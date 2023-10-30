บล็อก ClickUp
9 วิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

Alex York
Alex York
30 ตุลาคม 2566

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่? คุณจำเป็นต้องเรียนรู้การให้ความสำคัญ, มอบหมายงาน, และควบคุมตารางเวลาของคุณ. และสิ่งที่ดีที่สุด? การทำเช่นนี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในขณะที่รักษาสุขภาพของคุณไว้.

ตามการสำรวจในปี 2020 โดย FlexJobs พบว่า 75% ของพนักงานเคยประสบภาวะหมดไฟในการทำงาน

การหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าที่ทุกคนกลัวไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดเท่านั้น แต่คือการเติบโตอย่างเต็มที่ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะค้นพบวิธีที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยไม่ต้องผูกตัวเองไว้กับโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน

พร้อมหรือยังที่จะดำดิ่งสู่โลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานและทักษะนวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญการทำงานในแต่ละสัปดาห์? มาร่วมเดินทางไปด้วยกันสู่การมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพ สมดุล และเติมเต็มมากขึ้น 👊

อะไรคือประสิทธิภาพการทำงาน?

การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นการวัดว่าคุณทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ผู้นำประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณของงาน รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานนั้นให้สำเร็จ ⏰

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต้องอาศัยความพยายามทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ในระดับองค์กร ผู้นำของบริษัทจำเป็นต้อง:

  • กำหนด KPI ที่สมเหตุสมผล:ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)คือการวัดผลที่สามารถคำนวณได้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง KPI ช่วยให้พนักงานแต่ละคนทราบว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา และหน้าที่ของพวกเขาช่วยส่งเสริมเป้าหมายของบริษัทโดยรวมอย่างไร
  • สร้างกรอบการสื่อสาร:ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่ง จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กร ผู้นำของบริษัทควรจัดประชุมทั้งหมดและประชุมแบบตัวต่อตัวเป็นประจำเพื่อให้ข้อเสนอแนะและช่วยให้พนักงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
  • ช่วยให้พนักงานระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง: สมาชิกในทีมทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมจะลงทุนในการพัฒนาทั้งด้านอาชีพและส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงาน สอนให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อน
  • มอบหมายงานอย่างยุติธรรม: การพัฒนาวิชาชีพเป็นไปไม่ได้หากพนักงานรู้สึกเหนื่อยล้า ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่กระจายภาระงานอย่างยุติธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมรู้สึกท้าทายแต่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้
ฟีเจอร์ความคิดเห็นใหม่และความร่วมมือในรายการงานของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการงานร่วมกันโดยการมอบหมายงาน, ติดแท็กความคิดเห็น, และแชร์การบันทึกหน้าจอในแพลตฟอร์มเดียว

ในระดับบุคคล พนักงานจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ ใช้ทักษะการบริหารเวลา และจัดระเบียบปฏิทินของตน

แต่ผู้จัดการสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงการพัฒนาอาชีพของทีมและรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์ได้ดีขึ้น? เราจะไปดูทั้งหมดด้านล่าง!

9 วิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

กำลังมองหาขั้นตอนที่ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณอยู่หรือไม่? ใช้คำแนะนำและเทคนิคเหล่านี้เพื่อลดความเครียด, เพิ่มความจุทางจิตใจ, และในที่สุดก็ทำงานได้มากขึ้นในตอนท้ายของวัน. 🤩

1. มอบหมายงานสำหรับโครงการใหญ่

คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าในฐานะทีมมากกว่าที่คุณจะทำได้เพียงลำพัง. แปลว่า: หากคุณต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะของการมอบหมายงาน.

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดกลุ่มงานในมุมมองบอร์ดของ ClickUp
จัดกลุ่มงานบนกระดานคัมบังของคุณตามสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, และอื่น ๆ ในมุมมองกระดานของ ClickUp

ยิ่งไปกว่านั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยขนาดพอดีคำได้

ClickUp ทำให้การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคนเป็นเรื่องง่าย สามารถแสดงความคิดเห็นในรายการที่ต้องดำเนินการหรือป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยการบันทึกหน้าจอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มุมมองที่แตกต่างกันเพื่อดูงานทั้งหมดและงานย่อย (เช่น ทุกการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ) ในที่เดียว

2. กำหนดเป้าหมาย SMART และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย SMART คือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา—และ ClickUp ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายในทั้งห้าข้อกำหนดนี้ได้

เป้าหมายในเป้าหมายของ ClickUp
เลือกจากประเภทเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อวัดผลโดยใช้สกุลเงิน, เปอร์เซ็นต์, ตัวเลข, และจริงหรือเท็จ

ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน วัดผลลัพธ์รายสัปดาห์ และเพิ่มงานจากทีมต่างๆ เข้าสู่เป้าหมายเดียวที่สามารถบรรลุได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข จริง/เท็จ และเป้าหมายทางการเงิน

เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น คุณอาจพิจารณาเพิ่มคำอธิบายให้กับเป้าหมายและเป้าหมายย่อยแต่ละข้อ เพื่อให้คุณทราบว่างานใดกำลังถูกดำเนินการโดยเพื่อนร่วมงานคนใดการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ช่วยให้ทีมมองเห็นเส้นชัยได้ชัดเจน แทนที่จะทำให้จุดสิ้นสุดอยู่ไกลเกินเอื้อม การสื่อสารที่ชัดเจนกับทีมของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถลดความเครียดได้ และป้องกันไม่ให้โครงการที่น่าตื่นเต้นกลายเป็นความเหนื่อยล้าอย่างสิ้นเชิง

3. ยกระดับเทคโนโลยีของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ไม่มีอะไรทำลายวันทำงานที่มีประสิทธิภาพได้เท่ากับเทคโนโลยีที่ใช้งานไม่ได้เลย เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาอันมีค่าในการโทรหาฝ่ายไอทีของคุณ ให้ใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแทน

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน: ClickUp 3.0 มุมมองรายการพร้อมแถบเครื่องมือสำหรับการดำเนินการ
เข้าถึงแถบเครื่องมือการดำเนินการในมุมมองรายการ ClickUp 3.0 เพื่อย้ายระหว่างมุมมองต่างๆ เอกสาร และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น ที่ ClickUp เราปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ ใน ClickUp 3.0 เราเห็นประสิทธิภาพความเร็วในงานและการแจ้งเตือน ปรับปรุง Sprint Widgets ของเราใหม่ทั้งหมด และเห็นการปรับปรุงการทำงานอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 20%

คุณจะได้รับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบได้รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น

4. เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำในคืนก่อนหน้าเพื่อรักษาสมาธิ

หากคุณต้องการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมกำหนดสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณให้ชัดเจนทันทีที่นั่งลงที่โต๊ะทำงาน แล้วจะทำอย่างไร? อย่ารอจนถึงเช้าวันถัดไปค่อยเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน จุดเริ่มต้นที่ดีคือการเริ่มต้นวันด้วยรายการงานที่ต้องทำ เพื่อลดสิ่งรบกวนสมาธิ

แทนที่จะทำเช่นนั้น เมื่อคุณปิดร้านในคืนก่อนหน้า ให้แยกแยะสิ่งเหล่านี้สามอย่าง:

  1. สิ่งที่คุณทำสำเร็จในวันนั้น
  2. สิ่งที่คุณหวังว่าจะทำเสร็จแต่ไม่ได้ทำ
  3. งานที่สำคัญที่สุดของคุณสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้
งานที่ทำซ้ำเพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ทำซ้ำใน ClickUp
ตั้งค่างานที่ทำซ้ำใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ทำซ้ำ

เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำมากมายจาก ClickUp ด้วย ClickUpคุณสามารถสร้างระบบรายการสิ่งที่ต้องทำที่เชื่อถือได้โดยใช้ประโยชน์จากมุมมองรายการ การกำหนดรหัสสีให้กับงาน การจัดตารางงานที่เกิดซ้ำ หรือแม้กระทั่งการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

5. ตั้งเวลา

คุณเคยนั่งลงเพื่อทำงานที่น่ากลัว...แต่กลับจ้องมองคอมพิวเตอร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือไม่?

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และการผัดวันประกันพรุ่งมักจะค่อยๆ เข้ามาหาแม้กระทั่งคนที่ทำงานได้มากที่สุด เพื่อทำลายการหยุดชะงักของการผัดวันประกันพรุ่ง ลองใช้เคล็ดลับนี้: ตั้งเวลา

การตั้งเวลาสำหรับระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน 90 นาที) จะช่วยสร้างแรงจูงใจที่จำเป็นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ หรือหากคุณต้องการยุติการแข่งขันจ้องมองกับคอมพิวเตอร์ของคุณจริงๆ ให้ตั้งเวลาเพื่อเตือนตัวเองให้หยุดพักสั้นๆ ตลอดทั้งวันทำงาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน: คุณสมบัติตัวติดตามเวลา ClickUp Timer
บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ใน ClickUp อย่างถูกต้อง

การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามช่วงพักสั้น ๆของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถเพิ่มบันทึก, ป้ายกำกับ, หรือตัวกรองในการติดตามเวลาได้ ในแง่นี้ การตั้งเวลาไม่ได้เพียงแค่สร้างความรู้สึกเร่งด่วนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเตือนคุณว่าคุณใช้เวลาทำงานไปอย่างไรในแต่ละวัน

6. ขอคำแนะนำที่สร้างสรรค์จากผู้บังคับบัญชาของคุณ

ตามคำกล่าวที่ว่า หากคุณเป็นคนฉลาดที่สุดในห้อง คุณก็อยู่ในห้องที่ผิด

ทุกคนในบริษัท—แม้แต่ทีมผู้บริหาร—สามารถเรียนรู้สิ่งหนึ่งหรือสองจากเพื่อนร่วมงานได้ ดังนั้น หากคุณรู้สึกทึ่งเมื่อเห็นสมาชิกในทีมของคุณทำภารกิจหนึ่งแล้วเสร็จไปอีกภารกิจหนึ่ง ลองขอคำแนะนำว่าพวกเขาทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

เพื่อนร่วมงานแต่ละคนของคุณมีทักษะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และสามารถให้คำแนะนำและเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งวันได้

ด้วยเหตุนี้ คุณควรเรียนรู้ที่จะมองการประเมินผลการปฏิบัติงานในแง่บวก แน่นอนว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจทำให้รู้สึกกังวล แต่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับคำแนะนำจากทีมผู้บริหารของคุณ

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ClickUp
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ClickUp ช่วยให้ทีมแบ่งปันข้อเสนอแนะและการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยเครื่องมือและเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ผู้บังคับบัญชาสามารถตั้งเป้าหมายและสร้างรายงานผลผลิตสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ทำให้ทีมทั้งหมดอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถสร้างแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบรายบุคคลเพื่อช่วยให้ทีมของตนบรรลุเป้าหมายได้

ผลงานของคุณในที่ทำงานควรเป็นที่สังเกตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังพยายามปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินผลงานสามารถช่วยให้คุณได้รับความชัดเจนนั้น

7. ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เมื่องานกองพะเนิน การจดจำสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดก็ยิ่งท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อปลดปล่อยความจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อไม่ให้คุณลืมงานที่ค้างคา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน: การแจ้งเตือนใน ClickUp
ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่ง "R" ของ ClickUp

ด้วยClickUp Reminders คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานใดก็ได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนจากงานที่มีอยู่หรือการแจ้งเตือน หรือเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คุณสามารถดูการแจ้งเตือนทั้งหมดจากหน้าจอหลัก จากนั้นเลื่อนเวลา กำหนดเวลาใหม่ หรือมอบหมายงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดสูญหายในการจัดการ

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มวันครบกำหนด ไฟล์แนบ และกำหนดการที่เกิดขึ้นซ้ำในตัวเตือนความจำ เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ

8. ใช้การแบ่งเวลาเพื่อจัดระเบียบปฏิทินของคุณ

การกระโดดจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความเครียดทางจิตใจโดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ การพยายามยัดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกันมากเกินไปไว้ในวันทำงานเดียวก็เหมือนกับการพยายามออกกำลังกาย 25 แบบในยิม: มันทำให้คุณเหนื่อยอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เพื่อควบคุมปฏิทินของคุณกลับมาเป็นของคุณอีกครั้ง ลองใช้เทคนิคการจัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ การจัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลาเป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่คุณจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะรวบรวมการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ในเพียงสองวันต่อสัปดาห์—วันอังคารและวันพฤหัสบดี—เพื่อให้สมองของคุณมีพื้นที่ว่างในวันทำงานที่เหลืออีกสามวัน

เทมเพลตรายการบล็อกเวลา ClickUp
จัดการสัปดาห์การทำงานของคุณและเชี่ยวชาญการแบ่งเวลาด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาของ ClickUp

หรือถ้าคุณทำงานในอุตสาหกรรมที่เน้นการให้บริการ (เช่น เอเจนซี่การตลาด) คุณอาจเลือกทำงานเฉพาะงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเพียงรายเดียวต่อวัน (แทนที่จะเป็นลูกค้าทุกรายในรายชื่อของคุณ) ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน?

ClickUp มีเทมเพลตการบล็อกเวลาหลายแบบเพื่อช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ

9. กำหนดเป้าหมายสำคัญและอย่าลืมเฉลิมฉลองความสำเร็จเหล่านั้น!

ขณะที่คุณทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ จงจำไว้ว่า: ความสมบูรณ์แบบนั้นไม่สามารถบรรลุได้ และในความเป็นจริง การแสวงหาความสมบูรณ์แบบอาจเป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เพื่อปกป้องระดับพลังงานของคุณและป้องกันการหมดไฟ อย่าลืมฉลองทุกความสำเร็จ แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ การเฉลิมฉลองอาจเป็นการหยุดพักสั้นๆ เพื่อยืดเส้นยืดสายและเดินเล่นรอบๆ บล็อก หรือคุณอาจชวนเพื่อนร่วมงานไปประชุมที่ร้านกาแฟแทนการคุยกันในห้องประชุม

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน: มุมมองตัวกรองเป้าหมาย ClickUp
ระบุจุดสำคัญของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Milestones และใช้ไอคอนเพชรที่โดดเด่นเพื่อให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสำคัญ

ขณะที่คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จหนึ่งและก้าวไปสู่ความสำเร็จถัดไป อย่าลืมว่าClickUp Milestonesจะช่วยแสดงภาพรวมของงานที่สำคัญที่สุดของโครงการคุณได้อย่างชัดเจน เพียงจัดกลุ่มงานต่างๆ เข้าด้วยกัน จากนั้นปรับแต่งมุมมองของคุณเพื่อให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนสำคัญของโครงการได้อย่างชัดเจน

5 แม่แบบเพื่อช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ต้องการทำงานให้มากขึ้นในขณะที่ให้ความสำคัญกับความสามารถทางจิตใจของคุณหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตประสิทธิภาพการทำงานทั้งห้านี้จาก ClickUp เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ 📚

1. แม่แบบ KPI ของ ClickUp

ตัวอย่างของเทมเพลต KPI ของ CickUp
รับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับ KPI ใดที่เสร็จสมบูรณ์ อยู่ในเส้นทาง หรือมีความเสี่ยง ด้วยเทมเพลตที่สะดวกนี้จาก ClickUp

ต้องการทราบหรือไม่ว่าแต่ละแผนกกำลังดำเนินการตามเป้าหมายของไตรมาสนี้อยู่หรือไม่?เทมเพลต KPI ของ ClickUpช่วยแยกย่อย KPI ทุกตัวในบริษัท จัดเรียงตามแผนก

จากนั้น ใช้ระบบรหัสสีเพื่อเข้าใจได้ทันทีว่าทีมได้บรรลุเป้าหมายแล้ว กำลังดำเนินการอยู่ หรือหลุดเป้าหมายไปแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มบันทึกและงานย่อยเพื่อช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

2. แม่แบบ ClickUp Balanced Scorecard

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน: ตัวอย่างของเทมเพลต Balanced Scorecard ของ ClickUp
เข้าใจว่าแต่ละโครงการมีส่วนช่วยในการบรรลุวิสัยทัศน์และกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทคุณอย่างไร ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายจาก ClickUp

ต้องการตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้สำหรับทีมของคุณหรือไม่? ให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมทราบว่าการดำเนินการแต่ละอย่างช่วยส่งเสริมความสำเร็จโดยรวมของบริษัทอย่างไร

ด้วยเทมเพลต Balanced Scorecard ที่ใช้งานง่ายจาก ClickUp นี้ คุณสามารถเห็นวัตถุประสงค์, โครงการริเริ่ม, เป้าหมาย, และแรงจูงใจสำหรับสี่ด้านของบริษัท—ลูกค้า, การเรียนรู้และการเติบโต, การเงิน, และกระบวนการทำงานภายในองค์กร

เริ่มทำงานร่วมกันในClickUp Whiteboard จากนั้นจัดการรายการที่ต้องทำด้วยมุมมองปฏิทินหรือรายการ

3. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp

ตัวอย่างของเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
กำหนดลำดับความสำคัญรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนด้วยเทมเพลตที่ชัดเจนนี้จาก ClickUp

หนึ่งในเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้คือการเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญด้วยเทมเพลตการจัดการงานจาก ClickUp สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานใดเร่งด่วน มีความสำคัญสูง หรือมีความสำคัญต่ำ

คุณสามารถกำหนดสีให้กับเทมเพลต เพิ่มงานย่อย และกำหนดวันที่ครบกำหนด เพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมงานเชี่ยวชาญในการจัดการงาน

4. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน: ตัวอย่างของเทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp
จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์ของคุณให้เชี่ยวชาญด้วยเทมเพลตรายละเอียดจาก ClickUp

กำลังประสบปัญหาในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการพัฒนาอาชีพอยู่หรือไม่?เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณควบคุมรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละสัปดาห์ได้โดยการจัดกลุ่มกิจกรรมตามงาน ส่วนตัว การเดินทาง หรือหมวดหมู่อื่นๆ

ใช้ระบบรหัสสีเพื่อกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่าง ตั้งวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด และเพิ่มความคิดเห็นเพื่อช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงานตลอดสัปดาห์ ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ขวัญกำลังใจและระดับพลังงานที่ดีขึ้น—โดยไม่ต้องเสียสมาธิหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ มากมาย

5. แม่แบบรายงานประสิทธิภาพ ClickUp

ตัวอย่างของเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพของ ClickUp
บันทึกการประเมินผลอย่างละเอียดของพนักงานหรือโปรแกรมด้วยเทมเพลตนี้จาก ClickUp

การวัดประสิทธิภาพของโครงการปัจจุบัน? การพัฒนาแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน?แบบฟอร์มรายงานประสิทธิภาพที่ละเอียดจาก ClickUpนี้มีกราฟ, การคำนวณในตัว, และส่วนต่าง ๆ มากมายเพื่อวัดประสิทธิภาพ

ใช้ประโยชน์จากส่วน "คะแนนดัชนี" เพื่อบันทึกว่าสิ่งใดอยู่ในเส้นทาง, รีบด่วน, ล่าช้า, หรือถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์เพื่อช่วยให้โครงการและการทำงานของทีมก้าวหน้าไปข้างหน้า

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ให้ใช้คำแนะนำข้างต้น เช่น การตั้งเป้าหมายแบบ SMART การกำหนดลำดับความสำคัญล่วงหน้า การเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน และการจัดสรรเวลาในปฏิทิน การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นตลอดสัปดาห์การทำงานในขณะที่ยังคงรักษาพลังงานทางจิตใจของคุณไว้ 🙌

โชคดีที่ ClickUp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้คุณแบ่งโครงการออกเป็นงานที่ทำได้จริง เพื่อเข้าถึงเทมเพลตประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมนับพัน และใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อควบคุมปฏิทินของคุณเข้าร่วม ClickUp วันนี้