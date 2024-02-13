10 แม่แบบแผนธุรกิจฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็นแผนธุรกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกันอาจเป็นเรื่องที่สับสนและยากลำบาก
ชั่วโมงของการระดมความคิดและการเผชิญหน้ากับหน้ากระดาษว่างเปล่าที่น่ากลัวอาจทำให้เกิดคำถามมากกว่าคำตอบ คุณครอบคลุมทุกอย่างแล้วหรือไม่? อะไรควรไปอยู่ที่ไหน? คุณจะรักษาแต่ละส่วนให้ละเอียดแต่กระชับได้อย่างไร?
หากคำถามเหล่านี้ทำให้คุณนอนไม่หลับและทำให้ความก้าวหน้าของคุณช้าลง ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมเทมเพลตแผนธุรกิจที่ดีที่สุด 10 แบบใน Word, Excel และ ClickUp เพื่อมอบคำตอบ ความชัดเจน และโครงสร้างที่เป็นระบบให้คุณได้นำไปใช้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้โดยไม่เสียเวลา
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? การวางแผนธุรกิจกลายเป็นเรื่องที่ "อืม!" น้อยลง และกลายเป็น "อ๋อ!" มากขึ้น ?
แผนธุรกิจคืออะไร?
เทมเพลตแผนธุรกิจคือโครงสร้างที่มีระเบียบสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการสร้างแผนธุรกิจ มันมาพร้อมกับส่วนและหัวข้อที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ เช่นสรุปผู้บริหาร ภาพรวมธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอคุณค่าที่แตกต่าง แผนการตลาด และงบการเงิน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนธุรกิจดี?
แบบแผนธุรกิจที่ดีช่วยในการวางแผนอย่างละเอียด, การจัดทำเอกสารอย่างชัดเจน, และการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ. นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหา:
- โครงสร้างที่ครอบคลุม: แม่แบบที่ดีจะมาพร้อมกับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด และการคาดการณ์ทางการเงิน
- ความชัดเจนและคำแนะนำ: แม่แบบที่ดีนั้นง่ายต่อการปฏิบัติตาม มีคำแนะนำหรือคำกระตุ้นสั้น ๆ สำหรับแต่ละส่วน ช่วยนำทางให้คุณคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ และทำให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญ
- การออกแบบที่สะอาด: ความสวยงามมีความสำคัญ. เลือกเทมเพลตที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้ แต่ยังออกแบบมาอย่างมืออาชีพ. สิ่งนี้ทำให้แผนของคุณสามารถนำเสนอได้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, คู่ค้า, และนักลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
- ความยืดหยุ่น: เทมเพลตของคุณควรรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก เช่น การเพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ การเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบ และการจัดเรียงส่วนต่าง ๆ ใหม่ ?️
แม้ว่าแม่แบบจะมอบโครงสร้างให้กับคุณ แต่ข้อมูลที่คุณใส่เข้าไปต่างหากที่ทำให้แม่แบบนั้นมีชีวิตชีวาขึ้น แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกแม่แบบที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณและสามารถนำเสนอวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างชัดเจน
10 แม่แบบแผนธุรกิจที่ควรใช้
การเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจในปี 2024 (และอนาคต) ต้องการแผนธุรกิจที่ครอบคลุมและเป็นระบบ เราได้คัดสรรเทมเพลตที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณนำทีมของคุณ, ดึงดูดนักลงทุน, และได้รับการสนับสนุนทางการเงิน มาดูกันเถอะ
1. แม่แบบแผนธุรกิจ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาวิธีแทนที่เอกสารแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมแม่แบบแผนธุรกิจของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ!
เทมเพลตแผนธุรกิจหนึ่งหน้านี้ ออกแบบในClickUp Docs แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบดังนี้:
- คำอธิบายบริษัท: ภาพรวม, พันธกิจ, วิสัยทัศน์, และทีมงาน
- การวิเคราะห์ตลาด: ปัญหา, ทางแก้ไข, ตลาดเป้าหมาย, คู่แข่งขัน, และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
- กลยุทธ์การขายและการตลาด: ผลิตภัณฑ์/บริการและช่องทางการตลาด
- แผนปฏิบัติการ: สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก, อุปกรณ์และเครื่องมือ, กำลังคน, และการคาดการณ์ทางการเงิน
- เหตุการณ์สำคัญ และ ตัวชี้วัด: เป้าหมายและ KPI
ปรับแต่งเทมเพลตด้วยโลโก้บริษัทและรายละเอียดการติดต่อของคุณ และนำทางไปยังส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้สารบัญแบบพับได้ คำแนะนำสั้นๆ ใต้แต่ละส่วนจะแนะนำสิ่งที่คุณควรรวมไว้ พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอข้อมูล (เช่น รายการหัวข้อย่อย รูปภาพ แผนภูมิ และตาราง)
คุณสามารถแชร์เอกสารกับใครก็ได้ผ่าน URL และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ และเมื่อแผนธุรกิจพร้อมแล้ว คุณมีตัวเลือกในการพิมพ์หรือส่งออกเป็น PDF, HTML หรือ Markdown
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้. เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการทั้งระดับพื้นฐานและระดับองค์กร เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างแผนธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น. มุมมองรายการหัวข้อจะมีรายการของส่วนต่าง ๆ และหมวดหมู่ย่อยของเทมเพลตทั้งหมด และคุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิงได้.
สลับจากมุมมองรายการเป็นมุมมองบอร์ดเพื่อติดตามและอัปเดตสถานะงานตามต่อไปนี้: ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, และเสร็จสิ้นแล้ว
เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการบันทึกส่วนต่าง ๆ ของแผนธุรกิจของคุณ และช่วยให้การสร้างแผนเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา ?️
2. แม่แบบแผนการขาย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพื่อเริ่มต้นหรือปรับปรุงแผนการขายของคุณแม่แบบแผนการขายของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้วแม่แบบนี้มี รายการสรุปโครงการพร้อมงานต่างๆที่จะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การขายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ งานบางส่วนเหล่านี้ได้แก่:
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขาย
- ร่างแถลงการณ์จุดยืน
- ดำเนินการวิเคราะห์การแข่งขัน
- ร่างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ
- สร้างกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
มอบหมายงานแต่ละงานให้กับบุคคลหรือทีมที่เฉพาะเจาะจงกำหนดระดับความสำคัญ และเพิ่มวันที่ครบกำหนด ระบุส่วนของแผนการขายที่งานแต่ละงานเกี่ยวข้อง (เช่น บทสรุปผู้บริหาร เป้าหมายรายได้ โครงสร้างทีม ฯลฯ) ประเภทของผลลัพธ์ (เช่น เอกสาร งาน หรือการประชุม) และสถานะการอนุมัติ (เช่น รอการพิจารณา ต้องแก้ไข และอนุมัติแล้ว)
และในสไตล์ของ ClickUp คุณสามารถสลับไปยังมุมมองต่าง ๆ ได้หลายแบบ: รายการสำหรับรายการงานทั้งหมด, บอร์ดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ, ไทม์ไลน์สำหรับภาพรวมระยะเวลาของงาน, และแกนต์สำหรับดูการพึ่งพากันของงาน
แผนธุรกิจแบบง่าย ๆ นี้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการสร้างกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทของทีม และจัดระเบียบงานให้เป็นระบบ ✨
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจ ClickUp
กำลังคิดเกี่ยวกับการขยายขอบเขตและการดำเนินงานของธุรกิจของคุณแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนหรืออย่างไร? มันอาจจะเป็นเรื่องที่ท่วมท้น ไม่ต้องสงสัยเลย—คุณต้องการวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และแผนการที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งสมาชิกทุกคนในทีมของคุณสามารถสนับสนุนได้
โชคดีที่แม่แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ระบบอัตโนมัติในการทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นเพื่อให้ทุกขั้นตอนในการเติบโตของธุรกิจของคุณชัดเจน สามารถติดตามได้ และดำเนินการได้จริง
เริ่มต้นด้วยการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของคุณและตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายการเติบโตหลักของคุณ คุณต้องการเพิ่มรายได้ เข้าสู่ตลาดใหม่ หรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือไม่? ด้วยClickUp Whiteboardsหรือ Docsคุณสามารถระดมความคิดและทำงานร่วมกับทีมของคุณในการตัดสินใจนี้ได้
กำหนดและติดตามเป้าหมายการเติบโตระยะสั้นและระยะยาวของคุณด้วยฟีเจอร์ Goals ของ ClickUp แยกย่อยเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย และมอบหมายเป้าหมายเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีม พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด เพิ่มเป้าหมายเหล่านี้ลงในแดชบอร์ด ClickUpใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ?
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพหรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการบรรลุเป้าหมายใหญ่ต่อไป หรือเป็นธุรกิจที่มั่นคงแล้วที่กำลังค้นหาเส้นทางใหม่ ๆ แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีความสอดคล้อง มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลทุกขั้นตอน
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀
ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายเหล่านั้นได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังให้ดีที่สุด" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
4. แม่แบบแผนที่ธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ธุรกิจของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้สำหรับการวางแผนกลยุทธ์และโครงการใหญ่ในด้านการเติบโตของรายได้, การรับรู้แบรนด์, การมีส่วนร่วมของชุมชน, และความพึงพอใจของลูกค้า
ใช้มุมมองรายการเพื่อเติมงานภายใต้แต่ละโครงการ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถบันทึกหมวดหมู่ธุรกิจ (เช่น ผลิตภัณฑ์, การดำเนินงาน, การขายและการตลาด ฯลฯ) ที่งานนั้นๆ อยู่ภายใต้และไตรมาสที่งานนั้นถูกกำหนดไว้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและประเมินงานตามความพยายามและผลกระทบเพื่อให้แน่ใจว่างานที่สำคัญที่สุดได้รับความสนใจที่สมควรได้รับ
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของคุณ แบบฟอร์มนี้จะให้มุมมองต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น มุมมอง "ทุกโครงการต่อไตรมาส" จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่อยู่ข้างหน้า โดยแสดงงานที่ต้องทำให้เสร็จภายในไตรมาสที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดเวลา และช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระยะสั้น
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารธุรกิจและทีมบริหารที่ต้องการประสานงานโครงการระยะสั้นและระยะยาวหลายโครงการ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
5. แม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ClickUp
ในธุรกิจ ภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดต่อการดำเนินงานสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนทางเศรษฐกิจ วิกฤตสุขภาพระดับโลก หรือการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ทุกบริษัทจำเป็นต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอแม่แบบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ClickUpช่วยให้คุณเตรียมการล่วงหน้าสำหรับความท้าทายที่ไม่คาดคิดเหล่านี้
แม่แบบจัดระเบียบงานออกเป็นสามหมวดหมู่หลัก:
- ลำดับความสำคัญ: งานที่ต้องให้ความสนใจโดยทันที
- การครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง: งานที่ต้องดำเนินต่อไปแม้จะเผชิญกับความท้าทาย
- หลักการชี้นำ: ทรัพยากรและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
มุมมองของคณะกรรมการช่วยให้มองเห็นงานทั้งหมดภายใต้แต่ละหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้น และรายการลำดับความสำคัญจะจัดเรียงงานตามงานที่ค้างอยู่ งานที่กำลังจะมาถึง และงานที่ครบกำหนดในภายหลัง
ในยามที่ไม่แน่นอน การเตรียมพร้อมคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของคุณ. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่เพียงแต่รอดพ้น แต่ยังสามารถเติบโตได้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย ทำให้ลูกค้า พนักงาน และนักลงทุนของคุณพอใจ. ?
6. แม่แบบแผนธุรกิจแบบลีนของ ClickUp
ต้องการดำเนินแผนธุรกิจของคุณแบบ "ลีน" หรือไม่?ใช้เทมเพลตแผนธุรกิจลีนของ ClickUp ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น—เพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง
ในมุมมองรายการสรุปแผน ให้แสดงรายการงานทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ เพิ่มรายละเอียดเฉพาะ เช่น ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน งานมีกำหนดส่งเมื่อใด และงานนั้นอยู่ในส่วนใดของBusiness ModelCanvas (BMC) มุมมองตามลำดับความสำคัญจะจัดเรียงรายการนี้ตามลำดับความสำคัญ เช่น ฉุกเฉิน สูง ปานกลาง และต่ำ ทำให้สามารถมองเห็นงานที่สำคัญที่สุดและจัดการงานเหล่านั้นก่อนได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ มุมมองของคณะกรรมการยังให้ภาพรวมของความคืบหน้าของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น และมุมมอง BMC จะจัดเรียงงานเหล่านี้ใหม่ตามองค์ประกอบต่างๆ ของ BMC
แต่ละงานสามารถแบ่งย่อยออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบหลายรายการเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้รับการดำเนินการครบถ้วน ✔️
เทมเพลตนี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและผลลัพธ์ในวิธีที่ราบรื่นและคุ้มค่า
7. แม่แบบแผนปฏิบัติการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดย ClickUpถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดและเป้าหมายทางธุรกิจให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และในที่สุดก็กลายเป็นความจริง
มันให้กรอบการทำงานที่ง่ายและเป็นระบบสำหรับการสร้าง, มอบหมาย, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามงาน. และในทางปฏิบัติ, มันทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายไม่เพียงแต่ถูกตั้งไว้แต่ยังถูกบรรลุ. ผ่านแดชบอร์ดและคุณสมบัติการตั้งเป้าหมายที่มีอยู่ในตัว, คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและวิธีที่พวกมันพาคุณเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายของคุณ.
ขอบคุณคุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่งของ ClickUp เช่น แชท, ความคิดเห็น, และการ@เมนชั่น ทำให้การให้ทุกคนในทีมอยู่ในหน้าเดียวกันและแก้ไขคำถามหรือปัญหาได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องง่าย
ใช้แผนปฏิบัติการนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณโดยการปรับปรุงกระบวนการภายในให้ราบรื่นและปรับความพยายามของทีมให้สอดคล้องกัน
8. แม่แบบแผนที่ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ClickUp
สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และองค์กรที่กำลังขยายตัว การทำให้แต่ละแผนกทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่สามารถเป็นเรื่องท้าทายได้แม่แบบแผนที่กลยุทธ์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpช่วยให้ง่ายขึ้นด้วยการมอบแผนที่ชัดเจนให้คุณปฏิบัติตาม
เทมเพลตนี้ถูกบรรจุไว้ในโฟลเดอร์และแบ่งออกเป็นรายการต่างๆ สำหรับแต่ละแผนกในธุรกิจของคุณ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้แต่ละทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของตนเองได้ในขณะที่ร่วมกันสนับสนุนเป้าหมายใหญ่
มีตัวเลือกการรับชมหลายแบบสำหรับสมาชิกในทีม ซึ่งได้แก่:
- กระดานความคืบหน้า: แสดงภาพงานที่ดำเนินไปตามแผน งานที่มีความเสี่ยง และงานที่ล่าช้า
- มุมมองแกนต์: รับภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- มุมมองทีม: ดูว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมกำลังทำงานอะไรอยู่ เพื่อให้คุณสามารถจัดสมดุลปริมาณงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
แม้ว่าเทมเพลตนี้อาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่คู่มือเริ่มต้นจะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งานได้อย่างง่ายดายทีละขั้นตอน และเช่นเดียวกับเทมเพลตของ ClickUp ทั้งหมด คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของธุรกิจคุณได้อย่างง่ายดาย
9. แม่แบบแผนธุรกิจ Microsoft Word โดย Microsoft
เทมเพลตแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมของ Microsoft จำนวน 20 หน้า ช่วยให้กระบวนการร่างแผนธุรกิจที่ครอบคลุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้:
- สรุปผู้บริหาร: ไฮไลท์, วัตถุประสงค์, พันธกิจ, และกุญแจสู่ความสำเร็จ
- คำอธิบายธุรกิจ: โครงสร้างการถือครองและกฎหมายของบริษัท, เวลาทำการ, ผลิตภัณฑ์และบริการ, ผู้จัดหา, แผนการเงิน, เป็นต้น
- การตลาด: การวิเคราะห์ตลาด, การแบ่งส่วนตลาด, การแข่งขัน, และการกำหนดราคา
- ภาคผนวก: ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น, งบกระแสเงินสด, งบกำไรขาดทุน, การคาดการณ์ยอดขาย, ก้าวสำคัญ, การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน, เป็นต้น
สารบัญช่วยให้สามารถไปยังส่วนต่าง ๆ ของเอกสารได้อย่างง่ายดาย และตำแหน่งข้อความที่แสดงไว้ภายใต้แต่ละส่วนช่วยให้ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดที่ต้องการ—ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่อาจไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ทางธุรกิจบางคำ
10. แม่แบบแผนธุรกิจ Excel โดย Vertex42
การรวบรวมเทมเพลตธุรกิจจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีเทมเพลต Excel เทมเพลตแผนธุรกิจนี้ช่วยให้คุณจัดการด้านการเงินของธุรกิจใน Excel ได้ มาพร้อมกับตาราง สูตร และแผนภูมิที่ปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้คุณดูในด้านต่อไปนี้:
- ไฮไลต์แผนภูมิ
- การวิเคราะห์ตลาด
- เหตุการณ์สำคัญ
- สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
- การคาดการณ์ยอดขาย
- กำไรและขาดทุน
- งบดุล
- การประมาณการกระแสเงินสด
- งบประมาณ
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
เทมเพลต Excel นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการสร้างส่วนการเงินที่มีความชัดเจนและมองเห็นได้สำหรับเอกสารแผนธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนและผู้ให้กู้ อย่างไรก็ตาม อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันในการใช้เทมเพลตนี้หากคุณไม่คุ้นเคยกับการวางแผนการเงินทางธุรกิจและการใช้ Excel
ลองใช้เทมเพลตแผนธุรกิจฟรีใน ClickUp
การเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างดีและจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม กระบวนการวางแผนธุรกิจไม่จำเป็นต้องซับซ้อน น่าเบื่อ หรือใช้เวลามากเกินไป คุณสามารถใช้รูปแบบแผนธุรกิจฟรีทั้ง 10 แบบข้างต้นเพื่อช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
เทมเพลตของ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างแผนธุรกิจของคุณเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมเพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็นความจริง และยังไม่หมดเพียงเท่านี้—คลังเทมเพลตของ ClickUpยังมีเทมเพลตเพิ่มเติมมากกว่า 1,000 แบบ เพื่อช่วยจัดการทุกแง่มุมของธุรกิจคุณตั้งแต่การตัดสินใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบริหารทรัพยากร
สมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpวันนี้ เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจคุณ!