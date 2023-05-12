10 อันดับซับเรดดิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานบน Reddit พร้อมเคล็ดลับและเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ

คำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้มาจากครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานเสมอไป บางครั้งเราถึงจุด อ๋อ! ด้วยชุมชนออนไลน์ที่ประสบกับทั้งช่วงเวลาที่ดีและร้ายในการทำงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา
เครือข่ายชุมชนที่หลากหลายของ Reddit และผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่กว่า 52 ล้านคนพูดคุยเกี่ยวกับเกือบทุกหัวข้อที่ใครก็ตามสนใจ! ดังนั้นหากคุณอยู่ในกลุ่มคนที่สนใจเรื่องประสิทธิภาพการทำงานบน Reddit เราได้รวบรวมรายชื่อย่อยของ 10 อันดับแรกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน และ เทมเพลตฟรีเพื่อวางแผนว่าคุณจะทำงานที่ไหนและเมื่อไหร่
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpมาพร้อมกับเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ: ตัวติดตามรายการเป้าหมาย เอกสารเฉลิมฉลอง และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อติดตามทุกสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำสำเร็จ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อคัดลอกและวางลิงก์ที่คุณชื่นชอบ จดบันทึกข้อคิด และเขียนข้อความให้กำลังใจตัวเอง! ✍️
1.r/productivityapps
เราชอบคำแนะนำเกี่ยวกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมาก ๆที่จะช่วยให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นและบล็อกสิ่งรบกวนต่าง ๆ และเมื่อเราเห็นคำพูดที่มีชื่อเสียงเหล่านี้: มีแอปสำหรับสิ่งนั้น! เราก็ต้องการมันบนอุปกรณ์ของเราทันที แต่ซับเรดดิตนี้ทำให้คำแนะนำเกี่ยวกับแอปไปไกลกว่านั้นอีกขั้น
ความคิดเห็นในกระทู้นั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ของผู้คนเกี่ยวกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวถึง ดังนั้นคุณจะได้อ่านรีวิวจริงเพื่อทราบว่ามันคุ้มค่ากับเวลาและพื้นที่จัดเก็บของคุณหรือไม่
บุ๊กมาร์กเป็นแอปที่จำเป็นบนอุปกรณ์ของคุณ เนื่องจากช่วยให้คุณมีประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไร้ความยุ่งยาก ด้วยบุ๊กมาร์ก คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณชื่นชอบ เพิ่มแท็ก ติดตามสถานะ ตั้งการแจ้งเตือน และจัดระเบียบลิงก์ในโฟลเดอร์และโปรเจกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญนักวิจัย นักเรียนนักพัฒนา และใครก็ตามที่เก็บบุ๊กมาร์กในการท่องเว็บประจำวันจะได้รับประโยชน์จากแอปนี้
ตรวจสอบ คลิกอัพซับเรดดิท สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการผสานรวมกับเครื่องมือโปรดของคุณ!
2.r/getdisciplined
กลุ่มย่อย r/getdisciplined จะทำให้คุณประหลาดใจบางครั้ง เพราะมันเกือบจะเหมือนกับการสรุปคำต่อคำของสิ่งที่กำลังขัดขวางความมีประสิทธิภาพของคุณอยู่พอดี ผู้คนมักจะขอคำแนะนำและให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจของพวกเขา: ฉันจะหลุดออกจากความเบื่อนี้ได้อย่างไร?
"วินัย" ไม่ใช่แค่หัวข้อของซับเรดดิตเท่านั้น แต่ยังเป็นกฎด้วย! คุณจะเห็นคุณค่าของกฎการโพสต์ของผู้ดูแลสำหรับการสนทนาจากทั้งผู้เขียนและผู้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้สอดคล้องกับความเคารพและคุณภาพ
หากคุณยังคงพบว่าตัวเองต้องผ่านขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งาน ให้ลบข้อมูลการเข้าสู่ระบบออกจากรหัสผ่านที่บันทึกไว้และเปลี่ยนมัน มันเพิ่มขั้นตอนที่น่ารำคาญอีกชั้นหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ฉันพูดว่า "เดี๋ยวก่อน" โดยไม่ได้หยุดใช้แอปที่บ้านจริงๆ (เหมือนกับการลบบัญชีออกไปทั้งหมด)
ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณเห็นกองผ้าซัก กองจานในอ่าง หรือเตียงที่รก – ทำมันเลย แก้ไขมันเดี๋ยวนี้ อย่าคิดมาก ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีเหรอ? นั่นไม่ใช่อะไรเลย ลงมือทำเลย ไม่เพียงแต่การเสร็จสิ้นภารกิจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเท่านั้น แต่คุณยังจะมีแรงจูงใจที่จะทำมากขึ้นอีกด้วย สมองของคุณจะชอบความรู้สึกนี้ และมันจะแสวงหาสิ่งตอบแทนเช่นนั้นอีก อย่าคิดมาก ลงมือทำเลย เติมเต็มสมองของคุณ
ลองดูเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้!
3./rlofihiphop
คุณพบว่าตัวเองข้ามเพลงในเพลย์ลิสต์ "เพลงปลายยุค 90 ต้นยุค 2000" อยู่ตลอดเวลาหรือไม่? หรือหยุดพักจากงานทุก 20 นาทีเพื่อหาเพลงคาราโอเกะมาขับร้องตามเนื้อร้อง? ลองฟัง Lo-Fi HipHop ดูสิ! มันเป็นรูปแบบดนตรีดาวน์เทมโปที่แท้จริง ผสมผสานกับเสียงพื้นหลังเพื่อให้ฟังง่ายขณะทำงาน
ซับเรดดิต /rlofihiphop มีหน้าเพจมากมายที่เต็มไปด้วยบีทและแซมเปิลให้คุณได้สำรวจการบันทึกเสียงที่ฟังง่ายหลากหลายรูปแบบเพลงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงพื้นหลัง ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาบีทสำหรับดึกๆ หรือแจ๊สเบาๆ ที่จะช่วยให้คุณเข้าสู่โหมดการทำงาน ลองฟังดูสิ!
วิดีโอ Lo-Fi HipHop บางวิดีโอยังแสดงฉากบรรยากาศที่สงบ เช่น คาเฟ่ สถานที่ทำงานที่อบอุ่นพร้อมต้นไม้แขวน และสุนัขที่กำลังงีบหลับในแสงแดดยามบ่าย คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วหรือยัง?
อ่านคู่มือการจัดการเอกสารดิจิทัลของClickUp เพื่อเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติม!
4.r/pomodoro
เทคนิคโพเมโดโรเป็นวิธีการที่แบ่งช่วงเวลาทำงานยาวออกเป็นช่วงสั้นๆ พร้อมพักเบรกอย่างเต็มที่ในแต่ละช่วง วิธีนี้ช่วยให้จัดระเบียบงานที่ต้องใช้สมาธิระดับตื้นและลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณควบคุมความสนใจและพลังงานของตนเองได้
นี่คือวิธีการทำงานของเทคนิคโพโมโดโร:
- เขียนงานประจำวันของคุณลงในรายการสิ่งที่ต้องทำ
- เลือกงานหนึ่งอย่างเพื่อทำ
- ตั้งเวลา 25 นาที และเริ่มทำงาน
- เมื่อหมดเวลา ให้เสร็จสิ้นงาน
- พักสัก 5 นาที
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-5 เพื่อทำเซสชัน Pomodoro ให้ครบสามรอบ
- พักนานขึ้น (20 นาที) หลังจากทำ Pomodoro ไปแล้ว 4 ครั้ง
ผู้คนแบ่งปันเวอร์ชันแบบอนาล็อกและดิจิทัลของตัวจับเวลา Pomodoroเพื่อให้คุณสามารถค้นหาวิธีจัดการเวลาที่ดีที่สุดตามความชอบส่วนตัวของคุณ มีสิ่งที่เหมาะกับทุกคน!
ติดตามระยะเวลาที่คุณทำงานในโครงการ และระยะเวลาที่หยุดพักและประชุม. จากข้อมูลเหล่านั้น ในตอนปลายสัปดาห์ ให้ทำรีวิวเล็ก ๆ น้อย ๆเพื่อประเมินผลผลิตของคุณและวางแผนสัปดาห์ต่อไปตามการเรียนรู้ที่ได้มา.
ดูแอปจับเวลา Pomodoro ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนและการโฟกัส!*
5.r/Selfimprovement
หมวดการพัฒนาตนเองนั้นครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย เพราะมันครอบคลุมทุกช่วงเวลาของชีวิต* เรื่องราวและคำแนะนำจากผู้คนที่อยู่ในช่วงต่างๆ ของเส้นทางการพัฒนาตนเองจะช่วยให้คุณมองสิ่งที่คุณกำลังเผชิญจากมุมมองใหม่ๆ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีที่คุณสามารถลงมือทำเพื่อก้าวไปข้างหน้า
เพราะการใช้เวลาในการตอบสนองหมายถึงการกลับมาควบคุมสถานการณ์อีกครั้ง คำตอบของคุณจะชาญฉลาดและสอดคล้องกันมากขึ้น การเคลื่อนไหวของคุณจะดูสง่างาม และคุณจะดูมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
6.r/Productivity
คุณเคยอ่านอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันถูกเขียนมาเพื่อคุณโดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นหรือไม่? คำให้กำลังใจให้กลับไปทำโปรเจกต์ที่ค้างไว้ให้เสร็จ การกำหนดขอบเขตจากเสียงเตือนต่างๆ หรือการผ่อนคลายในมุมโปรดของคุณเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกผิด?
ซับเรดดิทเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานคือที่ที่คุณสามารถมีส่วนร่วมกับผู้อื่นเกี่ยวกับการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง เริ่มต้นด้วยโพสต์ยอดนิยมเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและทำงานจากตรงนั้น!
หากคุณรู้สึกติดขัดในชีวิต โปรดลอง "The Week" เขียนเป้าหมายในแต่ละวัน และสิ่งที่คุณวางแผนจะทำภายใน 7 วัน จากนั้นยึดมั่นกับมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับมัน ผลลัพธ์จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ และแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำอะไรได้มากมายในแต่ละวัน
วลีที่ว่า "ทำเสร็จดีกว่าทำสมบูรณ์แบบ" ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเพิ่มประสิทธิภาพของฉันในทางที่น่าทึ่ง การมุ่งเน้นเพียงแค่การทำให้เสร็จ และอาจทำในวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง เป็นกรอบความคิดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการมุ่งเน้นที่ความสมบูรณ์แบบ ละทิ้งความคิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งต่างๆ ควรทำอย่างไรและเมื่อไร แล้วทำในสิ่งที่เหมาะกับคุณ
7.r/getmotivated
"ดังนั้น ลองสำรวจรอบๆ ถามคำถาม ให้คำแนะนำ และสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุน แต่ไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปที่นี่ คุณมีสิ่งที่ดีกว่าให้ทำ"
ซับเรดดิต r/getmotivated มีภาพที่ดึงดูดสายตามากกว่าซับเรดดิตอื่นๆ ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ภาพหน้าจอของทวีตไปจนถึงการออกแบบที่สร้างสรรค์อย่างมีศิลปะ บางครั้งเพียงไม่กี่คำก็สามารถสื่อความหมายและปลดล็อกแรงบันดาลใจได้
8.r/nosurf
คุณพร้อมสำหรับสิ่งนี้หรือยัง? การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเวลาเฉลี่ยที่เราใช้บนอินเทอร์เน็ตทุกวันเกือบเจ็ดชั่วโมง
เจ็ดชั่วโมง นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาที่เราตื่นอยู่เลย!
สุขภาพดิจิทัลมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องพึ่งพาโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกภายนอก อาจฟังดูขัดแย้งที่จะใช้เวลาอ่านเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณควรหยุดท่องเว็บแบบไร้จุดหมาย ในขณะที่คุณกำลังท่องอยู่ในซับเรดดิตนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดของกลุ่มนี้คือการเรียนรู้ว่าผู้คนกำลังใช้สิ่งใดแทนการท่องเว็บแบบไร้จุดหมาย
ไม่เป็นไรที่จะไม่ดูโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจรู้สึกอึดอัดทางสังคมเมื่ออยู่คนเดียวกับความคิดของตัวเอง โดยไม่ดูอะไรเลย อย่าให้การปรับสภาพทางสังคมหลอกคุณ การอยู่คนเดียวโดยไม่มีโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องปกติ ครั้งต่อไปที่คุณไม่รู้จะทำอะไร ให้ทำเพียงแค่ไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้จิตใจของคุณล่องลอยไป
9.r/selfhelp
ที่นี่คุณจะพบคำถามที่คุณตั้งใจจะถาม คำแนะนำที่ตรงไปตรงมาที่คุณกำลังมองหา และผู้คนที่ เข้าใจคุณอย่างแท้จริง ผู้ที่เคยผ่านช่วงเวลาที่ขาดประสิทธิภาพมาก่อนจะมอบมุมมองที่แท้จริงเกี่ยวกับทุกวิธีที่คุณสามารถควบคุมเวลาและพลังงานของคุณได้!
บันทึกแหล่งข้อมูลนี้ไว้สำหรับคำคมสร้างแรงบันดาลใจในวันที่คุณรู้สึกติดขัด!*
10.r/ZenHabits
ต้องการเพิ่มสีสันและความสบายให้กับเส้นทางแห่งการเติบโตของคุณหรือไม่? อย่าประเมินค่าตัวเองต่ำเกินไป!
ความแข็งแกร่งทางจิตใจเป็นกล้ามเนื้อที่คุณสร้างขึ้นทุกครั้งที่คุณเผชิญกับความท้าทายและประสบความสำเร็จ นิสัยของเรา—การกระทำเล็ก ๆ ที่เราทำทุกวัน—สามารถนำเราไปสู่ความฝันที่ทำให้เราตื่นนอนในตอนกลางคืนหรือทำให้เราวิตกกังวลมากขึ้นได้ การเลือกขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด!
ด้วยความช่วยเหลือจากวิดีโอสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับกรอบความคิดและการสังเกตจากซับเรดดิตนี้ อย่าลืมทำต่อไป
หากคุณพบว่าตัวเองกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่วันแรกของการเดินทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ ให้หาแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อ จุดที่คุณอยู่และจุดที่คุณต้องการไป การมีสถานที่เฉพาะเพื่อจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและมองเห็นความก้าวหน้าของคุณเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก
ClickUp ได้ช่วยให้ทีมและบุคคลนับพันยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปสู่ระดับใหม่ และเราต้องการผลลัพธ์เดียวกันนี้สำหรับคุณ!