนั้นมันจึงเพิ่มจุดและเครื่องหมายจุลภาคในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฉันเป็นคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ฉันมีปัญหาเรื่องการสะกดคำ และฉันรู้สึกว่า Grammarly ไม่เก่งเรื่องการสะกดคำเลย ดังนั้นฉันจึงชอบใช้ตัวตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารมากกว่า ฉันคิดว่ามันโอเคแต่ไม่ใช่ที่ดีที่สุด
📖 อ่านเพิ่มเติม: Grammarly vs ChatGPT: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?
6. Frase. io (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO)
Frase. io ช่วยให้คุณสร้างบทความที่เป็นมิตรกับ SEO ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้คนกำลังค้นหาจริงๆ มัน ดึงข้อมูลเชิงลึกจากหน้าที่มีอันดับสูงเพื่อจัดโครงสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพและเติมเต็มช่องว่างใดๆ
คุณสามารถสร้างสรุปเนื้อหาได้ในไม่กี่นาที ปรับปรุงร่างด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และติดตามประสิทธิภาพผ่านการผสานกับ Google Search Console ต่างจากเครื่องมือ SEO ทั่วไปที่ทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นด้วยข้อมูล Frase ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น—แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าหัวข้อใดที่คุณต้องครอบคลุมเพื่อให้ได้อันดับที่ดีขึ้น
Frase. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ค้นคว้าหัวข้อทั้งหมดภายในไม่กี่นาทีด้วยการรวบรวมและสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากหน้าเว็บอันดับต้นโดยอัตโนมัติ
- สร้างบทสรุปเนื้อหาที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากคู่แข่ง คำถามที่พบบ่อย และสถิติสำคัญ
- ตอบคำถามของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการวิเคราะห์เจตนาในการค้นหาและแนะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- จัดโครงสร้างบทความของคุณโดยใช้โครงร่างที่สร้างโดย AI ซึ่งอ้างอิงจากเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของ Frase. io
- ผู้ใช้รายงานว่าผู้เขียน AI ไม่ค่อยช่วยเหลือมากนัก มักสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำและซ้ำซาก
- แพลตฟอร์มต้องการเครื่องมือ SEO ที่ผสานรวมมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- เส้นทางการเรียนรู้ของ Frase. io ได้พิสูจน์แล้วว่าทำให้ผู้ใช้หลายคนรู้สึกท่วมท้น
Frase. io ราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: 45 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $115/เดือน (สำหรับผู้ใช้สามคน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Frase. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Frase.io อย่างไรบ้าง?
ฉันจะไม่ใช้ทั้งสองอย่างในการสร้างเนื้อหาจริง ๆ ฉันชอบ Frase สำหรับการวิจัย การสร้างโครงร่างเนื้อหาเพื่อส่งต่อให้นักเขียน และการปรับเนื้อหาที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉันจะไม่ใช้ทั้งสองอย่างในการสร้างเนื้อหาจริง ๆ ฉันชอบใช้ Frase สำหรับการวิจัย การสร้างโครงร่างเนื้อหาเพื่อส่งต่อให้นักเขียน และการปรับเนื้อหาที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงแรกเริ่มของอินเทอร์เน็ต เครื่องมือค้นหาจัดอันดับหน้าเว็บส่วนใหญ่โดยการนับจำนวนคำหลักที่ซ้ำกัน ซึ่งนำไปสู่การยัดคำหลัก (keyword stuffing) ที่เว็บไซต์ใช้คำซ้ำมากเกินไปเพื่อให้ได้อันดับที่สูงขึ้น โชคดีที่อัลกอริทึมการค้นหาได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่มีคุณภาพแทน
7. Sudowrite (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และโครงการนิยาย)
Sudowrite ข้ามคำโฆษณาชวนเชื่อและ มุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่อง—ตั้งแต่การพัฒนาตัวละครไปจนถึงการบรรยายฉาก เครื่องมือเขียน AI ส่วนใหญ่พยายามเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน แต่เครื่องมือนี้ยึดมั่นในสิ่งที่มันทำได้ดีที่สุด: ช่วยเหลือนักเขียนนวนิยายและนักเขียนเรื่องสั้นในการสร้างสรรค์งานเขียนที่ดีขึ้น
ยังคงมุ่งเน้นที่แคบและลึก—ไม่มีตัวชี้วัด SEO, ไม่มีปฏิทินเนื้อหา, แค่การสนับสนุนเชิงสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาสำหรับการเขียนในช่วงดึกๆ เท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite
- ทำลายกำแพงความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสำรวจทิศทางฉากที่หลากหลายในขณะที่ยังคงรักษาสไตล์การเขียนของคุณไว้
- สำรวจเรื่องราวเบื้องหลังและแรงจูงใจของตัวละครที่รู้สึกจริงใจ ไม่ใช่แบบแม่พิมพ์สำเร็จรูป ด้วยฟีเจอร์ Brainstorm
- สร้างโครงเรื่องและร่างแรกอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องมือสร้างเรื่องราว
- ขยายคำอธิบายด้วยรายละเอียดทางประสาทสัมผัสเพื่อให้ฉากมีความสมจริงและน่าสนใจยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Sudowrite
- Sudowrite จะบล็อกเนื้อหาที่ชัดเจนบางประเภท ซึ่งจำกัดนักเขียนที่ทำงานในหัวข้อที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
- เครดิตอาจหมดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับโครงการที่มีเนื้อหาจำนวนมาก
- ความเข้ากันได้กับเครื่องมือการเขียนอื่น ๆ อาจมีจำกัด ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานสะดุด
ราคา Sudowrite
- งานอดิเรก & นักเรียน: $19/เดือน
- มืออาชีพ: $29/เดือน
- แม็กซ์: $59/เดือน
คะแนนและรีวิว Sudowrite
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sudowrite อย่างไรบ้าง?
เป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่ฉันใช้ Sudowrite แต่ตอนนี้ฉันเลิกใช้แล้วและกำลังยกเลิกการสมัครสมาชิก มันแพงเกินไปสำหรับสิ่งที่มันเสนอและฉันรู้สึกว่าฉันเติบโตเกินกว่ามันแล้ว ฉันคิดว่า SW เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ AI และอยากเห็นว่ามันเกี่ยวกับอะไร แต่ฉันไม่รู้จักใครที่ใช้มันในระยะยาว ดูเหมือนว่าผู้คนจะเลิกใช้มันหลังจากผ่านไปสักพัก [...]
เป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่ฉันใช้ Sudowrite แต่ตอนนี้ฉันเลิกใช้แล้วและกำลังยกเลิกการสมัครสมาชิก มันมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันให้ และฉันรู้สึกว่าตัวเองใช้มันไม่คุ้มแล้ว ฉันคิดว่า SW เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ AI และอยากรู้ว่ามันคืออะไร แต่ฉันไม่รู้จักใครที่ใช้มันในระยะยาว ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะเลิกใช้หลังจากใช้ไปสักพัก [...]
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักการตลาดกำลังใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาในหลายวิธีโดยวิธีที่พบบ่อยที่สุดคือการสร้างโครงร่าง (92%)และการระดมความคิดหรือการวิจัยคีย์เวิร์ด (88%) หลายคนยังพึ่งพา AI ในการช่วยวิจัย (80%) และการร่างเนื้อหาบางส่วนอย่างง่าย (73%) บางคนถึงกับใช้ AI ในการสร้างบทความบล็อกทั้งหมด ซึ่งมนุษย์จะปรับแต่งและแก้ไขในภายหลัง (52%)
8. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Anyword ช่วยนักการตลาดสร้างเนื้อหาที่มีอัตราการแปลงสูงโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เพียงใส่เสียงแบรนด์ของคุณ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายทางการตลาด แล้วระบบจะนำเสนอ รูปแบบข้อความพร้อมคะแนนคาดการณ์ประสิทธิภาพ ไม่มีการสัญญาหรูหราเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขาย 10 เท่าหรือการเพิ่ม ROI อย่างมหัศจรรย์—เพียงแค่คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับหัวข้อโพสต์บนโซเชียลและแคมเปญอีเมลที่เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anyword
- ทดสอบหลายรูปแบบของข้อความโฆษณาโดยใช้คะแนนประสิทธิภาพที่ทำนายได้ ก่อนที่จะเริ่มแคมเปญ
- ปรับสไตล์การเขียนให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง โดยคงไว้ซึ่งข้อความและน้ำเสียงของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ
- สร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ปรับให้เหมาะสมกับความคาดหวังของผู้ชมเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์ม
- ปรับแต่งข้อความตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ข้อจำกัดของ Anyword
- คะแนนทำนายมีประสิทธิภาพดีกว่าสำหรับบางอุตสาหกรรมมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น
- ตัวเลือกเทมเพลตที่จำกัดสำหรับเนื้อหาที่ยาวขึ้น
- การปรับแต่งโมเดลการให้คะแนนแบบกำหนดเองให้เหมาะสมนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้และทดลอง
- ผู้ใช้หลายคนพบว่าจำนวนคำมีข้อจำกัด
ราคาของ Anyword
- เริ่มต้น: 49 ดอลลาร์/เดือน
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
- ธุรกิจ: 499 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (390 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Anyword อย่างไรบ้าง?
