15+ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับผลงานของทีมคุณ

งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าพนักงานขายใช้เวลาในการขายจริงน้อยกว่า 28% ของสัปดาห์
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดเครื่องมือ แต่เป็นการใช้เครื่องมือมากเกินไปที่ไม่ทำงานร่วมกันได้ดี ข้อสรุปคืออะไร? การปรับให้เทคโนโลยีการขายของคุณเป็นระบบ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายได้
เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายมากกว่า 15 รายการ พร้อมคุณสมบัติและราคา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการขายทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายคืออะไร?
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมขายทำงานได้เร็วขึ้นและดีขึ้น
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามความคืบหน้าของดีลต่าง ๆ และทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลหรือการจองนัดหมาย
ทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้มากทุกสัปดาห์
ประเภทของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายหลายประเภทในตลาด บางประเภทที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ได้แก่:
- การจัดการโครงการสำหรับการขาย: จัดระเบียบงานและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ตัวอย่างที่ดีคือClickUp ซึ่งรวมการจัดการงานและ CRM เข้าด้วยกัน
- ระบบ CRM: จัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามการติดต่อ และตรวจสอบกระบวนการขาย ตัวอย่าง: Salesforce ซึ่งติดตามผู้ติดต่อและโอกาสทางการขาย
- เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและแนวโน้มของตลาด ตัวอย่าง: ZoomInfo ซึ่งให้ข้อมูลบริษัทและข้อมูลติดต่ออย่างละเอียดพร้อมการอัปเดต
- เครื่องมือจัดตารางการประชุม: ทำให้การจัดตารางการประชุมง่ายขึ้นโดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด. ตัวอย่าง: Calendly ซึ่งให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเลือกช่วงเวลาตามความสะดวกของทั้งสองฝ่าย.
- การจัดการเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: สร้าง, แชร์, และติดตามสัญญาการขาย. ตัวอย่าง: DocuSign, ซึ่งให้บริการการเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยและการติดตาม.
- แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขาย: จัดการและติดตามการติดต่อทั้งหมดกับลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่าง: Outreach ซึ่งจัดการการติดต่อทางอีเมล โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดียในที่เดียว
- การวิเคราะห์และรายงานการขาย: ติดตามผลการขายและได้รับข้อมูลเชิงลึก. ตัวอย่าง: Tableau, ซึ่งสร้างรายงานแบบกราฟิกของข้อมูลการขายและแนวโน้ม.
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย?
ก่อนที่คุณจะเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ ให้คุณมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ. นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาในแพลตฟอร์มที่เหมาะที่สุด:
- การผสานระบบ CRM และการซิงค์ข้อมูล: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานกับระบบ CRM ได้เพื่อซิงค์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ ป้องกันการซ้ำซ้อน และรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกมีแดชบอร์ดการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ทำนายแนวโน้ม และแนะนำทีมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ศูนย์กลางการสื่อสารหลายช่องทาง: ตรวจสอบว่าเครื่องมือของคุณสามารถรวมเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย และวิดีโอไว้ในที่เดียว พร้อมการติดตามการโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล
- เครื่องมือระบบการทำงานอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้สนใจดำเนินการ ช่วยประหยัดเวลาในการติดตามผลและจัดตารางนัดหมาย
- การเข้าถึงผ่านมือถือและโหมดออฟไลน์: เข้าถึงเครื่องมือบนอุปกรณ์มือถือพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดินทางหรือเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: รับประกันความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการเข้ารหัสข้อมูลที่แข็งแกร่ง, บันทึกการตรวจสอบ, และเครื่องมือที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- รายงานและการส่งออกที่ปรับแต่งได้: สร้างรายงานที่กำหนดเองและส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อการวิเคราะห์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุดกว่า 15+
นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุด 15+ ชิ้นที่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน (บางชิ้นยังมีเวอร์ชันฟรีหรือทดลองใช้ที่ให้มาอย่างใจดีด้วย!):
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดขายโดยรวมยอดเยี่ยม
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพการขายแบบครบวงจร)
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ทีมไว้วางใจให้เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุด
ทำไม? มันก้าวไปไกลกว่าการจัดการโครงการขายแบบดั้งเดิม โดยผสานการติดตามงาน การสื่อสารด้านการขาย การจัดการความรู้ และความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังและได้รับการสนับสนุนด้วย AI
ชมวิดีโออธิบายนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!
ด้วยระบบ CRM ของ ClickUp ทีมขายสามารถติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมายในทุกขั้นตอนของวงจรการขายโดยใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น กระดานคัมบัง รายการ และตาราง
จัดเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ความชอบในการซื้อ รายละเอียดการโต้ตอบและกิจกรรม และอื่นๆด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp ติดตามความคืบหน้าของดีลด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ผ่านคุณสมบัติ การเจรจา ส่งสัญญา ปิดการขายได้ และปิดการขายไม่ได้ เพื่อให้ท่อการขายของคุณเป็นระเบียบและทันสมัย บันทึกบันทึกการโทรและเอกสารสำหรับแต่ละบัญชีหรือผู้ติดต่อได้อย่างราบรื่นภายใน ClickUp เพื่อสร้างภาพรวมที่สมบูรณ์ของทุกดีล
จากนั้นใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามตัวชี้วัด เช่น ระยะเวลาการเป็นลูกค้าและขนาดการซื้อขายเฉลี่ย เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ
ClickUp Formsช่วยให้ทีมขายสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, คัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และทำให้กระบวนการรับข้อมูลการขายเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการแปลงคำตอบให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้อัตโนมัติ ด้วยระบบอัตโนมัติ, การส่งแบบฟอร์มจะกระตุ้นให้เกิดการติดตาม, การมอบหมายงาน, และการอัปเดตสถานะ, ทำให้กระบวนการขายดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการสนทนาและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ใช้ClickUp Chatที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดตที่สำคัญและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที
นอกจากนี้ หากคุณต้องการวิธีในการถอดความและสรุปการโทรขายของคุณ รวมถึงการดึงรายการการดำเนินการสำคัญโดยอัตโนมัติClickUp AI Notetakerพร้อมช่วยคุณแล้ว เพียงเปิดใช้งานและผสานเข้ากับปฏิทินของคุณ เพื่อรับบันทึกการประชุมอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับงานและเอกสารของคุณใน ClickUp!
นอกจากนี้ อย่าลืมสำรวจคลังเทมเพลตCRMและระบบจัดการงานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ของ ClickUp — โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการขายของ ClickUp ให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับการตั้งเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การวางแผนกำลังการผลิต และการติดตามความก้าวหน้า
มีหมวดหมู่สำหรับการวิจัยตลาด, เป้าหมายรายได้, และขั้นตอนปฏิบัติ, ทั้งหมดนี้คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ.
ในทำนองเดียวกัน แม่แบบClickUp Sales Trackerช่วยให้คุณสามารถติดตามวงจรการขายทั้งหมดและติดตามตัวเลขสำคัญ เช่น มูลค่าดีล อัตราการปิดการขาย และประสิทธิภาพของทีม นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมและผลลัพธ์การขายอีกด้วย
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้เพียง 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างและจัดเก็บข้อเสนอการขาย, สัญญา, และเอกสารค้ำประกันไว้ในที่เก็บข้อมูลกลางโดยใช้ClickUp Docs
- ใช้ความสามารถของ AI ของClickUp Brainเพื่อร่างอีเมล, ตอบกลับข้อความ, และเนื้อหาที่ผ่านการปรับแต่งอย่างสวยงามสำหรับเอกสารทางการขายได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- ใช้ฟิลด์กำหนดเองแบบตัวเลขและสูตรในมุมมองรายการเพื่อคำนวณขนาดดีล มูลค่ารวมของสัญญา ต้นทุนในการปิดการขาย รายได้ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเอกสารอธิบาย,รายงานการขาย, การตั้งค่า CRM และอื่น ๆ สำหรับการจัดการบัญชีที่ดีขึ้น.เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineแสดงให้เห็นทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย ช่วยให้ทีมติดตามการขาย, การติดตาม, และอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน.
- ลดการทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติด้วยการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การมอบหมายงาน และการอัปเดตสถานะผ่านClickUp Automations
- ส่งและติดตามอีเมลได้โดยตรงภายใน ClickUp ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายอยู่ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากเกินไปอาจทำให้การตั้งค่าซับซ้อน
- มุมมองแบบฟอร์มไม่สามารถใช้ได้บนแอปมือถือ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก ต่อพื้นที่ทำงาน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
หลังจากการค้นหาโปรแกรม/แอปที่เหมาะสมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ฟังก์ชันการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของ ClickUp คือเหตุผลที่เราเลือกแอปนี้ เนื่องจากความต้องการของการดำเนินงานด้านการขายที่ต้องติดตามสินค้า ยอดขาย ตั๋วบริการลูกค้า และหน้าที่อื่นๆ ที่หลากหลาย การตั้งค่าแบบทั่วไปจึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ฉันสามารถสร้างเทมเพลต, เวิร์กโฟลว์, แดชบอร์ด, และมุมมองต่าง ๆ ได้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเรา; ซึ่งโปรแกรมอื่น ๆ ที่แข่งขันกันไม่สามารถทำได้ โปรแกรมอื่น ๆ นั้นดีในสิ่งที่พวกเขาทำได้ แต่ ClickUp นั้นยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่ใช้
หลังจากการค้นหาโปรแกรม/แอปที่เหมาะสมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ฟังก์ชันการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของ ClickUp คือเหตุผลที่เราเลือกแอปนี้ เนื่องจากความต้องการในการดำเนินงานด้านการขายที่ต้องติดตามผลิตภัณฑ์ ยอดขาย ตั๋วบริการลูกค้า และหน้าที่อื่นๆ ที่หลากหลาย การตั้งค่าแบบทั่วไปจึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ฉันสามารถสร้างเทมเพลต, เวิร์กโฟลว์, แดชบอร์ด, และมุมมองต่าง ๆ ได้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเรา ซึ่งไม่มีโปรแกรมใดจากคู่แข่งที่สามารถทำได้ โปรแกรมอื่น ๆ ก็ดีในสิ่งที่พวกเขาทำได้ แต่ ClickUp นั้นยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณใช้ CRM เช่น LinkedIn Sales Navigator หรือ Salesforce อยู่แล้ว ให้เชื่อมต่อกับ ClickUp เพื่อการจัดการช่องทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้น!
เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ชั้นนำ
2. HubSpot Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการขายและ CRM)
HubSpot's Sales Hub เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ทรงพลัง ไม่ว่าจะใช้เพียงอย่างเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมทั้งหมดของบริษัท
Sales Hub เป็นCRM ยอดนิยมสำหรับทีมขาย B2B หลายทีม ช่วยให้พวกเขาจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติการติดตาม และติดตามการเจรจาธุรกิจ นอกจากนี้ยังบันทึกอีเมล การโทร และการประชุมโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของตัวแทนขายจากงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ Playbooks—เครื่องมือที่มอบสคริปต์การโทรแบบโต้ตอบแบบเรียลไทม์และบัตรกลยุทธ์ มันเรียนรู้จากการสนทนาที่ผ่านมาเพื่อแนะนำประเด็นการสนทนาที่ปรับให้เหมาะสม คำตอบต่อข้อโต้แย้ง และทรัพยากรต่างๆ ช่วยให้ตัวแทนจัดการการโทรขายที่ซับซ้อนและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Sales Hub
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการขายเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
- ติดตามประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรายงานและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง
- ติดตามผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้
- ผสานรวมแอปและบริการมากกว่า 1,500 รายการผ่านตลาดกลางของพวกเขา
- ใช้แอปมือถือเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ HubSpot Sales Hub
- คุณสมบัติการจัดการงานที่จำกัด
- ระบบอัตโนมัติมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- UI ที่ไม่ตรงกับความรู้สึก
ราคาของ HubSpot Sales Hub
- ฟรี: $0/เดือน
- เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: 100 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: 150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อที่นั่ง
HubSpot Sales Hub รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Sales Hub อย่างไรบ้าง?
การใส่ใจในรายละเอียดของแพลตฟอร์มช่วยให้ฉันประหยัดเวลาและนำเวลานั้นไปลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าได้มากขึ้น สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การใส่คำว่า "โทร" เมื่อสร้างงานใหม่ ระบบจะดึงตัวเลือกในการโทรหาลูกค้าขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียวเมื่อคุณกำลังดำเนินการตามงานนั้นในช่วงเวลาที่กำหนด
การใส่ใจในรายละเอียดของแพลตฟอร์มช่วยให้ฉันประหยัดเวลาและนำเวลานั้นไปลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้าได้มากขึ้น สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การใส่คำว่า "โทร" เมื่อสร้างงานใหม่ ระบบจะดึงตัวเลือกการโทรหาลูกค้าขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียวเมื่อคุณกำลังทำงานนั้นในช่วงเวลาที่กำหนด
3. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายแบบภาพ)
หากคุณกำลังมองหา ระบบการจัดการ.Pipeline ที่ใช้งานง่าย Pipedrive เป็นตัวเลือกที่แนะนำอย่างมาก
ตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่มีวงจรการขายยาวนาน อินเทอร์เฟซแบบลากและวางพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้ตัวแทนขายสามารถระบุจุดติดขัด จัดลำดับความสำคัญของดีล และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับสเปรดชีตหรือรายงานที่ไร้ระเบียบ
ตัวแทนฝ่ายขายมักใช้สถิติแบบ Pipeline-First เพื่อดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์โดยตรงบนมุมมองของ Pipeline ต่างจากแดชบอร์ด CRM แบบดั้งเดิม สถิติเหล่านี้จะแสดงอัตราการชนะ ความเร็วในการปิดดีล และระยะเวลาในการแปลงเป็นดีลสำเร็จไว้บนการ์ดของ Pipeline โดยตรง ทำให้ตัวแทนสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าดีลใดต้องการความสนใจและกลยุทธ์ใดที่ได้ผล—โดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ระบบอัตโนมัติการจัดการและคัดเลือกผู้ติดต่อและเพิ่มพวกเขาเข้าสู่กระบวนการขายโดยตรง
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณติดตามการติดตามผลและงานต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
- ปรับแต่งและติดตามตัวชี้วัดการขายด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับอีเมลเพื่อส่ง รับ และติดตามข้อความ
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- คุณสมบัติขั้นสูงและการปรับแต่งอาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
- คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการและการบริการลูกค้า
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $64/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
4. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการขายที่ซับซ้อนในระดับองค์กร)
เมื่อคุณบริหารบริษัทขนาดใหญ่ที่มีวงจรการขายยาวนานและซับซ้อน แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเช่น Salesforce จะมีประโยชน์อย่างมาก
ระบบ Einstein Activity Capture ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะทำการซิงค์อีเมล, กิจกรรม, และการสื่อสารจากทุกอุปกรณ์ไปยังบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์การโต้ตอบเหล่านี้และแนะนำขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละดีล ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมายและการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น
ระบบ CRM ยังช่วยอัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น การป้อนข้อมูล, การอัปเดตข้อมูลติดต่อ, และการสร้างรายงาน. มันให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้า, ช่วยในการจัดการเขตการขาย, และให้การคาดการณ์ยอดขาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าและความคืบหน้าของยอดขายด้วยระบบขั้นตอนที่กำหนดเอง
- อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการติดตามและการแจ้งเตือน
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อติดตามผลการขายและวัดตัวชี้วัดสำคัญ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการผ่านการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกและ API
ข้อจำกัดของ Salesforce
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่คำนึงถึงงบประมาณ
- การปรับแต่งมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกหนักใจ
การกำหนดราคา Salesforce
แพลตฟอร์มมีตัวเลือกการกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ แผน (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับผลิตภัณฑ์ Sales Cloud ของพวกเขาประกอบด้วย:
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร สวีท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 165 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (18,700+ รีวิว)
เครื่องมือชั้นนำสำหรับการหาลูกค้าเป้าหมายและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
5. Linkedin Sales Navigator (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าใหม่)
LinkedIn Sales Navigator สามารถดูแลทุกความต้องการในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ หาก LinkedIn เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับโอกาสในการทำธุรกิจของคุณ
เครื่องมือพรีเมียมนี้มาพร้อมกับสามเวอร์ชัน:
- แกนหลัก: ช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, ได้รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการติดต่อ, และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า
- ขั้นสูง: ช่วยให้คุณดูกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย จัดการรายชื่อธุรกิจของคุณ แบ่งปันเนื้อหา และติดตามการมีส่วนร่วม (+คุณสมบัติหลัก)
- ขั้นสูงพลัส: ให้คุณสร้างรายงาน ROI แบบกำหนดเอง, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, และผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM (+คุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูง)
นอกจากนี้ ทีมขายของคุณยังสามารถดูได้ว่าลูกค้าเป้าหมายมีความเชื่อมโยงกับบุคคลในเครือข่ายของบริษัทคุณอย่างไร (แม้จะผ่านการเชื่อมโยงระดับที่สองหรือสาม) ผ่านฟีเจอร์ TeamLink ซึ่งช่วยให้การใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เพื่อแนะนำตัวแบบเป็นกันเองทำได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้อัตราการตอบรับสูงกว่าการติดต่อแบบไม่รู้จักกันมาก่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkedIn Sales Navigator
- ส่งข้อความถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่อยู่นอกเครือข่ายของคุณด้วย InMail
- รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับลูกค้าเป้าหมายหรือบัญชีที่คล้ายกัน
- ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV หรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Tableau, Power BI หรือ InsightSquared สำหรับการติดตาม
- ซิงค์กับระบบ CRM ของคุณและถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และกิจกรรมได้ทั้งสองทาง
ข้อจำกัดของ LinkedIn Sales Navigator
- ผลการค้นหาด้วยตัวกรองขั้นสูงไม่ถูกต้องในบางครั้ง
- คุณสมบัติ InMail จำกัดเพียง 150 ข้อความเท่านั้น
- อาจมีความล่าช้าและซับซ้อนในการใช้งาน
ราคาของ LinkedIn Sales Navigator
- คอร์: $99.99/เดือน
- ขั้นสูง: $179.99/เดือน
- ขั้นสูงพลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LinkedIn Sales Navigator
- G2: 4. 3/5 (1,950+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บรรพบุรุษของระบบ CRM คือFarley File ซึ่งพัฒนาโดย James Farley ผู้จัดการแคมเปญของ Franklin D. Roosevelt ระบบนี้ช่วยให้ Roosevelt ประทับใจผู้คนได้มากขึ้นโดยช่วยให้เขาจำรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขาได้
6. ZoomInfo (เหมาะที่สุดสำหรับการหาลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรม B2B)
ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ZoomInfo จึงสามารถรักษาข้อมูลบริษัทและข้อมูลติดต่อที่ละเอียดเกี่ยวกับภาคธุรกิจ B2B ได้ ข้อมูลคุณภาพสูงแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุและเข้าถึงมืออาชีพที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง
เหมาะสำหรับใช้ในงานขายเชิงรุก แพลตฟอร์มนี้สามารถเน้นจุดกระตุ้นการขายที่สำคัญก่อนที่ข้อมูลจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้นำ รอบการระดมทุน หรือการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพวกเขามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZoomInfo
- อัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลเชิงลึก เช่น ขนาด รายได้ และอุตสาหกรรม เพื่อปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- ใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์เฉพาะ
- ซิงค์กับระบบ CRM เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในทุกแพลตฟอร์ม
- ผสานรวมกับเครื่องมือการขายเช่น SalesForce และ Outreach เพื่อทำให้การสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ZoomInfo
- ข้อมูลการติดต่อบางส่วนอาจล้าสมัยและไม่ถูกต้อง
- คุณสมบัติของ AI มีความซ้ำซากและคาดเดาได้
- ยากต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ฐานข้อมูลใหม่
ราคาของ ZoomInfo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ZoomInfo
- G2: 4. 5/5 (8,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ZoomInfo อย่างไรบ้าง?
เมื่อพูดถึงข้อมูลบัญชีและข้อมูลติดต่อ ZoomInfo โดดเด่นอย่างแท้จริง ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มานั้นถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง เครื่องมือรายงานและแดชบอร์ดนั้นยอดเยี่ยมและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย
เมื่อพูดถึงข้อมูลบัญชีและข้อมูลติดต่อ ZoomInfo โดดเด่นอย่างแท้จริง ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มานั้นถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง เครื่องมือรายงานและแดชบอร์ดนั้นยอดเยี่ยมและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โรโลเดกซ์กลายเป็นสัญลักษณ์ทางธุรกิจ โดยทีมขายใช้มันจนถึงช่วงทศวรรษ 1980 เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ คล้ายกับระบบ CRM สมัยใหม่ในปัจจุบัน บางบริษัทถึงกับใช้มันเป็นเครื่องมือการตลาดแบบแนบเนียน!
7. UpLead (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย)
จินตนาการว่าคุณเป็นบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ขนาดเล็กที่พยายามติดต่อผู้จัดการไอทีของโรงพยาบาล ในการค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ คุณจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความเฉพาะเจาะจงมาก
ในกรณีเช่นนี้ UpLead เป็นตัวเลือกที่ดี. มันคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย B2B ที่ใช้ตัวกรองขั้นสูงเช่นอุตสาหกรรม, ขนาดบริษัท, รายได้, ที่ตั้ง, และตำแหน่งงานเพื่อสร้างรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เป้าหมาย. นอกจากนี้ยังตรวจสอบข้อมูลธุรกิจและที่อยู่อีเมลในเวลาจริง ดังนั้นคุณจะได้รับข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องเท่านั้น.
คุณสมบัติเด่นของ UpLead
- กรองลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ขนาดบริษัท, สถานที่ตั้ง, และอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาผู้มีโอกาสเหมาะสม
- ส่งออกรายชื่อลูกค้าเป้าหมายไปยังระบบ CRM หรือเครื่องมือการตลาดทางอีเมลของคุณโดยตรงเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย
- อัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลบริษัทและข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อตรวจสอบการโต้ตอบทางอีเมลหรือความพยายามในการติดต่อ
- เข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย B2B ที่กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างรายชื่อที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ UpLead
- บางข้อมูลติดต่ออาจล้าสมัยและต้องการการอัปเดต
- การค้นหาที่บันทึกไว้ให้ผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ
- รายละเอียดลูกค้าเป้าหมายไม่ถูกต้อง
ราคาของ UpLead
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- สิ่งจำเป็น: 99 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $199/เดือน
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ UpLead
- G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. อพอลโล (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก)
หากคุณต้องการลูกค้าเป้าหมายจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ลองใช้ Apollo
แพลตฟอร์มการขายนี้ผสานฐานข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวน 250 ล้านรายเข้ากับเครื่องมือการติดต่ออัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขายได้มากขึ้น
Apollo ช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่แบบเฉพาะบุคคล การจองการประชุม และการติดตามผล ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสำคัญ เช่น การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท และตำแหน่งงาน
คุณสมบัติเด่นของ Apollo
- ติดตามอัตราการเปิดอีเมล การคลิก และการตอบกลับ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลีดและเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อ
- เข้าถึงเทมเพลตต่างๆ สำหรับอีเมล, LinkedIn และโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- รับการติดตามและวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการขายและการสร้างประสิทธิภาพในการหาลูกค้า
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM ยอดนิยม เช่น Salesforce และ HubSpot
ข้อจำกัดของอะพอลโล
- ข้อมูลการติดต่อบางส่วนอาจไม่ถูกต้อง
- ฟังก์ชันการโทรที่จำกัด
- ข้อจำกัดในการส่งออกอาจรู้สึกจำกัดและน่าเบื่อ
ราคาของ Apollo
- ฟรี
- พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของอพอลโล
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
9. SalesLoft (เหมาะที่สุดสำหรับการติดต่อหลายช่องทาง)
SalesLoft เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการช่วยให้ทีมขายสามารถติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้ในปริมาณมากผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งรักษาการสื่อสารให้เป็นส่วนตัว
มันช่วยให้ทีมสร้างลำดับการกระทำที่มีโครงสร้าง เรียกว่า "การขายแบบมีจังหวะ" (sales cadences) เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย จากนั้นจะใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสตามระดับการมีส่วนร่วม รูปแบบการตอบสนอง และขั้นตอนของดีล
SalesLoft ยังมีเครื่องมือการโค้ชแบบเรียลไทม์ที่เรียกว่า Sales Coach ซึ่งฟังการโทรขายและให้คำแนะนำสดในระหว่างการสนทนา เพื่อช่วยให้พนักงานขายปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ SalesLoft
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านการเปิดอีเมล คลิกลิงก์ หรือตอบกลับ
- วิเคราะห์กระบวนการด้วยแดชบอร์ดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- ซิงค์ข้อมูลกับระบบ CRM เช่น Salesforce เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- จัดลำดับความสำคัญของลีดด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- นัดหมายการประชุมด้วยเครื่องมือปฏิทินแบบบูรณาการและลิงก์สำหรับการจอง
ข้อจำกัดของ SalesLoft
- จำนวนรูปแบบการออกแบบที่จำกัด
- การเชื่อมต่อกับระบบ CRM น้อยลง
- ความสามารถที่จำกัดในการสร้างกฎสำหรับจังหวะ
ราคาของ SalesLoft
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SalesLoft
- G2: 4. 5/5 (4,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SalesLoft อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบจังหวะการสื่อสารมาก และมันง่ายมากที่จะสร้างขึ้นเพื่อใช้ในจุดประสงค์เฉพาะและสื่อสารข้อความอย่างสม่ำเสมอ ฉันไม่ใช่คนที่จัดระเบียบเก่งที่สุด ดังนั้นการที่สามารถทำให้การติดต่อสื่อสารของฉันมีระยะห่างและข้อความที่เหมาะสมได้จึงเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก
ฉันชอบจังหวะการสื่อสารมาก และรู้สึกว่าการสร้างจังหวะเหล่านี้เพื่อใช้ในจุดประสงค์เฉพาะและสื่อสารข้อความอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันไม่ใช่คนที่จัดระเบียบเก่งที่สุด ดังนั้นการได้มั่นใจว่าฉันติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นโดยเว้นระยะและสื่อสารข้อความได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก
10. การเข้าถึง (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในการขายด้วย AI)
การมีส่วนร่วมในการขายอาจใช้เวลานานและน่าเบื่อ แต่ถ้าคุณสามารถทำให้บางส่วนเป็นอัตโนมัติได้ล่ะ? Outreach สามารถทำได้
มันใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ดีลที่ประสบความสำเร็จหลายพันรายการ เพื่อแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดเนื้อหาที่ช่วยเสริมการขาย และช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย
ดังนั้น แทนที่จะปฏิบัติตามแผนที่ตายตัว ตัวแทนขายสามารถดำเนินกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล โดยกระบวนการจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามOKR ที่แท้จริง
คุณยังสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งก้าวไปไกลกว่าลำดับการขายพื้นฐาน โดยการปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของแต่ละลูกค้าเป้าหมายและรูปแบบความสำเร็จในอดีตของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการเข้าถึงชุมชน
- ติดตามการมีส่วนร่วมกับแคมเปญและมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป้าหมายอันดับต้น
- ใช้แม่แบบสำหรับการมาตรฐานกระบวนการ
- ดำเนินการวิเคราะห์และรายงานโดยละเอียดโดยกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 90 รายการ รวมถึง HubSpot, LinkedIn, Gmail, Salesforce และอื่นๆ
ข้อจำกัดในการเข้าถึง
- ไม่มีคุณสมบัติในตัวสำหรับค้นหาลูกค้าเป้าหมายใหม่
- การตั้งค่าที่ซับซ้อน
- การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานที่จำกัด
ราคาพิเศษสำหรับการเข้าถึงลูกค้าใหม่
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเข้าถึง
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
เครื่องมือข่าวกรองการขายชั้นนำ
11. UserGems (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการเดินทางของลูกค้า)
เป็นเรื่องปกติที่ผู้ซื้อของคุณจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอุตสาหกรรม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสูญเสียพวกเขาในฐานะลูกค้าที่มีศักยภาพ
UserGems ช่วยให้ทีมขายเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่องด้วยการติดตามผู้ซื้อเป้าหมายและส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน ฟีเจอร์ติดตามลูกค้าเก่าจะแจ้งเตือนทีมเมื่อลูกค้าเก่าย้ายไปทำงานที่บริษัทใหม่ และระบุสัญญาณว่าพวกเขาอาจพร้อมที่จะซื้ออีกครั้ง
UserGems ยังช่วยคุณรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนลูกค้าของคุณ ระบบ AI ของมันยังช่วยเน้นประเด็นสำคัญและข้อมูลเชิงลึก ทำให้ทีมการตลาดของคุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นเพื่อวางแผนแคมเปญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ UserGems
- ตรวจจับโอกาสในการแนะนำเมื่อผู้ใช้เก่าย้ายไปยังบริษัทใหม่
- รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่ควรติดต่อและเวลาที่เหมาะสม โดยอิงจากกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา
- ใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับการสำรวจ, การสัมภาษณ์, และการทดสอบการใช้งาน
- ติดตามการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เช่น การตอบแบบสำรวจและระยะเวลาการทดสอบ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Salesforce และ Google Analytics เพื่อติดตามความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ UserGems
- ปริมาณลีดจำนวนมากต้องการตัวกรองที่ดีขึ้น
- การผสานรวมสื่อสังคมออนไลน์อย่างจำกัด
ราคาของ UserGems
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก UserGems
- G2: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
12. Gong. io (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้)
หนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ชาญฉลาดที่สุดในตลาด Gong.io บันทึก ถอดเสียง และวิเคราะห์การสนทนาเพื่อช่วยให้ทีมระบุความเสี่ยงและปรับปรุงกลยุทธ์การขายของพวกเขา
แทนที่จะมุ่งเน้นที่การโต้ตอบเพียงครั้งเดียว Gong จะดูรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวงจรการปิดดีล โดยจะแจ้งเตือนปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก การกล่าวถึงคู่แข่ง หรือข้อกังวลด้านราคา เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้กับดีลที่ผ่านมา จะสามารถทำนายผลลัพธ์และแนะนำขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุดให้กับทีมได้อย่างชัดเจน
Gong. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- วิเคราะห์การสนทนาด้านการขายเพื่อดูเวลาที่พูดเทียบกับเวลาที่ฟัง และบันทึกเมื่อมีการกล่าวถึงหัวข้อสำคัญ
- ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการโค้ชตัวแทนขายในด้านที่ควรปรับปรุง
- มองเห็นภาพสุขภาพของระบบท่อ, การคาดการณ์, และความคืบหน้า
- เข้าถึงเทมเพลตและทรัพยากรยอดนิยมกว่า 20 รายการ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือการขายอื่น ๆ เช่น Calendly, ChiliPiper, HubSpot, Slack และ Zoom
ข้อจำกัดของ Gong. io
- อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเกินไปเนื่องจากข้อมูลล้นหลาม
- การถอดเสียงอาจไม่ถูกต้องในบางครั้ง
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเสมอไป
Gong. io ราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
Gong. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong.io อย่างไรบ้าง?
ก้องเหมาะสำหรับการบันทึกการประชุมเพื่อการเรียกดูย้อนหลัง, การตรวจสอบ, และการติดตามผล. นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการฝึกอบรม – โดยการดูการบันทึกของเพื่อนร่วมงาน, ฉันสามารถเรียนรู้วิธีการที่พวกเขาจัดการประชุมได้. สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้ทักษะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และปรับตัวให้เข้ากับงานได้เร็วขึ้น. หนึ่งในจุดที่ต้องปรับปรุงคือส่วนติดต่อผู้ใช้, ซึ่งดูเก่าไปหน่อย.
ก้องเหมาะสำหรับการบันทึกการประชุมเพื่อการเรียกดูย้อนหลัง, การตรวจสอบ, และการติดตามผล. นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการฝึกอบรม – โดยการดูการบันทึกของเพื่อนร่วมงาน, ฉันสามารถเรียนรู้วิธีการที่พวกเขาดำเนินการประชุมได้. สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้ทักษะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และปรับตัวให้เข้ากับงานได้เร็วขึ้น. หนึ่งในจุดที่ต้องปรับปรุงคือส่วนติดต่อผู้ใช้, ซึ่งดูเก่าไปหน่อย.
เครื่องมือการจัดการตารางเวลาและการบริหารเวลาที่ดีที่สุด
13. Chili Piper (ดีที่สุดสำหรับการแปลงลูกค้าเป้าหมายขาเข้า)
หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่สนใจได้ทันที (แทนที่จะรอเป็นชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเป็นวัน!) ลองใช้ Chili Piper ดูสิ
กลยุทธ์ของพวกเขามีความเรียบง่าย: ตรวจสอบคุณสมบัติ, ส่งต่อ, และนัดหมายการประชุมกับลูกค้าเป้าหมายขณะที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณหรือส่งแบบฟอร์ม
เมื่อลูกค้าเป้าหมายกรอกแบบฟอร์ม พวกเขาจะเห็นเวลาที่สามารถนัดหมายได้กับผู้จัดการขายที่เหมาะสมตามคำตอบของพวกเขา, พื้นที่การขาย, และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ก่อนที่พวกเขาจะกรอกแบบฟอร์มเสร็จด้วยซ้ำ การนัดหมายอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่มีความสนใจสูงนี้ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติเด่นของ Chili Piper
- ให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถจองการประชุมได้โดยตรงผ่านลิงก์อีเมลที่เชื่อมต่อกับ Google Calendar และ Office 365
- ส่งอีเมลติดตามผลที่มีแบรนด์ของคุณเอง, ตั้งวาระการประชุม, หรือสร้างงานโดยใช้เทมเพลตที่กำหนดเอง
- ติดตามสถิติการประชุม เช่น การจอง การไม่มา การยกเลิก และช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือ CRM และแอปการขาย รวมถึง Zapier, Zoom, Twilio และ Unbounce
ข้อจำกัดของ Chili Piper
- การตั้งค่าอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น
- การผสานการทำงานมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานยากและมีขั้นตอนเรียนรู้ซับซ้อน
ราคาของ Chili Piper
- ChiliCal: $22. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงความต้องการ (รวมถึง Concierge, Chat, Distro, และ Handoff + ChiliCal): $108/ผู้ใช้ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม $1000/เดือน
หมายเหตุ: ราคาสำหรับแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงความต้องการจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือก CRM ของคุณ
คะแนนและรีวิวของ Chili Piper
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 680+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chili Piper อย่างไรบ้าง?
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับ Chili Piper ได้มากพอ มันช่วยเพิ่มจำนวนการประชุมที่เราจองกับ AE ได้มากขึ้น รวมถึงลูกค้าเป้าหมาย (ที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติของเรา) ที่สามารถจองการประชุมกับ AE ได้โดยตรงหลังจากกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา ไม่เพียงเท่านั้น แต่ฟังก์ชันเวลาที่แนะนำในอีเมล (ที่คุณสามารถแนะนำเวลาการประชุมให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถจองได้ในคลิกเดียวจากภายในอีเมล) นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกม – ด้วยความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงจากฟีเจอร์นี้เพียงอย่างเดียว
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับ Chili Piper ได้มากพอ มันช่วยเพิ่มจำนวนการประชุมที่เราจองกับ AE ได้มากขึ้น รวมถึงลูกค้าเป้าหมาย (ที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติของเรา) ที่สามารถจองการประชุมกับ AE ได้โดยตรงหลังจากกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา ไม่เพียงเท่านั้น แต่ฟังก์ชันเวลาที่แนะนำในอีเมล (ที่คุณสามารถแนะนำเวลาการประชุมให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถจองได้เพียงคลิกเดียวจากในอีเมล) นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิง – และประสบความสำเร็จอย่างมากจากฟีเจอร์นี้เพียงอย่างเดียว
👀 คุณรู้หรือไม่? การลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลงเพียง 5% สามารถเพิ่มกำไรได้ถึง25% ถึง 80% ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
14. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ)
การเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้า มักต้องใช้เวลาในการสื่อสารไปมาอย่างยาวนาน Calendly ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยให้ทีมขายสามารถนัดหมายการประชุมได้รวดเร็วขึ้นผ่านลิงก์และหน้าการจองที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
อย่างไรก็ตาม ระบบการทำงานที่ชาญฉลาดของมันทำให้แตกต่างจากตัวจัดตารางเวลาพื้นฐานอย่างแท้จริง ระบบจะทำการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ และส่งต่อไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสมและประเภทการประชุมที่เหมาะสม
เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทำการนัดหมาย พวกเขาจะตอบคำถามเพื่อกำหนดประเภท ระยะเวลา และตัวแทน พร้อมการจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- กำหนดประเภทการประชุมแบบกำหนดเองพร้อมระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง
- ผสานการทำงานกับปฏิทินเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้อนทับของตารางเวลา
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลดการไม่มาตามนัด
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยเพิ่มคำถามที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Calendly
- มักจะตัดการเชื่อมต่อกับปฏิทินที่เชื่อมต่อ
- การปรับแต่งเพื่อการสร้างแบรนด์และกระบวนการทำงานจะถูกจำกัดจนกว่าคุณจะอัปเกรด
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $12/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ทีม: $20/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (2,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
👀 คุณทราบหรือไม่? AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง โดย40% ขององค์กรให้ความสำคัญกับการนำไปใช้เพื่อระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือขายที่ใช้ AI อย่าง ClickUp ช่วยให้คุณจัดการงานได้สะดวกขึ้น ประหยัดเวลาอันมีค่า และลดกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิต—เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการคุณค่าที่จับต้องได้ผ่านการอัตโนมัติ
15. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมขายออนไลน์)
ไม่มีรูปแบบการสื่อสารใดที่เหนือกว่าการพบปะพูดคุยกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว; Zoom ทำให้การพบปะเหล่านี้เป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอรองรับวิดีโอความละเอียดสูง, การแชร์หน้าจอ, และการบันทึก ทำให้การนำเสนอและสาธิตที่แม่นยำและปรับแต่งตามบุคคลเป็นเรื่องง่าย แม้ในกรณีที่มีแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตต่ำ
มันมีคุณสมบัติทีมแบบไฮบริด เช่น สมาร์ทแกลเลอรี ซึ่งสร้างฟีดวิดีโอแบบรายบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมในห้อง ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- บันทึกการประชุมเพื่อการทบทวนและการฝึกอบรม
- ใช้ห้องย่อยสำหรับการสนทนาแยกกลุ่ม
- กำหนดเวลาและส่งการแจ้งเตือนการประชุมอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับปฏิทินของ Google และ Apple เพื่อตั้งค่ารวมถึงเข้าร่วมการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- แชร์ลิงก์การประชุมผ่านอีเมลหรือแอปส่งข้อความ
ข้อจำกัดของ Zoom
- คุณสมบัติที่จำกัดและข้อจำกัดในเวอร์ชันฟรี
- การนัดหมายการประชุมผ่านแอปพลิเคชันมือถืออาจไม่สะดวก
- ปัญหาประสิทธิภาพระหว่างการโทรที่ยาวนานขึ้น
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 21.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
16. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลา)
Toggl Track เป็นตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณสำหรับการจัดการเวลาที่ดีขึ้น ช่วยให้พนักงานขายเข้าใจว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับอะไร ทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างรายได้มากขึ้นและลดงานด้านธุรการลง
ระบุจุดที่เสียเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยช่วยให้ตัวแทนขายสามารถปรับตารางเวลาให้เหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นงานได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการติดตามและจัดหมวดหมู่กิจกรรมโดยอัตโนมัติ เช่น การอัปเดต CRM, อีเมล, การโทร, และการวิจัย Toggl จะแนะนำการบันทึกเวลาตามรูปแบบที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการระบุและแก้ไขช่องว่างของประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- จัดหมวดหมู่กิจกรรมการขาย เช่น การโทร อีเมล และการอัปเดต CRM
- ระบุการรั่วไหลของเวลาโดยการสังเกตเวลาที่สูญเปล่า
- คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการจ่ายเงินเดือน
- เข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome และ Firefox
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีมุมมองปฏิทิน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยาก
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง TogglTrack อย่างไรบ้าง?
Toggl ใช้งานง่ายมากและมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า การรายงานก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
Toggl ใช้งานง่ายมากและมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า การรายงานก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
เครื่องมือเอกสารข้อเสนอที่ดีที่สุด
17. Qwilr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อเสนอแบบโต้ตอบ)
ผู้ซื้อต้องการมีส่วนร่วมกับข้อเสนอที่คุณแบ่งปัน แต่ไฟล์ PDF แบบดั้งเดิมทำให้เป็นเรื่องยาก
ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจพิจารณา Qwilr—แพลตฟอร์มที่ให้คุณสร้างเอกสารเสนอขายและเอกสารทางธุรกิจแบบโต้ตอบผ่านเว็บได้ หน้าเว็บเหล่านี้มีความไดนามิกและติดตามได้ง่าย ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถยอมรับและชำระเงินได้โดยตรง ทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น
นอกเหนือจากลายเซ็นดิจิทัลและตัวเลือกการชำระเงินแล้ว ข้อเสนอนี้ยังมีเครื่องคำนวณราคาแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งแพ็กเกจและเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามทุกการโต้ตอบ รับการแจ้งเตือน และซิงค์ข้อมูลของคุณกับระบบ CRM ที่มีอยู่ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Qwilr
- สร้างข้อเสนอการขายแบบไดนามิกและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บ
- ติดตามวิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับข้อเสนอของคุณและรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ออกแบบเนื้อหาที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณ
- สร้างสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายในรูปแบบข้อความธรรมดา
- ใช้เทมเพลตมากกว่า 100 แบบ รวมถึงวิธีการขายยอดนิยม เช่น BANT และ MEDDPICC
ข้อจำกัดของ Qwilr
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
- คุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัด
- การขาดคุณสมบัติเช่นฟิลด์เงื่อนไขและการส่งออกแบบกลุ่ม
ราคาของ Qwilr
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Qwilr
- G2: 4. 5/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
18. Docusign (เหมาะที่สุดสำหรับการลงนามในสัญญาและการปิดการขาย)
DocuSign ได้เป็นผู้นำในการแทนที่กระบวนการทำงานที่ใช้กระดาษด้วยกระบวนการดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2003
ในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกที่นำเสนอการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือจัดการสัญญาตัวนี้ช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้นในขณะที่ยังคงให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดและติดตามได้ง่าย
ด้วย PowerForms ทีมขายสามารถสร้างเอกสารที่นวัตกรรมใหม่และสามารถนำกลับมาใช้ได้ ซึ่งผู้ลงนามจะเห็นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docusign
- ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น eIDAS และ ESIGN
- ติดตามประวัติลายเซ็นและขยายขนาดตามการเติบโตของคุณ
- ปรับแต่งสัญญาด้วยแบรนด์ที่กำหนดเอง
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานพร้อมการแจ้งเตือนและวันที่หมดอายุ
- ให้ผู้ลงนามกรอกข้อมูลในช่องอัตโนมัติและส่งเอกสารได้ทันที
ข้อจำกัดของ Docusign
- อินเทอร์เฟซที่มีข้อบกพร่องและใช้เวลาโหลดนาน
- การปรับแต่งที่จำกัดในแผนส่วนบุคคล
- โครงสร้างราคาที่แพง
ราคาของ Docusign
- ส่วนตัว: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Docusign
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (8700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Docusign อย่างไรบ้าง?
ในบรรดาเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ฉันเคยใช้ DocuSign โดดเด่นที่สุดในด้านความเป็นมิตรกับผู้ใช้และการเข้าถึงสำหรับการจัดการกระบวนการลายเซ็น มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งลายเซ็นเริ่มต้นและอัปเดตตามต้องการ ซึ่งช่วยให้การจัดการเอกสารที่คล้ายกันและซ้ำซากง่ายขึ้น
ในบรรดาเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ฉันเคยใช้ DocuSign โดดเด่นที่สุดในด้านความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และการเข้าถึงสำหรับการจัดการกระบวนการลายเซ็น มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งลายเซ็นเริ่มต้นและอัปเดตตามต้องการ ซึ่งช่วยให้การจัดการเอกสารที่คล้ายกันและซ้ำซากง่ายขึ้น
ประโยชน์หลักของการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับการจัดการวงจรการขายของคุณ ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องมือเหล่านี้คือ:
- การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยการอัปเดตข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ประวัติการสื่อสาร และสถานะการเจรจาโดยอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานขายมุ่งเน้นไปที่การขาย
- การจัดลำดับความสำคัญของลีดอย่างชาญฉลาด:เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายใช้ AIเพื่อเน้นย้ำโอกาสที่มีแนวโน้มจะปิดการขายได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่ดีที่สุด
- การติดตามการแสดงสด: เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมการขาย อัตราการแปลง และสุขภาพของกระบวนการขาย เพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: อัตโนมัติการติดตามและการแจ้งเตือนในขณะที่รักษาข้อความให้เป็นส่วนตัว ประหยัดเวลาและรักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- การกำหนดเวลาการประชุมอัตโนมัติ: ทำให้การนัดหมายง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือปฏิทินอัตโนมัติเพื่อจองการประชุมได้รวดเร็วขึ้น
- การวิเคราะห์การโทร: บันทึกและศึกษาการโทรขายเพื่อค้นหาสิ่งที่ได้ผลและระบุปัญหา ช่วยให้ทีมขายปรับปรุงและฝึกสอนได้ดีขึ้น
- เอกสารง่าย: ทำให้การเสนอและสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอัตโนมัติการสร้าง, การส่ง, และการติดตามเพื่อปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น
- การร่วมมือข้ามทีม: ช่วยให้ทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ข้อความที่สอดคล้องกันและประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณด้วย ClickUp
การขายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการมีเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวไปข้างหน้า เครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับการขายที่เราได้แบ่งปันนี้ ช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบันและช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าเราขอแนะนำ ClickUp
เครื่องมืออเนกประสงค์นี้ผสานฐานข้อมูล CRM และระบบจัดการโอกาสทางธุรกิจเข้ากับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ใน Workspace เดียว ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถจัดระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ClickUp ยังใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ และทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้ และให้ทีมขายของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี!