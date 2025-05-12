บล็อก ClickUp

10 แอปเตือนความจำที่ดีที่สุดเพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
12 พฤษภาคม 2568

อ่า เตือนความจำ ถ้าไม่มีพวกมันเราจะอยู่กันได้อย่างไร?

ระหว่างรายการที่ต้องทำ การทำหลายอย่างพร้อมกัน และการหาช่วงเวลาอันมีค่าสำหรับตัวเอง สมองของคุณไม่สามารถตามทันข้อมูลทั้งหมดที่ประมวลผลในแต่ละวันได้เพียงลำพัง นี่คือเหตุผลที่แอปเตือนความจำมีความสำคัญ

แต่คุณจะหาแอปเตือนความจำที่ช่วยได้แทนที่จะเป็นอุปสรรคได้อย่างไร? นั่นคือจุดที่ฉันเข้ามาช่วย! ฉันได้ทำการค้นคว้าและพบแอปเตือนความจำที่ดีที่สุด 10 อันดับในตลาด พร้อมราคา รีวิว ข้อดี และข้อเสีย

10 แอปเตือนความจำประจำวันที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)

ถึงเวลาแล้วที่จะให้สมองของคุณมีผู้ช่วยเสมือนในรูปแบบของแอปเตือนความจำสุดเจ๋ง ไม่ว่าคุณกำลังมองหาแอปเตือนความจำที่ดีที่สุดหรือแอปที่ต้องเสียเงิน ฉันมีตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ

อย่าพลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไปด้วย ClickUp Reminders
อย่าพลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไปด้วย ClickUp Reminders

ใช่แล้ว ClickUp คว้าอันดับหนึ่งไปครอง แน่นอนว่าคุณอาจคาดไว้อยู่แล้ว แต่ฉันเลือกมาไว้ที่นี่เพราะมันช่วยให้ทั้งทีมของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ! ClickUp ได้รับรางวัลมากมายและติดอันดับต้น ๆ หลายรายการ แต่ฉันจะไม่เล่ารายละเอียดให้ฟังยาว ๆ ในขณะที่คุณกำลังพยายามจัดระเบียบอยู่หรอกนะ

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ฉันอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของฟีเจอร์การแจ้งเตือนและรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUpคุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนสำหรับตัวคุณเองและสมาชิกในทีมได้ในไม่กี่วินาที และเพิ่มไฟล์หรือเอกสารแนบเป็นรายการเตือนความจำเพื่อช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น การแจ้งเตือนเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยน จัดระเบียบ แสดงความคิดเห็น อัปเดต และ (ที่ดีที่สุด) ปรับแต่งได้ตามต้องการ

ClickUp เป็นแอปเตือนความจำที่ยอดเยี่ยมฟรีพร้อมฟีเจอร์มากมายในแผน Free Foreverและด้วยการติดตามเป้าหมายที่ยืดหยุ่น วันที่ครบกำหนดที่ยืดหยุ่นแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำ และแม่แบบการบล็อกเวลา จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมทุกขนาด

การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp ด้วยรายการตรวจสอบงาน
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนและหลากหลายฟังก์ชัน เพื่อจัดการความคิดและงานของคุณได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ เพื่อที่คุณจะไม่ลืมสิ่งใดอีกต่อไป

พูดถึงเรื่องทีม ClickUp มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการและทำงานบนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่คุณต้องการ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องทำงานข้ามแพลตฟอร์ม ดังนั้น ClickUp จึงรองรับทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการแอปสำหรับ iOS หรือ Android ฟังก์ชันการทำงานผ่านเบราว์เซอร์ หรือดาวน์โหลดสำหรับเดสก์ท็อป

ฉันได้บอกหรือยังว่า ClickUp มีฟีเจอร์การทำงานอื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น? ใช่แล้ว มันไม่ใช่แค่แอปจัดการงานเท่านั้น—แต่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถทำให้ทุกแง่มุมของวันทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และมันยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจ้างงานภายนอกด้านการจัดการโครงการอีกด้วย

คุณสมบัติของ ClickUp

  • ClickUp Reminders มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัว การจัดรหัสสี และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาและรักษาความเป็นระเบียบในทุก ๆ วัน
  • กล่องขาเข้าทำหน้าที่เป็นแอปปฏิทินและผู้จัดการงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามการแจ้งเตือนของคุณ
  • แท็บ "ถัดไป", "เสร็จแล้ว" และ "ยังไม่ได้กำหนด" ช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่คุณทำเสร็จแล้ว และการแจ้งเตือนที่ไม่มีวันครบกำหนด
  • ตั้งการแจ้งเตือนโดยใช้ไฟล์แนบและไฟล์ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ, บันทึกเสียง, หรือตำแหน่งบนแผนที่ เพื่อให้คุณและทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • ซิงค์การแจ้งเตือนและวันที่ครบกำหนดกับแอปปฏิทินของคุณด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams และ Zendesk
  • ตั้งการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนแบบกำหนดเวลา และการแจ้งเตือนแบบกำหนดเวลาซ้ำสำหรับทีมของคุณโดยใช้ตัวเลือก "การแจ้งเตือนที่มอบหมาย" และจัดระเบียบทุกอย่างด้วยโปรไฟล์ทีม

ข้อดีของ ClickUp

  • หลายรีวิวกล่าวถึงความสำเร็จในการจัดการเวลาและงานโดยใช้เวอร์ชันฟรีของ ClickUp
  • ฟีเจอร์การบล็อกเวลาและการแจ้งเตือนช่วยให้มองเห็นภาพรวมของวันทำงานได้ง่ายและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้การติดตามพนักงานง่ายขึ้นโดยใช้การแจ้งเตือนที่มอบหมายและโปรไฟล์ทีม

ข้อเสียของ ClickUp

  • บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีคุณสมบัติที่เกินความจำเป็น
  • อาจจำเป็นต้องรีเฟรชงานขณะแก้ไขการแจ้งเตือนร่วมกัน

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วย AI อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อจัดการงานประจำ

2. nTask – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน

แอปเตือนความจำ: ตัวอย่างมุมมองรายการ nTask
ผ่านทางnTask

nTask เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแอปเตือนความจำฟรี มันจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยรายการงาน เตือนความจำ การแจ้งเตือน วันที่ครบกำหนด และฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน คุณยังสามารถดูสถานะงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมในโครงการต่างๆ ได้อีกด้วย

ในฐานะแอปเตือนความจำที่สะดวก nTask ยังมีฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มที่ดี ให้การเตือนความจำสำหรับทีมของคุณบนอุปกรณ์เกือบทุกชนิด นอกจากนี้ยังออกแบบมาเพื่อช่วยจัดระเบียบงานส่วนตัว ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการสร้างการเตือนความจำเพื่อซื้อนมเพิ่มหรือทำโปรเจกต์ให้เสร็จ มันจะช่วยให้คุณทำสำเร็จ

คุณสมบัติของ nTask

  • ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มสำหรับเว็บ, iOS และอุปกรณ์ Android
  • ดูรายการงานและสถานะตามวันที่กำหนดและวันที่เสร็จสิ้นจริง
  • ใช้คุณสมบัติการจัดสรรงานและการจัดการโครงการเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าของทีมได้ตลอดเวลา
  • เครื่องมือการจัดการโครงการและการประชุมหลายตัวเพื่อช่วยจัดการส่วนอื่น ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon และ Zapier

ข้อดีของ nTask

  • บทวิจารณ์รายงานการจัดการโครงการที่ดีขึ้นเนื่องจากความสามารถในการสร้างทีม
  • ง่ายต่อการสร้างและจัดระเบียบแต่ละงานเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • การติดตามเวลาที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายด้วยการแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์

ข้อเสียของ nTask

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม
  • การขาดตัวเลือกในการปรับแต่งอาจทำให้ปฏิทินยากต่อการจัดระเบียบ

การกำหนดราคา nTask

  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ nTask เพื่อสอบถามราคา

nTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

3. Todoist – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน

แอปเตือนความจำ: จัดการงานและรายการที่ต้องทำของคุณด้วย Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoistเป็นหนึ่งในแอปเตือนความจำรายวันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรายการนี้ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ตัวเลือกการเพิ่มงานที่รวดเร็ว และอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

หนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Todoist คือระบบสตรีค ซึ่งทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกลายเป็นเกมและช่วยกระตุ้นให้คุณทำงานให้เสร็จ และเนื่องจากระบบนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการมอบหมายงาน จึงมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการให้ทีมของตนทำงานตามเป้าหมาย

คุณสมบัติของ Todoist

  • เพิ่มงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ตาม
  • แอปเตือนความจำฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบหรูทำให้การดูงานเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ทันที
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน, ทิ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ, สร้างการแจ้งเตือน, และเปลี่ยนวันครบกำหนดได้อย่างง่ายดาย
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ข้อดีของ Todoist

  • รายงานสิ้นปีแสดงความคืบหน้าโดยรวมของคุณในรายการงานที่ต้องทำ
  • สร้างและจัดลำดับความสำคัญของงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย
  • บางรีวิวได้กล่าวถึงการตอบรับในเชิงบวกจากทีมงานของพวกเขาเกี่ยวกับฟีเจอร์ Kudos

ข้อเสียของ Todoist

  • รีวิวกล่าวถึงการแจ้งเตือนรายวันที่ไม่ต้องการเกี่ยวกับงานที่ยังไม่เสร็จทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงความสำคัญ
  • อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันหากสมาชิกทุกคนไม่ได้ใช้แผนเดียวกัน
  • เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติหลายอย่าง

ราคาของ Todoist

  • เวอร์ชันฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)

4. Microsoft To Do – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft

แอปเตือนความจำ: แอปรายการสิ่งที่ต้องทำ Microsoft To-Do
ผ่านทางMicrosoft To Do

Microsoft To Do เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณจัดการงานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัวได้ในแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานง่าย คุณสามารถดูภาพรวมของทุกสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน หรือขยายดูรายการเฉพาะที่ต้องการได้ตามต้องการ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? มันฟรีทั้งหมด!

Microsoft To Do ช่วยให้คุณกำหนดวันที่ครบกำหนดและตัวเตือนสำหรับแต่ละงาน และทำเครื่องหมายดาวให้กับงานที่สำคัญที่สุดเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ "ขั้นตอน" (หรือที่เรียกว่างานย่อย) เพื่อแบ่งงานใหญ่ให้เล็กลง และเพิ่มบันทึกสำหรับแต่ละขั้นตอนตามต้องการ

คุณสมบัติของ Microsoft To Do

  • การสร้างงานช่วยให้คุณสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบ ตั้งวันครบกำหนด ลากและวางระหว่างรายการต่างๆ และดำเนินการอัปเดตจำนวนมากได้
  • การจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับรายการที่ต้องทำตามความเร่งด่วนได้
  • ตั้งการแจ้งเตือนหรือการพึ่งพาของงานเพื่อช่วยคุณกำหนดลำดับที่งานต้องดำเนินการ
  • งานที่ทำซ้ำช่วยให้วันของคุณง่ายขึ้น ลดงานที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะเมื่อคุณมอบหมายงาน

ข้อดีของ Microsoft To Do

  • งานใน Microsoft To Do จะซิงค์กับงานใน Outlook โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถดูรายการของคุณได้ในทั้งสองที่
  • ผู้ใช้ Outlook และ Microsoft รายงานว่าระบบมีหน้าตาที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว

ข้อเสียของ Microsoft To Do

  • ในบรรดาแอปเตือนความจำที่ดีที่สุดในรายการนี้ To Do ขาดการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ
  • รีวิวจากลูกค้าล่าสุดรายงานว่าไม่มีการอัปเดตและฟีเจอร์ใหม่
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่มีฟีเจอร์การปรับแต่งมากนัก และบางคนมองว่าไม่น่าดึงดูด

ราคาของ Microsoft To Do

  • ฟรี

Microsoft To Do คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)

5. TickTick – แอปเตือนความจำที่ดีที่สุดพร้อมนาฬิกาปลุก

แอปเตือนความจำ: Tick Tick ตัวอย่างฟีเจอร์สร้างรายการใหม่
ผ่านTickTick

TickTick เป็นอีกหนึ่งแอปเตือนความจำที่มีเวอร์ชันฟรีให้ผู้ใช้ทุกคนได้ใช้งาน และเนื่องจากการค้นหาแอปเตือนความจำที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องท้าทาย การมีตัวเลือกที่สามารถทดลองใช้ได้ฟรีจึงเป็นเรื่องที่ดี

ออกแบบมาสำหรับบุคคลและธุรกิจทุกขนาด พร้อมฟีเจอร์การจัดตารางงานที่ช่วยให้คุณจัดการงาน กำหนดเวลา ไฟล์ และการติดต่อสื่อสารได้จากแดชบอร์ดเดียว และเนื่องจากมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ จึงช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมหลีกเลี่ยงงานที่ลืมได้ ทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้ตามกำหนด

คุณสมบัติของ TickTick

  • คุณสมบัติการสื่อสารช่วยให้สามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมและผู้คนในชีวิตส่วนตัวของคุณได้
  • เปิดใช้งาน "การแจ้งเตือนน่ารำคาญ" เพื่อตั้งนาฬิกาปลุกเตือน
  • สร้างนิสัยสำหรับการใช้งานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัว และติดตามสถิติการทำต่อเนื่องของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จ
  • จัดระเบียบงานและกระบวนการของคุณให้ตรงกับวันที่ผ่านมาหรืออนาคต และตั้งการแจ้งเตือนหรือตัวจับเวลาเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดส่งงาน
  • "ฟีเจอร์แจ้งเตือนน่ารำคาญ" และการแจ้งเตือนหลายครั้งสำหรับงานเดียวช่วยหลีกเลี่ยงการล่อใจที่จะปิดการแจ้งเตือนโดยไม่ดู
  • ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เป็นฟีเจอร์เตือนความจำที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาพัก

ข้อดีของ TickTick

  • ผู้ใช้รายงานความสำเร็จกับคุณสมบัติคำแนะนำอัจฉริยะ, รายการ และการแจ้งเตือนซ้ำ
  • รีวิวระบุว่าฟีเจอร์ที่น้อยทำให้แอปใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว
  • งานที่ทำซ้ำหรือฟีเจอร์แนะนำงานที่ทำซ้ำ

ข้อเสียของ TickTick

  • บางรีวิวได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการบริการลูกค้า
  • อาจเกิดปัญหาในการซิงค์ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย

ราคาของ TickTick

  • เวอร์ชันฟรี
  • พรีเมียม: $2. 79/เดือน ต่อผู้ใช้

TickTick รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. ProofHub – เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กร

ตัวอย่างมุมมอง ProofHub
ผ่านทางProofHub

ProofHub เป็นแอปเตือนความจำและจัดการโครงการที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจและทีมขนาดใหญ่ พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมาย ตั้งแต่การติดตามเวลา การแชท และการประกาศข่าวสาร มีทุกอย่างที่ผู้จัดการโครงการต้องการเพื่อให้สมาชิกในทีมทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่น

ProofHub ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่สั้นที่สุด ทำให้การผสานรวมกับสมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากมีให้บริการในหลายภาษา จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมจากบริษัทข้ามชาติที่บริหารจัดการพนักงานระยะไกล

คุณสมบัติของ ProofHub

  • ตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดบนทั้งสองแผนทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้นสำหรับทีมใหญ่
  • วางแผน, กำหนดตาราง, และดำเนินโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการร่วมมือ
  • ปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกับสมาชิกทีมที่อยู่ระยะไกล
  • เครื่องมือออนไลน์ใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ทุกรุ่น
  • คุณสมบัติการร่วมมือประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่น การแชท, การหารือ, การโอนไฟล์, และการประกาศ
  • มีให้บริการใน 10 ภาษา

ผู้เชี่ยวชาญ ProofHub

  • บทวิจารณ์กล่าวถึงความสำเร็จในการใช้กระดานงานและกระบวนการทำงานเฉพาะทีม
  • การซิงค์ที่ราบรื่นสำหรับอุปกรณ์ส่วนใหญ่

ข้อเสียของ ProofHub

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าทีมของพวกเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจในการใช้แอปหลังจากใช้งานไปไม่กี่เดือน
  • ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมและธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $50/เดือน
  • การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

7. Twobird – แอปเตือนความจำรายวันที่ดีที่สุดฟรี

ทัวร์เบิร์ด
ผ่านทางTwobird

Twobird อาจเป็นหนึ่งในแอปเตือนความจำฟรีที่ดีที่สุดในรายการนี้ เพราะมันฟรี 100% แม้ว่าพวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มแผนพรีเมียมที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมในอนาคต แต่เครื่องมือทั้งหมดของแอปนี้สามารถใช้งานได้ฟรีในขณะนี้

แทนที่จะทำงานเหมือนเครื่องมือแยกต่างหาก Twobird จะเปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณให้กลายเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมัลติทาสก์ จุดศูนย์กลางสำหรับการจดบันทึก และแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสาร มันจะส่งรายการช้อปปิ้ง บันทึกของทีม และอื่นๆ ไปยังกล่องจดหมายของคุณเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วและง่ายดาย

คุณสมบัติของ Twobird

  • ผสานการทำงานกับ Gmail และ Outlook เพื่อช่วยจัดการงานของคุณจากกล่องจดหมายเข้าแทนการใช้เครื่องมือหลายตัว
  • ตั้งการแจ้งเตือนและบันทึกจากกล่องจดหมายของคุณ และจัดระเบียบไว้ในปฏิทินที่เข้าใจง่าย
  • ใช้บัญชีอีเมลที่มีอยู่เพื่อจัดการรายการที่ต้องทำ รายการช้อปปิ้ง งานต่างๆ งานบ้าน และการแจ้งเตือน
  • ระบุงานที่ต้องทำที่สำคัญที่สุดของคุณด้วยความช่วยเหลือจากการระบุงานอัจฉริยะของ Twobird

ข้อดีของ Twobird

  • แอปพลิเคชันทั้งหมดสามารถใช้ได้ฟรี ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการ และการใช้ส่วนตัว
  • แชร์บันทึกกับผู้ที่ไม่ใช้ TwoBird และอนุญาตให้พวกเขาแก้ไขบันทึกจากเบราว์เซอร์ของพวกเขา

ข้อเสียของ Twobird

  • ขาดความคิดเห็นจากลูกค้าบนเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
  • มีฟีเจอร์จำกัด และไม่มีแผนชำระเงินเพื่อปลดล็อกเครื่องมือเพิ่มเติม
  • รองรับเฉพาะบัญชีอีเมล Gmail และ Outlook เท่านั้น เมื่อเทียบกับแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอื่นๆ

ราคาของ Twobird

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Twobird

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. Any. do – แอปเตือนความจำกลุ่มที่ดีที่สุด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Any.do
ผ่านทางAny.do

Any.do เป็นแอปพลิเคชันจัดการงานบนเว็บที่ออกแบบมาด้วยคุณสมบัติที่เรียบง่ายเพื่อให้การเรียนรู้ง่ายขึ้นสำหรับสมาชิกในทีม สามารถช่วยในการจัดการโครงการสำหรับทีมทุกขนาดในขณะที่รักษาความเป็นระเบียบในชีวิตส่วนตัวของคุณ

ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ งานที่ต้องทำ ตารางเวลาประจำวัน และปฏิทิน Any. do มุ่งเน้นที่ฟีเจอร์หลักของแอปเตือนความจำโดยไม่เพิ่มสิ่งที่ไม่จำเป็น และยังมีเวอร์ชันฟรีให้คุณได้ทดลองใช้ก่อนตัดสินใจใช้งานจริง ซึ่งเป็นข้อดีเสมอ

คุณสมบัติของ Any.do

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและงานต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ สำหรับคุณและทีมของคุณ
  • สมุดวางแผนรายวันช่วยให้คุณวางแผนแต่ละวันเพื่อจัดการสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปฏิทินให้คุณเห็นภาพรวมของตารางงานและงานส่วนตัวของคุณแบบจากบนลงล่าง
  • การแจ้งเตือนและข้อความเตือนช่วยให้คุณดำเนินการได้ตามแผน
  • คุณสมบัติการแชทและการทำงานร่วมกันช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ใช้งานได้กับอุปกรณ์ iOS หรือ Android ทุกรุ่น

Any. do pros

  • ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย
  • จัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการให้เสร็จสิ้น
  • คุณสมบัติที่เรียบง่ายทำให้แอปใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว

ข้อเสียหรือข้อควรระวัง

  • ขาดคุณสมบัติหลายอย่างที่แอปที่คล้ายกันมี
  • บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการตอบกลับของบริการลูกค้า
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเชื่อมต่อ Any. do กับปฏิทินของตน และรายงานปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์

Any. การกำหนดราคา

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

Any. ให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยระบบแจ้งเตือนในตัวของ ClickUp คุณจะติดตามงานของคุณได้ตลอดเวลา—ทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มการประมาณเวลาที่แน่นอนและรายละเอียดวันที่ได้ด้วย!

9. พริกหวาน – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนประจำวัน

พริกหยวก
ผ่านทางพริก

Capsicum เป็นแอปสำหรับจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและวางแผนประจำวัน ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ iOS แอปนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่าการใช้งานในเชิงธุรกิจ โดยมีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนวันของคุณติดตามนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ และส่งเสริมการเขียนบันทึกประจำวัน

พริกหวานยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการคาดการณ์สำหรับงานที่กำลังจะมาถึง จดบันทึกเกี่ยวกับโครงการ และวางแผนการทำงานในแต่ละวันเพื่อให้เป็นระเบียบ การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสมุดวางแผนงานแบบกายภาพ และอาจช่วยผู้เชี่ยวชาญที่กำลังเปลี่ยนไปใช้การจัดการงานแบบดิจิทัล

คุณสมบัติของพริกหยวก

  • ใช้ Siri Shortcuts เพื่อติดตามและเพิ่มนิสัยขณะเดินทาง; นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนนิสัยตามตำแหน่งที่ตั้งได้
  • สร้างสมุดบันทึกหลายเล่มเพื่อจัดการด้านต่างๆ ของชีวิตคุณ
  • ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวันเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ
  • ซิงค์กิจกรรมและงานกับปฏิทิน Apple
  • หน้าบันทึกช่วยเตือนให้เขียนบันทึกประจำวันและบันทึกทั่วไปที่ไม่เชื่อมโยงกับงานใดๆ

ข้อดีของพริกหวาน

  • ปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ iOS
  • การทดลองใช้ฟรี 14 วันจะนับเป็นวันแต่ละวันที่ใช้แอป ไม่ใช่ 14 วันติดต่อกัน

พริกหวาน ข้อเสีย

  • ขาดความคิดเห็นจากลูกค้าบนเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
  • มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ iOS เท่านั้น

ราคาพริกหยวก

  • รายเดือน: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวพริกหวาน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. Google Keep – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace

ตัวอย่าง Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keepเป็นแอปจดบันทึกและเตือนความจำที่ใช้งานได้ฟรีสำหรับทุกคนที่มีบัญชี Gmail คุณสามารถสร้างรายการ เตือนความจำ และงานในรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกภาพและเชื่อมต่อ Keep กับปฏิทิน Google ของคุณได้อีกด้วย

Google Keep มีประโยชน์สำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการติดตามโครงการหลาย ๆ โครงการ แต่ก็สามารถใช้งานได้สำหรับการใช้ส่วนตัวเช่นกัน และเนื่องจากคุณสามารถแก้ไขงานและรายการได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ จึงง่ายที่จะสร้างบันทึกสั้น ๆ สำหรับการใช้งานขณะเดินทางและขยายมันในภายหลัง

คุณสมบัติของ Google Keep

  • จัดระเบียบ, กรอง, และค้นหาบันทึกของคุณตามสีและหมวดหมู่
  • ใช้รูปภาพและไฟล์เสียงเป็นงานและตัวเตือน
  • ใช้งานได้กับโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เกือบทุกชนิด
  • ความสามารถในการแชร์รายการกับผู้อื่นเพื่อการร่วมมืออย่างง่ายและการซิงค์แบบเรียลไทม์

ข้อดีของ Google Keep

  • ซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้ Gmail ที่มีอยู่แล้ว
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพลิดเพลินมากขึ้นด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งส่วนตัว

ข้อเสียของ Google Keep

  • บทวิจารณ์รายงานว่ามีคุณสมบัติจำกัดสำหรับการประมวลผลคำ
  • อาจมีความล่าช้าบนอุปกรณ์ iOS บางรุ่น

ราคาของ Google Keep

  • ฟรี
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 30 GB ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 2 TB ต่อผู้ใช้
  • บิซิเนส พลัส: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 5 TB ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

คุณควรค้นหาอะไรในแอปเตือนความจำ?

แอปเตือนความจำควรช่วยให้สมองของคุณติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้ ตั้งแต่ภารกิจสำคัญในที่ทำงานไปจนถึงรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันสำหรับการใช้งานส่วนตัว สมองของมนุษย์ลืมสิ่งต่าง ๆ ได้มาก—งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้คนลืมข้อมูลใหม่ถึง 50%ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลนั้น หลังจาก 24 ชั่วโมง คุณจะลืมไป 70% และหลังจากหนึ่งสัปดาห์ ตัวเลขนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 90%!

แอปเตือนความจำสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้ ต่อไปนี้คือจุดสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปที่ดีที่สุดสำหรับงานประจำวันของคุณ:

  • ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: แอปเตือนความจำประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับคุณและ ทีมของคุณควรรองรับอุปกรณ์ iOS และ Android เพื่อให้ทุกคนใช้งานได้ คุณไม่มีทางรู้; สมาชิกในทีมของคุณอาจต้องการใช้บน iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, เบราว์เซอร์, เดสก์ท็อป Windows หรือ Mac หรืออุปกรณ์อื่นๆ
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: แอปจัดการงานที่ยากต่อการใช้งานไม่ได้ช่วยใครเลย ดังนั้นควรเลือกแอปที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย และมีตัวเลือกการสอนมากมาย
  • การแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ: หากคุณไม่สังเกตเห็นเมื่อแอปของคุณแจ้งเตือนคุณ คุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากมัน มองหาแอปที่มีคุณสมบัติการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง, ข้อความเตือน, การแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ, ตัวเลือกการเลื่อนเตือน, และวิดเจ็ตเพื่อให้แน่ใจว่ามันมองเห็นได้
  • เพิ่มงานอย่างรวดเร็ว: การลืมเพิ่มงานเป็นเรื่องง่ายหากแอปของคุณทำให้มันกลายเป็นภาระ ดังนั้นแอปเตือนความจำที่ดีที่สุดจึงมีฟีเจอร์เพิ่มงานอย่างรวดเร็ว เช่น คำสั่งเสียงและคำแนะนำอัจฉริยะ
  • คุณสมบัติเพิ่มเติม: ยิ่งแอปเตือนงานของคุณสามารถทำได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น ค้นหาคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น งานย่อย งานที่เกิดซ้ำ และการบันทึกโน้ต

ไม่เป็นไรที่จะมีมาตรฐานสูงที่นี่! เมื่อคุณพบแอปเตือนความจำที่ยอดเยี่ยม คุณไม่ต้องกังวลว่าจะลืมอะไร และคุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่พลาดกำหนดส่งงานด้วยแอปเตือนความจำ

ถึงเวลาเลือกแอปเตือนความจำแล้ว และบอกลาเส้นตายที่พลาดไปได้เลย ผู้ช่วยที่ไว้ใจได้เหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบทั้งในชีวิตส่วนตัวและงาน คุณอาจจะมีเวลาเหลือไปแฮปปี้อาวร์ด้วยซ้ำ—ขอให้สนุกกับการจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่น!

