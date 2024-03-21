Grammarly vs ChatGPT: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

นี่คือการต่อสู้ของเครื่องมือ AIที่ดีที่สุดบางตัวในตลาด หนึ่งในนั้นคือผู้ช่วยเขียนและเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ทรงพลัง ซึ่งใช้การอัตโนมัติของ AI เพื่อปรับปรุงการสร้างเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาว อีกตัวหนึ่งคือเครื่องมือ AI ที่ในหลายๆ ด้าน ได้ทำให้เทคโนโลยี AI เป็นที่นิยมในโลกทั่วไป
แต่เมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือ AI ทั้งสองโดยเฉพาะสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม เครื่องไหนดีกว่ากัน? เครื่องไหนเหมาะสมกับงบประมาณการตลาดของคุณมากกว่า?
การเปรียบเทียบระหว่าง Grammarly กับ ChatGPT คือคำตอบสุดท้ายสำหรับการค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่หรือไม่? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ
Grammarly คืออะไร?
โดยพื้นฐานแล้ว Grammarlyเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ผู้ช่วยด้านการเขียน โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ของ Grammarly จะช่วยให้คุณค้นหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคที่ไม่เหมาะสม และให้คำแนะนำในการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
แต่เครื่องมือช่วยเขียนนี้ไม่ได้จำกัดแค่การแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำขั้นพื้นฐานเท่านั้น—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Grammarly Premium ที่มีฟีเจอร์อย่างเช่น เครื่องมือตรวจสอบการลอกผลงาน เครื่องสร้างเนื้อหาด้วย AI และผู้ช่วยเขียนขั้นสูงที่สามารถเขียนประโยคใหม่ทั้งประโยคได้
มันไม่ใช่ผู้ช่วยเขียนออนไลน์เพียงตัวเดียวที่มีอยู่ แต่แน่นอนว่ามันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ แม้จะอยู่ในกลุ่มทางเลือกยอดนิยมของ Grammarly ก็ตาม
คุณสมบัติของ Grammarly
Grammarly มีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เขียนอย่างแน่นอน ที่นี่เราจะเน้นเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบโดยตรงระหว่าง Grammarly และ ChatGPT เท่านั้น
1. การตรวจทาน
Grammarly โดดเด่นมากกว่าการตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดผิด และเครื่องหมายวรรคตอน การสร้างเนื้อหาสั้นหรือเนื้อหายาวเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณมีซอฟต์แวร์นี้ที่ตรวจจับข้อผิดพลาดได้อย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการแก้ไขให้รวดเร็วขึ้น
เครื่องมือนี้ทำงานเคียงข้างคุณอย่างแท้จริง ปัญหาใด ๆ จะถูกขีดเส้นใต้ทันที เพียงแค่เลื่อนเมาส์หรือคลิกก็จะแสดงวิธีแก้ไขอื่น ๆ ขึ้นมา Grammarly ยังบอกเหตุผลว่าทำไมข้อผิดพลาดบางอย่างมีเครื่องหมายกำกับไว้ ราวกับเป็นคอร์สเขียนออนไลน์ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของคุณอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
2. การสร้างเนื้อหา
เวอร์ชันพรีเมียมให้คำแนะนำการเขียนขั้นสูงรวมถึงโทนเสียง เมื่อคุณตั้งค่า Grammarly ระบบจะให้ตัวเลือกในการตั้งค่าเสียงและโทนของแบรนด์คุณ ตัวอย่างเช่น หากแบรนด์ของคุณมีโทนเสียงที่เป็นกันเองและสนุกสนาน Grammarly จะเปรียบเทียบเนื้อหาที่คุณกำลังสร้างกับโทนเสียงที่คุณตั้งค่าไว้ หากการเขียนของคุณไม่ตรงกับแบรนด์ Grammarly จะแจ้งเตือนทันที
แม้ว่าฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วงเบต้า แต่ก็เป็นเพื่อนคู่ใจในการเขียนที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมต่างๆ ทั่วทั้งบริษัทที่สร้างเนื้อหา—มันช่วยให้เนื้อหาทั้งหมดเป็นไปตามแบรนด์และมีความสอดคล้องกัน
3. การผสานเครื่องมือการเขียน
แอปเดสก์ท็อป Grammarly เป็นแพลตฟอร์มแบบสแตนด์อโลน แต่ยังสามารถผสานการทำงานโดยตรงกับ Google Docs และ Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขของคุณ การผสานการทำงานนี้ครอบคลุมถึงเวอร์ชันฟรีของ Grammarly ด้วย โดยนำอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันไปใช้กับแอปหรือหน้าต่างใด ๆ ที่คุณอาจใช้สำหรับเนื้อหาที่เขียนของคุณ
4. การบูรณาการกระบวนการทำงาน
การผสานการทำงานของ Grammarly กับระบบการทำงานของคุณจะเชื่อมโยงกับคุณสมบัติการเขียนเป็นหลัก เนื่องจากความสามารถในการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบและคำแนะนำการแก้ไขที่ราบรื่น คุณสามารถปรับปรุงการเขียนของคุณได้ตั้งแต่การส่งอีเมลไปจนถึงการนำเสนอใน Microsoft PowerPoint อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการงาน แต่เน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณมากกว่าการอ้างว่าเป็นเครื่องมือจัดการระบบการทำงาน
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ChatGPT คืออะไร?
พบกับ ChatGPT แอปที่เติบโตเร็วที่สุดตั้งแต่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในปลายปี 2022 สร้างขึ้นโดย OpenAI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อัญมณี AI นี้มีบทบาทหลากหลาย—ไม่ใช่แค่แชทบอทเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคำสั่งที่คุณป้อนเข้าไป
เมื่อ ChatGPT โด่งดังอย่างรวดเร็วก็มีทางเลือกอื่น ๆ ของ ChatGPTตามมาอย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครที่สามารถทำได้ดีเท่ากับ ChatGPT คุณสามารถให้คำแนะนำง่าย ๆ ได้ และจะได้รับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกลับมา ซึ่งสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ผ่านการให้คำแนะนำเพิ่มเติม และนี่คือจุดเด่นที่แท้จริง—ChatGPT ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข้อความอีกต่อไป ในเวอร์ชันล่าสุดของมัน มันสามารถทำหน้าที่เป็นแอปการจดจำภาพได้เช่นกัน โดยสามารถตอบสนองต่อคำแนะนำที่เป็นภาพได้
คุณสมบัติของ ChatGPT
เมื่อ ChatGPT กลายเป็นเครื่องมือที่มืออาชีพด้านการเขียนเกือบทุกคนเลือกใช้ ตั้งแต่ผู้เขียนคำโฆษณาไปจนถึงนักเขียนอิสระ จึงคุ้มค่าที่จะเจาะลึกถึงคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันของมันกับ Grammarly ซึ่งรวมถึงความสามารถในการระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การจัดการโค้ดและเนื้อหาอื่นๆ การผสานรวมกับเครื่องมือการเขียนต่างๆ และการทำงานได้อย่างราบรื่นในกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้น
1. การตรวจทาน
ด้วยคำสั่ง "ตรวจทานสิ่งนี้:" ChatGPT สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ได้อย่างรวดเร็ว มันสามารถระบุข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่การใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดพลาด การพิมพ์ผิด โครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้อง ไปจนถึงการตรวจสอบการลอกผลงาน
ความสวยงามของเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกของแอปนี้อยู่ที่ความเรียบง่ายของมัน ด้วยการแนะนำอย่างรวดเร็ว ChatGPT จะสร้างเวอร์ชันที่ดีขึ้นของข้อความเดียวกันพร้อมคำอธิบายเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงแต่ละจุด ซึ่งไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำในบริบทปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย
2. การสร้างเนื้อหา
ChatGPT ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะเพื่อนคู่ใจด้านเนื้อหาที่เชื่อถือได้ด้วยเหตุผลที่ดี นี่คือจุดที่เครื่องมือนี้โดดเด่นอย่างแท้จริง ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในรูปแบบยาวได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ป้อนคำสั่งสั้น ๆ
แต่สิ่งที่ ChatGPT โดดเด่นอย่างแท้จริงคือรายละเอียด คุณสามารถขอให้เครื่องมือนี้เขียนข้อความหรือสไตล์การเขียนได้ทุกประเภท รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ในสไตล์ของกวีในศตวรรษที่ 18 จากนั้นให้ปรับแต่งเพิ่มเติมผ่านคำสั่งติดตามผล เช่น "ทำให้ประโยคง่ายขึ้น" หรือ "เพิ่มรายละเอียดในย่อหน้าที่สาม" เพื่อให้ได้ข้อความที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
3. การผสานเครื่องมือการเขียน
ChatGPT ไม่มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปเขียนยอดนิยมของคุณโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างที่คุณอาจต้องการใช้เครื่องมือนี้ เช่น Microsoft Office 365 มีแอปผสานการทำงานของตนเองที่พัฒนาขึ้นโดยอิงจากเครื่องมือนี้
4. การบูรณาการกระบวนการทำงาน
เนื่องจาก ChatGPT ทำงานเป็นเครื่องมือเขียน AI แบบสแตนด์อโลน จึงไม่สามารถผสานการทำงานเข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ คุณจะต้องเปิดเครื่องมือนี้ทุกครั้งที่ต้องการใช้งาน แทนที่จะมีการผสานการทำงานที่แนบเนียนกับงานเขียนและขั้นตอนการทำงานของคุณ คุณสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นผ่านเทมเพลตคำสั่ง AIที่ช่วยให้การสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นในแต่ละครั้ง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Grammarly vs ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
หากใช้อย่างถูกต้อง ทั้ง ChatGPT และ Grammarly สามารถกลายเป็นเครื่องมือการเขียนที่จำเป็นได้ ทั้งเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และพิสูจน์อักษร ตัวเลือกการสร้างเนื้อหาเพื่อเอาชนะภาวะเขียนไม่ออก และการผสานการทำงานกับการเขียน/กระบวนการทำงาน ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในคุณสมบัติเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า "ChatGPT หรือ Grammarly?" และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
Grammarly vs ChatGPT: การตรวจสอบไวยากรณ์
ChatGPT ได้ตามทันในด้านการตรวจสอบไวยากรณ์เมื่อไม่นานมานี้—แต่ Grammarly ยังคงเป็นผู้ชนะที่ชัดเจน
การแก้ไขของ ChatGPT เป็นเพียงระดับผิวเผินและไม่มีพื้นที่มากนักสำหรับการปรับแต่งตามความต้องการ ส่วน Grammarly นั้นสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณได้ การแก้ไขยังสามารถปรับให้เข้ากับมาตรฐานของแบรนด์คุณได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับปรุงการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Grammarly vs ChatGPT: การสร้างเนื้อหา
ตั้งแต่ Grammarly ได้แนะนำตัวเลือกการสร้างเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเมื่อปีที่แล้ว ทั้ง ChatGPT และ Grammarly ก็กลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หากคุณขาดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ แต่ ChatGPT ยังคงนำหน้าอยู่ เนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งคำสั่งของคุณและทำให้เนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น
Grammarly vs ChatGPT: การผสานเครื่องมือการเขียน
ต่างจาก ChatGPT การผสานรวมของ Grammarly กับเครื่องมือการเขียนที่ใช้กันทั่วไปเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะทำงานใน Microsoft Word, Gmail หรือเครื่องมืออื่นใด คุณสามารถทำการแก้ไขทั้งหมดที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างที่คุณกำลังทำงานอยู่
Grammarly vs ChatGPT: การผสานการทำงานในกระบวนการทำงาน
แม้ว่าจะมีความแตกต่างพื้นฐาน แต่ Grammarly และ ChatGPT ก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจในแง่นี้ ทั้งสองไม่ได้พยายามเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงคุณสมบัติหลักของตนเข้ากับกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นของคุณ ดังนั้นจึงไม่ควรถือว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชนะในหมวดหมู่นี้
Grammarly กับ ChatGPT บน Reddit
จนถึงตอนนี้ การเปรียบเทียบระหว่าง Grammarly และ ChatGPT ของเราได้เน้นไปที่คุณสมบัติเป็นหลัก มาดูกันว่าผู้ใช้จริงของเครื่องมือเหล่านี้มองอย่างไรโดยตรวจสอบในReddit
ค้นหาChatGPT กับ Grammarly บน Reddit แล้วคุณจะพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ชอบ ChatGPT มากกว่าสำหรับเครื่องมือสร้างเนื้อหา เนื่องจากผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
"ความเข้าใจเชิงบริบทของ ChatGPT นั้นเหนือกว่า Grammarly อย่างมาก ซึ่งช่วยในการตรวจทานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น"
อย่างไรก็ตาม Grammarly ยังคงชนะเมื่อพูดถึงการตรวจแก้โดยตรง:
"Grammarly นอกจากจะแก้ไขไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน การใช้คำบุพบทและกริยาแล้ว ยังสามารถช่วยเขียนย่อหน้าใหม่ทั้งหมดโดยยังคงรักษาความสมบูรณ์และความหมายของย่อหน้าไว้ได้"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT และ Grammarly
ใครบอกว่าคุณต้องติดอยู่กับ Grammarly หรือ ChatGPT เป็นตัวเลือกเดียวของคุณ? ท้ายที่สุดแล้ว ยังมีเครื่องมือ AI อื่น ๆ มากมายที่สามารถผ่านการประเมินทั้งในด้านฟังก์ชันและคุณภาพจากมนุษย์ได้เช่นกัน ขอแนะนำ ClickUp—ซึ่งมีฟีเจอร์ AI ของตัวเองที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเขียน, กระบวนการทำงาน, และอื่น ๆ ของคุณได้อย่างมาก
แนะนำ ClickUp AI
อย่ามองว่า ClickUp เป็นเพียงเครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่ให้มองว่าเป็นเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณเพิ่มClickUp AIเข้าไป
นี่คือตัวตรวจสอบการสะกดคำในตัว เครื่องสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ และผู้ช่วยเขียนแบบไดนามิก เพิ่มความสามารถให้ AI สร้างเทมเพลต สร้างตาราง และแม้กระทั่งสร้างงาน และคุณอาจจะมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบด้วย AI
แต่แน่นอนว่า ในคู่มือนี้เราจะเน้นเปรียบเทียบ ChatGPT และ Grammarly โดยตรง ดังนั้น มาเจาะลึกถึงฟีเจอร์ที่ ClickUp แข่งขันโดยตรง และในหลายๆ ด้านสามารถทำได้เหนือกว่าสิ่งที่เครื่องมือทั้งสองนี้มีให้
ปรับปรุงเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp AI
ด้วย ClickUp คุณสามารถตรวจสอบการสะกดคำของเนื้อหาทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ตั้งแต่เอกสารไปจนถึงงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีข้อความแจ้งเตือนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายรายการที่สามารถช่วยให้คุณไปได้ไกลยิ่งขึ้น:
- แก้ไขด้วย AI ตามคำแนะนำที่กำหนดเอง
- ปรับปรุงการเขียน
- ทำให้ยาวขึ้นหรือทำให้สั้นลง
- ทำให้การเขียนง่ายขึ้น
- สร้างรายการดำเนินการเพื่อสร้างรายการตรวจสอบขั้นตอนถัดไป
- เขียนต่อไปเพื่อดำเนินหัวข้อที่คุณเริ่มต้นไว้
- อธิบายสิ่งนี้และสรุปสิ่งนี้เพื่อสร้างสรุปของเนื้อหาที่ยาวหรือซับซ้อน
- แปลเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส เยอรมัน อิตาลี สวีเดน ดัตช์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอาหรับ
ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp
ทั้ง ChatGPT และ Grammarly มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างผลงานเขียนต้นฉบับที่ไม่พบข้อผิดพลาดเรื่องการลอกเลียนแบบ ClickUp ก็เช่นกัน ทำให้เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ชั้นนำนอกเหนือจากความสามารถในการจัดการโครงการ
คุณสามารถใช้ผู้เขียน AI ของ ClickUp เพื่อเขียนอะไรก็ได้ตั้งแต่บล็อกไปจนถึงอีเมล, เนื้อหาเว็บไซต์, และการเขียนเชิงเทคนิค. เนื้อหาจะถูกจัดรูปแบบอย่างดี, ทำให้คุณได้รับย่อหน้าหรือจุดรายการที่พร้อมนำไปใช้ในจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณ.
การผสานคุณสมบัติ AI เข้ากับ ClickUp Docs
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์ ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังคือClickUp Docs— ฟีเจอร์ที่เพิ่มการจัดการเอกสารและความรู้เข้าไปในฟังก์ชันการจัดการโครงการทั่วไปของคุณ และแน่นอน ฟีเจอร์ AI เหล่านี้ยังผสานการทำงานกับ Docs โดยตรงเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ด้วยการผสานรวมนี้ ความเป็นไปได้จึงไร้ขีดจำกัด ใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่ทีมสามารถตรวจสอบหรือตอบกลับสำหรับฐานความรู้ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการวิจัยคำหลัก สร้างไอเดียคำหลักที่เกี่ยวข้อง และสร้างกลุ่มคำหลักเพื่อไปสู่กระบวนการวิเคราะห์เครื่องมือค้นหาที่สำคัญยิ่งขึ้นของคุณ
การจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วยงานที่สร้างโดย AI
สุดท้าย และเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดในบรรดาเครื่องมือ AI ทั้งหมด ClickUp AI สามารถนำเนื้อหาใด ๆ ก็ตามมาสร้างเวิร์กโฟลว์ได้อย่างไดนามิก ตั้งแต่การสร้างงานใน ClickUpโดยอัตโนมัติจากเอกสารของคุณ ไปจนถึงสรุปโครงการและอัปเดตกระบวนการแบบเรียลไทม์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกคนในทีมจะทราบขั้นตอนที่ต้องดำเนินการและสิ่งที่แต่ละคนกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลา
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เครื่องมือเดียวกันนี้สามารถสร้างไทม์ไลน์โครงการ, สรุปงาน, และแผนผัง RACI ได้จากข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างวาระการประชุมแบบไดนามิกเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ยังคงให้ทีมของคุณทำงานตามแผนได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: เพิ่มในแผนใดก็ได้เพียง $5/เดือนต่อผู้ใช้
ใช้ ClickUp เพื่อยกระดับทักษะการเขียนด้วย AI ของคุณ
ในที่สุด การตัดสินใจเลือกเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณไม่ควรจบลงที่คำถามว่า ChatGPT หรือ Grammarly ดีมากกว่ากัน แต่ควรพิจารณา ClickUp ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนี้
จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายไปจนถึงฟีเจอร์ขั้นสูงและทางเลือกของ Google Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของคุณอย่างต่อเนื่อง ยังไม่รวมถึงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุดในตลาดถึงเวลาแล้วที่คุณควรลองใช้ ClickUp
เริ่มต้นด้วยเวอร์ชันฟรี ซึ่งช่วยให้คุณระบุคุณสมบัติสำคัญที่อาจทำให้บัญชีพรีเมียมคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณ พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? สร้างบัญชีฟรีของคุณวันนี้!