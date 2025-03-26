บล็อก ClickUp

15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Copy.ai ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
26 มีนาคม 2568

เครื่องมือเขียน AI ไม่ได้เหมาะกับทุกคน

บางที Copy.ai อาจไม่ได้มอบคุณภาพที่คุณต้องการ หรือราคาอาจไม่ตรงกับที่คุณคาดหวัง ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม คุณกำลังมองหาสิ่งที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน งบประมาณ และเป้าหมายของเนื้อหาของคุณ

ข่าวดี: คุณมีตัวเลือกมากมาย บทความบล็อกนี้จะแยกแยะ 15 ทางเลือกของ Copy.ai ที่ควรพิจารณา ตั้งแต่เครื่องมือที่มีการปรับแต่งได้มากขึ้นไปจนถึงเครื่องมือที่มีโมเดล AI ขั้นสูงกว่า

มาหาสิ่งที่ใช่สำหรับคุณกันเถอะ 🫵🏼

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อ 15 ตัวเลือกของ Copy.ai ที่นำเสนอความแตกต่างและสิ่งใหม่ ๆ:

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวมกับ AI)
  • ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดไอเดียและร่างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
  • แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์)
  • Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ประหยัดงบประมาณ)
  • Grammarly (เหมาะสำหรับการเขียนเชิงวิชาชีพและการแก้ไขแบบเรียลไทม์)
  • Frase. io (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO)
  • Sudowrite (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และโครงการนิยาย)
  • Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
  • QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการสรุปความและช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์)
  • Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนประโยคใหม่อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น)
  • นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการเขียน AI ระดับองค์กร)
  • Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตเนื้อหาแบบยาวในระดับใหญ่)
  • ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การเขียนเชิงลึก)
  • Describely (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายเนื้อหาอีคอมเมิร์ซ)
  • แบบง่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลายรูปแบบ)

Copy. ai คืออะไร?

Copy.ai เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ สร้างข้อความทางการตลาด, เนื้อหาบล็อก, คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย, และคำอธิบายสินค้า โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสร้างข้อความตามคำแนะนำของผู้ใช้

แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตสำหรับประเภทเนื้อหาต่างๆ และอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับโทนและสไตล์ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยระดมความคิดและเครื่องสร้างไอเดียอีกด้วย

ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นนอกจาก Copy.ai

Copy.ai นำเสนอเนื้อหาที่สร้างโดย AI แต่อาจไม่เหมาะกับทุกคน นี่คือเหตุผลบางประการที่ผู้ใช้มองหาทางเลือกอื่น:

  • คุณภาพของเนื้อหา: ข้อความที่สร้างโดย AI บางส่วนอาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ของแบรนด์
  • การปรับแต่ง: การควบคุมโครงสร้างและการจัดรูปแบบที่จำกัดอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ต้องการเนื้อหาที่ปรับแต่งอย่างสูง
  • ความสามารถของ AI: เครื่องมืออื่น ๆ ใช้โมเดล AI ที่แตกต่างกันซึ่งอาจให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำหรือเกี่ยวข้องกับบริบทมากกว่า
  • ราคา: ค่าบริการสมัครสมาชิกอาจไม่สอดคล้องกับทุกงบประมาณ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างเนื้อหาเป็นครั้งคราว
  • ชุดคุณสมบัติ: ทางเลือกบางอย่างรวมถึงเครื่องมือ SEO ในตัว,ตัวช่วยการเขียน, ตัวตรวจสอบการคัดลอก, หรือการผสานรวมที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ทางเลือกของ Copy.ai ที่เห็นภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมและจุดเด่นของแต่ละตัวเลือก 💪🏼

ทางเลือกแทน Copy.aiกรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับ
คลิกอัพการสร้าง, การจัดระเบียบ, และการจัดการเนื้อหาด้วยการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างการจัดการเนื้อหาและกระบวนการทำงานที่ผสานรวมกับปัญญาประดิษฐ์
แชทจีพีทีการสร้างแนวคิด การร่างเนื้อหา และการปรับแต่งข้อความผ่านปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาการคิดค้นและร่างเนื้อหาด้วย AI
แจสเปอร์การเขียนเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และการมีส่วนร่วมของผู้ชมเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์
ไรท์เตอร์การผลิตเนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับบล็อก อีเมล และโฆษณาด้วยงบประมาณจำกัดการสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ประหยัดงบประมาณ
แกรมม่าปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบ และน้ำเสียงสำหรับการเขียนที่มืออาชีพและปราศจากข้อผิดพลาดการเขียนอย่างมืออาชีพและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
Frase. ioการวิจัยและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ได้อันดับการค้นหาที่ดีขึ้นการสร้างเนื้อหาและการวิจัยหัวข้อที่ขับเคลื่อนด้วย SEO
ซูโดไรท์ช่วยเหลือผู้เขียนนิยายในการพัฒนาเรื่องราวที่น่าสนใจและการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครการเขียนเชิงสร้างสรรค์และโครงการนิยาย
Anywordการสร้างและปรับปรุงข้อความโฆษณาด้วยคะแนนการทำนายประสิทธิภาพข้อความทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
QuillBotการถอดความ, สรุป, และปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนและอ่านง่ายการเขียนใหม่และการปรับปรุงเนื้อหาด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์
เวิร์ดทูนการเขียนประโยคใหม่และปรับแต่งเพื่อให้มีความชัดเจน กระชับ และดึงดูดความสนใจมากขึ้นการเขียนประโยคใหม่อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
นักเขียนการกำหนดมาตรฐานเสียงของแบรนด์, การบังคับใช้แนวทางสไตล์, และการปรับปรุงเนื้อหาในระดับองค์กรโซลูชันการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กร
ไรท์โซนิคการผลิตเนื้อหาแบบยาว, บล็อกโพสต์, และบทความในปริมาณมากการผลิตเนื้อหาแบบยาว
โปรไวท์ติ้งเอดให้การวิเคราะห์เชิงลึกและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้าง ความอ่านง่าย และรูปแบบการวิเคราะห์และแก้ไขงานเขียนอย่างละเอียด
อธิบายโดยละเอียดการทำให้คำอธิบายสินค้าออนไลน์และ SEO สำหรับอีคอมเมิร์ซเป็นอัตโนมัติการขยายการผลิตเนื้อหาอีคอมเมิร์ซ
แบบง่ายการสร้างและจัดการเนื้อหาหลายรูปแบบ รวมถึงกราฟิก วิดีโอ และข้อความการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ

🔍 คุณรู้หรือไม่? 89% ของนักการตลาดใช้เครื่องมือAI สร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานของพวกเขา กลุ่มเล็ก ๆ (5%) ใช้ AI สำหรับงานอื่น ๆ ในขณะที่ 11% ของนักการตลาดยังคงเลือกที่จะทำงานโดยไม่มี AI เลย

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ The Best Copy.ai ที่ควรใช้

หาก Copy.ai ไม่ตรงกับความต้องการของคุณมากนัก ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ลองพิจารณาตัวเลือกที่ดีที่สุดเหล่านี้ดู 👇

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวมกับ AI)

โครงการ เอกสาร และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงClickUpแก้ปัญหานี้ด้วยแอปสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานที่เชื่อมโยงกันมากที่สุดในโลก

เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่เน้นเพียงแค่การสร้างข้อความเท่านั้น แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างเนื้อหาเท่านั้น

ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ทีมสามารถร่าง แก้ไข ร่วมมือ และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว

คลิกอัพ เบรน

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างโพสต์บล็อก, ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย, ไอเดียกลยุทธ์เนื้อหา และอื่นๆ ได้โดยตรงใน ClickUp Docs

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ช่วยในการเขียน สรุป และปรับปรุงเนื้อหา

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการเนื้อหาที่กำลังร่างโครงร่างบทความบล็อกสามารถขอให้ ClickUp Brain ขยายประเด็นสำคัญ แนะนำหัวข้อ หรือสร้างข้อความนำเข้า

ในทำนองเดียวกัน ทีมการตลาดที่ดูแลแคมเปญหลายรายการสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อร่างลำดับอีเมล ข้อความโฆษณา และคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว โดยยังคงรักษาความสอดคล้องกับข้อความของแบรนด์

คลิกอัพ ด็อกส์

ClickUp Docs: การเขียนและการตรวจสอบร่วมกันที่ง่ายขึ้น
ร่าง, ทบทวน, และสรุปเนื้อหาอย่างร่วมมือกันใน ClickUp Docs

การวางแผนเนื้อหาและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp Docs ซึ่งทีมสามารถร่าง แก้ไข และจัดเก็บเนื้อหาทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว

นักเขียนเนื้อหาที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารไวท์เปเปอร์ด้านความเป็นผู้นำทางความคิดสามารถร่างส่วนต่าง ๆ ได้ ในขณะที่บรรณาธิการจะแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ พร้อมแนะนำการปรับปรุงและตรวจสอบแหล่งข้อมูล เนื่องจากทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะถูกเก็บไว้ในเอกสารเดียว การแก้ไขจึงเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาหรือเกิดความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน

ClickUp Brain: แปลเนื้อหาทันทีด้วย AI
ทำลายกำแพงภาษาด้วยการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ด้วย AI ใน ClickUp Docs

การใช้ ClickUp Brain ในเอกสาร ยังช่วยสนับสนุนการปรับปรุงเนื้อหา อีกด้วย

นักกลยุทธ์เนื้อหา B2B ที่กำลังสรุปรายงานอุตสาหกรรมแบบยาวสามารถใช้ AI เพื่อปรับโทนและเพิ่มความอ่านง่ายได้ หากส่วนใดฟังดูเทคนิคเกินไปสำหรับผู้ชมทั่วไป พวกเขาสามารถเน้นส่วนนั้นและป้อนคำสั่งว่า 'เขียนส่วนนี้ใหม่ในโทนที่เป็นกันเองมากขึ้นโดยไม่สูญเสียรายละเอียดสำคัญ'

ClickUp Brain ช่วยลดคำศัพท์ทางเทคนิค ปรับปรุงการไหลของข้อความ และรักษาความชัดเจนของเนื้อหาไว้ในขณะที่ยังคงข้อความเดิมไว้ ทีมที่ผลิตเอกสารรายงานหลายภาษาสามารถแปลส่วนต่าง ๆ ได้ทันที ทำให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมทั่วโลก

สำหรับเอกสารที่มีเนื้อหาวิจัยจำนวนมาก AI สามารถสร้างสรุปที่กระชับได้ ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องอ่านผ่านข้อมูลหลายหน้า

ClickUpยังมีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอีกด้วย เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUpช่วยติดตามคำขอ, มอบหมายงาน, และตรวจสอบการอนุมัติ, ในขณะที่เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpให้มุมมองที่มีโครงสร้างของกำหนดเวลาเพื่อให้การจัดตารางเวลาเป็นไปได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รักษาเป้าหมายเนื้อหาให้อยู่ในสายตา: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายการผลิต, แบ่งแยกโครงการใหญ่, และติดตามความคืบหน้าโดยไม่เสียสมาธิ
  • การจัดตารางเนื้อหาที่ชัดเจน: วางแผนโพสต์บล็อก, การอัปเดตโซเชียลมีเดีย, และการเปิดตัวแคมเปญในมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
  • การกำจัดงานที่ทำซ้ำ: อัตโนมัติการจัดสรรเนื้อหา, การอัปเดตสถานะ, และการแจ้งเตือนทีมด้วยClickUp Automations, ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
  • ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย: สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของเนื้อหา วัดการมีส่วนร่วม และปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • รวบรวมการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดไว้ในที่เดียว: ตั้งค่าClickUp Chatเพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดต ขอความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงการสนทนากับงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยเฉพาะ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีฟังก์ชันการทำงานในระดับเดียวกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่น แต่ตัวเลือกการปรับแต่งที่มากเกินไปอาจทำให้การตั้งค่าและการจัดการเวิร์กโฟล์คซับซ้อนสำหรับบางทีม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้เหนื่อยมาก […] ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์พวกนั้น น่ารักมาก!

ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก […] ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์ต่างๆ น่ารักมาก!

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เมื่อใช้ AI สำหรับการสร้างเอกสาร ให้ AI จัดการกับส่วนที่ซ้ำซาก เช่น ขั้นตอนมาตรฐาน การอ้างอิง API และวิธีการพื้นฐาน แต่ควรตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคและเพิ่มตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของทีมคุณเสมอ

2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดค้นและร่างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)

ChatGPT: นักเขียนเรียงความ AI และมากกว่านั้น
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งช่วยสร้าง ปรับปรุง และขยายเนื้อหาตามคำแนะนำ สามารถช่วยระดมความคิด เขียนร่างบทความบล็อก งานเขียนเชิงวิชาการ และสรุปหัวข้อที่ซับซ้อนได้

แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่น แต่ ขาดฟีเจอร์การจัดการโครงการหรือการร่วมมือที่มีโครงสร้าง สำหรับทีมเนื้อหาที่ต้องการผู้ช่วยเขียนที่ใช้ AI โดยไม่ต้องมีการจัดการกระบวนการทำงานในการสร้างเนื้อหาChatGPT เป็นตัวเลือกที่ดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้างร่างบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย และข้อความทางการตลาดโดยใช้คำแนะนำการเขียนจากAI
  • เขียนใหม่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กระตุ้นการมีส่วนร่วม หรือปรับให้เหมาะสมกับการค้นหา (SEO)
  • สร้าง GPT แบบกำหนดเองเพื่อสร้างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ, เสียงของแบรนด์, หรือความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
  • โต้ตอบกับ AI อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำเนื้อหาแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ไม่มีฟีเจอร์การจัดระเบียบเนื้อหาหรือการจัดการเวิร์กโฟลว์ในตัว
  • ขาดความสามารถในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เข้มแข็ง นำไปสู่ข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้อง
  • ความยาวของคำตอบถูกจำกัดในเวอร์ชันฟรี

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน
  • ข้อดี: 200 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (680+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?

ChatGPT ทำให้การเขียนง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นอีเมล บล็อก หรือแคปชั่นในโซเชียลมีเดีย ฉันชอบที่มันให้คำตอบอย่างละเอียดและช่วยประหยัดเวลา เมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องเขียนเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ตาม ฉันแค่พูดกับ ChatGPT แล้วมันก็จะเขียนทุกอย่างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นให้ ซึ่งช่วยฉันได้มาก

ChatGPT ทำให้การเขียนง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นอีเมล บล็อก หรือแคปชั่นในโซเชียลมีเดีย ฉันชอบที่มันให้คำตอบอย่างละเอียดและช่วยประหยัดเวลาให้ฉัน ทุกครั้งที่ฉันต้องเขียนเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ตาม ฉันแค่พูดกับ ChatGPT แล้วมันก็จะเขียนทุกอย่างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นให้ ซึ่งช่วยฉันได้มาก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นานก่อนที่มีมจะครองอินเทอร์เน็ตรูปแบบกราฟิกอินเตอร์เชนจ์ (GIF)ถูกคิดค้นโดยสตีฟ วิลไฮต์ มันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการตลาดเนื้อหาหลายทศวรรษต่อมา โดยแบรนด์ต่างๆ ใช้ GIF เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม

3. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์)

แจสเปอร์: เขียนเนื้อหาแบบยาวที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
ผ่านทางJasper

Jasper ถูกออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ มันมีเทมเพลต AI ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับบล็อก, โฆษณา, อีเมล, และเนื้อหาบนเว็บไซต์ พร้อมให้คุณฝึกฝน AI ให้เข้าใจเสียงและแนวทางของแบรนด์

สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นAI ในการตลาดเนื้อหาและความสม่ำเสมอของแบรนด์ Jasper ให้การสนับสนุนการเขียนที่มีโครงสร้างโดยใช้ AI

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • สร้างข้อความทางการตลาดโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับโฆษณา, บล็อก, และอีเมล
  • ใช้โหมด SEO ของ Jasper เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมด้วยคำหลักที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุงความอ่านง่าย
  • เข้าถึงการสนับสนุนหลายภาษาเพื่อสร้างเนื้อหาในกว่า 80 ภาษา รวมถึงภาษาสเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น และโปรตุเกส
  • เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาการตลาดด้วยกรอบการทำงานสำเร็จรูปสำหรับโฆษณา หน้าแลนดิ้ง และโซเชียลมีเดีย

ข้อจำกัดของแจสเปอร์

  • ความยืดหยุ่นที่จำกัดนอกเหนือจากเนื้อหาที่เน้นการตลาด
  • ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกบางประเภท
  • โหมด SEO ต้องการการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมของ SurferSEO

ราคาของแจสเปอร์

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,840+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?

ฉันใช้ Jasper และ Copy.ai มีข้อบกพร่องเยอะมาก เช่น คุณต้องคอยบอกให้มันไม่ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาตลอดเวลา ถ้าคุณต้องการคำตอบที่ไม่ได้มาจากอินเทอร์เน็ต คุณสามารถมีเสียงแบรนด์ที่กำหนดเองได้เพียง 1 เสียงในราคา 50 ดอลลาร์ใน Jasper...Copy.ai ก็เหมือนกัน พวกเขามีฟีเจอร์ที่ดี เช่น ข้อความฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น

ฉันใช้ Jasper และ Copy.ai มีข้อบกพร่องเยอะมาก เช่น คุณต้องคอยบอกให้มันไม่ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาตลอดเวลา ถ้าคุณต้องการคำตอบที่ไม่ได้มาจากอินเทอร์เน็ต คุณสามารถมีเสียงแบรนด์ที่กำหนดเองได้เพียง 1 เสียงในราคา 50 ดอลลาร์ใน Jasper... Copy.ai ก็เหมือนกัน พวกเขามีฟีเจอร์ที่ดี เช่น ข้อความฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนที่คำว่า 'บล็อก' จะถูกใช้เสียอีก โปรแกรมเมอร์ชื่อจัสติน ฮอลล์ ได้เริ่มเขียนบันทึกออนไลน์ชื่อLinks.net ซึ่งเขาแบ่งปันความคิดส่วนตัวและการค้นพบเว็บไซต์ต่างๆ ถือว่าเป็นหนึ่งในบล็อกแรกๆ ที่เคยมีมา

4. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI ที่ประหยัดงบประมาณ)

Rytr: ทางเลือก AI สำหรับการเขียนเนื้อหาที่คุ้มค่า
ผ่านทางRytr

Rytr ช่วยให้คุณร่างบทความบล็อก คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย อีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้เงินมากมาย มัน มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 40 แบบ คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

คุณสามารถปรับโทนและภาษาให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณ และยังสามารถใช้ ระบบตรวจสอบการคัดลอกในตัว ก่อนการเผยแพร่ได้ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเขียน AI ที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ Rytr คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์คุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • เข้าถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการเขียนที่ราบรื่นบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ต่างๆ
  • ขยาย แก้ไข และย่อข้อความให้เหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาและข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรที่แตกต่างกัน
  • สร้างคำบรรยายภาพและรายละเอียดสินค้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตลาด, อีคอมเมิร์ซ, หรือโซเชียลมีเดีย
  • บันทึก จัดหมวดหมู่ และจัดระเบียบโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยผู้จัดการเอกสารโครงการในตัว

ข้อจำกัดของ Rytr

  • เครื่องมือแก้ไขขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • แผนฟรีจำกัดผู้ใช้ไว้ที่ 10,000 ตัวอักษรต่อเดือน
  • มีความกังวลด้านกฎระเบียบ; Rytr ได้ยกเลิกฟีเจอร์การรีวิวผลิตภัณฑ์ที่สร้างโดย AI หลังจากเผชิญกับการดำเนินการจากคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC)

ราคาของ Rytr

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $9/เดือน
  • พรีเมียม: $29/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rytr อย่างไรบ้าง?

ผลลัพธ์ที่ได้มีความซ้ำซากและมักไม่เกี่ยวข้อง ขาดคุณภาพที่ผมคาดหวังจากเครื่องมือเขียน AI ปัจจุบันมีตัวเลือก AI สำหรับเขียนอีกมากมายที่ให้ผลลัพธ์เหนือกว่า Rytr อย่างชัดเจน ทำให้ Rytr เป็นตัวเลือกที่ไม่คุ้มค่าในตลาด หากคุณกำลังมองหาโซลูชันด้านการเขียน ผมขอแนะนำให้มองหาทางเลือกอื่น

ผลลัพธ์ที่ได้มีความซ้ำซากและมักไม่เกี่ยวข้อง ขาดคุณภาพที่ฉันคาดหวังจากเครื่องมือเขียน AI ปัจจุบันมีตัวเลือก AI สำหรับเขียนที่ดีกว่ามากมายที่ให้ผลลัพธ์เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ Rytr เป็นตัวเลือกที่ไม่คุ้มค่าในตลาด หากคุณกำลังมองหาโซลูชันด้านการเขียน ฉันขอแนะนำให้มองหาที่อื่น

🔍 คุณรู้หรือไม่? เกือบ86% ของนักการตลาดกล่าวว่าAI ช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวัน โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของพวกเขาให้ราบรื่นขึ้นถึง 86%

5. Grammarly (เหมาะสำหรับการเขียนเชิงวิชาชีพและการแก้ไขแบบเรียลไทม์)

Grammarly: ทางเลือกแทน AI สำหรับคัดลอกพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์
ผ่านทางGrammarly

เคยมีช่วงเวลาที่คุณส่งอีเมลไปแล้วแต่กลับพบการพิมพ์ผิดภายในไม่กี่วินาทีต่อมาหรือไม่? Grammarly จะช่วยจับข้อผิดพลาดที่น่ารำคาญเหล่านั้นก่อนที่มันจะไปถึงกล่องจดหมายของลูกค้าคุณ

โปรแกรมแก้ไขที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป และ Microsoft Office ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่คุณเขียน คุณสามารถปรับแต่งเป้าหมายการเขียนตามกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน—ตั้งแต่บทความวิชาการไปจนถึงอีเมลทั่วไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • วิเคราะห์น้ำเสียงในการเขียนและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
  • สร้างข้อความที่สมบูรณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสมตามบริบทสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ
  • ตรวจสอบเอกสารกับคู่มือสไตล์หลายฉบับพร้อมจัดรูปแบบการอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงโดยอัตโนมัติ
  • ติดตามความคืบหน้าในการเขียนและเป้าหมายผ่านสถิติประสิทธิภาพโดยละเอียด

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • จำกัดการตรวจสอบเอกสารไว้ที่ 100 ไฟล์ หรือ 50,000 คำต่อวัน เพื่อจำกัดการดำเนินการที่มีปริมาณสูง
  • ต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การปรับโทนเสียงและการเขียนประโยคใหม่
  • ฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตั้งใจได้บางครั้ง ทำให้ผู้ใช้ต้องตรวจสอบการแก้ไขซ้ำ
  • มันมีปัญหาในการตรวจสอบเอกสารที่มีองค์ประกอบการจัดรูปแบบ เช่น ตาราง

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี
  • ข้อดี: $30/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,840+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,150 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไรบ้าง?

ฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องเสมอไป บางครั้งมันอาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะพูด ดังนั้นมันจึงเพิ่มจุดและเครื่องหมายจุลภาคในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฉันเป็นคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ฉันมีปัญหาเรื่องการสะกดคำ และฉันรู้สึกว่า Grammarly ไม่เก่งเรื่องการสะกดคำเลย ดังนั้นฉันจึงชอบใช้การตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารมากกว่า ฉันคิดว่ามันโอเคแต่ไม่ใช่ที่ดีที่สุด

ฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องเสมอไป บางครั้งมันอาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะพูด ดังนั้นมันจึงเพิ่มจุดและเครื่องหมายจุลภาคในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฉันเป็นคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ฉันมีปัญหาเรื่องการสะกดคำ และฉันรู้สึกว่า Grammarly ไม่เก่งเรื่องการสะกดคำเลย ดังนั้นฉันจึงชอบใช้ตัวตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารมากกว่า ฉันคิดว่ามันโอเคแต่ไม่ใช่ที่ดีที่สุด

📖 อ่านเพิ่มเติม: Grammarly vs ChatGPT: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?

6. Frase. io (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO)

Frase.io : ทางเลือกสำหรับคัดลอกด้วย AI
ผ่านทางFrase.io

Frase. io ช่วยให้คุณสร้างบทความที่เป็นมิตรกับ SEO ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้คนกำลังค้นหาจริงๆ มัน ดึงข้อมูลเชิงลึกจากหน้าที่มีอันดับสูงเพื่อจัดโครงสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพและเติมเต็มช่องว่างใดๆ

คุณสามารถสร้างสรุปเนื้อหาได้ในไม่กี่นาที ปรับปรุงร่างด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และติดตามประสิทธิภาพผ่านการผสานกับ Google Search Console ต่างจากเครื่องมือ SEO ทั่วไปที่ทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นด้วยข้อมูล Frase ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น—แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าหัวข้อใดที่คุณต้องครอบคลุมเพื่อให้ได้อันดับที่ดีขึ้น

Frase. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ค้นคว้าหัวข้อทั้งหมดภายในไม่กี่นาทีด้วยการรวบรวมและสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากหน้าเว็บอันดับต้นโดยอัตโนมัติ
  • สร้างบทสรุปเนื้อหาที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากคู่แข่ง คำถามที่พบบ่อย และสถิติสำคัญ
  • ตอบคำถามของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการวิเคราะห์เจตนาในการค้นหาและแนะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
  • จัดโครงสร้างบทความของคุณโดยใช้โครงร่างที่สร้างโดย AI ซึ่งอ้างอิงจากเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มเฉพาะของคุณ

ข้อจำกัดของ Frase. io

  • ผู้ใช้รายงานว่าผู้เขียน AI ไม่ค่อยช่วยเหลือมากนัก มักสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำและซ้ำซาก
  • แพลตฟอร์มต้องการเครื่องมือ SEO ที่ผสานรวมมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • เส้นทางการเรียนรู้ของ Frase. io ได้พิสูจน์แล้วว่าทำให้ผู้ใช้หลายคนรู้สึกท่วมท้น

Frase. io ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี
  • พื้นฐาน: 45 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $115/เดือน (สำหรับผู้ใช้สามคน)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Frase. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Frase.io อย่างไรบ้าง?

ฉันจะไม่ใช้ทั้งสองอย่างในการสร้างเนื้อหาจริง ๆ ฉันชอบ Frase สำหรับการวิจัย การสร้างโครงร่างเนื้อหาเพื่อส่งต่อให้นักเขียน และการปรับเนื้อหาที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ฉันจะไม่ใช้ทั้งสองอย่างในการสร้างเนื้อหาจริง ๆ ฉันชอบใช้ Frase สำหรับการวิจัย การสร้างโครงร่างเนื้อหาเพื่อส่งต่อให้นักเขียน และการปรับเนื้อหาที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงแรกเริ่มของอินเทอร์เน็ต เครื่องมือค้นหาจัดอันดับหน้าเว็บส่วนใหญ่โดยการนับจำนวนคำหลักที่ซ้ำกัน ซึ่งนำไปสู่การยัดคำหลัก (keyword stuffing) ที่เว็บไซต์ใช้คำซ้ำมากเกินไปเพื่อให้ได้อันดับที่สูงขึ้น โชคดีที่อัลกอริทึมการค้นหาได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่มีคุณภาพแทน

7. Sudowrite (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และโครงการนิยาย)

Sudowrite: คัดลอกทางเลือก AI
ผ่านทางSudowrite

Sudowrite ข้ามคำโฆษณาชวนเชื่อและ มุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่อง—ตั้งแต่การพัฒนาตัวละครไปจนถึงการบรรยายฉาก เครื่องมือเขียน AI ส่วนใหญ่พยายามเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน แต่เครื่องมือนี้ยึดมั่นในสิ่งที่มันทำได้ดีที่สุด: ช่วยเหลือนักเขียนนวนิยายและนักเขียนเรื่องสั้นในการสร้างสรรค์งานเขียนที่ดีขึ้น

ยังคงมุ่งเน้นที่แคบและลึก—ไม่มีตัวชี้วัด SEO, ไม่มีปฏิทินเนื้อหา, แค่การสนับสนุนเชิงสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาสำหรับการเขียนในช่วงดึกๆ เท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite

  • ทำลายกำแพงความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสำรวจทิศทางฉากที่หลากหลายในขณะที่ยังคงรักษาสไตล์การเขียนของคุณไว้
  • สำรวจเรื่องราวเบื้องหลังและแรงจูงใจของตัวละครที่รู้สึกจริงใจ ไม่ใช่แบบแม่พิมพ์สำเร็จรูป ด้วยฟีเจอร์ Brainstorm
  • สร้างโครงเรื่องและร่างแรกอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องมือสร้างเรื่องราว
  • ขยายคำอธิบายด้วยรายละเอียดทางประสาทสัมผัสเพื่อให้ฉากมีความสมจริงและน่าสนใจยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Sudowrite

  • Sudowrite จะบล็อกเนื้อหาที่ชัดเจนบางประเภท ซึ่งจำกัดนักเขียนที่ทำงานในหัวข้อที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
  • เครดิตอาจหมดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับโครงการที่มีเนื้อหาจำนวนมาก
  • ความเข้ากันได้กับเครื่องมือการเขียนอื่น ๆ อาจมีจำกัด ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานสะดุด

ราคา Sudowrite

  • งานอดิเรก & นักเรียน: $19/เดือน
  • มืออาชีพ: $29/เดือน
  • แม็กซ์: $59/เดือน

คะแนนและรีวิว Sudowrite

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sudowrite อย่างไรบ้าง?

เป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่ฉันใช้ Sudowrite แต่ตอนนี้ฉันเลิกใช้แล้วและกำลังยกเลิกการสมัครสมาชิก มันแพงเกินไปสำหรับสิ่งที่มันเสนอและฉันรู้สึกว่าฉันเติบโตเกินกว่ามันแล้ว ฉันคิดว่า SW เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ AI และอยากเห็นว่ามันเกี่ยวกับอะไร แต่ฉันไม่รู้จักใครที่ใช้มันในระยะยาว ดูเหมือนว่าผู้คนจะเลิกใช้มันหลังจากผ่านไปสักพัก [...]

เป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่ฉันใช้ Sudowrite แต่ตอนนี้ฉันเลิกใช้แล้วและกำลังยกเลิกการสมัครสมาชิก มันมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันให้ และฉันรู้สึกว่าตัวเองใช้มันไม่คุ้มแล้ว ฉันคิดว่า SW เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ AI และอยากรู้ว่ามันคืออะไร แต่ฉันไม่รู้จักใครที่ใช้มันในระยะยาว ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะเลิกใช้หลังจากใช้ไปสักพัก [...]

🔍 คุณรู้หรือไม่? นักการตลาดกำลังใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาในหลายวิธีโดยวิธีที่พบบ่อยที่สุดคือการสร้างโครงร่าง (92%)และการระดมความคิดหรือการวิจัยคีย์เวิร์ด (88%) หลายคนยังพึ่งพา AI ในการช่วยวิจัย (80%) และการร่างเนื้อหาบางส่วนอย่างง่าย (73%) บางคนถึงกับใช้ AI ในการสร้างบทความบล็อกทั้งหมด ซึ่งมนุษย์จะปรับแต่งและแก้ไขในภายหลัง (52%)

8. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Anyword: ทางเลือก AI สำหรับการเขียนข้อความทางการตลาด
ผ่านทางAnyword

Anyword ช่วยนักการตลาดสร้างเนื้อหาที่มีอัตราการแปลงสูงโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เพียงใส่เสียงแบรนด์ของคุณ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายทางการตลาด แล้วระบบจะนำเสนอ รูปแบบข้อความพร้อมคะแนนคาดการณ์ประสิทธิภาพ ไม่มีการสัญญาหรูหราเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขาย 10 เท่าหรือการเพิ่ม ROI อย่างมหัศจรรย์—เพียงแค่คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับหัวข้อโพสต์บนโซเชียลและแคมเปญอีเมลที่เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anyword

  • ทดสอบหลายรูปแบบของข้อความโฆษณาโดยใช้คะแนนประสิทธิภาพที่ทำนายได้ ก่อนที่จะเริ่มแคมเปญ
  • ปรับสไตล์การเขียนให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง โดยคงไว้ซึ่งข้อความและน้ำเสียงของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ
  • สร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ปรับให้เหมาะสมกับความคาดหวังของผู้ชมเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์ม
  • ปรับแต่งข้อความตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ข้อจำกัดของ Anyword

  • คะแนนทำนายมีประสิทธิภาพดีกว่าสำหรับบางอุตสาหกรรมมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น
  • ตัวเลือกเทมเพลตที่จำกัดสำหรับเนื้อหาที่ยาวขึ้น
  • การปรับแต่งโมเดลการให้คะแนนแบบกำหนดเองให้เหมาะสมนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้และทดลอง
  • ผู้ใช้หลายคนพบว่าจำนวนคำมีข้อจำกัด

ราคาของ Anyword

  • เริ่มต้น: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
  • ธุรกิจ: 499 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Anyword

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (390 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Anyword อย่างไรบ้าง?

Anyword มีเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อช่วยในทุกด้านที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย บล็อกฉบับเต็ม หรือเพียงแค่หัวข้อ Anyword มีให้ครบทุกอย่าง ใช้งานง่าย เป็นธรรมชาติ และเข้าถึงได้สะดวก ฉันสามารถเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องมีคำแนะนำใดๆ อย่างไรก็ตาม ฉันได้ไปที่ YouTube เพื่อดูวิดีโอสอนเพื่อดูตัวอย่างความลึกและความกว้างของเครื่องมือที่มีให้

Anyword มีเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อช่วยในทุกด้านที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย บล็อกฉบับเต็ม หรือเพียงแค่หัวข้อ Anyword มีให้ครบทุกอย่าง ใช้งานง่าย เป็นธรรมชาติ และเข้าถึงได้สะดวก ฉันสามารถเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องมีคำแนะนำใดๆ อย่างไรก็ตาม ฉันได้ไปที่ YouTube เพื่อดูวิดีโอสอนเพื่อดูตัวอย่างความลึกและความกว้างของเครื่องมือที่มีให้

🔍 คุณรู้หรือไม่? บัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของ Google (ปัจจุบันคือ X)ได้โพสต์ทวีตแรกในปี 2009 และไม่ใช่ภาษาอังกฤษ มันเขียนว่า 'I'm feeling lucky' ในรหัสไบนารี เป็นการยกย่องปุ่มค้นหาที่มีชื่อเสียงของมัน

9. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการสรุปเนื้อหาใหม่ด้วย AI และการช่วยเขียน)

QuillBot : คัดลอกทางเลือก AI
ผ่านทางQuillBot

QuillBot ทำให้การเขียนใหม่และการปรับปรุงเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าคุณจะกำลังขัดเกลาบทความ สรุปงานวิจัย หรือแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วย AIนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งงานเขียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียความหมาย โหมดการถอดความที่หลากหลายช่วยให้คุณปรับโทนและความชัดเจนได้ตามต้องการ พร้อมด้วยระบบตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอกผลงานที่ติดตั้งมาในตัว ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่สะอาดและเป็นต้นฉบับ

QuillBot เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับนักเรียน, นักธุรกิจ, และนักเขียนที่ต้องการการปรับปรุงข้อความอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • ปรับแต่งข้อความโดยใช้รูปแบบการเขียนเจ็ดแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถปรับโทน ความชัดเจน และระดับความเป็นทางการได้
  • เปรียบเทียบหลายเวอร์ชันที่เขียนใหม่เคียงข้างกัน ช่วยให้คุณเลือกการวางคำในเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • ตรวจสอบข้อความกับฐานข้อมูลการลอกผลงานทางวิชาการพร้อมทั้งรับรองการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
  • เพิ่มตัวเลือกคำศัพท์ด้วยคำแนะนำคำที่ชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย

ข้อจำกัดของ Quillbot

  • แผนฟรีมีข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษรสำหรับการถอดความและการสรุป
  • การขาดการควบคุมโครงสร้างประโยคในบางโหมดของการถอดความ
  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ราคาของ Quillbot

  • ฟรี
  • รายเดือน: $9.95
  • รายไตรมาส: 6.65 ดอลลาร์/เดือน
  • รายปี: $4. 17/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Quillbot

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (150 รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Quillbot อย่างไรบ้าง?

การเปลี่ยนแปลงอาจไม่ถูกต้องเสมอไป แต่ฉันไม่เห็นอันตรายในการใช้มันเป็นเครื่องมือ นั่นหมายถึงการอ่านและตรวจสอบทุกบรรทัดของงานของคุณอย่างแท้จริง และอาจใช้มันเป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆ คุณที่อาจเสนอคำแนะนำที่ดีได้บ้าง คิดถึงมันเหมือนกับระบบแก้ไขอัตโนมัติที่ดีขึ้นนิดหน่อย (นิดหน่อยจริงๆ!) ไม่ใช่ยาแก้ปวด

การเปลี่ยนแปลงอาจไม่ถูกต้องเสมอไป แต่ฉันไม่เห็นอันตรายในการใช้มันเป็นเครื่องมือ นั่นหมายถึงการอ่านและตรวจสอบทุกบรรทัดของงานของคุณอย่างแท้จริง และอาจใช้มันเป็นเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆ ที่อาจเสนอคำแนะนำที่ดีได้บ้าง คิดถึงมันเหมือนกับระบบแก้ไขอัตโนมัติที่ดีขึ้นนิดหน่อย (นิดเดียว!) ไม่ใช่ยาแก้ปวด

10. Wordtune (เหมาะสำหรับการเขียนประโยคใหม่อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น)

Wordtune: คัดลอกทางเลือก AI
ผ่านทางWordtune

Wordtune ทำงานเพียงอย่างเดียว—ปรับแต่งประโยค. มันมีตัวขยายเบราว์เซอร์ที่นั่งเงียบ ๆ ในแถบเครื่องมือของคุณ พร้อมที่จะกระโดดเข้ามาเมื่อคุณต้องการแก้ไขประโยคที่ดูไม่ลื่นไหล. เครื่องมือนี้จะปรากฏขึ้นขณะที่คุณกำลังพิมพ์อีเมล, เอกสาร, หรือโพสต์ทางสังคม, โดยเสนอวิธีต่าง ๆ ในการเรียบเรียงความคิดของคุณ.

ในขณะที่เครื่องมือ AI อื่น ๆ พยายามเข้ามาแทนที่กระบวนการเขียนทั้งหมดของคุณ Wordtune ยังคงยึดมั่นในแนวทางของตัวเอง โดยเน้นการปรับปรุงในระดับประโยคโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับช่วงเวลาที่คุณรู้ว่าคุณต้องการจะสื่ออะไรแต่ยังหาคำที่เหมาะสมไม่ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • เขียนประโยคใหม่ในหลายโทนเสียงโดยไม่สูญเสียความหมายที่ต้องการหรือสไตล์ส่วนตัวของคุณ
  • ปรับความยาวของเนื้อหาโดยการขยายบันทึกย่อให้กลายเป็นคำอธิบายอย่างละเอียด หรือย่อความยาวของย่อหน้าให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ
  • แปลความคิดของคุณจากภาษาไม่เป็นทางการเป็นภาษาทางการสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกัน
  • ปรับคำให้เหมาะสมตามบริบทและรูปแบบการใช้จริง เพื่อให้งานเขียนของคุณเหมาะสมกับผู้อ่านเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดผู้ใช้ให้แก้ไขใหม่ได้เพียง 10 ครั้งต่อวัน
  • ทำงานหลักเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการสนับสนุนภาษาอื่นอย่างจำกัด
  • ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของมันบางครั้งประสบปัญหาในการโหลดที่ช้า

ราคาของ Wordtune

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ขั้นสูง: 13.99 ดอลลาร์/เดือน
  • ไม่จำกัด: $19.99/เดือน
  • ทีม: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Wordtune

  • G2: 4. 6/5 (175+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wordtune อย่างไรบ้าง?

Wordtune มีประโยชน์อย่างมากเมื่อพยายามหาวิธีปรับคำพูดใหม่ให้มีความหมายมากขึ้นและสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนในอีเมลเกี่ยวกับหัวข้อที่คล้ายกัน และ Wordtune ทำให้การปรับข้อความของฉันมีความหลากหลายได้ง่ายขึ้น

Wordtune มีประโยชน์อย่างมากเมื่อพยายามหาวิธีปรับคำพูดให้มีความหมายมากขึ้นและสื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันมักจะประสบปัญหาในการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนในอีเมลเกี่ยวกับหัวข้อที่คล้ายกัน และ Wordtune ทำให้การปรับข้อความของฉันมีความหลากหลายได้ง่ายขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: Wordtune vs. Grammarly: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?

11. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการเขียน AI ระดับองค์กร)

นักเขียน
ผ่านทางนักเขียน

การรักษาเนื้อหาให้ชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งทีมอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ Writer ช่วยรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน มัน บังคับใช้แนวทางสไตล์ ปรับปรุงโทน และทำให้การสร้างเนื้อหามีประสิทธิภาพ โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน

สตูดิโอ AI ช่วยให้คุณสร้างโมเดล AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของแบรนด์คุณได้อย่างอิสระ พร้อมด้วยระบบตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอกผลงานในตัวที่ช่วยรักษาความถูกต้องและความเป็นต้นฉบับ

หากคุณต้องการผู้ช่วยเขียน AI ที่ทำงาน ร่วมกับ ทีมของคุณแทนที่จะแค่พ่นข้อความทั่วไปออกมา ตัวนี้พร้อมช่วยคุณแล้ว

คุณสมบัติเด่นของนักเขียน

  • สร้างและบังคับใช้คู่มือสไตล์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถตรวจจับการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานแบรนด์ได้โดยอัตโนมัติในทุกเนื้อหา
  • ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ติดตามการใช้คำศัพท์และการปฏิบัติตามรูปแบบ
  • ปรับแต่งผลลัพธ์ของ AI ให้สอดคล้องกับลักษณะเสียงของแบรนด์เฉพาะ ตั้งแต่ความชอบในโครงสร้างประโยคไปจนถึงคำศัพท์ที่ได้รับการอนุมัติ
  • ขยายการสร้างเนื้อหาไปยังหลายช่องทางในขณะที่รักษาข้อความที่สอดคล้องกัน

ข้อจำกัดของนักเขียน

  • ข้อจำกัด 10,000 คำต่อเอกสารอาจจำกัดสำหรับเนื้อหาแบบยาว
  • ข้อจำกัดการใช้ AI อาจไม่เพียงพอสำหรับการสร้างเนื้อหาปริมาณมาก
  • คุณสมบัติขั้นสูงมีเส้นทางการเรียนรู้และไม่ได้เข้าใจง่ายเสมอไป
  • เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับองค์กรมากกว่าผู้ใช้รายบุคคล

การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน

  • แผนของผู้พัฒนา: ฟรี
  • ทีม: $18/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับห้าผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: 4. 3/5 (85+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Writer อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับนักเขียนช่วยให้ทีมของเราสามารถใช้ AI Studio ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้ API ใดๆ เราสามารถสร้างแอป AI ได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนเหล่านี้ และกราฟความรู้ของ AI ยังช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำยิ่งขึ้นอย่างมาก ส่วนเดียวที่ต้องปรับปรุงคือขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งเฉพาะบุคคล โดยรวมแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาก

เครื่องมือตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของนักเขียนช่วยให้ทีมของเราสามารถใช้ AI Studio ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้ API ใดๆ เราสามารถสร้างแอป AI ได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนเหล่านี้ และกราฟความรู้ของมันช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำมากขึ้นอย่างมาก ส่วนเดียวที่ต้องปรับปรุงคือขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่ง อย่างไรก็ตาม นี่คือแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการตลาดเนื้อหาคือThe Furrow นิตยสารที่เปิดตัวโดย John Deere ในปี 1895 เพื่อมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร และยังคงตีพิมพ์มาจนถึงทุกวันนี้

12. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตเนื้อหาแบบยาวในระดับใหญ่)

Writesonic : ทางเลือก AI สำหรับการเขียนเนื้อหา
ผ่านทางWritesonic

Writesonic ก้าวเข้าสู่โลกของการสร้างเนื้อหาโดยเน้นไปที่บทความและบล็อกโพสต์ที่มีความยาวมากขึ้น เครื่องมือนี้จะนำหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย และประเด็นสำคัญของคุณมาช่วยจัดโครงสร้างให้เป็นเนื้อหาที่มีความยาวครบถ้วน เพียงป้อนหัวข้อ เช่น 'เคล็ดลับการทำสวนอย่างยั่งยืน' เครื่องมือก็จะช่วยร่างโครงร่างของบทความ แนะนำส่วนที่เกี่ยวข้อง และเติมรายละเอียดให้สมบูรณ์

เครื่องมือนี้ประกอบด้วยแชทบอท AI ชื่อ Chatsonic ซึ่งดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์—สิ่งที่นักเขียน AI มาตรฐานไม่มีให้ หากคุณต้องการการผสมผสานระหว่างการสร้างสรรค์เนื้อหาและการทำงานอัตโนมัติ Writesonic มีสิ่งมากมายให้คุณได้ใช้งาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • วิจัยมุมมองเนื้อหาของคู่แข่งขณะเขียนเพื่อระบุช่องว่างและโอกาส
  • ร่างหัวข้อและคำอธิบายเมตาหลายเวอร์ชันที่สอดคล้องกับทั้งข้อกำหนด SEO และความสนใจของผู้อ่าน
  • ขยายการผลิตเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบด้วยการนำเนื้อหาแบบยาวมาใช้ใหม่

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • คุณภาพของผลลัพธ์ของเครื่องมือนี้มีความแตกต่างกันตามความซับซ้อนของหัวข้อ
  • ระบบเครดิตของมันสามารถจำกัดผู้ใช้หนักได้
  • คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ต้องมีการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก

ราคา Writesonic

  • ฟรี
  • บุคคล: 20 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มาตรฐาน: $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (2,080+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไรบ้าง?

Writesonic เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสำรวจการเขียนโดยมนุษย์ร่วมกับ AI ใช้งานง่าย สร้างเนื้อหาได้ทั้งแบบสั้นและยาว และมีแผนราคาที่ยืดหยุ่น แต่ฉันพบว่ามันขาดประสิทธิภาพในการส่งมอบผลลัพธ์ มีเทมเพลตเนื้อหาแบบสั้นให้เลือกจำกัด และเนื้อหาแบบยาวอาจต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมาก และมักจะไม่ผ่านการตรวจจับ AI ซึ่งหมายความว่าบทความอาจฟังดูไม่เป็นธรรมชาติหรือเหมือนเขียนโดยมนุษย์ [...]

Writesonic เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสำรวจการเขียนโดยมนุษย์ร่วมกับ AI ใช้งานง่าย สร้างเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาว และมีแผนราคาที่ยืดหยุ่น แต่ฉันพบว่ามันขาดประสิทธิภาพในการส่งมอบผลลัพธ์ มีเทมเพลตเนื้อหาแบบสั้นให้เลือกจำกัด และเนื้อหาแบบยาวอาจต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมาก และมักจะไม่ผ่านการตรวจจับ AI ซึ่งหมายความว่าบทความอาจฟังดูไม่เป็นธรรมชาติหรือเหมือนเขียนโดยมนุษย์ [...]

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ ให้สังเกตสิ่งที่ขัดกับรูปแบบเดิม AI มักเขียนตามรูปแบบที่คาดเดาได้ เช่น ย่อหน้าขนาดเท่ากัน การเปลี่ยนประโยคที่ราบรื่น และประโยคที่มีความสมดุล ในขณะที่มนุษย์จะเขียนแบบไม่เป็นระเบียบ มีการใช้ข้อมูลอ้างอิงทางวัฒนธรรมแบบสุ่ม ความยาวของประโยคที่หลากหลาย และบางครั้งก็ออกนอกเรื่อง

13. ProWritingAid (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเขียนเชิงลึก)

โปรไวท์ติ้งเอด
ผ่านทางProWritingAid

ProWritingAid ช่วยคุณปรับปรุงการเขียนของคุณด้วย รายงานละเอียดเกี่ยวกับความอ่านง่าย ความชัดเจน และโครงสร้างประโยค มันเน้นจุดที่ควรปรับปรุงโดยไม่เปลี่ยนเสียงของคุณ ทำให้มีประโยชน์สำหรับทุกอย่างตั้งแต่เอกสารทางวิชาการไปจนถึงรายงานธุรกิจ

เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับแอปเขียนยอดนิยม เช่น Scrivener, Google Docs และ Word ได้โดยตรง คุณจึงไม่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลทุกครั้ง

คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid

  • วิเคราะห์ความอ่านง่าย รูปแบบ และโครงสร้างด้วยรายงานมากกว่า 20 ฉบับที่เน้นความยาวของประโยค ความซับซ้อน และการใช้คำกริยาในรูปถูกกระทำ
  • ปรับโครงสร้างประโยคให้เหมาะสม แก้ไขกาล และเพิ่มรายละเอียดทางประสาทสัมผัสเพื่อให้อ่านได้ลื่นไหลยิ่งขึ้นด้วย Sparks Edit
  • ปรับแต่งเป้าหมายการเขียนและคู่มือสไตล์ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม ตั้งแต่บทความวิชาการไปจนถึงรายงานธุรกิจ
  • ขยายเรื่องราวอย่างเป็นธรรมชาติด้วย Sparks Continue โดยการผสมผสานบทสนทนาที่มีชีวิตชีวาและการเปรียบเทียบที่สร้างสรรค์

ข้อจำกัดของ ProWritingAid

  • ปริมาณข้อเสนอแนะที่มากอาจทำให้รู้สึกหนักใจ โดยเฉพาะในเอกสารที่ยาว
  • เวอร์ชันฟรีของ ProWritingAid มีขีดจำกัด 500 คำต่อการตรวจสอบ และไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง
  • ไม่มีแอปมือถือ ทำให้การแก้ไขขณะเดินทางเป็นไปได้ยาก

ราคา ProWritingAid

  • ฟรี
  • พรีเมียม: 30 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียมโปร: 36 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (485+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ProWritingAid อย่างไรบ้าง?

ฉันใช้มัน ฉันเป็นแฟนตัวยงของมัน มันให้ข้อมูลกับคุณ แค่นั้นเอง […] ใช่ ข้อเสนอแนะหลายอย่างของมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถมองข้ามได้ จุดที่แย่ที่สุดของ ProWritingAid คือมันมีความรู้สึกเรื่องโครงสร้างประโยคที่ล้าสมัย (เช่น แนะนำให้ฉันเปลี่ยนบทสนทนาที่พูดว่า "คุณต้องใส่ใจ" เป็น "คุณต้องใส่ใจ") – แต่ฉันก็แค่ไม่สนใจพวกนั้น ผมคิดว่ามันทำงานได้ดีกว่าสำหรับบางประเภทมากกว่าทั้งสองอย่าง. หากผมกำลังเขียนนิยายแฟนตาซีสูง, นิยายวิทยาศาสตร์, หรือสยองขวัญ มันดูเหมือนจะทำงานได้ค่อนข้างดี. […]

ฉันใช้มัน ฉันเป็นแฟนตัวยงของมัน มันให้ข้อมูลกับคุณ แค่นั้นเอง […] ใช่ ข้อเสนอแนะหลายอย่างของมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถมองข้ามได้ จุดที่แย่ที่สุดของ ProWritingAid คือมันมีโครงสร้างประโยคที่ดูโบราณ (เช่น แนะนำให้ฉันเปลี่ยนบทสนทนาที่พูดว่า "คุณต้องใส่ใจ" เป็น "คุณต้องใส่ใจ") – แต่ฉันก็แค่ไม่สนใจข้อแนะนำพวกนั้น ผมคิดว่ามันทำงานได้ดีกว่าสำหรับบางประเภทมากกว่าทั้งสองอย่าง หากผมกำลังเขียนนิยายแฟนตาซีสูง, นิยายวิทยาศาสตร์, หรือสยองขวัญ มันดูเหมือนจะทำงานได้ดีมากทีเดียว […]

🔍 คุณรู้หรือไม่? 75% ของผู้บริโภคไว้วางใจเนื้อหาที่เขียนโดย AI สร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในการสื่อสารดิจิทัล

14. Describely (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายเนื้อหาอีคอมเมิร์ซ)

คำอธิบาย: คัดลอกทางเลือกของ AI
ผ่านทางDescribely

หากคุณกำลังจมอยู่กับคำอธิบายสินค้า, ข้อความโฆษณา, และเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์, Describely สามารถช่วยเร่งกระบวนการได้

สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ สามารถสร้างเนื้อหาจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน การเชื่อมต่อกับ Shopify ช่วยให้สามารถอัปเดตข้อมูลสินค้าทั้งหมดได้ในครั้งเดียว Describely ช่วยให้กระบวนการอัปเดตและจัดการข้อมูลสินค้าเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ออนไลน์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นที่อธิบายได้ดีที่สุด

  • กรอกรายละเอียดสินค้าที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติด้วยการเสริมข้อมูลจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์
  • ผสานคำค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับคำอธิบายสินค้าเพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาและเพิ่มการมองเห็น
  • ยกระดับภาพลักษณ์ด้วย ภาพ AI จาก Describely เพื่อปรับปรุงภาพถ่ายสินค้าจำนวนมากให้ดูสวยงามและมืออาชีพยิ่งขึ้น
  • ตรวจจับความไม่ถูกต้องด้วย การตรวจสอบเนื้อหา เพื่อยืนยันข้อมูลและปรับปรุงคุณภาพของรายการสินค้า

ข้อจำกัดในการอธิบาย

  • เครื่องมือนี้ยังคงต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการปรับแต่งเสียงแบรนด์
  • การสนับสนุนของมันจำกัดเฉพาะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเท่านั้น ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบอื่น
  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาและการฝึกอบรม

การกำหนดราคาแบบอธิบายรายละเอียด

  • ฐาน: $28/เดือน (สำหรับ 50 ผลิตภัณฑ์)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวแบบละเอียด

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: BuzzFeed ไม่ได้คิดค้นรูปแบบ "ลิสต์" ขึ้นมา—นิตยสารอย่าง Cosmopolitan และ TIME ใช้รายการที่มีตัวเลขมานานหลายทศวรรษแล้ว เพราะมันง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ รูปแบบนี้เพียงแค่ได้รับความนิยมอย่างมากบนโลกออนไลน์เท่านั้น

15. แบบง่าย (เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลายรูปแบบ)

สรุป: สำเนาทางเลือก AI
ผ่านทางแบบง่าย

Simplified นำเสนอวิธีการสร้างเนื้อหาที่แตกต่างออกไป แพลตฟอร์มนี้ผสมผสานการเขียนด้วย AI เข้ากับเครื่องมือออกแบบพื้นฐาน—ไม่ใช่เพื่อแทนที่แอปเฉพาะทางของคุณ แต่เพื่อเร่งกระบวนการทำงานเนื้อหาที่เป็นกิจวัตรเครื่องมือจัดการเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียพร้อมภาพประกอบที่เข้ากัน หรือหัวข้อบล็อกที่ไม่ดูธรรมดา

จุดเด่นของมันอยู่ที่ห้องสมุดเทมเพลต ซึ่งมีดีไซน์สำเร็จรูปมากกว่า 5000 แบบ สำหรับความต้องการทางการตลาดทั่วไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • ปรับเนื้อหาที่มีอยู่ให้เข้ากับรูปแบบเฉพาะของแพลตฟอร์มโดยใช้ฟีเจอร์ปรับขนาดอัจฉริยะและขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์หลักทุกประเภท
  • เร่งการสร้างเนื้อหาด้วยการผสมผสานองค์ประกอบการออกแบบพื้นฐานกับคำแนะนำการเขียนจาก AI ในรูปแบบเนื้อหาต่างๆ กว่า 30 รูปแบบ
  • แก้ไขวิดีโอด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการตัดต่อ, การใส่ข้อความ, และเอฟเฟ็กต์เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
  • วางแผนและกำหนดเวลาการโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยตรงจากแพลตฟอร์มเพื่อรักษาการปรากฏตัวที่สม่ำเสมอ

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
  • อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพียงหนึ่งหรือสองคุณสมบัติเฉพาะ
  • แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องมือขั้นสูงและตัวเลือกการส่งออก
  • ไม่มีเครดิตเพียงพอให้ทดลองใช้เครื่องมือก่อนที่จะอัปเกรดไปยังแพ็กเกจแบบชำระเงิน

ราคาที่ง่ายต่อการเข้าใจ

  • หนึ่ง: $29.99/เดือน (สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน)
  • การเติบโต: $119.99/เดือน (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวที่เรียบง่าย

  • G2: 4. 6/5 (4,940+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (290+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simplified อย่างไรบ้าง?

แม้ว่า Simplified จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางประการ แต่บางครั้งก็ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มอาจมีการหน่วง ซึ่งอาจรบกวนการทำงานได้ นอกจากนี้ ตัวเลือกในการปรับแต่งเทมเพลตและสินทรัพย์ยังค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ ทำให้ยากต่อการสร้างผลลัพธ์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง สุดท้าย แม้ว่าเครื่องมือ AI จะมีประโยชน์ แต่บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่ทั่วไปหรือซ้ำซาก ดังนั้นจึงมักต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย

แม้ว่า Simplified จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางประการ แต่บางครั้งก็ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มอาจมีการหน่วง ซึ่งอาจรบกวนประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ ตัวเลือกในการปรับแต่งเทมเพลตและสินทรัพย์ยังรู้สึกค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ ทำให้ยากต่อการสร้างผลลัพธ์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง สุดท้าย แม้ว่าเครื่องมือ AI จะมีประโยชน์ แต่บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่ทั่วไปหรือซ้ำซาก ดังนั้นจึงมักต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นด้วยเทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเพื่อกำหนดองค์ประกอบหลัก เช่น กลุ่มเป้าหมายและ KPI จากนั้นปรับแต่งส่วนต่างๆ ตามข้อมูลประสิทธิภาพ เทมเพลตช่วยประหยัดเวลาในการจัดโครงสร้าง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้ เพียงแค่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของแบรนด์คุณ

ClickUp vs. Copy. ai? ไม่มีคู่แข่ง; ClickUp ชนะ

มีทางเลือกมากมายสำหรับ Copy.ai แต่ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ บางเครื่องมือช่วยในการระดมความคิด บางเครื่องมือช่วยปรับแต่งการเขียนของคุณ และบางเครื่องมือสามารถทำได้มากกว่าการสร้างเนื้อหาเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น

ClickUp ทำได้ทั้งหมดนั้นและมากกว่านั้น! มันนำการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่พื้นที่ที่การทำงานจริงเกิดขึ้น

ร่าง, ปรับปรุง, และร่วมมือกันในขณะที่เก็บเป้าหมายของเนื้อหา, กำหนดเวลา, และคำแนะนำไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบล็อก, ปรับปรุงข้อความ, หรือจัดการโครงการเนื้อหา ทุกอย่างจะเชื่อมต่ออยู่ในที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

ทำไมต้องพอใจกับนักเขียน AI ทั่วไป ในเมื่อคุณสามารถมีวิธีที่ฉลาดกว่าและเชื่อมต่อได้มากกว่าในการสร้างสรรค์ผลงาน?สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