15 แอปทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Todoist ในปี 2025

กำลังมองหา ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Todoist อยู่หรือไม่?
Todoist ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการจัดการโครงการ; มันมีชีวิตและทำงานมาตั้งแต่ปี 2007!
…แต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน แอปจัดการองค์กร รุ่นบุกเบิก มันจะไม่ดูเก่าหรือล้าสมัยไปหน่อยหรือ?
แม้ว่าฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำจะได้รับการอัปเดตให้รองรับจังหวะการทำงานที่ทันสมัย (และเร่งรีบ) ของเราแล้ว แต่ความเก่าของมันก็ยังเห็นได้ชัด
โดยรวมแล้วฟีเจอร์การจัดการโครงการของซอฟต์แวร์Todoist ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ และต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติมจำนวนมากเพื่อให้ทันกับกระบวนการทำงานประจำวัน และเนื่องจาก Todoist เหมาะสมกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายมากกว่าการจัดการโครงการ งาน และกระบวนการทำงาน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมจะมองหาทางเลือกอื่นของ Todoist ที่มีพลวัตและทันสมัยมากขึ้น
อ่านต่อเพื่อเจาะลึกถึงข้อจำกัดของ Todoist อย่างละเอียด พร้อมการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุด รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ราคา รีวิว และข้อมูลเพิ่มเติม!
Todoist คืออะไร?
Todoist เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบ วางแผน และทำงานร่วมกันในรายการและโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้เป็นทางเลือกซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจสำหรับทั้งบุคคลและทีมขนาดเล็ก คุณสมบัติเด่นบางประการ ได้แก่:
- มอบหมายงานให้กับตัวเองหรือทีมของคุณ
- วันที่ครบกำหนดของงานที่ทำซ้ำ
- การแจ้งเตือนกำหนดเวลา
- การติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ Todoist ยังมีราคาที่ค่อนข้างถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานส่วนตัว 💸
นอกจากเวอร์ชันฟรีสำหรับการใช้งานพื้นฐานแล้ว Todoist ยังมีแผนชำระเงินสองแบบสำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม:
- Todoist Pro: $4 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
- Todoist Business: $6 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน สำหรับทีม
ฟังดูไม่เลวเลยใช่ไหม? แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มยากขึ้น—หรือพูดอีกอย่างคือ เมื่อคุณต้องรับมือกับโปรเจกต์ที่ซับซ้อนมากขึ้น—Todoist อาจไม่ตอบโจทย์ และคุณจะต้องกลับมาหาทางออกที่มีฟีเจอร์มากกว่าการจัดการงานทั่วไป
ทำไมคุณถึงต้องการทางเลือกอื่นสำหรับ Todoist?
Todoist เป็นแอปจัดการงานที่ ดี—แต่ไม่ถึงกับยอดเยี่ยม. 👀
นี่คือเหตุผลสำคัญบางประการ:
- ไม่มีฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัวเพื่อจัดการประสิทธิภาพการทำงานของคุณขณะทำภารกิจต่างๆ
- คุณไม่สามารถสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องและจัดการกับกระบวนการทำงานของคุณได้
- หลายคุณสมบัติในแผนชำระเงินของ Todoist สามารถใช้ได้ฟรีกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- มันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักสำหรับงานที่ต้องการมากกว่าการมีรายการชุดเดียวในการทำให้เสร็จสมบูรณ์
- เวอร์ชันฟรีตอนนี้จำกัดไว้ที่ 5 โครงการที่ใช้งานอยู่...ขีดจำกัดเดิมคือ 80 😐
...และอื่นๆ อีกมากมาย 😳
ไม่ต้องตกใจไปนะ—เรามีข่าวดีมาบอก!
