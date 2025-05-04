13 แม่แบบตั้งเป้าหมายฟรีเพื่อวางแผน ติดตาม และบรรลุเป้าหมายของคุณ

🔎 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง20% ของบริษัทเท่านั้นที่สามารถบรรลุเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ได้ถึง 80% และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น—ตามรายงานของ PMI พบว่า 37% ของผู้นำระบุว่าสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล้มเหลวคือเป้าหมายไม่ชัดเจนและการพลาดเป้าหมายย่อย
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความทะเยอทะยาน—แต่อยู่ที่การลงมือทำ เป้าหมายมักฟังดูดีในการประชุมหรือบนกระดาษ แต่จะล้มเหลวหากขาดโครงสร้าง ความชัดเจน หรือแผนรองรับ
นั่นคือจุดที่แม่แบบการตั้งเป้าหมายพลิกสถานการณ์
นี่ไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่เป็นกรอบกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณกำหนด วางแผน และดำเนินการตามลำดับความสำคัญของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการนำทีม จัดการงาน หรือจัดการเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพไปพร้อมกัน
ส่วนที่ดีที่สุด? เราได้คัดสรรเทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง (และฟรี!) เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ สร้างแรงผลักดัน และบรรลุเป้าหมายของคุณ—โดยไม่ต้องวุ่นวาย
มาค้นหาคู่ที่สมบูรณ์แบบของคุณกันเถอะ!
อะไรคือแบบฟอร์มการตั้งเป้าหมาย?
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายคือกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนขั้นตอนปฏิบัติ และติดตามความก้าวหน้าได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นผู้นำทีม
แทนที่จะจ้องมองหน้ากระดาษเปล่า เครื่องมือตั้งเป้าหมายเหล่านี้จะนำทางคุณด้วยคำแนะนำที่ฝังไว้สำหรับกำหนดเวลา หลักชัย ความสำคัญ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลลัพธ์คือระบบที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งนำโครงสร้าง การเน้นย้ำ และความรับผิดชอบมาสู่เป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพของคุณ
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายมีประสิทธิภาพมาก:
- ชี้แจง เป้าหมายประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณด้วยช่องที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และกำหนดเวลา
- ทบทวน สถานะของเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่มองเห็นได้ เช่น รายการตรวจสอบ แผนภูมิ และไทม์ไลน์
- จัดให้สอดคล้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณโดยการตั้งเป้าหมายร่วมกันและโปร่งใส
- รักษา แรงจูงใจโดยการแบ่งแผนระยะยาวออกเป็นความสำเร็จที่สามารถจัดการได้
- ประหยัด เวลาด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการเพิ่มลูกค้าที่ซื้อซ้ำขึ้น 20% ในไตรมาสนี้ การใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณกำหนดพื้นฐาน กำหนดความหมายของคำว่า 'ซื้อซ้ำ' มอบหมายโครงการต่างๆ เช่น แคมเปญความภักดี และวัดความก้าวหน้าได้ มันช่วยให้เป้าหมายของคุณมองเห็นได้ชัดเจน สมเหตุสมผล และก้าวหน้าไปข้างหน้า
ชัดเจน—เป้าหมายช่วยให้คุณฝันใหญ่ขึ้น และเทมเพลตการตั้งเป้าหมายทำให้กระบวนการนั้นรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่ทำให้เป้าหมายดีแตกต่างจากเป้าหมายอื่น ๆ คืออะไร? มาดูกัน
แม่แบบการตั้งเป้าหมายที่เปลี่ยนเกม
ในกระบวนการตั้งเป้าหมาย ความชัดเจนคือทุกสิ่ง ไม่ว่าคุณจะไล่ตามเป้าหมายส่วนตัวหรือผลลัพธ์ระดับองค์กร ทุกก้าวสำคัญล้วนมีความหมาย นี่คือจุดที่ClickUp—แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว—เข้ามาช่วยสร้างโครงสร้าง เพิ่มความชัดเจน และขับเคลื่อนแผนงานของคุณให้เดินหน้าอย่างมีพลัง
มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การระบุรายการงานเท่านั้น—มันช่วยให้คุณจัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้าในแบบที่ทำให้คุณมีแรงจูงใจและรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณ
ตามที่ฮวน คาเซียน ซีอีโอของอาตราโตกล่าวไว้:
มันสำคัญสำหรับฉันที่จะรับรู้ถึงความก้าวหน้าของเราในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ ๆ ของเรา ClickUp ช่วยให้ฉันมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนกับเครื่องมือที่เราใช้ก่อนหน้านี้
พร้อมที่จะสัมผัสผลลัพธ์เช่นเดียวกันหรือไม่? เทมเพลตตั้งเป้าหมายฟรีของ ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
มาสำรวจตัวเลือกยอดนิยมกัน:
1. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
พูดกันตามตรง—การตั้งเป้าหมายนั้นง่าย ส่วนที่ยากคือการยึดมั่นในเป้าหมายนั้นต่างหากเทมเพลตเป้าหมาย SMARTของClickUpจะช่วยให้คุณข้ามผ่านช่องว่างนั้นได้
แทนที่จะมีแต่แนวคิดที่ไม่ชัดเจน เทมเพลตนี้จะนำคุณไปสู่การตั้ง เป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ กำหนดผลลัพธ์ของคุณ ตั้งเกณฑ์วัดความสำเร็จ และเชื่อมโยงทุกวัตถุประสงค์กับงานที่ช่วยให้คุณ (หรือทีมของคุณ) ก้าวไปข้างหน้า
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, เริ่มโครงการ, หรือจัดการ OKRs, แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้เป้าหมายของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน. และเนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นภายใน ClickUp, ทุกสิ่งทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ—ตั้งแต่ภารกิจ, กำหนดเวลา, ไปจนถึงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แปลงเป้าหมายใหญ่ให้เป็นการกระทำที่มุ่งเน้นโดยใช้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมาย
- ติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมือวัด, ตัวบ่งชี้ภาพ, และสถานะที่กำหนดเอง
- ปรับกำหนดเวลาหรือเป้าหมายตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่สูญเสียบริบท
- รวมศูนย์การดำเนินการตามเป้าหมายภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อการมองเห็นรายวัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ, หัวหน้าทีม, หรือผู้ที่ทำงานคนเดียวที่ต้องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนคริสตัลและทำตามให้สำเร็จ—ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตส่วนตัว, บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา, หรือผลลัพธ์ทางธุรกิจ.
📮 ClickUp Insight: 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายส่วนตัวตามความเร่งด่วนและความสำคัญ—แต่มีเพียง 25% เท่านั้นที่จัดระเบียบตามกรอบเวลา
ความหมาย? คุณรู้ว่าอะไรสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ ⏳เป้าหมาย ClickUp ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพโดย AI ของClickUp Brainช่วยเพิ่มความชัดเจนในเรื่องนี้ มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ClickUp Brain ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับกำหนดเวลาและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้น 💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp
2. แม่แบบเอกสารเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
คุณได้สร้างรายการเป้าหมายที่คุณต้องการจะบรรลุแล้ว แต่เป้าหมายเหล่านั้นมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอหรือไม่? มีความสมจริงหรือไม่? สอดคล้องกับสิ่งที่แท้จริงมีความหมายหรือไม่?เอกสารเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUpช่วยให้คุณตอบคำถามเหล่านี้ (และอื่น ๆ) ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
สร้างขึ้นในรูปแบบของแผ่นงานตั้งเป้าหมายภายในเอกสาร ClickUp Doc ซึ่งจะนำคุณผ่านการประเมินเป้าหมายโดยใช้คำถาม คำแนะนำ รายการตรวจสอบ และตัวอย่างจากสถานการณ์จริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนในระยะเริ่มต้น การระดมความคิดเป็นทีม หรือการปรับแต่งเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนก่อนที่จะกลายเป็นโครงการ
อะไรที่ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก? มันสามารถทำหน้าที่เป็นเอกสารอ้างอิงที่มีชีวิตชีวาสำหรับกลยุทธ์, การจัดให้สอดคล้อง, และการให้คำแนะนำ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้น, การประชุม, และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สำรวจเป้าหมายของคุณผ่านส่วนที่สามารถแก้ไขได้ของ SMART และคำแนะนำที่คิดมาอย่างดี
