10 แบบฟอร์มวางแผนชีวิตฟรี

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบการวางแผนชีวิต?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "เทมเพลตวางแผนชีวิตช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายชีวิต (หรือเป้าหมายระยะสั้น) วางแผนขั้นตอนในการดำเนินการ และประเมินผลว่าคุณทำได้ตามแผนหรือไม่" } } ] }
มีสองประเภทของผู้คน: ผู้ที่ชอบตามน้ำไป และผู้ที่ชอบมีแผน
คุณอยู่ในหมวดหมู่ไหน? ⚖️
หากเป็นข้อที่สอง คุณจะชื่นชอบสิ่งที่แม่แบบแผนชีวิตสามารถทำได้เพื่อคุณ และหากเป็นข้อแรกแม่แบบการวางแผนชีวิตอาจเปลี่ยนความคิดของคุณ—และชีวิตของคุณ
แบบแผนการวางแผนชีวิตส่วนตัวมอบทิศทางและแรงบันดาลใจให้คุณช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ และบอกคุณว่าอะไรที่คุณควรให้ความสนใจในขณะที่คุณก้าวไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ
ฟังดูดีไหม?
อ่านต่อเพื่อค้นหาว่าแม่แบบการวางแผนชีวิตช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย สร้างความหมาย จุดมุ่งหมาย และความสุขในชีวิตมากขึ้นได้อย่างไร และช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นอย่างง่ายดาย
อะไรคือแบบแผนการวางแผนชีวิต?
แม่แบบผู้วางแผนชีวิตช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายชีวิต (หรือเป้าหมายระยะสั้น) วางแผนขั้นตอนการทำงาน และประเมินผลว่าคุณทำได้ตามแผนหรือไม่
ใช้เทมเพลตประเภทนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางอาชีพ, ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวของคุณ, หรือรักษาสมดุลของส่วนต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ
คุณสามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแผนระยะยาว 10 ปีสำหรับชีวิตในฝันของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วยอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ครอบครัวที่มีความสุข และบ้านที่สมบูรณ์แบบ
หรือบางทีคุณอาจมีเป้าหมายระยะสั้น เช่น การเก็บเงินเพื่อซื้อบ้าน หรือการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในปีหน้า คุณอาจต้องการย้ายสถานที่หรือเพิ่มยอดขายในธุรกิจของคุณในอีกสามเดือนข้างหน้า
หรือบางทีคุณอาจต้องการเพียงเครื่องมือ จัดการงานหรือ เครื่องมือจัดการเวลาเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละวัน ไม่ว่าความปรารถนาของคุณจะเป็นอย่างไร เครื่องมือวางแผนเป้าหมายจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกๆ โอกาส เมื่อคุณชั่งน้ำหนักทางเลือกต่างๆ กับเป้าหมายของคุณ
และเมื่อมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้มุ่งเน้นวินัยในตนเองก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยพื้นฐานแล้ว แม่แบบการวางแผนชีวิตก็คือการบริหารโครงการสำหรับชีวิตของคุณ ที่ทำให้ง่ายขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนชีวิตที่ดี?
ไม่ว่าจะเป็นแผนชีวิตหรือแผนประจำวัน แม่แบบการวางแผนชีวิตส่วนตัวจะพาคุณจากจุดเริ่มต้น—ตอนนี้เลย—ไปสู่เป้าหมายของคุณ ✨
เพื่อให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบการวางแผนชีวิตควรช่วยให้คุณ:
- ตั้งเป้าหมาย SMARTที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคุณ—เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา (เช่น มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน)
- วางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมกำหนดเป้าหมายหลักที่ชัดเจนและงานย่อยที่ต้องทำให้สำเร็จระหว่างทาง
- ระบุทรัพยากรใด ๆ ที่คุณอาจต้องการ—เช่น เงิน ทักษะ หรือบุคคลที่มีประโยชน์—เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณต้องการ
- จัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพทุกวันตามลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณ
- คาดการณ์อุปสรรคล่วงหน้า—ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางกายภาพหรือในรูปแบบของความเชื่อที่จำกัด—และสร้างแผนเพื่อเอาชนะพวกมัน
- ติดตามความคืบหน้าของคุณตามแผนการกระทำของคุณขณะที่คุณก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณ
10 แม่แบบวางแผนชีวิตที่ควรใช้
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าแบบแผนการวางแผนชีวิตช่วยคุณในการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร คุณจะมีความสุขที่ได้ค้นพบว่ามีแบบแผนการวางแผนชีวิตฟรีหลากหลายประเภทให้คุณเลือกใช้ทางออนไลน์ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีงบประมาณจำกัด ราคาจะไม่เป็นปัญหา
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ โปรดพิจารณาเป้าหมายและระยะเวลาที่คุณมีอยู่ คุณกำลังมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาว เช่น การสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับบอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณหรือไม่?
บางทีคุณอาจต้องการเทมเพลตแผนงานประจำปีเพื่อใช้เป็นแผนธุรกิจหรือเพื่อเร่งการเติบโตส่วนบุคคลของคุณ หรือบางทีคุณอาจต้องการจัดการรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มากขึ้นและจัดการประสิทธิภาพการทำงานประจำวันหรือแผนชีวิตของคุณ
ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในการตั้งเป้าหมายแบบใด เรามีเทมเพลตวางแผนชีวิตฟรีสำหรับคุณ มาดูตัวเลือกต่างๆ กัน
1. แบบฟอร์มวางแผนชีวิต
เทมเพลตแผนชีวิต ClickUpเหมาะสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่ คุณอาจเรียกโครงการส่วนตัวนี้อย่างง่ายๆ ว่า "แผนชีวิตของฉัน"
กระบวนการเริ่มต้นด้วยการระบุวิสัยทัศน์ชีวิตของคุณและค่านิยมของคุณ การจัดให้ทั้งสองสิ่งสอดคล้องกันจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังทำงานไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องสำหรับคุณ
จากนั้น ให้แบ่งแผนของคุณออกเป็นเป้าหมาย SMART ที่ชัดเจน ทำการประเมินตนเองเพื่อดูว่าคุณอยู่ในจุดไหนเมื่อเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้น และกำหนดลำดับความสำคัญของคุณ
เทมเพลตวางแผนชีวิตฟรีนี้ยังช่วยให้คุณระบุขอบเขตของชีวิตสำหรับแต่ละเป้าหมายได้—เช่น ความสัมพันธ์ สุขภาพ หรือสุขภาพจิต—และระบุผู้รับผิดชอบเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เมื่อคุณตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้ว ให้ติดตามความคืบหน้าของคุณโดยใช้ตัวบ่งชี้สถานะสีต่างๆ ที่แสดงว่างานนั้นเสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ หรือยังไม่ได้ทำ
และขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถดูแผนของคุณในมุมมองรายการหรือในรูปแบบ Life Board
2. แม่แบบวางแผนชีวิต 30-60-90 วัน
เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบแผนชีวิตของตน มันช่วยสร้างแนวทางที่มีโครงสร้างในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวในระยะเวลาสามเดือน
แบบแผนการวางแผนชีวิตให้แผนที่นำทาง โดยแยกเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงออกเป็นงานที่ต้องทำให้สำเร็จในเดือนแรก, เดือนที่สอง, และเดือนที่สาม คณะกรรมการวางแผนให้คำแนะนำที่เป็นมิตรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมุ่งหวังที่จะบรรลุ ด้วยช่องที่กำหนดเองเพื่อระบุขั้นตอนของการวางแผนและผู้ที่รับผิดชอบสำหรับแต่ละงาน คุณจะรู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก
เทมเพลตนี้ยังมีปฏิทินเพื่อช่วยจัดตารางงานทั้งหมดของคุณ และมีฟีเจอร์แชทเพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นและขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น สำหรับการดูภาพรวมของงานทั้งหมดอย่างรวดเร็ว มีแท็บสีสี่แท็บที่แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว งานที่กำลังดำเนินการ งานที่ยังค้างอยู่ และงานที่หยุดชั่วคราวระหว่างรอข้อมูลจากผู้อื่น
3. แบบฟอร์มวางแผนประจำวัน
หากคุณเป็นแฟนของแอปวางแผนรายวัน คุณจะชื่นชอบเทมเพลตวางแผนชีวิตฟรีนี้
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันของคุณ ลดระดับความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner
เริ่มต้นด้วยการระบุเป้าหมายของคุณสำหรับวันนี้ จากนั้นแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อยหากจำเป็น จากนั้นจัดระเบียบงานเหล่านี้เป็นหมวดหมู่ เช่น งานหรือเรื่องส่วนตัว และเชิญผู้อื่นมาร่วมทำงานด้วย
จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรที่ต้องทำก่อน จากนั้นจัดสรรเวลาให้กับแต่ละงานในแต่ละวัน อย่าลืมประเมินเวลาให้สมเหตุสมผลและเผื่อเวลาไว้บ้าง—งานมักจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ และบางครั้งอาจมีงานที่ไม่คาดคิดเข้ามาแทรกแผนของคุณ
เมื่อคุณทำงานตามภารกิจของคุณไปเรื่อย ๆ ให้บันทึกความคืบหน้าของคุณโดยทำเครื่องหมายว่า "เปิด" หรือ "เสร็จสิ้น" ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จและสร้างแรงผลักดันให้คุณทำงานต่อไปได้ เมื่อสิ้นสุดวัน ให้ทบทวนแผนงานของคุณว่าดำเนินการเป็นอย่างไร และตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการใด ๆ ที่คุณคิดว่าจำเป็นสำหรับวันถัดไป
4. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวัน
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณขณะวางแผนกิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆแม่แบบแผนปฏิบัติการรายวันของ ClickUpยังสามารถใช้เป็นแม่แบบวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย แม่แบบนี้ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นขั้นตอนปฏิบัติการรายวันที่ต้องทำให้เสร็จ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายส่วนตัวที่ตั้งไว้ในแต่ละวัน
จัดหมวดหมู่แต่ละงานตามประเภท—เช่น เป็นเป้าหมายหรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย—และระดับความซับซ้อน จากนั้นวัดความคืบหน้าของงานนั้นบนแถบความคืบหน้าของเป้าหมาย ไอคอนสถานะจะระบุงานที่ยังอยู่ในรายการที่ต้องทำ งานที่กำลังดำเนินการอยู่ หรืองานที่เสร็จสิ้นแล้ว ดูได้ทันทีว่างานใดเสร็จแล้ว งานใดครบกำหนดในวันนั้น และงานใดที่ค้างอยู่
จากนั้นถอยกลับมาดูไทม์ไลน์ทั้งหมดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณขณะที่คุณก้าวไปสู่เป้าหมายส่วนตัวของคุณ ✨
5. แม่แบบแผนการพัฒนาตนเองและการวางแผนชีวิต
ไม่น่าแปลกใจเลยที่เทมเพลตแผนการพัฒนาตนเองของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของคุณ มันจัดระเบียบความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายที่มุ่งเน้นตนเอง เช่น การปรับปรุงความสัมพันธ์หรือการดูแลตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ภาษาที่สอง
เทมเพลตวางแผนชีวิตฟรีนี้ช่วยให้คุณระบุเป้าหมายและประเมินตำแหน่งปัจจุบันของคุณกับเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำ จากนั้นจัดทำคู่มือทีละขั้นตอนเพื่อพาคุณไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดงานในแต่ละไตรมาสและจัดสรรเวลาในปฏิทินของคุณ รวมถึงวางแผนทรัพยากรที่คุณอาจต้องการ เช่น เอกสารประกอบการเรียน, คอร์สออนไลน์, หรือการโค้ชแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณพิจารณาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและระบุผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนคุณตลอดกระบวนการ
ติดตามความก้าวหน้าของคุณและบันทึกความเข้าใจหรือข้อค้นพบใด ๆ ที่คุณพบขณะทำงานในแต่ละภารกิจ และแน่นอน อย่าลืมให้กำลังใจและเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของคุณตลอดเส้นทาง โดยเน้นย้ำสิ่งเหล่านั้นเมื่อคุณทำสำเร็จ!
6. แบบฟอร์มติดตามนิสัยส่วนตัว
กำลังพยายามเปลี่ยนนิสัยเก่าที่ไม่เป็นประโยชน์หรือสร้างนิสัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าในชีวิตใช่ไหม? ถ้าใช่แม่แบบติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ
เช่นเคย คุณจะเริ่มต้นด้วยการระบุสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ เช่น การออกกำลังกายให้มากขึ้นหรือเตรียมตัวสอบที่กำลังจะมาถึง จากนั้นสร้างงานที่ต้องทำ: ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมายของคุณและกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น คุณอาจตัดสินใจที่จะเดินเล่นในช่วงพักกลางวันของวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ หรือเรียนหนังสือ 30 นาทีหลังอาหารเย็นทุกวันในสัปดาห์ ⏲️
ทำเครื่องหมายงานของคุณให้เสร็จเมื่อคุณทำเสร็จแล้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณกับแถบความคืบหน้าของเดือนนี้ นอกจากนี้ ให้ประเมินว่าคุณทำได้ดีเพียงใดในแต่ละสัปดาห์และปรับเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณตามความจำเป็น เข้าถึงเทมเพลตนี้ด้านล่างหรือดูเทมเพลตติดตามนิสัยอื่นๆ ของเรา!
7. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpสามารถใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ บางทีคุณอาจต้องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น หรือคุณเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องการส่งงานให้ลูกค้าได้มากขึ้นในแต่ละวัน
เทมเพลตวางแผนชีวิตแบบง่ายและฟรีนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย กำหนดลำดับความสำคัญ จัดวางงาน และระบุสิ่งที่อาจทำให้ล่าช้า
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกินอาหารให้ดีขึ้น คุณอาจเลือกที่จะจัดสรรเวลา 30 นาทีทุกวันเสาร์เช้า ก่อนที่คุณจะไปซื้อของในสัปดาห์นั้น โดยใช้แผนอาหารที่สามารถพิมพ์ได้เพื่อวางแผนมื้ออาหารของคุณในสัปดาห์ถัดไป เพื่อให้คุณมีวัตถุดิบที่จำเป็นไว้ในบ้าน จากนั้นให้ติดตามว่าคุณได้ทำแผนอาหารไว้ ซื้อวัตถุดิบ และสุดท้ายเตรียมอาหารสุขภาพนั้นไว้ทุกวันหรือไม่
หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณอาจวางแผนที่จะจัดสรรเวลาเพื่อให้ความสำคัญกับงานต่าง ๆ ก่อน จากนั้นสร้างตารางงานในรูปแบบของเวิร์กชีตเพื่อช่วยให้คุณทำงานตามลำดับที่ถูกต้องได้ จากนั้นรวบรวมทรัพยากรของคุณไว้ ตั้งค่าให้ห่างไกลจากสิ่งรบกวนเช่นโซเชียลมีเดีย และติดตามความคืบหน้าของคุณ
8. แบบรายงานผลผลิตส่วนบุคคล
ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของทีมคุณโดยการวัดผลผลิตของสมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณ,เทมเพลตรายงานผลผลิตส่วนบุคคลของ ClickUpทำงานเพื่อเป้าหมายผลผลิตของคุณเองเช่นกัน.
บันทึกทุกงานและจัดหมวดหมู่ตามประเภทของงาน เช่น งานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง, เวลาทำงานร่วมกับผู้อื่น, งานที่ทำเป็นประจำ, หรือเวลาพัก จากนั้นติดตามระยะเวลาที่ใช้และคืบหน้าของงานโดยใช้ฟิลด์สถานะ
เลือกดูระหว่างมุมมองปฏิทินหรือมุมมองรายการเพื่อดูงานทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พลาดทุกขั้นตอน
9. แม่แบบกรอบการทำงาน Getting Things Done
หากคุณใช้ชีวิตด้วยแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ กรอบการทำงาน ClickUp Getting Things Done Templateนี้เหมาะสำหรับคุณ
จัดระเบียบชีวิตของคุณด้วยการบันทึกงาน การประชุม และความคิดต่างๆ ลงในเทมเพลตวางแผนชีวิตส่วนตัวนี้ จัดหมวดหมู่ทุกอย่างตามที่คุณต้องการ อาจสร้างหมวดหมู่สำหรับไอเดีย รายการปฏิทิน โครงการระยะยาว หรือสิ่งที่ต้องทำทันที
คุณยังสามารถระบุได้ว่าไอเดียนั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้หรือเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และหากเป็นไอเดียที่สามารถดำเนินการได้ ให้ประเมินปริมาณความพยายามที่งานนั้นต้องการ จากนั้นให้ระบุสิ่งที่ต้องพึ่งพาสำหรับงานนั้นและ URL ที่คุณอาจต้องการอ้างอิงเมื่อจัดการกับงานนั้น
ช่องสถานะที่สะดวกใช้งานประกอบด้วยตัวเลือก "สักวัน/อาจจะ" และ "ถังขยะ" รวมถึงช่องปกติอย่าง "ต้องทำ" "กำลังทำ" และ "เสร็จแล้ว" เพื่อให้คุณไม่พลาดไอเดียใด ๆ—เว้นแต่คุณต้องการจะลบเอง
10. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คุณทำงานได้มากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งยังช่วยส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวของคุณอีกด้วย เทมเพลตนี้ช่วยลดความวุ่นวายและช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ—ไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกพึงพอใจที่มาจากการทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว
เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ โดยคำนึงว่าคุณอาจจำเป็นต้องแบ่งงานบางส่วนออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้น จากนั้นจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านั้น ประมาณเวลาที่แต่ละงานควรใช้และกำหนดเส้นตายให้ชัดเจน
คุณจะเห็นได้ทันทีว่าควรเริ่มต้นที่ไหน และติดตามความคืบหน้าของคุณได้โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกเมื่อทำแต่ละรายการเสร็จ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายโดยการเชิญให้พวกเขามาร่วมพื้นที่ทำงานของคุณ
จัดการชีวิตให้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตวางแผนชีวิตฟรี
การผ่านรายการงานประจำวันของคุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นภาระ ไม่ต้องพูดถึงการบรรลุเป้าหมายระยะยาว โชคดีที่มีผู้ช่วยอยู่ใกล้ตัว
การใช้แบบแผนการวางแผนชีวิตส่วนตัวช่วยให้คุณคิดผ่านเป้าหมายระยะยาวของคุณ ตลอดจนโครงการระยะสั้น จากนั้นวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ และรักษาความมุ่งมั่นขณะที่คุณทำงานผ่านสิ่งต่าง ๆ
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณไม่ต้องมองหาที่อื่นไกลไปกว่าClickUp. คอลเลกชันเทมเพลตที่หลากหลายของเราช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและธุรกิจของคุณได้—รวมถึงทำสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้เช่นกัน. นี่คือแหล่งช้อปปิ้งครบวงจรที่มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด. ✨