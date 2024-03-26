50 คำคมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน

รู้สึกไม่มีประสิทธิภาพและต้องการแรงบันดาลใจอย่างเร่งด่วนใช่ไหม? เราช่วยคุณได้!
เราทุกคนทราบดีว่าความสำคัญของการผลิตผลงานนั้นสำคัญเพียงใดต่อความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม มีวันที่คุณอยู่ในภาวะซึมเศร้า ไม่สามารถผลิตผลงานได้ และแทบจะไม่สามารถทำภารกิจประจำวันให้เสร็จทันเวลาได้ แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ความสนใจ แต่สิ่งรบกวนและตัวทำลายการผลิตผลงานมากมายก็ดูเหมือนจะหยุดคุณไว้ ดีแล้ว คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะภาวะซึมเศร้านี้คือการอ่านคำพูดของผู้ที่เคยประสบและเอาชนะมันมาแล้ว
ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวมคำคมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน 50 ประโยคจากนักเขียน ผู้ประกอบการ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณกลับมาสู่เกมได้อีกครั้ง
50 คำคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจ
นี่คือคำคมที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจ:
คำคมเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดการเวลา
เราเติบโตมากับคำกล่าวที่ว่า เวลาคือเงิน ซึ่งเป็นคำพูดที่มีชื่อเสียงที่แสดงถึงความสำคัญของเวลา เราไม่สามารถพูดถึงเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่กล่าวถึงการจัดการเวลา อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งที่หลายคนในพวกเราประสบปัญหา!
1. เมื่อคุณเชี่ยวชาญเรื่องเวลาแล้ว คุณจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงประเมินความสามารถของตนเองในหนึ่งปีสูงเกินไป—และประเมินสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ในหนึ่งทศวรรษต่ำเกินไป!
2. จริง ๆ แล้ว เวลาที่ฉันมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือตอนที่ฉันมีอิสระในการสร้างความยุ่งเหยิงทางความคิดสร้างสรรค์; คุณก็เช่นกัน ฉันต้องการพื้นที่ที่จะได้บ้าคลั่ง ทำผิดพลาดบ้าง ระดมความคิด อยู่ในความวุ่นวาย และหลุดกรอบไปบ้าง นั่นแหละคือเวลาที่คุณจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. พวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับสิ่งที่เร่งด่วนมากเกินไป และไม่เพียงพอกับสิ่งที่สำคัญ
4. ความเรียบง่ายสรุปได้สองขั้นตอน: ระบุสิ่งจำเป็น. กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น.
การพูดว่า 'ฉันไม่มีเวลา' จริงๆ แล้วหมายความว่า 'มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ' หากมีใครเสนอเงินจำนวนมากให้คุณเพื่อทำสิ่งที่คุณอ้างว่าไม่มีเวลา...คุณก็น่าจะหาเวลาได้!
6. หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของยุคสมัยเรา ซึ่งเครื่องมือแห่งความมีประสิทธิภาพของเราก็คือเครื่องมือแห่งการพักผ่อนของเราด้วย คือการหาวิธีที่จะทำให้ช่วงเวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งและนั่งเฉยๆ หน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีประโยชน์มากขึ้น
7. เวลาเป็นนายจ้างที่เท่าเทียมกัน. มนุษย์ทุกคนมีจำนวนชั่วโมงและนาทีในแต่ละวันเท่ากัน.
8. มีเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้แต่ละวันทั้งมีประโยชน์และน่าพึงพอใจ และพิสูจน์ว่าคุณเข้าใจคุณค่าของเวลาโดยการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
9. การบริหารเวลาไม่ใช่กิจกรรมหรือทักษะที่รองลงมา แต่เป็นทักษะหลักที่เป็นแกนกลางซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต้องพึ่งพาอาศัย
10. หากคุณไม่วัดเวลาของคุณ มันยากที่จะหยุดการผัดวันประกันพรุ่งหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เพราะหากคุณต้องการจัดการเวลาของคุณให้ดีขึ้น คุณต้องรู้ว่ามันไปไหนก่อน คุณรู้เวลาของคุณอย่างไร? จดบันทึกกิจกรรม จดบันทึกกิจกรรมคือสิ่งที่คุณคิดไว้ — บันทึกเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงว่าคุณกำลังทำอะไรตลอดทั้งวัน
11. การกินกบตัวนั้นคือคำศัพท์การจัดการเวลาที่หมายถึงการทำสิ่งที่คุณเกลียดที่สุดก่อน ทุกเช้า จัดระเบียบงานของคุณ และเลือกงานที่ใหญ่ที่สุดและแย่ที่สุดเพื่อทำก่อน ด้วยการทำเช่นนี้คุณจะกำจัดโอกาสในการเลื่อนมันออกไปตลอดทั้งวันและไม่ได้ทำมันเสร็จ
12. เวลา มีค่ามากกว่าเงิน. คุณสามารถหาเงินได้มากขึ้น แต่คุณไม่สามารถหาเวลาได้มากขึ้น.
13. เวลาเป็นทุนเพียงอย่างเดียวที่มนุษย์ทุกคนมี และเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่สามารถสูญเสียได้
14. ฉันให้ความสำคัญกับการบล็อกเวลาอย่างจริงจัง โดยใช้เวลา 10 ถึง 20 นาทีทุกเย็นในการสร้างตารางสำหรับวันถัดไป บางครั้งผู้คนถามว่าทำไมฉันถึงต้องวางแผนอย่างละเอียดขนาดนี้ คำตอบของฉันง่ายมาก: มันสร้างประสิทธิภาพการทำงานอย่างมหาศาล ฉันประมาณการว่าสัปดาห์ทำงาน 40 ชั่วโมงที่บล็อกเวลาไว้อย่างดี จะให้ผลลัพธ์เท่ากับสัปดาห์ทำงาน 60 ชั่วโมงขึ้นไปที่ทำโดยไม่มีโครงสร้าง
15. การเน้นผลลัพธ์เป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในขณะที่การมุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมอาจส่งผลตรงกันข้าม
16. ก่อนอื่น ให้พยายามระบุและกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องทำเลย สิ่งที่เป็นเพียงการเสียเวลาโดยไม่มีผลลัพธ์ใดๆ เลย เพื่อค้นหาสิ่งที่ทำให้เสียเวลาเหล่านี้ ให้ถามกับกิจกรรมทั้งหมดในบันทึกเวลาว่า: 'จะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นเลย?' และหากคำตอบคือ 'ไม่มีอะไรเกิดขึ้น' ก็ชัดเจนว่าข้อสรุปคือการหยุดทำสิ่งนั้น
17. คุณไม่จำเป็นต้องมีแผนใหม่สำหรับปีหน้า สิ่งที่คุณต้องการคือความมุ่งมั่น
คำคมเกี่ยวกับความสม่ำเสมอในการทำงาน
ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเห็น, เป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ, และนิสัยที่คุณต้องการสร้าง—ไม่เกิดขึ้นในวันเดียว. สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำงานกับมันทุกวัน. นี่คือความจริงสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำ.
ดังนั้น ความสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณ
นี่คือคำคมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ
1. ฉันเชื่อมั่นว่าประมาณครึ่งหนึ่งของสิ่งที่แยกผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จออกจากผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จคือความพากเพียรอย่างแท้จริง
2. การเติบโตของผลิตภาพ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด ล้วนมีด้านที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ในระยะสั้น สิ่งส่วนใหญ่ที่ส่งผลต่อการเติบโตของผลิตภาพมักสร้างความเจ็บปวดอย่างมาก
3. ในระยะยาว นิสัยที่ไม่น่าดึงดูดใจของความถี่ช่วยส่งเสริมทั้งประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์
4. ข้าไม่กลัวคนที่ฝึกเตะ 10,000 ครั้ง แต่ข้าเกรงกลัวคนที่ฝึกเตะหนึ่งครั้ง 10,000 ครั้ง
5. ความเป็นเลิศเป็นศิลปะที่ชนะได้ด้วยการฝึกฝนและการทำให้เป็นนิสัย เราไม่ได้กระทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะเรามีคุณธรรมหรือความเป็นเลิศ แต่เรากลับมีสิ่งเหล่านั้นเพราะเราได้กระทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆ ดังนั้น ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย
6. ผลผลิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นผลมาจากการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การวางแผนอย่างชาญฉลาด และความพยายามที่มุ่งเน้น
7. แรงจูงใจคือสิ่งที่คุณเริ่มต้น. นิสัยคือสิ่งที่คุณทำต่อไป.