- เรียนรู้สิ่งที่ทำให้เป้าหมายยอดเยี่ยมผ่านตัวอย่างเปรียบเทียบ
- ระดมความคิดเป็นทีมพร้อมแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ฝังงาน และสร้างหัวข้อสนทนา
- จัดทุกอย่างให้สอดคล้องกัน—ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงเอกสารฉบับสุดท้าย—ในที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ตั้งเป้าหมายใหม่, ผู้นำโครงการ, หรือผู้สอนที่ต้องการสร้างเป้าหมายที่ดีขึ้นผ่านการป้อนข้อมูลแบบเรียลไทม์และโครงสร้างที่มีการแนะนำ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
การตั้งเป้าหมายเป็นก้าวแรกที่ยอดเยี่ยม แต่แม้เป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดก็ล้มเหลวหากไม่มีแผนการดำเนินงานที่มั่นคงแม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpอยู่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ช่วยให้คุณก้าวข้ามการวางแผนไปสู่การปฏิบัติจริง
จัดระเบียบเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถจัดการได้ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และติดตามกรอบเวลาโดยใช้เครื่องมือที่มองเห็นได้ เช่น รายการตรวจสอบและคอลัมน์ความคืบหน้า นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับเป้าหมายส่วนตัวหรือโครงการกลุ่ม ในขณะที่สอดคล้องกับกรอบการทำงาน SMART
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดแต่ละขั้นตอนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อทบทวนกำหนดเวลา ความพยายาม และผลลัพธ์
- มอบหมายเจ้าของและบทบาทเพื่อให้ความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน
- ใช้การพึ่งพาและมุมมองไทม์ไลน์เพื่อก้าวล้ำหน้าอุปสรรค
- ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทุกอย่าง ตั้งแต่โครงการส่วนตัวที่หลงใหล ไปจนถึงเป้าหมายของพนักงานข้ามสายงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม, ผู้จัดการโครงการ, หรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการระบบที่เชื่อถือได้เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
🧠 จำไว้ว่า: ความสำเร็จไม่ใช่กีฬาประเภทเดี่ยวการมีคู่หูที่คอยรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พี่เลี้ยง หรือเพื่อนร่วมทีม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายได้ถึง 65%
4. แม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
เมื่อคุณคิดถึงเป้าหมายของคุณ มันง่ายที่จะนึกถึงความสำเร็จครั้งใหญ่—การเริ่มต้นธุรกิจ การซื้อบ้านในฝัน การเปลี่ยนอาชีพ หรือการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวที่สำคัญ แม้ว่าความฝันระยะยาวเหล่านี้จะเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง แต่พวกมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน
แล้วอะไรที่ทำให้คุณไปถึงจุดนั้น? การกระทำเล็กๆ ที่สม่ำเสมอที่คุณทำทุกวันนั่นเองแม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณโฟกัส ตั้งลำดับความสำคัญให้ชัดเจน และมองเห็นความก้าวหน้าของคุณ—ทีละงาน ทีละนิสัย หรือทีละการตัดสินใจ
ไม่ว่าคุณจะทำงานเพื่อเป้าหมายส่วนตัว ผลงานโครงการ หรือเป้าหมายของทีม เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีจุดยืนที่มั่นคงและตั้งใจ เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุด ติดตามพลังงานและความตั้งใจของคุณ และปิดท้ายวันด้วยการทบทวนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความสำเร็จและบทเรียนที่ได้รับ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณด้วยฟิลด์ที่ยืดหยุ่นสำหรับเป้าหมาย การเช็คอิน และบันทึก
- สร้างความสม่ำเสมอด้วยตัวติดตามนิสัยที่เสริมสร้างลำดับความสำคัญในแต่ละวัน
- ทบทวนสิ่งที่ได้ผลผ่านการทบทวนสิ้นวันเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ
- ซิงค์กับปฏิทินของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อให้คุณไม่พลาดเป้าหมายและภาระผูกพัน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียน, ฟรีแลนซ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์, หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการกระบวนการทำงานประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลดการสลับบริบทโดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายสำคัญเพียง 3 อย่างในแต่ละวัน ยิ่งคุณทำหลายงานพร้อมกันมากเท่าไหร่ พลังงานทางจิตใจของคุณก็จะยิ่งสูญเสียไปกับการสลับไปมาระหว่างงานเหล่านั้นมากขึ้นเท่านั้น เลือก 3 งานที่สำคัญที่สุด กำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน และให้ความสนใจกับงานเหล่านั้นอย่างเต็มที่
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาในการรักษาแรงจูงใจต่อเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดแรงผลักดัน—แต่เป็นเพราะสมองของเราถูกสร้างมาแบบนั้น! เราจำเป็นต้องเห็นความสำเร็จเพื่อรักษาแรงจูงใจ นั่นคือจุดที่ ClickUp ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง 💪 ติดตามความสำเร็จด้วยClickUp Milestones รับภาพรวมความคืบหน้าแบบทันทีด้วย rollups และคงสมาธิด้วยClickUp Reminders การมองเห็นความสำเร็จเล็กๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างแรงผลักดันระยะยาว 💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้น ~10% โดยไม่รู้สึกหนักเกินไป
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUp
เคยเห็นการริเริ่มของทีมหยุดชะงักหลังจากการเริ่มต้นหรือไม่—เนื่องจากความไม่ชัดเจนในความรับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญที่กระจัดกระจาย, หรือกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง?แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUpมอบทางออกที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้คุณก้าวข้ามการอยู่ในโหมดความคิดไปสู่การดำเนินการที่มีความรับผิดชอบ
เหมาะสำหรับทีมแบบไฮบริดหรือทีมระยะไกล, เอกสารเป้าหมายนี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน—โดยไม่ต้องมีการสื่อสารกลับไปกลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด. โดดเด่นด้วยการวางแผนที่ชัดเจนและเป็นลำดับ—ช่วยให้คุณเชื่อมโยงทุกภารกิจกับไทม์ไลน์, ผู้รับผิดชอบ, และผลลัพธ์ที่ต้องการ.
ต้องการความชัดเจนข้ามแผนกหรือไทม์ไลน์ใช่ไหม? ปรับแต่งฟิลด์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและสลับระหว่างมุมมองรายการ, แผนงาน Gantt, ปริมาณงาน หรือปฏิทิน เพื่อดูสิ่งที่กำลังดำเนินการและสิ่งที่ต้องทำต่อไปแบบเรียลไทม์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับเป้าหมายทางอาชีพให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนกหรือองค์กร
- ปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างทีมด้วยการวางแผนความพยายามในตัวและมุมมองไทม์ไลน์
- ระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการ
- เชื่อมโยง SOPs, สรุปงาน, หรือเอกสารไปยังงานโดยตรงเพื่อลดความยุ่งยาก
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ, หัวหน้าทีม, และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับพนักงานที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และช่วยขับเคลื่อนความชัดเจน ความรับผิดชอบ และการติดตามผล
6. แม่แบบสัญญาณวัดผลเป้าหมาย ClickUp Goals Signals Measures
เมื่อคุณกำลังจัดการเป้าหมายมากเกินไปในเวลาเดียวกัน มันง่ายที่จะตกหลุมพรางของการติดตามทุกอย่าง—หรือแย่กว่านั้นคือไม่ติดตามอะไรที่มีความหมายเลยแม่แบบ ClickUp Goals Signals Measuresช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
สร้างขึ้นบนกรอบแนวคิด GSM (เป้าหมาย–สัญญาณ–มาตรการ) เทมเพลตนี้แบ่งแต่ละวัตถุประสงค์ออกเป็นสามชั้นที่สามารถดำเนินการได้:
- เป้าหมาย: คุณต้องการบรรลุอะไร? (ตัวอย่าง: ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าในไตรมาสนี้)
- สัญญาณ: ตัวชี้วัดเบื้องต้นใดที่จะแสดงว่าคุณกำลังเดินมาถูกทาง? (ตัวอย่าง: อัตราการตอบกลับที่สูงขึ้นในแบบสำรวจ CSAT)
- มาตรการ: ข้อมูลเฉพาะใดที่จะพิสูจน์ความสำเร็จ? (ตัวอย่าง: เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ขึ้น 10%)
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานภายในหรือการติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับลูกค้า กรอบการทำงานนี้สามารถปรับให้เข้ากับเป้าหมายทางวิชาชีพทุกประเภทได้ ทำให้ทีมของคุณมีความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เชื่อมโยงเป้าหมายระดับสูงกับเกณฑ์ความสำเร็จที่สามารถวัดได้ โดยใช้แบบจำลอง GSM
- สร้างแดชบอร์ดที่แสดงทั้งสัญญาณนำและตัวชี้วัดตามผลลัพธ์
- มอบหมายเจ้าของ, กำหนดเส้นตาย, และการอัปเดตสถานะเพื่อปรับปรุงการติดตามผล
- กรองสิ่งรบกวนและวัด KPI ที่สำคัญ—ไม่มีตัวชี้วัดที่ไร้ความหมายอีกต่อไป
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, หัวหน้าแผนก, หรือผู้จัดการกลยุทธ์ที่ต้องการวิธีการที่ง่ายและสามารถปรับขนาดได้เพื่อจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสอดคล้องกันและติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังประสบปัญหาในการติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าของคุณอยู่หรือไม่?ClickUp Goalsมอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ เชื่อมโยงกับงาน จัดตารางเวลา และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
ต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วใช่ไหม?ClickUp Dashboardsให้คุณเห็นข้อมูลสำคัญได้ทันทีว่าอะไรกำลังเคลื่อนไหว อะไรติดขัด และอะไรที่ต้องให้ความสนใจ—ไม่ต้องสลับแท็บ ไม่ต้องเดา
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถ:
- รักษาสมาธิด้วยการเก็บเป้าหมาย งาน และกำหนดเวลาไว้ในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงภาพ
- ระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะทำให้แผนของคุณล้มเหลว
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยแดชบอร์ดที่ชัดเจนและปรับแต่งได้
7. แม่แบบการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUp
ไม่ใช่ทุกเป้าหมายที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ OKR ของทีมหรือแผนรายไตรมาส เป้าหมายบางอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว เงียบสงบ และสำคัญ เช่น การสร้างกิจวัตรยามเช้าที่สม่ำเสมอ การอ่านหนังสือ 12 เล่มต่อปี การเก็บเงินเพื่อทริปในฝัน หรือการเรียนคอร์สออนไลน์ที่คุณเลื่อนมาตลอดให้จบเสียที
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถให้ความสำคัญกับความสำเร็จส่วนตัวของคุณได้อย่างเหมาะสม จัดระเบียบสิ่งที่คุณกำลังมุ่งหวัง เหตุผลที่มันสำคัญ และสะท้อนการเติบโตของคุณ—ทั้งหมดในพื้นที่เฉพาะของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบเป้าหมายตามลำดับความสำคัญ—สุขภาพ การเรียนรู้ การเงิน นิสัย และอื่นๆ
- กำหนดกรอบเวลา, จุดสำคัญ, และระดับความพยายามเพื่อให้คงความมั่นคงและมุ่งเน้นเป้าหมาย
- ใช้คำแนะนำที่มีอยู่เพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จ ความท้าทาย และสิ่งที่จะทำต่อไป
- เพิ่มวิดเจ็ต, บันทึกแบบไดอารี่, หรือแรงบันดาลใจประจำวันเพื่อปรับแต่งพื้นที่ของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง, ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ, หรือใครก็ตามที่ต้องการสร้างชุดเป้าหมายที่ครบถ้วนและสะท้อนถึงแรงบันดาลใจที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
8. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
เป้าหมายประจำปีมักเริ่มต้นด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม—ปีใหม่ แผนใหม่ แต่หากไม่มีระบบในการทบทวนเป้าหมายเหล่านั้น พวกมันมักจะหลุดออกนอกเส้นทาง ก่อนที่คุณจะรู้ตัว ก็เข้าสู่กลางปีแล้ว และเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของคุณกลับรู้สึกเหมือนเป็นเพียงความหวังลมๆ แล้งๆ
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpช่วยให้คุณยึดมั่นกับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพตลอดทั้งปี แทนที่จะปล่อยให้เป้าหมายเลือนหายไปในเบื้องหลัง มันจะแบ่งเป้าหมายออกเป็นจุดตรวจสอบรายเดือนเพื่อให้แรงผลักดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลา ไม่ใช่แค่ในช่วงต้นปีเท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะวางแผนโร้ดแมปผลิตภัณฑ์ เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล หรือเป้าหมายด้านสุขภาพและฟิตเนส เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และปรับแผนประจำปีของคุณได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งเป้าหมายประจำปีพร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดเองเพื่อติดตามผลลัพธ์ที่มีความหมาย
- ใช้แท็กและตัวกรองเพื่อจัดเรียงเป้าหมายตามหมวดหมู่ เจ้าของ หรือลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
- ติดตามผลการดำเนินงานในระยะยาวโดยไม่ละสายตาจากงานประจำวัน
- เชื่อมโยงเอกสาร แดชบอร์ด และการอัปเดตงานเพื่อให้เห็นบริบทของเป้าหมายอย่างครบถ้วน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างมีนัยสำคัญภายในหนึ่งปี ไม่ว่าจะเป็นในด้านชีวิตส่วนตัว อาชีพ หรือธุรกิจ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
9. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจสมัยใหม่ ทำไม? เพราะมันช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานแต่ละคน มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด
เทมเพลต OKRs & Goals สำหรับบริษัทของ ClickUpมอบระบบที่มีโครงสร้างและพร้อมใช้งานให้คุณในการนำ OKRs ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร กำหนดวัตถุประสงค์ระดับบริษัท ระบุผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดผลได้ และเชื่อมโยงกับโครงการระดับทีม—ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์อยู่หรือไม่? ใช้เทมเพลตนี้เพื่อประสานงานระหว่างผู้นำ, ทีมการตลาด, และทีมวิศวกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน, กำหนดเวลาที่ชัดเจน, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของเป้าหมาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างโครงสร้าง OKR แบบบนลงล่างที่เชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัท แผนก และทีม
- ใช้แดชบอร์ด OKRเพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุผลลัพธ์สำคัญระหว่างหลายทีม
- มอบหมายความเป็นเจ้าของและกำหนดระยะเวลาเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
- ตรวจพบช่องว่างตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับแนวทางโดยอิงจากข้อมูล
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าแผนกและผู้ก่อตั้งที่ต้องการเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและมุ่งเน้นเป้าหมาย
🧠 เกร็ดความรู้: OKRs มีต้นกำเนิดอันน่าทึ่ง! พวกเขาถูกนำมาใช้ที่ Intel ในปี 1970 โดย Andy Grove ในปี 1999 John Doerr ได้นำพวกเขามาใช้กับสตาร์ทอัพเล็กๆ ที่ชื่อว่า Google ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท 🚀
10. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
การวางแผนทั้งปีอาจดูเหมือนใช้เวลานานแต่ด้วยเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp มันกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้อย่างไม่น่าเชื่อ
เทมเพลตที่ยืดหยุ่นนี้มอบพื้นที่ที่สะอาดและรวมศูนย์ให้คุณเพื่อวางแผนเป้าหมายใหญ่ของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การกำหนด 우선순위ของแผนก, หรือการวางแผนตารางเวลาการศึกษาของคุณ
ไม่ต้องกระโดดไปมาระหว่างโฟลเดอร์หรือค้นหาเอกสารที่กระจัดกระจายอีกต่อไป คุณจะมีมุมมองแบบภาพรวมของเป้าหมายประจำปีของคุณด้วยส่วนที่มีโครงสร้างชัดเจน, มุมมองตามไทม์ไลน์, และการกรองอย่างง่ายตามไตรมาส, ทีม, หรือประเภทของเป้าหมาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบเป้าหมายประจำปีตามธีม—เช่น รายได้ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ หรือการเสริมทักษะ
- ใช้ป้ายสีที่มีความตัดกันสูงเพื่อปรับสมดุลความสำคัญและมองเห็นช่องว่างได้ในทันที
- ติดตามความสอดคล้องกับแต่ละด้านในเรื่องของเจ้าของงาน ระดับผลกระทบ และจุดเน้นในแต่ละไตรมาส
- ปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์ตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง—โดยไม่กระทบต่อแผนใหญ่ของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประกอบการเดี่ยว, ผู้นำด้านกลยุทธ์, หรือ นักเรียนที่ต้องการมุมมองที่ยืดหยุ่นและระดับสูงของเป้าหมายเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นได้ตลอดทั้งปี.
➡️ อ่านเพิ่มเติม:หลักชัยของโครงการ: วิธีการระบุ, กำหนด, และบริหารจัดการ
11. แม่แบบ OKR ของ ClickUp
ต้องการใช้ OKRs แบบมืออาชีพหรือไม่?แม่แบบ OKR ของ ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างและพร้อมใช้งานให้คุณเพื่อวางแผน ติดตาม และปรับปรุงวัตถุประสงค์ในทุกระดับของทีม
เริ่มต้นด้วยการใช้ Planning Cadence ที่มีอยู่ในระบบเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมายรายไตรมาส หลังจากนั้น ใช้รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อแยกย่อยแต่ละวัตถุประสงค์ออกเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่ขับเคลื่อนเป้าหมายเหล่านั้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มต้นวงจร OKR ครั้งแรกหรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้ว เทมเพลตนี้จะช่วยให้ความคืบหน้าของคุณมองเห็นได้ชัดเจน ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน และกลยุทธ์ของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รักษาความสอดคล้องของทุกวงจร OKR กับคำแนะนำการวางแผนรายไตรมาสที่มีอยู่
- มองเห็นสุขภาพของเป้าหมายได้ทันทีด้วยแถบความคืบหน้าและช่องสถานะ
- ระบุวัตถุประสงค์ที่คลาดเคลื่อนหรือล้มเหลวได้อย่างแม่นยำตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยตัวกรองที่ปรับแต่งได้
- เชื่อมโยงเป้าหมายกับเอกสาร, แผงควบคุม, หรือภารกิจเพื่อให้ได้บริบทที่สมบูรณ์ในมุมมองเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หรือแผนกที่พร้อมจะนำ OKRs ไปใช้ในวงจรการวางแผนและขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่สามารถวัดผลได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: OKR ไม่ได้ใช้แค่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น—แต่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม ต้องการความช่วยเหลือในการเขียน OKR ของคุณหรือไม่? ลองดูตัวอย่าง OKR เหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและตั้งเป้าหมายที่มีความหมายสำหรับทุกทีม
12. แม่แบบ KPI สำหรับ ClickUp
KPIs (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) เป็นสัญญาณสุขภาพที่สำคัญสำหรับธุรกิจหรือเป้าหมายส่วนตัวของคุณ พวกมันบอกคุณว่าอะไรกำลังทำงาน อะไรไม่ได้ผล และที่ไหนที่คุณควรปรับเปลี่ยน—ไม่ว่าคุณกำลังติดตามยอดขายรายเดือน ลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด ความเร็วของโครงการ หรือชั่วโมงการเรียนรู้ส่วนตัว
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนหรือควรติดตามตัวชี้วัดใด?เทมเพลต KPI ของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและติดตามประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต และกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละ KPI ในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและรองรับข้อมูล ซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับเป้าหมายของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดเกณฑ์พื้นฐาน เป้าหมาย และขีดจำกัดเพื่อวัดสิ่งที่สำคัญ
- ตรวจจับแนวโน้มได้ทันทีด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบและฟิลด์แสดงผลแบบภาพ
- แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อ KPI ถึงหรือพลาดเกณฑ์สำคัญ
- แบ่งปันภาพรวมผลการดำเนินงานระหว่างทีมเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและแก้ไขปัญหา
🔑 เหมาะสำหรับ: ลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, ทีมการเงิน, หรือใครก็ตามที่ต้องการติดตามตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ และเตรียมพร้อมสำหรับประสิทธิภาพตลอดเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการวิธีที่มีนวัตกรรมมากขึ้นในการทำให้เป้าหมายของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้าใช่ไหม?แม่แบบรายงานความคืบหน้าช่วยให้คุณบันทึกความสำเร็จสำคัญระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ และให้ทุกคนรับรู้ความคืบหน้า—โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
13. แม่แบบแผนภูมิหมุดหมาย ClickUp
กำลังประสบปัญหาในการติดตามความคืบหน้าของโครงการระยะยาวอยู่หรือไม่?แม่แบบแผนภูมิหมุดหมายของ ClickUpช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้อยู่ในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่าย พร้อมเน้นย้ำแต่ละขั้นตอนสำคัญและความสำเร็จที่บรรลุได้
แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาผ่านรายการงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนราวกับคริสตัลของสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว สิ่งที่กำลังจะมาถึง และสิ่งที่กำลังทำให้ทุกอย่างล่าช้า
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้โหมดกระดานไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิดและวางแผนแนวทางในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
- มองเห็นทุกความสำเร็จในบริบทได้อย่างชัดเจนด้วยการลากและวางผ่านมุมมอง Gantt
- เชื่อมต่อความพึ่งพาในระหว่างขั้นตอนเพื่อป้องกันการผิดพลาดและความล่าช้า
- แบ่งเป้าหมายสำคัญออกเป็นความสำเร็จเล็กๆ ที่สามารถทำได้ และเฉลิมฉลองทุกความสำเร็จเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายนั้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมข้ามสายงาน, และนักวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการจัดการเป้าหมายระยะยาวอย่างแม่นยำ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนภูมิเหตุการณ์สำคัญในการบริหารโครงการ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการตั้งเป้าหมายที่ดี?
ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ แม้พลาดไป คุณก็จะตกลงบนหมู่ดาว
เป้าหมายใหญ่เริ่มต้นจากการคิดที่กล้าหาญ แต่ต้องการโครงสร้างเพื่อให้คงอยู่
ข่าวดีคือ?คุณมีโอกาสมากขึ้น 42%ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กว้างขวางของคุณเพียงแค่เขียนมันลงไป—และแบบฟอร์มการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมช่วยให้คุณทำได้อย่างสม่ำเสมอ ชัดเจน และน้อยเครียดลง
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่ทำงานหนักได้เท่าคุณ:
- การแบ่งงาน: เปลี่ยนเป้าหมายที่ทะเยอทะยานให้กลายเป็นงานย่อยที่ทำได้จริง กำลังจะเริ่มพอดแคสต์ใน 30 วันใช่ไหม? แบ่งออกเป็นขั้นตอน เช่น เลือกแพลตฟอร์ม ออกแบบปก บันทึกตอน และกำหนดวันเปิดตัว
- แท็กความสำคัญ: มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด แม่แบบที่สร้างขึ้นบนกรอบ SMART Goal หรือ OKR ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงและหลีกเลี่ยงการใช้เวลาไปกับงานที่ไม่สำคัญ
- ไทม์ไลน์และเป้าหมายสำคัญ: รักษาความตรงต่อเวลาด้วยวันที่เริ่มต้นที่ชัดเจน วันที่กำหนดเป้าหมาย และจุดตรวจสอบที่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเร่งด่วน 2 สัปดาห์หรือแผนระยะยาวตลอดปี เทมเพลตที่ดีจะช่วยให้คุณมีสมาธิและรับมือกับความท้าทายได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- การติดตามความคืบหน้า: ดูสถานะปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วด้วยแม่แบบการตั้งเป้าหมายที่มีเครื่องมือติดตามความคืบหน้าเช่น รายการตรวจสอบ แถบความคืบหน้า และช่องสถานะ เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'พักไว้', หรือ 'เสร็จแล้ว' ช่วยให้คุณใส่ใจและปรับเปลี่ยนแผนงานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
- การแมปการพึ่งพา: เชื่อมโยงจุดระหว่างงานที่เกี่ยวข้องกัน หาก 'เผยแพร่หน้าแลนดิ้งเพจของแคมเปญ' ขึ้นอยู่กับ 'สรุปเนื้อหาและออกแบบขั้นสุดท้าย' แม่แบบของคุณควรสะท้อนให้เห็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด
- การทำงานเป็นทีม: ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น มองหาเทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่รองรับการเข้าถึงร่วมกัน การมอบหมายงาน ความคิดเห็น และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เลือกเทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ควรปรับแต่งได้ง่าย—เพิ่มช่องข้อมูล ย้ายขั้นตอน หรือปรับขนาดให้เหมาะกับการใช้งานส่วนตัวหรือทั้งบริษัท จากนั้น ผสานความยืดหยุ่นนี้กับกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนแผนงานของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้
เปลี่ยนความทะเยอทะยานของคุณให้กลายเป็นความสำเร็จด้วย ClickUp
มีเหตุผลที่ผู้คนกล่าวว่า 'เป้าหมายที่ไม่มีแผนคือความปรารถนา' แบบแผนการตั้งเป้าหมายที่มีโครงสร้างช่วยให้คุณก้าวจากความคิดไปสู่การกระทำ จากวิสัยทัศน์สู่ชัยชนะ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างนิสัยส่วนตัว ติดตาม OKR ของทีม หรือนำกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ClickUp มีเทมเพลตที่เหมาะกับทุกความต้องการของคุณ และด้วยฟีเจอร์ในตัว เช่น รายการตรวจสอบ แดชบอร์ด การแจ้งเตือน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการนำเสนอเทมเพลตที่หลากหลายแล้ว ClickUp ยังมอบระบบนิเวศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจรเพื่อให้คุณเป็นระเบียบ มีสมาธิ และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ด้วยทุกสิ่งตั้งแต่การร่วมมือในทีม การแชท เอกสาร ไปจนถึงการจัดการงานในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ มากมายสำหรับการทำงานของคุณ
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUp เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และเริ่มบรรลุเป้าหมายของคุณวันนี้!