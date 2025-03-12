10 แบบฟอร์มรายงานการขายฟรี (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน)

หากคุณขายสินค้าได้ยอดเยี่ยมแต่ไม่มีใครรู้เลย การขายนั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า? 👀
แน่นอน! แต่ยังคงดีกว่าสำหรับตัวแทนขายและทุกคนที่เกี่ยวข้องหากคุณมีกลไกที่เหมาะสมในการติดตามยอดขายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่เพราะมันช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายการขายของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเห็นและค้นพบแนวโน้มในยอดขายและพฤติกรรมของลูกค้าที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเติบโตของยอดขายได้อีกด้วย
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณต้องการวิธีที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่รายงาน KPI การขายของคุณเท่านั้นแต่ยังต้องใช้รายงานเหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกของกระบวนการขายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และคุณต้องการวิธีที่ทำให้กระบวนการนั้นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายงานการขายที่เหมาะสม มาทำความเข้าใจแนวคิดนี้และดูว่ามันเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการโครงการขายในภาพรวมได้อย่างไร ก่อนที่เราจะแบ่งปันเทมเพลตที่เราชื่นชอบและสามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับคุณ
รายงานการขายคืออะไร?
เทมเพลตรายงานการขายคือรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยทีมและผู้จัดการในการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลการขายเพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก และการรายงานการขาย เนื่องจากรูปแบบของเทมเพลตรายงานการขายคุณภาพสูงสามารถปรับแต่งได้ มีความยืดหยุ่น และมีสูตรสำหรับการคำนวณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดหลักและ KPI การขาย หรือแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
องค์ประกอบของแม่แบบรายงานการขายที่ดีที่สุด
เทมเพลตรายงานการขายเป็นเครื่องมือการขายที่ยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้กระบวนการดึงและวิเคราะห์ข้อมูลที่กินเวลามากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณพบเทมเพลตที่ เหมาะสม ซึ่งหมายความว่ามันควรมีความสามารถในการ:
- ติดตามเป้าหมายการขาย โดยการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆและเทมเพลตการตั้งเป้าหมายของคุณเพื่อเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการ
- ทำงานด้วยจังหวะที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ.แม่แบบรายงานประจำปีเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ช่วยคุณหากคุณต้องการสร้างรายงานการขายรายวัน
- สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน. ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวเลขดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก หรือการมอบหมายงานติดตามผลโดยอัตโนมัติ รายงานของคุณจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อสามารถประหยัดเวลาให้คุณได้มากเพียงใดเมื่อเทียบกับการทำด้วยมือ
- สามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ แผนภูมิดีกว่าตัวเลขดิบ และสีสามารถช่วยให้เข้าใจแนวโน้มและแนวคิดได้ในทันที
รายงานการขายจำนวนมากมักมาในรูปแบบของไฟล์ Excelหรือสมุดงาน แต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่เหมาะสมจะนำเสนอภาพรวมของโครงการที่เทียบเคียงได้—และในอุดมคติ ควรมีมุมมองการทำงานเพิ่มเติม—เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าการก้าวข้ามการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีตอาจทำให้คุณประหลาดใจว่าคุณจะประหยัดเวลาได้มากเพียงใดเมื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการโต้ตอบและระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมืออย่าง ClickUp
10 แบบฟอร์มรายงานการขายฟรี (รายวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน)
น่าเสียดายที่มีเทมเพลตรายงานการขายมากเกินไปที่จะทดสอบผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกทั่วไปได้ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้จำกัดรายการของคุณโดยเริ่มจากเทมเพลตยอดนิยมสำหรับ ClickUp และ Excel
สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือ ไม่มีแบบใดในรายการนี้ที่ดีกว่าแบบอื่นโดยธรรมชาติ แต่เป็นเรื่องของการค้นหาแม่แบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการและสถานการณ์ของคุณ นอกจากนี้ ทุกแบบยังฟรีอีกด้วย! ดังนั้นอย่าลังเลที่จะลองใช้หลายๆ แบบก่อนที่จะเลือกแม่แบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
1. แม่แบบรายงานการขายโดย ClickUp
เทมเพลตรายงานการขายโดย ClickUpนำเสนอแนวทางที่ละเอียดสำหรับWorkspaceของคุณในรูปแบบรายการแบบไดนามิก เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประเมินภาพรวมของความพยายามในการขายของคุณโดยการสรุปยอดขายประจำปี ไตรมาส และรายเดือน—นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเปรียบเทียบปีต่างๆ กันได้อีกด้วย
ติดตามยอดขายจริงของคุณเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ หรือแยกยอดขายตามประเภทบริการ ติดตามความผันแปรตามฤดูกาลด้วยตัวแปรเดือนยอดขาย หรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละภูมิภาคกับภูมิภาคอื่น
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองสองแบบและประเภทการดูห้าแบบเพื่อแสดงภาพงานขายและความคืบหน้าของคุณในระดับสูง แต่จุดเด่นที่แท้จริงของเทมเพลตนี้คือฟิลด์ที่กำหนดเองด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 10 ฟิลด์เพื่อระบุเหตุผลในการขาย ความสำเร็จ ปี การคาดการณ์ และอื่นๆ คุณสามารถจัดเรียง กรอง และเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงจากรายการงานของคุณ
2. แบบรายงานการขายรายสัปดาห์ โดย ClickUp
พร้อมที่จะเจาะลึกลงไปอีกหรือไม่? โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีการขายขนาดเล็กจำนวนมาก การมีภาพรวมประจำปีอาจไม่เพียงพอ แต่แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์โดย ClickUpจะช่วยให้คุณและทีมเข้าถึงรายละเอียดปลีกย่อยของรายงานยอดขายและข้อมูลประจำสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตรวจสอบตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จำนวนการโทรเย็นทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์ จำนวนการนัดหมายที่จัดขึ้น การเยี่ยมเยียนแบบพบหน้า การติดตามผลทางโทรศัพท์ และยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงวิเคราะห์ตัวแปรด้านประสิทธิภาพอื่นๆ เช่น อัตราการเปลี่ยนการโทรเป็นลูกค้า
นี่คือแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณ รายได้จริงของคุณ และวิธีที่ทั้งสองแตกต่างกัน
3. แบบรายงานยอดขายรายวันโดย ClickUp
ใช่ คุณสามารถดูรายละเอียดได้มากกว่าการดูแบบรายสัปดาห์!ในเทมเพลตรายงานยอดขายรายวันนี้โดย ClickUp คุณสามารถดูประสิทธิภาพของทีมขายของคุณได้ทุกวันในสัปดาห์
เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและสามารถนำไปใช้กับกระบวนการขายที่มีอยู่ของคุณได้ง่ายขึ้น เนื่องจากออกแบบมาเพื่อให้อัปเดตทุกวัน และแทนที่จะต้องติดตามจำนวนมุมมอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และงานต่าง ๆ เทมเพลตนี้จะใช้เอกสาร ClickUpที่จัดรูปแบบไว้ให้ทำงานจากเอกสารนี้แทน ให้คุณแยกแยะยอดขายประจำวันของคุณด้วยคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของทีม และรายการสินค้าที่ขายดีที่สุดในวันนั้น ๆ
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเทมเพลตนี้คือมันบันทึกข้อมูลสำคัญที่ได้จากการทำงานในแต่ละวันเพื่อระบุแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความเรียบง่ายของมัน นี่คือเทมเพลตรายงานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริง คุณจะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่หากคุณต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วของยอดขายรายวัน? ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว
4. แม่แบบรายงานยอดขายรายเดือนโดย ClickUp
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการขายที่ต้องพึ่งพาการโทรหาลูกค้าใหม่และการติดตามผลอย่างหนัก รายงานการโทรรายเดือนมีความสำคัญอย่างยิ่ง รายงานเหล่านี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบริษัทเข้าใจกิจกรรมการโทรได้อย่างรวดเร็ว และผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายการขายรายงานการขายรายเดือนนี้โดย ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตอีกแบบหนึ่งสำหรับ ClickUp Docs โดยเฉพาะ รายงานนี้ช่วยให้องค์กรสามารถเก็บบันทึกการโทรทุกครั้งตลอดทั้งเดือนพร้อมผลลัพธ์ของแต่ละการโทร เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง รายงานนี้จะทำหน้าที่เป็นบันทึกอย่างเป็นทางการของการโทรทั้งหมดที่ดำเนินการโดยสมาชิกแต่ละคนในทีมขายในเดือนนั้น
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณไปได้ไกลยิ่งขึ้น ส่วน ผู้ทำยอดขายยอดเยี่ยม เป็นคู่มือที่ง่ายในการระบุตัวแทนขายที่คุณคิดว่าสมควรได้รับการยกย่องในเดือนที่กำหนด ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและขวัญกำลังใจในกระบวนการนี้ด้วย 🙂
📮ClickUp Insights: เกือบ 42% ของพนักงานที่มีความรู้ชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสาร ในทีม แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุน
เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงได้เพียงจำนวนคนที่เลือกไว้เท่านั้น ความรู้จึงกระจัดกระจาย ส่งผลให้การร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเร่งการร่วมมือในกระบวนการขายของคุณ ให้ใช้แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานเช่นClickUp ซึ่งสามารถเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที!
5. แม่แบบสเปรดชีตค่าคอมมิชชั่นการขายโดย ClickUp
การติดตามค่าคอมมิชชั่นที่ทีมขายของคุณได้รับนั้นมีความสำคัญเมื่อคำนวณทั้งรายได้ของบริษัทและรางวัลของทีม.แม่แบบเอกสารค่าคอมมิชชั่นการขายโดย ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่นนั้นโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าโครงสร้างที่องค์กรของคุณได้จัดตั้งไว้จะเป็นอย่างไร.
เทมเพลตจะเสร็จสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่เมื่อนำไปใช้กับแพลตฟอร์มของคุณแล้ว—สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือข้อมูลการขายเฉพาะบางอย่าง เช่น ยอดขายรวม ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ และโบนัส จากนั้นเทมเพลตจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นรวม พร้อมด้วยตัวชี้วัดและ KPI อื่นๆ เช่น ROI และต้นทุนของแต่ละการขายที่เกิดขึ้น
คุณยังมีหลายวิธีในการจัดเรียงงานในรายงานราคาของคุณ ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นตามทีมขาย, ตามสถานะ, หรือตามพื้นที่การทำงาน ด้วยวิธีนี้ คุณจะรักษาภาพรวมที่คุณต้องการได้เสมอ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการจ่ายเงิน ฟังดูง่าย แต่เทมเพลตนี้ยังละเอียดมากและมีทรัพยากรมากมายเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการใช้งาน รวมถึง:
- สถานะที่กำหนดเองสองรายการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเก้า
- มุมมองโครงการสามแบบ
นอกจากนี้ยังมีเอกสารช่วยเหลือและเคล็ดลับหลายรายการเพื่อใช้เทมเพลตนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้น
6. แบบฟอร์มติดตามค่าคอมมิชชั่นการขายโดย ClickUp
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความรวดเร็วและผู้จัดการฝ่ายขาย การติดตามค่าคอมมิชชั่นอาจต้องใช้ตัวแปรมากขึ้น และข่าวดีก็คือ—เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นการขายโดย ClickUpคือสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้คุณติดตามและปรับปรุงทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลตัวแปรบางตัวลงในโครงสร้างของเทมเพลตที่มีอยู่ เช่น ค่าจริง วันที่ปิด และเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการขายของคุณ จากนั้นคุณสามารถติดตามทุกอย่างได้ตั้งแต่ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ สถานะการชำระเงิน สถานะใบแจ้งหนี้ ประเภทการชำระเงิน และอื่นๆ อีกมากมายภายในโฟลเดอร์ที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย
นอกจากนี้ ตัวแปรทุกตัวที่ป้อนเข้าและส่งออกสามารถจัดเรียงและดึงเข้าสู่รายงานได้ ดูค่าคอมมิชชั่นของคุณในรูปแบบรายการหรือไทม์ไลน์ หรือสร้างตารางที่มีรหัสสีเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
7. แม่แบบ CRM สำหรับการขาย โดย ClickUp
ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณอยู่เคียงข้างพวกเขา ไม่ใช่แค่เพื่อให้พวกเขารู้สถานะของการขายและสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เท่านั้น แต่ยังเพื่อตอบสนองและเกินความคาดหวังของพวกเขาอีกด้วย กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้รับความนิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมการขายเนื่องจากความต้องการนี้โดยเฉพาะ
โดยพื้นฐานแล้ว CRM คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันได้ มันรวบรวมข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลประชากรพื้นฐานของผู้ใช้ จุดติดต่อการขาย และตำแหน่งของแต่ละสมาชิกในฐานข้อมูลของคุณในกระบวนการขาย
แต่ฐานข้อมูลประเภทนั้นไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง คุณต้องพึ่งพาเทมเพลต CRMที่ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถช่วยคุณติดตามตัวแปรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และเชื่อมต่อได้กับเครื่องมือวางแผนอื่น ๆของคุณเพื่อช่วยให้ข้อมูลเหล่านั้นเคลื่อนไปตามเส้นทางของลูกค้าได้ คลิกอัป (ClickUp) ได้จัดเตรียมเทมเพลต CRM สำหรับการขายไว้ให้คุณแล้วซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้งานง่ายแต่ครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับการสร้าง CRM ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
CRM เป็นกรณีพิเศษเพราะมีความซับซ้อนมากกว่าแค่รายงานการขาย แต่ในขณะเดียวกัน การพูดคุยเกี่ยวกับเทมเพลตรายงานการขายจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีมัน ในเทมเพลตนี้ คุณจะมีพื้นที่ที่จัดระเบียบไว้ในแพลตฟอร์มของคุณ พร้อมสถานะที่ปรับแต่งได้ 20 สถานะ,ClickApps หกตัว, มุมมองที่ปรับแต่งได้ห้าแบบ และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อช่วยแนะนำกระบวนการพัฒนา CRM ของคุณ
8. แม่แบบ KPI ด้านการขายโดย ClickUp
การดำเนินงานด้านการขายจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากไม่มีชุดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่แข็งแกร่งซึ่งทุกคนสามารถทำงานเพื่อให้บรรลุและติดตามได้ด้วยเทมเพลตตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านการขายโดย ClickUp คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านการขายได้ไม่จำกัดจำนวนในภาพรวมที่ง่ายต่อการเข้าใจ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ 15 ฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งครอบคลุม KPI การขายที่พบบ่อยที่สุด รวมถึง:
- ความพยายามในการขายเพิ่ม
- ต้นทุนสินค้า
- รายได้จากการขายซ้ำ
- กำไรสุทธิ
- จำนวนผู้ติดต่อใหม่
- รายได้จากการขายทั้งหมด
- อัตราความสำเร็จในการขายเพิ่ม
- รายได้จากการขายใหม่
และอีกมากมาย! จากจุดนั้น คุณสามารถติดตาม KPI แต่ละตัวที่คุณเลือกให้ความสำคัญในรายงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ แต่เทมเพลตนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—โดยใช้มุมมอง Board คุณสามารถแสดงภาพรายได้ต่อเดือนของคุณบนกระดาน Kanban แบบไดนามิกได้ในพริบตา
9. แม่แบบติดตามยอดขายโดย ClickUp
พูดถึงภาพรวมที่ครอบคลุมอย่างแท้จริงด้วยเทมเพลตติดตามการขายจาก ClickUp นี้ คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบวนการขายทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับจะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการปรับแต่งและปรับปรุงกลยุทธ์การขายของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะยาว
ฟิลด์ที่กำหนดเองแสดงให้เห็นว่าเทมเพลตติดตามการขายนี้ครอบคลุมเพียงใด คุณสามารถป้อนข้อมูลได้ตั้งแต่ค่าขนส่งและต้นทุนต่อหน่วยไปจนถึงค่าธรรมเนียม จำนวนการคืนสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย เพิ่มกำไรเป้าหมายและต้นทุนต่อหน่วยพร้อมกับจำนวนหน่วยที่จะขาย จากนั้นคำนวณทุกอย่างตั้งแต่อัตรากำไรไปจนถึงรายได้จริง
ช่องสถานะจะแจ้งให้คุณทราบว่าเป้าหมายของคุณบรรลุผลแล้วหรือไม่ ในขณะที่หมวดหมู่รายเดือนช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถนำทางจากตัวติดตามยอดขายไปยังมุมมองรายการ ปริมาณการขายต่อเดือน และ สถานะการขายต่อเดือน เพื่อการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
10. แบบรายงานข้อมูลการขายสำหรับ Excel
ในเทมเพลตรายงานการขายของ MicrosoftExcel นี้ คุณสามารถป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดพร้อมกับตัวเลขยอดขายรายไตรมาสได้ จากนั้นเทมเพลตจะแปลงข้อมูลยอดขายให้เป็นแผนภูมิแท่งที่ทันสมัยซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบและวิเคราะห์
แม่แบบรายงานประกอบด้วยคอลัมน์ที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยเพิ่มข้อมูลการขายของตัวแทนขายแต่ละคนของคุณให้รวมเป็นยอดรวมที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณดึงรายงานการขายเฉพาะสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่คุณป้อนได้อีกด้วย
นี่คือเครื่องมือที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานรวมแอนิเมชันและการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดของ Excel ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงกราฟิกที่สามารถทำให้รายงานน่าสนใจมากขึ้นสำหรับการตรวจสอบ คุณสามารถแชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกอื่น ๆ ได้โดยการส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF ได้ตลอดเวลา
ปรับปรุงรายงานการขายของคุณให้เป็นระบบด้วยเทมเพลตจาก ClickUp
มาเผชิญหน้ากับความจริงกันเถอะ—การบริหารทีมขายของคุณพร้อมกับการติดตามผลการขายของพวกเขาอาจรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลให้ไม่ตก แต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณให้ได้รับรายได้สูงสุด
นั่นหมายถึงการสร้างรายงานการขายที่มีประสิทธิภาพซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทีมขายของคุณประสบความสำเร็จอย่างไร ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนใด และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นี่คือขั้นตอนแรกที่มีเหตุผลในการจัดการกับกระบวนการขายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมทุกงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้ด้วยคลังแม่แบบขนาดใหญ่กว่า1,000 แบบ การเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า 1,000 ระบบ และฟีเจอร์การจัดการโครงการนับร้อย ClickUp จึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมขายในการบริหารจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการขายอย่างครบวงจร
เริ่มต้นการอัตโนมัติกระบวนการขายของคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าเมื่อคุณเลือก ClickUp วันนี้