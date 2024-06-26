10 เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ

ตลอดหลายปีที่ผมได้ทำงานร่วมกับผู้นำด้านการขายและพัฒนากลยุทธ์การขาย ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชุดเทคโนโลยีการขายที่ประกอบกันอย่างลงตัวสามารถนำมาได้
วันนี้90%ของบริษัทใช้เครื่องมือเพิ่มคุณภาพลูกค้าเป้าหมายอย่างน้อยสองอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจในลูกค้าเป้าหมาย. อย่างไรก็ตาม77%ของตัวแทนขายเชื่อว่าองค์กรไม่ได้ลงทุนเพียงพอ.
เทคโนโลยีการขายสมัยใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจความต้องการและแนวทางของคุณ และให้ความสำคัญกับคุณสมบัติและเครื่องมือตามลำดับ การลงทุนอย่างชาญฉลาดในเทคโนโลยีการขายของคุณจะให้ผลตอบแทนอย่างมาก เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้
ในบทความนี้ ผมจะพูดถึงเครื่องมือ 10 อย่างที่จำเป็นอย่างยิ่งที่นักขายทุกคนควรมีไว้ในคลังแสงของตน โดยอาศัยประสบการณ์ของผมเอง
อะไรคือ Sales Tech Stack?
ชุดเทคโนโลยีการขายหรือเทคโนโลยีการขาย (Sales Tech หรือ Sales Technology Stack) คือคลังแสงของเครื่องมือซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่เลือกมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งกระบวนการขายให้รวดเร็วขึ้น ชุดนี้มอบทุกสิ่งที่ทีมการตลาดและการขาย (GTM) ต้องการเพื่อ:
- จัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า
- วัดทุกการโต้ตอบเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
เครื่องมือแต่ละชิ้นในชุดเทคโนโลยีการขายมีหน้าที่เฉพาะตัวและสนับสนุนแต่ละขั้นตอนของวงจรการซื้อ ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย
อย่างไรก็ตาม การมีเครื่องมือเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ; จำเป็นต้องผสานรวมเครื่องมือเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น. การผสานรวมนี้ทำให้กระบวนการขายมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นแก่ทั้งผู้ขายและลูกค้า.
วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ
ตามรายงานสถานะการขายของ Salesforce พบว่ามีพนักงานขายถึง 66% ที่ต้องใช้เครื่องมือประมาณ 10 ชนิดในการทำงานประจำวัน การใช้แอปพลิเคชันหลายตัวสำหรับฟังก์ชันเดียวกันอาจทำให้เกิดความสับสนและขัดขวางความสอดคล้องของทีมได้
ฉันขอแนะนำให้คุณถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญทั้งหกข้อนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคลังอาวุธของคุณ:
1. คุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์อะไรอยู่?
ทบทวนเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่เป็นประจำกับเครื่องมือที่ถูกละเลยหรือไม่ถูกใช้งานเลย บางครั้งการมีเครื่องมือน้อยลงแต่ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะดีกว่า หากนั่นหมายถึงการคงไว้ซึ่งเครื่องมือที่สร้างคุณค่าอย่างแท้จริงและเป็นที่ชื่นชอบของทีมของคุณ ระบุเครื่องมือที่มีความซ้ำซ้อนหรือมีวัตถุประสงค์การใช้งานเดียวกัน เพื่อรวบรวมและใช้งานร่วมกัน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
2. คุณมีความต้องการเฉพาะและปัญหาที่ประสบอยู่คืออะไร?
ระบุจุดที่กระบวนการขายของคุณติดขัดได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการหาลูกค้า การติดตามลูกค้า หรือการปิดการขาย เลือกใช้เครื่องมือที่ตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะจุดเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณบรรลุ KPI ของคุณหรือไม่?
เครื่องมือใหม่ใด ๆ ควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขวางของคุณ. ไม่ว่าจะเป็นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้หรือเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีบทบาทที่ชัดเจนในกลยุทธ์ของคุณ.
4. เครื่องมือสามารถผสานการทำงานกับระบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่นหรือไม่?
