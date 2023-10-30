9 วิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่? คุณจำเป็นต้องเรียนรู้การให้ความสำคัญ, มอบหมายงาน, และควบคุมตารางเวลาของคุณ. และสิ่งที่ดีที่สุด? การทำเช่นนี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในขณะที่รักษาสุขภาพของคุณไว้.
ตามการสำรวจในปี 2020 โดย FlexJobs พบว่า 75% ของพนักงานเคยประสบภาวะหมดไฟในการทำงาน
การหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าที่ทุกคนกลัวไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดเท่านั้น แต่คือการเติบโตอย่างเต็มที่ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะค้นพบวิธีที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยไม่ต้องผูกตัวเองไว้กับโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน
พร้อมหรือยังที่จะดำดิ่งสู่โลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานและทักษะนวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญการทำงานในแต่ละสัปดาห์? มาร่วมเดินทางไปด้วยกันสู่การมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพ สมดุล และเติมเต็มมากขึ้น 👊
อะไรคือประสิทธิภาพการทำงาน?
การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นการวัดว่าคุณทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ผู้นำประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณของงาน รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานนั้นให้สำเร็จ ⏰
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต้องอาศัยความพยายามทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ในระดับองค์กร ผู้นำของบริษัทจำเป็นต้อง:
- กำหนด KPI ที่สมเหตุสมผล:ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)คือการวัดผลที่สามารถคำนวณได้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง KPI ช่วยให้พนักงานแต่ละคนทราบว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา และหน้าที่ของพวกเขาช่วยส่งเสริมเป้าหมายของบริษัทโดยรวมอย่างไร
- สร้างกรอบการสื่อสาร:ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่ง จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กร ผู้นำของบริษัทควรจัดประชุมทั้งหมดและประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นประจำเพื่อให้ข้อเสนอแนะและช่วยให้พนักงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- ช่วยให้พนักงานระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง: สมาชิกในทีมทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมจะลงทุนในการพัฒนาทั้งด้านอาชีพและส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงาน สอนให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อน
- มอบหมายงานอย่างยุติธรรม: การพัฒนาวิชาชีพเป็นไปไม่ได้หากพนักงานรู้สึกเหนื่อยล้า ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่กระจายภาระงานอย่างยุติธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมรู้สึกท้าทายแต่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้
ในระดับบุคคล พนักงานจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ ใช้ทักษะการบริหารเวลา และจัดระเบียบปฏิทินของตน
แต่ผู้จัดการสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงการพัฒนาอาชีพของทีมและรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์ได้ดีขึ้น? เราจะไปดูทั้งหมดด้านล่าง!
9 วิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
กำลังมองหาขั้นตอนที่ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณอยู่หรือไม่? ใช้คำแนะนำและเทคนิคเหล่านี้เพื่อลดความเครียด, เพิ่มความจุทางจิตใจ, และในที่สุดก็ทำงานได้มากขึ้นในตอนท้ายของวัน. 🤩
1. มอบหมายงานสำหรับโครงการใหญ่
คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าในฐานะทีมมากกว่าที่คุณจะทำได้เพียงลำพัง. แปลว่า: หากคุณต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะของการมอบหมายงาน.
ยิ่งไปกว่านั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยขนาดพอดีคำได้
ClickUp ทำให้การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคนเป็นเรื่องง่าย สามารถแสดงความคิดเห็นในรายการที่ต้องดำเนินการหรือป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยการบันทึกหน้าจอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อดูงานทั้งหมดและงานย่อย (เช่น ทุกการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ) ในที่เดียว
2. กำหนดเป้าหมาย SMART และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย SMART คือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา—และ ClickUp ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายในทั้งห้าข้อกำหนดนี้ได้
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน วัดผลลัพธ์รายสัปดาห์ และเพิ่มงานจากทีมต่างๆ เข้าสู่เป้าหมายเดียวที่สามารถบรรลุได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข จริง/เท็จ และเป้าหมายทางการเงิน
เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น คุณอาจพิจารณาเพิ่มคำอธิบายให้กับเป้าหมายและเป้าหมายย่อยแต่ละข้อ เพื่อให้คุณทราบว่างานใดกำลังถูกดำเนินการโดยเพื่อนร่วมงานคนใดการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ช่วยให้ทีมมองเห็นเส้นชัยได้ชัดเจน แทนที่จะทำให้จุดสิ้นสุดอยู่ไกลเกินเอื้อม การสื่อสารที่ชัดเจนกับทีมของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถลดความเครียดได้ และป้องกันไม่ให้โครงการที่น่าตื่นเต้นกลายเป็นความเหนื่อยล้าอย่างสิ้นเชิง
3. ยกระดับเทคโนโลยีของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
ไม่มีอะไรทำลายวันทำงานที่มีประสิทธิภาพได้เท่ากับเทคโนโลยีที่ใช้งานไม่ได้เลย เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาอันมีค่าในการโทรหาฝ่ายไอทีของคุณ ให้ใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแทน
ตัวอย่างเช่น ที่ ClickUp เราปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ ใน ClickUp 3.0 เราเห็นประสิทธิภาพความเร็วในงานและการแจ้งเตือน ปรับปรุง Sprint Widgets ของเราใหม่ทั้งหมด และเห็นการปรับปรุงการทำงานอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 20%
คุณจะได้รับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบได้รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น
4. เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำในคืนก่อนหน้าเพื่อรักษาสมาธิ
หากคุณต้องการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมกำหนดสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณให้ชัดเจนทันทีที่นั่งลงที่โต๊ะทำงาน แล้วจะทำอย่างไร? อย่ารอจนถึงเช้าวันถัดไปค่อยเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน จุดเริ่มต้นที่ดีคือการเริ่มต้นวันด้วยรายการงานที่ต้องทำ เพื่อลดสิ่งรบกวนสมาธิ
แทนที่จะทำเช่นนั้น เมื่อคุณปิดร้านในคืนก่อนหน้า ให้แยกแยะสิ่งเหล่านี้สามอย่าง:
- สิ่งที่คุณทำสำเร็จในวันนั้น
- สิ่งที่คุณหวังว่าจะทำเสร็จแต่ไม่ได้ทำ
- งานที่สำคัญที่สุดของคุณสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้
เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำมากมายจาก ClickUp ด้วย ClickUpคุณสามารถสร้างระบบรายการสิ่งที่ต้องทำที่เชื่อถือได้โดยใช้ประโยชน์จากมุมมองรายการ การกำหนดรหัสสีให้กับงาน การจัดตารางงานที่เกิดซ้ำ หรือแม้กระทั่งการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
5. ตั้งเวลา
คุณเคยนั่งลงเพื่อทำงานที่น่ากลัว...แต่กลับจ้องมองคอมพิวเตอร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือไม่?
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และการผัดวันประกันพรุ่งมักจะค่อยๆ เข้ามาหาแม้กระทั่งคนที่ทำงานได้มากที่สุด เพื่อทำลายการหยุดชะงักของการผัดวันประกันพรุ่ง ลองใช้เคล็ดลับนี้: ตั้งเวลา
การตั้งเวลาสำหรับระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน 90 นาที) จะช่วยสร้างแรงจูงใจที่จำเป็นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ หรือหากคุณต้องการยุติการแข่งขันจ้องมองกับคอมพิวเตอร์ของคุณจริงๆ ให้ตั้งเวลาเพื่อเตือนตัวเองให้หยุดพักสั้นๆ ตลอดทั้งวันทำงาน
การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามช่วงพักสั้น ๆของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถเพิ่มบันทึก, ป้ายกำกับ, หรือตัวกรองในการติดตามเวลาได้ ในแง่นี้ การตั้งเวลาไม่ได้เพียงแค่สร้างความรู้สึกเร่งด่วนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเตือนคุณว่าคุณใช้เวลาทำงานไปอย่างไรในแต่ละวัน
6. ขอคำแนะนำที่สร้างสรรค์จากผู้บังคับบัญชาของคุณ
ตามคำกล่าวที่ว่า หากคุณเป็นคนฉลาดที่สุดในห้อง คุณก็อยู่ในห้องที่ผิด
ทุกคนในบริษัท—แม้แต่ทีมผู้บริหาร—สามารถเรียนรู้สิ่งหนึ่งหรือสองจากเพื่อนร่วมงานได้ ดังนั้น หากคุณรู้สึกทึ่งเมื่อเห็นสมาชิกในทีมของคุณทำภารกิจหนึ่งแล้วเสร็จไปอีกภารกิจหนึ่ง ลองขอคำแนะนำว่าพวกเขาทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
เพื่อนร่วมงานแต่ละคนของคุณมีทักษะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และสามารถให้คำแนะนำและเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งวันได้
ด้วยเหตุนี้ คุณควรเรียนรู้ที่จะมองการประเมินผลการปฏิบัติงานในแง่บวก แน่นอนว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจทำให้รู้สึกกังวล แต่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับคำแนะนำจากทีมผู้บริหารของคุณ
ด้วยเครื่องมือและเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ผู้บังคับบัญชาสามารถตั้งเป้าหมายและสร้างรายงานผลผลิตสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ทำให้ทีมทั้งหมดอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถสร้างแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบรายบุคคลเพื่อช่วยให้ทีมของตนบรรลุเป้าหมายได้
ผลงานของคุณในที่ทำงานควรเป็นที่สังเกตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังพยายามปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินผลงานสามารถช่วยให้คุณได้รับความชัดเจนนั้น
7. ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
เมื่องานกองพะเนิน การจดจำสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดก็ยิ่งท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อปลดปล่อยความจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อไม่ให้คุณลืมงานที่ค้างคา
ด้วยClickUp Reminders คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานใดก็ได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนจากงานที่มีอยู่หรือการแจ้งเตือน หรือเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คุณสามารถดูการแจ้งเตือนทั้งหมดจากหน้าจอหลัก จากนั้นเลื่อนเวลา กำหนดเวลาใหม่ หรือมอบหมายงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดสูญหายในการจัดการ
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มวันครบกำหนด ไฟล์แนบ และกำหนดการที่เกิดขึ้นซ้ำในตัวเตือนความจำ เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ
8. ใช้การแบ่งเวลาเพื่อจัดระเบียบปฏิทินของคุณ
การกระโดดจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความเครียดทางจิตใจโดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ การพยายามยัดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกันมากเกินไปไว้ในวันทำงานเดียวก็เหมือนกับการพยายามออกกำลังกาย 25 แบบในยิม: มันทำให้คุณเหนื่อยอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เพื่อควบคุมปฏิทินของคุณกลับมาเป็นของคุณอีกครั้ง ลองใช้เทคนิคการจัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ การจัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลาเป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่คุณจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะรวบรวมการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ในเพียงสองวันต่อสัปดาห์—วันอังคารและวันพฤหัสบดี—เพื่อให้สมองของคุณมีพื้นที่ว่างในวันทำงานที่เหลืออีกสามวัน
หรือถ้าคุณทำงานในอุตสาหกรรมที่เน้นการให้บริการ (เช่น เอเจนซี่การตลาด) คุณอาจเลือกทำงานเฉพาะงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเพียงรายเดียวต่อวัน (แทนที่จะเป็นลูกค้าทุกรายในรายชื่อของคุณ) ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน?
ClickUp มีเทมเพลตการบล็อกเวลาหลายแบบเพื่อช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ
9. กำหนดเป้าหมายสำคัญและอย่าลืมเฉลิมฉลองความสำเร็จเหล่านั้น!
ขณะที่คุณทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ จงจำไว้ว่า: ความสมบูรณ์แบบนั้นไม่สามารถบรรลุได้ และในความเป็นจริง การแสวงหาความสมบูรณ์แบบอาจเป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เพื่อปกป้องระดับพลังงานของคุณและป้องกันการหมดไฟ อย่าลืมฉลองทุกความสำเร็จ แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ การเฉลิมฉลองอาจเป็นการหยุดพักสั้นๆ เพื่อยืดเส้นยืดสายและเดินเล่นรอบๆ บล็อก หรือคุณอาจชวนเพื่อนร่วมงานไปประชุมที่ร้านกาแฟแทนการคุยกันในห้องประชุม
ขณะที่คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จหนึ่งและก้าวไปสู่ความสำเร็จถัดไป อย่าลืมว่าClickUp Milestonesจะช่วยแสดงภาพรวมของงานที่สำคัญที่สุดของโครงการคุณได้อย่างชัดเจน เพียงจัดกลุ่มงานต่างๆ เข้าด้วยกัน จากนั้นปรับแต่งมุมมองของคุณเพื่อให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนสำคัญของโครงการได้อย่างชัดเจน
5 แม่แบบเพื่อช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
ต้องการทำงานให้มากขึ้นในขณะที่ให้ความสำคัญกับความสามารถทางจิตใจของคุณหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตประสิทธิภาพการทำงานทั้งห้านี้จาก ClickUp เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ 📚
1. แม่แบบ KPI ของ ClickUp
ต้องการทราบหรือไม่ว่าแต่ละแผนกกำลังดำเนินการตามเป้าหมายของไตรมาสนี้อยู่หรือไม่?เทมเพลต KPI ของ ClickUpช่วยแยกย่อย KPI ทุกตัวในบริษัท จัดเรียงตามแผนก
จากนั้น ใช้ระบบรหัสสีเพื่อเข้าใจได้ทันทีว่าทีมได้บรรลุเป้าหมายแล้ว กำลังดำเนินการอยู่ หรือหลุดเป้าหมายไปแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มบันทึกและงานย่อยเพื่อช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
2. แม่แบบ ClickUp Balanced Scorecard
ต้องการตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้สำหรับทีมของคุณหรือไม่? ให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมทราบว่าการดำเนินการแต่ละอย่างช่วยส่งเสริมความสำเร็จโดยรวมของบริษัทอย่างไร
ด้วยเทมเพลต Balanced Scorecard ที่ใช้งานง่ายจาก ClickUp นี้ คุณสามารถเห็นวัตถุประสงค์, โครงการริเริ่ม, เป้าหมาย, และแรงจูงใจสำหรับสี่ด้านของบริษัท—ลูกค้า, การเรียนรู้และการเติบโต, การเงิน, และกระบวนการทำงานภายในองค์กร
เริ่มทำงานร่วมกันในClickUp Whiteboard จากนั้นจัดการรายการที่ต้องทำด้วยมุมมองปฏิทินหรือรายการ
3. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
หนึ่งในเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้คือการเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญด้วยเทมเพลตการจัดการงานจาก ClickUp สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานใดเร่งด่วน มีความสำคัญสูง หรือมีความสำคัญต่ำ
คุณสามารถกำหนดสีให้กับเทมเพลต เพิ่มงานย่อย และกำหนดวันที่ครบกำหนด เพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมงานเชี่ยวชาญในการจัดการงาน
4. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
กำลังประสบปัญหาในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการพัฒนาอาชีพอยู่หรือไม่?เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณควบคุมรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละสัปดาห์ได้โดยการจัดกลุ่มกิจกรรมตามงาน ส่วนตัว การเดินทาง หรือหมวดหมู่อื่นๆ
ใช้ระบบรหัสสีเพื่อกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่าง ตั้งวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด และเพิ่มความคิดเห็นเพื่อช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงานตลอดสัปดาห์ ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ขวัญกำลังใจและระดับพลังงานที่ดีขึ้น—โดยไม่ต้องเสียสมาธิหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ มากมาย
5. แม่แบบรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
การวัดประสิทธิภาพของโครงการปัจจุบัน? การพัฒนาแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน?แบบฟอร์มรายงานประสิทธิภาพที่ละเอียดจาก ClickUpนี้มีกราฟ, การคำนวณในตัว, และส่วนต่าง ๆ มากมายเพื่อวัดประสิทธิภาพ
ใช้ประโยชน์จากส่วน "คะแนนดัชนี" เพื่อบันทึกว่าสิ่งใดอยู่ในเส้นทาง, รีบด่วน, ล่าช้า, หรือถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์เพื่อช่วยให้โครงการและการทำงานของทีมก้าวหน้าไปข้างหน้า
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ให้ใช้คำแนะนำข้างต้น เช่น การตั้งเป้าหมายแบบ SMART การกำหนดลำดับความสำคัญล่วงหน้า การเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน และการจัดสรรเวลาในปฏิทิน การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นตลอดสัปดาห์การทำงานในขณะที่ยังคงรักษาพลังงานทางจิตใจของคุณไว้ 🙌
โชคดีที่ ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้คุณแบ่งโครงการออกเป็นงานที่ทำได้จริง เพื่อเข้าถึงเทมเพลตประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมนับพัน และใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อควบคุมปฏิทินของคุณเข้าร่วม ClickUp วันนี้