Anyword มีเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อช่วยในทุกด้านที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย บล็อกฉบับเต็ม หรือเพียงแค่หัวข้อ Anyword มีให้ครบทุกอย่าง ใช้งานง่าย เป็นธรรมชาติ และเข้าถึงได้สะดวก ฉันสามารถเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องมีคำแนะนำใดๆ อย่างไรก็ตาม ฉันได้ไปที่ YouTube เพื่อดูวิดีโอสอนเพื่อดูตัวอย่างความลึกและความกว้างของเครื่องมือที่มีให้
Anyword มีเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อช่วยในทุกด้านที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย บล็อกฉบับเต็ม หรือเพียงแค่หัวข้อ Anyword มีให้ครบทุกอย่าง ใช้งานง่าย เป็นธรรมชาติ และเข้าถึงได้สะดวก ฉันสามารถเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องมีคำแนะนำใดๆ อย่างไรก็ตาม ฉันได้ไปที่ YouTube เพื่อดูวิดีโอสอนเพื่อดูตัวอย่างความลึกและความกว้างของเครื่องมือที่มีให้
🔍 คุณรู้หรือไม่? บัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของ Google (ปัจจุบันคือ X)ได้โพสต์ทวีตแรกในปี 2009 และไม่ใช่ภาษาอังกฤษ มันเขียนว่า 'I'm feeling lucky' ในรหัสไบนารี เป็นการยกย่องปุ่มค้นหาที่มีชื่อเสียงของมัน
9. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการสรุปเนื้อหาใหม่ด้วย AI และการช่วยเขียน)
QuillBot ทำให้การเขียนใหม่และการปรับปรุงเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าคุณจะกำลังขัดเกลาบทความ สรุปงานวิจัย หรือแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วย AIนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งงานเขียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียความหมาย โหมดการถอดความที่หลากหลายช่วยให้คุณปรับโทนและความชัดเจนได้ตามต้องการ พร้อมด้วยระบบตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอกผลงานที่ติดตั้งมาในตัว ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่สะอาดและเป็นต้นฉบับ
QuillBot เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับนักเรียน, นักธุรกิจ, และนักเขียนที่ต้องการการปรับปรุงข้อความอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ปรับแต่งข้อความโดยใช้รูปแบบการเขียนเจ็ดแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถปรับโทน ความชัดเจน และระดับความเป็นทางการได้
- เปรียบเทียบหลายเวอร์ชันที่เขียนใหม่เคียงข้างกัน ช่วยให้คุณเลือกการวางคำในเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- ตรวจสอบข้อความกับฐานข้อมูลการลอกผลงานทางวิชาการพร้อมทั้งรับรองการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
- เพิ่มตัวเลือกคำศัพท์ด้วยคำแนะนำคำที่ชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย
ข้อจำกัดของ Quillbot
- แผนฟรีมีข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษรสำหรับการถอดความและการสรุป
- การขาดการควบคุมโครงสร้างประโยคในบางโหมดของการถอดความ
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ราคาของ Quillbot
- ฟรี
- รายเดือน: $9.95
- รายไตรมาส: 6.65 ดอลลาร์/เดือน
- รายปี: $4. 17/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Quillbot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quillbot อย่างไรบ้าง?
การเปลี่ยนแปลงอาจไม่ถูกต้องเสมอไป แต่ฉันไม่เห็นอันตรายในการใช้มันเป็นเครื่องมือ นั่นหมายถึงการอ่านและตรวจสอบทุกบรรทัดของงานของคุณอย่างแท้จริง และอาจใช้มันเป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆ คุณที่อาจเสนอคำแนะนำที่ดีได้บ้าง คิดถึงมันเหมือนกับระบบแก้ไขอัตโนมัติที่ดีขึ้นนิดหน่อย (นิดหน่อยจริงๆ!) ไม่ใช่ยาแก้ปวด
การเปลี่ยนแปลงอาจไม่ถูกต้องเสมอไป แต่ฉันไม่เห็นอันตรายในการใช้มันเป็นเครื่องมือ นั่นหมายถึงการอ่านและตรวจสอบทุกบรรทัดของงานของคุณอย่างแท้จริง และอาจใช้มันเป็นเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆ ที่อาจเสนอคำแนะนำที่ดีได้บ้าง คิดถึงมันเหมือนกับระบบแก้ไขอัตโนมัติที่ดีขึ้นนิดหน่อย (นิดเดียว!) ไม่ใช่ยาแก้ปวด
10. Wordtune (เหมาะสำหรับการเขียนประโยคใหม่อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น)
Wordtune ทำงานเพียงอย่างเดียว—ปรับแต่งประโยค. มันมีตัวขยายเบราว์เซอร์ที่นั่งเงียบ ๆ ในแถบเครื่องมือของคุณ พร้อมที่จะกระโดดเข้ามาเมื่อคุณต้องการแก้ไขประโยคที่ดูไม่ลื่นไหล. เครื่องมือนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่คุณกำลังพิมพ์อีเมล, เอกสาร, หรือโพสต์ทางสังคม, โดยเสนอวิธีต่าง ๆ ในการเรียบเรียงความคิดของคุณ.
ในขณะที่เครื่องมือ AI อื่น ๆ พยายามเข้ามาแทนที่กระบวนการเขียนทั้งหมดของคุณ Wordtune ยังคงยึดมั่นในแนวทางของตัวเอง โดยเน้นการปรับปรุงในระดับประโยคโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับช่วงเวลาที่คุณรู้ว่าคุณต้องการจะสื่ออะไรแต่ยังหาคำที่เหมาะสมไม่ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- เขียนประโยคใหม่ในหลายโทนเสียงโดยไม่สูญเสียความหมายที่ต้องการหรือสไตล์ส่วนตัวของคุณ
- ปรับความยาวของเนื้อหาโดยการขยายบันทึกย่อให้กลายเป็นคำอธิบายอย่างละเอียด หรือย่อความยาวของย่อหน้าให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ
- แปลความคิดของคุณจากภาษาไม่เป็นทางการเป็นภาษาทางการสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกัน
- ปรับคำให้เหมาะสมตามบริบทและรูปแบบการใช้จริง เพื่อให้งานเขียนของคุณเหมาะสมกับผู้อ่านเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Wordtune
- เวอร์ชันฟรีจำกัดผู้ใช้ให้แก้ไขใหม่ได้เพียง 10 ครั้งต่อวัน
- ทำงานหลักเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการสนับสนุนภาษาอื่นอย่างจำกัด
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของมันบางครั้งประสบปัญหาในการโหลดที่ช้า
ราคาของ Wordtune
- พื้นฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: 13.99 ดอลลาร์/เดือน
- ไม่จำกัด: $19.99/เดือน
- ทีม: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (175+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wordtune อย่างไรบ้าง?
Wordtune มีประโยชน์อย่างมากเมื่อพยายามหาวิธีปรับคำพูดใหม่ให้มีความหมายมากขึ้นและสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนในอีเมลเกี่ยวกับหัวข้อที่คล้ายกัน และ Wordtune ทำให้การปรับข้อความของฉันมีความหลากหลายได้ง่ายขึ้น
Wordtune มีประโยชน์อย่างมากเมื่อพยายามหาวิธีปรับคำพูดให้มีความหมายมากขึ้นและสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนในอีเมลเกี่ยวกับหัวข้อที่คล้ายกัน และ Wordtune ทำให้การปรับข้อความของฉันมีความหลากหลายได้ง่ายขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: Wordtune vs. Grammarly: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?
11. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการเขียน AI ระดับองค์กร)
การรักษาเนื้อหาให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งทีมอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ Writer ช่วยรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน มัน บังคับใช้แนวทางสไตล์ ปรับปรุงโทน และทำให้การสร้างเนื้อหามีประสิทธิภาพ โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน
สตูดิโอ AI ช่วยให้คุณสร้างโมเดล AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของแบรนด์คุณได้อย่างอิสระ พร้อมด้วยระบบตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอกผลงานในตัวที่ช่วยรักษาความถูกต้องและความเป็นต้นฉบับ
หากคุณต้องการผู้ช่วยเขียน AI ที่ทำงาน ร่วมกับ ทีมของคุณแทนที่จะแค่พ่นข้อความทั่วไปออกมา ตัวนี้พร้อมช่วยคุณแล้ว
คุณสมบัติเด่นของนักเขียน
- สร้างและบังคับใช้คู่มือสไตล์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถตรวจจับการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานแบรนด์ได้โดยอัตโนมัติในทุกเนื้อหา
- ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ติดตามการใช้คำศัพท์และการปฏิบัติตามรูปแบบ
- ปรับแต่งผลลัพธ์ของ AI ให้สอดคล้องกับลักษณะเสียงของแบรนด์เฉพาะ ตั้งแต่ความชอบในโครงสร้างประโยคไปจนถึงคำศัพท์ที่ได้รับการอนุมัติ
- ขยายการสร้างเนื้อหาไปยังหลายช่องทางในขณะที่รักษาข้อความที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของนักเขียน
- ข้อจำกัด 10,000 คำต่อเอกสารอาจจำกัดสำหรับเนื้อหาแบบยาว
- ข้อจำกัดการใช้ AI อาจไม่เพียงพอสำหรับการสร้างเนื้อหาปริมาณมาก
- คุณสมบัติขั้นสูงมีเส้นทางการเรียนรู้และไม่ได้เข้าใจง่ายเสมอไป
- เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับองค์กรมากกว่าผู้ใช้รายบุคคล
การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน
- แผนของผู้พัฒนา: ฟรี
- ทีม: $18/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับห้าผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 3/5 (85+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writer อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับนักเขียนช่วยให้ทีมของเราสามารถใช้ AI Studio ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้ API ใดๆ เราสามารถสร้างแอป AI ได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนเหล่านี้ และกราฟความรู้ของ AI ยังช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำยิ่งขึ้นอย่างมาก ส่วนเดียวที่ต้องปรับปรุงคือขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งเฉพาะบุคคล โดยรวมแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาก
เครื่องมือตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของนักเขียนช่วยให้ทีมของเราสามารถใช้ AI Studio ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้ API ใดๆ เราสามารถสร้างแอป AI ได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนเหล่านี้ และกราฟความรู้ของมันช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำมากขึ้นอย่างมาก ส่วนเดียวที่ต้องปรับปรุงคือขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่ง อย่างไรก็ตาม นี่คือแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการตลาดเนื้อหาคือThe Furrow นิตยสารที่เปิดตัวโดย John Deere ในปี 1895 เพื่อมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร และยังคงตีพิมพ์มาจนถึงทุกวันนี้
12. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตเนื้อหาแบบยาวในระดับใหญ่)
Writesonic ก้าวเข้าสู่โลกของการสร้างเนื้อหาโดยเน้นไปที่บทความและบล็อกโพสต์ที่มีความยาวมากขึ้น เครื่องมือนี้จะนำหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย และประเด็นสำคัญของคุณมาช่วยจัดโครงสร้างให้เป็นเนื้อหาที่มีความยาวครบถ้วน เพียงป้อนหัวข้อ เช่น 'เคล็ดลับการทำสวนอย่างยั่งยืน' เครื่องมือก็จะช่วยร่างโครงร่างของบทความ แนะนำส่วนที่เกี่ยวข้อง และเติมรายละเอียดให้สมบูรณ์
เครื่องมือนี้ประกอบด้วยแชทบอท AI ชื่อ Chatsonic ซึ่งดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์—สิ่งที่นักเขียน AI มาตรฐานไม่มีให้ หากคุณต้องการการผสมผสานระหว่างการสร้างสรรค์เนื้อหาและการทำงานอัตโนมัติ Writesonic มีสิ่งมากมายให้คุณได้ใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- วิจัยมุมมองเนื้อหาของคู่แข่งขณะเขียนเพื่อระบุช่องว่างและโอกาส
- ร่างหัวข้อและคำอธิบายเมตาหลายเวอร์ชันที่สอดคล้องกับทั้งข้อกำหนด SEO และความสนใจของผู้อ่าน
- ขยายการผลิตเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบด้วยการนำเนื้อหาแบบยาวมาใช้ใหม่
ข้อจำกัดของ Writesonic
- คุณภาพของผลลัพธ์ของเครื่องมือนี้มีความแตกต่างกันตามความซับซ้อนของหัวข้อ
- ระบบเครดิตของมันสามารถจำกัดผู้ใช้หนักได้
- คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ต้องมีการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
ราคา Writesonic
- ฟรี
- บุคคล: 20 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Writesonic
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,080+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไรบ้าง?
Writesonic เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสำรวจการเขียนโดยมนุษย์ร่วมกับ AI ใช้งานง่าย สร้างเนื้อหาได้ทั้งแบบสั้นและยาว และมีแผนราคาที่ยืดหยุ่น แต่ฉันพบว่ามันขาดประสิทธิภาพในการส่งมอบผลลัพธ์ มีเทมเพลตเนื้อหาแบบสั้นให้เลือกจำกัด และเนื้อหาแบบยาวอาจต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมาก และมักจะไม่ผ่านการตรวจจับ AI ซึ่งหมายความว่าบทความอาจฟังดูไม่เป็นธรรมชาติหรือเหมือนเขียนโดยมนุษย์ [...]
Writesonic เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสำรวจการเขียนโดยมนุษย์ร่วมกับ AI ใช้งานง่าย สร้างเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาว และมีแผนราคาที่ยืดหยุ่น แต่ฉันพบว่ามันขาดประสิทธิภาพในการส่งมอบผลลัพธ์ มีเทมเพลตเนื้อหาแบบสั้นให้เลือกจำกัด และเนื้อหาแบบยาวอาจต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมาก และมักจะไม่ผ่านการตรวจจับ AI ซึ่งหมายความว่าบทความอาจฟังดูไม่เป็นธรรมชาติหรือเหมือนเขียนโดยมนุษย์ [...]
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ ให้สังเกตสิ่งที่ขัดกับรูปแบบเดิม AI มักเขียนตามรูปแบบที่คาดเดาได้ เช่น ย่อหน้าขนาดเท่ากัน การเปลี่ยนประโยคที่ราบรื่น และประโยคที่มีความสมดุล ในขณะที่มนุษย์จะเขียนแบบไม่เป็นระเบียบ มีการใช้ข้อมูลอ้างอิงทางวัฒนธรรมแบบสุ่ม ความยาวของประโยคที่หลากหลาย และบางครั้งก็ออกนอกเรื่อง
13. ProWritingAid (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเขียนเชิงลึก)
ProWritingAid ช่วยคุณปรับปรุงการเขียนของคุณด้วย รายงานละเอียดเกี่ยวกับความอ่านง่าย ความชัดเจน และโครงสร้างประโยค มันเน้นจุดที่ควรปรับปรุงโดยไม่เปลี่ยนเสียงของคุณ ทำให้มีประโยชน์สำหรับทุกอย่างตั้งแต่เอกสารทางวิชาการไปจนถึงรายงานธุรกิจ
เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับแอปเขียนยอดนิยม เช่น Scrivener, Google Docs และ Word ได้โดยตรง คุณจึงไม่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลทุกครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid
- วิเคราะห์ความอ่านง่าย รูปแบบ และโครงสร้างด้วยรายงานมากกว่า 20 ฉบับที่เน้นความยาวของประโยค ความซับซ้อน และการใช้คำกริยาในรูปถูกกระทำ
- ปรับโครงสร้างประโยคให้เหมาะสม แก้ไขกาล และเพิ่มรายละเอียดทางประสาทสัมผัสเพื่อให้อ่านได้ลื่นไหลยิ่งขึ้นด้วย Sparks Edit
- ปรับแต่งเป้าหมายการเขียนและคู่มือสไตล์ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม ตั้งแต่บทความวิชาการไปจนถึงรายงานธุรกิจ
- ขยายเรื่องราวอย่างเป็นธรรมชาติด้วย Sparks Continue โดยการผสมผสานบทสนทนาที่มีชีวิตชีวาและการเปรียบเทียบที่สร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- ปริมาณข้อเสนอแนะที่มากอาจทำให้รู้สึกหนักใจ โดยเฉพาะในเอกสารที่ยาว
- เวอร์ชันฟรีของ ProWritingAid มีขีดจำกัด 500 คำต่อการตรวจสอบ และไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง
- ไม่มีแอปมือถือ ทำให้การแก้ไขขณะเดินทางเป็นไปได้ยาก
ราคา ProWritingAid
- ฟรี
- พรีเมียม: 30 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียมโปร: 36 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (485+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProWritingAid อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้มัน ฉันเป็นแฟนตัวยงของมัน มันให้ข้อมูลกับคุณ แค่นั้นเอง […] ใช่ ข้อเสนอแนะหลายอย่างของมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถมองข้ามได้ จุดที่แย่ที่สุดของ ProWritingAid คือมันมีความรู้สึกเรื่องโครงสร้างประโยคที่ล้าสมัย (เช่น แนะนำให้ฉันเปลี่ยนบทสนทนาที่พูดว่า "คุณต้องใส่ใจ" เป็น "คุณต้องใส่ใจ") – แต่ฉันก็แค่ไม่สนใจพวกนั้น ผมคิดว่ามันทำงานได้ดีกว่าสำหรับบางประเภทมากกว่าทั้งสองอย่าง. หากผมกำลังเขียนนิยายแฟนตาซีสูง, นิยายวิทยาศาสตร์, หรือสยองขวัญ มันดูเหมือนจะทำงานได้ค่อนข้างดี. […]