เราได้คัดสรรรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Todoist อย่างพิถีพิถันสำหรับทุกทีม! ให้รายชื่อนี้เป็นแนวทางในการค้นหาแอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทีมของคุณ 🙌🏼
ทางเลือกและคู่แข่ง 15 อันดับแรกของ Todoist
โชคดีที่มีเครื่องมือจัดการโครงการและเครื่องมือทำงานร่วมกันมากมายในตลาดทุกวันนี้—มันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของ ว่า คุณจะหาทางเลือกแทน Todoist ได้หรือไม่ แต่เป็นเรื่องของ เมื่อไหร่
ด้วยตัวเลือกมากมายให้เลือก การค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดไว้ แทนที่จะต้องจมอยู่กับการตัดสินใจที่เหนื่อยล้าหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ในช่วงพักกลางวัน ให้เราเป็นผู้จัดการงานหนักเหล่านี้แทนคุณ
นี่คือ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Todoist สำหรับทีมทุกขนาด งบประมาณ หรืออุตสาหกรรม
1. คลิกอัพ
จัดระเบียบและมองเห็นงานในรูปแบบของคุณเองในClickUp— แพลตฟอร์มการจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อรวมทีมและงานไว้ที่เดียว ใช้ ClickUp Reminders เพื่อสร้างการแจ้งเตือนสำหรับทีมของคุณได้ในไม่กี่วินาที การแจ้งเตือนใน ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แนบไฟล์ แสดงความคิดเห็น อัปเดต และปรับแต่งได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณจัดการการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้คุณสามารถดู ล้าง ตอบกลับ และแสดงความคิดเห็นได้จากทุกอุปกรณ์!
คุณสมบัติ
- แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำ: แม่แบบพร้อมใช้งานของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นแผนโครงการที่เรียบง่าย รายการงานที่ครอบคลุม หรือแม้แต่รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศสำหรับสมาชิกใหม่ในทีม แม่แบบของเราช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- คลิกอัพ ด็อกส์: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่เป็นระเบียบ, สามารถทำงานร่วมกันได้, และจัดการได้ง่าย.
- งานใน ClickUp: ด้วยเครื่องมือจัดการงานที่ทรงประสิทธิภาพของเรา การวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ก็กลายเป็นเรื่องง่าย สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทุกรูปแบบ
- มุมมองรายการ: พัฒนาลิสต์งานที่กระชับและหลากหลายวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการความคิดและงานของคุณได้อย่างสะดวกจากทุกที่ โดยไม่พลาดสิ่งสำคัญแม้แต่เรื่องเดียว
- การเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง: ใช้ฟังก์ชันการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางของ ClickUp เพื่อเชื่อมโยงงานทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันเพื่อการนำทางระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ClickUp Notepad: จดบันทึกงานของคุณได้ทันที จัดรูปแบบด้วยเครื่องมือแก้ไขที่หลากหลาย และแปลงบันทึกให้เป็นงานที่ติดตามได้ซึ่งเข้าถึงได้จากทุกที่
- ClickUp Brain: ใช้ผู้ช่วย AI ของ ClickUp เพื่อสร้างงาน สรุปบันทึก และจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำ
- แพลตฟอร์มที่มีให้บริการ: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, เว็บ)
ข้อดี
- การใช้ข้อความ AI สามารถแปลงเป็นงานที่ติดตามได้ในClickUp Docs
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันการทำงานอื่น ๆ มากกว่า1,000 รายการ
- มีให้บริการบนแอปมือถือ ClickUp
ข้อเสีย
- ระดับของการปรับแต่งได้และจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่ อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ซับซ้อน
การกำหนดราคา
ClickUp มีแผนราคาหลายแบบ:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ติก ติก
Tick Tick มีความสามารถในการจัดการงานที่ทรงพลังหลายประการ ซึ่งทำให้มันเป็นคู่แข่งที่มีคุณภาพในฐานะทางเลือกแทน Todoist
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีเวอร์ชันฟรีพร้อมฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมาย คุณอาจต้องมองหาที่อื่น
เปรียบเทียบTickTick กับ Todoist!
คุณสมบัติ
- ตัวจับเวลาแบบ Pomodoroในตัว
- แปลงอีเมลเป็นงาน
- "วางแผนวันของฉัน" เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน
ข้อดี
- การแจ้งเตือนสำหรับตารางเวลาพร้อมกับการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
- มุมมองปฏิทินหลากหลายรูปแบบ
- พร้อมใช้งานสำหรับ iOS (iPhone และ iPad) และ Android
ข้อเสีย
- ไม่มีการซิงค์ปฏิทินพื้นเมือง
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
- เวอร์ชันฟรีจำกัดเพียง 99 งานเท่านั้น (เราหวังว่ามันจะเป็นเลขกลมๆ อย่างน้อย 😏)
การกำหนดราคา
- แผนพื้นฐานสามารถอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียมได้ในราคา $27.99 ต่อปี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ TickTick เหล่านี้!
3. Trello
Trello เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงในด้านกระดานคัมบังที่เป็นเอกลักษณ์
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับนักร้องป๊อปในยุค 90s, Trello ก็เป็นเหมือนเพลงฮิตเพียงเพลงเดียว:
เครื่องมือทั้งหมดหมุนรอบระบบคัมบัง
งานทั้งหมดของคุณเป็นบัตรที่สามารถลากและวางไปยังขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการได้
การใช้กระดานคัมบังสำหรับ วงจรชีวิตการจัดการโครงการทั้งหมดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เนื่องจากคุณจำเป็นต้องพิจารณาทั้งไทม์ไลน์ของโครงการ ตารางเวลา และรายงานต่างๆ ด้วย
เปรียบเทียบTrello กับ Todoist!
คุณสมบัติ
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- รายการตรวจสอบขั้นสูงเพื่อสร้างงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น
- Trello Power-Ups สามารถช่วยให้คุณเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้มากมาย
ข้อดี
- คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่ยอดเยี่ยม
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สั้นที่สุด
- รายการตรวจสอบภายในงานช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย
- ไม่แสดงการพึ่งพาของงาน
- จำกัดเฉพาะมุมมองกระดานคัมบัง
- ไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: บัตรและรายการไม่จำกัด
- ชั้นธุรกิจ ($12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน): รายการตรวจสอบขั้นสูงและการรวบรวมบอร์ดพร้อมพลังเสริม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 5/5 (22,200+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!
4. nTask
nTask เป็นเครื่องมือจัดการงานและเครื่องมือบริหารโครงการบนระบบคลาวด์ที่เน้นการจัดการความเสี่ยงและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะก็อาจเป็นความเสี่ยงได้เช่นกัน!
อะไร ทำไม
นั่นเป็นเพราะคุณต้องการเครื่องมือที่สามารถทำได้มากกว่านั้น เช่น การติดตามทีมของคุณ การสร้างรายงาน และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ
น่าเสียดายที่ nTask ไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
คุณสมบัติ
- เครื่องมือจัดการการประชุมสำหรับชาวพื้นเมืองเพื่อจัดระเบียบ, บริหารจัดการ, และกำหนดเวลาการประชุม
- โมดูลการจัดการปัญหาสำหรับการระบุและแก้ไขปัญหา
- แปลงความคิดเห็นเป็นงานโดยใช้ Slack
ข้อดี
- สร้างงานและรายการสิ่งที่ต้องทำได้ไม่จำกัดฟรี
- การแจ้งเตือน การเตือนภัย และการเตือนความจำอย่างรวดเร็ว
- ใช้งานร่วมกับ iPhone และ iPad ของคุณได้
ข้อเสีย
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานทางอีเมล
- พื้นที่จัดเก็บจำกัดในเวอร์ชันฟรี
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
การกำหนดราคา
- แผนพื้นฐาน ฟรี: รวมการประชุม, บันทึกเวลา, และการติดตามปัญหา
- แผนพรีเมียม ($3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน): คุณสมบัติของแผนพื้นฐานและการดำเนินการแบบกลุ่ม, ตัวกรองที่กำหนดเอง, และพื้นที่เก็บข้อมูล 5GB
- แผนธุรกิจ ($11.99 ต่อผู้ใช้/เดือน): รวมคุณสมบัติพรีเมียมพร้อมการจัดการความเสี่ยง, การอนุญาตที่กำหนดเอง, และพื้นที่เก็บข้อมูล 10GB
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 90+ รายการ)
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
5. อาสนะ
Asana เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยม (และฟรี) สำหรับ Todoist
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมใหญ่หรือทีมเล็ก Asana ก็สามารถช่วยคุณได้
อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์หลายอย่างของพวกเขา เช่น งานไม่จำกัด ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ด ต้องการให้คุณชำระเงิน
คุณสมบัติ
- ไทม์ไลน์ที่ทรงพลังสำหรับการจัดตารางงาน
- การแจ้งเตือนและกำหนดส่ง
- เป้าหมายงานเพื่อติดตามความสำเร็จและเหตุการณ์สำคัญ
- มุมมองโครงการสี่แบบ รวมถึง Kanban (คล้ายกับ Trello)
ข้อดี
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- รองรับการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากมาย
- มีให้บริการบน App Store ของ iOS (สำหรับ iPhone และ iPad) และ Google Play Store
ข้อเสีย
- ไม่มีโหมดออฟไลน์
- ไม่สามารถมอบหมายงานเดียวกันให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนได้
- แอปพลิเคชันมือถือไม่เทียบเท่ากับแอปพลิเคชันเว็บ
การกำหนดราคา
- แผนพื้นฐาน ฟรี: คุณสมบัติพื้นฐานรวมถึงมุมมองบอร์ด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB, และมุมมองรายการ
- แผนพรีเมียม ($10.99 ต่อผู้ใช้/เดือน): รวมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและหมุดหมาย
- แผนธุรกิจ ($24.99 ต่อผู้ใช้/เดือน): รวมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น เป้าหมายและการเชื่อมต่อ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 5/5 (11,800+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (9,100+ รีวิว)
กำลังตัดสินใจระหว่าง Asana กับ Todoist อยู่ใช่ไหม? ลองดูเหตุผลเหล่านี้ ที่ไม่ต้องคิดมาก ในการเลือก ClickUpเป็นทางเลือกแทน Asana ของคุณ
6.ความคิด
มากกว่าแอปพลิเคชันจดบันทึกดิจิทัลNotion คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการโครงการหลาย ๆ โครงการ จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มันนำเสนอชุดเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมโครงการ งาน บันทึก และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Notion ผู้ใช้สามารถสร้างรายการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ตั้งวันครบกำหนด ฝังสื่อและเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย Notion ยังมีฟีเจอร์ฐานข้อมูลของตัวเองสำหรับทีมในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการ
คุณสมบัติ
- ฟังก์ชันค้นหาแบบรวดเร็วเพื่อเลื่อนดูข้อมูลของคุณและค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงและการแจ้งเตือนตามบทบาท
- หลายพื้นที่ทำงานเพื่อแยกประเภทเนื้อหาต่าง ๆ
- การพึ่งพาของงาน, งานย่อย, และการจัดลำดับความสำคัญ
- Notion AIสำหรับสรุปบันทึกและความต้องการผู้ช่วยเขียน AI อื่น ๆ
ข้อดี
- งานที่ทำซ้ำโดยมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- การแชร์เอกสารที่ทรงพลัง
ข้อเสีย
- การขาดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ทำงาน
- การปรับแต่งขั้นสูงมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
การกำหนดราคา
Notion มีตัวเลือกการกำหนดราคาสี่แบบ:
- แผนฟรี: พื้นที่ทำงานร่วมกัน, การวิเคราะห์หน้าเว็บพื้นฐาน, ประวัติหน้าเว็บ 7 วัน, และอื่น ๆ
- แผน Plus (8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน): บล็อกไม่จำกัดสำหรับทีม, ประวัติหน้า 30 วัน, เชิญแขกได้ 100 คน และอื่นๆ
- แผนธุรกิจ ($15 ต่อผู้ใช้/เดือน): พื้นที่ทีมส่วนตัว ประวัติหน้า 90 วัน เชิญแขกได้ 250 คน และอื่นๆ
- แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อ Notion เพื่อขอรายละเอียด): การวิเคราะห์และควบคุมพื้นที่ทำงานขั้นสูง, ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า, การเชิญแขก 500 คน, และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
เปรียบเทียบNotion กับ Todoist!
7. OmniFocus
OmniFocus เป็นเครื่องมือจัดการงานยอดนิยมที่พัฒนาโดย The Omni Group เพื่อช่วยให้คุณติดตามงาน โครงการ และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย พร้อมอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงานและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
ด้วยการอนุญาตให้ผู้ใช้แยกโปรเจ็กต์ออกเป็นขั้นตอนที่ง่ายขึ้นโดยใช้โฟลเดอร์, คอนเท็กซ์ และแท็ก, OmniFocus ทำให้แน่ใจว่างานทุกชิ้นถูกติดตามและจัดระเบียบอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาหรือลืมงานที่สำคัญได้
คุณสมบัติ
- การซิงค์ข้อมูลแบบเข้ารหัสฟรีเพื่อเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์หลายเครื่อง
- การพยากรณ์แสดงการดำเนินการและกิจกรรมในปฏิทินตามลำดับ
- การแก้ไขแบบกลุ่มเพื่อเลือกหลายการกระทำและแก้ไขพร้อมกัน
- แถบด้านข้างที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบมุมมอง
ข้อดี
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความทันสมัยและใช้งานง่าย
- หน้าจอหลักแบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงิน
- พื้นหลังสีสว่างและสีเข้ม
ข้อเสีย
- ไม่มีเครื่องมือแสดงภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
การกำหนดราคา
- ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและกรณีการใช้งานของคุณ OmniFocus มีตัวเลือกการกำหนดราคาหลายแบบ กรุณาติดต่อ OmniFocus สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
ลองดูทางเลือก OmniFocus ที่ดีที่สุดเหล่านี้!
8. ใดๆ. ทำ
Any.do เป็นแอปจัดการงานที่มีดีไซน์เรียบง่ายและใช้งานง่าย ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง นักเรียน และทุกคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย Any.do คุณสามารถสร้างงาน ตั้งวันครบกำหนดและเตือนความจำ และทำรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถแบ่งปันงานกับผู้อื่นและทำงานร่วมกันในโครงการได้อีกด้วย นอกจากนี้ ฟีเจอร์การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งในตัวแอปจะเตือนคุณเมื่อคุณอยู่ใกล้ตำแหน่งของงานนั้น เพื่อให้คุณไม่ลืมงานสำคัญอีกต่อไป!
คุณสมบัติ
- กิจกรรมของคณะกรรมการเพื่อดูว่าใครทำงานเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ และอะไรที่เปลี่ยนแปลง
- รองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์มเพื่อสนทนากับสมาชิกในทีมหลายคน
- แม่แบบที่ใช้งานง่ายเพื่อเริ่มต้น
- การแจ้งเตือนครั้งเดียว, การแจ้งเตือนประจำ, และการแจ้งเตือนตามสถานที่
ข้อดี
- ผู้จัดหลักสำหรับตารางส่วนตัวและกิจกรรม
- พอร์ทัลสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือคำถามเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
- รายการซื้อของอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ฟรีและพรีเมียม
ข้อเสีย
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 เนื่องจากไม่สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Calendar ได้
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัดสำหรับความต้องการการจัดการโครงการพื้นฐาน
การกำหนดราคา
Any.do มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- แผนฟรี: การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, การซิงค์อุปกรณ์, และอื่น ๆ
- แผนพรีเมียม ($3/เดือนต่อปี): งานที่ทำซ้ำได้, ป้ายสี, การแจ้งเตือนตำแหน่งที่ตั้ง, และอื่น ๆ
- ทีมวางแผน (5 ดอลลาร์/เดือนต่อปี): พื้นที่ทำงานร่วมกัน, กระดานโครงการไม่จำกัด, แม่แบบเวิร์กโฟลว์มากกว่า 100 แบบ, และอื่นๆ อีกมากมาย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- G2: 4. 1/5 (180+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Any.do เหล่านี้!
9. Google Keep
Google Keepเป็นเครื่องมือจดบันทึกและสร้างรายการฟรีที่พัฒนาโดย Google ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึก จัดเก็บ และแบ่งปันไอเดียได้อย่างง่ายดายขณะเดินทาง ผู้ใช้สามารถจดบันทึกอย่างรวดเร็ว สร้างรายการและรายการตรวจสอบ ตั้งการเตือนความจำ อัปโหลดรูปภาพ ทำงานร่วมกับเพื่อนและครอบครัว บันทึกหน้าเว็บไว้อ่านในภายหลัง และอื่นๆ อีกมากมาย
แอปยังมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนฟอนต์และสี เพิ่มรูปภาพและคลิปเสียง สร้างป้ายกำกับสำหรับหมวดหมู่ และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถใช้งานได้ทั้งบนอุปกรณ์ iOS และ Android
คุณสมบัติ
- ความสามารถในการจดจำภาพเพื่อเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นบันทึกข้อความ
- การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ
- ลากและวางรายการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
- ระบบการติดป้ายกำกับสำหรับการจัดหมวดหมู่ภารกิจ
ข้อดี
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานกับแอป Google Suite
- แชร์บันทึกและรายการกับผู้อื่น
ข้อเสีย
- พื้นที่อาจจำกัดขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บของบัญชี Google ของคุณ
- คุณสมบัติการร่วมมือในงานที่จำกัด
การกำหนดราคา
- Google Keep ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
10. ไมสเตอร์ทาสก์
Meistertask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วย Meistertask คุณสามารถสร้างโครงการ งาน และโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานของคุณให้ง่ายต่อการค้นหา แอปนี้ยังมีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดการงานของคุณ รวมถึงป้ายกำกับ วันที่ครบกำหนด การแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมในการทำงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ Meistertask เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์ ทีม และธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติ
- กระดานงานแบบภาพเพื่อติดตามความคืบหน้า
- ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมกับ Slack และแอปอื่นๆ
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
ข้อดี
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งบุคคลและทีม
- รายงานรายละเอียดเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
- ผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม เช่น Trello และ Slack
ข้อเสีย
- ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัดในแผนฟรี
- งานที่ทำซ้ำเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
การกำหนดราคา
- แผนพื้นฐาน (ฟรี): รองรับโครงการสูงสุดสามโครงการ สมาชิกโครงการไม่จำกัด กระดานโครงการที่ปรับแต่งได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนโปร ($8. 25/เดือน: โครงการไม่จำกัด, ระบบอัตโนมัติ, ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่, และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนธุรกิจ: ($20. 75/เดือน): รายงานกิจกรรม, บทบาทและสิทธิ์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ MeisterTask เหล่านี้!
11. Azendoo
Azendoo เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ให้ผู้ใช้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องทำและจัดการปริมาณงานได้อย่างเป็นระบบ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Azendoo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายได้
กระดานงานแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อประสิทธิภาพของทีม นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์รายงานที่ทรงพลังเพื่อให้ทีมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความร่วมมือและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
- การค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาภารกิจ, การสนทนา, เอกสาร, หัวข้อ, และบุคคล
- ปุ่ม 'เพิ่มโพล' เพื่อรับความคิดเห็นของทีมคุณเกี่ยวกับหัวข้อ
- การผสานการทำงานของ Cisco Spark สำหรับการโทรด้วยเสียง วิดีโอ และการแชร์หน้าจอ
- การสนทนาที่ถูกปักหมุดไว้ที่ด้านบนของมุมมองกิจกรรมตามหัวข้อ
ข้อดี
- การสนทนาทางอีเมลสามารถกลายเป็นบันทึกใน Evernote ได้
- การส่งข้อความโดยตรง
- งานที่ทำซ้ำ
ข้อเสีย
- แม่แบบโครงการเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
- คุณสมบัติการร่วมมือในงานที่จำกัด
การกำหนดราคา
- ติดต่อ Azendoo เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
12. Zoho Projects
Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์จาก Zoho ผู้นำระดับโลกในด้านซอฟต์แวร์ธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลก ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการงาน แผนภูมิแกนต์ บันทึกเวลาทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วย Zoho Projects ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกับทีมหรือบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย ติดตามความคืบหน้าของงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการได้ อินเทอร์เฟซมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้สูงและสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของโครงการได้ นอกจากนี้ ด้วยแอปมือถือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโครงการของตนได้จากทุกที่
คุณสมบัติ
- กระดานงาน, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องอัตโนมัติ
- เครื่องมือวางแผนและติดตามสำหรับทีม Scrum
- รายงานที่กำหนดเองจากชุดข้อมูลใด ๆ
ข้อดี
- ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด
- แอปพลิเคชันและส่วนขยายหลายรายการเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho
ข้อเสีย
- ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานอย่างเต็มที่
การกำหนดราคา
- แผนฟรี (สูงสุด 3 ผู้ใช้): สองโครงการ, พื้นที่จัดเก็บจำกัด, การจัดการงาน, และอื่น ๆ
- แผนพรีเมียม ($5 ต่อผู้ใช้/เดือน): โครงการไม่จำกัด, แผนภูมิแกนต์, งานย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนสำหรับองค์กร (ผู้ใช้ละ $10 ต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 120GB, แดชบอร์ดผลงาน, กฎการทำงานของงาน, และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
13.โครงการการทำงานเป็นทีม
Teamwork Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดระเบียบงานและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม การจัดการทรัพยากร การทำงานอัตโนมัติ และการรายงาน
ด้วย Teamwork Projects ผู้ใช้สามารถติดตามกำหนดเวลาและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท
คุณสมบัติ
- ฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่
- รายงานเปรียบเทียบแผนกับผลจริงเพื่อวางแผนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
- มุมมองบอร์ดเพื่ออัตโนมัติการทำงานซ้ำและแสดงภาพงานโครงการ
ข้อดี
- ปรับแต่งได้สูงและใช้งานง่าย
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามยอดนิยม
- ความสามารถในการติดตามเวลา
ข้อเสีย
- รายงานการเผาไหม้และการแชททีมแบบรวมเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ในแอปเดสก์ท็อป
การกำหนดราคา
- แผนฟรีตลอดไป (สูงสุด 5 ผู้ใช้/แผน): ติดตามเวลาทำงาน, ดูความจุงานได้จำกัด, สร้างทีมได้จำกัด, และอื่น ๆ
- แผนการส่งมอบ (9.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน): แบบฟอร์มการรับข้อมูล, การออกใบแจ้งหนี้, ทีมระดับโครงการ และอื่นๆ
- แผนการเติบโต (ผู้ใช้ $17.99 ต่อเดือน): มุมมองกระดานคัมบัง, แชททีมแบบบูรณาการ, แท็กในระดับงาน, และอื่น ๆ
- แผนผังมาตราส่วน (ติดต่อทีมงานเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม): รายงานที่กำหนดเอง, การดำเนินการอัตโนมัติ 10,000 ครั้ง/เดือน, โครงการไม่จำกัด, และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับการทำงานเป็นทีมเหล่านี้!
14.Redbooth
Redbooth เป็นเครื่องมือจัดการงานบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถจัดการโครงการ งาน การสื่อสาร และเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
ด้วย Redbooth ทีมสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้า และวัดความสำเร็จ นอกจากนี้ Redbooth ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Dropbox และ Google Apps เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
- แผนภูมิแกนต์และรายการงาน
- พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
- การรายงานและการวิเคราะห์
ข้อดี
- กระดานคัมบังเพื่อวางแผนและติดตามงานทั้งหมดของคุณ
- รายงานผลผลิตที่ละเอียดเพื่อเจาะลึกสถานะงานและเวลาที่ใช้
- ความโปร่งใสที่ดีขึ้นในการมอบหมายงานภายในทีมของคุณ
ข้อเสีย
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ไม่มีเป้าหมาย, การแจ้งเตือนอัจฉริยะ, หรือคุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นที่กำหนด
การกำหนดราคา
- แผนฟรี: มอบหมายผู้ใช้และกำหนดวันครบกำหนด, พื้นที่เก็บข้อมูล 2GB, แผนภูมิแกนต์ที่สามารถส่งออกได้, และอื่นๆ
- แผนโปร ($9 ต่อผู้ใช้/เดือน): การเชื่อมโยงงาน, การติดตามเวลา, การประชุมวิดีโอความละเอียดสูง, และอื่นๆ
- แผนธุรกิจ ($9 ต่อผู้ใช้/เดือน): งานย่อยขั้นสูง, Redbooth สำหรับ Outlook, รายงานแนวโน้ม และอื่นๆ
- แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อ Redbooth เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม): บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์, ภาพรวมของไทม์ไลน์, พื้นที่ทำงานไม่จำกัด, และอื่น ๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- G2: 4. 4/5 (90+ รีวิว)
15. Microsoft Planner
Microsoft Plannerเป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่พัฒนาโดย Microsoft พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม Microsoft 365 ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนงาน มอบหมายงาน แบ่งปันไฟล์ สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้ใช้รายอื่น รวมถึงติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ ทีมงานสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน ฟีเจอร์แชทกลุ่มของ Planner ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้ใช้อื่นๆ แบบเรียลไทม์ได้ คุณยังสามารถโพสต์อัปเดต แบ่งปันไฟล์ อัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอ และสร้างแบบสำรวจเพื่อรับความคิดเห็นจากทีมของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติ
- การซิงค์กิจกรรมปฏิทินกับ Microsoft Outlook
- ไฟล์, รายการตรวจสอบ, และคุณสมบัติของป้ายในกระดานคัมบัง
- การแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของงานและกำหนดเวลา
- สามารถดูตารางการทบทวนได้ในปฏิทิน
ข้อดี
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับชุดเครื่องมือของ Microsoft เช่น Teams
- อินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและใช้งานง่ายเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือพร้อมใช้งานสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทาง
ข้อเสีย
- ไม่มีการแจ้งเตือนในแอป
- การปรับแต่งการแจ้งเตือนที่จำกัด
การกำหนดราคา
- ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ (บ้านหรือธุรกิจ) Microsoft Planner มีตัวเลือกแผนหลายแบบให้เลือกใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
จัดการงานด้วยทางเลือกแทน Todoist!
การหาทางเลือกที่ดีสำหรับ Todoist ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก 🧹
ทางเลือกทั้ง 15 รายการนี้สำหรับ Todoist จะมอบการสนับสนุน ฟีเจอร์ และฟังก์ชันการทำงานที่ทีมของคุณใฝ่ฝันถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในนั้น—ClickUp. 🙂
ทำไม?ฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังมากมาย รวมถึงงานไม่จำกัด,มุมมองโครงการหลายแบบ,รายการตรวจสอบ,การทำงานอัตโนมัติ,การติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ในแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp! 🤯
นอกจากนี้ ClickUp ยังพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกขั้นตอนด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปนับร้อยสำหรับทุกการใช้งาน การเชื่อมต่อกับระบบอื่นกว่า 1,000 รายการ และการสนับสนุนอย่างครบถ้วน เพื่อช่วยให้คุณใช้แพลตฟอร์มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อยกระดับงานที่ต้องทำของคุณไปอีกขั้น!