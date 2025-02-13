บล็อก ClickUp
15 แอปทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Todoist ในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
13 กุมภาพันธ์ 2568

กำลังมองหา ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Todoist อยู่หรือไม่?

Todoist ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการจัดการโครงการ; มันมีชีวิตและทำงานมาตั้งแต่ปี 2007!

…แต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน แอปจัดการองค์กร รุ่นบุกเบิก มันจะไม่ดูเก่าหรือล้าสมัยไปหน่อยหรือ?

แม้ว่าฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำจะได้รับการอัปเดตให้รองรับจังหวะการทำงานที่ทันสมัย (และเร่งรีบ) ของเราแล้ว แต่ความเก่าของมันก็ยังเห็นได้ชัด

โดยรวมแล้วฟีเจอร์การจัดการโครงการของซอฟต์แวร์Todoist ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ และต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติมจำนวนมากเพื่อให้ทันกับกระบวนการทำงานประจำวัน และเนื่องจาก Todoist เหมาะสมกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายมากกว่าการจัดการโครงการ งาน และกระบวนการทำงาน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมจะมองหาทางเลือกอื่นของ Todoist ที่มีพลวัตและทันสมัยมากขึ้น

อ่านต่อเพื่อเจาะลึกถึงข้อจำกัดของ Todoist อย่างละเอียด พร้อมการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุด รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ราคา รีวิว และข้อมูลเพิ่มเติม!

Todoist คืออะไร?

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบ วางแผน และทำงานร่วมกันในรายการและโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้เป็นทางเลือกซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจสำหรับทั้งบุคคลและทีมขนาดเล็ก คุณสมบัติเด่นบางประการ ได้แก่:

  • มอบหมายงานให้กับตัวเองหรือทีมของคุณ
  • วันที่ครบกำหนดของงานที่ทำซ้ำ
  • การแจ้งเตือนกำหนดเวลา
  • การติดตามความคืบหน้า

นอกจากนี้ Todoist ยังมีราคาที่ค่อนข้างถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานส่วนตัว 💸

นอกจากเวอร์ชันฟรีสำหรับการใช้งานพื้นฐานแล้ว Todoist ยังมีแผนชำระเงินสองแบบสำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม:

  • Todoist Pro: $4 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
  • Todoist Business: $6 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน สำหรับทีม

ฟังดูไม่เลวเลยใช่ไหม? แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มยากขึ้น—หรือพูดอีกอย่างคือ เมื่อคุณต้องรับมือกับโปรเจกต์ที่ซับซ้อนมากขึ้น—Todoist อาจไม่ตอบโจทย์ และคุณจะต้องกลับมาหาทางออกที่มีฟีเจอร์มากกว่าการจัดการงานทั่วไป

ทำไมคุณถึงต้องการทางเลือกอื่นสำหรับ Todoist?

Todoist เป็นแอปจัดการงานที่ ดี—แต่ไม่ถึงกับยอดเยี่ยม. 👀

นี่คือเหตุผลสำคัญบางประการ:

  • ไม่มีฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัวเพื่อจัดการประสิทธิภาพการทำงานของคุณขณะทำภารกิจต่างๆ
  • คุณไม่สามารถสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องและจัดการกับกระบวนการทำงานของคุณได้
  • หลายคุณสมบัติในแผนชำระเงินของ Todoist สามารถใช้ได้ฟรีกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • มันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักสำหรับงานที่ต้องการมากกว่าการมีรายการชุดเดียวในการทำให้เสร็จสมบูรณ์
  • เวอร์ชันฟรีตอนนี้จำกัดไว้ที่ 5 โครงการที่ใช้งานอยู่...ขีดจำกัดเดิมคือ 80 😐

...และอื่นๆ อีกมากมาย 😳

ไม่ต้องตกใจไปนะ—เรามีข่าวดีมาบอก!

เราได้คัดสรรรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Todoist อย่างพิถีพิถันสำหรับทุกทีม! ให้รายชื่อนี้เป็นแนวทางในการค้นหาแอปจัดการโครงการที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทีมของคุณ 🙌🏼

ทางเลือกและคู่แข่ง 15 อันดับแรกของ Todoist

โชคดีที่มีเครื่องมือจัดการโครงการและเครื่องมือทำงานร่วมกันมากมายในตลาดทุกวันนี้—มันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของ ว่า คุณจะหาทางเลือกแทน Todoist ได้หรือไม่ แต่เป็นเรื่องของ เมื่อไหร่

ด้วยตัวเลือกมากมายให้เลือก การค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดไว้ แทนที่จะต้องจมอยู่กับการตัดสินใจที่เหนื่อยล้าหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ในช่วงพักกลางวัน ให้เราเป็นผู้จัดการงานหนักเหล่านี้แทนคุณ

นี่คือ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Todoist สำหรับทีมทุกขนาด งบประมาณ หรืออุตสาหกรรม

1. คลิกอัพ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยขั้นตอนและสถานะที่ปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp
จัดการงานใน ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยขั้นตอนและสถานะที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp

จัดระเบียบและมองเห็นงานในรูปแบบของคุณเองในClickUp— แพลตฟอร์มการจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อรวมทีมและงานไว้ที่เดียว ใช้ ClickUp Reminders เพื่อสร้างการแจ้งเตือนสำหรับทีมของคุณได้ในไม่กี่วินาที การแจ้งเตือนใน ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แนบไฟล์ แสดงความคิดเห็น อัปเดต และปรับแต่งได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณจัดการการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้คุณสามารถดู ล้าง ตอบกลับ และแสดงความคิดเห็นได้จากทุกอุปกรณ์!

คุณสมบัติ

  • แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำ: แม่แบบพร้อมใช้งานของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นแผนโครงการที่เรียบง่าย รายการงานที่ครอบคลุม หรือแม้แต่รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศสำหรับสมาชิกใหม่ในทีม แม่แบบของเราช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
  • คลิกอัพ ด็อกส์: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่เป็นระเบียบ, สามารถทำงานร่วมกันได้, และจัดการได้ง่าย.
  • งานใน ClickUp: ด้วยเครื่องมือจัดการงานที่ทรงประสิทธิภาพของเรา การวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ก็กลายเป็นเรื่องง่าย สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทุกรูปแบบ
  • มุมมองรายการ: พัฒนาลิสต์งานที่กระชับและหลากหลายวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการความคิดและงานของคุณได้อย่างสะดวกจากทุกที่ โดยไม่พลาดสิ่งสำคัญแม้แต่เรื่องเดียว
  • การเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง: ใช้ฟังก์ชันการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางของ ClickUp เพื่อเชื่อมโยงงานทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันเพื่อการนำทางระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • ClickUp Notepad: จดบันทึกงานของคุณได้ทันที จัดรูปแบบด้วยเครื่องมือแก้ไขที่หลากหลาย และแปลงบันทึกให้เป็นงานที่ติดตามได้ซึ่งเข้าถึงได้จากทุกที่
  • ClickUp Brain: ใช้ผู้ช่วย AI ของ ClickUp เพื่อสร้างงาน สรุปบันทึก และจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • แพลตฟอร์มที่มีให้บริการ: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, เว็บ)
การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp ด้วยรายการตรวจสอบงาน
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนและหลากหลายฟังก์ชัน เพื่อจัดการความคิดและงานของคุณได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ เพื่อที่คุณจะไม่ลืมสิ่งใดอีกต่อไป

ข้อดี

ข้อเสีย

  • ระดับของการปรับแต่งได้และจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่ อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ซับซ้อน

การกำหนดราคา

ClickUp มีแผนราคาหลายแบบ:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. ติก ติก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ TickTick
ผ่านTickTick

Tick Tick มีความสามารถในการจัดการงานที่ทรงพลังหลายประการ ซึ่งทำให้มันเป็นคู่แข่งที่มีคุณภาพในฐานะทางเลือกแทน Todoist

แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีเวอร์ชันฟรีพร้อมฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมาย คุณอาจต้องมองหาที่อื่น

เปรียบเทียบTickTick กับ Todoist!

คุณสมบัติ

ข้อดี

  • การแจ้งเตือนสำหรับตารางเวลาพร้อมกับการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
  • มุมมองปฏิทินหลากหลายรูปแบบ
  • พร้อมใช้งานสำหรับ iOS (iPhone และ iPad) และ Android

ข้อเสีย

  • ไม่มีการซิงค์ปฏิทินพื้นเมือง
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดเพียง 99 งานเท่านั้น (เราหวังว่ามันจะเป็นเลขกลมๆ อย่างน้อย 😏)

การกำหนดราคา

  • แผนพื้นฐานสามารถอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียมได้ในราคา $27.99 ต่อปี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ TickTick เหล่านี้!

3. Trello

ตัวอย่างอินเทอร์เฟซและบอร์ดของ Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงในด้านกระดานคัมบังที่เป็นเอกลักษณ์

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับนักร้องป๊อปในยุค 90s, Trello ก็เป็นเหมือนเพลงฮิตเพียงเพลงเดียว:

เครื่องมือทั้งหมดหมุนรอบระบบคัมบัง

งานทั้งหมดของคุณเป็นบัตรที่สามารถลากและวางไปยังขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการได้

การใช้กระดานคัมบังสำหรับ วงจรชีวิตการจัดการโครงการทั้งหมดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เนื่องจากคุณจำเป็นต้องพิจารณาทั้งไทม์ไลน์ของโครงการ ตารางเวลา และรายงานต่างๆ ด้วย

เปรียบเทียบTrello กับ Todoist!

คุณสมบัติ

  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • รายการตรวจสอบขั้นสูงเพื่อสร้างงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น
  • Trello Power-Ups สามารถช่วยให้คุณเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้มากมาย

ข้อดี

  • คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่ยอดเยี่ยม
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่สั้นที่สุด
  • รายการตรวจสอบภายในงานช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย

  • ไม่แสดงการพึ่งพาของงาน
  • จำกัดเฉพาะมุมมองกระดานคัมบัง
  • ไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป: บัตรและรายการไม่จำกัด
  • ชั้นธุรกิจ ($12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน): รายการตรวจสอบขั้นสูงและการรวบรวมบอร์ดพร้อมพลังเสริม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 5/5 (22,200+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!

4. nTask

ภาพหน้าจอการจัดการโครงการฟรี nTask
ผ่านทางnTask

nTask เป็นเครื่องมือจัดการงานและเครื่องมือบริหารโครงการบนระบบคลาวด์ที่เน้นการจัดการความเสี่ยงและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะก็อาจเป็นความเสี่ยงได้เช่นกัน!

อะไร ทำไม

นั่นเป็นเพราะคุณต้องการเครื่องมือที่สามารถทำได้มากกว่านั้น เช่น การติดตามทีมของคุณ การสร้างรายงาน และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ

น่าเสียดายที่ nTask ไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

คุณสมบัติ

  • เครื่องมือจัดการการประชุมสำหรับชาวพื้นเมืองเพื่อจัดระเบียบ, บริหารจัดการ, และกำหนดเวลาการประชุม
  • โมดูลการจัดการปัญหาสำหรับการระบุและแก้ไขปัญหา
  • แปลงความคิดเห็นเป็นงานโดยใช้ Slack

ข้อดี

  • สร้างงานและรายการสิ่งที่ต้องทำได้ไม่จำกัดฟรี
  • การแจ้งเตือน การเตือนภัย และการเตือนความจำอย่างรวดเร็ว
  • ใช้งานร่วมกับ iPhone และ iPad ของคุณได้

ข้อเสีย

  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานทางอีเมล
  • พื้นที่จัดเก็บจำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด

การกำหนดราคา

  • แผนพื้นฐาน ฟรี: รวมการประชุม, บันทึกเวลา, และการติดตามปัญหา
  • แผนพรีเมียม ($3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน): คุณสมบัติของแผนพื้นฐานและการดำเนินการแบบกลุ่ม, ตัวกรองที่กำหนดเอง, และพื้นที่เก็บข้อมูล 5GB
  • แผนธุรกิจ ($11.99 ต่อผู้ใช้/เดือน): รวมคุณสมบัติพรีเมียมพร้อมการจัดการความเสี่ยง, การอนุญาตที่กำหนดเอง, และพื้นที่เก็บข้อมูล 10GB

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 90+ รายการ)
  • G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)

5. อาสนะ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Asana
ผ่านทางAsana

Asana เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยม (และฟรี) สำหรับ Todoist

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมใหญ่หรือทีมเล็ก Asana ก็สามารถช่วยคุณได้

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์หลายอย่างของพวกเขา เช่น งานไม่จำกัด ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ด ต้องการให้คุณชำระเงิน

คุณสมบัติ

  • ไทม์ไลน์ที่ทรงพลังสำหรับการจัดตารางงาน
  • การแจ้งเตือนและกำหนดส่ง
  • เป้าหมายงานเพื่อติดตามความสำเร็จและเหตุการณ์สำคัญ
  • มุมมองโครงการสี่แบบ รวมถึง Kanban (คล้ายกับ Trello)

ข้อดี

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากมาย
  • มีให้บริการบน App Store ของ iOS (สำหรับ iPhone และ iPad) และ Google Play Store

ข้อเสีย

  • ไม่มีโหมดออฟไลน์
  • ไม่สามารถมอบหมายงานเดียวกันให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนได้
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่เทียบเท่ากับแอปพลิเคชันเว็บ

การกำหนดราคา

  • แผนพื้นฐาน ฟรี: คุณสมบัติพื้นฐานรวมถึงมุมมองบอร์ด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB, และมุมมองรายการ
  • แผนพรีเมียม ($10.99 ต่อผู้ใช้/เดือน): รวมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและหมุดหมาย
  • แผนธุรกิจ ($24.99 ต่อผู้ใช้/เดือน): รวมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น เป้าหมายและการเชื่อมต่อ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 5/5 (11,800+ รีวิว)
  • G2: 4. 3/5 (9,100+ รีวิว)

กำลังตัดสินใจระหว่าง Asana กับ Todoist อยู่ใช่ไหม? ลองดูเหตุผลเหล่านี้ ที่ไม่ต้องคิดมาก ในการเลือก ClickUpเป็นทางเลือกแทน Asana ของคุณ

6.ความคิด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์วิกิโนเซชั่น
ผ่านทางNotion

มากกว่าแอปพลิเคชันจดบันทึกดิจิทัลNotion คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการโครงการหลาย ๆ โครงการ จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มันนำเสนอชุดเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมโครงการ งาน บันทึก และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย Notion ผู้ใช้สามารถสร้างรายการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ตั้งวันครบกำหนด ฝังสื่อและเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย Notion ยังมีฟีเจอร์ฐานข้อมูลของตัวเองสำหรับทีมในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ

สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการ

คุณสมบัติ

  • ฟังก์ชันค้นหาแบบรวดเร็วเพื่อเลื่อนดูข้อมูลของคุณและค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • ความสามารถในการปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงและการแจ้งเตือนตามบทบาท
  • หลายพื้นที่ทำงานเพื่อแยกประเภทเนื้อหาต่าง ๆ
  • การพึ่งพาของงาน, งานย่อย, และการจัดลำดับความสำคัญ
  • Notion AIสำหรับสรุปบันทึกและความต้องการผู้ช่วยเขียน AI อื่น ๆ

ข้อดี

  • งานที่ทำซ้ำโดยมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
  • การแชร์เอกสารที่ทรงพลัง

ข้อเสีย

  • การขาดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ทำงาน
  • การปรับแต่งขั้นสูงมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้

การกำหนดราคา

Notion มีตัวเลือกการกำหนดราคาสี่แบบ:

  • แผนฟรี: พื้นที่ทำงานร่วมกัน, การวิเคราะห์หน้าเว็บพื้นฐาน, ประวัติหน้าเว็บ 7 วัน, และอื่น ๆ
  • แผน Plus (8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน): บล็อกไม่จำกัดสำหรับทีม, ประวัติหน้า 30 วัน, เชิญแขกได้ 100 คน และอื่นๆ
  • แผนธุรกิจ ($15 ต่อผู้ใช้/เดือน): พื้นที่ทีมส่วนตัว ประวัติหน้า 90 วัน เชิญแขกได้ 250 คน และอื่นๆ
  • แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อ Notion เพื่อขอรายละเอียด): การวิเคราะห์และควบคุมพื้นที่ทำงานขั้นสูง, ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า, การเชิญแขก 500 คน, และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

เปรียบเทียบNotion กับ Todoist!

7. OmniFocus

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ OmniFocus
ผ่านทางOmni Group

OmniFocus เป็นเครื่องมือจัดการงานยอดนิยมที่พัฒนาโดย The Omni Group เพื่อช่วยให้คุณติดตามงาน โครงการ และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย พร้อมอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงานและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

ด้วยการอนุญาตให้ผู้ใช้แยกโปรเจ็กต์ออกเป็นขั้นตอนที่ง่ายขึ้นโดยใช้โฟลเดอร์, คอนเท็กซ์ และแท็ก, OmniFocus ทำให้แน่ใจว่างานทุกชิ้นถูกติดตามและจัดระเบียบอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาหรือลืมงานที่สำคัญได้

คุณสมบัติ

  • การซิงค์ข้อมูลแบบเข้ารหัสฟรีเพื่อเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์หลายเครื่อง
  • การพยากรณ์แสดงการดำเนินการและกิจกรรมในปฏิทินตามลำดับ
  • การแก้ไขแบบกลุ่มเพื่อเลือกหลายการกระทำและแก้ไขพร้อมกัน
  • แถบด้านข้างที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบมุมมอง

ข้อดี

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความทันสมัยและใช้งานง่าย
  • หน้าจอหลักแบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงิน
  • พื้นหลังสีสว่างและสีเข้ม

ข้อเสีย

  • ไม่มีเครื่องมือแสดงภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์
  • แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การกำหนดราคา

  • ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและกรณีการใช้งานของคุณ OmniFocus มีตัวเลือกการกำหนดราคาหลายแบบ กรุณาติดต่อ OmniFocus สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)

ลองดูทางเลือก OmniFocus ที่ดีที่สุดเหล่านี้!

8. ใดๆ. ทำ

บอร์ด kanban ของ any.do เพื่อจัดการงาน
ผ่านทางAny.do

Any.do เป็นแอปจัดการงานที่มีดีไซน์เรียบง่ายและใช้งานง่าย ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง นักเรียน และทุกคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย Any.do คุณสามารถสร้างงาน ตั้งวันครบกำหนดและเตือนความจำ และทำรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย

คุณยังสามารถแบ่งปันงานกับผู้อื่นและทำงานร่วมกันในโครงการได้อีกด้วย นอกจากนี้ ฟีเจอร์การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งในตัวแอปจะเตือนคุณเมื่อคุณอยู่ใกล้ตำแหน่งของงานนั้น เพื่อให้คุณไม่ลืมงานสำคัญอีกต่อไป!

คุณสมบัติ

  • กิจกรรมของคณะกรรมการเพื่อดูว่าใครทำงานเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ และอะไรที่เปลี่ยนแปลง
  • รองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์มเพื่อสนทนากับสมาชิกในทีมหลายคน
  • แม่แบบที่ใช้งานง่ายเพื่อเริ่มต้น
  • การแจ้งเตือนครั้งเดียว, การแจ้งเตือนประจำ, และการแจ้งเตือนตามสถานที่

ข้อดี

  • ผู้จัดหลักสำหรับตารางส่วนตัวและกิจกรรม
  • พอร์ทัลสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือคำถามเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
  • รายการซื้อของอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ฟรีและพรีเมียม

ข้อเสีย

  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 เนื่องจากไม่สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Calendar ได้
  • เวอร์ชันฟรีแบบจำกัดสำหรับความต้องการการจัดการโครงการพื้นฐาน

การกำหนดราคา

Any.do มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:

  • แผนฟรี: การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, การซิงค์อุปกรณ์, และอื่น ๆ
  • แผนพรีเมียม ($3/เดือนต่อปี): งานที่ทำซ้ำได้, ป้ายสี, การแจ้งเตือนตำแหน่งที่ตั้ง, และอื่น ๆ
  • ทีมวางแผน (5 ดอลลาร์/เดือนต่อปี): พื้นที่ทำงานร่วมกัน, กระดานโครงการไม่จำกัด, แม่แบบเวิร์กโฟลว์มากกว่า 100 แบบ, และอื่นๆ อีกมากมาย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • G2: 4. 1/5 (180+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Any.do เหล่านี้!

9. Google Keep

ตัวอย่าง Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keepเป็นเครื่องมือจดบันทึกและสร้างรายการฟรีที่พัฒนาโดย Google ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึก จัดเก็บ และแบ่งปันไอเดียได้อย่างง่ายดายขณะเดินทาง ผู้ใช้สามารถจดบันทึกอย่างรวดเร็ว สร้างรายการและรายการตรวจสอบ ตั้งการเตือนความจำ อัปโหลดรูปภาพ ทำงานร่วมกับเพื่อนและครอบครัว บันทึกหน้าเว็บไว้อ่านในภายหลัง และอื่นๆ อีกมากมาย

แอปยังมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนฟอนต์และสี เพิ่มรูปภาพและคลิปเสียง สร้างป้ายกำกับสำหรับหมวดหมู่ และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถใช้งานได้ทั้งบนอุปกรณ์ iOS และ Android

คุณสมบัติ

  • ความสามารถในการจดจำภาพเพื่อเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นบันทึกข้อความ
  • การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ
  • ลากและวางรายการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • ระบบการติดป้ายกำกับสำหรับการจัดหมวดหมู่ภารกิจ

ข้อดี

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ผสานการทำงานกับแอป Google Suite
  • แชร์บันทึกและรายการกับผู้อื่น

ข้อเสีย

  • พื้นที่อาจจำกัดขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บของบัญชี Google ของคุณ
  • คุณสมบัติการร่วมมือในงานที่จำกัด

การกำหนดราคา

  • Google Keep ฟรีเมื่อมีบัญชี Google

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง

10. ไมสเตอร์ทาสก์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ mindmeister
ผ่านทางMeisterTask

Meistertask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วย Meistertask คุณสามารถสร้างโครงการ งาน และโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบงานของคุณให้ง่ายต่อการค้นหา แอปนี้ยังมีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดการงานของคุณ รวมถึงป้ายกำกับ วันที่ครบกำหนด การแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณยังสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมในการทำงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ Meistertask เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์ ทีม และธุรกิจทุกขนาด

คุณสมบัติ

  • กระดานงานแบบภาพเพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมกับ Slack และแอปอื่นๆ
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้

ข้อดี

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งบุคคลและทีม
  • รายงานรายละเอียดเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
  • ผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม เช่น Trello และ Slack

ข้อเสีย

  • ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัดในแผนฟรี
  • งานที่ทำซ้ำเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน

การกำหนดราคา

  • แผนพื้นฐาน (ฟรี): รองรับโครงการสูงสุดสามโครงการ สมาชิกโครงการไม่จำกัด กระดานโครงการที่ปรับแต่งได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แผนโปร ($8. 25/เดือน: โครงการไม่จำกัด, ระบบอัตโนมัติ, ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่, และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แผนธุรกิจ: ($20. 75/เดือน): รายงานกิจกรรม, บทบาทและสิทธิ์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ MeisterTask เหล่านี้!

11. Azendoo

เครื่องมือจัดการงาน azendoo
ผ่านทางAzendoo

Azendoo เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ให้ผู้ใช้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องทำและจัดการปริมาณงานได้อย่างเป็นระบบ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Azendoo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายได้

กระดานงานแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อประสิทธิภาพของทีม นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์รายงานที่ทรงพลังเพื่อให้ทีมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความร่วมมือและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

  • การค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาภารกิจ, การสนทนา, เอกสาร, หัวข้อ, และบุคคล
  • ปุ่ม 'เพิ่มโพล' เพื่อรับความคิดเห็นของทีมคุณเกี่ยวกับหัวข้อ
  • การผสานการทำงานของ Cisco Spark สำหรับการโทรด้วยเสียง วิดีโอ และการแชร์หน้าจอ
  • การสนทนาที่ถูกปักหมุดไว้ที่ด้านบนของมุมมองกิจกรรมตามหัวข้อ

ข้อดี

  • การสนทนาทางอีเมลสามารถกลายเป็นบันทึกใน Evernote ได้
  • การส่งข้อความโดยตรง
  • งานที่ทำซ้ำ

ข้อเสีย

  • แม่แบบโครงการเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
  • คุณสมบัติการร่วมมือในงานที่จำกัด

การกำหนดราคา

  • ติดต่อ Azendoo เพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)

12. Zoho Projects

ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของ Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์จาก Zoho ผู้นำระดับโลกในด้านซอฟต์แวร์ธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลก ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการงาน แผนภูมิแกนต์ บันทึกเวลาทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วย Zoho Projects ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกับทีมหรือบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย ติดตามความคืบหน้าของงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการได้ อินเทอร์เฟซมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้สูงและสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของโครงการได้ นอกจากนี้ ด้วยแอปมือถือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโครงการของตนได้จากทุกที่

คุณสมบัติ

  • กระดานงาน, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องอัตโนมัติ
  • เครื่องมือวางแผนและติดตามสำหรับทีม Scrum
  • รายงานที่กำหนดเองจากชุดข้อมูลใด ๆ

ข้อดี

  • ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด
  • แอปพลิเคชันและส่วนขยายหลายรายการเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho

ข้อเสีย

  • ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานอย่างเต็มที่

การกำหนดราคา

  • แผนฟรี (สูงสุด 3 ผู้ใช้): สองโครงการ, พื้นที่จัดเก็บจำกัด, การจัดการงาน, และอื่น ๆ
  • แผนพรีเมียม ($5 ต่อผู้ใช้/เดือน): โครงการไม่จำกัด, แผนภูมิแกนต์, งานย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แผนสำหรับองค์กร (ผู้ใช้ละ $10 ต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 120GB, แดชบอร์ดผลงาน, กฎการทำงานของงาน, และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)

13.โครงการการทำงานเป็นทีม

โครงการการทำงานเป็นทีม การจัดการงาน
ผ่านทางโครงการทีมเวิร์ค

Teamwork Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดระเบียบงานและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม การจัดการทรัพยากร การทำงานอัตโนมัติ และการรายงาน

ด้วย Teamwork Projects ผู้ใช้สามารถติดตามกำหนดเวลาและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท

คุณสมบัติ

  • ฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่
  • รายงานเปรียบเทียบแผนกับผลจริงเพื่อวางแผนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  • มุมมองบอร์ดเพื่ออัตโนมัติการทำงานซ้ำและแสดงภาพงานโครงการ

ข้อดี

  • ปรับแต่งได้สูงและใช้งานง่าย
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามยอดนิยม
  • ความสามารถในการติดตามเวลา

ข้อเสีย

  • รายงานการเผาไหม้และการแชททีมแบบรวมเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
  • ไม่มีโหมดออฟไลน์ในแอปเดสก์ท็อป

การกำหนดราคา

  • แผนฟรีตลอดไป (สูงสุด 5 ผู้ใช้/แผน): ติดตามเวลาทำงาน, ดูความจุงานได้จำกัด, สร้างทีมได้จำกัด, และอื่น ๆ
  • แผนการส่งมอบ (9.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน): แบบฟอร์มการรับข้อมูล, การออกใบแจ้งหนี้, ทีมระดับโครงการ และอื่นๆ
  • แผนการเติบโต (ผู้ใช้ $17.99 ต่อเดือน): มุมมองกระดานคัมบัง, แชททีมแบบบูรณาการ, แท็กในระดับงาน, และอื่น ๆ
  • แผนผังมาตราส่วน (ติดต่อทีมงานเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม): รายงานที่กำหนดเอง, การดำเนินการอัตโนมัติ 10,000 ครั้ง/เดือน, โครงการไม่จำกัด, และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับการทำงานเป็นทีมเหล่านี้!

14.Redbooth

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ redbooth
ผ่านทางRedbooth

Redbooth เป็นเครื่องมือจัดการงานบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถจัดการโครงการ งาน การสื่อสาร และเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว

ด้วย Redbooth ทีมสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้า และวัดความสำเร็จ นอกจากนี้ Redbooth ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Dropbox และ Google Apps เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

  • แผนภูมิแกนต์และรายการงาน
  • พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
  • การรายงานและการวิเคราะห์

ข้อดี

  • กระดานคัมบังเพื่อวางแผนและติดตามงานทั้งหมดของคุณ
  • รายงานผลผลิตที่ละเอียดเพื่อเจาะลึกสถานะงานและเวลาที่ใช้
  • ความโปร่งใสที่ดีขึ้นในการมอบหมายงานภายในทีมของคุณ

ข้อเสีย

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • ไม่มีเป้าหมาย, การแจ้งเตือนอัจฉริยะ, หรือคุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นที่กำหนด

การกำหนดราคา

  • แผนฟรี: มอบหมายผู้ใช้และกำหนดวันครบกำหนด, พื้นที่เก็บข้อมูล 2GB, แผนภูมิแกนต์ที่สามารถส่งออกได้, และอื่นๆ
  • แผนโปร ($9 ต่อผู้ใช้/เดือน): การเชื่อมโยงงาน, การติดตามเวลา, การประชุมวิดีโอความละเอียดสูง, และอื่นๆ
  • แผนธุรกิจ ($9 ต่อผู้ใช้/เดือน): งานย่อยขั้นสูง, Redbooth สำหรับ Outlook, รายงานแนวโน้ม และอื่นๆ
  • แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อ Redbooth เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม): บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์, ภาพรวมของไทม์ไลน์, พื้นที่ทำงานไม่จำกัด, และอื่น ๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • G2: 4. 4/5 (90+ รีวิว)

15. Microsoft Planner

ไมโครซอฟต์ แพลนเนอร์
ผ่านทางMicrosoft Planner

Microsoft Plannerเป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่พัฒนาโดย Microsoft พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม Microsoft 365 ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนงาน มอบหมายงาน แบ่งปันไฟล์ สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้ใช้รายอื่น รวมถึงติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ ทีมงานสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน ฟีเจอร์แชทกลุ่มของ Planner ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้ใช้อื่นๆ แบบเรียลไทม์ได้ คุณยังสามารถโพสต์อัปเดต แบ่งปันไฟล์ อัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอ และสร้างแบบสำรวจเพื่อรับความคิดเห็นจากทีมของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติ

  • การซิงค์กิจกรรมปฏิทินกับ Microsoft Outlook
  • ไฟล์, รายการตรวจสอบ, และคุณสมบัติของป้ายในกระดานคัมบัง
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของงานและกำหนดเวลา
  • สามารถดูตารางการทบทวนได้ในปฏิทิน

ข้อดี

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับชุดเครื่องมือของ Microsoft เช่น Teams
  • อินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและใช้งานง่ายเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • แอปพลิเคชันมือถือพร้อมใช้งานสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทาง

ข้อเสีย

  • ไม่มีการแจ้งเตือนในแอป
  • การปรับแต่งการแจ้งเตือนที่จำกัด

การกำหนดราคา

  • ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ (บ้านหรือธุรกิจ) Microsoft Planner มีตัวเลือกแผนหลายแบบให้เลือกใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

จัดการงานด้วยทางเลือกแทน Todoist!

การหาทางเลือกที่ดีสำหรับ Todoist ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก 🧹

ทางเลือกทั้ง 15 รายการนี้สำหรับ Todoist จะมอบการสนับสนุน ฟีเจอร์ และฟังก์ชันการทำงานที่ทีมของคุณใฝ่ฝันถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในนั้น—ClickUp. 🙂

