เครื่องมือการขายง่าย ๆ กว่า 30 รายการ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็ก?
- พ่อค้าแม่ค้า
- ร้านมุมถนน
- งานเสริม
ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในความเป็นจริง ธุรกิจขนาดเล็กนั้นใหญ่มากทีเดียว ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร ธุรกิจขนาดเล็กอาจมีพนักงานมากถึง 1,000 คน นั่นเป็นการดำเนินงานที่ใหญ่มาก
ในบทบาทการขายที่ธุรกิจขนาดเล็ก มันสามารถเป็นสนามรบได้ คุณต้องต่อสู้กับคู่แข่งของคุณ (และบางครั้งอาจรวมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณด้วย!) และคุณต้องการเป็นอูเซน โบลต์
อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ของคุณคงบอกคุณว่า เวลาที่ใช้ไปไม่ได้เท่ากันกับผลตอบแทนจากการลงทุน เราต้องไม่เพียงแต่ทำงานให้เร็วขึ้นและหนักขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องทำงานให้ฉลาดขึ้นด้วย
1)CRM
สำหรับมือใหม่ CRM คือระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ตั้งแต่ที่อยู่อีเมล เว็บไซต์บริษัท ไปจนถึงโปรไฟล์ LinkedIn) แต่ CRM ไม่ใช่แค่สมุดรายชื่อแบบใหม่เท่านั้น
นอกจากนี้ยังบันทึกกิจกรรมและการโต้ตอบที่คุณมีกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังแต่ละราย เช่น อีเมลล่าสุดหรือวันที่โทรติดต่อ ระบบจะเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัท หรือบริษัทอื่นๆ ที่บุคคลนี้อาจเคยติดต่อด้วย (คนเปลี่ยนงานบ่อย คุณก็รู้!)CRM ที่ดีที่สุดจะยังให้คะแนนผู้ติดต่อของคุณ แสดงรายชื่อลูกค้าที่มีโอกาสสูง สถานะการปิดการขาย และอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบช่องทางการขายของคุณ
หากฟังดูน่ากลัว อย่ากังวลไป—คุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียว หลายบริษัทกระโดดไปหาบริษัทใหญ่ๆ อย่าง Salesforce โดยไม่จำเป็น
ในความเป็นจริง อาจดีกว่าที่จะเริ่มต้นด้วยระบบ CRM ที่ง่ายก่อนแล้วค่อยขยายตามการเติบโตของคุณ ตัวอย่างเช่น ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ที่สามารถปรับใช้เป็นระบบ CRMได้ด้วยคุณสมบัติฟิลด์ที่กำหนดเองของเรา
คุณสามารถเพิ่มข้อมูลติดต่อ, ระบุขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ติดต่อ/ผู้มุ่งหวัง, และแนบไฟล์เอกสารได้. คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับบันทึกผู้ติดต่อใหม่ได้เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่คุณเพิ่มเข้ามาใหม่ทุกคน.
ดูรายชื่ออันดับสุดยอดของCRM ที่ดีที่สุดได้เลย!
เครื่องมือการขาย CRM ที่แนะนำ:
- ClickUp: เครื่องมือที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
- IOVOX: ทำหน้าที่เป็น CRM สำหรับการโทรของคุณ. เป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้แทนขายอสังหาริมทรัพย์.
- Close.io
- ไพพ์ไดรฟ์
- ระบบ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- สรุป: ระบบ CRM อัตโนมัติที่ได้รับความนิยมในทีมขายสำหรับการตลาดอีเมล B2B
2) การบริหารโครงการ
อะไรคือสถานที่ที่ง่ายที่สุดในการสื่อสารกับทีมของคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าของดีลต่าง ๆ หรือเกี่ยวกับผลกระทบที่ฟีเจอร์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ หรือสายบริการอาจมีต่อลูกค้าปัจจุบัน? บริษัทส่วนใหญ่จะนำข้อมูลอัปเดตเหล่านี้ไปใส่ใน PowerPoint แล้วส่งอีเมลให้ทุกคน จากนั้นก็ลืมไปภายในสามวัน
หลายเดือนต่อมา เกิดความล่าช้าครั้งใหญ่เนื่องจากรองประธานฝ่ายขายกำลังค้นหาข้อมูลรายละเอียดฟีเจอร์ในกล่องจดหมายของเธออยู่ จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างไร? คำตอบคือ: ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังพอสำหรับทั้งองค์กรของคุณที่จะเข้าร่วมได้
ClickUp มีคุณสมบัติที่คุณต้องการสำหรับรายละเอียดงาน, การแสดงความคิดเห็น, ไฟล์แนบ, การเชื่อมต่อ และอื่น ๆ
ทีมขายของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ รวมถึงดูโครงการและงานต่าง ๆแบบเรียลไทม์ หรือ...นั่นอาจจะแย่มาก การมีเส้นแบ่งระหว่างฝ่ายขาย/พัฒนาธุรกิจกับฝ่ายผลิตภัณฑ์สามารถช่วยได้หากมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
ClickUp จัดการเรื่องนั้นได้ด้วยเช่นกัน ด้วยพื้นที่และทีมเฉพาะที่สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
เครื่องมือการจัดการการขายที่แนะนำสำหรับการบริหารโครงการ:
โบนัส:เครื่องมือติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก!
3) การลงนามเอกสาร
ในธุรกิจใด ๆที่มีสัญญาหรือข้อตกลง คุณจะต้องส่งเอกสารกลับไปกลับมาเป็นจำนวนมาก และอย่าบอกฉันว่าคุณยังสแกนและแฟกซ์อยู่ นั่นต้องเปลี่ยนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคุณไม่อยากอธิบายว่าเครื่องแฟกซ์ทำงานอย่างไรให้กับนักศึกษาฝึกงานใหม่ของคุณ มันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไป
เมื่อคุณปิดการขายแล้ว คุณไม่ต้องการต้องมาจัดการเรื่องนั้นอีก คุณต้องการวิธีที่รวดเร็วและอัตโนมัติในการจัดการเอกสารให้เรียบร้อยและนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คำแนะนำในการลงนามเอกสาร:
4) การจัดการเอกสารและความรู้
เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสัญญา โบรชัวร์ คู่มือ และการอัปเดตผลิตภัณฑ์ คุณจำเป็นต้องมีระบบจัดการเอกสารเพื่อช่วยให้ทีมของคุณค้นหาวัสดุที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือชั้นนำหลายตัวมีฟีเจอร์แนบไฟล์พร้อมประวัติเวอร์ชันและบันทึกย่อ เพื่อช่วยให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตที่เกิดขึ้น
การใช้เครื่องมือการตลาดค้าปลีกที่เหมาะสมร่วมกันนี้สามารถยกระดับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมดได้ มันจะช่วยให้คุณปรับทีมขายและการตลาดให้สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้ที่สูงขึ้นและติดตามประสิทธิภาพและสถิติได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังสะดวกหากสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณได้ ทำให้กระบวนการอัปเดตดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น หากคุณใช้Dropbox หรือ Google Drive ทั้งสองสามารถผสานการทำงานกับClickUpได้
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเอกสารและความรู้
- : สร้างตาราง, อัปเดต, รวมเอกสารของคุณไว้ในที่เดียว
- ดรอปบ็อกซ์
- Google ไดรฟ์
- เอเวอร์โน้ต
- สไลต์
- แอร์เทเบิล
5) ผู้จัดตารางการประชุม
การนัดหมายการสาธิตหรือการประชุมครั้งต่อไปนั้นสำคัญไม่แพ้กับการติดต่อครั้งแรก เพราะหากไม่มีเวลาคุยกันแล้ว จะมีประโยชน์อะไร? การส่งอีเมลไปมาเป็นเรื่องน่าเบื่อเมื่อมีเครื่องมือมากมายที่ให้บริการเชิญนัดหมายในปฏิทินและรายละเอียดการประชุม
การเพิ่มตัวจัดตารางการประชุมเป็นหนึ่งในเครื่องมือการขายของคุณจะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและนำการสาธิตเพิ่มเติมเข้ามาในกระบวนการไปด้วย เมื่อคุณนัดหมายการประชุมแล้ว ให้ใช้ClickUp Meetingsเพื่อจดบันทึกและกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ
เครื่องมือจัดตารางการประชุมที่แนะนำ
- Calendly: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายสำหรับการเริ่มต้น (ผสานการทำงานกับClickUp!)
- คลาร่า
6) ระบบอัตโนมัติและการจัดการอีเมล
สำหรับการขาย การติดตามอีเมลอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องเพิ่มผลกระทบของมันให้สูงสุด โปรแกรมอีเมลหลายตัวจะช่วยให้คุณปรับแต่งคำทักทายและแจ้งเตือนเมื่ออีเมลถูกเปิด คุณยังสามารถกำหนดเวลาส่งอีเมลให้ออกไปในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายตามเวลาของพวกเขา ไม่ใช่ของคุณ
เครื่องมือหลายชนิดยังมีฟังก์ชันกล่องข้อความกลุ่มเพื่อให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับอีเมลกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ก่อนที่จะตอบกลับได้ โปรแกรมหลายตัวเหล่านี้ยังสามารถทำให้การตอบกลับและติดตามอีเมลง่ายขึ้นมาก
เครื่องมือจัดการอีเมลที่แนะนำสำหรับฝ่ายขาย:
- ClickUp: ส่ง/รับอีเมล, กำหนดเวลางาน, ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ, แนบอีเมลกับงาน, และอื่น ๆ
- ด้านหน้า: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมทุกคนด้วยอีเมล ข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ
- กล่องจดหมายเข้าที่ถูกต้อง: ตั้งค่าอีเมลของคุณให้เป็นอัตโนมัติด้วยระบบเรียงลำดับอีเมล, เทมเพลตอีเมล และการติดตามอีเมล
- EmailAnalytics: ติดตามและตรวจสอบเวลาการตอบกลับอีเมลเฉลี่ย, จำนวนอีเมลที่ส่ง, จำนวนอีเมลที่ได้รับ, และอื่น ๆ
- ฮับสปอต
- เมล์เชค
- ฮีเวอร์
- เอาท์รีช.ไอโอ
- ปับบลิ
7) การสร้างโอกาสทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร
เมื่อก่อนนี้ การโทรหาลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีความสัมพันธ์มาก่อนแล้วปิดการขายได้ ถือเป็นเครื่องหมายของพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ การโทรหาลูกค้าแบบเย็นชาถือเป็นการเสียเวลา ยกเว้นสำหรับคนไม่กี่คนที่เลือกได้ แต่การโทรหาลูกค้าแบบเย็นชาได้ถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่น:การโทรหาลูกค้าแบบอุ่นใจ การตลาดเนื้อหา การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ ได้ละลายความเย็นชาของลูกค้าเป้าหมายก่อนที่คุณจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา (หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น)
ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยคุณสร้างการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น รวมถึงการค้นหาอีเมลและสร้างการเชื่อมต่อแบบทันที แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเริ่มต้นที่ไหน? ซื้อรายการจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่? อาจจะไม่ใช่ คุณต้องการเครื่องมือเช่น Sales Navigator และ LeadFuze เพื่อช่วยสร้างรายการที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณซึ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะตรงกับเป้าหมายการขายและ เป้าหมายการทำงานของคุณ
เครื่องมือแนะนำสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร
- LinkedIn Sales Navigator: ฟีเจอร์พรีเมียมที่ช่วยให้คุณกรองตามหมวดหมู่เพิ่มเติม
- LeadFuze
- Close.io ระบบโทรออกอัจฉริยะ
- วอลา นอร์เบิร์ต
- FindThatLead
- Hunter.io
- ติดต่อออก
- วีซ่า
8) การประชุมทางวิดีโอ
ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานขาย เขาต้องบินข้ามประเทศไปมา แวะเยี่ยมลูกค้าหลากหลายรายตลอดทาง สัปดาห์หนึ่งเขาอยู่ที่ฟิลาเดลเฟีย สัปดาห์ถัดไปก็ไปราลีห์ แล้วต่อด้วยซีแอตเทิล ถ้าบริษัทมีงบประมาณมากพอที่จะจัดการแบบนี้ได้ก็ดีเหมือนกัน
ไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานให้กับบริษัทที่ทุ่มเงินหลายพันทุกสัปดาห์เพื่อทีมขายที่ต้องวิ่งวุ่นไปหาลูกค้าทุกคน แต่เครื่องมือสำคัญถัดไปในคลังอาวุธของคุณคือแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว มันต้องเชื่อถือได้และไว้วางใจได้ และที่สำคัญที่สุดคือไม่สร้างความรำคาญ
และลืมการเข้าสู่ระบบหลายบัญชีไปได้เลย ใครจะชอบกันล่ะ? เครื่องมือบางชนิดเหมาะที่สุดสำหรับการประชุมรายบุคคล ในขณะที่บางเครื่องมืออาจเหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มมากกว่า
- Appear.in:ใครก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ค้นหาบุคคลที่ต้องการ และเข้าสู่ระบบได้ทันที หรือส่งคำเชิญก็ได้ การประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ง่ายมาก ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือใช้รหัสพินเพิ่มเติม
- ซูม
- ริงเซ็นทรัล
- สไกป์
สรุป: เร่งยอดขายของคุณ
เป้าหมายของคุณ: ความสามารถและความสามารถในการเชื่อมต่อมากขึ้น เพราะพนักงานขายทั่วไปใช้เวลาเพียง36% ของเวลาในการขายจริงเท่านั้นซึ่งไม่ดีเลย แม้ว่าการขายบางครั้งอาจดูเหมือนการต่อสู้แบบตัวต่อตัว แต่เครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพควรทำงานให้คุณและพนักงานขายของคุณ แล้วถ้ามี AI ที่จะช่วยในอนาคตของการทำงานล่ะ?
พวกเขาทำให้ขั้นตอนเล็ก ๆ ที่จำเป็นในการขายเกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างราบรื่น ลดความยุ่งยาก เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูงกว่า