8. บางครั้งสิ่งต่าง ๆ อาจไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ แต่ความพยายามควรมีอยู่ทุกคืน
9. ความสามารถในการทำงานไม่ได้เกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งการค้นพบอย่างฉับพลัน การประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ การอดนอนทั้งคืน หรือการดื่มเรดบูลทั้งวัน หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต สิ่งสำคัญคือการมุ่งเน้นความก้าวหน้าในแต่ละวัน คุณควรออกกำลังกาย ทำงาน อ่านหนังสือ เรียนรู้ และศึกษาทุกวัน
10. ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ! ถ้าคุณไม่สามารถสม่ำเสมอได้ คุณก็ไม่สามารถเป็นอะไรได้เลย
11. คนมักพูดกันว่าแรงจูงใจไม่คงอยู่ได้นาน เอาล่ะ การอาบน้ำก็เช่นกัน – นั่นเป็นเหตุผลที่เราแนะนำให้ทำทุกวัน
12. คนจำนวนมากมีความคิด แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่คิด ไม่ใช่พรุ่งนี้ ไม่ใช่สัปดาห์หน้า แต่คือวันนี้
13. ผู้คนชอบความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือร้านอาหาร พวกเขาต้องการเข้ามาและเห็นสิ่งที่คุณมีชื่อเสียง
14. ไม่ใช่ว่าฉันฉลาดมากหรอกนะ; แค่ฉันอยู่กับปัญหาได้นานกว่าเท่านั้นเอง
15. กฎ 90/90/1 ช่วยสร้างประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมหาศาล เป็นกฎที่เรียบง่าย — ในช่วง 90 วันข้างหน้า ใช้เวลา 90 นาทีแรกของวันทำงานกับโอกาสเดียวที่เปลี่ยนแปลงเกมได้มากที่สุดเท่านั้น ไม่มีอย่างอื่น ไม่มีสิ่งรบกวนใดๆ
16. ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์หรือลึกลับ ความสำเร็จเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการนำหลักการพื้นฐานมาใช้อย่างต่อเนื่อง
คำคมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นความมุ่งมั่นและการทำงานหนัก
แผนการผลิตของคุณไม่สมบูรณ์หากไม่คำนึงถึงความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมั่น เพราะหากคุณไม่สามารถทำงานหนักและมุ่งมั่นกับงานของคุณได้ คุณจะผลิตผลงานได้อย่างไร?
เมื่อคุณต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เริ่มต้นด้วยการมีสมาธิ และหากคุณสงสัยว่าจะทำอย่างไรให้มีสมาธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพของเราได้เตรียมคำแนะนำไว้ให้คุณเช่นกัน! อ่านต่อเพื่อเรียนรู้
1. หากมีกระต่ายเก้าตัวอยู่บนพื้นดิน หากคุณต้องการจับตัวหนึ่ง ให้คุณมุ่งความสนใจไปที่ตัวเดียว
2. หากคุณไม่ให้ความสนใจอย่างเหมาะสมกับสิ่งที่คุณให้ความสนใจอยู่ มันจะดึงความสนใจของคุณไปมากกว่าที่ควรจะเป็น
3. วิธีเริ่มต้นคือการหยุดพูดและเริ่มลงมือทำ
4. ยากที่จะเอาชนะคนที่ไม่เคยยอมแพ้
5. นักวิทยาศาสตร์ทราบแล้วว่าสมองไม่สามารถให้ความสนใจเชิงบวกกับสองสิ่งในเวลาเดียวกันได้ สิ่งที่ดูเหมือนการทำงานหลายอย่างพร้อมกันนั้นแท้จริงแล้วคือการสลับไปมาระหว่างงานหลายอย่าง ซึ่งลดประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มข้อผิดพลาดได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
6. คุณเพียงแค่ต้องทำสิ่งถูกต้องเพียงไม่กี่อย่างในชีวิตของคุณ ตราบใดที่คุณไม่ทำสิ่งผิดพลาดมากเกินไป
7. ไม่ต้องกังวลว่าการหยุดพักทุกๆ 20 นาทีจะทำลายสมาธิของคุณในการทำงาน ตรงกันข้ามกับที่ฉันอาจคิด การหยุดพักจากงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ การข้ามการพักจะนำไปสู่ความเครียดและความเหนื่อยล้า
8. มือสมัครเล่นนั่งรอแรงบันดาลใจ ส่วนคนอื่นๆ ก็ลุกขึ้นและลงมือทำงาน
9. ฉันเริ่มค้นพบว่าเมื่อเรามุ่งเน้นอย่างลึกซึ้งกับสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวในแต่ละครั้ง—การโฟกัสอย่างเข้มข้น—เราจะกลายเป็นเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพที่สุดของตัวเอง ฉันเริ่มมองว่าความใส่ใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ หากเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
10. คุณต้องมุ่งมั่นในเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ของคุณ
11. วิธีที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพในองค์กรคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ ข้อผิดพลาดสามารถถูกชี้ให้เห็น และมีการให้ความช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือได้
12. จงจดจ่อความคิดทั้งหมดของคุณไปที่งานที่อยู่ตรงหน้า แสงอาทิตย์จะไม่ร้อนจนเผาไหม้ได้หากไม่ได้รวมจุดโฟกัส
13. ไม่มีเส้นทางสู่ความสำเร็จที่โรยด้วยดอกไม้และประดับประดาด้วยราชวงศ์ และหากมีอยู่จริง ข้าก็ยังไม่พบมัน เพราะหากข้าได้บรรลุสิ่งใดในชีวิต ก็เป็นเพราะข้าเต็มใจที่จะทำงานหนัก
14. ความลับใหญ่ในชีวิตคือไม่มีอะไรเป็นความลับใหญ่. ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไร คุณสามารถไปถึงได้หากคุณเต็มใจที่จะทำงาน.
15. คนที่ดีที่สุดในโลกในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพไม่ได้ใช้เวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาไปกับการติดสิ่งรบกวน พวกเขากำลังทำงานที่มีความหมาย
16. ความสำเร็จในธุรกิจต้องการการฝึกอบรม วินัย และความขยันหมั่นเพียร. แต่หากคุณไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ โอกาสก็ยังคงยิ่งใหญ่ในวันนี้เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมา.
17. เมื่อผู้คนคิดถึงวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ความคิดแรกที่มักจะนึกถึงคือเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่ายังมีเครื่องมือที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงน้อยกว่ามาก ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้โดยการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา เครื่องมือนั้นก็คือ การมีสติ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
ได้รับแรงบันดาลใจจากคำคมเหล่านี้และพร้อมที่จะกลับไปทำงานแล้วหรือยัง? มีเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพมากมายที่คุณสามารถใช้ได้ และในบรรดาเทคนิคเหล่านี้ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการทั้งหมด ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้คุณกลับมาทำงานได้ตามแผนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
อยากรู้ไหมว่าอย่างไร? นี่คือตัวอย่างคุณสมบัติบางส่วน:
มุมมองทุกอย่างของ ClickUp
ClickUp มีฟีเจอร์พิเศษ มุมมองทุกอย่าง ที่ให้คุณเห็นงานจากทุกรายการและทุกพื้นที่ของคุณในทุกระดับขององค์กรในมุมมองเดียว คุณสามารถกรอง, จัดเรียง, บันทึก และแม้กระทั่งแชร์มุมมองนี้กับผู้อื่นได้
หากคุณใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัว ให้ใช้มุมมองปฏิทินและมุมมองรายการ ของ ClickUpเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
มุมมองรายการของเรา มีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถจัดเรียง, จัดกลุ่ม, ติดแท็ก, และกรองงานเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น มุมมองปฏิทินช่วยให้คุณซิงค์งานของคุณกับ Google Calendar และดูตารางงานประจำวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือนของคุณในแบบดั้งเดิม
เทมเพลต ClickUp
การพูดถึงประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่พูดถึงเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลาเป็นไปไม่ได้ นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้:
1.เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของ ClickUp
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามความคืบหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งเวลาทำงานซ้ำเพื่อพักเบรกได้ตลอดทั้งวันทำงาน
2.เทมเพลต ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เทมเพลตนี้ช่วยปรับสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานของคุณ และทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง. นี่คือเทมเพลตระดับผู้เริ่มต้น คุณสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย. มันมี 7 มุมมอง, 30 สถานะ, และคุณสมบัติการอัตโนมัติสำหรับทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงฟิลด์ที่กำหนดเอง.
3.เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน ระบุจุดที่ควรปรับปรุง และสร้างรายงานเพื่อวัดความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมของความก้าวหน้าของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด และติดตามผลงานของทีมคุณ
การติดตามเวลาด้วย ClickUp
ติดตามเวลาได้อย่างรวดเร็วจากทุกอุปกรณ์ด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาของ ClickUp คุณสามารถตั้งเวลาประมาณการและอัปเดตเวลาของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเข้าใจได้ว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปที่ไหน และตามนั้น คุณสามารถทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
ClickUp Notepad
มีไอเดียที่อยากจดไว้อย่างรวดเร็วใช่ไหม? หรือต้องการเพิ่มงานในรายการตรวจสอบก่อนที่ความคิดจะหายไป? ClickUp Notepad ช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและยังมีฟีเจอร์อีกมากมาย
ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถจัดระเบียบบันทึก งาน และรายการตรวจสอบของคุณไว้ในที่เดียว และแปลงให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปและแท็บต่างๆ เพราะแน่นอนว่าการสลับบริบทสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้!
ClickUp Automation
ใช้ระบบอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการทำภารกิจซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
ตัวอย่างเช่น คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการมอบหมายงานหรือเปลี่ยนสถานะงานหรือลำดับความสำคัญของงานอีกต่อไป—ClickUp จะทำมันให้คุณ. ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถทำให้เครื่องมือที่คุณใช้ทุกวันเป็นอัตโนมัติได้ด้วย ClickUp.
รายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp
รายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบหลายฟังก์ชันได้จากทุกที่และบนอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบและสี เชื่อมโยงรายการกับงานหรือผู้รับผิดชอบ ตั้งการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ
คำคมแสดงออกถึงอารมณ์ ความคิดเห็น และความคิดที่เรารู้สึกอย่างแรงกล้าที่สุด เราหวังว่าคำคมเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพที่เราได้แบ่งปันกับคุณ จะช่วยให้คุณได้หยุดพักและได้รับแรงบันดาลใจที่ดีในการก้าวต่อไป
อย่าลืมเลือกคำคมที่ตรงใจคุณมากที่สุดและเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจเมื่อต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ในภารกิจของคุณเพื่อเพิ่มผลผลิต อย่าลืมใช้ประโยชน์จากแอปที่ช่วยเพิ่มผลผลิตในทุกๆ ด้านของชีวิต การช่วยประหยัดเวลาของผู้คนโดยทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือภารกิจของ ClickUp และคุณสมบัติมากมายของมันช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้ ดูได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
1. คำคมที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความผลิตภาพคืออะไร?
มีคำคมมากมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคำคมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือของ Paul J. Meyer: "ประสิทธิภาพการทำงานไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญ มันเป็นผลมาจากการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การวางแผนอย่างชาญฉลาด และความพยายามที่มุ่งเน้นเสมอ"
2. คำคมสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพคืออะไร?
บรูซ ลี เคยกล่าวไว้ว่า "ถ้าคุณใช้เวลามากเกินไปในการคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณจะไม่มีวันทำมันสำเร็จ" นี่เป็นคำพูดที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ซึ่งอธิบายถึงความสำคัญของการลงมือทำแทนที่จะคิดเพียงอย่างเดียว