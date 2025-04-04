เทมเพลตติดตามนิสัยฟรีใน Google Sheets, Excel และ ClickUp

พวกเราส่วนใหญ่รู้ดีว่าควรทำอะไรเพื่อสร้างชีวิตที่สมดุลให้กับตัวเอง มันเป็นอะไรประมาณนี้:
ออกกำลังกายเป็นประจำ. เปลี่ยนอาหารขยะเป็นอาหารปรุงเองที่บ้านที่มีประโยชน์. ดื่มน้ำ. นอนให้เพียงพอ. จำกัดเวลาที่ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์. ใช้เวลาอยู่กับคนที่รักมากขึ้น. ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง. 🌻
แต่เราทำสิ่งเหล่านี้เสมอหรือไม่?
อืมมม... ไม่ค่อยเท่าไหร่เลย แม้จะมีความตั้งใจดีที่สุด การรักษาพฤติกรรมที่ดีให้คงอยู่ก็ยากกว่าที่คิด และนิสัยที่ไม่ดีก็มักจะกลับมาอีกครั้งอย่างรวดเร็ว
นั่นคือจุดที่เทมเพลตติดตามนิสัยมีประโยชน์ เมื่อคุณติดตามนิสัยต่างๆ พวกมันจะจัดการได้ง่ายขึ้น ก่อนที่คุณจะรู้ตัว นิสัยใหม่ๆ ของคุณก็กลายเป็น—กล้าพูดไหม?—นิสัยไปแล้ว ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องคิดถึงมันอีกต่อไป 🤩
มาดูกันว่าแม่แบบติดตามนิสัยสามารถช่วยคุณพัฒนาและรักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างไร จากนั้นเราจะแบ่งปันไอเดียการติดตามนิสัยเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทีละขั้นตอน
อะไรคือแบบฟอร์มติดตามนิสัย?
เทมเพลตติดตามนิสัยช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นการกระทำเล็กๆ ที่คุณสามารถทำเป็นประจำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ตัวติดตามนิสัยช่วยให้คุณสร้างแรงผลักดันโดยการเตือนคุณว่าควรทำอะไรในแต่ละวัน คล้ายกับแอปติดตามเป้าหมาย พวกมันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของความก้าวหน้าของคุณ ติดตามว่าคุณทำได้ดีแค่ไหน และช่วยให้คุณปรับตัวอย่างรวดเร็วหากคุณหลุดออกจากเส้นทาง
พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก้าวต่อไปจนกว่านิสัยใหม่ที่เป็นบวกจะฝังแน่นในกิจวัตรประจำวันของคุณ — ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่า21 วันที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเล็กน้อย
คุณสามารถใช้เทมเพลตติดตามนิสัยรายสัปดาห์เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับหนึ่งสัปดาห์, เทมเพลตติดตามนิสัย 30 วันเพื่อสนับสนุนการตั้งเป้าหมายสำหรับทั้งเดือน, หรือเทมเพลตติดตามนิสัยรายปีสำหรับทั้งปี—หรือมากกว่านั้น
ไปข้างหน้าและใช้เทมเพลตติดตามนิสัยกับโครงการดูแลตัวเอง เช่น การเพิ่มปริมาณการดื่มน้ำ การทานอาหารเสริมประจำวัน หรือการพักผ่อนเป็นประจำระหว่างวันทำงาน หรือใช้เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญในการทำงานของคุณ เก็บเงินสำหรับวันหยุดในฝัน หรือจัดสรรเวลาเพื่อเขียนหนังสือสักเล่มทีละหน้า 📚
ไม่ว่าคุณจะใช้มันอย่างไร การใช้ตัวติดตามนิสัยเพื่อจัดการงานเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่คุณสามารถทำได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามนิสัยที่ดี?
แอปและเทมเพลตติดตามนิสัยที่ดีที่สุดมีสิ่งบางอย่างที่เหมือนกัน:
- พวกมันเรียบง่ายและใช้งานง่าย
- รูปแบบของพวกเขาเหมาะกับคุณ—ไม่ว่าจะเป็นตารางที่ออกแบบมาอย่างดีพร้อมวันที่, ตัวติดตามนิสัยขนาดเล็กที่สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าหรือกระเป๋าสตางค์, ตัวติดตามนิสัยในรูปแบบบูเลตเจอร์นัลที่มีสีต่างกันสำหรับเป้าหมายต่าง ๆ, หรือตัวติดตามนิสัยแบบวงกลมที่ไหลจากวันหนึ่งไปสู่วันต่อไป
- พวกเขาให้คุณติ๊กเครื่องหมายถูกเมื่อทำแต่ละรายการเสร็จ ไม่ว่าจะทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในแบบแผนงานที่พิมพ์ได้ เพื่อให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จในแต่ละวัน ✅
- พวกเขาช่วยในการจัดการลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่เสมอ
- พวกเขาทำงานร่วมกับเครื่องมือวางแผนดิจิทัลอื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อจัดการปริมาณงานของคุณ
13 แบบฟอร์มติดตามนิสัยฟรีสำหรับใช้ในปี 2025
ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร ก็มีเทมเพลตติดตามนิสัยที่เหมาะกับคุณเสมอ บางทีคุณอาจตั้งเป้าหมายท้าทาย 30 วันในการโทรหาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน หรือบางทีคุณอาจกำลังมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาว เช่น การเตรียมตัววิ่งมาราธอน (คุณอาจต้องการใช้เทมเพลตติดตามนิสัย 100 วันสำหรับเป้าหมายนั้น) 🏃
แม่แบบติดตามนิสัยหลายแบบในปัจจุบันเป็นแบบดิจิทัลแล้ว แต่ถ้าคุณชอบทำงานกับเอกสารกระดาษ คุณสามารถค้นหาแม่แบบติดตามนิสัยที่สามารถพิมพ์ได้ฟรีทางออนไลน์ และอย่าลังเลที่จะเพิ่มสติกเกอร์สร้างแรงบันดาลใจขณะใช้งาน
และในขณะที่เราพูดถึงนิสัยที่ดี นี่คือบางสิ่งที่คุณสามารถเริ่มสร้างได้วันนี้—เพื่ออาชีพที่คุ้มค่ามากขึ้น!
ตอนนี้เรามาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีให้ใช้งานออนไลน์สำหรับเทมเพลตติดตามนิสัยกัน
1. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
ClickUp Personal Habit Trackerคือเทมเพลตติดตามนิสัยฟรีที่ช่วยให้คุณควบคุมกิจกรรมประจำวันของคุณได้ พร้อมทั้งสนับสนุนนิสัยที่ดีต่อสุขภาพในขณะที่คุณทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
เริ่มต้นโดยใช้ClickUp DocหรือSticky Notesบน ClickUp Whiteboard เพื่อระบุเป้าหมายของคุณ จากนั้นระดมความคิดเกี่ยวกับนิสัยที่คุณต้องสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าความสำคัญที่แท้จริงของคุณคืออะไรเทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญอาจช่วยให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น
สร้างงานสำหรับนิสัยเฉพาะแต่ละอย่างที่คุณต้องการติดตาม ซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ "นั่งสมาธิ 10 นาทีทุกวัน" ไปจนถึง "เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์" กำหนดกรอบเวลาสำหรับแต่ละงานโดยใช้หมุดหมายเพื่อให้คุณมีเป้าหมายย่อยๆ ในการทำงาน และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงานเล็กๆ ที่ทำเป็นประจำ เช่น อ่าน 15 หน้า หรือเดิน 10,000 ก้าวในแต่ละวัน 🚶
ใช้ช่องสถานะเปิดและสถานะเสร็จสิ้น และแถบความคืบหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณในแต่ละงาน จากนั้นตัดสินใจว่าคุณต้องการติดตามความคืบหน้าโดยรวมของคุณอย่างไร—เลือกจากมุมมองตารางหรือรายการ
2. แม่แบบแผนการติดตามนิสัยประจำสัปดาห์ของ ClickUp
เทมเพลตแผนประจำสัปดาห์ของ ClickUpคือเครื่องมือติดตามนิสัยที่เหมาะสำหรับคุณในการวางแผนประจำสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต จัดระเบียบและสมดุลความรับผิดชอบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน โดยตั้งเป้าหมายและกำหนดงานสำหรับแต่ละเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุในสัปดาห์นั้น
แบ่งนิสัยประจำสัปดาห์ของคุณออกเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน เช่น "อ่านหนังสือ 30 นาทีทุกวัน" หรือ "ทำรายงานโครงการให้เสร็จสองส่วน" ใช้ Milestones ที่ใช้งานง่ายของ ClickUp เพื่อแบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นวัตถุประสงค์รายสัปดาห์ที่เล็กลง ทำให้จัดการได้ง่ายขึ้นและไม่รู้สึกหนักเกินไป
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของสัปดาห์ของคุณได้ด้วยช่องสถานะ โดยเปลี่ยนสถานะงานจาก 'กำลังดำเนินการ' เป็น 'เสร็จสิ้น' เมื่อคุณมีความคืบหน้า จัดตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของคุณด้วยการเปลี่ยนมุมมองเป็นตาราง รายการ หรือปฏิทิน
ไม่ว่าคุณจะมีความปรารถนาอะไรก็ตาม แม่แบบ ClickUp Weekly Planner เป็นเครื่องมือที่มีค่าอย่างยิ่งในการปลูกฝังนิสัยที่ดี อำนวยความสะดวกในการก้าวหน้าของเป้าหมาย และทำให้สัปดาห์ของคุณมีประสิทธิภาพและสมดุล 🗓️
3. แม่แบบติดตามนิสัยประจำเดือนของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Monthly Plannerเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจัดระเบียบพฤติกรรมและงานประจำเดือนในลักษณะที่สอดคล้องและครอบคลุม เทมเพลตติดตามพฤติกรรมนี้ช่วยให้คุณตั้งและติดตามเป้าหมายประจำเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยให้คุณมีแรงจูงใจตลอดทั้งเดือน
มอบหมายงานสำหรับนิสัยหรือเป้าหมายแต่ละข้อของคุณ และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อสร้างงานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น "อ่าน 50 หน้าต่อวัน" หรือ "ออกกำลังกาย 4 ครั้งต่อสัปดาห์" คุณสามารถตั้งเป้าหมายสำคัญสำหรับเป้าหมายระยะยาวของคุณได้ เพื่อให้คุณมีความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ให้เฉลิมฉลองตลอดทั้งเดือน 🎉
เทมเพลตนี้มีตัวเลือกสำหรับมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น มุมมองบอร์ด มุมมองรายการ หรือมุมมองปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแผนรายเดือนของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับสไตล์ของคุณได้ เทมเพลตแผนรายเดือนของ ClickUp ยังมีแถบความคืบหน้าเพื่อให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายได้อย่างง่ายดายและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
4. แม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
จัดการเป้าหมายประจำวันของคุณด้วยเทมเพลตเป้าหมายประจำวันจาก ClickUp! เทมเพลตนี้มอบระบบที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการเป้าหมายประจำวันของคุณ เทมเพลตติดตามนิสัยนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนความปรารถนาอันสูงส่งให้กลายเป็นเป้าหมายรายวันที่จัดการได้ ส่งเสริมความสม่ำเสมอและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายหลักของวันด้วยงานที่ส่งเสริมนิสัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้น เช่น "ออกกำลังกาย 30 นาที" หรือ "สรุปข้อเสนอโครงการ" ใช้ย่อยงานย่อยเพื่อแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่เล็กและจัดการได้ง่ายขึ้น และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงานประจำวันเฉพาะ เช่น "ดื่มน้ำ 8 แก้ว" หรือ "นั่งสมาธิ 15 นาที" 🧘
ใช้ประโยชน์จากพลังของฟิลด์สถานะที่ใช้งานง่ายของ ClickUp เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายจาก 'ต้องทำ' เป็น 'เสร็จแล้ว' ได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายตลอดทั้งวัน มอบไม่เพียงแค่เครื่องมือในการจัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในแต่ละงานที่เสร็จสมบูรณ์อีกด้วย
5. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUpช่วยให้คุณทำงานเสร็จอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นลำดับที่ถูกต้อง สร้างนิสัยที่ดีที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมาย 🌈
แม่แบบแพลนเนอร์นี้ช่วยแบ่งงานใหญ่แต่ละชิ้นออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น พร้อมกำหนดวันครบกำหนดของแต่ละงาน ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน และยังสามารถจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างยืดหยุ่นด้วยกระดานคัมบัง (Kanban Board) และหากมีผู้อื่นเกี่ยวข้อง คุณสามารถมอบหมายงานให้ผู้อื่นผ่านClickUp Automations ได้อย่างง่ายดาย
จัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทของงาน ความถี่ และหมายเหตุสำคัญ และติดตามความคืบหน้าโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ กำลังดำเนินการ เสร็จสมบูรณ์ หรือยกเลิก
คุณสามารถดูงานทั้งหมดของคุณได้ในมุมมองรายการงาน ใช้เทมเพลตเป็นแผนงานรายสัปดาห์ในมุมมองปฏิทินรายสัปดาห์ หรือใช้เป็นเทมเพลตติดตามนิสัยรายเดือนในมุมมองปฏิทินรายเดือน
6. แม่แบบสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpคือตัวติดตามนิสัยประจำวัน—เพราะนิสัยประจำวันช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายระยะยาว
ใช้รายการตรวจสอบและฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่, ปริมาณงาน, และความคืบหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นในแต่ละวัน จัดเรียงรายการที่ต้องทำตามวันที่ครบกำหนดและจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณรู้ว่าควรเน้นอะไรก่อน
เทมเพลตติดตามนิสัยง่าย ๆ นี้ยังให้คุณติ๊กถูกเมื่อทำแต่ละรายการเสร็จแล้วได้อีกด้วย จากนั้นคุณสามารถซ่อนรายการเหล่านั้น หรือจะปล่อยให้แสดงอยู่ให้เห็นต่อไปก็ได้ตามต้องการ การได้เห็นงานที่ทำสำเร็จแล้วบ่อย ๆ จะช่วยให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ✅
มุมมองคณะกรรมการจะแสดงให้คุณเห็นอย่างรวดเร็วว่ายังมีอะไรที่ต้องทำและอะไรที่ทำเสร็จแล้ว เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าคุณอยู่ในจุดใดของภาพรวมที่ใหญ่กว่า
7. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpทำงานได้ดีเป็นพิเศษเมื่อคุณกำลังจัดการกับงานหลายอย่างและยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน เทมเพลตติดตามนิสัยฟรีนี้จะแสดงงานทั้งหมดของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย
จากนั้น เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อ คุณสามารถเจาะลึกไปยังรายละเอียดของงานใด ๆ ได้ คุณสมบัติที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่, บทบาท, ทรัพยากร, และระดับการผลิต จะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังทำงานกับอะไร และคุณต้องทำอะไรให้สำเร็จ
คุณยังสามารถจัดระเบียบงานของคุณตามคุณลักษณะบางอย่าง เช่น หมวดหมู่และบทบาท เพื่อให้คุณสามารถทำงานที่คล้ายกันพร้อมกันได้หากคุณต้องการ จากนั้นเพียงแค่เปลี่ยนสถานะจาก "เปิด" เป็น "เสร็จสิ้น" เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เป็นตัวติดตามนิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการวางแผนล่วงหน้าแค่ไหน 🗓️
8. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตในฐานะบุคคล—และการเติบโตในอาชีพของคุณ เติมเต็มศักยภาพของคุณด้วยการเข้าใจจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง จากนั้นวางแผนเพื่อก้าวไปสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวคุณเอง
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ เป็นเครื่องมือติดตามเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทางอาชีพรวมถึงการวางแผนโครงการที่ ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและจัดระเบียบงานของคุณ โดยคำนึงถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นคุณสามารถวัดความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้
สถานะงานหลายรูปแบบ เช่น ไม่ตรงตามเป้าหมาย, ตรงตามเป้าหมาย, และบรรลุเป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ เช่น ความสามารถในการเลือกคู่หูรับผิดชอบ, ตั้งเป้าหมายขั้นต่ำรายวัน, และเฉลิมฉลองชัยชนะและความสำเร็จ ช่วยให้คุณสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ 🏆
มุมมองบอร์ด PD ต่อไตรมาสจะแสดงแผนพัฒนาส่วนบุคคลของคุณสำหรับทุกสามเดือน คุณยังสามารถวัดระดับความพึงพอใจของคุณสำหรับแต่ละงานได้โดยการเลือกจำนวนหัวใจจากห้าดวงสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเอง "คุณพอใจกับความก้าวหน้าของคุณมากแค่ไหน?"
9. แม่แบบตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็ก
"คุณแปรงฟัน/จัดเตียง/ทำการบ้านหรือยัง?" พ่อแม่ทุกคนต่างรู้จักกิจวัตรประจำวันเหล่านี้ดี—และรู้ดีว่าบางครั้งมันยากแค่ไหนที่จะให้ลูกๆ ทำสิ่งเหล่านี้ จัดระเบียบนิสัยที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับตัวคุณเอง (และลูกๆ ของคุณ) ด้วยClickUp Daily Personal Schedule for Kids
เดิมทีออกแบบมาสำหรับเด็กที่เรียนที่บ้าน แม่แบบติดตามนิสัยนี้สามารถปรับใช้ได้ง่ายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็กที่ไปโรงเรียนเช่นกัน เป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้ชัดเจนและเหมาะกับเด็ก ซึ่งให้โครงสร้างและแสดงให้พวกเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องทำอะไรทุกวันและเมื่อไหร่ พร้อมทั้งเตือนความจำที่เป็นประโยชน์หากจำเป็น
ด้วยการจัดสรรเวลาสำหรับทำการบ้าน เวลาสำหรับครอบครัว และกิจกรรมสนุกสนานอย่างสมดุล จะช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพและมีความสุข และคุณยังสามารถเพิ่มงานเพิ่มเติมที่พวกเขาต้องทำได้ เช่น แปรงฟันหรือจัดเตียงนอน 🛏️
มันยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวติดตามอารมณ์และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวมากขึ้นผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "วันนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?", "อะไรที่ทำให้คุณยิ้มได้วันนี้?", และ "มีอะไรที่คุณต้องการคุยแบบส่วนตัวไหม?"
10. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
บอกลาความวุ่นวายและจัดระเบียบชีวิตของคุณด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลจาก ClickUp
กำหนดเป้าหมายระยะยาวของคุณไว้ก่อน จากนั้นจัดตารางงานย่อยเพื่อช่วยให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น จัดลำดับความสำคัญของวันตั้งแต่การทำสมาธิในตอนเช้า การประชุม และการวางแผนมื้ออาหาร ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เพื่อให้คุณมีสมาธิและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
เปลี่ยนงานจาก "ต้องทำ" เป็น "เสร็จแล้ว" ขณะที่คุณทำงานไปทีละอย่าง—หรือใช้สถานะที่กำหนดเองที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น "วางแผนมื้ออาหารแล้ว", "ซื้อที่ตลาดเนื้อ", และ "ทำเสร็จแล้ว!" เพื่อติดตามแต่ละขั้นตอน ใช้แอปติดตามเวลาเพื่อดูว่าคุณใช้เวลาไปกับงานแต่ละอย่างนานเท่าไร และใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อดูว่าคุณคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าควรปรับแผนของคุณตรงไหน
เทมเพลตติดตามนิสัยฟรีนี้ยังช่วยให้คุณตั้งค่างานที่ทำซ้ำได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ตั้งค่างานเพื่อเตือนตัวเองให้หยุดพักเป็นประจำตลอดทั้งวันเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงาน 💪
11. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เป้าหมายที่ดีที่สุดคือเป้าหมายแบบ SMART— นั่นคือ ต้องชัดเจน, สามารถวัดได้, สามารถทำได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณเข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดของเป้าหมายได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ด้วยเป้าหมายย่อยที่ชัดเจน คุณจะสามารถรักษาแรงจูงใจและโฟกัสกับเป้าหมายได้ดีขึ้น
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ช่องข้อมูลที่กำหนดเองเช่น "ทำไมฉันถึงตั้งเป้าหมายนี้ในตอนนี้?" และ "คุณมีทักษะที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายนี้หรือไม่?" รวมถึง "ปริมาณความพยายามที่ต้องการ" ทำให้คุณคิด—และทำให้แน่ใจว่าคุณกำลังตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม 🚦
สถานะที่เป็นประโยชน์ เช่น นอกเส้นทาง, อยู่ในเส้นทาง, และกำลังไปได้สวย จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และเตือนคุณหากคุณต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการ
12. แม่แบบสเปรดชีตติดตามนิสัย Google Sheets & Excel โดย Template.net
เทมเพลตติดตามนิสัยใน Google Sheets นี้ เป็นเอกสารที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณระบุรายการงานหรือนิสัยที่คุณต้องการพัฒนา พร้อมวันที่และเวลาครบกำหนด คุณสามารถระบุการติดตามนิสัยรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้เหมือนกับงานที่ต้องทำซ้ำ และเปลี่ยนสถานะจากยังไม่เสร็จเป็นเสร็จเมื่อทำเสร็จแล้ว
คุณต้องสมัครสมาชิก Template.net ก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตติดตามนิสัยนี้ในรูปแบบ Google Sheets หรือ Excel ได้ แต่เมื่อคุณสมัครสมาชิกแล้ว คุณสามารถแก้ไขและพิมพ์ได้ และจะช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อตัวเองได้ 📝
13. เทมเพลตสเปรดชีตติดตามนิสัย Google Sheets & Excel โดย Hellometrics
เทมเพลตติดตามนิสัยใน Google Sheets นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจหรือบล็อกเกอร์ในการติดตามงานที่ทำซ้ำๆ แต่ทุกคนสามารถใช้เพื่อสร้างนิสัยที่ดีได้เช่นกัน
จัดการกิจวัตรการทำงานของคุณโดยการตั้งค่างานที่ต้องทำในเวลาที่กำหนดไว้ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
จากนั้นให้ติ๊กถูกในสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว เมื่อคุณติ๊กถูกไปเรื่อย ๆ คุณจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จ และหากคุณต้องการดูสรุป คุณสามารถไปที่แท็บความคืบหน้า ซึ่งจะแสดงจำนวนครั้งที่คุณทำแต่ละงานเสร็จแล้ว—เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่ง 👀
บรรลุเป้าหมายของคุณด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยที่เหมาะกับคุณ
ทุกคนต้องการบางสิ่งที่จะมุ่งมั่น ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จในอาชีพ สุขภาพที่ดี ความมั่นคงทางการเงิน หรืออาจเป็นการผสมผสานของสิ่งเหล่านี้ การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลมาจากนิสัยที่ดีที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ในเวลาที่ชีวิตมีอุปสรรค
เครื่องมือเช่นแบบฟอร์มติดตามนิสัยช่วยให้เราชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการจะบรรลุ และเตือนเราทุกวันว่าสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น พวกมันช่วยให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแม้จะมีสิ่งรบกวน เมื่อเราสามารถมองเห็นความคืบหน้าของเราได้ชัดเจน มันจะกระตุ้นให้เราเดินหน้าต่อไป 🙌
เทมเพลตติดตามนิสัยฟรีของ ClickUp เป็นหนึ่งในเทมเพลตที่ดีที่สุดที่มีให้ใช้งานออนไลน์ เช่นเดียวกับเทมเพลตทั้งหมดของ ClickUp พวกมันใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ และ ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
สมัครใช้ ClickUp ฟรีและเข้าถึงเทมเพลตติดตามนิสัยหลากหลายรูปแบบของเราและอีกมากมาย การจัดการธุรกิจของคุณ—และชีวิตของคุณ—ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน