วิธีการบริหารโครงการสำหรับทีมขาย

พนักงานขายใช้เวลาเพียง36%ของเวลาทั้งหมดในการขาย, หรือประมาณสองชั่วโมงครึ่งต่อวัน
เวลาที่เหลือของพวกเขาถูกใช้ไปกับงานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น การประชุมทีม การจัดเรียงเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ หรือการอัปเดตระบบ CRM ด้วยตนเอง
ลองนึกภาพดูว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าไรในแต่ละเดือน หากงานที่ต้องทำด้วยมือเหล่านี้ได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถช่วยทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้จัดการโครงการได้ การผสานกลยุทธ์การจัดการโครงการหลักเข้ากับกระบวนการขายสามารถช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขาย:
- ปรับปรุงการติดตามลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มความแม่นยำในการทำนายยอดขาย
- เร่งกระบวนการขาย
ดังนั้น การจัดการโครงการขาย จึงนำไปสู่ รายได้ที่เพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของลูกค้า
ต้องการดูว่าพื้นฐานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการขายของคุณได้อย่างไร? มาเริ่มกันเลย
ประโยชน์ของการบริหารโครงการขาย
การนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้ในกลยุทธ์การขายของคุณมีประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับทีมขายของคุณ นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของห้าอันดับแรก:
- การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน: เมื่อทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายก็จะง่ายขึ้น ลองจินตนาการว่าทีมของคุณเริ่มต้นแต่ละเดือนด้วยเป้าหมายโครงการที่ชัดเจน แบ่งตามภูมิภาคและผลิตภัณฑ์ ความชัดเจนนี้จะช่วยป้องกันความสับสนและทำให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสุดท้ายเดียวกัน
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ทีมของคุณ เช่น ทีมขาย, ทีมการตลาด, ทีมบริการลูกค้า, เป็นต้น ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น เครื่องมือการจัดการโครงการขายช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น ทำให้ทีมการตลาดทราบถึงประเภทของลีดที่ทีมขายต้องการ และทีมขายสามารถให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งอาจหมายถึงการคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และเอกสารการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายอย่างแท้จริง
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด: การรู้ว่าควรจัดสรรทรัพยากรของคุณไปที่ใดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้ สมมติว่าคุณมีลูกค้าที่มีมูลค่าสูงที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ การจัดการโครงการขายจะช่วยให้คุณปรับปริมาณงานของทีมได้ เพื่อให้พนักงานที่มีผลงานดีที่สุดสามารถดูแลลูกค้าที่มีศักยภาพนี้หรือความสัมพันธ์ที่สำคัญได้โดยไม่ละเลยลูกค้าคนอื่นๆ
- การจัดการเวลาที่ดีขึ้น: ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป ลองนึกภาพการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่แจ้งเตือนพนักงานขายของคุณเมื่อถึงเวลาติดตามลูกค้าหรือต่ออายุสัญญา มันจะช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพเครื่องมือติดตามเวลาในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่น ClickUp ยังสามารถแสดงให้พนักงานขายเห็นว่าเวลาของพวกเขาถูกใช้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปในส่วนใด
- ความรับผิดชอบ: การนำการจัดการโครงการมาใช้ในงานขายช่วยสร้างความรับผิดชอบโดยการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน เมื่อโอกาสทางการขายถูกมอบหมายและติดตามเป็นงานแต่ละชิ้น สมาชิกในทีมจะรู้สึกมีความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของในการจัดการโครงการขายมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบโอกาสที่ปิดไปแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดสามารถช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงสำหรับทีมของคุณได้
องค์ประกอบหลักของการจัดการโครงการขาย
เพื่อให้การบริหารโครงการขายประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในองค์ประกอบหลักไม่กี่ประการ มาดูกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้แนวทางนี้ได้ผล และคุณจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
เริ่มต้นทุกโครงการด้วยการกำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การขายอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ากำลังทำงานเพื่ออะไร การสอดคล้องกันนี้เป็นรากฐานของการบริหารโครงการขายที่มีประสิทธิภาพและทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคน มุ่งสู่ผลลัพธ์เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังขายซอฟต์แวร์การตลาดใหม่ให้กับธุรกิจ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอาจเป็น การได้รับสัญญาใหม่ 30 ฉบับภายในไตรมาสการเงินถัดไป วัตถุประสงค์นี้สามารถวัดผลได้และให้เป้าหมายสำหรับทีมขาย
2. วางแผนเป้าหมายและกลยุทธ์ของคุณ
แยกกลยุทธ์การขายของคุณออกเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้ทีละขั้นตอนและปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น การวางแผนช่วยให้คุณ ทำงานตามกำหนด และรักษาแรงจูงใจของทีมด้วยการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทาง
ต่อเนื่องจากตัวอย่างการขายซอฟต์แวร์ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญอาจเป็นการบรรลุจำนวนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 100 รายภายในเดือนแรก นี่เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้จริงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายโดยรวมในการได้รับสัญญา
3. จัดการความเสี่ยงเชิงรุก
ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของตลาด ความไม่แน่นอนของลูกค้า หรือความท้าทายภายในองค์กร การมีแผนรับมือเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมอยู่เสมอ และตอบสนองได้อย่างทันท่วงที ลดโอกาสที่โครงการจะสะดุดหรือล้มเหลว
สมมติว่าคู่แข่งกำลังเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันแต่มีคุณสมบัติที่ล้ำหน้ากว่า แผนการบรรเทาผลกระทบอาจรวมถึงการนำเสนอที่แข็งแกร่งขึ้นโดยเน้นที่ความง่ายในการใช้งานและความเรียบง่ายของซอฟต์แวร์ของคุณ หรือคุณสมบัติที่แตกต่างอื่นๆ
4. จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ซึ่งทุกคนสามารถแบ่งปันข้อมูลอัปเดต ถามคำถาม และเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย การจัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเปิดกว้าง เช่น การประชุมเป็นประจำ พื้นที่ทำงานดิจิทัลร่วมกัน หรือกลุ่มแชทแบบเรียลไทม์ จะช่วย รักษาความชัดเจนและความต่อเนื่อง ภายในทีม
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Chat Viewเพื่อแชร์และรับการอัปเดตทันที มอบหมายงานโดยตรงจากแชทเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและประหยัดเวลา
5. มอบหมายงานอย่างชัดเจน
มอบหมายงานตามจุดแข็งและความสามารถของสมาชิกในทีม การมอบหมายงานอย่างชัดเจนจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุด สิ่งสำคัญคือการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ดำเนินการวิเคราะห์หลังโครงการอย่างละเอียด
การวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดหลังการดำเนินงานช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวในอดีต ปรับปรุงกลยุทธ์ของตน ระบุบทเรียนที่ได้รับ และบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในโครงการในอนาคต แม้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์การขายแล้ว การวิเคราะห์โครงการอาจเผยให้เห็นถึงพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าช่องทางทางการตลาดบางช่องทางมีประสิทธิภาพน้อยกว่าช่องทางอื่น ๆ ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์สำหรับโครงการขายในอนาคตได้
แม้แผนการจัดการโครงการขายที่ดีที่สุดก็อาจเผชิญกับอุปสรรคทั่วไปได้ การรับรู้ถึงความท้าทายเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มาสำรวจปัญหาเฉพาะที่คุณอาจพบเจอ:
ความท้าทายทั่วไปในการบริหารโครงการขาย
การนำทางในโลกของการบริหารโครงการขายไม่ใช่การเดินทางที่ราบรื่นเสมอไป คุณอาจเผชิญกับอุปสรรคที่พบได้บ่อยซึ่งอาจทำให้โครงการของคุณสะดุดได้ นี่คือสามความท้าทายที่พบบ่อยที่สุด:
1. ขอบเขตงานที่ขยายเกินขอบเขตในโครงการของคุณ
ตามการศึกษาของสถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) พบว่า39%ของบริษัทในอเมริกาเหนือประสบปัญหาการขยายขอบเขตงานในโครงการของตน
การขยายขอบเขตงานในโครงการขายอาจเกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายของแคมเปญการขายขยายหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนทรัพยากรหรือระยะเวลาอย่างชัดเจนและจำเป็น การขยายขอบเขตงานอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการที่ไม่ชัดเจน
ผลลัพธ์คือ? ทีมของคุณอาจจบลงด้วยการ ไล่ตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ ซึ่งอาจนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตาม
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่คาดคิดเข้ามาเกี่ยวข้อง
โครงการขายมักดึงดูดความสนใจจากแหล่งที่ไม่คาดคิด เช่น การมีส่วนร่วมอย่างกะทันหันของผู้บริหารหรือแผนกต่างๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่เหล่านี้สามารถแนะนำ ข้อกำหนดใหม่ หรือเปลี่ยนทิศทางของโครงการ ซึ่งจะทำให้กลยุทธ์การขายและการดำเนินการมีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดการกับข้อมูลที่ไม่คาดคิดเหล่านี้โดยไม่ทำให้โครงการล้มเหลวเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการรักษาสมดุล
3. การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงตลอดทั้งโครงการ
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารโครงการขาย ความคาดหวังของลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกันอย่างมาก และการตอบสนอง (หรือเกินความคาดหวัง) นั้นเกี่ยวข้องกับมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการขาย
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ทีมขายอาจต้องนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละราย ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว และปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น—ขณะเดียวกันก็ต้องบริหารขอบเขตและทรัพยากรของโครงการให้เหมาะสม ความท้าทายนี้ยิ่งทวีความซับซ้อน เนื่องจากมักต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนแบบ เรียลไทม์ และทักษะการบริหารโครงการขายที่ยอดเยี่ยม
คุณต้องการเครื่องมืออะไรในการบริหารโครงการขาย
ชุดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสามารถช่วยจัดการโครงการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวอาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ได้แก่:
- ระบบ CRM
- เครื่องมือสื่อสาร
- แพลตฟอร์มการวิเคราะห์
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ยิ่งไปกว่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระให้กับระบบของคุณด้วยแอปหลายตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีทั้งหมดนี้
เครื่องมือแบบครบวงจรอย่าง ClickUp รวมการจัดการโครงการ, ฟังก์ชัน CRM, เครื่องมือสื่อสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในที่เดียว จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, ติดตามดีลในกระบวนการขาย, และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้ใน ClickUp
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่อยากปล่อยเครื่องมือที่มีอยู่ใช่ไหม? งั้นก็ไม่ต้องปล่อย!ClickUp มีระบบเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอย่างSlack, Google Drive, Salesforce, HubSpot, Zoom, Dropbox และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถเชื่อมต่อแอปโปรดของคุณและใช้งานต่อไปได้ภายในระบบนิเวศของ ClickUp
ClickUp: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการขายที่หลากหลาย
ClickUp สำหรับทีมขายโดดเด่นในการผสานการขายและการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้จัดการโครงการขายสามารถดูแลโครงการขายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันรวบรวมเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด เช่นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2B, เครื่องมือเสริมการขาย, การวิเคราะห์, การจัดการงาน, การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในที่เดียว
มาดูรายละเอียดกันว่า ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการขายของคุณได้อย่างไร:
1. ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ด้วยระบบCRM ของ ClickUpคุณสามารถจัดระเบียบการติดต่อและข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมสามารถจัดการและติดตามกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น รายการ บอร์ดคัมบัง และตาราง
มุมมองเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามความคืบหน้า และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น สถานะของลีด ขนาดของดีล และการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ไม่พลาดข้อมูลสำคัญ ระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและจัดเตรียมเครื่องมือการจัดการระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ClickUp CRM ช่วยเพิ่มผลผลิตและความมีประสิทธิภาพของทีมขาย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อัตโนมัติการติดตามงานด้วยClickUp Automationsเพื่อให้แน่ใจว่าการตอบกลับลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างทันท่วงที และทำให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เครื่องมือวิเคราะห์
เครื่องมือวิเคราะห์ของ ClickUp ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับKPI การขาย ประสิทธิภาพ ความคืบหน้าของดีล และประสิทธิผลของทีมของคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มข้อมูล ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีม และวัดความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายได้
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Salesforce และ Zoho ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณให้ดียิ่งขึ้น
การวิเคราะห์เหล่านี้ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายและผู้จัดการโครงการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ระบุจุดคอขวด แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และปรับกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ การเข้าใจตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการขายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น
3. การจัดการงานแบบรวมศูนย์
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถแบ่งโครงการใด ๆ ขนาดใด ๆ ให้เป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้นได้ ซึ่งช่วยให้ตัวแทนขายสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายเบื้องต้นไปจนถึงการปิดการขายในขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างเป็นระบบ
แต่ละงานสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของกระบวนการขายได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ขนาดองค์กร' หรือ 'งบประมาณ' เพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจง
4. การผสานเอกสารและ AI
ClickUp Docsมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพนักงานขายที่ต้องการเข้าถึงเอกสารนำเสนอ สัญญา หรือแผนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ากับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงช่วยให้เตรียมตัวสำหรับการประชุมและการนำเสนอได้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมดีขึ้น
นอกจากนี้ClickUp Brainยังเพิ่มประสิทธิภาพการผสานการทำงานนี้ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวแทนฝ่ายขายสามารถใช้เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับเอกสาร รับสรุปเนื้อหาทันที และแม้กระทั่งสร้างบันทึกการประชุมหรือโครงร่างการนำเสนอ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการขาย
5. การติดตามเป้าหมาย
ClickUp Goalsช่วยให้ทีมขายสามารถติดตามการทำงานของตนตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้ ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขายที่สามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์กับเป้าหมายเฉพาะได้ เช่น เป้าหมายยอดขายรายไตรมาสหรือเป้าหมายการได้ลูกค้าใหม่
6. เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพ
ClickUp Whiteboardsนำความคิดของทีมมาสู่ชีวิตจริง อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางกลยุทธ์การนำเสนอขายหรือการวางแผนช่องทางการขาย เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมระดมความคิดในรูปแบบที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การขาย
7. แม่แบบที่ปรับแต่งได้เฉพาะสำหรับการขาย
เทมเพลตสามารถลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยรักษามาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขาย คลิกอัพมีเทมเพลตเฉพาะด้านการขายหลายแบบ เช่นเทมเพลตแผนการขาย เพื่อช่วยให้กระบวนการต่างๆ ในกิจกรรมของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่น มาดูเทมเพลตเหล่านี้กันสักสองสามแบบ:
ก. แม่แบบแผนการขายของ ClickUp
เทมเพลตแผนการขาย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดเป้าหมายการขายที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และพร้อมใช้งานในไม่กี่วินาที เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างกลยุทธ์การขาย ติดตามประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
b. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp Sales Pipeline
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย เทมเพลตนี้พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ มอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมายและการจัดการดีล ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้มีกรอบการคัดกรองและกระบวนการขายที่สม่ำเสมอ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ
ค. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpมอบแนวทางที่ครอบคลุมในการติดตามยอดขายรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของกิจกรรมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบตัวชี้วัดสำคัญระหว่างแผนกต่าง ๆ วิเคราะห์แนวโน้มยอดขายผ่านแผนภูมิหลากหลายรูปแบบ และระบุจุดที่ควรปรับปรุง คุณสมบัติเด่น ได้แก่ สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างละเอียด และมุมมองหลากหลาย เช่น รายงานยอดขายรายปีและรายเดือน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารโครงการขาย
เพื่อให้โครงการขายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน คุณจำเป็นต้องนำเทคนิคการจัดการโครงการขายและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการโครงการขายของคุณให้ประสบความสำเร็จ:
1. รวมศูนย์ข้อมูลของคุณ
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ซึ่งจะสร้าง ศูนย์กลางข้อมูล ที่คุณและทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า การอัปเดตโครงการ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้ วิธีนี้:
- ป้องกันการแยกข้อมูลเป็นกลุ่ม
- ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ในการทำเช่นนี้ คุณต้อง:
- ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด
- ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมอัปเดตข้อมูลโครงการทันทีหลังการประชุมหรือการติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- ตั้งค่าสิทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้องแต่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่จำเป็นต้องใช้
2. สร้างทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รู้ว่าใครเกี่ยวข้องกับโครงการของคุณและบทบาทของพวกเขาคืออะไร การจัดตั้งทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยให้คุณติดตามความสนใจ การมีส่วนร่วม และอิทธิพลของทุกคนได้ สำหรับโครงการขาย นี่หมายถึงการเข้าใจว่าใครในบริษัทของคุณที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และใครที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครื่องมือเชิงภาพอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจและแสดงความสัมพันธ์และระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักแต่ละราย
3. เอกสารเป้าหมายที่แบ่งปัน
ให้แน่ใจว่าทุกคนในแผนโครงการหรือทีมทราบเป้าหมายร่วมกัน การบันทึกเป้าหมายโครงการที่แบ่งปันกันช่วยให้ความพยายามของทีมสอดคล้องกันและเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการ วัดความสำเร็จของโครงการ ซึ่งอาจหมายถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการได้มาซึ่งลูกค้า อัตราการรักษาลูกค้า หรือเป้าหมายรายได้ในด้านการขาย การมีเอกสารเหล่านี้ทำให้ทุกคนสามารถมุ่งเน้นและมีแรงจูงใจได้ง่ายขึ้น
4. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน
พัฒนาแผนปฏิบัติการที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน แผนนี้ควรระบุขั้นตอนของแต่ละกระบวนการขาย มอบหมายความรับผิดชอบ และกำหนดเส้นตาย แผนปฏิบัติการร่วมกันจะช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดถูกมองข้ามและสมาชิกในทีมแต่ละคนทราบถึงบทบาทและกำหนดเวลาของตนเองอย่างชัดเจน ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้:
- แบ่งเป้าหมายหลักออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ
- กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและรวมระยะเวลาสำรองสำหรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกงานได้รับจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นแล้ว ตั้งแต่กำลังคนไปจนถึงเครื่องมือและงบประมาณ
5. รักษาการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ
รักษาช่องทางการสื่อสารให้เปิดอยู่เสมอ การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะผ่านการประชุม อีเมล หรือการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่
สำหรับแผนกขาย การสื่อสารที่สม่ำเสมอและโปร่งใสสามารถหมายถึงความแตกต่างระหว่างการพลาดโอกาสและการคว้าโอกาสได้ เนื่องจากมันช่วยให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างทันเวลา
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ส่งเสริมนโยบายเปิดประตูที่สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะนำปัญหาหรือข้อเสนอแนะขึ้นมาพูดคุยได้ทุกเมื่อ
การใช้การจัดการโครงการเพื่อความสำเร็จในการขายด้วย ClickUp
การผสานหลักการบริหารโครงการเข้ากับกลยุทธ์การขายช่วยให้การดำเนินงานด้านการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนและเสริมสร้างความร่วมมือ ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพโดยรวมของทีมด้วยเครื่องมือบริหารโครงการและระบบอัตโนมัติด้านการขายที่เหมาะสม ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถเอาชนะข้อจำกัดด้านทรัพยากร ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มรายได้และความพึงพอใจของลูกค้าได้
ในบรรดาเครื่องมือการขายมากมายที่มีให้สำหรับผู้จัดการโครงการขาย ClickUp โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการโครงการขาย ตั้งแต่การผสานระบบ CRM ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ สำหรับผู้จัดการโครงการขายที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ทำธุรกิจมากขึ้น และบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น ClickUp อาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมได้
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนวิธีการจัดการการขายของคุณ!