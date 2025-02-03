10 แอปเช็กลิสต์ประจำวันเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานและทำงานได้เร็วขึ้นรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานและจัดการกับกำหนดส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ ทำให้คุณไม่พลาดงานสำคัญในรายการที่ต้องทำของคุณ
ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจแอปพลิเคชันเช็กลิสต์ออนไลน์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะพิจารณาว่าควรเลือกแอปเช็กลิสต์อย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการงานของคุณมากที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในแอปเช็กลิสต์ประจำวัน?
คนส่วนใหญ่มีงานที่ต้องทำซ้ำๆ ที่ต้องติดตาม แอปรายการตรวจสอบประจำวันสามารถช่วยให้เพิ่มงานที่จะทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มงานที่ทำครั้งเดียวสำหรับเวลาที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นได้อีกด้วย
การดูว่ามีอะไรบ้างจะช่วยให้คุณเลือกแอปเช็กลิสต์ที่มีฟีเจอร์ที่คุณต้องการได้ ฟีเจอร์บางอย่างที่มักมีในแอปเช็กลิสต์ประจำวัน ได้แก่:
- ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการจัดกลุ่มงานเป็นหลายโครงการเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
- ฟังก์ชันกำหนดวันครบกำหนดเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาและหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลาสำคัญ
- คุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถกำหนดการพึ่งพาของงานได้ ทำให้คุณสามารถทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่เหมาะสม
- ความสามารถในการติดแท็กงานเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- ชุดเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในตัวเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
10 แอปเช็กลิสต์ประจำวันที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การค้นหาแอปเช็คลิสต์ประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณหมายถึงการประเมินตัวเลือกยอดนิยม เราได้รวบรวมแอปเช็คลิสต์ออนไลน์ที่ดีที่สุดไว้ด้านล่างเพื่อช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้
1.ClickUp– แอปเช็กลิสต์ประจำวันสำหรับพนักงานที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หนึ่งในคุณสมบัติมากมายของมันคือความสามารถในการสร้างรายการตรวจสอบมอบหมายงาน ClickUp ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า ซอฟต์แวร์นี้รองรับมุมมองหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิ Kanban แผนภูมิ Ganttและรูปแบบรายการตรวจสอบงาน ClickUpที่เรียบง่าย จึงเหมาะกับความต้องการและกระบวนการทำงานที่หลากหลาย ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายตัวเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานและรวมงานให้เป็นศูนย์กลาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างรายการตรวจสอบที่มีจำนวนรายการและรายการย่อยได้ไม่จำกัด พร้อมปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลได้อย่างง่ายดาย
- ตั้งค่ารายการตรวจสอบให้ทำงานซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน เพื่อให้งานมีความเกี่ยวข้องกับวันอยู่เสมอ
- สร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบของคุณเองหรือเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปที่มีให้เลือก
- รับการแจ้งเตือนเมื่อรายการในเช็กลิสต์ถึงกำหนด เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นในภารกิจเดียวกันได้อย่างง่ายดายโดยการแชร์รายการตรวจสอบของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ...ยัง!
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Toggl Plan
Toggl Plan มีคุณสมบัติอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยแอปจัดการโครงการและเครื่องมือจัดตารางงานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน ติดตามวันที่ครบกำหนด และตั้งการแจ้งเตือนกำหนดเวลาได้ ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับขนาดได้อย่างดีจากโครงการส่วนตัวง่ายๆ ไปจนถึงการจัดการทีมขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan
- มองเห็นงานและโครงการต่าง ๆ บนกระดานคัมบังเพื่อให้ง่ายต่อการดูและตรวจสอบได้ในทันที
- ตั้งภารกิจให้เกิดขึ้นซ้ำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน นอกเหนือจากการทำรายการตรวจสอบประจำวัน
- สร้างระบบของการพึ่งพาสำหรับงานเพื่อให้คุณรู้ว่าควรทำอันไหนก่อน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายในภารกิจและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ Toggl Plan
- แอปนี้อาจเรียนรู้ได้ยาก
- คุณสมบัติการรายงานไม่แข็งแกร่งเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
ราคาของ Toggl Plan
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
Toggl Plan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (37 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
3. Habitica – แอปตรวจสอบกิจวัตรประจำวัน
ซอฟต์แวร์นี้เป็นเครื่องมือจัดการงานยอดนิยมที่ใช้แนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในการแก้ปัญหา มันเปลี่ยนชีวิตของคุณให้กลายเป็นเกมสวมบทบาท (RPG)
คุณควบคุมตัวละครเสมือนที่มีภารกิจเหมือนกับคุณ เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ตัวละครเสมือนของคุณจะได้รับคะแนนประสบการณ์ และในที่สุดก็จะเลเวลอัพ ตัวละครของคุณสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้หรือกิลด์ได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถร่วมมือกับเพื่อนในชีวิตจริงและสมาชิกทีมของคุณในภารกิจที่คุณแบ่งปันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- การเล่นเกม RPG ทำให้รายการตรวจสอบที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องน่าสนใจมากขึ้น
- ติดตามพฤติกรรมของคุณเพื่อดูความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลา และทำให้แน่ใจว่าคุณมีวินัย
- รับรางวัลสำหรับงานและนิสัยที่ทำสำเร็จเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจมากขึ้น
- ยกระดับตัวตนเสมือนของคุณให้สูงขึ้นเมื่อคุณทำภารกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสัมผัสกับความรู้สึกของความสำเร็จ
- โต้ตอบกับชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่เพื่อรับการสนับสนุนและช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Habitica
- การเล่นเกมอาจมากเกินไปสำหรับผู้ใช้บางคน
- แอปนี้อาจทำให้ติดได้ คุณอาจใช้เวลาไปกับมันมากกว่าที่คุณวางแผนไว้
- ผู้รีวิวบางคนรู้สึกว่า ราคาสูงเกินไป
ราคา Habitica
- ฟรีตลอดไป
- $4. 99/เดือน หรือ $47. 99 ต่อปี
คะแนนและรีวิว Habitica
- App Store: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
- Google Play: 4/5 (24,900 รีวิว)
4. TickTick
TickTick เป็นแอปเช็กลิสต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งส่วนบุคคลและทีม โดยเน้นความเรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีใช้งานที่ซับซ้อน
ผู้ใช้สามารถแชร์งาน แนบไฟล์ และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดส่งที่กำลังจะมาถึงได้ ข้อมูลในแอปจะซิงโครไนซ์ข้ามทุกแพลตฟอร์มที่มีการติดตั้ง ดังนั้นจึงพร้อมใช้งานเสมอเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องใดก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- สร้างงานโดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ และ TickTick จะกรอกข้อมูลในช่องที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างงาน
- กำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานเพื่อให้คุณทราบว่าต้องทำอะไรในแต่ละวันและมีเวลาเหลือเท่าไรในการทำงานให้เสร็จ
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานและรายการในรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณไม่ลืมที่จะทำให้เสร็จ
- กำหนดลำดับความสำคัญของงานของคุณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะทำงานใดก่อน
- ตั้งค่าบริบทให้กับงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่คุณต้องทำให้เสร็จ
ข้อจำกัดของ TickTick
- แอปนี้ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่แอปทางเลือกของ TickTickมี
- แอปอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
ราคาของ TickTick
- 2.79 ดอลลาร์/เดือน หรือ 27.99 ดอลลาร์/ปี
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (87 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. โน้ตของแอปเปิล
แอปนี้ถูกติดตั้งมาในอุปกรณ์ของ Apple เหมาะสำหรับการจดบันทึก นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันรายการตรวจสอบพื้นฐาน
แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์มากมายเท่ากับแอปสำหรับรายการตรวจสอบโดยเฉพาะ แต่ Apple Notes ก็เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้สำหรับความต้องการพื้นฐานในการทำรายการตรวจสอบ ผู้ใช้สามารถสร้างรายการ เพิ่มรายการ และทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นได้ นอกจากนี้ยังซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ Apple ที่เชื่อมต่อทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes
- สร้างและจัดการงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- ซิงค์งานของคุณโดยอัตโนมัติข้ามอุปกรณ์ Apple ใด ๆ ที่ติดตั้งแอปไว้
- ใช้ Markdown เพื่อจัดรูปแบบรายการตรวจสอบของคุณให้ดูน่าสนใจและอ่านง่ายยิ่งขึ้น
- ค้นหาเช็กลิสต์งานหรือรายการเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต
- แอปนี้ไม่มีฟีเจอร์หลากหลายเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
- มันไม่สนับสนุนการทำงานร่วมกันได้ดีเท่ากับคู่แข่งบางราย
ราคาของแอปเปิลโน้ต
- ฟรีตลอดไป
Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว
- App Store: 4. 8/5 (55,800 รีวิว)
6. การประกอบ
Assembly เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นธุรกิจโดยเฉพาะ มีโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการพนักงาน ในชุดฟีเจอร์นี้มีความสามารถในการสร้างรายการงาน ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงอัตโนมัติ และจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการของคุณ
การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายตัว และชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งเหนือกว่าการจัดการงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของชุดประกอบ
- ปรับแต่งรายการตรวจสอบได้อย่างละเอียด รวมถึงสีและไอคอน ตลอดจนจำนวนรายการและรายการย่อย
- แชร์รายการตรวจสอบกับผู้อื่นเพื่อทำงานร่วมกันในภารกิจร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- สร้างเทมเพลตจากรายการตรวจสอบที่คุณชื่นชอบและนำรูปแบบและการตั้งค่ากลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
- รับการแจ้งเตือนเมื่อรายการในเช็กลิสต์ถึงกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการลืมงานสำคัญ
- มองเห็นความก้าวหน้าของคุณและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรองรับแผนภูมิแกนต์
ข้อจำกัดในการประกอบ
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันสำหรับผู้ใช้บางคน
- ในฐานะแอปที่มุ่งเน้นธุรกิจ มันไม่เหมาะสำหรับงานส่วนตัวเท่ากับคู่แข่ง
ราคาประกอบ
- ฟรีตลอดไป
- รายการ: $2. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวการประกอบ
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (78 รีวิว)
7. GoodTask
นี่คือโซลูชันการจัดการงานจากบุคคลที่สามสำหรับระบบนิเวศของ Apple ซึ่งผสานการทำงานกับแอปReminders และCalendarของ Apple ได้อย่างลงตัว และซิงค์ข้อมูลกับ iCloud เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทุกเครื่อง ผู้ใช้สามารถสร้างรายการตรวจสอบ กำหนดวันครบกำหนด และสร้างรายการงานย่อยเพื่อความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodTask
- จำกัดปริมาณการพิมพ์และการคลิกโดยใช้คุณสมบัติการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติพื้นฐาน
- กำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานและรายการอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คุณจัดสรรเวลาทำงานและวางแผนในแต่ละวัน
- รับการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดเวลาของงาน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมทำสิ่งสำคัญให้เสร็จ
- กำหนดลำดับความสำคัญของงานเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรทำงานใดก่อน
- ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพงานที่คุณได้ทำไปแล้วและงานที่ยังเหลืออยู่
ข้อจำกัดของ GoodTask
- คุณสมบัติบางอย่างของแอปอื่น ๆ ไม่มีใน GoodTask
- แอปอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
ราคาของ GoodTask
- ฟรีตลอดไป
- ผู้สนับสนุน: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GoodTask
- App Store: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
8. งานใน Google
นี่คือแอปเช็กลิสต์ฟรีจาก Google ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในชุด Google Workspace ได้ ผลิตภัณฑ์หลายตัวจะสร้างงานใน Google Tasks และเพิ่มเข้าไปในแอป Tasks โดยอัตโนมัติ ในฐานะที่เป็นบริการพื้นฐาน แอปนี้อาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่แอปอื่น ๆ มี แต่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปเช็กลิสต์ดิจิทัลพื้นฐาน
เมื่อแอปนี้ซิงค์กับผลิตภัณฑ์ Google Cloud อื่น ๆ แอปจะทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์หลายเครื่อง ไม่ว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งที่ต้องทำที่ใด Google จะติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- สร้างและจัดการรายการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- สร้างงานโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุด Google Workspace
- ซิงค์รายการตรวจสอบของคุณข้ามทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Google Workspace
- รับการแจ้งเตือนบนแอปมือถือที่แจ้งเตือนคุณเมื่อมีงานที่กำลังจะครบกำหนด
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ฟังก์ชันการทำงานค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของGoogle Tasks
- การพึ่งพาผลิตภัณฑ์ของ Google ทำให้การร่วมมือกันมีข้อจำกัดมากกว่าการใช้แอปอื่น ๆ
ราคาของ Google Tasks
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks
- App Store: 4. 8/5 (75,600 รีวิว)
- Google Play: 4. 4/5 (327,000 รีวิว)
9. สิ่งของ
ถัดไปในรายการแอปเช็คลิสต์ประจำวันของเราคือ Things ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสร้างงานใหม่และจัดการงานเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เป็นแอปมือถือที่ไม่มีเวอร์ชันฟรี แต่มีราคาถูกเพียงครั้งเดียว แม้ว่าจะมีราคาสูงเมื่อเทียบกับแอปมือถืออื่นๆ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าบริการรายเดือนของตัวเลือกอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสิ่งต่างๆ
- แชร์รายการตรวจสอบกับผู้อื่นเพื่อให้ทุกคนที่ทำงานในรายการงานเดียวกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างโครงการเพื่อจัดระเบียบรายการงานของคุณให้ดีขึ้นและติดตามความคืบหน้าของคุณในชุดของงานที่เกี่ยวข้อง
- คัดลอกและวางรายการจากแอปอื่น ๆ และ Things จะจัดรูปแบบให้เป็นรายการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาโปรเจ็กต์และรายการตรวจสอบของคุณเพื่อค้นหาภารกิจเฉพาะที่ต้องการทำเสร็จหรือแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของสิ่งต่าง ๆ
- สำหรับแอปพลิเคชันมือถือ ราคาค่อนข้างสูงสำหรับผู้ใช้บางคน
- ไม่รองรับการทำงานร่วมกันได้ดีเท่าที่ผู้ใช้ต้องการ
- แอปนี้อาจใช้งานยาก
ราคาสินค้า
- ฿9. 99
การจัดอันดับและรีวิวสิ่งต่างๆ
- App Store: 4. 8/5 (22,800 รีวิว)
10. Microsoft To Do
ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft นี้เป็นวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบงานภายในระบบนิเวศของ Microsoftแอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้จะซิงค์กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เพื่อให้คุณหรือสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างง่ายดาย
เช่นเดียวกับบริการของ Google, Microsoft To-Do ขาดคุณสมบัติหลักบางประการของโซลูชันที่ซับซ้อนกว่า แต่ให้วิธีการเพิ่มงานที่เรียบง่าย สำหรับความต้องการซอฟต์แวร์รายการตรวจสอบพื้นฐานในหมู่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ถือเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- ผสานรวมรายการของคุณกับผลิตภัณฑ์มากมายในระบบนิเวศของ Microsoft เช่น Outlook และ Teams เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน
- ซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติข้ามทุกอุปกรณ์ที่ใช้แอปหรือผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่เชื่อมต่ออยู่
- เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว แม้เป็นมือใหม่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- ร่วมมือในภารกิจได้อย่างง่ายดายโดยการแชร์และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือผู้อื่น
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
- การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้แอปไม่มีคุณสมบัติบางอย่างที่มีในผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะทางมากกว่า
- การพึ่งพาในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์จำกัดตัวเลือกในการร่วมมือเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
ราคาของ Microsoft To Do
- ฟรีตลอดไป
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- App Store: 4. 7/5 (189,900 รีวิว)
- Google Play: 4. 7/5 (289,000 รีวิว)
รักษาประสิทธิภาพการทำงานในปี 2024 ด้วยรายการตรวจสอบประจำวัน
ก้าวข้ามแอปเช็กลิสต์แบบธรรมดา และเพิ่มประสิทธิภาพงานของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเช็กลิสต์ในตัว (ไม่ต้องเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม)
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp ประกอบด้วยความสามารถในการสร้างและจัดการรายการตรวจสอบ รวมถึงการมอบหมายงานที่ต้องทำและการกำหนดวันที่ครบกำหนด ทั้งหมดนี้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานและกำหนดเวลาตลอดอายุการใช้งานของโครงการได้
และที่ดีที่สุดคือ เรามีรายการตรวจสอบและการติดตามงานในทุกระดับ รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพของเราด้วย!