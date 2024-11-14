บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดที่ใช้ AI ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
14 พฤศจิกายน 2567

คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะให้หุ่นยนต์มาดูแลความสัมพันธ์ของคุณ

แต่การเพิ่ม AI เข้าไปในกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณสามารถเร่งเวลาการตอบสนองและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้—เพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าเวลาคือทุกสิ่ง

มันก็เหมือนกับเวลาที่คู่ของคุณถามว่าคุณดูดีไหม แล้วคุณตอบว่า "ดูดี" แต่คุณหยุดคิดก่อน นั่นจะทำให้คุณต้องเสียใจทีหลังนะ ?

ในทำนองเดียวกัน หากคุณหยุดชะงักนานเกินไปก่อนที่จะติดตามลูกค้าเป้าหมาย อาจทำให้คุณเสียโอกาสได้เช่นกัน แต่ด้วยเครื่องมือ AIสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ทีมสนับสนุนลูกค้าและทีมขายของคุณสามารถติดตามทุกการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด และไม่พลาดจุดสำคัญใด ๆ และนั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ AI สามารถทำได้เพื่อคุณ

จากข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และข้อมูลลูกค้าที่ทันสมัย ไปจนถึงการแจ้งเตือนที่ทันเวลาและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ปัญญาประดิษฐ์คือหนึ่งในตัวเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดที่คุณสามารถทำได้สำหรับกระบวนการ CRM ของคุณ เราจะแบ่งปันเครื่องมือ AI CRM ที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่เหนื่อยหนัก

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ CRM AI?

หากคุณต้องการให้ทีมของคุณได้รับประโยชน์จาก AI ให้เลือกเครื่องมือที่ผสานรวมกับระบบ CRM ของคุณ และออกแบบมาเพื่อขายและสนับสนุนลูกค้า นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ของคุณจะมีความมีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ

  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ตัวแทนขายของคุณควรสามารถขอให้เครื่องมือ AI ของคุณตอบคำถามหรือทำภารกิจในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายได้ จากนั้น AI ควรตอบกลับในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจน ใช้งานง่าย และเข้าใจง่าย—ไม่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์: หากเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องของคุณสามารถเขียนเนื้อหาต้นฉบับได้มันจะสามารถช่วยสมาชิกในทีมของคุณในการตอบกลับลูกค้า เขียนอีเมลติดตามผล และเขียนเนื้อหาของพวกเขาใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนและมีน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพ
  • การวิจัยและข้อมูลแบบเรียลไทม์: AI สามารถสแกนอินเทอร์เน็ตและรวบรวมการวิจัยลูกค้าหรือการพยากรณ์การขายที่ซับซ้อนและรายงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงที่มนุษย์ต้องทำ เนื่องจากงานขายเป็นงานที่ต้องใช้ตัวเลขมาก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ของคุณมีคุณสมบัติในการรายงานที่ครบถ้วน

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ CRM

นี่คือซอฟต์แวร์ CRM AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับของเรา โปรแกรมทั้งหมดนี้สามารถทำงานเฉพาะด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ง่ายขึ้น เชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพ และปรับปรุงอัตราการขายและการรักษาลูกค้า

1.ClickUp– เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน CRM

ใช้ชุด CRM ของ ClickUp เพื่อจัดการข้อมูล งาน และการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านโลจิสติกส์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลองใช้ ClickUp สำหรับทีม CRM
ใช้ชุด CRM ของ ClickUp เพื่อจัดการข้อมูล งาน และการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านโลจิสติกส์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณต้องการมอบพลังพิเศษด้านประสิทธิภาพให้กับทีมขายของคุณ คุณจำเป็นต้องมอบClickUp ให้กับพวกเขา

แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนี้มีคุณสมบัติสำคัญทั้งหมดที่ทีมขายและการตลาดต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นระบบอัตโนมัติงาน CRM และติดตามความคืบหน้าของคุณในทุกขั้นตอน

คุณสามารถมองเห็นภาพกระบวนการขายของคุณได้มากกว่า 15 รูปแบบที่แตกต่างกันโดยใช้มุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUp ซึ่งรวมถึงมุมมองปฏิทิน, รายการ, ตาราง, หรือมุมมองบอร์ดแบบคานบัน และด้วย ClickUp Dashboards คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการขายที่สำคัญและอัปเดตล่าสุดของคุณได้แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ ระบบ CRM ของคุณก็จะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อคุณผสานการทำงานกับClickUp Brain— เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะ และออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทีมขายของคุณอย่างแท้จริง คล้ายกับผู้ช่วยขายส่วนตัวของคุณ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้างอีเมล, บทสนทนา, และคำตอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และสร้างความภักดีของลูกค้าในระยะยาว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เทมเพลต CRMที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณตั้งค่า CRM ของคุณเสร็จภายในไม่กี่นาที
  • ระบบ AI ที่ทำงานตามบทบาทจะดำเนินการตามภารกิจที่เฉพาะเจาะจงกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของสมาชิกในทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทีมสนับสนุนลูกค้า ทีมขาย หรือทีมการตลาด
  • คำแนะนำ AI แบบแม่แบบหลายร้อยรายการช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเริ่มใช้งาน AI ได้ทันทีและค้นพบกรณีการใช้งานใหม่ๆ สำหรับ AI ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้
  • คุณสมบัติของ AI สำหรับการขายช่วยให้คุณสร้างแผนการตลาดในพื้นที่, เขียนอีเมลเพื่อค้นหาลูกค้าใหม่, หรือสร้างการนำเสนอแบบสั้น ๆ
  • คุณสมบัติของ AI ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณสามารถสรุปการโต้ตอบกับลูกค้า, ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ, มอบหมายให้กับตัวแทน, และเร่งการตัดสินใจในทุกงานของคุณ
  • ฟีเจอร์ AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้าสามารถเขียนคำตอบให้กับลูกค้าหรือแก้ไขคำตอบเหล่านั้นเพื่อความถูกต้องทางไวยากรณ์ ความถูกต้องของเนื้อหา หรือปรับโทนให้เหมาะสม
สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp โดยติดตามระดับการมีส่วนร่วมและคะแนนความภักดี
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp โดยติดตามระดับการมีส่วนร่วมและคะแนนความภักดี

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ผู้ใช้ CRM ใหม่จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ไม่ทุกคุณสมบัติในแอปเว็บ ClickUp สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

สมัครทดลองใช้ClickUp Brain ฟรี หากคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ AI ให้กับแผน ClickUp แบบชำระเงินใดก็ได้ โดยเพิ่มเพียง $5 ต่อเดือน

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,810+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,810 รายการ)

2. HubSpot CRM – ดีสำหรับคุณสมบัติการขายและการตลาดที่รวมกัน

เครื่องมือ AI สำหรับ CRM: ภาพหน้าจอของ HubSpot's Contacts
ผ่านทางHubSpot

HubSpot เป็นโปรแกรมCRM แบบ SaaSที่ได้รับความนิยม โปรแกรมนี้เชื่อมต่อทีมการตลาด, ทีมคอนเทนต์, ทีมบริการลูกค้า, และทีมขายของคุณไว้ภายใต้ร่มเดียว ทำให้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ☔️

นอกเหนือจากคุณสมบัติ CRM มาตรฐานทั้งหมด เช่น การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า ข้อมูลติดต่อ ขั้นตอนต่อไป และความคืบหน้าผ่านกระบวนการขายของคุณแล้ว ยังมีฟีเจอร์ HubSpot AI อีกด้วย

เครื่องมือ AI เหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานกระบวนการทางธุรกิจที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติและให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความหมายมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสมาชิกในทีมของคุณในการร่างเนื้อหา เช่น อีเมลติดต่อ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ช่วยให้ทีมของคุณเขียนอีเมล คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าที่ดีขึ้น
  • ChatSpot, แชทบอทของ HubSpot, สามารถตอบคำถามของสมาชิกในทีม, ค้นคว้าลูกค้าที่มีศักยภาพ, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • การพยากรณ์ยอดขายเชิงคาดการณ์สามารถแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถคาดหวังรายได้เท่าใด และคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการขายของคุณหรือไม่
  • สรุปการสนทนาสามารถอัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยการโต้ตอบล่าสุดของพวกเขา

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าแอปพลิเคชันเว็บ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเทมเพลตอาจแก้ไขและปรับแต่ง CRMให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้ยาก

ราคาของ HubSpot

  • เครื่องมือฟรี
  • เริ่มต้น: 18 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 450 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,750+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (430+ รีวิว)

3. ทนทาน – เหมาะสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ด้วยระบบ AI

เครื่องมือ AI สำหรับ CRM: ภาพหน้าจอของ CRM ของ Durable
ผ่านความทนทาน

แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Durable นำเสนอเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ ระบบ CRM เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ และผู้ช่วยเสมือนจริง จะช่วยให้คุณเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ฝังแบบฟอร์มการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายบนเว็บไซต์ Durable ของคุณ และฟีเจอร์ AI ที่ติดตั้งไว้จะจัดระเบียบผู้ติดต่อใน CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ตอบกลับลูกค้าเป้าหมาย สร้างการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และส่งคำขอรีวิวโดยอัตโนมัติ

ด้วย AI นี้ ราวกับว่าคุณมีทีมงานทั้งหมดคอยช่วยเหลือคุณ แม้ว่าคุณจะบินคนเดียวก็ตาม ?‍✈️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทนทาน

  • ผู้ช่วย AI ช่วยให้คุณเขียน, ค้นคว้า, หรือทำภารกิจทางการบริหารให้เสร็จ
  • แบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมายจะเพิ่มลูกค้าที่สนใจเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
  • การซิงค์อีเมลช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลติดตามผลที่สร้างโดย AI ไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพได้
  • คำขอรีวิวอัตโนมัติจะขอให้ลูกค้าเขียนรีวิวบน Google เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณ

ข้อจำกัดที่คงอยู่

  • เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการออกแบบที่จำกัด ดังนั้นจึงไม่เหมาะหากคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ขั้นสูงหรือหน้าเว็บที่ปรับแต่งเอง
  • คุณไม่สามารถส่งออกโค้ดไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ ดังนั้นหากคุณต้องการเปลี่ยนแพลตฟอร์มในอนาคต คุณจะต้องสร้างเว็บไซต์ของคุณใหม่ทั้งหมด

ราคาคงที่

  • เริ่มต้น: $12 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและความคิดเห็นที่ทนทาน

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

4. Zoho Zia – ดีสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

เครื่องมือ AI สำหรับ CRM: ภาพหน้าจอของ Zoho Zia's Contacts
ผ่านทางZoho Zia

Zia เป็นเครื่องมือ AI ที่ถูกสร้างขึ้นใน Zoho CRM นอกเหนือจากคุณสมบัติของ CRM เช่น การจัดการผู้ติดต่อ ข้อตกลง และลูกค้าเป้าหมายแล้ว Zia ยังช่วยทีมของคุณจัดการภาระงานของพวกเขาอีกด้วย

การลงทะเบียนใช้ Zia ก็เหมือนกับการจ้างผู้ช่วยให้กับทุกคนในทีมของคุณ คุณสามารถขอให้แชทบอทนี้ช่วยรวบรวมข้อมูลลูกค้า เขียนอีเมลและเอกสาร หรือวิเคราะห์ตัวเลขการขายได้

นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทอีคอมเมิร์ซ เพราะคุณสามารถฝังบอทไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อตอบคำถามของลูกค้าได้ นอกจากนี้ บอทยังจะแนะนำสินค้าตามพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้ลูกค้าของคุณอยากอยู่ต่อและช้อปปิ้งมากขึ้น ?️

คุณสมบัติเด่นของ Zoho Zia

  • ใช้ Zia เพื่อระบุรูปแบบในกิจกรรมของทีมคุณและแนะนำการอัตโนมัติ
  • รับการวิจัยอัตโนมัติเพื่อกรอกชื่อตำแหน่งลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ และอื่นๆ
  • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการขายข้ามสินค้าอัตโนมัติและการแนะนำสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นที่สนใจของพวกเขา
  • ให้ตัวแทนใช้เวลาน้อยลงในการป้อนข้อมูลโดยพูดคุยกับ Zia เกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าแทน

ข้อจำกัดของ Zoho Zia

  • การปรับแต่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ หลายแห่ง
  • ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าการผสานรวมของ Zoho กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ราคาของ Zoho Zia

  • มาตรฐาน: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • สูงสุด: $52 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho Zia คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,480 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (6,385+ รีวิว)

5. C3. ai

ภาพหน้าจอของ C3.ai's Forecasts
ผ่านทางC3.ai

ตัวเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้เป็นซอฟต์แวร์ CRM ก่อนและเครื่องมือ AI เป็นอันดับสอง แต่ C3. ai ได้สร้างแพลตฟอร์ม CRM ทั้งหมดขึ้นมาจากปัญญาประดิษฐ์

C3 เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ AI เป็นอันดับแรก ซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าประทับใจ พวกเขาบอกว่า CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของพวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานขายได้ถึง 30% และลดอัตราการสูญเสียลูกค้าได้ถึง 60%

แน่นอนว่าการติดตาม ROI ของคุณเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ แต่ C3. ai ก็มอบข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ยอดขาย, การวิจัยข้อมูลภายนอก, การวิเคราะห์ระบบท่อการขาย, และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

C3. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • คาดการณ์รายได้จากการขายของคุณทั้งบริษัทหรือแยกตามภูมิภาค, ผลิตภัณฑ์, บัญชีลูกค้า, และอื่น ๆ
  • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อโอกาสในการขายของคุณ
  • มองเห็นภาพรวมของพื้นที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขายของคุณด้วยการวิเคราะห์อัตโนมัติ
  • ติดตามสุขภาพความสัมพันธ์เพื่อให้คุณสามารถติดต่อและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้เมื่อมีความสำคัญที่สุด

C3. ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์

  • ผู้ใช้ได้ประสบปัญหาการตอบสนองของโปรแกรมล่าช้าเป็นครั้งคราว
  • รายงานที่ส่งออกอาจมีข้อผิดพลาด

C3. การกำหนดราคาของ ai

  • ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ

C3. คะแนนและรีวิวของ ai

  • G2: 4. 5/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

6. Zendesk Sell – เหมาะสำหรับการบริการลูกค้า

ภาพหน้าจอของอีเมลที่เขียนโดย Zendesk Sell
ผ่านทางZendesk Sell

Zendesk เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจบริการและทีมขาย แพลตฟอร์มนี้เข้าใจกระบวนการขายบริการเป็นอย่างดี ดังนั้นหากคุณต้องการเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ ตัวนี้อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ?

เครื่องมือของพวกเขาช่วยให้ลูกค้าของคุณเชื่อมต่อกับคุณได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าได้มากขึ้น ด้วย Zendesk AI คุณสามารถปลดปล่อยตัวแทนของคุณจากงานที่ยุ่งด้วยระบบอัตโนมัติ และเมื่อตัวแทนทำงานกับลูกค้า AI สามารถให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้

Zendesk AI ถูกสร้างขึ้นบนโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ GPT ของ OpenAI ทำให้ใช้งานได้ง่าย—เพียงแค่ถามคำถามเหมือนกับที่คุณถามเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับ Zapier หรือ ChatGPT เพื่อขยายความสามารถของ AI ใน CRM ของคุณให้มากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell

  • ติดตามทุกการติดต่อกับลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวได้
  • วิเคราะห์กระบวนการของคุณและติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายยอดขายด้วยฟีเจอร์รายงานที่มีอยู่ในตัว
  • สนับสนุนทีมบริการลูกค้าของคุณด้วย Zendesk AI ซึ่งแนะนำคำตอบและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อมอบข้อมูลเจตนา
  • ผสานระบบ CRM ของคุณกับ Zapier เพื่ออัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ และผสานกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มผู้ช่วยแชทบอท AI

ข้อจำกัดของ Zendesk Sell

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่ากับระบบ CRM อื่นๆ
  • ผู้ใช้หลายรายรายงานว่าทีมสนับสนุนลูกค้าของ Zendesk อาจตอบสนองช้า

ราคาของ Zendesk Sell

  • ทีมขาย: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีมขายการเติบโต/ชุดโซลูชัน: $55 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • การเติบโตของห้องสวีท: $89 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขาย Professional/Suite Professional: $115 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Zendesk Sell

  • G2: 4. 2/5 (475+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

7. Pipedrive – เหมาะสำหรับทีมขายและมือใหม่

มุมมองกระดานคัมบังของ Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

Pipedrive ถูกสร้างขึ้นโดยนักขายเพื่อนักขายโดยเฉพาะ มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย พร้อมการแจ้งเตือนทุกขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการติดตามดีลและไม่ให้พลาดการติดตามผลใด ๆ ด้วยวิธีนี้ ทุกโอกาสทางธุรกิจจะได้รับความใส่ใจอย่างที่ควรได้รับ

คุณสามารถตั้งค่าเส้นทางการขายให้สอดคล้องกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพได้ว่าลูกค้าของคุณอยู่ในขั้นตอนใด ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการขายขั้นสุดท้าย Pipedrive โดดเด่นในเรื่องของรูปแบบการแสดงผลที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการทราบว่าคุณต้องทำอะไรต่อไปในทันที เราชอบมันมากเลย ?

นี่คือระบบCRM ที่ดีสำหรับผู้ใช้Macหรือ Microsoft พร้อมแอปพลิเคชันมือถือสำหรับทั้ง iOS และ Android

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • การตั้งค่าที่ง่ายเพียงคุณต้องกรอกขั้นตอนของช่องทางการขายของคุณเพื่อเริ่มต้น
  • รูปแบบกระดานคัมบังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและดูว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
  • เทคโนโลยี AI ระบุโอกาสทางการขายภายในระบบของคุณ และช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติได้
  • คุณสมบัติการแบ่งกลุ่มลูกค้าช่วยให้คุณสื่อสารได้เป็นส่วนตัวมากขึ้นตามข้อมูลประชากร ความสนใจ หรือความต้องการของลูกค้า
  • การรายงานและการคาดการณ์รายได้ติดตามความคืบหน้าของคุณสู่เป้าหมายการขาย

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซของแอปมือถือมีความเข้าใจยากกว่าแอปเว็บ และมีปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวบนมือถือ
  • แม้ว่า Pipedrive จะมีตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐานมากมาย แต่การปรับแต่งขั้นสูงมีจำกัด ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการปรับ CRM ให้เข้ากับกระบวนการขายที่ไม่เหมือนใคร

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $27.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ราคา: $64.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $99.00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1,660+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,870+ รีวิว)

8. Freshworks – เหมาะสำหรับการตลาดหลายช่องทาง

การตั้งค่าความปลอดภัยของ Freshworks
ผ่านทางFreshworks

Freshworks เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการบริการลูกค้า และคล้ายกับเมื่อคุณได้เข้าพักในห้องสวีทสุดหรูของโรงแรม โปรแกรมนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้เช่นกัน แต่แทนที่จะเป็นอ่างน้ำวนและแชมเปญฟรี ชุดเครื่องมือ Freshworks กลับมีฟีเจอร์สำหรับฝ่ายไอที การตลาด การบริการลูกค้า และการขาย ?

มีเครื่องมือสำหรับการสร้างและติดตามแคมเปญการตลาดหลายช่องทางระบบการจัดการคำขอเพื่อให้บริการลูกค้าแบบส่วนตัวอย่างรวดเร็ว และระบบ CRM สำหรับติดตามกระบวนการขายของคุณ นอกจากนี้ ยังมีเฟรดดี้ ซึ่งเป็นบอทที่ใช้เทคโนโลยี AI ที่สามารถคุยกับลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้าหรือส่งต่อผู้ติดต่อจากเว็บไซต์ของคุณไปยังทีมขายของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks

  • ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรช่วยให้ทีมขายของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • Freddy AI Self Service, แชทบอทช่วยเหลือลูกค้าในตัว, ตอบคำถามลูกค้าและให้การช่วยเหลือบนเว็บไซต์ของคุณ
  • Freddy AI Copilot ตอบคำถามของสมาชิกในทีมและช่วยให้พวกเขาทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
  • Freddy AI Insights ให้บริการการแสดงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Freshworks

  • ผู้ใช้รู้สึกว่า การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจทำได้ยากหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาในทีมของคุณ
  • ผู้ใช้หลายคนรายงานปัญหาขัดข้องและหน้าข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง

ราคาของ Freshworks

  • ฟรี
  • การเติบโต: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $79 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Freshworks

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 7,325+)
  • Capterra: 4. 5/5 (595+ รีวิว)

9. Salesforce Sales Cloud – เหมาะสำหรับทีมองค์กรขนาดใหญ่

Salesforce Sales Cloud's Pipeline
ผ่านทางSalesforce Sales Cloud

ระบบSalesforce CRM หรือ Sales Cloud ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถกระตุ้นการอัปเดตและการติดต่ออัตโนมัติตามตำแหน่งที่ลูกค้าเป้าหมายอยู่ในกระบวนการขาย

ในขณะที่เครื่องมืออัตโนมัติช่วยในการทำให้งานซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ความสามารถด้าน AI ส่วนใหญ่ของ Salesforce มาจาก Einstein ผู้ช่วยเสมือนที่น่ารัก Salesforce's Einstein ยังมีผมที่ดูแปลกเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเดียวกัน

ไอน์สไตน์สามารถค้นคว้าลูกค้าที่มีศักยภาพ วิเคราะห์การโทรขายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อจัดทำประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud

  • เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ช่วยให้ทีมขายเขียนอีเมลและถอดความการสนทนาทางโทรศัพท์
  • ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาสามารถระบุข้อโต้แย้งของลูกค้าและให้คำแนะนำแก่พนักงานขายเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป
  • ผู้ช่วยวิจัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ
  • การคาดการณ์ของ AI ช่วยให้ตัวแทนขายจัดลำดับความสำคัญของดีลที่สำคัญที่สุดและคาดการณ์ยอดขาย

ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud

  • การเรียนรู้โปรแกรมนี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก และทีมของคุณอาจต้องการการฝึกอบรมระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
  • การเก็บข้อมูลจำนวนมากใน Salesforce CRM Cloud ของคุณอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคา Salesforce Sales Cloud

  • เริ่มต้น: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 80 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $165 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $330 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด+: $500 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud

  • G2: 4. 3/5 (18,240+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (17,825+ รีวิว)

10. itransition – เหมาะสำหรับการกำหนดค่า CRM ของ Salesforce

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เปลี่ยนผ่าน
ผ่านทางitransition

หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ itransition จะช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์ CRMของคุณ และค้นหาการผสมผสานคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ พวกเขาจะตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการของคุณ ย้ายข้อมูลของคุณ ทดสอบแพลตฟอร์มของคุณ ฝึกอบรมทีมของคุณ และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้คุณ คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย ?

ด้วยประสบการณ์ 10 ปีในการสร้างโซลูชัน CRM itransition สามารถสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณหรือปรับแต่งแพลตฟอร์ม CRM ปัจจุบันของคุณให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการของคุณได้—เพราะ CRM สำหรับบริษัทการผลิตจะแตกต่างจากCRM สำหรับเอเจนซี่การตลาด พวกเขาเชี่ยวชาญในการกำหนดค่า Salesforce CRM และหากคุณเลือกโซลูชันนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ของ Salesforce ได้

คุณสมบัติเด่นของ itransition

  • การกำหนดค่าตามความต้องการช่วยให้คุณได้รับคุณสมบัติ CRM ที่ตรงตามที่คุณต้องการ
  • การตั้งค่าที่รวมไว้แล้วหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลหรือการทดสอบระบบ
  • การฝึกอบรมช่วยให้ทีมของคุณรู้วิธีใช้ระบบ CRM และเครื่องมือ AI ของมัน
  • การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องช่วยให้ระบบ CRM ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดขึ้น

ข้อจำกัดในการเปลี่ยนผ่าน

  • โปรแกรมสำเร็จรูปมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดและอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากค่าธรรมเนียมการใช้งานต่อเนื่อง
  • ตัวเลือกที่สร้างตามความต้องการมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงและต้องการทีมนักพัฒนา

การกำหนดราคาแบบเปลี่ยนผ่าน

  • ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์

ไม่มีอะไรเทียมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่คุณจะได้รับจากเครื่องมือ AI สำหรับ CRM แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้พนักงานขายตัดสินใจได้ว่าควรติดตามลูกค้าเมื่อใดและอย่างไร พวกมันสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้า

ด้วยฟีเจอร์ CRM และ AI ของ ClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าและการขายของคุณให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึก การแจ้งเตือน และงานติดตามผล และคุณรู้ไหมว่าบทบาทสมมติที่คุณใช้ในการฝึกอบรมการขาย? ClickUp AI นั้นยอดเยี่ยมในการเล่นบทบาทสมมติ ?

นี่คือ AI แบบแรกที่สร้างขึ้นตามบทบาท โปรแกรมมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในทีมของคุณให้สามารถนำไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีทดลองใช้ฟรี และดูว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากเพียงใด