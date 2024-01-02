6 กลยุทธ์และเทคนิคการตั้งเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจของคุณ

หลายคนในพวกเราประสบปัญหาในการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน และรู้สึกเหมือนวันหนึ่งผ่านไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้ทำทุกอย่างในแผนงานให้เสร็จสิ้น แต่เราสามารถเอาชนะสิ่งนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น วิธีนี้ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของความก้าวหน้าที่เราได้ทำไปแล้ว และยังเป็นแนวทางให้เราเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ต้องการ แทนที่จะหลงทางไปกับสิ่งรบกวนต่างๆ
การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตั้งเป้าหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่ผู้นำทีม, ซีอีโอ, และผู้จัดการโครงการสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น เราจะตรวจสอบว่าเป้าหมายที่ฉลาด (และเป้าหมายแบบ SMART) คืออะไร และวิธีการใช้พวกมัน ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณจะสามารถทำความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายของคุณได้
ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย
การตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ หากตั้งไว้อย่างเหมาะสม เป้าหมายจะเป็นแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จที่สมจริง ช่วยลดความเครียดที่เกิดจากความไม่แน่นอน และช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ เป้าหมายยังสร้างความรับผิดชอบซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดนิสัยการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น
ประเภทของเป้าหมาย
แต่ละประเภทของเป้าหมายมีบทบาทในการช่วยให้คุณบรรลุสิ่งที่คุณตั้งใจไว้. นำประเภทเป้าหมายที่พบได้บ่อยเหล่านี้ไปรวมไว้ในกลยุทธ์ของคุณ และคุณจะเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าพวกมันช่วยเสริมซึ่งกันและกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.
เป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาว
เป้าหมายระยะสั้นจำเป็นต้องทำทันทีหรือในอนาคตอันใกล้ ตัวอย่างเช่น การทำงานในโครงการให้เสร็จอาจเป็นเป้าหมายระยะสั้น
เป้าหมายระยะยาว หรือเป้าหมายในอนาคต หมายถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น การทำโครงการเฉพาะให้เสร็จอาจเป็นเป้าหมายระยะสั้น และคุณอาจใช้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการที่เสร็จแล้วเพื่อขยายบริษัทของคุณเป็นเป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะสั้นช่วยให้บรรลุอนาคตในอุดมคติ
เป้าหมายส่วนตัวกับเป้าหมายทางอาชีพ
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายคือการหมดไฟ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว หากเรามุ่งเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตมากเกินไป อีกด้านหนึ่งก็จะได้รับผลกระทบ
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลง และสุขภาพจิตอาจเสื่อมถอยลง เป้าหมายส่วนตัวอาจดูเหมือนจะขัดแย้งกับชีวิตการทำงานของคุณ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป้าหมายเหล่านี้ช่วยรักษาแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพให้สูงอยู่เสมอ
บาลานซ์การไล่ตามเป้าหมายเช่นเป้าหมายการนำทางกับเป้าหมายส่วนตัวมากขึ้นเพื่อให้การกระทำของคุณสมบูรณ์
ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมาย
เป้าหมายอาจดูน่ากลัว บางคนอาจสงสัยว่าความเครียดจากการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนั้นคุ้มค่าหรือไม่ เมื่อคุณเริ่มตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ คุณจะพบว่าเป้าหมายเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันมากกว่าที่จะทำให้คุณหมดกำลังใจ
การมุ่งเน้นและทิศทาง
การตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันของคุณและรับผิดชอบต่อแผนนั้นได้ การจัดระเบียบเป้าหมายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณมีแนวทางของสิ่งที่คุณต้องทำ
แนวทางนี้ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานปัจจุบันได้ง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิขณะที่คุณเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งได้ดียิ่งขึ้น ที่ดียิ่งกว่านั้น แนวทางเช่นนี้ยังเป็นวิธีที่ง่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อีกด้วย
แรงจูงใจและความมุ่งมั่น
เมื่อคุณทำงานผ่านเป้าหมายของคุณ คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จหนึ่งเป้าหมาย เมื่อเป้าหมายหนึ่งเสร็จสิ้นและเป้าหมายต่อไปเริ่มต้นขึ้น ความปรารถนาที่จะได้ความรู้สึกนั้นอีกครั้งจะช่วยมอบแรงจูงใจที่คุณต้องการเพื่อให้คุณตั้งใจทำงานให้สำเร็จลุล่วง
การวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จ
หากไม่มีการตั้งเป้าหมายและวัดความก้าวหน้า ก็ง่ายที่จะตกอยู่ในกับดักของการรู้สึกว่ากำลังวนเวียนอยู่กับที่ บางครั้งเราทำสำเร็จมากมายแต่กลับไม่ยกย่องตัวเองเลย
แต่เมื่อคุณตั้งเป้าหมายและพยายามรักษาไว้ มันจะกลายเป็นวิธีให้คุณมองย้อนกลับไปดูสิ่งที่คุณได้ทำมา คุณจะพบว่ามันมากกว่าที่คุณคิดไว้เสมอ สิ่งนี้สามารถช่วยป้องกันทัศนคติเชิงลบไม่ให้ทำลายแรงจูงใจได้
ความท้าทายทั่วไปในการตั้งเป้าหมาย
กระบวนการวางแผนที่ไม่ดีเมื่อตั้งเป้าหมายอาจทำลายแรงจูงใจของคุณแทนที่จะเสริมสร้างมัน ด้านล่างนี้คือบางสิ่งที่อาจผิดพลาดได้เมื่อตั้งเป้าหมาย และวิธีแก้ไขเพื่อให้ความรู้สึกเชิงบวกที่เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมอบให้เกิดขึ้น
ความไม่ชัดเจน
หากคุณไม่ใส่ใจในการวางแผนเป้าหมายอย่างรอบคอบ คุณอาจสร้างเป้าหมายที่กว้างเกินไป เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทำตามเป้าหมายนั้น คุณจะขาดทิศทางที่เป้าหมายที่วางแผนมาอย่างดีจะมอบให้
เมื่อกำหนดเป้าหมายของคุณ ให้เขียนเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเสมอ คุณต้องการทราบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความคาดหวังที่ไม่สมจริง
เมื่อคุณเริ่มตั้งเป้าหมาย คุณอาจพบว่าตัวเองไม่รู้จักขีดความสามารถของตัวเองดีพอ ซึ่งอาจนำไปสู่การตั้งเป้าหมายที่เกินกว่าที่คุณจะทำได้ในแต่ละวัน หากไม่มีเป้าหมายที่สมจริง คุณจะพบว่าตัวเองตามกำหนดการไม่ทันหรือเสี่ยงต่อการหมดกำลังใจหรือหมดไฟในการทำงาน
ตั้งเป้าหมายที่คุณสามารถบรรลุได้ในเวลาที่คุณจัดสรรไว้เสมอ คุณอาจไม่ทราบขีดความสามารถของตัวเองในทันที ในกรณีเช่นนี้ ให้ระมัดระวังและตั้งเป้าหมายที่เล็กกว่าสำหรับตัวคุณเอง
การจัดการเวลาที่ไม่ดี
แม้ว่าคุณจะสามารถทำตามงานและทำงานตามเป้าหมายของคุณได้ คุณก็ไม่สามารถทำสิ่งที่สำคัญให้สำเร็จได้ โอกาสคือคุณมีเป้าหมายมากมายที่มีความสำคัญต่างกัน เวลาของคุณจะดีที่สุดหากคุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญก่อน
โดยการให้ความสำคัญกับเป้าหมายของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานที่สำคัญจะเสร็จสมบูรณ์เสมอ และคุณใช้เวลาของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด เทคนิคหลายอย่างที่เราจะพูดถึงในภายหลังจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายตามความสำคัญ
กลยุทธ์และเทคนิคการตั้งเป้าหมาย
ปัญหาที่เราได้หารือกันก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ พวกมันเป็นความท้าทายที่ผู้ตั้งเป้าหมายได้เผชิญมาตั้งแต่มีการตั้งเป้าหมายขึ้น สิ่งที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้คือมีวิธีการมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อต่อต้านปัญหาเหล่านี้ได้ ที่นี่เราจะแนะนำเทคนิคการตั้งเป้าหมายบางประการที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. กำหนดเป้าหมาย SMART
กรอบเป้าหมาย SMARTเป็นเทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสร้างเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ เป้าหมายที่จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจแทนที่จะทำให้แรงจูงใจของคุณลดลง ชื่อ SMART เป็นตัวย่อที่จำง่าย:
SMART: ระบุชัดเจน, วัดผลได้, เป็นไปได้, เกี่ยวข้อง, มีกรอบเวลา
ปัจจัยห้าประการนี้ประกอบขึ้นเป็นเป้าหมายที่เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้สูงสุด มาดูแต่ละปัจจัยกัน:
- เฉพาะเจาะจง: เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจะไม่มีความคลุมเครือ เมื่อคุณเริ่มต้นเป้าหมาย คุณควรทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรให้สำเร็จ
- วัดได้: คุณต้องสามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณได้ เป้าหมายที่วัดได้จะตอบคำถามเช่น: เท่าไหร่? กี่? นานแค่ไหน?
- บรรลุได้: เราได้หารือถึงความสำคัญของเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ไปแล้ว พวกมันช่วยป้องกันไม่ให้คุณตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปจนล้มเหลว
- เกี่ยวข้อง: เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ควรเกี่ยวข้องกับคุณ และหัวข้อใหญ่ ๆ ที่อยู่ในเป้าหมายของคุณ
- มีกรอบเวลา: การกำหนดกรอบเวลาในการทำให้สำเร็จจะช่วยให้เป้าหมายมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ทำให้คุณรักษาความรู้สึกเร่งด่วนไว้ได้ ในขณะที่ยังคงให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของคุณ
2. ตัดสินใจเลือกสิ่งสำคัญของคุณ
ก่อนหน้านี้ เราได้พูดคุยกันถึงวิธีที่เป้าหมายอาจมีความเร่งด่วน มีความสำคัญ หรือทั้งสองอย่าง เป้าหมายที่เร่งด่วนจะต้องทำให้เสร็จตรงเวลาเสมอ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีกรอบในการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายของคุณ วิธีที่พบบ่อยคือที่เรียกว่า Eisenhower Matrix (หรือ Urgent-Important Matrix)
เทคนิคการตั้งเป้าหมายนี้เป็นการกำหนดสี่ควอดแรนต์โดยพิจารณาจากความเร่งด่วนหรือความสำคัญของเป้าหมาย ควอดแรนต์ที่เป้าหมายเข้าไปจะบอกคุณว่าควรจัดการกับเป้าหมายนั้นอย่างไร
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
- ด่วนและสำคัญ: หากเป้าหมายเป็นทั้งด่วนและสำคัญ ควรอยู่ในรายการสิ่งที่คุณต้องทำทันที
- ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ: เป้าหมายที่สำคัญซึ่งไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จในทันที ควรถูกจัดตารางตามความสำคัญ
- เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ: เป้าหมายที่ถือว่าเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญอาจจำเป็นต้องทำให้เสร็จทันที แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณ กระจายความรับผิดชอบสำหรับสิ่งเหล่านี้
- ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ: เป้าหมายที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญควรถูกกำจัดออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอย่างสิ้นเชิง
3. ใช้ระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายทำงานโดยช่วยให้คุณติดตามเวลาและกระตุ้นให้คุณทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จ แต่หากไม่มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง แรงจูงใจนั้นอาจไม่เกิดขึ้น มีแม่แบบการตั้งเป้าหมายหลายแบบที่สามารถช่วยคุณในการตั้งและติดตามเป้าหมายได้
ก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการตั้งเป้าหมายและติดตามผล
วิธีที่ดีที่สุดในการติดตามเป้าหมายของคุณคือการใช้แอปติดตามเป้าหมาย ด้วย ClickUp คุณจะได้รับแอปติดตามเป้าหมายที่มีฟีเจอร์ครบครัน พร้อมกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถกำหนดและติดตามเป้าหมายเฉพาะสำหรับโซลูชันการติดตามเป้าหมายที่ครอบคลุม พร้อมด้วยสกอร์การ์ดรายสัปดาห์ การแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยช่วยให้มีความยืดหยุ่นที่ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จพัฒนาแผนการเติบโตเมื่อคุณต้องการโครงสร้างมากขึ้น หรือติดตามความคืบหน้าที่คุณได้ทำไปแล้ว
4. นำวิธีการจัดการงานให้สำเร็จมาใช้
บางครั้ง คุณอาจมีไอเดียมากมายลอยอยู่ในหัวจนไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดี เดวิด อัลเลน ได้พัฒนาแนวคิด Getting Things Done (GTD) ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถนำไอเดียเหล่านั้นออกจากหัวและจัดระเบียบได้อย่างเป็นระบบ หลักการสำคัญคือการจดบันทึกทุกภารกิจและไอเดียที่ผุดขึ้นมาในใจ จากนั้นจัดเรียงให้เป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการแม่แบบ GTDสามารถช่วยให้คุณดำเนินการตามวิธีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้าขั้นตอนของ GTD
กรอบการทำงาน GTD ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน เมื่อคุณทำตามกระบวนการนี้ คุณจะจบลงด้วยรายการโครงการที่จัดระเบียบไว้อย่างดี ซึ่งควรดำเนินการและโครงการที่สามารถละไว้ได้
- จับ: รวบรวมทุกงาน, ความคิด, โครงการ, หรือภาระผูกพันอื่น ๆ และบันทึกไว้โดยใช้วิธีที่คุณเลือก
- ชี้แจง: ทำความเข้าใจความหมายของแต่ละรายการ ตัดสินใจว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ หากควรดำเนินการ ให้ตัดสินใจขั้นตอนถัดไปและผลลัพธ์ที่ต้องการ
- จัดระเบียบ: วางรายการที่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดลงในหมวดหมู่ต่าง ๆ วิธีการจัดหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับคุณ
- สะท้อน: ตรวจสอบรายการของคุณเป็นประจำเพื่อฟื้นฟูความจำและรักษาความสนใจของคุณให้อยู่กับงานที่เหมาะสมในขณะนั้น
- มีส่วนร่วม: เมื่อคุณมีงานและรายการที่ชัดเจนแล้ว ให้เริ่มดำเนินการตามลำดับโดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานที่คุณเลือกใช้
5. ลองใช้เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs)
การแบ่งงานออกเป็นชุดของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักเป็นหนึ่งในเทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรทั้งหมด มันช่วยให้เป้าหมายที่ท้าทายง่ายขึ้นและให้วิธีการติดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทโดยใช้ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ มีโครงการซอฟต์แวร์ OKRหลายโครงการที่สามารถช่วยให้บริษัทใช้ประโยชน์จากกรอบการทำงานนี้ได้อย่างเต็มที่
หลักการของ OKR
OKRs ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพและมุ่งเน้นการปฏิบัติ วัตถุประสงค์ควรมีความชัดเจนและจดจำได้ง่าย แต่ละวัตถุประสงค์ควรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทของคุณ
เนื่องจากเป้าหมายควรสามารถวัดผลได้เสมอ ครึ่งหลังของ OKRs คือผลลัพธ์หลัก (Key Results) ตัวชี้วัดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
OKRs ถูกออกแบบมาเพื่อผลักดันขอบเขตและตั้งเป้าหมายให้สูงมากในขณะที่ยังคงสามารถบรรลุได้ เนื่องจากความยากที่เพิ่มขึ้นนี้ อัตราความสำเร็จที่ 60-70% มักถือว่าดี หากคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ให้ใช้ OKR ของคุณเพื่อสำรวจวิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้คุณสามารถมุ่งมั่นต่อไปเพื่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเป้าหมายในระดับองค์กร OKRs ทำงานได้ดีที่สุดในการสร้างเป้าหมายของทีมและวัดความก้าวหน้า หากใช้เป็นเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ความต้องการที่จะทำให้ง่ายขึ้นเพื่อความเป็นธรรมจะแรงเกินไป
6. จัดการกับการขยายขอบเขตงานเกินกำหนดผ่านการคาดการณ์โครงการ
โครงการบางโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอฟต์แวร์ มักมีแนวโน้มที่จะขยายตัวจนเกินกว่าจะจัดการได้ ทีมงานมักจะมีไอเดียดีๆ มากมายเกินกว่าที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้ภายในเวลาที่กำหนด และการพยายามทำเช่นนั้นส่งผลให้พลาดกำหนดส่งงานและการเปิดตัวล่าช้า
เครื่องมือคาดการณ์โครงการสามารถช่วยวางแผนระยะเวลาของโครงการได้แต่ปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขในขั้นตอนการตั้งเป้าหมาย
วิธีการ MoSCoW
วิธีนี้จัดการกับโครงการที่ขยายขนาดอย่างรวดเร็วโดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน งานจะถูกจัดอันดับเป็นสี่ประเภท: ต้องมี, ควรมี, อาจมี, หรือไม่มีก็ได้ ชื่อของวิธีนี้มาจากตัวอักษรแรกของแต่ละประเภท ซึ่งมีความหมายดังนี้:
- ต้องมี: งานเหล่านี้เป็นข้อกำหนดที่ไม่สามารถต่อรองได้ของโครงการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ หรือผลลัพธ์หลักที่ต้องส่งมอบ
- ควรมี: สิ่งเหล่านี้เป็นงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เป็นงานที่มีความสำคัญสูงและควรรวมไว้หากเป็นไปได้ เพราะจะช่วยส่งผลอย่างมากต่อผลลัพธ์สุดท้าย
- อาจจะมี: สิ่งเหล่านี้เป็นรายการที่มีความสำคัญน้อยกว่าแต่ยังคงเป็นที่ต้องการ ซึ่งสามารถปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นได้ แต่สามารถตัดออกได้ง่ายหากมีข้อจำกัดด้านเวลา
- ไม่มี: งานเหล่านี้ได้รับการพิจารณาแล้วแต่จะไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย อาจหมายความว่างานเหล่านี้เป็นแนวคิดที่ดี แต่จำเป็นต้องเลื่อนออกไปสำหรับการเปิดตัวในอนาคต
บรรลุเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp
ClickUpมอบเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับองค์กรของคุณในการตั้งเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จ ฟีเจอร์ ClickUp Goals มีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย แต่ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้มีเพียงแค่การติดตามเป้าหมายเท่านั้น ClickUp ยังมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารโครงการมากมายที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของธุรกิจของคุณ
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อดูว่ามันสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณและช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ทันเวลา!