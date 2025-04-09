บล็อก ClickUp

10 แบบฟอร์มรายการราคาและใบเสนอราคาฟรีใน Word, Google Docs และ ClickUp

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
9 เมษายน 2568

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีรายการราคาที่ดูเป็นมืออาชีพมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

แม่แบบรายการราคาเสนอวิธีการจัดระเบียบรายการราคาอย่างเป็นระบบ และในบางกรณี ยังช่วยในการจัดการรายการสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

คุณชอบความคิดที่จะประหยัดเวลาทั้งหมด (และยอมรับเถอะว่าเงิน) ด้วยการสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?การทำแผนผังกระบวนการสามารถช่วยให้คุณขยายประสิทธิภาพนั้นไปยังพื้นที่อื่นๆ ในบริษัทของคุณได้!

แบบฟอร์มรายการราคาที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

ในบทความนี้ เราจะพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับเทมเพลตรายการราคาแปดแบบ คุณอาจจะประหลาดใจกับคุณสมบัติที่ซับซ้อนและฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีอยู่ในเทมเพลตฟรีเหล่านี้

อะไรคือแบบฟอร์มรายการราคา?

แบบฟอร์มรายการราคาคือเอกสารหรือตารางคำนวณที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้เพื่อสร้างรายการสินค้าหรือบริการที่คุณขายพร้อมราคาที่สอดคล้องกัน เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามข้อมูลราคาของคุณ

แบบฟอร์มรายการราคาโดยทั่วไปจะมีคอลัมน์สำหรับ:

  • ชื่อสินค้าหรือบริการ
  • ราคา
  • คำอธิบาย
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

คุณสามารถใช้ตัวกรองและมุมมองเพื่อจัดระเบียบเทมเพลตของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายการราคาที่ดี?

รายการราคาที่ดีมาจากเทมเพลตที่ชัดเจน ครอบคลุม ปรับแต่งได้ ดึงดูดสายตา เข้าถึงง่าย และอัปเดตได้ง่าย

เมื่อเลือกเทมเพลต ให้มองหาสิ่งต่อไปนี้:

  • ความชัดเจน: แม่แบบควรมีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • ความครอบคลุม: แม่แบบควรมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น รายละเอียดสินค้า, ระดับราคา, ราคาต่อหน่วย, ส่วนลด, และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: แม่แบบควรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
  • ใช้งานง่าย: ส่วนติดต่อผู้ใช้ควรมีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก
  • ง่ายต่อการอัปเดต: เทมเพลตควรง่ายต่อการอัปเดตและบำรุงรักษาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขและอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว
การทำงานร่วมกันและแก้ไขใน ClickUp Docs
การตรวจจับและแก้ไขร่วมกัน การเพิ่มความคิดเห็น และการฝังลิงก์ภายในเอกสาร ClickUp

โดยการคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ ธุรกิจสามารถค้นหาเทมเพลตที่ง่ายต่อการอัปเดตและให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลราคาได้อย่างรวดเร็ว

10 แบบฟอร์มรายการราคา

นี่คือเทมเพลตรายการราคาฟรี 8 แบบ เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กสร้างและจัดการรายการราคาได้

1. แม่แบบรายการราคา ClickUp

แม่แบบรายการราคา ClickUp
แม่แบบรายการราคา ClickUp
แม่แบบรายการราคา ClickUp

เทมเพลตรายการราคา ClickUpสำหรับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในแผนแม่บทที่ใช้งานง่าย และฟรี!

มันประกอบด้วย สองสถานะ (ใช้งานอยู่และไม่ใช้งาน), หกฟิลด์ที่กำหนดเอง, และสี่ประเภทการดูที่ให้คุณปรับแต่งข้อมูลและการดูตามลำดับความสำคัญของคุณ

นอกจากนี้คุณยังได้รับ หกฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน:

  1. คำอธิบาย: บันทึกคำอธิบายโดยละเอียดของสินค้าหรือบริการ
  2. ข้อเสนอ: ระบุประเภทของข้อเสนอ เช่น สินค้า บริการ หรือการสมัครสมาชิก
  3. ประเภทการลงทุน: ระบุประเภทของการลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวหรือการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง
  4. จำนวนเงินลงทุน: กำหนดจำนวนเงินลงทุน
  5. หมวดหมู่: จัดหมวดหมู่สินค้าหรือบริการของคุณ
  6. ID: กำหนดรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ

มุมมองสี่แบบให้คุณมีตัวเลือกมากมายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว:

  • รายการสินค้า: รายการสินค้าทั้งหมดพร้อมคำอธิบาย ราคา และรายละเอียด
  • รายการบริการ: รายการบริการทั้งหมดพร้อมคำอธิบาย ราคา และรายละเอียด
  • มุมมองบอร์ด:บอร์ดคัมบังของผลิตภัณฑ์ของคุณที่มีคอลัมน์ต่าง ๆ สำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย
  • การใช้แม่แบบนี้: รายการของทุกคนที่กำลังใช้แม่แบบนี้อยู่

เทมเพลตรายการราคาที่แก้ไขได้ฟรีนี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบันทึกและแสดงรายละเอียดราคาที่ซับซ้อน ดาวน์โหลดและปรับแต่งเทมเพลตรายการราคาวันนี้ แล้วเตรียมพร้อมที่จะครองโลกแห่งการตั้งราคาของคุณเหมือนนักมายากล!

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลตรายการราคาที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจทุกประเภทได้ในไม่กี่วินาที

การสร้างแม่แบบรายการราคาใน ClickUp Brain
การสร้างแม่แบบรายการราคาใน ClickUp Brain

2. แม่แบบราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp

บอกลาคืนที่นอนไม่หลับเพราะรายการสินค้าที่ไร้ระเบียบ 😪

เทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของ ClickUpทำได้มากกว่าการสร้างรายการราคาที่น่าดึงดูดใจ มันยังช่วยให้คุณอัปเดตราคาและจัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว—ไม่ว่าจะเป็นสำหรับลูกค้าหรือร้านค้าของคุณ

ด้วยการเข้าถึงราคาซื้อและรายละเอียดสินค้าได้ทันที คุณสามารถข้ามการค้นหาที่น่าเบื่อ (และการซักถามจากเพื่อนร่วมงาน) และเริ่มทำงานได้เลย 🤓

เมื่อคุณได้ตั้งค่าแม่แบบการกำหนดราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องการพิจารณาเพิ่มแม่แบบรายงานการขายเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

คุณสมบัติของเทมเพลตการกำหนดราคาสินค้า:

  • มุมมองรายการ: ดูสินค้าที่แนะนำทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็ว กรองและจัดเรียงตามเกณฑ์ต่างๆ ปรับมุมมองเพื่อเข้าถึงรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ปรับแต่งรายละเอียดการติดตามด้วยข้อมูลเช่น SKU, ราคาต่อหน่วย, แบรนด์, ประเภทสินค้า, หมวดหมู่สินค้า, ขนาด, จำนวน, และสี
  • คู่มือเริ่มต้น: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตของคุณให้เต็มที่ด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนในการตั้งค่าเทมเพลต

ต้องการมุมมองแบบภาพรวมของผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่? ลองดูรายการผลิตภัณฑ์ตามหมวดหมู่เพื่อดูภาพรวมที่จัดกลุ่มไว้ หากการจัดการแบรนด์เป็นสิ่งที่คุณสนใจ ตารางผลิตภัณฑ์ตามแบรนด์พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว

เช่นเดียวกับเทมเพลตที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เทมเพลตรายการราคาสินค้าจะแสดงรายการราคา แต่ใช้มุมมองบอร์ดที่ใช้งานง่ายของ ClickUp

เทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณสร้างการดำเนินงานที่ราบรื่นและเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น คุณจะประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ในคราวเดียว! คุณสามารถยกระดับระบบของคุณไปอีกขั้นด้วยการผสานการทำงานกับเวิร์กโฟลว์ CRMเพื่อเสริมการดำเนินงานของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3. แม่แบบราคาการบัญชี ClickUp

เทมเพลตราคาการบันทึกบัญชี ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตราคาการบันทึกบัญชี ClickUp

กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพแต่เรียบง่ายในการติดตามและจัดการราคาสำหรับบริษัทบัญชีของคุณอยู่หรือไม่?แม่แบบการตั้งราคาสำหรับงานบัญชีของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้! 🥳

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามบริการ ราคา และกำหนดการเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น:

  • มุมมองรายการ: ประกอบด้วยมุมมองรายการสามแบบ ได้แก่ รายการส่วนประกอบ รายเดือน และรายไตรมาส เพื่อให้คุณสามารถกรองและจัดเรียงบริการตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ติดตามข้อมูลเฉพาะ เช่น ราคาต่อหน่วย หน่วย ราคาทั้งหมด ประเภทบริการ กำหนดการเรียกเก็บเงิน และปริมาณ
  • มุมมองตาราง: มุมมองรายเดือน รายไตรมาส และรายปี แสดงรายการค่าบริการที่ต้องชำระของคุณในแต่ละเดือน ไตรมาส และปีตามลำดับ

หากบริษัทบัญชีของคุณกำลังมองหาวิธีจัดระเบียบราคาบริการต่าง ๆ แม่แบบราคาบัญชีคือทางออกที่ยอดเยี่ยม ใช้งานง่าย ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย และช่วยประหยัดเวลา บริหารบัญชีให้ประสบความสำเร็จ! 📣

4. แม่แบบราคาค่าคอมมิชชั่น ClickUp

เทมเพลตรายละเอียดราคาค่าคอมมิชชัน ClickUp
เรียนรู้เพิ่มเติม
เทมเพลตรายละเอียดราคาค่าคอมมิชชั่น ClickUp

แม่แบบแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นโดย ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าโครงสร้างที่องค์กรของคุณจะกำหนดไว้อย่างไร

เทมเพลตนี้มีหลายวิธีในการจัดเรียงงานในรายงานของคุณ ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นตามทีมขาย, ตามสถานะ, หรือตามพื้นที่การทำงาน ด้วยแผ่นค่าคอมมิชชั่นนี้คุณจะมีความคืบหน้าของกระแสเงินสดในธุรกิจของคุณอยู่เสมอ

5. แบบฟอร์มรายการราคาธุรกิจ

เอกสารธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ราคา
แม่แบบรายการราคาธุรกิจช่วยให้คุณสร้างรายการราคาที่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับแบรนด์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตรายการราคาธุรกิจฟรีจาก Template.net ช่วยให้บริษัทเกือบทุกประเภทสามารถพัฒนาและพิมพ์ไฟล์รายการราคาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมหลากหลายประเภท รวมถึง:

  • Google Docs
  • กูเกิลชีต
  • เอ็กเซล
  • คำ
  • แอปเปิล นัมเบอร์ส
  • แอปเปิล เพจส์

คุณสมบัติบางประการของมันได้แก่:

  • ตารางที่มีคอลัมน์สำหรับชื่อสินค้า, คำอธิบาย, ราคา, และจำนวน
  • หัวข้อพร้อมโลโก้และข้อมูลติดต่อของคุณ
  • ส่วนท้ายพร้อมที่อยู่เว็บไซต์และลิงก์โซเชียลมีเดียของคุณ
  • ความสามารถในการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เทมเพลตรายการราคาธุรกิจฟรีในรูปแบบ Word ช่วยให้คุณจัดเตรียมข้อมูลราคาที่เข้าใจง่ายให้กับลูกค้า เพื่อให้แบรนด์ของคุณสร้างความประทับใจได้อย่างยอดเยี่ยม จุดเด่นเพิ่มเติมคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และตัวเลือกการพิมพ์รายการราคา

นี่เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาเทมเพลตรายการราคาหุ้นฟรีที่แก้ไขได้ง่ายและใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้หลากหลาย

6. แบบฟอร์มรายการราคาบริการทำความสะอาดคำ

รายการราคาบริการทำความสะอาดจาก TemplateLab

เทมเพลตรายการราคาบริการทำความสะอาดฟรีจาก Template Lab เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้คุณสร้างรายการราคาที่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับธุรกิจบริการทำความสะอาดของคุณ

เพียงแก้ไขใน Word หรือ Excel เพื่อเพิ่มบริการของคุณ ราคา และข้อมูลธุรกิจของคุณ

จากนั้นส่งมันทางดิจิทัลหรือพิมพ์ออกมาแล้วแจกจ่ายเพื่อโปรโมทธุรกิจทำความสะอาดของคุณ! 🧹

เทมเพลตราคาฟรีประกอบด้วยตัวเลือกมากมายและคุณสมบัติที่เป็นมิตรหลายประการ:

  • ตารางที่มีคอลัมน์สำหรับชื่อบริการ, คำอธิบาย, ราคา, และจำนวน
  • หัวข้อพร้อมโลโก้ธุรกิจและข้อมูลติดต่อ
  • ส่วนท้ายพร้อมที่อยู่เว็บไซต์และลิงก์สื่อสังคมออนไลน์
  • ความสามารถในการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • กราฟิกสีสันสดใสที่ทำให้รายการราคาดูสนุกสนาน
  • พื้นที่ข้อความที่สะอาดและอ่านง่าย

แบบฟอร์มรายการราคาบริการทำความสะอาดสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้โดยการให้ข้อมูลบริการและราคาที่เข้าใจง่ายแก่ลูกค้าของคุณ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสร้างความประทับใจแรกที่ดีต่อลูกค้าที่มีศักยภาพได้ด้วยการนำเสนอบริการของคุณอย่างมืออาชีพ หากคุณต้องการสร้างเทมเพลตรายการราคาที่สวยงามสำหรับธุรกิจทำความสะอาด เทมเพลตรายการราคาบริการทำความสะอาดนี้พร้อมให้บริการคุณแล้ว!

โบนัส:แม่แบบแผ่นข้อมูล!

7. ตัวอย่างแบบฟอร์มรายการอาหารพร้อมราคาสำหรับร้านอาหาร

รายการเมนูร้านอาหารพร้อมราคา
สร้างเมนูร้านอาหารที่น่าดึงดูดได้อย่างง่ายดายด้วยรายการเมนูและราคาสำหรับร้านอาหารใน Word

ขอเชิญเจ้าของร้านอาหารและปรมาจารย์ด้านเมนูทุกท่าน!

ต้องการอัปเดตเมนูของคุณหรือไม่? ลองดูเทมเพลตรายการราคาเมนูร้านอาหารฟรีจาก Template.net ส่วนผสมลับอะไรที่ทำให้เมนูของคุณน่าลิ้มลองและทำให้ลูกค้าของคุณประทับใจและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ?

ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการออกแบบที่สนุกสนาน การแก้ไขที่ง่ายดาย และความสามารถในการโพสต์เมนูของคุณออนไลน์หรือพิมพ์ออกมาเพื่อใช้ในร้านอาหารของคุณ รายการราคาที่พิมพ์ได้ฟรีนี้มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งแสดงรายการอาหารแสนอร่อยของคุณพร้อมราคาที่ระบุไว้

รายการราคาแบบมืออาชีพเช่นเทมเพลตนี้มอบรูปแบบที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้เมนูของคุณดูดีไม่แพ้รสชาติของอาหาร แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เทมเพลตรายการราคาเมนูร้านอาหารนี้มาพร้อมกับหน้าปกที่ปรับแต่งได้ซึ่งน่ารักเหมือนพาย 🥧

ในโลกที่มีการแข่งขันสูงของธุรกิจร้านอาหาร ความมีประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญ

จากรายการราคาที่สวยงามทั้งหมดในนี้ รายการนี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงานอันมีค่าด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายซึ่งแก้ไขได้ง่ายใน Word, Google Docs, Apple Pages หรือ Publisher ด้วยเพียงไม่กี่คลิก คุณก็จะมีเมนูที่ดูเป็นมืออาชีพพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับแขกที่หิวโหยของคุณ

กำลังดิ้นรนเพื่อเอาชนะคู่แข่งอยู่หรือไม่? ลองพิจารณาการนำเทมเพลตการวิเคราะห์คู่แข่งมาใช้ในกระบวนการของคุณ หากการประหยัดเวลาเป็นงานสำคัญลำดับต้นของคุณการนำระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานมาใช้สามารถเร่งความเร็วของงานอื่นๆ ของคุณได้

ยกระดับเมนูอาหารของคุณ ดึงดูดลูกค้า และทำให้ร้านอาหารหรือร้านค้าของคุณเป็นที่พูดถึงในเมือง ด้วยเทมเพลตรายการราคาที่แก้ไขได้ฟรีสำหรับคนรักอาหาร—ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย อร่อยให้เต็มที่! 😋

8. แม่แบบรายการราคาอาหาร Google Docs

เทมเพลตรายการราคาอาหาร Google Docs
สร้างเมนูที่สวยงามและปรับแต่งได้สำหรับร้านอาหารของคุณด้วยเทมเพลตรายการราคาอาหารฟรีจาก Google Docs

หิวโหยความสำเร็จในวงการอาหารอยู่หรือเปล่า? เรามีเทมเพลตราคาอาหารฟรีและยอดเยี่ยมอีกชุดหนึ่งมาให้คุณ! เทมเพลตรายการราคาอาหารบน Google Docs จาก Template.net คือขุมทรัพย์แห่งวงการอาหารที่จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับเมนูแสนอร่อยและของหวานสุดเย้ายวนของคุณอย่างแน่นอน 🍲🥞

บอกลาวันแห่งความสับสนและราคาที่ไม่เป็นระเบียบ! ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างรายการราคาอาหารที่สวยงามสะดุดตาได้ในไม่กี่นาที

คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตได้ในหลายโปรแกรม รวมถึง Google Docs ดาวน์โหลดไปยังหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งเทมเพลตรายการราคาของคุณ:

  • Google Docs
  • นักวาดภาพประกอบ
  • คำ
  • แอปเปิล เพจส์
  • PSD
  • ผู้จัดพิมพ์

อะไรที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น? มาดูคุณสมบัติที่น่าลิ้มลองของมันกัน สำหรับเริ่มต้นเลยก็คือ การจัดวางที่เข้าใจง่ายทำให้การแก้ไขเป็นเรื่องง่าย

แบบฟอร์มรายการราคาอาหารฟรีนี้ยังให้คุณเพิ่มและแก้ไขแบรนด์และรูปภาพของคุณเองได้อีกด้วย ในโลกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของอาหาร ความมีประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญ แบบฟอร์มรายการราคาอาหารฟรีนี้ช่วยให้กระบวนการสร้างเมนูของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ

เพียงไม่กี่คลิก คุณก็จะได้เมนูที่ออกแบบอย่างมืออาชีพซึ่งคุณจะภูมิใจที่จะแบ่งปันกับลูกค้า

9. แบบฟอร์มรายการราคาบริการ Google Docs

แบบฟอร์มรายการราคาบริการ
เทมเพลตรายการราคาบริการ Google Docs นี้ช่วยให้คุณสร้างคู่มือราคาที่สวยงามสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ถึงเวลาที่จะสร้างรายการราคาที่ดูดีขึ้นสำหรับธุรกิจบริการของคุณหรือยัง?

