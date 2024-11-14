10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดที่ใช้ AI ในปี 2025

คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะให้หุ่นยนต์มาดูแลความสัมพันธ์ของคุณ
แต่การเพิ่ม AI เข้าไปในกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณสามารถเร่งเวลาการตอบสนองและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้—เพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าเวลาคือทุกสิ่ง
มันก็เหมือนกับเวลาที่คู่ของคุณถามว่าคุณดูดีไหม แล้วคุณตอบว่า "ดูดี" แต่คุณหยุดคิดก่อน นั่นจะทำให้คุณต้องเสียใจทีหลังนะ ?
ในทำนองเดียวกัน หากคุณหยุดชะงักนานเกินไปก่อนที่จะติดตามลูกค้าเป้าหมาย อาจทำให้คุณเสียโอกาสได้เช่นกัน แต่ด้วยเครื่องมือ AIสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ทีมสนับสนุนลูกค้าและทีมขายของคุณสามารถติดตามทุกการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด และไม่พลาดจุดสำคัญใด ๆ และนั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ AI สามารถทำได้เพื่อคุณ
จากข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และข้อมูลลูกค้าที่ทันสมัย ไปจนถึงการแจ้งเตือนที่ทันเวลาและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ปัญญาประดิษฐ์คือหนึ่งในตัวเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดที่คุณสามารถทำได้สำหรับกระบวนการ CRM ของคุณ เราจะแบ่งปันเครื่องมือ AI CRM ที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่เหนื่อยหนัก
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ CRM AI?
หากคุณต้องการให้ทีมของคุณได้รับประโยชน์จาก AI ให้เลือกเครื่องมือที่ผสานรวมกับระบบ CRM ของคุณ และออกแบบมาเพื่อขายและสนับสนุนลูกค้า นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ของคุณจะมีความมีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ตัวแทนขายของคุณควรสามารถขอให้เครื่องมือ AI ของคุณตอบคำถามหรือทำภารกิจในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายได้ จากนั้น AI ควรตอบกลับในภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจน ใช้งานง่าย และเข้าใจง่าย—ไม่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์: หากเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องของคุณสามารถเขียนเนื้อหาต้นฉบับได้มันจะสามารถช่วยสมาชิกในทีมของคุณในการตอบกลับลูกค้า เขียนอีเมลติดตามผล และเขียนเนื้อหาของพวกเขาใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนและมีน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพ
- การวิจัยและข้อมูลแบบเรียลไทม์: AI สามารถสแกนอินเทอร์เน็ตและรวบรวมการวิจัยลูกค้าหรือการพยากรณ์การขายที่ซับซ้อนและรายงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงที่มนุษย์ต้องทำ เนื่องจากงานขายเป็นงานที่ต้องใช้ตัวเลขมาก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ของคุณมีคุณสมบัติในการรายงานที่ครบถ้วน
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ CRM
นี่คือซอฟต์แวร์ CRM AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับของเรา โปรแกรมทั้งหมดนี้สามารถทำงานเฉพาะด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ง่ายขึ้น เชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพ และปรับปรุงอัตราการขายและการรักษาลูกค้า
1.ClickUp– เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน CRM
หากคุณต้องการมอบพลังพิเศษด้านประสิทธิภาพให้กับทีมขายของคุณ คุณจำเป็นต้องมอบClickUp ให้กับพวกเขา
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนี้มีคุณสมบัติสำคัญทั้งหมดที่ทีมขายและการตลาดต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นระบบอัตโนมัติงาน CRM และติดตามความคืบหน้าของคุณในทุกขั้นตอน
คุณสามารถมองเห็นภาพกระบวนการขายของคุณได้มากกว่า 15 รูปแบบที่แตกต่างกันโดยใช้มุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUp ซึ่งรวมถึงมุมมองปฏิทิน, รายการ, ตาราง, หรือมุมมองบอร์ดแบบคานบัน และด้วย ClickUp Dashboards คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการขายที่สำคัญและอัปเดตล่าสุดของคุณได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ ระบบ CRM ของคุณก็จะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อคุณผสานการทำงานกับClickUp Brain— เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะ และออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทีมขายของคุณอย่างแท้จริง คล้ายกับผู้ช่วยขายส่วนตัวของคุณ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้างอีเมล, บทสนทนา, และคำตอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และสร้างความภักดีของลูกค้าในระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลต CRMที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณตั้งค่า CRM ของคุณเสร็จภายในไม่กี่นาที
- ระบบ AI ที่ทำงานตามบทบาทจะดำเนินการตามภารกิจที่เฉพาะเจาะจงกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของสมาชิกในทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทีมสนับสนุนลูกค้า ทีมขาย หรือทีมการตลาด
- คำแนะนำ AI แบบแม่แบบหลายร้อยรายการช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเริ่มใช้งาน AI ได้ทันทีและค้นพบกรณีการใช้งานใหม่ๆ สำหรับ AI ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้
- คุณสมบัติของ AI สำหรับการขายช่วยให้คุณสร้างแผนการตลาดในพื้นที่, เขียนอีเมลเพื่อค้นหาลูกค้าใหม่, หรือสร้างการนำเสนอแบบสั้น ๆ
- คุณสมบัติของ AI ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณสามารถสรุปการโต้ตอบกับลูกค้า, ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ, มอบหมายให้กับตัวแทน, และเร่งการตัดสินใจในทุกงานของคุณ
- ฟีเจอร์ AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้าสามารถเขียนคำตอบให้กับลูกค้าหรือแก้ไขคำตอบเหล่านั้นเพื่อความถูกต้องทางไวยากรณ์ ความถูกต้องของเนื้อหา หรือปรับโทนให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ผู้ใช้ CRM ใหม่จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ไม่ทุกคุณสมบัติในแอปเว็บ ClickUp สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
สมัครทดลองใช้ClickUp Brain ฟรี หากคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ AI ให้กับแผน ClickUp แบบชำระเงินใดก็ได้ โดยเพิ่มเพียง $5 ต่อเดือน
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,810+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,810 รายการ)
2. HubSpot CRM – ดีสำหรับคุณสมบัติการขายและการตลาดที่รวมกัน
HubSpot เป็นโปรแกรมCRM แบบ SaaSที่ได้รับความนิยม โปรแกรมนี้เชื่อมต่อทีมการตลาด, ทีมคอนเทนต์, ทีมบริการลูกค้า, และทีมขายของคุณไว้ภายใต้ร่มเดียว ทำให้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ☔️
นอกเหนือจากคุณสมบัติ CRM มาตรฐานทั้งหมด เช่น การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า ข้อมูลติดต่อ ขั้นตอนต่อไป และความคืบหน้าผ่านกระบวนการขายของคุณแล้ว ยังมีฟีเจอร์ HubSpot AI อีกด้วย
เครื่องมือ AI เหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานกระบวนการทางธุรกิจที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติและให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความหมายมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสมาชิกในทีมของคุณในการร่างเนื้อหา เช่น อีเมลติดต่อ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ช่วยให้ทีมของคุณเขียนอีเมล คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าที่ดีขึ้น
- ChatSpot, แชทบอทของ HubSpot, สามารถตอบคำถามของสมาชิกในทีม, ค้นคว้าลูกค้าที่มีศักยภาพ, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- การพยากรณ์ยอดขายเชิงคาดการณ์สามารถแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถคาดหวังรายได้เท่าใด และคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการขายของคุณหรือไม่
- สรุปการสนทนาสามารถอัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยการโต้ตอบล่าสุดของพวกเขา
ข้อจำกัดของ HubSpot
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าแอปพลิเคชันเว็บ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเทมเพลตอาจแก้ไขและปรับแต่ง CRMให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้ยาก
ราคาของ HubSpot
- เครื่องมือฟรี
- เริ่มต้น: 18 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 450 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (430+ รีวิว)
3. ทนทาน – เหมาะสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ด้วยระบบ AI
แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Durable นำเสนอเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ ระบบ CRM เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ และผู้ช่วยเสมือนจริง จะช่วยให้คุณเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
ฝังแบบฟอร์มการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายบนเว็บไซต์ Durable ของคุณ และฟีเจอร์ AI ที่ติดตั้งไว้จะจัดระเบียบผู้ติดต่อใน CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ตอบกลับลูกค้าเป้าหมาย สร้างการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และส่งคำขอรีวิวโดยอัตโนมัติ
ด้วย AI นี้ ราวกับว่าคุณมีทีมงานทั้งหมดคอยช่วยเหลือคุณ แม้ว่าคุณจะบินคนเดียวก็ตาม ?✈️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทนทาน
- ผู้ช่วย AI ช่วยให้คุณเขียน, ค้นคว้า, หรือทำภารกิจทางการบริหารให้เสร็จ
- แบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมายจะเพิ่มลูกค้าที่สนใจเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
- การซิงค์อีเมลช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลติดตามผลที่สร้างโดย AI ไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพได้
- คำขอรีวิวอัตโนมัติจะขอให้ลูกค้าเขียนรีวิวบน Google เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดที่คงอยู่
- เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการออกแบบที่จำกัด ดังนั้นจึงไม่เหมาะหากคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ขั้นสูงหรือหน้าเว็บที่ปรับแต่งเอง
- คุณไม่สามารถส่งออกโค้ดไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ ดังนั้นหากคุณต้องการเปลี่ยนแพลตฟอร์มในอนาคต คุณจะต้องสร้างเว็บไซต์ของคุณใหม่ทั้งหมด
ราคาคงที่
- เริ่มต้น: $12 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและความคิดเห็นที่ทนทาน
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
4. Zoho Zia – ดีสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
Zia เป็นเครื่องมือ AI ที่ถูกสร้างขึ้นใน Zoho CRM นอกเหนือจากคุณสมบัติของ CRM เช่น การจัดการผู้ติดต่อ ข้อตกลง และลูกค้าเป้าหมายแล้ว Zia ยังช่วยทีมของคุณจัดการภาระงานของพวกเขาอีกด้วย
การลงทะเบียนใช้ Zia ก็เหมือนกับการจ้างผู้ช่วยให้กับทุกคนในทีมของคุณ คุณสามารถขอให้แชทบอทนี้ช่วยรวบรวมข้อมูลลูกค้า เขียนอีเมลและเอกสาร หรือวิเคราะห์ตัวเลขการขายได้
นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทอีคอมเมิร์ซ เพราะคุณสามารถฝังบอทไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อตอบคำถามของลูกค้าได้ นอกจากนี้ บอทยังจะแนะนำสินค้าตามพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้ลูกค้าของคุณอยากอยู่ต่อและช้อปปิ้งมากขึ้น ?️
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Zia
- ใช้ Zia เพื่อระบุรูปแบบในกิจกรรมของทีมคุณและแนะนำการอัตโนมัติ
- รับการวิจัยอัตโนมัติเพื่อกรอกชื่อตำแหน่งลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ และอื่นๆ
- ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการขายข้ามสินค้าอัตโนมัติและการแนะนำสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นที่สนใจของพวกเขา
- ให้ตัวแทนใช้เวลาน้อยลงในการป้อนข้อมูลโดยพูดคุยกับ Zia เกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าแทน
ข้อจำกัดของ Zoho Zia
- การปรับแต่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ หลายแห่ง
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าการผสานรวมของ Zoho กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของ Zoho Zia
- มาตรฐาน: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $52 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Zia คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,480 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (6,385+ รีวิว)
5. C3. ai
ตัวเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้เป็นซอฟต์แวร์ CRM ก่อนและเครื่องมือ AI เป็นอันดับสอง แต่ C3. ai ได้สร้างแพลตฟอร์ม CRM ทั้งหมดขึ้นมาจากปัญญาประดิษฐ์
C3 เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ AI เป็นอันดับแรก ซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าประทับใจ พวกเขาบอกว่า CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของพวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานขายได้ถึง 30% และลดอัตราการสูญเสียลูกค้าได้ถึง 60%
แน่นอนว่าการติดตาม ROI ของคุณเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ แต่ C3. ai ก็มอบข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ยอดขาย, การวิจัยข้อมูลภายนอก, การวิเคราะห์ระบบท่อการขาย, และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
C3. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- คาดการณ์รายได้จากการขายของคุณทั้งบริษัทหรือแยกตามภูมิภาค, ผลิตภัณฑ์, บัญชีลูกค้า, และอื่น ๆ
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อโอกาสในการขายของคุณ
- มองเห็นภาพรวมของพื้นที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขายของคุณด้วยการวิเคราะห์อัตโนมัติ
- ติดตามสุขภาพความสัมพันธ์เพื่อให้คุณสามารถติดต่อและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้เมื่อมีความสำคัญที่สุด
C3. ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์
- ผู้ใช้ได้ประสบปัญหาการตอบสนองของโปรแกรมล่าช้าเป็นครั้งคราว
- รายงานที่ส่งออกอาจมีข้อผิดพลาด
C3. การกำหนดราคาของ ai
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
C3. คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 5/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
6. Zendesk Sell – เหมาะสำหรับการบริการลูกค้า
Zendesk เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจบริการและทีมขาย แพลตฟอร์มนี้เข้าใจกระบวนการขายบริการเป็นอย่างดี ดังนั้นหากคุณต้องการเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ ตัวนี้อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ?
เครื่องมือของพวกเขาช่วยให้ลูกค้าของคุณเชื่อมต่อกับคุณได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าได้มากขึ้น ด้วย Zendesk AI คุณสามารถปลดปล่อยตัวแทนของคุณจากงานที่ยุ่งด้วยระบบอัตโนมัติ และเมื่อตัวแทนทำงานกับลูกค้า AI สามารถให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
Zendesk AI ถูกสร้างขึ้นบนโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ GPT ของ OpenAI ทำให้ใช้งานได้ง่าย—เพียงแค่ถามคำถามเหมือนกับที่คุณถามเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับ Zapier หรือ ChatGPT เพื่อขยายความสามารถของ AI ใน CRM ของคุณให้มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- ติดตามทุกการติดต่อกับลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวได้
- วิเคราะห์กระบวนการของคุณและติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายยอดขายด้วยฟีเจอร์รายงานที่มีอยู่ในตัว
- สนับสนุนทีมบริการลูกค้าของคุณด้วย Zendesk AI ซึ่งแนะนำคำตอบและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อมอบข้อมูลเจตนา
- ผสานระบบ CRM ของคุณกับ Zapier เพื่ออัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ และผสานกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มผู้ช่วยแชทบอท AI
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่ากับระบบ CRM อื่นๆ
- ผู้ใช้หลายรายรายงานว่าทีมสนับสนุนลูกค้าของ Zendesk อาจตอบสนองช้า
ราคาของ Zendesk Sell
- ทีมขาย: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีมขายการเติบโต/ชุดโซลูชัน: $55 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- การเติบโตของห้องสวีท: $89 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขาย Professional/Suite Professional: $115 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (475+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. Pipedrive – เหมาะสำหรับทีมขายและมือใหม่
Pipedrive ถูกสร้างขึ้นโดยนักขายเพื่อนักขายโดยเฉพาะ มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย พร้อมการแจ้งเตือนทุกขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการติดตามดีลและไม่ให้พลาดการติดตามผลใด ๆ ด้วยวิธีนี้ ทุกโอกาสทางธุรกิจจะได้รับความใส่ใจอย่างที่ควรได้รับ
คุณสามารถตั้งค่าเส้นทางการขายให้สอดคล้องกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพได้ว่าลูกค้าของคุณอยู่ในขั้นตอนใด ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการขายขั้นสุดท้าย Pipedrive โดดเด่นในเรื่องของรูปแบบการแสดงผลที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการทราบว่าคุณต้องทำอะไรต่อไปในทันที เราชอบมันมากเลย ?
นี่คือระบบCRM ที่ดีสำหรับผู้ใช้Macหรือ Microsoft พร้อมแอปพลิเคชันมือถือสำหรับทั้ง iOS และ Android
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- การตั้งค่าที่ง่ายเพียงคุณต้องกรอกขั้นตอนของช่องทางการขายของคุณเพื่อเริ่มต้น
- รูปแบบกระดานคัมบังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและดูว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
- เทคโนโลยี AI ระบุโอกาสทางการขายภายในระบบของคุณ และช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติได้
- คุณสมบัติการแบ่งกลุ่มลูกค้าช่วยให้คุณสื่อสารได้เป็นส่วนตัวมากขึ้นตามข้อมูลประชากร ความสนใจ หรือความต้องการของลูกค้า
- การรายงานและการคาดการณ์รายได้ติดตามความคืบหน้าของคุณสู่เป้าหมายการขาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซของแอปมือถือมีความเข้าใจยากกว่าแอปเว็บ และมีปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวบนมือถือ
- แม้ว่า Pipedrive จะมีตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐานมากมาย แต่การปรับแต่งขั้นสูงมีจำกัด ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการปรับ CRM ให้เข้ากับกระบวนการขายที่ไม่เหมือนใคร
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $27.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ราคา: $64.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $99.00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,870+ รีวิว)
8. Freshworks – เหมาะสำหรับการตลาดหลายช่องทาง
Freshworks เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการบริการลูกค้า และคล้ายกับเมื่อคุณได้เข้าพักในห้องสวีทสุดหรูของโรงแรม โปรแกรมนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้เช่นกัน แต่แทนที่จะเป็นอ่างน้ำวนและแชมเปญฟรี ชุดเครื่องมือ Freshworks กลับมีฟีเจอร์สำหรับฝ่ายไอที การตลาด การบริการลูกค้า และการขาย ?
มีเครื่องมือสำหรับการสร้างและติดตามแคมเปญการตลาดหลายช่องทางระบบการจัดการคำขอเพื่อให้บริการลูกค้าแบบส่วนตัวอย่างรวดเร็ว และระบบ CRM สำหรับติดตามกระบวนการขายของคุณ นอกจากนี้ ยังมีเฟรดดี้ ซึ่งเป็นบอทที่ใช้เทคโนโลยี AI ที่สามารถคุยกับลูกค้าเพื่อให้บริการลูกค้าหรือส่งต่อผู้ติดต่อจากเว็บไซต์ของคุณไปยังทีมขายของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks
- ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรช่วยให้ทีมขายของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- Freddy AI Self Service, แชทบอทช่วยเหลือลูกค้าในตัว, ตอบคำถามลูกค้าและให้การช่วยเหลือบนเว็บไซต์ของคุณ
- Freddy AI Copilot ตอบคำถามของสมาชิกในทีมและช่วยให้พวกเขาทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
- Freddy AI Insights ให้บริการการแสดงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Freshworks
- ผู้ใช้รู้สึกว่า การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจทำได้ยากหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาในทีมของคุณ
- ผู้ใช้หลายคนรายงานปัญหาขัดข้องและหน้าข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง
ราคาของ Freshworks
- ฟรี
- การเติบโต: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $79 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Freshworks
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 7,325+)
- Capterra: 4. 5/5 (595+ รีวิว)
9. Salesforce Sales Cloud – เหมาะสำหรับทีมองค์กรขนาดใหญ่
ระบบSalesforce CRM หรือ Sales Cloud ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถกระตุ้นการอัปเดตและการติดต่ออัตโนมัติตามตำแหน่งที่ลูกค้าเป้าหมายอยู่ในกระบวนการขาย
ในขณะที่เครื่องมืออัตโนมัติช่วยในการทำให้งานซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ความสามารถด้าน AI ส่วนใหญ่ของ Salesforce มาจาก Einstein ผู้ช่วยเสมือนที่น่ารัก Salesforce's Einstein ยังมีผมที่ดูแปลกเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเดียวกัน
ไอน์สไตน์สามารถค้นคว้าลูกค้าที่มีศักยภาพ วิเคราะห์การโทรขายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อจัดทำประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ช่วยให้ทีมขายเขียนอีเมลและถอดความการสนทนาทางโทรศัพท์
- ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาสามารถระบุข้อโต้แย้งของลูกค้าและให้คำแนะนำแก่พนักงานขายเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป
- ผู้ช่วยวิจัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ
- การคาดการณ์ของ AI ช่วยให้ตัวแทนขายจัดลำดับความสำคัญของดีลที่สำคัญที่สุดและคาดการณ์ยอดขาย
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- การเรียนรู้โปรแกรมนี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก และทีมของคุณอาจต้องการการฝึกอบรมระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
- การเก็บข้อมูลจำนวนมากใน Salesforce CRM Cloud ของคุณอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคา Salesforce Sales Cloud
- เริ่มต้น: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 80 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $165 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $330 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด+: $500 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 3/5 (18,240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17,825+ รีวิว)
10. itransition – เหมาะสำหรับการกำหนดค่า CRM ของ Salesforce
หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ itransition จะช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์ CRMของคุณ และค้นหาการผสมผสานคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ พวกเขาจะตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการของคุณ ย้ายข้อมูลของคุณ ทดสอบแพลตฟอร์มของคุณ ฝึกอบรมทีมของคุณ และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้คุณ คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย ?
ด้วยประสบการณ์ 10 ปีในการสร้างโซลูชัน CRM itransition สามารถสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณหรือปรับแต่งแพลตฟอร์ม CRM ปัจจุบันของคุณให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการของคุณได้—เพราะ CRM สำหรับบริษัทการผลิตจะแตกต่างจากCRM สำหรับเอเจนซี่การตลาด พวกเขาเชี่ยวชาญในการกำหนดค่า Salesforce CRM และหากคุณเลือกโซลูชันนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ของ Salesforce ได้
คุณสมบัติเด่นของ itransition
- การกำหนดค่าตามความต้องการช่วยให้คุณได้รับคุณสมบัติ CRM ที่ตรงตามที่คุณต้องการ
- การตั้งค่าที่รวมไว้แล้วหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลหรือการทดสอบระบบ
- การฝึกอบรมช่วยให้ทีมของคุณรู้วิธีใช้ระบบ CRM และเครื่องมือ AI ของมัน
- การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องช่วยให้ระบบ CRM ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดขึ้น
ข้อจำกัดในการเปลี่ยนผ่าน
- โปรแกรมสำเร็จรูปมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดและอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากค่าธรรมเนียมการใช้งานต่อเนื่อง
- ตัวเลือกที่สร้างตามความต้องการมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงและต้องการทีมนักพัฒนา
การกำหนดราคาแบบเปลี่ยนผ่าน
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์
ไม่มีอะไรเทียมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่คุณจะได้รับจากเครื่องมือ AI สำหรับ CRM แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้พนักงานขายตัดสินใจได้ว่าควรติดตามลูกค้าเมื่อใดและอย่างไร พวกมันสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้า
ด้วยฟีเจอร์ CRM และ AI ของ ClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าและการขายของคุณให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึก การแจ้งเตือน และงานติดตามผล และคุณรู้ไหมว่าบทบาทสมมติที่คุณใช้ในการฝึกอบรมการขาย? ClickUp AI นั้นยอดเยี่ยมในการเล่นบทบาทสมมติ ?
นี่คือ AI แบบแรกที่สร้างขึ้นตามบทบาท โปรแกรมมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในทีมของคุณให้สามารถนำไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีทดลองใช้ฟรี และดูว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากเพียงใด