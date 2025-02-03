บล็อก ClickUp

10 แอปเช็กลิสต์ประจำวันเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

3 กุมภาพันธ์ 2568

โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานและทำงานได้เร็วขึ้นรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานและจัดการกับกำหนดส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ ทำให้คุณไม่พลาดงานสำคัญในรายการที่ต้องทำของคุณ

ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจแอปพลิเคชันเช็กลิสต์ออนไลน์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะพิจารณาว่าควรเลือกแอปเช็กลิสต์อย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการงานของคุณมากที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในแอปเช็กลิสต์ประจำวัน?

คนส่วนใหญ่มีงานที่ต้องทำซ้ำๆ ที่ต้องติดตาม แอปรายการตรวจสอบประจำวันสามารถช่วยให้เพิ่มงานที่จะทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มงานที่ทำครั้งเดียวสำหรับเวลาที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นได้อีกด้วย

การดูว่ามีอะไรบ้างจะช่วยให้คุณเลือกแอปเช็กลิสต์ที่มีฟีเจอร์ที่คุณต้องการได้ ฟีเจอร์บางอย่างที่มักมีในแอปเช็กลิสต์ประจำวัน ได้แก่:

  • ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
  • ความสามารถในการจัดกลุ่มงานเป็นหลายโครงการเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
  • ฟังก์ชันกำหนดวันครบกำหนดเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาและหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลาสำคัญ
  • คุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถกำหนดการพึ่งพาของงานได้ ทำให้คุณสามารถทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่เหมาะสม
  • ความสามารถในการติดแท็กงานเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
  • ชุดเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในตัวเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

10 แอปเช็กลิสต์ประจำวันที่ดีที่สุดที่ควรใช้

การค้นหาแอปเช็คลิสต์ประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณหมายถึงการประเมินตัวเลือกยอดนิยม เราได้รวบรวมแอปเช็คลิสต์ออนไลน์ที่ดีที่สุดไว้ด้านล่างเพื่อช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้

1.ClickUp– แอปเช็กลิสต์ประจำวันสำหรับพนักงานที่ดีที่สุด

จัดการรายการตรวจสอบประจำวันของคุณในที่ที่คุณทำงานอยู่แล้ว: ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หนึ่งในคุณสมบัติมากมายของมันคือความสามารถในการสร้างรายการตรวจสอบมอบหมายงาน ClickUp ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า ซอฟต์แวร์นี้รองรับมุมมองหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิ Kanban แผนภูมิ Ganttและรูปแบบรายการตรวจสอบงาน ClickUpที่เรียบง่าย จึงเหมาะกับความต้องการและกระบวนการทำงานที่หลากหลาย ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายตัวเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานและรวมงานให้เป็นศูนย์กลาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างรายการตรวจสอบที่มีจำนวนรายการและรายการย่อยได้ไม่จำกัด พร้อมปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลได้อย่างง่ายดาย
  • ตั้งค่ารายการตรวจสอบให้ทำงานซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน เพื่อให้งานมีความเกี่ยวข้องกับวันอยู่เสมอ
  • สร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบของคุณเองหรือเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปที่มีให้เลือก
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อรายการในเช็กลิสต์ถึงกำหนด เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นในภารกิจเดียวกันได้อย่างง่ายดายโดยการแชร์รายการตรวจสอบของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ...ยัง!

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Toggl Plan

แอปเช็กลิสต์ประจำวัน Toggl Plan
ผ่านทางToggl Plan

Toggl Plan มีคุณสมบัติอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยแอปจัดการโครงการและเครื่องมือจัดตารางงานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน ติดตามวันที่ครบกำหนด และตั้งการแจ้งเตือนกำหนดเวลาได้ ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับขนาดได้อย่างดีจากโครงการส่วนตัวง่ายๆ ไปจนถึงการจัดการทีมขนาดใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan

  • มองเห็นงานและโครงการต่าง ๆ บนกระดานคัมบังเพื่อให้ง่ายต่อการดูและตรวจสอบได้ในทันที
  • ตั้งภารกิจให้เกิดขึ้นซ้ำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน นอกเหนือจากการทำรายการตรวจสอบประจำวัน
  • สร้างระบบของการพึ่งพาสำหรับงานเพื่อให้คุณรู้ว่าควรทำอันไหนก่อน
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายในภารกิจและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน

ข้อจำกัดของ Toggl Plan

  • แอปนี้อาจเรียนรู้ได้ยาก
  • คุณสมบัติการรายงานไม่แข็งแกร่งเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป

ราคาของ Toggl Plan

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

Toggl Plan คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (37 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

3. Habitica – แอปตรวจสอบกิจวัตรประจำวัน

ซอฟต์แวร์นี้เป็นเครื่องมือจัดการงานยอดนิยมที่ใช้แนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในการแก้ปัญหา มันเปลี่ยนชีวิตของคุณให้กลายเป็นเกมสวมบทบาท (RPG)

คุณควบคุมตัวละครเสมือนที่มีภารกิจเหมือนกับคุณ เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ตัวละครเสมือนของคุณจะได้รับคะแนนประสบการณ์ และในที่สุดก็จะเลเวลอัพ ตัวละครของคุณสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้หรือกิลด์ได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถร่วมมือกับเพื่อนในชีวิตจริงและสมาชิกทีมของคุณในภารกิจที่คุณแบ่งปันได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica

  • การเล่นเกม RPG ทำให้รายการตรวจสอบที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องน่าสนใจมากขึ้น
  • ติดตามพฤติกรรมของคุณเพื่อดูความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลา และทำให้แน่ใจว่าคุณมีวินัย
  • รับรางวัลสำหรับงานและนิสัยที่ทำสำเร็จเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจมากขึ้น
  • ยกระดับตัวตนเสมือนของคุณให้สูงขึ้นเมื่อคุณทำภารกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสัมผัสกับความรู้สึกของความสำเร็จ
  • โต้ตอบกับชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่เพื่อรับการสนับสนุนและช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานของคุณ

ข้อจำกัดของ Habitica

  • การเล่นเกมอาจมากเกินไปสำหรับผู้ใช้บางคน
  • แอปนี้อาจทำให้ติดได้ คุณอาจใช้เวลาไปกับมันมากกว่าที่คุณวางแผนไว้
  • ผู้รีวิวบางคนรู้สึกว่า ราคาสูงเกินไป

ราคา Habitica

  • ฟรีตลอดไป
  • $4. 99/เดือน หรือ $47. 99 ต่อปี

คะแนนและรีวิว Habitica

  • App Store: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
  • Google Play: 4/5 (24,900 รีวิว)

4. TickTick

แอปเช็กลิสต์ประจำวัน TickTick
ผ่านทางTickTick

TickTick เป็นแอปเช็กลิสต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งส่วนบุคคลและทีม โดยเน้นความเรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีใช้งานที่ซับซ้อน

ผู้ใช้สามารถแชร์งาน แนบไฟล์ และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดส่งที่กำลังจะมาถึงได้ ข้อมูลในแอปจะซิงโครไนซ์ข้ามทุกแพลตฟอร์มที่มีการติดตั้ง ดังนั้นจึงพร้อมใช้งานเสมอเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องใดก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick

  • สร้างงานโดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ และ TickTick จะกรอกข้อมูลในช่องที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างงาน
  • กำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานเพื่อให้คุณทราบว่าต้องทำอะไรในแต่ละวันและมีเวลาเหลือเท่าไรในการทำงานให้เสร็จ
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานและรายการในรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณไม่ลืมที่จะทำให้เสร็จ
  • กำหนดลำดับความสำคัญของงานของคุณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะทำงานใดก่อน
  • ตั้งค่าบริบทให้กับงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่คุณต้องทำให้เสร็จ

ข้อจำกัดของ TickTick

ราคาของ TickTick

  • 2.79 ดอลลาร์/เดือน หรือ 27.99 ดอลลาร์/ปี

TickTick รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 5/5 (87 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

5. โน้ตของแอปเปิล

แอปบันทึกโน้ตประจำวันพร้อมรายการตรวจสอบ
ผ่านทางApple

แอปนี้ถูกติดตั้งมาในอุปกรณ์ของ Apple เหมาะสำหรับการจดบันทึก นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันรายการตรวจสอบพื้นฐาน

แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์มากมายเท่ากับแอปสำหรับรายการตรวจสอบโดยเฉพาะ แต่ Apple Notes ก็เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้สำหรับความต้องการพื้นฐานในการทำรายการตรวจสอบ ผู้ใช้สามารถสร้างรายการ เพิ่มรายการ และทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นได้ นอกจากนี้ยังซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ Apple ที่เชื่อมต่อทั้งหมด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes

  • สร้างและจัดการงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
  • ซิงค์งานของคุณโดยอัตโนมัติข้ามอุปกรณ์ Apple ใด ๆ ที่ติดตั้งแอปไว้
  • ใช้ Markdown เพื่อจัดรูปแบบรายการตรวจสอบของคุณให้ดูน่าสนใจและอ่านง่ายยิ่งขึ้น
  • ค้นหาเช็กลิสต์งานหรือรายการเฉพาะได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต

  • แอปนี้ไม่มีฟีเจอร์หลากหลายเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
  • มันไม่สนับสนุนการทำงานร่วมกันได้ดีเท่ากับคู่แข่งบางราย

ราคาของแอปเปิลโน้ต

  • ฟรีตลอดไป

Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว

  • App Store: 4. 8/5 (55,800 รีวิว)

6. การประกอบ

แอปเช็กลิสต์ประจำวัน Assembly
ผ่านที่ประชุม

Assembly เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นธุรกิจโดยเฉพาะ มีโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการพนักงาน ในชุดฟีเจอร์นี้มีความสามารถในการสร้างรายการงาน ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงอัตโนมัติ และจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการของคุณ

การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายตัว และชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งเหนือกว่าการจัดการงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของชุดประกอบ

  • ปรับแต่งรายการตรวจสอบได้อย่างละเอียด รวมถึงสีและไอคอน ตลอดจนจำนวนรายการและรายการย่อย
  • แชร์รายการตรวจสอบกับผู้อื่นเพื่อทำงานร่วมกันในภารกิจร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • สร้างเทมเพลตจากรายการตรวจสอบที่คุณชื่นชอบและนำรูปแบบและการตั้งค่ากลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อรายการในเช็กลิสต์ถึงกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการลืมงานสำคัญ
  • มองเห็นความก้าวหน้าของคุณและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรองรับแผนภูมิแกนต์

ข้อจำกัดในการประกอบ

  • เส้นทางการเรียนรู้อาจชันสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ในฐานะแอปที่มุ่งเน้นธุรกิจ มันไม่เหมาะสำหรับงานส่วนตัวเท่ากับคู่แข่ง

ราคาประกอบ

  • ฟรีตลอดไป
  • รายการ: $2. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวการประกอบ

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (78 รีวิว)

7. GoodTask

แอปเช็กลิสต์ประจำวัน GoodTask
ผ่านทางGoodTask

นี่คือโซลูชันการจัดการงานจากบุคคลที่สามสำหรับระบบนิเวศของ Apple ซึ่งผสานการทำงานกับแอปReminders และCalendarของ Apple ได้อย่างลงตัว และซิงค์ข้อมูลกับ iCloud เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทุกเครื่อง ผู้ใช้สามารถสร้างรายการตรวจสอบ กำหนดวันครบกำหนด และสร้างรายการงานย่อยเพื่อความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodTask

  • จำกัดปริมาณการพิมพ์และการคลิกโดยใช้คุณสมบัติการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติพื้นฐาน
  • กำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานและรายการอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คุณจัดสรรเวลาทำงานและวางแผนในแต่ละวัน
  • รับการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดเวลาของงาน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมทำสิ่งสำคัญให้เสร็จ
  • กำหนดลำดับความสำคัญของงานเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรทำงานใดก่อน
  • ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพงานที่คุณได้ทำไปแล้วและงานที่ยังเหลืออยู่

ข้อจำกัดของ GoodTask

  • คุณสมบัติบางอย่างของแอปอื่น ๆ ไม่มีใน GoodTask
  • แอปอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง

ราคาของ GoodTask

  • ฟรีตลอดไป
  • ผู้สนับสนุน: $9.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ GoodTask

  • App Store: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)

8. งานใน Google

แอปเช็กลิสต์ประจำวัน Google Tasks
ผ่านทางGoogle Workspace Updates

นี่คือแอปเช็กลิสต์ฟรีจาก Google ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในชุด Google Workspace ได้ ผลิตภัณฑ์หลายตัวจะสร้างงานใน Google Tasks และเพิ่มเข้าไปในแอป Tasks โดยอัตโนมัติ ในฐานะที่เป็นบริการพื้นฐาน แอปนี้อาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่แอปอื่น ๆ มี แต่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปเช็กลิสต์ดิจิทัลพื้นฐาน

เมื่อแอปนี้ซิงค์กับผลิตภัณฑ์ Google Cloud อื่น ๆ แอปจะทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์หลายเครื่อง ไม่ว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งที่ต้องทำที่ใด Google จะติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks

  • สร้างและจัดการรายการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • สร้างงานโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุด Google Workspace
  • ซิงค์รายการตรวจสอบของคุณข้ามทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Google Workspace
  • รับการแจ้งเตือนบนแอปมือถือที่แจ้งเตือนคุณเมื่อมีงานที่กำลังจะครบกำหนด

ข้อจำกัดของ Google Tasks

  • แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ฟังก์ชันการทำงานค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของGoogle Tasks
  • การพึ่งพาผลิตภัณฑ์ของ Google ทำให้การร่วมมือกันมีข้อจำกัดมากกว่าการใช้แอปอื่น ๆ

ราคาของ Google Tasks

  • ฟรีตลอดไป

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks

  • App Store: 4. 8/5 (75,600 รีวิว)
  • Google Play: 4. 4/5 (327,000 รีวิว)

9. สิ่งของ

แอปเช็กลิสต์ประจำวัน: สิ่งที่ต้องทำ
ผ่านทางสิ่งของ

ถัดไปในรายการแอปเช็คลิสต์ประจำวันของเราคือ Things ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสร้างงานใหม่และจัดการงานเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เป็นแอปมือถือที่ไม่มีเวอร์ชันฟรี แต่มีราคาถูกเพียงครั้งเดียว แม้ว่าจะมีราคาสูงเมื่อเทียบกับแอปมือถืออื่นๆ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าบริการรายเดือนของตัวเลือกอื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสิ่งต่างๆ

  • แชร์รายการตรวจสอบกับผู้อื่นเพื่อให้ทุกคนที่ทำงานในรายการงานเดียวกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างโครงการเพื่อจัดระเบียบรายการงานของคุณให้ดีขึ้นและติดตามความคืบหน้าของคุณในชุดของงานที่เกี่ยวข้อง
  • คัดลอกและวางรายการจากแอปอื่น ๆ และ Things จะจัดรูปแบบให้เป็นรายการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
  • ค้นหาโปรเจ็กต์และรายการตรวจสอบของคุณเพื่อค้นหาภารกิจเฉพาะที่ต้องการทำเสร็จหรือแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของสิ่งต่าง ๆ

  • สำหรับแอปพลิเคชันมือถือ ราคาค่อนข้างสูงสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ไม่รองรับการทำงานร่วมกันได้ดีเท่าที่ผู้ใช้ต้องการ
  • แอปนี้อาจใช้งานยาก

ราคาสินค้า

  • ฿9. 99

การจัดอันดับและรีวิวสิ่งต่างๆ

  • App Store: 4. 8/5 (22,800 รีวิว)

10. Microsoft To Do

แอปเช็กลิสต์ประจำวัน Microsoft To Do
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft นี้เป็นวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบงานภายในระบบนิเวศของ Microsoftแอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้จะซิงค์กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เพื่อให้คุณหรือสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างง่ายดาย

เช่นเดียวกับบริการของ Google, Microsoft To-Do ขาดคุณสมบัติหลักบางประการของโซลูชันที่ซับซ้อนกว่า แต่ให้วิธีการเพิ่มงานที่เรียบง่าย สำหรับความต้องการซอฟต์แวร์รายการตรวจสอบพื้นฐานในหมู่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ถือเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do

  • ผสานรวมรายการของคุณกับผลิตภัณฑ์มากมายในระบบนิเวศของ Microsoft เช่น Outlook และ Teams เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน
  • ซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติข้ามทุกอุปกรณ์ที่ใช้แอปหรือผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่เชื่อมต่ออยู่
  • เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แม้เป็นมือใหม่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ร่วมมือในภารกิจได้อย่างง่ายดายโดยการแชร์และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือผู้อื่น

ข้อจำกัดของ Microsoft To Do

  • การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้แอปไม่มีคุณสมบัติบางอย่างที่มีในผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะทางมากกว่า
  • การพึ่งพาในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์จำกัดตัวเลือกในการร่วมมือเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย

ราคาของ Microsoft To Do

  • ฟรีตลอดไป

Microsoft To Do คะแนนและรีวิว

  • App Store: 4. 7/5 (189,900 รีวิว)
  • Google Play: 4. 7/5 (289,000 รีวิว)

รักษาประสิทธิภาพการทำงานในปี 2024 ด้วยรายการตรวจสอบประจำวัน

ก้าวข้ามแอปเช็กลิสต์แบบธรรมดา และเพิ่มประสิทธิภาพงานของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเช็กลิสต์ในตัว (ไม่ต้องเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม)

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp ประกอบด้วยความสามารถในการสร้างและจัดการรายการตรวจสอบ รวมถึงการมอบหมายงานที่ต้องทำและการกำหนดวันที่ครบกำหนด ทั้งหมดนี้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานและกำหนดเวลาตลอดอายุการใช้งานของโครงการได้

และที่ดีที่สุดคือ เรามีรายการตรวจสอบและการติดตามงานในทุกระดับ รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพของเราด้วย!