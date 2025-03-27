10 แบบฟอร์มบัญชีฟรีใน Excel และ ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบการทำบัญชี?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แม่แบบการทำบัญชีคือกรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบ การติดตาม และการมองเห็นธุรกรรมประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้คุณสามารถดูแลสุขภาพทางการเงินของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ" } } ] }
หากความคิดในการจัดการการเงินธุรกิจของคุณทำให้คุณเหงื่อแตกเย็นๆ แสดงว่าคุณเริ่มต้นได้ดีแล้วด้วยการมองหาแม่แบบการทำบัญชี ข่าวดีก็คือ ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์มากน้อยเพียงใด การเริ่มต้นด้วยแม่แบบเหล่านี้ก็ค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา ✨
ดังนั้นโดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาดำดิ่งสู่โลกของเทมเพลตการบันทึกบัญชีและการวางแผนบัญชีและค้นพบ 10 รายการฟรีที่ยอดเยี่ยมใน Excel, ClickUp และ Google Sheets ที่จะนำความเป็นระเบียบและความมั่นคงมาสู่กระบวนการบันทึกบัญชีของคุณ
อะไรคือแบบฟอร์มบัญชี?
แบบฟอร์มบัญชีเป็นกรอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบ, การติดตาม, และการมองเห็นธุรกรรมประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่าย ทำให้คุณสามารถควบคุมสุขภาพทางการเงินของธุรกิจของคุณได้ตลอดเวลา 💸
เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับคอลัมน์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สูตรคำนวณ และคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการทำบัญชีเฉพาะด้าน—ช่วยให้คุณไม่ต้องคาดเดาในการตั้งค่า และสามารถเริ่มต้นกิจกรรมการทำบัญชีได้ทันที
ตั้งแต่การติดตามเอกสารงบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการรักษางบประมาณและการสร้างรายงานทางการเงิน เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำบัญชีของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดความเครียด และให้เวลาที่มีค่าแก่คุณในการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงในธุรกิจของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบัญชีที่ดี?
การทำบัญชีอาจเป็นเรื่องท้าทายในตัวเอง และสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการเลือกใช้แม่แบบที่เพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการ ดังนั้นเมื่อคุณกำลังประเมินแม่แบบต่างๆ โปรดตรวจสอบประเด็นสำคัญต่อไปนี้:
- การออกแบบที่ชัดเจนและใช้งานง่าย: ควรมีการนำทางที่ง่ายต่อการใช้งาน การปรับแต่งฟิลด์ และการป้อนข้อมูลใหม่ได้อย่างสะดวก คุณควรสังเกตคอลัมน์ที่จัดระเบียบอย่างดีและป้ายกำกับที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจับรายละเอียดสำคัญและรักษาภาพรวมที่ชัดเจนของบันทึกทางการเงินหรืองบดุลของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การปรับแต่ง: แม้ว่าเทมเพลตบัญชีหรืองบกำไรขาดทุนที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่การมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณนั้นยิ่งดีกว่า ดังนั้นควรมองหาเทมเพลตบัญชีที่อนุญาตให้คุณเพิ่มหรือแก้ไขแถวและคอลัมน์ ปรับสูตร และปรับแต่งรูปแบบให้ตรงกับรสนิยมของคุณ 🤩
- คู่มือผู้ใช้: เทมเพลตบางตัวอาจดูซับซ้อนหรือน่ากลัวในครั้งแรก ดังนั้นหากเทมเพลตมีคู่มือสั้น ๆ หรือคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของมัน อธิบายส่วนที่สำคัญ และแนะนำวิธีการเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ จะช่วยได้มาก
10 แบบฟอร์มบัญชี
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ควรมองหาในแม่แบบการทำบัญชีแล้ว มาเจาะลึกเนื้อหาสำคัญของบทความนี้กัน นี่คือรายชื่อแม่แบบการทำบัญชีที่ดีที่สุด 10 อันดับของเรา—ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามสถานะทางการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี
1. แม่แบบการทำบัญชีขั้นพื้นฐานของ ClickUp
การจัดการงานบัญชีสำหรับลูกค้าหลายคนอาจรู้สึกเหมือนการหมุนจานบนเสาหลายสิบต้น!
เข้าสู่เทมเพลตสำนักงานบัญชีโดย ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้สำนักงานบัญชีของคุณจัดการข้อมูลและบันทึกทางการเงินของลูกค้า ติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองความร่วมมือที่ราบรื่นทั้งกับทีมของคุณและลูกค้า
เทมเพลตนี้ถูกบรรจุไว้ในโฟลเดอร์ที่คุณสามารถทำสำเนาได้อย่างง่ายดายสำหรับลูกค้าแต่ละรายในรายชื่อของคุณ โฟลเดอร์นี้มีการจัดกลุ่มงานไว้ภายใต้สามรายการ: การเริ่มต้นสำหรับลูกค้า, รายการที่ต้องดำเนินการรายเดือน, และรายการที่ต้องดำเนินการรายปี
งานในแต่ละรายการสามารถมีสถานะได้ 4 แบบ ได้แก่ เปิดอยู่, กำลังดำเนินการ, ติดขัด, และเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าระบุข้อจำกัดของทรัพยากร และมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่น มีช่องข้อมูลที่กำหนดเอง (หรือที่เรียกว่าคอลัมน์) เช่น ผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, และแถบความคืบหน้า ซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำซับทาสก์เสร็จสมบูรณ์
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ... ยังมีหลายวิธีในการดูรายการของคุณอีกด้วย สลับไปยังมุมมองกระดานคัมบังเพื่อย้ายงานไปตามขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ มุมมองปฏิทินสำหรับการติดตามกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึง และมุมมองเอกสารสำหรับการจัดเก็บและทำงานร่วมกัน—ไม่ว่าจะเป็นงบกระแสเงินสด งบดุล หรือข้อมูลทางการเงินทั่วไป
เทมเพลตนี้จัดการงานหนักในการดูแลลูกค้าหลายรายให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด—ทำงานให้เสร็จและทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจ!
2. แม่แบบราคาการบันทึกบัญชีของ ClickUp
เมื่อพูดถึงการให้บริการบัญชีของคุณ ไม่มีลูกค้าสองคนที่เหมือนกันเลย ขณะที่ลูกค้าคนหนึ่งอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีของพวกเขา ลูกค้าอีกคนหนึ่งอาจต้องการให้เอาท์ซอร์สการดำเนินงานบัญชีทั้งหมดของพวกเขา
เทมเพลตการกำหนดราคาการบัญชีโดย ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และทำให้คุณได้รับการชำระเงินอย่างเหมาะสม มันเหมือนกับเมนูของค่าบริการและบริการต่าง ๆ ที่คุณสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าของคุณได้
นั่นอาจครอบคลุมตั้งแต่ค่าบริการพื้นฐานไปจนถึงบริการเฉพาะทาง เช่น การกระทบยอดบัตรเครดิตและการจัดทำงบกระแสเงินสด คุณสามารถปรับแต่ง "เมนู" นี้ให้สอดคล้องกับบริการที่บริษัทบัญชีของคุณนำเสนอ และสร้างสำเนาแบบกำหนดเองเพื่อส่งให้กับลูกค้าเป้าหมาย
สำหรับแต่ละรายการ จะมีฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อตั้งค่าหน่วย, ราคาต่อหน่วย, ราคาทั้งหมด, ประเภทบริการ (เช่น งบกำไรขาดทุน,รายการราคา, การประมวลผลเงินเดือน, บริการบัญชี, เป็นต้น), และรอบการเรียกเก็บเงิน (เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี) นอกจากนี้ ยังมีเอกสารเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณนำทางในเทมเพลตเพื่อให้คุณสามารถเริ่มทำการแก้ไขได้
ตอนนี้คุณสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจในยามค่ำคืน โดยรู้ว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความพยายามของคุณ
ดูเทมเพลตคำคมเหล่านี้!
3. แม่แบบบัญชี ClickUp
หากธุรกิจของคุณซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการโดยใช้เครดิตแม่แบบบัญชีโดย ClickUpเหมาะสำหรับคุณ แม่แบบนี้ประกอบด้วยบัญชีเจ้าหนี้ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการชำระเงินที่ค้างชำระให้กับผู้ขายและซัพพลายเออร์ของคุณ และบัญชีลูกหนี้สำหรับการติดตามยอดคงเหลือที่ค้างชำระให้กับคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า ติดต่อ หมายเลขใบแจ้งหนี้ กระแสเงินสด จำนวนเงินที่ค้างชำระ วิธีการชำระเงิน และวันที่ครบกำหนดชำระ คุณยังสามารถกำหนดระดับความมั่นใจเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินในงบดุลของคุณได้อีกด้วย
นี่ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินสดของคุณได้ และยังมีคุณสมบัติบันทึกที่สะดวก เหมาะสำหรับการให้บริบทเพิ่มเติมหรือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรม
เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp อื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มแถบความคืบหน้าและสูตรคำนวณ หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินที่กำลังจะมาถึง ทุกอย่างสามารถทำได้
ด้วยแบบฟอร์มงบดุลประเภทนี้ในมือ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีกระแสเงินสดที่ราบรื่นและมั่นคงในธุรกิจของคุณ และควบคุมการดำเนินการทางการเงินและสุขภาพทางการเงินของคุณได้ตลอดเวลา
4. แม่แบบกระบวนการจัดการบัญชีขนาดใหญ่ของ ClickUp
เมื่อนำมาใช้ในโลกธุรกิจ หลักการพาเรโต (หรือที่รู้จักกันในชื่อกฎ 80/20) ระบุว่า 80% ของรายได้ของคุณมาจากลูกค้าเพียง 20% เท่านั้น ลองจินตนาการถึงความแตกต่างที่คุณสามารถสร้างให้กับธุรกิจของคุณได้ หากคุณสามารถระบุและให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีคุณค่าเหล่านี้ พร้อมทั้งมอบความใส่ใจที่พวกเขาสมควรได้รับด้วยเทมเพลตกระบวนการบริหารบัญชีลูกค้ารายใหญ่ของ ClickUp คุณก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุลูกค้าหลัก (หรือที่เรียกว่า "บัญชีขนาดใหญ่") เพื่อให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมในการดูแลความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อความสำเร็จในระยะยาว
มันใช้งานง่ายมาก และสำหรับผู้เริ่มต้น มันมีภารกิจหลักห้าอย่างในโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)—ตั้งแต่การระบุบัญชีลูกค้าหลักที่คุณต้องการให้ความสำคัญ ไปจนถึงการนำไปใช้และติดตามแผนของคุณเพื่อการเติบโตและความสำเร็จของพวกเขา
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดความซับซ้อนและระดับความสำคัญของงานได้ และแน่นอนว่า ClickUp ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อพูดถึงการนำเสนอการแสดงผลแบบไดนามิกสำหรับการมองเห็นความคืบหน้า มุมมองแบบคัมบังช่วยให้การย้ายงานจากเริ่มต้นไปจนถึงเสร็จสิ้นเป็นเรื่องง่าย
ในทางกลับกัน มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณมองเห็นระยะเวลาของงานแต่ละอย่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมุมมองแกนต์จะแสดงลำดับงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละงานให้ละเอียดยิ่งขึ้น ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าหลักของคุณ
ผลลัพธ์คือ? ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น, อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น, และในที่สุดก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในยอดขาย.
5. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp
การเก็บบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจทุกครั้งอย่างละเอียดไม่ควรจะรู้สึกเหมือนวิทยาศาสตร์จรวด แม้ว่าจะไม่มีซอฟต์แวร์บัญชีก็ตาม
เทมเพลตสมุดบัญชีของ ClickUpทำให้กระบวนการนี้ง่ายดายด้วยการใช้หลักการบัญชีคู่ในการบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ เพียงแค่กรอกรายละเอียดยอดเดบิตก่อน ตามด้วยยอดเครดิต—โดยเพิ่มหมายเลขรายการ วันที่ทำธุรกรรม ประเภทของรายการ (ทั่วไป, ขาย, ชำระเงิน, รับเงิน และอื่นๆ) และไฟล์ใบเสร็จรับเงิน
แต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆ คือมุมมอง "รายการหนังสือ" ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นการทำธุรกรรมต่างๆ โดยจัดกลุ่มตามประเภทของสมุดบัญชี นี่เป็นประโยชน์อย่างมากในการระบุแนวโน้ม เช่น การทำธุรกรรมบ่อยครั้งในหมวดหมู่เฉพาะ เช่น การขายหรือค่าใช้จ่าย และยังทำให้การค้นหาข้อมูลจากประเภทสมุดบัญชีเฉพาะเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วอีกด้วย
หากคุณต้องการรักษาความถูกต้องของงบการเงินและบันทึกบัญชี และหลีกเลี่ยงปัญหาปวดหัวและความเครียดมากมาย แม่แบบบัญชีนี้คือสิ่งที่คุณต้องมีในชุดเครื่องมือของคุณ
6. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตรายงานงบประมาณ ClickUp—ออกแบบใน ClickUp Docs—ช่วยให้คุณสร้างรายงานโดยเน้นย้ำผลการดำเนินงานรายเดือนและรายปีของธุรกิจ รวมถึงสรุปงบประมาณของคุณ
สรุปงบประมาณถูกแบ่งย่อยเพิ่มเติมออกเป็นส่วนกำไรขาดทุน, การแยกยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, งบดุล, และสรุปการแข่งขัน เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจของคุณ
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp สร้างสารบัญให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การนำทางไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสารเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ การทำงานในสภาพแวดล้อม Docs ของ ClickUp ยังมอบความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม ตั้งแต่การฝังเนื้อหาภายนอก (เช่น Google Drive, Sheets, YouTube, Figma ฯลฯ) ไปจนถึงการปรับแต่งเทมเพลตบัญชีและรูปลักษณ์ให้เหมาะกับแบรนด์และแนวทางของธุรกิจคุณ
เมื่อคุณเตรียมแดชบอร์ดงบประมาณหรืองบดุลเสร็จแล้ว คุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักผ่านลิงก์หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF พร้อมส่งทางอีเมลหรือพิมพ์เป็นเอกสารได้ คุณสามารถเสริมด้วยรายงานการขายสำหรับการตรวจสอบและรายงานเป้าหมายและผลการขายได้
7. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณที่เรียบง่ายนี้โดย ClickUp ช่วยให้กระบวนการประมาณการงบประมาณของคุณง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายโดย ClickUpช่วยให้การสร้างประมาณการรายเดือนและรายปีสำหรับรายได้ กระแสเงินสด และค่าใช้จ่ายของธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย
กำหนดประมาณการรายได้สำหรับบริการต่างๆ ที่คุณเสนอและการลงทุนทางธุรกิจที่คุณได้ทำไว้ คุณสามารถกำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายในหลายหมวดหมู่ เช่น สุขภาพ การเดินทาง การพักผ่อน และหนี้สิน ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือป้อนประมาณการรายเดือนสำหรับแต่ละรายการรายได้และค่าใช้จ่าย แล้วให้คอลัมน์ผลรวมย่อยคำนวณผลรวมให้คุณโดยอัตโนมัติ
หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถเปลี่ยนไปดูที่รายการรายได้หรือรายการค่าใช้จ่ายเพื่อดูภาพรวมของรายได้และค่าใช้จ่ายที่จัดกลุ่มตามแหล่งที่มาและหมวดหมู่การใช้จ่ายได้
แบบฟอร์มงบดุลนี้—เมื่อใช้ร่วมกับการบริหารงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ—มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการใช้จ่ายเกินงบประมาณ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการลงทุนหรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหมาะสม
8. แม่แบบสเปรดชีตเงินสดใน Excel โดย Beginner Bookkeeping
ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้ช่วยให้คุณสร้างประมาณการงบประมาณได้ แต่เทมเพลตการทำบัญชีใน Excel นี้จะช่วยให้คุณบันทึกและติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณที่ประมาณการไว้ได้อย่างดีที่สุด
แบบฟอร์มงบกำไรขาดทุนนี้มีให้เลือก 4 แบบ:
- สมุดเงินสดสำหรับบัญชีธนาคารเดียว
- สมุดเงินสดสำหรับบัญชีธนาคารเดียว + คุณสมบัติภาษีขาย
- สมุดเงินสดสำหรับบัญชีธนาคารหลายบัญชี
- สมุดเงินสดสำหรับบัญชีธนาคารหลายบัญชี + คุณสมบัติภาษีขาย
แต่ละเล่มของสมุดงานนี้ประกอบด้วยแผ่นงานแยกสำหรับแต่ละเดือน เพื่อใช้ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณในบัญชีรายได้ 7 บัญชี และบัญชีค่าใช้จ่าย 20 บัญชี
คุณยังได้รับงบกำไรขาดทุน (หรือที่เรียกว่ารายงานกำไรขาดทุน) เพื่อให้คุณทราบถึงรายได้สุทธิและผลกำไรของธุรกิจของคุณ และเอกสารการกระทบยอดบัญชีธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกธุรกรรมของคุณตรงกับบัญชีธนาคารอย่างถูกต้อง หากคุณกำลังมองหาแบบฟอร์มบัญชีใน Excel ฟรี นี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
9. แม่แบบค่าใช้จ่ายทางธุรกิจใน Excel โดยพื้นฐานการบัญชีธุรกิจ
หากไม่มีระบบที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามค่าใช้จ่าย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีทีม—คุณเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด การมองข้าม และบันทึกทางการเงินที่ไม่เป็นระเบียบ
เทมเพลตการบัญชีใน Excel นี้ช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกและเรียกร้องค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากกระเป๋าของตนเองได้อย่างง่ายดาย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถติดตามได้หลายหมวดหมู่ เช่น การเดินทาง ระยะทาง ค่าจอดรถ โทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงาน
แต่ละรายการในเทมเพลตบัญชี Excel นี้ช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลสำคัญได้ครบถ้วน วันที่ของค่าใช้จ่าย? ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย? แน่นอน หมายเลขใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้? ไม่มีปัญหา คำอธิบายที่ชัดเจน รหัสบัญชี และจำนวนเงินที่ใช้จ่าย? มีครบทุกอย่าง
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายนี้ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถขอคืนเงินได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้ธุรกิจของคุณเก็บบันทึกค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง
10. แม่แบบบัญชีแยกประเภท Google Sheets โดย Spreadsheetpoint
แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปนี้ใช้ควบคู่กับแม่แบบสมุดบัญชีแยกประเภทของ ClickUp
ขณะที่สมุดบันทึกประจำวันบันทึกธุรกรรมรายวัน (จัดเรียงตามลำดับเวลาโดยวันที่) แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภทเป็นสรุปของธุรกรรมเหล่านั้น (ภายในรอบระยะเวลาบัญชี) ที่จัดกลุ่มภายใต้ประเภทบัญชีต่อไปนี้: สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และทุน
เทมเพลตนี้มีประเภทคอลัมน์เจ็ดประเภทเพื่อช่วยคุณบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ: วันที่, หมายเหตุ, บัญชี, คำอธิบาย, เครดิต, หนี้, และยอดคงเหลือ. คุณสามารถทำสำเนาของเทมเพลตได้อย่างง่ายดายเพื่อบันทึกบัญชีแยกสำหรับช่วงเวลาบัญชีที่ต่างกันเพื่อให้คุณมีภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณ.
เมื่อดูแลรักษาอย่างถูกต้อง แบบฟอร์มสเปรดชีตสำหรับการบันทึกบัญชีนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดทำสมดุลบัญชีทดลองและงบการเงินอย่างถูกต้องเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจต่อไป
ควบคุมการเงินธุรกิจของคุณด้วยเทมเพลตการทำบัญชีฟรี
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือเป็นส่วนหนึ่งของสตาร์ทอัพที่มีพลัง 10 เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้ระบบบัญชีของคุณง่ายขึ้นและรักษาการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง แต่โปรดจำไว้ว่าให้เลือกเทมเพลต ClickUp, Sheets หรือ Excel ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของคุณมากที่สุดและปรับแต่งตามความจำเป็น 🛠️
เมื่อทำงานในซอฟต์แวร์บัญชีเช่น ClickUp คุณจะได้รับการเข้าถึงคอลัมน์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ รวมถึงมุมมองแบบไดนามิกหลายแบบที่ให้คุณมีความยืดหยุ่นไม่จำกัดในการมองเห็นข้อมูลของคุณ และด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถนำเข้าไฟล์ Microsoft Excel และ CSV เข้าสู่ ClickUp หรือส่งออกข้อมูล ClickUp ของคุณเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel ได้ ซึ่งให้คุณได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก 🌻
สำรวจคลังแม่แบบที่ครอบคลุมของ ClickUpเพื่อค้นหาเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของคุณ