11 แม่แบบสรุปโครงการฟรีใน ClickUp & Excel

บางครั้ง แม้แต่โครงการ กระบวนการ และการประชุมที่ซับซ้อนที่สุด ก็ยังต้องการสรุปแบบง่าย ๆ นั่นคือเวลาที่คุณมองหา รายงานสรุปโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือสรุปงบการเงิน รายงานที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการช่วยให้คุณปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายงานเหล่านี้ช่วยให้คุณลดแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นบทสรุปที่เข้าใจง่าย ซึ่งช่วยให้ทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปมาก
แน่นอนว่าคุณไม่ต้องการสร้างสรุปโครงการทุกโครงการจากศูนย์ คุณต้องการโครงสร้างการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณใช้เวลาให้มากที่สุดกับงานจริง และใช้เวลาในการรายงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงทำให้รายงานเหล่านั้นดูดีและเป็นประโยชน์
นั่นฟังดูเหมือนภารกิจที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่? ไม่ใช่เลยหากคุณมีแบบสรุปโครงการที่ตรงกับความต้องการและประเภทของโครงการของคุณ! มาดูกันเถอะ
อะไรคือแบบสรุปโครงการ?
แม่แบบสรุปโครงการเป็นรายงานที่มีช่องให้กรอกข้อมูลเพื่อสรุปรายละเอียดโครงการและสถานะปัจจุบันของงานอย่างรวดเร็วให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในโครงการ โดยจะย่อให้เหลือเฉพาะรายละเอียดที่จำเป็นที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปจะครอบคลุมเพียงหนึ่งหน้าหรือหนึ่งหน้าจอเท่านั้น เพื่อให้สมาชิกทีมโครงการเห็นข้อมูลที่ต้องรู้ได้อย่างชัดเจนในทันที
ในขณะเดียวกัน แม่แบบสรุปโครงการของคุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สำหรับผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าทีมทุกประเภท สรุปโครงการ—หรือข้อเสนอโครงการ—จะสรุปข้อมูลที่สำคัญที่สุด เช่นหลักชัยของโครงการและกรอบเวลา โดยไม่ต้องอธิบายกระบวนการมากเกินไป
เอกสารประเภทนี้ควรปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย
ลูกค้าของคุณต้องการรายละเอียดปลีกย่อยจริงๆ หรือไม่? หรือทีมกฎหมายของคุณต้องการคำอธิบายที่ละเอียดมากขึ้น?
แม่แบบสรุปโครงการของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามขั้นตอนของโครงการ ดังนั้นคุณอาจต้องการรวมสรุปผู้บริหารโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการโดยรวมของคุณ แต่คุณควรทราบว่ารายละเอียดเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของโครงการได้เมื่อเริ่มดำเนินงานจริง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบรายงานสรุปโครงการที่ดี?
เนื่องจากรายงานสรุปโครงการต้องมีความยืดหยุ่น รูปแบบแม่แบบที่ใช้สร้างจึงต้องมีความยืดหยุ่นตามไปด้วย ไม่มีแม่แบบสรุปโครงการแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะกับทุกโครงการหรือทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะโครงการแต่ละประเภทและผู้รับสารแต่ละกลุ่มจะต้องการแนวทางที่แตกต่างกัน
ด้วยเหตุนี้, แบบรายงานสรุปโครงการที่ดีที่สุดมีลักษณะร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ:
- ส่วนสรุปแบบง่ายที่ช่วยให้ผู้สร้างหรือผู้จัดการโครงการสามารถสรุปโครงการได้ในไม่กี่คำหรือประโยค
- ภาพรวมของเป้าหมายโครงการ, ระยะเวลา, งบประมาณ, และทรัพยากรที่จับต้องได้อื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นกรอบควบคุมสำหรับงาน
- ตำแหน่งที่โดดเด่นสำหรับระบุเจ้าของโครงการเพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้
- ภาพรวมของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการโครงการและความคืบหน้าของโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย
- ส่วนสำหรับสรุปประเด็นสำคัญที่ชัดเจน สั้น และนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งระบุขั้นตอนถัดไปที่ทีมโครงการต้องดำเนินการ
นอกเหนือจากนั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการค้นหาแบบรายงานสรุปโครงการที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ตรวจสอบตัวเลือกที่ได้รับความนิยมไม่กี่ตัวในรายการด้านล่างก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก
11 แบบสรุปโครงการที่พร้อมใช้งาน
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ไม่ต้องกังวล—เราได้เตรียมเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับคุณไว้แล้ว ลองดูรายการโปรดของเราใน 11 เทมเพลตสรุปโครงการฟรีนี้ เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้า ให้ข้อมูลทางการเงิน หรือสรุปรายละเอียดโครงการอย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด เรามั่นใจว่าคุณจะพบหนึ่งหรือหลายเทมเพลตในรายการนี้ที่เหมาะกับคุณ
1. แม่แบบสรุปโครงการ ClickUp
การอัปเดตโครงการไม่ควรกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลหรือสูญหายไปในการประชุม เทมเพลตสรุปโครงการ ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ในเอกสารเดียวที่เป็นระเบียบและอ่านง่าย ช่วยให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของโครงการ, จุดสำคัญ, ระยะเวลา, ความรับผิดชอบของทีม, และผลลัพธ์ได้ทั้งหมดในที่เดียว นี่คือภาพรวมระดับสูงของโครงการของคุณ ออกแบบมาเพื่อสื่อสารความคืบหน้าอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ในฐานะเอกสาร ClickUp Doc มันรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไข และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลา คุณยังสามารถฝังงาน ลิงก์เอกสาร และแท็กเพื่อนร่วมทีมได้โดยตรงภายในเอกสาร เพื่อเชื่อมโยงสรุปของคุณกับกระบวนการทำงานของคุณ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อปรับปรุงการมองเห็น ลดความเข้าใจผิด และส่งมอบข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วให้กับผู้ตัดสินใจ—โดยไม่ต้องค้นหาผ่านบันทึกหรือสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย
ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการอัปเดตภายในทีมหรือการนำเสนอให้ลูกค้า, แบบสรุปโครงการนี้ช่วยให้คุณนำเสนอภาพรวมที่มืออาชีพและเรียบร้อยซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความชัดเจนของโครงการ
2. แม่แบบสรุปสำหรับผู้บริหาร ClickUp
เราจะเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างแท้จริงเทมเพลตสรุปสำหรับผู้บริหารโดย ClickUpช่วยให้คุณสื่อสารข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบที่กรอกข้อมูลได้ง่าย
เช่นเดียวกับแม่แบบสรุปผู้บริหารส่วนใหญ่ รายงานนี้ประกอบด้วยส่วนสรุปภาพรวมพร้อมคำอธิบายผลิตภัณฑ์/บริการ การวิเคราะห์ตลาด และสรุปทางการเงิน เมื่อรวมกันแล้ว หัวข้อในแต่ละส่วนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสรุปแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม แม่แบบรายงานสรุปนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อสรุปแผนผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน
สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการใช้คำ การใช้รหัสสีทำให้แม่แบบสรุปโครงการง่ายต่อการติดตาม เช่นเดียวกับส่วนสรุปที่ง่ายซึ่งรวมถึงคำแนะนำและช่องข้อมูลติดต่อ เมื่อนำทั้งหมดมารวมกันแล้ว แม่แบบรายงานสรุปโครงการนี้ใช้งานง่ายและครอบคลุมมาก
3. แม่แบบรายงานสรุป ClickUp
ถึงเวลาที่จะเจาะลึกมากขึ้นอีกนิดแล้วแบบรายงานสรุปโดย ClickUpยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นเดิม แต่จะลงรายละเอียดบางอย่างที่คุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทีมโครงการของคุณมักจะถามถึงอยู่เสมอ
นอกเหนือจากส่วนแนะนำเบื้องต้นแล้ว คุณจะพบช่องข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถขยายได้ ซึ่งช่วยให้คุณกรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น:
- ความเสี่ยงและปัญหาของโครงการ
- ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา
- ข้อค้นพบอื่น ๆ
- รายการที่ต้องดำเนินการ
- ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการต่อไป
ที่ดีที่สุดคือ สรุปโครงการเช่นนี้ช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนทั้งหมดอยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการอ่านและสามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบควบคู่ไปกับเทมเพลตรายงานความคืบหน้าที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการ และหากทั้งสองรายงานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน การผสานรวมก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก
4. แม่แบบสรุปโปรแกรม ClickUp
ไม่มีอะไรเทียบได้กับการแก้ปัญหาที่เรียบง่ายเพื่อสรุปประเด็นที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนแบบสรุปโปรแกรมโดย ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความยืดหยุ่นนี้ ช่วยให้คุณสร้างภาพรวมอย่างรวดเร็วของธุรกิจหรือแผนโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
มันยากที่จะพูดเกินจริงว่าเทมเพลตสรุปโครงการนี้เรียบง่ายเพียงใด เริ่มต้นด้วยการสรุปปัญหาที่โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไข จากนั้นให้กล่าวถึงจุดเด่นหลัก ๆ ของวิธีการที่โครงการจะแก้ไขปัญหานั้น
เป็นโบนัสเพิ่มเติม คุณสามารถใส่แบรนด์ที่ส่วนหัวได้ ไม่เพียงแค่ชื่อบริษัทของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลโก้และข้อมูลติดต่อของคุณด้วย คิดถึงเทมเพลตสรุปโปรแกรมเหมือนกับหน้าปก
หากกลุ่มเป้าหมายของคุณได้รับรายละเอียดเพียงไม่กี่อย่างนี้ พวกเขาก็จะรู้อย่างชัดเจนว่าทำไมโครงการนี้ถึงมีอยู่ และมันช่วยแก้ปัญหาที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขได้อย่างไร และในแก่นแท้ของมัน ไม่ใช่สิ่งที่การจัดการโครงการต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แล้วหรือ?
5. แม่แบบรายงานสรุปเงินเดือน ClickUp Payroll
เราทุกคนไม่รักการจ่ายเงินเดือนหรอกหรือ? ความจริงก็คือ บางการคำนวณทางการเงินที่ละเอียดอ่อนและการสื่อสารสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้มากด้วยแบบรายงานสรุปโครงการที่เหมาะสมแบบรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนโดย ClickUpสามารถกลายเป็นแบบรายงานสรุปโครงการสำหรับธุรกิจของคุณได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตเงินเดือนนี้ แล้วคุณจะได้รับช่องกรอกข้อมูลที่สามารถกรอกได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนของพนักงานทุกคนได้อย่างง่ายดาย รวมถึง:
- ข้อมูลพนักงานพื้นฐาน
- การชำระเงินและการหักเงิน
- กิจกรรมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
- เครดิตวันลาที่ได้รับค่าจ้าง
- สรุปเงินเดือนสุทธิ
- ความคิดเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม
เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นใน ClickUp คุณสามารถติดตามได้ว่าใครเป็นเจ้าของรายงานสรุปโครงการแต่ละฉบับ ใครเป็นผู้มีส่วนร่วม และวันที่อัปเดตครั้งล่าสุด ด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นข้อมูลล่าสุดเสมอขณะที่คุณคำนวณ ประเมินผล และแบ่งปันข้อมูลเงินเดือนที่สำคัญ
6. แม่แบบสรุปบัญชีการเงินของ ClickUp
เมื่อพูดถึงการเงิน: งบประมาณอาจซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว และหากไม่มีรายงานที่เหมาะสม ก็อาจทำให้ติดตามค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้ยาก นั่นคือจุดที่แบบสรุปบัญชีการเงินโดย ClickUpเข้ามาช่วยได้
นี่คือรายงานสรุปโครงการอย่างง่ายที่อิงตามสองมิติ: บัญชีรายบุคคลและกลุ่มบัญชี มุมมองเริ่มต้นจะเน้นที่บัญชีเป็นรายการแยก ช่วยให้คุณสามารถติดตามรายการต่างๆ เช่น เงินสด เฟอร์นิเจอร์ ลูกหนี้ อุปกรณ์ร้านค้า และอื่นๆ
ในขณะเดียวกัน กลุ่มบัญชีจะสร้างหมวดหมู่ที่ครอบคลุม เช่น เงินสด อุปกรณ์ และลูกหนี้ ซึ่งจะมีความสำคัญต่อข้อเสนอโครงการโดยรวม
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อคุณสร้างสรุปแล้ว คุณยังสามารถดูมุมมองแบบรายการหรือแบบบันทึกสำหรับกลุ่มบัญชี หรือเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทบัญชี เครดิตหรือเดบิต และอื่นๆ ไม่ว่าคุณจะเลือกมุมมองหรือฟิลด์ที่กำหนดเองแบบใด ภาพรวมจะยังคงเรียบง่าย ช่วยให้คุณและทีมของคุณติดตามงบประมาณได้อย่างทันท่วงทีในทุกช่วงเวลา
7. แม่แบบเอกสารโครงการ ClickUp
บางครั้ง คุณเพียงแค่ต้องการเอกสารโครงการที่ดีเพื่อช่วยให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผนและยังคงสามารถอธิบายความสำคัญของงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้อยู่เสมอแม่แบบเอกสารโครงการโดย ClickUpเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการเก็บบันทึกเหล่านั้น
นี่เป็นแม่แบบที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมโครงการของคุณเอง ให้เน้นสมาชิกทีมที่สำคัญ พร้อมบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขาในโครงการ ระบุการกระทำ วิธีการ และแนวทางที่ทุกคนในโครงการต้องทำเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถเชื่อมโยงหรือสรุปแผนโครงการ ระยะเวลา และงบประมาณได้เช่นกัน
ฟังดูซับซ้อนใช่ไหม? แม่แบบนี้ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น คุณเพียงแค่กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนด แล้วก็สามารถแชร์ให้ทุกคนที่ต้องการทราบเกี่ยวกับโครงการและวิธีการดำเนินงานได้ทันที
8. แม่แบบสรุปผู้บริหารสำหรับกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
เช่นเดียวกับเทมเพลตสรุปโครงการแรกในรายการนี้เทมเพลตสรุปผู้บริหารบนไวท์บอร์ดโดย ClickUpช่วยให้คุณสร้างสรุปผู้บริหารได้ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ: เทมเพลตนี้ใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUp ทำให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
คุณอาจรู้จักโซลูชัน Whiteboard ของ ClickUpในฐานะเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเน้นภาพ ทีมสามารถใช้เพื่อทำงานร่วมกัน ระดมความคิด และแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนออกมาเป็นภาพได้ ตอนนี้ลองจินตนาการดูว่าสรุปผู้บริหารที่ใช้แนวคิดพื้นฐานเดียวกันนี้จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด
แน่นอนว่า สรุปผู้บริหารของคุณอาจจำเป็นต้องมาจากข้อมูลเพียงแหล่งเดียว อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการลากและวางที่ทำให้คุณสมบัติ Whiteboard ของ ClickUp น่าสนใจอย่างมาก ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน โดยช่วยให้คุณสร้างสรุปที่ยืดหยุ่นได้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
9. แม่แบบรายงานบอร์ด ClickUp
อ่า การประชุมคณะกรรมการ เราทุกคนต่างก็ต้องการมัน และเราทุกคน (บางครั้ง) ก็กลัวมัน ลองนึกถึงความแตกต่างที่คุณสามารถทำได้ด้วยรายงานที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้ข้อมูลทั้งหมดที่คณะกรรมการต้องการในพริบตา นั่นคือสิ่งที่แม่แบบรายงานคณะกรรมการโดย ClickUpสามารถทำได้
เริ่มต้นด้วยการสร้างแบรนด์บริษัทของคุณอย่างพื้นฐานและไฮไลท์ของรายงาน จากนั้นคุณสามารถเข้าสู่รายงานรายได้ รายงานประสิทธิภาพการทำงาน และพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ที่ต้องการเน้น การรายงานผลการขายและ KPI พร้อมกับการประเมินอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความท้าทายและอุปสรรคทั้งหมด จะมีอยู่ในส่วนของตัวเอง
แน่นอน คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังรายงานที่ยาวกว่าซึ่งมีข้อมูลมากกว่าไฮไลท์ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการของคุณอาจสนใจแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ติดขัดในปัจจุบัน ตราบใดที่ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นใน ClickUp ลิงก์ก็จะดูเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย
10. แบบสรุปสถานะโครงการ MS Word
หากคุณต้องการเพียงภาพรวมแบบเล่าเรื่องสั้น ๆ ของสถานะโครงการเท่านั้น แบบสรุปสถานะโครงการนี้อาจเหมาะสำหรับคุณ โดยประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก ซึ่งแต่ละส่วนถูกออกแบบให้ใช้เพียงหนึ่งย่อหน้าเท่านั้น:
- ภาพรวมของโครงการ รวมถึงวันที่เริ่มต้น วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ส่วนนี้ควรมีความสอดคล้องกับแต่ละรายงาน
- รายชื่อผู้ดูแลระบบ ซึ่งเป็นผู้นำหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทที่เกี่ยวข้องในการนำโครงการไปสู่การสำเร็จลุล่วง
- สถานะของโครงการ พร้อมช่องว่างสำหรับเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและจุดเด่นสำคัญอื่น ๆ
- รายการปัญหาที่อาจทำให้โครงการไม่ประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับการแก้ไข
เช่นเดียวกับเทมเพลตหลายๆ ตัวในรายการนี้ ความสวยงามของตัวเลือกนี้คือความเรียบง่าย คุณเพียงแค่ต้องมี Microsoft Word ก็สามารถสร้างสรุปสถานะโครงการที่น่าสนใจและอ่านง่ายได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ
11. แบบสรุปโครงการ Google Docs
แบบสรุปโครงการฉบับนี้มีความคล้ายคลึงกับเวอร์ชัน MS Word ด้านบน แต่มีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างออกไป นอกเหนือจากการออกแบบให้ใช้กับ Google Docs โดยเฉพาะ:
- ส่วนสำหรับประโยชน์ของโครงการ, ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมโครงการนี้จึงจำเป็นต้องทำให้เสร็จ
- ขอบเขตของโครงการ, ช่วยให้คุณสามารถเน้นย้ำสิ่งที่สามารถทำได้และไม่สามารถทำได้, และทรัพยากรที่จำเป็น
- การดำเนินงานโครงการ ออกแบบมาเพื่อให้บริบทเกี่ยวกับวิธีการที่โครงการจะถูกดำเนินการ
เทมเพลตนี้สามารถพิมพ์และดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งปันข้อมูลหลักเกี่ยวกับโครงการใด ๆ อย่างรวดเร็วกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง
สรุปแบบสรุปโครงการที่ดีที่สุด
ถ้าแม่แบบไม่ช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น มันจะมีประโยชน์อะไร? และถ้าแม่แบบสรุปโครงการไม่ช่วยให้คุณสรุปโครงการได้อย่างรวดเร็ว มันจะมีประโยชน์อะไร?
ตามที่คุณเห็น เราได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้ว เลือกเทมเพลตใดก็ได้จากด้านบนเพื่อเริ่มปรับปรุงการสื่อสารโครงการของคุณให้ราบรื่นขึ้น เทมเพลตทั้งหมดนี้สามารถช่วยคุณสร้างรายงานอย่างรวดเร็วที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคุณต้องการเพื่อให้พวกเขาอยู่ในความรับรู้
และหากคุณต้องการให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทำไมไม่ลองปรับระบบบริหารโครงการของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นล่ะ?
ใช้ClickUpเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่าทุกแอปอื่น ๆ มันไม่ใช่แค่การจัดการโครงการและงานเท่านั้น: ยังมีไวท์บอร์ด, แดชบอร์ด, ฟังก์ชันแชท, การตั้งเป้าหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย และใช่, รวมถึงเทมเพลตสรุปโครงการที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จในทุกอุตสาหกรรมและสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายด้วย
สรุปโครงการและเอกสารของClickUp เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ห้องสมุดเทมเพลตของเรามีเทมเพลตอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่การบัญชีไปจนถึงการออกแบบและการขายไปจนถึงการสนับสนุน ด้วยบัญชีฟรีที่มีพื้นที่เก็บข้อมูล 100MB งานและสมาชิกไม่จำกัด และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ จึงยากที่จะหาเหตุผลที่จะไม่สมัครใช้งาน