10 แบบฟอร์มวางแผนชีวิตฟรี

9 เมษายน 2568

มีสองประเภทของผู้คน: ผู้ที่ชอบตามน้ำไป และผู้ที่ชอบมีแผน

คุณอยู่ในหมวดหมู่ไหน? ⚖️

หากเป็นข้อที่สอง คุณจะชื่นชอบสิ่งที่แม่แบบแผนชีวิตสามารถทำได้เพื่อคุณ และหากเป็นข้อแรกแม่แบบการวางแผนชีวิตอาจเปลี่ยนความคิดของคุณ—และชีวิตของคุณ

แบบแผนการวางแผนชีวิตส่วนตัวมอบทิศทางและแรงบันดาลใจให้คุณช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ และบอกคุณว่าอะไรที่คุณควรให้ความสนใจในขณะที่คุณก้าวไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ

ฟังดูดีไหม?

อ่านต่อเพื่อค้นหาว่าแม่แบบการวางแผนชีวิตช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย สร้างความหมาย จุดมุ่งหมาย และความสุขในชีวิตมากขึ้นได้อย่างไร และช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นอย่างง่ายดาย

อะไรคือแบบแผนการวางแผนชีวิต?

แม่แบบผู้วางแผนชีวิตช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายชีวิต (หรือเป้าหมายระยะสั้น) วางแผนขั้นตอนการทำงาน และประเมินผลว่าคุณทำได้ตามแผนหรือไม่

ใช้เทมเพลตประเภทนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางอาชีพ, ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวของคุณ, หรือรักษาสมดุลของส่วนต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ

คุณสามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาใดก็ได้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแผนระยะยาว 10 ปีสำหรับชีวิตในฝันของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วยอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ครอบครัวที่มีความสุข และบ้านที่สมบูรณ์แบบ

หรือบางทีคุณอาจมีเป้าหมายระยะสั้น เช่น การเก็บเงินเพื่อซื้อบ้าน หรือการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในปีหน้า คุณอาจต้องการย้ายสถานที่หรือเพิ่มยอดขายในธุรกิจของคุณในอีกสามเดือนข้างหน้า

หรือบางทีคุณอาจต้องการเพียงเครื่องมือ จัดการงานหรือ เครื่องมือจัดการเวลาเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละวัน ไม่ว่าความปรารถนาของคุณจะเป็นอย่างไร เครื่องมือวางแผนเป้าหมายจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกๆ โอกาส เมื่อคุณชั่งน้ำหนักทางเลือกต่างๆ กับเป้าหมายของคุณ

และเมื่อมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้มุ่งเน้นวินัยในตนเองก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยพื้นฐานแล้ว แม่แบบการวางแผนชีวิตก็คือการบริหารโครงการสำหรับชีวิตของคุณ ที่ทำให้ง่ายขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนชีวิตที่ดี?

ไม่ว่าจะเป็นแผนชีวิตหรือแผนประจำวัน แม่แบบการวางแผนชีวิตส่วนตัวจะพาคุณจากจุดเริ่มต้น—ตอนนี้เลย—ไปสู่เป้าหมายของคุณ ✨

เพื่อให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบการวางแผนชีวิตควรช่วยให้คุณ:

  • ตั้งเป้าหมาย SMARTที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคุณ—เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา (เช่น มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน)
  • วางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมกำหนดเป้าหมายหลักที่ชัดเจนและงานย่อยที่ต้องทำให้สำเร็จระหว่างทาง
  • ระบุทรัพยากรใด ๆ ที่คุณอาจต้องการ—เช่น เงิน ทักษะ หรือบุคคลที่มีประโยชน์—เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณต้องการ
  • จัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพทุกวันตามลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณ
  • คาดการณ์อุปสรรคล่วงหน้า—ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางกายภาพหรือในรูปแบบของความเชื่อที่จำกัด—และสร้างแผนเพื่อเอาชนะพวกมัน
  • ติดตามความคืบหน้าของคุณตามแผนการกระทำของคุณขณะที่คุณก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณ
ติดตามเป้าหมายของคุณจนถึงตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด (KPIs) และรับมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการก้าวหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ

10 แม่แบบวางแผนชีวิตที่ควรใช้

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าแบบแผนการวางแผนชีวิตช่วยคุณในการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร คุณจะมีความสุขที่ได้ค้นพบว่ามีแบบแผนการวางแผนชีวิตฟรีหลากหลายประเภทให้คุณเลือกใช้ทางออนไลน์ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีงบประมาณจำกัด ราคาจะไม่เป็นปัญหา

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ โปรดพิจารณาเป้าหมายและระยะเวลาที่คุณมีอยู่ คุณกำลังมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาว เช่น การสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับบอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณหรือไม่?

บางทีคุณอาจต้องการเทมเพลตแผนงานประจำปีเพื่อใช้เป็นแผนธุรกิจหรือเพื่อเร่งการเติบโตส่วนบุคคลของคุณ หรือบางทีคุณอาจต้องการจัดการรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มากขึ้นและจัดการประสิทธิภาพการทำงานประจำวันหรือแผนชีวิตของคุณ

ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการในการตั้งเป้าหมายแบบใด เรามีเทมเพลตวางแผนชีวิตฟรีสำหรับคุณ มาดูตัวเลือกต่างๆ กัน

1. แบบฟอร์มวางแผนชีวิต

เทมเพลตแผนชีวิต ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนชีวิต ClickUp

เทมเพลตแผนชีวิต ClickUpเหมาะสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่ คุณอาจเรียกโครงการส่วนตัวนี้อย่างง่ายๆ ว่า "แผนชีวิตของฉัน"

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการระบุวิสัยทัศน์ชีวิตของคุณและค่านิยมของคุณ การจัดให้ทั้งสองสิ่งสอดคล้องกันจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังทำงานไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องสำหรับคุณ

จากนั้น ให้แบ่งแผนของคุณออกเป็นเป้าหมาย SMART ที่ชัดเจน ทำการประเมินตนเองเพื่อดูว่าคุณอยู่ในจุดไหนเมื่อเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้น และกำหนดลำดับความสำคัญของคุณ

เทมเพลตวางแผนชีวิตฟรีนี้ยังช่วยให้คุณระบุขอบเขตของชีวิตสำหรับแต่ละเป้าหมายได้—เช่น ความสัมพันธ์ สุขภาพ หรือสุขภาพจิต—และระบุผู้รับผิดชอบเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

เมื่อคุณตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้ว ให้ติดตามความคืบหน้าของคุณโดยใช้ตัวบ่งชี้สถานะสีต่างๆ ที่แสดงว่างานนั้นเสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ หรือยังไม่ได้ทำ

และขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถดูแผนของคุณในมุมมองรายการหรือในรูปแบบ Life Board

2. แม่แบบวางแผนชีวิต 30-60-90 วัน

เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUp

เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดระเบียบแผนชีวิตของตน มันช่วยสร้างแนวทางที่มีโครงสร้างในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวในระยะเวลาสามเดือน

แบบแผนการวางแผนชีวิตให้แผนที่นำทาง โดยแยกเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงออกเป็นงานที่ต้องทำให้สำเร็จในเดือนแรก, เดือนที่สอง, และเดือนที่สาม คณะกรรมการวางแผนให้คำแนะนำที่เป็นมิตรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมุ่งหวังที่จะบรรลุ ด้วยช่องที่กำหนดเองเพื่อระบุขั้นตอนของการวางแผนและผู้ที่รับผิดชอบสำหรับแต่ละงาน คุณจะรู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก

เทมเพลตนี้ยังมีปฏิทินเพื่อช่วยจัดตารางงานทั้งหมดของคุณ และมีฟีเจอร์แชทเพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นและขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น สำหรับการดูภาพรวมของงานทั้งหมดอย่างรวดเร็ว มีแท็บสีสี่แท็บที่แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว งานที่กำลังดำเนินการ งานที่ยังค้างอยู่ และงานที่หยุดชั่วคราวระหว่างรอข้อมูลจากผู้อื่น

3. แบบฟอร์มวางแผนประจำวัน

เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตวางแผนประจำวันClickUp

หากคุณเป็นแฟนของแอปวางแผนรายวัน คุณจะชื่นชอบเทมเพลตวางแผนชีวิตฟรีนี้

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันของคุณ ลดระดับความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner

เริ่มต้นด้วยการระบุเป้าหมายของคุณสำหรับวันนี้ จากนั้นแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อยหากจำเป็น จากนั้นจัดระเบียบงานเหล่านี้เป็นหมวดหมู่ เช่น งานหรือเรื่องส่วนตัว และเชิญผู้อื่นมาร่วมทำงานด้วย

จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรที่ต้องทำก่อน จากนั้นจัดสรรเวลาให้กับแต่ละงานในแต่ละวัน อย่าลืมประเมินเวลาให้สมเหตุสมผลและเผื่อเวลาไว้บ้าง—งานมักจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ และบางครั้งอาจมีงานที่ไม่คาดคิดเข้ามาแทรกแผนของคุณ

เมื่อคุณทำงานตามภารกิจของคุณไปเรื่อย ๆ ให้บันทึกความคืบหน้าของคุณโดยทำเครื่องหมายว่า "เปิด" หรือ "เสร็จสิ้น" ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จและสร้างแรงผลักดันให้คุณทำงานต่อไปได้ เมื่อสิ้นสุดวัน ให้ทบทวนแผนงานของคุณว่าดำเนินการเป็นอย่างไร และตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการใด ๆ ที่คุณคิดว่าจำเป็นสำหรับวันถัดไป

4. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวัน

เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณขณะวางแผนกิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆแม่แบบแผนปฏิบัติการรายวันของ ClickUpยังสามารถใช้เป็นแม่แบบวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย แม่แบบนี้ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ของคุณออกเป็นขั้นตอนปฏิบัติการรายวันที่ต้องทำให้เสร็จ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายส่วนตัวที่ตั้งไว้ในแต่ละวัน

จัดหมวดหมู่แต่ละงานตามประเภท—เช่น เป็นเป้าหมายหรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย—และระดับความซับซ้อน จากนั้นวัดความคืบหน้าของงานนั้นบนแถบความคืบหน้าของเป้าหมาย ไอคอนสถานะจะระบุงานที่ยังอยู่ในรายการที่ต้องทำ งานที่กำลังดำเนินการอยู่ หรืองานที่เสร็จสิ้นแล้ว ดูได้ทันทีว่างานใดเสร็จแล้ว งานใดครบกำหนดในวันนั้น และงานใดที่ค้างอยู่

จากนั้นถอยกลับมาดูไทม์ไลน์ทั้งหมดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณขณะที่คุณก้าวไปสู่เป้าหมายส่วนตัวของคุณ ✨

5. แม่แบบแผนการพัฒนาตนเองและการวางแผนชีวิต

เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp

ไม่น่าแปลกใจเลยที่เทมเพลตแผนการพัฒนาตนเองของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของคุณ มันจัดระเบียบความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายที่มุ่งเน้นตนเอง เช่น การปรับปรุงความสัมพันธ์หรือการดูแลตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ภาษาที่สอง

เทมเพลตวางแผนชีวิตฟรีนี้ช่วยให้คุณระบุเป้าหมายและประเมินตำแหน่งปัจจุบันของคุณกับเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำ จากนั้นจัดทำคู่มือทีละขั้นตอนเพื่อพาคุณไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการ

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดงานในแต่ละไตรมาสและจัดสรรเวลาในปฏิทินของคุณ รวมถึงวางแผนทรัพยากรที่คุณอาจต้องการ เช่น เอกสารประกอบการเรียน, คอร์สออนไลน์, หรือการโค้ชแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณพิจารณาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและระบุผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนคุณตลอดกระบวนการ

ติดตามความก้าวหน้าของคุณและบันทึกความเข้าใจหรือข้อค้นพบใด ๆ ที่คุณพบขณะทำงานในแต่ละภารกิจ และแน่นอน อย่าลืมให้กำลังใจและเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของคุณตลอดเส้นทาง โดยเน้นย้ำสิ่งเหล่านั้นเมื่อคุณทำสำเร็จ!

6. แบบฟอร์มติดตามนิสัยส่วนตัว

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUp

กำลังพยายามเปลี่ยนนิสัยเก่าที่ไม่เป็นประโยชน์หรือสร้างนิสัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าในชีวิตใช่ไหม? ถ้าใช่แม่แบบติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ

เช่นเคย คุณจะเริ่มต้นด้วยการระบุสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ เช่น การออกกำลังกายให้มากขึ้นหรือเตรียมตัวสอบที่กำลังจะมาถึง จากนั้นสร้างงานที่ต้องทำ: ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมายของคุณและกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น คุณอาจตัดสินใจที่จะเดินเล่นในช่วงพักกลางวันของวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ หรือเรียนหนังสือ 30 นาทีหลังอาหารเย็นทุกวันในสัปดาห์ ⏲️

ทำเครื่องหมายงานของคุณให้เสร็จเมื่อคุณทำเสร็จแล้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณกับแถบความคืบหน้าของเดือนนี้ นอกจากนี้ ให้ประเมินว่าคุณทำได้ดีเพียงใดในแต่ละสัปดาห์และปรับเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณตามความจำเป็น เข้าถึงเทมเพลตนี้ด้านล่างหรือดูเทมเพลตติดตามนิสัยอื่นๆ ของเรา!

7. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpสามารถใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ บางทีคุณอาจต้องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น หรือคุณเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องการส่งงานให้ลูกค้าได้มากขึ้นในแต่ละวัน

เทมเพลตวางแผนชีวิตแบบง่ายและฟรีนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย กำหนดลำดับความสำคัญ จัดวางงาน และระบุสิ่งที่อาจทำให้ล่าช้า

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกินอาหารให้ดีขึ้น คุณอาจเลือกที่จะจัดสรรเวลา 30 นาทีทุกวันเสาร์เช้า ก่อนที่คุณจะไปซื้อของในสัปดาห์นั้น โดยใช้แผนอาหารที่สามารถพิมพ์ได้เพื่อวางแผนมื้ออาหารของคุณในสัปดาห์ถัดไป เพื่อให้คุณมีวัตถุดิบที่จำเป็นไว้ในบ้าน จากนั้นให้ติดตามว่าคุณได้ทำแผนอาหารไว้ ซื้อวัตถุดิบ และสุดท้ายเตรียมอาหารสุขภาพนั้นไว้ทุกวันหรือไม่

หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณอาจวางแผนที่จะจัดสรรเวลาเพื่อให้ความสำคัญกับงานต่าง ๆ ก่อน จากนั้นสร้างตารางงานในรูปแบบของเวิร์กชีตเพื่อช่วยให้คุณทำงานตามลำดับที่ถูกต้องได้ จากนั้นรวบรวมทรัพยากรของคุณไว้ ตั้งค่าให้ห่างไกลจากสิ่งรบกวนเช่นโซเชียลมีเดีย และติดตามความคืบหน้าของคุณ

8. แบบรายงานผลผลิตส่วนบุคคล

เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคล ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคล ClickUp

ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของทีมคุณโดยการวัดผลผลิตของสมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณ,เทมเพลตรายงานผลผลิตส่วนบุคคลของ ClickUpทำงานเพื่อเป้าหมายผลผลิตของคุณเองเช่นกัน.

บันทึกทุกงานและจัดหมวดหมู่ตามประเภทของงาน เช่น งานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง, เวลาทำงานร่วมกับผู้อื่น, งานที่ทำเป็นประจำ, หรือเวลาพัก จากนั้นติดตามระยะเวลาที่ใช้และคืบหน้าของงานโดยใช้ฟิลด์สถานะ

เลือกดูระหว่างมุมมองปฏิทินหรือมุมมองรายการเพื่อดูงานทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พลาดทุกขั้นตอน

9. แม่แบบกรอบการทำงาน Getting Things Done

เทมเพลตกรอบการทำงาน ClickUp Getting Things Done
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตกรอบการทำงาน ClickUp Getting Things Done

หากคุณใช้ชีวิตด้วยแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ กรอบการทำงาน ClickUp Getting Things Done Templateนี้เหมาะสำหรับคุณ

จัดระเบียบชีวิตของคุณด้วยการบันทึกงาน การประชุม และความคิดต่างๆ ลงในเทมเพลตวางแผนชีวิตส่วนตัวนี้ จัดหมวดหมู่ทุกอย่างตามที่คุณต้องการ อาจสร้างหมวดหมู่สำหรับไอเดีย รายการปฏิทิน โครงการระยะยาว หรือสิ่งที่ต้องทำทันที

คุณยังสามารถระบุได้ว่าไอเดียนั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้หรือเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และหากเป็นไอเดียที่สามารถดำเนินการได้ ให้ประเมินปริมาณความพยายามที่งานนั้นต้องการ จากนั้นให้ระบุสิ่งที่ต้องพึ่งพาสำหรับงานนั้นและ URL ที่คุณอาจต้องการอ้างอิงเมื่อจัดการกับงานนั้น

ช่องสถานะที่สะดวกใช้งานประกอบด้วยตัวเลือก "สักวัน/อาจจะ" และ "ถังขยะ" รวมถึงช่องปกติอย่าง "ต้องทำ" "กำลังทำ" และ "เสร็จแล้ว" เพื่อให้คุณไม่พลาดไอเดียใด ๆ—เว้นแต่คุณต้องการจะลบเอง

10. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้คุณทำงานได้มากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งยังช่วยส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวของคุณอีกด้วย เทมเพลตนี้ช่วยลดความวุ่นวายและช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ—ไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกพึงพอใจที่มาจากการทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว

เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ โดยคำนึงว่าคุณอาจจำเป็นต้องแบ่งงานบางส่วนออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้น จากนั้นจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านั้น ประมาณเวลาที่แต่ละงานควรใช้และกำหนดเส้นตายให้ชัดเจน

คุณจะเห็นได้ทันทีว่าควรเริ่มต้นที่ไหน และติดตามความคืบหน้าของคุณได้โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกเมื่อทำแต่ละรายการเสร็จ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายโดยการเชิญให้พวกเขามาร่วมพื้นที่ทำงานของคุณ

จัดการชีวิตให้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตวางแผนชีวิตฟรี

การผ่านรายการงานประจำวันของคุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นภาระ ไม่ต้องพูดถึงการบรรลุเป้าหมายระยะยาว โชคดีที่มีผู้ช่วยอยู่ใกล้ตัว

การใช้แบบแผนการวางแผนชีวิตส่วนตัวช่วยให้คุณคิดผ่านเป้าหมายระยะยาวของคุณ ตลอดจนโครงการระยะสั้น จากนั้นวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ และรักษาความมุ่งมั่นขณะที่คุณทำงานผ่านสิ่งต่าง ๆ

หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณไม่ต้องมองหาที่อื่นไกลไปกว่าClickUp. คอลเลกชันเทมเพลตที่หลากหลายของเราช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและธุรกิจของคุณได้—รวมถึงทำสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้เช่นกัน. นี่คือแหล่งช้อปปิ้งครบวงจรที่มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด. ✨