ทำให้เสร็จอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตรายการราคาบริการ Google Docs ฟรีจาก GDoc

แม่แบบรายการที่ง่ายสุดๆ (เพราะเป็น Google Docs นี่เอง!) ช่วยให้คุณเพิ่มรูปภาพ แบรนด์ บริการ และข้อมูลราคาของคุณเองได้ เพื่อปรับแต่งและแก้ไขแม่แบบรายการราคาของคุณได้อย่างเต็มที่

เทมเพลตนี้แสดงการออกแบบที่สนุกสนานพร้อมตัวเลือกแพ็กเกจบริการสามแบบ: มาตรฐาน, พรีเมียม, และโกลด์ โดยมีขอบสีที่แตกต่างกัน

คุณจะชื่นชอบตัวเลือกที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งเทมเพลตฟรีให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้ การออกแบบที่สามารถปรับแต่งได้สูงช่วยให้คุณสามารถ:

  • เพิ่มชื่อบริษัทและโลโก้ของคุณ
  • แสดงข้อมูลติดต่อ
  • กรอกบริการและรายละเอียดราคาของคุณ
  • แก้ไขแบบอักษร สี และขนาดตามที่คุณต้องการ

เทมเพลตรายการราคาบริการสำหรับ Google Docs ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยแผ่นรายการราคาที่ดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณให้กับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าประจำ

10. แม่แบบราคาสำหรับเอเจนซี่ Google Docs โดย Template.net

เทมเพลตรายการราคาสำหรับเอเจนซี่ Google Docs โดย Template.net
ใช้เทมเพลตแผ่นราคา Google Docs นี้เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและบริการของเอเจนซี่โฆษณาของคุณ

เทมเพลตรายการราคาสำหรับเอเจนซี่โฆษณา Google Docs นี้คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับมืออาชีพด้านการโฆษณา เทมเพลตรายการราคาที่แก้ไขได้ฟรีนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของเอเจนซี่โฆษณา

เทมเพลตนี้ให้โครงสร้างที่เป็นระเบียบสำหรับการระบุบริการของเอเจนซีคุณ ตั้งแต่การสร้างสรรค์และงานออกแบบไปจนถึงการตลาดดิจิทัลและประชาสัมพันธ์ มันช่วยให้คุณสามารถจัดวางราคาของคุณได้อย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าพวกเขากำลังจะได้รับอะไรจากการลงทุนของพวกเขา

ความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์ของ Google Docs ช่วยให้คุณสามารถปรับข้อมูลราคาได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันยังช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถอัปเดต ตรวจสอบ และอนุมัติรายการราคาได้ ซึ่งช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกันทั่วทั้งหน่วยงานของคุณ

เทมเพลตรายการราคาสำหรับเอเจนซี่โฆษณา Google Docs เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการวิธีการจัดการกลยุทธ์ด้านราคาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

เพิ่มกำไรของคุณด้วยเทมเพลตรายการราคาที่แก้ไขได้ฟรี

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีเทมเพลตราคาสินค้าที่เหมาะกับธุรกิจของคุณนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คุณอาจต้องการพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการ ทรัพยากรหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้การวางแผนและดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นของคุณชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฟังดูเหมือนเยอะ แต่เมื่อคุณลงลึกไปดูแล้ว ซอฟต์แวร์และเทมเพลตจะช่วยให้กระบวนการของคุณเร็วขึ้น

เครื่องมืออัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถเร่งความเร็วของงานที่ทำซ้ำๆ และช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคุณสามารถดูตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจเพื่อหาแนวคิดในการปรับปรุงระบบของคุณได้

เทมเพลตสามารถช่วยคุณติดตามสินค้าคงคลัง, บันทึกยอดขาย, โปรโมตและขายบริการของคุณ, และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับรายการราคาของคุณ ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดใด รายการราคาที่อัปเดตอยู่เสมอสามารถช่วยเพิ่มกำไรของคุณได้

ในคู่มือที่ครอบคลุมนี้ เราได้สำรวจคลังแม่แบบอันล้ำค่าที่ตอบโจทย์ธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจ SaaS ที่ทันสมัย หรือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ช่วยขับเคลื่อนชุมชนของคุณ ทุกธุรกิจจะพบกับแม่แบบรายการราคาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคุณ

แล้วอะไรคืออุปสรรค? คว้าโอกาสและดาวน์โหลดเทมเพลตที่คุณเลือกวันนี้!