ความสามารถในการผสานรวมสามารถทำให้เครื่องมือการขายมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของระบบขาย ให้เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถผสานรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแทนที่จะทำให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก
5. ภาระงานในการดำเนินการและการจัดการคืออะไร?
พิจารณาความพยายามที่จำเป็นในการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องมือใหม่ เป้าหมายของคุณควรเป็นการนำโซลูชันที่ง่ายต่อการผสานรวมและจัดการโดยไม่ต้องใช้การมีส่วนร่วมจากฝ่าย IT อย่างมาก
6. เครื่องมือเหล่านี้จะขยายขนาดไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้อย่างไร?
พิจารณาความต้องการปัจจุบันของคุณและเป้าหมายที่คุณต้องการไปถึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถปรับขนาดและพัฒนาได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เกิดความสามารถใหม่ ๆ ตามความต้องการ
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างชุดเทคโนโลยีการขายของคุณในปี 2024
ด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน ทีมของคุณจะมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง นี่คือ 10 ซอฟต์แวร์การขายที่จำเป็นที่สุดเพื่อช่วยคุณในที่นี้
1. ClickUp – เครื่องมือจัดการโครงการขายที่ดีที่สุด
ClickUp สำหรับทีมขาย มอบ แพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมทุกแง่มุมของการจัดการงานขายไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นติดตามความคืบหน้าของลีด จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือประสานงานแคมเปญการขาย ClickUp มีชุดฟีเจอร์ที่ผสานการทำงานอย่างลงตัว ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของกระบวนการขายของคุณ
ClickUp CRMช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการกิจกรรมการขายผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายในรูปแบบที่เหมาะสมกับสไตล์ของทีมคุณที่สุด—ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp,มุมมองบอร์ดของ ClickUp หรือตัวเลือกการดูที่หลากหลายของ ClickUp
อะไรทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการขายที่ดีที่สุด?
ประการแรกและสำคัญที่สุด ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือการขายของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรงโดยไม่มีการขัดจังหวะความสามารถในการผสานการทำงานของ ClickUpนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาการไหลเวียนของการดำเนินงานที่ราบรื่น และช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ดีที่สุดของแต่ละเครื่องมือได้
ในด้านการดำเนินงานClickUp Automationsเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทีมขาย ด้วยการอัตโนมัติงานที่ทำเป็นประจำ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ตัวแทนขายของคุณมีเวลาว่างมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปิดการขาย
ระบบอัตโนมัติช่วยให้การเคลื่อนย้ายของลีดผ่านกระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น และช่วยให้สามารถอัปเดตข้อมูลและมอบหมายงานได้ทันเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการขายที่รวดเร็ว
นอกจากนี้Brain ของ ClickUpยังช่วยให้งานประจำวันของทีมขายของคุณง่ายขึ้นด้วยการผสาน AI เข้ากับงานประจำวัน ด้วย Brain คุณสามารถทำงานอัปเดตตามปกติโดยอัตโนมัติ จัดการงาน และให้ทีมขายของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การเชื่อมต่อกับลูกค้าและปิดการขายได้มากขึ้น
ด้วยคุณสมบัติเช่น AI Knowledge Manager ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับงาน เอกสาร และการติดต่อกับลูกค้าได้ทันที นอกจากนี้เครื่องมือClickUpAI สำหรับ CRM การขายยังสามารถสร้างรายงานความคืบหน้าและสรุปแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งช่วยให้กลยุทธ์การขายสอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน
ความสามารถในการทำงานร่วมกันขั้นสูงของ ClickUp เชื่อมโยงคุณสมบัติทั้งหมดเข้าด้วยกัน รวมถึงClickUp Chat View, การสร้างงานและงานย่อยในClickUp Tasksและการแชร์เอกสารในClickUp Docsเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปสรรคในการสื่อสารจะลดลงและสมาชิกในทีมทุกคนจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆ
นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้ ClickUp ยังมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่หลากหลาย รวมถึงเทมเพลตที่ช่วยให้ง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายสำหรับตัวแทนขาย ตั้งแต่การติดตามการโทรและการจัดการท่อการขายไปจนถึงการสร้างรายงานที่ละเอียด
ยกระดับการดำเนินงานด้านการขายของคุณด้วยเทมเพลตจาก ClickUp
เทมเพลตการโทรขายของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการโทรขาย ช่วยให้ทีมของคุณติดตามการโต้ตอบ จัดระเบียบข้อมูลการขายในศูนย์กลาง และติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง เทมเพลตนี้มอบการจัดการรายละเอียดของแต่ละโอกาสทางการขายได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายผ่านตัวชี้วัดและกรอบเวลาต่างๆ เหมาะสำหรับทีมขายที่ต้องการมองเห็นแนวโน้ม ตรวจสอบความสำเร็จ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ด้วยมุมมองที่ปรับให้เหมาะกับรายงานประจำปี ไตรมาส และรายเดือน ทำให้การติดตามประสิทธิภาพง่ายขึ้นและช่วยในการวางแผนกลยุทธ์
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineช่วยให้ทีมขายติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกรอบการคัดกรองและกระบวนการขายที่สอดคล้องกัน ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 14 แบบและระบบอัตโนมัติที่หลากหลาย เทมเพลตนี้มอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการดูแลลูกค้าเป้าหมายและผลักดันดีลไปสู่การปิดการขาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายและตัวแทนขายที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มยอดขายโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งระบบ CRM SaaSให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ และบริหารจัดการกระบวนการขายของคุณอย่างเป็นภาพเพื่อให้การติดตามและการทำนายยอดขายดีขึ้น
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันหลากหลาย เช่น Hubspot และ Salesforce ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เครื่องมือของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
- ทำให้งานขายที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Brain เพื่อค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว และจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลยุทธ์การขายของคุณมีโครงสร้างและได้ผล
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับผู้รับมอบหมายและฟีเจอร์การกล่าวถึง (@mention)
- ร่วมมือและแบ่งปันเอกสารได้อย่างง่ายดายภายในทีมของคุณด้วย ClickUp Docs และทำให้เอกสารมีความโปร่งใสมากขึ้น
- เข้าถึงเทมเพลตการขายที่พร้อมใช้งานหลากหลายรูปแบบจาก ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้เมื่อทำงานกับเทมเพลตการขาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. HubSpot CRM – ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ดีที่สุด
HubSpot CRM รวมศูนย์และปรับปรุงกระบวนการบริหารงานขายทุกด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของทีมขายของคุณ โดยพื้นฐานแล้ว HubSpot ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับวางแผนความสัมพันธ์กับลูกค้า
ระบบ CRM ของช่วยให้ผู้นำการขายสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและแสดงผลแบบเรียลไทม์
ฉันพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้สามารถติดตามกิจกรรมการขาย, ประสิทธิภาพการทำงาน, และผลงานของแต่ละบุคคลได้ มันช่วยให้ผู้นำสามารถระบุโอกาสในการเติบโตและจัดการโควตาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการอัปเดตด้วยตนเอง
Hubspot มักเป็นที่ชื่นชอบในหมู่สตาร์ทอัพ. แพ็กเกจฟรีของมันมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการการขายขนาดเล็กโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากในตอนแรก.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- จัดการวงจรการขายทั้งหมดตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการติดตามหลังการขายบนแพลตฟอร์มเดียว
- ปรับแต่งบันทึกข้อมูลติดต่อและบริษัท, ท่อการขาย, และแดชบอร์ดการวิเคราะห์ให้เหมาะกับการขายกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันการขายหลากหลายประเภทผ่านระบบนิเวศการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมของ HubSpot
- ปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทำให้งานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปิดการขายได้
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- แม้ว่าจะมีความหลากหลายสูง แต่เวอร์ชันฟรีอาจมีข้อจำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือผู้ที่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ HubSpot CRM
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $ 1080/เดือน (สำหรับ 5 ที่นั่ง)
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4,000/เดือน (สำหรับ 7 ที่นั่ง)
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
3. การประชาสัมพันธ์ – การติดต่อทางอีเมลที่ดีที่สุดและการทำงานอัตโนมัติ
การเข้าถึงลูกค้าเป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการขายของคุณได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล
แพลตฟอร์มนี้ยังให้คำแนะนำแก่ทีมของคุณได้ทันที โดยแสดงวิธีการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น คุณจะจัดการข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นสู่การปิดการขาย นอกจากนี้ Outreach ยังช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการนัดหมายและปิดการขายได้มากขึ้น
ส่วนตัว, ฉันชอบข้อมูลโอกาสทางธุรกิจและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมมากที่สุด คุณสมบัตินี้ช่วยให้ฉันกำหนดเวลาติดต่อที่เหมาะสมและเทมเพลตอีเมลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด รวมถึงวิเคราะห์ความรู้สึกของคำตอบด้วย สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่าย แต่ช่วยให้ฉันปรับแต่งข้อความการติดต่อให้เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของการเข้าถึง
- สร้างกระบวนการขายที่สามารถทำซ้ำได้และมีความสอดคล้องกัน ซึ่งชี้แจงสิ่งที่ขับเคลื่อนความสำเร็จและความล้มเหลวด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ระบุช่องว่างทักษะและให้การโค้ชแบบเรียลไทม์เพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจและกิจกรรมที่ขับเคลื่อนรายได้
- ทำให้การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้นและระบุการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปในกระบวนการขายของคุณโดยใช้คู่มือการเจรจาต่อรอง
- ใช้ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างการสื่อสารที่ตรงเวลาและเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มอัตราการนัดหมายและโอกาสทางธุรกิจผ่านการติดต่อหาลูกค้าเป้าหมาย
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์เพื่อพัฒนาการคาดการณ์ยอดขายที่ยืดหยุ่นและแม่นยำ ช่วยให้สามารถทดสอบสมมติฐานได้อย่างรวดเร็วและวางแผนอย่างแข็งแกร่งโดยอิงจากข้อมูลข้อตกลงจริง
ข้อจำกัดในการเข้าถึง
- ผู้ใช้ได้แจ้งความต้องการให้มีอินเตอร์เฟซอีเมลที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความชัดเจนของข้อความที่ดีขึ้น
- ผู้ใช้ได้ขอให้ปรับปรุงกระบวนการส่งอีเมลจำนวนมากไปยังผู้ติดต่อและองค์กรต่าง ๆ ให้มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ราคาพิเศษสำหรับการติดต่อภายนอก
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเข้าถึง
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
4. Salesloft – แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่ดีที่สุด
ด้วยคุณสมบัติเช่น Cadence, SalesLoft ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและดูแลระบบขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ. เครื่องมือการสนทนาช่วยวิเคราะห์การโต้ตอบเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและโอกาสสำหรับการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนขายและทักษะการตัดสินใจ.
โมดูลดีลและการคาดการณ์ช่วยให้การจัดการท่อส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำนายผลลัพธ์การขายในอนาคต ช่วยให้ทีมปิดดีลได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับฉัน Rhythm ของ SalesLoft ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นมีคุณค่าอย่างมาก มันจัดเรียงสัญญาณจากผู้ซื้อเข้าสู่กระบวนการขายโดยตรง พร้อมให้คำแนะนำแก่ทีมเกี่ยวกับขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในช่วงเวลาสำคัญ การผสานรวมนี้ช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำของกิจกรรมการขาย ส่งผลให้อัตราการแปลงและรายได้เพิ่มขึ้นในที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Salesloft
- สร้างและพัฒนาช่องทางด้วยเครื่องมือกระบวนการขายที่ราบรื่น
- สกัดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และให้คำแนะนำจากการมีปฏิสัมพันธ์ในการขายอย่างต่อเนื่อง
- ใช้เครื่องมือขั้นสูงเพื่อทำนายผลลัพธ์การขายด้วยความแม่นยำสูง
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ทันทีจากสัญญาณของผู้ซื้อและช่วงเวลาสำคัญ
ข้อจำกัดของ Salesloft
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาไม่สามารถอัปเดตข้อมูลติดต่อได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
ราคาของ Salesloft
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Salesloft
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
5. ZoomInfo – ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและการหาลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุด
ZoomInfo มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับผู้ซื้อที่มีคุณค่าที่สุดให้กับทีมของคุณ ช่วยให้การเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล B2B ที่ครอบคลุมของ ZoomInfo ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถระบุและติดต่อกับลูกค้าที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว
หนึ่งในคู่แข่งดั้งเดิมของ LinkedIn แพลตฟอร์มนี้ระบุตัวลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดยให้บริบทที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพทีมขายให้สามารถเข้าหาลูกค้าแต่ละรายด้วยกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสม เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จอย่างมาก
ฉันสามารถผสานเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ZoomInfo Copilot เข้ากับระบบเทคโนโลยีของฉันได้—รวมถึง CRM, อีเมล, และปฏิทิน—เพื่อช่วยนำทีมของฉันไปสู่บัญชีที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุด รวมถึงผู้ตัดสินใจที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Zoominfo
- ค้นพบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูล B2B ที่เชื่อถือได้สำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อทีมขายและทีมการตลาดบนแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- อัตโนมัติการติดต่อลูกค้าเพื่อทำให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อระบุบัญชีที่ดีที่สุดและการดำเนินการขายที่เหมาะสมที่สุด
- สร้างการคาดการณ์ยอดขายที่ยืดหยุ่นและแม่นยำเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ Zoominfo
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานถึงความไม่สอดคล้องของข้อมูลเป็นครั้งคราว เช่น ข้อมูลติดต่อที่ล้าสมัยหรือตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Zoominfo
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Zoominfo
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
6. Highspot – เครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุด
Highspot เสริมพลังให้กับทีมขายด้วยแพลตฟอร์มการสนับสนุนการขายที่ขับเคลื่อนด้วยAIซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกแง่มุมของกระบวนการขาย Highspot ช่วยให้ทีมขายมีทรัพยากรที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดและเปลี่ยนผู้ซื้อให้กลายเป็นลูกค้า โดยการจัดการเนื้อหาการขาย ดำเนินการกลยุทธ์การขายอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบการฝึกอบรมและการโค้ชที่แข็งแกร่ง
ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมและการผสานรวมของระบบช่วยให้ทีมสามารถปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการเข้าสู่ตลาด นำไปสู่การเพิ่มอัตราการชนะ การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วขึ้น และการบรรลุเป้าหมายยอดขายที่สูงขึ้น
คุณสมบัติการจัดการเนื้อหาขั้นสูงของมันได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับฉัน ด้วยแง่มุมการสนับสนุนการขายนี้ Highspot ช่วยให้ฉันสามารถรวมศูนย์และค้นหาวัสดุการขายทั้งหมดของฉัน—การนำเสนอ, บัตรกลยุทธ์, การวิเคราะห์คู่แข่ง—ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Highspot
- จัดระเบียบเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างการขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างทันท่วงที
- ดำเนินการกลยุทธ์การขายและคู่มือการขายอย่างแม่นยำเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
- ติดตั้งและฝึกอบรมตัวแทนขายได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุม
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังเพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเข้าสู่ตลาด
ข้อจำกัดของ Highspot
- ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในตัวออกแบบหน้าอัจฉริยะเพื่อการปรับแต่งรูปภาพที่ง่ายขึ้น
- การปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับส่วนประกอบของการฝึกอบรมเพื่อรวมคำถามในรูปแบบการสำรวจ
ราคาของ Highspot
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Highspot
- G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
7. Tableau – การวิเคราะห์และรายงานการขายที่ดีที่สุด
Tableau เป็นซอฟต์แวร์ติดตามการขายที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมขายตีความและดำเนินการตามข้อมูล การวิเคราะห์เชิงภาพที่ใช้งานง่ายทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าถึงได้ ช่วยให้ทีมขายได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว ด้วยการผสานรวมกับ Salesforce CRM อย่างราบรื่น Tableau มอบมุมมองที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพการขาย การจัดการกระบวนการขาย และพฤติกรรมของลูกค้า
ความสามารถด้าน AI และการเรียนรู้ของเครื่องของแพลตฟอร์มนี้ให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ช่วยให้ทีมขายคาดการณ์แนวโน้มและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ด้วย Tableau ทีมขายของฉันสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและแชร์ได้ง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนผลลัพธ์
ฉันพบว่าฟีเจอร์การเจาะลึกข้อมูลมีประโยชน์เมื่อต้องตรวจสอบข้อมูลเฉพาะจุด สามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจแนวโน้ม และทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายได้อย่างตรงจุด
เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับทีมขายทุกทีมที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- สร้างภาพข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและโต้ตอบได้
- ผสานการทำงานกับ Salesforce CRM เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ครอบคลุม
- ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- สร้างและแชร์รายงานแบบไดนามิกได้อย่างง่ายดายระหว่างทีม
- เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการวิเคราะห์แบบองค์รวม
ข้อจำกัดของ Tableau
- หนึ่งในเครื่องมือ BI ที่มีราคาแพงที่สุด อาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กลังเล
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งเพื่อจัดการได้ดีขึ้น
ราคาของ Tableau
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Tableau
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. PandaDoc – เครื่องมือจัดการเอกสารที่ดีที่สุด
PandaDoc โดดเด่นในฐานะเครื่องมือจัดการเอกสารชั้นนำสำหรับทีมขาย มอบวิธีการที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อเสนอ สัญญา และการนำเสนอในที่เดียว
ด้วยการแนะนำ PandaDoc Rooms กระบวนการขายได้รับการเร่งความเร็วอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปิดการขายได้เร็วขึ้น
สิ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือระบบแก้ไขแบบลากและวางของแพลตฟอร์ม พร้อมด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานมากกว่า 750 แบบ ช่วยให้การสร้างเอกสารและการปรับแต่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว
การผสานระบบ CRM แบบเนทีฟช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดมีความสอดคล้องกันตลอดกระบวนการทำงานด้านการขายของคุณ นอกจากนี้ PandaDoc ยังเพิ่มความปลอดภัยของเอกสารด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมาย และช่วยให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันทีผ่านเอกสารโดยตรง ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานด้านธุรการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- สร้างและปรับแต่งเอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการแก้ไขแบบลากและวาง พร้อมเทมเพลตมากกว่า 750 แบบ
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย PandaDoc Rooms สำหรับข้อเสนอ, สัญญา, และการนำเสนอ
- ติดตามสถานะเอกสารแบบเรียลไทม์ด้วยการดู, การลงนาม, และการแจ้งเตือนการอนุมัติ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM เพื่อรักษาความสอดคล้องของข้อมูลตลอดกระบวนการทำงาน
- เก็บเงินได้ทันทีจากเอกสารเพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- การหยุดทำงานเป็นครั้งคราวอาจไม่สะดวก แต่เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในทุกแพลตฟอร์ม
ราคาของ PandaDoc
- สิ่งจำเป็น: $35/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $65/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1000+ รีวิว)
9. Zoom – เครื่องมือการโทรขายและการประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด
Zoom มอบแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และใช้งานง่ายสำหรับการประชุมออนไลน์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการขายดิจิทัลในปัจจุบัน คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของ Zoom รวมถึงเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง การแชร์หน้าจอ และตัวเลือกการบันทึก ช่วยให้การประชุมขาย การนำเสนอให้กับลูกค้า และการสัมมนาออนไลน์ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการผสานรวมการประชุม, การแชททีม, โทรศัพท์, อีเมล, และปฏิทินไว้ในแพลตฟอร์มเดียว, Zoom ช่วยให้การสื่อสารของทีมขายของคุณง่ายขึ้น.
มันช่วยลดความวุ่นวายของแอปพลิเคชันหลายตัว และช่วยให้ทีมขายมีการจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพ. แนวทางที่รวมเป็นหนึ่งเดียวนี้ทำให้ทุกจุดติดต่อสื่อสารเชื่อมต่ออย่างราบรื่น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถจัดการตารางเวลาและการติดตามได้ง่ายขึ้น.
แม้ว่า Zoom จะไม่ใช่เครื่องมือการขายแบบครบวงจร แต่ฉันพบว่าฟีเจอร์บันทึกการประชุมมีประโยชน์ในการระบุและดำเนินการกับ 'ช่วงเวลาสั้นๆ' หรือข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครจากการสนทนากับลูกค้าของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- จัดการประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่นซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการทำงานร่วมกันของทีม
- แชร์หน้าจอระหว่างการนำเสนอสดเพื่อทำให้การนำเสนอขายมีความโต้ตอบและน่าสนใจมากขึ้น
- บันทึกเซสชั่นไว้เพื่อทบทวนในภายหลังหรือเพื่อแบ่งปันกับลูกค้าเป็นการติดตามผล
- ใช้ผู้ช่วย AI ของ Zoom เพื่อปรับปรุงการนัดหมายให้มีประสิทธิภาพและทำให้งานสื่อสารที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ
- จัดการทุกความต้องการด้านการสื่อสารและการจัดตารางจากแพลตฟอร์มเดียวเพื่อรักษาความมุ่งเน้นและประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Zoom
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่เวอร์ชันฟรีของ Zoom มีขีดจำกัดเวลาการประชุมที่ 40 นาที ซึ่งอาจขัดจังหวะการสนทนาด้านการขายที่ยาวนานได้ เว้นแต่จะอัปเกรด
- สิทธิ์ในการบันทึกถูกจำกัดเฉพาะผู้เป็นเจ้าภาพและผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ความยืดหยุ่นในระหว่างการประชุมลดลง
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน Zoom
- G2: 4. 6/5 (54,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
10. Zapier – เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการผสานการทำงานและการอัตโนมัติกระบวนการทำงาน
Zapier ทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้นอย่างมากด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำกันในหลากหลายแพลตฟอร์ม ช่วยให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพและการปิดการขายได้มากขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 7,000 รายการ Zapier ช่วยให้การไหลของข้อมูลและการสื่อสารระหว่างเครื่องมือต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีมขายของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดได้
การผสานรวมนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากหลายแหล่ง ส่งอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และกำหนดงานติดตามผลโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงด้วยตนเอง ส่งผลให้ทีมขายสามารถลดเวลาที่ใช้ไปกับงานด้านธุรการ ปรับปรุงเวลาการตอบสนอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและผลิตภาพในที่สุด
ด้วย Zapier ทีมขายสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองเพื่อกระตุ้นการดำเนินการเฉพาะตามข้อมูลที่ได้รับ ทำให้ง่ายต่อการจัดการวงจรการขายทั้งหมดตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานข้ามแอปกว่า 7,000+ แอป เช่น ClickUp, Zendesk Sell และ Trello เพื่อการผสานงานที่ราบรื่น
- ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากหลายช่องทางเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งอีเมลติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติเพื่อดูแลและพัฒนาลูกค้าเป้าหมาย
- กำหนดการโทรขายและการประชุมได้โดยตรงจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ปรับแต่งทริกเกอร์และการดำเนินการเพื่อสร้างโซลูชันอัตโนมัติที่ตอบโจทย์เฉพาะ
ข้อจำกัดของ Zapier
- ผู้ใช้ชี้ให้เห็นว่า Zapier มีแอปพลิเคชันให้เลือกจำกัดในราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $103. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณด้วย ClickUp
การเลือกชุดเทคโนโลยีการขายที่เหมาะสมเริ่มต้นจากการเข้าใจกระบวนการขายและความต้องการเฉพาะของคุณอย่างลึกซึ้ง เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นและเสริมประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจรการขาย ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย
ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันครบวงจรที่รวมกิจกรรมการขายทั้งหมดของคุณไว้ที่เดียว ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการต่ออายุ ใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำ เพิ่มความสามารถในการมองเห็นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของคุณ ด้วยการใช้ ClickUp คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ทีมของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นอยู่เสมอ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการขายของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับการดำเนินงานด้านการขายของคุณไปอีกขั้น