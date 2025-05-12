10 แอปเตือนความจำที่ดีที่สุดเพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

อ่า เตือนความจำ ถ้าไม่มีพวกมันเราจะอยู่กันได้อย่างไร?
ระหว่างรายการที่ต้องทำ การทำหลายอย่างพร้อมกัน และการหาช่วงเวลาอันมีค่าสำหรับตัวเอง สมองของคุณไม่สามารถตามทันข้อมูลทั้งหมดที่ประมวลผลในแต่ละวันได้เพียงลำพัง นี่คือเหตุผลที่แอปเตือนความจำมีความสำคัญ
แต่คุณจะหาแอปเตือนความจำที่ช่วยได้แทนที่จะเป็นอุปสรรคได้อย่างไร? นั่นคือจุดที่ฉันเข้ามาช่วย! ฉันได้ทำการค้นคว้าและพบแอปเตือนความจำที่ดีที่สุด 10 อันดับในตลาด พร้อมราคา รีวิว ข้อดี และข้อเสีย
10 แอปเตือนความจำประจำวันที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)
ถึงเวลาแล้วที่จะให้สมองของคุณมีผู้ช่วยเสมือนในรูปแบบของแอปเตือนความจำสุดเจ๋ง ไม่ว่าคุณกำลังมองหาแอปเตือนความจำที่ดีที่สุดหรือแอปที่ต้องเสียเงิน ฉันมีตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
ใช่แล้ว ClickUp คว้าอันดับหนึ่งไปครอง ✨ แน่นอนว่าคุณอาจคาดไว้อยู่แล้ว แต่ฉันเลือกมาไว้ที่นี่เพราะมันช่วยให้ทั้งทีมของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ! ClickUp ได้รับรางวัลมากมายและติดอันดับต้น ๆ หลายรายการ แต่ฉันจะไม่เล่ารายละเอียดให้ฟังยาว ๆ ในขณะที่คุณกำลังพยายามจัดระเบียบอยู่หรอกนะ
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ฉันอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของฟีเจอร์การแจ้งเตือนและรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUpคุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนสำหรับตัวคุณเองและสมาชิกในทีมได้ในไม่กี่วินาที และเพิ่มไฟล์หรือเอกสารแนบเป็นรายการเตือนความจำเพื่อช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น การแจ้งเตือนเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยน จัดระเบียบ แสดงความคิดเห็น อัปเดต และ (ที่ดีที่สุด) ปรับแต่งได้ตามต้องการ
ClickUp เป็นแอปเตือนความจำที่ยอดเยี่ยมฟรีพร้อมฟีเจอร์มากมายในแผน Free Foreverและด้วยการติดตามเป้าหมายที่ยืดหยุ่น วันที่ครบกำหนดที่ยืดหยุ่นแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำ และแม่แบบการบล็อกเวลา จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมทุกขนาด
พูดถึงเรื่องทีม ClickUp มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการและทำงานบนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่คุณต้องการ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องทำงานข้ามแพลตฟอร์ม ดังนั้น ClickUp จึงรองรับทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการแอปสำหรับ iOS หรือ Android ฟังก์ชันการทำงานผ่านเบราว์เซอร์ หรือดาวน์โหลดสำหรับเดสก์ท็อป
ฉันได้บอกหรือยังว่า ClickUp มีฟีเจอร์การทำงานอื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น? ใช่แล้ว มันไม่ใช่แค่แอปจัดการงานเท่านั้น—แต่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถทำให้ทุกแง่มุมของวันทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และมันยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจ้างงานภายนอกด้านการจัดการโครงการอีกด้วย
คุณสมบัติของ ClickUp
- ClickUp Reminders มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัว การจัดรหัสสี และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาและรักษาความเป็นระเบียบในทุก ๆ วัน
- กล่องขาเข้าทำหน้าที่เป็นแอปปฏิทินและผู้จัดการงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามการแจ้งเตือนของคุณ
- แท็บ "ถัดไป", "เสร็จแล้ว" และ "ยังไม่ได้กำหนด" ช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่คุณทำเสร็จแล้ว และการแจ้งเตือนที่ไม่มีวันครบกำหนด
- ตั้งการแจ้งเตือนโดยใช้ไฟล์แนบและไฟล์ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ, บันทึกเสียง, หรือตำแหน่งบนแผนที่ เพื่อให้คุณและทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ซิงค์การแจ้งเตือนและวันที่ครบกำหนดกับแอปปฏิทินของคุณด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams และ Zendesk
- ตั้งการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนแบบกำหนดเวลา และการแจ้งเตือนแบบกำหนดเวลาซ้ำสำหรับทีมของคุณโดยใช้ตัวเลือก "การแจ้งเตือนที่มอบหมาย" และจัดระเบียบทุกอย่างด้วยโปรไฟล์ทีม
ข้อดีของ ClickUp
- หลายรีวิวกล่าวถึงความสำเร็จในการจัดการเวลาและงานโดยใช้เวอร์ชันฟรีของ ClickUp
- ฟีเจอร์การบล็อกเวลาและการแจ้งเตือนช่วยให้มองเห็นภาพรวมของวันทำงานได้ง่ายและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้การติดตามพนักงานง่ายขึ้นโดยใช้การแจ้งเตือนที่มอบหมายและโปรไฟล์ทีม
ข้อเสียของ ClickUp
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีคุณสมบัติที่เกินความจำเป็น
- อาจจำเป็นต้องรีเฟรชงานขณะแก้ไขการแจ้งเตือนร่วมกัน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. nTask – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
nTask เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแอปเตือนความจำฟรี มันจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยรายการงาน เตือนความจำ การแจ้งเตือน วันที่ครบกำหนด และฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน คุณยังสามารถดูสถานะงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมในโครงการต่างๆ ได้อีกด้วย
ในฐานะแอปเตือนความจำที่สะดวก nTask ยังมีฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มที่ดี ให้การเตือนความจำสำหรับทีมของคุณบนอุปกรณ์เกือบทุกชนิด นอกจากนี้ยังออกแบบมาเพื่อช่วยจัดระเบียบงานส่วนตัว ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการสร้างการเตือนความจำเพื่อซื้อนมเพิ่มหรือทำโปรเจกต์ให้เสร็จ มันจะช่วยให้คุณทำสำเร็จ
คุณสมบัติของ nTask
- ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มสำหรับเว็บ, iOS และอุปกรณ์ Android
- ดูรายการงานและสถานะตามวันที่กำหนดและวันที่เสร็จสิ้นจริง
- ใช้คุณสมบัติการจัดสรรงานและการจัดการโครงการเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าของทีมได้ตลอดเวลา
- เครื่องมือการจัดการโครงการและการประชุมหลายตัวเพื่อช่วยจัดการส่วนอื่น ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon และ Zapier
ข้อดีของ nTask
- บทวิจารณ์รายงานการจัดการโครงการที่ดีขึ้นเนื่องจากความสามารถในการสร้างทีม
- ง่ายต่อการสร้างและจัดระเบียบแต่ละงานเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- การติดตามเวลาที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายด้วยการแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์
ข้อเสียของ nTask
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม
- การขาดตัวเลือกในการปรับแต่งอาจทำให้ปฏิทินยากต่อการจัดระเบียบ
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ nTask เพื่อสอบถามราคา
nTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
3. Todoist – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน
Todoistเป็นหนึ่งในแอปเตือนความจำรายวันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรายการนี้ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ตัวเลือกการเพิ่มงานที่รวดเร็ว และอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
หนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Todoist คือระบบสตรีค ซึ่งทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกลายเป็นเกมและช่วยกระตุ้นให้คุณทำงานให้เสร็จ และเนื่องจากระบบนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการมอบหมายงาน จึงมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการให้ทีมของตนทำงานตามเป้าหมาย
คุณสมบัติของ Todoist
- เพิ่มงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ตาม
- แอปเตือนความจำฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบหรูทำให้การดูงานเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ทันที
- จัดลำดับความสำคัญของงาน, ทิ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ, สร้างการแจ้งเตือน, และเปลี่ยนวันครบกำหนดได้อย่างง่ายดาย
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ข้อดีของ Todoist
- รายงานสิ้นปีแสดงความคืบหน้าโดยรวมของคุณในรายการงานที่ต้องทำ
- สร้างและจัดลำดับความสำคัญของงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย
- บางรีวิวได้กล่าวถึงการตอบรับในเชิงบวกจากทีมงานของพวกเขาเกี่ยวกับฟีเจอร์ Kudos
ข้อเสียของ Todoist
- รีวิวกล่าวถึงการแจ้งเตือนรายวันที่ไม่ต้องการเกี่ยวกับงานที่ยังไม่เสร็จทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงความสำคัญ
- อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันหากสมาชิกทุกคนไม่ได้ใช้แผนเดียวกัน
- เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติหลายอย่าง
ราคาของ Todoist
- เวอร์ชันฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
4. Microsoft To Do – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft
Microsoft To Do เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณจัดการงานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัวได้ในแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานง่าย คุณสามารถดูภาพรวมของทุกสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน หรือขยายดูรายการเฉพาะที่ต้องการได้ตามต้องการ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันฟรีทั้งหมด!
Microsoft To Do ช่วยให้คุณกำหนดวันที่ครบกำหนดและตัวเตือนสำหรับแต่ละงาน และทำเครื่องหมายดาวให้กับงานที่สำคัญที่สุดเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ "ขั้นตอน" (หรือที่เรียกว่างานย่อย) เพื่อแบ่งงานใหญ่ให้เล็กลง และเพิ่มบันทึกสำหรับแต่ละขั้นตอนตามต้องการ
คุณสมบัติของ Microsoft To Do
- การสร้างงานช่วยให้คุณสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบ ตั้งวันครบกำหนด ลากและวางระหว่างรายการต่างๆ และดำเนินการอัปเดตจำนวนมากได้
- การจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับรายการที่ต้องทำตามความเร่งด่วนได้
- ตั้งการแจ้งเตือนหรือการพึ่งพาของงานเพื่อช่วยคุณกำหนดลำดับที่งานต้องดำเนินการ
- งานที่ทำซ้ำช่วยให้วันของคุณง่ายขึ้น ลดงานที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะเมื่อคุณมอบหมายงาน
ข้อดีของ Microsoft To Do
- งานใน Microsoft To Do จะซิงค์กับงานใน Outlook โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถดูรายการของคุณได้ในทั้งสองที่
- ผู้ใช้ Outlook และ Microsoft รายงานว่าระบบมีหน้าตาที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- ใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว
ข้อเสียของ Microsoft To Do
- ในบรรดาแอปเตือนความจำที่ดีที่สุดในรายการนี้ To Do ขาดการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ
- รีวิวจากลูกค้าล่าสุดรายงานว่าไม่มีการอัปเดตและฟีเจอร์ใหม่
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีฟีเจอร์การปรับแต่งมากนัก และบางคนมองว่าไม่น่าดึงดูด
ราคาของ Microsoft To Do
- ฟรี
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
5. TickTick – แอปเตือนความจำที่ดีที่สุดพร้อมนาฬิกาปลุก
TickTick เป็นอีกหนึ่งแอปเตือนความจำที่มีเวอร์ชันฟรีให้ผู้ใช้ทุกคนได้ใช้งาน และเนื่องจากการค้นหาแอปเตือนความจำที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องท้าทาย การมีตัวเลือกที่สามารถทดลองใช้ได้ฟรีจึงเป็นเรื่องที่ดี
ออกแบบมาสำหรับบุคคลและธุรกิจทุกขนาด พร้อมฟีเจอร์การจัดตารางงานที่ช่วยให้คุณจัดการงาน กำหนดเวลา ไฟล์ และการติดต่อสื่อสารได้จากแดชบอร์ดเดียว และเนื่องจากมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ จึงช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมหลีกเลี่ยงงานที่ลืมได้ ทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้ตามกำหนด
คุณสมบัติของ TickTick
- คุณสมบัติการสื่อสารช่วยให้สามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมและผู้คนในชีวิตส่วนตัวของคุณได้
- เปิดใช้งาน "การแจ้งเตือนน่ารำคาญ" เพื่อตั้งนาฬิกาปลุกเตือน
- สร้างนิสัยสำหรับการใช้งานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัว และติดตามสถิติการทำต่อเนื่องของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จ
- จัดระเบียบงานและกระบวนการของคุณให้ตรงกับวันที่ผ่านมาหรืออนาคต และตั้งการแจ้งเตือนหรือตัวจับเวลาเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดส่งงาน
- "ฟีเจอร์แจ้งเตือนน่ารำคาญ" และการแจ้งเตือนหลายครั้งสำหรับงานเดียวช่วยหลีกเลี่ยงการล่อใจที่จะปิดการแจ้งเตือนโดยไม่ดู
- ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เป็นฟีเจอร์เตือนความจำที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาพัก
ข้อดีของ TickTick
- ผู้ใช้รายงานความสำเร็จกับคุณสมบัติคำแนะนำอัจฉริยะ, รายการ และการแจ้งเตือนซ้ำ
- รีวิวระบุว่าฟีเจอร์ที่น้อยทำให้แอปใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว
- งานที่ทำซ้ำหรือฟีเจอร์แนะนำงานที่ทำซ้ำ
ข้อเสียของ TickTick
- บางรีวิวได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการบริการลูกค้า
- อาจเกิดปัญหาในการซิงค์ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย
ราคาของ TickTick
- เวอร์ชันฟรี
- พรีเมียม: $2. 79/เดือน ต่อผู้ใช้
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. ProofHub – เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กร
ProofHub เป็นแอปเตือนความจำและจัดการโครงการที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจและทีมขนาดใหญ่ พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมาย ตั้งแต่การติดตามเวลา การแชท และการประกาศข่าวสาร มีทุกอย่างที่ผู้จัดการโครงการต้องการเพื่อให้สมาชิกในทีมทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่น
ProofHub ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่สั้นที่สุด ทำให้การผสานรวมกับสมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากมีให้บริการในหลายภาษา จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมจากบริษัทข้ามชาติที่บริหารจัดการพนักงานระยะไกล ✨
คุณสมบัติของ ProofHub
- ตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดบนทั้งสองแผนทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้นสำหรับทีมใหญ่
- วางแผน, กำหนดตาราง, และดำเนินโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการร่วมมือ
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกับสมาชิกทีมที่อยู่ระยะไกล
- เครื่องมือออนไลน์ใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ทุกรุ่น
- คุณสมบัติการร่วมมือประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่น การแชท, การหารือ, การโอนไฟล์, และการประกาศ
- มีให้บริการใน 10 ภาษา
ผู้เชี่ยวชาญ ProofHub
- บทวิจารณ์กล่าวถึงความสำเร็จในการใช้กระดานงานและกระบวนการทำงานเฉพาะทีม
- การซิงค์ที่ราบรื่นสำหรับอุปกรณ์ส่วนใหญ่
ข้อเสียของ ProofHub
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าทีมของพวกเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจในการใช้แอปหลังจากใช้งานไปไม่กี่เดือน
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมและธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $50/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
7. Twobird – แอปเตือนความจำรายวันที่ดีที่สุดฟรี
Twobird อาจเป็นหนึ่งในแอปเตือนความจำฟรีที่ดีที่สุดในรายการนี้ เพราะมันฟรี 100% แม้ว่าพวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มแผนพรีเมียมที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมในอนาคต แต่เครื่องมือทั้งหมดของแอปนี้สามารถใช้งานได้ฟรีในขณะนี้
แทนที่จะทำงานเหมือนเครื่องมือแยกต่างหาก Twobird จะเปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณให้กลายเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมัลติทาสก์ จุดศูนย์กลางสำหรับการจดบันทึก และแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสาร มันจะส่งรายการช้อปปิ้ง บันทึกของทีม และอื่นๆ ไปยังกล่องจดหมายของคุณเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัติของ Twobird
- ผสานการทำงานกับ Gmail และ Outlook เพื่อช่วยจัดการงานของคุณจากกล่องจดหมายเข้าแทนการใช้เครื่องมือหลายตัว
- ตั้งการแจ้งเตือนและบันทึกจากกล่องจดหมายของคุณ และจัดระเบียบไว้ในปฏิทินที่เข้าใจง่าย
- ใช้บัญชีอีเมลที่มีอยู่เพื่อจัดการรายการที่ต้องทำ รายการช้อปปิ้ง งานต่างๆ งานบ้าน และการแจ้งเตือน
- ระบุงานที่ต้องทำที่สำคัญที่สุดของคุณด้วยความช่วยเหลือจากการระบุงานอัจฉริยะของ Twobird
ข้อดีของ Twobird
- แอปพลิเคชันทั้งหมดสามารถใช้ได้ฟรี ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการ และการใช้ส่วนตัว
- แชร์บันทึกกับผู้ที่ไม่ใช้ TwoBird และอนุญาตให้พวกเขาแก้ไขบันทึกจากเบราว์เซอร์ของพวกเขา
ข้อเสียของ Twobird
- ขาดความคิดเห็นจากลูกค้าบนเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
- มีฟีเจอร์จำกัด และไม่มีแผนชำระเงินเพื่อปลดล็อกเครื่องมือเพิ่มเติม
- รองรับเฉพาะบัญชีอีเมล Gmail และ Outlook เท่านั้น เมื่อเทียบกับแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอื่นๆ
ราคาของ Twobird
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Twobird
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Any. do – แอปเตือนความจำกลุ่มที่ดีที่สุด
Any.do เป็นแอปพลิเคชันจัดการงานบนเว็บที่ออกแบบมาด้วยคุณสมบัติที่เรียบง่ายเพื่อให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นสำหรับสมาชิกในทีม สามารถช่วยในการจัดการโครงการสำหรับทีมทุกขนาดในขณะที่รักษาความเป็นระเบียบในชีวิตส่วนตัวของคุณ
ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ งานที่ต้องทำ ตารางเวลาประจำวัน และปฏิทิน Any. do มุ่งเน้นที่ฟีเจอร์หลักของแอปเตือนความจำโดยไม่เพิ่มสิ่งที่ไม่จำเป็น และยังมีเวอร์ชันฟรีให้คุณได้ทดลองใช้ก่อนตัดสินใจใช้งานจริง ซึ่งเป็นข้อดีเสมอ
คุณสมบัติของ Any.do
- คุณสมบัติการจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและงานต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ สำหรับคุณและทีมของคุณ
- สมุดวางแผนรายวันช่วยให้คุณวางแผนแต่ละวันเพื่อจัดการสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิทินให้คุณเห็นภาพรวมของตารางงานและงานส่วนตัวของคุณแบบจากบนลงล่าง
- การแจ้งเตือนและข้อความเตือนช่วยให้คุณดำเนินการได้ตามแผน
- คุณสมบัติการแชทและการทำงานร่วมกันช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้งานได้กับอุปกรณ์ iOS หรือ Android ทุกรุ่น
Any. do pros
- ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย
- จัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการให้เสร็จสิ้น
- คุณสมบัติที่เรียบง่ายทำให้แอปใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว
ข้อเสียหรือข้อควรระวัง
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
Any. ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยระบบแจ้งเตือนในตัวของ ClickUp คุณจะติดตามงานของคุณได้ตลอดเวลา—ทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มการประมาณเวลาที่แน่นอนและรายละเอียดวันที่ได้ด้วย!
9. พริกหวาน – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนประจำวัน
Capsicum เป็นแอปสำหรับจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและวางแผนประจำวัน ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ iOS แอปนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการใช้งานในเชิงธุรกิจ โดยมีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนวันของคุณติดตามนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ และส่งเสริมการเขียนบันทึกประจำวัน
พริกหวานยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการคาดการณ์สำหรับงานที่กำลังจะมาถึง จดบันทึกเกี่ยวกับโครงการ และวางแผนการทำงานในแต่ละวันเพื่อให้เป็นระเบียบ การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสมุดวางแผนงานแบบกายภาพ และอาจช่วยผู้เชี่ยวชาญที่กำลังเปลี่ยนไปใช้การจัดการงานแบบดิจิทัล
คุณสมบัติของพริกหยวก
- ใช้ Siri Shortcuts เพื่อติดตามและเพิ่มนิสัยขณะเดินทาง; นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนนิสัยตามตำแหน่งที่ตั้งได้
- สร้างสมุดบันทึกหลายเล่มเพื่อจัดการด้านต่างๆ ของชีวิตคุณ
- ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวันเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ
- ซิงค์กิจกรรมและงานกับปฏิทิน Apple
- หน้าบันทึกช่วยเตือนให้เขียนบันทึกประจำวันและบันทึกทั่วไปที่ไม่เชื่อมโยงกับงานใดๆ
ข้อดีของพริกหวาน
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ iOS
- การทดลองใช้ฟรี 14 วันจะนับเป็นวันแต่ละวันที่ใช้แอป ไม่ใช่ 14 วันติดต่อกัน
พริกหวาน ข้อเสีย
- ขาดความคิดเห็นจากลูกค้าบนเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
- มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ iOS เท่านั้น
ราคาพริกหยวก
- รายเดือน: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวพริกหวาน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Google Keep – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace
Google Keepเป็นแอปจดบันทึกและเตือนความจำที่ใช้งานได้ฟรีสำหรับทุกคนที่มีบัญชี Gmail คุณสามารถสร้างรายการ เตือนความจำ และงานในรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกภาพและเชื่อมต่อ Keep กับปฏิทิน Google ของคุณได้อีกด้วย
Google Keep มีประโยชน์สำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการติดตามโครงการหลาย ๆ โครงการ แต่ก็สามารถใช้งานได้สำหรับการใช้ส่วนตัวเช่นกัน และเนื่องจากคุณสามารถแก้ไขงานและรายการได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ จึงง่ายที่จะสร้างบันทึกสั้น ๆ สำหรับการใช้งานขณะเดินทางและขยายมันในภายหลัง
คุณสมบัติของ Google Keep
- จัดระเบียบ, กรอง, และค้นหาบันทึกของคุณตามสีและหมวดหมู่
- ใช้รูปภาพและไฟล์เสียงเป็นงานและตัวเตือน
- ใช้งานได้กับโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เกือบทุกชนิด
- ความสามารถในการแชร์รายการกับผู้อื่นเพื่อการร่วมมืออย่างง่ายและการซิงค์แบบเรียลไทม์
ข้อดีของ Google Keep
- ซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้ Gmail ที่มีอยู่แล้ว
- ผู้ใช้รายงานว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพลิดเพลินมากขึ้นด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งส่วนตัว
ข้อเสียของ Google Keep
- บทวิจารณ์รายงานว่ามีคุณสมบัติจำกัดสำหรับการประมวลผลคำ
- อาจมีความล่าช้าบนอุปกรณ์ iOS บางรุ่น
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 30 GB ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 2 TB ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 5 TB ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
คุณควรค้นหาอะไรในแอปเตือนความจำ?
แอปเตือนความจำควรช่วยให้สมองของคุณติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้ ตั้งแต่ภารกิจสำคัญในที่ทำงานไปจนถึงรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันสำหรับการใช้งานส่วนตัว สมองของมนุษย์ลืมสิ่งต่าง ๆ ได้มาก—งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้คนลืมข้อมูลใหม่ถึง 50%ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลนั้น หลังจาก 24 ชั่วโมง คุณจะลืมไป 70% และหลังจากหนึ่งสัปดาห์ ตัวเลขนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 90%!
แอปเตือนความจำสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้ ต่อไปนี้คือจุดสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปที่ดีที่สุดสำหรับงานประจำวันของคุณ:
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: แอปเตือนความจำประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับคุณและ ทีมของคุณควรรองรับอุปกรณ์ iOS และ Android เพื่อให้ทุกคนใช้งานได้ คุณไม่มีทางรู้; สมาชิกในทีมของคุณอาจต้องการใช้บน iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, เบราว์เซอร์, เดสก์ท็อป Windows หรือ Mac หรืออุปกรณ์อื่นๆ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: แอปจัดการงานที่ยากต่อการใช้งานไม่ได้ช่วยใครเลย ดังนั้นควรเลือกแอปที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย และมีตัวเลือกการสอนมากมาย
- การแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ: หากคุณไม่สังเกตเห็นเมื่อแอปของคุณแจ้งเตือนคุณ คุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากมัน มองหาแอปที่มีคุณสมบัติการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง, ข้อความเตือน, การแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ, ตัวเลือกการเลื่อนเตือน, และวิดเจ็ตเพื่อให้แน่ใจว่ามันมองเห็นได้
- เพิ่มงานอย่างรวดเร็ว: การลืมเพิ่มงานเป็นเรื่องง่ายหากแอปของคุณทำให้มันกลายเป็นภาระ ดังนั้นแอปเตือนความจำที่ดีที่สุดจึงมีฟีเจอร์เพิ่มงานอย่างรวดเร็ว เช่น คำสั่งเสียงและคำแนะนำอัจฉริยะ
- คุณสมบัติเพิ่มเติม: ยิ่งแอปเตือนงานของคุณสามารถทำได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น ค้นหาคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น งานย่อย งานที่เกิดซ้ำ และการบันทึกโน้ต
ไม่เป็นไรที่จะมีมาตรฐานสูงที่นี่! เมื่อคุณพบแอปเตือนความจำที่ยอดเยี่ยม คุณไม่ต้องกังวลว่าจะลืมอะไร และคุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่พลาดกำหนดส่งงานด้วยแอปเตือนความจำ
ถึงเวลาเลือกแอปเตือนความจำแล้ว และบอกลาเส้นตายที่พลาดไปได้เลย ผู้ช่วยที่ไว้ใจได้เหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบทั้งในชีวิตส่วนตัวและงาน คุณอาจจะมีเวลาเหลือไปแฮปปี้อาวร์ด้วยซ้ำ—ขอให้สนุกกับการจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่น!