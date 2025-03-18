บล็อก ClickUp

วิธีปรับปรุงสมาธิ: 23 วิธีในการปรับปรุงสมาธิให้ดียิ่งขึ้นฟรี (เคล็ดลับและแม่แบบ)

ไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือเข้าร่วมประชุมสำคัญ การมีสมาธิอาจเป็นเรื่องยาก และเมื่อความตั้งใจของคุณเริ่มหลุดลอยไป อาจนำไปสู่ผลเสีย เช่น การพลาดรายละเอียดสำคัญหรือไม่สามารถทำงานให้เสร็จตรงเวลา

ข่าวดีก็คือการรักษาสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คุณคิด เมื่อคุณเข้าใจว่าทำไมจิตใจของคุณถึงวอกแวก คุณก็สามารถฝึกฝนกล้ามเนื้อทางจิตใจของคุณ กำจัดสิ่งรบกวน และรักษาสมาธิไว้ได้ ✨

ดังนั้น มาเรียนรู้วิธีที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกันเถอะ เราจะตรวจสอบปัจจัยที่ทำให้ยาก จากนั้นเราจะให้วิธีที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงช่วงความสนใจของคุณ รวมถึงกลยุทธ์การผลิตและแบบฟอร์มที่จะช่วยคุณปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!

อะไรที่ทำให้คุณเสียสมาธิ

แนวคิดของการมุ่งเน้นไปที่งานเพียงอย่างเดียวอาจดูเหมือนง่าย แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนต่างก็ประสบปัญหาบ้างในบางครั้ง นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณอาจมีความยากลำบากในการมุ่งเน้น:

  • ความเครียด:ระดับความเครียดที่สูงขึ้นสามารถลดความสามารถทางสติปัญญาของคุณและทำให้ทรัพยากรทางจิตใจของคุณตึงเครียด
  • สิ่งรบกวน: การจดจ่อกับงานเพียงอย่างเดียวจะยากขึ้นหากมีสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลา ทำให้คุณไม่สามารถใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้
  • การนอนไม่เพียงพอ: สมองของมนุษย์ต้องการการนอนหลับในเวลากลางคืนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความตั้งใจและสุขภาพสมองโดยรวม หากคุณไม่ปรับปรุงนิสัยการนอนของคุณ จะทำให้ยากขึ้นในการมีสมาธิ
  • ความหิวหรือการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม: เมื่อคุณไม่มีพฤติกรรมการกินที่ดีต่อสุขภาพ ร่างกายของคุณจะไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม และจะไม่มีพลังงานที่จำเป็นสำหรับการมีสมาธิอย่างเหมาะสม
  • การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน: การรักษาจุดโฟกัสหลักของคุณจะเป็นเรื่องท้าทายหากคุณพยายามทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
  • ภาวะทางการแพทย์: โรคสมาธิสั้น (ADHD),ภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวลสามารถส่งผลต่อช่วงความสนใจ สมาธิ และการจดจ่อของคุณได้
  • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม: บางครั้ง ความสามารถในการมีสมาธิของคุณอาจถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น การอยู่ในที่ที่มีเสียงดัง หรืออยู่ในห้องที่ร้อนหรือเย็นเกินไป อาจทำให้คุณเสียสมาธิได้

อาจมีตัวอย่างอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความจำของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การใช้สารเสพติดและปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์สามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพจิตใจและความสามารถในการมีสมาธิของคุณได้

ทำไมการปรับปรุงสมาธิจึงสำคัญต่อการทำงาน

ประการแรก และอาจสำคัญที่สุด ความสามารถในการมีสมาธิช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานของคุณ การปรับปรุงสมาธิทางจิตใจของคุณจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานหนึ่งงานในเวลาเดียวกัน คุณจะให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับช่วงเวลาปัจจุบันและทำความก้าวหน้าในสิ่งที่สำคัญที่สุด

ด้วยการมีสมาธิที่ดีขึ้น คุณจะทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ความพยายามร่วมกันในการปรับปรุงการมุ่งเน้นและความตั้งใจสามารถลดระดับความเครียดได้ ด้วยการกำจัดสิ่งรบกวน คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ

การปรับปรุงความสามารถในการจดจ่อของคุณช่วยปรับปรุงการตัดสินใจของคุณ การให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับงานช่วยให้คุณพิจารณาถึงรายละเอียดที่ซับซ้อนของมัน ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีเจตนาชัดเจนขึ้น

23 วิธีในการ ปรับปรุงสมาธิและความตั้งใจในการทำงาน

การปรับปรุงสมาธิของคุณเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง แต่มันซับซ้อนกว่านั้น กลยุทธ์และเคล็ดลับง่าย ๆ ต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้รับประโยชน์อื่น ๆ จากการปรับปรุงสมาธิของคุณ

1. จำกัดการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการรับงานมากเกินไป

ในที่ทำงานส่วนใหญ่ การต้องมุ่งเน้นกับงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หน้าที่เหล่านั้นทั้งหมดสามารถนำไปสู่การสลับบริบทได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งรบกวนและทำให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงแทบเป็นไปไม่ได้

เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้เริ่มปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็นต่อหน้าที่ของคุณ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นพลังงานของคุณไปที่งานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป มันน่าดึงดูดใจที่จะตอบตกลง แม้กระทั่งเมื่อภารกิจที่คุณกำลังรับมาไม่สำคัญจริงๆ แต่เมื่อมันเริ่มขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของคุณ การปฏิเสธสามารถช่วยทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้างได้จริงๆ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การต้องทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้เครื่องมือจัดการโครงการส่วนบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน และใช้พลังงานของคุณไปกับงานที่สำคัญได้

2. กำหนดลำดับความสำคัญประจำวัน

ระบุ 3–5 งานสำคัญ สำหรับวันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานที่มีผลกระทบมากที่สุด

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
กำหนดระดับความสำคัญของงานของคุณด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยให้คุณวางแผนวันได้ดีขึ้นและทำงานอย่างมีเป้าหมาย สิ่งนี้ช่วยเพิ่มสมาธิและทำให้งานสำเร็จลุล่วง

3. อัตโนมัติงานที่ยุ่ง

การให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อสมองของคุณยังคงคิดถึงงานเอกสารและสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันอยู่ตลอดเวลา

ถ้าคุณสามารถทำให้งานเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติแทนล่ะ?

ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร อัตโนมัติงาน และติดตามความคืบหน้าของงาน

พิจารณาผู้ช่วย AI ของ ClickUp ผู้ช่วยนี้สามารถช่วยคุณเขียนและแก้ไขเนื้อหาโดยอัตโนมัติ สรุปวาระการประชุม สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด ในขณะที่ผู้ช่วยของเราทำงานที่น่าเบื่อในเบื้องหลัง

มีวิธีอื่นในการจัดการงานยุ่งๆ ได้เช่นกันClickUp Automationsประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานะอัตโนมัติในโครงการของคุณ การสร้างงานใหม่ และการประยุกต์ใช้เทมเพลต ในขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเบื้องหลัง สมองของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญกว่าได้

ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

คุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ได้ทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติแล้วและไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อไป แต่ความเบื่อหน่ายนั้นดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน ใช้พลังงานของคุณไปกับงานระยะยาวบ้าง

4. พิจารณาการจัดสรรเวลาหรือการติดตาม

การกำหนดกรอบเวลา คือกระบวนการวางแผนช่วงเวลาเฉพาะเพื่อทำงานที่กำหนดไว้ ให้ทำเครื่องหมายไว้ในปฏิทินของคุณ และมุ่งเน้นไปที่งานนั้นโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

เทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มสมาธิของคุณ ทำให้คุณตื่นตัวและทำงานได้โดยไม่เสียสมาธิ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดตารางเวลาพักสั้น ๆ ได้เป็นครั้งคราวเพื่อฟื้นฟูจิตใจและเพิ่มความตั้งใจในการทำงาน

คุณยังสามารถใช้เทคนิคไทม์บ็อกซิ่งเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายสั้น ๆ ลงในวันทำงานของคุณได้อีกด้วย การออกกำลังกายสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการมีสมาธิของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณในที่สุด

นี่คือเคล็ดลับการจัดเวลาแบบไทม์บ็อกซ์จากชุมชน Reddit:

การทำงาน 50 นาทีสำหรับฉันนั้นเพียงพอแล้ว งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 90 นาทีคือระยะเวลาสูงสุดที่เราควรคาดหวังว่าจะรักษาสมาธิอย่างเข้มข้นได้ กุญแจสำคัญคือการแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนๆ และจัดสรรให้กับแต่ละช่วงเวลาของการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ

การทำงาน 50 นาทีสำหรับฉันก็เพียงพอแล้ว งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 90 นาทีคือระยะเวลาสูงสุดที่เราควรคาดหวังว่าจะรักษาสมาธิอย่างเข้มข้นได้ กุญแจสำคัญคือการแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนๆ และจัดสรรให้กับแต่ละช่วงเวลาของการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ

มีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่การ ติดตามเวลาของคุณในแต่ละงาน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด นั่นคือ มันช่วยให้คุณทราบได้ว่าคุณใช้เวลาเท่าไรในการทำงานแต่ละชิ้นให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อที่คุณจะสามารถวางแผนให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามและอัปเดตเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วยClickUp Time Tracking

5. สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่คุณจะทำจริง

การจะพูดเกินจริงถึงความสำคัญของรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพสำหรับชีวิตการทำงานประจำวันของคุณนั้นเป็นเรื่องยาก มันช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่คุณต้องทำ ลดความเครียดและความไม่แน่นอน และให้ความรู้สึกสำเร็จทุกครั้งที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสร็จ

หากคุณสร้างมันอย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้มันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้หยุดพักเป็นประจำขณะที่คุณทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณ

รายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณสามารถทำได้มากขึ้นด้วยเครื่องมืออเนกประสงค์ของ ClickUp

รายการของคุณสามารถช่วยปรับปรุงสมาธิของคุณได้ แต่ให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่รายการที่ยาวเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกหนักใจทุกครั้งที่คุณมองมัน

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ทำให้สามารถจัดการได้ในวันเดียว คุณอาจพิจารณาทำสองรายการ: รายการหนึ่งสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำให้เสร็จในวันนั้น และรายการหนึ่งสำหรับงานที่ต้องการเวลาเพิ่มเติม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อสิ้นสุดวันทำงานในแต่ละวัน ให้สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับวันถัดไป วิธีนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสดชื่นเมื่อกลับมาที่โต๊ะทำงานในตอนเช้า โดยไม่ต้องจำทุกอย่างจากวันก่อนหน้า

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?แอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่เหมาะสมสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้ คุณอาจลองใช้แอปรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp ซึ่งมีเทมเพลตรายการมากมายเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

6. ควบคุมการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน

การกระตุ้นอย่างต่อเนื่องที่กำหนดชีวิตประจำวันของเราไม่ช่วยให้เราสามารถมีสมาธิได้ ข้อความ, โทรศัพท์, อีเมล—การแจ้งเตือนทำให้เราเสียสมาธิแม้กระทั่งกับงานที่ต้องใช้ความสนใจอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การเพิกเฉยต่อการขัดจังหวะเหล่านี้เป็นเรื่องยาก โทรศัพท์ของเราอยู่ใกล้ตัวเสมอ การแจ้งเตือนเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ และสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว

การมีแนวทางที่มุ่งเน้นในการทำงานจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน ขั้นตอนแรกคือการปิดการแจ้งเตือนที่อาจเบี่ยงเบนความสนใจของคุณไปที่อื่น แต่ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้

การแจ้งเตือนแชท ClickUp
การแจ้งเตือนแชท ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

ตัวอย่างเช่น มีแอป ADHDและแอปช่วยเพิ่มสมาธิมากมายที่ช่วยให้คุณลดสิ่งรบกวนที่ขัดจังหวะความคิดและความตั้งใจของคุณได้ แอปเหล่านี้สามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและแม้กระทั่งปิดเสียงเพลงพื้นหลังเพื่อลดเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็น

แอปที่เหมาะสมยังสามารถแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาพักเพื่อให้ระดับสมาธิของคุณคงที่สูง วิธีนี้จะช่วยให้จิตใจของคุณจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญ ส่งผลให้คุณทำงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับแต่งการแจ้งเตือนใน ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการในการทำงานของคุณ

7. จดบันทึกให้ดีขึ้นเพื่อจำกัดการค้นหาข้อมูล

เป็นเรื่องง่ายที่จะออกนอกประเด็น โดยเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุมหรือสนทนาในที่ทำงาน ตั้งแต่รายการที่ต้องดำเนินการไปจนถึงการเตือนความจำเล็กๆ น้อยๆ การเก็บบันทึกไว้สามารถกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในภายหลัง

คุณอาจกำลังจดบันทึกอยู่แล้ว แต่การจัดระเบียบบันทึกเหล่านั้นให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องและมีลำดับชั้นที่เหมาะสมล่ะ? แล้วบันทึกที่หลายคนสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้ เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันตามความจำเป็นล่ะ?

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่จะต้องวางกลยุทธ์สำหรับงานพื้นฐานนี้

เริ่มต้นด้วยการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมClickUp Docsอาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ คุณสามารถเก็บงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว เปลี่ยนหัวข้อย่อยให้เป็นงาน ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย และเมื่อคุณต้องการค้นหาข้อมูลเฉพาะจากบันทึกจำนวนมากเพียงแค่ใช้การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp!

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เข้าร่วมประชุมทางไกลใช่ไหม? แค่ใช้ AI Notetaker ของ ClickUp เพื่อจดบันทึก สรุปเนื้อหา และดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมาให้อัตโนมัติ!

8. ค้นหาเครื่องมือศูนย์กลางเพื่อเข้าถึงงานของคุณจากที่เดียว

เราได้รวบรวมเครื่องมือและตัวเลือกสำหรับการโฟกัสไว้ค่อนข้างมากแล้ว แต่การเปลี่ยนจากแอปหนึ่งไปอีกแอปหนึ่งอาจไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเสมอไป การรวมตัวเลือกทั้งหมดไว้ในที่เดียวจะดีกว่า

คิดถึงมันเสมือนเป็นพื้นที่เสมือนจริงที่เทียบเท่ากับที่ทำงานของคุณ คุณไม่ต้องการที่จะเดินไปมาในห้องต่าง ๆ เพื่อทำภารกิจต่าง ๆ ให้เสร็จ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสามารถได้รับประโยชน์จากห้องที่เรียบง่าย และหากเป็นไปได้เป็นส่วนตัว ที่ช่วยให้คุณมีสมาธิได้

ยิ่งไปกว่านั้น จะเป็นอย่างไรหากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณพบยังเป็นเครื่องมือ AIที่มีศักยภาพในการสร้างเนื้อหาใหม่ด้วย?

ClickUp คือคำตอบ! ด้วยฟีเจอร์งาน เอกสาร แชท ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ และอื่นๆ อีกมากมายที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยลดการสลับบริบท ทำงานได้มากขึ้นในที่เดียว

9. ฝึกสติและสมาธิ

การฝึกสติและสมาธิได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มความตั้งใจและความสามารถในการจดจ่อได้เมื่อทำอย่างต่อเนื่อง ลองพิจารณาการรวมการฝึกสมาธิประจำวันเข้าไปในตารางเวลาของคุณเพื่อรับประโยชน์เหล่านี้

เพียงแค่ 10 นาทีของการทำสมาธิหรือการหายใจก็สามารถช่วยปรับปรุงสมาธิได้

10. ให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายที่ดี

การออกกำลังกายเป็นประจำและการยืดกล้ามเนื้อสามารถช่วยเพิ่มความชัดเจนทางจิตใจและปรับปรุงสมาธิได้อย่างมาก ควรตั้งเป้าทำกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน และอย่าลืมหยุดพักเป็นระยะเพื่อยืดกล้ามเนื้อระหว่างการทำงานเป็นเวลานาน

11. รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบ

จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณให้เรียบร้อยเมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน เพื่อลดสิ่งรบกวนและช่วยให้จิตใจของคุณจดจ่ออยู่กับงานที่อยู่ตรงหน้า

12. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

อาหารที่มีน้ำตาลและไขมันทรานส์สูงสามารถส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองได้ ควรรับประทานอาหารที่สมดุลซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้ ผัก โปรตีนไขมันต่ำ และธัญพืชไม่ขัดสี เพื่อช่วยเพิ่มสมาธิและความสามารถในการเรียนรู้

ดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งวันเพื่อป้องกันการขาดน้ำ และจำกัดการบริโภคคาเฟอีนให้เหลือเพียงสองถ้วยต่อวัน

13. ฟังเพลงบรรเลงหรือเพลงบรรยากาศ

การใช้ดนตรีสามารถช่วยกลบเสียงรบกวนและสร้างบรรยากาศที่สงบซึ่งส่งเสริมสมาธิได้ ลองใช้เพลงบรรเลงหรือเพลงบรรยากาศที่ออกแบบมาเพื่อความผ่อนคลายและไม่รบกวน

14. ลองใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มสมาธิ

มีเครื่องมือและแอปพลิเคชันดิจิทัลมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตั้งแต่การบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิ ไปจนถึงเครื่องมือเตือนความจำ และเทคนิคเฉพาะทางที่ช่วยเพิ่มสมาธิ

คลิกอัพ ด็อกส์
รักษาสมาธิอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์ด้วยโหมดบล็อกการโฟกัสใน ClickUp Docs

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: โหมดโฟกัสใน ClickUp Docs ช่วยให้คุณลดสิ่งรบกวนขณะเขียนได้

15. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้เทคนิคการจัดการเวลา เช่นตารางงานแบบ Eisenhowerหรือการจัดเวลาแบบบล็อก สามารถเพิ่มระดับความมีสมาธิได้โดยการจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะให้กับงานต่างๆ และลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด

ใช้ตัวจับเวลาและวิธีการติดตามเวลา เช่นเทคนิคโพโมโดโร(โฟกัส 25 นาที พัก 5 นาที) หรือ วงจรอัลตราเดียน 90 นาที เพื่อช่วยรักษาสมาธิอย่างต่อเนื่อง

จัดระเบียบเวลาของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้วยเทมเพลตตารางจัดการเวลาของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบเวลาของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้วยเทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามตารางเวลาของคุณ ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง 2 แบบ เช่น วันและประเภทกิจกรรม เพื่อดูภาพรวมกิจกรรมประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย มุมมองกิจกรรมประจำวันจะช่วยให้คุณวางแผนงานและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ ส่วนมุมมองปริมาณงานจะแสดงภาพรวมของงานทั้งหมดและระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน

16. พักผ่อนเป็นระยะ

การพักช่วยป้องกันการหมดไฟและปรับปรุงการประมวลผลทางความคิด เพื่อปรับปรุงความสามารถในการมีสมาธิของคุณ ให้ใช้ การพักแบบแอคทีฟ (เช่น การยืดเส้นยืดสายและการหายใจลึก) แทนการเลื่อนดูสื่อสังคมออนไลน์

17. รับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ให้เพียงพอ

การได้รับแสงธรรมชาติสามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์และพลังงาน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถช่วยเพิ่มสมาธิได้ นอกจากนี้ อย่าประเมินพลังของการออกไปข้างนอกและรับอากาศบริสุทธิ์ต่ำเกินไป การเดินเล่นในธรรมชาติหรือเพียงแค่การนั่งข้างนอกก็ช่วยรีเซ็ตสมาธิ ลดความเครียด และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้

แม้เพียง 5–10 นาทีกลางแจ้ง ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ การเดินเล่นรอบๆ บล็อกหรือนั่งในสวนสาธารณะสามารถช่วยเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานของคุณได้อย่างมหัศจรรย์

18. จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน

หนึ่งในกิจกรรมฝึกสมองที่พบได้บ่อยที่สุดเพื่อปรับปรุงสมาธิคือการฝึกสติขณะทำงานกับภารกิจใดภารกิจหนึ่งการทำงานอย่างตั้งใจและตั้งใจอยู่กับสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวช่วยป้องกันสิ่งรบกวนสมาธิ

เทคนิคเช่น การหายใจแบบกล่อง หรือเพียงแค่หยุดชั่วคราวก่อนเปลี่ยนงานสามารถเสริมสร้างสติได้

19. ลดภาระทางความคิด

ข้อมูลมากเกินไปในครั้งเดียวอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจได้ลองใช้วิธี brain dumps(การเขียนทุกอย่างออกมา), ใช้รายการตรวจสอบ, และทำให้งานง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUpเพื่อสร้างรายการตรวจสอบที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณ

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัลด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

20. ใช้สัญญาณทางสายตา

โน้ตติดผนัง, บอร์ดวิสัยทัศน์,หรือบอร์ดคัมบังให้การเตือนความจำที่ชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและความคืบหน้า

21. ใช้ประโยชน์จากเทคนิคการถ่ายแทนร่างกาย

การทำงานร่วมกับผู้อื่น (แม้จะเป็นทางออนไลน์) สามารถช่วยเพิ่มสมาธิและความรับผิดชอบได้ ชุมชนออนไลน์อย่าง Focusmate ช่วยส่งเสริมสิ่งนี้

22. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตามเวลาที่คุณตื่นตัวมากที่สุดในแต่ละวัน และจัดตารางงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานั้น ตั้งเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิในปฏิทินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งอื่นมาขัดขวาง

23. พัฒนาพิธีกรรมก่อนเริ่มต้น

สร้าง วงจรนิสัย ก่อนเริ่มทำงานที่ต้องใช้สมาธิ—เช่น ชงชา ฟังเพลย์ลิสต์เฉพาะ หรือยืดเส้นยืดสาย—เพื่อส่งสัญญาณให้สมองของคุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องมีสมาธิแล้ว

ติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์ของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp Reminders

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยClickUp Remindersเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องจำว่าต้องทำสิ่งนี้!

ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ คุณมีรายการวิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิของคุณ ตั้งแต่สุขภาพกายที่ดีไปจนถึงการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและกิจวัตรที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงสมาธิของคุณ

จำไว้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การมีสมาธิอย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลง แต่คือการสร้างรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน พร้อมเวลาสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลาย ลองใช้วิธีการต่าง ๆ และค้นหาการผสมผสานที่ดีที่สุดของเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะกับคุณ

3 แม่แบบที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ

พร้อมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่?

เราได้ให้คำแนะนำมากมายเพื่อเริ่มต้นให้คุณแล้ว แต่สำหรับความสำเร็จระยะยาวที่แท้จริงในการโฟกัสงานเดียวของคุณ การลงมือทำทันทีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ นี่คือรายการเทมเพลตการโฟกัสของ ClickUp

1. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ไม่มีโครงการใดที่ซับซ้อนเกินไปสำหรับแม่แบบแผนปฏิบัติการรายวันของ ClickUp

ลองนึกภาพว่าคุณเดินเข้าไปในออฟฟิศทุกวัน โดยรู้แน่ชัดว่าจะทำให้วันนั้นเป็นวันแห่งความสำเร็จได้อย่างไร นั่นคือสิ่งที่แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpหวังว่าจะบรรลุได้

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแยกงานที่ซับซ้อนที่สุดออกเป็นเป้าหมายที่เรียบง่ายและสามารถทำได้จริง ส่งผลให้คุณสามารถสร้างแผนงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย บรรลุกำหนดเวลา รองรับความต้องการของทีม และอื่นๆ ได้

มุมมองที่กำหนดเองสามแบบช่วยให้คุณไปถึงที่นั่น:

  • กำหนดเป้าหมายประจำวันของคุณในมุมมองเป้าหมาย
  • สรุปขั้นตอนในการไปถึงจุดนั้นในมุมมองของคณะกรรมการ
  • ตรวจสอบโครงร่างของคุณเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ในมุมมองไทม์ไลน์

ทำต่อไปทุกวัน แล้วคุณจะเห็นสมาธิของคุณพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด!

2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามชั่วโมงการทำงาน ความคาดหวัง และเป้าหมายทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เราได้กล่าวถึงประโยชน์ของรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพไปแล้ว แล้วถ้าเราบอกคุณว่าคุณสามารถจัดระเบียบรายการนี้ในรูปแบบปฏิทินได้ด้วยล่ะ?

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการลองใช้เทคนิคไทม์บ็อกซ์ แต่ละรายการในรายการสามารถครอบครองช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงภายในวันใดวันหนึ่งได้ คุณสามารถจัดระเบียบรายการของคุณตามลำดับความสำคัญ หมวดหมู่ บทบาท หรือคำขอประชุมได้อีกด้วย

คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มรายการและกรอบเวลาแต่ละรายการเท่านั้น เมื่อทำเสร็จแล้วให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันว่าคุณกำลังมุ่งเน้นกับงานแต่ละอย่างทีละงาน

3. แม่แบบกรอบการทำงาน Getting Things Done ของ ClickUp

กรอบการทำงาน Getting Things Done โดย ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เก็บทุกความคิดและงานของคุณไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน ClickUp Getting Things Done

เราทุกคนชอบการทำงานให้เสร็จ ทำไมไม่ใช้เทมเพลตที่ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ล่ะ?

เทมเพลตกรอบการทำงาน ClickUp Getting Things Doneเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดรายการประจำวันที่คุณต้องการระบุ จากนั้นกำหนดตัวแปรบางอย่างสำหรับแต่ละงาน ซึ่งอาจรวมถึง:

  • ความพยายามที่จำเป็น
  • หมวดหมู่ของงาน
  • บริบทที่เกี่ยวข้อง
  • URL อ้างอิง
  • สิ่งที่งานอาจกำลังรออยู่
  • การตรวจสอบแบบใช่/ไม่ใช่ว่างานนั้นสามารถดำเนินการได้หรือไม่
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบครั้งล่าสุดของสินค้า

จากนั้น คุณสามารถดูรายการของคุณได้ทั้งในรูปแบบรายการที่ต้องทำแบบดั้งเดิมหรือในรูปแบบแผนผังที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้น ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มพลังให้กับวันของคุณด้วยรายการที่ต้องทำที่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนและได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้ว

สร้างสมาธิที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เราทุกคนต่างก็เคยปล่อยใจให้ล่องลอยไปบ้างเป็นบางครั้ง เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนเสียสมาธิได้ง่าย ก็ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้ว

โชคดีที่มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ การค้นหาเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก

คุณอาจสังเกตเห็นว่า ClickUp สามารถช่วยได้เกือบทุกเคล็ดลับในคู่มือนี้ มีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ เราให้บริการโซลูชันการจัดการงานที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเราทำเช่นนั้นโดยการเพิ่มสมาธิของคุณและกำจัดภาระในการสลับไปมา

แล้วคุณรออะไรอยู่?สมัครบัญชีฟรีเพื่อทดลองใช้ ClickUp วันนี้ คุณอาจแปลกใจว่าฟีเจอร์ เครื่องมือ และเทมเพลตของเราสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิและโฟกัสได้ดีขึ้นมากเพียงใด 💡