ฉันใช้มัน ฉันเป็นแฟนตัวยงของมัน มันให้ข้อมูลกับคุณ แค่นั้นเอง […] ใช่ ข้อเสนอแนะหลายอย่างของมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถมองข้ามได้ จุดที่แย่ที่สุดของ ProWritingAid คือมันมีโครงสร้างประโยคที่ดูโบราณ (เช่น แนะนำให้ฉันเปลี่ยนบทสนทนาที่พูดว่า "คุณต้องใส่ใจ" เป็น "คุณต้องใส่ใจ") – แต่ฉันก็แค่ไม่สนใจข้อแนะนำพวกนั้น ผมคิดว่ามันทำงานได้ดีกว่าสำหรับบางประเภทมากกว่าทั้งสองอย่าง หากผมกำลังเขียนนิยายแฟนตาซีสูง, นิยายวิทยาศาสตร์, หรือสยองขวัญ มันดูเหมือนจะทำงานได้ดีมากทีเดียว […]
🔍 คุณรู้หรือไม่? 75% ของผู้บริโภคไว้วางใจเนื้อหาที่เขียนโดย AI สร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในการสื่อสารดิจิทัล
14. Describely (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายเนื้อหาอีคอมเมิร์ซ)
หากคุณกำลังจมอยู่กับคำอธิบายสินค้า, ข้อความโฆษณา, และเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์, Describely สามารถช่วยเร่งกระบวนการได้
สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ สามารถสร้างเนื้อหาจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน การเชื่อมต่อกับ Shopify ช่วยให้สามารถอัปเดตข้อมูลสินค้าทั้งหมดได้ในครั้งเดียว Describely ช่วยให้กระบวนการอัปเดตและจัดการข้อมูลสินค้าเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ออนไลน์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นที่อธิบายได้ดีที่สุด
- กรอกรายละเอียดสินค้าที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติด้วยการเสริมข้อมูลจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์
- ผสานคำค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับคำอธิบายสินค้าเพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาและเพิ่มการมองเห็น
- ยกระดับภาพลักษณ์ด้วย ภาพ AI จาก Describely เพื่อปรับปรุงภาพถ่ายสินค้าจำนวนมากให้ดูสวยงามและมืออาชีพยิ่งขึ้น
- ตรวจจับความไม่ถูกต้องด้วย การตรวจสอบเนื้อหา เพื่อยืนยันข้อมูลและปรับปรุงคุณภาพของรายการสินค้า
ข้อจำกัดในการอธิบาย
- เครื่องมือนี้ยังคงต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการปรับแต่งเสียงแบรนด์
- การสนับสนุนของมันจำกัดเฉพาะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเท่านั้น ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบอื่น
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาและการฝึกอบรม
การกำหนดราคาแบบอธิบายรายละเอียด
- ฐาน: $28/เดือน (สำหรับ 50 ผลิตภัณฑ์)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวแบบละเอียด
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: BuzzFeed ไม่ได้คิดค้นรูปแบบ "ลิสต์" ขึ้นมา—นิตยสารอย่าง Cosmopolitan และ TIME ใช้รายการที่มีตัวเลขมานานหลายทศวรรษแล้ว เพราะมันง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ รูปแบบนี้เพียงแค่ได้รับความนิยมอย่างมากบนโลกออนไลน์เท่านั้น
15. แบบง่าย (เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลายรูปแบบ)
Simplified นำเสนอวิธีการสร้างเนื้อหาที่แตกต่างออกไป แพลตฟอร์มนี้ผสมผสานการเขียนด้วย AI เข้ากับเครื่องมือออกแบบพื้นฐาน—ไม่ใช่เพื่อแทนที่แอปเฉพาะทางของคุณ แต่เพื่อเร่งกระบวนการทำงานเนื้อหาที่เป็นกิจวัตรเครื่องมือจัดการเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียพร้อมภาพประกอบที่เข้ากัน หรือหัวข้อบล็อกที่ไม่ดูธรรมดา
จุดเด่นของมันอยู่ที่ห้องสมุดเทมเพลต ซึ่งมีดีไซน์สำเร็จรูปมากกว่า 5000 แบบ สำหรับความต้องการทางการตลาดทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- ปรับเนื้อหาที่มีอยู่ให้เข้ากับรูปแบบเฉพาะของแพลตฟอร์มโดยใช้ฟีเจอร์ปรับขนาดอัจฉริยะและขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์หลักทุกประเภท
- เร่งการสร้างเนื้อหาด้วยการผสมผสานองค์ประกอบการออกแบบพื้นฐานกับคำแนะนำการเขียนจาก AI ในรูปแบบเนื้อหาต่างๆ กว่า 30 รูปแบบ
- แก้ไขวิดีโอด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการตัดต่อ, การใส่ข้อความ, และเอฟเฟ็กต์เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
- วางแผนและกำหนดเวลาการโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยตรงจากแพลตฟอร์มเพื่อรักษาการปรากฏตัวที่สม่ำเสมอ
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพียงหนึ่งหรือสองคุณสมบัติเฉพาะ
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องมือขั้นสูงและตัวเลือกการส่งออก
- ไม่มีเครดิตเพียงพอให้ทดลองใช้เครื่องมือก่อนที่จะอัปเกรดไปยังแพ็กเกจแบบชำระเงิน
ราคาที่ง่ายต่อการเข้าใจ
- หนึ่ง: $29.99/เดือน (สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน)
- การเติบโต: $119.99/เดือน (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวที่เรียบง่าย
- G2: 4. 6/5 (4,940+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (290+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simplified อย่างไรบ้าง?
แม้ว่า Simplified จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางประการ แต่บางครั้งก็ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มอาจมีการหน่วง ซึ่งอาจรบกวนการทำงานได้ นอกจากนี้ ตัวเลือกในการปรับแต่งเทมเพลตและสินทรัพย์ยังค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ ทำให้ยากต่อการสร้างผลลัพธ์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง สุดท้าย แม้ว่าเครื่องมือ AI จะมีประโยชน์ แต่บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่ทั่วไปหรือซ้ำซาก ดังนั้นจึงมักต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย
แม้ว่า Simplified จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางประการ แต่บางครั้งก็ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มอาจมีการหน่วง ซึ่งอาจรบกวนประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ ตัวเลือกในการปรับแต่งเทมเพลตและสินทรัพย์ยังรู้สึกค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ ทำให้ยากต่อการสร้างผลลัพธ์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง สุดท้าย แม้ว่าเครื่องมือ AI จะมีประโยชน์ แต่บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่ทั่วไปหรือซ้ำซาก ดังนั้นจึงมักต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นด้วยเทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเพื่อกำหนดองค์ประกอบหลัก เช่น กลุ่มเป้าหมายและ KPI จากนั้นปรับแต่งส่วนต่างๆ ตามข้อมูลประสิทธิภาพ เทมเพลตช่วยประหยัดเวลาในการจัดโครงสร้าง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้ เพียงแค่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของแบรนด์คุณ
ClickUp vs. Copy. ai? ไม่มีคู่แข่ง; ClickUp ชนะ
มีทางเลือกมากมายสำหรับ Copy.ai แต่ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ บางเครื่องมือช่วยในการระดมความคิด บางเครื่องมือช่วยปรับแต่งการเขียนของคุณ และบางเครื่องมือสามารถทำได้มากกว่าการสร้างเนื้อหาเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น
ClickUp ทำได้ทั้งหมดนั้นและมากกว่านั้น! มันนำการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่พื้นที่ที่การทำงานจริงเกิดขึ้น
ร่าง, ปรับปรุง, และร่วมมือกันในขณะที่เก็บเป้าหมายของเนื้อหา, กำหนดเวลา, และคำแนะนำไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบล็อก, ปรับปรุงข้อความ, หรือจัดการโครงการเนื้อหา ทุกอย่างจะเชื่อมต่ออยู่ในที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ทำไมต้องพอใจกับนักเขียน AI ทั่วไป ในเมื่อคุณสามารถมีวิธีที่ฉลาดกว่าและเชื่อมต่อได้มากกว่าในการสร้างสรรค์ผลงาน?สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