สร้างจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็ง: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้งานสำเร็จลุล่วง

ทุกคนต่างเคยได้ยินถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำงาน จรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งจะช่วยผลักดันเส้นทางอาชีพของคุณให้ก้าวหน้าและวางรากฐานสู่ความสำเร็จ ในขณะที่จรรยาบรรณในการทำงานที่อ่อนแออาจบ่อนทำลายเป้าหมายของคุณ ลดประสิทธิภาพการทำงาน และเสี่ยงต่อความล้มเหลวในอาชีพได้
แต่การมีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่? ที่สำคัญกว่านั้น คุณจะพัฒนาจรรยาบรรณในการทำงานและสร้างทักษะที่แข็งแกร่งซึ่งจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
จริยธรรมในการทำงานคืออะไร?
จรรยาบรรณในการทำงาน หมายถึง ค่านิยมและทัศนคติที่ชี้นำแนวทางของคุณในการทำงาน
จรรยาบรรณในการทำงานที่ดีประกอบด้วยพฤติกรรมเชิงบวกหลากหลายประการ ได้แก่:
- ความน่าเชื่อถือ
- อุทิศ
- ประสิทธิภาพในการทำงาน
- ความซื่อสัตย์
จรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยแสดงความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีคุณภาพสูงในชีวิตการทำงานของพวกเขา
แน่นอนว่าใครบางคนสามารถทำงานหนักได้ในขณะที่ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือผลิตผลงานที่ไม่มีประสิทธิผล จรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งคือการผสมผสานระหว่างการทำงานหนักกับความต้องการที่จะทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถของคุณเสมอ
ทุกอุตสาหกรรมให้คุณค่ากับจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง ดังนั้นการพัฒนาจรรยาบรรณนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น
ทำไมจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งจึงมีความสำคัญ?
นายจ้างมักชอบจ้างผู้ที่มีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดี เพราะมันนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น พนักงานที่มีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีจะทุ่มเทความพยายามในหน้าที่การงานของตน ซึ่งส่งผลให้งานมีคุณภาพสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณลักษณะเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดก็ตาม
หากคุณต้องการก้าวหน้าในอาชีพของคุณ การเป็นที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับบริษัทของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม. คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบมากขึ้นโดยการแสดงให้เห็นถึงความริเริ่มและความมุ่งมั่น.
ความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่พนักงานแต่ละคนเท่านั้น เมื่อสมาชิกในทีมทุกคนแสดงออกถึงจรรยาบรรณในการทำงานที่ดี มันจะส่งผลต่อเนื่องและยกระดับวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม และเมื่อสมาชิกใหม่ในทีมมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความเป็นเลิศ การปลูกฝังจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งให้กับพนักงานจึงกลายเป็นความพยายามที่คุ้มค่าสำหรับฝ่ายบริหาร
ลักษณะสำคัญของจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง
มีหลายสิ่งที่ต้องทำเพื่อแสดงถึงจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง คุณลักษณะสำคัญบางประการที่นายจ้างใช้ในการตัดสินจรรยาบรรณในการทำงาน ได้แก่:
- ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจได้: การมาตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้อื่นมั่นใจได้ว่าสามารถพึ่งพาคุณได้
- ความทุ่มเทและความมุ่งมั่น: แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างแรงกล้าต่องานของคุณและความเต็มใจที่จะทำมากกว่าที่คาดหวังจากคุณ
- ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน: การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน้าที่ของคุณ และมุ่งมั่นที่จะได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงอยู่เสมอ
- ความเป็นมืออาชีพ: รักษาทัศนคติที่เป็นมืออาชีพและพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการแต่งกายและการสื่อสาร
- ความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อตรง: ยึดมั่นในหลักศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์ในทุกการปฏิสัมพันธ์ และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
- การทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ: แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี, สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับสมาชิกในทีม
- ความคิดริเริ่มและความกระตือรือร้น: ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในทุกวิถีทางที่คุณสามารถทำได้
- ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว: แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเอาชนะความท้าทาย ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และฟื้นตัวจากความล้มเหลว
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: มีความเต็มใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของงาน และอยู่ข้างหน้าของเทคโนโลยีที่กำลังมา
ความท้าทายในที่ทำงานที่ส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณในการทำงาน
การรักษาวินัยในการทำงานให้ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป อาจมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในที่ทำงาน ซึ่งอาจทำให้ยากที่จะรักษาความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นไว้ได้ วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะสิ่งนี้คือการตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และเตรียมตัวทางจิตใจไว้ล่วงหน้า:
- ปัญหาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: หลายคนทุ่มเทให้กับงานมากจนชีวิตส่วนตัวได้รับผลกระทบ แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นความขยันหมั่นเพียรที่ดี แต่ความเหนื่อยล้าที่ตามมาอาจทำลายประสิทธิภาพการทำงานได้
- การขาดการยอมรับหรือรางวัล: การไม่ยอมรับผลงานที่ดีอาจส่งผลให้เกิดจรรยาบรรณในการทำงานที่แย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป
- เป้าหมายหรือความคาดหวังไม่ชัดเจน: จรรยาบรรณในการทำงานที่ดีต้องมุ่งเน้นที่งานที่ทำ การขาดทิศทางที่ชัดเจนอาจทำให้เริ่มต้นได้ยาก
- การจัดการหรือภาวะผู้นำที่แย่: ภาวะผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่พนักงานที่ขาดแรงจูงใจซึ่งขาดคำแนะนำและการสนับสนุน
- วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษ: เช่นเดียวกับที่คนไม่กี่คนที่มีทัศนคติเชิงบวกสามารถยกระดับอารมณ์ของทุกคนได้ ความคิดในแง่ลบที่มากเกินไปก็สามารถทำให้หมดพลังได้เช่นกัน
- สิ่งรบกวนทางเทคโนโลยี: ในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง แม้แต่เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก็สามารถกลายเป็นสิ่งรบกวนได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- การขาดความเป็นอิสระ: แม้ว่าพนักงานต้องการคำแนะนำเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุด แต่ทุกคนต้องการรู้สึกเป็นอิสระ การควบคุมงานมากเกินไปอาจทำให้ความกระตือรือร้นลดลง
10 เคล็ดลับในการพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดของอาชีพ บทบาทของคุณในบริษัท หรือประเภทธุรกิจที่คุณทำงานอยู่ ทุกคนสามารถปรับปรุงจรรยาบรรณในการทำงานของตนเองได้ ทั้งหมดเริ่มต้นจากการมุ่งเน้นทักษะจรรยาบรรณในการทำงานที่สำคัญที่สุดซึ่งช่วยในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
1. การปลูกฝังวินัยในตนเองและความมุ่งมั่น
จรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งต้องอาศัยวินัยในตนเองและความมุ่งมั่น—ถึงขนาดที่แทบทุกข้อแนะนำอื่น ๆ ในรายการนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างวินัยหรือความมุ่งมั่นอย่างใดอย่างหนึ่ง วินัยในตนเองคือการให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญเหนือกว่างานที่ไม่สำคัญ ความมุ่งมั่นคือความสามารถในการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนเมื่อเริ่มทำงานแล้ว
นอกเหนือจากสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในส่วนนี้แล้ว คุณยังสามารถพัฒนาวินัยในตนเองได้หลากหลายวิธี เนื่องจากแต่ละคนตอบสนองต่อเทคนิคและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน การค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง วินัยในตนเองและความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นรากฐานสำคัญของการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการเอาชนะนิสัยการทำงานที่ไม่ดี
2. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้
อุปสรรคสำคัญต่อจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งคือการไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
การเริ่มต้นครั้งที่สองคือการเริ่มต้น แต่รู้สึกเหมือนคุณควรจะทำอะไรให้สำเร็จมากกว่านี้ นี่สร้างความรู้สึกหงุดหงิดซึ่งอาจทำให้คุณไม่รู้สึกมีแรงจูงใจในวันต่อไป
วิธีแก้ปัญหาทั้งสองนี้คือการใช้เวลาในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริง โดยการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ และเรียนรู้ว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในแต่ละวัน คุณสามารถเติมเต็มวันของคุณได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแทนที่จะเกิดความหงุดหงิด
ClickUp Goalsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามความก้าวหน้าของคุณสู่เป้าหมายเหล่านี้และช่วยให้คุณมีสมาธิ หากคุณมีปัญหาในการตั้งเป้าหมายลองใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายเพื่อเริ่มต้นดู
3. การจัดระเบียบงานประจำวันและลำดับความสำคัญ
ส่วนสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมคือการเข้าใจงานที่ต้องทำ
เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็ง ขั้นแรกให้ระบุงานที่สำคัญที่สุดที่งานของคุณต้องการ จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของงานตามผลกระทบที่มีต่อโครงการของคุณ คุณจะพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของคุณโดยการสร้างวินัยในการทำงานที่สำคัญก่อน
ClickUp tasksเป็นเครื่องมือการจัดการงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้คุณทำงานเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน รวมถึงมอบหมายให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานแต่ละอย่างได้ นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมในระดับสูงของงานทั้งหมดในโครงการและช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย หัวหน้าโครงการสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานมีวินัยสูง
4. สร้างกิจวัตรประจำวัน
หากคุณสังเกตนิสัยของผู้ที่มีจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่ง คุณจะพบว่าพวกเขามีความสม่ำเสมออย่างมาก พวกเขามีตารางเวลาที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่งงานตรงเวลาเสมอ และทำตามสัญญาที่ให้ไว้
นิสัยการทำงานที่ดีเป็นประเภทหนึ่งของนิสัย และนิสัยต้องการความสม่ำเสมอเพื่อก่อตัวขึ้น
เมื่อคุณพัฒนาตารางกิจวัตรประจำวันที่คุณสามารถยึดถือได้ คุณได้วางรากฐานให้ตัวเองสร้างนิสัยการทำงานหนัก ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน แม้ว่าการทำเช่นนี้อาจเป็นเรื่องยากในช่วงแรก แต่ในที่สุดมันจะกลายเป็นเรื่องปกติโดยอัตโนมัติ
5. การใช้การติดตามเวลาเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
เกือบทุกคนรู้สึกว่าไม่มีเวลาเพียงพอในแต่ละวัน และเป็นเรื่องง่ายที่จะสงสัยว่าเวลาทั้งหมดหายไปไหน นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีวินัยในการทำงานไม่ดี สิ่งรบกวนเล็กๆ น้อยๆ ตลอดทั้งวันสามารถกินเวลาการทำงานของคุณไปได้อย่างง่ายดาย
แต่หากคุณมีทัศนคติที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นและติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน คุณจะเห็นได้ว่านาทีที่หายไปนั้นหายไปไหน จากนั้น เมื่อทักษะการจัดการเวลาของคุณดีขึ้น ทักษะด้านจริยธรรมในการทำงานของคุณก็จะดีขึ้นเช่นกัน
เครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUpทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น มอบพลังให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในแต่ละวัน ทำงานเสร็จทันเวลา และบรรลุเป้าหมายตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ
6. ภูมิใจในงานที่คุณทำ
ผู้คนมักมีแรงจูงใจน้อยลงในการทำงานที่พวกเขาไม่รู้สึกกระตือรือร้น วิธีหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเข้าหาแต่ละงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด แม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกตื่นเต้นกับงานนั้นก็ตาม ให้เรียนรู้ที่จะเห็นผลงานคุณภาพสูงที่คุณทุ่มเทลงไปว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
ผู้ที่มีจรรยาบรรณในการทำงานอย่างเข้มแข็งจะเรียนรู้ที่จะมีสมาธิและมีวินัย มุ่งมั่นในคุณภาพ และพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อผลลัพธ์ของงาน เมื่อคุณตั้งใจที่จะทำงานทุกชิ้นให้เกินความคาดหวัง ความมุ่งมั่นจะกลายเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยจูงใจ ทำให้คุณมีแรงจูงใจแม้ในยามที่คุณอาจไม่มีแรงจูงใจ
7. การรักษาทัศนคติเชิงบวกและพลังงาน
บางครั้ง คุณอาจเริ่มต้นวันด้วยความตั้งใจที่จะรักษาจรรยาบรรณในการทำงานอย่างเข้มแข็งและพยายามสร้างผลงานที่จะทำให้ตัวคุณเองและทีมของคุณภาคภูมิใจ แต่กลับต้องพบกับอุปสรรคที่ทำให้บรรยากาศเสียไป การรับมือกับสิ่งเหล่านี้จะง่ายขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะภูมิใจในงานของคุณ เพราะความปรารถนาที่จะก้าวผ่านมันไปและยังคงส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมยังคงอยู่
แต่การที่จะเรียนรู้วิธีรับมือกับอุปสรรค คุณจำเป็นต้องปรับทัศนคติให้ถูกต้องเมื่อมันเกิดขึ้น
อุปสรรคคือโอกาสในการเติบโต พวกมันมอบปัญหาให้คุณซึ่งคุณอาจต้องเผชิญอีกครั้งในอนาคต ด้วยการรักษาจิตวิญญาณที่พร้อมจะทำได้และเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา คุณจะบรรเทาตัวเองจากความกดดันเดิม ๆ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต
8. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม
การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมเป็นส่วนสำคัญของแรงงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับพนักงานคนอื่นสามารถช่วยให้คุณสร้างจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งได้สองวิธี
ประการแรก การมีคนอื่นพึ่งพาคุณทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะทำงานให้สำเร็จมากขึ้น นอกจากจะเป็นผู้เล่นในทีมที่ดีแล้ว คุณจะพบว่าการมีความสามารถในการพึ่งพาเพื่อนร่วมงานเมื่อสิ่งต่างๆ ยากลำบากสามารถช่วยให้คุณขจัดอุปสรรคต่อเป้าหมายด้านจริยธรรมในการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติการร่วมมือของ ClickUp มอบเครื่องมือให้สมาชิกทีมแต่ละคนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมได้ พวกเขาสามารถช่วยสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่กระตุ้นให้ทีมมีแรงจูงใจ สร้างความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการทำให้เป้าหมายของบริษัทก้าวหน้า
9. ยอมรับการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อบรรลุความสำเร็จในระยะยาวในอาชีพใด ๆ คุณต้องยอมรับแนวคิดของการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง. ในปัจจุบันมากกว่าที่เคย ธรรมชาติของงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว. การติดตามเทคโนโลยีและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณรักษาความสามารถในการทำงานของคุณอย่างมืออาชีพ.
นอกเหนือจากการช่วยให้คุณก้าวทันในสายอาชีพ การติดตามการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกหงุดหงิดในอาชีพที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงออกจากชุดทักษะของคุณ หากขาดวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การขาดความรู้สามารถบั่นทอนจรรยาบรรณในการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
10. จัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนตนเองและการรับฟังความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ
หลายสิ่งที่เราได้พูดคุยกันเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์เกี่ยวกับตัวคุณและความสามารถของคุณ
การตั้งเป้าหมายที่สมจริง เช่น การเข้าใจว่าคุณสามารถทำอะไรได้และอะไรที่คุณไม่สามารถทำได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมายครั้งแรก คุณอาจทำผิดพลาดได้ คุณอาจพบว่าคุณสามารถทำได้มากกว่านี้ หรืออาจตามงานไม่ทัน หากคุณจัดสรรเวลาเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ความไม่สม่ำเสมอเหล่านี้จะหายไป
การสะท้อนคิดประเภทนี้ควรมาจากทั้งแหล่งภายในและภายนอก
คุณต้องดูผลงานของคุณและประเมินมันอย่างซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง แต่อย่าละเลยความสำคัญของการได้รับคำแนะนำจากภายนอก เพื่อนร่วมงานอาจสังเกตเห็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่คุณอาจมองไม่เห็น และคุณควรรับฟังคำแนะนำนั้นอย่างเปิดใจ
วิธีสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปรับปรุงจรรยาบรรณในการทำงาน
การบริหารจัดการที่ไม่ดีสามารถนำไปสู่อัธยาศัยการทำงานที่ไม่ดีได้. อย่างเดียวกัน ผู้นำทีมหรือผู้จัดการสามารถทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างพนักงานที่ดีขึ้น ส่งเสริมทัศนคติที่ดี และปรับปรุงอัธยาศัยการทำงานในบริษัทได้.
ยอมรับและชื่นชมความพยายาม
แม้ว่าพนักงานบางคนจะมีความทะเยอทะยานโดยธรรมชาติและพร้อมที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเสมอ แต่บางคนก็ต้องการแรงสนับสนุนเพิ่มเติม เมื่อคุณยอมรับและชื่นชมความสำเร็จของพนักงาน คุณกำลังมอบเหตุผลให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นซ้ำอีก นอกจากการให้คำชมเชยในเชิงบวกแล้ว คุณอาจพิจารณาการนำโปรแกรมการยกย่องหรือรางวัลสำหรับพนักงานมาใช้ด้วย
ส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวกและครอบคลุม
การยอมรับสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า แต่เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดจากพวกเขา พวกเขาต้องรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม
ส่งเสริมความรู้สึกเป็นชุมชนและส่วนหนึ่งขององค์กรในที่ทำงาน และใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า สิ่งนี้สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือซึ่งช่วยให้ทุกคนมีแรงจูงใจ
ให้โอกาสสำหรับการเติบโตและพัฒนา
ไม่มีอะไรทำลายแรงจูงใจและส่งเสริมนิสัยการทำงานที่ไม่ดีได้เท่ากับความรู้สึกติดอยู่กับงานที่ไร้ทางก้าวหน้า พนักงานควรได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตในสายงานของตน ผู้บริหารควรพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในอาชีพกับพนักงานและช่วยให้พวกเขาอยู่บนเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ปรับปรุงจริยธรรมการทำงานทั้งในระดับบุคคลและทั่วทั้งองค์กรด้วย ClickUp
ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรClickUpมอบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการสร้างจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีในทุกระดับ เครื่องมือการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้ทุกคนมีระเบียบ ในขณะที่เครื่องมือการจัดการเวลาจะช่วยให้ทุกคนทำงานตามเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ ClickUp ได้สร้างเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในทุกแง่มุมของซอฟต์แวร์ของพวกเขาลองใช้ ClickUp วันนี้และดูว่าคุณหรือทีมของคุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด และเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสนับสนุนจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร