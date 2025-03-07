บล็อก ClickUp

15+ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับผลงานของทีมคุณ

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
7 มีนาคม 2568

งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าพนักงานขายใช้เวลาในการขายจริงน้อยกว่า 28% ของสัปดาห์

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดเครื่องมือ แต่เป็นการใช้เครื่องมือมากเกินไปที่ไม่ทำงานร่วมกันได้ดี ข้อสรุปคืออะไร? การปรับให้เทคโนโลยีการขายของคุณเป็นระบบ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายได้

เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายมากกว่า 15 รายการ พร้อมคุณสมบัติและราคา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการขายทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุดที่จะช่วยประหยัดเวลาของคุณและคืนคุณค่าให้กับการลงทุนของคุณมากขึ้น:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพการขายแบบครบวงจร
  2. HubSpot Sales Hub: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการขายและระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
  3. Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายแบบภาพ
  4. Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการขายที่ซับซ้อนในระดับองค์กร
  5. LinkedIn Sales Navigator: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าใหม่
  6. ZoomInfo: เหมาะที่สุดสำหรับการหาลูกค้าเป้าหมายแบบเชิงรุกในอุตสาหกรรม B2B
  7. UpLead: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายแบบเจาะจง
  8. Apollo: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสทางการขายจำนวนมาก
  9. SalesLoft: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงหลายช่องทาง
  10. การเข้าถึง: เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในการขาย AI
  11. UserGems: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
  12. Gong. io: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้
  13. Chili Piper: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงลูกค้าเป้าหมายขาเข้า
  14. Calendly: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ
  15. Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมขายออนไลน์
  16. Toggl Track: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลา
  17. Qwilr: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อเสนอแบบโต้ตอบ
  18. Docusign: เหมาะที่สุดสำหรับการลงนามในสัญญาและการปิดการขาย

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายคืออะไร?

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมขายทำงานได้เร็วขึ้นและดีขึ้น

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามความคืบหน้าของดีลต่าง ๆ และทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลหรือการจองนัดหมาย

ทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้มากทุกสัปดาห์

ประเภทของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายหลายประเภทในตลาด บางประเภทที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ได้แก่:

  • การจัดการโครงการสำหรับการขาย: จัดระเบียบงานและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ตัวอย่างที่ดีคือClickUp ซึ่งรวมการจัดการงานและ CRM เข้าด้วยกัน
  • ระบบ CRM: จัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามการติดต่อ และตรวจสอบกระบวนการขาย ตัวอย่าง: Salesforce ซึ่งติดตามผู้ติดต่อและโอกาสทางการขาย
  • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและแนวโน้มของตลาด ตัวอย่าง: ZoomInfo ซึ่งให้ข้อมูลบริษัทและข้อมูลติดต่ออย่างละเอียดพร้อมการอัปเดต
  • เครื่องมือจัดตารางการประชุม: ทำให้การจัดตารางการประชุมง่ายขึ้นโดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด. ตัวอย่าง: Calendly ซึ่งให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเลือกช่วงเวลาตามความสะดวกของทั้งสองฝ่าย.
  • การจัดการเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: สร้าง, แชร์, และติดตามสัญญาการขาย. ตัวอย่าง: DocuSign, ซึ่งให้บริการการเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยและการติดตาม.
  • แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขาย: จัดการและติดตามการติดต่อทั้งหมดกับลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่าง: Outreach ซึ่งจัดการการติดต่อทางอีเมล โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดียในที่เดียว
  • การวิเคราะห์และรายงานการขาย: ติดตามผลการขายและได้รับข้อมูลเชิงลึก. ตัวอย่าง: Tableau, ซึ่งสร้างรายงานแบบกราฟิกของข้อมูลการขายและแนวโน้ม.

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย?

ก่อนที่คุณจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ ให้คุณมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ. นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาในแพลตฟอร์มที่เหมาะที่สุด:

  • การผสานระบบ CRM และการซิงค์ข้อมูล: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานกับระบบ CRM ได้เพื่อซิงค์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ ป้องกันการซ้ำซ้อน และรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกมีแดชบอร์ดการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ทำนายแนวโน้ม และแนะนำทีมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • ศูนย์กลางการสื่อสารหลายช่องทาง: ตรวจสอบว่าเครื่องมือของคุณสามารถรวมเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย และวิดีโอไว้ในที่เดียว พร้อมการติดตามการโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล
  • เครื่องมือระบบการทำงานอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้สนใจดำเนินการ ช่วยประหยัดเวลาในการติดตามผลและจัดตารางนัดหมาย
  • การเข้าถึงผ่านมือถือและโหมดออฟไลน์: เข้าถึงเครื่องมือบนอุปกรณ์มือถือพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดินทางหรือเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: รับประกันความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการเข้ารหัสข้อมูลที่แข็งแกร่ง, บันทึกการตรวจสอบ, และเครื่องมือที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • รายงานและการส่งออกที่ปรับแต่งได้: สร้างรายงานที่กำหนดเองและส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุดกว่า 15+

นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุด 15+ ชิ้นที่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน (บางชิ้นยังมีเวอร์ชันฟรีหรือทดลองใช้ที่ให้มาอย่างใจดีด้วย!):

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดขายโดยรวมยอดเยี่ยม

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพการขายแบบครบวงจร)

ClickUp CRM
ลองใช้ ClickUp CRM
สร้างฐานข้อมูลและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย ClickUp CRM และมุมมองที่กำหนดเอง

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ทีมไว้วางใจให้เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุด

ทำไม? มันก้าวไปไกลกว่าการจัดการโครงการขายแบบดั้งเดิม โดยผสานการติดตามงาน การสื่อสารด้านการขาย การจัดการความรู้ และความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังและได้รับการสนับสนุนด้วย AI

ชมวิดีโออธิบายนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

ด้วยระบบ CRM ของ ClickUp ทีมขายสามารถติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมายในทุกขั้นตอนของวงจรการขายโดยใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น กระดานคัมบัง รายการ และตาราง

จัดเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ความชอบในการซื้อ รายละเอียดการโต้ตอบและกิจกรรม และอื่นๆด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp ติดตามความคืบหน้าของดีลด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ผ่านคุณสมบัติ การเจรจา ส่งสัญญา ปิดการขายได้ และปิดการขายไม่ได้ เพื่อให้ท่อการขายของคุณเป็นระเบียบและทันสมัย บันทึกบันทึกการโทรและเอกสารสำหรับแต่ละบัญชีหรือผู้ติดต่อได้อย่างราบรื่นภายใน ClickUp เพื่อสร้างภาพรวมที่สมบูรณ์ของทุกดีล

ติดตามผลการขายของคุณ, รายได้ที่เกิดขึ้น, กิจกรรมในpipeline, และอื่น ๆ ด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp CRM

จากนั้นใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามตัวชี้วัด เช่น ระยะเวลาการเป็นลูกค้าและขนาดการซื้อขายเฉลี่ย เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ

สร้างแบบฟอร์ม ClickUp ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ตามความต้องการของลูกค้า และส่งต่อข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังผู้บริหารบัญชีที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติทันที
สร้างแบบฟอร์ม ClickUp ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ตามความต้องการของลูกค้า และส่งต่อข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังผู้บริหารบัญชีที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ClickUp Formsช่วยให้ทีมขายสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, คัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และทำให้กระบวนการรับข้อมูลการขายเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการแปลงคำตอบให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อัตโนมัติ ด้วยระบบอัตโนมัติ, การส่งแบบฟอร์มจะกระตุ้นให้เกิดการติดตาม, การมอบหมายงาน, และการอัปเดตสถานะ, ทำให้กระบวนการขายดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกอัพ-แชท
พูดคุยกับสมาชิกในทีมและแขก/ลูกค้าที่ได้รับเชิญโดยไม่ต้องออกจากระบบนิเวศการขายของคุณผ่าน ClickUp Chat

สำหรับการสนทนาและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ใช้ClickUp Chatที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดตที่สำคัญและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที

บันทึกเสียง, ถอดความ, และสรุปการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker
บันทึกเสียง, ถอดความ, และสรุปการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker

นอกจากนี้ หากคุณต้องการวิธีในการถอดความและสรุปการโทรขายของคุณ รวมถึงการดึงรายการการดำเนินการสำคัญโดยอัตโนมัติClickUp AI Notetakerพร้อมช่วยคุณแล้ว เพียงเปิดใช้งานและผสานเข้ากับปฏิทินของคุณ เพื่อรับบันทึกการประชุมอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับงานและเอกสารของคุณใน ClickUp!

นอกจากนี้ อย่าลืมสำรวจคลังเทมเพลตCRMและระบบจัดการงานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ของ ClickUp — โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

เทมเพลตแผนการขายของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบเป้าหมายการขายและจัดการกระบวนการด้วยเทมเพลตแผนการขายของ ClickUp

ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการขายของ ClickUp ให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับการตั้งเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การวางแผนกำลังการผลิต และการติดตามความก้าวหน้า

มีหมวดหมู่สำหรับการวิจัยตลาด, เป้าหมายรายได้, และขั้นตอนปฏิบัติ, ทั้งหมดนี้คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ.

ในทำนองเดียวกัน แม่แบบClickUp Sales Trackerช่วยให้คุณสามารถติดตามวงจรการขายทั้งหมดและติดตามตัวเลขสำคัญ เช่น มูลค่าดีล อัตราการปิดการขาย และประสิทธิภาพของทีม นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมและผลลัพธ์การขายอีกด้วย

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้เพียง 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างและจัดเก็บข้อเสนอการขาย, สัญญา, และเอกสารค้ำประกันไว้ในที่เก็บข้อมูลกลางโดยใช้ClickUp Docs
  • ใช้ความสามารถของ AI ของClickUp Brainเพื่อร่างอีเมล, ตอบกลับข้อความ, และเนื้อหาที่ผ่านการปรับแต่งอย่างสวยงามสำหรับเอกสารทางการขายได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
  • ใช้ฟิลด์กำหนดเองแบบตัวเลขและสูตรในมุมมองรายการเพื่อคำนวณขนาดดีล มูลค่ารวมของสัญญา ต้นทุนในการปิดการขาย รายได้ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเอกสารอธิบาย,รายงานการขาย, การตั้งค่า CRM และอื่น ๆ สำหรับการจัดการบัญชีที่ดีขึ้น.เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineแสดงให้เห็นทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย ช่วยให้ทีมติดตามการขาย, การติดตาม, และอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน.
  • ลดการทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติด้วยการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การมอบหมายงาน และการอัปเดตสถานะผ่านClickUp Automations
  • ส่งและติดตามอีเมลได้โดยตรงภายใน ClickUp ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายอยู่ในที่เดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ตัวเลือกการปรับแต่งมากเกินไปอาจทำให้การตั้งค่าซับซ้อน
  • มุมมองแบบฟอร์มไม่สามารถใช้ได้บนแอปมือถือ
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก ต่อพื้นที่ทำงาน
  • ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

หลังจากการค้นหาโปรแกรม/แอปที่เหมาะสมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ฟังก์ชันการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของ ClickUp คือเหตุผลที่เราเลือกแอปนี้ เนื่องจากความต้องการของการดำเนินงานด้านการขายที่ต้องติดตามสินค้า ยอดขาย ตั๋วบริการลูกค้า และหน้าที่อื่นๆ ที่หลากหลาย การตั้งค่าแบบทั่วไปจึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ฉันสามารถสร้างเทมเพลต, เวิร์กโฟลว์, แดชบอร์ด, และมุมมองต่าง ๆ ได้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเรา; ซึ่งโปรแกรมอื่น ๆ ที่แข่งขันกันไม่สามารถทำได้ โปรแกรมอื่น ๆ นั้นดีในสิ่งที่พวกเขาทำได้ แต่ ClickUp นั้นยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่ใช้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณใช้ CRM เช่น LinkedIn Sales Navigator หรือ Salesforce อยู่แล้ว ให้เชื่อมต่อกับ ClickUp เพื่อการจัดการช่องทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้น!

เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ชั้นนำ

2. HubSpot Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการขายและ CRM)

ผ่านทาง HubSpot Sales Hub
ผ่านทางHubspot Sales Hub

HubSpot's Sales Hub เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ทรงพลัง ไม่ว่าจะใช้เพียงอย่างเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมทั้งหมดของบริษัท

Sales Hub เป็นCRM ยอดนิยมสำหรับทีมขาย B2B หลายทีม ช่วยให้พวกเขาจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติการติดตาม และติดตามการเจรจาธุรกิจ นอกจากนี้ยังบันทึกอีเมล การโทร และการประชุมโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของตัวแทนขายจากงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ Playbooks—เครื่องมือที่มอบสคริปต์การโทรแบบโต้ตอบแบบเรียลไทม์และบัตรกลยุทธ์ มันเรียนรู้จากการสนทนาที่ผ่านมาเพื่อแนะนำประเด็นการสนทนาที่ปรับให้เหมาะสม คำตอบต่อข้อโต้แย้ง และทรัพยากรต่างๆ ช่วยให้ตัวแทนจัดการการโทรขายที่ซับซ้อนและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Sales Hub

  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการขายเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
  • ติดตามประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง
  • ติดตามผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้
  • ผสานรวมแอปและบริการมากกว่า 1,500 รายการผ่านตลาดกลางของพวกเขา
  • ใช้แอปมือถือเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ HubSpot Sales Hub

  • คุณสมบัติการจัดการงานที่จำกัด
  • ระบบอัตโนมัติมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • UI ที่ไม่ตรงกับความรู้สึก

ราคาของ HubSpot Sales Hub

  • ฟรี: $0/เดือน
  • เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มืออาชีพ: 100 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: 150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อที่นั่ง

HubSpot Sales Hub รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Sales Hub อย่างไรบ้าง?

การใส่ใจในรายละเอียดของแพลตฟอร์มช่วยให้ฉันประหยัดเวลาและนำเวลานั้นไปลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าได้มากขึ้น สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การใส่คำว่า "โทร" เมื่อสร้างงานใหม่ ระบบจะดึงตัวเลือกในการโทรหาลูกค้าขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียวเมื่อคุณกำลังดำเนินการตามงานนั้นในช่วงเวลาที่กำหนด

3. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายแบบภาพ)

ไพพ์ไดรฟ์
ผ่านทางPipedrive

หากคุณกำลังมองหา ระบบการจัดการ.Pipeline ที่ใช้งานง่าย Pipedrive เป็นตัวเลือกที่แนะนำอย่างมาก

ตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่มีวงจรการขายยาวนาน อินเทอร์เฟซแบบลากและวางพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้ตัวแทนขายสามารถระบุจุดติดขัด จัดลำดับความสำคัญของดีล และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับสเปรดชีตหรือรายงานที่ไร้ระเบียบ

ตัวแทนฝ่ายขายมักใช้สถิติแบบ Pipeline-First เพื่อดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์โดยตรงบนมุมมองของ Pipeline ต่างจากแดชบอร์ด CRM แบบดั้งเดิม สถิติเหล่านี้จะแสดงอัตราการชนะ ความเร็วในการปิดดีล และระยะเวลาในการแปลงเป็นดีลสำเร็จไว้บนการ์ดของ Pipeline โดยตรง ทำให้ตัวแทนสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าดีลใดต้องการความสนใจและกลยุทธ์ใดที่ได้ผล—โดยไม่ต้องสลับหน้าจอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • ระบบอัตโนมัติการจัดการและคัดเลือกผู้ติดต่อและเพิ่มพวกเขาเข้าสู่กระบวนการขายโดยตรง
  • ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณติดตามการติดตามผลและงานต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
  • ปรับแต่งและติดตามตัวชี้วัดการขายด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับอีเมลเพื่อส่ง รับ และติดตามข้อความ
  • ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • คุณสมบัติขั้นสูงและการปรับแต่งอาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
  • คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการและการบริการลูกค้า

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $64/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

4. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการขายที่ซับซ้อนในระดับองค์กร)

ผ่านทาง Salesforce
ผ่านทางSalesforce

เมื่อคุณบริหารบริษัทขนาดใหญ่ที่มีวงจรการขายยาวนานและซับซ้อน แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเช่น Salesforce จะมีประโยชน์อย่างมาก

ระบบ Einstein Activity Capture ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะทำการซิงค์อีเมล, กิจกรรม, และการสื่อสารจากทุกอุปกรณ์ไปยังบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์การโต้ตอบเหล่านี้และแนะนำขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละดีล ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมายและการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น

ระบบ CRM ยังช่วยอัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น การป้อนข้อมูล, การอัปเดตข้อมูลติดต่อ, และการสร้างรายงาน. มันให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้า, ช่วยในการจัดการเขตการขาย, และให้การคาดการณ์ยอดขาย.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าและความคืบหน้าของยอดขายด้วยระบบขั้นตอนที่กำหนดเอง
  • อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการติดตามและการแจ้งเตือน
  • สร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อติดตามผลการขายและวัดตัวชี้วัดสำคัญ
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการผ่านการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกและ API

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่คำนึงถึงงบประมาณ
  • การปรับแต่งมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกหนักใจ

การกำหนดราคา Salesforce

แพลตฟอร์มมีตัวเลือกการกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ แผน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับผลิตภัณฑ์ Sales Cloud ของพวกเขาประกอบด้วย:

  • ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปร สวีท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 165 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Einstein 1 Sales: $500/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (18,700+ รีวิว)

เครื่องมือชั้นนำสำหรับการหาลูกค้าเป้าหมายและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

5. Linkedin Sales Navigator (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าใหม่)

ผ่านทาง LinkedIn Sales Navigator
ผ่านทางLinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator สามารถดูแลทุกความต้องการในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ หาก LinkedIn เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับโอกาสในการทำธุรกิจของคุณ

เครื่องมือพรีเมียมนี้มาพร้อมกับสามเวอร์ชัน:

  • แกนหลัก: ช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, ได้รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการติดต่อ, และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า
  • ขั้นสูง: ช่วยให้คุณดูกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย จัดการรายชื่อธุรกิจของคุณ แบ่งปันเนื้อหา และติดตามการมีส่วนร่วม (+คุณสมบัติหลัก)
  • ขั้นสูงพลัส: ให้คุณสร้างรายงาน ROI แบบกำหนดเอง, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, และผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM (+คุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูง)

นอกจากนี้ ทีมขายของคุณยังสามารถดูได้ว่าลูกค้าเป้าหมายมีความเชื่อมโยงกับบุคคลในเครือข่ายของบริษัทคุณอย่างไร (แม้จะผ่านการเชื่อมโยงระดับที่สองหรือสาม) ผ่านฟีเจอร์ TeamLink ซึ่งช่วยให้การใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เพื่อแนะนำตัวแบบเป็นกันเองทำได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้อัตราการตอบรับสูงกว่าการติดต่อแบบไม่รู้จักกันมาก่อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkedIn Sales Navigator

  • ส่งข้อความถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่อยู่นอกเครือข่ายของคุณด้วย InMail
  • รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับลูกค้าเป้าหมายหรือบัญชีที่คล้ายกัน
  • ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV หรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Tableau, Power BI หรือ InsightSquared สำหรับการติดตาม
  • ซิงค์กับระบบ CRM ของคุณและถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และกิจกรรมได้ทั้งสองทาง

ข้อจำกัดของ LinkedIn Sales Navigator

  • ผลการค้นหาด้วยตัวกรองขั้นสูงไม่ถูกต้องในบางครั้ง
  • คุณสมบัติ InMail จำกัดเพียง 150 ข้อความเท่านั้น
  • อาจมีความล่าช้าและซับซ้อนในการใช้งาน

ราคาของ LinkedIn Sales Navigator

  • คอร์: $99.99/เดือน
  • ขั้นสูง: $179.99/เดือน
  • ขั้นสูงพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LinkedIn Sales Navigator

  • G2: 4. 3/5 (1,950+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บรรพบุรุษของระบบ CRM คือFarley File ซึ่งพัฒนาโดย James Farley ผู้จัดการแคมเปญของ Franklin D. Roosevelt ระบบนี้ช่วยให้ Roosevelt ประทับใจผู้คนได้มากขึ้นโดยช่วยให้เขาจำรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขาได้

6. ZoomInfo (เหมาะที่สุดสำหรับการหาลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรม B2B)

ผ่านทาง ZoomInfo

ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ZoomInfo จึงสามารถรักษาข้อมูลบริษัทและข้อมูลติดต่อที่ละเอียดเกี่ยวกับภาคธุรกิจ B2B ได้ ข้อมูลคุณภาพสูงแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุและเข้าถึงมืออาชีพที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง

เหมาะสำหรับใช้ในงานขายเชิงรุก แพลตฟอร์มนี้สามารถเน้นจุดกระตุ้นการขายที่สำคัญก่อนที่ข้อมูลจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้นำ รอบการระดมทุน หรือการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพวกเขามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZoomInfo

  • อัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลเชิงลึก เช่น ขนาด รายได้ และอุตสาหกรรม เพื่อปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • ใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์เฉพาะ
  • ซิงค์กับระบบ CRM เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในทุกแพลตฟอร์ม
  • ผสานรวมกับเครื่องมือการขายเช่น SalesForce และ Outreach เพื่อทำให้การสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ ZoomInfo

  • ข้อมูลการติดต่อบางส่วนอาจล้าสมัยและไม่ถูกต้อง
  • คุณสมบัติของ AI มีความซ้ำซากและคาดเดาได้
  • ยากต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ฐานข้อมูลใหม่

ราคาของ ZoomInfo

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ZoomInfo

  • G2: 4. 5/5 (8,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ZoomInfo อย่างไรบ้าง?

เมื่อพูดถึงข้อมูลบัญชีและข้อมูลติดต่อ ZoomInfo โดดเด่นอย่างแท้จริง ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มานั้นถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง เครื่องมือรายงานและแดชบอร์ดนั้นยอดเยี่ยมและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โรโลเดกซ์กลายเป็นสัญลักษณ์ทางธุรกิจ โดยทีมขายใช้มันจนถึงช่วงทศวรรษ 1980 เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ คล้ายกับระบบ CRM สมัยใหม่ในปัจจุบัน บางบริษัทถึงกับใช้มันเป็นเครื่องมือการตลาดแบบแนบเนียน!

7. UpLead (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย)

อัพลีด
ผ่านทางUpLead

จินตนาการว่าคุณเป็นบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ขนาดเล็กที่พยายามติดต่อผู้จัดการไอทีของโรงพยาบาล ในการค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ คุณจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความเฉพาะเจาะจงมาก

ในกรณีเช่นนี้ UpLead เป็นตัวเลือกที่ดี. มันคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย B2B ที่ใช้ตัวกรองขั้นสูงเช่นอุตสาหกรรม, ขนาดบริษัท, รายได้, ที่ตั้ง, และตำแหน่งงานเพื่อสร้างรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เป้าหมาย. นอกจากนี้ยังตรวจสอบข้อมูลธุรกิจและที่อยู่อีเมลในเวลาจริง ดังนั้นคุณจะได้รับข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องเท่านั้น.

คุณสมบัติเด่นของ UpLead

  • กรองลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ขนาดบริษัท, สถานที่ตั้ง, และอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาผู้มีโอกาสเหมาะสม
  • ส่งออกรายชื่อลูกค้าเป้าหมายไปยังระบบ CRM หรือเครื่องมือการตลาดทางอีเมลของคุณโดยตรงเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย
  • อัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลบริษัทและข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม
  • ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อตรวจสอบการโต้ตอบทางอีเมลหรือความพยายามในการติดต่อ
  • เข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย B2B ที่กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างรายชื่อที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ UpLead

  • บางข้อมูลติดต่ออาจล้าสมัยและต้องการการอัปเดต
  • การค้นหาที่บันทึกไว้ให้ผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ
  • รายละเอียดลูกค้าเป้าหมายไม่ถูกต้อง

ราคาของ UpLead

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • สิ่งจำเป็น: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $199/เดือน
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ UpLead

  • G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

8. อพอลโล (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก)

ผ่านทาง อพอลโล

หากคุณต้องการลูกค้าเป้าหมายจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ลองใช้ Apollo

แพลตฟอร์มการขายนี้ผสานฐานข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวน 250 ล้านรายเข้ากับเครื่องมือการติดต่ออัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขายได้มากขึ้น

Apollo ช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่แบบเฉพาะบุคคล การจองการประชุม และการติดตามผล ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสำคัญ เช่น การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท และตำแหน่งงาน

คุณสมบัติเด่นของ Apollo

  • ติดตามอัตราการเปิดอีเมล การคลิก และการตอบกลับ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลีดและเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อ
  • เข้าถึงเทมเพลตต่างๆ สำหรับอีเมล, LinkedIn และโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • รับการติดตามและวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการขายและการสร้างประสิทธิภาพในการหาลูกค้า
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM ยอดนิยม เช่น Salesforce และ HubSpot

ข้อจำกัดของอะพอลโล

  • ข้อมูลการติดต่อบางส่วนอาจไม่ถูกต้อง
  • ฟังก์ชันการโทรที่จำกัด
  • ข้อจำกัดในการส่งออกอาจรู้สึกจำกัดและน่าเบื่อ

ราคาของ Apollo

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $149/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของอพอลโล

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

9. SalesLoft (เหมาะที่สุดสำหรับการติดต่อหลายช่องทาง)

ผ่านทาง SalesLoft

SalesLoft เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการช่วยให้ทีมขายสามารถติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้ในปริมาณมากผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งรักษาการสื่อสารให้เป็นส่วนตัว

มันช่วยให้ทีมสร้างลำดับการกระทำที่มีโครงสร้าง เรียกว่า "การขายแบบมีจังหวะ" (sales cadences) เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย จากนั้นจะใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสตามระดับการมีส่วนร่วม รูปแบบการตอบสนอง และขั้นตอนของดีล

SalesLoft ยังมีเครื่องมือการโค้ชแบบเรียลไทม์ที่เรียกว่า Sales Coach ซึ่งฟังการโทรขายและให้คำแนะนำสดในระหว่างการสนทนา เพื่อช่วยให้พนักงานขายปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ SalesLoft

  • ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านการเปิดอีเมล คลิกลิงก์ หรือตอบกลับ
  • วิเคราะห์กระบวนการด้วยแดชบอร์ดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
  • ซิงค์ข้อมูลกับระบบ CRM เช่น Salesforce เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  • จัดลำดับความสำคัญของลีดด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • นัดหมายการประชุมด้วยเครื่องมือปฏิทินแบบบูรณาการและลิงก์สำหรับการจอง

ข้อจำกัดของ SalesLoft

  • จำนวนรูปแบบการออกแบบที่จำกัด
  • การเชื่อมต่อกับระบบ CRM น้อยลง
  • ความสามารถที่จำกัดในการสร้างกฎสำหรับจังหวะ

ราคาของ SalesLoft

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ SalesLoft

  • G2: 4. 5/5 (4,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SalesLoft อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบจังหวะการสื่อสารมาก และมันง่ายมากที่จะสร้างขึ้นเพื่อใช้ในจุดประสงค์เฉพาะและสื่อสารข้อความอย่างสม่ำเสมอ ฉันไม่ใช่คนที่จัดระเบียบเก่งที่สุด ดังนั้นการที่สามารถทำให้การติดต่อสื่อสารของฉันมีระยะห่างและข้อความที่เหมาะสมได้จึงเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก

10. การเข้าถึง (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในการขายด้วย AI)

ผ่านทาง กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมในการขายอาจใช้เวลานานและน่าเบื่อ แต่ถ้าคุณสามารถทำให้บางส่วนเป็นอัตโนมัติได้ล่ะ? Outreach สามารถทำได้

มันใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ดีลที่ประสบความสำเร็จหลายพันรายการ เพื่อแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดเนื้อหาที่ช่วยเสริมการขาย และช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย

ดังนั้น แทนที่จะปฏิบัติตามแผนที่ตายตัว ตัวแทนขายสามารถดำเนินกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล โดยกระบวนการจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามOKR ที่แท้จริง

คุณยังสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งก้าวไปไกลกว่าลำดับการขายพื้นฐาน โดยการปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของแต่ละลูกค้าเป้าหมายและรูปแบบความสำเร็จในอดีตของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการเข้าถึงชุมชน

  • ติดตามการมีส่วนร่วมกับแคมเปญและมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป้าหมายอันดับต้น
  • ใช้แม่แบบสำหรับการมาตรฐานกระบวนการ
  • ดำเนินการวิเคราะห์และรายงานโดยละเอียดโดยกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 90 รายการ รวมถึง HubSpot, LinkedIn, Gmail, Salesforce และอื่นๆ

ข้อจำกัดในการเข้าถึง

  • ไม่มีคุณสมบัติในตัวสำหรับค้นหาลูกค้าเป้าหมายใหม่
  • การตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานที่จำกัด

ราคาพิเศษสำหรับการเข้าถึงลูกค้าใหม่

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวการเข้าถึง

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)

เครื่องมือข่าวกรองการขายชั้นนำ

11. UserGems (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการเดินทางของลูกค้า)

ผ่านทาง UserGems
ผ่านทางUserGems

เป็นเรื่องปกติที่ผู้ซื้อของคุณจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอุตสาหกรรม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสูญเสียพวกเขาในฐานะลูกค้าที่มีศักยภาพ

UserGems ช่วยให้ทีมขายเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่องด้วยการติดตามผู้ซื้อเป้าหมายและส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน ฟีเจอร์ติดตามลูกค้าเก่าจะแจ้งเตือนทีมเมื่อลูกค้าเก่าย้ายไปทำงานที่บริษัทใหม่ และระบุสัญญาณว่าพวกเขาอาจพร้อมที่จะซื้ออีกครั้ง

UserGems ยังช่วยคุณรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนลูกค้าของคุณ ระบบ AI ของมันยังช่วยเน้นประเด็นสำคัญและข้อมูลเชิงลึก ทำให้ทีมการตลาดของคุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นเพื่อวางแผนแคมเปญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ UserGems

  • ตรวจจับโอกาสในการแนะนำเมื่อผู้ใช้เก่าย้ายไปยังบริษัทใหม่
  • รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่ควรติดต่อและเวลาที่เหมาะสม โดยอิงจากกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา
  • ใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับการสำรวจ, การสัมภาษณ์, และการทดสอบการใช้งาน
  • ติดตามการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เช่น การตอบแบบสำรวจและระยะเวลาการทดสอบ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Salesforce และ Google Analytics เพื่อติดตามความคิดเห็น

ข้อจำกัดของ UserGems

  • ปริมาณลีดจำนวนมากต้องการตัวกรองที่ดีขึ้น
  • การผสานรวมสื่อสังคมออนไลน์อย่างจำกัด

ราคาของ UserGems

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก UserGems

  • G2: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

12. Gong. io (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้)

ผ่านทาง Gong.io
ผ่านทางGong.io

หนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ชาญฉลาดที่สุดในตลาด Gong.io บันทึก ถอดเสียง และวิเคราะห์การสนทนาเพื่อช่วยให้ทีมระบุความเสี่ยงและปรับปรุงกลยุทธ์การขายของพวกเขา

แทนที่จะมุ่งเน้นที่การโต้ตอบเพียงครั้งเดียว Gong จะดูรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวงจรการปิดดีล โดยจะแจ้งเตือนปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก การกล่าวถึงคู่แข่ง หรือข้อกังวลด้านราคา เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้กับดีลที่ผ่านมา จะสามารถทำนายผลลัพธ์และแนะนำขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุดให้กับทีมได้อย่างชัดเจน

Gong. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • วิเคราะห์การสนทนาด้านการขายเพื่อดูเวลาที่พูดเทียบกับเวลาที่ฟัง และบันทึกเมื่อมีการกล่าวถึงหัวข้อสำคัญ
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการโค้ชตัวแทนขายในด้านที่ควรปรับปรุง
  • มองเห็นภาพสุขภาพของระบบท่อ, การคาดการณ์, และความคืบหน้า
  • เข้าถึงเทมเพลตและทรัพยากรยอดนิยมกว่า 20 รายการ
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือการขายอื่น ๆ เช่น Calendly, ChiliPiper, HubSpot, Slack และ Zoom

ข้อจำกัดของ Gong. io

  • อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเกินไปเนื่องจากข้อมูลล้นหลาม
  • การถอดเสียงอาจไม่ถูกต้องในบางครั้ง
  • ฟังก์ชันการค้นหาอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเสมอไป

Gong. io ราคา

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

Gong. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong.io อย่างไรบ้าง?

ก้องเหมาะสำหรับการบันทึกการประชุมเพื่อการเรียกดูย้อนหลัง, การตรวจสอบ, และการติดตามผล. นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการฝึกอบรม – โดยการดูการบันทึกของเพื่อนร่วมงาน, ฉันสามารถเรียนรู้วิธีการที่พวกเขาจัดการประชุมได้. สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้ทักษะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และปรับตัวให้เข้ากับงานได้เร็วขึ้น. หนึ่งในจุดที่ต้องปรับปรุงคือส่วนติดต่อผู้ใช้, ซึ่งดูเก่าไปหน่อย.

เครื่องมือการจัดการตารางเวลาและการบริหารเวลาที่ดีที่สุด

13. Chili Piper (ดีที่สุดสำหรับการแปลงลูกค้าเป้าหมายขาเข้า)

ผ่านทาง Chili Piper
ผ่านทางChili Piper

หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่สนใจได้ทันที (แทนที่จะรอเป็นชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเป็นวัน!) ลองใช้ Chili Piper ดูสิ

กลยุทธ์ของพวกเขามีความเรียบง่าย: ตรวจสอบคุณสมบัติ, ส่งต่อ, และนัดหมายการประชุมกับลูกค้าเป้าหมายขณะที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณหรือส่งแบบฟอร์ม

เมื่อลูกค้าเป้าหมายกรอกแบบฟอร์ม พวกเขาจะเห็นเวลาที่สามารถนัดหมายได้กับผู้จัดการขายที่เหมาะสมตามคำตอบของพวกเขา, พื้นที่การขาย, และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ก่อนที่พวกเขาจะกรอกแบบฟอร์มเสร็จด้วยซ้ำ การนัดหมายอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่มีความสนใจสูงนี้ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม

คุณสมบัติเด่นของ Chili Piper

  • ให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถจองการประชุมได้โดยตรงผ่านลิงก์อีเมลที่เชื่อมต่อกับ Google Calendar และ Office 365
  • ส่งอีเมลติดตามผลที่มีแบรนด์ของคุณเอง, ตั้งวาระการประชุม, หรือสร้างงานโดยใช้เทมเพลตที่กำหนดเอง
  • ติดตามสถิติการประชุม เช่น การจอง การไม่มา การยกเลิก และช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  • เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือ CRM และแอปการขาย รวมถึง Zapier, Zoom, Twilio และ Unbounce

ข้อจำกัดของ Chili Piper

  • การตั้งค่าอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น
  • การผสานการทำงานมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานยากและมีขั้นตอนเรียนรู้ซับซ้อน

ราคาของ Chili Piper

  • ChiliCal: $22. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงความต้องการ (รวมถึง Concierge, Chat, Distro, และ Handoff + ChiliCal): $108/ผู้ใช้ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม $1000/เดือน

หมายเหตุ: ราคาสำหรับแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงความต้องการจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือก CRM ของคุณ

คะแนนและรีวิวของ Chili Piper

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 680+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Chili Piper อย่างไรบ้าง?

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับ Chili Piper ได้มากพอ มันช่วยเพิ่มจำนวนการประชุมที่เราจองกับ AE ได้มากขึ้น รวมถึงลูกค้าเป้าหมาย (ที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติของเรา) ที่สามารถจองการประชุมกับ AE ได้โดยตรงหลังจากกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา ไม่เพียงเท่านั้น แต่ฟังก์ชันเวลาที่แนะนำในอีเมล (ที่คุณสามารถแนะนำเวลาการประชุมให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถจองได้ในคลิกเดียวจากภายในอีเมล) นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกม – ด้วยความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงจากฟีเจอร์นี้เพียงอย่างเดียว

👀 คุณรู้หรือไม่? การลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลงเพียง 5% สามารถเพิ่มกำไรได้ถึง25% ถึง 80% ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

14. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ)

ผ่านทาง Calendly

การเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้า มักต้องใช้เวลาในการสื่อสารไปมาอย่างยาวนาน Calendly ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยให้ทีมขายสามารถนัดหมายการประชุมได้รวดเร็วขึ้นผ่านลิงก์และหน้าการจองที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

อย่างไรก็ตาม ระบบการทำงานที่ชาญฉลาดของมันทำให้แตกต่างจากตัวจัดตารางเวลาพื้นฐานอย่างแท้จริง ระบบจะทำการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ และส่งต่อไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสมและประเภทการประชุมที่เหมาะสม

เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทำการนัดหมาย พวกเขาจะตอบคำถามเพื่อกำหนดประเภท ระยะเวลา และตัวแทน พร้อมการจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • กำหนดประเภทการประชุมแบบกำหนดเองพร้อมระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง
  • ผสานการทำงานกับปฏิทินเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้อนทับของตารางเวลา
  • ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลดการไม่มาตามนัด
  • คัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยเพิ่มคำถามที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Calendly

  • มักจะตัดการเชื่อมต่อกับปฏิทินที่เชื่อมต่อ
  • การปรับแต่งเพื่อการสร้างแบรนด์และกระบวนการทำงานจะถูกจำกัดจนกว่าคุณจะอัปเกรด
  • ไม่มีตัวเลือกสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $12/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • ทีม: $20/ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (2,250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

👀 คุณทราบหรือไม่? AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง โดย40% ขององค์กรให้ความสำคัญกับการนำไปใช้เพื่อระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือขายที่ใช้ AI อย่าง ClickUp ช่วยให้คุณจัดการงานได้สะดวกขึ้น ประหยัดเวลาอันมีค่า และลดกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิต—เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการคุณค่าที่จับต้องได้ผ่านการอัตโนมัติ

15. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมขายออนไลน์)

ผ่านทาง Zoom

ไม่มีรูปแบบการสื่อสารใดที่เหนือกว่าการพบปะพูดคุยกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว; Zoom ทำให้การพบปะเหล่านี้เป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอรองรับวิดีโอความละเอียดสูง, การแชร์หน้าจอ, และการบันทึก ทำให้การนำเสนอและสาธิตที่แม่นยำและปรับแต่งตามบุคคลเป็นเรื่องง่าย แม้ในกรณีที่มีแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตต่ำ

มันมีคุณสมบัติทีมแบบไฮบริด เช่น สมาร์ทแกลเลอรี ซึ่งสร้างฟีดวิดีโอแบบรายบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมในห้อง ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • บันทึกการประชุมเพื่อการทบทวนและการฝึกอบรม
  • ใช้ห้องย่อยสำหรับการสนทนาแยกกลุ่ม
  • กำหนดเวลาและส่งการแจ้งเตือนการประชุมอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงานกับปฏิทินของ Google และ Apple เพื่อตั้งค่ารวมถึงเข้าร่วมการประชุมได้อย่างง่ายดาย
  • แชร์ลิงก์การประชุมผ่านอีเมลหรือแอปส่งข้อความ

ข้อจำกัดของ Zoom

  • คุณสมบัติที่จำกัดและข้อจำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • การนัดหมายการประชุมผ่านแอปพลิเคชันมือถืออาจไม่สะดวก
  • ปัญหาประสิทธิภาพระหว่างการโทรที่ยาวนานขึ้น

ราคาของ Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $15.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 21.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)

16. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลา)

ผ่านทาง Toggl Track

Toggl Track เป็นตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณสำหรับการจัดการเวลาที่ดีขึ้น ช่วยให้พนักงานขายเข้าใจว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับอะไร ทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างรายได้มากขึ้นและลดงานด้านธุรการลง

ระบุจุดที่เสียเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยช่วยให้ตัวแทนขายสามารถปรับตารางเวลาให้เหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นงานได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยการติดตามและจัดหมวดหมู่กิจกรรมโดยอัตโนมัติ เช่น การอัปเดต CRM, อีเมล, การโทร, และการวิจัย Toggl จะแนะนำการบันทึกเวลาตามรูปแบบที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการระบุและแก้ไขช่องว่างของประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track

  • จัดหมวดหมู่กิจกรรมการขาย เช่น การโทร อีเมล และการอัปเดต CRM
  • ระบุการรั่วไหลของเวลาโดยการสังเกตเวลาที่สูญเปล่า
  • คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการจ่ายเงินเดือน
  • เข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome และ Firefox

ข้อจำกัดของ Toggl Track

  • คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีมุมมองปฏิทิน
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยาก

ราคาของ Toggl Track

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Toggl Track คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง TogglTrack อย่างไรบ้าง?

Toggl ใช้งานง่ายมากและมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า การรายงานก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน

เครื่องมือเอกสารข้อเสนอที่ดีที่สุด

17. Qwilr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อเสนอแบบโต้ตอบ)

ผ่านทาง Qwilr
ผ่านทางQwilr

ผู้ซื้อต้องการมีส่วนร่วมกับข้อเสนอที่คุณแบ่งปัน แต่ไฟล์ PDF แบบดั้งเดิมทำให้เป็นเรื่องยาก

ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจพิจารณา Qwilr—แพลตฟอร์มที่ให้คุณสร้างเอกสารเสนอขายและเอกสารทางธุรกิจแบบโต้ตอบผ่านเว็บได้ หน้าเว็บเหล่านี้มีความไดนามิกและติดตามได้ง่าย ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถยอมรับและชำระเงินได้โดยตรง ทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น

นอกเหนือจากลายเซ็นดิจิทัลและตัวเลือกการชำระเงินแล้ว ข้อเสนอนี้ยังมีเครื่องคำนวณราคาแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งแพ็กเกจและเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามทุกการโต้ตอบ รับการแจ้งเตือน และซิงค์ข้อมูลของคุณกับระบบ CRM ที่มีอยู่ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Qwilr

  • สร้างข้อเสนอการขายแบบไดนามิกและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บ
  • ติดตามวิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับข้อเสนอของคุณและรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • ออกแบบเนื้อหาที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณ
  • สร้างสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายในรูปแบบข้อความธรรมดา
  • ใช้เทมเพลตมากกว่า 100 แบบ รวมถึงวิธีการขายยอดนิยม เช่น BANT และ MEDDPICC

ข้อจำกัดของ Qwilr

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
  • คุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัด
  • การขาดคุณสมบัติเช่นฟิลด์เงื่อนไขและการส่งออกแบบกลุ่ม

ราคาของ Qwilr

  • ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $59/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวของ Qwilr

  • G2: 4. 5/5 (760+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)

18. Docusign (เหมาะที่สุดสำหรับการลงนามในสัญญาและการปิดการขาย)

ผ่านทาง DocuSign

DocuSign ได้เป็นผู้นำในการแทนที่กระบวนการทำงานที่ใช้กระดาษด้วยกระบวนการดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2003

ในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกที่นำเสนอการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือจัดการสัญญาตัวนี้ช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้นในขณะที่ยังคงให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดและติดตามได้ง่าย

ด้วย PowerForms ทีมขายสามารถสร้างเอกสารที่นวัตกรรมใหม่และสามารถนำกลับมาใช้ได้ ซึ่งผู้ลงนามจะเห็นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docusign

  • ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น eIDAS และ ESIGN
  • ติดตามประวัติลายเซ็นและขยายขนาดตามการเติบโตของคุณ
  • ปรับแต่งสัญญาด้วยแบรนด์ที่กำหนดเอง
  • ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานพร้อมการแจ้งเตือนและวันที่หมดอายุ
  • ให้ผู้ลงนามกรอกข้อมูลในช่องอัตโนมัติและส่งเอกสารได้ทันที

ข้อจำกัดของ Docusign

  • อินเทอร์เฟซที่มีข้อบกพร่องและใช้เวลาโหลดนาน
  • การปรับแต่งที่จำกัดในแผนส่วนบุคคล
  • โครงสร้างราคาที่แพง

ราคาของ Docusign

  • ส่วนตัว: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจมืออาชีพ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Docusign

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (8700+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Docusign อย่างไรบ้าง?

ในบรรดาเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ฉันเคยใช้ DocuSign โดดเด่นที่สุดในด้านความเป็นมิตรกับผู้ใช้และการเข้าถึงสำหรับการจัดการกระบวนการลายเซ็น มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งลายเซ็นเริ่มต้นและอัปเดตตามต้องการ ซึ่งช่วยให้การจัดการเอกสารที่คล้ายกันและซ้ำซากง่ายขึ้น

ประโยชน์หลักของการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับการจัดการวงจรการขายของคุณ ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องมือเหล่านี้คือ:

  • การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยการอัปเดตข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ประวัติการสื่อสาร และสถานะการเจรจาโดยอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานขายมุ่งเน้นไปที่การขาย
  • การจัดลำดับความสำคัญของลีดอย่างชาญฉลาด:เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายใช้ AIเพื่อเน้นย้ำโอกาสที่มีแนวโน้มจะปิดการขายได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่ดีที่สุด
  • การติดตามการแสดงสด: เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมการขาย อัตราการแปลง และสุขภาพของกระบวนการขาย เพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: อัตโนมัติการติดตามและการแจ้งเตือนในขณะที่รักษาข้อความให้เป็นส่วนตัว ประหยัดเวลาและรักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
  • การกำหนดเวลาการประชุมอัตโนมัติ: ทำให้การนัดหมายง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือปฏิทินอัตโนมัติเพื่อจองการประชุมได้รวดเร็วขึ้น
  • การวิเคราะห์การโทร: บันทึกและศึกษาการโทรขายเพื่อค้นหาสิ่งที่ได้ผลและระบุปัญหา ช่วยให้ทีมขายปรับปรุงและฝึกสอนได้ดีขึ้น
  • เอกสารง่าย: ทำให้การเสนอและสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอัตโนมัติการสร้าง, การส่ง, และการติดตามเพื่อปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น
  • การร่วมมือข้ามทีม: ช่วยให้ทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ข้อความที่สอดคล้องกันและประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณด้วย ClickUp

การขายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการมีเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวไปข้างหน้า เครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับการขายที่เราได้แบ่งปันนี้ ช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบันและช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าเราขอแนะนำ ClickUp

เครื่องมืออเนกประสงค์นี้ผสานฐานข้อมูล CRM และระบบจัดการโอกาสทางธุรกิจเข้ากับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ใน Workspace เดียว ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถจัดระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ClickUp ยังใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ และทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้ และให้ทีมขายของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี!