วิธีปรับปรุงสมาธิ: 23 วิธีในการปรับปรุงสมาธิให้ดียิ่งขึ้นฟรี (เคล็ดลับและแม่แบบ)

ไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือเข้าร่วมประชุมสำคัญ การมีสมาธิอาจเป็นเรื่องยาก และเมื่อความตั้งใจของคุณเริ่มหลุดลอยไป อาจนำไปสู่ผลเสีย เช่น การพลาดรายละเอียดสำคัญหรือไม่สามารถทำงานให้เสร็จตรงเวลา
ข่าวดีก็คือการรักษาสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คุณคิด เมื่อคุณเข้าใจว่าทำไมจิตใจของคุณถึงวอกแวก คุณก็สามารถฝึกฝนกล้ามเนื้อทางจิตใจของคุณ กำจัดสิ่งรบกวน และรักษาสมาธิไว้ได้ ✨
ดังนั้น มาเรียนรู้วิธีที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกันเถอะ เราจะตรวจสอบปัจจัยที่ทำให้ยาก จากนั้นเราจะให้วิธีที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงช่วงความสนใจของคุณ รวมถึงกลยุทธ์การผลิตและแบบฟอร์มที่จะช่วยคุณปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!
อะไรที่ทำให้คุณเสียสมาธิ
แนวคิดของการมุ่งเน้นไปที่งานเพียงอย่างเดียวอาจดูเหมือนง่าย แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนต่างก็ประสบปัญหาบ้างในบางครั้ง นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณอาจมีความยากลำบากในการมุ่งเน้น:
- ความเครียด:ระดับความเครียดที่สูงขึ้นสามารถลดความสามารถทางสติปัญญาของคุณและทำให้ทรัพยากรทางจิตใจของคุณตึงเครียด
- สิ่งรบกวน: การจดจ่อกับงานเพียงอย่างเดียวจะยากขึ้นหากมีสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลา ทำให้คุณไม่สามารถใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้
- การนอนไม่เพียงพอ: สมองของมนุษย์ต้องการการนอนหลับในเวลากลางคืนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความตั้งใจและสุขภาพสมองโดยรวม หากคุณไม่ปรับปรุงนิสัยการนอนของคุณ จะทำให้ยากขึ้นในการมีสมาธิ
- ความหิวหรือการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม: เมื่อคุณไม่มีพฤติกรรมการกินที่ดีต่อสุขภาพ ร่างกายของคุณจะไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม และจะไม่มีพลังงานที่จำเป็นสำหรับการมีสมาธิอย่างเหมาะสม
- การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน: การรักษาจุดโฟกัสหลักของคุณจะเป็นเรื่องท้าทายหากคุณพยายามทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- ภาวะทางการแพทย์: โรคสมาธิสั้น (ADHD),ภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวลสามารถส่งผลต่อช่วงความสนใจ สมาธิ และการจดจ่อของคุณได้
- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม: บางครั้ง ความสามารถในการมีสมาธิของคุณอาจถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น การอยู่ในที่ที่มีเสียงดัง หรืออยู่ในห้องที่ร้อนหรือเย็นเกินไป อาจทำให้คุณเสียสมาธิได้
อาจมีตัวอย่างอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความจำของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การใช้สารเสพติดและปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์สามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพจิตใจและความสามารถในการมีสมาธิของคุณได้
ทำไมการปรับปรุงสมาธิจึงสำคัญต่อการทำงาน
ประการแรก และอาจสำคัญที่สุด ความสามารถในการมีสมาธิช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานของคุณ การปรับปรุงสมาธิทางจิตใจของคุณจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานหนึ่งงานในเวลาเดียวกัน คุณจะให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับช่วงเวลาปัจจุบันและทำความก้าวหน้าในสิ่งที่สำคัญที่สุด
ด้วยการมีสมาธิที่ดีขึ้น คุณจะทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความพยายามร่วมกันในการปรับปรุงการมุ่งเน้นและความตั้งใจสามารถลดระดับความเครียดได้ ด้วยการกำจัดสิ่งรบกวน คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
การปรับปรุงความสามารถในการจดจ่อของคุณช่วยปรับปรุงการตัดสินใจของคุณ การให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับงานช่วยให้คุณพิจารณาถึงรายละเอียดที่ซับซ้อนของมัน ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีเจตนาชัดเจนขึ้น
23 วิธีในการ ปรับปรุงสมาธิและความตั้งใจในการทำงาน
การปรับปรุงสมาธิของคุณเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง แต่มันซับซ้อนกว่านั้น กลยุทธ์และเคล็ดลับง่าย ๆ ต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้รับประโยชน์อื่น ๆ จากการปรับปรุงสมาธิของคุณ
1. จำกัดการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการรับงานมากเกินไป
ในที่ทำงานส่วนใหญ่ การต้องมุ่งเน้นกับงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หน้าที่เหล่านั้นทั้งหมดสามารถนำไปสู่การสลับบริบทได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งรบกวนและทำให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงแทบเป็นไปไม่ได้
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้เริ่มปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็นต่อหน้าที่ของคุณ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นพลังงานของคุณไปที่งานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
ขั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป มันน่าดึงดูดใจที่จะตอบตกลง แม้กระทั่งเมื่อภารกิจที่คุณกำลังรับมาไม่สำคัญจริงๆ แต่เมื่อมันเริ่มขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของคุณ การปฏิเสธสามารถช่วยทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้างได้จริงๆ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การต้องทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้เครื่องมือจัดการโครงการส่วนบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน และใช้พลังงานของคุณไปกับงานที่สำคัญได้
2. กำหนดลำดับความสำคัญประจำวัน
ระบุ 3–5 งานสำคัญ สำหรับวันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานที่มีผลกระทบมากที่สุด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยให้คุณวางแผนวันได้ดีขึ้นและทำงานอย่างมีเป้าหมาย สิ่งนี้ช่วยเพิ่มสมาธิและทำให้งานสำเร็จลุล่วง
3. อัตโนมัติงานที่ยุ่ง
การให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อสมองของคุณยังคงคิดถึงงานเอกสารและสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันอยู่ตลอดเวลา
ถ้าคุณสามารถทำให้งานเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติแทนล่ะ?
พิจารณาผู้ช่วย AI ของ ClickUp ผู้ช่วยนี้สามารถช่วยคุณเขียนและแก้ไขเนื้อหาโดยอัตโนมัติ สรุปวาระการประชุม สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด ในขณะที่ผู้ช่วยของเราทำงานที่น่าเบื่อในเบื้องหลัง
มีวิธีอื่นในการจัดการงานยุ่งๆ ได้เช่นกันClickUp Automationsประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานะอัตโนมัติในโครงการของคุณ การสร้างงานใหม่ และการประยุกต์ใช้เทมเพลต ในขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเบื้องหลัง สมองของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญกว่าได้
คุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ได้ทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติแล้วและไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อไป แต่ความเบื่อหน่ายนั้นดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน ใช้พลังงานของคุณไปกับงานระยะยาวบ้าง
4. พิจารณาการจัดสรรเวลาหรือการติดตาม
การกำหนดกรอบเวลา คือกระบวนการวางแผนช่วงเวลาเฉพาะเพื่อทำงานที่กำหนดไว้ ให้ทำเครื่องหมายไว้ในปฏิทินของคุณ และมุ่งเน้นไปที่งานนั้นโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
เทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มสมาธิของคุณ ทำให้คุณตื่นตัวและทำงานได้โดยไม่เสียสมาธิ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดตารางเวลาพักสั้น ๆ ได้เป็นครั้งคราวเพื่อฟื้นฟูจิตใจและเพิ่มความตั้งใจในการทำงาน
คุณยังสามารถใช้เทคนิคไทม์บ็อกซิ่งเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายสั้น ๆ ลงในวันทำงานของคุณได้อีกด้วย การออกกำลังกายสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการมีสมาธิของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณในที่สุด
นี่คือเคล็ดลับการจัดเวลาแบบไทม์บ็อกซ์จากชุมชน Reddit:
การทำงาน 50 นาทีสำหรับฉันนั้นเพียงพอแล้ว งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 90 นาทีคือระยะเวลาสูงสุดที่เราควรคาดหวังว่าจะรักษาสมาธิอย่างเข้มข้นได้ กุญแจสำคัญคือการแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนๆ และจัดสรรให้กับแต่ละช่วงเวลาของการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ
การทำงาน 50 นาทีสำหรับฉันก็เพียงพอแล้ว งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 90 นาทีคือระยะเวลาสูงสุดที่เราควรคาดหวังว่าจะรักษาสมาธิอย่างเข้มข้นได้ กุญแจสำคัญคือการแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนๆ และจัดสรรให้กับแต่ละช่วงเวลาของการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ
มีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่การ ติดตามเวลาของคุณในแต่ละงาน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด นั่นคือ มันช่วยให้คุณทราบได้ว่าคุณใช้เวลาเท่าไรในการทำงานแต่ละชิ้นให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อที่คุณจะสามารถวางแผนให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามและอัปเดตเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วยClickUp Time Tracking
5. สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่คุณจะทำจริง
การจะพูดเกินจริงถึงความสำคัญของรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพสำหรับชีวิตการทำงานประจำวันของคุณนั้นเป็นเรื่องยาก มันช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่คุณต้องทำ ลดความเครียดและความไม่แน่นอน และให้ความรู้สึกสำเร็จทุกครั้งที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสร็จ
หากคุณสร้างมันอย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้มันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้หยุดพักเป็นประจำขณะที่คุณทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณ
รายการของคุณสามารถช่วยปรับปรุงสมาธิของคุณได้ แต่ให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่รายการที่ยาวเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกหนักใจทุกครั้งที่คุณมองมัน
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ทำให้สามารถจัดการได้ในวันเดียว คุณอาจพิจารณาทำสองรายการ: รายการหนึ่งสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำให้เสร็จในวันนั้น และรายการหนึ่งสำหรับงานที่ต้องการเวลาเพิ่มเติม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อสิ้นสุดวันทำงานในแต่ละวัน ให้สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับวันถัดไป วิธีนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสดชื่นเมื่อกลับมาที่โต๊ะทำงานในตอนเช้า โดยไม่ต้องจำทุกอย่างจากวันก่อนหน้า
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?แอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่เหมาะสมสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้ คุณอาจลองใช้แอปรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp ซึ่งมีเทมเพลตรายการมากมายเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
6. ควบคุมการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
การกระตุ้นอย่างต่อเนื่องที่กำหนดชีวิตประจำวันของเราไม่ช่วยให้เราสามารถมีสมาธิได้ ข้อความ, โทรศัพท์, อีเมล—การแจ้งเตือนทำให้เราเสียสมาธิแม้กระทั่งกับงานที่ต้องใช้ความสนใจอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การเพิกเฉยต่อการขัดจังหวะเหล่านี้เป็นเรื่องยาก โทรศัพท์ของเราอยู่ใกล้ตัวเสมอ การแจ้งเตือนเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ และสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว
การมีแนวทางที่มุ่งเน้นในการทำงานจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน ขั้นตอนแรกคือการปิดการแจ้งเตือนที่อาจเบี่ยงเบนความสนใจของคุณไปที่อื่น แต่ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้
ตัวอย่างเช่น มีแอป ADHDและแอปช่วยเพิ่มสมาธิมากมายที่ช่วยให้คุณลดสิ่งรบกวนที่ขัดจังหวะความคิดและความตั้งใจของคุณได้ แอปเหล่านี้สามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและแม้กระทั่งปิดเสียงเพลงพื้นหลังเพื่อลดเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็น
แอปที่เหมาะสมยังสามารถแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาพักเพื่อให้ระดับสมาธิของคุณคงที่สูง วิธีนี้จะช่วยให้จิตใจของคุณจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญ ส่งผลให้คุณทำงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับแต่งการแจ้งเตือนใน ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการในการทำงานของคุณ
7. จดบันทึกให้ดีขึ้นเพื่อจำกัดการค้นหาข้อมูล
เป็นเรื่องง่ายที่จะออกนอกประเด็น โดยเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุมหรือสนทนาในที่ทำงาน ตั้งแต่รายการที่ต้องดำเนินการไปจนถึงการเตือนความจำเล็กๆ น้อยๆ การเก็บบันทึกไว้สามารถกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในภายหลัง
คุณอาจกำลังจดบันทึกอยู่แล้ว แต่การจัดระเบียบบันทึกเหล่านั้นให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องและมีลำดับชั้นที่เหมาะสมล่ะ? แล้วบันทึกที่หลายคนสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้ เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันตามความจำเป็นล่ะ?
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่จะต้องวางกลยุทธ์สำหรับงานพื้นฐานนี้
เริ่มต้นด้วยการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมClickUp Docsอาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ คุณสามารถเก็บงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว เปลี่ยนหัวข้อย่อยให้เป็นงาน ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย และเมื่อคุณต้องการค้นหาข้อมูลเฉพาะจากบันทึกจำนวนมากเพียงแค่ใช้การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เข้าร่วมประชุมทางไกลใช่ไหม? แค่ใช้ AI Notetaker ของ ClickUp เพื่อจดบันทึก สรุปเนื้อหา และดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมาให้อัตโนมัติ!
8. ค้นหาเครื่องมือศูนย์กลางเพื่อเข้าถึงงานของคุณจากที่เดียว
เราได้รวบรวมเครื่องมือและตัวเลือกสำหรับการโฟกัสไว้ค่อนข้างมากแล้ว แต่การเปลี่ยนจากแอปหนึ่งไปอีกแอปหนึ่งอาจไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเสมอไป การรวมตัวเลือกทั้งหมดไว้ในที่เดียวจะดีกว่า
คิดถึงมันเสมือนเป็นพื้นที่เสมือนจริงที่เทียบเท่ากับที่ทำงานของคุณ คุณไม่ต้องการที่จะเดินไปมาในห้องต่าง ๆ เพื่อทำภารกิจต่าง ๆ ให้เสร็จ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสามารถได้รับประโยชน์จากห้องที่เรียบง่าย และหากเป็นไปได้เป็นส่วนตัว ที่ช่วยให้คุณมีสมาธิได้
ยิ่งไปกว่านั้น จะเป็นอย่างไรหากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณพบยังเป็นเครื่องมือ AIที่มีศักยภาพในการสร้างเนื้อหาใหม่ด้วย?
ClickUp คือคำตอบ! ด้วยฟีเจอร์งาน เอกสาร แชท ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ และอื่นๆ อีกมากมายที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยลดการสลับบริบท ทำงานได้มากขึ้นในที่เดียว
9. ฝึกสติและสมาธิ
การฝึกสติและสมาธิได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มความตั้งใจและความสามารถในการจดจ่อได้เมื่อทำอย่างต่อเนื่อง ลองพิจารณาการรวมการฝึกสมาธิประจำวันเข้าไปในตารางเวลาของคุณเพื่อรับประโยชน์เหล่านี้
เพียงแค่ 10 นาทีของการทำสมาธิหรือการหายใจก็สามารถช่วยปรับปรุงสมาธิได้
10. ให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายที่ดี
การออกกำลังกายเป็นประจำและการยืดกล้ามเนื้อสามารถช่วยเพิ่มความชัดเจนทางจิตใจและปรับปรุงสมาธิได้อย่างมาก ควรตั้งเป้าทำกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน และอย่าลืมหยุดพักเป็นระยะเพื่อยืดกล้ามเนื้อระหว่างการทำงานเป็นเวลานาน
11. รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบ
จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณให้เรียบร้อยเมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน เพื่อลดสิ่งรบกวนและช่วยให้จิตใจของคุณจดจ่ออยู่กับงานที่อยู่ตรงหน้า
12. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
อาหารที่มีน้ำตาลและไขมันทรานส์สูงสามารถส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองได้ ควรรับประทานอาหารที่สมดุลซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้ ผัก โปรตีนไขมันต่ำ และธัญพืชไม่ขัดสี เพื่อช่วยเพิ่มสมาธิและความสามารถในการเรียนรู้
ดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งวันเพื่อป้องกันการขาดน้ำ และจำกัดการบริโภคคาเฟอีนให้เหลือเพียงสองถ้วยต่อวัน
13. ฟังเพลงบรรเลงหรือเพลงบรรยากาศ
การใช้ดนตรีสามารถช่วยกลบเสียงรบกวนและสร้างบรรยากาศที่สงบซึ่งส่งเสริมสมาธิได้ ลองใช้เพลงบรรเลงหรือเพลงบรรยากาศที่ออกแบบมาเพื่อความผ่อนคลายและไม่รบกวน
14. ลองใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มสมาธิ
มีเครื่องมือและแอปพลิเคชันดิจิทัลมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตั้งแต่การบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิ ไปจนถึงเครื่องมือเตือนความจำ และเทคนิคเฉพาะทางที่ช่วยเพิ่มสมาธิ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: โหมดโฟกัสใน ClickUp Docs ช่วยให้คุณลดสิ่งรบกวนขณะเขียนได้
15. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้เทคนิคการจัดการเวลา เช่นตารางงานแบบ Eisenhowerหรือการจัดเวลาแบบบล็อก สามารถเพิ่มระดับความมีสมาธิได้โดยการจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะให้กับงานต่างๆ และลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด
ใช้ตัวจับเวลาและวิธีการติดตามเวลา เช่นเทคนิคโพโมโดโร(โฟกัส 25 นาที พัก 5 นาที) หรือ วงจรอัลตราเดียน 90 นาที เพื่อช่วยรักษาสมาธิอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามตารางเวลาของคุณ ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง 2 แบบ เช่น วันและประเภทกิจกรรม เพื่อดูภาพรวมกิจกรรมประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย มุมมองกิจกรรมประจำวันจะช่วยให้คุณวางแผนงานและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ ส่วนมุมมองปริมาณงานจะแสดงภาพรวมของงานทั้งหมดและระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน
16. พักผ่อนเป็นระยะ
การพักช่วยป้องกันการหมดไฟและปรับปรุงการประมวลผลทางความคิด เพื่อปรับปรุงความสามารถในการมีสมาธิของคุณ ให้ใช้ การพักแบบแอคทีฟ (เช่น การยืดเส้นยืดสายและการหายใจลึก) แทนการเลื่อนดูสื่อสังคมออนไลน์
17. รับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ให้เพียงพอ
การได้รับแสงธรรมชาติสามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์และพลังงาน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถช่วยเพิ่มสมาธิได้ นอกจากนี้ อย่าประเมินพลังของการออกไปข้างนอกและรับอากาศบริสุทธิ์ต่ำเกินไป การเดินเล่นในธรรมชาติหรือเพียงแค่การนั่งข้างนอกก็ช่วยรีเซ็ตสมาธิ ลดความเครียด และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้
แม้เพียง 5–10 นาทีกลางแจ้ง ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ การเดินเล่นรอบๆ บล็อกหรือนั่งในสวนสาธารณะสามารถช่วยเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานของคุณได้อย่างมหัศจรรย์
18. จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน
หนึ่งในกิจกรรมฝึกสมองที่พบได้บ่อยที่สุดเพื่อปรับปรุงสมาธิคือการฝึกสติขณะทำงานกับภารกิจใดภารกิจหนึ่งการทำงานอย่างตั้งใจและตั้งใจอยู่กับสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวช่วยป้องกันสิ่งรบกวนสมาธิ
เทคนิคเช่น การหายใจแบบกล่อง หรือเพียงแค่หยุดชั่วคราวก่อนเปลี่ยนงานสามารถเสริมสร้างสติได้
19. ลดภาระทางความคิด
ข้อมูลมากเกินไปในครั้งเดียวอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจได้ลองใช้วิธี brain dumps(การเขียนทุกอย่างออกมา), ใช้รายการตรวจสอบ, และทำให้งานง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUpเพื่อสร้างรายการตรวจสอบที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัลด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
20. ใช้สัญญาณทางสายตา
โน้ตติดผนัง, บอร์ดวิสัยทัศน์,หรือบอร์ดคัมบังให้การเตือนความจำที่ชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและความคืบหน้า
21. ใช้ประโยชน์จากเทคนิคการถ่ายแทนร่างกาย
การทำงานร่วมกับผู้อื่น (แม้จะเป็นทางออนไลน์) สามารถช่วยเพิ่มสมาธิและความรับผิดชอบได้ ชุมชนออนไลน์อย่าง Focusmate ช่วยส่งเสริมสิ่งนี้
22. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
ติดตามเวลาที่คุณตื่นตัวมากที่สุดในแต่ละวัน และจัดตารางงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานั้น ตั้งเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิในปฏิทินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งอื่นมาขัดขวาง
23. พัฒนาพิธีกรรมก่อนเริ่มต้น
สร้าง วงจรนิสัย ก่อนเริ่มทำงานที่ต้องใช้สมาธิ—เช่น ชงชา ฟังเพลย์ลิสต์เฉพาะ หรือยืดเส้นยืดสาย—เพื่อส่งสัญญาณให้สมองของคุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องมีสมาธิแล้ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยClickUp Remindersเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องจำว่าต้องทำสิ่งนี้!
ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ คุณมีรายการวิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิของคุณ ตั้งแต่สุขภาพกายที่ดีไปจนถึงการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและกิจวัตรที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงสมาธิของคุณ
จำไว้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การมีสมาธิอย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลง แต่คือการสร้างรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน พร้อมเวลาสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลาย ลองใช้วิธีการต่าง ๆ และค้นหาการผสมผสานที่ดีที่สุดของเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะกับคุณ
3 แม่แบบที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ
พร้อมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่?
เราได้ให้คำแนะนำมากมายเพื่อเริ่มต้นให้คุณแล้ว แต่สำหรับความสำเร็จระยะยาวที่แท้จริงในการโฟกัสงานเดียวของคุณ การลงมือทำทันทีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ นี่คือรายการเทมเพลตการโฟกัสของ ClickUp
1. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
ลองนึกภาพว่าคุณเดินเข้าไปในออฟฟิศทุกวัน โดยรู้แน่ชัดว่าจะทำให้วันนั้นเป็นวันแห่งความสำเร็จได้อย่างไร นั่นคือสิ่งที่แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpหวังว่าจะบรรลุได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแยกงานที่ซับซ้อนที่สุดออกเป็นเป้าหมายที่เรียบง่ายและสามารถทำได้จริง ส่งผลให้คุณสามารถสร้างแผนงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย บรรลุกำหนดเวลา รองรับความต้องการของทีม และอื่นๆ ได้
มุมมองที่กำหนดเองสามแบบช่วยให้คุณไปถึงที่นั่น:
- กำหนดเป้าหมายประจำวันของคุณในมุมมองเป้าหมาย
- สรุปขั้นตอนในการไปถึงจุดนั้นในมุมมองของคณะกรรมการ
- ตรวจสอบโครงร่างของคุณเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ในมุมมองไทม์ไลน์
ทำต่อไปทุกวัน แล้วคุณจะเห็นสมาธิของคุณพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด!
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เราได้กล่าวถึงประโยชน์ของรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพไปแล้ว แล้วถ้าเราบอกคุณว่าคุณสามารถจัดระเบียบรายการนี้ในรูปแบบปฏิทินได้ด้วยล่ะ?
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการลองใช้เทคนิคไทม์บ็อกซ์ แต่ละรายการในรายการสามารถครอบครองช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงภายในวันใดวันหนึ่งได้ คุณสามารถจัดระเบียบรายการของคุณตามลำดับความสำคัญ หมวดหมู่ บทบาท หรือคำขอประชุมได้อีกด้วย
คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มรายการและกรอบเวลาแต่ละรายการเท่านั้น เมื่อทำเสร็จแล้วให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันว่าคุณกำลังมุ่งเน้นกับงานแต่ละอย่างทีละงาน
3. แม่แบบกรอบการทำงาน Getting Things Done ของ ClickUp
เราทุกคนชอบการทำงานให้เสร็จ ทำไมไม่ใช้เทมเพลตที่ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ล่ะ?
เทมเพลตกรอบการทำงาน ClickUp Getting Things Doneเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดรายการประจำวันที่คุณต้องการระบุ จากนั้นกำหนดตัวแปรบางอย่างสำหรับแต่ละงาน ซึ่งอาจรวมถึง:
- ความพยายามที่จำเป็น
- หมวดหมู่ของงาน
- บริบทที่เกี่ยวข้อง
- URL อ้างอิง
- สิ่งที่งานอาจกำลังรออยู่
- การตรวจสอบแบบใช่/ไม่ใช่ว่างานนั้นสามารถดำเนินการได้หรือไม่
- รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบครั้งล่าสุดของสินค้า
จากนั้น คุณสามารถดูรายการของคุณได้ทั้งในรูปแบบรายการที่ต้องทำแบบดั้งเดิมหรือในรูปแบบแผนผังที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้น ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มพลังให้กับวันของคุณด้วยรายการที่ต้องทำที่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนและได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้ว
สร้างสมาธิที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เราทุกคนต่างก็เคยปล่อยใจให้ล่องลอยไปบ้างเป็นบางครั้ง เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนเสียสมาธิได้ง่าย ก็ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้ว
โชคดีที่มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ การค้นหาเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
คุณอาจสังเกตเห็นว่า ClickUp สามารถช่วยได้เกือบทุกเคล็ดลับในคู่มือนี้ มีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ เราให้บริการโซลูชันการจัดการงานที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเราทำเช่นนั้นโดยการเพิ่มสมาธิของคุณและกำจัดภาระในการสลับไปมา
แล้วคุณรออะไรอยู่?สมัครบัญชีฟรีเพื่อทดลองใช้ ClickUp วันนี้ คุณอาจแปลกใจว่าฟีเจอร์ เครื่องมือ และเทมเพลตของเราสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิและโฟกัสได้ดีขึ้นมากเพียงใด 💡